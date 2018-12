La Ventana (03/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0470 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 miles de personas se han concentrado en el centro de Sevilla bajo el lema Andalucía no es un lugar para el fascismo Mercedes días buenas tardes

Voz 1541 00:16 hola buenas tardes bajo el alumbrado y la decoración navideñas centenares de personas están a esta hora en las setas de la Encarnación en el centro de Sevilla convocados por las redes sociales bajo el lema Andalucía no es un lugar para el fascismo la mayoría de los asistentes son jóvenes con banderas andaluzas también republicanas que lanzan mensajes contra Vox que ha irrumpido con fuerza en el Parlamento andaluz con doce parlamentarios hala seis ha comentado esta protesta en las setas de Sevilla a esta hora está convocada otra movilización en Cádiz también en Málaga

Voz 0313 00:51 más noticias a esta hora Ester Bazán todas ellas exconsellers en prisión

Voz 1 00:54 si se suman a la huelga de hambre para protestar por lo que califican de bloqueo jurídico internacional y ya serían cuatro Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 01:01 buenas tardes Se trata de los ex consellers Joaquim Forn Josep Rull que a partir de las doce de esta noche se sumarán a la huelga de hambre ya iniciada por Sánchez y Turull todos ellos los cuatro del entorno del PDK Hato la querida o si lo miramos al revés ninguno de ellos de Esquerra en un comunicado los dos dirigentes afirman que ha sido una decisión meditada tras muchas horas de introspección y reflexión y que se ha tomado desde la serenidad y la coherencia después de llegar a la conclusión de que no había otra opción que utilizara esta forma extrema dicen ellos de protesta como los otros dos encarcelados por hoy Rull consideran que el Tribunal Constitucional está bloqueando de forma irregular y arbitraria los ocho recursos de amparo que tiene sobre la mesa desde hace más de un año un bloqueo que según denuncian les impide acudir a la justicia europea

Voz 1 01:40 Nos ocupamos de un caso de fallecimiento en el Hospital de Palamós en las urgencias de este centro de Girona que ha reconocido que tardaron más tiempo del deseado en atender a una mujer debido a un colapso en el servicio los datos en la crónica de David

Voz 2 01:52 la mujer llegó a Urgencias con un cuadro de cólico si vómitos pasó el quince de noviembre pero lo ha hecho público hoy la familia la colocaran en un box hasta que un médico pudiera visitar la pero según la familia pasaron siete horas esperando a pesar de las reiteradas demandas da la hija para que la viera a alguien al final esta mujer que tenía ochenta y cuatro años acabó muriendo allí mismo en un comunicado el Hospital de Palamós reconoce que el tiempo de espera fue superior al habitual

Voz 0861 02:18 y lo atribuye a que había más pacientes con una urgencia

Voz 2 02:22 Pilar ahora están revisando los pasos que siguieron

Voz 0861 02:25 evitar que se repita un caso sin y seguimos en cómo

Voz 1 02:27 qué canción con nuestra emisora en Girona porque ha terminado la reunión de coordinación que han mantenido los transportistas y Protección Civil para intentar aliviar la situación de los camioneros atrapados por la

Voz 0861 02:36 oiga de los llamados chalecos amarillos en Francia

Voz 1510 02:39 informa Carme Martínez una reunión de coordinación para asegurarse de que a nadie le falta nada ya que se prevé que los problemas para circular en sentido Francia van a continuar ambas partes garantizan que los conductores atrapados estarán atendidos durante la noche a esta hora siguen las retenciones kilométricas según el Servei Català de Trànsit ahora la cola es de catorce kilómetros en la autopista AP siete este mediodía se han llegado a los diecinueve y es que según la Generalitat en los alrededores de la yunquera se han acumulado más de cuatro mil vehículos que no podían llegar a Francia para el bloqueo en el deporte Toni López buenas

Voz 1621 03:09 puedes estar muy buenas esta noche se entregan París al Balón de Oro a Luka Modric en la capital francesa también está a la Cadena SER Antón Meana muy buenas

Voz 0861 03:16 qué tal buenas tardes ya está abierta la alfombra roja

Voz 0231 03:18 este Gran Palais de París empiezan a llegar los primeros invitados todavía no hemos visto Luka Modric pero ya está en París y en breve aparecerá por aquí para recibir el apoyo del público galo a pesar de que en Francia insisten en que el premio se lo merece Kilian Mbappé o Antoine Griezmann Éste último ha viajado a París iba a estar junto a Luka Modric en la gran fiesta del jugador croata gracias Antonio esta noche a las nueve

Voz 1621 03:38 el último partido de la jornada catorce Levante Athletic Club segundo partido del Europeo femenino Balonmano España Holanda

Voz 8 06:00 ya de eh a T o Juan era vivo eh eh

Voz 1509 07:32 luego vino sienta siempre la música que de Stevie Wonder que grandes este hombre tiene que que nació ciego

Voz 0313 07:39 bueno como tantas otras personas que que no pueden pero que tienen algún tipo de discapacidad pues desarrolla una carrera y una vida bueno pues con CEIM como todo hijo de vecino le nombramos a él porque nos encanta su música como digo pero también porque hoy es el Día Internacional de la Discapacidad en España hay unos cuatro millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad el aún no aprovecha este día para recordar que bueno todavía queda mucho camino para conseguir su integración su inclusión detrás de las cifras como siempre hay hay personas hay historias hay nombres propios como el de José Luis Fernández que perdió la visión por una enfermedad cuando tenía diez años y actualmente es alumno de uno de las escuelas municipales que gestiona la Escuela de Música Creativa de Madrid en Algete le hemos invitado a asomarse a la ventana José Luis buenas tardes hola

Voz 0470 08:27 hola buenas tardes o yo lo primero que quiero es que conoces personalmente Stevie Wonder no

Voz 9 08:32 si se poder saludarle en Los Ángeles ya hace no sé si lo tiene doce años quizás un poco más en una feria de tecnología ahí para ciegos y allí se acerca al todos los años a ver sus cacharros y Costa Rica que conocí

Voz 0313 08:49 qué tal es ese hombre simpáticos agradables cerca

Voz 9 08:51 pero sí sí sí sí es simpático es cercano es muy agradable la

Voz 0470 08:56 compañero que iba con mimo y se ponía cara de niño cuando equipos de la foto por la foto pero sí sí sí muy buen muy amables oye José Luis estás

Voz 0335 09:04 viendo a Pablo el piano pero también tocas la batería me han dicho

Voz 9 09:08 sí bueno e son aficiones de estas que uno siempre

Voz 10 09:12 N I en un cajón

Voz 9 09:15 D P escondido y que salen alguna vez de que dices bueno porque no voy a hacer esto no si yo no sé seis siete años yo creo sí me apunté a la Escuela de Música de aprender Batería Hay este año he dicho pues voy a animarme un poco más si no punto a piano Si bueno un aficionado e tardío pero va haciendo actividades de verdad muy bonito y que no reportan siempre eh un enriquecimiento tremendo la verdad

Voz 0313 09:44 José Luis que que te lo pregunto por pura ignorancia que necesita una persona que no puede ver

Voz 1653 09:49 y para tocar en instrumento

Voz 9 09:52 bueno igual que una persona vidente tiene hoy tiene su método de lectura musical

Voz 0470 09:58 lo que para

Voz 9 10:00 hoy osea en Braille existe un método de lectura e musical sal lo que antes llamábamos solfeo no que ahora ha cambiado información musicado pues esto existe y tienes partituras tienes pues todo lo que puede tener una eh persona vidente tiene una diferencia por ejemplo y es que tú no puedes estar tocando instrumentos leyendo a la vez no hay pues se es es el mismo que es el de las manos no de los dedos pero sí en esas partituras y estudias igual antes de pero no es el es en este au no es mi caso porque yo sí que no he estudiado empezamos hace bueno muy tarde pues no he estudiado música vamos a yo estoy aprendiendo pues de oído

Voz 0470 10:45 no conceptos y sí sí

Voz 9 10:47 sí sí tienes José Luis eh cincuenta

Voz 0470 10:50 tres Como curiosidad cómo tardaste

Voz 0313 10:53 tanto en animar con la música si te gusta tanto

Voz 9 10:55 bueno yo creo que también mientras he estado trabajando tenido puestos que mano absorbido mucho tiempo y cuando haces esas cosas pues lamentablemente dejas de hacer muchas que te gustan no y que están ahí alguna vez te crees que vas a retomar hacia otras actividades pero es verdad que la música no me también a veces porque hay que buscar una actividad y sobre todo para las personas con discapacidad no a veces actividades que dicen en cierto modo cómodas que tuve la oportunidad de aprender de apuntarme aprende valdría porque se abrió una escuela aquí cerca de donde yo vivo tienes que hacerte una hora y pico de transporte para allá para hacer media hora de clase y a volverte otro tanto pues

Voz 0313 11:38 no hubo para las personas discapacitadas sobretodo

Voz 9 11:41 no es para todo el mundo es una cosa muy a valorar pero con discapacidad pues por temas de de de lógicas de de de Movilidad de dificultades para otras moverte con facilidad con rapidez de nuestros portes pues es importa

Voz 0313 11:54 no comer podrías contar cómo es cómo es tu día a día y cuáles son las acabas de comentar una eh cuáles son las dificultades más más frecuentes con las que de Topas

Voz 9 12:05 no las las barreras de la que es curioso que siempre pensamos que en las grandes ciudades todos mucho o todo es muy accesible dotar pero no es no es exacto te puedes mover pero eh son entornos bastante inhóspitos muerde grandes ciudades por el metro donde todo el mundo corre donde tienes que tener cuidado que nosotros vienen con tu vas a querer que se tropieza se puede caer o te lo puede partir o sabe Dios qué pues son situaciones que generan estrés realmente no moverte muchas veces por la ciudad de grandes masas genera estrés después hay otros zonas pues típicas zonas de protestas de urbanización e moderna donde hay muchos entrantes salientes obstáculos en las aceras mucho Hardy mucho a tal entonces en la movilidad es donde encuentran mayores dificultades entonces pues hombre los trabajos dependen que trabajo tengo que desarrollar no la accesibilidad a la información los ha mejorado mucho

Voz 0470 13:04 de qué trabajas tú por ejemplo

Voz 9 13:06 yo he trabajado siempre entorno a la a la tecnología tecnología específica para ciegos

Voz 0470 13:12 yo me instructor no se enseñando

Voz 9 13:14 eh pues hasta dirigido un Centro de Tecnología de palaciegos de de la ONCE en diferentes departamentos lo que pasa que me me he jubilado este año

Voz 0470 13:24 Diego

Voz 9 13:26 sí pues con cincuenta y dos años y eres ciego total con unos requisitos

Voz 0470 13:30 se somete si se puede cuidarte a tendrá más tiempo para

Voz 0313 13:35 para lo tuyo hoy Itzik es que que es más complicado de tocar la batería o el piano

Voz 9 13:41 pues yo creo que quizás da batiría por una persona hacía quizás la batería Abe dificultades musicales pues tendrían que opinan los expertos no pero para una personación quizás la batería porque maneja elementos a los que tienes que llegar con cierta precisión lo vi golpear lo más en el centro que pueda así que es decir un movimiento eh pues mucho más irregular mucho más alterado que por ejemplo tocar un piano que al final cabos teclado de que tienes delante y hacia la izquierda que dices mucho más más fácil quizás localizarse no

Voz 0313 14:16 pues nada José Luis Fernández oye que que te siga yendo muy bien y gracias por restar este ratito en La Ventana eh

Voz 9 14:22 pues muchas gracias un abrazo para todos

Voz 0313 14:24 pues bueno hoy conmemoramos este Día Internacional de la Discapacidad y eso se nota osea aprecia en cosas tan cotidianas como la música como la movilidad que nos comentaba José Luis o como el cocinar Carlos Cano buenas tardes o la Francino al compañero de la extinción Gastro de la Cadena SER tú has estado y con un chef de los gordos importante de las importantes y sí aunque

Voz 0335 14:46 está bastante delgado editó Últimamente he estado con Óscar Velasco en el restaurante madrileño Sant Celoni que tiene dos estrellas Michelin y que normalmente prepara platos muy sofisticados pero esta mañana no se ha atrevido hacer ni una tortilla a la francesa de hecho a duras penas ha podido con una ensaladilla rusa y eso por qué bueno pues porque llevaba puestas

Voz 1653 15:05 las gafas te baja visión con las que veía

Voz 0335 15:07 más o menos lo que se ve a través de un cristal empañado es decir prácticamente nada sobre todo si no son cosas de de colores llamativos lo ha hecho básicamente para apoyar a la Asociación Española de India una enfermedad rara una enfermedad de origen genético que afecta a la visión aunque luego pues bueno suelen aparecer otras complicaciones por ejemplo de tipo renal no los niños con ya ven muy poquito veinte por ciento pero bueno algo ven y eso hace que no puedan hoy no puedan optar a ayudas públicas o ayudas de de la ONCE por ejemplo por lo que esta asociación edita un calendario solidario con el que recaudan fondos en el de dos mil diecinueve En ese calendario además de niños con han Iridium aparecen cocineros como Martín Berasategui Pepe Rodríguez

Voz 0861 15:51 Masterchef Dani García a quién le acaban de dar

Voz 0335 15:54 ahora la tercera se Holanda León David Muñoz bueno unos cuantos más

Voz 0313 15:58 Óscar aparece también en el calendario Óscar no aparece en el Can

Voz 0335 16:00 Canario pero ha hecho algo quizá incluso más importante ha cocinado casi a ciegas

Voz 11 16:06 yo creo que es una experiencia osea hace he sentido sea siempre con la alerta de que esto termina no creo que haya que esto son veinticuatro horas al día es muy complicado no era por ejemplo he pensado cuando visto lo de la tele Talgo usted que cuando he fijado un cable por el medio en dos pasos que hay que hacer es ante estas cosas además que el jamón parte de nuestro día a día osea mira el plástico ese pequeñito es la punta de la banda es decir intentar no dejarlo tirado en ningún sitio donde luego me me lo llevé al porque esto pasa cuando ves o cuando Nogués que acabe dentro de un plato

Voz 0335 16:35 bueno pues ha estado haciendo una ensaladilla rusa la verdad es que lo primero que pensó fue hacer una tortilla a la francesa pero dijo a ver si me voy a quemar con el fuego así que si al final ha ensamblado una ensaladilla con todo previamente ya preparado y claro con toda esa ayuda pues no se le ha dado del todo mal pero yo le he preguntado que hubiese dicho él sí formando parte del de un jurado de un concurso de ensaladilla Le presentar un plato como el que él ha hecho casi a ciegas no la estética desde luego no era no era lo fuerte de ese plato

Voz 12 17:03 eh que probarlo

Voz 0470 17:05 sí sí

Voz 11 17:06 no lo sé no bien estoy contento e insisto que han sido muy buenas con el tema del plato porque supone un pato blanco entonces hombre el plato azul el echarlo fuera era como más pero al final te escribo jugando con el tacto con el bueno pues tocando lo todo mucho no pero pero no es muy complicado

Voz 0335 17:24 no sé cómo le habría ido a Óscar Velasco en un concurso de cocina pero Yolanda Asenjo que es fiel oyente de la Cadena SER y además preside la Asociación Española de Amilivia estaba bastante satisfecho

Voz 0272 17:34 yo quería que una persona sin limitación como la nuestra se pusiera en nuestra piel y me ha parecido fantástico que se Juan estuviera dispuesto a ello irá Yoko que para el también ha sido interesante entiendo Isabelle porque ahora mismo el que una persona conocida hay que con renombre pues hagan algo así pues nos va a dar visibilidad si yo entiendo que que va a ser positivo para para nuestro colectivo yo creo que lo ha hecho muy bien es verdad que los hubiera sido que hubiera pelado en las patatas y las zanahorias y esa pero bueno ya eran poco más arriesgado para su integridad física así que

Voz 11 18:07 digo que sí que salir airosa larga

Voz 0335 18:09 bueno como os decía al final Oscar Velasco ha montado una ensaladilla rusa tenía todo ya preparado en pequeños vocales no en pequeños ta pairs eh ya sólo bueno listo para mandar pero bueno la verdad es que las personas con con baja visión o totalmente ciegas las tienen que apañar así claro todos los días de su vida

Voz 0272 18:25 la verdad es que nos apoyamos porque si el resto visual con el que nace es muy pequeño y me echas de menos nada que no has tenido naces con un resto visual adaptar a él tu piensas hasta aquí tienes ocho nueve años consideras y crees que todo el mundo ve como tú porque realmente nadie sabe explicar que él ve más que tú entonces bueno pues eh al cabo del tiempo Iggy al al pasar de los días pues vas adquiriendo habilidades y herramientas sin casi sin conocimiento sacas inconscientemente que vas creando tu propia es el propio recursos pues para hacer las cosas de manera súper cómoda

Voz 0335 18:58 oye Carlos Iker con su un calendario de estos que debo hacer pues mira te tienes que meter en la página web de la Asociación Española India que es Annie the punto es preparas cinco euros ya está lo puedes encargar por correo electrónico por teléfono y con con la recaudación lo que van a hacer es comprar Software o herramientas técnicas para que los chavales con herida puedan estudiar puedan trabajar recalca

Voz 1653 19:20 decía al no tener totalmente extinguida la visión no pueden optar a las ayudas

Voz 13 19:25 el uno

Voz 3 19:29 abonarlo

Voz 14 19:37 eh

Voz 0470 19:48 ya hemos empezado con Dionisio Ramos con otro grande de esta conversación desgracias Carlos un abrazo son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1621 22:06 aquí a La Ventana de Madrid bueno yo creo que de Vox

Voz 21 22:10 tiene un resultado que que es extraordinario las cosas que feliz

Voz 20 22:14 y no tenemos que intentar parecernos nada Vox yo creo que sería el mayor error que podemos cometer que alguien no nuestras ni siquiera un poco con Bob tras yo creo

Voz 21 22:23 que en esta vida te gusten más o te gusta en menos de algunos partidos políticos cuál tiene un buen resultado

Voz 8 22:29 que se va a recortar yo la voy a recordar muy anti Paul de la Iglesia no los pies

Voz 19 22:48 qué tal buenas tardes a todos algunos madrileños han empezado a blindarse ya antes los mensajes que están esperando algunos partidos ultraderechistas por ejemplo contra la inmigración han Elordi bienvenida vendrá a Madrid que tal como está

Voz 0470 23:03 hola buenas tardes bueno vides en sí

Voz 0861 23:05 en Cristóbal un barrio hemos leído un barrio de de tópicos tópicos como cuáles

Voz 22 23:11 tópicos cuanto referidos a temas de racismo como los que habéis podido le las servilletas de que son encontrar argumentos pero bueno tópicos de que los inmigrantes llevan todas las ayudas sociales o que por ejemplo las personas que practican el Islam son terroristas pero también otros referidos al propio barrio porque también estamos trabajando el tema del estigma el estigma del barrio de San Cristóbal ya que se puede leer muchas veces en medios de comunicación que San Cristóbal celebró sin ley entonces bueno estamos trabajando en estas tres líneas en la campaña

Voz 0861 23:44 bueno has desvelado ya parte del del misterio en el que te hemos llamado comentabas el tema de de las servilletas de preguntar cómo estáis brindando ante este tipo de de mensajes hirientes y que denigrantes por ejemplo contra la inmigración y así cuéntanos dónde y cómo podemos ver eso servilleta Eros con lemas por ejemplo hemos leído como que los inmigrantes aportan al Estado tres veces más de lo que gastan

Voz 22 24:05 están en ocho Varese de aquí le Sancristóbal tanto ahí en centros de mayores y luego en distintos bares de de aquí del barrio pero bueno aparte la campaña como que tiene más nimias no para blindarse frente a estos tópicos y rumores que están circulando además de la campaña que me parece importante para llevar el debate precisamente donde se generado muchas veces muchos de estos esta rumorología no igual no estamos utilizando también otras otras herramientas para luchar contra estos picos

Voz 0861 24:38 pregunta Andrea después de lo ocurrido en en Andalucía Themis que aquí en Madrid tenéis que que expandir vuestro negocio por llamarlo así de las servilletas anti tópicos a otros barrios otros puntos de de nuestra comunidad

Voz 22 24:49 bueno yo creo que eso también hace un poco de que hace ya unos años porque esto surge hace dos años aquí en Madrid Iker está realizando también con otros acciones en tema de desmontar tópicos porque habíamos en crecimiento lo de del racismo y el fascismo de discursos de odio se es ante esas ideas ante esa amenaza sí que vimos importante empezaba a trabajar para trabajando de hecho en otros barrios de Madrid además de San pistolas bastante bueno quizás analizaba la adherido como es perfecto de pronto oyes te impactó no por el tema de la idea de las servilletas

Voz 0861 25:26 pues Andrés Ortiz gracias por abrir con nosotros hoy La Ventana Hay seguimos pendientes de de todas esas iniciativas que estáis llevando a cabo para romper con cada uno de esos tópicos un abrazo

Voz 22 25:35 pues muchas gracias

Voz 0861 25:44 vi uno de los susto del día lo han sufrido hoy en Collado Villalba dos pequeños dos hermanos de cuatro años de once meses que durante varias horas han desaparecido porque un individuo robó el coche de su madre con ellos dentro

Voz 24 25:57 me de repente el hombre es el la arranca el coche y le da mi hermano mi hermana iba detrás de él con corriendo a ver si lo acogen las pujas él han jugado a mi hermano casi

Voz 0861 26:09 bueno por suerte los pequeños están en perfecto estado el mayor de los hermanos fue abandonado junto a un supermercado Illa bebé fue localizada nada menos que a cuarenta kilómetros de donde se llevaron en Fuenlabrada a esta hora tanto la Guardia Civil como la Policía continúan buscando a este ladrón

Voz 23 26:26 ahora hay que éramos unas

Voz 0861 26:27 con clave para el futuro de Mary central en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que decidir qué hace con los recursos presentados por la Comunidad de Madrid de momento la restricción al tráfico sigue adelante será selva qué tal buenas tardes

Voz 1 26:40 qué tal buenas tardes yo el incremento de Carmena

Voz 0861 26:43 encantado el último balance dicen es muy bueno nada que ver Sara con el catastrofismo que dicen haber sufrido ya los comerciantes en estos primeros días de la Plataforma de Afectados de Madrid Central que por cierto se van a reunir en breve con Manuela Carmena en persona

Voz 1510 26:57 sí se reúnen el jueves que viene así que dicen que aún tienen esperanzas de que se produzcan las mejoras que piden José Antonio Aparicio portavoz de la plataforma aceptados en Madrid Central

Voz 25 27:05 es necesario transmitir un mensaje de tranquilidad para todos los cosas asociados a los miembros de la plataforma ya a todos los comerciantes del centro de Madrid de perímetro y de la superficie de Madrid Central ya que todavía hay margen para que la sensatez se imponga hizo puedan producir las mejoras imprescindibles que desde la plataforma estamos planteando

Voz 1510 27:21 insisten desde esta plataforma que la implantación de Madrid Central puede tener efectos muy negativos para los comerciantes del centro aseguran que los madrileños han consumido un diez por ciento menos este fin de semana pero no aporta más datos en cambio reconocen que ha aumentado el número de viajeros en transporte público los datos que maneja el Ayuntamiento por ahora son buenos hablan incluso de récord histórico de número dos varios en los autobuses de la EMT también hacen un balance positivo de la intensidad de tráfico que se ha reducido en más de un cuarenta por ciento en Gran Vía por ejemplo aseguran desde el Consistorio que la circulación está siendo fluida sin que se produzca un aumento de la congestión en la M treinta

Voz 0861 27:53 gracias Sara is imaginan cuatro años luchando por un instituto bueno pues enseguida se va a presentar aquí con nosotros en este estudio unos auténticos luchadores

Voz 27 28:10 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 0861 30:14 el Real Madrid serán hemos adelantado hoy aquí en la SER el ansiado Instituto de rejas está parece cada vez más cerca de ser una

Voz 0470 30:22 era Liga

Voz 3 30:25 ya

Voz 20 30:28 bueno los cánticos una de esas voces era la de Alberto arcones de la plataforma excepto en rejas ya bienvenido a La Ventana qué tal cómo estás bien muchas gracias por invitarnos bueno lleváis cuatro años

Voz 0861 30:40 de de lucha e peleando por tener un instituto en el distrito de San Blas en Canillejas mañana salvo sorpresa lo hemos contado aquí en la SER en el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar si O'Shea esa construcción te pregunto después de tantas promesas rotas

Voz 0470 30:57 esta vez lo creéis

Voz 31 31:00 Nos lo queremos creer ha habido muchos problemas ha habido muchas inconveniente en muchos retrasos en estos años pero esperamos que no surja ningún ningún percance de última hora pero sí seguramente sea esta mañana hemos tenido una última comunicación con la Consejería de Educación salvo un imprevisto de última hora mañanas anuncian

Voz 0861 31:18 bueno si no me equivoco Alberto este instituto

Voz 31 31:21 por lo que hemos escuchado hoy mismo precisamente

Voz 0861 31:23 aquí en la SER ese tener que habían augurado hace ya casi dos años en el año dos mil diecisiete y lo comentabas ahora mismo que has tenido una comunicación reciente con la Consejería de Educación os han dicho por ejemplo cuando podrán estuviera allí vuestros hijos qué plazos os dan o cuando se podría colocar la primera piedra

Voz 31 31:40 la primera piedra Nos dicen que si todo va en tiempo podrían ponerla a finales de enero o principios de febrero no ahora mismo las dicen que sí pueden llegar a septiembre eso el próximo curso de primero de ESO de los alumnos de de que pudieran ir tanto de Pegaso como de todo el distrito San Blas Canillejas rejas podrían a acudir a este centro en septiembre eso es lo que nos dicen también hoy mismo les ha pedido además que si podemos tener una serie de plazos ni me han dicho que no nos lo facilitarán hasta que no tenga la la la empresa encargada de realizar

Voz 0861 32:12 la sobre Bono cuatro años puede parecer poco mucho tiempo no en función de de con que lo miramos pero no me parece muy interesante que los oyentes sepan que cuando tú en tu casa

Voz 1621 32:20 Alberto iniciase esta lucha hace cuatro años

Voz 0861 32:24 lejos podría haber estudiado en ese instituto pero claro la lucha ha sido tan tan tan larga que ya por ejemplo tu hijo ni siquiera aunque quieras va a poder estudiar en el Instituto porque ya va a otro no

Voz 31 32:35 bueno lo primero no descartamos no que los alumnos que van a primero de ESO en el instituto la me he dado suena incluso otros alumnos que quisieran incorporarse puedan acceder al Instituto de rejas no si se nos prometió que este años iban a augurar el instituto y nos han cumplido los plazos uno de los logros que hemos conseguido en este año es una una ruta para llevar a los chavales que tenían que haber inaugurado como bien te digo este septiembre y confiamos en que la Consejería bien mantenga la ruta a lo largo de sus estudios o que puedan volver al a su barrio a estudiar qué es lo que les gustaría

Voz 0861 33:07 bueno Alberto absuelve a quién en los estudios también os acompaña Isabel Arias qué tal buenas tardes bueno Isabel tu tesón ha sido clave no en todos estos años creo no para conseguir que se novia Instituto sea además un centro de preferencia para alumnos con con algún tipo de necesidad hace motor ICA en la Consejería de Educación os lo han dicho ya por escrito tiene la voluntad a la voluntad de que ese centro sea preferente sobre todo explícanos por qué es tan importante ese detalle que se enfrente preferente para alumnos con necesidad motor

Voz 32 33:36 pues mira lo primero es que realmente yo no llevo tantos años yo me he subido al carro de de la plataforma cuando me enteré de su existencia porque aunque vivo en el barrio eh no sabía pero cuando lo vi dije está en la nuestra resulta que ni en San Blas Canillejas en el distrito ni en Vicálvaro que lindante no hay ningún centro de Secundaria de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora tenemos un colegio de primaria que es el Marqués de Suances que está en San Blas pero esos niños cuando acaban la Primaria se van directamente escolarización los manda al Salvador Dalí que está al lado de la mezquita de la M treinta sin opción a elegir ningún otro sitio

Voz 0861 34:16 es que es una odisea no tener que llegar hasta allí no

Voz 32 34:18 o sea que toda forma chicos sí está claro tienen ruta escolar pero la vida del Instituto va mucho más allá de cuando tú vas a clase socialistas hayan posible teniendo que coger dos autobuses andar quince minutos trasbordo te metros consiguió de ruedas Mondadori aparte de que no es de recibo que un distrito tenga un colegio no tenga un instituto que dé salida a esos alumnos con discapacidad

Voz 0861 34:40 por ejemplo Isabel a tu hija Alicia que por cierto creo que hoy es su cumpleaños Cesc es uno de los alumnos que se podría beneficiar de ese centro preferente en un futuro ahora mismo por ejemplo o qué limitaciones tienen los compañeros au otros chicos y chicas que tienen que irse hasta insiste hasta el Instituto de de de Ciudad Lineal tan lejos y sobre todo porque creo que si tuviese un instituto como el como el que en principio vais a tener Kallio no suena no sólo es que sea centro accesibles sino que además tenga todo un equipo

Voz 32 35:08 claro prepara oye si equipo

Voz 0861 35:11 todo para que atiendan a vuestros hijos eso eh a ver

Voz 32 35:13 eh los centros que construye la Consejería de Educación últimamente ya por ley vienen todos accesibles arquitectónicamente pero eso no significa que sean de escolarización preferente de discapacidad motora eso implica simplemente que haya un aula de fisioterapia con fisioterapeutas técnicos educativos que ayudan a los chicos los desplazamientos y logopedia si realmente medios humano porque el el edificio según la Consejería ya basta dar eh adaptado para ellos con lo cual era una oportunidad de oro para que el barrio el distrito incluso lo de Vicálvaro pudiesen ya tener

Voz 0861 35:46 el instituto bueno Alberto es optimista al menos escuchan desde hace un momentito pero es cierto que en ese escrito que que se han remitido no desde la propia Consejería de Educación también nos aclaran que las obras en cualquier caso no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento de Madrid les les conceda el correspondiente certificado de viabilidad urbanística no sé Alberto te pregunto Themis que aquí una vez más puedan pasarse la pelota unos a otros o qué papel está jugando en este caso el Ayuntamiento también con con este instituto

Voz 31 36:11 el Ayuntamiento tan pronto nos lo dijo la Consejería de Educación que necesitaba este este permiso no para iniciar las obras se lo hemos comunicado ya se lo hemos hecho saber a nuestra concejal de distrito Marta Gómez la y ella se lava la pasado el la comunicación a José Manuel Calvo quién confiamos que antes de que acabe el año lo tengan preparado muy listo para para que no se demore la obra de todas formas tenemos de plazo hasta final de enero según la Consejería de Educación

Voz 0861 36:36 Alberto como es ahora mismo se hallan entre rejas

Voz 1653 36:39 todo a ver que después de tanto tiempo

Voz 0861 36:42 imaginando vuestra Instituto cómo lo vais a imaginar y sobre todo describen los un poquito en qué zona está qué creéis que va a haber allí en poco tiempo pero bueno

Voz 31 36:50 pues el solares son solar muy bonito que lo adorna una pancarta que ya lleva hay dos años

Voz 1621 36:56 ya va cogiendo solera pero vamos

Voz 31 36:58 parte del del paisaje no la cual pues queremos que lo haga la gente cada vez que pasa para que vean que que la necesidad está ahí no está cerca del centro comercial Plenilunio cuando hablas de rejas sea el Instituto pedimos en el barrio de rejas y la gente no sabe ubicar dónde está pero cuando habla de Plenilunio todo el mundo lo conoce no es decir que que el Plenilunio es bueno para que nos conozcan pero también una cosa que no que me gustaría resaltar en el barrio de rejas tenemos un problema muy serio de movilidad y una de nuestras de nuestro frente esa para la lucha el Instituto es el tema de movilidad los chavales para ahora mismo París sea al Instituto más cercano al instituto la me he dado suena tienen que coger dos autobuses esos dos autobuses les implica un trayecto de una hora tengo que decirte que el Black Friday los pobres chicos a la vuelta tuvieron que bajar del autobús porque es que no llegaban a sus casas

Voz 0861 37:45 pero lo colapsado que estaba al barrio que hablamos

Voz 31 37:48 el Instituto pero habría que abrir otro tema en cuanto al a la problemática del equipo

Voz 0861 37:53 viento no de una zona como vuestra ya muy brevemente porque se nos acaba el tiempo Alberto por ejemplo que os dicen vuestros hijos de toda esta lucha que habéis emprendido hace ya unos cuantos años sí que parece que por fin vais a ver luz al final del túnel

Voz 31 38:04 mira mis hijos que me van a decir que que paso mucho tiempo fuera de casa sea la lucha y aquí me quiero acordar de las de las mamás de las familias guerreras de rejas al me quiero acordar de todos los compañeros de centros públicos porque este problema que nosotros tenemos entre rejas lo tienen en muchas partes de la Comunidad de Madrid no pues lo más lo lo menos gratificante todo esto es el tiempo que empleamos en detrimento de de tiempo de pasar con nuestras familias con nuestros hijos no porque es una paradoja no por un lado busca el beneficio para tu hijo y el otro dejas de de ampliar este tiempo pero vamos todo sea porque porque tengan un centro cerca de desbordan

Voz 0861 38:39 ahora porque teme Isabel y que sobre todo viendo ahí a Hellín frente a Alicia merece la pena no todo este esfuerzo durante todo este tiempo hombre claro

Voz 32 38:46 no es que lo que está contando Alberto verdad al final somos familia esto no deberíamos estarlo haciendo nosotros nosotros deberíamos estando hacer pues eso cuidar a nuestros niños trabajar y hacer las cosas normales pero que una madre un padre tengamos que estar moviendo que una necesidad que hay unas instituciones para verdad para cuidarnos pues bueno yo me gustaría así pedir que haya un poco más de comunicación con la familia todo sería mucho más fácil

Voz 0861 39:12 pues Isabel Alberto lo primero gracias por por el esfuerzo en la lucha por estar con nosotros y evidentemente aquí en la SER íbamos también mucho tiempo pendientes de de que el instituto llega o no llega bueno pues vamos a seguir pendientes para ver si esta vez es la definitiva gracias por estar con nosotros un abrazo gracias a los altos

Voz 23 39:33 con

Voz 0861 39:34 día ustedes bueno pues les emplazamos mañana martes más Ventana de Marie mañana como cada martes ya se ven tertulia política mañana Kun podemos ir con Ciudadanos aquí en los estudios de la SER que disfruta de Alía Dios

Voz 0313 41:34 faltan diecinueve minutos para que sean las ocho de la tarde la sede en Canarias

Voz 27 41:39 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1621 41:43 vamos ya con el resumen de lo más destacado de un día de resaca porque hoy todo el mundo hablaba de lo que hablaba de lo que sucedió ayer en Andalucía el vuelco electoral que a pesar de haber ganado las elecciones posiblemente a a Susana Díaz del poder hoy ha dicho que si hubiera perdido se habría ido pero es que no es el caso

Voz 38 42:00 hombre si hubiera perdido Madrid eso es evidente pero es que ganamos las elecciones me llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las eres

Voz 0861 42:09 pero ni y me pregunta está contenta no

Voz 1621 42:12 ella ha quedado primera pero seguramente no gobernará id desde el PP y Ciudadanos que han quedado segundo y tercero van

Voz 0861 42:19 presentar candidaturas todo depende

Voz 1621 42:21 era de Vox no Éstas serán las posturas que expresaban el Partido Popular Ciudadanos

Voz 39 42:27 creo que los andaluces están tienen muy claro que tiene que liderarlo el Partido Popular no es razonable que en una comunidad donde fueron primero y donde ganaron como fue Cataluña e la señora Arrimadas no fue nos asumiera el reto y la responsabilidad de ir a ese debate de investidura

Voz 0313 42:43 es que ahora la tercera fuerza política en Andalucía

Voz 39 42:45 que quiera ir a esa investidura

Voz 40 42:48 el socialista actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado

Voz 6 42:54 habrá un Gobierno de regeneración nunca seremos un obstáculo

Voz 41 42:56 no para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos

Voz 1621 43:07 en fin se abre un tiempo en Andalucía con más preguntas que respuestas la única certeza ese acabaron las teorías

Voz 0230 43:13 hay resultados la mala noticia es que comienzan las teorías sobre los resultados hay chico nuevo en la oficina nosotros somos lo que vamos a propicio

Voz 3 43:22 el cambio la reconquista

Voz 1621 43:30 Reconquista reconquistar consiste en recuperar algo que se tuvo hice perdió que hay que reconquistar no está claro pero diríase que

Voz 0230 43:41 diríase que al consenso de mil novecientos setenta y ocho no es a dónde quieren buena no

Voz 1621 43:48 todo el mundo habla hoy de la irrupción de Vox en el Parlamento lo calificaba como un terremoto Iñaki Gabilondo cree que concretamente un terremoto no es terremoto eso se correspondería mejor con agua al margen de nuestros actos yo más bien diría fracking el proceso que puso patas arriba Cataluña ha actuado como una gran perforadora ha sacado a la superficie ideas que creíamos superadas pensar que esto se va a limitar Andalucía sería ridículo la extrema derecha que creamos dormida o que creíamos que no existía en España como en otros países pero tenemos memoria

Voz 0313 44:19 yo que tengo memoria aunque sea de letras no pudo evitar los números los trescientos ochenta mil votos que alcanzó Fuerza Nueva en su momento de máximo esplendor en toda España y no puedo dejar de compararlos con los trescientos noventa y cinco mil que ayer obtuvo Vox sólo en Andalucía con una diferencia importante hace cuarenta años Fuerza Nueva era una rareza una reza sobretodo para Europa que aplaudía el fin de la dictadura en España hoy Vox se incorpora a una corriente europea que pretende cargarse el proyecto común para volver a las fronteras ya los nacionalismos

Voz 1621 44:51 pues es una diferencia muy importante las encuestas no supieron ver la magnitud del fenómeno Vox salvo una que publicó ABC que le daba hasta diez escaños su responsable Narciso Michavila presidente de Gap tres que explicaba en Hora catorce porque acertaron

Voz 42 45:06 pues a ver la metodología sencillamente preguntar a los andaluces que ayer demostraron como el año pasado los catalanes vascos y los gallegos que el elector español no miente pero lector evidentemente en España y en el resto de las democracias decide su voto cada vez más tarde nosotros mismos Gap tres la encuesta de inicio de campaña electoral dábamos un cuatro por ciento el gota Vox la mitad de campaña le estamos dando ya cinco noche cerramos la horquilla ocho diez que fueron pues eso los doce que saco por lo tanto el voto de Vox no es un voto oculto era un voto muy claro

Voz 1621 45:40 pero había que preguntar preguntar bien otras noticias sobre las elecciones andaluzas en los titulares del Mundo Today

Voz 0470 45:50 Susana Díaz admite ahora que fue un error pedir el voto para la ultraderecha día

Voz 1509 45:54 no descarta pactar con Vox para que no gobierne el PP bóxer disuelve después de que alguien les explique que la reconquista ya se hizo en el siglo XV los autores de chirigotas ya buscan desesperadamente palabras que arrimen con Vox admiten que con Hitler es más fácil a Pedro Sánchez celebró con Vox la derrota de Susana Díaz Susana Díaz podrán sentarse no Audrey Ara

Voz 0861 46:17 Pedro Sánchez ahora que dejará la Junta

Voz 1509 46:20 la ultraderecha admite que llegara al Gobierno por las urnas es una victoria a medias el Parlamento andaluz tendrá que instalar en la puerta abrevaderos para los caballos de todos los diputados de Vox

Voz 1621 46:30 pues sí después de ver el vídeo de Santiago Abascal la verdad es que es una peculiaridad estos doce diputados irán a caballo al Parlamento andaluz hilos Especialistas secundarios han conseguido hablar con la propietaria de la cuadra

Voz 20 46:43 los diputados de Vox han exigido ir a caballo a las sesiones del Parlamento y una ganadería es la suministradora de los caballos a Vox me acompaña la propietaria esta ganadería Mari cruz gamada qué tal buenas tardes bellísima tarde Getafe tardes claro esto buenos tiempos para caballo no pésima la verdad es que si el caballo símbolo del poder de la conquista y es cierto que que los parlamentarios desde a caballo no es todo lo confirmaba que no se someterá a votación vale vale aunque no creo que haya ningún problema porque la izquierda son animales de verdad claro además el caballo es un método es ecológico no contamina no le gustaba nada el animal que mejor representa la belleza de Andalucía verdad vota contra eso vota contra la belleza contra Andalucía

Voz 43 47:36 he inquieto todos son e Bay no Navy

Voz 1621 47:42 no todo el mundo hablando de lo mismo incluso los invitados que han pasado esta tarde por la ventana Cristina Almeida la abogada dice que le ha parecido terrible lo de ayer pero lo peor es que

Voz 0433 47:51 que es síntoma de otras cosas hombre yo creo que fue mucha sorpresa pero ni uno San Siro diligente amar la democracia al saber lo que es en constatar la han estudiarla en explicarla y otros que no tiene ningún interés pues están aprovechando las olas del mundo las peores hola me ha parecido un tema terrible lo de ayer pero

Voz 32 48:16 era terrible el espíritu está creando

Voz 0433 48:18 en esta Europa haciendo horas la moda viene

Voz 1621 48:24 Pablo Alborán que venía otra cosa por supuesto pero es malagueño y aunque no está empadronado allí no ha votado le asusta lo que ha pasado en su tierra

Voz 1653 48:32 dado en la democracia y se lo que ha costado encontrar a tener la democracia por por mi familia por mis padres por la educación que he tenido me he educado en el respeto me he educado en respetar todas las ideas aunque no tengan que ver conmigo y bueno yo no soy analista político pero desde luego lo que creo que no deberíamos permite

Voz 0470 48:51 no es ningún tipo de racismo

Voz 1653 48:55 la homofobia chicos xenófobos machistas yo es que estoy me parece que cualquier extremo da pie a a cosas que no que no van con mis valores entonces