La Ventana (04/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que analiza los resultados electorales en Andalucía el secretario de Organización matiza o aclara lo que dijo ayer

Voz 0232 00:14 prestado su apoyo y confianza en Susana Díaz

Voz 1454 00:16 habla hoy de renovación en lugar de regeneración esta mañana en la SER en Hoy por hoy Díaz había dicho que se regenera aquello que está degenerado y hace hora y media José Luis Ábalos explicaba

Voz 2 00:26 no voy a discutir sobre el término regeneración no no podría haber utilizado habrá renovación he visto que algunas palabras ha suscitado mucha controversia no me importa aclararles con matizarla le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía Secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección federal para llevar adelante este proceso que produzca la gobernabilidad necesaria en Andalucía

Voz 1454 00:56 ha terminado en Bruselas en la reunión del Ecofin posterior a la del Eurogrupo que ha terminado con un acuerdo de mínimos a primera hora de esta mañana un pacto defendido por España como un paso según la ministra Calviño que acaba de comparecer en rueda de prensa corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:10 buenas tardes la zona euro siempre se ha hecho pasito a paso ha dicho la ministra para justificar qué las largas horas dedicadas a esta reunión no han respondido a las expectativas creadas aunque el objetivo era el de corregir los costes sociales que ha dejado la gestión colectiva de la crisis en España concretamente quedan más de cuarenta mil millones por devolver a la banca ayudas públicas cuya recuperación Calviño vincula con la privatización de Bankia

Voz 3 01:34 pues que la privatización de Bankia será uno de los instrumentos fundamentales para recuperar una parte de esas ayudas yo no doy nada por perdido pero usted ha leído el informe del Banco de España igual que yo entonces

Voz 0738 01:44 declaraciones de la ministra española de Economía que hoy nos ha explicado que nadie ha preguntado por la situación política española ni tampoco por el futuro presupuesto

Voz 1454 01:52 Darío la venta de vehículos eléctricos e híbridos siguió creciendo en noviembre pero aún representan conjunto menos del diez por ciento de las ventas de automóviles los datos en la crónica de Eladio Meizoso

Voz 0527 02:02 las ventas de coches eléctricos aumentará un ochenta por ciento interanual giras de híbridos un catorce por cien pero en conjunto suponen apenas el ocho con dos por ciento del total de noventa y un mil turismos vendidos el mes pasado mil trescientos cincuenta son eléctricos seis mil trescientos híbridos en el Congo

Voz 4 02:18 junto del año entre ambos suponen menos del seis

Voz 0527 02:20 por ciento del total en paralelo sigue avanzando el proceso de sustitución de los turismos de gasóleo pueblos de gasolina Éstos últimos fueron ya el sesenta y uno por ciento de todas las ventas en el mes de noviembre frente a un treinta por ciento de los coches con motor diésel

Voz 1454 02:35 la frontera de La Jonquera Girona ha recuperado la normalidad después de tres semanas de retenciones en la autopista AP siete por las protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia hoy recordamos el presidente Macron ha anunciado su decisión de aplazar seis meses la prevista subida de impuestos de los carburantes vecinos y comerciantes de la zona confían en salvar lo que queda de campaña de navidad Si ya concluyen las protestas cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 Pablo Casado descarta de momento designar al candidato del PP a la Comunidad de Madrid el líder de los populares acompañado esta mañana al actual presidente Ángel Garrido en los actos de la Constitución en la Puerta del Sol Garrido que no sólo ha dicho delante de Casado que a él sí le gustaría ser candidato sino que además ha abogado por una reforma de la Constitución que eviten los los extremismos justo cuando Casado aboga por pactar con Vox en Andalucía

Voz 0903 03:25 fundamental consolidar y reforzar el bloque constitucional defender el Estado de derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas que no porque minoritarias son menos inquietantes para el clima de entendimiento y paz social que debería presidir nuestra vida pública

Voz 1915 03:42 la mujer de noventa y nueve años desahuciada ayer en Pozuelo ha rechazado la plaza que le ha ofrecido el Ayuntamiento en una residencia de la localidad la anciana insiste en que no quiere marcharse de su vivienda que unido a la estafó impide por lo menos que la dejen entrar en la casa coger sus pertenencias

Voz 5 03:55 Raquel Fernández hasta el momento no tiene un lugar

Voz 1441 03:58 en el que poder pasar la noche Mary quién según su abogado el Ayuntamiento de Pozuelo le ofrece plaza en una residencia guardar sus muebles en un almacén hasta poder ubicar los algo que ella rechaza a lo largo de hoy tramitarán con los compradores de la casa en la que hasta ayer vivía la posibilidad de que la dejen entrar a recoger su ropa y sus enseres

Voz 6 04:19 yo no tengo de ropa para porque él y ahora dice que hay que ir al juzgado para el juzgado abra no hay derecho

Voz 1441 04:26 la mujer sostiene que su nieto vendió su casa sin su consentimiento sin embargo una sentencia judicial y le absuelve del delito continuado de estafa

Voz 1915 04:35 el derribo del Vicente Calderón empezará en febrero del próximo año hoy se ha firmado el convenio de la llamada Operación Calderón está previsto que en torno a septiembre del dos mil diecinueve comiencen los trabajos de urbanización en los alrededores se transformará a la zona a orillas del río Manzanares en un gran espacio con viviendas zonas verdes y usos terciarios a esta hora tenemos catorce grados en el centro de Madrid

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes cuando un equipo grande pierde un partido y sus jugadores empiezan a hablar del árbitro del mal estado del césped de que el contrario practica la anti fútbol seguro que tiene algo de razón segurísimo pero más seguro aún que ellos no han estado a la altura de las circunstancias algo parecido me parece detectar en las filas socialistas después del revés electoral en Andalucía no han tardado ni dos días en encontrar un chivo expiatorio que no podía ser otro que el independentismo catalán Susana Díaz lo ha dicho muy claro esta mañana aquí en la SER me equivoqué no hablando más de Cataluña en la campaña que traducido es tendría que haber arreglado leña todos los días los independentistas lo cual recordemos hubiera chocado con los intentos de Pedro Sánchez por tensar la relación con los líderes soberanistas que por cierto no se lo ponen nada fácil pese a haberle ayudado en su día a echar a Rajoy ya instalarse en La Moncloa en fin ya sé que igual están poquito fatigados de todo este tema pero apelo a su confianza ya su paciencia para que me dejen compartir un minutito el desasosiego inquietud que me genera todo este panorama porque si de lo que se trata es simplemente de dar caña y aplicar mano de hierro al conflicto en Cataluña ya los problemas de España en general coño si sólo sexo entonces la mejor solución es vox eh con los caballo las banderas la reconquista era por ellos y todo labio pero yo fin ingenuo de mí pensaba que desde la política se podían explorar otros caminos sobre todo desde la izquierda que la ley hay que cumplirla la sin excusas pero que sólo con eso a veces no se pueden resolver los problemas más complejos por eso estoy de esa sosegado porque veo volar puñales en la Izquierda no sólo en el PSOE sin casi nada que no tenga que ver con salvar el culo o intentarlo en la derecha pasa tres cuartos de lo mismo pero en fin todo se atempera un poquito cuando ese gol de poder como es el caso por eso estoy inquieto porque ve que el tema de Cataluña irá a peor porque se están imponiendo la España menos tolerante la Cataluña más victimista y lo más triste o por lo menos lo veo así es que existen un montón de catalanes y un montón de españoles que no son ni una cosa ni la otra me pregunto dónde están en el centro o tal vez o escondidos no lo sé pero ojalá aparezcan pronto porque yo desde luego lo deseo bienvenidos a La Ventana

Voz 10 08:05 a ver

Voz 1 08:22 o de estar contento cuando Freedom una esperanza que ser TP la ilusión la mala muerte Ordaz mentira eh

Voz 1938 10:43 Isaías Lafuente buenas tardes con María buenas tardes

Voz 0313 10:45 qué tal Matías Vallés adjunto a la dirección del Diario de Mallorca la qué tal Matías buenas tardes buenas tardes Carles estás amigo qué tal el día dos de la era vox galería aquí no aquí no se habla

Voz 13 10:54 otra cosa ya Jonas bautizado así que he visto peleas peleas en público que nunca había visto en la calle de personas que precisamente lo que tu dices antes y los independentistas son peores si Podemos es peor que Vox y Vox espero que todo no sé qué está pasando en España es lo peor

Voz 0313 11:08 es que creo que tampoco lo saben los que tienen que buscar alguna salida a los que en primera instancia deberían buscar

Voz 13 11:14 sí luego está este conflicto esas definiciones no el centro derecha y centro ultraderecha la ultraderecha ultraderecha moderada yo lo que espero no verme nunca en un desmentido con el has tenido que hacer hoy Ábalos no que pedía la disolución del del PSOE andaluz y hoy dice todo lo contrario

Voz 0313 11:29 no acaba de corregir a Pedro Sánchez porque ha dicho que lo de suprimir la inviolabilidad del Rey que nada de nada osea algo está algo está ocurriendo pero vamos del tiene una pinta de lío realmente monumental es de regalo interiorizar si es verdad lo que dices Matías fíjate ayer Pablo Alborán decía bueno me alegro de que lo positivo todo esto es que se esté hablando de política en todos los niveles en lugares yo lo hago lo hablo con amigos que antes no tratábamos estos temas hombre esa es la parte positiva la parte negativa efectivamente es la es la crispación hay un profesor de Historia de Málaga Juan Naranjo que el otro día Bono plasmó en un hilo de Twitter pues su perplejidad no dice mi clase delante de mí los ojos estaban creciendo fascistas y luego escribió una columna en el en el Diario Sur donde contaba Bono pues su experiencia no que va al ver que varios de los chavales que había tenido ancla se habían votado a Vox lo descubrió entrando en la en la cuenta de este de este partido bueno no no era ninguno de ellos por lo que cuenta alguien que se ajustarse al retrato de lo que podemos entender por el perfil de un votante de voz no era nuevo chavales estudiantes alumnos pero que él rebobinar detectó signos de qué es lo que les fascinaba del discurso ultraderechista de este de este partido no bueno lo que le ha pasado a a Juan Naranjo es que centenares de personas le están insultando ya en las redes llamándole adoctrinados por filoetarra bolivariano nazi fascista dictador pidiendo que le despidan que le que le deportes incluso creo que recibidos amenazas de muerte que para dos días no me parece una mala cosecha simplemente por haber expresado una una opinión de hecho nosotros lo habíamos invitado esta tarde a asomarse a la ventana pero ha dicho que prefiere no fin no no no no hablar porque está creciendo la bola los insultos afectan ya a personas de su entorno y no y no le apetecía a los profesores están en una tesitura y un poco complicado muy curiosa no de hecho y Elena González por ejemplo profesora de Historia del Arte Geografía en el Instituto Federico García Lorca de Churriana de la Vega en Granada se preguntaba el domingo con algún tuit dice bueno a ver cómo explicamos los profes de historia mañana por el lunes un partido fascista ya sacado doce escaños en una de las regiones más obreras Europa y añadía bueno lo más triste es que si lo podemos explicar que se lleva tiempo advirtiendo Elena González buenas tardes

Voz 14 13:47 es qué tal se dio a la explicación lo consiguió explica

Voz 0313 13:49 es un poco o no

Voz 0188 13:52 bueno lo primero que tengo que decir es que este tema lo han sacado los chicos entrar en clase pues casi todas las clases sólo el tema hilo profesor de Historia yo creo que tenemos que ser inteligentes yo no puedo entrar directamente decir Un amigo me parece muy malo votar sino lo que le ha invitado a hacer es que Lehane Adeva Adeva decía bueno tú es que bueno o malo maestra digo le lo sabes lo que te parece ya efectivamente después de leerlo alguno me han venido y han dicho pues que no lo que yo esperaban y que están completamente en desacuerdo con algunas de las cosas que dice

Voz 0313 14:23 porque usted tiene chavales de entre doce trece hasta diecisiete años no dieciocho incluso Bruno algún caso

Voz 0188 14:28 sí sí tengo algunos que ya podrán votar

Voz 0313 14:31 sí todos ellos han vivido como han tenido la suerte de vivir en democracia que cree Elena que que que el extra que les atrae que les llama la atención de una de una propuesta como la de como la de Vox que desde vengo a hablar claro hablan claro eh

Voz 0188 14:44 sí sí yo la verdad es que desde que empecé a trabajar un hace ya siete años pues lo primero que me llamó la atención es que dirán tanto a la derecha el ultraderecha la verdad que años después pues no sé qué es lo que les atrae quizá el discurso en la defensa de la unidad de España que ellos están muy preocupados pero luego empiezas a rascar y con el resto de cosas pues no están de acuerdo entonces yo quizá discurso no se la propaganda de la ultraderecha muy atractiva para ellos

Voz 13 15:09 usted usted dice yo creo que acierta muy bien el tuit inicial que quiso usted Elena Elena cuando dice en una de las regiones más obreras de Europa pero es que eso está pasando en toda Europa son los que llamamos clases más desfavorecidas con menores ingresos que viven en los extrarradios que tienen incluso un nivel cultural bajo los que están siendo seducidos han sido apartados es decir hemos hecho un gran reparto de la riqueza perdón pésima repasa se queja pero un gran salto de la pobreza y es esto lo que se traduce del voto Vox está usted de acuerdo con esto a sus alumnos reflejan esto

Voz 0188 15:36 sí la verdad es que sí de hecho sólo comentó ante a su compañera yo estoy segura igual que en el y lo de Juanito con el que me identifico completamente a la desolación que produce que millas alumnos alguno cuando puedan votar votarán a la ultraderecha llama la atención porque todos son chico magníficos

Voz 15 15:52 eh que vienen de familias trabajadoras

Voz 0188 15:55 yo me plantearía si ese fuera responsable un partido de izquierda que estoy haciendo para que unos chavales de clase trabajadora se identifiquen más con el discurso de vos que con el mío

Voz 0313 16:03 si tiene alguna respuesta posible de nada a esta pregunta que es muy interesante desde luego

Voz 15 16:07 pues la verdad es que no

Voz 0188 16:09 no sé quizá quizá estos partido pues tan conectando de alguna forma con la juventud quizá algunos partidos de izquierda han pecado dirigido a la juventud poco mucho memez como si fueran me en ellos no tanta como si fueran tontos y de otros partidos que le están hablando con un discurso mucho más claro

Voz 0313 16:26 y una pregunta Elena ha contado que Juan Naranjo en Twitter ha recibido un montón de jode de insultos y de amenazas en el caso de ese tuit ha habido muchos ofendidos también o la gente se lo toma con más calma lo suyo sí

Voz 0188 16:39 sí yo de hecho me he enterado de que se ha hecho medio viral porque vosotros yo la verdad que lo primero que hice fue silenciarlo porque ya empecé a recibir por mensaje de gente acordándome de adoctrinar que por cierto habría que decirles que tal cosa de la que habla Juan es decir la igualdad de género los derechos de la persona LGTB ir todo esto estar presente en la Lomce que a lo mejor lo que nos han leído la ley lo que no saben que consiste en otra profesión son ellos

Voz 0827 17:01 es la legalidad vigente hay que recordar que la legalidad vigente

Voz 0188 17:05 están entes que no acusan de adoctrinar por hacer nuestro trabajo y lo que el currículo no manda explica Easy recibido pues insulto de todo tipo pero como ya lo silenciado por la verdad que ni me enteraba

Voz 13 17:16 de ahí la pregunta cueste se plantea que es como explicamos los profesores que un partido fascista saque doce escaños pero en realidad es preguntarse cómo explicamos los profesores que votantes del PSOE por ejemplo de Ciudadanos Partido Popular se vayan a Vox no por qué ocurre esto

Voz 0188 17:30 sí bueno la verdad es que yo no tengo la respuesta yo creo que más bien lo que ha ocurrido es que la gente de izquierdas ha quedado en casa como ya digo sí

Voz 0313 17:36 mucha gente

Voz 0188 17:37 mucha gente si yo fuera responsable algún partido de izquierda pues me plantearía porque yo creo que habría que hacer autocrítica y sobre todo empezará ganas esa juventud hablándole claramente y hablándole de tú a tú que en la que en uno años va a poder votar porque la verdad es que es lo que actualmente yo veo la aulas pues un poco preocupante

Voz 0313 17:52 Elena déjeme que le pregunto una cosa para terminar Ripoll rebobinar un poquito lo que me comentaba antes usted diría que el el el banderín de enganche más potente que ha tenido Vox con su círculo eh estudiantes de alumnos de tal es el tema de la unidad de España o el de la falta de oportunidades o cuál cuál de los dos

Voz 0188 18:07 no no sin duda la unidad de España yo tan preocupadísimo por la unidad de España luego ya cuando empiezan a ver el resto de ellos que tienen compañero inmigrantes que tiene compañero del colectivo LGTB dice no no yo con esto no estoy de acuerdo pero es que la unidad de España y entonces por ahí y eso le hace mucho de enganche

Voz 0827 18:23 de todas maneras con doce diputados en un Parlamento autonómico no se garantiza la unidad de España es decir yo creo que aquí hay algo más no porque no solamente se han ido votantes del PSOE a votar a Vox se han ido votantes del PP también a votar a Vox como antes se han ido a ciudadanos y se han ido a Podemos es que los dos grandes partidos que han gobernado este país desde la Constitución han ido perdí yendo por las tuberías un montón de apoyos en los últimos años y no han tapado bien las tuberías no han dado un mensaje de decir hasta aquí hemos llegado borrón y cuenta nueva cuando han salido casos de corrupción han intentado taparlo en un primer momento como se ha hecho siempre desde la vieja política yo creo que la nueva política tampoco ha sabido dar respuestas radicales ya hay encontramos a un partido que podía defender esto como podía defender la eliminación de los partidos de fútbol los domingos da lo mismo pero en el fondo yo creo que es bueno una propuesta nueva y mucha gente que está desolada cuando encontrar respuestas a sus problemas fundamentales pues se van al P pero que levanta la mano aquí y en otros países a este lado del Atlántico y a otro lado del Atlántico Éste es el gravísimo problema que tienen las democracias occidentales en estos momentos yo creo eh bueno

Voz 0313 19:31 pues a ver cómo termina esta historia que no ha hecho otra cosa que empezar Elena González muchísimas gracias por este ratito en La Ventana y muchos ánimos eh

Voz 8 19:37 gracias a ustedes venga hasta luego

Voz 0313 21:34 ayer ayer hasta ahora cuando somos la Ventana Pablo Alborán con el que hablamos de un montón de cosas y de que ha quedado un titular muy directo ese tonos dijo al hilo de la actualidad dijo de machismo racismo y homofobia no debería haber ni rastro una democracia bueno pues les decía ayer que una de las grandes bendiciones de trabajar en la radio ese conoces a un montón de personas interesantes pues vamos a hablar con alguien que nos conecta con el mundo bares e al que se refiere esta canción que escuchamos de fondo pero ojo que hablamos de un bar muy especial muy especial y también de una persona especial porque alguien que estudió Medicina quiera clases de arquitectura que vendía cómics que se metieron una promotora de conciertos de rock creó una empresa de pega carteles bueno que alguien con este currículum acabe consiguiendo el éxito gracias a un bar ya una bebida un cóctel bueno

Voz 4 22:19 yo creo que tiene tela

Voz 0313 22:20 el cóctel el bar tienen el mismo nombre dry Martini cumple cuarenta años de historia como la Constitución hizo artífice ha decidido escribir un libro en el precioso por cierto que reivindica además una religión

Voz 23 22:33 este libro quiere ser un viaje dio un álbum de recuerdos una fiesta y un homenaje a todos los que como yo mismo creen que los bares son Iglesias los barman es sacerdotes feligreses los clientes la ofrenda los cócteles y todo oficiado con una liturgia única una forma de celebrar cuarenta años de dry martinis bien secos en un local de Barcelona situado en la esquina de las calles Còrsega y Aribau

Voz 1 23:03 a vuestra salud

Voz 1938 23:13 Javier de las Muelas buenas tardes amigo hola amigos él emocionado apostó puesto la gallina de piel no antes os decía al cubrir no porque la voz está voces es una voz radiofónica de de calado

Voz 4 23:26 bueno ya lo hablábamos que la radio tiene esa magia diría el Papa Francisco desde desde los bares son Iglesias bueno yo creo que que estarían sintonía compraría no si yo creo que lo cómo lo compraría

Voz 13 23:36 la Iglesia severa sí sí de hecho durante

Voz 0232 23:39 durante años los desfiles y sí que es el espacio que hay dentro del almacén del Dry Martini nos reuníamos un bueno un grupo de personas que dejábamos al ha pedido la puerta y lo único que quería era ser invitados pero mi dejar el apellido como decía que no hubiera políticos

Voz 0827 23:53 huy

Voz 0232 23:53 a diseña una contraseña que era cardenal Martini tenías que decir Papa que era el cardenal precisamente el arzobispo de de Milano Carlo Maria Martini

Voz 0313 24:02 pero en este en este libro que es que es precioso unas fotografías y unas imágenes de un de un nivel extraordinario a través de las cuales se puede repasar la historia no sólo del Dry Martini sino un poco o bastante la historia de este país aparece en un momento dado Un Javier de las Muelas ataviado de sacerdote y eso tiene una historia detrás que querría que contara porque en fin

Voz 13 24:21 bueno estas

Voz 0232 24:21 G de lo de lo que surgen muchas cosas en los bares no a una propuesta de de un director de cine John productor que estaban haciendo una una película dedicada al dry martini sí bueno me me propusieron una escena no me acaba de satisfacer y al final encontramos esa vía de que bueno ya que cooficial no pues obligamos íbamos a establecer también en un parámetro muy similar al de un comandante de navío de una aeronave no hay bueno ahí entonces hicimos pues la la unión de una pareja igual

Voz 0313 24:51 pese a tu has casado alien Casado al Guillem

Voz 0232 24:53 dentro de la ficción que es la mejor de las realidades muchas veces sí sí la verdad que fue bueno estuvo bien no estuvo simpático una pareja muy agradable bueno el resultado creo que siguen

Voz 0313 25:04 Yolanda además hoy el dry martini dry martini pero el dry martini original y nace con la Constitución al menos tu tu proyecto la Constitución hoy exista un consenso bastante general de que necesita por lo menos algún retoque tu proyecto cómo está de salud

Voz 0232 25:18 ahora también yo creo que vamos sonidos siempre necesitarlo cuando cuando hay un establecimiento que tiene cuarenta años necesita conservar la la parte vital la parte de ADN en no perder esa identidad pero sí que es necesario cuidando dándole dándole esas esas dosis de cariño y de y de cuidarlo mucho dinero

Voz 0313 25:38 he repasado en las páginas este libro nombres importantes nombres ilustres de todos los sectores del cine de la cultura de la de la de la de la política también o que han desfilado pro el Dry Martini o que han bebido dry Martini desde presidentes de Estados Unidos hasta hay un montón de gente gitanos algunos nombres

Voz 4 25:56 de alguna historia tu Khalid empezando por

Voz 0232 25:58 por el referente digamos más embajador que es James Bond cero cero siete que bueno solamente tenemos una diferencia que le gusta batido oí a mi me gusta removida pero realmente es el gran embajador no hayan Fleming Ny bueno es es algo realmente qué le ha dado mucho contenido cinematográfico no pero desde luego hay un sinfín de personajes Dorothy Parker la escritora americana no con aquella célebre frase de que uno tal dos es el límite tres no encontrarás debajo de la mesa cuatro debajo de la anfitrión yo creo que es una es una bebida que que tiene un carácter hay aquí hablaría mucho también un gran amigo eso José Luis Garci que es un gran oficial de Martini ese un gran bebedor juntamente con con Alfredo Landa en su momento de que de que es un cóctel que va mucho más ya de de de lo que es una bebida no es empaparse de de ese glamour que yo diría con inteligencia de rodearse de la literatura del cine de la arquitectura cumplirá un sentido

Voz 0313 26:56 debida al dry martini al concepto dry martinis pero sí porque

Voz 0232 26:59 para mí es un estilo de vida ya de entrada los bares alguna vez lo hemos hablado anteriormente en programas los bares tan importantes puede ser el dry martini como ese esa tasca de un barrio de de un pueblecito porque compren una función social no antes cuando estaba escuchando no las diferencias que hay políticas los bares tiene una función de Amal Gabás cimientos de apaciguar de conversación siempre que hay

Voz 0313 27:21 pelearse también eh pero siempre que se dijera eso

Voz 0232 27:24 muy importante dosis justas y los productos que tienen contienen alcohol no pero esa función social es la que para mí es fascinante de la cultura del bar no el punto de encuentro de poder cubrir esa enorme soledad que tienen muchas personas de edad o jóvenes no yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos en España en la sociedad es la enorme soledad de que de que estamos aislados hay cada vez más a través de Internet de aplicaciones cada vez cuando yo veo a alguien que va con auriculares inalámbricos pero que que es que no no no no no se conversa el el que te sirvan la comida en casa sólo nos falta que hará el cine cada vez particularmente es mi opinión salvo o excepciones a mí me resulta especialmente aburrido en lo interesante en cambio las series de televisión cada vez tienen más interés y yo sigo creyendo que estos son los sabes que nos gobiernan los que dirigen realmente el mundo desde arriba que decidieron en su momento invertir en grandes guionistas que nos quedemos en casa pues viendo las series de televisión porque si tienes una buena serie de televisión y de la comida para que necesita relación arte

Voz 13 28:30 no te te te voy a pedir Javier perdona que ponga moralista hablabas de la de tanto si estás de alcohol cuantas ocasiones tienes que decirle a un cliente que ya ha superado Estados y justa este segundo el segundo Dry Martini que al tercero bajo el taburete de Vázquez

Voz 0232 28:43 el anfitrión bueno yo que yo creo que que precisamente la función y si es uno también de mis en este momento de mis intereses mayores es ayudar a esa responsabilidad que aparece en una frase no en un anuncio en una botella de esas responsabilidades beber no desea el beber tiene una dos seis de glamour tiene una dosis de todo lo que hablábamos pero también tiene un componente que tiene que tener su justa medida entonces yo creo que nunca hay que llegar a eso iraquí no solamente es preocupante en la vida de los de los bares sino a nivel a nivel social en general no la gente joven los chicos jóvenes eh la reflexión que conlleva él el que para que alguien pierda la timidez tenga que vivir todo esto es importante que la sociedad intervenga ahí a mí me preocupa tanto o más que otras cuestiones sociopolíticas no

Voz 0827 29:28 estaba pensando que ya que has estudia medicina a lo mejor una forma de renovar sería poner la vivida con prospecto a cada cliente un prospecto para

Voz 4 29:37 bueno es una de las es una de las medidas

Voz 0232 29:39 sí yo creo que es un tema muy educacional a nivel familiar y a nivel a nivel social no pero sí que hay ahí yo creo que soy bastante un ejemplo yo soy una persona que bebe de una manera cualitativa es decir Kato por mi trabajo pero no no soy una persona especialmente bebedor pero en cambio me me encanta me fascina a acudir a bares me encanta sacar todo lo bueno que hay de esas liturgias escuchar las voces el tintineo de de los cubitos au no se vuelva mi infancia no cuando seis siete años en la bodega que había delante de mi casa en mi barrio en San Andrés del palomar en Barcelona pues me fascinaba ver un pasaba toda la tarde allí hablando de Zarzuela ideó opera con un café y un vasito de agua que le dejaba su esposa y un mecánico que que que entonces customizada como se dice ahora Seat para competir en rallys llegó una señora venía a buscar pues medio litro de vino un trozo de hielo

Voz 13 30:30 Yeremi de Dry Martini que que describe con sus templos Javier yo creo que el ateo sería Homer Simpson no cuando dice el camarero claro que tiene aquella frase

Voz 0827 30:38 no me gustan y martinis lleno de alcohol

Voz 13 30:41 sí suena si esa mayor Brasilia que es lo que te ps si hay dry martini de autores y tú puedes distinguir el dry martini que ha hecho tal lo cual especialistas

Voz 4 30:49 la lo cual mire yo lo que distingo

Voz 0232 30:52 es que es como tantas cosas en la vida no y yo particularmente le doy mucha importancia a los pequeños grandes detalles en la vida y entonces creo que las cosas más sencillas en este caso sería el Dry Martini o unos huevos fritos con patatas lo más difícil porque a veces la gente no se contiene osea quiere hacer su obra un dry martini es la dosis justa de de de Ginebra sobre todo de vodka en países anglosajones es sobre todo Estados Unidos muy helada con la dosis muy justa unas caricias de de vermut seco muy frío y para eso necesitas pues cubitos de hielo basó mezclado or Hinault una coctelera porque en Estados Unidos por ejemplo lo lo bautizan mucho con agua porque son grandes bebedores y sobre todo a la hora del almuerzo no entonces yo creo que no hay tanto a alguien que es especializa me viene ahora por ejemplo pues Alessandro Palatchi un gran amigo que ejercita de de atender en en un gran Barker Se llama y se llama Duke en Londres es un pequeño gran bar hielo oficiado un modo totalmente increíble no porque ahí hay esa esa esa magia no

Voz 4 31:52 sí que la que me refería antes Isaías apunta para acá en un minuto lo comentamos

Voz 8 32:03 abrir

Voz 35 37:36 hacer no le gusta que propia la música

Voz 15 38:18 la son veintidós minutos

Voz 0313 38:20 para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana Isaías convocada tarde Matías Vallés en Radio Mallorca nos acompañan Javier de las Muelas celebrando aquí en La Ventana los cuarenta años del Dry Martini Javier de las Muelas es un hombre que sabe

Voz 14 38:33 muy bien lo que es el valor lo que supone el valor de la de la reputación que se tarda tiempo y tiempo en construirla en fortificado poder devorar en apenas unos minutos hay enfocarnos en un caso concreto nuestra polémica de la

Voz 7 38:55 seguro que no

Voz 0827 38:56 me recuerdan hace seis meses el actor Morgan Freeman fue acusado por varias mujeres de acoso sexual aunque él lo negó la noticia corrió como la pólvora por los medios de comunicación de todo el mundo dejó su correspondiente huella digital y quedó como apostilla en cualquier información relacionada con el actor incluso cuando recibía un homenaje un premio se decía a pesar de tan graves acusaciones la ola Se mantuvo aunque no apareciera ni una sola prueba más NYSE abriese proceso alguno en su contra pues bien estos días la web Red Ética de la Fundación Rafael Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano a público de además que todo fue fruto de un reportaje manipulado por una periodista de entretenimiento de la CNN un desmentido que ha tenido una difusión infinitesimal respecto al impacto del preso dos escándalo en el mes de mayo si esto es así si no sólo cabe plantearse lo evidente cuando cómo y quién resarcir a la reputación dañada del actor también habría que evaluar los daños de que una acusación falsa de esta magnitud deja en un movimiento tan necesario como fue como es el mito

Voz 14 40:06 Elvira Lindo buenas tardes hola Elvira como estas qué tal muy bien oye

Voz 0313 40:13 tú has escrito a menudo sobre asuntos como éste que planteó Isaías en la polémica y ahora que sería la pregunta qué hacemos ahora

Voz 15 40:20 sí ahora que ha escrito sobre algunos asuntos porque por ejemplo Margaret Atwood no sé si lo recordáis salía en defensa de un propulsor de unos mil americana que había sido aparte todo lo endurecido sin pruebas por por acusaciones más o menos de de la misma naturaleza no que es lo que se hace luego es muy difícil porque yo gracias que que todavía las Internet ha complicado todavía más lo que restituir un prestigio no sólo Tom prestigio moral que es casi mucho peor que el profesional no yo creo que te lo que podemos hacer los medios es repetir una y otra vez a lo que lo que ha ocurrido para que tengamos en cuenta que cuando escuchamos a alguien hay que pedirle pruebas de digamos pruebas del delito hay que pensar que a las personas no sé lo que nosotros no aportamos sólido a ese tipo de cosas no lo que pasa que es Carles osea tuvo trabajas en en la SER y tienes que responder por esa emisora pero hay tantos medios ahora qué secuelas que sin ningún tipo de de ellos

Voz 0313 41:33 si algo que decir

Voz 15 41:35 era sobre otra persona ya estaba sucediendo con un actor pero está sucediendo las campañas electorales bueno de formación que espera sobre otros candidatos pero pienso que se puede hacer

Voz 13 41:47 no pero Elvira el el la acusación primera surge de la CNN que no es un medio digamos piratas un medio ampliamente reconocido además de una de una esos periodista no y además el propio Freeman que volvería a ser un hombre libre como su propio nombre indica si si esto es así pidió perdón en mayo no por acoso hay que decirlo ni por ningún acto de violación abuso sexual pero sí por lo que llamaríamos un comportamiento impropio con actriz eso periodistas en aquel momento

Voz 15 42:12 bueno ya y además es que haya sido la hacen en él todavía más grupo tal porque precisamente la CNN es un medio ahora acosado por el por el Gobierno de los Estados Unidos hasta que deberían que deberían saber muy bien qué es lo que qué es lo que no se hace es verdad no nos recordaba que había sido la CNN que me me parece además según muy americana de la verdad es que hay algo que me parece increíble como un como un paso más allá pues no sé es es algo que ver con que realmente me resulta extraño porque los precios a los que tienen cuidado con lanzar

Voz 0313 42:52 con diez pero yo yo estoy de acuerdo en lo que

Voz 0827 42:54 tú dices es decir que cuando un medio de comunicación tan importante como la CNN da una información de este tipo lógicamente todos los medios nos hacemos eco de esa información de la CNN el problema es que aquello fue portada en todos los medios ocupó horas hijas de de información y sin embargo este desmentido bueno lo hemos tenido que buscar practicamente rastreando porque prácticamente no ha sido noticia no nos el desmentido no ha tenido la misma magnitud

Voz 1938 43:22 para que la presunta vamos de aquel momento no

Voz 15 43:26 yo yo como intenso ha pasado no creéis que eso ha pasado quiere decir ahora estamos amplificado con las redes pero no que es que su acusados once que desmentía algo claro que sí

Voz 13 43:39 sí sí pero cuidado avión las pruebas con otras periodista yo no yo no creo que el caso está cerrado creo absolutamente lo que se dice que lo hacen en el puede estar inflado y además está el vídeo pero estos casos con periodistas de lo que siempre estaríamos hablando de lo que es un comportamiento impropio yo creo que al que es verdad esto lo ha hecho muy bien Isaías hace daño a la reputación de Morgan Freeman no voz de Dios nada menos la voz de Hollywood para interpretar adiós pero sobre todo hace daño al movimiento Mi tú porque crea un escepticismo sobre la forma en que se se tramitan y se ejecutan estas acusaciones no

Voz 15 44:10 además hay cosas que funcionan de manera psicológica muy por inercia nuestro cerebro esto también se días después de que Bin Crosby fuera acusado de uno uno de los grandes mitos americanos y efectivamente finalmente es una persona acusada con razón que de nada claro entonces esto crea también una idea de que todas las personas que se han pues no todas esas estrellas de esa industria en el fondo tiene algo que ocultar oye y no sé son momentos yo creo peligrosos y sensibles en los que podemos dar informaciones a lanzar una piedra nos tenemos que contener antes de decir nada no porque efectivamente aparte puede haber habido algún comportamiento impropio pero eso tampoco es para condenar a una persona

Voz 0313 45:10 las ni mucho menos es que lo más el reportaje estaba exagerado mira a los a los youtubers a los a un tuitero una influencer o alguien que no se dedica a esto y que en fin se hace eco de lo que sea se le puede reclamar hasta cierto punto a un medio de comunicación hay que exigirle que es mucho más importante llegar bien que llegar el primero de eso eso no nos podemos sustraer en ningún momento

Voz 15 45:32 sólo ya ya parate Carlos distinguir lo que son como te decía un un comportamiento

Voz 0313 45:40 se tenemos que

Voz 15 45:42 que hasta este momento y con la historia que todos tenemos ideas llevamos lo sé no son las personas jóvenes nos hemos visto de todos los trabajos comportamientos impropios hemos visto muchas veces no

Voz 0313 45:54 ahora hay categorías

Voz 15 45:56 te gorilas y unas cosas y otras cosas no entonces tenemos que poner un poco de sentido común en todas estas cosas vilo y lo digo yo que apuntados que muchas cosas hablamos de asuntos de mujeres que que creo que tenemos la voluntad partidista no pero pero hay que no sé hay hay que pensar las cosas dos veces antes de decir el daño que puede causar a la gente porque efectivamente

Voz 13 46:23 Elvira te mí en la línea de Catherine Deneuve y el artículo en Le Mond famoso

Voz 15 46:27 no no para nada no tienen nada que ver con eso no tiene nada que ver porque es en fin había muchas cosas en este artículo con las que yo no estaba de acuerdo para nada no no yo estoy de acuerdo con la sensatez y cuál es la la inocencia de las personas culpabilidad eh ese artículo o este malicioso a mí me pareció muy superficial en fin dos no no no me identificaba con ellos a mí el movimiento me estoy muy de acuerdo porque creo que ha destapado muchas cosas que sucedían en la industria del cine que son espejo de lo que de lo que ha sucedido en otras industrias no pero claro como es somos él todo desde pronto cosas que no son ciertas lo que decía Isaías es verdad que estas prisiones movimiento voy viento que sea temo absolutamente todo

Voz 0827 47:28 absolutamente legítimo es un movimiento que tiene que ir hasta el final con los culpables hasta el final con los culpables y creo que si Morgan Freeman tenía ocho o diez acusaciones de mujeres tendría que estar ya sentado delante de un tribunal en Estados Unidos Easy efectivamente en un momento dado por las razones que sea ya no digo nada si es un caso de de manipulación informativa pero aunque no fuera si en un momento dado se descubre que efectivamente aquella acusación no tenía base o que señalado es inocente hay que señalarlo con la misma fuerza pero esa mente para legitimar que efectivamente lo que pretende un movimiento así es señalar a los que realmente son culpables durante mucho tiempo no sea ocultarlo

Voz 15 48:08 qué va a pasar ahora con la periodista que les dan todo esta

Voz 13 48:14 pues pues de momento han Freeman ha pedido que

Voz 0827 48:16 se disculpe la cadena hay la cadena no no ofrece sus disculpas que es lo que decía Matías por lo que yo ponía el condicional de si todo esto se demuestra efectivamente bueno pues habrá que ver qué es lo que pasa con la reputación de de este hombre no pero bueno la cadena tendría que aportar efectivamente

Voz 0232 48:34 datos que mantengan la sobre

Voz 0827 48:36 vence la presunta solvencia de la información

Voz 0313 48:39 que parece que no tiene Esquerra comprar

Voz 15 48:41 para una persona yo desde luego creo que una persona que acusa falsamente a otra ha cometido delito también

Voz 13 48:48 sí sí pero esto qué es un delito en España y en todos los códigos penales en España no se persigue nunca en Estados Unidos es un poco más serio el perjurio que se llama así pero cuyo igual que la mentira pero aún así se quejan de que no se presidido suficiente y desde luego si se distorsiona la acusación más allá de de de los fallos de recuerdo todo el derecho penal se se va al garete de hecho la prescripción de los delitos se debe a que los testigos los olvidan y hallando pueden recordar los fielmente ya ya ya

Voz 0313 49:12 bueno pues

Voz 15 49:15 de todas formas no no existen empresas a las que te puedes contratar para abordar esto de internet

Voz 1938 49:22 por supuesto que sí es posible que sí que corrijan los algoritmos es una tarea no no no no no no no pero no no sí

Voz 0313 49:29 sí pueden podían puede borrar las huellas de una falsedad

Voz 15 49:32 lo que sé que existe no se transforman no no le llegará pero les mandamos un abrazo muy pobre hombre no

Voz 14 49:46 Elvira un beso muy grande hasta luego adiós adiós

Voz 38 51:16 que acredita a todo bailar

Voz 4 52:25 estábamos hablando hace un momentito de de Morgan Freeman tiene ahora todos a la cabeza Tom Cruise porque estando hoy aquí en La Ventana Javier de las Muelas hablando de los cuarenta años el dry martini sería casi un pecado no recordar este tema central de la película cóctel verdad Javier maravillosa música maravilloso que es un bueno es un profesional que sí

Voz 1938 52:47 se dedica a cuidar de los demás otra vez Navarro

Voz 4 52:51 no es es es la definición que yo le doy entre parten derivar Man cuál es la no estaría igual que a esa hora

Voz 0232 52:56 ahí está el modismo este muy ángulos