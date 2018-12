La Ventana (04/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias la futura ley hipotecaria sigue dando pasos antes de ser votada en comisión en el Congreso el próximo martes íbamos conociendo algunos acuerdos interesantes es de raza por ejemplo se ha acordado rebajar

Voz 1454 00:17 el coste que cobra el banco al cliente por amortizar la hipoteca de forma anticipada además si cambiamos el préstamo de una entidad a otra lo la que lo recibe tendrá que compensar una parte de los gastos

Voz 0605 00:26 forma de babero acuerdo de los grupos para reducir las comisiones por reembolso anticipado del préstamo hipotecario será más barato devolver antes las hipotecas a tipo variable que las hipotecas a tipo fijo además si el préstamo se cambia a otro banco la entidad que lo recibe tendrá que compensar a la que abrió la hipoteca en función de los intereses que ya haya cobrado ya hay consenso mayoritario en que la entrada en vigor de la norma no desbloquee desahucios paralizados por los tribunales Gonzalo Palacín PSOE Rafa Mayoral Podemos

Voz 2 00:58 es una mejora notable con respecto a

Voz 3 01:01 al la legislación

Voz 4 01:03 la actual creemos que elementos centrales que afectan a la vida

Voz 3 01:06 se ha quedado fuera

Voz 1504 01:08 el texto el texto legislativo se vota en Comillas

Voz 0605 01:10 en el martes que viene está previsto que vaya a pleno

Voz 1504 01:13 a final de mes el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero

Voz 1454 01:15 lo pide dimisiones en Adelante Andalucía Illes señala por los resultados en las elecciones del domingo por haberse separado de la marca de Podemos de Pablo Iglesias nos lo cuenta Mariola Rubio

Voz 1450 01:24 el PSOE pierde cuatrocientos mil votos y Adelante Andalucía trescientos mil un fracaso en toda regla que debiera tener como respuesta no sólo la autocrítica sino alguna dimisión en política escribe Monedero los errores se conjuran dimitiendo el cofundador de Podemos en un texto publicado en su blog asegura que el error de haber creado Adelante Andalucía para alejarse de Podemos solos se entiende por intereses partidistas la insistencia de Teresa Rodríguez en alejarse de Podemos escribe Monedero tienen este mal resultado electoral su recompensa debiéramos ir sacando la conclusión escribe Monedero de que lo que es ganador en las elecciones quizás sea la marca Podemos

Voz 1504 02:01 acompañada de la figura de Pablo Iglesias

Voz 1454 02:03 lista Forbes acaba de hacer público su listado anual de las mujeres más poderosas del mundo Merkel sigue estando en el puesto número uno por octavo año consecutivo Victoriano

Voz 1460 02:11 hacia ese listado de las mujeres más poderosas del ámbito empresarial tecnológico filantrópico político finanzas medios de comunicación y de entretenimiento para encontrar una española hay que irse al número ocho donde está la presidenta del Banco de Santander Ana Botín para valorar quién es quién de cada categoría se aplican los conceptos de dinero medios impacto y espera de esfera de influencia detrás de Merkel está Theresa May la francesa Christine Lagarde Mary Barra directora de Gené

Voz 5 02:37 las motos íbamos con el deporte Toni López siete veinte empieza al Carrusel deportivo con el primer día de la vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey a las siete y media Valencia Ebro y Getafe Córdoba que quedaron uno dos en la ida para los primeras a las ocho y media Rayo Leganés con dos dos en la ida hay a las nueve y media Español Cádiz con la victoria en la ida de los andaluces dos hoy por cierto más Márquez acaba de ser operado con éxito del hombro izquierdo para solucionar una de educación

Voz 1915 02:59 entre seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 el PP de Madrid designará a sus candidatos a las elecciones municipales antes de Navidad lo ha confirmado el vicesecretario de Organización del partido Alfonso Serrano justo el mismo día que el líder del PP Pablo Casado ha evitado pronunciarse sobre el candidato a la presidencia de la Comunidad son declaraciones en SER Madrid

Voz 6 03:20 eso es y los próximos días semana que viene quizás eh vamos el próximos diez quince días empezar ya a a desciendan de otros en el ámbito competencial que tiene el Partido Popular Popular de Madrid no yo creo que podemos decir algo de este mes de diciembre empezaremos a a conocer candidatos

Voz 1915 03:36 en menos de una hora a las siete Se va a instalar en la Puerta del Sol la placa en recuerdo al movimiento del 15M con el lema dormíamos despertamos la inicial iba fue aprobada en la Junta de Distrito Centro en noviembre de dos mil quince con los votos a favor de Ahora Madrid el PSOE y Ciudadanos y la oposición del PP Los populares de hecho aseguran que la placa no se puede situar en esa fachada por estar protegidas escuchamos al portavoz del PP en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida ya la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre esta mañana en Hoy por Hoy Madrid

Voz 7 04:03 lo que supone una ocupación ilegal del espacio público durante muchísimos meses sin ningún tipo de autorización que pudo generar también problemas de orden público ya en segundo lugar porque nos parece que la Puerta del Sol es el espacio patrimonial casi más emblema

Voz 8 04:15 yo por supuesto de ha hecho todo según los trámites preceptivos Tejero que va a ser un acto precioso por cierto que aprovechó aprovechó a convocar está abierto a toda la ciudadanía a todo el que quiera pasar a bueno reconocer recordar un bonito momento creo de la historia de España y de Madrid

Voz 1915 04:30 el Madrid fue la comunidad en la que más bajó el paro en noviembre cerca de seis mil desempleados menos veintiséis mil afiliados más a la Seguridad Social del Gobierno regional lo achaca a sus políticas en materia de empleo sin embargo los sindicatos recuerdan que las contrataciones siguen sin representar datos positivos se registraron cuarenta y siete mil menos que

Voz 1454 04:46 en octubre con un alto índice de temporalidad en cuanto al tiempo cielos despejados en toda la comunidad a esta hora tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 1322 08:22 a menudo escuchamos que el alcohol es el causante de que un hombre viole a una mujer según el estudio percepción social de la violencia sexual dos mil dieciocho un cincuenta por ciento de las personas entrevistadas muestra algún grado de acuerdo con esta afirmación y además diferencias el consumo ha sido por parte de la víctima o del agresor no la culpa no es del alcohol ni de la víctima es del violador para terminar con la violencia sexual es fundamental que todos nos implicamos en frenarla hombres y mujeres no culpabilizar a la víctima y ayuda la denunciar Gobierno de España más

Voz 3 08:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:01 son las seis y nueve las cinco nueve en Canarias no hace mucho que este paseo diario por la Historia quedamos cada día en La Ventana hablamos de de Napoleón y de influencia tanto en España como en Portugal hoy nos quedamos en un momento muy muy concreto muy especial cuando el emperador francés hizo algo bueno yo creo que papel bastante bueno que es cargarse la Inquisición

Voz 23 09:23 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 0313 09:27 la tú personalmente la historia con miedo

Voz 23 09:30 Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:39 no sé qué fue lo primero que hizo Napoleón nada más conseguir la rendición de Madrid cargarse la maldita Santa Inquisición que aquella no les faltan el cuatro de diciembre de mil ochocientos ocho el Bonaparte firmó los decretos de Chamartín que abolir el rancio antiguo régimen en España es decir a la porra se nutrió Fernando VII y toda su corte ya la porra aquella inquisición cuyo reinado de terror había durado cuatrocientos treinta años el emperador francés odiaba la intolerancia y el fanatismo y la superstición religiosa justo los tres pilares del Santo Oficio la pena es que la abolición duró lo que duró Napoleón Alain

Voz 0313 10:18 a ver

Voz 1626 10:44 los decretos de Chamartín fueron un intento modernizador de este país el tercero de ellos ordenaba suprimir dos tercios de los conventos existentes porque es que aquí había casi más frailes y monjas a la sopa boba que población civil produciendo pero lo interesante fue el segundo de los decretos el que abolir la Inquisición con estos argumentos del propio Napoleón he abolido el tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo Europa los sacerdotes deben guiar las conciencias pero no deben ejercer jurisdicción ninguna sobre los ciudadanos a ver sería francés pero tenía razón aunque en aquel mil ochocientos ocho la Inquisición ya sólo se ocupara de perseguir delitos menores porque apenas quedaba gente a quien quemar a los judíos los echaron a los moriscos también y el resto pues pues aprendió a disimular la Inquisición quedó para juzgar a blasfemo curanderos digamos se conformaban con quemar de vez en cuando aún Sandro Rey cualquiera para no quedarse bendiciones

Voz 25 11:41 no no no hagáis eh

Voz 26 11:51 eh

Voz 27 11:56 eh

Voz 1626 12:00 pero aunque la Inquisición no estuviera muy activa mejor aplastarla como a una cucaracha porque era un virus latente con suficiente autoridad para hacer la puñeta cuando le viniera en gana y además había que arrancar la educación de sus garras al principio los decretos napoleónico dejaron a los inquisidores desconcertado ha pasado no ya antes de que reaccionaran ya estaban todos detenidos y los tribunales clausura

Voz 13 12:23 pero bueno ya llega la mala noticia

Voz 1626 12:25 los españoles no gustan de moda arneses reclamaron al regreso del Rey Corzo ISE revitalizó el Santo Oficio hasta mil ochocientos treinta y cuatro no consiguieron rematarlo como escribió Larra Aquí yace la Inquisición hija de la fe y el fanatismo murió de

Voz 15 12:40 ese gato como Frank

Voz 18 13:45 hola buenas tardes comenzar tarde Scarlett ha quedado Iturriaga pero no hay motivo emotivo por que estas estudiando si estás hablando pero lo que está en lo que va a pasar ahora Carles una cosa yo lo diga

Voz 1504 14:00 dominan han nominado a los Premios Pedro tenemos nominados a los premios Feroz a mejor serie dramática cinco serios que hemos tenido aquí todas el día de mañana élite Fariñas que corres mañana élite parisina gigantes y la peste en comedia Arde Madrid Paquita Salas y vergüenza voy a Bilbao a Bilbao se irá eh los Premios Feroz el día diecinueve Itu a Bilbao a Bilbao Arena la gala no no diecinueve de enero y allí sabremos esto en cuanto a hoteles se refiere que venga alguien y que diga lo del cine pensando

Voz 0313 14:36 si tú así como de pasada las cinco que compiten la mejor serie y las tres de comedia así de

Voz 1504 14:43 pero bueno el mañana Fariña abrigan Exteriores

Voz 18 14:46 que venga vente Fariña y Paquita Salas vamos pero la buena

Voz 0313 14:54 los gigantes

Voz 29 14:57 el gigante si los gigantes gigantes ya de Madrid o vergüenza notar su madre igual

Voz 18 15:06 oye si canta el paso a mi me gusta mucho lo que me ha dejado muy frío

Voz 0313 15:12 podemos hablar de

Voz 18 15:15 hablar de la productora similar al no

Voz 0313 15:19 el riesgo riesgo no porque seguro que hará de que Isaías no de una colleja en la UVI por utilizar estos términos hoy vamos a hablar en La Ventana de la tele del access

Voz 18 15:26 que me encanta esa palabra

Voz 0313 15:30 Access es el espacio de televisión que emite antes el prime time

Voz 18 15:35 sí que ha venido arriba en horario de máxima audiencia canteros

Voz 0313 15:39 el hormiguero en Antena tres que es un clásico El intermedio La Sexta sólo más veteranos hace poco la uno de Televisión Española estrenó lo siguiente ir desde anoche a toda esta oferta se suma a ese programa del que usted me habla media horita en La dos a las nueve y media de la noche de lunes a viernes al frente María Gómez Marta flickr y Alberto Casado

Voz 31 16:08 bienvenidos a ese programa del que usted me habla hoy no hablaremos de las elecciones andaluzas no hablaremos de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con doce diputados que la última vez que la extrema derecha irrumpió en un Parlamento español pues al grito de todo el mundo así que bueno por ese lado por ese lado todo bien un partido Vox que como sabéis entre otras cosas pues quiere acabar con la inmigración y ojo que que yo creo que lo va a conseguir si porque nadie querrá llegar a las costas andaluzas con estos Parlamento bueno de eso sí durante durante la misma noche electoral ya ha habido dos pateras que que la vuelta bueno en la fiesta de las sedes de voz se han hecho muchas referencias a España a la bandera al himno y ojo a la reconquista que oye que si iban no tarda siete siglos en llegar al poder pues estupendo todo ver si estas elecciones podrían poner fin a treinta y seis años ininterrumpidos de gobierno del PSOE en Andalucía que claro no suman diputados para formar gobierno claro la pregunta es qué ha podido salir mal pues bueno después de treinta y seis años

Voz 3 17:06 yo no creo que a nadie se le ocurra decir eso de

Voz 31 17:09 claro mi primer día empezamos

Voz 28 17:15 María Gómez nuestra variar cómo estás

Voz 0313 17:19 no me gusta escucharme sí sí lo paso mal pero siempre ocurre ocurre sí pero hace ilusión hace mucha ilusión espero el director Juan Cruz te mira con ojos a robados

Voz 33 17:30 a estas buenas tardes no podía ser de otra manera bien bien bien hoy habéis arranca muy bien eh hemos arrancado muy bien muy contentos evidentemente estas esto programas como todos son maquinarias que tienen que acabar de engrasar se pero para nosotros el resultado ha sido fantástico creo que tenemos en tridente espectacular en esa mesa aparte de tridente muy variado además muy variado y muy contrastado que yo

Voz 0313 17:57 zonas como muy enchufados muy atentas muy puestas ahí al detalle

Voz 18 18:00 no obstante otro que va dejando

Voz 33 18:05 sino que los sueldos la energía de Marta Fleet

Voz 18 18:09 el alguna contra ellos no María Gómez

Voz 33 18:11 esto Casado explicar las cosas

Voz 18 18:14 ah pero espero es una es una combinación fantástica es un humor es al lado y muy insólito tendencia de estos programas verdad hay tendencia porque hay demanda

Voz 33 18:24 hay demanda de comedia ahí becas esto es una frase que le robó a María de hecho que en alguna ocasión ya a la ha dicho porque yo creo que en general todo el mundo tiene ganas de reirse buena falta que nos hace teniendo en cuenta el horizonte que a veces se nos presenta si hay demanda en el cine en el teatro en la televisión en la radio en las redes básicamente lo que buscamos siempre es algo que en un momento dado nos haga cambiar ese estado de humor que probablemente en la vida

Voz 0313 18:53 desde contra estamos en un gran combate estamos en un gran combate entre el humor y la mala leche ahí el efectivamente ya ya ya hay que ver quién

Voz 1915 19:00 sí pero es verdad que es que estos días que que estábamos pues hablando el programa Antonio sí pero no habla mucho de eso nos llegaron a decir en estos momentos en los que hablar de humores es ser un kamikaze Georgia vamos a darle la vuelta halló de verdad lo siento así que es momento en el que la gente pide humor es divertirse claro es divertirse y hay cultura de unos

Voz 33 19:19 este claro efectivamente y luego pues es algo higiénico yo creo que si algo nos ayuda el humor y la comedia es precisamente a superar esos malos tragos y el buen yo a veces lo digo no el humor si le pone límites es algo es al drama

Voz 18 19:37 y tú qué vas a hacer claro tú sabes que yo me he quedado aquí para ver si me entero exacta exactamente

Voz 1220 19:51 es

Voz 18 19:52 me dice que sí

Voz 1220 19:54 la colaboración esto porque no sabe lo que es no no pero pero por otro lado me me me enorgullece vamos o estoy como decía el Rey este mérito estoy orgulloso de que simplemente me hayan bueno me han pedido que colaboren este programa El sin me sea sin sin hablar de que no lo voy a hacer eso

Voz 18 20:13 pues bueno algo haré pero está el dire está bien puede suponer un de vamos a resolver vamos vamos a resolver esta duda

Voz 33 20:21 otros en el proyecto este proyecto que presentó a torcer producciones Sar a Radio Televisión Española había un objetivo claro que era recuperar esa franja de humor que había existido en La2 y que históricamente pues estaba sí

Voz 18 20:37 pero con que con por ejemplo el orgullo del tercer mundo he yo no me acuerdo para nada bueno Faemino y Cansado y muchos exacto

Voz 33 20:49 hoy entonces aquí en sí que es cierto que el formato es lo novedoso en el caso helados porque es un programa de actualidad con ese filtro humorístico había un objetivo básico que era unir a gentes como cansado Iturriaga Resines

Voz 18 21:07 jóvenes jóvenes valores jóvenes valor

Voz 33 21:11 con ya digamos el gente más jovencita aún soriano Alberto Casado María Gómez Marta Flick Isa Calderón y John Llarena As por ejemplo que también está Santiago Verdú Borja Pérez que también van a estar colaborando

Voz 18 21:31 pero Javier Javier Cansado estuvo ayer ayer cuál es su relación con la actualidad por más

Voz 0864 21:38 yo he fondo continuamente yo leo todos los periódicos puedes

Voz 1220 21:41 Justo todas las pruebas adiós que bueno los informe

Voz 0864 21:44 digo de televisión que puedo todo todo todo lo que puedo todos los buenos ojos pero todos los me leo cada día de tres priori en cada día todos ya no el día que era el día que leo que el día que ya no tres ese luego ya

Voz 31 22:01 es que fíjate tú te preguntaba porque dicen las estadísticas que hasta el ocho por ciento de los internautas usan las redes sociales

Voz 18 22:09 para informarse no sé si tú eres muy

Voz 31 22:11 redes tiras usas para informar tengo cuatro lo

Voz 0864 22:14 hay informarme uso Tinder eh vamos a ver puso el tipo Internet y luego Inter cinco es un Tinder que es de él de lo que hiciese pensar

Voz 18 22:28 no es imposible

Voz 1915 22:33 con él es es maravilloso porque es cierto seguro ahora a mí me entra la risa yo creo que puedes asturiano pueden

Voz 18 22:38 a unos títulos de películas bueno adiós en el programa de la de Spielberg sí

Voz 1220 22:46 plano de cansado es gracioso porque se ve detrás hay público y hay dos o tres sabia dos dos chicas y un chico y tal incluso cuando cuando Javi está

Voz 18 22:56 diciendo simplemente estaban sus hijas chicas

Voz 1220 23:02 claro claro tú fíjate qué inconsciencia a meterme allí en en un sitio donde llego cansado va a ir a ver un montón de de graciosos evidentemente muy cómica Resines ir un día voy a parecer también

Voz 33 23:15 no vas a resolver bien caso como esta grande la gente atrás no sé

Voz 18 23:19 sí es verdad que saca el moco lo oye

Voz 1504 23:26 si tú eres el director y también escribes para el programa te llevas un montón de años haciendo humor en todo tipo de formatos de la tele es decir que Juan Cruz es el autor de tapas

Voz 18 23:37 no me importa quién te crees junto con

Voz 33 23:39 José Corbacho José Cardona

Voz 18 23:42 me venía muy bien pero eso no está

Voz 33 23:46 bueno sí me básicamente coordinó el equipo sea yo creo que dirigir siempre es coordinar talentos y en este caso no escribo porque hay gente con muchísimo más talento que yo que está llevando a cabo esa esa labor

Voz 1915 24:01 María tú estás escribiendo aquello que no no tengo que decir que que tengo un equipo maravilloso tenemos un equipo maravilloso sería muy imprudente por mi parte porque yo no yo no sabría escribir comedias chistes que es muy complicado de hecho yo estoy muy cómoda porque no se me exige ser cómica yo no sé cómica ni quiero serlo no por nada sino porque no lo sé hacer entonces que hecho rodearme de grandes cómicos que son los que llevan

Voz 18 24:24 es una vez que presentas presenta sí porque has hecho muchas cosas pero sí que Pérez que estás así así te ven muy suelta

Voz 34 24:30 por qué por qué crees que te han elegido María es que quiere que clima vale vale ese gusto da gusto es que tuviste hace tiempo quiso ver qué quiere decir eso de mi mentira y así Soma parece Lourdes Lancho dice hay no porque la prueba

Voz 1915 24:48 hicimos una prueba para aprobar un poco presentadoras yemas cásting un caso sí bueno y también a veces intentas probar también tono si cosas no y entonces Itu estaba allí para ser el entrevistado y es verdad que me vino muy bien porque es algo malo entonces Levi mucha cera se dejó porque estaba pues con las defensas a dar al mostradas pues sí estaría mal

Voz 1220 25:08 sí sí detrás más es decir que voy a reconocer que lo he visto esta mañana el programa ayer se me pasó tres a haber llegado sin duda visto está y lo he visto reconozco estaban poco acojonado porque sabía de qué iba pero me parece es un ejercicio de riesgo

Voz 18 25:25 tal

Voz 1220 25:29 esos tres Patti es muy habitual ya estaba un poco asustado

Voz 35 25:33 ha dicho ahora lo digo aquí públicamente que que he hecho me he metido en un sitio

Voz 18 25:39 yo también una estar participa haberlos visto pero bueno confiaba Brel los nombres

Voz 1220 25:46 el nombre es que a confiar pero pero sí que he hecho un poco yo creo que para ser un primer programa estaba

Voz 33 25:51 muy bien y de hecho y las dos o tres críticas que

Voz 1220 25:54 han aparecido han puesto bien no es nada fácil que estamos en un momento donde

Voz 18 25:58 eres tan bien ha funcionado

Voz 1504 26:01 te has vuelto a estrenar después de unas elecciones como estas no unas cualquiera también es un reto eh eh lo de las redes ha sido yo no sé hasta qué punto esto lo y si lo tenéis en cuenta lo tenemos muy ha aparecido espectacular como sea se me ha parecido muy bueno el común no sé quiénes son

Voz 33 26:22 decir Aurelio que es nuestro community manager es

Voz 1504 26:25 Aurelio un saludo desde aquí un beso

Voz 33 26:28 bueno yo evidentemente está haciendo una está haciendo una labor muy muy importante porque obviamente ahora no puedes desvincular nada de lo que hagas con las redes Wi ayer funciona muy bien y el feedback que tuvimos del público aparte de el toro que suele aparecer

Voz 35 26:45 muy positivo oye Juan

Voz 0313 26:48 a plantear esta pregunta pero en los tiempos que corren y hablando de un programa de humor y de actualidad que lo mezcla qué tal cual Pascual el nivel que todos tenemos de autocensura ahora al principio en que al turista estaría un metro dos metros cero coma cinco dos todos lo tenemos ese nivel depende del contexto el momento pero ahora mismo dices yo me pongo aquí IAS a copago o Diego me pongo aquí cuyo ocurrió

Voz 33 27:12 uu yo creo yo creo que nosotros no tenemos que hacer ese ejercicio de autocensura otra cosa es muchas veces como plantea excesivamente común desde el espacio donde tú quieras hacer

Voz 18 27:25 pero viendo el contexto en el que estás

Voz 33 27:28 porque siempre se dice ellos esto lo dicen teóricos de el humor que en los momentos en los que se hace comedia hay un hay un convenio entre el emisor y el receptor no es lo mismo que yo te cuente un chiste en el salón de mi casa mientras no

Voz 1504 27:45 el texto

Voz 33 27:47 en un sitio donde evidentemente va a llegar a muchísima más gente si no es que tengas que tener cuidado es que sencillamente tienes que ser elegante brillante

Voz 18 27:57 lo ha avanzado este programa del que usted me habla es el título que sale a la I o debate previo hubo otros candidatos tipo yo qué sé si bien o alguna cosa esa bueno sí

Voz 33 28:08 no hubo en en catorce que es la productora hubo ese momento de debate en el que habían bastantes encima de la mesa pero éste fue caballo ganador porque era como

Voz 18 28:22 suelo muchos mucho es muy chulo

Voz 1915 28:25 aunque siempre en ese programa que decir los nombres largos al final te quedas en este programa

Voz 18 28:30 sí sí programa pero es verdad que tiene si tiene risa ya no esta frase muy identificable verdad totalmente identificables sí

Voz 33 28:39 ya sabemos es una persona que ha fabricado grandes

Voz 18 28:43 frases y por qué no aprovecharlo además

Voz 33 28:45 creo que es una persona que tiene mucho sentido del humor

Voz 18 28:48 pues sí es poesía bueno la persona

Voz 1220 28:54 yo podría pues no yo sé que no es nada televisivo pero igual es cuando cambia la temporada podemos cambiar la frase

Voz 18 29:01 tenemos que vimos el siguiente es el alcalde que y tú no eres tú no es partidario de cambiar de cambiar pero eso no sé no hay una cosa que se yo recuerdo bar

Voz 1220 29:24 es que una persona que está fidelizar a tú por ejemplo ahora el intermedio se pasa llamar el segundo tiempo está los mismos a la misma hora en el mismo tal y tú crees que el gente a escala en el segundo

Voz 18 29:36 sí pero no años lleva doce años a los diez años no cambia nada dentro

Voz 1220 29:47 este año es que esto será lo normal cambiar de nombres a los programas ya hablaremos bueno igual ya no está mal

Voz 18 29:52 cuántos años tiene este año no quiere Hayes un momentito que tenemos una noticia de Londres

Voz 1626 29:57 muy mal

Voz 18 30:01 el Parlamento británico le ha dado

Voz 0313 30:02 papiro taza al Gobierno en relación con el Brexit de aúpa corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 1915 30:08 buenas tardes a los diputados británicos el aprobado en votación una moción contra el gobierno de Theresa May por desacato al Parlamento es un desafío constitucional que se ha saldado con una condena al Gobierno de trescientos once votos frente a doscientos noventa y tres por haberse saltado las normas parlamentarias negándose a publicar el texto completo del informe legal sobre el acuerdo de salida que había alcanzado el Reino Unido con la Unión europea es la voluntad de la cámara y el Gobierno debe acatar la decía el diputado laborista del Brexit que hay está Merck que presentó la moción bueno ahora el Gobierno anuncia que va a publicar finalmente ese informe pero este voto tiene un fuerte valor simbólico es sin duda un mal augurio para la primera ministra que esta misma tarde debe empezar el largo debate de cinco días sobre el acuerdo para el Brexit

Voz 0313 30:53 el que pinta mal para ella visto lo visto

Voz 1915 30:55 pinta muy mal no es un buen momento se da cuenta que el Gobierno está acorralado por todas partes precisamente ahora inicia ese maratón de cinco días de debates pero inicia con este voto que no tiene precedentes es una condena sin precedentes en la historia reciente de del Reino Unido

Voz 0313 31:11 corresponsal Begoña Arce un abrazo compañera

Voz 1915 31:13 saludos

Voz 18 31:16 a ver chispa

Voz 1220 31:23 esperando que la sí haga ya el culebrón del Brexit osea una serie no ha terminado no no por eso que ya pero ya pueden ir tirando porque creo que hay como para dietas doce temporadas o de Augusta me gusta mucho el el escenario el Parlamento como lo tiene me encanta me gusta

Voz 18 31:40 sí sí sí están pegados espeta incluso

Voz 1220 31:46 bastante más casera engañan pero se respeta sin tener

Voz 18 31:48 a Raúl Pérez igual puede venir un día Theresa May

Voz 33 31:51 pues podría podría ser

Voz 18 31:54 los lo explique cómo lo quieren hacer gran equipo invitado que el tema de la ginebra Premium acabó gran equipo parece programa

Voz 0313 32:07 que usted me habla en La dos de lunes a viernes a las nueve y media

Voz 18 32:11 mucha suerte María Gómez gracias por venir de suerte cinco si es semana que viene

Voz 32 32:34 el pacto yo me

Voz 36 33:15 la que sigue a La Ventana en las redes sociales Roma La Ventana quien friki La Ventana Cadena

Voz 15 33:30 la Cadena SER presenta el placer

Voz 37 33:33 de escuchar no te quedes inmóvil y hay por ceder el camino no congela el júbilo quieras con Alves ahora ni nunca no te calma el mundo sólo un rincón tranquilo caer los párpados pesados los labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre sin tío pero pese a todo

Voz 38 34:15 no puedes evitarlo y congela es el júbilo y quiénes con descanso hay te salvas ahora IT llena este calma y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo ir dejas caer los párpados pesados como juicios ITS casi labios y te duermes sueño y te piensa sin sangre y sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces

Voz 37 34:41 no te quedas conmigo lotes Alves Mario Benedetti mil novecientos setenta y cuatro

Voz 0313 34:47 eh

Voz 39 34:50 ser el placer de escuchar

Voz 40 34:56 sí porque la política también se explica no te vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado con la respuesta es compleja y llena

Voz 21 35:03 matices la comunicación política juega encañonar ya ingeniería somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a donde está

Voz 13 35:14 muy bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 40 35:24 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde y siete en Canarias sí que nos también en Hora Veinticinco punto es que la pena ser Larguero

Voz 13 35:34 a los superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 21 35:39 los que Larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 41 35:49 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este

Voz 18 35:57 Larguero Manu Carreño

Voz 13 36:00 síguenos también en nuestra aplicación móvil en El Larguero punto es Capella ser

Voz 30 36:08 a ah

Voz 42 36:11 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1322 36:18 con cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos las

Voz 43 36:24 arma no sabía que había llamado exija ahora que nos mudamos a chalé con tantas puertas y ventanas me quedo unas tranquilas instalamos la mejor alarma que además es la que tienen todos los vecinos

Voz 1 36:34 protege lo que más importa Securitas tire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo que llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres yo calcula on line Securitas Direct punto recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 44 36:47 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido ni BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros además de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos miré p punto com sopla las velas

Voz 1322 37:09 quería hablarles del retorno de una de las grandes autoras contemporáneas Kate Morton autora de El jardín olvidado que regresa con su nueva novela La hija del relojero Haika del relojero tiene todos los ingredientes de una gran novela secretos enterrados giros inesperados historias de amor y una casa antigua

Voz 3 37:26 que retumba con lo que esconden no dejen de leer la hija del relojero nadie cuenta historias como Kate Morton La Ventana con Carles Francino

Voz 45 37:40 no

Voz 46 37:49 no voy a casa con está otra vez muy y qué

Voz 33 38:27 pues

Voz 47 38:30 sí

Voz 0313 38:32 ya contar una historia miren año dos mil cinco México este tema que suena de Natalia porque tiene arrasaba las listas de éxitos guitarra en la vida de aquel año en plena gira resulta que la banda mexicana rompe Natalia la falta de inicia su carrera en solitario Vicente Fox era por aquel entonces el presidente de México y el nueve de diciembre de aquel año se produce un hecho realmente insólito las televisiones retransmiten en directo la detención de dos presuntos secuestradores mexicano y una francesa Israel Vallarta Florence Cassez se vendía por parte de la AFI que es el cuerpo de élite de la policía mexicana como el final de la banda denominada de los día pero todo era un poquito raro máxime cuando se hace público unos días después que la detención se había producido un día antes de la retransmisión por la tele buenos días el punto de partida de una novela criminal de Jorge Volpi premio Alfaguara dos mil dieciocho y que ahora en Podium Nos llega en forma de podcast

Voz 1594 39:28 Laura Amaya tiene Jero es la madre de Valeria H hija de dieciocho años Valeria ha sido secuestrada apenas diez minutos antes en su coche circulaba por San Francisco Culiacán rumbo al colegio Vermont donde estudia de repente un Volvo blanco se ha interpuesto en su camino impidiéndole el paso dos hombres enmascarados han salido del Volvo que han venido rápidamente hacia el coche de Valeria uno de ellos ha reventado la ventanilla delantera izquierda la de Valeria

Voz 3 39:55 se mueva el hombre el apuntado con una pistola

Voz 1594 40:00 en los dos hombres se han sentado en el coche

Voz 3 40:02 Valeria en el asiento del piloto y del copiloto estaba cinco años Valeria ha enterrado la cabeza en el asiento del coche entonces ha avanzado ha girado en una callejuela yo he tenido bajar el carro o a cambiar de vehículo una furgoneta sin ventanas uno de los captores le cubre la cabeza con una manta entonces los tres coches arrancan aterrada confundida y asfixiada por la manta a Valeria se le ocurre decir

Voz 48 40:41 por favor

Voz 3 40:46 es obvio que este hombre es el jefe de la banda todos obedecen sus órdenes y todos le llaman Patrón éxitos alguna medicina me da miedo Lazaros propio propuestos vamos a esconder efectivamente guardan rifles y pistolas bajo el asiento el trayecto dura diez minutos al cabo de los cuales la furgoneta atraviesa una verja con un portón metálico esta zona en un patio interior introduce a Valencia en una casa cuánto dinero crees que corría por familia trazos catártico

Voz 1594 41:23 entonces es el aturdimiento Valerie en venta que la empresa textil de su madre atraviesa serias dificultades económicas es en este momento cuando el secuestrador le exige su móvil efectúa con él la primera llamada la madre de Valeria la que hemos escuchado

Voz 48 41:37 pediría para salud

Voz 1594 41:41 a partir de ahora será esencialmente el patrón quién se comunique con Laura está mantendrá en todo momento la mentira urdida por su hija de que pasan por serias dificultades económicas

Voz 7 41:50 Diez minutos después de esta primera llamada a las ocho en punto el patrón vuelve a llamarle al Laura quiere saber si ya tiene idea del monto que será capaz de reunir más flexible ahora

Voz 0313 42:01 Mona León Siminiani buenas tardes Benestar descargó no tenía que estar detrás de esto sin ninguna duda estoy bien Daniel Marín buenas tardes bueno cómo llega esta historia vuestras manos desde luego el aperitivo es fantástico eh tiene una calidad inmensa el Volpi como como narrador que qué tal sentido como aviso ahora con él como si pues lo leyó de un tirón

Voz 1594 42:23 Persia o Nuestra Señora sea yo yo no sé si había ensayado o porque Esquerra una cosa leía como un locutor y genial maravilloso la verdad y nada la historia Nos llegó pues a través de de Podium un encargo de Podium porque todo

Voz 7 42:38 los premios Alfaguara tiene un acuerdo con podio ya entonces

Voz 1594 42:42 yo creo que lo que te digo que ya vieron criminal y la también por las las características de la propia historia se daba mucho también para hacer esta cosa que yo hago en negro y criminal de de alternar el drama hay lo que es un relato más periodístico no

Voz 1504 42:58 entonces bueno a mí me llegó así

Voz 1594 43:00 a Dani le llegó a través de Micro

Voz 7 43:03 pues a mí me llamó y me dejó yo te interesa esto deja es que no puedo decir que no esta historia era tan increíble todo lo que contaba era una historia tan bueno tan potente que decía tenemos que contar

Voz 0313 43:14 una historia real una historia real además cuáles son los los códigos para para hacer un guión de radio con una historia como ésta Daniel cual yo creo que en mi opinión lo primero que

Voz 7 43:24 hay que saber que hay que tenemos que tener claro es que lo más importante es ser fieles a nuestra a nuestra a nuestra visión no que tiene que ser la de contar la historia lo mejor posible sin meternos en interpretaciones sin meternos en en en temas morales simplemente intentar ser los mejores para contar la mejor historia posible para que a la gente le encanta el enganche y luego ellos saquen sus propias conclusiones yo creo que eso es fundamental

Voz 0313 43:52 personajes dan un juego extraordinario Valeria ya hemos estado un poquito por dónde va es una lista pero dice que tiene asma luego problemas económicos de la de la familia y todo eso irá permitiendo con el tiempo

Voz 1594 44:06 practicamente seduce al Sardinero

Voz 18 44:09 no nos seduce

Voz 0313 44:11 pero acaba dándole lástima ya al final él acabó cobrando una cantidad en fin irrisoria con respecto a lo que pedía

Voz 1594 44:18 la que soltar la quieres soltar sin sin cobrar ni nada si si luego claro está historia también lo que tiene es que es que hay tantísimos personajes hay tantas personas involucradas porque claro dura dura años dura como en realidad dura más

Voz 7 44:32 dura más realmente durante prácticamente nueve no

Voz 1594 44:36 prácticamente nueve años entonces claro imagínate entró hasta Sarkozy y Carla Bruni allí Marion Cotillard pero por supuesto ahí entró al Delon ahí entró todo quisque y entonces claro había tantos personajes que una de las grandes dificultades de la historia era precisamente ésa era como cómo hacer en Radio que es muy difícil seguir seguir a personajes determinados cómo hacer para que no te pierdas no sea para cómo te vamos dando toda la información y toda la carga dramática al tiempo que la información como están relacionados todos con todos porque encima todos mienten

Voz 0313 45:05 pero es que insisto este esta historia existió todo ocurrió de verdad esto provocó además una buenos José María Patiño se acuerda perfectamente tardes provocó una crisis diplomática entre México y Francia

Voz 35 45:17 crisis diplomática bastante grave siguen efecto porque bueno Nicolas Sarkozy que sabes que tiene esos métodos tan expeditivos no él estaba picado siempre con Dominique de Villepin no es eso os acordáis previsto este viene duplique explico Sarkozy sí está picado con Villepin Villepin había metido la pata siendo primer ministro la intento de liberación de Ingrid Betancourt os acordáis que eran

Voz 0313 45:40 otros precisa que en este caso está secuestrada

Voz 35 45:42 en la selva por las FARC e incluso mandó un avión y aquello fue un fiasco entonces Sarkozy que era ministro de Interior y luego fue presidente dijo a menudo a pasar este tema

Voz 18 45:51 el tema de Florence Cassez el abogado de Florence

Voz 35 45:54 lo movió muy bien desde el punto de vista político y mediático le convirtió en un tema de la opinión pública francesa Sarkozy lo tomo pero lo tomó con esa fuerza que le caracteriza y entonces hizo que dedicaran el Año de México en Francia nada más y nada menos afganas clase entonces Méjico dijo no esto no puede ser esto no no podemos soportar que una señora ha sido detenida en Francia pues aquí en México mejor dicho está juzgada está en la cárcel ahora de repente les brindamos honores y entonces aquello se vino abajo y un incidente diplomático muy grave que además duró bastante tiempo eh porque de hecho la situación se restableció cuando hubo un cambio de presidencia en ambos países Sarkozy fue sustituido por Hollande ical de Don que era el presidente que estaba en aquel momento fue sustituido por Peña Nieto entonces en ese momento Francia mágico restablece las relaciones diplomáticas y todo este tema se aclara no se aclara porque luego hubo otra polémica pero eso también entre Sarkozy Hollande pero bueno eso

Voz 0313 46:56 muy polémica en la opinión pública francesa detuvo y hubo dos líneas de investigación militares en esta historia no porque es una historia que pintaba ya un poquito raro desde el desde el principio sí

Voz 1594 47:06 las dos líneas no sé si te refieres a lo de lado del Patronat al hubo muchísimas líneas de investigación ésta en el caso de Valeria claro que pasa que es que este es un caso que en realidad empieza en dos mil

Voz 0313 47:16 vosotros polvo blanco

Voz 1594 47:18 no resulta que era un Volvo gris plata y luego resulta que estaba en realidad esto todavía no lo desvelamos pero bueno es un poco cuestionable todo este tema sí osea hubo muchas líneas de investigación claro es que este caso empieza en dos mil cinco digamos que salta a la arena

Voz 1504 47:35 pública por decirlo de algún modo en dos mil cinco pero

Voz 1594 47:37 empezado mucho antes de hecho el el el secuestro de Valeria es en dos mil uno Entonces es lo de Valeria o es la investigación sobre el secuestro de Valeria la que lleva hasta a Israel Vallarta pero lleva como así como si fuera una vara de favoritos como de

Voz 0313 47:55 este coche este coche de la marca Volvo fuera blanco fuera o fuera gris es un elemento en clave en toda esta historia iré hecho el lugar donde detienen a a Israel en su en su rancho de detienen junto a su ex novia francesa Florence Cassez quién es Israel cómo conoce a Florence pues ahí va un aperitivo también porque

Voz 1594 48:13 contra y quizás por esos extraños equilibrios que a veces hace el universo a Israel la suerte parece empezar a sonreír le unos días más tarde de su encuentro en el ascensor Florence contrae una infección esta enfermedad se convierte en la oportunidad perfecta para que Israel pueda volver a verla Se presenta en su casa junto con su ex

Voz 49 48:31 en mayo

Voz 3 48:38 buenos días señor destacarse buenos días buenos vinos vengo a llevarlo al médico Sebastián me llamó para decirme que él viajaba o oye no podía acompañan y que si yo podía plagio en amigos

Voz 21 48:51 porque si me dijo Sebastián quien eras de confianza no sé cómo interpretarlo son ustedes una banda de magia en mis hermana

Voz 3 49:01 nada más ricos es sólo que una joya hay que proteger Alejandro importes fuera

Voz 42 49:11 aunque pensándolo bien sería un gran capo se se lo propusiera sobre todo que ella tiene la esposa tal pacto fiesta como se encuentra no somos no

Voz 3 49:22 debería llevar cosas pesadas déjeme que le lleve esa tasa no hace falta es sólo una tasa Nos molestia por favor dijo aquí quiere que será

Voz 21 49:32 siquiera puede seguir esto de la losa

Voz 3 49:37 tiene usted una sonrisa precios

Voz 0313 49:39 sonríe min

Voz 3 49:41 no tendrá que acompañan a los gigantes de son nuevos para no sacarme contra la vea

Voz 0313 49:47 no es una prueba de lo que comúnmente se llama conteo entre entre dos personas es un fragmento magnífico de esta una novela criminal el primer capítulo ya están Podium podcast pero me gustaría incorporar un momento de la conversación a primitivo Olvera que es director de informativos de Dobleu México primitivo buenas tardes hola

Voz 50 50:07 Carles muy buenas noches buenas noches a toda la Cadena Ser que todos los que se encuentran en la mesa

Voz 0313 50:12 hoy el próximo domingo se va no cumplía trece te años trece de aquella detención retransmitida por por la tele Israel Vallarta sigue en prisión no

Voz 51 50:21 mira voy a sigue en prisión pero sigue sin ser declarado culpable hecho como bien dices el próximo nueve de de diciembre supone a cumplir estos trece años con Israel Vallarta tras las rejas del supuesto ladrón de la banda del Zodiaco quién sigue permanece desde entonces en una prisión de máxima seguridad para poner en contexto Carlin bueno pues Vallarta fue

Voz 0313 50:46 como ya lo han dicho

Voz 51 50:47 de ser parte de una banda conocida como él porque o pero en la ciudad de Méjico en su zona metropolitana de dos mil uno dos a dos mil cinco este montaje que pues lo hacemos todos a través de la televisión fue parte fundamental ya años después para que la Suprema Corte de Justicia tara una libertad va Florence Cassez a través de un amparo ir esto en un caso que curiosamente llegó la entonces magistrada Olga Sánchez Cordero quién hoy ese recién nombrada secretaria de gobernación del Gobierno de Andrés Manuel López sobrados el montaje lo que hizo pues fue violada el debido proceso de Cioran Cáceres quién salió libre después de lo que ya ustedes mencionaban este conflicto internacional entre los gobiernos de Nicolas Sarkozy Felipe Calderón pero bueno pues Vallarta finalmente no es francés no hay un Gobierno extranjero que presionen no hay un escándalo que se pueda desatar el finalmente El Mexicano y ante esta falta presiones nacionales e internacionales para acelerar un proceso que después se ha tornado en el en Cambre de recursos legales interpuestos por las partes acusadoras de lo pues él sigue sigue en prisión cinco integrantes de su familia han sido acusados tres de ellos permanecen también presos pero ninguno ha sido declarado declarado baja

Voz 0313 52:08 lo que deduzco de tus palabras es que si no llega ser por la presión internacional y todo lo que lo que ejerció Francia en su momento también Florence seguiría en la cárcel todavía no

Voz 51 52:17 por supuesto por supuesto que hay un tema muy interesante porque el presidente Felipe Calderón siempre rechazó esta presión internacional toda vez que el caso de Florence Cassez como se les conoce en México ponía en el banquillo de los señalado a Genaro García Luna en Barcelona fue el policía que ordenó este montaje que finalmente años después durante el Gobierno de de Calderón fue el responsable de mantener la llamada guerra contra el crimen en su calidad de secretario de Seguridad Pública pero era un hombre muy cercano a Felipe Calderón ir cuestionarlo pues cuestionaba también los métodos que utilizaban en el combate al crimen organizado que salió Calderón hasta que llegó Enrique Peña Nieto y además hasta que vuelva a Sanchis Cordero en una prisión que recuerdo bien fue fue muy Judá porque nadie pensaba que fuera a atacar de nuevo que fuera insistir en la y no se no en la inocencia en la violación al debido proceso Florence Cassez pues maniobró muy bien los sus argumentos y finalmente fue lo que determinó que en el juicio a Florence Cassez que había sido sentenciada a noventa y cinco años de prisión y jueces le redujo la pena a sesenta años pues que el proceso había estado viciado de origen el caso de día

Voz 18 53:40 Israel Vallarta

Voz 51 53:43 allí la familia en las que lleva a cabo la la esencia los esfuerzos pero pues no han dado resultado

Voz 0313 53:49 muy bien primitivo Olvera compañero muchísimas gracias por esos minutos en La Ventana un abrazo grande otra clave para los que quieran escuchar este este podcast es es describir cómo era el cuerpo de élite de la policía mexicana en aquel momento verdad también

Voz 18 54:04 bueno a ver todo esto a mí