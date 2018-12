La Ventana (04/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0861 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 el Tribunal Constitucional celebra hasta ahora un acto conmemorativo del aniversario de la Constitución cuarenta años ya asisten entre otros los padres de la Carta Magna Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 00:17 buenas tardes el homenaje a la Constitución aquí en la SER el tribunal de garantías ha reunido como dices a los padres de la Constitución hoy sólo visibles Pérez Llorca Herrero de niño no Miquel Roca con los tres poderes del Estado y el expresidente Felipe Gonzáles ningún presidente del Partido Popular González ha dicho que hoy no toca pero le hemos preguntado y ha sido crítico y mordaz con la irrupción de Vox en el panorama político hoy no

Voz 0460 00:41 pero se están deteriorando la Constitución dos años para impedir que joven que nadie que nadie dice tantos años para impedir yo digo para que lo entendáis bien nosotros teníamos algunas anomalías que no existían en otros países de Europa ahora la única que no teníamos la hemos incorporado

Voz 0689 01:01 en el acto protocolario quiere rendir homenaje cuarenta años de la Carta Magna como señala las palabras de su inauguración no podíamos imaginar dónde o cómo estaríamos sin ella esta hora Ester Bazán habrá que volver a Londres verdad

Voz 3 01:12 pues sí porque vamos a recordar que el Gobierno ha perdido una votación importante ha sido condenado por desacato por negarse a publicar el texto completo del Brexit acordado con la Unión es algo que va a hacer ahora el Gobierno un voto simbólico pero importante por todo el proceso que queda todavía por delante Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 01:27 buenas tardes los diputados votaron en noviembre obligando al Gobierno a publicar el texto íntegro del informe legal sobre el acuerdo del Brexit el Gobierno no lo hizo ahora ha sido condenado por desacato al Parlamento por trescientos once votos a favor frente a doscientos noventa y tres en contra como anunciaba el laborista que estén que presentó la moción

Voz 4 01:46 Susana Fernández

Voz 0273 01:48 eso está en Amara más lado con una decisión de enorme significado constitucional y político creo que no hay precedentes en esta Cámara en cobren a ministros por desacato la moción deja claro que el Gobierno debe publicar ahora íntegramente por final del fiscal general espero que el Gobierno lo confirme y cumpla con esa orden pues viene el Gobierno lo va a publicar ahora Theresa May acaba de iniciar en la Cámara de los Comunes el debate de cinco días sobre el Brexit hasta la votación del once de diciembre este voto esta moción en contra es sólo un aperitivo ha mostrado hasta qué punto May tiene difícil sacar adelante ese acuerdo

Voz 3 02:24 abierto un procedimiento sancionador contra la SGAE por no cumplir las normas internacionales a las que está sometida por ser miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores Javier Torres

Voz 0907 02:35 lo que asegura el comunicado que ha emitido tras un consejo de administración la zigzag de la que forma parte la SGAE que ya ha advertido en varias ocasiones sobre los procedimientos y decisiones de la dirección de la entidad de derechos española especialmente en lo relativo al reparto de los derechos de autor ya en marzo de este mismo año obligó al presidente de SGAE abandonar el consejo de administración del organismo con sede en París para lograr que avanzará la investigación sobre las prácticas investigadas por lo que solicitó en repetidas ocasiones varios cambios es ahora cuando SGAE se enfrenta a sanciones entre las que se incluyen el caso más extremo su expulsión de Cirsa

Voz 3 03:09 vamos con los deportes Toni López buenas tardes credo nuestra

Voz 5 03:12 muy buenas en diecisiete minutos a empezar el Carrusel Deportivo en ser más aplicaciones móviles hoy vuelve la Copa del Rey con el primer día de la vuelta de dieciseisavos a las siete y media Valencia Ebro y Getafe Córdoba los equipos de Primera Valencia Getafe ganaron dos uno is salen con rotaciones en el once a las ocho y media Se espera lo mismo en El Rayo Leganés que quedó dos dos en la ida y a las nueve y media eso juega el Español Cádiz que llega con el dos uno en la ida para los andaluces además esta noche se entregan en Mónaco los premios a los mejores aletargada temporada entre los candidatos no haya españoles

Voz 3 03:39 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y volvemos con el resumen de lo que ha pasado este martes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0827 03:47 cadena S

Voz 1 03:49 servicios informativos

Voz 14 05:47 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 06:17 y en me pude en qué no Juan Roig

Voz 0313 06:55 Estados Unidos se prepara ya para dar el último adiós al

Voz 4 06:58 el ex presidente George Bush que falleció el pasado viernes

Voz 0313 07:01 a los noventa y cuatro años es un político del que los mandatarios internacionales bastantes de ellos han definido como un hombre de compromisos inquebrantables como un patriota como un humilde sufridor hay que recordar que lideró el fin de la Guerra Fría la primera guerra del Golfo también la invasión de Panamá mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania unificada en un esos entrevistas en la CNN aseguró que los historiadores serán los encargados de decir lo hizo bien y lo que no y que siempre tuvo claro que esperaba haber sido un ejemplo de cómo manejarse después de haber sido presidente apoya en lo que puedas decía no te limites a criticar

Voz 15 07:38 así es la ves es buena garra y frente muy alicates menos de qué tipo

Voz 0313 07:48 bueno pues desde ayer por la tarde toda la clase política hay también muchos ciudadanos le están rindiendo tributo en la capilla ardiente instalada en el Capitolio allí nos vamos con nuestra corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado hola buenas tardes

Voz 1510 08:00 hola Carlos buenas tardes el sentimiento general

Voz 0313 08:03 es un poco esto que comentaba no que que muere un un estadista

Voz 1510 08:08 sí desde antes de la amanecer ya estaba ese desfile de personas de ciudadanos anónimos que vienen aquí al Capitolio despedirá a Bush su capilla ardiente está instalada bajo esa famosa

Voz 1933 08:18 cúpula del Capitolio hay gente emocional

Voz 1510 08:21 Ada niños con sus padres firmando en el libro de condolencias es que si hay un consenso en la opinión pública entre los políticos en los medios de comunicación de que ha muerto un gran hombre de Estado que ha dedicado su vida a servir a este país ha sido veterano de la Segunda Guerra Mundial embajador congresista director de la CIA vicepresidente durante los ocho años de Administración Reagan y presidente durante un mandato

Voz 4 08:44 el ochenta y nueve y el noventa y tres

Voz 1510 08:47 sí claro no está de más decir que tiene sus sombras tú lo comentabas no ordenó la intervención en Panamá en el ochenta y nueve el inicio de la guerra del Golfo indultó a varios altos cargos condenados por vender armas ilegales a Irán sus críticos hablan de obstrucción a la justicia en los últimos dos años ya en la era mi tu ocho mujeres han denunciado públicamente comportamientos inapropiados esto no no suenan mucha verdad pero bueno su parte más polémica está quedando en un segundo plano estos días Bush está pasando a la historia como un gran estadista respetuoso leal a las instituciones un hombre decente humilde esto lo repite mucho la gente como me decía hace unos instantes Maggie una votante demócrata a la salida de la capilla vamos a escucharla

Voz 16 09:27 acaecido pues frío y muy viva

Voz 1510 09:35 dice que el presidente Bush representaba este país en la manera en la que ella cree que de ese debe representar con amabilidad con generosidad con integridad humildad y esto me decida a ella tiene un mensaje que la gente no dice directamente sino lo preguntas pero que al final subyace el apoyo a esos valores que ella describe el rechazo a la forma actual de hacer política estación de descrédito constante al que critica al al actual presidente de Estados Unidos no

Voz 0313 10:03 oye Marta mañana es el funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington al que está previsto que asista Donald Trump digo yo que la foto de los ex presidentes del actual tendrás tu tendrá su chicha tendrá su morbo sí

Voz 1510 10:16 sí sí sí fíjate que a pesar de que Trump ha criticado públicamente a Bush a los dos al padre y al hijo a pesar de que Bush padre le llamó fanfarrón y admitió en público que en dos mil dieciséis votó por Hillary Clinton a pesar de eso Bush quiso que el presidente actual estuviera en su funeral por esa idea de respetar las instituciones y los símbolos por encima de todo no sé que la familia Bush ha invitado a Trump que acudirá mañana a la catedral donde esperamos ver esa imagen de soledad este presidente que seguirá con el resto de ex presidentes a los que ha insultado una y otra vez

Voz 4 10:47 a Obama ya Clinton no esa imagen de aislamiento

Voz 1510 10:49 esto ya la vimos anoche en el Capitolio cuando se celebró una pequeña ceremonia aquí en la capilla ardiente donde acudieron los senadores y los congresistas en un símbolo de unidad política también estaban el vicepresidente Mike Pence Pero Trump fue el gran ausente horas más tarde acudió el sólo por su cuenta con la primera dama pero no estuvo con la familia ni con los representantes políticos no entonces bueno mañana va ir a la que Pedraz ibamos a ver esa esa imagen que yo creo que va a representar el aislamiento de este de este presidente no está previsto que hable pero si va a acudir con el resto de expresidente Alonso

Voz 0313 11:24 de mañana ya no irás contando Marta del Vado un abrazo compañero

Voz 1510 11:27 un abrazo buenas tardes un un un dato

Voz 0313 11:30 colateral a esta a esta noticia que creo que es muy interesante George Bush padre y ha muerto con solo ocho meses después de de que lo hiciera su mujer Bárbara después de más de setenta años de de matrimonio la verdad es que en los últimos tiempos el estaba bastante va Pradillo de salud tenía que ir en silla de ruedas y demás por el pasado mes de junio llegó a subir a un compañero me imagino que inesperado hasta ese momento llamado Sully y seguro que estos días ustedes habrán visto la la imagen una fotografía del del féretro del ataúd con los restos de del ex presidente un perro labrador tendido ahí a su a SUR adicto no pone este perro han sido importantísimo en los últimos tiempos de la vida de de esta persona como de tantas tras porque hablamos de Bush que es alguien conocido pero esa realidad si vive en muchísimos hogares desde hace muchísimo tiempo saludamos a Sonia Sáez veterinaria de Sonia buenas tardes hola

Voz 17 12:21 hola buenas tardes hemos hablado en alguna otra ocasión

Voz 0313 12:23 este tipo de perros están preparados para eso no para realizar múltiples tareas para desde descolgar el teléfono o ayudar a encontrar objetos pero sobre todo y fundamentalmente para acompañar no

Voz 17 12:35 así es así es la verdad es que los perros tienen función fue beneficio social además unas cuotas en diferentes ámbitos a nivel de gracia a nivel de asistencia también como mascotas tienen su función de adaptarnos compañía

Voz 0313 12:49 pero pueden ayudar a personas con con Alzheimer a

Voz 0771 12:52 gente llevaba muy mayor y ha

Voz 0313 12:54 va va a alguien que sufra algún tipo de discapacidad intelectual autismo para todo eso sirve no es que está muy bien reivindicarlo

Voz 17 13:01 sí sí la verdad es que realmente la España tampoco es muy conocido estamos intentando darle voz pero no es una una práctica que se conozca a abiertamente como otros países que como Estados Unidos algo o bastante básico el el uso de mascotas parada es que soporte pero aquí estamos bastante involucrados en en puridad por ejemplo con proyectos para el amiguismo también para haciendo terapias y asistencia a personas como decías los perros pueden ayudar tanto para abrir cierra puertas desvestir aspira a gente que que no puede o abrir cajones o hasta avisar de te has dejado del el gas abierto cosas que son bastante alucinantes y por otro lado dan soporte emocional muy fuerte tanto a niños por ejemplo con síndrome autista como a a niños que es viendo a a leer que no tiene ningún tipo de dificulta en en el aprendizaje pero les dan soporte bastante grande les ayuda estiman que realmente hay un abanico de funciones y los soportes que los perros dan

Voz 0313 14:11 creo es que elaborado con con Purito en sus programas de voluntariado información relacionados con este tipo de de perros para la formación de perros terapia en qué consisten exactamente Sonia

Voz 17 14:21 pues los voluntarios purines a lo que hacemos es socializar a unos cachorros que van a tener una función o de asistencia el caso no son pistas en los dos primeros programas de Proyecto igual que hemos hecho o de terapia como en este último los perros de asistencia estaban dedicados a niños con China o pista que les dan ideas que nosotros estamos la educación orientada para este soporte con futuro a sus familia pero este último año lo que hemos hecho ha sido cambiar un poquito y socializar a perros que están dedicados está tira tanto gente con discapacidad intelectual como también de rosca podrán ir a hospitales o hasta existe existen

Voz 0313 15:09 es más que sean más proclives que sean más específicas para este tipo de de actividades de de terapia o en principio valen todos

Voz 17 15:17 a ver la realidad que directamente relacionado con una raza de perros de diferentes razas hubo hasta perros raza crucero podrían realizar esta tarea perfectamente chicas cierto que estamos bastante acostumbrados a ver labradores gol del una feria de Rafa eh que realizan las funciona es la realidad es que razas característica personalmente del emocional que sólo son bastante características que se identifican rapidamente que hacen facilitan todo lo que es la educación de estos perros y preparación a futuro pero tiene que estar vinculado raza está más vinculado características de cada animal es más los cachorros una vez se eligen o se dirige la socialización o la educación y asistencia terapia Obama realmente él mismo perro sea es de perro lo enfoca hacia una de las funciones no suele ser cualquier perros para todo depende de si el perro también disfruta haciéndolo o está más interesado en ello

Voz 0313 16:25 pues son de alguna forma animales especialistas para entendernos no

Voz 17 16:28 correctamente sitios es

Voz 0313 16:31 eh yo te quería preguntar porque hace un momentito cuando recordaba esa imagen que realmente era conmovedora e del del perro labrador a los pies del del féretro con los restos del del ex presidente Bush hemos hablado de la importancia que tenía el animal para la persona y a la inversa cómo funciona es decir cómo lleva un perro el duelo la pérdida de la desaparición de la persona a la que estaba acompañando a lo mejor durante un montón de tiempo durante durante muchos años

Voz 17 16:55 el perro como cualquier ser vivo tiene sentimientos y también afectado por la pérdida es una evidencia igual que los pasado a todos que el perro ahora o después viajó hasta el momento de belga algo tan importante como es su caso necesitará también encontrarse amado y tener alguien a quién Amar también es algo bastante recíproco que tenga un poquito estos soporte emocionada su alrededor sí que es verdad que los perros están más evolucionados emocionalmente que nosotros

Voz 0313 17:26 sí sí yo considero que sí

Voz 17 17:28 sí son más capaces a que nosotros de de adaptarse a otras situaciones los perros de asistencia más por ejemplo nosotros en el proyecto voluntariado una de las partes de la socialización lo que hacemos es tener el perro quince días cada familia y luego volvemos a empezar en el momento en que después de quince días a mi casa perro pasa a la siguiente Familia se gira para decirle adiós casi porque supo ir con la otra ya me quiere y me da igual cuando vuelve a tener devoción hacia mi familia pero sabe que supone acciones ir con la siguiente

Voz 0313 18:06 estaba pensado que Sonia está pensando escuchándote escuchándote como describe es lo de los programas de formación lo del el desarrollo emocional de los animales el papel que juegan en cuanto a la terapia la compañía tal me estaba rondando por la cabeza toda esa otra cara B que existe cuando hablamos de animales como los perros por ejemplo en forma de abandono mal

Voz 0771 18:24 tratos este tipo de cosas y no lo

Voz 0313 18:27 consigo entender de verdad yo tampoco

Voz 17 18:29 por que pues yo no lo entiendo cómo alguien puede tener el poco estómago por el corazón del maltrato animal que lo único que hacen es tienen devoción absoluta hacia su dueño quieran dar nada a cambio es una cosa que a mí no me cabe por eso es bastante importante hacer foco en el tema de la tenencia responsable que tienes tienes que cuidarlo tienes que llamarlo pero hay otras responsabilidades alrededor que también es otra manera que querer

Voz 0313 19:01 muy bien Sonia Sáez Veterinaria de Paulina muchísimas gracias por unos minutos en La Ventana eh gracias un abrazo muy grande adiós adiós son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER Indica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 1510 20:07 a consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro seguro ofrezca

Voz 0861 20:13 descubra otra forma de asegurar su salud punto es como llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 19 20:21 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente bailar ritmo de de christmas musical y no te pierdas la noche en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde XXV con noventa en parque

Voz 0861 20:35 el punto com Ifema presenta almoneda navidad feria

Voz 20 20:38 de antigüedades galerías de arte coleccionismo Tate doce al dieciséis de diciembre abierto al público jueves trece entrada gratuita estas navidades sorprende a tus amigos y familiares con regalos originales únicos y con carácter almoneda Navidad el escenario perfecto para concentrar la compra de tus mejores obsequios Feria de Madrid es ahora

Voz 0827 20:56 Peret guía de la Comunidad de Madrid le ofrece

Voz 4 20:59 la información del tráfico

Voz 21 21:01 a las cinco en Móstoles genera tres kilómetros de retenciones sentido Madrid dos alcances en la A2 ocasional densidad circulatoria uno en Alcalá de Henares hacia Madrid y otro en Canillejas dirección Zaragoza circulación intensa de entrada por la A uno hasta el nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta la A cuatro en Getafe y en la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma dificultades de salida por la A uno en Alcobendas la A42 en Getafe y Fuenlabrada cinco en Campamento

Voz 3 21:27 edad circulatoria la M40 en Hortaleza recintos feriales y Vicálvaro sentido A dos crecerá de la imagen hacia la cinco

Voz 0861 21:33 un más diferente en el que puedes circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 11 21:40 gracias al que admiro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga su Rui ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido ahora que

Voz 0861 21:53 en La Ventana de Madrid tiene o no tiene sentido cerrar las consultas médicas a partir de las seis y media de la tarde bueno los propios trabajadores de la Plataforma de Centros de Salud creen que no auguran un colapso de las urgencias

Voz 22 22:08 digo diciéndole a que de aquí a la mitad va a seguir siendo las agendas sobrecargadas por lo tanto cuando llegan las seis y media tendrá retraso que tras el retraso de una hora y media que tiene la mayoría de la gente entonces ya nunca vas a las seis y media ya era sacar va más bien cerca de las ocho con lo cual donde está la conciliación familiar

Voz 4 22:31 la Ventana de Madrid Javier Bañuelos qué tal buenas tardes a todos de momento la propuesta de la Consejería de Sanidad se va a quedar

Voz 0861 22:46 en un programa piloto a partir de enero la Comunidad va a echar el cierre a partir de esa hora en catorce de los más de trescientos centros de salud de nuestra región Teresa Rubio qué tal buenas tardes Javier Bueno final al consejero de Sanidad ha decidido no plicas de golpe esa propuesta será una implantación provisional pero lo van a aplicar Teresa sin el consenso de la mesa sectoriales de phishing el acuerdo de ese fueron el que están representados todos los sindicatos sanitario

Voz 1933 23:10 bueno es cierto que las decisiones de la Mesa Sectorial no son vinculantes pero dado que esta medida afecta directamente a los profesionales pues a la Consejería le hubiera venido bien contar con el apoyo de la mayoría y no lo ha conseguido los sindicatos Comas afiliados en sanidad que son comisiones y Satse han votado no lo mismo ha hecho GT CSIT han apoyado la propuesta a partir de enero y hasta marzo el nuevo horario se va a aplicar a modo de prueba en catorce centros de salud Rosa Cuadrado CCOO obreras Gabriel del Pozo presidente de amigo

Voz 23 23:39 nosotros no estamos de acuerdo con que se reduzca el horario de los centros de salud y no estamos de acuerdo con que se haga en dos ni en seis centros ni ningún centro de la Comunidad de Madrid es

Voz 0301 23:50 con carácter voluntario se probará desde mitad de enero hasta finales de marzo se valorarán una serie de hitos para ver cómo ha evolucionado

Voz 0861 24:00 sí posteriormente ya qué

Voz 0301 24:02 ahora si se siga adelante si se hace un acuerdo sobre él no

Voz 1933 24:07 con el dato definitivo bueno según los datos de la propia Consejería a diario unos quince mil usuarios acuden al centro de salud a partir de las siete de la tarde en total al año tres millones y medio de personas que se verían afectadas si finalmente se aplica esta medida

Voz 0861 24:22 gracias Teresa Ignacio Aguado portavoz de Madrid bienvenido un martes más política que tan qué tal buenas tardes son usted que no para como muchos políticos cree que confirmar es cerrar las consultas a partir de las seis y media de la tarde bueno a mí me inquieta un poco

Voz 0771 24:36 a medida vamos a ver que que el resultado tiene en este proyecto piloto es verdad que que intenta conjugar la conciliación familiar de las personas de los profesionales sanitarios pero también una atención y un accesibilidad de calidad para los madrileños al final todo tiene que ver todo acaba digamos en en la falta de recursos y también en la falta de planificación cursos humanos que tenemos en la Atención Primaria vamos a ver cómo cómo funciona pero mal empezamos y habido consenso con con los sindicatos al menos con todos los

Voz 0861 25:03 Carlos bueno y en el cara a cara de de los martes también nos acompaña María Espinosa portavoz adjunta de Podemos qué tal buenas tardes buenas tardes bueno uno decía ahora mismo el señor Aguado se puede adoptar una medida de este calado tan importante al menos en en el día a día no de de de la ciudadanía es sin el consentimiento sin el consenso de la Mesa sectorial que al final son los representantes sindicales de todos los profesionales de la sanidad

Voz 24 25:25 yo confía en los profesionales de la sanidad pública ha demostrado durante ese tiempo que a pesar de los recortes Sabin atender de con con mucha calidad a los pacientes no también creo que además de ser importante su opinión es es importante la opinión de la gente y creo que si preguntamos a cualquier persona cualquiera diría que lo que necesita ahora mismo la sanidad madrileña no es precisamente recortar los horarios de la de la atención primaria no así que bueno en primer lugar efectivamente a escuchar a los profesionales que son quienes están garantizando ahora mismo que que exista una atención de calidad y en segundo lugar pues atender a la calidad de nuestro servicio no

Voz 4 26:09 Nos ese cogido alguna vez a uno de los patinetes eléctricos de alquiler señor agosto por ejemplo coger un paquete de estos creemos tanto por la calle aquí en Madrid no lo cogió fuera de Madrid

Voz 0861 26:18 María María Espinosa no nueve atrevido bueno ya saben que que las tres grandes empresas de patinetes o qué circula no que operan aquí mismo en Madrid no tiene la licencia para poder trabajar en nuestra nuestra ciudad en la capital por eso el Ayuntamiento ha dado hoy mismo un ultimátum para que en tres días retiren todos los patinetes hasta que tramiten esa autorización vamos a comprobar si esto de la tarde se han empezado y hacerlo no lo vamos a ir a la calle en directo Sara selva dónde estás qué tal buenas tardes

Voz 1510 26:45 qué tal Javier buenas tardes pues es bien Cibeles la parada de metro de Banco de España aquí sin resolver varios patinetes aparcados en fila

Voz 1933 26:51 ahora no hay ninguno ni aquí ni en buena parte de la Gran Vía

Voz 1510 26:54 hablando en estos últimos veinte minutos por esta zona han pasado dos eran de particulares no de una de estas empresas así que la imagen de las calles de Madrid va a ir cambiando en estos días las empresas tienen hasta el lunes para retirar los patinetes nos dicen de hecho que ya están trabajando a tope cuando vuelvan volverán de forma diferente porque el Ayuntamiento quiere asegurarse de que estén repartidos de forma equilibrada las partes de la ciudad no acumulados en algunas zonas como ocurre ahora para poder pedir la autorización las empresas tienen que garantizar a través de sus aplicaciones móviles que el inicio y el final del viaje sean en zonas en las que según la normativa los patinetes puedan circular que no estén por ejemplo en una zona peatonal el Ayuntamiento dice que valorará las solicitudes lo más rápido posible ahora mismo hay dieciocho empresas de patinetes queriendo desplegar estos vehículos por la ciudad de Madrid

Voz 0861 27:39 gracias Ana bueno está claro que hay que poner contó un álbum de de estos patinetes y a Vox cómo se gestiona señor Aguado la irrupción de este partido ultraderechista en Madrid ya sabemos que en Andalucía parece que serán aliados pero pero aquí en Madrid estarían dispuestos a a pactar con ellos

Voz 0771 27:55 bueno a día de hoy no están presentes en la Asamblea de Madrid yo sinceramente creo que Madrid no entrarán en la Asamblea también confió mucho en el proyecto de Ciudadanos en que seamos capaces de convencer a una mayoría de madrileños de lo que lo positivo de lo beneficioso para la Comunidad es un proyecto de centro progresista liberal ha dejado de de extremos donde podamos poner en marcha reformas importantes si alguien piensa que en Madrid se iban a poner reformas importantes en marcha partiendo de los extremos yo creo que se equivoca hace falta un proyecto de mayorías ese proyecto a día de hoy desde mi punto de vista solamente los representación háganos

Voz 0861 28:26 sí María y María Espinosa crees que por ejemplo comentaba ahora mismo señor Aguado que que no cree que a lo mejor Vox vaya a tener representación parlamentaria Madrid evidentemente ninguno de los vimos sabemos y eso va a ocurrir en no pero hay encuestas viendo lo que ocurrió en Andalucía yo no sé si es escenarios posible Ana mismo en en Madrid

Voz 3 28:42 si el resurgimiento de Vox creo que es fruto de las

Voz 24 28:45 la radicalización de la derecha fruto de que el Partido Popular de Ciudadanos han ido sembrando una política del odio en nuestro país un fruto de un enfrentamiento esto dado como como fruto un partido como Vox un partido que que claramente está fuera de la Constitución está fuera de de nuestra democracia creo que desde luego esto

Voz 0861 29:06 tendríamos que evitarlo no está en nuestras manos

Voz 24 29:08 no está en manos de los partidos políticos democráticos que busquemos formas de de mejorar la vida de la gente no proponiendo medidas como los presupuestos generales del Estado como medidas políticas que que suban el salario mínimo interprofesional que mejoren resume

Voz 4 29:23 van los problemas que tienen la ciudadanía pero

Voz 0861 29:26 por ejemplo Vox ahora mismo le pregunto a usted Castro esta mañana también en en ese acto en homenaje a la Constitución en la la Real Casa de Correos en ese patio central de la sede del Gobierno Vox está ahora mismo o dentro o fuera de la Constitución se lo pregunto porque esta mañana casado parece que no lo tenía muy claro o al menos que no se quiere a mujer en ese en ese sentido no es un partido político que esa aprecia

Voz 0771 29:46 dado como tantos otros a las selecciones y por lo tanto

Voz 0861 29:49 respeta la ley de Partidos si está dentro de

Voz 0771 29:51 la Constitución y de lo que venía de la Constitución otra cosa

Voz 0861 29:54 la llegar a defender este partido u otros

Voz 0771 29:56 sí evidentemente está a la justicia está

Voz 0861 29:59 la bueno las leyes que son las que marcan

Voz 0771 30:02 hasta dónde sí hasta donde no puede llegar un partido político

Voz 0861 30:04 bueno no pretendo y María Espinosa establecer tampoco un debate no sobre lo que podría ocurrir en en Andalucía pero sí es cierto que yo que esto esta mañana y en ese en ese acto encuesta de alguna forma también entender cómo hoy en en el discurso del presidente Ángel Garrido se ha hecho toda una defensa no hacia hacia la importancia de de las autonomías de hecho se puede haber ese artículo dos de la Constitución en el mural principal de de ese de ese escenario pero claro ese defienden por una dar autonomía y luego parece que está dispuesto a aceptar el apoyo de un partido como Vox o lo que no quiere precisamente ese nivel de de de autonomías en nuestro país es un poco contradictorio quizás

Voz 24 30:38 efectivamente cabe preguntarse no y ahora que tenemos aquí a Ciudadanos en la misma mesa pues cabe preguntarse si Ciudadanos y el Partido Popular sí en partidos que son constitucionalistas y europeístas cabe siquiera llegar a un acuerdo en Andalucía para gobernar esa comunidad autónoma buenos partidos

Voz 0771 30:53 decís vosotros que estáis pactando con Bildu con independentistas que evidentemente eso sí están en contra la Constitución porque tienen dirigentes entre otras cosas que han pasado por prisión y otros que están en prisión provisional precisamente por querer liquidarla

Voz 24 31:05 pero es que ese ataque muy bien

Voz 4 31:08 pues para no lo hace

Voz 24 31:10 para no contestar si vas a pactar si vais a pactar en Andalucía con Vox para hacer un gobierno de las derechas un gobierno

Voz 0771 31:16 Nos a vosotros en Podemos caer perdió doscientos mil votos en Andalucía a lo mejor por no hace bien las cosas

Voz 4 31:21 yo creo que es lo que vamos a hacer es mira en Andalucía hemos pasado

Voz 0771 31:24 de nueve a veintiuno diputados íbamos a intentar llegar a acuerdos para que Juan Marín sea como presidente de la Junta al poner fin a la Copa pero

Voz 0861 31:30 en Madrid si les parece bien o quizás yo también

Voz 0771 31:33 el fallo mi no haber introducir elemento andaluz

Voz 0861 31:35 en el este de intentaba buen una tertulia evidentemente madrileña vamos a escuchar ahora mismo otro de los momentos de esta mañana en exacto en la portada

Voz 4 31:50 el cantarlo fue luto

Voz 0861 31:51 ahora puesto ya el color musical ese acto en homenaje en la sede de del Gobierno andaluz detras esa resaca electoral tras el batacazo socialista también vale Espinosa tras el fracaso electoral de de de Podemos esas son las palabras que utilizó esta misma tarde es Juan Carlos Monedero no se le pregunto comparte su opinión el cree que en fin Monedero dice que el error de de de adelantando Lucía así alejarse de la marca de Podemos y le podría ocurrir lo mismo aquí en Madrid

Voz 24 32:18 yo creo que es un es compartido que no hemos cumplido nuestras expectativas en Andalucía y ante eso pues tenemos que hacer autocrítica y reflexionar creo que esto cabe hacerlo después de cada resultado electoral y así lo hará Podemos en él Madrid En por supuesto que trabajaremos no solamente para para ganar la Comunidad de Madrid sino también para ganar los diferentes ayuntamientos donde además hemos demostrado que podemos gestionar de forma honesta ir mirando por los intereses de la gente así que vamos a revalidar esos ayuntamientos del cambio íbamos a hacer a Íñigo Errejón presidente de la comunidad

Voz 0861 32:51 bueno porque el señor Aguado y no sé si también ustedes esperan tener el tirón el el buen resultado que han tiene Andalucía aquí también en Madrid primarias de momento usted solo a esas primarias no lo que sepamos bueno tiene aún otro competidor pero yo no sé si si confían en revalidar los mismos resultados que

Voz 0771 33:08 bueno él no el objetivo tiene que ser ganar al PP y frenar a los populismos e intentar poner en marcha una etapa distinta en la comunidad

Voz 0861 33:14 la de Madrid desde el centro ya digo defendiendo ideas

Voz 0771 33:17 las liberales progresistas ya siendo más ambiciosos de lo que ha sido en los últimos años el Partido Popular yo quiero que la Comunidad de Madrid sea la región más próspera de Europa y voy a luchar por ello y trabajo mañana tarde y noche por ser el presidente de la Comunidad de Madrid ganarme la confianza de los madrileños ojalá que en mayo podamos iniciar una etapa distinta donde podamos poner en marcha reformas que en esta legislatura no han podido poner en marcha me refiero a eliminar aforamientos limitar mandatos muchos temas de regeneración democrática que nos hemos encontrado con el muro PP y PSOE y bueno pues el bloqueo por parte de Podemos

Voz 4 33:46 yo confío que la legislatura que viene tengamos fuerza podamos poner los que cada Ignacio pues mira

Voz 0771 33:51 es bloqueado tres presupuestos votando en contra en concreto a esos tres presupuestos incluya ochocientos diecisiete millones de euros más para la sanidad seis mil los profesionales sanitarios que han votado en contra vosotros Air votado en contra de la gratuidad escuelas infantiles han votado en contra de bajar las tasas universitarias un treinta por ciento

Voz 24 34:05 lo ha heredado de los presupuestos

Voz 0771 34:08 políticas Teatre la hagas las presupuestos de la

Voz 24 34:10 austeridad y de los recortes que recortan además en violencia machista hombre

Voz 4 34:14 cortes desde el año dos mil ocho esos

Voz 24 34:17 puestos contemplan la mitad de lo de lo que se destinaba en dos mil ocho a violencia machista no tendrás tantísimos recortes

Voz 4 34:23 desde luego no revierte abiertamente data de encontrar ninguna Guitar Sanidad su poder hacer una pequeña pausa

Voz 0861 34:31 Espinosa Ignacio Aguado hacemos una breve pausa a la vuelta de la publicidad volvemos a la calle son las siete y treinta y cuatro

Voz 32 36:43 sí XXXVII La Ventana

Voz 18 36:47 Madrid

Voz 33 36:50 ya dónde

Voz 0861 36:53 ahora lo que está dando de sí la placa en homenaje al 15M No quiero ni pensar cómo será la guerra de la precampaña pero desde luego cuesta entender no que la Comunidad y el Ayuntamiento se enfrenten por una simple placa que por cierto se acaban de colocar ahora mismo en las fachadas en plena Puerta del Sol nos vamos hasta allí Henri García hola

Voz 1231 37:10 hola Javier Iglesias y la placa el pueblo de Madrid en reconocimiento al movimiento quince M que tuvo su origen en esta puerta del Sol dormíamos despertamos es la inscripción de la placa que se inaugurado hace unos minutos aquí en Sol exactamente en el número diez que es el edificio que hace esquina con Preciados decía el el concejal Pablo Soto que es un homenaje a las movilizaciones Pacific las de del año dos mil once ha dicho Soto por cierto en referencia a la polémica con el Gobierno regional que el problema de Garrido no es la placa sino que simboliza bueno alrededor de unas cincuenta personas sean han asistido a este acto que ha comenzado a las siete también algunos rostros del Gobierno de del Ayuntamiento como Rita Maestre o García Castaño algunos diputados del grupo parlamentario de Podemos y también Íñigo Errejón un grupo Javier de unas veinte personas cada ha acudido al acto con la pancarta donde ponía libertad detenidos en el quince M y con gritos de no nos representan y la política se hace en la calle

Voz 0861 38:04 bueno gracias Enrique Nos queda poquito tiempo pero sin entrar al fondo legal no si tienen o no permiso en el Ayuntamiento para colocar esa placa lo dicho María Espinosa no sé si este es el nivel de las administraciones un enfrentamiento entre Comunidad y Ayuntamiento

Voz 24 38:15 por una simple placa bueno es simbólico no que justamente el gobierno del Partido Popular se oponga precisamente a un reconocimiento al al símbolo de la democracia no a un momento en el que se llenaron las plazas de nuestro país para reivindicar más democracia hay mayor representatividad no así que bueno es simbólico

Voz 0861 38:34 bueno Ignacio Aguado mañana previsiblemente ya de temas que sí que quizás no yo creo que importa mucho más a los madrileños como puede ser la rebaja fiscal mañana por cierto la tras se presenta ese debate en la ley que han pactado ustedes con el PP de rebajas fiscales

Voz 0771 38:48 se va a notar en de los madrileños en poco tiempo sí claro que se va a notar yo creo que eso es hacer política útil mañana llevamos pleno la bajada de impuestos más importante de de la legislatura estamos hablando de que se va a bajar el IRPF el tramo más bajo del IRPF que afecta a miles de personas Podemos y medio al nueve por ciento Se va a eliminar el impuesto que hay que pagar cuando alquilas una vivienda siempre y cuando esa vivienda cueste menos de mil doscientos cincuenta el alquiler al mes medidas que van directamente a la clase media hay que ganar beneficiará a millones de madrileños

Voz 0861 39:16 Espinosa en diez segundos casi lo imagino pero qué va a votar podemos mañana

Voz 24 39:19 bueno pues esta reducción del impuesto sólo beneficia a las rentas y patrimonios más altos por tanto mucho creo que tutoría aunque él no es el momento de beneficiar a las rentas más altas y que lo que se necesita es que quién no tenga dinero para pagar ese impuesto se pueda facilitar

Voz 0861 39:35 pues se nos acaba el tiempo mañana seguiremos ese pleno que por cierto se adelanta suele ser los jueves pero mañana miércoles el pleno en la sala de Madrid donde se va a debatir esta propuesta a María Espinosa

Voz 4 39:43 a veces por estar con nosotros Ignacio Aguado gracias gracias a ustedes poles empezamos mañana miércoles más Ventana de Madrid a la misma hora que disputan el día Dios

Voz 0861 39:58 eso

Voz 14 41:20 la Ventana con Carles Francino

Voz 4 41:25 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 41:31 queda un montón de cosas cada día y cada día empezamos por algo distinto claro que sí bueno

Voz 0827 41:35 vamos a comenzar con una alegría que no llegaba pues al filo de la medianoche en El Larguero cuando hablábamos con el nuevo Balón de Oro con Modric

Voz 38 41:43 esto no es sólo para trabajo que ha hecho este año hay que ha sido espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba constante ahí a ingente he esto y me me alegro

Voz 0827 42:04 que lo iba a recibir ya lo había adelantado la Cadena SER Cristiano y Messi cómo no sonaban en esta ocasión pues no fueron ellos son así y le preguntaron por estas audiencias al jugador del Madrid

Voz 38 42:15 es como es no estoy yo aquí para decir si tenia que ve negro no claro que me gustaría que son todos aquí que que han ganado Balón de Oro pero no están y ya está

Voz 0827 42:28 nada que añadir un buen regate de un jugador de fútbol que en esta ocasión no se ha querido meter en un jardín para eso ya están los políticos y a veces te meten jardines incluso con los compañeros Secretario General del PSOE hablaba ayer de la necesidad de regeneración en el PSOE andaluz después de los resultados del domingo

Voz 0739 42:52 sabemos que el partido socialista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros creemos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador y europeísta que defendemos

Voz 0827 43:12 hay que regenerar el proyecto y esta mañana la presidenta en funciones Susana Díaz le respondía desde la Ser

Voz 39 43:18 se regenera aquello que está degenerado yo líder un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza además de un millón de andaluces porque esos andaluces confían en un partido decente honesto y trabajador el que me siento profundamente orgulloso

Voz 0827 43:37 te regenera los degenerado la verdad es que se capta muy bien lo que quiere decir pero bueno por si acaso

Voz 0313 43:43 que traducido al castellano significa vas a regenerar a tu pastelera malas

Voz 0827 43:47 no me gusta señalar Ábalos rectificaba o matizaba horas después ya expresado su apoyo y su confianza en Susana Díaz así son las cosas habla hoy de renovación en vez de regeneración

Voz 0861 44:00 no voy a discutir sobre el término regeneración o no

Voz 40 44:03 podría haber utilizado la palabra renovación y he visto que algunas palabras han suscitado mucha controversia

Voz 0827 44:10 nada después de contar votos sabrá seguían con las palabras y en el otro lado por ahí anda el líder del Partido Popular blanqueado los perfiles ultras de quién podría facilitarles el Gobierno en Andalucía

Voz 0313 44:23 sobre el hecho de que Vox tenga un perfil político muy de centro hecha tirando para Lejano Oriente de donde da plaza de Oriente Pablo Casado apela a la Ley del y tú más

Voz 41 44:32 okupas son los partidos que llevan situados fuera de la Constitución varios años y nadie ha dicho nada Vox por ahora no ha establecido cuál es su programa dentro una institución

Voz 0460 44:43 ya lo hemos dicho que el Estado autonómico

Voz 0313 44:45 está la Constitución bueno sobre eso de que nadie ha dicho nada yo he oido en estos años calificativos de nazis pro bolivarianos filo terroristas no sé ahora estábamos leyendo que un ex dirigente del Cúcuta

Voz 30 45:01 oye felicitado a Vox

Voz 0313 45:04 esto hombre un poquito fuera de la Constitución el Kukushkin yo creo que sí están si no fuera tan serio desde luego sería que comedia

Voz 14 45:13 o de estar contento

Voz 0827 45:19 en Andalucía la procesión va por barrios todo el mundo habla de las últimas elecciones lo hace fuera y dentro de Andalucía y además en todos los ámbitos

Voz 0188 45:28 este tema lo han sacado los chicos entran entrar en clase pues casi todas las clases habla el tema lo profesor de victoria yo creo que tenemos que ser inteligentes yo no puedo entrar directamente a un amigo me parece muy malo no lo he dicho votar sino lo que le ha invitado a hacer es que Lehane yo el programa de decía bueno tú crees que bueno malo maestra digo le lo sabe lo que te parece ya efectivamente después de leerlo alguno me han venido han dicho pues que no lo que yo esperaban y que están completamente en desacuerdo con algunas de las cosas que dice

Voz 0827 45:56 la que hablaba aquí en La Ventana es Elena González que es profesora del Instituto Federico García Lorca de Churriana de la frontera que el mismo domingo se preguntaba en un tuit cómo explicar que un partido fascista haya sacado doce escaños en una de las regiones más obreras de toda Europa lo malo no es decía en el programa es que se veía venir también ella ve venir con preocupación lo que puede venir

Voz 0188 46:17 pues lo primero que me llamó la atención es que todos sentirán tanto a la ultraderecha la verdad que año después pues no sé qué es lo que les atrae quizá el discurso en la defensa de la unidad de España que yo está muy preocupado pero luego empiezas a raptar y con el resto de cosas bueno están de acuerdo yo estoy segura que mis alumnos alguno cuando puedan votar votarán a la ultraderecha llama la atención porque todos son chico magníficos que vienen de familias trabajadoras y yo me plantearía si se fuera responsable un partido de izquierda que estoy haciendo para que unos chavales de clase trabajadora se identifican más con el discurso de vos con el mío

Voz 0827 46:48 pues la crítica todavía la estamos esperando bueno así hemos ido pasando y viviendo este día cuatro de diciembre que ya tiene una nueva cronología no es decía Matías Vallés el día dos de la era Vox

Voz 0313 47:00 aquí no aquí no se habla de otra cosa

Voz 42 47:03 sí que he visto peleas peleas en público que nunca había visto en la calle de personas que precisamente lo que tú dices antes y los independentistas son peores y Podemos es peor que Vox y Vox espero que todo no sé qué está pasando

Voz 0827 47:13 en España el día dos de la era Vox en el que vuelan puñales y esto la verdad es que preocupa

Voz 0313 47:18 por eso estoy de esas sosegado porque veo volar puñales en la izquierda no sólo en el PSOE sin casi nada que no tenga que ver con salvar el culo o intentarlo en la derecha pasa tres cuartos de lo mismo pero en fin todo se atempera un poquito cuando ese gol el poder como es el caso por eso estoy inquieto porque ve que el tema de Cataluña irá a peor porque se están imponiendo la España menos tolerante Cataluña más victimista y lo más triste es que existen un montón de catalanes y un montón de españoles que no son ni una cosa ni la otra me pregunto dónde están en

Voz 0771 47:46 centro o tal vez o escondidos no lo sé

Voz 0313 47:49 pero ojalá aparezcan pronto porque yo desde luego

Voz 0827 47:52 y están también preocupados por otras razones bien distintas en otros ámbitos porque lo de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz tiene víctimas colaterales

Voz 4 48:07 vida

Voz 0827 48:12 que sonaba sobre los diccionarios Vox y esta mañana han hablado en Hoy por hoy con Toni Vallés que es el responsable del diccionario que en estos días están recibiendo información petición de información exclusiva como afiliarse al partido