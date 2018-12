La Ventana (05/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 cuatro las tres en Canarias la operación salida del puente de la Constitución está en marcha desde hace una hora hay problemas en las salidas de algunas de las grandes ciudades Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 00:15 buenas tardes hasta ahora en Madrid complicaciones de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y pintó la A42 a la altura de Getafe Illa dos a su paso por Alcalá de Henares en esta misma vía hay tráfico lento en ambos sentidos en Torrejón de Ardoz circulación intensa también en las seis en el Puerta de Hierro hacia Madrid en Barcelona dificultades de entrada en la C58 en Sant Quirze del Vallès en las rondas B10 levemente hacia nudo Trinidad en Valencia un alcance la V31 en masa NASA genera tres kilómetros de retenciones dirección a la capital del Turia el efecto mirón dificulta el tráfico en esta misma vía de tramo en este caso sentido Alicante Por último en Sevilla retenciones en la Ronda S treinta en varios

Voz 1454 00:58 el juez que investiga el presunto robo de información a Bárcenas relacionado con la caja B del PP quiere que el ex tesorero y su mujer declaren como investigados en la Audiencia Nacional información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:08 el veintiuno de diciembre desde las diez de la mañana el juez quiere preguntarles si les robaron documentos de qué tipo vinculados al caso de la caja B del PP en su auto el juez también reclama al Gobierno la desclasificación de documentos relacionados con la operación Kitchen supuestamente desarrollada por Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz para destruir pruebas que afectasen al Partido Popular el juez revela en su escrito que ha recibido un informe de la Policía sobre esa operación y reitera su solicitud al Ministerio del Interior para que con urgencia remita toda la documentación de que disponga al respecto e identifique a los operativos empleados así como a los últimos responsables

Voz 1454 01:51 Ciudadanos ha decidido hoy en su ejecutiva por unanimidad iniciar un proceso de negociación de momento y como prioridad con el Partido Popular pero sólo dejando al margen a los socialistas sin descartar todos los escenarios posibles porque eso ha dicho su líder sería una irresponsabilidad Albert Rivera lo explicado después de la reunión en la que han analizado esta mañana el resultado electoral en Andalucía

Voz 1110 02:12 el acuerdo de gobierno tiene que ser entre Ciudadanos y el Partido Popular el Partido Socialista tiene que pasar a la oposición asumir la derrota

Voz 1454 02:20 la Organización Nacional de Trasplantes pone peros después de conocer el nacimiento del primer bebé del mundo gracias al trasplante de útero de un donante fallecida en forma Sonia Ballesteros buenas tardes hola buenas

Voz 1913 02:30 ardes es éticamente cuestionables según la directora de la Organización Nacional de Trasplantes porque no hay un riesgo para la vida la salud de la mujer y sin embargo si hay riesgos importantes si se procede al trasplante

Voz 3 02:40 el riesgo del implante de ese útero

Voz 4 02:43 el riesgo de extirparlo posteriormente una vez que el embarazo ha culminado con éxito además esa mujer tiene que ser sometida a una terapia inmunosupresores para evitar el rechazo del útero trasplantado

Voz 1913 02:56 y esa medicación también puede afectar no sólo a la madre también al feto se trata de un trasplante que el sistema español no contempla ni la sanidad pública ni la privada no sólo porque es muy elevado el número de fracasos también porque según los expertos los riesgos no compensa los beneficios de esta Internet

Voz 1915 03:16 el Ayuntamiento de la capital activado el escenario dos del protocolo anticontaminación para mañana jueves aunque al ser festivo la prohibición de aparcar en zona SER no será efectiva la única limitación será como hoy la de no circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la ciudad este pico de contaminación llega cinco días después de la entrada en vigor de Madrid Central algo que la oposición ha aprovechado para insistir en la ineficacia de la medida el gobierno municipal asegura que Madrid Central es sólo una pieza más en la lucha contra la contaminación escuchamos a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular a Begoña Villacís de Ciudadanos Valiente coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento

Voz 5 03:50 las medidas de Manuela Carmena contra la contaminación se han revelado como un auténtico fracaso ya es casualidad que cinco días después de ponerse en marcha Madrid Central tengan que activar

Voz 1826 03:59 esta vez el protocolo contaminación a lo largo del año dos mil dieciocho mienten ahora de aumente Annan

Voz 0827 04:04 es hay que introducir medidas para combatir la contaminación

Voz 1826 04:07 estamos miles tóxicos yo creo que la gente

Voz 6 04:09 piensa que con la medida exclusivamente de Madrid mental pasado mañana no vamos a tener ningún problema de contaminación de ningún tipo y tal es que no he entendido el tema como central vamos a tener una reducción muy importante de las emisiones con independencia de eso no seguirán afectando los periodos de prolongados de estabilidad atmosférica

Voz 1915 04:29 la policía ha desmantelado seis narco pisos de la capital hay veinte detenidos que utilizaban a menores como intermediarios en la venta de estupefacientes en los registros los agentes se han incautado de cinco mil euros grandes cantidades de cocaína y heroína

Voz 7 04:41 de esta organización lo que hacía era emplear menores para intermediar en la venta directa con los clientes la venta de droga y en el momento de la entrada y registro las personas jóvenes trataron de arrojar parte de las sustancias estupefacientes al inodoro

tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 1826 05:51 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrigos aquí La Ventana Ventana a la que hoy en la que hoy miércoles hemos invitado como cada tarde a tomar café a Isaías Lafuente Isaías qué tal buenas tardes hola buenas tardes a nuestro compañero periodista Jon Sistiaga qué tal buenas tardes cómo estás muy bien bueno sin café eso sí porque que tomar café pero es verdad metáfora Roberto llegarán a ese estilo esto esto es pecado estos por la pregunta lo que Isaías apela al café y porque piensa que va a llegar acompañado dos o tres pastillitas oye sobre la gula no tu próximo pecado mañana esta tarde mañana mañana pero no hemos pecado tu próximo programa la entrega sobre los pecados capitales este próximo el de no tiene que ver con con Laguna en el que vamos a descubrir muchas esas interesantes como por ejemplo algo que yo he estado viendo ya el programa algo sobre el quinto sabor ese sabor que están adictivo es decir que nos han educado con la posibilidad de que nuestras papillas gustativas pues más o menos diferenciaban cuatro no el ácido amargo du sé que falta Salvador el salado eso es pero hay un quinto Ike que es especialmente peligroso

Voz 0976 07:06 el el humano tiene le llaman de diferentes formas no pero es especialmente peligroso porque es bastante o muy adictivo en para los colectivos incluso os acordáis esto que hace unos años cuando empezaba a poner los chinos los restaurantes chinos mucha gente tenía dolor de cabeza no es el adjudicaba este quinto elemento que nosotros no lo trabajábamos nos llaman el multa Mato sódico ITA bueno pues además tiene unas propiedades pues que que que crean cierta cierta adicción y que se están utilizando por la industria alimentaria pues para pues para que consuma hemos de manera brutal no y eso explica muchas cosas por qué escapar y comerte un un paquete de patatas fritas hasta el final sin parar

Voz 1826 07:49 es decir que no que no llega de manera natural los alimentos sino que se está utilizando como aditivo si lo hay de manera natural en muchos alimentos

Voz 0976 08:00 tomate y algunas otras cosas lo tienen no pero de de manera natural se añade a otros mientras que son básicamente los snacks no las cosas que están en las máquinas dependen que cuando estábamos esperando tenemos un poquito de hambre al final vas en esa máquina pues no hay una manzana no no no hay un Tomatito pelado algo así sino que hay unos snacks que están muy ricos pero que además de esta muy ricos tienen esos potenciador de sabor que además son francamente difícil

Voz 1826 08:24 bueno pues de todo eso vamos a hablar enseguida pero es otro otro tema que desde luego tiene que ver con el mundo de la de la ciencia hace unos días estuvimos hablando aquí sobre el debate ético médico el que el que se generó después de el experimento de la clonación humana por parte de ese científico chino y el experimento que quedaba como como resultado el hecho de que pudieran haber nacido dos gemelas habían nacido con el ADN alterado para bloquear así el contagio de sida que podían heredar de los padres bueno hoy y acabamos de escuchar lo también en el boletín informativo de las de las cuatro sobre reacciones que ya está generando la noticia hoy nos hemos sorprendido con esta otra también que está generando polémica una mujer de treinta y dos años se ha convertido la primera del mundo que da a luz un bebé un bebé sano tras recibir un útero trasplantado de un cadáver en la receptora tenía intactos los ovarios producía óvulos pero es que había nacido sin útero había nacido sin útero de es una enfermedad congénita que afecta a una de cada cuatro mil quinientas mujeres pero después del nacimiento por cesárea los médicos por cierto le han extirpado de nuevo ese útero trasplantado para que no tuviera que seguir con la intensa medicación bueno vamos a saludar igual que hicimos hace un par de semanas Antonio Ríos que es presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción ex director de la Unidad de Reproducción Asistida de los hospitales Quirón en en Zaragoza doctor ríes qué tal muy buenas tardes

Voz 3 09:54 qué tal buenas tardes bueno desde

Voz 1826 09:56 punto de vista técnico por cierto esto de el uso de órganos década de es esta es una técnica relativamente reciente

Voz 3 10:04 bueno realmente qué pensar que que no es el primer bebé que ha nacido de un trasplantado quizá la novedad precisamente es esa que es el primer bebé que ha nacido de metro trasplantados procedente de un cadáver

Voz 1826 10:18 sí hemos escuchado por ejemplo decía que estaba remitiendo a lo que hemos escuchado en el boletín informativo de las cuatro de la tarde donde ya hemos oído pues como por ejemplo desde la parte de la Organización Nacional de Trasplantes ya lo hizo en dos mil dieciséis el Comité Ético analizó este tipo de procedimientos los desechó en principio porque dicen plantean riesgos para la madre el embrión que beneficios que le parece a usted

Voz 3 10:44 bueno pues realmente es algo que hay que valorar con mucho cuidado está claro que quizás el debate tendríamos que hacerlo haciendo referencias y consideramos que la infertilidad eso no es una enfermedad a fin de cuentas cuando hacemos un trasplante de cualquier órgano estamos pensando que estamos solucionando una carencia que tiene la mujer receptora igual que montamos un hígado o un riñón pues para paliar un defecto que tenga en la en la receptora obviamente el desplante Lutero es para conseguir que esa mujer que no tiene lo eso ha quitado por la malformación por un cáncer por lo que sea pueda llegar a consigue de ese embarazo claro si no nos planteamos y no cuestionamos que podamos podrán usar de trasplantes de hígados riñones de donantes fallecidos quizá ahí está el matiz está claro que una mujer puede vivir sin tener hijos en puede considerar que puede llevar una vida totalmente plena pero los que trabajamos en reproducción asistida ahí estamos con parejas con problemas de fertilidad realmente vemos la importancia que estas parejas dando a todas estas técnicas al punto de de por lo menos poder valorar posibilidades como ésta con la que nos estamos encontrando

Voz 0976 11:54 por ello la polémica del todo no acabo de entender como decía el doctor hacer un clásico entrando aquí en La Ventana bueno vamos a tener a un científico que hace algo o no pero si aceptamos el transplante como he dicho de alguien que acaba de fallecer ayer de de de un órgano Vital para otra persona por qué no vamos a aceptar el trasplante de un útero yo creo que la diferencia es que aquí sabemos que ese trasplante de una cosa de algo de un órgano determinado un útero ha permitido que esa mujer la que ha recibido la donación pueda tener un niño pueda tener un crío no no nos hemos preguntado si cualquiera que tiene Landas planta el corazón o el hígado también ha sido padre o madre después no quizás es por el por el tipo de órgano o que doctor

Voz 3 12:41 sí bueno por el tipo de órgano por lo que conlleva que da dar vida dar un nacimiento y luego también pues los riesgos eso no hay que hay que menos vacilarlo obviamente tanto el trasplantar como luego el extraer el otro a esta mujer pues conlleva un riesgo es una cirugía mayor que al fin de cuentas en en medicina siempre que valorar los riesgos frente a los beneficios por eso está claro que esta mujer podría vivir sin ningún problema sin tener el bicentenario

Voz 0976 13:11 claro está la diferencia es que es como una especie de donación temporal de alguna manera no es

Voz 0827 13:17 sí porque todo caso lo que sí que sería normal es lo que se ha hecho en este caso que es después de la concepción extraer el útero precisamente para no prolongar esa medicación para la paciente no

Voz 3 13:27 efectivamente hay que pensar que durante todo este tratamiento estado ha estado con tratamientos con con con mismo inmunosupresores

Voz 0827 13:34 sido ticos entonces

Voz 3 13:36 para evitar el riesgo de rechazo entonces obviamente si ya no hace falta ese efecto sinceramente ya lo que pretendía conseguir sea solucionado pues obviamente quitad ojalá en el resto de los órganos fuera igual pudiéramos trasplantar un hígado tenerlo el tiempo necesario para que hiciera su

Voz 10 13:51 claro y luego quitarlo para evitar se sitúa

Voz 3 13:54 teniendo esa tratamiento doctor ha dicho

Voz 0827 13:56 primer caso digamos de útero trasplantado de un cadáver pero que se han dado otros casos de nacimientos de niños ya con úteros trasplantados

Voz 3 14:05 sí sí sí de donantes a Gasol

Voz 0827 14:08 las donantes sanas que suele ser donantes familiares o no como como son porque tampoco es un mundo que tampoco conocemos mucho la verdad

Voz 3 14:16 ya yo recuerdo uno de los primeros casos que leí no sé si si fue el primero que ocurrió que era simplemente una mujer que había tenido problemas de infertilidad estaba concienciado de todo lo lo que le había pasado ahí ya para llegar a conseguir ese embarazo de hecho durante todo el tiempo que duró el procedimiento estuvo en contacto directo la donante con la receptora ahí cuando se enteró que había nacido el niño pues bueno pues realmente fue una alegría por ambas partes

Voz 1826 14:44 si hay otro debate según lo que hemos leído por ahí que doctor eh hay otro debate que apela a quién debería asumir el gasto de todo esto porque se trata de intervenciones

Voz 11 14:54 intervenciones muy caras no

Voz 3 14:57 ya es decir está claro está claro pero si volvemos a lo de siempre volvemos a lo mismo igual que la reproducción asistida se puede considerar una técnica cara también en su momento estaba cuestionada él si debía cubrir la sanidad pública ya que es repito es el debate inicial se considera la infertilidad una enfermedad se puede vivir sin tener hijos pues obviamente una mujer no les va a pasar nada ni a una familia no le pasa nada en su vida no se va a morir por no tener hijos está realmente insisto todo lo que conlleva en una mujer en un matrimonio el problema de no tener hijos pues o los que lo vemos de una forma canal pues sí que consideramos que hay que poner todas las herramientas posibles para intentar conseguir que sea una familia plena

Voz 0827 15:47 así que aclaremos desde luego usted está dejando preguntas en el aire pero su respuesta sería aclara no es decir por un lado habría que considerarlo no como una enfermedad pero en en el mismo ámbito digamos que que que una enfermedad a nuestra sociedad y la medicina tendría que dar respuesta a ese tipo de de carencias

Voz 3 16:05 efectivamente es incluso es un derecho reconocido constitucionalmente el derecho a una familia tener hijos

Voz 1826 16:10 no desde el punto de vista egoísta de esta sociedad ahora mismo tal y como estamos demográficamente yo creo que también habría otro otro factor que hacía claramente de cantarla la avala

Voz 0827 16:20 claro estamos hablando seguramente de minorías no es la misma gente diría bueno hay hay suficiente gente que puede procrear como para que el Estado invierta en este tipo de cosas pero claro a mi me parece que lo que dice el doctor es evidente es decir si un ciudadano en este caso si una ciudadana tiene ese tipo de de carencias que yo creo que son carencias que afectan como no a su vida pues este día tener el mismo tratamiento no que los que afrontamos pues para hacer trasplantes que en ese caso sí que nadie duda que son trasplantes vitales

Voz 1826 16:52 para el doctor que estará dejando muchas muchas preguntas en el aire como decías Isaías pero yo creo que la respuesta a ese sobrante

Voz 0827 16:59 prácticamente bueno pero es muy interesantes no porque hay veces que los ciudadanos nos enfrentamos por desconocimiento a este tipo de dilemas y está bien que ver que efectivamente este debate también se produce dentro de la comunidad científica y desde luego lo que no habrá expresando el doctor es es bastante distinto a lo que ha expresado hace unos minutos hemos podido escuchar en el Boletín a la responsable de la Organización de Trasplantes española

Voz 0976 17:22 pero es que aquí hay otro tema además no sólo es el trasplante no hay aquí el doctor es que

Voz 1826 17:28 qué es el director de la Unidad de Reproducción Asistida

Voz 0976 17:30 sin dar más datos sea no sólo momento de trasplantar ideas trasplantar después es que nueve meses de gestación no que de alguna manera mientras supongo otro equipo médico más allá del que ha hecho el trasplante para para ver cómo va la evolución de seguro como se está haciendo la gestación cómo está creciendo el bebé en su interior no doctor

Voz 3 17:49 hombre por descontado no es sólo el de hecho el trasplante ni siquiera el hecho de la segunda invita porque fue un profesor dramáticamente sencillo era una chica joven obtener suficientes óvulos tener embriones de buena calidad que luego se congelado a la espera del trasplante esa es la parte más sencilla obviamente parte de de llevar el embarazo durante todos esos meses contra y cinco semanas hasta ah con toda la medicación que estaba llevando pues obviamente que eso conlleva un seguimiento muy muy estando por parte de los ginecólogos lo usted endocrino de de muchas partes implicadas es insultado no es no es fácil

Voz 1826 18:26 por todas esas circunstancias entonces si ya es la última doctor y no le entreguemos más estas una técnica apta sólo para mujeres que estén en buen estado físico en buen estado de salud

Voz 10 18:35 sí sí sí sí pueblos contado orfandad

Voz 1826 18:38 doctor es una vez más muchísimas gracias gracias por por aclarar no eso aunque sea lanzando esas esas preguntas como decía Isaías que quedaban tan claras muchísimas gracias

Voz 3 18:47 gracias a vosotros gracias buenas tardes

Voz 0827 21:11 interesante Roberto Jon ha sido la conversación me planteo una cosa creo que cada vez los debates técnicos van a ser menos necesarios yo creo que ya técnicamente dentro de muy poco tiempo todo va a ser posible y que el único debate que cabe plantearse es el ético es decir todo lo que se va a poder hacer porque ya casi todo se puede hacer y lo poco que queda se podrá hacer dentro de unos años de un par de décadas el gran claves decir bueno esto se debe a no cedidas queda

Voz 1826 21:40 si los éticos incluso los tenemos que además superados porque ahora mientras estábamos escuchando la publicidad es decir en aquello que no escuchan ustedes estamos hablando Isaías apuntaba precisamente es que prácticamente todos los trasplantes por no decir la gran mayoría de trasplantes de órganos que vienen de cada uno

Voz 0827 21:57 claro claro si lo que pasa es que fíjate que a lo mejor este como es un órgano generador de vida pues es más sorprendente todavía no es decir trasplantar de un cadáver un útero que al final va a generar una nueva vida pero claro pero algo a lo mejor trasplanta asumido para una persona que va a sobrevivir con ese hígado diez o quince años ya que éstas generan una vida que puede durar setenta ochenta años no aquí no había ninguna duda nombre desde luego si la mujer se atreve a enfrentarse y está en condiciones de hacerlo que alguien se atreva hacer el trasplante como no se va a poder hacer ese trasplante para generar una vida humana que va a durar muchísimo

Voz 0976 22:30 ahora hablaremos de debate ético y también hablaremos de del impacto emocional no dio por supuesto que sobretodo en la persona como decía el doctor en personas que quieren ser madres o quieren ser padre si no pueden no les dejan pero y esta persona ahí está que ha tenido el hijo de esta manera Dios como cosa el impacto emocional no lo hablábamos antes de que en España no se permite conocer a familiares de donantes y las personas receptoras de esos órganos en otros lugares del mundo

Voz 1826 22:55 cómo te quedas tú fíjate que hay por ejemplo se han producido polémicas también con los trasplantes de órganos externos con el interno no a ti te trasplantar un riñón sitúa y después ya está te acostumbras a decir pero hemos conocido casos de gente a la que le antes planta una mano y han pedido al final que el estilo de nuevo la mano porque no está acostumbrado a vivir con esa de Barcelona que estaba viendo yo te daría Roberto Veiga las Yuyu nombre ahora cuando estabais comentando lo de la experiencia que había hecho un programa de televisión es posible que El hormiguero

Voz 0827 23:23 el hormiguero este acabo de poner

Voz 1826 23:25 en contacto a una persona cuyo familiar ha donado después de fallecer en trágicas circunstancias etc muchos órganos a a esa persona a la que han ido los órganos conocerse tanto el familiar como la la persona destinataria ser impactante pero yo pienso imagínate que te puedes en contra

Voz 0976 23:46 dar cara a cara con la persona a la que han ido los ojos de un familiar usted que debía la mirada no mirarle a mí lo que más me impacta

Voz 0827 23:54 es el cerebro sí porque en el cerebro en el fondo está la persona no nunca sabremos es decir si ese cerebro trasplantado acumula todos los recuerdos que ha acumulado la persona muerta a lo largo de su vida pero claro es decir trasplantar el cerebro es trasplantar la personalidad y eso yo no sé si técnicamente algún día será posible

Voz 0976 24:13 sí claro que no se puede hacer tremendo que preside gustaría por ejemplo que te trasplantar el cerebro de de bueno

Voz 1826 24:19 es que claro que te quiero decir te vas a morir pues yo pues bueno pero no tengo no

Voz 0976 24:24 otra cosa pues no lo sé pero eso por ejemplo se planteará en algún momento no lo sé a lo mejor dentro de unos años con sesenta empieza a tener los setenta empieza a tener problemas de memoria aunque o caigo en un alzhéimer no me gustaría que Metro sería posible seguramente sí me gustaría que me trasplantar el cerebro alguien que tenga otro recuerdos para yo poder seguir siendo algo parecida a lo que soy ahora

Voz 1826 24:45 pero serás consciente después de ser tu otro yo con otro cerebro así tengan trasplantado el cerebro blindando la ciencia pues no lo sé pero aclara que pasó por qué pasó con el chino hace dos semanas que había estado estaba absolutamente desautorizado incluso por la comunidad científica por China e a la comunidad científica internacional vemos que hay que tener cuidado bueno a ver esta semana llega decíamos el cuarto episodio de tabú los siete pecados capitales han pasado ya por la antena de cero avaricia la pereza la envidia llega

Voz 1110 25:11 a la gula porque el despilfarro de alimentos también escuela

Voz 22 25:17 cada español tira a la basura medio kilo de comida al día porque está caducada o porque están fea

Voz 1826 25:30 bueno es un panorama esta entrega de de la gula en Los siete pecados capitales de de tabú de Jon Sistiaga que también aborda asuntos no sé si es más preocupante los números de de la obesidad o los números hablando de estadística de los alimentos que llegamos a derrocha

Voz 22 25:50 treinta de cada cien habitantes del planeta tiene sobrepeso esos son casi dos mil trescientos millones de personas en España la obesidad alcanza al veintitrés por ciento de los adultos no sólo eso sino que además como la comida no sobra

Voz 1 26:07 la desperdiciamos

Voz 22 26:11 el cuarenta y cinco por ciento de la fruta que compramos se tira el treinta y cinco por ciento del pescado se tira piensen en sus frigoríficos

Voz 1826 26:20 lo que derrochaba pues eso sino lo que más te ha impactado

Voz 0976 26:23 pues este trabajo yo pues sí porque no está acostumbrado a ser e historias documentales en África en en en sitios donde hay grandes hambrunas etc había que dar ochocientos millones de personas en riesgo de hambruna en estos momentos en este planeta pero saber que hay casi dos mil y dos mil y pico millones en riesgo de sobrepeso es decía al contrario el gran problema empieza empieza a cambiar es decir es verdad que todos estos que tienen sobrepeso no se van a morir de hambre es el problema está en los otros no pero toda esta gente en las sociedades desarrolladas y no en la en las no tan desarrolladas no con la introducción de la comida basura de la comida rápida los cambios en los hábitos alimenticios la introducción de lo que hablamos los snacks esa comida de fácil de evolución que te llena rápidamente no mienta estas viendo la tele o un partido esto empezó a ser un grave problema de nutricional

Voz 0827 27:09 el hijo Merlín necesario también es decir cuántas veces Nos eh

Voz 1826 27:13 esa es la Junta no tiene comiendo un saco de palomitas

Voz 0827 27:16 entonces bueno yo podría perfectamente de hecho en casa voy a ver una película y no me como este este gasolina sí sí señor

Voz 0976 27:26 bueno ahí hay experimentos hechos con los botes famosos de palomitas en el cine donde pone ese pones un pote de palomitas que sea proporcional mente menor al al al típico que te dan que ya es grande no si lo pones un poco más pequeño que es lo que podrías comerte pero le pone es solamente un poquito más barato la gente no te lo va a coger porque preferirá dirá que me por un euro más me cojo el Grandrenbing no claro claro y ese es el ese es el tema que Cage que caemos como como como piojos en esta tontería del consumismo de venga pues cuanto más grande más y encima Hinault lo cómo es necesario durante dos horas comerse que además igual no se basa a una hora en la que estás a punto de entrar luego a cenar o justo después de cenar comerte un bote gigante

Voz 0827 28:08 palomitas es que además se ha convertido un eslogan de este tipo de industria no por un euro más hablo extra o algo súper y la hamburguesa ya es suficientemente súper pero que te están haciendo el favor están dices bueno eh

Voz 0976 28:21 por por un euro de dos hamburguesas

Voz 0827 28:24 neuróticos hamburguesas de todas maneras me encanta este Angulo que le has dado digamos al pecado de Laguna no porque siempre tenemos asociado pues aquel personaje que no para de comer que te da codazos para lanzarse a una croqueta pero en el fondo todos todos somos pecadores de este pecado cuando vamos al hipermercado compramos más de lo necesario cuando ofrecemos una comida en casa alimentamos a ocho con una comida que hemos preparado para veinte etcétera no es a mi me parece que sí haces caer algún espectador en que efectivamente este pecado lo tenemos muy interiorizado precisamente con este tipo de prácticas me parece que es muy intensa

Voz 1826 29:04 no hay sobre todo si si nos das herramientas para saber cómo podemos para vetar no es luchar contra lo que la la industria alimenticia parece que está contribuyendo a que así la obesidad

Voz 0976 29:15 ah sí bueno mira hay gente en el en el capítulo sale hay gente que se empieza a organizar con la connivencia la buena connivencia de algunos mercados bares restaurantes supermercados que al final del día todo aquello que van a tirar pues porque pinchos que no se los ha comido nadie los va a tirar porque parece que la mal la mayonesa que está por encima parece que está un poco más fea Se puede comer pero ellos van a tirar supermercados que van a tirar la fruta del día que que no ha consumido o qué fruta que está tocada si te paras a pensar todo el dinero que hay metido en medio hasta que la fruta es sale desde la Tierra un tipo lo recoge otro tipo lo guarda otro tipo lo transporta otro tipo lo lleva Mercamadrid otros se va a las cinco la mañana para llevárselo a la tienda y que te lo comas tú ya alguien la dan un pequeño roce pues esa ya no vale se tira se tira a la basura entonces hay gente que se organiza iba recogiendo toda esa comida ya gente que come y cena todos los días no voy a decir gratis sino de una manera mucho más sostenida porque está haciéndolo con cosas que semana despreciaban a tirar

Voz 1826 30:15 déjame que sepamos algo más sobre ese inquietante y adictivo quintos

Voz 0976 30:19 por

Voz 0876 30:20 mami de hecho ha sido uno de los elementos que inicialmente se identificó como como como su capacidad por por generar sensaciones placenteras estos potenciador de sabor los que unen alimentos que son las patatas fritas hidratos de carbono para que para que no sepa mejor para que con sumamos más claro esto es un una manera de engañar al cerebro porque el cerebro cuando recibe esos estímulos lo que le estás diciendo es que estas consumiendo alimentos que son saludables

Voz 1826 30:52 es muy difícil decirle al cerebro que no no

Voz 0976 30:54 sobre todo si es decir si eres si eres pequeño Si eres crío además eh el que hablaba que era de Diego redoblar ese psico biólogos neurocientíficos a mí me enseñaba las neuronas neuroimagen es que ellos hacen cuando están estimulando determinados cerebros con una comida o con otra y como es estimulan pues estimulan los los mismos lugares las mismas neuronas que estimulan con el alcohol o con el tabaco o con ciertas drogas sea ahí hay todo un campo de estudio que está identificando que al final hay ciertos alimentos que hacen iluminar las mismas zonas del cerebro que iluminan cuantas metió una raya cuando estás tomando cien fumando un cigarro cuando te estás tomando tute

Voz 1826 31:30 es decir que llegan a los mismos rincones a los mismos

Voz 0976 31:33 entonces claro no es no es una cuestión de no es una cuestión de alarmar en estos momentos pero sí claro si empiezas desde muy jovencito a estimular esas partes de los cerebros de los niños lo que estás generando es su vertiginosamente casi a nivel pre reflexivo algo que es simple llanamente una pequeña adicción

Voz 0827 31:51 y siguen me parece que es cuestión de alarmar yo creo que ha de alarmarse quién debe alarmarse ya de tomar medidas quién debe tomar medidas todo porque no estamos hablando además de una circunstancia puntual concreta no es que el niño se ponga tibio en un cumpleaños o en una fiesta sorpresa no no es que el niño se va a poner tibio en cada caso

Voz 1826 32:10 son en cada ocasión mira tú también es la necesidad que esta queríamos hacerlo más padres problema

Voz 0976 32:15 ha visitado alguna vez a la compra con con con vuestros hijos como pasen por delante de la zona de yogures por ejemplo paran siempre para siempre y además eligen noroeste no saben cuál están eligiendo eligen por colores que viene sus super héroes a sus dibujos favoritos los eligen tú te sientes un poco miserable siquiera es decir si les dices no me acoge medio kilo de mandarinas que que es más barato pero es mucho más nutritivo pero es que el otro carótida

Voz 1826 32:40 en omega tres tiene

Voz 0976 32:43 todo nace cuanto cosas que además inventan con nombres que su invento

Voz 0827 32:46 pero qué te parece que esos súper naturales que tienes que cogerlo

Voz 1826 32:49 no cuarta entrega de Los siete pecados capitales del tabú de esta temporada Jon Sistiaga es la que vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de fútbol

Voz 1826 37:59 ya saben que el domingo hay hay fútbol aquí en España y en Madrid no sólo los partidos de la jornada corriente de la Liga de la Liga española sino que la capital acoge el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre los dos eternos rivales argentinos bueno ya sabemos por lo tanto que medio mundo va a estar mirando los que eso sí supone una proyección enorme en términos de promoción de la ciudad del país bueno una promoción enorme siempre que salga todo bien para que así sea un asunto fundamental es el de la seguridad por cierto quién debe correr con esa factura

Voz 1 38:36 la polémica de Science

Voz 32 38:40 la cuestión es que el sí

Voz 0827 38:41 Andy Cato Unificado de Policía ha reclamado hoy que la seguridad exterior de los grandes acontecimientos deportivos no corra a cargo en exclusiva de las arcas públicas no es la primera vez que lo hacen pero insisten en las vísperas de ese partido final de la Copa Libertadores entre River y Boca que se celebrara excepcionalmente en el Bernabeu el próximo domingo Iker requerirá vistos los precedentes violentos que han provocado esta rareza una movilización policial Accord que puede llegar a los tres mil agentes no parece insensata la reclamación policial dado que se trata de un espectáculo privado que genera grandes ingresos privados es cierto también que los encuentros de fútbol no son los únicos acontecimientos masivos que requieren seguridad pública desde los grandes conciertos de música a las procesiones de Semana Santa como también es verdad que la celebración de este tipo de eventos genera ingresos irán prestigio añadido a las ciudades en que se realizan todo eso habría que ponerlo en la balanza para cuantificar la magnitud del copago pero lo que parece evidente lo que parece razonable es que una parte de la factura debería correr a cargo Hinault pagarla

Voz 19 39:50 es en exclusiva con los impuestos de todos los ciudad Ramón Cosío muy buenas tardes

Voz 1826 39:59 hola buenas tardes cómo está muy bien Ramón Cosío Portavoz del SUP del Sindicato Unificado de Policía es un partido que se juega aquí en Madrid en España un partido que tiene esta sede porque recordemos no se pudo jugar en Buenos Aires por los incidentes es decir que el factor de la seguridad es fundamental se tiene cuantificado el coste que supone eso el despliegue de seguridad en este tipo de eventos

Voz 33 40:23 los pero entendemos que tampoco sería muy complejo el realizarlo basta con echar números de recrudece tipos de policías es necesario para cubrir para garantizar la seguridad en esa especie de Exterior y el integrismo que también estamos de estos campos de fútbol durante en este caso el dispositivo va a comentar ya el viernes vamos a empezar eh a prestar servicio participan desde el que policial lo que conocemos como antidisturbios subsuelo pero Caballería Guías Caninos técnicos están también retén pues pues sede algo compañeros que trabajan desde la información para poder aportar datos objetivos a la hora de dimensionar adecuadamente en el que el dispositivo policial bueno pues montón de gente la que trabaja en nuestra obligación constitucionalmente estamos bajo la influencia de gobierno vedados al ha podido ser otra formación intentemos que en este caso económicamente equipos de forma muy positiva en las arcas de intereses privados no entonces porque nosotros preguntamos por nuestros compañeros tienen que trabajar suspende sus vacaciones en muchos casos no se les abonan esas horas extras porque somos policías porque enfrente indie se piensa que como la han mejor ese tipo servicios no tener material adecuado muchos de los compañeros que van a prestarse yo no cuenta siquiera con un chaleco antibalas y sin embargo estos de los que es posible con asegura que en estos eventos pues acometen obras faraónicas en unos sobre otros estratosféricos derechos de televisión y demás no colaboran absolutamente digo de tipo en este caso con la es que el Estado o con el erario público que así acabo esquís Fraikin financiar todo

Voz 1826 42:05 ya eso quiere decir que ustedes llaman la atención sobre el particular dada la excepcionalidad en este caso que es muy evidente pero que lo mismo podría aplicarse esta reclamación que ustedes hacen para el despliegue de cualquier partido sobretodo cuando son de de alta intensidad hoy de gran expectación por ejemplo no según un Real Madrid Barça

Voz 25 42:23 por supuesto el partido e incluso

Voz 33 42:26 normal de Primera División se a lo mejor este dispositivo nos encontramos con que participan tapiz dos cientos amiguitos policías pero en fin de semana normal el dispositivo igual lleva seis ciento esos textos políticas se todo para del año y todas las capitales de provincia pues buenamente lo estos como digo nuestros recursos querían mejoras para los clubs que son quienes les beneficia hay que ser superan con la celebrar estos eventos colaborase no es no sencillas a nosotros para nosotros ha al a este partido lógicamente hemos aprovechado el hecho de que sean dos equipos extranjeros que se vienen a España la imposibilidad de hacerlo en su país de origen Argentina por los instruidos TS provocaron y que seremos los precios haremos quiénes en nosotros hemos aprovechado este hecho pues para poner todavía poquitín el esto pasa que en lo que está sucediendo desvalido porque ya no somos tan consciente sin embargo el ejemplo que nos ocupa el de existe sepan a vale para evidenciar pases a esa

Voz 1826 43:21 igual sí sí sí porque el eligió este debate esa reclamación que hacen ustedes viene de lejos habido algún no sé si intento se han llegado a asentar ha habido algún intento de aproximación para abordar este asunto

Voz 33 43:35 toros tensa espera que la administración de un lado y otro no serían los intereses privados de dos Plus de la UEFA de la Liga de la pizza quiénes desde que las pero como es fácil de cuantificar unos técnicos podrían echar números de los efectivos necesarios de las preguntas de los medios materia de esos recursos humanos se desplazan tengan en cuenta que igual cincuenta por ciento ese dispositivo tiene que venir de fuera de Madrid en otras partes de nuestra geografía es habitual hay que estar pues imagínese usted a ochocientas mil personas poco correspondiente dieta furgonetas para moverse buscar alojamiento en Madrid estos días no va a ser fácil pues porque es puente pues de diciembre que España se celebra después de la gente que viene de este caso de Argentina era pues compañeros supieron hacer de gustarse entre comience Previti buscarse la vida para poder encontrar alojamiento acorde a las citas que percibimos que están sin revisar que aprovecho para decir que tres todavía entonces esa es la realidad si entendemos que hay que abriese va hacerle formal responsable y con rigor y establecer pues proporcionalmente los cupos o la la la parte que corresponda a cada sentemos que no tenía que estar porque todos los ciudadanos afrontar este gasto y que que sale hacia Cabo de los presupuestos generales del Estado

Voz 0976 44:50 hay Ramón Sistiaga hay otros países que ya lo aplican en Alemania en parte en la propia Argentina el dispositivo de seguridad lo paga el club el club local él es el que paga a los

Voz 1110 45:03 policías e pagan la gasolina pagan las de ETA

Voz 0976 45:06 las etcétera asume digamos la seguridad aunque se vuelve a muchas veces en su contra no cojo como amiga pasado estando allí que al final la propia Policía te la sea a los propios seguidores del club que le están pagando ese día seguramente merecidamente yo te pregunto Ramón tiene información de que de que haya ya una labor de información de inteligencia la investigación sobre el número de barras bravas es decir de hinchas radicales que puedan venir a Madrid a joder la es decir puede ser cientos puede ser decenas o puede ser miles se les conoce sobre todas sus líderes se sabe sus nombres hay alguna idea por parte au algún información por parte de la policía argentina de que va a venir pues el líder de la XII el líder de los borrachos del tablón va sugerente viajan vi a Di de manera directa se van a alojar en no sé dónde

Voz 1826 45:57 tú te conoces bien ese asunto eh John porque además recordemos a ver si no informamos nosotros que con motivo de la final de Copa Libertadores otro de los carnales de Movistar en vamos canal especializado deportes Teer el documental barras bravas de Jon Sistiaga sobre los hinchas argentinos sobre los más radicales y ejemplo programa en el que podíamos ver a Jon Sistiaga entre otras cosas podíamos verle entrevistando a al asesino de Chiquito no

Voz 0976 46:26 sí sí sí jefe de la barra de excursión

Voz 1826 46:29 listas

Voz 1 46:30 hay que colaborar con uso porque obviamente seis años colaborar que es decir para para la policía tenía un Benet entre Barrett policía porque en la calle avala las repetiría la prisión al menos treinta y el hotel al veinte por ciento

Voz 22 46:55 Nicolás tampoco lo sabe todavía pero dentro de una semana asesinar a su colega Txiki Tona de dieciséis martillazos en la cabeza y será condenado a once años de cárcel

Voz 1826 47:05 y esta gente puede venir

Voz 0976 47:07 esta gente puede venir porque si no sé

Voz 1826 47:10 dedica esta subida del viaje

Voz 0976 47:13 muchos de ellos hasta los propios clubs le podrán pagar el Le pagarán el viaje y además ellos revés

Voz 1826 47:18 haría por eso la pregunta Ramones

Voz 0976 47:20 tenéis información de que ya hay una cierta inteligencia hecha Sobrequés gente va venir es que nombres donde se alojan quiénes son y están dispuestos a liarla parda

Voz 33 47:31 pues hombre yo creo que la policía no sería muy responsable que hablase públicamente sobre todo de estas cuestiones que afectan a la seguridad del desarrollo del dispositivo de seguridad de consta una parte muy pero muy importante ironiza que está parte de la que se parte que usted dice de inteligencia otros compañeros que son pues expertos que tenemos nos canales abierto si muy negros groseros a nivel europeo no así con Sudamérica pero llevan trabajando pues lo porque solamente hemos caído nueve días para hacerlo desde el pasado viernes que tenemos conocimiento que hace deben estar trabajando con esa información y esos datos que los compañeros reciban elaboren y que ponga a disposición de los responsables policiales se va radicalmente el estudio por eso que es muy importante aunque no se ve no se no se conoce nos habla días militar importantes y luego nuestros compañeros informados y participar digo pues garantizará seguridad estamos seguros que la comunicación como usted dice es tanto como como como Plate es total ilesos gracias por ahí a partir de ahí nos toca trabajar como policías invitarnos a cualquier imprevisto ícono todos sito va como es de esperar pues centrémonos pues algún episodio aislado es habitual que haya pues producto de que la gente pueda de más pero no creo que en nuestro país en este momento también que nosotros hemos con este poco una cuestión prestas que además cuenta así lo hemos tamil trazado pues la entrevista que corregir para argentino Alexis en española en este aspecto no es el deporte que entró en vigor el quince y seis iban mucho también no solamente a hacemos a de recalificar delito podría ser decisiones

Voz 34 49:12 que cuando o de

Voz 33 49:14 todos los daños que provoca al vincularlo con el deporte también pide otra otra trascendencia y cualquier persona que capaz en partes de Asia es difícil que se arriesgue a quedarse pues aquí detenido perder vuelos el juicio si conveniente para ellos por lo cual esperamos que se desarrolle en un ambiente de seguro incentivos