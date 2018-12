La Ventana (05/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1826 00:06 a esta hora volvemos a la Dirección General de Tráfico para conocer dónde están los problemas para circular en este puente en el que se esperan seis millones de desplazamientos en las carreteras Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 00:16 buenas tardes en Madrid un accidente la cuatro en Getafe provoca tres kilómetros de retenciones hacia la capital madrileña tráfico intenso además en otras entradas por la A uno hasta Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta y la A tres en Santa Eugenia y la A6 en Las Rozas Majadahonda y El Plantío circulación lenta de salida por la A tres en Rivas la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y la cuarenta y dos en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada dicen

Voz 1915 00:40 es además en ambos sentidos en la uno

Voz 3 00:43 con vendas helados en Torrejón de Ardoz en Barcelona circulación intensa de salida en la AP siete en Santa Perpètua de Mogoda de entrada en La dos en Sant Joan Despí en la C58 en Sant Quirze del Valles y Moncada i Reixac en Andalucía tráfico lento para entrar a Sevilla por la A cuatro en Bella Vista en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona en Nueva Andalucía ya Arroyo de la mi el hacia Cádiz y en Granada en la A44 en Zaidín dirección Macarena en Valencia tiene retenciones de entrada en la III en Chirivella ya en la V31 a la altura de y por último en Murcia densidad circulatoria de salida en la A treinta a la altura de Espinar

Voz 1826 01:20 Iker otras noticias contamos Ester Bazán a esta área

Voz 1454 01:23 cada una concentración a las puertas del Ministerio de Justicia tras la sentencia de la manada que confirma la condena de nueve años por abuso Laura Marcos allí está buena

Voz 0809 01:30 tardes qué tal buenas tardes poco a poco se va llenando esta calle San Bernardo de Madrid bajo el lema La manada es el sistema la plataforma libres y combativas considera repugnante que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya ratificado esa condena a nueve años de cárcel para cada uno de los miembros de la manada por abuso Hinault por agresión sexual dicen que no sólo se deja desprotegida a la víctima sino que se agrede a todas las mujeres lanzando un mensaje de impunidad por eso seguirán en la calle al Gobierno de Pedro Sánchez les reprochan que se declare feminista pero que no haya impulsado aseguran ni una sola medida legislativa para reforzar las condenas contra estos delincuentes

Voz 1915 02:07 Madrid pone orden en la movilidad de los patinetes y limita el número de los que podrán circular por las calles de la capital Sara selva podrá haber diez mil como máximo en toda la ciudad Paco López Carmona es el director general de Circulación del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0324 02:18 es un análisis detallado no está hecho a nivel de distrito sino a nivel de barrio dentro del distrito

Voz 1915 02:24 con esto el equipo de Carmen aquí impedir un desembarco desproporcionada de patinetes y conseguir que están repartidos de forma equilibrada por la ciudad del deporte acaba de llegar a Madrid el primero de los equipos argentinos que va a disputar el domingo en la final de Libertadores Laura Díaz pues si la libertad del ya está aquí en Madrid Álvarez ya aterrizó boca buenas tardes

Voz 0863 02:39 hola buenas tardes silla acaba de aterrizar Boca Juniors en la capital de España ahora mismo se están subiendo al autobús que les va a llevar hasta el hotel Euroestar Mirasierra Suites allí descansarán y mañana a las diez primer entrenamiento en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Voz 1915 02:50 muchísimas gracias Iván a las siete y media Atlético de Madrid San Andrés quieren Alavés en Copa del Rey son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 a un preso ha tratado de huir esta madrugada del Hospital Gregorio Marañón el reo ha utilizado unas sábanas por las que se ha descolgado desde la ventana Alfonso Ojea

Voz 0089 03:09 así es desde la cuarta planta del que es el hospital más grande de Europa desde esa altura el interno se ha fugado con el viejo truco muy de película de entre el azar sábanas para lograr bajar con cierta seguridad la fuga se ha producido esta pasada madrugada cuando el interno permanecía en su habitación tras una intervención quirúrgica el preso sabía cómo operar de hecho ha empapado las sábanas para lograr mayor peso ir reducir así la fricción al descolgarse ya está de nuevo hospitalizado porque se cayó el propio Samur lo localizaba herido en la calle había logrado alejarse

Voz 1915 03:39 dos metros del centro médico El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias Juan González Armengol advierte del riesgo de reducir los horarios de los centros de salud las consultas de catorce de estos centros empezarán a cerrar a las seis y media de la tarde en vez de a las nueve a partir de enero de forma piloto a pesar del voto en contra de la mayor parte de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial

Voz 4 03:58 cuando se hizo la reforma atención primaria en este país se supone que era para garantizar la accesibilidad tanto horaria como la cercanía del primer nivel asistencial a medida que va pasando esto este espíritu en principio va desapareciendo la población lo que hace lo que ha hecho en lo que hace y lo que ahora es buscar otro tipo de alternativas asistenciales en respuesta a una necesidad de atención

Voz 1915 04:18 el sexto día de huelga de los MIR los médicos residentes del doce de octubre mantienen la protesta para pedir mayor supervisión de su trabajo y más medios hoy ha mantenido una reunión con representantes de la Gerencia del Hospital que ha terminado sin acuerdos concretos volverán a se el próximo viernes y una cosa más el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Moralzarzal a indemnizar con cincuenta y cuatro mil euros a varios vecinos por el ruido provocado por las fiestas patronales de dos mil catorce Esta es la segunda condena que recibe la localidad por contaminación acústica durante sus fiestas en cuanto al tiempo cielos soleados en toda la comunidad tenemos quince grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 5 05:07 S

Voz 1826 09:20 a las seis y nueve cinco y nueve en Canarias buen el pasado viernes tuvimos una buena sesión una muy buena sesión de arte cuando abrimos la Ventana desde ahí desde el Centro Botín de Santander Joy vamos a cerrarnos también a Alarte para nuestro paseo diario por la historia concretamente a una obra

Voz 21 09:38 muy concreta a su peripecia

Voz 22 09:45 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:03 decíamos ayer lo acertado que estuvo Napoleón cuando se cargó la Inquisición bueno pues hoy para rebajar el júbilo toca recordar el roto artístico que nos hizo sus chicos nos rompieron monumentos Nos arruinaron joyas arquitectónicas nos robaron piezas de arte irremplazable afortunadamente una de esas piezas regresó a España el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta era la gigantesca Inmaculada que había pintado el genial Bartolomé Esteban Murillo de la que el chorizo del mariscal Sul sin capricho en Sevilla la en rollo hice la llevó a Francia

Voz 2 10:36 menos mal que dejó el marco

Voz 25 10:53 hay que había

Voz 1626 10:57 cuando los franceses nos invadieron Murillo era una celebridad aunque llevará muerto científico años era el Messi de los artistas El cristiano de la pintura religiosa el pintor sevillano eran los

Voz 1869 11:08 más de lo más y una de las imágenes que más veces

Voz 1626 11:11 Dujo fue la Inmaculada Concepción ya sabe con su capitán azul mirada perdida angelitos revoloteando el de la Inmaculada es el dogma más discutido dentro de la propia Iglesia porque lo de Virgen vale todos ellos aceptan pulpo pero muchos ni tragaba ni tragan con que se aumentara hay corrigiera el guión diciendo que además de Jesucristo también su madre hubiera nacido sin pecado original en fin broncas internas el caso es que hay tantísimas inmaculadas porque se encargaron muchas a muchos pintores como propaganda para difundir su culto del mariscal francés Sul Seine capricho de una de las mejores que pintó Murillo que pasado el tiempo acabó en el Louvre cuando Hitler invadió Francia el traidor Mariscal Petén se puso del lado de los nazis quiso tener contento a Franco

Voz 1869 12:13 es un intercambio de obras de arte

Voz 1626 12:15 devolvería la Inmaculada de Murillo a cambio de que España entregara otras obras a Francia en eso quedaron pero no está claro qué pasó para que Petén que ya hecho un poco enviar a la Inmaculada de vuelta a España aquel cinco de diciembre a cambio de nada la pintura atravesó la frontera por Portbou en Girona iré allí en tren a Madrid sin más escolta que un par de guardias civiles la Inmaculada llegó en la tarde del ocho de diciembre a tiempo para una fiesta con la que no todos los teólogos comulgan

Voz 1 12:44 si quieren ver a la protagonista de toda esta peripecia Álava auténtica está en el Prado

Voz 5 13:04 sí está en el Prado que el año próximo por cierto cumple dos siglos de historia así un día nos animamos también abrir la ventana desde allí ahora lo que toca es abrir la ventana del Team cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama en una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una sola palabra la es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero Carlos qué tal buenas tardes qué tal como está

Voz 0324 14:04 en y tú cómo estás mejor que tú me dices que estás saca Darra o no y rondan ligeramente ligeramente lluviosa gripe mientras no trascienda yo creo que aquí a través de la radio se puede pegar pues fíjate lo cotilleo ante el córner donde te pone siempre la seguro que no me contagios nada contagie es algo sería siempre buenísimo

Voz 1826 14:27 es generoso eres con conmigo oye tú sigues sin tener Netflix ni nada de eso no que por cierto ahora en Movistar

Voz 0324 14:33 sigo sin es leído por ahí en las últimas horas que

Voz 1826 14:36 cada ya va a ser cuestión de días ya va a ofrecer también la oferta de de Netflix pero tú no tienes nada de eso y ahora resulta que hay películas como la primera de la que nos vas a hablar que se va a proyectar en realidad más set Netflix que no en la sala es decir se va a proyectar

Voz 0324 14:50 casi íntegramente en Netflix te quiero va va a estrenarse en cinco cines en España que son los cines Verdi me he encontrado que habrá dos copias en Madrid los en Barcelona una Málaga creó

Voz 1826 15:07 eso tengo entendido sí

Voz 0324 15:09 bueno estará en pantalla supongo unos días una semana hay y luego pasara al paraíso ese de de Netflix para la gente que lo tenga igual es una buena ocasión para que los amigos se vean porque como no todo el mundo tiene Netflix las de decir pues quedamos quedamos en tu casa para ver para ver esta película si se titula Roto

Voz 1826 15:37 es la nueva película del mexicano Alfonso Cuarón ya saben el de los siete Oscar entre ellos e incluido el de mejor director por Gravity entre otras muchas cosas que que ha hecho él como ha defendido tú sabes cómo ha defendido eso de hacer cine no es lo mismo verlo consumirlo en una sala grande donde imagino que tú habrás visto la película

Voz 0324 15:54 sí haberlo verla en la pequeña pantalla

Voz 1826 15:57 muy avanzada que es por muy amplias que que sean ahora las pantallas en cuanto a pulgadas no

Voz 0324 16:03 nada y pude verla en en un cine con una proyección y un sonido excelente la bien durante el Festival de San Sebastián no qué tiene la fotografía más cuidada junto con la de Word que curiosamente las dos en blanco y negro no que yo he visto en en años el propio Cuarón hizo lo se encargó de la Cámara de de la fotografía

Voz 26 16:34 tiene un un sonido extraordinarios de las películas más plásticas

Voz 0324 16:44 pero también complejas Si bien emocionantes que yo he visto en mucho tiempo y la vi en en estado de fascinación las las imágenes los personajes los diálogos que no son excesivos me siguen rondó a la cabeza después de de varios meses eso quiere decir que una película te te ha tocado es muy curioso el caso de Cuarón porque el el demostró ha demostrado en el cine americano que puede qué puede pues rodar el se cine de enormes presupuestos películas como Gravity o como eh se titulaba esta de ciencia ficción hijos hijos

Voz 1826 17:34 los vamos de los hombres también una de Harry Potter no

Voz 0324 17:36 sí dirigió alguna de de Harry Potter te quiero decir que que bueno que Hollywood se pega por tener a un tío como él que es muy curioso que tres directores mexicanos sean los actuales Reyes de Hollywood con cine con una calidad tremenda de cómo son Alejandro González Iñárritu Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón que además cuenta que son muy amigos de quiero decir que hay podían surgir envidias afán de protagonismo dice que lo los tres los tres Se se lleva se lleva muy bien no son demuestra estar capacitado ya te digo para moverse entre las estrellas como en Gravity camino es una película que me encanta que tiene un misterio oí un rollo con lo difícil que es tener a una tía ahí en el espacio todo el rato aunque sean los Clooney hispano idea quién era ella mi memoria sí bueno de cualquier quieres de

Voz 1826 18:38 la bici es que ahora mismo gran Sandra Bullock Sandra Bullock seguían nombre

Voz 0324 18:41 lo que es que esa película ha sido una

Voz 1826 18:44 las pocas de los últimos tiempos desde que existe la el tres D pero las nuevas tecnologías ha sido una de las pocas que he visto yo en tres D por casualidad

Voz 0324 18:53 porque era la única hora y el único pase

Voz 1826 18:55 que que estaba que estaba libre

Voz 0324 18:58 el tres de aterra bastante la lluvia de M a gritos sino en 3D también sí la he visto varias veces y la vi una vez en 3D Illes es muy muy inquietante au min vamos me pero cuál ni a que saldar deudas consigo mismo hizo una película con Maribel Verdú que a mi me gusta mucho que se llama y tu mamá también es la recuerdas contra el García Bernal y que estaba Maribel es plena en la cual yo creo que tenía toques autobiográficos aquí según concesión suya entra directamente en su infancia en su infancia no ese territorio que pues que yo creo que nos marca para para siempre para los que no estén orientados a ver Roma no es una película sobre el novio cuidado verla pensando que van a ver a las legiones y a Julio César y eso no Roma es un barrio de en de México en el centro una zona donde vive la burguesía acomodada donde nació Cuarón te cuenta es una película larga pero que a mí se nace corta debe durar como dos horas sin medio podrá in hoy en día dos horas y media no no es larga ya que Andrea o han a los metraje es eh te cuenta pues eh su vida debía de ser un chiquillo es uno de los cuatro hermanos sus padres les

Voz 26 20:28 ido sirvientas

Voz 0324 20:32 que en realidad una de ellas es la auténtica protagonista de la película una mujer indígena callada introvertida pero un ser con con una pureza y con una generosidad admirables no alguien que que de alguna forma es el motor de esa familia en la en la sombra pero que establece tan tal complicidad con ellos y les les ayuda tanto ella que puede ser debe ser muy desgraciado sala la vida la pues la golpea o si alguien sospechó que analfabetos no hay le pasan cosas muy terribles que no voy o no voy a desvelar de todo eso te habla Cuarón la pues los momentos altos y bajos en una familia aparentemente el matrimonio bien avenido lo ocurren ocurren cosas que esta mujer en en la sombra que va va marcando la historia te habla de muchas más cosas de la historia de México D matanzas de estudiantes con que llevaron a cabo los paramilitares no de

Voz 27 21:51 de eh digamos que

Voz 0324 21:54 ensambla muy bien lo que está ocurriendo en la calle con lo que pasa en casa con lo que está pasando en esa casa en eso

Voz 1826 22:03 setenta está situada en la década de los eh

Voz 0324 22:05 esta imprenta yo creo que finales Robin sesenta no

Voz 1826 22:08 ignoro dicen que dura un poquito menos son ciento treinta y cinco minutos desde dos horas y cuarto

Voz 2 22:17 a esto

Voz 28 22:33 no pueden estar acarree una yo lo correcto los silbidos socavando Jartum mamá se vayan hasta la orilla

Voz 1826 22:47 Roma que como decíamos es la última película del mexicano Alfonso Cuarón que hoy se estrena en los cuatro cines Verdi Madrid Barcelona en el Albéniz de mal Laga y que desde el próximo viernes el viernes ya catorce de diciembre en Netflix podrán ver ciento veinticinco millones de personas bueno los cines también está desde el pasado viernes el amor menos pensado es la última con Ricardo Darín las visto

Voz 0324 23:12 sí le habían San Sebastián me pareció una una comedia divertida inteligente con unos diálogos muy ingeniosos en algún momento excesivos dada la capacidad dialéctica de los argentinos y hay en algún momento me da miedo que la la verborrea diciendo cosas ingeniosas todo el rato se apodere de la película pero no tiene tiene un tono agradable y lo repito notas hay mucha ironía hay hay hay talento talento en el guión y talento en en la dirección que es la primera película de un señor por cierto que era productor sí que habla pues es de Juan Vera se habla pues de estas cosas que pueden ocurrir cosa que que un matrimonio que se quiere mucho en el momento que el hijo se larga de casa pues que descubran que a lo mejor ya no tiene muchas cosas que decirse

Voz 1826 24:21 hay una crisis existencial que lleva

Voz 0324 24:24 porque la vida puede estar ahí fuera o pueden representar la otras personas entonces de cuenta el este vaivén de esa pareja que en el fondo nunca deja de haber un cordón umbilical entre ellos no a lo pues a lo largo de los años no en sus nuevos amores su soledad la duda terrible de cómo hubiera continuado la existencia con él o con ella

Voz 15 24:50 no

Voz 0324 24:51 no no desveló más pero a mí me me parece que es es una buena comedia y luego tiene dieron este actor que no falla nunca en drama o comedia Darín Ricardo Darín Illa río una

Voz 1826 25:07 te habías leído había leído de Ci en el país cuando la viste en San Sebastián bueno que había inteligencia conocimiento el ser humano ironía gracia que dispone de dos intérpretes

Voz 0324 25:17 si ella es Mercedes Morán que es una actriz formidable pero menos me caso me pasó una cosa muy curiosa estuve con Darino Un en San Sebastián un momento y Le le comenté Le dije Oye jazz fantástica esta actriz Mercedes Morán y me miró como con cara medio pero me estás vacilando Carlos es que

Voz 29 25:40 no la no la conozco oral esa ahora

Voz 0324 25:44 y luego no pensé que claro que había visto a esta mujer en muchas películas pero aquí tenía la sensación de que la veía por primera vez

Voz 29 25:52 es es una

Voz 0324 25:55 actriz con mucha clase y a mí me parece una

Voz 29 25:58 ya

Voz 0324 25:59 una mujer atractiva con con un punto a no sé qué años puede tener cincuenta tal vez cincuenta y tantos pero una señora importante Mercedes Morán

Voz 1826 26:10 cardo Inger en el amor menos pensar

Voz 0324 26:13 vamos al cine

Voz 1 26:14 a las ocho pero no a las ocho tus a las ocho

Voz 30 26:22 a las ocho

Voz 5 26:26 todo empezó hace tres años cuando Luciano se fue estuviera ahí

Voz 30 26:29 creamos ustedes con todo esto

Voz 1826 26:33 también queremos hablarles del proyecto de cine donde no hay cine

Voz 31 26:37 no

Voz 1826 26:40 porque este es asiduo durante este tiempo el lema de un empresario que desde luego a contracorriente abierto en los últimos dieciséis en los últimos años abierto dieciséis Zahínos en cines que están en diferentes pueblos de España de esa España vacía en provincias como Salamanca el Lugo en Toledo León en Valladolid en Segovia en Ávila Soria en Cáceres en Badajoz en Córdoba en Granada o en Murcia bueno el propietario de The Project de este proyecto que lleva ese lema de cine donde no hay cine es Joaquín Fuentes Joaquín qué tal muy buenas tardes

Voz 21 27:19 hola muy buenas tardes bueno estos ataques

Voz 1826 27:22 luchar contracorriente decíamos no

Voz 21 27:24 sí en el cine siempre he ido luchando contracorriente siempre no conocida el traspaso del cine mudo al cine sonado pero sí conocí la llegada era de la televisión cuando mi padre pueblos por estos pueblos de Salamanca con un proyector dieciséis milímetros la pantalla una sábana la butaca la silla quería va cada uno y la calefacción envuelta en una falta

Voz 32 27:45 bueno pues todo eso

Voz 21 27:47 J H se olvidó de los tiros Salamanca porque llegó el tengo la televisión antes pues eh con fines hijos como el cine San José dijo lo que tengo que dejar porque en todos los bares del pueblo no España la película que nosotros porque estábamos con la época data después llegó el Internet llegaban los niños al cine con la tengo la tengo bueno yo ahora tengo ya el digital y con digital pues hemos conseguido estamos intentando pues el lema que digamos cine donde no hicimos

Voz 1826 28:17 pero en esta escribiendo me estás describiendo un paisaje que desde luego conocemos iraquí que nos aboca a un momento en el que te pones en el que os ponéis abrir cines allí donde no hay cine que no sería el mejor escenario posible no

Voz 21 28:31 no pero bueno mira cuántos ante nuestros cines y era porque jugamos mucho las películas llegaba muy tarde a las pymes

Voz 1826 28:39 sí ya lo había visto todo el mundo

Voz 21 28:42 ahora con el cine digital los la piscinas pues no están las películas más actual y entonces el público sí que estamos viendo a estos tienes de pequeñas poblaciones porque ninguna plataforma

Voz 33 28:55 qué tal

Voz 21 28:56 igual a ir a un cine a ver una película

Voz 1826 28:59 claro lo que lo que sí

Voz 21 29:03 esconder claro es decir

Voz 1826 29:05 entonces hace un momento no lo de la experiencia no es lo mismo un verlo en la pantalla grande del del cine que la pequeña de televisión pero esos esos municipios porque están escogidos al azar no imagino no

Voz 21 29:17 no vamos nosotros hacemos un pequeño cuando se hacemos un pequeño estudio no podemos tirando date cuenta que instalaron cine así el equipo sólo el equipo de casi cincuenta mil euros El buscamos tienes que no estoy en cerca de ciudades que tengan un local que podamos nosotros instalar en instalar el cine los equipos que llevamos y el equipo de sonido

Voz 32 29:39 y luego hay sitios que los ayuntamientos

Voz 21 29:41 tiene su propio cine tiene su equipo y confían en mí en llevarle la gestión la gestión del cine y la zona de va en la zona debajo de estos del Ayuntamiento que yo yo lo que hago es cuestionarle las películas que lleguen lo antes posible a sostiene que la población

Voz 1826 29:58 ya porque el tipo de películas que máis que que son básicamente todo programa que dices estrenos

Voz 21 30:04 estrenos tres que si no no tiene sentido que el encuentro con la película pasa un tiempo pues la gente pues ya sabes pues se baja de internet

Voz 1826 30:15 pierde pierde o la ves aunque sea de pago tres tras es más tarde en una plataforma pero a qué precio ponéis los estrenos Joaquín

Voz 21 30:23 se nosotros en los pueblos que tenemos no podemos cobrar cinco euros sabes con los pueblos que aunque la cual cola vale lo mismo en la capital que tiene un pueblo pues el cine cuesta mucho trabajo sacar a la gente de casa con todos los sabes entonces el precio cinco euros lo que tenemos en luego esto es en los cines que yo digamos exploten llevó la taquilla sabe en los cines que son del Ayuntamiento es que claro les pone un precio de tres euros pues hay que llevar las películas porque claro a tres euros y la distinguida poner

Voz 34 30:57 ahí lo ve un poquito más raro no lo es

Voz 1826 31:00 a la distribuidora Carlos que conocía estuve este proyecto

Voz 0324 31:04 no no pero acabó me acaba de asaltar un flash que yo viví de pequeñito viví como un año mis padres estuvieron allí varios años pues cuando yo tenía ocho años son nueve en un pueblo de Salamanca sé que se queroseno giros si la beca tenemos en Peñaranda de Bracamonte verdad

Voz 21 31:26 si me permite si me permites una cosa Carlos

Voz 1826 31:29 sí

Voz 21 31:31 otros a poner las películas de Manolo Escobar

Voz 0324 31:34 es que acabo de recordar que era dos veces a la semana era los domingos por la tarde había otro día durante la semana claro si yo lo recuerdo que estaba estábamos como esperando

Voz 29 31:51 que que que a él

Voz 0324 31:54 línea sí INEN pues esto que de repente Ximena CM ha removido la la memoria y era era fantástico que que qué hubiera afines no era lo posterior un poco después me metieron interno en un en un colegio pone así si yo era el digamos el momento el momento más feliz Nos ponían yo recuerdo la la película de los domingos cuando

Voz 29 32:23 o sea que te daban ganas de llorar ya cuando estaba acabando porque decías ya no volvemos no vuelva a haber una plaga laica

Voz 0324 32:31 todo lo demás va ser siniestro con esos señores en sotana sita editor

Voz 1826 32:36 Baratillo pero el cine era siempre fue la Fele

Voz 0324 32:39 unas sí sí sí

Voz 21 32:41 la madera es yo siempre he dicho que en aquella época había tres versiones en los pueblos de España vamos por los que yo conocía la misa el cine y el baile

Voz 0324 32:50 sí yo la los dos según cuál ha sido lo primero la misa es eso

Voz 21 32:55 la misa me he aburrido muchísimo

Voz 0324 32:57 me daba pavor porque además me obligaban a ir esas cosas pero lo lo del baile aunque sea muy mal bailarín y el cine me me parece fantástico me parecerá fantástico hasta el último

Voz 5 33:09 Joaquín Fuentes cine donde no hay cine enhorabuena y que tenga suerte mucha suerte Joaquín

Voz 24 33:17 no

Voz 1 33:17 muchas gracias

Voz 5 33:21 mira lo que es bueno que la felicidad mira lo que suena para despedirnos no una canción preciosa de Lucho Dallas uno de los grandes cantautores italianos pero aquí pedido

Voz 0324 33:32 la pongan en cantando en cantando en castellano en la de cantar con Gianni Morandi tienen un disco memorable ni

Voz 5 33:40 y es ya sé que se poca de villancicos esto no tiene nada de villancicos al contrario como una exaltación de la melancolía ahí de pero me parece preciosa esta canción se titula felicidad escuchen aunque sea veinte veces Carlos que seas muy feliz hasta la próxima asamblea

Voz 35 34:05 por esto solo sueños hoy como los recuerdos roncando por tejados

Voz 1 34:26 ya no

Voz 36 34:34 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana bien fuiste la venta

Voz 24 34:42 cabe

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 38:15 ya saben que a veces se del periodismo estamos demasiado acostumbrados a dar noticias de sucesos atisbos no siempre nos fijamos como deberíamos en todas aquellas personas personas extraordinarias que han dicho cosas excepcionales para mejora del mundo una nueva iniciativa pone solución a esto y lo hace entre otros soportes a través de una serie de podcast aquí está para contarnos este apasionante proyecto María Jesús Espinosa de los Monteros jefa de Podium podcast María Jesús qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto

Voz 1915 38:47 era en Poio estamos especialmente emocionados por esta nueva serie ofrecida por Yoigo que con esta iniciativa llamada pienso luego actúo refuerza su vínculo más emocional con la sociedad da visibilidad al cambio social positivo propone contar las historias de personas excepcionales que con sus acciones hacen del mundo un lugar mejor historias como la de Óscar Pueyo protagonista de nuestro primer episodio presidente de la cooperativa altavoz un proyecto dirigido por personas con discapacidad intelectual y que se dedica a la consultoría de la accesibilidad

Voz 23 39:22 es corregir complicadas cambiarlas por otras que sentimental mejor para ello contamos con un grupo de de Bali lanzadores que tienen de este sentarte circule tales comprensión no

Voz 1915 39:41 con las de los episodios dos y tres en los que los oyentes conocerán a dos mujeres fascinantes gala Freixa una joven barcelonesa afincada en Madrid que decidió montar sido una empresa innovadora en la que se apuesta por un papel revolucionario que no requiere de tala de árboles es un papel planta hablé con semillas incluido

Voz 0268 40:02 las la gente sexto lleva mucho papel con semillas os eh que se eso no por qué papel por qué no una aplicación que te diga cuántos árboles están de fuego estando en este segundo

Voz 1915 40:12 en sí podríamos haber ido por el camino de una aplicación

Voz 0268 40:15 es mucho más fácil de inversión con una pero nosotros al fin y al cabo hemos empezado todo sin ningún tipo de inversión todos lo nuestro poco a poco los clientes que han confiado en nosotros y así hemos ido creciendo un crecimiento muy lento pero muy ir sobre seguro

Voz 1915 40:28 Indiana Sierra una mujer colombiana que ha creado Villarreal un proyecto empresarial que ayuda a eliminar el estigma de la menstruación en países subdesarrollados

Voz 47 40:39 tres si vía la opinión de las niños sobre las toallitas Quiroga había repartido y una niña en particular decía que lo que más me ha gustado la toallita era que alguien en alguna parte del mundo la quería que porque había hecho toallita para ella y que ya se sentía orgullosa de ser niña a mí todavía es se me aprieta el corazón porque eso para mí lo significó todo

Voz 1915 40:59 no se pierdan cada semana pienso luego actúo en Podium podcast punto com la sección de Sociedad de país una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 1826 41:12 no

Voz 1826 41:41 encontramos un par de asuntos un par de temas aparentemente no económicos pero sobre los que Santiago Niño tiene mucho que decir por qué bueno porque las apariencias engañan la verdad es que son asuntos que tiene mucho de cómicos aunque no estamos refiriendo por una parte al resultado de Vox en las pasadas elecciones andaluzas al partido del River Boca que se va a jugar este domingo en el Santiago Bernabéu a haber podríamos empezar por ahí porque ha sido un asunto que hemos abordado también incluso como polémica en la en la primera parte del programa polémica desde el punto de vista de la reivindicación que hacía el Sindicato Unificado de Policía que hablaba de lo que iba a costar mira ya hay un asunto económico ahí el despliegue de fuerzas de seguridad de de fuerzas de de la policía y que eso tendría que estar sufragado de alguna forma por los organizadores ya sea la organización americano o los o los propios equipos no no sé cuál era el aspecto la mirada económica que tú querías ponen sobre este asunto bueno sobre

Voz 1869 42:42 el empezando por por por el final y a mí lo que me gustaría qué qué o quién sea publicase no si esto tiene que purga del Ayuntamiento de Madrid la Federación o la FIFA no no sé quién pero a mí me gustaría que alguien publicase eh cuando ya hubiese pasado el el partido de fútbol y la gente se hubiera ido y todo estuviera ya limpio etc etcétera el balance de ingresos y gastos de este de este partido porque a ver seguro que ha llegado que va a vender cincuenta mil argentinos llevan a gastar mucho dinero segurísimo y en Madrid de lo cual me alegro enormemente pero claro lo que va a costar la seguridad la limpieza el mantenimiento de etcétera etcétera Esto va a ser desmesurados Roberto por esto a mí me gustaría saber que evidentemente estoy casi convencido que nadie no sea no se va a publicar y lo va a pedir pleno balance definitivo ingresos cuanto sea ingresado por ese partido aportó los efectos se gastos cuántos arrastrado a todos los efectos yo me temo mucho Roberto que los gastos van a superar los ingresos

Voz 1826 43:57 oye no hay una parte de luego de lo que no se puede cuantificar o que no sé si es muy difícil hacer exactamente el escrutinio de lo que nos hubiera costado ya sé que a lo mejor no tienen necesidad ni España ni Madrid pero como por ejemplo en ocasiones se habla de la factura que tiene que pagar una ciudad por ser solo final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España o del Tour por lo que le genera de proyección de imagen

Voz 1869 44:24 aquí también nos va a estar mirándome diciendo bueno pues perfecto metamos también

Voz 1826 44:29 de abogado del diablo no no no no

Voz 1869 44:32 Alberto valoremos lo metamos lo sé decir no digo que no es pero valoremos todo lo que pasa lo que pasa es que claro va valorar a ver si tú me dices o un una ciudad perdida en Camerún lo conoce nadie pero es que tú tú crees

Voz 1826 44:49 hemos empezado por eso e incluso ya te hablo digo no sé si hay necesidad

Voz 1869 44:53 claro claro es que a Madrid necesita de este evento para darse a conocer vamos no sé yo yo diría que no hay quién decía hay quién decía que las Olimpiadas los Juegos Olímpicos hay que hacerlo siempre en ciudades y en países que no conozco a nadie para darles visibilidad no lo sé tal vez sí pero pero vamos ni allegado no sé si es cierto que la Castellana se va a cortar entre de entre Colón y aquí estoy

Voz 1826 45:26 el otro lado como si no me sale desde Colombia hasta ya estaba al Santiago Bernabéu te recibe no no no no y por otro lado el otro

Voz 1869 45:33 también es igual que se va a cortar toda la

Voz 1826 45:38 es castellano media milla media

Voz 1869 45:40 de de de la Castellar del Bernabéu hacia Colón para para un equipo para el River y en la otra parte para los otros vamos yo fui o sea que estamos en el siglo

Voz 1826 45:51 no entiendo que siguen conocer al detalle la supuesta auditoría clamaba una vez celebrada la final etcétera no te veo muy partidario de que nos hayamos metido en este embolado

Voz 1869 46:02 bueno pero es que además yo vuelvo a insistir yo tú ya sabes repertorio sobre lo sólo habló de economía yo a nivel a nivel económico se me escapa lo que puede ganar Madrid con esto España en general y Madrid en particular sinceramente se me escapa yo no no que recemos mucho para que no hayan ninguna desgracia porque claro estos estos hinchas estos seguidores y ya ya les conocemos y entonces que no haya ninguna desgracia

Voz 1826 46:35 lamentablemente les conocimos bueno no hay que olvidarse a nadie se le escapa que esta final acaba recalando aquí precisamente por un problema de orden público remate de seguridad muy grave no entre entre los aficionados y entre los vándalos porque a veces no sé si me gusta mucho eso de mezclar el término aficionado con los vándalos que aprovechan el fútbol precisamente para para otras cosas oye pero volviendo entonces al punto de partida decíamos vamos a hacer como la película la proyección de domingo a domingo sí del domingo pasado sobre los doce diputados conseguidos por Vox en en Andalucía hay tres argumentos que se están esgrimiendo que sólo a los que más se apela en la resaca de las elecciones para explicar el resultado el éxito electoral de de esa formación el primero sería lo de la la de Cataluña el segundo la migración y el tercero la crisis económica

Voz 1869 47:26 bueno yo Roberto desde luego ya es decir así empiezo por el final diciendo te que evidentemente no es lo mismo pero yo a la que vi el resultado de este final precisamente cuando cuando sobre las diez de la noche puse Telesur para bueno pues para seguir en directo desde desde la zona lo que estaba sucediendo no automáticamente cuando salieron las primeras estimaciones me acorde de Alemania en mil novecientos treinta y dos El en noviembre de mil novecientos treinta y dos en Alemania o elecciones el partido de Adolf Hitler que nos hemos olvidado que se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán obtuvo ciento noventa y seis escaños el segundo el partido socialista alemán que no sea el actual Partido Socialista sino que era un socialismo marxista ciento veintiuno el Cape di el Partido Comunista setenta es decir que en mil novecientos setenta en Alemania un montón de trabajadoras y trabajadores votaron al Partido de Adolf Hitler

Voz 1826 48:33 en una situación de crisis económica devaluación de un marco de la moneda

Voz 1869 48:37 brutal brutal una barra de pan consta

Voz 1826 48:40 un millón de Marcos y esas cosas no

Voz 1869 48:42 entonces Carmen ya sé lo que vas a decir que España dos mil dieciocho no es Alemania mil novecientos treinta y dos evidentemente esos evidentemente pero sigamos con la Historia qué pasó después lo que pasó después es que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se alió con un partido de centro porque el canciller Paul Fons y le dijo a a Hitler que era el que había tenido más votos que bueno que tenía una que tenía quedemos una elegibilidad para ser canciller del Reich bueno la partida de los indios salió como partido de centro y a partir de ahí en el XXXIII pues de fue canciller ya sabemos lo que pasó entonces esto te lo prometo eh Yola a la que vi la primera proyección yo dije por la crisis ha tenido que ver de una forma espectacular espectacular vino vino Alemania Emilio enfrentados

Voz 1826 49:37 bueno pues aviso a navegantes vamos a hablar de otras cosas con con mejor iba a decir con más que al menos con mejor proyección de futuro

Voz 5 49:52 porque Santiago tú eres de los que acumula muchos cacharros di yo qué sé desde libros cajas viejas utensilios CD esto uno no suelo

Voz 44 50:03 acumuló no porque tengo no porque no tengo espacio lo tuviera espacio Alsina amigo a mí pero pero no tengo espacio entonces hay que seleccionar

Voz 1826 50:11 bueno pero en los últimos tiempos ya ha puesto muy de moda eso de encontrar un espacio eh aunque sea a varios kilómetros de nuestro Bierzo lugar digamos es un espacio bueno o para aquellos que no tienen un espacio para trabajar pero que no pueden permitirse una una gran oficina bueno pues dirán ustedes de qué cosas tan dispares tan diferentes me están hablando en Vigo una empresa llamada Espacio Geo una empresa que que se creó en dos mil trece mira en plena crisis echó a andar un negocio que consistía precisamente en eso en ofrecer un espacio para para poder hacer todo eso para unificar los dos conceptos los de los trasteros alquilaban es el del espacio Usted que conocemos como de como Working su CEO es Jesús Fernández es nuestro emprendedor de de esta semana Jesús Fernández qué tal buenas tardes

Voz 21 50:58 hola qué tal buenas tardes Roberto Santiago

Voz 1826 51:01 hola qué tal al final estamos hablando de de alquilar espacio lo que pasa que es la primera vez que se unifican esos conceptos que que parece que están que son tan dispares no

Voz 1869 51:11 sus

Voz 32 51:12 sí bueno nosotros dos me interesé pues de de decidimos digamos acometer este proyecto habíamos tenido un poquito pues los productos que había en el mercado esto es un sector digamos americano que vine de la época de cincuenta integra simplemente pues para guardar lo que estábamos haciendo guardar todas estos dentro de aquella época en la década de los ochenta Europa pues nace con una idea muy pasiva que simplemente un guarda no ir cuando llega a España y una traducción Tarbes inadecuada ahí sería digamos ir el apalabrada no acompaña perfectamente lo que significa asimismo lo lo que se puede emocionar que nosotros Tsjinvali siga pues que cuando en plena crisis decidimos acometer este proyecto pues nos dimos cuenta cuando hemos sufrido un poco puesto que en Galicia siempre el concepto digamos de casa aldea las el pueblo en las casas son grandes aquí teníamos miedo a la casa en este apartado

Voz 1826 52:08 que te iba a decir no que empezar en el año hemos subrayado dos mil trece en plena crisis bueno a lo mejor era esa oportunidad a la que muchas veces se apela para encontrar un negocio ajustándose a las necesidades de de ese momento económico pero sobre todo hay que en ese concepto que no sé si responde más a un cliché o que aunque exista esa Galicia sociológicamente rural pues no quita también para que exista la la otra miren llamar debía llamar a Ci poco menos que loco no

Voz 21 52:37 si la realidad llamarme lo fueron mi digamos muy mi socios no era una época muy dura

Voz 32 52:44 nosotros veríamos de distintos sectores entre ellos el tecnológico es la informática que que mucho ha tenido parte de digamos desde el éxito de de estaba actual expresa no bueno todos se cerrada para no el sistema financiero en todos los días salen impactos negativos desde empresas que cerraban pero efectivamente esta empresa sea veo maravillosamente el período digamos de crisis porque no había un caldo de cultivo pues de ellos en las empresas de gente a él para luego gente que necesitaba emprender en personas que tenían que a darse otros países para para buscar una una nueva aventura de de digamos de vida en personas que tengan está al Arsenal vivienda más grande que una pequeña y bueno pues nosotros decidimos acometer este proyecto

Voz 1826 53:25 claro oye ya aquí aquí aquí cuánto se paga en función de del espacio que queramos alquilar tanto sea para una finalidad como para otra para tener un rinconcito de trabajar o para tener un un almacén un trastero o cómo funciona

Voz 32 53:38 bueno pues depende mucho digamos de las ciudades esto está muy vinculado al suelo y por tanto no tiene que el precio digamos de provincias por deseo de alguna forma con precio en la capital como puede ser París y dentro del Madrid y Barcelona incluso no es lo mismo en el extrarradio que tiene entre Ciudad pero que no se comercializa por metros cuadrados digamos que es vox más pequeño podría ser vamos a decir que es una cabina de teléfonos aproximadamente que me acuerdo habrían pues es un piso de número de de un dormitorio es sobre todo pues la ropa de temporada con la los deportes eh esquivas gol con agua pues si todos los recuerdos siempre nos gusta decir creo que en las personas básicamente que es lo que es importante es bueno que sus recuerdos su historia son momentos importantes en la vida pues el traje de primera comunión pues la primera clásica de mi hija mi primer peluche eso que grupo lo cual nadie está dispuesto a tres mil porque nuestro currículo

Voz 1826 54:31 claro apela a nuestra vida apela a los sentimientos bueno además de esta parte sentimental Santiago qué te parece el proyecto