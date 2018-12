La Ventana (05/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 con las siete las seis en Canarias seguimos pendientes de las carreteras en esta operación salida del puente Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez cuál es la situación a esta hora

pues no nos vamos a volver a las puertas del Ministerio de Justicia la concentración de rechazo por la confirmación de la condena a la manada allí está Laura Marcos buenas tardes

Voz 3 01:28 qué tal buenas tardes es sigue sumando gente muy joven mujeres incluso menores de edad estudiantes pero también pensionistas a esta protesta con cordón policial jueces y fiscales también sois culpables o dónde está la ministra de Igualdad son algunas de las consignas que se están gritando aquí con un mensaje que refleja muy bien una pancarta morada que aquí

Voz 4 01:45 vamos de leer ve una tumba

Voz 3 01:48 lanza una pregunta cuenta ya como violación

Voz 5 01:58 dime dime si además de la indigna

Voz 3 02:04 John por esa condena la manada por abuso y no por agresión también les parece vergonzoso el Tour por las calles de Pamplona que molaba la ruta de estos delincuentes

tenido en Bruselas un miembro de los autodenominados de res por interrumpir a Borrell gritando en un acto que se celebraba sobre la Constitución corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 02:22 dos tercios momentos de tensión en la sala en este acto organizado por la sociedad civil catalana donde la auditorio ha reaccionado con un sonoro abucheo al grito de esta Constitución es una mierda que ha pronunciado hoy el joven acompañado hasta la puerta por los servicios de seguridad ya fuera le esperaba la policía belga que lo ha detenido y esposado acaba de trasladar lo hace unos diez minutos hasta la comisaría Adrià Carrasco alega que se ha limitado chillar espera en estos momentos la llegada de un abogado

el funeral por el ex presidente Bush fallecido el pasado sábado es un acto que tiene lugar en la catedral de Washington corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 4 02:57 buenas tardes acaba de hablar el ex presidente George Bush que recordaba emocionado a su padre vamos a escucharle

Voz 6 03:03 Almudena Messi

Voz 1510 03:08 no te lo recordaba como un hombre honesto decente que ha servido a este país con dignidad icono honor Donald Trump la primera dama y los otros tres ex presidentes vivos Obama Clinton y Carter acompañan a la familia Bush en el funeral de Estado que está terminando en estos momentos en la catedral de Washington para decidir al presidente número cuarenta y uno que murió el viernes a los noventa y cuatro años otros líderes internacionales como Angela Merkel el príncipe Carlos de Inglaterra o el Rey de Jordania han venido a dar el último adiós a un presidente que está siendo elogiado estos días por su sentido de Estado su humildad y por su defensa de las instituciones por encima de partidos políticos de ego sí de ambiciones personales

que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resume de lo que ha pasado este día a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 13 05:48 Bush

Voz 14 05:50 no se lo

Voz 10 05:54 M

Voz 14 05:56 hasta aquí no tus que eso está la la vimos eh

Voz 15 06:09 no

Voz 14 06:09 he tenido mi mi cinta Toledo

Voz 1826 06:18 que vendrá que esta porvenir bueno la temperatura de la superficie del planeta ha subido aproximadamente uno coma uno grados desde finales del siglo XVIII pero que nuestro país en España ha subido ya un grado y medio así que sí estamos al límite un cambio generado principalmente por el aumento de dióxido de carbono por otras emisiones a la atmósfera hechas por el hombre hace tres años en París hay ciento noventa y cinco países firmaron un acuerdo para reducir las emisiones de los gases contaminantes pero en este año en este dos mil dieciocho a pesar de aquello se va a batir el récord histórico por segundo año consecutivo según advierten las lo hacen dos informes científicos que se acaban de publicar dos informes demoledores que se acaban de publicar en el entorno de la Cumbre del Clima de la ONU número veinticuatro en Polonia Javier Gregory qué tal buenas tardes a ver qué dicen estos informes que aquí hemos de espera son un auténtico tirón de orejas

Voz 0882 07:16 las para estos tres mil delegados que asisten a esta cumbre número veinticuatro en Polonia en Katowice es un auténtico tirón de orejas porque estos informes uno por ejemplo elaborado por la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos dice que en el dos mil dieciocho va a terminar con un récord mundial e histórico las desde de CO2 fíjate que no había tanto CO2 en la atmósfera de este planeta desde hace al menos tres millones de años y entonces el mar medía doce metros más que ahora imagínate si esto se vuelve a repetir el aumento base de dos coma siete por ciento con respecto al dos mil diecisiete en el que hace batió el récord es decir serio sería segundos récord mundial consecutivo y además han crecido las emisiones contaminantes de CO2 en los tres países que más contamina la tierra China un cinco por ciento Estados Unidos un dos coma cinco e India un seis por ciento Otro informe la revista Nature este de una universidad británica dice que estamos ya un cuarenta y cinco por ciento más de CO2 que de los niveles preindustriales

Voz 1826 08:18 bueno pues además de esos dos informes contundentes como decíamos y como vemos Javier el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres en la cumbre también ha sido bastante contundente ha recordado que las medidas actuales no son suficiente necesitamos más acción y más ambición y tenemos que cerrar esta brecha de misiones si fallamos tanto el Ártico como el Antártico seguirán despidiéndose los corales perderán su color después morirán el nivel del mar aumentará más gente morirá a causa de la contaminación la escasez de agua afectara a una proporción significativa de la humanidad y el coste

Voz 4 08:52 desastres se disparará

Voz 1826 08:55 si hay alguna forma de parar todo esto cómo lo hacemos pues sí

Voz 0882 08:57 es recortando las emisiones de CO2 o lo que es lo mismo sustituir por energías renovables como la solar hola única pues a las fábricas que ahora las plantas que ahora utilizan carbón petróleo gas para producir electricidad o cambiando también los coches dejar el combustible más contaminante como el diese lo o la gasolina pero no se está haciendo según estos informes científicos habría que reducir un cincuenta por ciento las emisiones mundiales para el dos mil treinta quedan ya pocos años de momento seguimos con récord histórico lo peor de todos que en el dos mil diecinueve sino hay una crisis económica fuerte Se va a volver a batir el record mundial es decir que llueve sobre mojado los científicos lo tiene muy claro los impactos del cambio climático pueden ser terribles pero falta que los políticos adopten estas recortes

Voz 1826 09:46 efectivos y mira que no me gusta recurrir a esa apelación de lo peor está por venir pero parece que es una evidencia hay algún dato entre todo esto entre toda la maraña de datos que se manejan hay algún dato positivo entre esas devastadoras cifras

Voz 0827 10:00 pues sí mira estos informes indican

Voz 0882 10:02 que se ha reducido el consumo de carbón en Estados Unidos a pesar de Trump en Canadá un cuarenta por ciento desde el año dos mil cinco también las energías renovables están aumentando en todo el mundo un quince por ciento cada año y horror también muy interesante las tecnologías que producen que permiten producir de manera limpia electricidad han bajado un ochenta por ciento en la última década el coste en un ochenta por ciento menos

Voz 1826 10:26 hemos invitado también a José Luis García responsable del Programa de Cambio Climático en Greenpeace España José Luis García qué tal buenas tardes es una evidencia eso de decir urge hacer algo ya cuál es por dónde podíamos empezar cuáles serían las medidas inmediatas que de deberíamos tomar además ya

Voz 16 10:45 mira la más la más inmediata que tenemos al alcance de nuestra mano es el cierre de la década porque es una una fuente la más intensiva en emisiones de CO2 y sin embargo el producto que notan que es electricidad pues podemos obtener de otra manera pues tanto podemos prescindir de ellas perfectamente de forma directa de hecho la mayor parte de los países europeos ya tienen un objetivo de abandono de la de la quema de carbón para producción de electricidad somos casi una sección dentro del contexto europeo en España

Voz 1826 11:16 ya esto sabemos que no se hace de un día para otro pero mira que llevamos tiempo eh mira que lleváis por ejemplo vosotros tiempo advirtiéndole si de verdad mañana que ya sabemos que mañana no va a ser pero pasado se decide por ejemplo una medida como la que nos acabas de decir cuánto tardaría ese proceso

Voz 16 11:34 bueno eso depende del plazo que suponga decir ese Pace muy rápido todos los países europeos lo están haciendo en cuestión de años hasta dice que ya han cerrado todas entradas de carbono y otros lo tienen planeado para dos mil veinte y veinticinco mil treinta los que más lo que bastaba con lo cual eso depende es una decisión política que tomar y se puede ejecutar muy rápido porque como digo no no la necesitamos para para las mismas

Voz 1826 11:58 mira te doy un titular tú me dice si es exagerado no si es así de preocupante como suena el cambio climático hace que la mortalidad aumente un cuatro por ciento por cada grado que sube la temperatura

Voz 16 12:09 así desgraciadamente es uno de los de los impacto que produce porque el el cambio climático y aumenta la la entrada enfermedades infecciosas aumenta el impacto de la contaminación atmosférica lo hace más dañina sobre la salud y y hace que los golpes de las olas de calor o de frío pues se afecte a más gente

Voz 0882 12:32 además hoy en la cumbre de Katowice Polonia la OMS Organización Mundial de la Salud ha presentado un informe sobre el impacto del cambio climático en la salud en damos el dato positivo se podría evitar la muerte de más de un millón de personas al año en el mundo si se cumpliera lo firmado en el acuerdo de París José Luis la pregunta es por qué si muere tanta gente sí se podrían salvar tantas vidas por qué los políticos de ciento noventa y cinco países y sobre todas las potencias que más contaminan como Estados Unidos China e India no adoptan medidas drásticas de recorte de sus emisiones contaminantes si estamos hablando de salvar millones de vidas humanas

Voz 16 13:13 pues porque desgraciadamente están dando prioridad a otras consideraciones a a cuestiones de intereses económicos que son muy particular es decir no son intereses generales de de país de hecho ella en China o en India son conscientes de ello y están introduciendo de forma súper rápida una transición hacia energías renovables lo que pasa que todavía no han decidido no han abandonado la dependencia del carbón dos combustible fósil que Estados Unidos pues desgraciadamente es otro pieza con un presidente que no se cree ni los informes de su propio científico

Voz 0392 13:48 con lo cual está afectado que mantenía

Voz 16 13:51 da algo que es inviable que todos lo sabe pero está está bueno defendiendo los intereses económicos que son que son caducos

Voz 0882 13:57 y qué te parece la posición de España por un lado el presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los pocos presidentes caído a esta conferencia del clima en Polonia pero ya ha anunciado una reducción del treinta y siete por ciento en las emisiones de CO2 en el dos mil treinta pero por otro lado en España han aumentado un quince por ciento es una doble moral

Voz 16 14:17 bueno lo que está haciendo el Gobierno español es decir lo correcto pero todavía proponiendo algo que que no es suficiente porque acaba el barato mimos la comunidad científica hasta diciendo que en dos mil treinta las emisiones mundiales habría que reducirlas mira bueno si España está dispuesta reducirlos sólo un treinta y siete perpetua hoy que sólo veinte respecto a mil novecientos noventa por delante se queda muy corto sino queremos corto nosotros estamos en la parte rica del mundo pues no pensemos lo que van a hacer la mayoría de la humanidad que no está en esas circunstancias económicas hay que ser más ambicioso a la hora de plantear su objetivo porque reto con los datos que está cuando son clarísimo jugamos muchísimo en vidas humanas en bienestar en prosperidad en superviviencia en definitiva como para realmente poner todos los esfuerzos y lo más rápido

Voz 1826 15:08 ya y mientras no da ese primer paso y desde las instituciones no lo da la política no lo dan las empresas porque tampoco encuentran el ayudo he la ayuda o o la vía el camino que le pueda marcar la la política si siempre hacemos alusión a esa imagen tan gráfica de que cada uno de nosotros desde nuestra Valdo sita igual podemos contribuir en esa cumbre de París por ejemplo el lema de la Unesco fue cambiar mentes no el clima nosotros como ciudadanos José Luis podemos hacer algo

Voz 16 15:39 bueno sin duda qué podemos hacer y de hecho el cambios de mentalidad fundamental tenemos que pasar de una sociedad basada en el consumismo y el derroche a una que hagan uso más racional de los recursos y en particular de la energía que es el que más directamente incide en la en las emisiones que causan el cambio climático pero esto evidentemente se puede ser un esfuerzo individual articulado colectivo que muy importante pero se puede mucho tímbrica la facilidades si las señales adecuadas lo que no puede ser es que por parte de las autoridades siga subvencionando el uso de energía sucia que se siga premiando a quien contamina en vez de penalizar lo entonces el esfuerzo que todos podemos y debemos hacer tiene que estar acompasado con esa medidas con objetivo valientes ambicioso con con cambiar las prioridades para que entre todos sumemos

Voz 1826 16:27 dos tímidos intentos sí que ha habido no en los últimos tiempos no se tenemos aquí lo más cercano desde donde les hablamos pues la puesta en marcha de Madrid Central también se ha colocado ahí en el futuro aunque todavía no es definitivo pero se ha colocado una fecha límite para da para poder comercializar los vehículos de de combustión eso es algo indica algo hay hay un dato para la esperanza Solís

Voz 16 16:54 bueno hay una clarísima todos lo saben lo saben las administraciones lo saben los fabricantes mínimamente hoy Wolkswagen han anunciado que también que va a dejar de fabricar vehículos de combustión que ya cuarenta ya dejará de venderlos completamente no está lo de fabricar ya ante dos mil recto y por tanto esa transición está está ya poniéndose en marcha lo que pasa que hay que lo que hay que hacer es acelerar la medidas como el ejemplo que consigas de de Madrid Central no es una excepción Eric todas las grandes ciudades están tomando medidas en ese sentido para limitar reducido el uso de los coches que es lo que además de ser una gran fuente de contribución al cambio climático es lo que más contamina la perjudica la calidad del aire dentro de la ciudad desde hace irrespirable son muy dañinas para para la salud ese tipo de medidas están tomando lo que pasa es que son todavía como digo de poco alcance decía hay que es a que hacerlas mucho más ambición los hay tenemos que ser conscientes que son medidas necesarias que no beneficien a todos pero claro siempre al circunscribirse a un área pequeña dentro de una ciudad se hacen mucho más en un entorno mucho más amplio que con medidas que favorezcan el un transporte mucho más sostenible ya va seguido a todos pues todos atentos

Voz 1826 18:08 José Luis García responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace José Luis muchas gracias buenas tardes

Voz 16 18:14 pero hace aguantó gracias Javier hasta la próxima

Voz 1826 18:16 la próxima hoy vamos vamos a cerrar con una pena Kenia una pequeña piezas un momento extraído de la serie futura en la que explican además lo hacen con su típica acidez como los políticos de del futuro de su futuro lograron resolver el problema del calentamiento global de manera

Voz 17 18:35 definitivo calentamiento global

Voz 8 18:37 me gusta que seguramente te preguntan por porque se ha derretido enla pues bien su si los culpables no son extranjeros es el calentamiento global a ver si te presento el señor rayo de sol viene desde el sol para visitar la tía

Voz 5 18:57 la tierra suele venir a visitar que para alegrar

Voz 18 19:00 la la la la nada

Voz 5 19:03 si ahora me voy a marchar

Voz 19 19:05 no tan deprisa rayos resolver nosotros somos los gases invernadero no irá a ninguna parte

Voz 8 19:12 muy pronto la tierra estará llena de rayos de sol sus Potes pactos cadáveres calentando nuestra atmósfera

Voz 5 19:19 envenenada

Voz 8 19:21 por suerte de nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global desde dos mil sesenta y tres sencillamente lanzamos de vez en cuando un cubitos de hielo gigante al mar

Voz 5 19:33 como me encantó

Voz 8 19:38 claro que como los gases invernadero siguen acumulándose cada vez se necesita más llegaron a ella si solucionamos el problema de una vez por todas Lemona Sparta gas

Voz 21 19:52 no

Voz 1826 19:53 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 22 19:57 a todo

Voz 0861 23:54 en para frenar el episodio de contaminación que nos castiga hoy en Madrid Siro son de los que se van sino de los que se quedan en este puente recuerden que mañana a la capital se activará el escenario dos eso supondría que no se pueda aparcar en zona SER pero a ser festivo mañana esa restricción no se aplicará aunque si se mantiene la limitación recordemos de circular a más de setenta kilómetros por hora dentro de la M30 bueno hacía casi un año que el Ayuntamiento

Voz 0827 24:20 no no activaba el protocolo anticontaminación la falta

Voz 0861 24:22 las lluvias y el viento han provocado según los expertos que los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno se hayan disparado para el PP para Ciudadanos la explicaciones otra

Voz 4 24:33 es dicen el fracaso de Madrid

Voz 28 24:36 que las medidas de Manuela Carmena contra la contaminación se han revelado como un auténtico fracaso ya es casualidad que cinco días después de ponerse en marcha Madrid Central tengan que activar por primera vez el protocolo contaminación a lo largo del año dos

Voz 29 24:47 mil dieciocho mienten ahora antes

Voz 0827 24:51 Mckellar contaminación

Voz 29 24:52 estamos a niveles tóxicos

Voz 0861 24:54 bueno no está de más recordar al popular José Luis Martínez Almeida ya Begoña Villacís que las tres estaciones que han activado este episodio de contaminación están fuera de Madrid Central en el momento de Carmena en cualquier caso ha querido responder a ese discurso agorero que hemos escuchado lo ha hecho aquí en la SER la coordinadora de Medio Ambiente inmovilidad Paz Valiente

Voz 30 25:11 que la gente que piensa que con la medida exclusivamente de Madrid mental ha pasado mañana no vamos a tener ningún problema de contaminación de ningún tipo y tal es es que no ha entendido el tema con Madrid Central vamos a tener una reducción muy importante de las emisiones con independencia de eso no seguirán afectando los periodos de prolongados de estabilidad atmosférica por eso de momento tenemos

Voz 0978 25:35 que aplicar esas medidas de la circulación para evitar la reducir la exposición de la población en esos

Voz 4 27:26 el Carmena pone coto a los patines Select a los patinetes eléctricos el Ayuntamiento de Madrid no sólo ha dado un ultimátum a las empresas que operaban ahora mismo sin permiso también ha decidido limitar el número de patín

Voz 0861 27:36 metes Sara selva qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes bueno pues muchas licencias que tengan y por muchas empresas que quieran desembarcar en la capital ya sabemos el dato no podrá no podrá haber más de diez mil patinetes en la ciudad

Voz 0825 27:48 sí ese es el máximo van a estar distribuidos por barrios así que cada empresa podrá desplegar un número determinado de patinetes en cada zona de Madrid el objetivo es impedir un desembarco desproporcionado de estos vehículos en la ciudad ahora he dieciocho empresas queriendo desplegar sus patinetes y el Ayuntamiento quiere que lo hagan de forma equilibrada que no se acumulen todos en el centro por ejemplo de hecho el centro es uno de los distritos que tendrá menos patinetes allí iban a autorizar trescientos sesenta los que tendrá más son Fuencarral

Voz 1826 28:12 con más de novecientos Hortaleza en Moncloa

Voz 0825 28:15 el distrito con menos será Moratalaz con ciento cuarenta y cinco

Voz 0861 28:17 gracias a siete y veintiocho

Voz 0825 28:20 ah sí

Voz 0861 30:58 bueno y quedó la amenaza del presidente de la Comunidad Madrid lo cierto es que la gestión de los menos que está haciendo la consejera de políticas sociales está levantando ampollas ese hermetismo y esa opacidad lógica o no lo cierto es que está generando bastante confusión in mucho nerviosismo por ejemplo a varias familias del instituto de San Fernando en las tablas se lo hemos adelantado a la SER una plataforma de madres y de padres han presentado la Fiscalía hoy mismo una denuncia contra Ángel Garrido dos de sus consejeros por falta de información ahora Gutiérrez cuéntanos aquí

Voz 1275 31:30 Ana al presidente Garrido ya los consejeros Lola Moreno Rafael Baguería Ken de tomar decisiones arbitrarias con las que están lesionando derechos fundamentales tras dar el primer paso para un posible traslado de los bienes de Hortaleza al complejo educativo en el que están sus hijos la semana pasada la residencia que hay en ese espacio cambio de manos de educación pasó políticas sociales sin ninguna difusión pública con ocultismo en cumpliendo el procedimiento legal establecido según esa denuncia las familias han llamado a todas las puertas para pedir más transparencia y más información pero de momento no ha habido respuesta Begoña cabellos exportavoz de la Plataforma de Padres y Madres

Voz 0392 32:04 eh esto chicos estarán entre catorce y diecisiete años algún incluso puede que tengan nacerá necesitan unas instalaciones adecuadas de un acogimiento yo en programa de integración pero si no lo hace indican cuáles son esas características dice claramente de tracción detectamos casillero

Voz 0861 32:21 bueno está claro que hay madres que no quieren a los venas en ese instituto pero no todas las familias en ese centro comparten este discurso Carla Centeno qué tal buenas tardes bienvenida lamentará en Madrid bueno hasta ayer eras la presidenta de el de lampa de este instituto eras digo porque has presentado tu dimisión porqué

Voz 0392 32:41 así es bueno he presentado mi dimisión tras una asamblea que tuvimos el lunes en Jaén para mi fue muy tristes lea estuvo manipulada por un grupo de padres y madres que se han constituido en plataforma sin contar a mi modo de ver con la voz del conjunto de familias y tú te han querido imponer su visión al resto es una plataforma sin hoja de ruta que no se sabe muy bien porque en esa formada

Voz 0861 33:04 incentivo división Carla comentabas que unas Alatriste qué tipo de visión ofrecían

Voz 0392 33:08 bueno tienen un discurso del crimen a los menores que yo desde luego no puedo compartir ni excusa de alarmismo Bono para mí representadas las familias desde una Asociación de Madres y Padres esa responsabilidad han grande que no

Voz 31 33:22 con qué ánimo

Voz 0392 33:24 cuando manipular no sé lo que está ocurriendo eso lo primero que quiero decir es que nosotros marcamos absolutamente esa denuncia idea la que interpusieron la semana pasada porque somos muchas las familias que no familia

Voz 0861 33:35 y Carla te pregunto crees que el hermetismo que que está utilizando la que une Madrid con con este asunto con el de los menores de alguna forma está amplificando ese sala alarmismo de del caso

Voz 0882 33:44 vamos ahora mismo

Voz 0392 33:46 por supuesto por supuesto estamos echando de menos a la Consejería de Educación otro lado cantarnos información no ayudándonos a conseguirla porque la realidad es que a día de hoy en realidad no sabemos nada lo único que se ha hecho oficial es un traspaso de la titularidad de esa residencia de la Consejería de Educación a la Consejería políticas sociales pero no hay nada más entonces a partir de ahí eh creemos que se está construyendo claro un discurso de alarma ir esto no ayuda a la comunidad educativa por eso desde la semana pasada lo que exigimos que dirigirá la Consejería de Educación a la Consejería de Política Sociales pidiendo información sobre qué uso se llevaran encima porque es lo único que se sabe ahora mismo

Voz 0861 34:30 pues Carla cero es presidenta del AMPA de líderes de San Fernando gracias por estar con nosotros esta tarde un abrazo

Voz 0392 34:36 un abrazo gracias a la

Voz 0861 34:38 en el instituto no han llegado los miras como decía ahora mismo Carla Centeno en la Consejería de Política sociales sigue sin confirmar ni desmentir silos y lo va a hacer en los próximos días en una en Madrid ha contratado con diferentes entidades hasta ciento cuarenta y ocho plazas para estos menores extranjeros no acompañados la Red Española de Migraciones una de estas organizaciones Rafael Escudero es subdirector qué tal buenas tardes

Voz 21 35:00 buenas tardes bueno fue lo de escuchar es

Voz 0861 35:02 muy fina no en la línea que divide ahora mismo la preocupación de algunas familias la posible estigmatización hacia estos menores no acompañados cómo evitar esa esa línea tan tan tan fina

Voz 21 35:13 yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad creo que no debemos criminalizar a estos menores creo que debemos recordar que esos niños que son adolescentes y creo que debemos entender que estamos obligados a mí situaciones entidades sociales pero también ciudadanía a dejar claro si estamos sonó a favor de ese interés superior de ese menor que estamos acogiendo en Madrid estamos hablando de niños yo creo que eso a veces la falta de información es la que habla yo no creo que las familias incluso que están organizada

Voz 16 35:43 la persona es xenófoba eso creo

Voz 21 35:45 otras personas creo que lo que habla es la falta de información y desde aquí desde luego nos ofrecemos hablar con esas familias y haremos Tarrés que están cediendo situaciones de acogida por toda la Comunidad de Madrid desde hace meses no hay no hay malas noticias porque no están pasando graves situaciones

Voz 0861 36:02 sí porque eso te quiere pregunta Rafael vosotros que que además se gestionarse

Voz 1826 36:06 en varios centros cuenta

Voz 0861 36:09 también un poco el perfil de de de los chavales y de los chicos que que que están con vosotros quiénes son y cómo son sobre todo para para romper con esa desinformación que comentabas ahora mismo

Voz 21 36:17 es verdad que hay perfiles complejos yo no pretendo convertir a nadie en perfecto porque ni siquiera creo que podemos decir eso de ningún hijo en nacional Espanyol Nadie es perfecto por el indistintamente esos situación es verdad que pueden venir como todos de una mochila con una mochila diferentes problema súper fijos muy variados son jóvenes de catorce a diecisiete años de edad que vienen obviamente de experiencias complicadas que necesitan ayuda que necesita sentirse integrados que tienen aparte que están de hecho ya yendo a la educación reglada nosotros tenemos del último grupo de veinte chavales que tenemos tenemos a varios de ellos escolarizados con total normalidad en varios centros educativos de Madrid donde están de hecho muy ilusionados integrados con ellos precisamente trabajando en el ámbito educativo es verdad que algunos tienen situaciones complejas pero son insisto es de pocos de ellos de hecho los que tienen esas situaciones están recibiendo el apoyo de los servicios técnicos tanto de los centros como de los profesionales del Sistema madrileño de salud también desde luego conjunta el perfil del personal funcionario

Voz 0861 37:22 pregunto la solución desde luego para gestionarla la situación de los meninas no es sencilla a la vista está de de de lo compleja que es la la la situación el escenario pero te pregunto los pisos tutelados ahora mismo son el mejor sistema de protección para para estos menores

Voz 21 37:37 los la clave de cualquier tipo de solución yo solo pongo un ejemplo muy sencillo una persona que ha pasado por la situación traumática está en otro país que aparte está como dice su propio concepto no lo que no tiene a su familia cerca cuánto tiempo le pediría hemos para poder superar esas situaciones y adaptarse adecuadamente a su nueva realidad una semana dos semanas Press semanas obviamente la atención individualizada ayuda mejora y hace posible eso por eso reducir la ratio no hacer grandes centros es la solución por eso en los centros donde están sino derivados no sólo de nuestra organización esta Cáritas está a la Asociación de patología dual que son grandes compañeros que trabajan en este tema también están otras entidades sociales de Madrid que están trabajando en este tipo de iniciativas Cidade yo quiero señalar que en dos estos centros secar una atención personalizada ceda narrativo uno a uno y te permite desbrozar ese camino darle el apoyo idiomático oí en Catí

Voz 0861 38:32 la ira falla me queda muy poquito tiempo pero es siquiera preguntarte la Consejería políticas sociales no recuerda que por ejemplo en el centro de primera acogida el de Hortaleza han ampliado la capacidad de treinta y cinco a cincuenta y dos plazas pero hoy mismo los propios trabajadores del centro nos sacaban de avisar que por ejemplo hoy en el

Voz 0882 38:47 ahí tienen ciento veintiún Mena en sus

Voz 0861 38:49 dentro es decir casi setenta más de de ser ese límite máximo en esa situación el nivel de atención evidentemente perjudica los chavales y complica la situación de de una posible integración

Voz 21 39:00 yo estoy totalmente de acuerdo con los empleados en que es verdad que tú no puedes hacer una atención más que de contención cuando tienes unas cifras tan tan exagerada creo que que vamos a tener y espero que podamos tener y confío que podamos tener como se ha comprometido el Gobierno más recursos yo creo que se está trabajando en esa dirección es lo que ahora ahora tenemos noticia también puedo decir que vamos a tener en breves días reuniones también con la Federación de Municipios de Madrid con otras instituciones desde lo local para abordar sin sin partidismos lo que tiene que ser un pacto entre todas las formaciones políticas

Voz 0861 39:35 pues nos quedamos pendientes de de ese acuerdo esa reunión Rafael Escudero director de la Red Española de Migración gracias por estar con nosotros un abrazo nosotros siempre nuestra relación

Voz 4 39:44 mañana es festivo pero la radio no descansa así que mañana jueves volvemos aquí en la SER con más Ventana en Madrid eso sí ya con Javier Casal adiós disfruta de Puente

Voz 0827 40:53 qué nos queda este miércoles Isaías bueno pues nos queda alguna polémica una niña de Brasil se ha convertido en el primer bebé del mundo que ha nacido gracias al trasplante de útero de una donante muerta la directora de la Organización Nacional de Trasplantes es la verdad es que no parece muy partidaria dice que es cuestionable por los ríos a los que se somete a una mujer sana

Voz 0187 41:14 el riesgo del implante de ese útero el riesgo de extirparlo posteriormente una vez que el embarazo ha culminado con éxito además esa mujer tiene que ser sometida a una terapia inmunosupresores para evitar el rechazo del útero trasplantado

Voz 0827 41:29 pero no todo el mundo está de acuerdo Antonio ríes con el hemos hablado en La Ventana el ex presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción nos decía que hay que adorar temas como este con mucho cuidado

Voz 41 41:42 quizá el debate tendríamos que hacerlo haciendo referencia si consideramos que la infertilidad eso no es una enfermedad cecina a fin de cuentas cuando hacemos un trasplante de cualquier órgano estamos pensando que estamos solucionando una carencia que tiene a la mujer receptora está claro que una mujer puede vivir sin tener hijos en puede considerar que puede llevar una vida totalmente plena pero los que trabajamos en reproducción asistida ahí estamos con parejas con problemas de fertilidad realmente vemos la importancia que estas parejas dan todas estas técnicas al punto de de por lo menos poder valorar y posibilidades como ésta con la que nos estamos encontrando

Voz 0827 42:29 buenas vibraciones el Sindicato Unificado de Policía pide que sean los clubes de fútbol los que se hagan cargo del coste al menos en parte de despliegues policiales como el que está previsto este domingo en Madrid para la final de la Copa Libertadores entre Boca y River se va a jugar excepcionalmente en el Bernabéu con una movilización que puede llegar a los tres mil agentes de policía hemos hablado en La Ventana con Ramón Cosío que es el portavoz del SUP

Voz 31 42:52 no puede ser que estemos comprando coches de segunda mano parada porque tiene al final que hay Dios encontramos no tenemos ni polio que nuestros ordenadores dijo que las comisarías donde va la gente a denunciar estén sin arreglar desde hace veinte o treinta años en unas condiciones lamentables vivir en paz bueno club deportivos estemos haciendo pues es su trabajo sobre que deberían costear aquí

Voz 0827 43:13 Nos decía que no solamente pasa con los grandes partidos de fútbol sino pasa cada fin de semana en la Liga Santiago Niño también observaba este encuentro ya no sólo quién pagará la Seguridad sino sencillamente si es un acontecimiento rentable o no para la ciudad para el país y Santiago Niño la verdad es que nos decía que cree que no

Voz 5 43:32 eh

Voz 0827 43:40 a ver un gol a la televisión porque la periodista María Casado ha sido elegida presidenta de la Academia de Televisión es la primera en su historia a ella le gustan los retos hizo objetivo pues adecuar la Academia a los nuevos tiempos que vive la televisión

Voz 42 43:58 pues mira tengo ganas de de abrir la Academia tú decías una generación alguien joven una mujer todo lo que tú quieras yo tengo cuarenta años y me encantaría que parte de esa generación la gente que viene apretando fuerte por detrás tenga cabida este siempre representado en esa academia no yo creo que he cambiado tanto la tele en los últimos años la manera de verla la manera de hacerla y al final tiene que estar ahí no

Voz 0827 44:18 la verdad es que están cambiando muchas cosas no solamente en la televisión sino en todo el mundo audiovisual hoy por ejemplo se estrena Roma que es la última película del mexicano Alfonso Cuarón es una película que sólo se va a poder ver en cinco cines de Madrid Barcelona ahí de Málaga ya a partir del viernes catorce a partir de la Plataforma diez Please es una película que le ha gustado mucho a Carlos Boyero

Voz 0324 44:47 tiene la fotografía más cuidada que yo he visto en en años la bien en estado de fascinación y las las imágenes los personajes los diálogos que no son excesivos me siguen rondando en la cabeza después de de varios meses eso quiere decir que una película te ha tocado

Voz 0827 45:07 pues en la tele se puede ver este buen producto también otros muy buenos como tabú de Jon Sistiaga que hoy ha tomado café con nosotros en La Ventana el de esta semana dedicado a uno de los siete pecados capitales la gula

Voz 44 45:20 porque el despilfarro de alimentos también es Julia cada español tirada a la basura medio kilo de comida al día porque

Voz 1 45:28 sacan cada porque estafeta comería los está llevando al abismo

Voz 0827 45:38 a veces solamente la vemos en nosotros pero también la tenemos que ver en nosotros cuando compramos más de lo que necesitamos en la industria alimentaria que a veces nos induce a comer lo que no necesitamos comer

Voz 0976 45:50 a mí me enseñaba las neuronas las neuroimagen es que ellos hacen cuando están estimulando determinados cederlos con una comida o con otra y como se estimulan pues estimulan los los mismos lugares las mismas neuronas que se estimulan con el alcohol o con el tabaco o con ciertas drogas sea ya hay todo un campo de estudio que está identificando que al final hay ciertos alimentos que hacen iluminar las mismas zonas del cerebro que se iluminan cuantas metió una raya cuando estás tomando cien fumando un cigarro o cuando te estás tomando tu tercer

Voz 0827 46:17 lo decía Jon Sistiaga que no quería asustar pero la verdad es que es como para asustar bueno y las twiterías también unos hablaban de comidas

Voz 45 46:25 bueno sería se acaba el año amigos y nos pilla el toro de los buenos propósitos tema pico se quiere ponerlo

Voz 46 46:30 pilas a ver si consigo comerme las cinco piezas de fruta antes de que acabe el año

Voz 45 46:36 vamos ahora con un viejo proverbio adaptó la personalidad el Twitter en este caso común

Voz 46 46:40 soy Si me das un pescado comer un día sin eras una caña y unos aceitunas igual come

Voz 47 46:45 Lady mal Ivo escribe Claudio Marchisio escribe un tuit Dolor de doloroso realismo

Voz 46 46:51 de mi lista de cosas que no haría bajo ningún concepto me faltan sólo dos por hacer

Voz 0827 46:57 nosotros también nos habíamos prometido no hablar mucho de Vox la intención es buena pero es que todo el mundo sigue hablando de este partido él

Voz 0230 47:23 cuadragésimo aniversario de la Constitución toda la política española discute sobre Vox es como una conversación loca como un como un careo desordenado

Voz 13 47:33 sí

Voz 0230 47:35 íbamos a reformar la Constitución actualizarla y finalmente estamos en fase virgencita que me quede como estoy

Voz 0827 47:42 pues sí todo el mundo hablando a algunos les toca un poquito más a Ciudadanos por ejemplo que tiene que decidir si aceptaría o no pactar un Gobierno en Andalucía con este partido político esta mañana hablábamos aquí en la SER con Manuel Valls ha estado con Pepa Bueno ya ha hablado muy claramente sobre lo que debería hacer o no debería hacer Ciudadanos con Vox para él ni agua han pactado Ciudadanos y Vox no no especuló sobre una cosa que hoy no ha pasado yo estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos no puede haber

Voz 49 48:13 ningún pacto con con Vox cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución pues más claro

Voz 0827 48:23 el agua desde luego también ha hablado de su partido Santiago Abascal esta mañana en Telecinco en la primera entrevista después de las elecciones andaluzas ha dicho cosas bueno sorprendentes por ejemplo que no le importa que haya franquistas en su partido

Voz 1 48:36 pues no sé si hay nostálgicos franquistas pero sí los hay

Voz 50 48:40 pues no no me preocupa que haya unos que sean los nostálgicos Frankie franquistas otros a los que eso no les importa nada

Voz 0861 48:45 también ha hablado de lo que cree que

Voz 0827 48:47 ha sido su fórmula para irrumpir de esta manera en el panorama electoral una fórmula muy clara y muy sencilla

Voz 50 48:53 sobre todo tiene que ver con un modo de presentarnos nosotros estamos diciendo lo que muchos españoles dicen en su Whatsapp con sus amigos lo que dicen en la sobremesa de su casa estamos diciendo cosas que se les había dicho desde terminales políticas y mediáticas que estaba mal decir o pensar

Voz 0827 49:09 verdad es que es una filosofía muy simple muy parecida a otros personajes simples como el presidente Trump