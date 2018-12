La Ventana (06/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:00 con las cuatro de la tarde las tres en Canarias homenaje a la Constitución al acabar los actos por su cuadragésimo aniversario la portavoz del PP ha explicado que su partido está abierto a pactar con todas las formaciones políticas sin excluir por tanto a Bosch Dolors Monserrat en el Congreso de los Diputados

Voz 1448 00:18 nosotros defendemos la Constitución y la concesión dice que el modelo autonómico es parte de nuestra Constitución por tanto este va a ser el proyecto político que vamos a defender en Andalucía estamos abiertos a negociar y hablar con todos los partidos políticos para que se sumen al proyecto del Partido Popular para Andalucía

Voz 1826 00:32 en esos mismos actos el ex presidente Rodríguez Zapatero

Voz 1071 00:35 me ha llamado a mantener los valores morales reflexión que hacía para responder precisamente

Voz 1826 00:39 a las preguntas sobre el ascenso de Vox en las elecciones

Voz 1071 00:42 andaluzas del pasado domingo

Voz 2 00:44 voy a esas no por las gestas que hemos cometido porque hemos hecho a lo largo de la historia no por nuestra capacidad militar debemos reconocerlos porque sentiros orgullosos porque tengamos los mejores valores morales entre los valores morales hay uno muy importante que es jamás jamás utilizar jamás menospreciar a los otros frente a los

Voz 1071 01:12 caídas en las bolsas europeas a esta hora que se han acelerado la Vega con la apertura de Wall Street buenas tardes

Voz 0605 01:17 buenas tardes sí la guerra comercial entre Estados Unidos y China es el principal argumento que dan los analistas para explicar el descalabro bursátil de esta jornada el español Ibex treinta y cinco cae hasta ahora un dos y medio por ciento y el resto de bolsas europeas descienden todavía más por encima del tres por ciento retrocede en Milán Frankfurt París bajadas que se hayan registrado durante toda la sesión que esa graban ahora tras la apertura de Wall Street en Estados Unidos allí el Dow Jones pierde un dos por ciento

Voz 1071 01:44 estaremos atentos a lo largo de la tarde la policía investiga más cuestiones la muerte a golpes en Valencia de Fernando Lumbreras era uno de los pioneros de los primeros coordinadores de Landa fue pionero en la defensa de los derechos LGTB desde Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:57 según han informado a la SER fuentes próximas a la investigación la vivienda estaba muy revuelta cuando accedió a la policía en la calle Julian Peña de Valencia además confirman que Fernando Lumbreras llevaba varios días desaparecido los vecinos fueron los que alertaron directamente a la policía al llegar al lugar los agentes se encontraron con la víctima de sesenta años con las manos atadas y con golpes en la cabeza desde el colectivo Holanda lamentan la pérdida de Lumbreras fue uno de los primeros coordinadores del colectivo en Valencia y un pionero en los derechos LGTB

Voz 1826 02:27 del exterior la primera ministra británica Theresa May ofrece una

Voz 1071 02:29 la reunión a los ministros principales de Escocia Gales e Irlanda del Norte esta mañana al BBC reconocía que una de las opciones posibles es que el Brexit no se produzca

Voz 0808 02:38 Banic Cohen smoking Barça que hay mucho

Voz 3 02:41 la gente que hablando de un segundo referéndum no lo hacen por este acuerdo sino por hacer fracasar el Brexit y eso tenemos que reconocerlo que hay gente en el Parlamento que lo que quiere es que no haya Aureli eso es lo que la oposición está haciendo en el Parlamento al final las suposiciones casi siempre hace

son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid la Policía Nacional

Voz 0089 03:06 ha deportado a Argentina uno de los cabecillas de los ultra de Boca Juniors a su llegada al aeropuerto de Barajas el resto de aficionados ha ido llegando en las últimas horas para la final de la Copa Libertadores que se jugará el domingo en el Bernabéu y la SER les está contando el despliegue de seguridad organizado por la Policía Municipal que recoge las zonas acotadas para las celebraciones tras el partido Alfonso Ojea alrededor de tres ciento los efectivos de la Policía Municipal y también de los agentes de movilidad casi el doble que en otras operaciones parecidas semana desplegar desde la madrugada del próximo domingo a las nueve en punto de la mañana el Paseo de la Castellana quedará cortado al tráfico habrá dos zonas de diversión conocidas como fan zone una por cada afición separadas por muchos metros de distancia en ellas la venta de alcohol cesara a las tres y media de la tarde

Voz 1826 03:50 pero al final de la haber un ganador de esta Copa libertad

Voz 0089 03:52 tres Si el vencedor del choque es Boca Juniors el equipo hoy sus aficionados se van a reunir en la plaza de Neptuno si la copa se la lleva el River la plaza de Cibeles acogerá la celebración la alcaldesa Manuela Carmena da la bienvenida a Madrid a los equipos y a los aficionados pero pide que no haya violencia

Voz 1410 04:09 Nos sentimos orgullosos de que Madrid sea una ciudad de paz en todo caso pues bienvenida a Argentina bienvenidas estos equipos se que gane el mejor y que disfruté todo mucho con el deporte deporte os que no haya el más mínimo el más mínimo acto de violencia

Voz 0089 04:24 más asuntos el próximo doce de diciembre se van a reunir el presidente de la Federación Madrileña de Municipios representantes de la Red Española de la inmigración y la Comunidad de Madrid para abordar la acogida de menores extranjeros en la región en las últimas semanas están produciendo tensiones en muchos municipios que no quieren alojar a estos nenas el presidente de la Federación de Municipios Guillermo Hita pide diálogo a todas las administraciones

Voz 0322 04:44 eso hay que aclararlo pero además hay que hacerla lo rápido

Voz 4 04:47 porque los menores no acompañados están en esos años

Voz 5 04:49 la acción difícil en la que parece que seleccione llevar a sitios apartados en la que parece que los municipio no le quieren aquí tenemos quince grados en el centro de Madrid

Voz 1071 05:21 pues es todo por el momento la información sigue a partir de ahora en La Ventana con Roberto Sánchez siempre actualizada en Cadena Ser punto com

servicios informativos

en la Cadena SER La ventana con Roberto Saiz

Voz 1826 06:05 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están abrimos aquí esta Ventana es día festivo para muchos de eso se hace es arranque de Puente lo fue desde ayer por la tarde para otros tantos sin embargo nos acompaña hoy para tomar café arranca el puente un poquito más tarde lo ha postergado Rafa Vila Juan desde Radio Barcelona Rafa qué tal bona tarda

Voz 1781 06:30 cómo estamos aunque sea bueno festivo pero aunque estemos trabajando también se tiene otro espíritu no también si vas por la calle ves menos gente en fin él todo más agradable bueno ves menos gente no sé que tú como

Voz 1826 06:41 llegas a Radio Barcelona tienes un trecho para andar au dejas el coche la puerta o cómo lo haces en un día como hoy

Voz 1781 06:46 hoy he venido en moto soy muy desde casa porque bueno yo digo la parte digamos más hacia la montaña del Tibidabo y esto está más hacia el mar digámoslo así para los que no nos no sepan de Barcelona no estaba pues muy tranquilo llegó en diez minutos

Voz 1826 07:02 pero es gente bueno o ves y a menos de los habituales que puedas ver por el barrio sobretodo en esa parte del centro de Barcelona o desde aquí desde el centro de Madrid desde donde les hablamos pero vemos a muchos más turistas ya con unas ciudades engalanadas diría el clásico para la la Navidad si es que no lo habían hecho antes desde luego este es el el fin de semana el momento del puente en el que se da el pistoletazo ya definitivamente de de salida a la campaña de Navidad después como Contra Portada de de esta ahora les proponemos también un recorrido precisamente por ahí por las iluminaciones Navidad Peñas biógrafa estaba pensando estamos en estos tiempos de donde se acumulan se agolpan tantas paradojas estamos hablando sobretodo hoy de cómo hace cuarenta años sirvió la aprobación de la Constitución para iniciar el camino que nos ha llevado por tantos avances justo en esta semana en la que la actualidad evidentemente no podemos perder de vista el resultado de las elecciones en Andalucía nos pone sobre la mesa el debate político en primera línea el hecho de algunas señales de alerta sobre los peligros de regresión que podemos dar

Voz 6 08:09 evidentes en algunos aspectos no

Voz 1826 08:12 lo que ocurre es que yo no

Voz 1781 08:14 jornada escuchando la radio esta mañana no decía bueno con qué ilusión recibíamos aquella Constitución como un elemento que habría unas puertas a una España entonces muy gris no oí que veníamos veníamos de dónde veníamos del franquismo no y en cambio ahora estamos viendo la Constitución como algo que muchos la la vemos como algo a lo que las costuras le aprietan y muchos otros la ven como algo que se ha ido paseado de la mano no y esto es empiezan a aparecer y empieza a parecer todo un movimiento de extrema derecha y parece que no empezamos a Europa en ese sentido ya que éramos el único país con Portugal que quedábamos sin movimientos de extrema derecha en un Parlamento

Voz 1826 08:46 hoy por cierto escuchaste ayer la entrevista de Ángels Barceló en Hora Veinticinco

Voz 1781 08:50 el secretario general de Vox con Javier Ortega Smith

Voz 1826 08:52 la escuche la escuchaste bueno fueron que son muchos como decíamos antes los los temas de de primera línea de la actualidad de debate salieron muchos asuntos pero sobre sobre los que tienen que ver sobre la violencia de género donde Javier Ortega Smith fue como lo es su su partido bastante radical acusó al Estado de ocultar bueno pívots sobre todo en torno a dos argumentos uno de ellos que tiene que ver con con el hecho de acusar al Estado de ocultar datos sobre los hombres que son víctima sobre las debía aclarar el dato sobre las que han sido admitidas a trámite han llegado a juicio ya han sido absueltas pero las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más el problema es que esos datos y oculta también sobre la ocultación de eso sobre las denuncias falsas es decir dos letanías habituales que nos estamos acostumbrando a escuchar desde esa formación política para justificar la derogación de la ley de violencia machista hemos invitado está a punto de está a punto de marcar sino lo ha hecho ya pero hemos invitado a Miguel Lorente que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género es profesor de la Universidad de Granada Miguel Lorente qué tal muy buenas tardes

Voz 0322 10:10 hola buenas tardes Roberto

Voz 1826 10:13 atados de de saludarle y antes como decíamos a ver si tenemos unos minutos antes de que anuncien no sé si ha entrado ya ha podido entrar ya en la cabina que el avión señor Lorente

Voz 0322 10:23 sí sí me han dejado aquí buen al fondo para poder hablar tranquilamente

Voz 1826 10:28 escuchó Si no lo escuchó desde luego conoce no los argumentos de esa formación política para argumentar la justificación de de lo que ellos llevan en su programa la derogación de la ley de violencia machista escucha usted señor sé

Voz 0322 10:44 escuché es terrible planteamiento que hacen y la manipulación que elaboran a partir de de datos fragmentado de la realidad juegan con los pixeles para formar la imagen que le interesa

Voz 7 10:55 evidentemente cargada de de interés

Voz 0322 10:57 ese particular en esa posición machista que reivindica y además para tratar de mantener sus ideas sobre las que hemos conseguido va a ser el mucho esfuerzo

Voz 1826 11:08 a ver lo que pasa es que esos argumentos porque funciona

Voz 0322 11:12 pues porque juegan con con él en la construcción cultural e histórica que es el machismo machismo es cultura en las conductas a la conductora consecuencia esa cultura que llevan entender que bueno que las referencias de los hombres es la válida la interpretación y el de los hombres para es presentar la violencia de género como algo normal dentro la pareja no hay que olvidar que la última macroencuesta la de dos mil quince el cuarenta y cuatro por ciento de las mujeres que no denunciaban reconociendo que es escribían violencia no lo hacían porque consideraban que la violencia no era lo suficientemente grave eso es una construcción cultural eso es una construcción de género y eso es lo que plantea lo que aborda una ley como la ley integral contra la violencia de género no sólo es la sanción sino que es tratar de desmontar toda esa argumentación hasta que ellos quieren mantener porque en el fondo les da privilegios hasta el punto de que la inmensa mayoría de los hombres es decir de los seiscientos mil casos que hay en España según la encuesta sólo el cinco por ciento de los maltratadores son condenados eso significa privilegio privilegio de poder maltratar impunemente en una sociedad donde ni siquiera se cuestiona por hacerlo Miniporque defenderlo como hemos visto

Voz 1781 12:23 sí perdón a Rafa si yo iba a decir que la miro que me sorprendió ayer es que el lanzaba un discurso como casi de normalidad y que lo daba por hecho decía no no si lo que hacemos es elevar todas las condenas a las que ya existen para quitar el tamiz de género no y entonces yo que lo estaba escuchando además noche en el coche con mi hijo estaba tan sorprendido como yo decíamos y que hay que hacer para combatir esta esta mentira no porque todo se basa en una no evidencia

Voz 0322 12:50 sí

Voz 1781 12:51 pero hay que combatirlo porque Nos vamos a quedar sin ley debía de violencia sin igualdad de género sin muchísimas cosas absolutamente necesarias desgraciadamente todavía hoy

Voz 0322 13:00 claro pero es que ese es es la y la capacidad que tiene el el el machismo no tiene to durante seis cruentos para condicionar no uno es determinar la realidad hacer que las cosas sean como son el otro todavía más poderosa es la capacidad de darle significa algo la realidad cuando en lugar de abordar la violencia de género común una injusticia histórica como un atentado contra los derechos humanos lo presenta como un conflicto conyugal en el que hay violencia de la mujer de la mujer hacia el hombre y así pues al final lo que hacen es plantear que todas las violencias confundiendo la violencia en vez de la violencia son necesitadas de respuesta por supuesto lo son pero cada una con su especificidad nos mire sentido que alguien defienda yo defiendo la salud y por lo tanto los servicios salarios de corazón de pulmón de riñón de desde digestivo usted no para para es para defender la salud lo que hay que hacer es especializar y trabajar sobre las patologías en el corazón las patologías que tiene el riñón las patologías que tiene el hígado porque cada una afectan a la salud pero de manera diferente

Voz 1781 13:58 sí

Voz 0322 14:01 a sufrir un nombre en una relación de pareja o que puedan producirse in trasero entre parejas del mismo sexo pero cada una con su especificidad no mezclando toda la violencia porque con esa mezcla lo que se quiere ocultar es el machismo original que da lugar a ella

Voz 1826 14:13 por una parte está la mezcla de las violencias desde luego hay una perversión ahí en ese argumento pero a ver si pudiéramos ir un poquito al detalle porque como subrayaban los Javier Ortega Smith el Secretario General de Vox acusaba a el Estado al Gobierno al nos ocultan y y no nos enseñan los datos a ver Miguel Lorente forma parte del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial si tengo entendido correctamente que ir por lo tanto a ustedes tienen los estudios publicados las estadísticas publicadas eso no es un dato que se oculte no

Voz 0322 14:48 en absoluto está publicado esta en la página web del Consejo del Poder Judicial ahora se puede consultar cada año se analizan todas las certezas que servicio de los casos en los que las mujeres son asesinadas y los casos en los que los hombres

Voz 1826 15:00 dentro de

Voz 0322 15:02 media aproximadamente las mujeres alrededor de de sesenta cada año mientras que es lo que los hombres alrededor de cuatro no siempre son las mujeres las que llevan a cabo el homicidio Ángela condena como cómplice porque son las nuevas parejas de esa mujeres las que cometen yo deseo de datos público el dato está se muestra además de María mutilar a diferencia que hay entre las dos violencias mientras que la media llamadas que es el mecanismo más frecuente el arma blanca en la medida de puñaladas que utiliza un nombre para matar a la mujer está en dieciocho la media de puñaladas en las mujeres cuando asesina está alrededor de dos es decir hay como mucha más ira como mucha más violencia con mucha más agresividad en la conducta criminal porque nace de esa construcción de género que lleva de hecho es suya pertenece y que la castiga no sólo quitándole la vida sino en la forma de quitarle la vida luego estamos hablando de resultados similares pero de conductas de caminos muy diferentes que eso es lo que aporta el abordaje de genes nos tratar de abordar cada una de esa violencia con la especificidad que requiere

Voz 1781 16:02 la pregunta sería usted cuando era delegado del Gobierno para la Violencia de Género tenía este discurso tan radicalmente en contra o es algo nuevo

Voz 0322 16:11 bueno se ha estructurado existía el argumento es el mismo porque el machismo lo que juega ahora es a la conclusión es decir difícilmente se puede hacer un planteamiento objetivo crítico de manera directa con la realidad de la violencia de género con la realidad de la descuelga estaba trabajo entonces para tratar de para tratar de de llevar a cabo la situación lo que hacen es tratar de generar confusión no esa conclusión lo que hace cuando por ejemplo en violencia de género que dice no es que hay muchas denuncias falsas no es que las mujeres también mata al final lo que hace es que la gente no se posición viéndose interese no no dé un paso más para conocer esa realidad y lo que sucede es que se demuestra que hay una gran distancia en el cuestionamiento social crítico frente a la violencia esos objetivo según los parámetros del sólo el uno coma nueve por ciento de la población considera que esta violencia que asesina sesenta mujeres de media cada año no es un problema grave no pues pues al final el máximo

Voz 6 17:03 hola a esa distancia

Voz 0322 17:05 de la sociedad hinchado sus argumentos lo que hacen es reforzar toda esa elaboración de que es algo que pasa porque son extranjeros porque están bebidos poder en problemas psicológicos como contextualizan donde tiene unas circunstancias en lugar de verlo como un problema social

Voz 1826 17:21 para que cale esa argumentación perversa para que tengan cierto éxito la estadística las estadísticas falsas también algo estaremos haciendo mal no

Voz 0322 17:32 bueno que tenemos es que lo lo que no se contempla allí es eso otra otra cuestión que que consigue ese discurso es ver la reacción del machismo que genera más violencia las redes sociales están llenas de mensajes machistas diciendo que los hombres no son asesinados tanto como la mujer pero ese es suicida como consecuencia de divorcio abusivos ese sobre todo argumento que utilizan desde esas posiciones no hermandad que al final lo que están intentando es de actualizar el mito mujer perversa no de la Eva perversa el paraíso no pues lo realizan a través de determinados argumentos y ahora tenemos un repunte del machismo en cuestiones imposiciones claramente es que incitan a la violencia entonces cuando tú estás utilizando toda una estrategia para prevenir para combatir la violencia interna cuenta que el contexto va cambiando en el sentido de que se va incrementándose la violencia al final tiene que adoptar las medidas que es lo que nos hace falta no yo fui crítico con el Estado en su planteamiento las medidas que se han aprobado son todas necesaria pero insiste mucho en mis comparecencia en el Senado en el Congreso que teníamos que hacer un pacto de Estado no contra la violencia de género sino contra el machismo porque hemos tenido pacto de Estado contra el terrorismo contra el terrorismo yihadista habían sido el pacto de Estado contra el terrorismo no contra la violencia terrorista y contra el atentado terrorista y esto es lo que estamos viendo ahora que el espacio que le damos a la anormalidad que es machista se está uniendo sienta utilizando para seguir influyendo de manera que las medidas sean menos eficaces y que se disimulen todas las realización que el machismo está llevando a cabo en estos últimos tiempos

Voz 1781 19:08 pues me parece que va a ser necesario porque porque realmente lo que sí desde luego es evidente es que la mujer está en unas condiciones completamente de desigualdad incluso en un país como el nuestro democrático que avanza que progresa etc etc pero en todos los sentidos en la violencia en el trabajo en los sueldos en fin las promociones en todo lo que hace referencia a su día a día Si de eso no somos capaces de legislar bien los viene una sociedad muy injusta

Voz 0322 19:37 claro hay otro dato muy interesante importante decir cuando se dice dijo ayer que la ley no está siendo eficaz no es cierto que cuando comparamos la tasa de mujeres asesinadas en relación con el número de denuncias es decir el número de casos de Ci no el las mujeres que entre las Si comparamos lo que ocurría aproximadamente en el año dos mil seis pues vemos que el le ha disminuido un cuarenta y dos

Voz 6 20:01 por tanto el número dilatarse de homicidio

Voz 0322 20:03 Ellos en relación a las denuncias luego estamos siendo eficaces lo que también es cierto que no falta trabajar mucho y también identificar los factores del machismo para ser capaces de contrarrestar esta reacción que se está produciendo

Voz 1826 20:17 todo lo que habíamos avanzado en educación en perspectiva de deterioro

Voz 1781 20:23 ya ya Iraola

Voz 1826 20:25 tercera la tercera campaña hasta el tercer aviso acabamos de escuchar sobre la última respuesta Denise Lorente al que desde luego le agradecemos muchísimo y lo tenemos más que está ya en un avión a punto de de despegar bueno de hecho se ha cortado la comunicación que decía no

Voz 1781 20:40 yo estoy oyendo a la azafata por letras y pensaba ya ya no

Voz 1826 20:43 no lo sabemos lo han quitado no no sé cómo te quedas tú

Voz 1781 20:46 mira me quedo con la misma impresión que me quede allí es decir con la idea esta de que vale toda la información que ese que se omite que somos incapaces por otra parte de contrarrestar inmediatamente en el momento en que se produce con datos lo que alguien puede decir a su ocurrencia no cuando él jugaba con los datos de estos datos se esconden el Gobierno hombre es evidente que los que trabajamos en medios de información sabemos que estos datos no se esconden los nuevos tenemos quizás todos uno detrás de otro no pero por otro lado lo que también es evidente es que no es un fenómeno nuevo yo oído decir en una campaña electoral aquí en en en España a Pablo Casado líder del PP no de la extrema derecha sino del PP decir que claro que es que con los inmigrantes hay que ir con mucho cuidado porque hay cincuenta millones a la a las puertas de Europa pero

Voz 1594 21:33 dónde se ha sacado esa cifra

Voz 1781 21:35 lo primero que piensas cuando trabajas en todos estos temas prueba ayer era lo mismo

Voz 1826 21:39 de sanciones de las conversaciones de café de sobremesa Irene que circula por whatsapp que por cierto alardeaba de que ellos son la formación política me refiero a Vox después la noche electoral que son capaces de decir aquello que circula por allí bueno pero lo que circula por las redes es absolutamente falso pues me parece que no es de recibo que la responsabilidad que tiene una una formación crítica lo llevé a categoría de categoría de programa sin embargo

Voz 1781 22:06 fíjate hay una cosa que a mí me me me duele muchísimo y es que está avanzando esa mentira ese efecto se está avanzando desde que en Estados Unidos Donald Trump ha sido el principal valedor de que la mentira es válida porque lo ha hecho lo ha utilizado e incluso ha llegado a decir a sus seguidores no os creáis ni siquiera lo que yo digo porque seguro que lo han utilizado los demás y lo han puesto en mi boca cuando no es cierto aunque lo digan directo delante de una cámara de televisión no luego está validez de la mentira de que viene de la primera potencia mundial está expandiendo por todos lados y eso es muy peligroso no porque al final la gente lo que busca son ideas fuertes son mucha parte del electorado busca ideas fuertes ideas que digan hombre pues esto tiene sentido tiene sentido pero claro si esas ideas fuertes se basan en mentiras como la mayoría de las que estamos viendo la extrema derecha en toda Europa pues entonces luego lo que tenemos son unos problemas tremendos

Voz 8 22:55 es algo que era financiar

Voz 1826 23:04 pues mira Rafa ya que han vuelto a salir otra vez aquí lo de las redes sociales para olvidarnos hay un poquito de lo de las Faith nuevos pero sí para tenerlas muy presentes porque son muchas horas de nuestra vida de nuestras vidas las que consumen hay un par de de campañas de campañas comerciales por ahí que por cierto han triunfado paradojas de la vida también gracias a que se han hecho virales pero que ponen el acento precisamente en eso en la cantidad de tiempo que organizamos con prioridades que serían cuestionables humanamente cuestionable

Voz 1071 23:35 es verdad porque lo dedicamos mucho tiempo a a los

Voz 1826 23:37 débiles y muy poquito a nuestros seres queridos estuvimos hablando aquí con el psicólogo y amigo de este programa con con Rafael Santandreu protagonista de esa campaña de de Ruavieja que como digo ponía el foco precisamente en esto esta semana también ha sido ha sido Vidal éxito la de Ikea que propone desconectar para volver a conectar por cierto que la la firma de decoración y de muebles promete que ellos van a cumplir iban a predicar con el ejemplo porque desde el veinticuatro de diciembre hasta el uno de enero cierran sus sus redes sociales tú le dedicas muchas horas muchos minutos a a las redes a al móvil a la Table razón Le digo bastante

Voz 1781 24:21 ante esta va que cuando estás en familia también pues es por lo que me dicen sí porque deben para mí llamen obligaba no entrar en el móvil en la a la hora de la cena no que tienen la familia a mi mujer me dijo ya basta ya el móvil no puede estar aquí digo hombre y si me llaman bueno pues ya te llamarán como antes que te llamaban y cogía el teléfono luego no pero bueno nos hoy creo que no soy un adicto creo que además esas campañas a mí las dos campañas una efectivamente la que mencionabas y que a la otra no me acuerdo ni siquiera de la marca de lo buena que me parecía la campaña es de Ruavieja Rúa Vieja efectivamente un ron uno una cosa de éstas lo único pues ese casi casi es es es muy sensible o no pero te viene decidido y se dedique la vida lo que hay que dedicarla no hay en este sentido aprovechó los micrófonos para decir el veinticuatro no esperé a mi felicitación de Navidad no la mandaré para que nadie tenga que abrir quinientas veintiséis felicitaciones de Navidad el día de Navidad no bueno pues algo algo hay que hacer no para para evitar todo ese sonido ahora es verdad es que en un móvil hay un mundo otra cosa es que tú sepas diferenciar en ese mundo que es verdad que no es verdad que que te puede influir para bien que te puede influir para mal eso es más complejo

Voz 1826 25:28 oye mira precisamente sobre esto volviendo a lo de la prioridad en el reparto de nuestro tiempo en Reino Unido una cadena de restaurantes ha hecho ha propuesto un experto tanto ellos ofrecen comida gratis el menú gratis de los niños si sus padres llegan en familia y los padres dejan el móvil al entrar lo han hecho a raíz de una encuesta en la que el ochenta por ciento de los pequeños consideraba que necesitan más atención de sus padres que se quejan porque la suelen tener puesta ahí precisamente en el celular en el móvil Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Londres en Reino Unido Begoña qué tal buenas tardes hola muy bien

Voz 0273 26:04 las tardes cuenta no es un experimento que que no tiene precedentes aquí en el Reino Unido se trata de la cadena Franken Benis que ofrece gratis como decías el menú infantil a los menores de catorce años que acuden a sus restaurantes sus padres paguen por el resto del almuerzo por la cena familiar a condición eso sí y de que el padre y la madre dejen el móvil al llegar esta es una cadena muy popular de comida relativamente barata lo que ofrecen son pizzas hamburguesas perritos calientes y hasta en fin de un menú muy sencillo posee doscientos cincuenta establecimientos en todo el Reino Unido y como decías también la oferta entró en vigor la semana pasada va a estar en vigor hasta mañana viernes se tomó esa decisión por un sondeo entre mil quinientos niños que se hizo en este país ir ese sondeo Se veía que por ejemplo el cincuenta y seis por ciento de los menores cree que querría poder hablar más con sus padres y resulta que es el momento de la cena precisamente en el que más se usan los móviles un cuarenta y seis por ciento de los menores querría que el móvil desapareciera de la mesa cuando están comiendo con la familia un veintidós un veintinueve por ciento que el móvil debería desaparecer también cuando están viendo una película todos juntos en la televisión yo veinticuatro por ciento durantes las vacaciones buena ávido chicos y chicas que han llegado a confesar que han escondido en algún momento el móvil a su padre del paga no lo pueda utilizar los padres por su parte tienen una enorme en un enorme sentido de culpabilidad el setenta y siete por ciento piensa que que en fin que pasan pasan demasiado tiempo con el móvil no demasiado con sus hijos un sesenta y siete por ciento admite que el móvil se está interponiendo las relaciones entre ellos y el resto de la familia en fin hay claramente un problema esta cadena de restaurantes ha dado cuenta y por eso ha iniciado esta campaña que cuidado si tiene éxito se proponen prolongar con oferta de eliminar los móviles a cambio de la comida gratis y otros que no galos permanentemente no solamente en esta semana de prueba

Voz 1826 28:02 desconectar para estar realmente conectados como como dice el eslogan de esa de esa cadena a la que nos referimos a la multinacional de la decoración razón

Voz 1781 28:13 me falta un detalle Begoña y los niños también dejada en el suyo no busca a los catorce años ya casi todos tienen

Voz 1826 28:19 bueno ya antes

Voz 0273 28:21 catorce años lo que sí es curioso H por ejemplo este restaurante tiene una aplicación cuenta hace falta al móvil si es que que es Vicente es decir y en ese momento sí pueden sacar el móvil a elaborar ha salido mal ha salido así de las contestaciones ya había en en Internet en plan emplean un poco de de broma pero también es cierto que que en fin la cadena aprovecha el el uso del móvil pero es un poco desolador por lo menos a que el dónde ver en los restaurantes realmente a los padres con los móviles y los niños por allí esa es algo bastante bastante frecuente es todo eso

Voz 1781 28:52 lado fijados cuando vamos a un restaurante cuántas veces decimos andaba Sistán la familia que te vas a un restaurante en teoría pues también para socializar un poco el niño está jugando con los Marcia y toso está jugando con un jovencito el padre o la madre están cada uno con su móvil no por eso yo decía que al principio creo que es una buena decisión móviles fuera

Voz 1826 29:10 sí aquí empieza a ser tendencia pues iniciativas como esta que nos ha contado Begoña Arce también desde ahí desde el Reino Unido o hemos hablado en ocasiones de excursiones organizadas para familias en las que está prohibido absolutamente cualquier tipo de de contacto con los medios digitales y con los teléfonos móviles es tablets etcétera no se allí Begoña si también hay como cierta tendencia últimamente a que a que alguna celebrity saque algunos famosos anuncian que se han dado de baja de las redes sociales

Voz 0273 29:42 la verdad que han vino a mí no me con no poca que haya alguno para que hay una muy buena no es ninguna campaña masiva dependencia de tabletas de de móviles es es enorme hablabais de hablábamos de los restaurantes pero es verdad aquello en los autobuses a la salida de los niños del colegio aquí con tres cuatro cinco años incluso niños que todavía van en en cochecito que también tener dos años y medio así ya los veo que a veces les dan pequeñas maquinitas o pequeñas tabletas hubo algún tipo de juego electrónico en que en que están entusiasmados muy tranquilos no dice nada y claro e Indonesia los pacíficos en su muro

Voz 1826 30:19 es darles la tableta o el móvil con pantalla ya suficientemente grande héroes para quedar

Voz 0273 30:24 va a ser reflejan la calidad el lenguaje lo lo lo en la escasez enorme de vocabulario que están dotando ya en las guarderías que tienen los niños

Voz 1826 30:32 pues mira recientemente hablábamos de cómo un estudio constataba que en los últimos tiempos ha bajado ha bajado considerablemente en puntos lo suficientemente alarmantes en cantidad el cociente intelectual en los en los jóvenes nivel a nivel mundial parece que una de las causas a las que se apela precisamente a eso a que a lo mejor somos o desarrollamos habilidades en otros ámbitos pero ahora todavía se continúa el cociente intelectual según la la costumbre antigua y por lo tanto hay parece que perdemos Facultades Begoña Arce Reino Unido muchísimas gracias buenas tardes

Voz 0273 31:10 os saludo a tu gracias yo acabo de decir

Voz 1826 31:12 conectar el móvil Rafa pues yo lo tengo desconectado desde que entró a bien no yo sólo lo desconectado en el estudio había bloqueado ahora

Voz 9 31:19 conecto otra vez

Voz 2 31:28 la Ventana en la red

Voz 1594 31:30 sociales a la Ventana

Voz 2 31:32 a sí sí

Voz 10 31:39 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 31:44 si soy yo el héroe de mi propia vida aussie otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente narrar primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche dobla hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo haré constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve asuelan

Voz 11 32:50 David Copperfield Charles Dickens

Voz 1594 32:53 mil ochocientos cincuenta

Voz 22 35:33 eh eh

Voz 1826 35:48 sí estamos a veinticuatro minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y hoy tomamos café compartimos esta primera hora con nuestro compañero Rafa Vila San Juan El desde Barcelona No sé cómo te has quedado cuando decías que ellos también tienen que dejar el móvil antes de entrar el restaurante porque ya con catorce años decía a nuestra compañera Begoña Arce a ver yo aquí en el Reino Unido veo a niños de cinco de tres anillos que todavía está en el carrito en un dispositivo esos en la mano que le han dejado los padres

Voz 1781 36:14 el cambio que tu decías no se ha convertido en el B visite de de nuestros días no en la canguro de nuestros días le deja eso y así se queda un rato tranquilo y de dar la brasa eh pues eso cuando estás en el restaurante pero me parece una barbaridad porque además eso es lo que hace que luego sea cada vez más adictivo porque al final te acabas acostumbrando que aquello es tu válvula de escape tu salida no

Voz 1826 36:36 oye mira los niños también como protagonistas en la en la siguiente propuesta hoy ya saben cumple la Constitución cuarenta años la Constitución española desde su desde su aprobación en referéndum pero oye inicios nos hemos marcado un juego de niños sabes que por cierto el programa clásico de Televisión Española y con Sardá vuelve ahora a principios de de año nosotros nos hemos marcado un juego de niños Maika Ávila ha estado con alumnos de diez de once años del colegio público Amador de los Ríos de Madrid precisamente de dos en dos hablando

Voz 0273 37:09 me veré en Cadena Ser punto com nosotros

Voz 1826 37:11 los a escucharlo como la Constitución lleva cuarenta años también estudiando en las aulas

Voz 9 37:17 a ver para ellos que es la Constitución que la Constitución ya me sabía a Norman

Voz 0419 37:29 creo que la Constitución española es un conjunto de leyes que dan forma al Estado

Voz 9 37:42 el seis de diciembre de mil novecientos setenta y diciembre cumplieron cuarenta años no con cuarenta y cuatro queremos Juan Carlos Felipe III

Voz 23 38:11 ya eh

Voz 9 38:14 Juan Pablo dos o modernos algunos modernos algunos antiguos no

Voz 0419 38:23 con lo de la realeza

Voz 1594 38:27 que dice la Constitución

Voz 8 38:34 siempre por una persona

Voz 9 38:36 que todos cobren lo mismo el trabajo que es les trate igual es vetara el peso de la primera y la segunda a respetar sus opiniones tenemos que que todos tenemos derecho a una educación no eres pequeños entiende que ducal pero cuando sea elevando ya tienes que aprender a

Voz 24 38:58 va a convivir esto sólo para que cuando bandos tres con alguien fue

Voz 9 39:05 es puedas convivir esos bullying pues cuando no haces para la persona es como en convertirá primero en la segunda ley

Voz 25 39:14 en todo gordo pues no

Voz 2 39:18 así no

Voz 0605 39:19 qué te gustaría que incluyera la Constitución

Voz 0419 39:22 eh que los coches como que sean de Gas Natural

Voz 9 39:27 sean eléctricos más así como las que si una persona fuma pues como yo tengo algo más pues que a veces no paso mal porque no puede respirar

Voz 26 39:40 queremos que en el dos mil y algo rara tierra bum bum bum lleváis

Voz 0419 39:49 así es que o se puede inundar se puede congelar congelar no sí porque a ver si la padecen no se destruye podríamos morir de calor o morir de frío

Voz 9 40:02 bueno hay de frío que los padres poseen más tiempo con los niños sí que trabaja mucho sí entonces están muy

Voz 2 40:16 qué es lo que es sabía pues de idiomas

Voz 1826 40:29 si le hacemos caso que hay que hacérselo a los adultos de mañana Rafa ya sabemos por dónde tiene que encarrilar se la tan manida reforma futura de la Constitución has visto no solamente los

Voz 1781 40:43 sí cuando los escuchaba pensaba claro estamos celebrando el Día de la Constitución una norma yo no sé tú Roberto y yo no la voté porque tenía diecisiete años la viví con muchísima ilusión en mi casa se vivió como un avance sustancial de lo que teníamos hasta ese momento pero yo no la pude votar luego

Voz 1826 40:58 setenta y ocho yo tenía doce pues fíjate

Voz 1781 41:01 es que siempre he pensado que teníamos la misma Darwin esto sí fíjate pues claro si no hemos votado nosotros yo me planteo que el sesenta por ciento de la población española setenta a lo mejor no la votaron no entonces celebrar esa Constitución tan cerrada quizás no sea el momento de pensar en esa celebración sino más bien en que necesitamos un marco en donde como decían estos niños tenemos que entender los tenemos que aceptar las ideas de los otros en fin escuchar todo lo que me parece que estos días no estamos escuchando no a partir de ahí generar un marco que se vaya adaptando porque es que claro sí que es verdad que esta Constitución se nos está quedando

Voz 1826 41:41 quitó antigua ellos hablaban sobre todo de otro tipo de convivencia de pasar más tiempo que los padres pudieran pasar más tiempo con con ellos porque sabían que había muchos muchos compañeros que se sentían que se sentían solos oye después sobretodo lo concienciados que estaban sobre la necesidad de de ser un poquito más cuidadosos con el planeta

Voz 1781 42:01 por el medio ambiente lo dijo antes de Gas Natural bueno pero eléctricos él sí sí claro todas las preocupaciones que lógicamente están en su futuro inmediato que es que viene ahí nosotros durante mucho tiempo se ha negado tanto tiempo el cambio el cambio climático pero los factores inmediatos son del medio ambiente es decir la polución en las calles lo que generan de cánceres lo que generan de de enfermedades la incapacidad de de moverse el ruido etcétera etcétera todo eso yo ya lo están viviendo como parte de un día a día que no quieren

Voz 1826 42:29 claro que bueno esto vamos a tener que cambiar pues si quieren ver las caras de los chavales participantes en esta pieza en este reportaje firmado en vídeo en Cadena Ser punto com por Roberto Cuadrado Maika Ávila si quieren ver las caras y conocer a David Daniela Paula alma Anna Nicole Patrick Andrej María Isabel Javier Iván Laura y Pablo ya saben ahí en la web de la Cadena Ser en Cadena Ser punto com oye is si fuera una criatura la Constitución cómo se gestó bueno pues entre otros sitios los padres de la Constitución hicieron alguna que otra escapadita a la tranquila Sierra de Gredos hasta allí hasta el parador de Gredos se marcharon en la primavera de aquel año de mil novecientos setenta y ocho para reunirse para para empezar a alumbrar la Carta Magna ya con forma definitiva así que cuarenta años después noventa años después de que fuera inaugurado ese parador continúa abierto Nos vamos hasta hasta allí Eva Legaz su directora lleva como tal dieciséis años Eva Legaz a qué tal muy buenas tardes

Voz 6 43:30 hola buenas tardes qué tal por cierto que es un

Voz 1826 43:32 un fin de semana este largo un puente muy interesante de cara a a ese negocio hostelero como como cómo está cómo están de ocupación ahora mismo en este puente

Voz 6 43:42 fue desafortunadamente están prácticamente a tiempo así en la verdad que tenemos mucho movimiento en estos días

Voz 1826 43:47 qué ha cambiado mucho el Parador desde aquel mil novecientos setenta y ocho hasta nuestros días

Voz 6 43:54 pues hombre más o menos eso

Voz 1781 43:56 sí dos ha más que

Voz 6 43:58 me dieron dos repondrá importantes desde que se inauguró parados ir a setenta y ocho no lo ha habido muchos cambios desde entonces lo único que está los de los ponentes donde se reunía unos padres constituciones efectivamente sí que viene tiene una importancia enorme no

Voz 1826 44:12 sí está considerado como un santuario en lugar de visita dentro del Parador Eva

Voz 6 44:16 mira de hecho estoy dando los ponentes

Voz 1781 44:20 y como es como es como es esa sala como es el salón

Voz 6 44:24 fue en ese momento el preciosa de que tenemos un día fantástico aquí en Gredos IU ICV desde aquí todo era el ventanal que tiene que se ve toda la Sierra de Gredos una gran chimenea de piedra que entendemos todos los fines de semana sí es muy acogedor la verdad también tenemos clara la vitrina con la información de la reunión que tenía una aquí los ponentes en el setenta y ocho como viene decíais bueno pues fotografías que todo conmemoran también la declaración de del año del XXV aniversario

Voz 1826 44:53 es una casita es una visita obligada quiero decir cualquier visitante turista pregunta por el salón hay referencias nada más llegar ahí al al Parador de Gredos

Voz 6 45:03 claro que sí de hecho casi todos los que vienen de paso que no alojan en el Parador vienen ex profeso buscando su sitio no oí pregunta cómo podemos visitarlo hay además me hace mucha la inversión las las caras que ponen las personas con Robben no sé queda

Voz 0322 45:16 como como halladas no

Voz 6 45:18 que si te más más increíble no cuenta historias retomó hasta yo salón

Voz 1781 45:22 fíjate cómo es la radio que que sin tragar los las colas del tráfico de salida de Madrid o de Barcelona estamos ahí ya estamos en el dedo ya estábamos en la sierra ya estamos disfrutando de salón de la Constitución no hay donde sí tremenda pensar en la Sierra de Gredos pensar en lo en en esa imagen que entra por la ventana ya vamos es es bueno como una felicidad tremenda iba a preguntarle no debe quedar nadie que siga trabajando porque cuarenta años de trabajo ya dan para la jubilación pero quizás alguno que entraba ese último que queda su primer año de trabajo en el Parador todavía queda o no

Voz 6 45:56 pero una persona que lo que pasa que era muy jovencita y me dice que en aquella época ella mi estaba interesada en los ponen tenía parece cosa lo que sí que hay es trabajadores que estaban aquí en en aquella época están jubilados perviven en la zona de hecho yo hemos hablado muchas veces con ellos a qué qué recuerdos tiene de aquella época igual nos dicen que trabajamos mucho siempre pues en esa Londro exponente de vez en cuando salían de paseo Del Bosque que tenemos aquí al lado hay bueno pues pues muy amables muy correctos muy cordiales entre todos ellos muy buena relación la verdad

Voz 1826 46:32 eso es lo que ha quedado con el paso del tiempo porque no ha habido ninguna leyenda no hay ninguna batallitas alguna anécdota que haya ido pasando de boca en boca de generación en generación ya desde hace cuarenta años Eva sobre no sé algo que hubiera ocurrido extraordinario en aquellos fines de semana

Voz 6 46:48 no no hay nada que has destacado la verdad es que simplemente eran a ver parece que no hacían más que trabajando porque estoy bastante pelean por delante y la verdad es que el resto de los empleados no querían tapón ni molestando casi que pasaban de puntillas por no molestar a los que está domesticada bajando

Voz 1781 47:06 claro no estuvieron un tiempo

Voz 6 47:09 bueno sería más de quince días recluido trabajando sí

Voz 1826 47:12 hombre desde luego ellos lo escogieron también para alejarse del ruido en todos los sentidos para alejarse del mundanal ruido y de y desde luego el el jaleo político no que que que generaba todo aquello que habitualmente ahora Eva el el visitante el turista que pasa por allí por el parador de Gredos de dónde viene qué es lo que busca

Voz 6 47:32 pues se busca tranquilidad Ha sido desconectadas de la ciudad hace de todo o hacer actividades de turismo activo o simplemente siento chimenea de este mismo no de otros dos crímenes que tenemos en el Parador a tomar una copita de vino alerta clanes a ver las estrellas Javier pájaros a hacer deporte y a disfrutar de la naturaleza en general

Voz 1826 47:56 tú has estado Rafa ahí en ese separador el Parador no

Voz 1781 47:59 ah pero voy a ir segurísimo que además celebrar en ese salón bueno pues toda todos esos que guardan una historia sea la historia que sea tienen en sus paredes un cierto encanto que hay que vivirlo eso se vive pues estando relajadamente me imagino que sentarse en ese salón tranquilamente pedí una copa de nuestras allá mirando viendo pensando que han pasado por aquí quiénes han pasado y que hicieron lo que hicieron pues yo creo que ya es una riqueza en sí misma no

Voz 1826 48:24 sí

Voz 6 48:25 por supuesto tenemos que es el Parador aparte de los ponentes fue inaugurado puedo hacer con sorpresa no oí como todos los invitados que Verín aquí hay sobre todo hecho una salón llamaban porque el silencio porque es que ahora mismo aquí no sé absolutamente nada más que dos pájaros al hijo del paisaje precioso y entonces era como un sitio totalmente inspirador no para para trabajar mucho Manuel Fraga era aunque cliente habitual del Parador venía ya a pescas