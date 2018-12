La Ventana (06/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 hola seis las cinco en Canarias vía de importantes caídas en las Bolsas al cierre el Ibex ha perdido casi tres puntos José Luis Sastre

Voz 1071 00:11 buenas tardes Roberto la caída la Bolsa española va en sintonía en realidad con el resto de parqués europeos el día ha sido malo en general los expertos lo atribuyen a las tensiones comerciales que hay Eva Vega entre Estados Unidos y China

Voz 0545 00:20 la tensión que se agrava por la detención en Canadá

Voz 0605 00:23 es una ejecutiva de la tecnológica china Hawai a petición de Estados Unidos por la supuesta violación de las sanciones contra Irán así explican los analistas consultados el desplome de las bolsas en torno a un tres y medio por ciento han caído París Milán y Frankfurt Londres ha dejado tres puntos porcentuales ir español IBEX35 sufre la peor caída desde agosto de dos mil dieciséis al dejarse un dos con setenta y cinco por ciento se coloca por debajo de los ocho mil ochocientos puntos la situación en Europa empeorado con la apertura de Wall Street en Estados Unidos donde el Dow Jones pierde hasta ahora un dos coma seis por ciento

Voz 1071 00:57 por la crónica internacional vamos a seguir porque las negociaciones en Ginebra entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sahara Occidental prosiguen Marruecos se niega a negociar un referéndum y el Polisario sigue que se libere a pero

Voz 1826 01:07 los políticos corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 2 01:10 en el comunicado conjunto emitido después de la mesa redonda de Ginebra sobre el Sahara Occidental el enviado de la ONU Horst Köhler y las cuatro delegaciones de Marruecos el Frente Polisario Argelia Mauritania anunciaron una nueva reunión similar a principios de dos mil diecinueve todas las partes coincidieron en que la cooperación la integración son las mejores maneras de enfrentar los desafíos de la región por lo tanto se espera una solución pacífica como dijo que era posible el propio enviado especial tras la mesa redonda de dos días

Voz 0605 01:38 Marruecos se ve como una buena señal el que la mesa redonda

Voz 2 01:41 la de diálogo continúe en dos mil diecinueve tendría que celebrarse en el primer trimestre antes de que el secretario general de la ONU Antonio Guterres envíe el informe al Consejo de Seguridad

Voz 1071 01:51 el vicepresidente catalán Pere Aragonés llama a las reivindicaciones pacíficas después de los incidentes que se han producido esta mañana en Girona han acabado con veinte heridos uno de ellos grave quince de los heridos son mossos se había convocado un acto con el apoyo de Vox en defensa de la Constitución ya ha irrumpido un grupo independentista para impedirlo la policía catalana ha tenido que cargara escuchamos aragonés

Voz 1590 02:09 no en Dublín aunque estén contexto

Voz 1673 02:12 este no tenemos que olvidar el contexto en el que estamos el de una extrema derecha que en toda Europa está cada vez más presente esto evidentemente tensiona pero lo que tenemos que hacer como sociedad es ser capaces de responder desde el civismo desde el pacifismo y desde los valores democráticos Dolors democrática

Voz 1071 02:27 es que pedía civismo y añadía que había que entender el contexto no

Voz 3 02:31 pues ahora Toni López buenas tardes qué tal muy buenas a punto de cerrar su clasificación al Real Madrid a octavos de final gana seis uno al Melilla lo que hace un global de diez uno que le metería en octavos a las seis y media se juega el Huesca Athletic con la renta cero cuatro para el Athletic y también el Eibar Sporting de Gijón con la ventaja dos cero de los asturianos en la ida puede ser lo único que pueden segunda en octavos a las nueve menos cuarto Betis Racing con el cero uno en la ida para el Betis en la Euroliga baloncesto hoy a las siete Debut unos Barça Lassa a las nueve menos cuarto Milan Herbalife

Voz 1071 02:58 Canaria seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 4 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 la Red Española de inmigración cifra en un cincuenta y siete por ciento el aumento

Voz 1826 03:08 de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la con

Voz 1915 03:11 unidad en lo que llevamos de año representantes de esta entidad semana reunir la próxima semana el doce de diciembre con la Comunidad y la Federación Madrileña de Municipios en las últimas semanas están produciendo tensiones en muchas localidades que no quieren alojar a estos menos las entidades sociales piden diálogo y coordinación entre administraciones Rafael Escudero ex director general de la red madrileña de inmigración

Voz 0356 03:31 va a haber un incremento en las llegadas eso es evidente lo dicen todas las fuentes públicas también las de las entidades sociales este reto al que se enfrenta el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid el conjunto los ayuntamientos no puede seguir siendo objeto de pelea partidista y por eso nos unimos a las formaciones que han pedido recientemente un gran pacto autonómico en esta materia y alentamos a todas las instituciones a que sigan ese camino necesario por el bien de los niños

Voz 1915 03:58 la Policía Nacional ha deportado Argentina uno de los cabecillas de los ultras de Boca Juniors a su llegada a Madrid el resto de aficionados ha ido llegando en las últimas horas para la final de la Copa Liberta

Voz 5 04:07 no es que se jugará el domingo en el Bernabéu

Voz 1915 04:10 door de trescientos efectivos de Policía Municipal y agentes de movilidad para velar

Voz 1826 04:14 la seguridad el próximo domingo durante el partido

Voz 1915 04:16 los expertos hablan del impulso que puede ofrecer esta cita deportiva a la marca Madrid Jaime Fortuño es profesor de marketing de la EAE Business School

Voz 6 04:25 Madrid está en boca de todos y eso tiene un valor altísimo para todas las marcas que están vinculadas al Real Madrid que están vinculadas a Madrid ciudad que están vinculadas a España como país y todo esto teniendo en cuenta que Madrid y que España han querido organizar unas Olimpiadas quieren ser organizadores del Mundial dos mil treinta y por ello pues tienen que dar ejemplo si tienen que dar crédito de que de que pueden ser ellos los organizadores

Voz 5 04:50 cielos despejados en toda la Comunidad con temperaturas más altas de lo normal a esta hora tenemos quince grados en el centro de la capital

Voz 1071 05:00 es todo por el momento la información sigue en la Cadena Ser La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 08:57 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 09:01 las seis de la tarde y nueve minutos las cinco y nueve en Canarias en algunas cosas desde luego no ha lugar a la discusión que estamos básicamente de acuerdo por ejemplo en lo indispensable que es el humor que no sirve como una estupenda válvula de escape que a veces no nos queda más remedio que refugiar los en él así que atendamos a la historia que hoy nos cuenta Nieves Concostrina

Voz 13 09:26 en La Ventana acontece que no es poco un relato pero

Voz 1826 09:30 ante la historia con Nieves Concostrina

Voz 13 09:33 en la Cadena Ser

Voz 0605 09:42 no han oído hablar de Enrique Jardiel Poncela fue un autor teatral de mediados del siglo pasado de pluma genial gamberro y acosado por esa rancia fauna que tiene por oficio el de ofendido Jardiel Poncela llevó su humorismo hasta el final por eso el epitafio en su nicho dice Si buscáis los máximos elogios Morillo eso hizo morirse para que ahora ya se ha considerado un gran humorista dramaturgo hoy es lo que vamos es a la que se lio en uno de sus estrenos el seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete el teatro cómico de Madrid puso en escena la obra como mejor están las rubias es con patatas en el patio de butacas hubo bastonazo bofetadas no fueron las rubias las benditas Jardiel Poncela era un genial dramaturgo hoy humorista con títulos que no suenan a todos los ladrones homogéneo honrada Cuatro corazones con freno marcha atrás Eloísa está debajo de un almendro tuyos somos tres en fines que la lista sería interminable todas ellas con tramas inverosímiles divertidísima Ashley rozando lo absurdo la obra como mejor están las rubias es con patatas no fue de las mejores pero sí igual de loca iba de lo siguiente un médico al que se creía muerto en la selva africana vuelve a casa y se encuentra a su mujer casada con otro este segundo matrimonio deja de ser válido para gran disgusto de la esposa pero la cosa se complica cuando la mujer descubre que su legítimo marido sea traído una fea costumbre de la selva resulta que se ha vuelto antropofagia a partir de aquí hay una trama enloquecida con veintiséis actores en escena el día del estreno aquel seis de diciembre el patio de butacas se lleno de caballeros que no dejaron el bastón en el guardarropa porque sólo fueron armar bulla desde la primera escena golpeando el suelo eran los enemigos de Jardiel Poncela los tontos habituales que en vez de pasar de ir a verle van a los teatros a reventar la obra

Voz 5 11:53 hace siglos que están ahí y ahí sigue

Voz 1 12:05 sí

Voz 0605 12:08 Jardiel Poncela era un personaje peculiar políticamente controvertido los de la izquierda no lo soportaban porque lo consideraban de derechas y los de derechas no lo querían porque les parecía un libertino que iba a su bola tampoco hacía amigos entre los críticos decía que eran parásitos de la literatura que había que fumigar los a todos un día en el estreno de una obra antes de que entrara el público desmontó la butaca donde se iba a asentar el crítico le dio la vuelta la tornillo al revés y le puso mirando al fondo Alfonso el teatro que arte Jardiel Poncela murió con cincuenta años quizás con prisa harto de tanto linchamiento para cumplir con lo que reza en su nicho si buscáis los máximos elogios Morillo

Voz 5 12:58 pues no es mala frase no la verdad tampoco está a la música que le acompaña ahora la música daba a poner como cada semana Radio Olé

Voz 1 13:12 radio listo una mitad particular para observar Conner

Voz 16 13:18 Ibrahim

Voz 15 13:25 esto

Voz 5 13:47 ahora ya se puede decir abiertamente en aquel tiempo era muy difícil salir yo tenía

Voz 0545 13:54 dieciséis años y recuerdo primero ver la película y después disfrutar de aquel disco Fiebre del sábado noche porque no sólo no sólo era la película La banda sonora no

Voz 5 14:06 es un universo un universo total

Voz 0545 14:09 a mí me gustaba mucho bailar en las discotecas me gustaba cuando había una canción detrás de otras no sé si me explico cuando las canciones tenían estructura de canciones no no era solamente música para bailar sintonizó

Voz 17 14:23 a esto

Voz 0545 14:26 de John Travolta bueno si lo Bailén muchísimas veces tiene canciones lentas eh

Voz 1826 14:32 yo sé que la que más te gusta hablando de canciones lentas yo creo que es esta

Voz 18 14:37 por aquí

Voz 1826 14:45 Isabel es lo que decía los Villa

Voz 0545 14:48 mira nada de lo que decía sabía para mí esta música significaba que John Travolta volvía en el metro de Nueva York que estaba lleno de grafitis de pintadas

Voz 1590 15:00 Biel baldías sólo estaba derrotado

Voz 0545 15:02 no me parece que tenía un moratón en el ojo porque después de un papel

Voz 1826 15:05 la idea de que el concurso de baile maravilloso pues sí es no pertenecía a la banda sonora de de la película que trajo aquí a España muchos adolescentes de ese momento que quizá vestían de rockabilly de cara al escaparate pero en casa después escuchaban escuchábamos esto Fiebre del sábado noche se estrenó a finales de mil novecientos setenta y siete pero los cuarenta años de la Constitución nos llevan al setenta y ocho llegó aquí unos

Voz 0545 15:57 oye aquí en el setenta yo estoy fue en el setenta y ocho el gran año de John Travolta yo así celebrar la Constitución española pero la verdad es que visto con el tiempo mira la me he dado cuenta de que la película es muy buena y la banda sonora con este punto hortera discotequero me encanta pero bueno se trataba de eso de remo me lo que que es lo que estábamos escuchando en aquel mil novecientos setenta y ocho en diferentes edades de la vida era una estudiante de instituto yo era de instituto tenía dieciséis años en Madrid Gem en Madrid en el Instituto Isabel la Católica un instituto sólo para chicas eso eso contestó en el Retiro dentro de rateros todo todo muy castizo no

Voz 5 16:40 a quién te has traído porque he visto que has vivido acompañada de un sueño

Voz 0545 16:43 pues mira estado estado pensando porque era difícil encontrar el perfil que yo quería y el perfil era el de una persona que de categoría eh

Voz 5 16:56 sí sí yo es que lo está viviendo digo me suena este señor pues bueno que me lo presente Elvira que ha sido no

Voz 0545 17:02 solamente que sea una persona que tenga que tuviera la cultura como para decir que quiera cuáles eran las cosas de fuera que no estaban llegando las cosas de aquí que merecía la pena sino que sea alguien a quien también le gusta lo popular como esta este How deep is your love de John Travolta de los billetes no yéndose dicho aquí que además necesitaba que tuvieran entre seis siete años más que yo para que fuera en diferentes edades yo era adolescente ir a que me invitado estuviera ya en un mundo más revolucionario universitario y he dicho

Voz 5 17:35 a quién aquí una tenía tan cerca que casi me muerde era Antonio Muñoz nombres Antonio Buendía decía yo digo usted este señor me suena mucho conmigo yo Molina qué tal buenas tardes buenas tardes así que tú que estabas haciendo eh en aquel mil novecientos setenta y ocho con seis siete años más que Elvira no por qué no entramos le hubiera sido un pecado

Voz 19 17:57 hay una inscripción he dicho he dicho que si os conocía

Voz 5 17:59 pido bíblico no no no no

Voz 19 18:02 estaba yo he estado en el último año de la carrera ganada estábamos terminando la carrera esto a ir a una persona muy concienciada políticamente no entonces estaba muy activo en esa época claro

Voz 1826 18:15 tú escuchabas entonces cosas más escuchadas habíais pero escuchabas masa labor

Voz 5 18:20 de todo hubiera querido un término

Voz 19 18:26 a mí me me esta canción esta canción era muy muy escuchada entonces en esa época no un poco antes sobre todo no pero pero bueno era parte de la atmósfera sonora que había en esa época no claro para los que como él lo Universidad el mundo de los Bee Gees y todo eso no le quedaba más lejos porque éramos bastante rancio mucho pero esto no es decir que desde ese nuestro vestuario eso ir vestido rockabilly Cabilia pues nosotros éramos un poco como prerrománicos digamos con con una barba si con eh era algo que acordase como ibas vestido por ejemplo si vuelve a hay foto mía que no que lo que lo denuncian públicamente como diría entonces lleva íbamos de uniforme claro igual con tu con tu pelo con tu pelo largo con era sí y además había también se decía hoy Elvira una una cosa que se ve mucho las películas entonces que era un jersey de cuello alto terrible un tejido muy fino que que era para gente que no sus Chava mucho que hacer en los piso universitarios los que fijaron la película de entonces se ve barbudo o gente con las patillas muy larga y con un jersey de cuello cine debajo de un jersey de lana ya una casa de una sudoración tremenda no suena muy muy de esa época no ese día era Costello se nota acuerdos bueno me acuerdo me acuerdo o concierto vaguedad porque para una persona así muy concienciada yo de la es no teníamos mucha convicción democrática profunda es decir no sabíamos lo que era realmente sabíamos muy bien lo que no queríamos que es claro que no habíamos querido al franquismo y que si queríamos que aquello acabara no estábamos contentos de que hubiera acabado

Voz 1826 20:20 voy a votar sí se fui a votar

Voz 19 20:23 con fue la segunda vez que voten vivida la primera vez que vote fue el año setenta y siete una mayoría verdadera convenció

Voz 1826 20:30 no sé si la primera vez que vote fue

Voz 19 20:32 en este asunto hay siete y la segunda fue en el setenta y ocho voten con con con bastante gente fin es decir tenía la como una conciencia vaga de que había que votar que sí pero claro también había mucha otras cosa que a mí en ese momento me

Voz 20 20:50 me producían rechazos no bueno pero yo sé que Antonio estamos está sonando Labordeta toda el día no y está muy bien porque además todos sentíamos mucha simpatía por Labordeta pero yo sé que a él le gustaban otras cosas hemos dicho que a lo mejor no no la música de discoteca pero yo estoy segura de que por ejemplo

Voz 0545 21:09 L'Oréal Gaynor construido algún baile

Voz 19 21:12 tal eso volvieron con refuerzo esa canción recuerdo isla es la de Báez recuerdo perfectamente

Voz 1826 21:21 de ciudad en el coche con Nino

Voz 19 21:23 a entonces que volvía de enterarme de que tenía que irme al ejército El País Vasco no y entonces las radios sonaba esta canción

Voz 0545 21:31 a una señora que es una transición muy buenas

Voz 19 21:33 mi tiene una importancia enorme saber porque sinceramente a mí las canciones decir mi aspecto era más rancio que yo pero quería tú

Voz 1826 21:44 los compañeros de universidad le podía confesar claramente que te gustaba que eso te digo a los pies con Gloria Gaynor no no no no eso a mí me gustó mucho también el año

Voz 5 21:54 pero bueno vamos a escuchar mamá voy por favor la radio

Voz 21 22:02 hay mensajes sobrevive

Voz 1826 22:29 esta sería otra de las canciones como decía antes Elvira con melodía de las que le gustaba bailar en la discoteca no tú no tenías edad para votar por lo tanto aunque aunque sí bajó la edad a los dieciocho años creo para el referéndum de la Constitución yo creo que pues ahí la primera vez estoy seguro creo que fue si a través de una creo que fue el Gobierno voy a través de una excepción que se hizo aunque después ya lo recogía la constitución a partir de ese momento que la mayoría de edad y por lo tanto la edad para votar eran los dieciocho años pero tú no los tenían tú

Voz 0545 22:57 nos tenía pero sí que había una concienciación política yo no sé si crecíamos antes son madura vamos antes pero desde luego los chicos y las chicas de de diez de dieciséis años de diecisiete ya sabíamos bastante bien el país en el que estábamos viviendo no creas

Voz 19 23:15 había muchos jóvenes mucha gente de instituto

Voz 0545 23:17 la juventud del Deportivo que cuando yo iba

Voz 19 23:20 cuando había Reunión acosadas y por convocatorias de manifestaciones había mucha gente de organizaciones juveniles de la joven muere roja de las Juventudes Comunistas Lage tú es Twitter es decir que la gente muy joven había gente muy joven muy batallador hay muy concienciada

Voz 0545 23:39 me ha hecho gracia que antes me nombraran porque estamos haciendo una lista de las cosas que nos gustaban justamente en ese año me hablabas de Rosendo Mercado que es verdad que luego comida se comió a todo

Voz 19 23:52 a él eh eso fue miente rockero eso fue muy injustos no pues entonces estaba acuérdate entonces estaba Burning por ejemplo que era un grupo popular y Ximo que que ha tenido una canción Mendo isleño ño no había avión rock en en España muy interesante y que efectivamente cuando llegó a partir del año ochenta llegó la el movimiento este de la movida dentro de clase ahí también no porque esta gente era más de barrio más de barrio pero yo recuerdo que las canciones de Leño por ejemplo eran canciones extraordinaria

Voz 1 24:30 era como esta

Voz 1826 24:58 Elvira pero no me has dicho tus quiénes alguna imagen algún plas yo guardo uno furioso sobre aquel seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho yo tenía once años y recuerdo está ardiendo prácticamente todo el día la tele en blanquinegro evidentemente recuerdo Los Pecos sí sí recordó a Los Pecos que creo que ya tendrían dieciocho porque yo tengo esa imagen ya sabes que después no se engaña bastante la memoria y que hay mucha gente que dice haber visto el asalto de Tejero en vivo cuando no cuando es imposible en la tele pero yo guardo en la memoria que Los Pecos salían de votar de un colegio electoral al que le preguntaba a un compañero un reportero de televisión infantil a lo mejor es eso

Voz 0545 25:38 bueno lo que lo que sí es verdad es que claro yo vivía en un barrio de Madrid Llera muy chica de barrio hoy sí es verdad que empezó a despertar en Madrid una conciencia de la ciudad aparte de las asociaciones de vecinos y todo eso una conciencia cultural y estética empezó el cine la el cine madrileño como se llamaba la la nueva

Voz 19 26:01 comer en una nueva comedia amarillo suenan nuevos

Voz 0545 26:03 es que eh suelo nuevo eso era nuevo completamente que era una especie de imitación a lo pobre de Woody Allen y todo esto empezaron empezó en cine y empezó la música contarnos un poco cómo éramos nosotros mismos yo me acuerdo por ejemplo de películas como qué hace una chica como tú en un sitio

Voz 5 26:21 pues tal como esta

Voz 15 26:28 qué más

Voz 5 26:47 no se guardar las mejores condiciones de la película esto es que ve la película que hace una chica como tú en un sitio como este raro en la música

Voz 19 26:59 entonces había sido muy popular que ya de Tigres de papel la primera película de Fernando Colomo no es todo empezando una cierta recuperación de eso efectivamente muy acentuada por el potaje por la influencia Woody Allen Woody Allen yo recuerdo la lista de estamos haciendo una yo recuerdo el año setenta y ocho fue el año

Voz 5 27:20 yo que yo vi

Voz 19 27:22 de los sueños

Voz 5 27:25 oye por cierto que me hablabas antes

Voz 0545 27:27 por Tania del cine de del cine erótico del cine porno

Voz 19 27:33 el cine porno todavía no ha llegado en el cine es es

Voz 0545 27:36 el finés se es tú

Voz 19 27:38 es una documentación patéticas no pero el cine se llegó mucho antes que el Fine X es decir cuando antes de que se aprobara el cine cine X la pornografía explícita el cine Ése era un quiero y no puedo

Voz 1826 27:52 de alto contenido erótico sí sí dentro

Voz 19 27:54 entonces era había un se veía algo se veía algo se de llega parte superior pero se veían simulaciones pero no llegaba aquellos no llegaba a pero era era super populares Asperger Chloe había cine especializado en en Península eh

Voz 1826 28:11 es decir que lo de El último tango en París cuando ya se pudo ver aquí o la serie de películas sobre Manuel eso eras cine S

Voz 19 28:19 por último sangre oraciones eran una cuando pero las películas de Emmanuelle si Manuel hay mucha otra que es haciendo aquí que no tenían título muy gracioso recuerdo un esa o soy lesbiana Mi cuerpo en mi tormento

Voz 5 28:32 madre mía no soy soy piano no perdón

Voz 19 28:35 ninfómana se someterán película ya terminales no para para Soldado un domingo por la tarde

Voz 23 28:45 que maravilla también Novecento que es estreno me parece

Voz 5 28:50 en España en el año setenta

Voz 23 28:52 hay ocho o como hemos dicho Solos en la madrugada

Voz 1826 28:56 Solos en la madrugada es la película de Garci con José Sacristán que está ambientada en la radio supuestamente no se dice pero está rodada aquí en la segunda planta de lo que era Radio Madrid que está ambientada en realidad la Semana Santa de mil novecientos setenta y siete que es cuando se legaliza el Partido Comunista esto pertenece a esa pena

Voz 24 29:15 hoy también se acaba Solos en la madrugada se acaba por esta temporada pero van a acabarse para siempre la nostalgia y el recuerdo de un pasado sórdido la lástima por nosotros mismos se acaba una temporada que ha durado XXXVIII hermosos años somos adultos a lo mejor un poquito contra hecho pero adultos ya no tenemos Papa que cosa así somos huérfanos gracias a Dios estamos maravillosamente desamparados ante el mundo

Voz 1826 29:59 acaba una temporada de treinta y ocho años nos quedamos sin papá ya no tenemos Papa no hablaba de la temporada de Solos en la madrugada no hablaba de la temporada de un programa de radio no

Voz 19 30:08 pero habían acabado Fontàs pues estos treinta y ocho el cine en esa época era muy importante era mucho más importante de lo que ahora nadie puede imaginar no porque llegaron tantas películas no sólo las que se estaban haciendo en ese momento sino las que habían estado prohibida llegaron como una avalancha no entonces ir al cine era una cosa que eso ya no no no se pueden

Voz 5 30:31 por ejemplo llego una película importantísima que fue el cazador que recordamos que por ejemplo Dati por cuestiones ideológicas en este momento no te gusto luego te ha gustado mucho las películas que no pudo injustos por ejemplo había había películas que no estoy no por ejemplo por ejemplo el cazador que es una película maravillosa no podía gustar yo recuerdo las críticas

Voz 19 30:51 tremenda de Diego Galán Fernando Lara que era nuestro nuestro cine no entonces eso en una película que era una celebración supuestamente del imperialismo tú fíjate no era una película imperialista

Voz 5 31:04 entonces no no te podía gustar aunque te gusta no te podía gustar y Superman tampoco te puede gustar porque

Voz 19 31:10 que también llegó que también llegó y luego te das cuenta claro pero es que es muy difícil es muy difícil aprender aprender es la libertad es difícil tener paciencia para llegar a ella pero es muy difícil también aprender ejercerlo y nosotros mucho hablo cuando digo nosotros digo la gente progresista de esa época concienciada tal teníamos mucho muchos tabús y tenían muchas prohibiciones interiores mucha música

Voz 5 31:38 la música pop no te podía gustar la tele te podía gustar salvo uno de animado

Voz 19 31:46 con lo vasco hoy polaco que deben cuando eso sí te podías

Voz 1826 31:48 precisamente Ángeles mira eso sí la clave también pero Isabel Tena allí Mercedes Milá

Voz 25 31:56 Mercedes Milá deben gran parte de su popularidad al programa televisivo dos por dos las hemos sorprendida en diversos momentos de su vida diaria para que cada de ellas nos explique cómo es la otra

Voz 1489 32:06 de su imagen en fotografía osea fotografiando Isabel Tena ahí especial a la mejor que hay en este momento en la casa tiene unos ángulos de cara a quedar muy bien y eso no es ninguna novedad porque lo podéis ver en cualquier momento bueno Mercedes Milá no la conocí personalmente hasta que se planteo el que presentaremos el programados por dos juntas y luego ya cuando nos conocimos

Voz 1 32:26 me caía muy bien en las por pereza Flores si te di

Voz 19 32:31 aticen te podía gustar a la televisión Elvira hay hay otro recuerdo terrible pero arduo vaca ahora

Voz 5 32:40 qué tal

Voz 19 32:41 que también estaba entonces no es que dentro

Voz 1826 32:45 bueno yo recuerdo también llegó a cara que era el dúo de granadinas que había empezado a triunfar en Radio Tele Luxemburgo y que después

Voz 0545 32:52 no digo que no es que el duo va cara pero sí que es verdad que en la presentación que hacían la una de la otra es como tan inocente no hay ahora nunca una mujer hablaría en esos términos de otra

Voz 22 33:10 de

Voz 1826 33:14 estabais de acuerdo el lunes Eduardo Aute os podía gustar a los dos

Voz 26 33:17 sí se Gran Combo

Voz 0545 33:21 citó tenía

Voz 26 33:23 algo dulce que le gustaba mucho

Voz 27 33:26 no sé si con esta canción además sin importancia política sentido pues está hecho con motivo de los fusilamientos de septiembre el setenta y cinco

Voz 22 33:42 Elvira Lindo

Voz 5 33:43 Antonio Muñoz Molina te ha gustado muchísimo que te trae

Voz 1826 33:47 yo creo que tú habías dicho al principio como idea de categoría te has quedado con

Voz 5 33:53 puedes

Voz 8 33:54 eso

Voz 1826 38:28 abrimos una semana más aquí nuestra Ventana del Arte Miquel del Pozo qué tal bona tarda buenas tardes buenas tardes Roberto en lo que llevamos de temporada hemos recorrido épocas y artistas diversos desde Rembrandt Goya al lado de la Conthe hoy empezamos un recorrido lo por obras de arte un recorrido que iniciamos en Italia escuche

Voz 1280 38:52 Palermo Sicilia caminamos por las ruidosas calles de la ciudad hasta llegar a la entrada del Palazzo Abate entramos y cruzamos el maravilloso claustro que nos aísla de la ciudad para para el encuentro con el arte recorremos las salas del museo admirando las obras si también la intervención moderna del arquitecto Carlo Scarpa para exponerlas entonces llegamos a la sala diez descubrimos una imagen

Voz 10 39:20 para Anakin banca estaremos suficientemente preparados estamos ante una de las obras de arte más extraordinarias jamás creada

Voz 1280 39:29 en una pequeña tabla del tamaño de una portada de un periódico hay una mujer pintada que estaba leyendo hace un instante peruano ha hecho que interrumpa su lectura tiene la mano derecha levantada y con la izquierda se sujeta el manto que cubre su cabello sobre un atril el libro que leía permanece abierto todos estos detalles nosotros los vemos luego en una segunda mirada porque al entrar con la primera impresión no conseguiremos apartar los ojos de su rostro iluminado enmarcado por el azul del manto la belleza existe y está en esta sala se acerca un grupo de turistas acompañado alguna guía Issing que se nutre escuchamos parte de su explicación del color más allá de los datos anuales sobre el pintor y la época de la obra no sorprende cuando afirma que el cuadro representa una Anunciación miramos de nuevo la pintura a la mujer que estaba leyendo y nos preguntamos contrariados si es una Anunciación dónde está el Anged estamos ante la Anunciata pintada por Antonello da Messina en la segunda mitad del siglo XV una pintura que tiene más

Voz 5 40:41 de quinientos años sin embargo sí

Voz 1280 40:43 Viva ha sobrevivido el paso del tiempo y los saxos podemos mirar la hoy

Voz 1826 40:53 sí es una Anunciación donde está el ángel bueno quédense nosotros nos vamos a quedar con esta pregunta es uno de los misterios a nadie se le escapa que el sábado estamos hoy arranca el puente el sábado es el día de la Inmaculada Concepción Miquel del Pozo nos propone mirar de qué manera el arte ha representado precisamente eso el momento de la Anunciación porque Mikel esté estamos ante uno de los grandes temas de la historia del arte cristiano que es este como decíamos el de la Anunciación no

Voz 1590 41:22 sí sin duda además un tema que todo el mundo conoce que solamente todo el mundo identifica cuando ha entrado museo una iglesia identifican el cuadro La Anunciación a la Virgen vemos al Ángel que anuncia ya la Espíritu Santo que que baja del cielo salvo que todo el mundo conoce a todos identificamos pero lo que quizá a no somos capaces de percibir es que dentro de los cuadros de la Anunciación es posible identificar en qué momento exacto de la historia representa ese cuadro porque el anuncio de la Ángel en realidad es una historia que se desarrolla en el tiempo el ángel aparece anuncia la Virgen pregunta se produce el milagro el ángel se va Rea si si fuera una película La Anunciación sería una secuencia que duraría unos minutos pero el pintor tiene que elegir un fotograma que fotograma de esa secuencia a utiliza para para representar la historia y sabemos por textos del siglo XV que los sermones en la iglesia será muy consciente de esos distintas fases que había dentro de la Anunciación y eso ser sede y se pueda identificar en los cuadros

Voz 1826 42:18 sí porque es ahí no en el siglo XV cuando se identifican claramente las distintas fases vamos a ir viñeta viñeta cuál cuál es la primera fase Miquel

Voz 1590 42:29 claro el primer momento es el momento de la inquietud agregó intentemos imaginar la escena la Virgen está en su habitación leyendo y de repente aparece la Ángel claro como reacción a la virgen ante eso como haríamos todos nosotros momento de sorpresa casi de espanto de gran inquietud de repente ha aparecido el ángel hilos cuadros que se centre en este momento vemos esa reacción contrariada de la Virgen por ejemplo hay una pintura maravillosa los Uffizi de Simone Martini donde vemos cómo la Virgen Se está girando casi como dando la espalda al al ángel y como con su mano se cierra el manto casi como viéndose proteger reaccionando antes aparición o en los mismos Uffizi hay otra Anunciación maravillosa de Botticelli de a la Virgen se aparta casi como queriendo salir del cuadro y con la mano intenta detener al Ángel casi diciendo no me toques vemos como la Ángel incluso tiene la actitud de No te asuste es claro pensemos en ese momento la Virgen no sabe en quién con qué intención ha aparecido a ese ser celestial

Voz 1826 43:28 es decir que la primera fase seria no sé si llamarla la de la sombra o no el asombro inicial

Voz 1590 43:34 el asombro ahora inquietud a la sorpresa incluso hay hay una pintura de Lorenzo Lotto para hacerlo más evidente que en medio de la pintura hay un gato asustado mostrando la reacción que la misma que tiene la Virgen que también se está apartando ante la la aparición de la Ángel

Voz 1826 43:59 tras ese asombro inicial tras el susto como decías Miquel la segunda fase que sería ya la de la reflexión

Voz 1590 44:05 no claro a el susto el anuncio del Ángel y entonces la Virgen reflexiona sobre lo que acaba de vivir en estas pinturas vemos su momento de introspección la Virgen está pensando están meditando sobre aquello que acaba de decir el ángel y lo vemos perfectamente en una pintura de fracaso vale que está que están Huaxi pero también muchas otras donde vemos que la Virgen está pensando y Ángel en este caso no habla está esperando a cuál es su reacción

Voz 1826 44:31 sí ese momento de de introspección hemos pasado por el susto la reflexión que fase empiezan Todd claro después

Voz 1590 44:37 meditar lo que le ha dicho Ángel entonces viene la pregunta de la Virgen entonces es la Virgen la que habla la Virgen se dirige al Ángel lo vemos en las pinturas que es la Virgen la que tiene la mano hacia adelante que en pintura siempre una mano avanzada es el personaje que está hablando así como al inicio El ángel era que tenía la mano avanzada porque anunciaba ahora es la Virgen que pregunta y claro que pregunta pregunta hacia la pregunta clave dice cómo puede ser esto sino conozco hombre cómo voy a concebir sino conocido nunca un hombre hacia la pregunta la pregunta del misterio hacia la Ángel y eso lo vemos en en las pinturas

Voz 1826 45:31 no estamos en la siguiente fase que sería la de la aceptación Miquel

Voz 1590 45:36 pero tras la pregunta el Ángeles responde el explique y entonces la Virgen a acepta para explicarlo a los pintor representan como la Virgen sea rodilla para recibir humildemente a Cristo vemos con unas pinturas a por ejemplo las de France bélico la famosa Anunciación de Francesco que hay en el Museo del Prado hemos como la Virgen está arrodillado se esperándose para recibir al Espíritu Santo este caso siempre demos el Espíritu Santo que está volando bajando del cielo llegando hace ella es muy interesante como en estas pinturas el Ángel eh no interviene porque en ese momento ya no está haciendo nada el ángel Se retira sea rodilla casi para dejar que pase el Espíritu Santo que es el el protagonista de ese momento del momento de la aceptación

Voz 1826 46:17 vamos llegando entonces al fin de las fases de la Anunciación

Voz 1590 46:21 claro cuando una vez ha llegado a El Espíritu Santo la Virgen ya tiene a Cristo Dios

Voz 19 46:26 Fernado en su vientre y en ese momento el Ángel

Voz 1590 46:28 se va Iker a la Virgen son a esas famosas pinturas llaman las Annunziata donde aparece la Virgen Sola la Madonna se quiere representar ese momento de plenitud donde ella siente que en su interior ya tiene a Cristo

Voz 39 46:56 el mosso no

Voz 1826 47:02 volvemos por lo tanto al inicio a la introducción que escuchábamos hoy a la Anunciata de Antonello da Messina

Voz 1590 47:09 sí claro porque a Antonella además tiene tiene dos anunciadas la de Palermo que hemos oído antes la introducción y otra que está aquí está en

Voz 1826 47:17 en Munich en sí la de Múnich

Voz 1590 47:19 la mente pertenece a este momento final al momento de que la Virgen ya recibido a Cristo la Virgen la actitud que tiene de plenitud demos como cómo intenta reflejar ese momento tan especial que tiene que ser el de el de es el el el de ese embarazo que acaba que acaba de recibir y que lo sienten su cuerpo eso claramente lo vemos en en Múnich y esta ha sido la la la interpretación tradicional también que ha recibido muchas veces la de Palermo pero la historia de Palermo podría podría ser distinta si si nos fijamos en en en el gesto de sus manos no parece que sea ese momento final sino que sea otro momento sino el momento inicial el momento del inicio el momento del anuncio

Voz 1826 47:58 vamos a ver si desentrañar el el misterio nunca mejor dicho porque se acuerda no de la frase de quién de quién no servía de guía la frase aquella la la pregunta con la que decíamos vamos a quedarnos aquí con esta duda de pero donde está el Ángel dónde está dónde está el ángel Vic

Voz 1590 48:14 en este caso el Ángel seríamos nosotros los espectadores que hemos llegado delante del cuadro imaginemos la Virgen estaba leyendo estaba leyendo en el cuadro nosotros nos situamos delante de ella es justo reacciona a nuestra presencia está levantando la mano derecha igual como vemos en las pinturas que representan ese primer momento como queriendo detener o preguntando qué es esta aparición is y nos fijamos con la mano izquierda se está cerrando el manto haciendo el mismo

Voz 0605 48:41 esto que veíamos en la pintura de Simone Martini

Voz 1590 48:44 de de protección de asusto la pintura está reaccionando a nuestra presencia esto es realmente maravilloso

Voz 5 48:53 sí

Voz 40 48:54 claro

Voz 1826 48:56 no sé si hemos cambiado de tiempo de registro com completamente musical y artísticamente ya verás virajes tan brutal que a lo mejor te sorprende la pregunta que te voy a hacer hiciera dentro de qué vienes alucinada con la anunciación pero oye Vance que es un genio un vándalo Miquel

Voz 1590 49:19 hombres y sólo tengo esas dos opciones sólo GER genio genio

Voz 1826 49:24 por qué

Voz 1590 49:26 hombre entre Gene vándalos iba con lo que pasa es que genio genio lo lo podemos decir pero aunque lo digamos nosotros en este caso no tiene ninguna importancia ni la de ninguno el genio nos lo dirá la historia de aquí uno dos siglos veremos si realmente lo que ha hecho Vance merece el calificativo de genio y lo podemos comparar con los grandes artistas pero sin duda me parece más un artista genial que no un vándalo

Voz 1826 49:47 no te lo pregunta lo de forma gratuita porque ya que estamos aquí ya que tenemos la posibilidad de hablar contigo estamos a La Ventana del Arte que preguntado por qué hoy precisamente en Ifema en Madrid ahí arranca empieza una exposición sobre el misterioso Vance que que lleva justo precisamente ese título de genios Vandal genio o vándalo bandas que es la primera gran muestra sobre Vance que aquí en nuestro país en España bueno parece que no cuenta con la autorización del artista vamos a preguntárselo a Rafael Jiménez que es director de soltar out organizador de la exposición Rafael Jiménez qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes muy bien encantados de poder saludarte genio vándalo

Voz 41 50:25 he hombre yo creo que para mí personalmente genio lo que pasa es que precisamente porque es un artista tan polémico y controvertido nosotros en la propia exposición damos la opción a la gente de que opine al final de la muestra si esto

Voz 1826 50:40 genio gamberro que vamos a poder ver en la muestra es decir que que que pruebas vamos a tener para después emitir el veredicto a la salida Rafael

Voz 41 50:51 bueno la verdad es que nosotros no tenemos una exposición que trae que traemos setenta piezas diferentes de la artista va de coma habéis comentado es más pero ésta no autorizaba él no autoriza ninguna muestra ahí varias ahora mismo en el mundo una de ellas está en el propio Museo de Arte Contemporáneo el Milán del Museo de muchísimo prestigio y entonces pues bueno lo que hemos traído es una colección de setenta piezas como digo de colecciones privadas dónde puedes realmente aproximar el artista no es una retrospectiva ni cronológica ni tampoco diría yo una revisión total de la artista pero sí que es una muy buena muestra donde además intentamos en una sala multimedia que es el un poco el comienzo de la exposición poner en contexto la pista así como con una proyección de sesenta que está muy bien así como con un estudio una reproducción de lo que podría ser su estudio porque como sabéis van si no bands que como aquí en España es decir es

Voz 1826 51:48 hay más Banksy Banksy

Voz 41 51:51 correcto pero es verdad que aquí en España es otra cosa se consolida la palabra van

Voz 1826 51:56 sí sí sí pero

Voz 41 51:58 pero es que va todos lo entendíamos así pero en cualquier caso donde iba a que él hace trabajos en la calle fundamentalmente pero luego él en su propio estudio pues reproduce sus obra en términos de serigrafías etcétera que son las que realmente están en el mercado del arte en pues intercambiándose de manos no y entonces estamos reproducir el estudio donde él trabaja para que la gente entienda cómo se traslada ese Urban Arts está fundamentalmente en la calle a piezas pues que son de colegial

Voz 1826 52:28 esta es una pregunta que también te traslado a Ci que él porque el misterio que rodea su figura eso hasta qué punto contribuye a dimensionar el mito el caché bueno a su figura incluso a su nombre no van si tú qué crees

Voz 1590 52:43 yo esa parte es la que es la que menos me interesa la la la del secretismo entorno a su figura eso contribuye no hay seguro que contribuyan el precio de sus obras a mí lo que me interesa más es el tipo de intervención que hace para hacerla para colgar una obra de incógnito dentro de un museo o para hacer los grafitis que hace sin duda necesita también de ese de ese incógnito de que la gente no lo reconozca yo la valoro más como algo para poder hacer sus actuaciones que no hago tanto para el misterio de su figura

Voz 1826 53:12 te parece a ti lo mismo Rafael si a mí

Voz 41 53:14 y me parece que Mikel tienen muy interesante Bommel el el que no deja de sepa mucho de él lo hace más misterioso pero a mi me parece que el aspecto más interesantes de de Banksy es que es un artista que llegan muy de forma muy simple y muy sencilla a todos los públicos plantilla el uso de la plantilla que en el fondo no deja de ser una herramienta para poder intervenir rápidamente donde donde iba pues se ha convertido en un lenguaje muy sencillo muy simple incluso un niño pequeño e cuando vea la Mona Lisa con un lanzallamas te entiendo algo malo está pasando entonces a mí lo que me parece muy interesante de la artista complicidad como ha conseguido llegar a un público tras estar tan Tram generacional no te llama la atención tanto a mayores y amantes del arte como gente que de otra forma no le interesa el arte pero que le parece muy llamas

Voz 1826 54:05 sí muy muy llamativo eso artística no cree que algún día sabremos quién está detrás quiénes Banksy o eso es lo de lo de menos no importa tanto

Voz 41 54:16 voy a mí realmente no me importa francamente me encantan las horas me parece como digo un o una aproximación Alarte además que toca mucho con la cultura pop el el pan los artistas de novelas escritas desde Nueva York de los años sesenta y setenta etc eso es un artista muy representativo de la cultura con la que nos hemos criado muchos ya a mí me da un poco igual tienes que hacer decirlo