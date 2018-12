La Ventana (06/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1243 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 los datos del Poder Judicial los expertos y los colectivos feministas desmontan el discurso de Vox sobre las denuncias falsas por malos tratos o los asesinatos que según este partido ultra oculta las fuentes oficiales José Luis Sastre

Voz 1071 00:19 Secretario General de Vox aseguró anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco que es ineficaz la ley contra la violencia machista pero todas las evidencias le desmienten los datos son públicos se faciliten cada año demuestran que en la última década quinientas cincuenta mujeres han sido asesinadas los hombres asesinados han sido sesenta y siete en La Ventana hablábamos con uno de los mayores expertos en nuestro país en esta cuestión que es Miguel Lorente también con Marisa solete directora de la Fundación Mujeres

Voz 1 00:42 cada año se analizan todas las protestas que se han Bicing de los casos en los que las mujeres son asesinadas los casos en los que los hombres son dentro de una red de Panetta se ve que la media aproximadamente las mujeres alrededor de sesenta cada año mientras que la de los hombres está alrededor de cuatro Juanjo

Voz 2 00:59 los parámetros establece para sarcasmo y la ley de violencia de género no es el Código Penal pues llevado siglos de fracaso en fracaso no porque no ha conseguido pero con con la actividad delictiva

Voz 1071 01:10 actos de aniversario de la Constitución en este seis de diciembre la Ley Fundamental cumple cuarenta años en su discurso de esta mañana en el Congreso el Rey ha apelado al diálogo y a la necesidad de acatar y de cumplir las sentencias de los tribunales

Voz 0623 01:22 resolver los desencuentros mediante el diálogo respetar las leyes y los derechos de los demás ejercer esos derechos y acudir a los tribunales para defenderlos y cumplir sus decisiones son principios definitivamente arraigados en los comportamientos de los ciudadanos

Voz 1071 01:42 el Ministerio del Interior presentará mañana ante el Consejo de Ministros se reúne cada viernes la futura ley que utilizará los datos de los pasajeros que cojan un avión para prevenir delitos de terrorismo Se va a recopilar además información de vuelos internacionales Javier Álvarez

Voz 0689 01:55 los datos se recogerán en vuelos internacionales tanto extracomunitarios como intra comunitarios ya sea en vuelos comerciales como en vuelos privados los formularios deberán contener algunos datos imprescindibles como el nombre y apellidos del pasajero la dirección datos del contacto datos del pago la información sobre el equipaje el itinerario de ese viaje alguna información sobre los viajó los asiduos a ese trayecto la agencia o el operador de viajes con el que se ha contratado la información clara del billete y algunos datos sobre el asiento que ocupan la futura ley tiene por objeto incorporar en España la directiva europea para la prevención detección e investigación de los delitos de terrorismo delincuencia graves se les aplicará a todos ellos la Ley de Protección de Datos

Voz 1071 02:38 el López buenas tardes qué tal muy buenas en marzo

Voz 3 02:40 Carrusel Deportivo en Cadena Ser punto com Mi aplicaciones móviles con el de lance de de dieciseisavos de Copa del Rey clasificados hoy a octavos el Levante y el Real Madrid pasada la media hora del Eibar cero Sporting uno el Sporting ganó dos cero en la ida hay puede ser el único que no es de primera en octavos y también del Huesca cero Athletic Club cero en la ida ganó cuatro cero el Athletic a las una menos cuarto empieza el Betis Racing de Santander con el cero uno de la ida para los béticos y en la Euroliga baloncesto acaba de empezar el Buducnost Barça NASA ya las no menos cuarto juegan Milán contra El Herbalife Gran Canaria

Voz 1071 03:11 pues es todo por el momento la información ya saben que continúa en la Ser en La Ventana y en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 4 03:16 de servicios informativos

Voz 1243 03:24 las nuevas grabaciones del comisario Villarejo incriminan a una de las estrellas de A vivir que son dos días el pianista James

Voz 5 03:31 el caso fue aquí no puedo soportar la tortilla de patatas estrella española estos tarados se creen que pueden cometiendo en nuestros seis H ex presidentes triste

Voz 6 03:42 pero no todo era mentira las grabaciones de Villarejo acreditan Hellín South detesta España detesta la música está aquí para asegurarse de que nunca recuperemos Gibraltar

Voz 1826 03:51 es

Voz 5 03:53 desde que la música es extraordinaria Juan Oña pero a los españoles les ha hecho creer que baje el maravilloso sabidas una murga como

Voz 6 04:02 la otra levantó primero fue Delgado luego Cospedal y ahora James Brown en las grabaciones de Villarejo

Voz 1243 04:08 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 7 04:16 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 8 04:47 uno

Voz 4 04:54 los no durante esta tres

Voz 1826 05:09 a las siete y cinco seis y cinco en Canarias nadie duda del poder de la influencia de las imágenes gracias a ellas muchas veces desde la distancia somos testigos de todo tipo de de historias de realidades detrás de esas imágenes hay personas profesionales como nuestros dos siguientes invitados nuestros dos siguientes protagonistas el ganador y una de las finalistas de la vigésimo segunda edición del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Balthus que otorga cada año Médicos del Mundo son Juan Medina Carmen Sayago a los que ya saludamos asoman a esta hora a La Ventana Juan Carmen qué tal buenas tardes

Voz 1457 05:49 hola buenas tardes qué tal hola buenas tardes dice enhorabuena Juan Medina

Voz 1826 05:53 es fotoperiodista argentino lleva residiendo aquí en España más de treinta años ha ganado este premio gracias a vida y muerte en el Mediterráneo una serie de no grafía realizadas para la agencia Reuters en el verano de dos mil diecisiete a un grupo de inmigrantes procedentes de Libia durante un rescate de la ONG Pro Activa Open ARPS eh Juan para que no haya visto las fotos que que historia qué historias cuentan estas fotos

Voz 10 06:23 bueno fundamentalmente hay que seguir que

Voz 11 06:26 el el Open Arms ir

Voz 10 06:29 velero astral eran las dos únicas embarcaciones de rescate que había en la zona de rescate enfrente de las costas de Libia ni un lo Pennant que tú dos rescates en el periodo entre julio y me dio a principios de agosto de este año en donde se hicieron dos restantes uno de una mujer camerunesa quitaba casi al borde de perder la vida que he estado de abandono en una balsa que previamente fue arrojaba

Voz 1826 07:00 la historia de Josefa no que recordamos la historia de Josefa

Voz 10 07:03 es la historia de conseguir he te estaba formando nada con un pequeño niño de cuatro años que Trapero cuarta dentro de la bolsa rajada como te digo no con intención clara de que pierda la vida si durante ese mes de de misión que tú que hubo otro rescate de otra lanchas de goma con ochenta y siete personas la mayoría de suda

Voz 1826 07:29 tú estuviste un mes a bordo no

Voz 10 07:31 no

Voz 1826 07:34 es decir que ya no sólo es el momento de la instantánea nunca mejor dicho sino que después tuviste oportunidad de de convivir durante varios días con esas personas con los rescatados que que recuerdas de lo que de lo que vivías de lo que te decía

Voz 10 07:49 bueno en primer lugar el terror que tenían aquí los encuentre la patrulla libia

Voz 12 07:53 ya

Voz 10 07:54 porque la la primera sensación que hubo cuando las lanchas rápidas de lo Penal se acercaron hacia ellos era el saber distinguir si eran un barco al ni Waugh enemigos entre comillas que eso es lo primero nuevo después Elena yo compartí más hombre más de una semana cuando iban a bordo del Open Arms mi el barco se quedó después de ese rescate durante unos días en la zona previendo que podía haber otras personas que podrían necesitar ayuda y durante todo ese tiempo ellos tenían el miedo de que aparezca una patrullera libia siempre he terror a que puedan devolver lo que es lo que

Voz 12 08:39 la idea que hay ahora es convertirse

Voz 10 08:41 Trípoli Misrata como un puerto seguro no después de pasar todo lo que pasan los abusos que días tener que arriesgar la vida en una barca endebles para que elude la patrulla Arilla Él vuelvo al punto de partida otra vez al terror

Voz 1826 08:56 ya no sé ya sé que es muy difícil y tampoco se trata de hacer aquí clasificaciones de del terror vivido del desamparo pero dirías que es una de las situaciones donde donde lo ha sentido más de cerca y más acentuado dónde has visto que que que esa gente que está está ahí al desamparo ir sin protección de nadie

Voz 1040 09:23 hay muchas ocasiones en que se ve claramente la protesta

Voz 10 09:27 son de de los migrantes yo lo los posibles refugiados no que cruzan el mar en esas circunstancias es arriesgar la vida pero también lo lo pudimos ver nosotros digamos en nuestras propias fronteras

Voz 12 09:41 en Canarias

Voz 10 09:43 desde finales de los noventa hasta el dos mil siete la cantidad de personas que han fallecido y persona hacían he han desaparecido en el mar fue tremenda sin ir más lejos en el dos mil el actor se la tragedia de Tarajal con los pelotazos de la Guardia Civil sobre las personas que estaban incluso han donado es decir que hay un bosque de Marruecos donde eso mi toda la semana Si los persigue se lo maltrata ni ni se les queman las chabolas hacen para vivir en el bosque es decir que que ser migrante posee refugiados pero huyendo de unas circunstancias en tu propio país que te pueden puedes hacer perder la vida o o no poder desarrollar P es el día a día de todas estas

Voz 1826 10:29 claro yo te lo preguntado por eso porque sé que que es últimos años ha seguido tu trabajo ha sido de seguimiento de esos movimientos migratorios africanos en Canarias en Ceuta Melilla en países de de origen o tránsito y por eso me parece de gran valor lo que tú opinas pero lo que sientas también sobre ese crecimiento de la de la xenofobia eso dos esos movimientos que están alimentando el racismo que yo no muy bien tú que crees que parten más del miedo del desconocimiento

Voz 10 11:01 yo pienso que la sociedad no es homogénea hay personas que no son para nada con lo que le pueda pasar el próximo año las personas que piensan que puede dar una salida que el derecho migrar o el derecho internacional al refugio es una cosa que se cumplir y otras personas tiene al que no le va a importar

Voz 1826 11:20 ya

Voz 10 11:23 vale cinco por día le va a importar nada no entonces en la que una fobia también crece por la ignorancia y el miedo pero también por una altitud durante horas vemos personas

Voz 1826 11:37 el galardón consiste en una beca de seis mil euros una beca destinada a la realización de un proyecto fotográfico en uno de los ámbitos de trabajo de Médicos del Mundo ya sabes qué es lo que ya sabes lo que vas a hacer el trabajo que va a realizar Juan

Voz 10 11:52 no te lo decir concretamente pero Médicos del Mundo desarrolla una actividad en muchos puntos dos cuáles que está muy involucrado con el tema de las migraciones no entonces creo que es importante seguir insistiendo ir sobre es nuestra obligación como fotoperiodistas periodistas seguir siendo testigos de lista situación entonces creo que que más que que que el club un deseo creo que tiene que ser un una labor que es obligatorio no

Voz 1826 12:22 seguiremos viendo a través de tu cámara enhorabuena a Juan Medina muchas gracias

Voz 10 12:26 muchas gracias gracias buenas tardes Ícaro en Sayago

Voz 1826 12:29 a la que ya habíamos saludado que ha sido una de las finalistas de este premio de Fotografía Humanitaria Luis Val Twin ya lo ha sido por su serie Berizzo polución en la que retrata a personas afectadas por el síndrome de sensibilidad química múltiple Carmen sí se trata ésta de una enfermedad directamente relacionada con la contaminación con el cambio climático no

Voz 12 12:51 el haciendo Nadal el a darlo pero sí que es verdad que tiene su origen en el reacción a esos compuestos químicos presentes en acción en nuestro entorno pues esa es la relación que tiene un poco la enfermedad el síndrome

Voz 1826 13:07 qué qué qué les pasa a esas personas pero si entran en contacto con esos elementos químicos

Voz 12 13:13 pues pues tienen varios cientos que tomen buena persona pues por ejemplo hay personas que pueden tener mareos vómitos fatiga pérdida de la conciencia la foto fue obvia al ser un síndrome que está vinculado con el el sistema de sensibilización central pues no saben lo siempre son son una

Voz 1826 13:38 ya ya ya que tú cómo conociste de de la situación de estas personas que es lo que te llevó a hacer ese trabajo Carmen

Voz 12 13:47 pues está realizando otro proyecto vuelva relacionado con el tema de la contaminación entonces hablando con con uno de los contactos me dijeron tengo una amiga que tienen este problema esto dijo sí porque pasa pues me pasa vez que tiene que no dejen los químico está enferma no lo conocía para no de silencio total de este tema nada me acerqué a conocerla siguiendo un protocolo es contabilización de químicos ilegales que conocí me contó situación eso

Voz 1826 14:22 cómo cómo es la vida de una de esas personas por ejemplo de de esta persona de la que me estás hablando imagino no tiene que ser nada anormal viven no sé si en una burbuja Bunker

Voz 12 14:34 sí en el problema de estos estos estas afectadas es que tienen que seguir un protocolo que evite el contacto con los químicos o compra es es que hayan estado expuestas entonces lo que intentan es mantener fuera de sus casas no amenaza que que alguien me peligro constante un peligro invisible pues al final su casa se convierte en un psiquiatra comerte una rutina claustrofóbica

Voz 1826 15:02 en sus hogares

Voz 12 15:04 E incluso usarlo no salen

Voz 1826 15:08 ya poco contacto tienen con las necesitan adaptar todos los alimentos así los habituales los cotidianos de cada cada uno de nosotros no lo que forma parte de nuestro de nuestro día a día y eso afecta a esas personas y a sus familias no a su entorno

Voz 12 15:24 claro exacto el tenía cuando qué pasa con sus familias por ejemplo muchas medidas que tienen familia tienen sus hijos es pues todas esas familiares han de adecuarse un poco la situación de de esta aceptaba sea tienen que llevar un protocolo estricto descontaminación antes de entrar en casa porque claro yo esencia libros sus casas has puesto en contacto con todo tipo de químicos perfume con todo entonces al entrar en las casas que tienen como una sola digamos de seguridad para descontaminar se iba a partir de ahí puede tener contarte

Voz 1826 16:00 claro una zona de tránsito no para

Voz 12 16:04 de todo aquello a lo que han estado

Voz 1826 16:06 puestos cuando vienen de de la calle ahí alguna alguna situación alguna fotografía algún momento alguna mirada de todo lo que forma parte de este trabajo que te ha hecho ser finalista no se quédate con una fotografía un momento

Voz 12 16:20 fue una foto

Voz 1826 16:23 situación

Voz 12 16:24 es una situación pues por ejemplo entrar en casa de Victoria Victoria una chica que viven Ariza cuántos años tiene pues ahora tienen donde tiene cuarenta y seis cuarenta y siete

Voz 1826 16:37 eh sí

Voz 12 16:39 si la situación me victoria es una situación bastante preocupante porque no tiene contacto con su familia en un solar entonces yo cuando entre en su casa pues esa exaltación no es que se ha visto las fotos una habitación que está forrada como de papel de plata aire telas a pantalla antes también para bien vaya radiación ese esa fue la que más me impactó tal lo que conecte muchísimo la situación en Vitoria por eso es preocupante porque no no puede trabajar no tiene no tiene ingresos ella estará el killer centros escolares que tiene algún problema no lo puede recurrir a nadie o a lo mejor así personas que tiene conocidas que hacen cuando les pueden ayudar

Voz 1826 17:34 sí así Victoria le diagnosticaron hace mucho tiempo esa esa enfermedad

Voz 12 17:40 pues vi torear creo que más o menos como tanto esto que lleva como quince años tras las situaciones es increíble fallo yo pone muchísimo sale al final creamos un mundo como llegan juntas

Voz 1826 18:01 siguiese en contacto con seguís en contacto Carmen

Voz 12 18:04 sí sigo con ellas en contacto dentro de lo posible porque con ellas puedo hablar sólo por teléfono pero por cable éste se lo puede tampoco y si tengo que ir a visitar las pues por ejemplo tengo que que realiza el protocolo de aviación para poder entrar

Voz 1826 18:23 le das un recuerdo también te ha felicitado ya saben lo del premio

Voz 12 18:28 pues si te digo la verdad no me ha dado tiempo a nada

Voz 1826 18:31 sólo se lo dice Si le das también un un abrazo de nuestra parte Carme muchísimas gracias

Voz 12 18:35 al enhorabuena estupendo Mi gracias Puerto logrando

Voz 1826 18:38 Di enhorabuena

Voz 13 18:51 eh

Voz 15 19:00 sí eh

Voz 17 19:52 sigue abierta la ventana aquí en la sintonía de las emisoras de la

Voz 1826 19:55 cadena SER veinte las seis y veinte

Voz 17 19:58 harías

Voz 1243 20:01 ahora en Madrid y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud cine pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis

Voz 18 20:20 las setenta y tres el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente bailarín de de christmas musical en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com RIP tía de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 1510 20:41 a esta hora se nota el puente las carreteras madrileñas apenas hay complicaciones de entrada tramos con retenciones en la A6 a la altura de Las Rozas y Pozuelo y en la A uno a la altura de San Sebastián de los Reyes además en la IV hay dos carriles cerrados a la altura de Ocaña sentido Madrid por un accidente que genera varios kilómetros de retenciones

Voz 19 20:58 un Madrid diferente en el que protestar

Voz 0867 21:00 hablar con libertad con menos contaminación imponente

Voz 19 21:02 acciones al aparcar es posible gracias

Voz 20 21:05 es aquí a Niro Kun crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido de Ikea

Voz 0867 21:17 pues no no se han cumplido los peores augurios Puente de la Constitución in Madrid hasta la bandera

Voz 21 21:24 lo que tendrá lugar es el caos

Voz 22 21:27 abastecimientos pérdida de Villa Verde

Voz 21 21:29 nada de identidad en los comercios

Voz 23 21:32 quedan sentido

Voz 22 21:34 la gracias está la Copa Libertadores y luego está la Copa liberticidas es puro comunismo estamos viendo es puro comunismo y sobre todo lo que es el aquí mando yo no es el aquí estoy a tu disposición aquí mando yo aquí Manuel

Voz 24 21:52 de esta plataforma como una suerte de gueto en la cual se bajen

Voz 1457 21:56 dar un efecto llamada de alejamiento

Voz 24 21:59 el distrito Centro por parte los mayores la venta

Voz 0867 22:05 mi madre no es un solar la fiebre del consumo que manda a esta hora en la ciudad parece de todo menos el sueño comunista de Carlos pues no cabe ni un alma en Preciados y la calle Carmen en la recién inaugurada Gran Vía así que ni Madrid Central protocolo anticontaminación y Manuela Carmena Nos dejan sin Navidad de este año primera foto de este programa en la calle prueba de fuego la primera sería del dispositivo navideño de seguridad Aurora Santos calle preciados qué tal muy buenas tardes

Voz 1855 22:35 buenas tardes Javier pues sí efectivamente como dices son muchas las personas que han decidido venir a Madrid a pasar estos días de puente así que los semáforos que regulan el tráfico de peatones entre Sol y la Gran Vía ya están funcionando como son estos semáforos pues bien sean instalado al principio y al final de las calles Preciados y Carmen en el caso de los de Carmen que es la que permite la bajada Sol desde Callao donde inició mi paseo son dos flechas verdes que están colocadas delante de las luces de Navidad y están señalizado hacia abajo pero por si queda alguna duda de que no se puede tomar Preciados dos Aspace rojas colocadas delante de las luces se encargan de recordarlo también además varios agentes que están encargándose de que funcione bien yo estoy también ahora bajando hacia Sol para probar estos semáforos podría decir que van bastante bien porque al ir todos en la misma dirección no nos tocamos aunque sí que es verdad que que vamos despacio porque somos muchas personas también os diré que según estoy caminando yo hacía sol me he cruzado con algún despistado que estaba tratando de volver a la Gran Vía por este carril que se supone que debería ser solamente hacía bajo yo ya estoy llegando a Sol como os digo así quedará cogeré Preciados para volver a la radio Javier

Voz 0867 23:45 bueno pues mucho ánimo Aurora e insisto que no cabe un alfiler es la foto de Madrid en esta fiesta de la Constitución inicio del puente en el que la capital se prepara también para el partido del próximo domingo en el Bernabéu ya están en la capital Boca River

Voz 25 24:04 eh eh

Voz 26 24:07 a primera aficionado ha sido deportado a su país ICO los deseos de que todo vaya bien esta mañana Manuela Carmena ha dado la bienvenida a todos a todos los que no vengan alterna

Voz 1410 24:18 Nos sentimos orgullosos de que Madrid sea una ciudad de paz de una ciudad que puede ser útil para no solamente para celebrar este este partido sino para que nunca más sea necesario que un partido no se haga donde se debe hacer que es la allí donde de donde procede de los equipos en todo caso pues bienvenida a Argentina avenidas estos equipos se que gane el mejor y que disfruté todo mucho con el deporte hipotecados que no haya el más mínimo el más mínimo esto de violencia ojalá en baja

Voz 0867 24:46 adora argentino Ramón Puerta ha hablado esta mañana cree que la seguridad aquí en Madrid en la capital está garantizada que los violentos no van a llegar a España

Voz 27 24:54 el informe que yo recibiendo tanto de nuestro eh de nuestro Consulado como el organismo técnicos a mí me tienen tranquilos yo creo que sea elegido bien Madrid para garantizar esto hay una pequeña nómina de quiénes pueden generar este este te este problema qué impide que salgan de él de Argentina otro que no puedan entrar acá y otros que serán aislado toda posibilidad de hacer prole

Voz 0867 25:19 Imaz La Ventana de Madrid Javier Casal Alfa las Ojea qué tal muy buenas tardes buenas tardes Javier mañana el despliegue de seguridad se cierre definitivamente en una reunión en la sede de Delegación de Gobierno con todas las partes hoy hoy hemos conocido lo hemos avanzado aquí en la SER el plan de movilidad que ha previsto el Ayuntamiento de la capital que básicamente prevé el cierre de una parte importante de la Castellana el domingo

Voz 0089 25:41 así es a partir de las nueve de la mañana del domingo el eje central de la Castellana pues va queda recortado porque los cortes empiezan entre la plaza de San Juan de la Cruz Il a Plaza de Castilla van a estar así desde las nueve la mañana aunque ya adelantamos Javier que desde mucho antes de que amanezca la circulación por esa zona de la Castellana va a ser imposible porque se van a estar instalando las vallas y los controles por lo tanto la mejor opción si hay que abandonar la capital pues como siempre la M30 desde haya distribuirse distribuye el tráfico a cada salida de le de ciudad no porque lo que es este eje desde luego desde primerísima hora va a estar impracticable a partir de ese momento de las nueve de la mañana van a quedar ya abiertas al público las dos zonas de diversión fun Sons en para recoger a los aficionados de ambos equipos en el caso de la afición del River se va a reunir hasta la hora del partido nueve menos que de la noche entre la plaza de Castilla La plaza de Cuzco mientras que el boca a hacer lo mismo entre Nuevos Ministerios y la plaza de San Juan de la Cruz en estas en estas dos áreas de de diversión de las hinchadas a las tres y media de la tarde del domingo cesa la venta de bebidas alcohólicas por lo tanto que dan casi cinco horas para el inicio del partido cinco horas antes evidentemente ya no se podrá consumir bebidas alcohólicas y como tiene además como es una final de la Copa Libertadores tiene que haber un ganador también se ha previsto las zonas hipotéticas de victoria para celebrar la victoria de uno o de otro equipo en el caso Nino al nuevo Gobierno

Voz 1826 27:05 a las no suena mucho porque son donde habitualmente

Voz 0089 27:08 las celebran el Madrid o el Atlético de Madrid en el caso del del del Boca Juniors alzara Si es que es el que gana la Copa la alzará en la Plaza de Neptuno ISIS sucede al revés será el River en que la alce en la plaza de Cibeles a media mañana de Man como tú decías de mañana viernes vamos a conocer ya todos los detalles Illa tendremos la cifra concreta de agentes desplegados que va a ser histórica

Voz 0867 27:31 para Alfonso Ojea ojalá todo transcurra bien decías tú zona de diversión ojalá sea eso zona de diversión no de lío está claro vamos a ni altercados gracias no

Voz 1826 27:41 un abrazo hasta luego

Voz 29 27:48 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien Facebook La Ventana

Voz 30 28:00 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 31 28:03 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claridad

Voz 30 28:07 joder esta bueno si uno más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton ir arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 32 28:26 uu

Voz 31 28:27 a que sois es cómo te mete dentro eh el compositor cómodo como como tela la habilidad

Voz 1457 28:39 sí

Voz 31 28:41 es una emoción a otra pues bien escuchar la Cadena Ser que aporta más cosas que aportar más cosas

Voz 34 28:52 sí que sí que no que aporte más su que la Cadena ser hombre la tuvo la cara ser te te te entretienes exactos

Voz 31 29:01 hombre pero tuvo oyendo a leerle del te lo dan los malo

Voz 34 29:08 no de Pedro Duque de la casa que tiene ahí en Alicante y hoy bueno pero no supe no lo dice estoy sola Pepa Bueno silla no Sopena es un pequeño pueblo de alto que que que te aporta más alma de Dios o la cadenas visto así la Cadena Ser

Voz 35 29:23 claro vienes hago mis hijos

Voz 22 29:27 te aporta más

Voz 31 29:29 bueno son dos cosas diferentes y a lo mejor no habría

Voz 0867 29:47 siete y media de la tarde la semana que hoy en el día doce se va a reunir el presidente de la Federación Madrileña de Municipios con representantes de la Red Española de inmigración de quién parte esta iniciativa y también con la Comunidad de Madrid las tres patas que deben discutir y ponerse de acuerdo en este asunto delicado de los menos de los menores extranjeros no acompañados están registrando ya problemas problemas en muchos municipios en los que la Comunidad pretende alojar estos menores y la postura de la comunidad tampoco ayuda este es Ángel Garrido

Voz 37 30:20 yo no voy a dar ningún dato donde vamos a llamar a estos niños que lo lo voy a repetir cumplida son niños que están solos y que tenemos que ayudarles porque de hecho han ido mucho otros ayuntamientos y municipios no ha habido ni un solo problema es insuficiente también ha abierto una cosa si esto sigue así me va a dar igual alcaldes del PP del PSOE asociaciones particulares Si alguien vuelve a señalar a estos niños indicando dónde están elevaría la fiscalidad tienes un escrito poniendo en su conocimos

Voz 0867 30:45 es un ejemplo en Somosierra donde el alcalde recordemos se oponía a la llegada de los menores ahora han aparecido pintadas dando la bienvenida a estos chavales y en contra de conductas racistas Laura

Voz 1275 30:56 les Somosierra está dividida por un lado los vecinos que están en contra de que los menores acaben en el pueblo ha creado un Whatsapp donde comparten sus opiniones y piensan en las estrategias a seguir para salirse con la suya y por otro los que creen que los menores sí tienen cabida en Somosierra y acusan a los otros de actitudes xenófobas el pasado fin de semana el pueblo amaneció con una pinta en el murete de la iglesia donde se puede leer menos bienvenidos icono otra pintada en la plaza del pueblo en el suelo donde se le fuera racistas unos y otros están enfrentados y la tensión es máxima el alcalde del PSOE Francisco Sanz que ya no quiere grabar declaraciones nos ha explicado que no gana denunciar las pintadas a la Guardia Civil y que las van a limpiar lo antes posible el regidor prefiere que los menores no estén en el pueblo y confirma que la residencia apetito ya al Ayuntamiento un cambio de licencia ahora mismo sólo puede atender a personas con discapacidad

Voz 22 31:48 para coger amenas necesita otra licencia el alcalde dice que esto lo llevan los abogados piquero sabe ni cuánto tiempo van a tardar en gestionar el trámite ni tampoco Chile concederán el cambio

Voz 4 32:02 el treinta y dos

Voz 0867 32:04 Guillermo Hita alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios qué tal muy buenas tardes y Unió La Ventana hola muy buenas tardes bueno el tema no es fácil no y tampoco lo es la la gestión de estos menores y sus circunstancias partimos de eso usted comprenden la inquietud de alcaldes por ejemplo como el socialista de Somosierra que abiertamente dice que que no quiere hielos nenas

Voz 1040 32:25 claro que es un tema muy difícil de gestión es muy difícil de gestionar y que requiere de una colaboración estrecha entre administración yo creo que es uno de los temas más difíciles que me he encontrado en mi gestión al frente de la Federación de Municipios porque efectivamente hay que la respuesta a una emergencia en la que estamos involucrados Ayuntamientos y Comunidad de Madrid como no Simón ha sido capaz de presentarnos hasta ahora porque después de haber pedido en múltiples ocasiones el coordinarnos bueno para este tema también para la acogida de Mena pero también para la acogida de refugiados no hemos sido capaces de sentarnos lo municipios y la Comunidad de Madrid pues en fin las cosas llevan liando hay que agradecer la iniciativa de la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado que ha sido capaz de sentarnos en una mesa a las dos administraciones e entonces bienvenida sea esta esta reunión claro que es un tema muy difícil de gestión

Voz 0867 33:16 este es un problema de medios o realmente los alcaldes de de muchos municipios de todos los colores políticos además no quieren meterse en líos a tan solo unos meses de unas elecciones

Voz 1040 33:28 no mire ese es un problema de medios y coordinación es evidente que hay que poner a los minas a los menores no acompañados en algún sitio y además la posibilidad de que no sólo están en un sitio sino que hay que darles todos los servicios que necesitan servicios de todo tipo asistenciales educativos etcétera etcétera pero lo que no se puede coger a estos menores ponerlos en un municipio ponerlos en un edificio que no reúne las condiciones ni siquiera los permisos necesarios urbanísticos como estos un empeño reiterado de la Comunidad de Madrid pues los municipios lo que tenemos que decir es que no podemos hacer esto si es que no podemos meter a los Mena son un edificio que no podría albergar en ni Mena ni otro tipo de personas

Voz 1826 34:10 quién ciencias urbanísticas

Voz 1040 34:13 los permisos urbanísticos la disposición de los edificios para acoger personas está regido por unas normas muy estrictas llegué no se pueden saltar siquiera para esta emergencia porque estamos hablando de personas son menores no acompañados parece que la crónico el acrónimo tapa a el problema son niños jóvenes adolescentes menores necesitan estar en un sitio pues acorde a las necesidades que tienen

Voz 0867 34:39 como presidente de la Federación de Municipios usted considera que el trato que están recibiendo los ayuntamientos por parte de la Comunidad de Madrid también la información y la información parecía insuficiente pero el trato es el correcto es es el el que se debe a un Ayuntamiento que que evidentemente va a asumir un una gestión de un problema que no es menor

Voz 1040 34:59 mire yo creo que las cosas hay que hacerlas con coordinación como he dicho principio lo que no se puede a tratar de imponer una decisión a los ayuntamientos sobre todo si se intenta transgredir la ordenamiento de los ayuntamientos lo que hay que hacer es como digo sentarse a una mesa

Voz 0867 35:15 eh señor todos a su

Voz 1040 35:18 no

Voz 0867 35:18 Berlanga se preguntas de otra manera la Comunidad de Madrid trata de quitarse este problema de encima como sea

Voz 1040 35:25 mire la competencia es de la Comunidad de Madrid eso es así y hay en algunas ocasiones en que la Comunidad de Madrid intenta centrífugas los problemas a través de traspasar a otros las competencias si la competencia de la Comunidad de Madrid todos estamos dispuestos a ayudar a la Comunidad de Madrid evidentemente un problema muy serio pero que estemos intentando ayudar no encontremos de Asunción los ayuntamientos no exime de la responsabilidad a la comunidad autónoma que es la que tiene la competencia es decir ayudas siempre municipios pero si no se está cumpliendo con el acogimiento a Minas el problema no es de los municipios sino de la Comunidad de Madrid pero como debido es simplemente el repaso de lo que está ocurriendo porque los alcaldes y alcaldesas de los ciento setenta y nueve municipios de la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a colaborar en la solución del problema eh

Voz 0867 36:12 pero es cierto que las posturas son son muy distintas no insisto las tres patas que se reúnen la la próxima semana tienen visiones muy diferentes la comunidad de los ayuntamientos la propia Red Nacional de Inmigración cómo se llega a un acuerdo en un escenario de tanta división

Voz 1040 36:29 pues mire somos somos tres vértices de un triángulo estamos la Comunidad de Madrid los ayuntamientos y la sociedad civil a través de la parte española de inmigración pero en el centro del triángulo los que están sufriendo el problema son lo Mena los menores no acompañados tendremos que llegar a un acuerdo tendremos que solucionarlo los sentados a una mesa es cómo se soluciona las cosas es decir cómo no se van a solucionar nunca es con las posturas dispares como no se van a solucionar nunca es con las amenazas que hace el presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 1826 36:57 para la Fiscalía que yo municipio

Voz 1040 36:59 por lo que se nieguen a coger Mena So que inciten utilizando sus términos en donde están radicados los bienes así no se solucionan los problemas en una mesa poniendo el problema de la mesa hay buscando soluciones seguro que estaremos más cerca de encontrarlas

Voz 0867 37:16 lo antes Guillermo Hita de una falta de datos sin información ustedes en la Federación tienen datos fiables serios de número de menores que hay o de los que pueden llegar a Madrid

Voz 1040 37:27 no en absoluto nosotros no lo sabemos nosotros en municipios no lo sabemos no lo sabemos cuál es la magnitud del problema ir entendemos que debemos saberlo porque si tenemos que buscar esa solución habitacional para ellos tenemos que saber de qué términos estamos hablando veremos de saber para qué se nos llama es decir cuando no mucho tanto usaremos la magnitud de este problema pues

Voz 12 37:51 es difícil encontrar una solución no

Voz 1040 37:53 no manejamos esos datos de los municipios

Voz 0867 37:55 los Guillermo y presidente de la Federación Madrileña de Municipios le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en La Ventana de Madrid un saludo muy buenas tardes

Voz 1040 38:02 muchísimas gracias a ustedes adiós

Voz 0867 38:04 hay ocho minutos Día de la Constitución ya saben todo ya saben cómo están las calles de Madrid hasta arriba si han venido a vernos ahí van algunas ideas para estos días de fiesta aquí en Madrid algunas de de las propuestas tienen que ver precisamente con el cuarenta aniversario de la Constitución que hoy celebramos por ejemplo una exposición con viñetas recorre la historia de estos más de cuarenta años de libertad en España Enrique García

Voz 38 38:28 una Constitución que se consumen una máquina trituradora que es el Tribunal Constitucional o una mujer llamada Constitución que a la pregunta de estado civil responde maltratada la primera de Cap la segunda de Forges y así hasta cuarenta viñetas que han reflexionado estos años sobre la Carta Magna con Juan Oñate comisario de la Expo sí

Voz 23 38:43 en el recorrido podemos ver por ejemplo en estas primeras viñetas que cuando llega la constitución en el año setenta y ocho Se recibe con alegría pero a veces incluso con una cierta saturación luego han contando de alguna manera pues conoce bromea no con con con con la Constitución

Voz 1826 38:57 el ejercicio de hacer viñetas en mil novecientos setenta y ocho Un maestro Peridis

Voz 39 39:01 me acuerdo que sí que la transición yo hacía chistes o viñetas en relación con la redacción de la Constitución y la de la diferencia de puntos de vista en algunos artículos o títulos de la Constitución

Voz 38 39:15 preguntado sobre la sátira hoy responde

Voz 1040 39:18 en China así ha hecho mucho me en la época de la transición no Gil o Martín Coral esos Summer probablemente muchos ahora no se publicará hasta febrero en el Congreso de los diputado

Voz 0867 39:29 pues así nos marchamos feliz día de la Constitución a todos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte aquí en La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 1995 40:04 para convertirse en natural voy a poner un ejemplo Le contaba maquinaciones en cuenta lo cuenta que una vez fui al gimnasio hace poco Ivica había un señor con un secador estaba secándose sus parte

Voz 1826 40:13 el pelo de abajo gracias marino por las útiles

Voz 1995 40:16 yo dije no debía claro es que volví otra viajen así había otro señor haciendo lo mismo IG se ha habido alguien que ha creado tendencia con la que se naturalista y ahora ya

Voz 35 40:25 sí ya vas tres días al tipo secándose lo huevos pues oye pues

Voz 31 40:28 la ciudad Mainar

Voz 17 40:33 él

Voz 31 40:36 con Pepa Bueno Eton y síguenos también en Hoy Cadena Ser

Voz 29 40:43 yo esta noche en la SER

Voz 30 40:45 Carrusel deportivo y hora25 tú eliges si quieres actualidad hora25 con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser si lo que prefiere es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la app de la Cadena SER Onda Media doble programación tú eliges Cadena Ser

Voz 7 41:08 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 4 41:35 vive

Voz 1826 41:47 dieciocho minutos para llegar a las ocho de la tarde a las siete en Canarias recta final a esta hora siempre hacemos balance de aquello que nos deja el día que los deja la jornada pero hoy Isaías Lafuente está de puente así que si si tuviéramos que preguntarnos qué es lo que nos deja al día a ver por ejemplo a primera hora de la tarde hemos conocido ya las nominaciones para la septuagésimo sexta edición de los Globos de Oro es una edición está marcada por el acento político en el cine sorpresas en las series la irrupción de las plataformas online bueno segunda generación de la irrupción porque llevamos hablando de la innovación desde no se sabe desde el albor de la noche de los tiempos bueno yo creo que estoy rodeado de la gente más cualificada que tenemos por aquí por estos pagos para hablar de todo esto como son a saber María Guerra qué tal buenas tardes

Voz 1457 42:37 hola qué tal buenas tardes José Manuel Romero compañeros

Voz 1826 42:40 la Script qué tal cómo estáis hola qué tal bueno entregados primero por aquí hay dos categorías quiero decir continúa teniendo peso el cine por encima de las series de televisión o ya están a la par bueno de hecho

Voz 1457 42:51 ese es uno de los temas de esta en realidad de esta de esta edición es que antes informaba primero del cine y la tele lo hacían lo despachaba vamos en dos patadas y ahora en realidad los Globos de Oro lo ya no van der antesala de los Oscar sino de somos más somos más porque tenemos a todos las estrella has porque todos quieren estar en la tele que antes no no pasaba entonces en realidad esta esta edición es sí que es una irrupción total porque además van a ver películas que luego van a llevárselo Oscar que va eso sí que ella es poner sobre la mesa y bueno va primera hablaremos de cine y luego de Tele pero la realidad es que haciendo patria Penélope Cruz Antonio Banderas siguen cotizando en Hollywood al alza y los dos son candidatos por Ming

Voz 1826 43:39 es que cada vez es más difícil deslindar cine eh plataformas cine y televisión ejemplo en esta semana en la que llega solo a cinco salas como la hablábamos ayer con Boyero la última de Cuarón la de Roma o cuando por ejemplo vemos como una de las triunfadoras por ahí después hablaremos imagino una de las candidatas al menos es Home coming producción ejecutiva de Giuly no la gente es muy involucrada

Voz 1084 44:02 bueno básicamente es que los actores empiezan a A la aquí SARS ellos sus propios proyectos no lo pasó el año pasado si recordáis a Nicole Kidman con Vic Little Lies y Reese Witherspoon que querían hacerse sus series son miniserie se llevaron todos los premios del año y lo consiguieron este año a Julia Roberts la apetecía un papel en el que ella se sintiera o le gustara ya había Se basa la serie en un podcast muy muy curioso y lo había escuchado apetecía hacer a adaptar esa serie entonces es guisado casi ella y lo ha hecho

Voz 1457 44:28 Ellos son muy curioso en las actrices por ejemplo las actrices mayores ese a la televisión y ahora en realidad todas las actrices quieren hacer también televisión porque por ejemplo Emma Stone es candidata en cine también en televisión o Amy Adams osea que

Voz 1084 44:46 pero también porque ha sido un año tan femenino que hay tantos proyectos o tantos que tenían ellas en mente que irá a las plataformas como hay tantas las puertas se abren casi todas son muy grandes de Amazon Netflix H veo ya ya no es dos dos cadenas generalistas todas son pues plataformas digitales por por Internet no es lo mismo que hacer una película que vas a un estudio las puertas no se abren tan tan fácilmente

Voz 1826 45:10 nosotros de momento para arrancar vamos a mantener según que jerarquías así que empecemos hablando de cine

Voz 22 45:18 qué dices quiero que seas mi vicepresidente tienes que ser tú

Voz 4 45:29 el presidente de una gran empresa

Voz 1457 45:33 el vice en el vicio vicio el poder que es la gran favorita

Voz 1826 45:36 es nominaciones es la que más de candidato

Voz 1457 45:38 tras tiene es una película sobre Dick Cheney que fue vicepresidente con con Bush hijo en la en en culpo fue venía de la de la época de Nixon también fue secretario de Defensa con el padre en la primera guerra del Golfo hilo que viene decir esta película que es el director de la gran apuesta que si recordamos también desmenuzar a como se había fraguado la la crisis en esta película lo que viene a decir es que este es el hombre que marcó lo que está siendo ahora el mundo no nos recordamos que Cheney con Rumsfeld venían también del mundo de las armas del petróleo era pretendía dice no no que que yo ya soy presidente de una compañía de la Halliburton entonces bueno es una película que desmenuza y nos enseña y de la otro el otro lado de la política que también en un tono

Voz 42 46:28 poco jocoso no ideal chusco

Voz 1457 46:31 que digamos que es la manera de hacer el cine y política en esta en esta en esta edición y entonces bueno sí puede ser una de las importantes bueno

Voz 1826 46:40 misma órbita la de la política la de las relaciones peligrosas del poder lo que podríamos meter dentro de aquello que el cine

Voz 1457 46:49 ha ido produciendo

Voz 1826 46:52 al calor del efecto Trump parece que ha marcado el el cine americano este año encontramos hay hasta cuatro películas de temática racial nominadas

Voz 1457 47:00 sí una de ellas es infiltrado en el Cúcuta clan

Voz 43 47:05 nunca ha habido un policía negro

Voz 37 47:06 esta ciudad creemos que usted podría empezar a cambiar

Voz 43 47:09 las cosas por aquí

Voz 41 47:12 eh

Voz 1457 47:16 ya ha sido la resurrección de Spike Lee que había pasado unos años eh pues un poco de capa caída dando clases podrá y tal gruñido mucho porque es muy gruñón Ésta es una película basada en una historia real de un agente negro que se infiltró en el caucus clan hablando por teléfono lógicamente es una de las cuatro películas de temática racial también está la paz no que es un un el primer superhéroe que llega a estos niveles también está de Green Book con Viggo Mortensen en fin que el digamos que decía Jose que la única película que representa al al mito en el año del mito es Roma

Voz 1084 47:55 es Roma que es una carta de amor a la madre al a su madre y a la mujer que lo cuido de pequeño Alfonso Cuarón es muy curioso que al final venga de fuera de Estados Unidos han nacido en Hollywood aunque hay es Hollywood puro pero es muy curioso que sea eso

Voz 1457 48:07 sí además va a ser capón en los Oscar porque claro en este en esta en los Globos de Oro solamente ha podido conseguir mejor película de habla no inglesa osea la candidatura director y guión lo cual es muy fuerte porque digamos que es es el y la película guión y director es la base y luego también ha habido una irrupción de notamos una cierta ligereza no en las nominaciones hay mucho musical ir a un hombre que es guapísimo micro sabe hacer todo bien que es Bradley Cooper el director y protagonista de Ha nacido una estrella

Voz 44 48:40 mira tío siempre he confiado que saldría a flote

Voz 4 48:49 este es la primera vez que me preocupa

Voz 31 48:54 que esta película era una idea de kleenex cuando haciendo el francotirador pues eh claro kleenex tú ya está

Voz 1457 49:02 a es que está haciendo película pero bueno pues entonces digamos que heredó este este proyecto Bradley Cooper y entonces debuta en la dirección consigue mejor director guión y la también candidato a mejor actor Lady Gaga con su canción osea que es una una pasada yp no pensábamos hace unos años que películas como estas podrían llegar a los Oscar

Voz 1084 49:23 no sé claro es que yo creo que han perdido un poco de peso de intensidad no diré peso intensidad no que yo creo que han dicho poco eh políticamente para que entre por el ojo a lo mejor no hay que ser un poco más liviano más sutil en la comedia que quizá entra mejor o en cosas más comerciales no hablaba María de la panza que que realmente pues es un taquillazo enorme especialmente entre la comunidad afroamericana y a lo mejor Hollywood pues dicen los hemos pasado de intensos no al al contar o de esteticista así ida autor

Voz 1457 49:54 sí yo creo que van a ser unos unos premios que parece que van a ir más por la comedia también aparece de Rami Malik el protagonista de Bohemia han Rapsodia y además es candidato a mejor drama

Voz 1826 50:07 cambiando un poquito el paradigma el criterio de de los nominados a mejor actor mejor actriz hizo en la línea siempre

Voz 1457 50:13 bueno por ejemplo esta Melissa Mc Carthy que es una gorda lo digo con todas las letras porque esto sí que esa Llano también ha cambiado que no está Meryl Streep que es como eso es la noticia no es en cambio sí vieja claro no decir bueno está Glenn Close que decían que era la marca blanca de Meryl Streep pero en este este año no ha cambiado hay más renovación en el cine que en las series en las series las las candidatas a mejor actriz son las legendarias de toda la vida

Voz 1826 51:01 pues mira del capítulo de la serie Romero esto que escuchamos es la banda sonora de una de las candidatas

Voz 1084 51:06 bien no si de la maravillosa señora May Cell que es en comedia arrasó ya ganó el año pasado viene de ganar todos los semi que podía ganar dirección hasta en guión de plataforma eso de la verdad es muy muy

Voz 1457 51:20 no tengo que decir para los que no sepan cómo entrar en Amazon Prime Video porque posiblemente tengan algún hijo que es a comprando en Amazon puedes ver las series que es lo que me ha pasado a mí a tu ya se que eso decía donde la puedo ver pues ya libre claro entonces yo tengo que trabajar con los millennials que tanto el día nombrando cosas y me vuelven loca entonces esta semana pueden subido una pasta

Voz 1826 51:42 no esto antes era mucho más barato quiero decirlo del día Amazon eran treinta y seis era veinte no XXXVI ha subido ahora se nos está poniendo en cien euros al mes a mes no cada año

Voz 1457 52:00 así es caro sí pero tú solo pasas como gasto no que voy a pasarlo como digo pero mira

Voz 1084 52:06 sí que hay una haciendo al menos perdona la redes

Voz 1457 52:08 lo que hay una diferencia respecto al tirón que paguen

Voz 1084 52:11 eso que que es muy curioso viendo las nominaciones a los Globos de Oro que dices todas las candidatas de televisión tuya las puedes ver en España porque los estrenos son simultáneos tú lanzas Netflix en todo el mundo

Voz 1457 52:24 es decir claro embargo

Voz 1084 52:26 no quieren promocionar películas que están nominadas o el día siete de enero ganará a alguien el Globo de Oro una película que nadie ha visto en España porque no se ha estrenado la prensa hablará de ella pero nadie puede ir a un cine laxo sin problemas