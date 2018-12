La Ventana (07/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la crisis con el gigante tecnológico chino Huawei se extiende a Europa tras la detención de su directiva en Canadá ahora es Bruselas la que acusa a la compañía de practicar el espionaje acusación a la que acaba de responder Álvaro Zamarreño buenas tardes buenas tardes la compra

la compra añade dice estar sorprendida por las declaraciones del comisario europeo de tecnología ha dicho esta mañana en rueda de prensa que la Unión Europea debería estar preocupada respecto a Hawai y otras empresas tecnológicas chinas por las implicaciones que tiene para la seguridad de los europeos Hawai ha respondido explicando que no aceptarán ninguna insinuación de que supongan un peligro para la seguridad de nadie que ningún Gobierno les ha pedido nunca que incorporen ningún acceso por la puerta de atrás es decir ningún caballo de Troya en sus redes y aparatos y concluyen que están abiertos al diálogo con los gobiernos europeos para hablar de seguridad proporcionar la información que les requieran

Voz 1667 00:52 las bolsas suben hoy después del descalabro de ayer por esta crisis el Dow Jones se anota tres décimas en su apertura el IBEX treinta y cinco sube un uno y medio por ciento Médicos Sin Fronteras explica el fin de sus operaciones de rescate con el Aquarius en el Mediterráneo el barco no volverá al mar porque ningún Gobierno lo ofrece una bandera con la que patrullar David Noguera habla de las consecuencias

Voz 2 01:12 la retirada del Aquarius atraer más mortalidad sólo en este año dos mil dieciocho más de dos mil personas han muerto mil trescientas de ellas en esta ruta migratoria de del mediterráneo el central va a permitir que no haya testigos nuestra misión también es de de rescate de denuncia de esta situación iba también atraer que más y más personas sean devueltas a Libia no catorce mil este año

Voz 1667 01:37 en Cataluña Esquerra Republicana y los Comunes se unen a la presión contra el conseller de Interior Miquel Book tras los incidentes de ayer en Girona hay Tarrasa piden que asuma responsabilidades en el PP Pablo Casado ha aprovechado estos incidentes para reclamar de nuevo la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña mensajes

Voz 3 01:52 a ver le suena mucho decirlo el Gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España

Voz 1826 02:01 ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña

Voz 3 02:04 tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad

Voz 1667 02:07 IMAS del Consejo de Ministros el Gobierno ha desclasificado documentación secreta relacionada con la operación Kitchen que implica al ex tesorero del PP Luis Bárcenas ya aprobado un retoque en la Constitución para corregir el texto que sigue refiriéndose a las personas con discapacidad como disminuido Sonia Ballesteros

Voz 1915 02:23 quince años llevan batallando por este cambio los colectivos que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad

Voz 1504 02:28 hoy por fin el Gobierno ha dado el paso reforma

Voz 1915 02:31 en el artículo cuarenta y nueve de la Carta Magna contiene términos tales

Voz 4 02:35 cómo ha disminuido en minusválido

Voz 3 02:39 la propuesta es retirar esos términos tan obsoletos e injustos e incorporar la acuñación personas con discapacidad

Voz 1915 02:50 la nueva redacción del artículo cuarenta y nueve además de eliminar la palabra disminuido garantiza el respeto a los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 los MIR los médicos residentes del doce de octubre han desconvocado la huelga que mantenían desde hace ocho días han llegado a un acuerdo con la Gerencia del Hospital que pasa fundamentalmente por una mayor supervisión de su trabajo la principal reivindicación de su protesta Teresa Rubio de hecho según se ha comprometido la Gerencia antes de que acabe el año el número de adjuntos que les acompañan en supervisan en urgencias pasara de dos a cinco lo que ratifica su denuncia de la dotación del servicio Julia Moreno es una de las residentes y miembro del comité de huelga

Voz 5 03:32 balance todos estos días nos quedamos por una parte con el acuerdo como sacados por otro y sobre todo con el enorme seguimiento apoyo que hemos recibido de todos los residentes de otros hospitales viaje juntos de enfermeras auxiliares pacientes que son la muestra de que esta sociedad reclama atención de calidad

Voz 1915 03:51 la huelga de hoy se mantiene volverán al trabajo a partir de mañana y entre hoy y mañana está previsto que terminen en el llegar a la capital los sesenta mil aficionados argentinos que asistirán el domingo a la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu Policía Nacional y Municipal han empezado ya a trabajar en los alrededores del estadio donde se desplegará este fin de semana un dispositivo de seguridad especial con hasta cinco mil agentes también el Samur va a sacar a la calle un operativo que en este caso duplica el de un partido de alto riesgo Juan José Jiménez es responsable lo único

Voz 6 04:18 pues eso es es expectantes por saber qué que una afición nueva un reto nuevo nunca había descubierto en la Copa Libertadores el preventivo tal como está diseñado es para cubrir cualquier incidentes tenemos desplegados muchos más medios cuatro veces hay un plan de Navidad en marcha tenemos el Centro Nacional porque municipal sea yo creo que el despliegue está dimensionado correcto a partir de operativo reforzado

Voz 1915 04:40 si mañana se desactiva el protocolo anticontaminación hoy se mantiene el escenario uno con limitación de velocidad a setenta kilómetros por hora en los accesos a Madrid y en la M30 desde el Ayuntamiento siguen recomendando el uso del transporte público para reducir la posibilidad de que se pueda producir un nuevo pico de contaminación tenemos nueve grados en el centro de Madrid

pues de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez

saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes saludamos también es viernes hoy hemos invitado a tomar café desde nuestra emisora en Palma a Matías Vallés vacías qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 1040 06:04 Alberto adjunto a la dirección del diario de Mallorca

Voz 1826 06:06 bueno también hemos invitado y ahora contamos enseguida porque aunque no hace falta excusar la presencia nunca de nuestra amiga y compañera Mariola Cubells que nos habla desde nuestra emisora en Valencia Mariola qué tal

Voz 1504 06:18 hola Roberto cómo estás muy de lleno y tú qué tal

Voz 1826 06:21 cómo estás bien gol fenomenal como siempre cómo está la ciudad

Voz 1504 06:24 eh pues a India de primavera insólito

Voz 1826 06:27 vale decirte esto ya te lo pregunto casi a título personal y egoísta como mañana estaré por allí

Voz 1504 06:33 veinte pues es una ciudad espera el luminoso y feliz

Voz 1826 06:38 muy como tú te mereces como no podía ser de otra manera muchas gracias

Voz 1040 06:41 que también hace un tiempo extraordinario eh

Voz 1826 06:44 toma días pero bueno ya pero por una cuestión de educación también iba pensaba preguntarle ahora

Voz 1040 06:52 Roberto no es perfecto es sino al Mallorca

Voz 1826 06:56 oye quién no es perfecto y además ha durado apenas veinticuatro horas se ha hecho con un máximo Huerta Kevin Hart ha sido lo que ha durado en el candelero este actor y cómico quiero decir en el candelero señalado como lo que se había anunciado que iba a ser el presentador de la próxima edición de la gala de los premios Oscar horas después de anunciar precisamente eso que sería Kevin Hart el próximo veinticuatro de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles etcétera pues ha anunciado que que él no quiere que no quiere ser una distracción que antes de que haya más polémica que él Se baja que sea apea y eso ha ocurrido después de que las redes sociales les recordará una serie de chistes homófobos que hizo al principio de su carrera estamos hablando de algún tuit también que no remontará a siete nueve años entre dos mil nueve y dos mil once en alguno de esos tuits por ejemplo Hart escribió acabo de ver al gay más grande de la historia de este tipo parecía Hulk Hogan con tacones no puedo mentir me asustó otro mensaje donde aseguraba que impediría su hijo jugar con cosas casas de muñecas porque eso es de de Gay bueno hay más de otros o tweets que circulan por ahí Se refería a las personas homosexuales como maricones que que os parece que reflexión nuevos sugiere Matías María

Voz 1040 08:19 hola yo creo que estamos con la maldiciendo a los presentadores Dios Oscars pero aquí para mí la contradicción es que a Kevin Hart ser elige por ser irreverente por ser lenguado por tener un humor ALF al filo de lo malsano de lo de lo que hace daño y luego se elimina por la misma condición luego como has dicho tú en las fija muy bien la distancia que existe entre estos mensajes estos del dos mil nueve de donde el dos mil diez y el momento en que se produce la sanción digamos el castigo contra quienes creo que habría que establecer una moratoria de Twitter es decir decir bueno todo lo que usted dijo

Voz 1 08:50 lo huidizo antes de dos mil quince por ejemplo

Voz 1040 08:53 mucha anteriores pues no contabiliza esto cuidado no es negar la publicación de los tuits es decir no es cambiar una censura por otra que se difunda ni tampoco la opción por ejemplo de los miembros del colectivo LGBT que se sientan agraviados pues de no de no conectar con la con la galería hosca de no haberlo de hacer cualquier tipo de acción que ellos consideren apropiada ahora yo creo que el escenario del humorista estoy pensando ahora mismo también en Dani Mateo la bandera el escenario del humorista debe ser respetado como una zona libre de interferencias de lo políticamente correcto y de los sexualmente correcto hay de todas las correcciones que que que hoy nos oprime

Voz 1826 09:25 pueblo es también así Mariola a ver a mí me preocupa

Voz 1504 09:27 mucho por supuesto todo lo que ha sucedido con lo que está sucediendo con toda esta historia del humor hace

Voz 3 09:33 hace unos días teníamos un una

Voz 1504 09:36 un episodio también muy triste con con Mongolia en Valencia que finalmente se resolvió bien pero yo mantengo una teoría es que bueno yo personalmente yo nunca digo nada en redes que no fuera capaz de decir aquí mismo en La Ventana

Voz 1915 09:49 eh Un de

Voz 1504 09:52 creo que cuando tienes una representación pública en este caso de los Oscar pues has de asumir determinadas cosas que han pasado no

Voz 7 10:02 es verdad que es muy peligroso censurar recriminar echar en cara porque cada uno tiene el listón donde lo tiene

Voz 1504 10:13 pero reflexionemos un poco sobre esto no Twitter es una ventana abierta al mundo yo probablemente no pilla harías pillarlas tuits que molestaría a gente concreta y probablemente yo no sería por tanto una mujer de consenso para determinadas aunque no fueron no

Voz 1826 10:32 tuits los que acabaron con la con la brevedad en la carrera política como ministro de Maxine Huerta sí que recordemos que eso fue por eso decíamos se hizo un máximo las últimas horas porque acuérdate de que las cuando se supo lo de los tuits aquellos en los que apelaba a que una forma con cierto desdén desapego hacia el deporte iba a ser una de las áreas importantes de su cartera hubo cantidad de gente que empezó a borrar tu pasado

Voz 1040 10:59 pero es que incluso no no es que lo primero que se hace cuando se nombra Kevin Hart es perseguir sus tuits comenzar a borrar cuidado él participa de la ceremonia ya está esto lo que sí

Voz 1504 11:08 me parece un error gravísimo de borrar tu porque tú eres esa persona ha cambiado de idea claro

Voz 1040 11:14 pero me diferencia Mariola tú dices muy bien es un medio público Twitter esto se olvida por lo visto únicas

Voz 1826 11:19 si hasta los profesionales pero que lo escribe

Voz 1040 11:22 en la intimidad puede está escribiendo en tu cama rica o piensas una cosa que queda entre

Voz 1826 11:26 Terra en un error ahora bien también

Voz 1040 11:28 este mundo necesitamos gente desagradable porque el mundo no es siempre agradable es decir los materiales de limpieza son corrosivos y los humoristas son materiales corrosivos total y luego entra la gran confusión esta en la que es la que ambos porque dice Asad es que se plantear ahora mismo en Estados Unidos Inglaterra por porque ese condena Kevin Hart que es negro hice Hinault a Mel Gibson que fue nominado a un Oscar después de comentarios tan homófobo están en fin tan racistas como los que ha hecho que Bihar Idoya entre

Voz 1504 11:52 no sé si ahora fusión listón igual de alto para para Mel Gibson también creo que sería digamos denostado en este momento en unos años el martes hablamos del conflicto de Morgan

Voz 1040 12:06 el periodista al principio se acusaba Morgan Freeman de machista y luego se dice no no como la periodista era blanca y Morgan Freeman en enero lo que hizo ella fue distorsionar lo ocurrido en un caso de racismo

Voz 1826 12:17 hay otro otro aspecto ahí hay otro aspecto que no hemos llegado a abordar y es que el actor por cierto antes de renunciar públicamente ha pedido disculpas ha dicho que está evolucionando ha apelado de alguna forma al derecho que tiene todo el mundo él y todo el mundo a evolucionar también en su pensamiento ha llegado a a decir en el comunicado estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo mi meta es unir a la gente y no dividir la también eso quizá no se lo pregunta es lo pregunto también habría que tenerlo cuenta no es lo mismo lo que pensamos lo que decíamos incluso la trascendencia que creíamos que podía tener un tuit hace nueve años a lo que ahora es lo que ahora podemos pensar

Voz 1040 12:55 es que él hace una primera hace una primera digamos desmentido a medias como diríamos en un político le cae cae todavía un castigo muy superior al fin ya dice mire no no que no quiero no quiero participar esto yo creo que no que no quiere participar precisamente para no tener que pedir perdón por completo el caso de Maxi muerta que que has puesto desde el principio Roberto es es muy importante porque para mí máximo vuelta polos pero ni siquiera por las impropiedad es fiscales o Tributarias tenía porque dimitir todas estaban ya cumplidas cumplimentada cuidado se le pueden recordar pueden ser un motivo para que yo no vote a Maxi Huerta porque tuvo una sociedad

Voz 1826 13:27 no estaba estaba sobre esta segunda parte la económica es la de la Hacienda quizá estaba hipotecada su situación por el compromiso de alto rango que había adquirido el presidente del Gobierno antes de serlo pero

Voz 1040 13:41 no es lo mismo un máster falso ya conocido no admitido que

Voz 1826 13:45 una una deuda con Hacienda satisfechas que Pedro Sánchez no había hablado de master falsos la es falso sino que ayuda de lado de de sociedades instrumentales sí

Voz 1504 13:53 la hemeroteca queridos que es ahora también está Twitter en la en la hemeroteca

Voz 1826 13:58 se oye sobre esto tengo sobre esto de la hoja de servicios impoluta por eso entre otras cosas habíamos invitado también a Mariola Cubells porque supimos hace no mucho que te habías visto bueno obligada que formaba parte del contrato para presentar algún acto firmar un un contrato que te que te exigía exactamente qué

Voz 1504 14:20 mira me he quedado sorprendida últimamente con varios no te contratan para presentar un acto para moderar una charla en este caso es una una institución da igual no viene al caso porque me ha pasado con varias públicas y otras privadas en las que te piden que firmes un documento que me parece una cosa curiosa no puede estar mejor o peor pero bueno el caso es que es así te piden un documento un certificado Anticorrupción yo no sé si a Matías le ha pasado alguna vez

Voz 1040 14:46 no todo hace todavía mira no sé si podría afirmarlo por cierto

Voz 1504 14:50 claro yo le firmado estando convencida de lo que afirmaba que esa es otra claro ella esté convencida Un certifica anticorrupción de proveedor o colaborador con esa a institución en la que tú dices que bueno que estás limpio que que que acredita que no tienes ningún problema ni con la Hacienda pública ni de delitos ni estás pendiente de un juicio por corrupción etcétera etcétera lo firmas con tu nombre con tus datos Icon ese documento es cuando pasan a contratar de no sé si os ha pasado a vosotros también que os piden incluso unos documentos de banco donde el banco acredita también que de alguna manera que tú estás limpia que no tienes deudas con Hacienda que ese eres tú el titular de la cuenta estoy igual hay mucha gente que está oyéndonos que dices pues claro es cada día yo reconozco que a mí nunca me había mucho mucho

Voz 1826 15:41 en este negocio Illes últimamente primera vez que

Voz 1504 15:44 me había yo en el último año he tenido que firmar algo así parecidos verdad de Anticorrupción también sí sí sí sí es que el el certificado es es bastante llamativo eh porque cuando lo ves dices madre mía Anticorrupción pues claro que esa pues claro que yo estaba limpia no pero claro tener que firmarlo lo mismo que esto tiene que ver con todo lo que ha pasado claro claro claro claro

Voz 1826 16:04 Nos estábamos preguntando es si dada las circunstancias pronto vamos a tener que firmar el compromiso de que no tenemos nada de lo que avergonzarnos en nuestras redes social

Voz 1504 16:13 eh además del paro

Voz 1040 16:16 es pronto hasta del futuro no yo creo que estamos entrando en un celo inquisitorial hay una medida para muy muy muy controvertida que que es importante es que ex exige por ejemplo a todas las personas que van a trabajar con menores y esto es muy grave que no tengan ninguna condena previa o ningún es escándalo previo con menores no está claro que una persona que tiene esos esos antecedentes no puede trabajar con menores Sara futuro pero cuidado se obliga a pasar por ello a todos los profesores a todas las enfermeras a gente que no te no tiene absolutamente ninguna sospecha sobre ellos es decir se les convierte en esos esos pechos sospechosos preventivos para mí esto es muy es el problema esta cuestión inquisitorial de censura previa de lo que lo que te decía esto Mariola bueno no tienes corrupción pero podría tener la bella o a lo mejor no ha repasado bien lo que ya se lo que hicisteis juventud no

Voz 1504 16:59 tienes razón en eso porque te te altera un poco cuando estás rellenando luego te sientes un poco cómo me si no nos iba a decir culpable pero te sientes como bajo la bajo el foco

Voz 3 17:10 necesariamente por otra parte claro

Voz 1826 17:13 como si al menos pudiera estar por ahí alguna nube de sospecha que se cierne sobre próximamente Mariola Cubells que ha sido siempre no no no no no tu ya sé que te has firmado tampoco

Voz 1040 17:30 quería jurar lo pero bueno Mariola Cubells

Voz 1826 17:32 que sigas disfrutando del del puente que tenemos interrumpido muchísimas gracias como siempre

Voz 1826 19:34 las cuatro y diecinueve tres y diecinueve en Canarias en esta primera hora estamos tomando café con Matías Vallés desde ahí desde desde Mallorca desde Palma ha habido un artículo en el New York Times que te ha llamado especialmente la atención no sé si si te afecta a ti por la por la década digo de tu edad de los cincuenta bueno no hace falta que sea por eso por lo que te ha llamado la atención de de de qué de qué va el artículo queda muy anterior así

Voz 1040 20:02 el problema de los mayor lo que ellos llaman mayores modernos que en castizo llamaríamos viejos marchosos no de la gente que a partir de los cincuenta años se replantea completamente su vida lo que haces no obsesionarse con cómo voy a emplear mis últimos años descanso presión sino emplear empezar de nuevo una nueva actividad a una Start Up una nueva empresa una nueva una nueva una nueva carrera no aquello decía la Reina Sofía al a los ochenta años que se sentía que tenía cincuenta nuevos a lo mejor es que los cincuenta sólo Nuevo los nuevos cuarenta los nuevos treinta o no veinte tienen ganas de empezar yo no no no voy a ser tan iluso de pensar que esto lo comparta por ejemplo una Kelly una una una camarera de hotel o no un trabajo duro como puede ser la minería la industria pero para muchos profesionales también yo creo que no hay que condenar a las personas de cincuenta años a este ostracismo nuevos a apartar las el contraste Roberto es que mientras los treintañeros y cuarenta años se obsesionan con la jubilación pues lo que hay que cambiar es esta esta cuestión de preocupa seriamente por el futuro a quiénes sólo disponemos ya de presente decide el día presente

Voz 1826 20:59 porque tú estás ahí en la frontera entre los cincuenta y sesenta sí

Voz 1040 21:03 ya en el en el lado equivocado en el sentido de sesenta

Voz 1826 21:06 bueno pero te sientes joven muy joven tú combo imagino que con muchos de nosotros cuando tenías quince dieciocho años veías a una persona de sesenta como una persona mayor anciana no

Voz 1040 21:17 a una persona como como muy bien decía Manuel Vicente en un célebre artículo invisible no son partidos de cierta da me dice invisible

Voz 1826 21:23 en cambio ahora cómo te sientes pues ahora

Voz 1040 21:26 por fortuna no tanto como la reina Sofía decir no me siento que te con sesenta tenga treinta pero si me siento con con la con la capacidad y la ilusión en este trabajo que hacemos lo cual también quiere quiero decir que en cierto que en ciertas condiciones el trabajo de periodismo puede ser un trabajo privilegiado es decir uno de los que me quizá merezca la pena continuar siempre por supuesto reservando los derechos de quién se quiera jubilar de inmediato de hecho el el sueño de la sociedad futura de lo que se está estudiando con esto del delincuente el salario básico universal y todas estas cosas es que el que quiera no trabaje y el que quiera desarrollarse trabajando pues que pueda hacerlo también

Voz 1826 21:59 oye pues es muy interesante desde luego abre muchas vías nos ha parecido oportuno invitar también a esta charla e incorporar a esta charla a Iñaki Ortega que es coautor junto a Antonio Huertas de de un libro un libro que lleva por título La revolución de las Carlos precisamente donde los autores defienden como el proceso de envejecimiento esto supone desde luego está en un marco totalmente diferente supone nuevas consecuencias socioeconómicas y también genera nuevas oportunidades Iñaque Iñaki Ortega qué tal buenas tardes

Voz 13 22:29 qué tal buenas tardes no sé si no sí

Voz 1826 22:31 si los cincuenta son los nuevos treinta Si los pensionistas son los nuevos emprendedores

Voz 13 22:36 bueno en los en castellano lo llevamos los días jóvenes no quiso incluso los bien Geni al jugando con lo de millennials mayores no hace unos años cuando tenías sesenta sesenta y cinco años parece que estabas condenado estirpe de enero y que llegase el momento en el que Morillas no pero hoy pues no hay duda que con sesenta años estas con cincuenta y tantos estás perfecto tienes buena salud te queda me por lo menos quince veinte años con calidad de vida pero treinta años hasta que te mueras eso lo dice la esperanza de vida no por lo tanto pues hay un montón de oportunidades nosotros hemos creído poner negro sobre blanco en este libro pues que ahí tenemos que

Voz 14 23:22 seguir de cierto catastrofismo no

Voz 13 23:25 que está basado pues en en ideas que también han quedado antiguas no y es que trabajaban hasta una edad a partir de ese momento pues pues sabes no te quedaba esa luz para hacer otra cosa que esperar a morir pues no pues ahora te quedan treinta años de vida pues hacer muchas cosas no lo que defendemos y además defendemos que hay toda una serie de industrias que pueden surgir alrededor de de las personas mayores

Voz 1826 23:52 claro que sí

Voz 13 23:54 el cuarenta por ciento el consumo de cuarenta por ciento el consumo lo lo está los lo protagonizan los mayores de sesenta años

Voz 1826 24:04 la mitad de todo el país

Voz 13 24:06 consumo son los de mayores de cincuenta y resulta que la publicidad por aquello de la visibilidad de los mayores un informe reciente no dice que la publicidad en los anuncios sólo un once por ciento de los que salen tienes más de cincuenta años pues tendrá que ir de cambiar aquellos que compran son los mayores

Voz 1826 24:23 los siete que tendrá que ir cambiando esa esa tendencia Además hay otros datos por ejemplo dices defendemos esa hipótesis basada en datos como que a ver los mayores entre cincuenta o los mayores de cincuenta los que estarían entre cincuenta cincuenta y cinco años emprenden más que los menores de treinta

Voz 13 24:41 bueno son datos oficiales si es de los de cincuenta sesenta y cinco años hay más emprendedores que de veinte a treinta años pero nos empeñamos en situar a los emprendedores en chicos y chicas jóvenes pues los pantalones rotos y con camiseta y resulta que hay un casi un veinte por ciento de de emprendedores de más de cincuenta frente a un diez por ciento de menos de treinta en la realidad es que para ser emprendedor en estas experiencia para ser emprendedor necesitas ciertas relaciones es cierto capital cierta necesidad y hoy eso eso se sitúan los mayores de cincuenta no

Voz 1826 25:21 verte a los cincuenta y cinco como a lo mejor se veían hace una generación a dos generaciones como que ya estás en el final de tu carrera sino que tienes mucho por delante claro

Voz 13 25:30 tienes mucho por delante porque además eso te lo dice la la propia estadística no

Voz 1826 25:35 sabes que vas a tener treinta años por delante

Voz 13 25:38 y sabes además que para poder mantener un nivel de vida durante esos treinta años pues no sólo pues esperar recibir una pensión pública sino tienes que tener unos ingresos y además aunque no los recibiese es en los sitios donde vive de las personas más ancianas del mundo que se llaman los las zonas azules del mundo en esas zonas azules los mayores se sienten útiles están en el digamos en sociedad siguen haciendo cosas siguen pidiendo una actividad la forma de llegar bien a los ochenta años a los setenta y pico años es seguir activo eso no quiere decir que tenemos que trabajar ocho horas no quiere decir que tú puedes seguir siendo útil a la sociedad eso pues hay que propiciar cambios cambios neutrales también institucionales ya que esto esto es emprender estos emprendedor

Voz 1040 26:29 por el mayores de cincuenta años en un viraje de ciento ochenta grados en su carrera a la vida parten de una frustración es decir al hacer esto están reconociendo que sean equivocado durante medio siglo

Voz 13 26:40 no no lo que lo que son es muy consecuentes con un nuevo mundo en el que el nuevo mundo que que estamos viviendo pues se trabaja treinta treinta y cinco años las carreras laborales son muy largas y en qué cabeza acaba que vamos a poder hacer lo mismo treinta años en qué cabeza cabe que vas a poder trabajar en la misma empresa treinta años bueno incluso en qué cabeza cabe que a bajar con la misma Muela Díaz contractual es decir con un trabajo fijo es de ocho horas pues no pues tendremos que trabajar pues de modo temporal tendremos que tener excedencias tendremos que ser emprendedores tendremos que hacer voluntariado en carreras tan largas tenemos que hacer un poco de todo volveremos estudiar nos tendremos que actualizar entonces no es frustración no reconocieron las frustraciones y lamentó ser consecuente con el tiempo bebidas

Voz 1040 27:29 en España hay discriminación por la edad esto que en inglés llaman el Hellín o al contrario los los mayores están taponado el acceso de los jóvenes a los cargos directivos por ejemplo

Voz 15 27:39 no no no no no no no echo

Voz 13 27:43 esta hemos contrastado pues que hay una serie de prejuicios alrededor de las personas mayores que además que no que no están de que que no se puede demostrar ningún

Voz 15 27:53 bueno los mayores tienen

Voz 13 27:55 la resiliencia que no tienen los más jóvenes y los mayores tienen una capacidad de de tener contacto siga agenda y un capital relacional que no tienen los jóvenes los mayores tienen también una necesidad reciclarse que no tienen los jóvenes porque ellos saben que vienen un tiempo que se les ha quedado pues pues pues pues que se les viene muy grande no entonces para nada lo que pasa es que un mayor no puede cuando hablamos de mayor de cincuenta y cinco sesenta sesenta y cinco años lo que no puede ya es pues mantener determinadas jornadas laborales y entonces lo que tiene que hacer es adaptarse a otro ritmo de trabajo

Voz 1826 28:34 en su medida como decías claro y en su medida seguir contribuyendo quiero decir aquí estamos hablando en realidad de que por ahí pasa la solución para el cambio también de mapa demográfico no que que que tenemos en una sociedad como la nuestra

Voz 13 28:48 claro claro porque porque habrá que pensar pues notas formulas conciliar tensión y trabajo por supuesto pues desgravaciones fiscales porque quiero seguir trabajando incentivos en lugar de incentivo para prejubilar te eso ya desde hace muchos años en Corea o en Japón son ciudades países muy envejecidos las indemnizaciones por por prejubilaciones van condicionadas a un negocio tan condicionadas a reinvertirlos en algo que te sirva para tu futuro porque porque vamos a vivir muchos años es que es algo que que que que que que no afrontamos no y pensamos que que que estupendo vamos a jugarnos con cincuenta y siete pero de cincuenta y siete a ochenta y cinco que vamos a vivir mínimo que vamos a hacer

Voz 1040 29:35 sí hay una cosa Iñaki el tabú de la edad como número te quería plantear porque lo lo más provocador en este programa es cuando Roberto me pedía me pedía la textura era violento no es como pedirme no filiación sexual o religiosa

Voz 1826 29:47 no no pero solo sólo ha sido Ronald sólo subrepticia y aun sabiendo previamente que que se puede conocer no no y que ha sido no

Voz 1040 29:57 no pido siempre los entrevistados pero no también una cierta incomodidad los es

Voz 1826 30:01 ya es a partir de una edad la retiran de las

Voz 1040 30:03 sus libros las actrices ahora exigen que no se ponga Suiza es lógico esto hay que suprimir la edad el número de la edad de del currículum de la biografía de una persona

Voz 13 30:13 bueno yo creo yo creo que no primero que simplemente por una cuestión de estadística la mayoría tenemos más de cincuenta años yo no tengo cincuenta años tengo cuarenta e6 pero la mayoría de de

Voz 15 30:25 uno de los de los consumidores de las personas

Voz 13 30:27 que qué bien nuestra sociedad van a tener que tienen esa edad las horas invertidas es decir porque es jugar a ser jóvenes y la realidad es que quién compra quién consume quién te le escucha tienen otra edad esto esto también es viejo no siempre es adorado la juventud no y ahora pues pues la transformación digital esa convertido casi en una obsesión patológica no me contaban escribiendo este libro como empresas importantes españolas multinacional es decir aquí sólo se puso a trabajar chicos de veintisiete deben y ocho años Si son daneses sea porque si no es lo único que interesa gente que parezca que sabe tecnología y que además tiene aspectos joven cuando en realidad la tecnología lleva detrás ciencia computación conocimiento acumulado es decir que un doctor en computación con cincuenta y cinco años no sobre tecnología saber más de veintitrés porque maneje cuatro redes sociales no

Voz 15 31:26 no no no vamos a ser serios iban

Voz 13 31:28 cosa a plantear también en el futuro con con cierta racionalidad la racionalidad dirá que el que que los conocimientos acumulados que la experiencia ha de valorarse y de hecho pues hay muchas empresas que ya lo están haciendo hemos detectado también tendencias por ejemplo de Reino Unido en Estados Unidos la gente vuelve a trabajar prejubilados y jubilados vuelve a trabajar el crecimiento de las personas jubiladas en Estados Unidos y Reino Unido que vuelve a trabajar esta ya en dos dígitos

Voz 1826 31:54 por qué por qué

Voz 13 31:55 Irak necesita seguir ingresando está seguir sintiéndote útil

Voz 1826 31:59 claro bueno es una realidad muchas muchas cuestiones interesantes reflexiones en la revolución de las canas Iñaki Ortega es autor de este libro junto Antonio Huertas Iñaki muchísimas gracias a vosotros gracias buenas tardes buenos días

Voz 1040 32:16 sí pero lo los mayores seguirían queriendo ser jóvenes veo Glover por lo menos en lo que yo veo a mi alrededor

Voz 1826 37:48 bueno vamos a ver cómo funciona uno de esos retos que se hizo público a principios de este año aquí en este programa en La Ventana seguimos hablando de el reto que se había propuesto toda una localidad los vecinos de Narón un pueblo de La Coruña era el día del GAL zar cien mil kilos en dos años estamos habrá casi en el ecuador entonces en su momento estuvimos hablando Nos lo explicó su alcaldesa Marianne Ferreiro

Voz 29 38:12 saber que no nace sobre los del Ayuntamiento no hacer también del centro de salud en concreto a una persona

Voz 8 38:17 el médico que

Voz 29 38:20 es un poco el que lleva la voz cantante también lo que decimos es no saldríamos a este concello saludados porque realmente veíamos bueno queríamos y un poco más allá somos a ponerlos en deporte somos pioneros en culturas y creamos que bueno que había un sector de la población que sí que los índices de obesidad aumentaba

Voz 1826 38:37 bueno pues saber hasta dónde hemos llegado ahora mismo Si se puede hacer balance transcurrido ya prácticamente un año desde que ese inició el propósito ese médico al que se refería a la alcaldesa el gran impulsor de esta iniciativa bautizada como cien mil motivos de peso es el doctor Carlos Piñeiro y que ahora se asoma a la ventana doctor qué tal muy buenas tardes bueno casi un año coba el reto

Voz 15 39:03 la respuesta es veinte y yo creo que incluso supera las expectativas iniciales porque desconocíamos que el ritmo de desde el punto de vista colectivo adaptación a este tipo reto sí la verdad es que estamos superando el cinco por ciento previsto haya con lo cual no era mucho no es exagerado porque son sobreviva ocho kilos cuatrocientos por año y entonces dice lo curioso es que se está superando al menos las personas que están participando por el momento están superando ya debían rondando el diez por ciento de los superarlo

Voz 1826 39:45 sí porque para hacer el seguimiento evidentemente eso partía de la voluntariedad en la inscripción de de la población que por lo que me lo que me explica por las cifras parece que tomó esta iniciativa como como o algo en lo que enseguida se vio implicada no

Voz 15 40:03 que la verdad es la respuesta de la comunidad ha sido muy buena llevamos trabajando desde los centros de salud desde el año dos mil nueve que este es un proyecto comunitario que promoción de salud cardiovascular y analizamos no sólo el exceso de peso sino también todos los factores de riesgo cardiovascular de ahí que después del realizar el estudio epidemiológico y observar de que el sedentarismo el sobrepeso la pertenencia arterial diabetes mellitus todo tenía relación con estilos de vida tomamos la decisión de iniciar un proyecto comunitario la campaña inconcreto para adultos era específicamente cien mil motivos de peso que estuvo pues una digamos de rapidez inusitada en su su dispersión por por todo el mundo

Voz 1826 40:53 si nosotros habíamos hecho una campaña local

Voz 15 40:56 lo que nosotros que somos gente de a pie no se no nos ha sorprendido muchísimo porque la idea era captar durante seis meses población suficiente para realizar

Voz 1826 41:06 claro esa difusión la dimensión que ha tomado a través de los medios de comunicación usted cree que al menos en los primeros meses hizo que también la gente se viera más más llamada por la convocatoria es implicar a un poquito más que vieran que eso estaba teniendo repercusión hablaban de Narón en todo el mundo

Voz 15 41:25 buenas y importante no lo que contábamos era con una difusión del gallego la baza de lo no queríamos tampoco que esto fuese un reto universal no Pedro lo que nos llama la atención es que dada la problemática que hay en todo el mundo de obesidad y sobrepeso pues que que se haya difundido gracias a ustedes los medios de comunicación no diría esto lo cierto es que aquí se reciente era la comunidad a las personas más orgullosas de de formar parte de ese proyecto porque no sólo de exceso sino que también por eso sea motivos de peso no no kilos de peso pues se trata de que se de un litro de leche o un kilo de alimento no parece haber con objeto de que la aquella población tiene dificultades para para la alimentación equilibrada pues pues a obtener también ayuda ahí de hecho esta es una zona económicamente deprimida siempre es interesante que seamos solidarios en este aspecto

Voz 1040 42:32 habla siempre de de visibilizar desde luego nada hace más visible la obesidad que pensar en miles de kilos perdidos nos hacen cola se que se deberían transportan en camiones la original idea el proyecto está en el reto colectivo que por lo que usted cuenta Piñero funcionan mejor que los propósitos individuales le quería decir si este afán colectivo también evitará los peligros de recaída de que mucha gente cuando adelgaza la dieta yo yo vuelve a engordar no

Voz 15 42:55 sí esto es que nos ha sorprendido no de que vamos a nosotros tenemos tres grandes sectores uno que es el de infancia donde se desarrolla en los colegios un programa de promoción de la salud cardiovascular no hablamos de densidad y eso es a través del profesorado de los también en su cuarto año de formación y que bueno pues implica a cocineros y escoltados Tenerías y el profesorado en general tenemos mil doscientos niños este curso tiene que ver ellos son investigadores de su propio mella tanto de su familia como ellos mismos sobre los kilos que había esto es los adultos que es el Plan Especial mil motivos de peso y que si existe bastante yo creo que bastante sobre sobre cómo abordar el problema de sobrepeso u obesidad y esto es lo que estamos observando de momento en vemos que hay una respuesta comunitaria e importante que incluso se supera las expectativas con una media de pérdida de puestos de dos punto dos por poco kilos coronel a lo que pasa es que cuando se alcanza el cinco por ciento ya inmediatamente decimos bueno y ahora ha sido esté estilos de vida adecuados actividad física y una dieta con con más calorías y esto esto es fundamental lo importante tienen refuerzo comunitaria es el apoyo que se le grupos de hecho nosotros es bueno pues hemos puesto en marcha ya un una Liga de motivos de peso he visto que significa de que va a tener equipos en las asociaciones de vecinos de diez personas y cada persona tiene un Dios retos y esos diez retos son diez puntos que el equipo por su supuesto tiene que ver con estilos su sustituir grasas saturadas de origen animal que Dios y la Virgen no o por ejemplo otro para su todos los días entonces cada aspecto que nos interesa de la dieta de esos tres grandes objetivos que nos hemos marcado que es sal azúcar y grasas nos permita digamos un refuerzo y en este caso buscamos ya la competitividad entre asociaciones de vecinos y grupos de personas con el objeto de en tener ese nivel es muy difícil no no no recaer en el rebote como como este comenta porque eso es lo que no hay mucha experiencia es cómo vamos a seguir motivando las personas colectivamente para que no ocurra decir ese efecto rebote

Voz 1826 45:35 no no hay mucha experiencia y en ese sentido yo creo que están atesorando gracias a lo que están viendo en el día a día de este practicamente año que llevan ya con la experiencia lo que hace que tengo entendido que le llaman de otros sitios por ejemplo próximamente va a ir donde donde estaba tías va a ir a a Mallorca para dar también una Carla no sé si va a tener mucho que ver con el cómo hacerlo no cómo poner en práctica

Voz 15 45:57 tú también tienes un taller práctico con todos los jefes de servicio de los centros de salud realmente nosotros como los médicos del sistema público y profesionales del sistema público sobre todo de educación y sanidad que estamos coaligados el centro de formación de profesorado y centros de salud lo que queremos es que esa esa actitud colectiva se desarrolló en todos los centros de salud de de España y bueno pues para esto nos invita en talleres y sobretodo intercambio para poner en marcha en los centros de salud ya se ha empezado lo cual a nosotros los ilusiona incluso de de ciudades de Europa que también no se nos han invitado para el próximo año acudir bueno esto es importante porque esto nos permite darnos cuenta de que es lo que hemos empezado seguiremos con toda humildad al mundo que es nuestro trabajo diario tanta educación como en sanidad que es un objetivo básico que yo creo que nos estamos olvidando pero claro estamos ante una onerosa acción de y el sobre todo en la industria alimentaria y eso es lo que lleva al fracaso constante durante estos últimos dos símbolos estamos hablando de de que hemos ido bueno pues en el siglo pasado empezó en los años cincuenta sesenta suelen hacer este tipo de trabajos comunitarios ya han ido fracasando a lo largo del tiempo y esto es lo que tenemos que evalúa como editar del fracaso nosotros lo que tenemos es una esperanza en los mismos

Voz 13 47:30 ya niños y niñas de nuestra comunidad

Voz 15 47:32 están forma en Basilea adecuadamente el contexto educativo diario van incluido casi en un noventa por ciento de los cambios de modificación de conducta esos padres y de incluso de sus abuelos van a recoger experiencias positivas de que el punto de la dieta allí ID de la cultura del movimiento que es absolutamente imprescindible porque estamos diseñados para eso es todo lo que nos basamos

Voz 1826 48:01 pero bueno de momento estoy eso

Voz 15 48:03 proceso a largo plazo que independientemente de estos dos años que por supuesto intentar al menos alcanzar

Voz 1826 48:10 es es es a largo plazo a medio largo plazo pero lo que son muy muy decentes son datos también de peso como el ahorro económico que ya han calculado que supone llevar a cabo un plan como éste ahorro económico quiero decir en cuanto al gasto por ingresos en la sanidad pública

Voz 15 48:26 sí eh ronda los dos millones de euros que hay una horquilla entre un millón ochocientos metros miles cuatrocientos mil euros pero si esto se suma a todos los centros de salud de España que lo hemos hecho calculando con esa sociedad científica ni tiene familia

Voz 1826 48:42 se calcula Monsters

Voz 15 48:44 ocho mil millones de de ahorro por año de euros

Voz 1826 48:48 esa es decir esa es una muy buena razón de peso eh

Voz 1040 48:52 están rebajando los efectos de la edad no con el conectando con el tema que hablábamos antes tan rejuvenecido la población de alguna manera

Voz 15 48:58 sobre todo lo que vamos a imitar es un cincuenta y cuatro por ciento de discapacidad lo que lo los ha llamado la atención del estudio epidemiológico que no se ha hecho en colaboración con nuestra sociedad científica es que tenía en diez años por grupos sectarios osea aumenta porcentualmente la discapacidad estamos fracasando y esto es un tema que hay es seguramente a los políticos sanitarios les parece mal incluso a muchos profesionales de la salud pero es que no no es lógico que sin la Atención Primaria realizasen sin trabajo de más calidad es lo que no tiene lógica es que cada diez años vaya incrementándose porcentualmente tosco puntos de diabéticos hipertensos de ese desnudo de sobrepeso estamos fracasando Esto significa que que la sociedad no que va ocurre cuando tengamos mayores que cuando puse de España hacia el país más longevo dentro de unos años incluso superar a Japón lo que ocurre es que vamos a tener personas longevas pero discapacitadas esto es lo que tenemos que combatir pues fíjate con medidas tan sencillas como una persona un un recién nacido que sometido en este caso pues a la lactancia materna se pudo evitar un veinte por ciento de discapacidad niños futuro ICO medidas a nivel de los niños come una dieta adecuada y con una cultura de movimiento óptima podemos editar un treinta dicho discapacidad con él

Voz 1826 50:30 la nacionalidad cuenco yo he hecho cuando

Voz 15 50:32 lleguen a una edad importantes tenemos

Voz 13 50:35 un grupo de mayores que hace dinero