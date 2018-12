La Ventana (07/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1826 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias comenzamos con una noticia que afecta a una de las artistas latinas más conocidas mundialmente la fiscalía española ha confirmado a la Cadena Ser que se querellará contra Shakira por un presunto fraude fiscal que asciende a catorce millones y medio de euros amplía Miguel Ángel Campos Miguel Ángel

Voz 1826 36:41 y hoy a esta hora tenemos una crono ficción detrás de todo gran genio suele haber un gran rebelde al menos ese fue el caso de Georg Friedrich Händel una de las figuras cumbre de la música barroca para sus contemporáneos una de esas personas que no deja a nadie indiferente hombre malhumorado intenso de enorme estatura abrió el abanico de la música más allá de los salones de la nobleza para acercarla a oídos de todo el mundo pero Händel no sólo tenía claro cuál debía de ser el destino de la música

Voz 43 37:15 sino también de dónde viene

Voz 1 37:25 y el Mesías

Voz 44 37:29 dos señorita se adelanta nos lo cuenta

Voz 1 37:33 estamos de bueno

Voz 44 37:43 cada vez sale el alta cifras que siga el tiempo que le marco ta ta esta noche cantante Larreina así piensa descubrir amplió rara no sólo permite pobre mujer

Voz 7 37:59 bueno pues lo que el rostro llama al precio de la excelencia

Voz 8 38:03 hoy con la señora

Voz 1 38:09 aquí tiene el pan del maestro Händel muchas gracias aún está caliente

Voz 44 38:15 son descanso y restricciones para cantado estaría mejor les bien con lo que escucho señor no está de muy buen humor esta mañana es el ensayo para el concierto de Pascua de esta noche es que algún cantante llega vivo esta noche alguna vez sí calmar a este hombre supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música yo mis padres no les gritó como he grita a sus cantantes bueno a usted no se preocupe pues mi señora Smith parece mucho ya que sirve al maestro ya estoy acostumbrado usted un santo ha recepcionado ya está seguro de que algún rastro de cantantes de acuerdo empecemos

Voz 8 38:49 no

Voz 17 39:02 maestro

Voz 1 39:04 intente moverlo casi imposible el hombre su gigante rápido

Voz 18 39:20 parece que va a salir de ésta la sangría de ayudará en las próximas horas pero en adelante debe cuidarse nada de emociones fuertes Stat antes de irme me gustaría darle doctor le acompañan a la calle con su permiso dígame es grave apoplejía la parte derecha está paralizada se recuperará lodo quedará paralítico y con total seguridad sino se produce un milagro pero podrá volver a tocaría componer hemos salvado a nombre pero el músico es irrecuperables que has mío si este hombre no tocas era como si estuviéramos

Voz 46 39:57 harto pues me temo que tendrá que acostumbrarse a vivir como pulmón

Voz 18 40:01 la culpa es de los muchos disgustos este año adscrito cuatro óperas pero eso no vale ahora la moda son los castrati italiano todo tienen que ser castrati a mi me gustan los Castro disculpe no querías decir cuántos años tiene el maestro cincuenta y dos aunque con la constitución de un toro tendrán que convencerle de que descanse por lo menos que tome las aguas en el balneario de de que allí mejor si doctor no se hagan ilusiones nunca volverá a componer mucho llegará a caminar Xinzo

Voz 46 40:29 sale no obstante aguanta ustedes su malhumor como para llevarle a rastras por Londres el resto de su vida Aquisgrán de acuerdo lo intentaré buenos días

Voz 24 40:39 cómo le dices esto por los gritos desde Aquisgrán sin embargo Mi reticencias eran infundadas

Voz 18 40:51 el maestro aceptó de buen grado iraquí Fran creo

Voz 1 40:53 qué vio en ello su única posibilidades de la tomó realmente en serio a dar llega a cuatro horas éntrale va a dar algo

Voz 47 41:00 el maestro

Voz 18 41:03 maestro

Voz 1 41:06 no deseo molestarle pero que ha pasado el tiempo el médico insistió en que no debe superar nunca las tres horas al día podría provocar un infarto este médico puede caminar su de su criado

Voz 18 41:22 pero de veras tiene que salir

Voz 17 41:28 este balneario obra milagros pues vamos a ver si es verdad que Dios habita en estas aguas

Voz 1 41:34 esto va a ser imposible médico Adam solo asustan a cuatro meses arrastrándose por Londres como un gusano pues ya

Voz 18 41:40 en las esquinas para camino

Voz 1 41:42 los doctores sangrado colocado ventosas hasta succionar menos versus nada sí claro pero a veces lo que cura también mata un poco de adormidera calma el dolor una gran dosis es letal pues razonamiento a la haremos algo junto a la piscina si soy capaz de tocarlo sin una sola vez entonces sale que el agua no va a salir han estado iré a buscar a amor no seas tan dramático Vega acercando la toalla y algo le agradezco que haya capacitado y tiene la toalla acércate más hombre no llego pero recuperando la fuerza ha tenido gracias señor vamos a relájate cada hora que pasa aquí me siento mejor no sé si son estas aguas juego limpio ni que se niega a rendirse notó una nueva creo que voy a volver a Londres totalmente recuperado juego totalmente muerto lo celebro la culpa voy a ponerme Romasanta y una vez más el maestro tenía razón contra

Voz 18 42:59 a todo pronóstico y recomendación las fuerzas de mi Señor volvieron vaya así volvieron los médicos dijeron que nunca habían visto una recuperación como aquella

Voz 37 43:06 verdaderamente no fue un milagro al menos lo pareció

Voz 18 43:09 pocas semanas estábamos de vuelta en Londres tengo que reconocer que estoy sin palabras nuestro admiro su determinación agradezco su fuerza de voluntad que vuelva a tocar la doctor usted de los hombres de ciencia siempre este milagro no es obra de mi fuerza de voluntad sino de una foto

Voz 1 43:26 a vivir

Voz 18 43:27 por favor vivimos en plena Ilustración me dirá que aún cree en esas cosas yo soy esa fuerza interior que le ayudó a recuperarse parecía seguir llenándose de energía enseguida volvió a sus composiciones y a la música llegaron algunos éxitos como Saúl o la Allegro

Voz 43 43:45 la música claro

Voz 1 43:52 no

Voz 49 44:00 es que no sabe la paz

Voz 18 44:02 mira

Voz 37 44:06 se ha perdido el pulso pero el milagro no le acompañó la suerte falleció la reina Dios la tenga en su gloria y el país estuvo de luto largos meses para cuando se reabrieron los teatros la guerra con España y el terrible invierno hicieron que todo el mundo se quedará en casa sin muchas ganas de espectáculos el resultado fue que a pesar del ímpetu de mi Señor el lugar de los éxitos lo que se acumularon fueron las deudas maestro le aseguro que estas situaciones

Voz 1 44:30 es desagradable para mí pero me veo una obligación de reclamarle de nuevo la suma que deuda

Voz 18 44:35 el pie de su tiempo no tiene otros negocios de atender ya sabe que no te

Voz 1 44:39 pero por favor no me obliga a regresar con los agentes de la justicia

Voz 18 44:41 luego Icon las deudas llegó algo nuevo no era mal genio era otra cosa

Voz 46 44:50 Dios mío esto me curas Hastings para luego por el barro es esto lo que tiene para mi hijo

Voz 13 45:00 va tocando a beneficio de comerciantes chicos y me refiero que permite un mejor morir Icon la desesperación otra novedad

Voz 1 45:15 los bombos trabajada

Voz 17 45:20 estoy hablando de semana

Voz 1 45:29 así que un día sí y otro también me tocaba ayudarle a meterse en la cama había curarle las heridas

Voz 37 45:37 hay hay está borracho con maestro por favor permítanme quitarle los zapatos

Voz 18 45:46 ajeno a que digan la fondo maestro tiene sangre no puede irse a dormir así posible la dan los War

Voz 36 45:57 para Rojo tiene que es otra cosa

Voz 46 46:02 sí se está quieto de limpio la herida según maestro por fuera de aquí antes de que la antena contigo también está bien ya pagan antes de salir no es el candil señor es la luz del sol que entra por la ventana hoy ha llegado usted especialmente tarde

Voz 50 46:18 sí está bien

Voz 37 46:21 hasta cuándo durará esto es a lo mejor está como está

Voz 18 46:26 maestro

Voz 46 46:27 si me permite sólo una cosa más esta mañana vino llenen preguntando por usted Verbum pleno hay que no puedo pagaría no le debe usted dinero yenes maestro el poeta que escribió el texto de Saúl atraído Un paquete para Opel son unas cortinas que cubran ese maldito sólo con su permiso

Voz 37 46:45 no te preocupes con lo que le has dicho no podrá dormir

Voz 18 46:53 mandó ninguno de los tres me va a dejar hoy se un proyecto de tres al cuarto es lo que son contador de es

Voz 17 47:13 qué

Voz 18 47:14 el Málaga me ha llamado tome es otro de sus malditos por además quiere que le ponga música también es escritor Xavier es música a sus poemas no vale un penique como se titula nada más y nada menos si Estella es cada vez más presuntuoso no lo vale

Voz 1 47:44 ser fíjate cómo mira es superior a sus fuerzas no puede resistirse a la música

Voz 24 47:56 maestro

Voz 18 48:03 pues me gusta como una orden

Voz 1 48:08 no es eso lo que necesita la os unificará

Voz 18 48:20 no me publicó el ex gran

Voz 1 48:24 escucha esto aquí

Voz 36 48:29 yo era como suelos

Voz 1 48:30 pues sufría

Voz 51 48:33 que te mira Dios todo poderoso

Voz 18 48:38 entonces les gusta me gusta esto es un mensaje que el señor me envía a través de Llanes yo estos brazos están escritos para amiga Adam con Dios dice

Voz 19 48:50 levantar la cabeza Sam lo iban a la cabeza este triste destino

Voz 36 48:55 para la vida la gran puedes escuchar el órgano los colonos es su plan para mí mañana mismo luego luego organismo supo con el desayuno mejor determinen no quiero que nadie

Voz 37 49:18 al genio no este hombre está tocado por los dioses

Voz 1 49:35 pasé por favor gracias

Voz 46 49:37 por qué me mandó llamar a estos maestros doctor no está bien detenido trata que no estoy solo pero por lo que se comenta sobre sus recientes excesos no me extrañaría yo no no no no en absoluto desde hace tres semanas no salido de casa lo celebro en realidad doctor no ha salido en absoluto de su habitación comenzó a escribir una nueva obra hace tres semanas no ha salido de su estudio ni una sola vez muchos días le dejo la comida en la puerta y cuando subo a recogerla había tocado el plato este hombre es incorregible le escuchado Tokarev Clarín noche esta mañana subió a recoger el desayuno la puerta estaba entonada aproveche para mira y tirado en la cama al principio sentí alivio porque pese que estaría durmiendo pero lleva Silván casi diecisiete horas cuantas diecisiete y no está dormido ese ha sufrido un ataque de nuevo anquilosada de no pueden hacer ruido y aseguró que no deja de apretar descuidar

Voz 18 50:31 que qué la presta pase hombre no se quede en la puerta ocho permisos por favor maestro parece encontrarse bien mejor que bien hacía años que no me sentía mejor tiene buen aspecto que su nombre de oso días que apenas como seguro que vigente lado aunque ha mandado a buscar por eso bueno en realidad yo no te preocupes Sadam si no te importa me gustaría comer algo doctor Jenkins como conmigo no no quiero ser una molestia en absoluto sólo ruego hoy es un día feliz no me deje comer sólo mi familia en lo lamente que lastimada anda mira a ver si queda algo de plata que podamos empeñar y cómprame toda la comida que puedas encontrar diría que debemos tan buen humor doctor he terminado mi obra cumbre El Mesías son tres suman tres semanas me es muy poco tiempo si yo tampoco lo entiendo por momentos sentía que no era yo el que escribía así una footing dura si me permites

Voz 36 51:29 siempre permite la voluntad divina

Voz 13 51:35 yo Steffi los siniestrado se creen por encima de estas cosas pero créame esta obra la escritos adicta al dictado de su talento no quiero discutir que cuando podremos disfrutar de esa nueva maravilla cuanto antes pero no hay hombres perdón he decidido que estrenará Dublín esa ciudad siempre me ha tratado mejor que hasta ahora intentar ir a verlo quiero tiempo no creo que pueda estrenarla antes de la próxima Pascual es una fecha perfecta para estrenar mesías no les parece expresó su nuevo

Voz 1 52:18 pero ahora vamos a empezar me siento molestarle pero un caballero quiere hablarle me han asegurado que será sólo un instante es el director de una institución benéfica a entonces que el cuerdo maestro con su permiso Mi nombre es Xeral Fruit Chan el Barça arbitre como puedo ayudarle no quiero molestar de un día tan importante todo Dublín esta aquí a Dublín que ciudad tan amable no quiero robarle tiempo era represento a una institución benéfica que asiste a los presos de varias cárceles el hospital comercial una labor encomiable imagino que va usted a nada el dinero del estreno como se hace en estos casos por supuesto ya que ha tenido usted que la amabilidad de venir a saludarme con mucho gusto Cedrés la caja a su institución gracias nuestro muchas gracias mire señor Chanel nunca cobrará un penique del Mesías estoy en deuda con esta obra yo estaba enfermo ya ya mesa no estaba preso y ella me liberó todo lo que me reporte lo donaría presos hospital es algo que le honra es lo mínimo que puedo hacer y ahora sin querer ser descortés me temo que hace frontera con cierto disculpe claro muchas gracias de nuevo el maestro podría tener muchos defectos pero era un hombre depara ni una sola vez cobra por el Mesías y pasaron los años pero aún hoy ciego ya anciano

Voz 18 53:50 maestro sigue dirigiendo su mesías cada Viernes Santo

Voz 37 53:53 seguirá haciéndolo mientras le queda un aliento de vida no lo dudes hagan

Voz 18 53:58 aquí estoy maestro mis ojos no ven como antes se a mucha gente ha llenado el Covent Garden maestro todos esperan que les reciba con su música final será convertir usted doctor no me acusó a mí verle con maestro a quédame a subir al podio el público está esperando apoyos en mí

Voz 1 54:39 maestro maestro se encuentra bien Banco hagan tienes que lleva en la casa

Voz 1804 54:47 ayúdame debate de la cabeza busca su baje

Voz 18 54:56 no hay nada más que pueda hacer volver dentro de unas horas para ver cómo se encuentra grave factor

Voz 37 55:01 me temo que establecía dan Si no le importa que

Voz 18 55:04 lo que es mejor que hablemos fuera el maestro debe descansar días el doctor

Voz 1 55:10 lo que sus salarios

Voz 46 55:14 al señor Händel no pudo hacer nada por su vida eso Estado no creo que pase de esta noche

Voz 18 55:23 no te apures no tengo miedo creo que es un buen momento para llamar a un sacerdote voy no sé pero eso estampa ya habrá tiempo de Jamal celebró que podemos hacer por usted sabe

Voz 37 55:46 animales Adán se me parte el corazón de darle así Vaestro

Voz 18 55:50 sabe qué día es hoy trece de abril que día a día como hoy fulminado por una a otro trece estrena en mi mesías aquí los escucha por última vez a veces sólo tengo que cerrar los ojos para escucharla

Voz 24 56:15 mí me sus cierres los ojos aparece

Voz 36 56:31 pero los ídolos por buena

Voz 37 56:44 descansa en paz Maese Haendel amén

Voz 11 57:13 en el oficio participado Nancho Novo como el maestro gente él Íñigo Álvarez de Lara cómo Ada Héctor Checa como el doctor Jekyll y las voces invitadas de Nieves Goicoechea Julio López Pablo Arévalo y Fermín Agustí guión de Mario cueste y Mona León Siminiani libremente inspirado en la resurrección de George Friedrich Händel con la colaboración en el programa de jugar mucho a realización y diseño sonoro Alejandro Otegi producción Fermín Agustín dirección Mona León Siminiani

Voz 1 57:45 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede

Voz 8 57:52 cero una coincidencia

