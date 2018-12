La Ventana (07/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 son las seis las cinco en Canarias ya se conoce quién sucederá a Angela Merkel al frente de los conservadores alemanes la favorita de la canciller se ha impuesto por un puñado de votos a los otros dos candidatos en el Congreso que la CDU celebra en Hamburgo allí sigue nuestra corresponsal Carmen Villar

Voz 11 05:47 la historia Nos dicen que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing de otro alguien muere guardia cientos de miles zonas cierto las cierras empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 12 06:02 la tres la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 23 09:55 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 09:59 a las seis y diez de las cinco y diez en Canarias Iñaki de la Torre qué tal buenas tardes

Voz 0788 10:03 buenas tardes Roberto has hecho con Benjamín de

Voz 1826 10:06 qué has hecho con Benjamín Prado no no le hace falta

Voz 0788 10:08 hasta que le hagan nada porque Benjamín Prado normalmente intenta acoger trenes a León y Albacete como bien sabes osea

Voz 1826 10:13 no pero esta vez yo creo que es culpa del tren hay que viene con un poquito de retraso pero llega llega para hasta ahora de de la música la música en directo hoy aquí en La Ventana les vamos a ofrecer una guía anti naufragio mira si hubiera sido una alguna carta para manejarse mejor por por el Cercanías Renfe no pero ésta va a ser muy útil les vamos a ofrecer esto la oportunidad de construir un velero invulnerable bueno es una metáfora no se crean que les vamos a dar todas las claves para cruzar el Atlántico pero no bueno si alguna noción para torear las tormentas vitales las instrucciones para hacerlo están dentro del último y quinto disco de Innova en sus nuevas canciones es ahí encontrarán nosotros hemos eh entrado todas las claves presten atención porque les vamos a avanzar varias no es ellos han tenido el detalle de de escribirlas en el libreto en el interior del del álbum la primera instrucción textual elijan la dirección hacia dónde quieren ir no duden del proceso pero antes de iniciar ese viaje tienen que haber terminado la guerra estar en paz además de haber dejado atrás expectativas y espejismos un soplo de vida en Mis abismos una ráfaga en plena claridad Innova buenas tardes buenas tardes en Santiago de buenas tardes en Madrid porque está está repartido estos como gordo y has repartido qué tal a los de Madrid Gabriel que tal como está muy buenas tardes bueno estar ahí tenéis a Ander a Daniel Ayuso que se quedaron ayer por Galicia actual seis en Pontevedra no

Voz 25 12:17 eso sí ahí estuvimos bastante bueno

Voz 1826 12:20 tardes buenas tardes cómo estáis vosotros os tratan también que habéis decidido quedaros por ahí norte con

Voz 26 12:26 do Pulpo estamos para aquí no llega no

Voz 1826 12:28 te este disco por cierto es este trabajo que además de tener mucho de mucho de Mar tiene mucho del mar de de ahí de los mares de del norte del mar del océano bueno después hablamos de de todo eso donde nos llevan estas cartas de de navegación

Voz 1678 12:43 dónde vamos pues nos llevan al retrato perfecto al menos el retrato más fiel de lo que somos ahora como banda de seguir creo que se entiende muy bien cómo entendemos nosotros la música al menos nuestra perspectiva del arte dentro de esta variante no

Voz 1826 13:01 oye pero uno necesita cartas de navegación cuando cuando pierde el rumbo o no sólo cuando pierde el rumbo siempre está bien tener la hay a mano y tener yo creo

Voz 1678 13:10 que siempre son necesarias en las cartas de navegación no es

Voz 27 13:13 esas eh

Voz 1678 13:15 pequeñas guías que nos pueden ayudar en terminado momento otra cosa es que menos en mi caso generalmente sirven de muy poquito porque hago todo lo contrario

Voz 1826 13:23 dado que también ahí está la magia no

Voz 1678 13:26 pisar un poquito pasa lo que pasa

Voz 1826 13:28 también lo vital pero a nivel musical parece que que no hubierais perdió el rumbo nunca no pero ha servido también esta carta de navegación para acabar de consolidar vuestro vuestro salido vuestro estilo eso se va haciendo y no no se acaba de moldear del todo

Voz 1678 13:44 sí

Voz 25 13:44 quizá es algo que va adaptándose a a la etapa que estamos

Voz 28 13:49 viendo es decir eh

Voz 25 13:53 este disco es la representación de lo que somos ahora mismo también como banda en lo musical hay además hemos tenido la suerte de contar con Mikel Santos que ejercía las labores de productor

Voz 28 14:02 Nos guió en el sur

Voz 25 14:05 nido que mejor lo vendería esas canciones que son sonido más más limpio menos cargado quizá

Voz 0788 14:09 sí que es verdad que está más limpia este disco está producido con mucha más cuidadito pero en cuanto a las cartas de navegación vuestras que en realidad son las músicas que uno ha oído antes que son las que van guiando han ido cambiando también con el tiempo siempre tenéis los mismo

Voz 1678 14:21 el referente a por supuesto que la vidas cambio siempre lo decimos no la vida es cambio cambia las personas cambian su manera de entender muchas cosas están con nosotros nos ha pasado precisamente con la música no que es pues en el campo donde mayor tiempo pasamos no es nuestra vida ahora mismo muy sí es cierto que no somos los mismos que hace cinco seis años y eso se nota en cada canción en cada acorde en cada texto pero si mantenemos mucho de de aquellos que empezaron en en su día no

Voz 0788 14:56 se va notando también el cambio de las músicas que es vosotros mismos no es así que más o menos

Voz 1667 15:00 deben ser las mismas o vais diciendo de repente

Voz 0788 15:02 a la ni dejo de oír lo oí y me he flipado con unos que con con cualquier otro músico que no tenga nada que ver

Voz 1678 15:11 los clásicos siempre están ahí no hizo la furia siempre suelen la verdad que que suena que suena en vuestra vuestra furgón cuando hay

Voz 1826 15:18 por ahí la verdad es que dura

Voz 3 15:21 en Spotify que hicimos para ir añadiendo temas y el que quiera suscribirse

Voz 1296 15:25 puede escuchar lo que va sentando el acuerdo perfectamente pero

Voz 1826 15:30 tiene algún nombre específico buscando lista lista de la compra de casinos buscáis en Spotify

Voz 25 15:37 da suenan se llama eso es que es una una Fergo

Voz 1826 15:40 que suena en la calle porque la lo que nos ha gustado mucho también es el envoltorio que también forma parte del trabajo desde luego muy muy austero pero muy directo desde ese libro Tito al que hacíamos referencia esta carta de navegación las cartas de navegación por las que nos vamos a ir moviendo esta tarde en esta hora de la música en en directo el barquito de papel esto de la portada que no sé muy bien si es una rosa de los vientos para orientar Nos pero desestructurada esto es cosa de Ander eso es cosa del señor Cuéntame cuenta eso sí

Voz 1 16:13 que no

Voz 26 16:14 no pues será básicamente el transmitir un poquito pues lo que ya han contado mis compañeros de del disco y hacer un poquito una pequeña reflexión sobre sobre pues eso el cómo funcionamos hoy en día con tanto tema digital y tal y hacer un poco una crítica a recuperar eso que puede ser lo más simple pues como como de pequeñitos aprendimos a hacer un barco de papel y que muchas veces en lo simple pues puede estar esa carta de navegación que que tanto gusta encontrar

Voz 1826 16:40 yo no sé si habrá orientado por la carta de navegación Iñaki le hemos encargado como cada viernes que el que que busque que que rastrea por ahí que que te has

Voz 0788 16:49 pues yo en vez de entrar en Spotify de sino va lo que entra en el canal de Youtube que me ha gustado mucho porque allí hay lo habitual en los canales de los grupos por ejemplo vidas oficiales por supuesto actuaciones en otras radios actuaciones en festivales bueno pero hay un par de perlas que merece la pena repasar que por ejemplo son tienen una versión acústica y casera de miedo la canción de M Clan está tocada al lado de una estufa de leña y cada uno de una pequeña percusión

Voz 1826 17:13 yo pienso por ahí

Voz 1 17:15 de no

Voz 0788 17:25 juega bien no tiene mucho que envidiarle además a a la voz de Carlos Tarque de bastante caña a mi me gustaría verle cantando rock duro porque seguro que lo haría de muerte aparte de esta versión en el canal de Youtube de sino va te puedes encontrar bueno en ese mismo vídeo me refiero tú te puedes encontrar cuando gira la Cámara un cartelito en el que

Voz 1826 17:45 con esto

Voz 1 17:49 Love is all unir

Voz 1296 17:53 entonces claro no no sé de quién será la casa no quiero preguntar pero vamos ser acogedora poco la chimenea y todos los cementerios gustó pero ya cuando vi este detalle de Love is all Yunis eso ya me encantó haciendo una oferta sobre la casa dan sí sí luego ya hablamos del precio real lo podemos pagar en promo bueno y luego tiene una verdad no pierde aquí tenemos bueno y luego tiene una versión también bastante

Voz 0788 18:15 Aral en el mismo canal encantando ahí en una mesa al aire libre y me parece que que está tocando la guitarra sino recuerdo mal tocan el sitio de mi recreo

Voz 29 18:27 cuando no Ignacio donde hemos cerrado se esa ley once todos todo

Voz 0788 18:40 la canción de Antonio Vega que todo el mundo conoce pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y luego si Burgas también en otros vídeos de otra gente que canta canciones de sino va pues te das cuenta que sus fans hacen versión sí versiones de todos los tipos este es un chico que se llama anorexia hacia Manoli Él es músico en realidad lo que se dedica en Youtube es a hacer tutorial es de fotografía pero además agrado su propio álbum y tal hice dedica grabar algunas canciones y grabó esta versión casera de doce meses

Voz 30 19:11 yo creo

Voz 0788 19:26 pero lo más gracioso es cuando llega el final de este vídeo y él termina de y suena esto

Voz 31 19:35 eh quiera donde quiera

Voz 0788 19:45 ingenio una un genio al final dice que si no te vas a ir a la mierda a lo que pasa que lo bueno es gracioso y luego como pasa casi siempre las chicas se lo curra mucho más hacen segundas voces meten pequeños acompañamientos ese es el caso de Elisa cuadra que ya se dedica hacerse solamente en Youtube versiones de otra gente también hizo una versión de doce meses

Voz 1 20:10 poquito deja levantó

Voz 32 20:14 si las

Voz 0788 20:18 muy bien porque esta chica tiene una serie de vídeos que se llaman de broma por supuesto tienen una de las listas de reproducciones indies de mierda venir a mí pero es muy bueno luego te dedica hacer versiones de todos por ejemplo de Vetusta Morla ZAL o de Lori Meyers en ello bien

Voz 1 20:33 se hallaba

Voz 0788 20:38 nosotros estamos dentro de esa lista pues no me parece que lo vuestra no estaba dentro de esa lista pero pero la verdad es que versiona José Sosa ha metido

Voz 1826 20:45 la lista peros versiona con mucho cariño es evidente que es broma

Voz 0788 20:48 es cierto porque ella dialogó hace un montón de versiones eh pero pero bueno tiene tiene esa gracia sí que bonito

Voz 1826 20:52 parece eso de escucharos en en boca y con guitarras de de otros escucharlos ahí versionado se en ellos

Voz 1678 20:58 el fatal creo que por cada versión menos tendríamos que cobrar planta podría ser un gatito vamos haciendo negocio compramos casas pues una ilusión tremenda no para nosotros es muy raro y muy bonito encontrar estas canciones en boca de de otra persona que está en el otro extremo el país au

Voz 1826 21:21 no

Voz 1678 21:22 sí creo que había algún mexicana también que había hecho alguna versión

Voz 1826 21:26 sí

Voz 1678 21:26 y es muy curioso no como las canciones nuestras canciones algún lugar tan pequeñitos no de un local de pueblo tan pequeño de repente se abren al mundo de esta manera gracias a la gente por eso al final no podemos más que agradecer

Voz 1826 21:38 de qué parte del mundo has venido Benjamín Prado que ya ha llegado aquí hombre Benjavid buenas tardes a la de la Gran Vía de Madrid que hoy en días como pasar por pisando pegamento porque hay demasiada gente no lo estaba pensando porque a la gente en volandas y tú tienes que hay diciendo no a Gran Vía treinta y dos estaba pensando en lo que decía Iñaki de de de Ali de Vetusta Morla vosotros sabéis que hay un sonido así más o menos somos genio porque a mí es verdad que el otro día hablando con decíamos hay que hacer es que podrían ser de Vetusta Morla en el disco sino va también alguna canción que estaría muy bien dentro disco Vetusta Morla dentro del India hay un su índice que ella hace un tipo de música que está digamos emparentada vosotros vendéis emparentados con estos grupos en alguna medida son bandas

Voz 28 22:24 las que desde luego admiramos no muchísimo

Voz 1678 22:28 con su trayectoria como han hecho las cosas por cómo ha llegado al punto en el que están es una maravilla no Vetusta hace poco fueron treinta y cinco mil personas no estuve

Voz 1826 22:37 eran treinta y ocho mil ochenta y ocho mil personas

Voz 1678 22:40 haciendo como han hecho las cosas que siempre siendo fieles a espectacular a su manera de de trabajar de entender este este trabajo también Izar por supuesto no ha sido el yo creo que el ascenso más rápido que que yo recuerdo en los últimos años no hay precisamente es por lo bien que que se han hecho las cosas por coma conectado con con cada una de las personas que él escucha no solo solo pueden tener nuestra admiración por eso no ahora dentro de de los estilos llueve tan muchísima diferencia quizá con nosotros o extra pues de hablar de bandas así que respetamos mucho sido ni no cada cual tiene un una personalidad muy marcada que hace que esto crezca que es que se enriquezca la escena es se puede hablar de una escena no que siempre tendemos a a englobar estos cinco lo vamos a poner aquí en esta bolsitas tópico aquí tal y yo creo que la música es mucho más amplia ya muchas más posibilidades para estar nosotros a menos no creo que sea es el trabajo de de los músicos

Voz 1826 23:46 nosotros no nos desorientó hemos no nos perdamos por aquí seguimos con las instrucciones que ha juntáis en el libreto instrucciones para para construir ese velero ya habíamos elegido dirección ahora tenemos segunda y tercera construcción paso dos leo textualmente en periodos de desorientación utilizar el tiempo de nuestros P de introspección que sea necesario el que necesitemos para esa vas es importante abrir el álbum de los recuerdos los primeros retratos de niñez los primeros disfraces hay que dejarlo todo atrás

Voz 24 24:19 por qué sí

Voz 1296 25:04 el paso tres construir una base sólida para que el velero soporte las adversidades el viaje es fundamental no introducir cargas innecesarias así conseguiremos el impulso necesario para él

Voz 24 25:28 la luz que precede

Voz 34 25:31 hombre

Voz 24 25:35 Nuestras manos sirvieron de cura para alpino

Voz 34 25:41 eh

Voz 24 25:45 eso

Voz 1 25:46 Nuestras K

Voz 24 25:53 eh

Voz 1826 26:00 estamos escuchando conociendo desmenuzando las cartas de navegación con el trabajo de de chino a tenemos al grupo dividido entre Galicia y Madrid decíamos antes Gabriel Airlines que están aquí Ander Daniel Joshua que se habían quedado en el norte hablábamos del norte de la del influjo la influencia del norte sobre todo el mar no porque hay mucha aparte de las metáforas hay muchas referencias se ve mucho aquí del del Cantábrico del Atlántico

Voz 1678 26:27 muchísimo yo creo que por alguna razón que todavía no alcanzamos a comprender que al menos con toda la lógica que tendría que que tener pero sí es verdad que si intuye siempre no hubo al menos que muchas de estas canciones de estas historias que se cuentan están localizadas muy cerca de un mar Cantábrico e incluso un Atlántico no por ejemplo nuestro anterior disco fue muy importante Galicia Costa da Morte Ice escribió realmente los textos de ese disco suscribieron ahí se nota

Voz 0788 27:03 todos lados vosotros escribís a a a borbotones digamos o según me estaba apareciendo o de pararnos si decir ahora no vamos a dejar un mes a escribir porque hay gente que van a giras el barco ocurriendo una una frase la grava o la escribe y vuelve y luego se recorren acorde lo vuelve os os de ponernos a la la técnica obsesiva digamos

Voz 1678 27:20 es más a machete si Stoner que muchas veces no es lo más positivo porque uno una habitación a oscuras e intentando que salga algo que no quiere salir no cuatro cinco horas ida ahí lo que te vas a una mala hostia tremenda ver una canción ninguna no

Voz 1826 27:38 oye y si esa Machete hay una cadena de montaje quiero decir eh siempre más o menos sigue el mismo recorrido la composición idea de alguien que pasa a manos de de otra persona que después le da una vuelta por aquí como como es el pero

Voz 6 27:50 es un caso

Voz 25 27:52 es Lunch este caso ha sido aportadas las ideas más básicas las hay llevan local bastante avanzadas y luego a él hemos dado una vuelta entre todos para que luego finalmente habíamos trabajado con Mikel Santos local en el estudio también junto a José Caballero en abril ha desmontado y vuelto a montar con las letras cierto es que este disco además se ha trabajado bastante en la carretera porque claro no no llegamos a parar hasta recuerdo que la gira por salas de de el disco anterior de volver a cabo en febrero la gira de festivales empezó en abril y el disco señalaban marzo llevan fija claro ya veníamos trabajando a la vez que íbamos trabajando la gira trabajábamos de manera paralela una colección el disco

Voz 1826 28:45 hablando de la producción y ya por reincidencia por alusiones y por reincidencia ya ha salido el nombre de níquel Santos un par de veces aquí Miguel Santos que además es nuestro técnico del directo que os conoce desde hace muchísimo tiempo hemos hablado con él él él nos ha contado esto de verdad de seis seis seis del álbum y de vuestra evolución

Voz 6 29:15 te han ido progresando han ido cambiando de registro y encima les veo súper cómodos lo que están haciendo a día de hoy les veo muy libros a la hora de componer les veo que van creciendo cada día es una gente que trabaja muchísimo

Voz 24 29:31 la bandera blanca aporte y la tregua guapo

Voz 6 29:34 pero dada respecto al disco los objetivos que nos marcamos todos era conseguir que

Voz 1 29:44 todas esas canciones tan diferentes tan dispares cada una subida propia con su sonido

Voz 6 29:51 el Suu emoción cada una es un mundo y todas están en el mismo universo mi secreto es sentir las canciones involucrarme junto por eso me gusta meterme en el local con ellos en los ensayos llegara a sentir lo que estás entiendo ellos que toda esa moción salga sonando y que

Voz 1 30:12 a la gente ese es el secreto de la música

Voz 24 30:17 porqué las sigue sin

Voz 1826 30:20 mira dice aquí el técnico y productor Mikel Santos que lo que más le ha gustado de del resultado de este trabajo es que cada canción es un mundo aunque todas pertenezcan al mismo universo Ipar ha bueno estamos desmenuzando estamos conociendo y escuchando lo poco a poco mundo a mundo aquí esta tarde con con Génova pero para el primer directo hemos escogido empezar por el principio será Guerra y paz cuando queráis

Voz 36 30:50 y está

Voz 37 31:02 bueno no donde será blanca por China hay tregua con Berta

Voz 38 32:13 huy no

Voz 29 32:17 para que el Arsenal

Voz 37 32:41 una no

Voz 3 33:26 hay pueda

Voz 29 33:28 el grande

Voz 1 33:31 no

Voz 29 33:34 So

Voz 39 33:50 punto

Voz 23 38:58 la Ventana con Roberto

Voz 47 39:03 eh

Voz 37 39:39 ella contra él era ver fiebre pero avaló

Voz 1826 40:35 esta tarde a la hora de la música de la música en directo aquí en La Ventana con si Nova estamos repasando bueno estamos haciendo también de una forma un poco anárquica pero llamándonos por estas cartas de navegación ICO las instrucciones para construir un velero y que sea invulnerable eso es eh vamos a irnos a otro a otro paso al siguiente paso sería el el sexto la Sexta instrucción que dice esta es improvisación pura la reinvención en pleno proceso de construcción juegue que al fin y al cabo de eso va todo esto

Voz 1296 41:10 hay que creer hasta en las utopías la séptima juegue pero no olvide que es importante que las zonas oscuras y luminosas guardan simetría el equilibrio será fundamental para superar las tornas

Voz 1 41:46 está bien es que a ver un hombre

Voz 1296 42:14 y Estados como cada semana con Benjamín Prado con Iñaki de la Torre

Voz 6 42:18 Iñaki sus y sus incursiones

Voz 1296 42:22 ahora por dónde nos lleva mirlo blanco me para

Voz 1826 42:24 de qué te inspiraba también sí sí hay una

Voz 1296 42:27 frase concreta bueno porque se llama mirlo blanco pero ya han notado aquí un una frase que era el otro mirlo que es negro no blanco recuerda la frase donde se dice

Voz 48 42:51 bueno retando al al vendaval dice que está el mirlo blanco yo estoy deseando que vosotros ganáis tanto dinero es están famosos con este mirlo blanco como fue la canción de los Beatles como aquel Black que

Voz 1296 43:02 la verdad es que aunque quiere decir pájaro negro

Voz 0788 43:06 en realidad es eso un irlo esa canción tiene una historia muy bonita estoy esperando a que ya os digo que os podéis tanto como ellos y espero que tengo una historia tan bonita esta canción porque el Black perder los Beatles tiene una detrás bastante alucina

Voz 49 43:18 de

Voz 1 43:25 sí sí

Voz 50 43:33 bueno pues esta canción

Voz 0788 43:35 del Álbum blanco está inspirada en la técnica y en parte de las armonías del burro ni menor que en realidad estaba compuesta para laúd por cierto pero yo me he buscado la versión de Andrés Segovia porque toca muchísimo con la guitarra clásica no es que se parezca a la canción no digo para los oyentes sino ya digo es la técnica de tocar de guitarra clásica que luego ha derivado en otras no entonces resulta que ellos Harrison y Paul McCartney habían estudiado de pequeños parte de esta pieza para aprender a tocar la guitarra clásica aunque luego los ya lo dejaron y ya se dedica

Voz 50 44:11 van a aprender cosas como bueno rockabilly todas

Voz 0788 44:15 las cosas bueno Lucas se interesaron más por el asunto hasta que justo antes de grabar el álbum blanco donde aparecía este Black conocieron al cantautor Donovan de él aprendieron esta técnica de Arpegio sacó la guitarra que es similar

Voz 52 44:33 no

Voz 1826 44:34 sí

Voz 52 44:36 a eso

Voz 0788 44:40 es el fin Pekín que ya sabéis vosotros por supuesto bueno el ese modo de tocar que se utiliza tantísimo en el folk de hecho no solamente les gusta tanto la técnica de tocar la guitarra quien en ese disco no solamente aparece el Black ver tocado con esa técnica sino también el Julian

Voz 53 44:54 o más eh

Voz 55 45:00 dos horas eh esa idea

Voz 0788 45:02 el les llegó después de de el concepto de la letra en realidad eso fue después McCartney oyó hablar del famoso suceso de Little Rock en Arkansas donde en mil novecientos cincuenta y siete nueve chicas negras igual os acordáis porque sonadísimo se negaron a que hubiera segregación racial en su instituto entonces se matricularon y se presentaron allí un grandísimo escándalo S escándalo fue maravilloso porque el presidente Eisenhower tuvo que acabar interviniendo tuvo que de consiguió que el Supremo derogar una ley por la cual se separaba blancos ya anegados en todo Estados Unidos para ir a clase de ahí venía el nombre de la canción en realidad Black vernos no no no lo decía por un mirlo sino que McCartney Se refería ver lo utilizan a veces en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra para chicas por decirlo de un modo cariñoso sobre todo si son chicas jóvenes no entonces eran chicas negras Black por eso vais a entender abra la de mejor

Voz 1 45:53 no

Voz 0788 45:59 te coge estas alas rotas y aprende a volar padeciendo es ahora que quería desde la sala rotas no podéis ir al colegio como las demás vais a poder ir ibais a poder empezara a volar y estabais esperando a este momento para poder pues eso levantar el vuelo

Voz 1 46:18 a qué

Voz 1826 46:19 esas historias todo yo estaba pensando en en la musa no porque también es seguramente la que más me gusta el disco no la ardilla si te hablan de Cali que es la la hija de la memoria es la Diosa de la poesía épica si no recuerdo mal no se representa con una trompeta en una mano y la otra es la madre Morfeo pues el que bajarlos infierno así la canción yo creo que habla todo eso en el fondo no aparte que dice que precio hay que pagar por tocar el el cielo no era el modo

Voz 1678 46:50 es una canción muy explícita en cuenta texto e sobre todo en varias en varios pasajes pero sí que no osa es claramente una gran metáfora del arte lo que conlleva una vida dedicada al arte pues

Voz 1826 47:10 un poco más los cuesta nos cuesta mucho explicar las canciones y eso es lo que había leído por ahí digo creo que lo está metiendo ahí de compromiso porque había leído un par de cosas que me habían llamado la atención una tenía que ver con eso con que no les gusta mucho explicar las canciones que radiaciones son parte del proceso de la de la creación y que después ya como una vez que son de de de los que la escucha pues que cada uno saque no se las inventa uno exactamente eso es realmente lo Holanda

Voz 1678 47:34 de nada

Voz 0788 47:36 qué hacía John Lennon no John Lennon le escribían de mucha gente diciéndole que si le podía contar el el pues el sentido de sus canciones y él había escrito a veces o con ácido o simplemente haciendo esto que llamaban la escritura espontánea como automática lo que les salía pero bueno les sonaba bien les sonaba musical o le parecía algo sugerente sencillamente onírico lo plasmaba ahí no pero al principio las despreciaba pero luego el el perro del suponía contestar a veces a bastante gente como el abonando la teoría no y los volvió a todos locos porque cada uno

Voz 1296 48:06 al igual que servía él también para enterarse de decía que había leído en entredicho

Voz 1826 48:41 de ellos un par de cosas que me había llamado la atención

Voz 1296 48:43 no tenía que ver con eso con que no le hace mucha gracia lo de tener que ir contando explicando las las letras de las canciones otra cosa sobre eso que decía antes Benjamín de las etiquetas que dice la única etiqueta con la que estamos conformes es la de buenos chicos que hablan de sentimientos

Voz 1826 49:01 eso que lo he dicho

Voz 1296 49:04 pero los de Galicia pero yo creo que es eso estamos con el albariño aquí no tenemos nada como decís es bueno da igual

Voz 1826 49:10 oye son unos chicos que tienen un pasado en otras bandas otros proyectos que explican desde todos tenemos un pasado verdad eso eso otros proyectos que explica muy Cirsa es de sabios Rober además pero claro eso es bueno cómo han llegado hasta aquí desde donde venían lo resume nuestra compañera Laura Piñero con el montaje técnico de Alicia

Voz 1280 49:39 esto que suena es mafia que canta Gabriel Innova esta banda forma parte de su historia nos lo cuenta Eneko que le conoce desde el colegio

Voz 6 49:50 dar para para hacer de sesiones de versiones en el local por por diversión con el cachondeo de haber cuando hacemos una banda juntos

Voz 1826 49:58 pues tuvimos que esperar hasta el dos mil cinco para para qué

Voz 6 50:01 la realidad fue una banda de rock'n'roll que duró del dos mil cinco a dos mil siete todos sabemos que tiene una voz muy muy personal muy reconocible luego pues a mi me gusta porque me parece que es muy muy armónica además trabaja mucho armonías las melodías y luego pues como integrante de banda pues es es un luchador dispuesto a hacer lo que haga falta y eso nos da una banda no se notan

Voz 1280 50:26 en ese mismo grupo estaba Iñaqui que nos habla de Gabri también de Arlanza aquí están sus comienzos sentir

Voz 56 50:33 pues la necesidad de que desde que entrar a otro guitarrista en el grupo y entonces pues abrirnos no hablo de su hermano el también pasó a formar parte de de marzo me acuerdo tomo como Airlines vino al primer ensayo vino que tendrían nada que era casi un niño quince años vino al primer ensayo eh todo preocupado porque sólo se había aprendido solo sabían a cabo ocho para el primer ensayo como preocupa mi madre mía fue fue una una pasada como como Airlines enseguida en los ensayos es había todo el repertorio estaba casi estaba componiendo ya

Voz 6 51:09 desde más de diez segundos

Voz 1280 51:13 los de Dani Daniel los encontramos en música n el Centro Superior de Música del País Vasco Jose Luis fue su profesor de guitarra de ella

Voz 19 51:22 la verdad es que lo tengo bastante presente porque hemos compartido muchas horas hablando de música hablando de guitarra siempre me ha parecido un todo muy inteligente ordenado y disciplinado tenía muy claro que esas características iban a hacer ver un músico muy completo versátil sobre todo recuerdo que y me enseño alguna maqueta del grupo donde tocaba y me pareció un trabajo muy interesante teniendo en cuenta que él estudiaba en ese momento estaba volcado en estudiar jazz prácticamente a tiempo completo me parecía muy interesante que estuviera compaginando que les podría ayudar mucho para enriquecer esa música

Voz 1280 52:03 Nos hace un retrato de Ander de su paso por el grupo mute

Voz 50 52:06 cada vez que les contábamos para estábamos siempre fantaseando un poquito a y montamos alguna banda va a tocar juntos si tal bueno antes después siempre ha sido super inquieto a la vez estaba pues hacía sus pinitos no en solitario con el rap secundó Gabri bueno lo hacían termitas no me parece un músico lo que tiene mogollón de inquietudes e que todo lo que se propone lo lleva a cabo el Cabra

Voz 14 52:34 tú

Voz 1280 52:40 Asier de Froome cuando pasaban horas ensayando pegando carteles de la banda

Voz 57 52:46 conocimos a en su estado natural que es dando por culo básicamente lo que hizo fue plantar su batería en medio local ya decías como en un sentido que han entrado a la batería y puede proponer a tocar muy al día siguiente estábamos ensayando con adelante con una bastante desastre pero nada que ver a la batería porque luego tocando la batería es capaz de entender la canción y su estado es muy bueno tocando la batería muy fuerte esposa que me encanta verle tocar es un placer para los ojos bueno hay también cantas añadirle también es agradable decirle pero cuando tan tampoco si se pone a cantar y te da alas

Voz 58 53:26 pues deciros que soy consciente del éxito de ese Innova porque

Voz 1 53:30 bueno para este último disco

Voz 58 53:32 he ropa para la promoción de fotos desde entonces SM que les va bien

Voz 1280 53:36 algunas de estas voces han pasado por sí Nova o han compartido de alguna manera su sueño el sueño de unos chicos de pueblo amantes de la música que como tantos otros jóvenes de la escena vasca crecieron en los locales de ensayo en las escuelas de música con los concursos de maquetas y conciertos de las fiestas locales todo este pasado dibuja su presente son las cartas de navegación que alumbran el futuro de hablar

Voz 1 54:03 eso

Voz 0788 54:06 pues un recorrido bastante

Voz 1826 54:08 bastante natural no del pasado al al presente muy emocionados así vamos a terminar hoy con Conchi Nova bueno con el trayecto natural precisamente no con el que cierra el el disco de las cartas de navegación

Voz 1678 54:19 muchísimas gracias gracias a vosotros no vamos a tras un placer escuchábamos aldeas

Voz 37 54:39 dos ciudadano eso lo vemos que no las civiles otra eh uno de tralla iremos pánico a perder libertad de nació dos por la aventura sector vos bien y las teorías que en silencio tras el eh

Voz 59 57:16 que yo

