La Ventana (07/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1119 00:00 siete de las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 empezamos con novedades relacionadas con la llamada operación Kitchen en la que se investiga sabrán el supuesto plan de interior para sustraer documentos al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hay movimientos en el juzgado que investiga el caso Pablo Morán

Voz 1667 00:19 si el magistrado Diego de Egea ha citado a declarar en calidad de imputado al que fuera chófer de Bárcenas y supuesto colaborador de la policía en ese plan para conseguir la documentación en poder del ex tesorero tiene cita con el juez el próximo miércoles con lo que se aplaza las declaraciones de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias previstas inicialmente para ese día ya hay nuevos cambios en el Gobierno de Donald Trump la principal novedad es el elegido para ocupar la Fiscalía General un puesto vacante desde el despido de Jeff Sessions tras sus enfrentamientos contra por la investigación de la trama rusa en la Casa Blanca corresponsal Marta

Voz 1510 00:52 buenas tardes Donald Trump busca el consenso bipartidista con su candidato a fiscal general

Voz 2 00:57 yo guardo dotados fui yo

Voz 1510 01:00 se llama Bilbao que ocupó este mismo cargo con el recién fallecido George Bush un abogado con mucha experiencia hay respetado en las filas demócratas bar tiene que ser todavía confirmado por el Senado y el tema clave va a ser cómo va a Mané ayer la investigación sobre la trama rusa los senadores demócratas le van a pedir que se comprometa a proteger la investigación de Muller independientemente de las directrices que reciba de la Casa Blanca Trump va a proponer también a Heather como embajador ante Naciones Unidas es la actual portavoz del secretario de Estado y esta ha sido toda su experiencia diplomática antes será la presentadora de Foxconn French en el canal Fox Trump no se ha pronunciado todavía sobre su jefe de gabinete el general John Kelly con el que no tiene buenas relaciones espera que sea el próximo cambien su gabinete

Voz 1667 01:43 la Fiscalía pedirá la extradición a España de Carlos García Juliá uno de los responsables de la matanza de Atocha detenido este miércoles en Brasil nuestros compañeros de ser Toledo han hablado con el hermano de una de las víctimas se llama José Luis Rodríguez Leal

Voz 3 01:56 ahora bueno pues imagínate si las heridas como dice un refrán cicatriz and y las cicatrices crecen con nosotros las cicatrices de vez en cuando es eh mucha resienten bueno pues ahora es uno de esos momentos en que se resiente no esa cicatriz

Voz 1667 02:15 terminamos con los deportes Toni López buenas tardes buenas

Voz 4 02:17 tardes en marcha el España Alemania del Europeo femenino de balonmano las guerreras prácticamente obligados a ganar este primer partido de la segunda fase tras haber perdido dos en la primera fase no están yendo bien las cosas a veinte minutos del final España catorce Alemania diecinueve también en marcha al partido del Madrid en la jornada once de la Euroliga de baloncesto mediado el segundo cuarto del Anadolu

Voz 1119 02:36 a f3 treinta y seis Real Madrid treinta

Voz 4 02:38 a las ocho y media de turno del Baskonia que recibe a uno de los favoritos al CSKA de Moscú y a las nueve dos partidos de fútbol empieza la jornada quince de Liga Santander con el Leganés Getafe

Voz 0564 02:47 la diecisiete dos tres con el Tenerife Extremadura

Voz 1667 02:49 todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló veinte

Voz 1 02:58 ese servicios informativos

Voz 1203 03:04 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 1119 03:09 la centra toda tu atención incluidas quince horas luz como desapareciese

Voz 1203 03:15 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo el diario Sport presenta el próximo

Voz 5 03:27 sí siete de diciembre en Madrid la primera gala de premios valores del deporte en la que premiará a deportistas clubs entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte Isère un ejemplo para la sociedad con el patrocinio de la Liga Santander Renfe Loterías Danone

Voz 1119 03:45 la Navidad que El Corte Inglés por las hermanas

Voz 6 03:47 pues yo soy muy de árbol de Navidad yo muy a Belén yo soy muy de regalar yo que me regalen pero a la hora de comer los dos somos muy de los frutos de El Corte Inglés por su calidad este jamón este bellota cien por cien Rafa ibérica

Voz 7 04:00 qué tal muy de Navidad muy de Hipercor y del supermercado al Corte Inglés

Voz 8 04:06 por qué la política también se explica

Voz 9 04:08 claro no te vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado y quién gana con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 10 04:21 el asunto ha dónde estás también no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando sobre gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 8 04:34 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena Ser

Voz 11 04:45 en la Cadena SER La ventana

Voz 12 04:51 enseguida como cada viernes abrimos la agenda con las opciones de ocio en La Ventana de la cultura pero antes Íñigo Sastre qué tal

Voz 0959 04:57 buenas tardes hola buenas tardes Roberto déjame abrir un plan más a la agenda que además tiene que ver con viajes porque una experiencia que merece la pena hacer al menos una vez en la vida es irse de crucero y tenemos el Mediterráneo aquí mismo Pullmantur cruceros tiene un viaje inolvidable cinco maravillas del Mediterráneo en el que podrá saborear una auténtica pizza napolitana asomarse a mil iglesias en Roma subir al Duomo en Florencia sumergirse en las aguas cristalinas de una cala de Niza anticipa de reserva ahora lleva el mejor precio garantizado de la temporada cincuenta por ciento de descuento para tu acompañante pasa por su agencia de viajes entra en Pullmantur punto es Pullmantur cruzar

Voz 1826 05:32 las cruceros como somos hasta luego Íñigo hasta luego

Voz 13 05:38 el esquí

Voz 0867 05:41 la terna de la cultura y el ocio

Voz 1 05:45 juicio es viernes

Voz 1119 05:52 un viernes no cualquiera porque es de los de ración extra tamaño XL o lo trae otra ahí sí porque es que estamos de puente ya saben que la ventana terminamos la semana ofreciéndoles propuestas en las que invertir las horas que nos separan de lunes Emma valles Pinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 06:08 buenas tardes yo este viernes empezamos donde

Voz 1119 06:11 aunque en Madrid con Miguel Rellán con Miguel Rellán el actor Miguel Rellán

Voz 0564 06:22 el director director de este domingo se estrenan en Love latina con tú estás loco Rebolledo una comedia compuesta por cuatro historias que ponen a sus personajes al límite y como acabado Miguel Reagan dirigiendo se lo hemos preguntado

Voz 14 06:34 como dicen en mis amigos argentinos se dio a mí yo lo he buscado ni tampoco he tenido sin ningún interés esto llevo toda la vida que empieza a ser larga ocupado y preocupado por el capítulo misterioso de la interpretación actoral y entonces hace años que fui salí sensato de a3 verme porque me lo pedían a dar talleres a dar cursos de repente pues ya te digo como una especie de de de proceso natural pues trabajar con actores pues es natural que lo puede alguien que me diga oye tú que es que dicen que sabe texto quieres dirigirlo digo pues encantado

Voz 1119 07:08 pues encantado claro que si el mundo desde los valientes oye esto es una vez Iyad o le ha cogido el gusto a la dirección

Voz 0564 07:14 le ha gustado dirigirá Hero de este domingo es el inicio estrena el primero de dos montajes el otro se estrena el veintiuno de este mes y tiene proyectos para el futuro lo de ahora son comedias porque Miguel Rellán es un convencido de lo seria que es la comedia

Voz 14 07:27 son aparentemente de humor de ningún tipo de que a mí me gusta salvando las distancias un poco el de Berlanga de Billy Wilder como dice Antonio Gala el humor ese es el camino más corto para contar cosas yo creo que Billy Wilder ha dicho más sobre el ser humano que más Bergman con lo con lo importante que se ha puesto iban Bergman la vida haciendo películas que no entendíamos ninguno y complicadísima si todos al final ha dicho más cosas y más directamente llama gente Billy Wilder o Woody Allen que que los señores pretendidamente

Voz 1119 08:01 claro es que ese es el truco como serio se dice entre risas

Voz 15 08:08 me sentí siempre el parque

Voz 1826 08:15 oye esto que suena

Voz 1119 08:17 esto es la banda sonora de superficie no vamos a hablar del Supremo

Voz 0564 08:20 Kobe el bigote vamos a hablar de tebeos la Fundación Mercedes cayese Carlos Ballestero de Cáceres acogen la exposición historietas del tebeo mil novecientos diecisiete mil novecientos setenta y siete una muestra que ya ha recorrido varias ciudades españolas y que es un viaje por las historietas colas que aprendieron a leer varias generación miles de lectores en nuestro país no sólo a leer el tebeo fue toda una educación sentimental porque la exposición empieza en mil novecientos diecisiete y termina en mil novecientos setenta y siete Antoni Guiral es el comisario de la muestra

Voz 16 08:49 en mil novecientos diecisiete se publicó el primer número de una revista llamada T P O te veo que fue digamos es muy importante porque llegó ser muy popular porque yo nombre eran las revistas de historietas osea a partir de los años treinta cuando los niños iban a un quiosco y queriendo una revista de historietas periodo un tebeo se hizo tan popular que la palabra se aplicó a todas las publicaciones con viñetas mil novecientos setenta y siete es el año en el que se publica en revistas como troche a yo y topten son revistas en las que ya se apunta a una historieta para adultos una historia distinta y además empieza a llamar cómic

Voz 1119 09:25 quiénes están en la muestra hay cientos de dibujos

Voz 0564 09:27 desde esta los reyes del tebeo todas la Escuela Bruguera con Ibáñez Escobar viene Ham Coll Antoni Guiral le hemos preguntado en qué momento los tebeos dejaron de ser algo para críos pero resulta que la pregunta correcta sería a la inversa cuando empezaron a ser para niños

Voz 16 09:40 de hecho en los tebeos es curioso nunca han sido exclusivamente para niños sean los tebeos empiezan a publicarse en mil ochocientos veintisiete de la mano de un profesor que también era dibujante suizo Roldós Top creer que es quién crea lo que es la narración en viñetas de una historia no esos productos esos libros que se publicaron a lo largo del siglo XIX no son para niños son para adultos o para jóvenes lo que ocurrió sobre todo en Europa mis que a primeros del siglo veinte son las revistas o los periódicos para niños los que asumen la historieta no y entonces aquí queda como un producto más infantil y juvenil

Voz 1119 10:18 eh y bueno recapitulación hemos tenido un actor debutando como director un recorrido por los tebeos ahora qué

Voz 0564 10:33 ahora volvemos al teatro al Tantarantana de Barcelona donde puede verse hasta mediados de mes la comedia de la fiesta un falso biopic que se sirve de dos personajes para hablar de la historia de jazz en nuestro país en el año mil novecientos cuarenta y tres del franquismo prohibió a las radios emitir música jazz muchos compositores tuvieron que irse entre ellos los protagonistas de esta comedia concierto Patti Lemon Martín Bennett la obra juega con la ambigüedad existieron son inventados Salvador Sánchez es el director de la obra

Voz 18 11:00 la tiramos Martín Menis son los cantantes que se conocieron en la Barcelona de los años cuarenta cantando primero la música melódica y la copla que se hacía en aquel entonces nuevo juntos empezaron a cantar la música que ellos querían realmente cantar que era el jazz y aprovechando también toda la la ola y el fervor y la época dorada del jazz en la en la Barcelona de la época empezaron a cantar con diferentes agrupaciones de del momento hasta que tuvieron que emigrar como

Voz 19 11:31 muchos otros artistas a Estados Unidos está muy

Voz 1119 11:34 en me gusta esto del falso biopic estaba pensando que a nosotros nos prohiben emitir jazz notaba algo que te gusta tanta no

Voz 0564 11:41 al director le hemos preguntado también por la respuesta del

Voz 18 11:44 púbico pues el público sale sale muy entusiasmado a realmente es una obra que tiene un ritmo muy muy felices ético van van pasando entre temas y peripecias nuevo este formato de canción esté en la canción Stella hace que el acción que en algunos momentos se sostiene por la música pero incluso cuando están cantando están pasando cosas la historia les conecta y la música le les emociona ante la la acogida desde la primera vez que la estrenamos luego la gira que hemos este por Cataluña y ahora la de preestreno la verdad que la acogida la acogida es muy muy buenas

Voz 1119 12:23 yo adivino que basta hacer todo este fin de semana a ver pero eso como mirándome a los ojos prueba a prueba a ver mañana tras en Valencia bingo es que soy un libro abierto

Voz 0564 12:37 guiño guiño conoce frontera eso será que desde hoy se celebra en Valencia la primera edición del gol en Fest un festival de fantasía terror ciencia ficción que muy bien que hoy Sánchez tú hablará de su novela asesinos de series mañana a partir de las cinco y media además hay charlas talleres actividades para adultos y niños proyecciones y exposiciones de ilustradores Susana Alfonso es una de las directoras de este festival multidisciplinar

Voz 18 13:02 venta salían del festival es fomentada lectura yo creo que esto pueda a distintas maneras un chiquillo se enganchado a un videojuego lo atrae si viene en puede darse cuenta de que a lo mejor el videojuego que está jugando su origen tiene un libro de de género iba dejando pues también está el caso de series de televisión que ahora se están haciendo muy buena calidad lo que queremos es en cierto modo también son pero de etiquetas no que la gente pierda el miedo al género no que diga bueno a mí

Voz 20 13:28 no me gusta el terror bueno dar una oportunidad porque a lo mejor un libro como al de famosas mi tienes muchos han vendido siempre como thriller tiene una nota de terror en una no

Voz 1119 13:44 qué más qué más proponemos para este fin de semana

Voz 0564 13:47 ahora nos vamos hasta el Guggenheim de Bilbao donde hasta principios de marzo pueden verse tres videoinstalaciones de una de las pioneras de esta disciplina la californiana Diana Date las condiciones de la vida animal son uno de sus grandes temas lo hace con una cuidada puesta en escena siempre sin sonido y con un uso muy estudiado de la iluminación hemos hablado con el comisario de la muestra con Manuel Cirac aquí

Voz 19 14:08 tenemos tres obras como uno de ellos es que ha sido un tema que muestran los puestos en peligro de además de estar amenazadas está muy representadas las obras representadas ocre de alguna forma de la sabana africana lo que trabajó en la gana como es muy común en su trabajo al AVE sobre el régimen de la representación de la manipulación de las cosas a través de sus imágenes de un trabajo digamos desde de activista casi en favor de estas especies amenazadas

Voz 21 14:42 eh

Voz 0564 14:51 esto es golf en las pierdo son ese el Chicago más callar el plato fuerte de este fin de semana en el Gospel Canarias Fest será mañana en Las Palmas de Gran Canaria un festival rendido al gospel que este año celebra su décimo tercera edición cómo nació esta cita anual con el Gospel hemos hablado con Valentín Álvarez su directo

Voz 1119 15:08 ah sí

Voz 14 15:11 después de propietario Yahya esa nueva yo Ivano como siempre la Moncoutie a forma parte de mi vida no nos iniciamos con grupos de origen francés en La Laguna La Laguna en Ciudad Universitaria una sociedad con mucho sabor con mucha la Iglesia en una de las iglesias llevamos un quinteto fue realmente una locura a partir de ahí no has dejamos a hacer un festival pues cada año

Voz 1826 15:48 opciones hay muchas así los fines de semana uno puede no parar en casa o no querer salir del refugio de Fay la manta puede que no haya mejor plan para estos que hacerlo con un buen libro en La Ventana de la cultura y el ocio siempre preguntamos a los que saben de verdad y los expertos el libro son los libre dos

Voz 0564 16:05 esta semana le hemos pedido un título a Gonzalo Queipo el librero de la tipos infames de Marie

Voz 23 16:11 para ver este fin de semana recomendamos la lectura es que manos entusiasmado últimamente se titula La vida a plazos de don Jacobo Lerner autor peruano llama Isaac Goldenberg es una pequeña joya oculta literatura latinoamericana pienso afirmó entramado de voces que construyen la figura de este Jacobo Lerner que a raíz de su muerte hijo amantes una cuñada el hermano etcétera etcétera van rogando a por capítulo no poder construir de armar esa figura de de de de Jacobo Lerner que que según leemos va como poniendo en pie con muchos puntos de vista distintos como luego muy personales etcétera y todo esto a mí esa mezclando con con noticias de de la comunidad judía en

Voz 24 16:52 sí pero esos años La vida a plazos de dos

Voz 1826 16:55 Jacobo Lerner de Isaac Goldenberg anotado

Voz 26 17:04 esto que yo creo que va a Vigo

Voz 0564 17:14 sí porque es que llegó a Villepin favorito ya llega ya está aquí el plan para niños de esta semana bueno esta semana es familiar porque Lego Nos entusiasma a todos

Voz 1119 17:22 todas hoy hablamos de la exposición traer

Voz 0564 17:24 sin bricks más de un millón de piezas lego que se exponen en el Pabellón de la Navegación de Sevilla la muestra se divide en tierra aire Mari espacio y Sergio Muñoz ex coordinador de la esposa

Voz 19 17:34 sí vamos encontrar curas con piezas de Lego quiénes van contando la historia de transporte de la inducción de la rueda

Voz 1119 17:42 ahora está

Voz 19 17:45 tú tienes diferentes ámbitos temáticos tenemos piezas de Lego que son reproducciones de vehículos que se han construido por parte del del ser humano a lo largo de la historia en ese contexto que tenemos de siete metros y medio queremos una nave espacial como es la sala Apolo once que tienen tres meses bien

Voz 27 18:07 ten cada año caigo

Voz 0564 18:18 vamos con los conciertos de este fin de semana el lunes empezábamos semana en La Ventana con Pablo Alborán que mañana estará en el Center de Madrid

Voz 27 18:29 eh

Voz 0564 18:35 la niña oye sabes algo que pavores Pau Donés sigue con la gira de despedida de Jarabe de Palo mañana tocarán en Córdoba

Voz 28 18:44 de día ya eh

Voz 0564 18:56 uno más y nos vamos puesta acabamos con la moda que tocan a partir de las nueve en el Teatro Circo de Murcia el buen fin de semana

Voz 29 19:13 quitarle la que arrastró

Voz 1 19:28 ahora centro de

Voz 1119 19:53 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias Indica cínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 31 20:05 a Colsa pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio

Voz 0564 20:09 MRS con tratamientos que ningún otro asegura ofrece

Voz 1119 20:11 descubra otra forma de asegurar su salud en a Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente bailarín de de christmas musical y no te pierdas en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde XXV con noventa en Parque Warner punto com Ifema presenta al morir de navidad feria Antigüedades Galerías de Arte y Coleccionismo test doce al dieciséis de diciembre abierto al público jueves trece entrada gratuita estas navidades sorprende a tus amigos y familiares con regalos originales únicos y con carácter almoneda Navidad el escenario perfecto para concentrar la compra de tus mejores obsequios Feria de Madrid es ahora red a a la Comunidad de Madrid le

Voz 10 20:56 ofrece la información del tráfico

Voz 0159 20:59 complicaciones de entrada por la uno en Alcobendas y por las seis en Las Rozas Majadahonda y El Plantío de salida tráfico denso en la III en Rivas

Voz 1510 21:08 cinco en Alcorcón complicaciones también en la M

Voz 0159 21:10 cuarenta en Coslada hacia la trece en la M50 en Majadahonda hacia la seis además precaución a las nieblas que hay en la tres en Fuentidueña de Tajo humano

Voz 1119 21:19 diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 32 21:25 gracias al que a Niro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible a tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido aquella el juego

Voz 0867 21:39 no infantil de la Comunidad con Madrid Central y el protocolo anticontaminación roza ya el bochorno hace diez días el Gobierno de Ángel Garrido tumbaba las medidas para controlar la calidad del aire acusando al Ayuntamiento de Manuela Carmena a través de su consejero Carlos Izquierdo de haberlo hecho todo mal del desconocimiento más absoluto vamos de haber hecho un decreto desastroso una semana después la Comunidad valida el texto

Voz 33 22:05 cuanto cuando retirar el protocolo hawaianas todo se desploma todos se desploma José Carlos II todos porque no no habían hecho una contestación correcta no habían contado con pública niños no tenemos los informes necesarios para lanzar esos niños todos empieza Willy cómo es esto pues cae La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 22:39 obvia decirlo pero los madrileños esperamos de nuestras administraciones que estén a la altura que no estén dando esta imagen este espectáculo ante un tema la contaminación que nos perjudica a todos del PP de Carmena del PSOE o de Vox suponemos que con este discurso predica en el desierto más cuando todos llevan ya el cartel electoral en la frente buenas tardes a todos goteo de argentinos que llegan a la capital de España para ver a Boca River el domingo en el Bernabéu

Voz 34 23:13 es lo que venimos a ver a llevarnos la Copa simposio quiere festejar lo vamos a ver siempre estos días paseamos por echamos la gastronomía la acá de Madrid para la gente y Madrid quien no cree aquí vienen indios estamos compartiendo Vinci arriba ya que no venimos hasta acá a ver un partido de Sudamérica yo creo que está a la altura del río el Barcelona

Voz 0867 23:35 así que estoy tranquilo que no cada básicamente porque el partido no se ha podido celebrar en su país evidentemente no todos son indios pero hay un grupo de cuatrocientos cincuenta cuatrocientos o quinientos barras bravas que son realmente peligrosos y además tratan de colarse esta tarde la policía ha devuelto a su país a un aficionado de River por llamarle de alguna manera que no tienen y el acceso permitido al estadio de su equipo allí en Buenos Aires dos kilómetros vanas separadas las aficiones de Boca y River en la Castellana y Madrid se prepara para una nueva prueba de fuego que beneficia empresarios privados también a la marca Madrid eso sí siempre que las cosas salgan bien el delegado del Gobierno Rodríguez Uribes presentaba esta mañana

Voz 35 24:18 el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad y habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid

Voz 1119 24:33 on

Voz 35 24:33 las ochenta personas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil de emergencia

Voz 0867 24:40 cuatro mil agentes van a velar por la seguridad y el Samur pondrá en marcha otro dispositivo en la calle sin precedentes finalmente las celebraciones no serán ni en Cibeles Neptuno les mandan entre otros sitios a Colón a la Puerta del Sol

Voz 35 24:54 Si gana River van a Sol Easy a la Puerta del Sol cerca de los hoy el Madroño Si gana Boca se van a la plaza de Colón esta esta es la última la última novedad que tenemos

Voz 0867 25:08 cambio de ubicación el despliegue Nos va a costar en total más de medio millón de euros seiscientos cincuenta mil euros más las dietas de los agentes que es otro tanto y eso siempre que los aficionados no rompan nada no destrocen a pregunta del día de todo el fin de semana quiénes son los barras bravas por son peligrosos porque sus actuaciones han llevado Argentina no celebrar la final allí preguntas que esta mañana le hemos trasladado en Hoy por hoy a uno de los periodistas de la nación que ha investigado más este asunto durante años ir respuestas que vamos a resumir con Javier Bañuelos

Voz 36 25:45 las barras bravas no son los clásicos hooligans ingleses

Voz 24 25:49 que son el argentino una maquinaria que mezcla

Voz 1119 25:53 mano de obra desocupadas

Voz 24 25:55 un pero políticos delincuentes

Voz 1119 25:59 la delincuentes protegidos no sólo por políticos

Voz 24 26:06 jueces y fiscales que terminan apareciendo entre otros en los clubes de fútbol como dirigentes partidarios tener

Voz 1119 26:13 esta radiografía de las barras bravas la echó aquí nacer hubo al con periodista argentino que durante décadas ha analizado a estas bandas

Voz 24 26:20 los barras bravas se han convertido prácticamente en empresarios

Voz 1119 26:25 pues sí una maquinaria de hacer dinero que por supuesto también ha hecho negocio con esta final en madre

Voz 1623 26:31 a ver Boca Juniors aquí en Argentina prácticamente no vendió entradas la estuvo fueron distribuidas por el propio club ido barras bravas no las compraron por Internet Si buscas es mientras no parecen con lo cual la entrada de los barra brava que en estos momentos están deambulando por Madrid y por España no pagaron entrada la consiguieron de favor alguien serás dio quién

Voz 37 26:56 hola

Voz 36 26:58 el partido en la radio este fin de semana en Carrusel deportivo y ojalá sólo tengamos que hablar de eso

Voz 0867 27:05 fútbol de un buen partido de fútbol siete y veintisiete

Voz 7 27:15 la Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana y La Ventana

Voz 1119 27:27 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 36 27:29 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras

Voz 10 27:34 a ver esta bueno si uno más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 39 27:53 no

Voz 40 27:59 como que se mete dentro el compositor cómodo como como que la la habilidad

Voz 7 28:06 es una emoción a otra

Voz 40 28:12 pues bien escuchar la Cadena Ser que aporta más cosas que cucharas aportar más cosas

Voz 1119 28:18 el sigue ahí que aporta más Chopin que la cadena ser hombre

Voz 40 28:22 conocerte te te entretienes te informas emoción exactos hecho pleno

Voz 1119 28:27 hombre pero tuvo oyendo al Supremo exploten tela de lado del del de lo de lo y te entera del del del del

Voz 40 28:34 de Pedro Duque de la casa ya que tiene ahí en alcalde que hoy otro pero no supe no lo dice estoy sola Pepa Bueno silla los apenas en el pueblo de alto que que que te aporta más alma de Dios acá en las pistas y la Cadena SER

Voz 1119 28:49 claro vienes amigo Camilo S

Voz 40 28:54 te aporta más que eso pero bueno son dos salir muy fuerte y a lo mejor no habría que com

Voz 7 29:09 pase lo que pase siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 41 29:20 la Ventana de Madrid

Voz 0867 29:23 tras más de una semana de huelga indefinida los residentes del doce de octubre han llegado hoy a un acuerdo para poner fin a su protesta básicamente se quejaban de estar allí practicamente solo sin control con el riesgo que eso conlleva una carga de responsabilidad que no les toca murieron Berry portavoz del comité de huelga qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como las Mario hay acuerdo la Comunidad se hace cargo del problema de la falta de supervisores los van a incrementar entiendo

Voz 20 29:52 así es que pasa esto parece que han reconocido los errores cometidos se han comprometido con escrito a aumentar significativamente el número de juntos que tenemos con nosotros las guardias

Voz 0867 30:06 estoy repasando el texto del acuerdo uno Bill dato así en bruto no doscientos cincuenta por ciento más de supervisores pero claro doscientos cincuenta por ciento más respecto a que no porque la cifra irrisoria

Voz 20 30:19 digamos que el porcentaje enseguida queda muy grande porque la cifra que había previamente era muy baja lo que hemos comunicado que sea ha aumentado al doscientos cincuenta por cien de la plantilla que había antes es decir que si antes teníamos sólo posan juntos por la noche antes del treinta y uno de diciembre de hospital se ha comprometido a que sean cinco los juntos los médicos especialistas que con nosotros supervisar vamos

Voz 42 30:42 esos oficial

Voz 20 30:43 creemos que es un paso importante que sea suficiente por supuesto observamos que tendremos que ir viento en este sentido también nuestro acuerdo desconvocatoria ha establecido que la protocolos de supervisión del hospital censal irá revisando de forma continuada formando parte de los propios residentes de del grupo de trabajo que se encarga de ello luego por supuesto esos todos estos son medidas tendremos que ir viendo si surten efecto pero por lo menos creemos que son un paso importante y una gran victoria

Voz 0867 31:11 a partir de ahora una vez sellado este acuerdo cuál es el plazo de aplicación cuando debe empezar a cumplir la Comunidad el Hospital Doce Octubre en este caso con esta nueva ratio no

Voz 20 31:22 lo que nos hemos puesto que lo que han dejado comprometido por escrito es que esto será efectivo antes del treinta y uno de diciembre y las sí que tiene lo que queda de mes el hospital para poder conseguir estos efectivos cinco

Voz 0867 31:34 picado no porque eso va a coincidir con los horarios y las alteraciones de los horarios propias de de las vacaciones navideñas creemos que sí

Voz 20 31:42 les el propio hospital a lo largo de este periodo de huelga ha conseguido contratar a mucha gente con contratos temporales sólo para poder cubrir el trabajo que nosotros no hacíamos durante la huelga es que creemos que es el hospital ha sido capaz de concebir tantos contratos en este periodo va a ser capaz de conseguir lo lo prometido

Voz 0867 32:02 eh pedía is además de una protección legal en el sistema informático no sé cuál era el problema y sobre todo cuál es la solución que os han aportado desde la Comunidad de Madrid

Voz 20 32:13 el problema que planteábamos en este caso era que los residentes de primer año podían sin ningún problema a través de mejor forma colgará el Tajo a los pacientes que habían urgencias pero sin embargo no podían era ingresar pacientes en el hospital

Voz 0867 32:27 bueno que creemos que tienen mucho

Voz 20 32:29 mucha relevancia médica de parece más comprometedor mandaron paciente a su casa que ingresarlo en el hospital y garantizar que les siga atendiendo lo que se ha comprometido a los capitanes que el programa informático de urgencia no permitirá dar de alta a los pacientes Si el que intenta dar exalta de residente de primer año

Voz 0867 32:46 la conversación que mantenía contigo Mario hace unos días me decías que que bueno aunque no podías concretar ni sabías que que se producían problemas similares en otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid este acuerdo afecta de alguna manera al resto de centros entiendo que que se firma sólo con vosotros pero sí va a aplicar de alguna manera en otros centros hospitalarios de la Comunidad

Voz 20 33:06 este acuerdo en principio sólo nos afecta a nosotros sí que nos gustaría que el resto de hospitales pudiesen analizar los residentes quitarle son los propios médicos especialistas los otros hospitales intentas analizar los problemas que tienen en sus centros versión en alguna medida comparable con las nuestras si es así intentar mover las cosas para para cambiarlo porque creemos que es porque nosotros no deja de ser un ejemplo de que con insistencia concuerda con razones final las los problemas se pueden llegar a solucionar

Voz 0867 33:35 no hay te digo más ha habido que convocar una huelga de este tipo una huelga indefinida de de de MIR para que se amplíen los supervisores pero también para que tengamos un protocolo de actuación no que parece un poquito el ABC de cualquier trabajo

Voz 20 33:49 claro que el protocolo de supervisión

Voz 43 33:51 que que la ley obligaba

Voz 20 33:54 desde el año dos mil ocho se había intentado aprobar previamente pero no había sido posible porque no era capaz de garantizar con la plantilla que tenía la supervisión que se pedía en ese protocolo ha sido yo creo un esfuerzo conjunto en donde la Comisión de Docencia gracia esa las soluciones que se han acabado aportando por parte dirección han permitido que se apruebe este protocolo y así ser más consistente a la hora de garantizar la supervisión de Dallas

Voz 0867 34:18 María eran Berry portavoz del comité de huelga desconvocada esa huelga de los MIR en el doce de octubre un saludo muy buenas tardes enhorabuena

Voz 20 34:25 muchas gracias

Voz 0867 34:27 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos otro de los asuntos que hemos abordado a lo largo del día la antena de la SER la lista de espera en el Samur Social lo hemos avanzado esta mañana allí el Samur Social no hay plazas suficientes para atender todas las peticiones básicamente porque los centros que dependen del Ayuntamiento de Madrid están saturados porque faltan manos por ejemplo para atender a personas con necesidades especiales para personas sin techo Sara selva qué tal muy buenas qué tal buenas tardes de primero vamos a repasar vamos a señalar los problemas laborales la la falta de personal que hay ahora mismo nuestros centros

Voz 1510 34:59 sí para gestionar esta lista espera sólo hay un equipo de dos personas sólo ellas pueden decidir a qué recurso de la red de personas sin hogar envían a los solicitantes Si uno de esos trabajadores Se coge el día libre se pone enfermo o hace una guardia el otro se queda solo tampoco es suficiente personal en el Equipo de Seguimiento formado por los trabajadores sociales que se encargan de intervenir con las personas que ocupan un recurso de emergencia María a la que hemos distorsionado la voz para mantener su anonimato lleva años en el Samur Social y dice que es impersonal no se puede hacer intervención sin intervención es muy difícil que se libra en las plazas

Voz 44 35:30 lo único que hacemos ahora mismo es la metemos aquí hasta atrás sin tener en cuenta la situación de las familias la emoción nada no social no

Voz 0867 35:42 los trabajadores aseguran que llevan

Voz 1510 35:43 años así con los centros saturados y sin poder hacer su trabajo pero dicen que ver cómo en los últimos meses familias con niños se quedaban en la calle ha sido la gota que ha colmado el vaso

Voz 0867 35:52 existe un problema de manos pero existe también Sara un problema a la hora de evaluar a las personas que que pueden au tienen que acceder a estas plazas no

Voz 1510 36:01 si la lista hace con un sistema informático con una ponderación que tiene en cuenta distintos factores la situación sanitaria si consume drogas cuánto tiempo lleva en la calle y en función de eso coloca a cada persona en un puesto de la lista pero son criterios muy subjetivos muy objetivos para situaciones que necesitan una

Voz 1119 36:16 oración subjetiva además algo que aumenta

Voz 1510 36:19 aún más la descoordinación es que hay muchos trabajadores que pueden acceder y añadirá a alguien a la lista así que crece y crece a pesar de que no hay plazas para liberarla ha llegado a ver hasta quinientas personas una de las consecuencias que tiene todo esto es que la emergencia social que es en origen a lo que se dedica el servicio el Servicio del Samur Social se está desvirtuando

Voz 44 36:36 el alojamiento emergente a entre tres y siete días en los casos de enviar hasta quince la realidad es que estaba totalmente desvirtuada ahí pueden tirarse meses

Voz 1510 36:47 por ejemplo hace poco la sede central hay una sala con doce butacas ya llena estado durmiendo doce mujeres durante más de uno

Voz 44 36:54 esa usado siempre en clave de emergencia se utiliza esa butaca un día una noche que cosa que de la falta de plazas ha desvirtuado esa sala está llena de mujeres solicitantes de asilo entonces una sala de butacas

Voz 1510 37:08 ahora con la puesta en marcha de la campaña de frío la situación debería haber mejorado pero hace unos días la parroquia de San Carlos Borromeo volvió a recibir a tres familias que no habían podido ser acogidas

Voz 1119 37:17 el Samur Social Sara selva muchas gracias a ti

Voz 42 37:21 sí di XXXVII

Voz 0867 37:22 de alguna cosa más del día Manuela Carmena han celebrado esta mañana la detención en Brasil de Carlos García Juliá ha condenado por la matanza de Atocha en mil novecientos setenta y siete el despacho en el que trabajaba precisamente el acto la alcaldesa

Voz 1410 37:36 Arístegui quién lo mejor que puede pasar es que el ciclo de la Justicia se cumpla las sentencias además cuando implican una responsabilidad tan grande como haber matado a tantas personas en el aquellas condiciones el cumplimiento de las mismas es que es completamente necesario

Voz 45 37:53 no no hay hay que pensar en las víctimas el dolor de las víctimas se dolor

Voz 0867 37:57 insuperable García Julia cumplió en España recordemos catorce de los ciento veintitrés años de su condena ya estamos a las puertas de una huelga de una nueva huelga en Metro de Madrid tiene estas que va a arrancar el próximo lunes solapar por cierto con los problemas que ya tiene de por sí el servicio con los no refuerzos deje de Navidad información de Virginia Sarmiento

Voz 1510 38:18 sindicato de maquinistas asegura que el servicio ha empeorado desde verano y que estos días de mayor afluencia se hace más evidente aseguran que el refuerzo de la campaña de Navidad cuenta con hasta cuarenta y un trenes menos que el año pasado en algunos tramos de apunta algo que también se está notando este puente Juan Ortiz portavoz

Voz 46 38:33 para mañana aquel día ocho el domingo día nueve por la tarde Babe estrenan en bueno en hora punta apunta yo estoy cogiendo las ocho de la tarde el viernes día siete metros por la tarde veintiséis trenes menos según ellos ha ido subiendo un dos por ciento al mes a la demanda de viajeros en este

Voz 1510 38:52 y esa falta de recursos tiene sus consecuencias en la rutina de los conductores

Voz 46 38:56 cuando entras en un en una estación que tiene dos andenes que no cabe un alfiler como está pasando ahora todo el mundo malas caras insultos pero que eso lo comprendemos pero también tiene es no emprender el el viajero que no es culpa del maquinista que es culpa de la mala gestión que han hecho de esta empresa consejero delegado

Voz 1510 39:14 al margen de la falta de trenes el sindicato estima que también hacen falta trescientos cincuenta conductores más la plantilla tiene ahora mismo mil setecientos y el año pasado por estas fechas eran sido

Voz 2 39:23 sí

Voz 0867 39:27 lo que nos hace falta para despedir el programa es un poco de reo Scorpions estarán en Madrid en junio del año que viene dentro del festival Low Festival nosotros nos marchamos con su música lunes estamos de vuelta ojalá todo esté en su sitio y no tengamos que lamentar el querer poner a Madrid en el centro del mundo en una situación tan compleja

Voz 11 40:02 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 12 40:07 otra vez por aquí digo Sastre oye que Nos vamos de viaje enseguida nos vamos de viaje y ahora sí me dejas Roberto también te voy a atentar con el que puede ser una de los viajes de tu vida y no hay que irse muy lejos sólo hay que saber elegir bien por que todavía existe

Voz 0959 40:20 Mediterráneo como te estaba contando antes que conserva todo su encanto te animas a navegar lo conmigo en el crucero rincones secretos del Mediterráneo disfruta de destinos exclusivos con el mejor todo incluido recorre Mahón Ajaccio sin que Terre vino la ciudad medieval de Siena Portofino pura Dolce vita anticipa Tey reserva ahora lleva te el mejor precio garantizado de la temporada con un cincuenta por ciento de descuento para tu acompañante pregunta en tu agencia de viajes o entra en Pullmantur punto es Pullman cruceros cruceros como somos

Voz 1119 40:51 preservando y buen fin de semana igualmente

Voz 47 40:58 el mejor de los que es siempre

Voz 41 41:09 la tasa del dos vías

Voz 1 41:12 Paco Nadal

Voz 1826 41:20 Paco Nadal al que no le hace falta aprovechar un puente para irse para estar en un excelente lugar donde hoy lo vamos a encontrar bueno es uno de esos paraísos cercanos con una gran variedad de paisajes con localidades medievales viñedos pueblos preciosos ricos en historia patrimonio bueno uno de los secretos mejor guardados de Portugal Paco Nadal buenas tardes

Voz 1679 41:44 hola muy buenas tardes dónde está ese desde esa zona que que también es descrito tu de Portugal Portugal en general tan cerca y tan lejos a veces que Quirón a veces no miramos para este lado creemos ahí al lado después de la raya un país maravilloso precioso muy variado y estoy como decías es una de las regiones más singulares la región más extensa de de de Portugal menos poblada una región muy agrícola muy rural todavía en la ley de ello digamos para quien no sepa situarlo en el mapa Sirera la continuación de nuestras Extremadura no está el alto y el paso al entre ellos pero sería un paisaje de esas de bosque es muy parecido de cereales también muy parecido a nuestra Extremadura y de hecho bueno pues Norman normales normal es entrar bajos hacia él va Si bueno o sea que que bueno hoy dice es un territorio muy singular de Portugal

Voz 48 42:43 sí

Voz 41 42:46 orillo cómo se ve

Voz 1826 42:55 pues sí el Alentejo el al ente yo es una de las zonas más interesantes de

Voz 1119 42:59 de Portugal lo tenemos ahí ahí al lado muy cerca muy próximo por dónde empezamos a ver el recorrido por las visitas que serían imprescindibles y hacemos un viaje

Voz 1679 43:09 esa zona pues mira he venido a pasar el puente porque no conocía muy bien toda esta zona había pasado pero un poco eso de paso y quería descubrir entonces yo he puesto mi campamento base en Évora puesto en alojamiento hay de irme voy moviendo viento hundiendo sitios Deborah es la visita obligada en el Tello es la ciudad Patrimonio de la Humanidad la ciudad más monumental más histórica rodeada todavía practicamente circo Balada por sus enormes murallas una ciudad que bueno tienen un par de días para patear te bien para visitar la bien me gustó mucho subir dicen que es la torre de la catedral fueron Realia son las cubiertas de las naves de la catedral hay una vista preciosa el cimborrio de la catedral visto desde esas cubiertas ese efecto curar ayer por ejemplo que hizo un día de sol aquí en el ente yo maravilloso sólo otoñal ese veía la ciudad blanca de de paredes blancas y techos rojos desde lo alto de la catedral fabuloso me gustó también bueno pues deambular la aplazado Giraldo que es la plaza principal llena de heridas soportales de racistas a los largo de es largo deportado a mi me gusta mucho ese nombre largo que no sé si es calle plaza o qué porque más largo muchas cosas pero bueno son parte de la ciudad muy interesante la iglesia de San Francisco tiene una de esas en las que apenas dos osos que tanto gustan a los portugueses Capilla de los huesos de una capilla forrada con hueso en miles de calaveras de huesos hecha por los franciscanos en el siglo XVIII como un monumento a bueno con un recordatorio a lo efímero de nuestra vida ya ya pensar también que lo puede haber un más allá no se escape Capella dos osos hay varios en Portugal son bastante impactantes impactante también es sabes qué buena es una ciudad con muchísima historia e ir en la época de Roma fue una ciudad importante verdad Lusitania así queda un templo allí en medio de una placita cerca de del de la catedral y el Museo de Évora se conservó milagrosamente un templo romano me en el Templo de Diana pero nadie sabe a quién estaba dedicado pero local que eran catorce quince columnas capiteles Corintios perfectas enorme grandísimas que te te da una idea de lo que tuvo que ser esta ciudad de buena también en aquella época romana saque como ves pues empezar la visita a la gente yo por Évora es empezar por una de sus páginas principales de la historia

Voz 1826 45:38 porque además uno de los encantos hemos visto imágenes espectaculares de esos de esos pueblos que se encuentran perfectamente integrados en el paisaje no

Voz 1679 45:48 sí sí yo creo que que yo es Portugal me la he pateado muchos recuerdo cuando hice el Camino Portugués que es un camino que empieza en la misma sede de Lisboa llegue hasta Santo hago pasando por lo más recóndito de Portugal pues ver un portugués rural que parece de otro tiempo no a quién era el ente yo he mucho son digamos que para hacer turismo por aquí sobre todo por el turismo de pueblecitos con canto uno maravilloso en el norte es Bao está la sierra de La a los pies de la Sierra de San Mamez de justo en la frontera con España sólo tiene mucho que ver también la historia de esta zona la cercanía a la frontera está cerca de Valencia Alcántara Marbella es uno de los pueblecitos encantadores lo ves en una mañana es muy pequeñito pero tiene un castillo sus casas con sus pintorescos sobre todo esa esa imagen del de la fortaleza que es fabulosa no o Montserrat haces otro pueblo también que no te puedes perder es un pueblo también pequeñito con una maravillosa fortaleza la fortaleza medieval construida en pizarra granito que está muy bien conservada y tiene incluso en el patio de Armas está totalmente adaptado como Plaza de Toros Roca había tampoco sitio que está que aprovecha todo no pero bueno yo creo que sí sobre todo es turismo rural y turismo de ver ese tipo de de pueblecitos aquí

Voz 1826 47:17 otra de las ventajas de viajar otra de las mejores cosas que nos permite es la de descubrir la gastronomía de un lugar propuesto visita a la gente yo tejo no queda completa sin degustar las delicias de su gastronomía es un valor añadido que esa zona también sus vinos sí que vamos a conocer alguno de los detalles con nuestro compañero en Portugal Aitor Hernández

Voz 0702 47:38 va a ser una de las regiones más pobres de Portugal el Alentejo es de las zonas más Castro cómicamente ricas del país sino aquí destacan platos como las migas al tejana as que se diferencian de las migas manchegas olas extremeñas al

Voz 1119 47:51 el preparadas con el tradicional pan de la zona

Voz 0702 47:53 la carne de cerdo rebajada llevando a un producto final

Voz 1826 47:56 mucho más pastosa el ser todo predomina

Voz 0702 47:58 en la gastronomía local ya que estos animales viven entre los infinitos campos de alcornoques del Alentejo que es donde proviene gran parte del famoso corso portugués imprescindible para sacar las botellas que provienen de las grandes potencias de la zona muchos de los mejores vinos lusos son del Alentejo donde se sitúa en poblaciones como rellenos de Mons Saras que fue nombrada Ciudad Europea del Vino en dos mil quince y que alberga bodegas como Saulo Lorenzo de barro cal una de las más premiadas de Portugal en la cercana ciudad de Évora destacan los dulces comentó tales como el famoso Pau de rambla o van de Rada se zambulló maestra pastelera en Orense explica como sea así

Voz 49 48:36 pues unos relaciona el tándem rara que es un dulce con más de cuatrocientos años de historia que fue creado en el convento del Calvario de está hecho con las yemas de los huevos azúcar limón almendras peladas es decir el interior de la calabaza

Voz 1119 48:51 este maravilloso pastel fue inventado por las motos

Voz 0702 48:54 las locales que utilizaban las blancas de los huevos para al mi donar la ropa y las yemas para ser los dulces

Voz 49 49:00 los dulces conventual tienen un sabor mucho más agradable son muy típico del Alentejo la mayoría de los conventos desaparecieron hace mucho pero los dulces siguen haciéndose siguiendo las mismas recetas

Voz 0702 49:12 hoy en día miles de turistas se acercan a Évora para aprobar esta maravilla separada con cuatro siglos de historia

Voz 1826 49:21 el vino hemos dicho una gran tradición vitivinícola que por lo tanto ofrece la posibilidad de acceder a una gran oferta turística hay hoteles bodegas además de sus viñedos pero hay hasta ocho zonas de Denominación de Origen allí en el Alentejo Paco

Voz 1679 49:37 sí sí te doy fe lo que contaba nuestro corresponsal ayer pruebe unas migas al ente llanas en la plaza de Giraldo en el centro de de de buena estaban delicioso y muy suaves son spam con espárragos y carne de cerdo Elvira también mira vino por ejemplo hay una muy buena en Uteca de la degustación también allí la muy cerca de la sede Cartuja anoche estuve cenando allí y tienen la variedad de vino es tremendo hay muy buenos blancos hay tintos en la zona de vagos del norte hay blancos por esta zona de Évora también blancos y tintos en el en el Alentejo es una zona muy de muy muy rica en vinos son vino los tintos tienen mucho cuerpo color muy intenso pero por ejemplo están haciendo vinos biológicos muy suaves muy muy agradables al paladar ignota no tan fuertes como otros Vinyes verdes portugueses y luego lo que también es mucha tradición como bien venimos diciendo pues son las zona vale bastante atrasadas comarcal más pobres de Portugal y eso siempre es sinónimo de que también se conservan muchas artesanías y muchas es antiguas lo solos en pueblecito cerca de Ebro unos veinte kilómetros son famosas las alfombras los tapetes como llaman aquí son alfombras tejidas a mano una tradición que lleva es del siglo XII en un paseo por el pueblo es ves un montón de de tiendas mundo de mujeres todavía tejiendo a mano pues bueno tienen representaciones de azulejos de flores de aves bueno las ahí carísimas era una una buena venta PT de rayó los una abuela alfombra de los tejida a mano te puede costar casi tanto como una alfombra persa que eso que no vuelan oye por cierto

Voz 1826 51:20 no hace falta volar si estamos ahí tan cerca estamos hablando de la proximidad en realidad estamos a quince kilómetros de Badajoz no