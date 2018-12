La Ventana (10/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya es oficial el aplazamiento en la votación del Brexit prevista para mañana en el Parlamento británico la anunciado la primera ministra Theresa May en la Cámara de los Comunes hemos seguido aquí en La Ventana una parte de su intervención ahora vamos a recordar lo que ha dicho Begoña Arce adelante nuevo

Voz 0273 00:22 Theresa May ha confirmado que mantendrá conversaciones urgentes con los líderes de la Unión Europea para discutir posibles cambios sobre la salvaguarda para Irlanda del Norte que es el punto crítico de este acuerdo me ha confirmado que queda aplazada la votación del acuerdo prevista para mañana

Voz 2 00:41 con mucho cuidado a los diputados

Voz 3 00:44 sí aunque hay un acuerdo amplio está claro que el voto sería rechazado por un margen significativo así pues queda aplazado

Voz 0273 00:53 el Gobierno ha perdido el control de los acontecimientos le ha respondido el líder de los laboristas Jeremy Corbijn Corbijn

Voz 1454 01:00 ha subrayado también que no tiene sentido

Voz 0273 01:02 también para que me vuelva a presentar dentro de un tiempo el mismo acuerdo a los diputados

Voz 0313 01:07 tenemos más datos más elementos de este asunto Ester Bazán

Voz 1454 01:10 sí vamos a seguir en Bruselas España cree que hay que escuchar a Theresa May El ministro de Exteriores considera que una ruptura digamos por la vía dura nos perjudicaría corresponsal Griselda Pastor buenas tardes buenas tardes exactamente corre dice que hay que escuchar las razones por las que no puede poner a votación este acuerdo ya asegura que España mantendrá una posición muy constructiva para evitar una salida desordenada

Voz 5 02:18 nos estamos acostumbrando a hablar efectivamente de la normalización se les estrés se ha triplicado el consumo de ansiolíticos casi un cuarenta cincuenta por ciento más en los últimos años que el estrés es cinco veces peor que el tabaco de alcoholismo juntos

Voz 1454 02:34 dos vamos con los titulares del deporte Toni López

Voz 5 02:36 buenas tardes muy buenas terminó la jornada aquí

Voz 1643 02:39 once de Liga Santander con el debut de Gaizka Garitano en el banquillo del Athletic Club los bilbaínos reciben al Girona a las nueve además destituido y Javi Calleja como técnico del Villarreal le sustituirá salvo sorpresa el entrenador Luis García Plaza

Voz 1454 02:51 son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1454 02:59 en Madrid hoy les estamos contando novedades sobre las irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos ciudadanos también ha colocado en distintas empresas públicas a sus socios de gobierno media docena de personas del Partido Independiente de Arroyomolinos y del PSOE que apoyaron a la formación naranja en dos mil quince para conseguir la Alcaldía ciudadanos sola dio a la Fiscalía los informes de las presuntas irregularidades cometidas por el PSOE en la localidad de las suyas ni una sola expedientado al comunismo y mánager al que colocó en primer caso que les contamos aquí en la SER

Voz 6 03:27 el alcalde Adrián Martínez comunicó ayer el senderismo expediente disciplinario de que acaba de Nóos

Voz 2 03:33 Marshall secretario al instructor que procederán a adoptar medidas

Voz 6 03:35 todos le cautelares si procede traslado a la Fiscalía

Voz 1454 03:39 el sindicato Súmate denuncia falta de recursos personal y material durante el puente en los servicios sanitarios de emergencias de la Comunidad de Madrid advierten que la situación se repetirá también en Navidad han escrito varias cartas al consejero de Sanidad al director general de Recursos Humanos y también al presidente de la comunidad todas sin respuesta Rosa López cordero es portavoz del sindicato

Voz 7 03:58 al Estado y no operativos veintitrés coches médicos tres Sobis ya en días centros de los servicios de urgencias de atención primarias no se han cubierto diez puestos de trabajo sobretodo de médicos afortunada

Voz 8 04:11 mente no ha pasado nada pero en el caso de que pase nosotros no nos podemos hacer responsables ya que llevamos

Voz 1454 04:17 adiós denunciando esta situación y una cosa más el Ayuntamiento de Madrid ha batido este año su propio record de inversiones financieramente sostenibles las que provienen del superávit de la capital según datos del consistorio Madrid ha superado ya en un treinta y cinco por ciento la cifra del año anterior con una ejecución de doscientos millones de euros el concejal de Economía Jorge García Castaño

Voz 1758 04:37 es más es mayor en este Ayuntamiento que en la Comunidad Autónoma de Madrid yo la verdad es que me sorprende porque el Partido Popular antes hacia otras cosas pero invertía en la comunidad debe ser la influencia de la política fiscal de Ciudadanos lo que ha llevado a la comunidad autónoma al mínimo histórico de inversión de nunca que yo haya visto desde luego

Voz 1454 04:56 tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 9 05:07 en ese

Voz 1 08:29 pero veamos

Voz 20 08:38 míos escribáis juntos asisten están nuestras familias

Voz 9 08:42 frente a mí

Voz 20 08:44 después del árbol de esta gran historia algo

Voz 1 09:24 la patria viva yo no veo rojos y azules los españoles expositiva el vino abre ya así que más matar que la inmensa mayoría de les donde el Partido Popular ya sabe tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 23 10:03 en el documento nacional de identidad de Don Juan Carlos figura como profesión la de Administración Pública y en el de Doña Sofía un sencillo sus labores

Voz 24 10:12 cojo el bolso y me voy a la comisaría a poner una demanda

Voz 1 10:19 sí

Voz 0470 10:21 ya estamos en Todo por la radio una ventana con Toni Martínez Pola Especialistas secundarios El Mundo Today hola Marina González Aróstegui jugársela a Robert

Voz 2 10:35 pues venga

Voz 0470 10:37 es bueno no dejar claro no no paramos no está hoy

Voz 2 10:40 va a lo que sea pero

Voz 0470 10:42 Bernardo Guzmán pero sí que

Voz 0230 10:45 ese hombre pero falta lo de luego tendremos

Voz 2 10:48 hay previstas exterior que tiene que ver que tiene que ver

Voz 0313 10:55 con el amor

Voz 0230 10:56 a borra con el amor perdido pero sí es es una pista tengo como cualquier oyente de la SER no

Voz 2 11:02 pero lo has visto hoy estamos la esperamos quería de nada

Voz 0230 11:10 así estás desconectado hasta este momento super misteriosa hoy estamos todos conectados preocupados con el Brexit con Gran Bretaña bueno hay muchos nervios pero un ejemplo de flema británica no lo trae el ministro Josep Borrell hablando de las cosas que ha dicho el presidente de la Generalitat Quim Torra comenta sí parece que está llamando a la insurrección verdad fijaos fijaos con qué calma Borrell lo dice

Voz 1 11:34 ciertamente que parece que esté llamando a la insurrección

Voz 0230 11:40 fíjate fíjate el Gobierno tiene un punto diésel tienen cuesta arrancar a media mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ya tenía otras palabras esto no puedo volver sobre Andalucía escuchamos a Inés Arrimadas en una frase como de anuncio de detergente resumen dos segundos que habrá gobierno del PP Ciudadanos y Vox en Andalucía y los andaluces han votado cambio cambio es que bonito es como un anuncio los andaluces han votado

Voz 2 12:06 cambio cambio van a tener un

Voz 0230 12:09 premio especial para estas palabras del secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea él parece ser el encargado de hacer guiños a los votantes de Vox del centro echa más pasado yo tuve hechas a la embajada suenan como filete crudo en su punto pasado Teo García Egea lanza guiños pasa que tantos guiños corre peligro de parálisis facial pero bueno lanza guiños a los de ciento hecha pasado allá van

Voz 26 12:34 por nosotros lo celebramos la Navidad ponemos el

Voz 27 12:36 le ponemos el árbol celebramos nuestras tradiciones nuestra Semana Santa Nos sentimos

Voz 26 12:41 el orgulloso ya que no le guste

Voz 28 12:42 que se aguante porque nosotros somos espa

Voz 2 12:45 yo le hice celebramos la semana

Voz 28 12:48 Santa sentimos orgullosos de nuestra adiós

Voz 1 12:59 los hoy con la Navidad bueno todo es todo

Voz 0481 13:01 ponemos el belén porque somos españoles es una frase de constitucionalismo débil no deja definir la españolidad por las creencias religiosas

Voz 1 13:12 si algo alejado de la

Voz 2 13:16 te la Constitución lo que no sé es si el árbol

Voz 0470 13:22 moto verde inalcanzable no pero yo creo que no

Voz 2 13:24 armó El árbol nórdico y claro no todo no nos sale un bolo porque somos españoles que culpan diez de tus hijas español hablando de todo un poco hoy nuestro héroe de Instagram es precisamente Santiago Abascal el líder de Vox la imagen del día nos la trae Marina González García hacía Galea García García Peláez pero es defecto echáis bueno Marina como con el rival del líder de

Voz 0911 14:04 no obstante Abascal ha subido esta misma mañana tres de las fotos del reportaje que le ha hecho el diario La Razón con una chaqueta de piel en los mismos tonos que el color del caballo Abascal posa con en animal estilo intenso abrazo al caballo lo miro a los ojos y titula lealtad y nobleza entre los comentarios de sus casi cien mil seguidores se puede leer que te gusta un caballo junto con el toro los animales más bonitos de la tierra ladran Sancho señal de que cabalgando

Voz 2 14:30 es gracias García García quién será bueno Santi tiene Santiago Abascal tiene su momento habrá Santi González Santiago Abascal quien en su momento pero hoy vamos a fijarnos en otro crack King González también conocido como Quim Torra

Voz 0230 14:46 a estas palabras esas palabras y actos suyos delfines

Voz 0313 14:57 pero antes las habituales twiterías

Voz 30 15:00 vamos a evitar la escudería la emoción de la Libertadores Luiz Adriano bueno ahora bien cubo poquito fútbol de hecho mirar la conclusión a la que ha llegado Kim Jong

Voz 9 15:12 en mi primer análisis de la final de la Libertadores es que no tiene pinta de que Messi vaya a ganar el Mundial de Qatar

Voz 30 15:18 son Argentina o los que hemos trabajado durante este puente pensamos como dice asombrado qué tal el puente bien a final no me

Voz 9 15:26 eh

Voz 30 15:28 te este tuit que esta compensación es posible que se produzca de aquí cuarenta años es de Craig

Voz 9 15:32 Abuelo cuéntame cómo luchaba contra el fascismo puedo tutear no desde el Twitter dando desde el sofá todo el día cuando mi madre me gritaba que hiciera la cama no me lo creo Moro también para comer

Voz 30 15:45 llegan las navidades y hay que ser previsor como Joan Pons tanta ahí yo ya

Voz 9 15:49 Quito los kilos de más que luego todo son prisas

Voz 30 15:52 ahora estoy teoría es tener en cuenta de Twitter Marta ese uno dispuesto la decoración no

Voz 9 15:56 ella la delgada línea entre chalet navideño puticlub

Voz 31 16:04 eso es

Voz 0313 16:09 y después de las fruterías que para saber qué pasa las noticias del mundo

Voz 2 16:16 cientos de madrileños han amanecido hoy con un argentino en su cama los que no han despertado con argentino han pasado la mañana intentando encontrar a su novia Cristina Pardo pide perdón por mostrar en antena las cabezas cercenadas de algunos votantes de Vox la semana que viene cortará también las cabezas de votantes socialistas para compensar un ejecutivo de Oscar Mayer se pregunta cuándo tendrá derecho a un coche salchicha de empresa tampoco le renuevan el teléfono hamburguesa desde los años ochenta un niño que quiere estar siempre rodeado de animales sueña con trabajar en el Matadero algún día le gustan mucho los animales y el embutido dicen sus padres Dani Rovira protagonizará el Belén de este año se titulará Ocho apellidos hebreo los españoles llevan usando la grifería mono mando sin saber que la temperatura se puede regular girando la palanca hacia los lados hostia diez años pasando frío por tontos dice el Museo del Prado se sigue resistiendo a exhibir el pene gigante que pintó Velázquez en su adolescencia también mantiene ocultas las pinturas negras de la fe así han al de Goya Protección Civil recuerda a los españoles que no hay que dejar a papás sólo con el Panettone demasiado tarde responden las familias el Rey enseña a Leonor a poner huevos de españoles para cuando haya ser reina en el colegio le han hecho cuidar de un español toda una semana intentando no romperlo la Unesco admite que la primera maravilla del mundo es el dinero con pasta puedes comprar todo lo demás razona la entidad

Voz 32 17:51 fue

Voz 4 18:18 pocas veces un político puede alardear de generar consenso a su alrededor

Voz 0230 18:24 dos veces pocas veces un político concita unanimidad pocas veces un político consigue unir a tanta gente es lo que ha conseguido Quim Torra bien es verdad que en su contra pero ha conseguido reunir una mayoría amplísima desde hace mucho tiempo no vista en España desde ciudadanos a Esquerra Republicana el PSOE el PP la alcaldesa de Barcelona Ada Colau Pablo Iglesias todos han coincidido en rechazar lo dicho por el presidente catalán la vía eslovena para la independencia catalana hagamos como ellos con todas las consecuencias

Voz 33 18:57 cien coméis han todos las consecuencias gen coméis todos los consaburenses cinco mil

Voz 0230 19:03 en todas las cosas

Voz 34 19:06 para conocer gente

Voz 0230 19:17 ha sido un escozor general entre todas las cosas que se han dicho Ciudadanos ha pedido la inmediata actuación del Gobierno

Voz 35 19:23 yo no sé que va a esperar el señor Sánchez para actuar del ministro

Voz 0230 19:26 Fomento José Luis nos quedamos con dos comentarios y los vamos a poner consecutivos para no caer en la tentación de poner dos veces la canción aunque no tenga mucho que ver su único punto de coincidencia es Ábalos pero no vamos a poner dos veces vacaciones en primer lugar Ábalos gran Isaías por sobredosis de redes dice que lamenta que al Gobierno catalán no le preocupe gobernar porque le parece pedestre pero echan el guiso

Voz 4 20:09 una de redes más pero como el Gobierno de Cataluña está en otras cosas menos

Voz 1 20:16 Pde estrés por decirlo cada el gran Isaías

Voz 0230 20:29 tendré que eres un segundo comentario de Ábalos llama la atención porque hay un poso de tristeza genera una pausa el propio Ábalos que da para un mundo de posibilidades en Cataluña

Voz 4 20:41 deberían preocuparse un poco más pueblos catalán catalanas

Voz 0230 20:44 esa pausa ese silencio es como el de Amanece que no es poco pues yo creo que me voy a sacarlas incluso podríamos colocar esa misma trompeta en el silencio de Ábalos alargando la para adaptarla a la dimensión real en Cataluña deberían preocuparse un poco más todo esto porque está sucediendo por las cosas que han pasado en Cataluña durante este puente por las palabras del presidente catalán Quim Torra que han sido criticadas por todos incluso bastantes de sus compañeros políticos es un bueno en Cataluña se de una situación política muy especial alrededor de Quim Torra aquí en sus propios compañeros tratan como una persona de tratan como una persona que tiene notables dificultades para juntar dos fichas de dominó no digamos ya si son del mismo número él está en este cargo bueno después de muchos descartes es un President de la Generalitat ha mostrado

Voz 35 21:37 sí sube sube sube sube sube sube sube

Voz 0230 21:43 es que ha pasado concretamente en este fin de semana largo muy lejano el pasado día ocho hay unas manifestaciones convocadas por Vox para celebrar el Día de la Constitución que tiene un punto surrealista porque el programa político de Vox es bastante contrario a la Constitución pero como se identifica Constitución con unidad de España Vox celebra la Constitución por la ley de la quejó de tabaco hay unos sin que se llaman a sí mismos antifascistas y entonces utilizan la ley de yo lo valgo deciden Si Vox son fascistas los antifascistas tenemos que impedir que se manifiesten los fascistas que es otro poco surrealista porque los que impiden manifestarse a los demás son los fascistas no son los antifascistas

Voz 0481 22:32 aquí hay una parte de Barrio Sésamo que nos hemos perdido los que impiden manifestarse a los otros son los fascistas no lo pero como ellos están convencidos de ser antifascistas y por lo tanto son los buenos

Voz 0230 22:44 me sorprenden cuando llegan a la plaza donde se están manifestando los diecisiete debo están los Mossos d'Esquadra bien las redes sociales el den mensajes que dicen increíble

Voz 9 22:55 nuestra policía protege a los fascista

Voz 0230 23:00 pero como son antifascistas deciden romper el cerco policial para ello pues lanzan vallas contra la policía la policía actúa contra los que rompen ese cerco policial disuelve las manifestaciones de quienes querían impedir la manifestación de vos que eran diecisiete en Girona hay disparos con proyectiles de goma hay porrazos y al final del día el presidente de la Generalitat que es el máximo responsable de la Policía dice que el consejero de Interior dispone de cuarenta y ocho horas para hacer cambios de la policía los sindicatos de la policía catalana protestan se preguntan públicamente que tiene que hacer pegar a los de Vox que estaban en una manifestación legal al día siguiente en protesta por la actuación policial contra los llamados

Voz 1 23:45 antifascistas deciden

Voz 0230 23:49 los Comités de Defensa de la República cortar el tráfico de la autopista hasta que Cataluña sea una república hay algún cuando por qué se enfrenta a ellos y les grita lo vamos a vivir sois los amos del mundo que hay conatos de enfrentamiento producía otro momento surrealista según leemos en el diario ABC los que llaman a la policía son los que cortan el tráfico no puede ser que no oiga es la policía

Voz 37 24:17 Jaume para denunciaron camionero que quiere circular

Voz 0230 24:22 la policía no actúa actúa pero para desviar el tráfico el presidente de la Generalitat mientras tanto

Voz 1 24:33 Torra que es

Voz 0230 24:34 una autoridad del Estado es la autoridad del Estado en Cataluña estaba en Bélgica en un acto de una entidad llamada consejo por la República cuya misión es promover la independencia de Cataluña contexto dice que Cataluña debe seguir el ejemplo de Eslovenia porque los eslovenos los eslovenos lo tuvieron pero a su vez Manzanita se determinaron bandas exhibida terminarse tiraron hacia delante tirando van a su libertad y aquí viene clave todas las consecuencias con todas las consecuencias dice Torra no dijo con unas consecuencias y con otros non que sería la vía de Padrón dijo con todas las consecuencias a conseguirlo hasta conseguirlo y concluye hagamos como ellos

Voz 33 25:19 zen coméis

Voz 0230 25:21 enseguida se ha asociado vía eslovena sesenta muertos como si eso fuera fruto de un pacto pero en realidad no es así en Eslovenia no hubo sesenta muertos porque dijeran llegamos hasta sesenta y lo dejamos con un enfado muy digno la vías eslovena no es llegar a sesenta muertos y el que ha matado más gana

Voz 37 25:39 allí lo lleva gusta aún y Pelle romana

Voz 0230 25:43 eso consiste en la decisión de las autoridades eslovenas de hacer frente con las armas con la policía con las llamadas fuerzas territoriales al ejército yugoslavo

Voz 1 26:01 hubo sesenta muertos como pudo haber seis dos ninguno o diez mil porque eso no se pacta

Voz 0230 26:10 entonces uno de los que estaban en ese acto de el sábado el Consell por la República el exconsejero Toni Comín ha explicado esta mañana en TV3 procurando no desmentir del todo a Torra que en realidad había eslovena quiere decir cosas que no son eslovenas siempre por la vía pacífica pero soy así me gusta la elegancia pacifismo intenso es el concepto acuñado esta mañana mira chaval están volando un pacifismo cada vez más intenso contando que la represión de un Estado no democrático que es España era más cárcel más exilio y ha sugerido la convocatoria de un paro general indefinido que supondría riesgos para la gente preguntado por los riesgos ha respondido que perder el empleo y poner en peligro legítimos intereses económicos y que cada catalán decidido ole tú Chacho pero sin violencia sólo riesgo de Trabajo y Economía sobre la policía catalana el presidente de la Generalitat si se ha reunido con su consejero de Interior para ver si la policía había hecho bien o mal en actuar contra los antifascistas querían impedir las manifestaciones de Vox se han reunido dicen que han tomado medidas pero no dice en qué medida son sólo que son buenas lo escuchamos en la noticia de nuestro compañero Sergio López

Voz 30 27:21 esta información la Generalitat no ha querido hacerla pública sólo han dicho que la reunión ha ido bien para el país

Voz 0230 27:28 entonces bueno esto sin duda es un avance democrático más el consejero de Interior finalmente ha dicho que ha reconocido que se han equivocado y que la actuación de la policía fue correcto pero es un avance democrático tomar medidas sino decir cuál es porque ya son buenas para el país

Voz 2 27:43 el permiso hasta el final

Voz 0230 27:48 aquí Torra lo que en realidad no le hace caso nadie su consejero de interior tampoco hay como esta especie de condescendencia el pide medidas para que la Policía actúa ahora vamos

Voz 35 27:58 pide un había eslovena para la independencia Izecson él pide a los comandos de defensa de la República que aprieten fuerte dicen bueno bueno feliz sube sube sube sube sube que sube sube

Voz 0230 28:12 más casos de gente original nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 1454 28:15 atentos a esta historia que hemos leído todo comienza en dos mil quince una pareja contrata el catering de su boda a una empresa adelanta en el setenta y cinco por ciento de el precio por desgracia el día de la boda recibieron un correo electrónico en el que se les comunicaba que los responsables acababan de morir en un accidente y que no podían servir el catering duras pero que el dinero les sería devuelto después de meses en recibir noticias de la devolución del dinero la pareja descubrió que la empresa había protagonizado otros episodios similares al menos seis parejas formaban parte de un grupo en Facebook en el que se habían unido con sus mismos argumentos alegando una presunta estafa es decir los dueños de la empresa padre e hijo habían fingido su muerte para no servir el banquete por supuesta la pareja denunció a la empresa y hoy se ha sabido que la Audiencia de Madrid ha sentenciado que el padre y su hijo son mentirosos pero no se considera su acción como está

Voz 26 29:07 por qué no es una estafa bueno bueno

Voz 1454 29:09 se supone que pregunta pregunta hay varias razones que según la sentencia porque el contrato al haber sido verbal es decir no hay nada escrito con lo cual no puede haber más pruebas y también por otro lado se ha justificado que no hay pruebas de que los dueños de la empresa tuviesen pensado quedarse con el dinero en el momento de llevar a uno

Voz 0230 29:26 todo está destapando el se está destapando el caso muerte

Voz 0313 29:29 su caso con el futbolista al presidente de Nigeria el tema es tendencia

Voz 0230 29:34 descendencia la muerte fingida

Voz 0313 29:37 oye es habrán tenido que presentar el paro había dijo al juicio no excusa algún motivo de muertos

Voz 37 29:43 ha presentado dueño de declaró que no quería servir el banquete nunca se decía que no quería terminar el banquete porque la pareja le debía

Voz 1454 29:55 aún no suplementos y que como no le dio buena impresión la pareja decidió se hicieron Pais haciendo morir

Voz 37 34:45 está plomo lo va a apretar entre los millennials que tiene gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 0230 34:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 35:11 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio a punto ya con nuestro eh

Voz 26 35:15 avisado de este lunes pero antes Kinsey será aquí

Voz 2 35:18 hay Especialistas secundarios vamos

Voz 30 35:25 bueno hoy soy que conozcan la épica historia de un hombre que recorrió el mundo en busca de los límites del humor este hombre es qué tal buenas tardes

Voz 9 35:37 la gran

Voz 30 35:38 pecho te varios tiene nombre de mediocampista de River

Voz 2 35:40 sí

Voz 1 35:41 no no no no verdad

Voz 30 35:45 el payaso ellos humorista comediante ojo porque eres camiseta mojada dos mil dieciséis

Voz 9 35:51 me ex Miss camiseta mojada camiseta

Voz 30 35:55 más de un concurso de Miss esto sí ha explicado

Voz 9 35:57 poquito de trampa pero no estamos aquí para hablar de mí

Voz 30 36:02 no no no sí que estamos aquí valor de Dean pero en concreto de tu viaje en busca de los límites del humor

Voz 45 36:09 por qué hiciste son practicado

Voz 9 36:11 todo el abanico todo el arco que es posible en el humor en la trinchera de los chiste de Mariquita sigan Gossos ahí hice cayó mística y cimentación

Voz 45 36:21 no lo hice parodia monólogo llega hasta la va

Voz 9 36:24 Guardia el humor post y siempre encontré gente ofendida siempre siempre no arduo molesto verdad siempre siempre pero también había gente de porque no sé me ofendió sorprendidos y los que no son vendían sí que lo hacían por otras cosas yo me pregunta cuál es el límite no dónde está esa frontera que separa la ofensa de la risa dónde está entonces tú ir la verdad es correcto no cogí mis ahorros como lo de varias Familia gracias en el Fórum Filatélico pero ya está todo tiene fui a Bristol visto el alquiler una goleta el albatros un navío de tres mástiles con un espléndido Press la CIA algo desvencijada pero el casco como la mirada de un suegro listo para cualquier travesía estuve semana reclutando una tripulación con lo peor de Inglaterra de hecho los preparativos y con las velas hinchada por la brisa de Barlovento partimos de Bristol el seis de mayo de dos mil diecisiete de Nuestro Señor tras dos horas de travesía arribados a Cardiff allí tomamos un avión hicimos hasta Australia primera parada y el y el barco hoy si la tripulación idea no no sé el trato era atacar atacar atacar y lo de avión en Australia

Voz 30 37:39 a los límites del humor con

Voz 9 37:41 los cual ahora sí que no los encontré Bale lanzado tartas en Camboya el han ido pezones en Uruguay el siete de negros en Suráfrica comedia frenesí comedia fresca

Voz 30 37:53 en el polo de fresa en el Polo al mes

Voz 9 37:56 poco la verdad es muy local en el fondo poco exportable lo esquimales por ejemplo casi todos son de folleto

Voz 2 38:02 pero gente local entrar fuerte

Voz 30 38:07 pero tú no es su código ante de lo lo lo lo alucinante de esta épica aventura es que al final llegaste a la selva de haberse lo digo veinte

Voz 9 38:14 Hangar a jungla amazónica en el corazón de la India espesa como la bicha Mel fría que allí fue remontando el río Sama Hat vale me hablaron de un que es su nombre santo que sabía dónde estaba el límite del humor así encontré a esa dúo ese con su punto rojo en la frente viejo delgado barba blanca rollón Pepín

Voz 30 38:35 eh pero pero otro punto rojo en la vi le dije te dijiste

Voz 9 38:40 el maestro dónde ponemos el límite del humor y él contestó

Voz 1802 38:44 a pie a poner el problema entonces dónde ponemos el límite el portavoz mientras lavas tus chistes pupilo jamás que dimite desde el humor lo que uno Mary o hostias que que que que que parte

Voz 9 38:58 no no acertado no a mí no me parece para tanto no mi pobre si el argumento pobres si así que le pedía algo más de concreción y entonces me contó un chiste prohibido en su tierra y esto pasó

Voz 46 39:08 de mil Abascal de Euskadi al Sancha habilidad

Voz 2 39:11 Javi Javi Javi

Voz 46 39:14 ah sí

Voz 9 39:16 si no resulta que el punto rojo no era pintar era de un rifle que le apuntaba siempre hay a la frente

Voz 30 39:21 te digo bueno la vida amigo la vida la vida ya que conclusión ha sacado de este viaje

Voz 9 39:29 lo que da igual el chiste que haga siempre habrá un idiota apuntándote

Voz 2 39:33 esta es la conclusión pecho te gracias ilustrarnos en este viaje hecho te gracias buenas tardes

Voz 0313 39:40 estalla nuestro invitado pero que le presente a lo gané brava como siempre

Voz 1636 39:44 bueno bueno bueno que me han puesto la música del Club de la Comedia creo que me he ido arriba gracias por esta oportunidad

Voz 36 39:51 la mirada

Voz 47 39:54 la bala habrá salas hombre

Voz 2 39:58 su personaje atendió no

Voz 1636 40:01 usaba zapatos ortopédicos hasta los trece años hizo la Primera Comunión vestiditos de Marín edicto quién el colegio no era bueno en matemáticas que malagueño que con eso la vena cómica la tiene asegurada

Voz 36 40:17 no

Voz 1 40:21 con esta

Voz 1636 40:22 se hizo ciento veinte kilómetros en tan sólo dos años recorriendo bares y teatros imagínense que todo hasta servir meteros actuado ante dos personas que a lo mejor era Faemino y Cansado que son sus referentes en el

Voz 48 40:42 sí

Voz 1636 40:48 esto no sé si les va a hacer gracia pero ahí va el dato es amante de los animales y sobre todo de los perros pasea muy a menudo a sus dos pequeños Buyo Ikeda Papa

Voz 1 41:01 tengo que desde darles que es un poco la verdad en su vida vamos

Voz 1636 41:07 qué le echa todo de toda la gracia sobre el escenario con las cámaras y luego pues se relaja dice que su humor es blanco roto ni blanco ni negro blanco roto bueno que no muy cañero vamos oye a ver si va a ser más tierno que sarcástico

Voz 49 41:25 a a

Voz 1 41:27 nueve

Voz 49 41:30 Alcora

Voz 2 41:36 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Dani Rovira

Voz 0470 41:43 tienes un perro de verdad es un perro que se llama Buyo Paco Buyo no hacen falta para que no haya Nepal no no remonta interesante para los referentes no claro viene de donde viene así de marinero Juan yo también te yo me dormí con sino a la comunión o que llega tarde bueno no que me dormí que me dormí tengo una foto de Belén no pero de Pelé llegó tarde al entrenamiento yo estuve a la hora de mi comunión pero dormido ha llegado a dormir con nuestros

Voz 2 42:10 existe un Benzema

Voz 30 42:12 cuenta De5

Voz 26 42:15 para mucho no no yo no me acuerdo pero el domingo no yo me acuerdo que me levantaba como súper temprano una comunión que qué prisa eh

Voz 2 42:21 a la hora de comer luego no no notar

Voz 26 42:24 o el restaurante estado bien la investigación de pecho te has estado muy bien hasta que dice que ciento veinte kilómetro recorriendo Andalucía y España por Bahrein no sé cuánto año ciento veinte me parecía que

Voz 2 42:38 ya que tu mal no

Voz 26 42:39 de Roma pero por lo demás todo ahora hay que darle al cinco de los perros siempre en mi vida

Voz 2 42:45 no tiene tres

Voz 26 42:47 sí bueno de propiedad yo soy de propiedad de tres de ellos si luego tengo apadrinados icono Juanito no que me manda fotos y dibujos

Voz 0313 42:57 por daría Rovira estoy aquí con nosotros en La Ventana en Todo por la radio para hablar entre otras cosas de Mi amor perdido que es una película que ha hecho con Emilio Martínez Lázaro con Michelle Jenner donde se estrena el viernes dan vida una pareja millennials poco así partir bueno particular una pareja millennials y más Yeles un monologuista de éxito desde teatro que bueno está ahí sirviendo copas esas cosas que ocurren no en el en el en el ramo una noche surge el amor que eso es muy bonito y luego otra noche u otro día otro mañana ya en fin ya lo verán pues surgen desamor que también es lo que pasa cuando surge el desamor a veces no siempre pero a veces puede estallar la guerra y luego pasa lo que pasa

Voz 0230 43:32 ojo spoiler

Voz 1 43:36 muy complicado porque tenemos Telmo custodia compartida es que ya no lo mismo porque ahora sacar a no muy condenada por otra parte normal Porter ni ex dicho impecable una guerra guerra ya empezar Pinter un poco con mi polla los hemos perdido que visto así parece el susto del peronista la madre de Bambi muere y Romeo y Julieta también lo sé porque he visto la peli porque hizo no cura muy difícil de iluminar Métele flamenco como se dice gato cabrones valenciano Cambra

Voz 0313 44:32 estaba muy bien el centro además de checo Jones Gaizka borrosa

Voz 26 44:36 era muy bien y que yo nací con David tú si lo hacen todo mucho mucho muy sutil incluso en la misma región me muy bien te queremos

Voz 0313 44:44 no lo pillo oye tenéis Emilio y tú

Voz 26 44:49 a prueba de bomba un romance pero desde hace mucho tiempo vamos lo tenemos sí sí bueno la verdad es que de todos es conocido nuestro nuestro primer lance que fue con con los ocho apellido luego con lo Love

Voz 2 45:01 yo lo vasco o los catalanes

Voz 26 45:04 y luego ya lejos de depresión y con una libertad vamos a hacer una historia nueva pues Emilio decidió escribir un guión bastante aquí voy a soltar relativismo obsequio claro es quién andaluz hablando la tierra no un guión no eh y nada no sé no no entendemos muy bien no queremos mucho nos reímos

Voz 2 45:28 mucho jugo hizo memoria como los buenos equipos de fútbol que hacen faltan y no hace más que como es que va al baño de memoria que decía Chiquito no pues sí un poco de memoria se oye tú

Voz 0313 45:41 ese amante de los perros en esta película con el gato con los gatos has tenido algún tipo de

Voz 26 45:45 digo o eres amante de todos los no yo soy Amando de todos los animales hasta de los abisales que son muy feo pero largos claro es horroroso claro en aquella profundidad en no están para coquetería no sí sí soy muy amante de lo de los animales efectivamente y de los gatos también pasa que fue un fue un rodaje complicado yo porque también hay que tener en cuenta que que un gato en un rodaje no es lo mismo que un perro un gato bastante más

Voz 0313 46:09 siempre imprevisible imprevisible fíjate más independiente no más independiente

Voz 26 46:12 más más hubo la sí pero que luego luego mucho teníamos un poquito de alergia entonces claro era complica ellos si tú tienes lo gatos un poquito poquito voy a ver si me la quito sí entonces claro tenía que elegir o entre tiene un brazo y congestionado como como si fuera un zombi o ir con el antihistamínicos a mañana porque rueda con el gato pero bueno al final salió todo entre ilegal entre la Torre alegato digitales y gatos hechos así con látex al final la película que dado que el gato parece vamos que parece que va a hablar

Voz 0313 46:41 yo me he perdido es una una comedia romántica pero lleva la firma de de Emilio Martínez Lázaro en el sentido de que sí que te ríes que hay escenas que tal pero tiene por ahí su carga de profundidad en las relaciones de las personas de de lo que hay de lo que deje de haber no siempre tiene que termina con una guerra de hecho está bueno no voy a decir nada más claro ya calla he dicho nada estaban pero no

Voz 26 47:02 el otro día en el el otro día el escucha Emilio una cosa muy chula sobre la peli que no lo no lo había visto de ese punto de vista y es que es una es una peli romántica con los dos protagonistas menos románticos que ha tenido el cine nunca no porque meter a todos en la bañera claro bueno son

Voz 1 47:15 bueno bueno

Voz 26 47:19 que tampoco relevar al final estamos todo muerto no lector

Voz 2 47:22 es decir bueno una pareja

Voz 26 47:28 sé que uno por ser monologuista la otra por sede teatro sí que verdad que son dos jóvenes como bastante creativo vienen de relaciones fallidas y luego es tan tan tan también en el comienzo qué tal se plantea muchas cosas al miedo el miedo a la ruptura el miedo a usted cuando tan también en una relación tocado techo a partir de ahí como cuando cumple cuarenta que dice a lo mejor pero a partir de ahora sí quiero seguir todo es decadencia no ya de

Voz 2 47:52 eso los cuarenta en hablamos no no no

Voz 26 47:55 conforme te lo iba diciendo número cuarenta última mirándolo ojo por tenía que haber hubiera una década de los treinta y ocho oye

Voz 0313 48:05 hace unos años la primera vez que nos que nos conocimos tuyo nuestras nombraban Bilbao te acuerdas con Karra hay todo eso eh

Voz 26 48:12 acuerdo en la vuelta en el en el aeropuerto

Voz 0313 48:14 colegio entero una clase entera que que te asaltó que te persiguió Itu está Abbey días eso con bastante con bastante agobio además recuerda que lo comentamos no pasa unos años estás donde estás

Voz 26 48:25 lo has conseguido domeñar un poquito todo eso no no he vuelto a ver a son niños

Voz 2 48:30 Puerto me hace

Voz 26 48:32 Touré de de no volver a pasar por ese sitio justo y en mi inmigrar llevo como me han dicho que hecho en niños ya han crecido madurado ya lo están no es si al final todo con todo vuelve a todo vuelvo un poco a su lugar no hay como como el refrán este cuando cuando arrancó la cuando arranca la furgonetas los melones no entonces al principio

Voz 2 48:56 no conocía el reto pero bueno eso sí tuba no sé si todos

Voz 26 49:04 sitúa o cuando cuando sirve es el champán al ratito el champán real que hay no te puedo poner

Voz 2 49:10 la analogía de Time Benfica inventando sobre la marcha no

Voz 26 49:15 la gabardina como por la droga tengo en la mierda sí bueno y poco a poco va pasando yo me voy acostumbrando a esta nueva situación y al final bueno es que verdad que el boom de los Ocho apellidos vascos fue tal que nos sentíamos un poco como el ultimo Koala alguien nos veía tenía que interaccionar con nosotros anormal pero claro en los pueblos en primera persona que era veinticuatro horas al día no

Voz 0313 49:36 mala hasta cierto punto no yo tampoco a veces me cuesta entender el afán por decirlo por asaltar por acosar

Voz 26 49:42 practica dato pero pero como no podías hacerle entender esa cada uno pues tenía que intentar pues llevarlo lo mejor posible y bueno pero ahora eran bueno harán muy guay incluso a nivel laboral cuando yo ahora estoy disfrutando mucho de de cuando ya se te acerca al límite habla de de de esa película que creo un fenómeno antropológico pues ahora sí que lo disfruto en el momento tal cuando me venía la Gent yo la palabra Ocho apellidos vascos la tenía ya como un resorte que ya que era como había con una especie de condicionamiento negativo que era como que me fijaba el pelo no pero ahora ahora lo vivo muy relajado muy agradecido porque el público disfrutando no ir disfrutando al final no disfrutando hoy hay una

Voz 0313 50:20 la competición ahora entre yo creo Javier Gutiérrez y tú antes estaba Antonio de la Torre ahora ya no porque baja un poquito de quién hace más cosas

Voz 0470 50:28 no no no no vais a mirar esto esto es como todo aquí racha tiempo pone la hemeroteca aquí realmente yo no hago tanta cosa eh

Voz 26 50:36 lo que no me parece lo que pasa es que repercute mucho pero que no acaba no hombre Javier Gutiérrez ya te digo yo y Antonio de la Torre que no manda no me adelantan por la verdad

Voz 0313 50:44 o sea como el coche podrá ver todos los caminos también es otra historia de la que hoy a lo mejor no no toca hablar tanto pero también que otro

Voz 26 50:51 pues bien si eso ya eso ya a hablar de sí lo que pasa que bueno sí que es verdad que la las cositas que hacemos yo lo lo que pasa es que como soy multidisciplinar que lo mismo te hago un monólogo que te escribo librito que te presentó uno Goya que te alguna peli supongo que a lo mejor da la sensación de que hemos montado franquicia te consideras actor

Voz 0313 51:11 eh ya te consideran que sí

Voz 0470 51:13 eh pero que en realidad entorno gusta antes pero me gusta ante decir conmigo me M

Voz 26 51:21 me siento más a gusto con el bueno pero eso sí

Voz 0313 51:24 no tienen que ver con la comedia tampoco eh no no no

Voz 2 51:27 bueno yo yo que salmorejo también echó a ver señores tiempo de rueda de prensa que pregunte

Voz 26 51:36 que esquiva el primero Kike va sí hola qué tal cual sería poquito felicidades por tu tu tu paternidad no me película recaba un montón por este de verdad entiende me entiendes ahora casi no puede andar por la calle no que va y yo hace años ya que no salgo

Voz 2 52:01 otra cosa es si te te quería preguntar por películas malas pero pero yo ya no no no no suya ni mucho menos

Voz 26 52:11 la típica peli que dices joder qué mala es pero cuando la ven cuando la dan por la tele no puedo apartar los ojos puede ahora mismo no te sabría decir pero yo creo que la primera vez que vi sarna dado que creo que creó el efecto de que aceptamos furgones si devuelve Colón

Voz 2 52:26 claro claro es tan mala que yo creo que ese día

Voz 26 52:29 en cuenta que ahí había un filón Illa creo que va por la sexta o la séptima aquí no lo pasé muy bien porque que de la vi como cinco seis veces porque digo quería verla una acuerdo con el monaguillo que Isabel con otro amigo mio quise ir bien ICO la quise ver con una ni con una amiga mía que era script script es la que lleva la continuidad de la película porque dije quiero quiero la película viéndola a ella porque la película no podía tener más plano era de día

Voz 0313 52:58 contra plano era una cosa muy lo tener un par de huevos o ver

Voz 2 53:01 qué va a hacer eso pero pero mira todo el mundo la conoce muy de verdad

Voz 0313 53:07 las preguntas Toni

Voz 0230 53:09 de todas ahora que estamos en el momento de la serie sigue de toda la serie eso es un momento fantasía en alguna pregunta Fanta siguen lo que te planteas de todas las series de todas cuál es la que te hubiera gustado preguntando Breaking Bad