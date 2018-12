La Ventana (10/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis

Voz 0313 00:02 esta tarde a las cinco en Canarias el Partido Popular ha presentado en el Senado una moción para que el Gobierno tome el control de los Mossos d'Esquadra es noticia que acabamos de conocer lo ampliamos con María Jesús María Jesús buenas tardes

Voz 1461 00:20 buenas tardes los populares dan idea Sánchez Asia registrados a moción para debatir la próxima semana en la que instan al Gobierno a declarar que en Cataluña existe una situación de interés para la seguridad nacional y por eso piden que nombre a una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones necesarias para mantener el orden público es decir que reclaman al presidente que tome el control de los Mossos les parece que se podría hacer de forma inmediata como ocurrió con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco creen que es urgente actuar porque opinan ya se ha sobrepasado todas las líneas rojas está quebrando la paz social que las noticias votamos Ester Bazán las bolsas

Voz 1915 00:55 en este lunes y la de Londres que resistía a mediodía se ha dado la vuelta lo ha hecho después de confirmar Theresa May en el Parlamento que se aplazan

Voz 0281 01:01 votación sobre el acuerdo del Brexit además la libres tan

Voz 1915 01:04 su nivel más bajo de el último año y medio de Vega buenas tardes

Voz 0605 01:07 buenas tardes la libra perfora mínimos en su cambio con el euro y con el dólar también se asienta en la decisión de Theresa May en las bolsas Londres ha terminado la sesión en negativo ha perdido un cero coma ocho por ciento más han descendido Frankfurt París en torno a un uno y medio por ciento cada una mientras que aquí el Ibex ha dejado un uno coma siete por ciento por cierto que día que una jornada más ha sufrido una fuerte caída La de hoy ha sido del siete coma tres por ciento dejará de cotizar en el selectivo será sustituida por la empresa de celulosa Ence a partir del veinticuatro de diciembre en Estados Unidos el Dow Jones según el negativo baja hasta ahora un uno coma cuatro por ciento

Voz 1915 01:45 respecto a la comparecencia de la primera ministra en la Cámara de los Comunes recordamos que el aplazamiento se ha solicitado entre otras cosas para buscar nuevas garantías sobre la frontera irlandesa hacen falta ha dicho May soluciones reales y factibles el proceso para renovar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española entra en su fase final ya acabamos de conocer el listado de los veinte vocales propuestos por el Comité de Expertos información de Mariola y de buenas tardes

Voz 0259 02:08 buenas tardes Esther encabeza esa lista la histórica periodista de Radio Televisión Española Alicia Gómez Montano es la que ha conseguido mayor puntuación les sigue en segundo lugar otro veterano de la casa el realizador Javier Montemayor cuyo último no trabajo destacado pues fue la boda de los Reyes entre los veinte candidatos ha entrado también Eladio Jareño hasta ahora director de Televisión Española Carmen Sastre Paco Lobatón se ha quedado ahora sin embargo es algo que ha sorprendido incluso al propio comité de expertos Ramón Colom la lista no es paritaria por una razón que nos han explicado según han explicado la evaluación de los proyectos de gestión se ha hecho a ciegas es decir los expertos no conocían al autor el siguiente paso pues ahora el Congreso

Voz 3 02:52 Senado van a seleccionar a los diez miembros que forman formarán parte del nuevo

Voz 0259 02:58 consejo de administración del que saldrá el futuro presidente o presidenta de Radiotelevisión Española

Voz 1915 03:04 sí tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:11 esta medianoche termina el plazo que el Ayuntamiento de Madrid dio a tres de las principales empresas de patinetes para retirar los de las calles

Voz 0281 03:16 con no cumplir con la ordenanza de movilidad del Comité

Voz 1915 03:19 el de personas con discapacidad se ha concentrado en Cibeles frente al ayuntamiento de la capital para protestar contra el peligro que supone para ellos la proliferación de estos vehículos el presidente de CERMI Óscar Mon

Voz 4 03:29 exigimos el cumplimiento de la ordenanza sanciones para los incumplidores y que se haya retirado momentáneamente por conceptos meramente administrativos no es suficiente no estamos en contra en el sostenimiento de la movilidad en esta ciudad al revés de deambular por donde corresponde por la calzada

Voz 0313 03:46 ecologistas en Acción asegura que se ha enterado por los medios

Voz 1915 03:49 de comunicación de los cambios en el protocolo de calidad del aire de la Comunidad de Madrid el Gobierno regional ha decidido endurecer su normativa pasa de cuatro a seis escenarios para establecer un marco homogéneo El portavoz de Ecologistas Juan García en Hoy por Hoy Madrid

Voz 0313 04:02 bienvenido este no protocolos

Voz 5 04:03 que venimos propugnando han siempre es una colaboración entre las distintas administraciones que hasta ahora pues parece que no no existía si es más han ido poniendo pegas por parte de algunas contra el Ayuntamiento de Madrid y así pues eso contribuye a despistar ahí esto a los ciudadanos ante una medida de salud que desde luego tiene que primar por encima de todo

Voz 1915 04:25 Joyce se ha incorporado como jefe de gabinete de Pablo Casado Javier Fernández Lasquetty el exconsejero de Sanidad ejecutor de la privatización sanitaria de Madrid una gran noticia según el presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 6 04:39 vale como de que este Javier Lasquetty creo que es una persona que va a suponer una ayuda muy importante para la presentación a las lo he dicho yo con Javier tengo muy buena relación creo que es una persona inteligentísimo y hay que contar con los mejores Javier es uno de los mejores y por eso la cogido Pablo

Voz 1915 04:54 tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 0313 09:43 son las seis y diez las cinco en Canarias el el mundo de las catedrales ha proporcionado abundante munición literaria desde que salió desde Ken Follet te sus pilares de la tierra hasta Ildefonso Falcones y La catedral del mar o el ingente trabajo de recordemos Julio Llamazares durante diecisiete años dice que cristalizó en Las rosas de piedra ida Rosas del sur bueno hoy les hablamos de una de esas rosas la Catedral de Sevilla

Voz 17 10:10 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:26 no Se habla mucho de las primeras piedras pero no tanto de las piedras postreras que si la primera piedra del Congreso que si la primera de El Escorial que si la primera de la Casa Blanca porque casi nadie echa cuentas a la última y casi es más importante porque es la que remata el asunto bueno remata o no el diez de diciembre de mil quinientos seis Se puso la piedra postrera de la Catedral de Sevilla lo alto del cimborrio dio por final izada la más grandiosa obra de su tiempo lo malo es que aún faltaba un siglo para verla acabara para entendernos las capillas estaban a medias las puertas interminable y la Giralda en obras

Voz 18 11:18 recuerdan que el presidente Aznar

Voz 1626 11:20 Ari su flamante ministro de Fomento Álvarez Cascos inauguraron la T cuatro del aeropuerto de Barajas cuando aún faltaban dos años para que aterrizaba el primer avión estaba todo en obras pero ellos dijeron que no se iban del Gobierno sin inaugurar e inaugural luego hubo que volver a inaugurar pues lo mismo pasó con la Catedral de Sevilla está ahí porque hay mismo estaba la mesquita y ahí está también la Giralda porque es donde estaba en la mina para llamar a la oración si se fijan en toda la parte de abajo de la Giralda estarán viendo cómo era la torre original almohades tras la conquista de Sevilla la mezquita fue consagrada ipso facto como templo cristiano pero cuando la ciudad se convirtió en una gran urbe cosmopolita aquel tempranito como como que es hacia mejor una cátedra alguien dijo hagamos una iglesia tal que los que la vienen Nos tengan por locos locos no como cabras porque les salió el templo más grande del mundo

Voz 19 12:14 no eh

Voz 1626 12:39 cuando aquel diez de diciembre se colocó la piedra postrera Se invitó al obispo de turno al acto pero el hombre estaba mayor y dijo que ni en broma subía al cimborrio para ver cómo metían el pedrusco que mejor lo veía desde abajo aún faltaban siglos para ver la Catedral de Sevilla terminada porque tantas prisas tantas prisas tantas prisas tantas chapuzas provocaron varios derrumbes pero bueno les quedó chula Sula enorme tan enorme que San Pedro del Vaticano tuvo que ganarla en tamaño porque el templo más grande de la cristiandad tenía que estar en Roma no Sevilla hombre ya

Voz 18 13:12 ya faltaría

Voz 19 13:21 se di Villa Villa sobre

Voz 20 13:49 donde todo el mundo pero bueno ya se sabe lo de las capitales y los números uno son como una casta eh por cierto qué música tan hermosa verdad

Voz 21 14:03 no

Voz 22 14:06 pues ahora dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestro sueño yo creo que estáis de acuerdo conmigo verdad hay que luchar por lo que creemos es lo que hizo Ramón Bilbao soñar con elaborar un vino único que transmitirá su personalidad y saltase generaciones una historia maravillosa que ha recogido el escritor Javier Reverte en un título que se dice el sueño de Ramón Bilbao Iker puedes descargar de forma gratuita en la web de Bodegas Ramón Bilbao tú tienes sueños que cumplir pues abre una botellita de Ramón Bilbao comienza a leer esta villa historia y quizás pues encuentras tu inspiración

Voz 2 14:40 ya no sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contar Tana de los libros con Benjamín Prado hasta que no son ellas

Voz 10 15:08 Benjamín Prado buenas tardes amigo buenas tardes cómo estás qué tal Germán Solís subdirector de la Escuela de Escritores qué tal Germán muy buenas Carla siempre invierten por aquí hombres mucho tiempo sin creo que desde desde claro

Voz 23 15:21 pesar de la final final de temporada de que hemos hecho algo desenfadado y tenía ganas de venir pero bueno es algo Javier Sagarna acapara todas

Voz 10 15:32 ultimamente sin salir de Madrid no me había podido ha sido bueno claro

Voz 0313 15:38 sé que muchos muchos oyentes porque me lo dice cuando hay te lo cuenta o no Benjamin Londres si es que cuando termine el acontece que no es poco siempre se quedan con ganas Gemma siguieron quiero quiero más bueno pues sepan que hoy están de suerte porque saben que lo lunes dedicamos un ahora enterito a los libros a la literatura dos géneros Nieves Concostrina acaba de publicar pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera hasta ahora mismo en La Esfera de los Libros adivinan aquí hemos invitado a los libros escolares es otra vez hola qué tal muy contenta feliz oye bien

Voz 1626 16:14 me extraña que Perazo libro que libre bueno gracias

Voz 0313 16:17 el VRAC o oye que recorre la historia desde el año de la pera que es un es un dato preciso hasta mil novecientos cuarenta y cuatro así que vamos a tome nosotros un pequeño repaso sí te parece la primera historia de todas discurre en el contexto de la mitología griega que digo yo que con los códigos actuales del del de lo políticamente correcto esto no pasa es la censura ni loco porque padres que salían con hijos hermanos que se enrolla de madres que devoran a los vástagos osea eso ahí no se podía aguantar

Voz 0281 16:46 porque es momento hubiese que le cortan los cataplines a creo a uranio y suena

Voz 0313 16:51 ocho cuando los cataplines el mar si eso es conocido así científicamente antes no había tele pero había dioses juntando las intrigas de Juego de Tronos y House of Óscar se acercaría a todo lo que se cocía en el panteón griego

Voz 1626 17:06 claro no es que no soportará la la la censura ahora mismo todo aquello que La Biblia osea ahí tienes a Eva parece parece para que la humanidad continuará creciendo tuvo que liarse con su hijo si esto es así esto no tienen vuelta de hoja lo que pasa es que los guionistas se hicieron muchos líos en su momento aparte de copiar Se entre ellos no entonces claro pues llegaba un momento en que no salía no sabían cómo salir del enredo ahora que ya pensamos mal las cosas nos preguntamos cómo es posible que eso de los cataplines a Urano caen

Voz 0313 17:38 vas basa la UVI a la UE Benjamín que dicho los cataplines uranio

Voz 24 17:43 ha conseguido con el plutonio

Voz 0313 17:45 Annan los cataplines dura oye preguntas que surgen con la lectura de este pretérito imperfecto

Voz 24 17:52 eh por qué Cleopatra a amasó esa fama de mala pese a que le ha acompañado bueno hasta nuestros días vamos directamente porque era chica entre otras cosas primero cuatro hubiera tenido otra crónica digamos

Voz 1626 18:04 pero los dirigentes de los señores tenían derecho a elegir pareja novia o mujer pues para sus alianzas de Estado pero si eso lo elegía una mujer es una una peeling directamente no y luego la la la propia de la propaganda que tuvo que tuvo Cleopatra en Roma porque porque fueron a por ella directamente pues fue siempre presentarla como si fuera una caravana a una prostituta siempre yo no si esa manía de siempre aparece con una teta fuera no se os habéis fijado pero Cleopatra en toda en todo el arte no te te afuera y una unas pide la culebrillas como si fuera una lagartija pero sí las piquillo inmediato metros y pico que luego ya se ha demostrado que no fue una

Voz 0313 18:46 tenido muchos haters tenía muchos no pero sí sí

Voz 1626 18:50 es todo un no es todo un invento fue una propaganda contra contra qué

Voz 0313 18:54 menos en Astérix donde destacan su nariz su hermosa que por cierto hablando de los romanos y del Imperio Romano hoy los banquetes que describe ahí a mi fin pueden compararse con las estrellas Michelín de ahora pero muy apetecibles no me parece en cambio lo que comía digamos el pueblo el vulgo llevo una dieta bastante sensata si mucho más equilibrado además

Voz 1626 19:13 hombre es que les gustaba lo a los rica les gustaba comer cosas exóticas los banquetes romanos y comía Tendillas de da lenguas de flamenco de flamenco

Voz 24 19:22 porque lo que ya no de los que ETA con uranio está claro que tiene que ser una bomba creía que yo creía que tu perfil de tambor

Voz 1626 19:34 hay había una cosa muy graciosa en los banquetes romanos eso me llamó mucho la atención y es que cuando tú invitaba a a alguien bueno primero tenías que intentar que te invitaran

Voz 0313 19:44 voy a hacer es tomar una pugna

Voz 1626 19:47 o sea que te invitarán a cenar y pegarle un buen banquete porque lo importante eran las Zenani la comida en los desayunos cenas no lo más grande que el anfitrión tenía derecho a dar tres clases de vino distinto muy bueno a lo más amigo

Voz 0313 20:00 pues un buen regular Cillo a lo menos

Voz 1626 20:02 bien pues un tetrabrik con gaseosa a los que les apetecía sí sí y además tenías que aceptarlo así no

Voz 24 20:10 esto es como este asunto según que te venga al frenar la pone toma el reserva crianzas y vinos hábil perdón

Voz 0281 20:18 bueno de hecho hay ayer uno de los hay uno de los episodios del libro que es el que cuenta la historia de Diez negritos de Agatha Christie como éste sí saben una canción de tintes racistas y como yo creo que ahí aprovecha Nieves cómo aprovechan muchos de estos episodios para meter su opinión sobre sobre los tiempos bendito así malditos que vivimos y como la corrección política ha hecho que ese título fuera cambiando por ejemplo en Estados Unidos donde mientras el Cuco decían que no que Diez negritos no que eso tenía que llamar con el último verso de la canción en la que estaba Saba que es sólo quedó uno

Voz 1626 20:54 no quedó ninguno ninguno

Voz 24 20:56 no no quedó ni hasta hace poco aquí no te hace poco porque era porque fue un fue un

Voz 1626 21:05 es una locura osea Agatha Christie saca el Diez negritos y a los americanos a los yanquis les parece ofensivo lo de Diez negritos de hecho además no se os habéis fijado pero en la película aparecen en no pudieron salir negrito salen inéditos yo recuerdo si sale el sí verlas y revisa es la película Diez negritos que aquí se llama atiende gritos pero hay una hay un un adorno dónde van desapareciendo los obstáculos los no son gritos son invito son unos benditos con taparrabos y plumas porque no se podía usarlo de Diez negritos hay un follón en la película porque ya no sabes por qué es que aparecen indio cuando la película se llama Diez negritos porque la canción que aparece detrás de la puerta es la canción Diez negritos pero luego nadie se refiere a los negros sino a los indios es un follón

Voz 0313 21:49 cómo llegamos con lo censure mucho pero incesto

Voz 1626 21:52 sin embargo sin embargo está cargándose a los a los a los a los negros Klux Klan día sí día también pero les preocupaba que

Voz 0313 22:00 luego la la política su mano les trataba si es hacer monjas nos cuentas los ingleses han acabado llamando así también como la título americano no y que en España también en Cataluña Osama de un Graves engañosa Mateo Negrillos pero en Euskadi ya yo no tengo uno que era padecen lo dice ERE GERA tú

Voz 24 22:23 pues eso es un poco y no queda ninguno

Voz 0313 22:26 bueno hablando

Voz 24 22:29 la traducción se habló también con toda la historia

Voz 0313 22:31 del Brexit todo este follón otra de las historias de libros son muy interesantes todo luego nieve mete ahí su su cuñas humano su cuchara pero de la historia de de Inglaterra con el opio eso hay que saberlo también porque escribe Nieves que casi con toda seguridad el mayor narcotraficante de la historia no ha sido Colombia que podría

Voz 24 22:50 no ha sido Reino Unido ha sido ritmo cuéntale

Voz 1626 22:53 el Pablo Escobar no le llega la suela de zapato la reina Victoria con todo su golpe de educación victoriana útil en Reino Unido utilizó la misma táctica que utilizó Pablo Escobar en Estados Unidos enganchar a Gales metió la cocaína por Miami los engancho a todos y a partir de ahí viejo que el negocio creciera eso mismo hizo Reino Unido con el opio en China Reino Unido tenía el monopolio de la producción el cultivo el almacenaje y la venta de opio tenía todas la exclusiva de India entonces por para presionar a India porque no perdón para presionar a China porque no se no sea venía a unos acuerdos comerciales que que que exigía Reino Unido con China pues dijo pues te voy a enganchar a toda la población te voy a destrozar el país te voy a dejar a todos colgó perdidos y ahora veremos si negociar sonó así se remontaron las guerras del opio entonces lo del opio

Voz 0313 23:43 primera en mil ochocientos cuarenta No somos muy bien pero sí el Comisario imperial le llevó a escribir una carta a la regla por favor no meta hay más opio no lo hizo ni puñetero caso

Voz 1626 23:54 nada no dijo cómo es posible que en Inglaterra esté prohibido fumar opio introduciendo de un cinismo de una hipocresía y la reina Victoria dijo eh

Voz 0281 24:07 a mí me gusta mucho como Nieves va va va buscando los pequeños detalles que hay detrás de las grandes historias me ha llamado la atención por ejemplo el que nueve llama nace el reporterismo gráfico que habla del atentado a Alfonso XIII no la bomba metían un ramo de flores de Mateo Morral pero también contra estas cosas no cuenta que hizo sería donde fue con quien se peleó que una pelea que tuvo la presenciaron Gómez de la Serna hay Pío Baroja y entonces después Pío Baroja cuando dijo Eva pero si este tío si este tío tíos el que he visto yo ayer peleándose en un bar pues quiso ir incluso al depósito década a ver es a haberlo cuenta una cosa que me hace mucha gracia que es que ese nacimiento el reporterismo gráfico es la primera vez que el diario The en aquel caso publicó una foto del del momento no de la explosión de los caballos en general es que el que hizo la foto era el hijo de Mesonero Romanos uno de los grandes de los grandes cronistas de estas esos detalles Le dan una perspectiva muy grande las historias no

Voz 1626 25:01 sí porque a mí me gusta la letra pequeñita favelas de la de la historia no a mí me da mucha perspectiva también porque de la historia oficial así nos ha ido con la historia oficial entonces intento buscar yo no descubro nada nuevo por favor está todo hay publicado no sólo pero solo intento fijarme que me que me han contado y esto porque no se conoce y estoy eso me fijo mucho en eso

Voz 0281 25:24 el tono porque es ahora que dices la letra yo lo de que

Voz 0313 25:26 la letra con sangre renta me ha espantado siempre

Voz 0281 25:29 pero si cambia sangre por risa

Voz 0313 25:31 yo estoy entra muy bien porque si te divierte si además yo

Voz 0281 25:34 que va en contra de esta crispación

Voz 0313 25:36 a qué hora ahora y Roberto Si a Nieves no quiera se lo sabe si si ahora le comento a cualquier oyente de La Ventana que Fernando el Católico una vida sexual las diez de la Hoz buenos una vieja muy ajetreada muy agitado

Voz 24 25:50 anda anda vete por ahí pero lo tuvo como que si la tuve Taba desatado estaba estaba disparatado diciendo el católico digamos tan católicos otro estaba disparatado porque es que necesitaba cuando aparte la tuvo ya no con su señora sino con la novias que iba persiguiendo porque iba detrás de la falda por la corte cuando Isabel no no no no lo tenía controlado

Voz 1626 26:13 pero en cuanto en cuanto Isabel casco Él se fue enseguida hice caso como con Jermaine pero como eso parece una marca de Patti

Voz 24 26:23 en ese caso

Voz 1626 26:25 con germana de fue el cincuenta ya dieciocho pues esa Thao pero además desatado porque necesitaban un crío porque él quería separar las coronas de Castilla y León entonces necesitaba un crío para dejarla en la Corona de Aragón se dedicó bueno la viagra de la época era eran los cataplines testículos de toro en celo machacados con cantar Irina que era la

Voz 0313 26:49 no hacha un cantar y Dina es un beat

Voz 1626 26:52 eso fosforito

Voz 24 26:54 todo esto pero yo esto lo otro o teléfonos que eso no me gusta es que te toma a ti te ponía como una moto

Voz 1626 27:03 se creían que es simple

Voz 24 27:06 no no no no era uso tópico y hablando hablando de

Voz 0281 27:10 mira sexuales claro cuando uno escribe sobre la historia se arriesga a que algunas de las cosas que cuentas aparezca un descubrimiento una novedad y tengas que cambiarlo en otra edición estaba pensada la historia de de la duquesa

Voz 24 27:23 bueno aquí María del Pilar Teresa Cayetana Manuela Margarita y bla bla bla

Voz 0281 27:26 la dice decimotercera duquesa de Alba porque dice que tiene veintiséis nombre y pasa de ponerlos todos en el libro pero cuando cuenta sus relaciones con Goya ahora mismo sacaba parece que debe descubrir que Goya efectivamente expulsaba homosexual desvirtúa unas cartas muy apasionadas tendrá que cambiar

Voz 24 27:42 la próxima edición no bueno pues se va cambiando es que se van descubriendo está vivo

Voz 0281 27:45 esto es si no la verdad como Time

Voz 1626 27:48 incluso en la pintura de la famosa Duquesa de Alba que estáis señalando con el dedo cuando aparece abajo que pone sólo Goya dijeron a era que era sólo con el tajo más lo mismo Goyas que le daba todo yo qué sé yo lo sé pero vamos siempre todo se puede revisar cada paso se encuentran cosas nuevas lo importante es conocerla

Voz 0313 28:08 divertirse con ellas las historias de este libro de Nieves Concostrina está dedicado a un fenómeno muy muy particular que es el tráfico de reliquias los negocios fue uno de los negocios más boyantes va ya por la Edad Media no Constantinopla por ejemplo madre del emperador Constantino dice abro comillas pilló un vicio con esto de la arqueología bélica de Nieves quería preguntarte cuál es porque ahí tiene que haber un ranking cuál es la lista la clasificación de las reliquias más impactantes singulares tú les el rango la pregunta no yo ya lo sé pero me gustaría que lo cuentes

Voz 1626 28:45 pues en lo más lo más es toda es todo muy están todos lo de las reliquias es absolutamente estrafalario porque son todas falsas todas absolutamente todas y además lo digo porque es verdad pero llegó a haber ocho preposición de Jesucristo osea no nos salen las cuentas

Voz 24 29:04 ni de ocho ni de ninguno y además bueno igual es aquello de la multiplicación

Voz 0313 29:07 de los penes y los intereses

Voz 24 29:11 o las mutaciones que provoca dura sí y el plutonio pero lo más absurdo es el debate que se produjo la iglesia

Voz 1626 29:19 ya porque dijeron si de verdad existe el precio qué pasó con la resurrección claro es el único elemento orgánico de Jesucristo que quedó en la tierra o resucitó con él se unió a Jesucristo no se unió mira solucionar el tema muy fácil los robaron todos dijeron se han perdido los precaución y ahí se acabó hicieron desaparecer

Voz 0313 29:38 sí que incluso del Espíritu Santo un huevo de lectores

Voz 24 29:42 bueno no no hay porque también se que se han retirado estaba estaba el cerebro de San Pedro Toledo no se estaba listo un esto en la catedral de Murcia guardan también un estornudo de San José de la barba

Voz 0281 29:54 dicen que en Nápoles guardan lágrimas de Maradona de

Voz 24 29:57 que la gente se escandaliza con bolitas tan lejos no no pero eso es más real seguramente es una lágrima de Maragall

Voz 0281 30:04 hoy seguramente igual de falsa luego hombre en Roma tienen

Voz 1626 30:06 el Pana el adicto del Niño Jesús también sea yo que sé es que es todo tal tal locura que que bueno pero por eso cuentas que pone siempre Dios el minúscula siempre siempre yo no quiero que nadie se ofenda hay tantos dioses que no quiero yo que nadie pueda decir madera porque es te lo ponen mayúscula o no pues yo puesto todos en minúscula

Voz 0313 30:27 montón por qué hay tantos cada uno

Voz 1626 30:29 el derecho y cada uno tiene derecho a creer en el suyo y cada uno tiene derecho a decir que todo son mentiras porque aquí derechos son los de todos

Voz 0281 30:36 hoy Alberti contaba que intentó reconciliar en Argentina a Juan Ramón Jiménez con eh Gómez de la Serna estaban distanciado bueno Juan Ramón Jiménez era republicano Gómez de la Serna sabía que bueno Ana Gómez de la Serna no desde oye voy cuando estaba subiendo después de mucho negociar esta vas viendo por la escalera salió Juan Ramón le dijo que tú ahí mira Dios Se lo han quitado ya todo en esta vida menos la mayúscula tus en las quitado o le pones la mayúscula adiós a mi casa no subes no se volvieron a ver nunca más fíjate fíjate tú lo de quitarle una de adiós lo que te puede costar

Voz 1626 31:10 yo los crímenes no te reciben que hacerlo te lo digo vale

Voz 24 31:14 hoy Juan Ramón Juan Ramón Jiménez no fue el que cambió la J

Voz 1626 31:17 que qué pues data

Voz 0281 31:19 es que él pensaba que dio será el cargo ya está

Voz 24 31:22 entonces él ponía todo con J porque quería no

Voz 0281 31:24 nosotros no tuvieron más sustancia de la que tengo yo decías

Voz 0313 31:27 se oye Nieves luego seguimos hablando y te quedas a votar en el concurso Relatos pero lo tuyo con Fernando VII que hay hay oyentes que lo pregunta además pone además en la dedicatoria del libro acabas diciendo más tuerto de Fernando VII por dar tanto juego que es verdad si tienes mucho que agradecerle eso es una querencia que es un querrán ya desde cuándo es una querencia desde que descubro

Voz 1626 31:47 quién es Fernando VII el problema es que no nos lo han contado el problema es que claro un señor o te cae bien o simplemente te da igual porque no sabes lo que hay detrás cuando lo conoces dices Pero vamos a ver este más tuerto es que sino con

Voz 0313 32:01 palabra tan bonita eh si si no conocemos la historia

Voz 1626 32:03 ya vamos a acabar otra vez enganchando los caballos y tirando de su carro diciendo vivan las cadenas

Voz 0313 32:07 no

Voz 1626 32:08 tenemos que estar muy atentos a eso Fernando VII es un tipo que hundió la cultura en este país es un tipo que acabó con la con la Constitución es un tipo que nos devolvió la Inquisición eran era un corrupto nos de Joaqui a su mujer Christine

Voz 24 32:21 Ana de Borbón que era lo una mujer a la que han expulsado dos veces de España cuantas tradiciones Le diremos último no no lo conocemos

Voz 1626 32:29 intentaré en la medida que yo pueda intentaré que se conozca porque a él le decían el campechano y no era ningún campechano era un tipo malo era un tipo corrupto y fue un filón que era la parte final para llamarle a este sinvergüenza que lo era lo que pasa es que nos han enseñado con el tiempo de que el hecho de que de ser un Rey llevar un apellido sea Austria sea Borbó no sea el que sea eso imprime un respeto que innato no señor no no ni el apellido ni la Corona te da ningún respeto un corrupto es un corrupto lo pongas donde lo pongas y Fernando VII fue un tipo que hundió este país llevó lo llevó un siglo atrás yo no se lo voy a perdonar la vida porque todavía los países siguen pagando esas consecuencias pasado el tiempo

Voz 0313 33:17 aunque usara paleto es decir que no te caiga bien

Voz 1626 33:19 no

Voz 18 38:59 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 2 39:05 para

Voz 0313 39:11 estamos en La Ventana de los libros íbamos a incorporar ya nuestra conversación a los tres finalistas de esta semana que son practicamente debut bueno dos debutantes el todo en esto de la final semanal y uno que llegaba a la final por segunda vez son

Voz 0281 39:22 Jaime Martínez Pablo Fernández y Nuria Rozas

Voz 0313 39:25 Jaime tiene cuarenta y cinco años es de Sevilla trabaja como gruistas en una empresa de mantenimiento y proyectos industriales es finalista por segunda vez Jaime buenas tardes amigo hola buenas tardes qué tal cómo estás hombre

Voz 40 39:37 pues muy bien muy contento de que me hayan elegido tras semana

Voz 0313 39:40 tú nos dijiste la última vez que hablamos que enviaba relatos desde la temporada anterior lo sigues enviando con cierta regularidad pues sí está muy bien oye de lectura que tablas que lleva es que tienes entre manos ahora mismo

Voz 40 39:53 pues mira tengo entre manos El laberinto de los espíritus de de Carlos Ruiz Zafón

Voz 0313 39:58 ha estado bien has leído algo más de él pues lo primero que pillas

Voz 40 40:03 eh no de Carlos Ruiz Zafón ellos ya ya Paris

Voz 0313 40:06 o sea que ya ya ya ya pisas terreno conocido está muy bien oye Jaime que tengas mucha suerte amigo de muchas gracias Pablo Fernández tiene cuarenta y cinco años también es de Melilla maestro de de Primaria imparte clases de Ciencias Naturales Ciencias Sociales en inglés a alumnos de once años es sexto de Primaria Pablo buenas tardes hola qué tal profesor cómo ha ido eso gastado hemos tenido buen día hoy sí sí Buendía si los chavales después el puente todo eso no han vuelto a ser un poco más

Voz 40 40:35 bueno venía un poquillo amparado para que parece la filas

Voz 0313 40:40 Koikili finalista por primera vez y desde desde cuando participa en nuestro concurso se puede saber

Voz 40 40:46 bueno llevo ya algunos meses mandando microrrelatos alguna semana se me pasa pero bueno procuro de gracias a la constancia

Voz 0313 40:55 es ese cuando Pablo

Voz 40 40:57 bueno yo creo que he escrito desde siempre lo que pasa es que

Voz 41 41:00 bueno y fiel

Voz 40 41:02 sea que he sido demasiado vergonzosa a la hora de de dar a conocer siempre lo que cinco y bueno siempre me da mucho pudor

Voz 0313 41:09 Iker y qué es lo que es lo que te animo a enseñarlo

Voz 40 41:12 bueno en esta ocasión eh me he tomado el concurso de los microrrelatos como un reto semanal y me lo paso para mí es un juego y me lo paso estupendamente

Voz 0313 41:22 qué bien qué bien oye de lectura qué tal vamos que tienes ahora por ahí entre manos

Voz 40 41:26 pues acabo de hacerme con el último libro de Ignacio Martínez de Pisón el desfile

Voz 0313 41:31 el estafador no está precisamente bueno

Voz 40 41:34 estoy aquí en Melilla presentando el libro junto con David Trueba

Voz 0313 41:38 el hubiera porque mira que me lo firmas más incluso

Voz 40 41:41 sí bueno que también revisando de vez en cuando los Arctic cuentos escogió de Milla que que son una delicia la verdad

Voz 0313 41:47 Nos toman no llevaba la lectura no Pablo que tengas mucha suerte

Voz 40 41:50 muchas gracias Nuria rosas tiene cuarenta y cuatro años

Voz 0313 41:52 ese Gijón trabaja como ama de casa se quedó en el paro hace cuatro años ha trabajado antes de auxiliar administrativa dependienta siempre cada público Nuria buenas tardes y eso de cara al público da da o fuente de inspiración para escribir Historia sonó alguna alguna te ha sabido eso

Voz 40 42:08 sí sí sí sí

Voz 0313 42:12 días que dirías que es gratificante o estresante lo de estar en contacto con el público o depende

Voz 42 42:18 pues ambas cosas debería haberla

Voz 0313 42:22 bueno depende lo describirse cuando que siempre se lo preguntamos a nuestros analistas

Voz 42 42:27 puedo decir estoy siendo cría luego lo abandonan hay cuando llegas a ciertas edades muy pues este año retomamos unas ganas ves conocieron microrrelato me he enamorado aquí

Voz 0313 42:45 que tengas muchísima suerte Nuria venga que da los tres con nosotros que Benjamín va ahora con sus recomendaciones literarias de cada semana

Voz 0281 43:15 vamos a ver bueno por recordar que la Historia se puede contar de manera divertida como hace Nieves Concostrina pero también se puede contar de manera nada divertida ha traído dos libros que haga coinciden justo en las librerías en estos momentos sobre la historia terrible de la Unión Soviética historia terrible de la historia si ese individuo llamado Joseph Stalin que es el mayor asesino en tiempo de paz de la de la Historia Contemporánea al menos no un adiós sea mala palabra arrestada de Vitali sesenta Link y la pública o la editorial Galaxia Gutenberg y es impresionante porque habla de algunos hubo muchos más no o hasta dos mil casi escritores intelectuales que fueron represaliados por el por el régimen que fueron privados de su libertad fueron diez privados de su obra se les anuló como personas como escritores es verdaderamente terrible leerlo entre otras cosas porque además es en Tallin esquí consiguió acceder a los a los archivos la KGB bueno en la época de la perestroika cuando parecía que la incipiente democracia iba iba a arrasar con todo no digo que no haya arrasado con una parte pero lo de todo yo lo pondría ya entre entre parejas nuevas

Voz 0313 44:26 no no es ficción esto eh bueno no es si no fuera así

Voz 0281 44:29 sí pues a lo mejor no estaba un ex director de la KGB de presidente y después de primer ministro el otra de primer ministro en fin cuenta la historia de muchos autores no de de Isaac Babel de es Mendel están se Mendel están el que los campos de concentración por una cosa que era ojo lo digo esto en primer lugar porque es muy importante que era delito que era hacer un chiste sobre el régimen os porque es que ahora estamos a la gente que está haciendo chistes aquí mandando los no Alcampo concentración pero sí han juzgado entonces ojo con que los chicos te se conviertan en un delito que es lo que pasaba aquí no Mendel están escribe un poema satírico sobre Stalin acabó muerto en un campo de de concentración a Ana Mato a Malinas batalla hay me ha impresionado mucho la historia de Isaac Babel al que van a buscar a la dacha que tenía por ahí por Pérez del Quino imagino donde iban a a trabajar los los autores a descansar y además lo lo cogen sin ningún motivo lo llevan detenido lo llevan a una checa donde lo interrogan inmisericorde de durante días y días ideas hasta que él empieza a confesar cosas absurdas que pertenece a que era un espía que André Malraux lo reclutó para para conspirar contra el Rey crimen soviético lo empiezan a hacer renegar de sus propios libros al decir si John aquellos libros que escribí realmente estaba influido por por influencias perversas y demás no se llevan sus manuscritos desaparecen donde están los libros que estaba escribiendo Isaac Babel donde están los poemas de tantos que murieron con ellos en los campos de concentración no fueron incinerados es una historia verdaderamente terrible yo creo que hay que leer y que nos hace pensar que eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor había que ir los revisando

Voz 43 46:10 son de de Santa eh eh

Voz 0313 46:21 has dicho dos libro se dé la cara más oscura en la historia de la Unión Soviética bueno pues

Voz 0281 46:25 esta es muy oscura también diarios de Colima de yace hubo Bader en la caja a Vox es un libro en el que cuenta la construcción por parte de trabajadores forzados mandados a los campos de concentración de esa carretera además de dos mil kilómetros en la que hay miles miles de personas enterradas era una especie de crema dio al aire libre donde morían de frío morían de morían congelados y los metían bajo la misma carretera absurda que estaban construyendo pues ahí los metían y hay Se hay se quedaba no

Voz 0313 46:55 bueno él habla con algunos superviviente

Voz 0281 46:58 te es va buscaba hace la ruta como quién hace la parte menos divertida que la de el rock and roll por toda esa carretera terrible viendo a ver que pasa porque será carretera del oro de ahí salía casi todo el oro de Rusia que dice dice yace Hugo Bader que bueno que antes era pertenecía a la mafia del Estado soviético ya la pertenece sencillamente a la mafia realmente no el horror de esa carretera el horror de Le llaman como la carretera de los huesos de saber que que estás circulando con tu coche por encima de miles y miles y miles de cadáveres de personas inocentes manchadas una vez más como decía antes a los campos de concentración por ofrecerle una botella de leche alguien que se consigue daba un ruso blanco o por contar un chiste sobre el régimen au o por estar casada con alguien que no era del partido pues es verdaderamente terrible algo así pasó la Guerra Civil española en la posguerra española también

Voz 0313 47:48 pues ya tenemos diarios de Colima en autostop prorrusa extrema la palabra arrestada las recomendaciones literarias de esta semana en La Ventana de los libros

