La Ventana (10/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias reunión en Sevilla del Comité Director del PSOE para analizar los resultados electorales en Andalucía ocho días después de la cita con las urnas la reunión ha comenzado con una intervención de de Susana Díaz Ester Bazán

Voz 1454 00:19 qué tal buenas tardes intervención en la que ha habido autocrítica y la clara intención de iniciar un proceso negociador con todas las fuerzas constitucionalistas porque ha dicho ella ha ganado las elecciones Alfredo guardia buenas tardes

Voz 3 00:30 buenas tardes por ello se va a reunir con el resto de partidos salvo Bosch ese ha sido el mensaje más repetido por Susana Díaz durante su alocución en el Comité Director la responsabilidad del PSOE que un millón de andaluces se sienta orgulloso de lo que han votado de modo que no eran dejación de funciones Susana Díaz

Voz 4 00:46 lo primero es analizar lo segundo construir construir el futuro inmediato y lo tercero haciéndolo con la legitimidad que nos dan las urnas porque este partido no lo va a poner rodilla nadie al PSOE de Andalucía no lo va a poner rodilla nadie ha las elecciones no con la amplitud que queríamos verdad pero la hagas

Voz 3 01:06 Díaz ha destacado la influencia de la alta abstención en la política nacional de los resultados al PP le ha recordado que Vox no sería un colaborador pasivo y a Ciudadanos pero lo lógico sería que pudieran ellos dejan gobernar al PSOE Susana Díaz se ha llevado una prolongada ovación de sus compañeros unos trecientos serán Keaton esto cobra de Sevilla tanto al inicio como al final de su interés

Voz 5 01:25 que los socialistas catalanes han registrado una petición

Voz 1454 01:27 de comparecencia del L'Express del presidente Torra para que explique sus palabras sobre la independencia y la había eslovena la salida de Eslovenia de Yugoslavia fue un proceso que culminó tras una guerra que duró diez días en el que murieron sesenta personas quieren la comparecencia en Pleno en el Parlament y otra iniciativa que les hemos contado hace una hora el grupo parlamentario popular en el Senado ha registrado una moción para que el Gobierno haga cuanto antes una intervención de los Mossos considera el PP que el gobierno catalán incita a la actuación violenta no respalda su policía autonómica e incluso da instrucciones claras para que no intervenga en supuestos de riesgo para los ciudadanos aludía a los cortes de la AP siete de este fin de semana de los que ha hablado de nuevo esta tarde el ministro de Exteriores

Voz 6 02:03 parece bastante lógico que ese tipo de situaciones no se pueden permitir de una forma habitual no es normal en un país eh moderno y civilizado que las autopistas se interrumpan durante quince horas porque un par de centenares de personas quiere manifestar su protesta no digamos que no es normal es lógico que cuando esto ocurra el Gobierno se pregunte por qué ocurre y contacte con quién tiene la responsabilidad de evitar que ocurra

Voz 1454 02:33 en Londres la primera ministra anunciado el aplazamiento de la votación prevista para mañana sobre el documento de acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas el líder del Partido Laborista considera que el Partido Conservador está sumido en el caos

Voz 0882 02:45 claro Vic y la primera ministra no puede aclarar si va a poder renegociar el acuerdo entonces ella debe dejar el camino libre

Voz 5 02:55 señor presidente

Voz 0882 02:56 vuelve a Bruselas antes tiene que tener el consenso de esta Cámara desde que parece que las cosas han cambiado para los próximos dos días entonces no sólo es posible sino además es necesario que esta cámara debata al mandato que la primera ministra lleve a Bruselas

Voz 1643 03:13 los deportes Toni López se ha hecho oficial esta tarde Luis García plazas al nuevo entrenador del Villarreal tras la destitución de Javi Calleja el ex del Levante Getafe se pone a los mandos del conjunto castellonense que está cerca del descenso además a las nueve Se estrena en Liga al nuevo jugador del Athletic Club de Bilbao Gaizka Garitano se juega en San Mamés el Athletic Girona que cierra la jornada quince de Liga Santander y esta noche recordemos El Larguero con Manu Carreño desde la gala de los Premios del Deporte del diario

Voz 1454 03:38 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0827 03:46 cadena SER

Voz 1 03:49 los servicios informativos

Voz 5 03:53 a continuación la reflexión semanal sobre el ahorro de banco medio

Voz 7 03:57 has oído hablar últimamente del skate Room es un fuego de moda que consiste en encerrar a varios jugadores en una asada o habitación el reto de este juego de escapismo es solucionar enigmas para salir de ese espacio cerrado en un tiempo límite pues bien la gestión de nuestras finanzas puede llegar a parecerse a una especie de Skype Trump las finanzas personales pueden resultar un rompecabezas cuando queremos llegarán nuestros objetivos muchas veces en los presentan imprevistos por resolver y otras nos sentimos perdidos con la términos

Voz 5 04:25 o los productos bancarios por eso es decir

Voz 7 04:28 estamos pistas que nos ayude a poner orden que no cunda el pánico la cuestión es sortear las dificultades sin volvernos locos algo que también recomienda los entendidos en skate Drew el juego de escapismo puede estar ambientado en cualquier sitio cuando hablamos de Finanzas los escenarios también son variados nuestra misión es adaptarnos a todos ellos de la mejor manera pero es mejor hacerlo acompañado en Family Bunker de banco medio Olano el asesor financiero es un profesional de las finanzas que está con nosotros a nuestro lado para que nuestras finanzas personales no parezca Nunes

Voz 5 05:00 Kate Brun y podamos salir del cauce silencio

Voz 7 05:02 de dure siguiendo con este paralelismo en un skate Room hay una persona que te da pistas sí directrices para conseguir tu objetivo pues en el terreno de las finanzas pasa un poco lo mismo pero en este caso el Family Bunker te conoce mucho y por eso te hace un plan a medida sólo para ti porque cada persona tiene sus circunstancias y sus metas además él Emily Bunker te apoyará para que no tomes decisiones que puedan perjudicar tu amor juntos a afrontar los retos como en el skate Klum la gestión de los tiempos también es importante pero tranquilo tendrás mucho más de sesenta minutos para afrontar las cuestiones del bolsillo en banco medio dan el Family Bunker se ajusta tus necesidades y a tus horarios hará tándem contigo juntos forman el mejor equipo no hay llaves ni candados escondidos pero sí imprevistos en circunstancias que se pueden resolver con una planificación personalizada no te quedes encerrado abre la puerta a una gestión profesional

Voz 5 05:55 Banco medio la noche acercando de mete la Navidad de El Corte Inglés por los hermanos Torres

Voz 8 06:03 yo soy muy de árbol de Navidad yo muy de Belén yo soy muy de regalar yo de que me regalen pero a la hora de comer los dos somos muy de los frutos de El Corte Inglés por su calidad este jamón este bellota cien por cien Rafa ibérica nunca

Voz 9 06:15 alguna muy de Navidad muy de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés

Voz 10 06:21 pues nada nada bien asumiendo me la cabeza mirando Catalu bateando y sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta hay ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fue abrirla me entraron unas ganas de Deco

Voz 11 06:40 Early así por los mofletes de achucharla pero resulta que habían enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 12 06:47 el estudio dice que no es lo que es lo que reciben

Voz 13 06:51 oye que le ha pasado Ana ha cogido el bolso que ha salido corriendo acaban entrar a robar en su casa que Sergio que como ha sido no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para ya que habían entrado a robar

Voz 14 07:04 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 07:17 en un tren que hayan

Voz 16 07:22 en La Ventana con Carles Francino

Voz 9 07:49 de todo

Voz 0313 07:50 el señor de todo hay en el mundo de la información lo que vamos a contarles en los próximos minutos son noticias positivas pero de las buenas de verdad como cada año la revista MIT Technology desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts del famoso MIT ha entregado unos premios europeos a innovadores menores de treinta y cinco años vale esto reconocen a los a talentos jóvenes que están transformando de alguna forma nuestras vidas con sus ideas sus proyectos sus avances tecnológicos en la lista de este año aparecen tres españoles tres María García Pujol que suena malagueña que actualmente trabaja en Google y que ofrece los servicios a los servicios de emergencia un dato muy importante que es la ubicación precisa del origen de la llamada de forma inmediata y confidencial luego está David Ferrer desveló que ha inventado un sistema de de velas autónomas que reduce la contaminación y el consumo de combustible en el transporte marítimo y Carlos Abellán premiado por unos chips que garantizan dice la seguridad en las comunicaciones Carlos Abellán buenas tardes hola dejamos Portu Portu idea Portús chips que dícese garantizan la la seguridad cómo funcionan y cómo estar seguros de esa de esa garantía Carlos

Voz 0470 08:58 bueno básicamente hoy en día sin sin pensar siquiera pero confiamos en que cada vez que contamos ni me lo lo veamos una red social confiamos en que estas comunicaciones son seguras y no muchas de estas cosas no las podríamos hacer el reto es que a medida que las tecnologías cuando los hackers y los malos en realidad tienen más herramientas para expiar estas comunicaciones lo que nosotros intentamos conseguir es con la tecnología que desarrollamos garantizar que en el futuro no tengamos que preocuparnos por esto de que todas las comunicaciones que vamos a través de Internet todas las tecnología Ellos de la información puedan en tener una una seguridad seguridad completa pero eso exactamente cómo lo conseguimos

Voz 0313 09:36 porque en fin por pura lógica los avances tecnológicas Irán serán sofisticando más a medida que avance el tiempo por lo tanto que quiera ejercer de malo también lo tendrá entrecomillas mejor decano el futuro no como hace Israel cómo cómo se puede hacer Info libre para ganar los malos ya

Voz 0470 09:51 pues básicamente en las tecnologías nosotros que utilizamos son las leyes de la física cuántica que nos permiten algunas cosas que hasta ahora la tecnología no nos permitiría no una de ellas que es clave para el campo de la ciberseguridad es generar números aleatorios es decir cadenas de Pi que sean totalmente impredecible y esto es cadenas de Beatty está entre diez finalmente sólo se puede conseguir gracias a las leyes de la física cuántica de lo que nosotros desarrollamos es un chip diminuto de algunos milímetros cuadrados que explota estos principios cuánticos y lo hace utilizando tecnología fotónica es decir ahí está estado dobles innovación que es por un lado utilizar tecnologías cuánticas y la manera que no es la tecnología que nos permite explotar estos nuevos principios es la fotónica

Voz 0313 10:33 eso vale para todo teléfonos ordenadores lo que se ponga por delante corren oye esta idea cómo surge Carlos en qué momento de de tú de tu trayectoria profesional o académica

Voz 0470 10:45 pues lógicamente yo cuando termine los estudios de ingeniero en telecomunicaciones a mí me apasionaba la criptografía y me gustó muchísimo la la física cuántica entonces descubrí que había un campo que se llamaba criptografía cuántica a todo esto pues que qué centros donde podría hacer ni me continuadas muchos estudios en esta selección entre en el Instituto de Ciencias Fotónicas ICFO que es un centro en aquí en Barcelona

Voz 0313 11:07 se midieron a cambio de la fotónica

Voz 0470 11:09 hasta entonces entre aquí hice mi doctorado y les ahí empezamos a desarrollar tecnología empezó siendo un experimento hace nada en el laboratorio con sus sistemas grandes de empezamos a integrar hacer desarrollo tecnológico hasta que llegamos a esta convertir este experimento que estaba en una anexa a algún chip integrando todas las funcionalidades hay entonces un poco ha sido ésta la evolución a través de el programa doctoral y de la esfuerzos de

Voz 17 11:34 de muchísima gente a nosotros no no sé qué

Voz 0313 11:37 tras esta exactamente el desarrollo del proyecto pero así a bote pronto si me viene a la cabeza que si esto funciona como tú dices empresas agencias de seguridad o de inteligencia vamos os van a rifar eh

Voz 0470 11:50 esperemos actualmente estamos ya empezando a mandarlas los primeros dispositivos algunos clientes y estamos sobretodo focalizados en el industrial Icària escalar esta tecnología porque como decías al final nuestro objetivo no es sólo tener un dispositivo que yo me voy a comprar y lo voy a tener en mi casa para proteger mis comunicaciones el objetivo de estos garantizar que la gente sin tener que preocuparse igual que pasa horas siguen sigan disfrutando de esta de esta ciberseguridad y eso implica que tienes que producir todos estos dispositivos conectados que son pues ya sabemos que muchos millones de dispositivos

Voz 1386 12:22 dos millones de dispositivos es una tecnología muy sofisticada pero eso va a encarecer mucho las comunicaciones

Voz 0470 12:29 es es el es es todos los esfuerzos están focalizada de focalizados en esa dirección

Voz 17 12:33 abaratar claramente el usuario final practica

Voz 0470 12:36 y todo lo hacemos bien no se va prácticamente enterar que esto lo tiene pero si iba a poder beneficiarse de sus beneficios

Voz 0313 12:42 José tú a estas alturas ya tienes empresa propia no entonces

Voz 0470 12:45 correcto se hace un año que estamos operando somos casi diez personas

Voz 0313 12:50 oye Carlos lo de ser reconocido como uno de los mejores innovadores europeo de de menos de treinta y cinco años y cómo se le queda el cuerpo a uno por por curiosidad lo pregunto

Voz 0470 13:00 bueno fue un orgullo total y sobre todas la satisfacción de ver que todo este esfuerzo que es todo un equipo hecho durante años pues ha reconocido no ha sido así ha sido una experiencia muy bonita y allí en París de de innovadores y escuchar todos estas

Voz 0313 13:15 nuevas tecnologías una experiencia muy bonita que Rosa Abellán felicidades amigo gracias por asomar te este ratito La Ventana muchísimas gracias adeu adiós adiós Carlos David Ferrer del Clot es buenas tardes qué tal

Voz 17 13:28 hola buenas tardes hola David cómo estás pues muy bien a ver tu proyecto antes lo

Voz 0313 13:33 ha contado un poquito de pasada ahorro en combustible del transporte marítimo que bueno que supone no sé si casi el ochenta por ciento del transporte a nivel mundial eso cómo se hace cómo lo pretende es conseguir

Voz 17 13:45 pues a ver si eso una idea cuando la contamos es una ciudad muy tonta no ocurrió nadie a nadie entonces intento explicar básicamente la idea es oye porque no le ponemos unas velas a un barco un barco mercante porque se la fuerza que De la Vega se ahorre el motor y por tanto será otra de consumo de combustible el el tema aquí es que lo que hemos desarrollado es lo que nosotros llamamos una vela rígida Risi eso eso que es pues eso es como un ala de avión si decir de alguna forma

Voz 0313 14:13 sí que se ponen vertical sobre la cubierta

Voz 17 14:15 con con la misma con fines bueno normal adaptada a poder ser plegable tienen que ser oriental de tiene que ser completamente autónoma y las características para que esto sea rentable para para los operadores le vascos pero una vela rígida de Bárcenas para arrastrar una mole pienso yo que se superpetrolero

Voz 0313 14:33 hubo un mercante de estos muy grandote es que transportan un montón de toneladas da para transportar a moverlo o es o es un ahorro parcial de que es una ayuda

Voz 17 14:43 exacto es una ayuda de son los lo ven como un ahorro parcial echar un barco muy grande pues da muchas velas hemos grandes yo creo que eso es lo que el petrolero de cuatrocientos metros pues probablemente tenga velas de unos sesenta metros de altura pero sigue siendo un ahorro parcial por dos motivos primero porque estos barcos están te más de estabilidad no pueden vencer velas muy muy grandes el otro motivos porque la industria no lo permitiría si sólo vas a viento un día que haya mucho viento llegadas ante Serbia que no haya viento en las más tarde todo ese ahí no pueden controlar los procesos son los permisible entonces lo que lo vendemos es como como propulsión complementaria Hay bueno podemos llegar a ahorros de hasta un cuarenta por ciento que ya que ya es

Voz 1386 15:21 las da un cuarenta por ciento es un millón de euros al año por ejemplo porque claro estamos hablando aquí de unas proporciones cuando decimos

Voz 0313 15:27 un ahorro parcial no son unos euritos

Voz 17 15:29 David exacto eso en un en un caso ejemplar que comentaba siguieron tanguero de tamaño medio los grandes estamos hablando de que se puede puede llegar a ser hasta un millón de euros al año

Voz 0313 15:40 oye estamos hablando de ahorro económico pero hay una parte muy importante cuando hacemos referencia al transporte marítimo a nivel mundial que es el asunto de la de la contaminación que provocan las las embarcaciones habéis pensado también en esto os ha motivado a la hora de de poner en marcha este proyecto

Voz 17 15:56 esto es realmente es el punto clave y y bueno así como como algún dato curioso el transporte marítimo produce tanto CO2 como toda Alemania el el el sexto país más producción produce más CO2 del mundo hay otro dato que ha asustado un poco es que los dieciséis barcos más grandes del mundo co producen tantos óxidos de azufre como toda la flota mundial de coches

Voz 0313 16:19 esta contaminan aire y agua las dos cosas no

Voz 17 16:22 no nosotros son óxidos de azufre en el aire es todo aire lo agua también contaminan pero ya por el combustible

Voz 0313 16:28 hoy en qué momento se te ocurre óseos ocurre la idea David

Voz 17 16:33 pues la verdad es que no tiene ninguno dice muy muy muy bonito muy cómo es todavía muy interesantes simplemente lo los padres fundadores de la empresa somos enseñaros aeronáuticos pues en la típica conversación de cafetería de bar en los pasillos y demás pues se te ocurre oye porque no ponerlo nada unas salas a unos barcos y a partir de ahí pues todo fue fue avanzando a partir de este esa idea tonta

Voz 0313 16:56 el hecho es que me ha hecho mucha gracia esa expresión que utilizadas al al comienzo pero así surgen algunos de los grandes inventos no no imagínate la rueda sí

Voz 17 17:05 sí sí sí puede luego ha habido bastantes años más de de estudios pero el origen fue un poco eso Iber que en el en la Copa en la Copa América si alguno de los buques en una vela rígida IES año ganaron quedaron primeros con mucha diferencia está segundo fue un poco como él ves cómo se puede poner alas en los barcos con las que sí que bueno después de muchos años pues estamos donde estamos ahora oye David y en qué punto estáis

Voz 0313 17:34 preguntarte en en qué punto se encuentra el proyecto exactamente ahora

Voz 17 17:37 pues actualmente estamos ya

Voz 0313 17:39 el prototipo o algo estamos

Voz 17 17:42 hemos hecho prototipos a pequeña escala aprobados en tierra ya estamos ahora ya fabricando una unidad de veinte metros que instalará un primer pesquero de de cuarenta metros de eslora de un armados que de Vigo que seamos y esto de instalación se hará en mayo del año que viene

Voz 0313 17:59 fue pues de preguntado si si de sigue sigue perdón sí

Voz 17 18:02 después de ese tenemos un segundo barco demostrado ya ha confirmado que este es bastante curioso porque son barcos de La Fura dels Baus de la compañía de teatro porque el año que viene se conmemoran los quinientos años de la vuelta al mundo de de Magallanes Elcano alguna al mundo a vela Ellos tienen un barco y quieren hacer un evento por todo el mundo con espectáculos por todo el mundo y el hecho de cuando una cosa encaja muy bien con con los que quieren hacer entonces en daremos la verdad a finales del año que viene pues estará dando la vuelta al mundo y haciendo espectáculos por todo el mundo

Voz 0313 18:34 joder qué grande lo decía antes sacarlos sabe llana tu a tu compañero que si lo que propone de gritar y proteger las comunicaciones funciona como él dice se lo van a rifar agencias de seguridad en precio has de todo tipo como lo vuestro se aplique correctamente las compañías en fin os va a pasar exactamente lo mismo no la compañía naviera

Voz 17 18:56 sí esperamos que que todas lo tiran espada de hecho es un poco el feeling que tenemos ahora lo que todas nos piden es demuestra metros Thor funcionan en situación real

Voz 0313 19:04 claro claro a lo que estamos y luego

Voz 17 19:06 yo luego estarán encantados porque tienen un gran problema con el consumo de combustible actualmente está muchísimo costes operativos que están deseando encontrar soluciones que no tienen

Voz 0313 19:17 esta tecnología podría tener en el futuro otros usos habito no lo habéis pensado sólo para esto

Voz 17 19:23 tenemos una una segunda aplicación digamos una segunda idea que actualmente tenemos un poco guardada en un cajón no porque no damos abasto con todo que sería usar estas velas instaladas unos barcos dedicados a la producción de energía no ya que se almacenen hidrógeno entonces sería la idea es transformar un barco gracias a las velas en en central productos la de de hidrógeno limpio segunda vida Un barco incluso no exacto sí se muy lento coger un barco transformarlo pero bueno esto primera que probar que las velas funcionan y luego ya seguiremos avanzando

Voz 0313 19:58 a David Ferrer Clos muchísimas gracias y felicidades eh

Voz 17 20:02 muchas gracias a vosotros adiós buenas tardes son las siete y veinte

Voz 0313 20:04 seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 18 20:12 Davis galerías de arte coleccionismo Tate doce al dieciséis de diciembre abierto al público jueves trece entrada gratuita estas navidades sorprende a tus amigos y familiares con regalos originales únicos y con carácter almoneda Navidad el escenario perfecto para concentrar la compra de tus mejores obsequios Feria de Madrid es ahora

Voz 1243 20:30 ahora en Madrid a y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de sí

Voz 5 20:36 investigación los tratamientos más innovadores la más alta especialización médica con las pólizas de salud

Voz 1243 20:41 consta descubra otra forma de asegurar su salud en algún punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 19 20:51 les mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año

Voz 20 20:55 compre y Monte Athos neumáticos Michelin tras claim auto te lleva

Voz 5 20:58 hasta sesenta euros en carburante

Voz 20 21:01 decías bajos todo el año

Voz 19 21:03 más info punto es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 21 21:07 en la clase de Matilda de enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables

Voz 5 21:14 les cortan tanto en deshacerse que atascan

Voz 21 21:17 tuberías dañan nuestro medio ambiente

Voz 1 21:20 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 12 21:30 el servicio posventa pecho celebra contigo seis años televisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina Pena colaborará servicio posventa Pello que esta moción

Voz 5 21:49 red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid Red Guía de la Comunidad de Madrid le

Voz 9 21:54 la información del tráfico

Voz 22 21:57 alcances en la M40 uno con otro en Villaverde sentido a cuarenta y dos complican la circulación de entrada a la capital densidad circulatoria porla un acta Nudo de Manoteras la dos en el cruce con la M treinta la A6 en Las Rozas y en la M seiscientos siete a la altura de la Universidad Autónoma de salida complicada la uno en Alcobendas la los en Torrejón de Alcalá de Henares la A42 en Fuenlabrada densidad circulatoria también en la M cuarenta en Valdebebas sentido A uno en Hortaleza Vicálvaro sentido a los puestos ciudadanos

Voz 5 22:23 en fin sentida cinco Las Tablas Montecarmelo sentido hacéis un Madrid diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 23 22:33 gracias al que han ido un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un y de aquella

Voz 0867 22:46 la investigación interna o paripé ciudadanos envía la Fiscalía algunos de los contratos sospechosos del Ayuntamiento en el que gobierna con no pocos sobresaltos envía a la justicia los contratos que afectan principalmente a sus socios de gobierno pero oh casualidad no eleva el más escandaloso de todos el más bochornoso con diferencia la contratación del Community Manager en la que se alteró una votación para que saliera elegido el candidato favorito de la formación naranja por su interés refresquemos la memoria

Voz 24 23:17 un ochenta para visto unos setenta y para la obra

Voz 25 23:23 el caso es que la primera Rebeca puede tener muchos Melilla encaja en el perfil que queríamos justificadamente que caracteriza además pienso que vale que cuando quisiera tiene que decir porque aquí los incluso si quiere familiar si el tribunal pestillo otra cosa es lograr que debe tomar quién lo que aquí está lo que pasa aquí pasa cinco lo tiene un problema mira a ver si empezamos militar lo que sale incurrir mismo yo estoy viendo pues se está dando un antecedente muy peligroso amplio que tenéis que hacer es bajar a nosotras

Voz 0867 24:04 lo avanzó hace más de un mes la Cadena Ser se modificó una votación para que saliera elegido el periodista Víctor Villén con el visto bueno de los funcionarios que participaban en el proceso que más de ser un proceso de selección parecía un proceso de elección de elección directa hoy se ha celebrado allí pleno monográfico en Arroyomolinos Se abre expediente por este contrato insisto escandaloso con pruebas con grabaciones con transcripciones hice envía la ristra de colocados de unos y otros a la Fiscalía hoy la SER ha detallado por ejemplo como en Arroyomolinos es sea siempre avión hueco para un amigo un familiar o un compañero de lista electoral Aubrey entendemos porque cuando pillaron a la anterior alcaldesa operación enredaderas el resto de socios se aferraron a él como el que se agarra a un clavo ardiendo el anterior alcalde que por cierto se pasea casi a diario por el Ayuntamiento sin que la expulsión de ciudadanos haya hecho mella en su actividad política en la sombra

Voz 1022 24:58 la Ventana de Madrid

Voz 0867 25:02 Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes buenas tardes bueno cuando se destapó el escándalo ciudadanos prometió una investigación interna lo anunciaba su portavoz Ignacio Aguado

Voz 1243 25:10 era una novela de investigación abierta en Arroyomolinos no ninguna ninguna estamos a la espera todavía lo que tenga que decir el Ayuntamiento saben ha abierto una una investigación interna y veremos a ver qué tienen que decir desde el Ayuntamiento

Voz 0867 25:22 pues ya sabemos tras el pleno de hoy cuál es la voluntad de del Ayuntamiento de Arroyo Molinos en el caso de colocación más escandaloso el del community manager que ahora es cargo de confianza del actual alcalde y que gana como si fuera un concejal la investigación Javier se queda en casa de momento no

Voz 5 25:37 si decía esta mañana el alcalde de ciudadanos que no se mueve por la premura ni por la presión de los medios coherente con sus palabras bueno lo cierto es que un mes después del caso comunicaban ayer el Ayuntamiento de Arroyo Molinos no ha movido ficha acaba de nombrar a un instructor de este caso tomará medidas cautelares pero no ha dicho cuál es eso sí el alcalde Andrés Martínez ha justificado esta mañana Javier porque mantiene su plantilla a esta persona que fue colocada tras un contrato mañana

Voz 1390 26:01 bueno qué motivo porque creo que es el mejor evidentemente si lo tengo que elegir yo elijo las mejores siempre me equipo

Voz 5 26:06 ahora mismo de como ultiman ayer ex asesor del alcalde como decías pero entró en el Ayuntamiento con ese contrato manipulado cobrando el sueldo de un concejal al alcalde le han preguntado esta mañana por qué se modificaron los requisitos del concurso

Voz 1390 26:17 a esa pregunta en la única pregunta que pelillo al instructor que hiciera si había algún político que hubiese forzado a hacer eh ese tipo de cambio las respuestas ya adelanto que de momento todos han dicho que no

Voz 5 26:30 también ha habido momentos de amnesia política por ejemplo cuando el ex concejal de Personal Juan José González recordemos expulsado de Ciudadanos tras su imputación en el caso enredaderas le han preguntado por qué hizo un informe de necesidades para contratar a ese como ultiman ayer

Voz 26 26:43 eh evidentemente nimia de acuerdo mire el expediente y Milla de por quién está firmado pero en todo caso evidentemente yo que no entiende de comunicación no me invento lo de comunicación yo que no entiendo de deportes no me invento lo de deporte cuando se hace esa petición porque el concejal de turno lo está solicitando

Voz 5 27:00 pues el concejal de turno el de Comunicación Javier ha dicho que él no pidió nada irá de empleo el actual portavoz socialista le ha pasado la pelota a quién acabamos de escuchar al concejal de persona

Voz 0867 27:09 pasa labora en Arroyomolinos la fractura Javier entre los grupos que apoyan al Gobierno es absoluta la desconfianza también y hoy ha sido ya la Ina no de esto ha habido momentos

Voz 5 27:18 muy tensos especialmente uno entre la portavoz socialista Pilar Sánchez y el alcalde Andrés Martínez

Voz 1390 27:23 me gustaría haber ese informe no me lo podría pasar y no lo han perdido no yo no lo pierdo uno sí si no han han lleva sin querer no lo sé ustedes son los que han estado ahí durante fines de semana dentro de la Concejalía sabrán lo que sabes lo que se ha llevado y lo que no perdona me han permitido estar dentro de esa concejalía que no está permitido que hacen en un estado con el código metida en un ordenador y posiblemente cogiendo o captando datos bueno

Voz 5 27:48 E incluso la propia dos socialista ha reconocido que le han robado ha habido momentos peores incluso Pilar Sánchez antigua socia de Gobierno también ha dicho que se sentía acosada por una manada aquí

Voz 6 27:59 ahora dice por momentos como éste con quién tiene usted que aunque no

Voz 1390 28:01 hablar con un psicólogo con alguien para que el informe de como falta al respeto como falta al respeto bueno ha habido un amago

Voz 1243 28:08 en expulsar del pleno a los acompañantes de las filas socialistas en definitiva Javier un pleno monográfico donde ha quedado más que evidente quiénes Ayuntamiento se vive una auténtica guerra soterrada entre todas las familias minoritarias Javier

Voz 0867 28:21 Ana Millán portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyomolinos qué tal muy buenas tardes una ventana como está

Voz 6 28:26 la buenas tardes vayan mientas fue esta mañana bueno pues una vez más una espectáculo un espectáculo y una triste pena la imagen que estamos dando a nuestros vecinos

Voz 0867 28:40 con esta investigación con estos expedientes remitidos a la Fiscalía se ha llegado al fondo del asunto ustedes creen que que sea esclarecido algo

Voz 6 28:50 nosotros creo que sí porque hemos sido los únicos que de verdad hemos llevado estos expedientes a la Fiscalía y además como hemos manifestado al terminar el pleno vamos a llevar el resto de contrataciones

Voz 5 29:03 todas a nosotros no los vale que se lleve

Voz 6 29:06 sólo como ha hecho el equipo de gobierno las de las cuatro técnicos que contra lo que contrató su ex socia y ex concejal de Empleo porque hay muchos más escándalos los que habéis manifestado vosotros aquí en la Ser y los que hemos podido ver nosotros a lo largo de estas dos semanas entonces no vale con abrir una investigación no vale con con ir con calma yo creo que cuando hay indicios de irregularidades hay que actuar de manera contundente

Voz 0867 29:33 es que desde fuera tenemos la sensación de que Ciudadanos ha extendido la la mancha poco a poco no que cada vez es cierto hay más colocaciones sospechosas más contratos sospechosos pero como principio transparencia esto nos parece muy bien que se investigue que se aclare y sobre todo que se destape en todas las alcantarillas pero sorprende mucho no que el contrato más escandaloso no se le ve la Fiscalía es que hay una grabación es que se escucha perfectamente a unos funcionarios a amañar hasta en tres ocasiones una votación que más elementos necesitan para elevarlo a la Fiscalía por parte del Ayuntamiento

Voz 6 30:07 pues eso es lo que nosotros no entendemos por eso nosotros les dijimos en su momento y les hemos vuelto a decir hoy que no engañen a los vecinos que no pueden decir que han ido han sido los primeros en ir al Tribunal de Cuentas en ir a la Fiscalía pero sólo en lo que les interesa hay sólo en esa guerra que parece que tienen con su exsocio de gobierno lleven a la Fiscalía lo que de verdad es sangrante llevan a la Fiscalía esas grabaciones lleven a todas las personas hablar ante un instructor del Ayuntamiento está muy bien pero vamos a ver todas las pruebas y que sea un fiscal o que sea el juez el que decida si se han cumplido las normas de contratación de personal en una administración pública

Voz 0867 30:45 lo dice ciudadanos que que el alcalde responsable ya no está pero el Community Manager elegido si está aunque no esté como community que sea cargo de confianza decía el alcalde esta mañana que le tiene porque es muy válido porque es el mejor que seguramente lo ese demás trabajó en la SER de Móstoles pero es que claro es que estamos obviando algo importante es que han amañado su elección alguien no debería decirle esto es feo es mejor que te vayas

Voz 6 31:15 así lo pensamos además es que yo creo que esto es una huida hacia adelante esto echarla

Voz 5 31:19 culpa a los que ya no están

Voz 6 31:21 es la es la vía fácil bueno pues pues era el clásico

Voz 0867 31:24 en este caso y de acuerdo que el alcalde de de enredaderas que por cierto se paseaba durante semanas y semanas por el Ayuntamiento a menos pero bueno vale que ya no esté pero es que la persona que se eligen ese concurso en ese en esa plaza en esa selección amañada siguen el Ayuntamiento como cargo de confianza del alcalde además cobra como concejal

Voz 6 31:45 es que además hay una cosa ciudadanos y no ha exigido a todos nos ha puesto un listón muy alto y nos ha dado lecciones de moralidad diciéndonos que cualquier persona que se viese afectada por cualquier sombra de corrupción debería dejar su cargo nos lo ha exigido a diputados en la Asamblea de Madrid lo ha exigido a concejales en otros ayuntamientos pero cuando les toca a ellos se escudan en la investigación recuerdo cuando saltó enredaderas que abriera un expediente al alcalde

Voz 5 32:11 el Partido Popular no amenaza con iniciar los trámites

Voz 6 32:14 una moción de censura pues no sabemos qué hubiese pasado porque los diez días que dicen sus estatutos de investigación habían pasado ahora estamos casi igual un cargo de confianza no deja de ser un cargo político tiene una sombra de corrupción porque ahora está nombrado con carácter eventual por este alcalde el dieciocho de agosto pero ya los dos contratos anteriores estamos viendo las pruebas parecen dar la la la prueba de que no se hizo todo ajustado a ley con lo cual hay una sombra de corrupción para ello no aplicamos las lecciones quedan a otros

Voz 0867 32:45 eh decía yo al arrancar no que no sorprendía mucho cuando se desató la operación enredaderas y que tenía algunos socios de gobierno del entonces alcalde no hacía esta persona hacia Carlos Ruipérez incluso algunos llegaron a a prescindir horno anunciara su propia marca y pasar al grupo de no adscritos no renunciando la marca PSOE claro lo mejor todo esto está aclarando desbaratando un poco ese camino da la sensación de que ya sabemos porque se aferraban al alcalde entonces detenido e imputado en enredaderas

Voz 6 33:16 pues igual no algunos llaman al pensados pero sí parece que el tiempo va demostrando por qué tanto interés interés en seguir manteniendo ese Gobierno pero además hay una cosa muy llamativa está surgiendo ahora en el caso enredaderas era todos los que forman parte del equipo de gobierno apoyaron al alcalde y aseguraron y lo vimos en la toma de posesión del nuevo alcalde que era el más honesto que no había cometido ninguna irregularidad y que se iba a ver de eso sí lo sabían de todas las contrataciones que se han hecho en estos tres años y medio no lo sabían como dice ahora el alcalde que él estaba en su Concejalía de Urbanismo no sabía qué estaba pasando hombre no se puede saber sólo de lo que uno quiere no

Voz 0867 33:52 eh Arroyo Molinos gorro yo me yo Ana Millán le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí la veintena de Madrid un saludo muy buenas tardes gracias a dos

Voz 2 34:09 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien La Ventana

Voz 1 34:22 venga vamos estamos todos de nieve el contrabajo Relaño y suba en yo los teclados flaqueó yo bien el ritmo normal estético la batería hay Pacojó al Banco Gallego visto

Voz 28 34:34 no

Voz 1 34:35 los vientos yo iba verano E Cell donde está Axel Mira Nair detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 29 35:03 ve Nasser

Voz 9 35:08 poner

Voz 12 35:10 no encuentro nada que me guste será culpa mía suya será que este medio de comunicación no será que no has escuchado las ser escuchado y no no me gustó no te tenías que decir que no lo que nos ha escuchado la SER

Voz 30 35:30 yo no has encontrado no pues yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado yo no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucha izquierda mucho buenismo

Voz 12 35:41 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser

Voz 0827 35:47 frase tuya tenía sentiros yo decía que no

Voz 12 35:50 Yoigo la pero la SER la Cadena Ser podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar a cabo estaba meloso

Voz 5 36:03 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 36:10 Javier Casal

Voz 0867 36:13 vetar la crónica del día Madrid Foto de lunes la gran pancarta que desplegado Greenpeace en el arco de Moncloa la foto de Pedro Sánchez en el Falcon y un lema Pedro no te pases los derechos humanos por el arco del triunfo en relación a la venta de armas por parte de España Sara del Río es la coordinadora del programa de paz de Greenpeace

Voz 31 36:31 hay de verdad que poner la vista en Yemen hay que hacer acciones como ésta en la que permita que se abra los ojos ese conozca que situación está y cómo países como España están también siendo cómplices si mantenemos la exportación de armas Arabia Saudí podemos acabar siendo cómplices de crímenes de guerra

Voz 0867 36:45 el sindicato Súmate denuncia falta de recursos personal y material durante el puente en los servicios sanitarios de emergencias de la Comunidad de Madrid dicen que pasa todos los puentes que pasará también estas próximas Navidades pero nadie les hace caso Rosa López Cordero

Voz 5 37:00 han estado in operativos veintitrés coches médicos tres Sobis en diez centros de los servicios de Urgencias de Atención Primarias no sean cubierto diez puestos de trabajo sobretodo de médicos afortunada

Voz 32 37:13 mente no ha pasado nada pero en el caso de que pase nosotros no nos podemos hacer responsables ya que lleva

Voz 5 37:19 Nos años denunciando esta situación

Voz 0867 37:21 especie en peligro de extinción o al menos en peligro de sanción desde esta medianoche adiós a los patinetes de empresas privadas en el centro de Madrid esos patinetes que el Ayuntamiento de la capital quiere regular en número y forma de momento salen todos de las calles o casi todos porque alguno hemos encontrado todavía esta tarde por ahí esta mañana CERMI ha sumado su votara protesta contra estos nuevos elementos de movilidad urbana Óscar Moral es el asesor jurídico del Comité de personas con discapacidad

Voz 33 37:47 yo es que se haya retirado momentáneamente por conceptos meramente administrativos no es suficiente no estamos en contra el sostenimiento de la movilidad en esta ciudad al revés Fernández

Voz 0313 37:58 pro de corresponden por la calzada

Voz 33 38:01 tienen que estacionario donde corresponde en la calzada donde que la ordenanza no en cualquier lugar

Voz 0867 38:06 la Comunidad de Madrid del green Greenwich de Madrid Central asume ahora que tendrá que impulsar un nuevo protocolo anticontaminación el la región del nuevo protocolo sabemos que tendrá más escenarios pero es un misterio por ejemplo saber cuándo estará listo Virginia Sarmiento

Voz 1915 38:20 la obligación de tener un protocolo propio sigue siendo para los ayuntamientos de más de setenta y cinco mil habitantes pero hay cambios los anunciaba esta mañana Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente en un desayuno informativo en el

Voz 34 38:30 a las los queremos hacer extensivo pero como recomendable a municipios de más de cincuenta mil habitantes y tener una serie de escenario lo suficientemente amplia y abierta para que quepan tanto municipios más pequeños como municipios más grandes

Voz 1915 38:43 a pesar de que la modificación se produce tan sólo un año después de su entrada en vigor Izquierdo aprovechaba para cargar contra Madrid Central y el Plan de Calidad del Aire del Ayuntamiento

Voz 35 38:51 ya hecho Madrid la ciudad de Madrid en estos años nadie sabe ha habido una ampliación de aceras solamente en Gran Vía y poco más la limpieza peor resulta que tenemos la mejor calidad de la ir en toda la región de Madrid en toda la Comunidad de Madrid tenemos en mismo lo mejor de toda la década el Ayuntamiento en tres años a empeoró la calidad del aire

Voz 1915 39:09 sí aprovechaba para anunciar sin muchos detalles más ayudas para la Transición Ecológica para taxistas transportistas viviendas con calderas antiguas e incluso para particulares que quieran cambiar sus B

Voz 0867 39:19 el Ayuntamiento de Madrid que ha dado luz verde hoy al nuevo protocolo anticontaminación que recordemos fue suspendido por un defecto de forma hace diez días por parte de la Comunidad de Madrid mañana por cierto el consistorio de la capital hace balance de la puesta en marcha de las restricciones de Madrid Central

Voz 36 39:36 buenos días

Voz 0867 39:39 Nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten de lunes hasta mañana

Voz 37 40:05 es sólo hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tiene un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deportes

Voz 38 40:16 además lleva un quince por ciento del regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovecha nuestra venta privada P El Corte Inglés consulta condiciones tanto centra

Voz 13 40:28 oye que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso ha salido cogiendo acaban entraron en su casa que sirio que como ha sido no sabe nada he llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para ya que le habían entrado a robar

Voz 14 40:40 se protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 40:53 para el trabajo del futuro no hace falta experto

Voz 39 40:55 ciencia previa sin conecta implica usamos inteligencia artificial para formar entre más de treinta mil cursos presenciales y online conectarse con las profesiones digitales del futuro descubre el programa de formación digital conecta empleo de Fundación Telefónica si lo tuyo es el futuro lo nuestro es conectar con él

Voz 37 41:13 will be nuestra venta privada de El Corte Inglés sólo hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tiene un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deportes

Voz 38 41:27 además lleva de un quince por ciento regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovecha nuestra venta privada El arte en la consulta condiciones tanto centra

Voz 13 41:38 oye que le ha pasado Ana ha cogido el bolso ha salido cogiendo acaban de entrar a rogar en su casa que serio que como así no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa hay que fuera corriendo para allá que habían entrado a robar

Voz 14 41:50 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 42:08 la Ventana con Carles Francino lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:19 aquí estamos otra semanita Isaías otra semana lunes después de un puente que ha sido un puente muy intenso incluso para los que nos fuimos de Puente pudimos llegar para ver la final de la Copa Libertadores que por cierto inspira la primera twiterías del día

Voz 1610 42:32 en las tuberías con la emoción de la Libertadores ganaba bueno ahora bien cubo poquito fútbol de hecho mirar la conclusión a la que ha llegado Kim Jong

Voz 1022 42:41 en mi primer análisis de la final de la Libertadores es que no tiene pinta de que Messi vaya a ganar el Mundial de Qatar no

Voz 1610 42:48 zona argelina tener en cuenta este Twitter Marta S uno dispuesto la decoración

Voz 1022 42:52 Peña La delgada línea entre chalet navideño puticlub

Voz 1610 42:56 los que hemos trabajado durante este puente pensamos como dice asombrado

Voz 1022 43:00 qué tal el puente podrían al final no me tiré

Voz 0827 43:05 el puente pero sí que han tenido una dura vuelta como tú Francino

Voz 0313 43:09 yo no tengo o no tengo experiencia con alucinógenos yo no he tomado nunca honores pero lo que me ocurrió ayer al bajar del avión en un taxi creo que es lo más parecido al a la bajada de un viaje los viajes de los otros sí porque tenía voluntariamente cuatro días desconectado de sin saber qué había ocurrido coño me subo hasta taxi lo mismo que escucho a Torra hablando de la vía eslovena

Voz 9 43:28 digo empezó pulpo mi reacción lo que dijo es el trino notaron nada de momento efectivamente el diario

Voz 0313 43:36 no tengo experiencia en eso pero la bajada debe ser más o menos así de bestia Claudia es noveno

Voz 0827 43:41 la de Joaquim Torra del presidente de la Generalitat que por cierto ha suscitado nos decía Toni Martínez un gran consenso

Voz 9 43:48 muy pocas veces un político concita unanimidad pocas veces un político consigue unir a tanta gente es lo que ha conseguido Quim Torra bien es verdad que en su contra pero ha conseguido reunir una mayoría amplísima desde hace mucho tiempo no vista en España desde Ciudadanos a Esquerra Republicana el PSOE el PP la alcaldesa de Barcelona Ada Colau Pablo Iglesias todos han coincidido eh

Voz 41 44:11 en rechazar lo dicho por el presidente catalán la vía eslovena para la independencia catalana

Voz 0827 44:17 hablamos como ellos con todas las consecuencias

Voz 0867 44:20 son coméis todos os con San Juan

Voz 42 44:23 cinco Mills

Voz 43 44:25 hay gente muy

Voz 0827 44:27 entonces ella que vino tampoco le ha gustado nada lo de Torra pero no se dirigía él esta mañana se dirigía al otro presidente a Pedro Sanz después de oír lo que dijo Torra

Voz 0789 44:38 llamarse a engaño un segundo más es completamente absurdo sólo cabe preguntar al presidente Sánchez para que está sirviendo la distensión sobre qué podría dialogar con Torra qué sentido puede tener aprobar juntos un presupuesto mientras Vox revolotea frotándose las manos pues no sabemos lo que hará el Gobierno de Pedro

Voz 0827 44:55 Sánchez pero de momento algunos ministros han hablado lo han hecho por ejemplo Josep Borrell y Carmen Calvo

Voz 1 45:01 eh el final será dramático y un paso atrás como vemos el señor común ciertamente es un lenguaje que parece que esté llamando a la insurrección

Voz 11 45:17 el ciento cincuenta y cinco es la última medida la que que llegar la Constitución el Estado de derecho a establece eh situaciones de respuesta que son en la que el Gobierno en este momento se encuentra esto no puede volver a ocurrir

Voz 0827 45:31 esto dentro pero fuera de España las cosas también andan movidas hoy Theresa May lo hemos oído en directo en La Ventana ha pospuesto la votación en el Parlamento británico que tenía que dar luz verde o no al Brexit ella por lo que se ve no tenía todas consigo y esto qué significa pues se lo hemos preguntado a Begoña Arce que lo sabe casi todo pero bueno tampoco Gea es que lo tiene muy claro porque no lo tiene claro ni ella ni ningún británico

Voz 0273 46:00 es que aquí nadie sabe cómo están las cosas es decir no no sabemos ahora mismo si aplazar la votación significa demuestra la enorme debilidad de Theresa May que no controla el Brexit que no controla a su propio partido que tampoco control al Gobierno veremos a ver pero es que lo que se está diciendo también es que May ya no da más de sí y entonces hay varias posibilidades que su propio partido presente aquella moción que no llegó a presentar que la oposición presente una moción por otra parte se ha dicho que ha habido ministros que hayan estado hablando con gente de otros partidos para tratar de llevar adelante un segundo referéndum

Voz 0827 46:34 un segundo referéndum habrá mucho cuidado con lo del segundo referéndum porque quizás allí no significa lo mismo que lo que podríamos pensar por aquí

Voz 0273 46:42 cuidado porque tampoco lo de segundo referéndum en caso de que se aprobara esta día claro cuáles serían las preguntas porque de momento lo que estaba diciendo es que habría dos preguntas salir de la Unión de salir de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo o aprobar el acuerdo de May pero que ningún caso se plantearía una tercera pregunta que sería permanecer en la Unión Europea que lo que ahora mismo quiero

Voz 0827 47:05 la gente que cruzando el Canal de la Mancha a las cosas también andaban jorobado