La Ventana (11/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1478 00:12 Mossos información de Carla Turró buenas tardes qué tal muy buenas tardes investigar a concretamente el bloqueo durante unas quince horas aproximadamente de la AP siete el sábado el levantamiento de distintos peajes el domingo en su escrito la Fiscalía critica la pasividad de los Mossos que subraya se desplazaron hasta los puntos donde había las convocatorias pero no hicieron nada para disuadir a los manifestantes ni emplearon tampoco la fuerza propia Donald para restablecer el orden concluye que con esto se lesionaron los derechos de los usuarios de las autopistas hice perjudicó también a la empresa concesionaria por esto queda diez días al comisario jefe de los Mossos para que entregue un informe detallando la actuación de la policía catalana durante el fin de semana los responsables de cada una de las operaciones las órdenes que se dieron durante estos incidentes protagonizados por los CDR

Voz 1362 00:53 a la vicepresidenta del Gobierno le acaban de preguntar por una posible aplicación del ciento cincuenta y cinco Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 3 00:59 buenas tardes sí Carmen Calvo tienes que contempla intervenir políticamente en la comunidad catalana ha sido muy contundente pero muy breve a así este pregunta está encima de la mesa el Gobierno la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución Calvo ha dicho siempre éticamente no el Ejecutivo aún sobre la última noticia el anuncio de que la Fiscalía investigará la presunta pasividad de los Mossos

Voz 4 01:23 porque ese carretes a partir de esta obra en Sevilla está

Voz 1915 01:26 he visto que se inicia la primera reunión entre Partido Popular y Ciudadanos después de las elecciones del dos de diciembre estarán en esa cita que tendrá lugar en el Parlamento de Andalucía los candidatos y los secretarios generales de ambos parte

Voz 1362 01:36 los Éste era el diagnóstico esta mañana de Albert Rivera

Voz 0313 01:39 hoy empieza las negociaciones y os puedo asegurar

Voz 5 01:41 que nosotros íbamos a estar a la altura espero que todo el mundo pueda decir lo mismo al final cuando todo marcha el Gobierno Andalucía para ver cambio el sábado a la oposición iba a haber gobierno no lo puedo asegurar otra cosa es si todo el mundo por el camino estará altura hay entiende le los resultados en un momento en que los andaluces se merecen que estemos a la altura de las circunstancias

Voz 1915 02:02 el Parlamento Europeo pide a los gobiernos un proyecto de ley para regular la tramitación de visados humanitarios en las embajadas exteriores de la Unión un elemento que consideran los eurodiputados es clave para regular el tráfico de personas que necesitan ayuda ir ayudaría también a contrarrestar las mafias corresponda

Voz 0738 02:18 al Griselda Pastor buenas tardes buenas tardes cuatrocientos veintinueve votos a favor contra ciento noventa y cuatro y cuarenta y un abstenciones el resultados claro responde a la mayoría cualificada que se necesitaba y confirma que tras un primer voto fallido en el último pleno los eurodiputados quieren que el equipo de Juncker presente a los gobiernos un proyecto de ley cuyo objetivo es garantizar que quién tiene derecho al asilo lo pueda reclamar en cualquier embajada y obtener un permiso para llegar sin necesidad de usar a traficantes para entrar y no

Voz 0313 02:48 la única manera de conseguir que tengan

Voz 6 02:50 nadie de acceso legal y seguro es que puedan obtener un permiso de este por han limitado

Voz 1915 03:04 el Consorcio de Transportes que depende de la Comunidad de Madrid aún no ha aclarado si reforzará el transporte público mañana cuando se active nivel dos del nuevo protocolo anticontaminación no podrán entrar entonces a Madryn y circular por la M treinta los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir los de gasolina matriculados antes del año dos mil los diésel anteriores a dos mil seis las motos anteriores a dos mil tres tampoco se podrá aparcar en las zonas reguladas salvo los vehículos eco y cero emisiones el Ayuntamiento de La Vital prevé reforzar el servicio de la EMT con cincuenta y cinco autobuses la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés

Voz 0795 03:37 siempre hay un refuerzo sobre todo en las en las líneas centrales supongo que estamos pendientes el visto bueno de alguna manera del Consorcio Regional de Transportes pero ese sería la previsión de forma de mantener la situación la de demanda en la Empresa Municipal de Transportes

Voz 1915 03:54 más de noventa militantes del PSOE de Villalba se han dado de baja tras las primarias para elegir al candidato a la alcaldía denuncian presuntas irregularidades en el precio

Voz 1315 04:02 eso Raquel Fernández un treinta por ciento de los afiliados de la agrupación socialista son los que han pedido la baja en el partido según afirma uno de los concejales que el PSOE tenía en el Ayuntamiento Carlos López que ha renunciado a su acta pues dice el proceso tenía presuntas irregularidades tras la resolución del PSOE rechazando los recursos de la candidatura de Cristina Toral que perdió

Voz 7 04:24 por dos votos por ahí no podíamos pasar porque el Partido Socialista tiene unos valores y unos principios absolutamente contradictorio

Voz 1 04:33 con estas presuntas

Voz 1315 04:35 en el PSOE de Madrid aseguran que el calendario de primarias es muy garantista y transparente explican que esta candidatura ha recurrido ante todas las instancias posibles Ike en ninguna les han dado la razón

los servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

Voz 1 06:36 a razón de tres euros la hora tres

Voz 0313 06:41 es verdad que la ofertante la madre de los niños y admite en una conversación a través de Whatsapp dice sé que no es mucho pero bueno como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco

Voz 1 06:51 pues salgo salgo

Voz 0313 06:54 extraña que el profesor en paro a ideas es su cabreo en Twitter al grito de particulares a tres chavales tres euros la hora Ignacio un favor con dos cojones es último lo dice él pero en fin lo podría suscribir cualquiera de nosotros hay algo interesante en esta historia fin además del contraste con el fotógrafo de lujo dos cosas por lo menos que yo veo primero que no hace falta buscar excusas en los políticos son los empresarios son la gente que no manda no no a veces el puede ser miserables sin ayuda de nadie eh aunque es verdad es verdad que este aire que se respira en nuestro mercado laboral Hall lo acaba contaminando todo y lo segundo que yo veo con tantas tantas historias como ésta o parecida se de precariedad de falta de oportunidades de desigualdad injusticia alguien se pregunta aún alguien no entiende qué mucha gente está cabreada desencantada ahí lo saca por dónde puede incluido un voto de protesta si alguien todavía no lo entiende que se lo haga mirar los médicos están para eso bienvenidos a La Ventana

Voz 4 10:02 el infierno buenas tardes hola pero sí la verdad es que esta jungla puede ser un infierno lo es para mucha gente Roberto Isaías buenas tardes qué tal hola buenas tardes que saludemos al profesor al destinatario de la claro que si la oferta la llevamos oferta es la historia es heavy y astures el rey de las palabras estos supe conseguida la oferta oferta de mierda te puede considerarse complementario hay que poner

Voz 1 10:28 Alberto Ramos buenas tardes qué tal Albertos cómo va eso amigo bueno bien poco cerrándose perdonad pero

Voz 4 10:36 pues bien bueno hoy no sé no sé si desbordado un poco por la reacción en en Twitter no de bueno de gente que por otro lado se fin de te te transmite muestras de apoyo y de ir de cabreo como como la tuya no como te llega exactamente esta esta esta oferta oferta de mierda que decíais ella

Voz 10 10:54 bueno yo tengo una conocida que sabe que estoy buscando bueno trabajo dar clases particulares y ella me me dice que tiene una conocida que que está buscando precisamente para para sus hijos y entonces me pregunto a ver si quiere que le pase el currículum que ya tenía ni siquiera que que me con contacto entonces de pasa mi contacto igual el día Garrigues fue un sábado por la tarde pues muy volvieron a que con esta oferta bueno aquellas que conoce quizá yo muy Guiral desde fuera

Voz 0313 11:23 porque Tuenti situación estas Alberto ahora tú estás preparando unas oposiciones creo verdad

Voz 10 11:27 sí sí yo ahora mismo estoy bueno terminen el año pasado yo ahora mismo estoy aquí Ponferrada acercándonos oposición estoy en bueno aparte eso no no hago otra cosa estoy en desempleo

Voz 0313 11:38 lo de lo de en Ponferrada encontrarás poco no no lo acabo de entender no sé si tú conoces vas más la plaza de la ciudad que cierto no más remoto del monte no

Voz 10 11:49 no no claro bueno la situación Ponferrada mentalidad está bastante mal por provincias León pero bueno está una esta oferta al sangrante piensa no no es normal en Ponferrada en ninguna

Voz 0313 12:02 es que además son tres chavales por por por tres euros yo no sé no no no sé qué se puede cobrar habitualmente por una clase particular tú tendrás alguna idea no Alberto me imagino no sé si euros doce

Voz 10 12:13 depende depende de lo que se está impartiendo

Voz 11 12:16 también es verdad comete

Voz 10 12:19 no es lo mismo dar clases aquí pero bueno es sobre los diez euros siete siete quince euros está estaba medias decir nunca menos nunca daban contra nadie y menos de sí que ahora es muy difícil pero para un alumno

Voz 0313 12:34 sí supongo además es decir g3 es otra cosa esto sería a un euro te pagaban un euro por barba

Voz 1 12:40 sí exactamente un euro por alumno

Voz 1362 12:43 madre mía ni para un café te da yo tengo una una chica que está estudiando a mi hija está estudiado medicina da clases particulares a una niña de de la ESO por diez euros evidentemente no es una licenciada quiero decir tú claro tú eres eso enseñar no es una niña son diez euros sinceramente hablándolo con ella pues a mí me parecía poco porque no se la actividad no es se trata de despreciar el trabajo de nadie pero la actividad intelectual Se supone que además tiene una preparación y una idoneidad para para ese puesto ahora mismo a la hora de de limpieza de asistenta en Madrid es está pagando a diez doce trece quince quince euros en no se trata de hacer comparaciones odiosas pero claro yo no sé si si te planteaste en algún momento decir que si os si alguien crees que se puede plantear decir que sí

Voz 10 13:38 bueno yo me han llegado a través de Twitter muchas en muchos casos similares y gente que ha tenido que decir que sí bien bueno situaciones similares algunas mejores ya unos peores yo no me que sí porque realmente estoy yo lo que le contesté a la mujer era que a mí no me haya rentable por un euro la hora alumno preparar clase para tres alumnos de tres niveles porque claro si fueran de mismo nivel de una misma clase pues aunque sea un trato más individualizado pues ah es una cosa que tienes que dar lo mismo los tres pero en este caso son tres son tres concretamente distinto entonces a mí no me reventaba no me salía me hay rentable cuarenta euros al mes por dar clase esas horas a esos alumnos

Voz 1362 14:21 de todas formas lo que pone de manifiesto es primero el el escaso valor que se le da a una actividad tan absolutamente necesaria innoble como como la enseñanza y segundo que si se hace esa ofertas porque se supone que hay demanda que Sisi no es nuestro amigo habrá otra persona que diga que diga que sí y estoy convencida de que probablemente la la señora no es precisamente ninguna rica por su casa no ha en este sentido también un poco la la explotación de el del débil por el débil

Voz 10 14:52 yo me pregunto uno bueno aparte son humillado porque cuando uno considera que la actividad bueno que la actividad intelectual que el trabajo de una persona va ni un euro la hora eh yo me pregunto si dos señora si llevan a los hijos al dentista se ofrecerán Cientista un euro la hora por niños uno tres por Nine

Voz 12 15:14 no

Voz 10 15:15 o quién me dices a cualquier otro lado es decir para mí la educación está a un nivel lamentable total total es decir es una actividad que es más un servicio que se ofrece como pueden ser muchos otros es que a nadie se le ocurriría ofrecerles bueno yo digo dentista como nuevo jefe pero concertista

Voz 0313 15:35 con lo que quieras poner sí

Voz 0827 15:38 es lo que va a decir que es que esto digamos que sobrepasa los límites de una determinada actividad es que ofrecer por cualquier trabajo un euro a la ahora es sencillamente la miseria decir es algo impresentable no es que esta señora no lo pague a un dentista es que esta señora que no sea que se dedica no trabajaría nunca por un euro

Voz 0313 16:00 bueno eso es la prueba del nueve Isaías de un ambiente absolutamente en Cannes hallado desde hace años donde es una selva en la que practicamente todo todo es posible porque efectivamente Alberto ha dicho que no por por dignidad y porque no porque no les sale

Voz 10 16:14 no Hydro perdona sí dime dime si no he dicho no principalmente además porque bueno yo estoy haciendo otra cosa que yo te digo no les sale rentable San ganado que iba a ganar y yo estoy muy cosas a las doce cuando porque estudiando como digo posiciones me quitó el café y me sale más rentable

Voz 0313 16:31 es que no es que no puede ser osea no puede ser oye Alberto en cuántos años tienes perdona eh veinticinco has has llegado a ejercer de profe o todavía no

Voz 10 16:41 no de momento no he hecho la carrera bueno he dicho prácticas no estoy ahora mismo haciendo posiciones y con suerte a ver si para junio te viene pues antes

Voz 0313 16:51 no no serás aficionado a la fotografía por casualidad

Voz 1 16:55 pues no pero bueno también me gusta te lo digo porque

Voz 0313 16:59 la otra oferta que hemos comparado con la tuya que no llegaba desde Reino Unido en fin las eh sea pero no pero no no sea el caso no

Voz 1 17:07 sí hombre no es una fruta muy bueno para Alberto Ramos oye muchas gracias

Voz 10 17:13 es decir que este domingo precisamente es que va a cuento con esto que me está pasando a mí

Voz 0313 17:19 sí este domingo en Ponferrada

Voz 10 17:22 expectación por la defensa con el futuro El Bierzo como con el de la defensa del futuro de León porque en realidad la situación es verdad que también Table hay mucha población desindustrialización y bueno la situación que está llegando a un nivel que Dante entonces yo animo a toda la gente que te puedo aquí o aquí que acude a acudir incluso ha confesado nosotros bueno

Voz 0313 17:44 muy bien pues lo he dicho amigo que qué suerte y gracias por asomarse a la ventana para contarlo eh

Voz 10 17:48 muchas gracias dejó ese te queda

Voz 1362 17:51 más las paradojas no hablabas de la oferta esta de la familia británica al fin y al cabo lo que está pagando por tener un un fotógrafo de K para colmo viene a Goya o como tener a Velázquez por detrás detrás de ellos o como el presidente Obama y Michelle que tenía a Pete Souza que hizo una galería maravillosa de sus años en la Casa Blanca al fin y al cabo es alimentar el ego así que si puedes pagarlo me parece me parece estupendo no pero pero

Voz 0313 18:14 el fotógrafo y sobre todo fantástico para la pero

Voz 1362 18:16 pero habla de las de las biografías tan dispares que están conviviendo en este momento y hablando de la oferta de miserable de tres euros por por dar clase a tres niños de diferentes niveles aún licenciado en Magisterio que es absolutamente humillante no hay que irse tan lejos hay periodistas y todos lo saben los trabajos no por por veinte euros un reportaje que le lleva una semana de trabajo o más osadas todos lo sabemos no no no solamente en ese en ese gremio no acordaos de las ofertas de empleo de Panaderos por por la habitación por la habitación no desde la verdad es que sí cuando cuando cuando se habla de del estado del bienestar y que ya no es sostenible iré demás y estamos hablando de subir el salario mínimo es claro senos lleva la se nos llena la boca de que el techo de gasto el déficit etcétera pero claro todos esos números esconden historias como ésta

Voz 0827 19:06 no era el asunto es que aquellos que se oponen a una subida del salario mínimo uno de los argumentos que utilizan es que será mejor cobrar setecientos o cobrar quinientos o no cobrar nada claro cuando uno empieza a rebajar llega a los tres euros llega llega a los tres euros o llega al euro porque siempre es mejor lógicamente al menos con con tres euros bueno pues te compras un dando un café merendar esa tarde no

Voz 0313 19:31 de ahí un argumento tan horrible

Voz 0827 19:34 tan espantoso tan impropio del siglo XXI

Voz 13 19:37 la historia sintomática de lo que valoramos la educación de portavoz de la

Voz 0313 19:40 de la frase famosa de Laponia eh si te ofrecen algo aunque sean Laponia claro claro ilustre dirigente de la CEOE bueno esto esto es lo que acabamos de contar es sólo una de las efectivamente de las casi infinitas que ilustran el mapa de la de la precariedad laboral en España pero es que además esta precariedad está detrás de otro problema de otro drama de esos de los que hablamos poquitos son muy de vez en cuando que es el de los accidentes laborales ahora que estamos con la nuevas campañas de tráfico para evitar que haya tantas víctimas en la carretera que las hay sólo un dato cada año mueren en España casi quinientas personas por accidentes laborales es un montón son unas dos al día de promedio no por no contar los heridos bastantes de ellos graves que se cuentan por miles hoy en La Ventana prestamos atención este problema y lo hacemos a partir de dos casos concretos Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 20:25 hola buenas tardes pues si dos historias para esa

Voz 1478 20:28 a ver lo que hay detrás de esos números que tuvo unos acabas de con

Voz 1913 20:31 dar el caso de Goyo tiene cincuenta y cuatro años era transportista hasta que hace cuatro años tuvo un accidente laboral

Voz 14 20:37 me atropelló a un compañero del arrancó con la máquina estábamos cerrando el James ronco para atrás sin darse cuenta yo pasaba por detrás yo mire estaban máquina parada el arrancó y me atropello y me comió con la máquina por debajo y me reventó las piernas y me arrastró por todas las mortal llevo la tierna con auto injertos en la pierna derecha otoño injertos con clavos tornillos

Voz 1913 20:59 ese accidente le dejó una cojera permanente y una incapacidad laboral también permanente para realizar su trabajo habitual luego de trabajar en algo que no sea de la Unión

Voz 15 21:09 la luz que no sea conductor no

Voz 14 21:12 ha repartido

Voz 1913 21:15 podría estar por ejemplo de constancia pero claro no es fácil encontrar con más de cincuenta un trabajo que no sea de lo tuyo indemnización de momento tampoco ha cobrado

Voz 14 21:23 el juicio sobre el accidente sabio con una sentencia muy negativa y está recurrido cuatro años después del accidente sigo esperando la resolución de la Audiencia Provincial está recurrido del naciente

Voz 1913 21:37 Goyo tiene derecho a una pensión de cuatrocientos veinte euros mensuales él era autónomo nos cuenta que a base de horas de mucho trabajo ganaba un buen sueldo el accidente laboral ha disminuido drásticamente sus recursos ahora sale adelante en su casa porque todos arriman el hombro

Voz 14 21:52 pues en mi mujer ha buscado Marcelo abajo ella hace una empleada de hogar abortaron más casas ha coincidido con que mi hija la mayor ha empezado a trabajar sobre ella mantiene ayuda en casa al final animamos arrimar un poquito y con muchos dolores de cabeza y con muchos problemas

Voz 1913 22:14 peor lo tiene Daniela hace sólo unas semanas se quedó viuda su compañero acababa de empezar a trabajar en una empresa que fabrica botes y tapas de plástico

Voz 16 22:23 dos días he tengo entendido que ni siquiera lo dieron de alta osea el miércoles por la mañana día lo llega a trabajar a las ocho si al al sexo veinticinco paso eso a las nueve intentaron darlo de alta que no lo dejó un guardia civil

Voz 1913 22:39 ella conoce bien la empresa en la que Andrés murió aplastado por una máquina porque trabajó en quinta plaza durante más de un año

Voz 16 22:46 fábrica no tienen ninguna medida de seguridad osea yo abría la puerta me metía ahí los dedos la mano lo que pasa es que ella conocía la máquina y sabía los tiempos en segundos pues tenía que quitar algún recorte que se me quedaban enganchados o cualquier cosa que era decía el mecánico es que no me llamas para tontería normal estaba pues lo haces tú que puedes hacerla y lo hace a Diego y lo hacía con el mundo

Voz 1913 23:06 Daniela se encargaba de Chari las máquinas el material para la fabricación de moldes de plásticos y tenía que retirar los restos Andrés entró como aprendiz de mecánico para reparar una máquina que según cuenta ella siempre daba problemas

Voz 16 23:19 siempre hay problemas porque a la máquina siempre se quedan problemas las arreglaban en marcha porque no las bolas paraba cuando las arreglaban con la máquina en marcha las puertas con las puertas abiertas que cuando las puertas están abiertas la máquina tiene que pararse osea que ha sido eso

Voz 1913 23:37 hay una investigación abierta sobre este accidente laboral pero decida lo que decida la inspección y la justicia Daniela se ha quedado viuda y con dos hijos huérfanos

Voz 16 23:47 yo lo que tengo claro es que me he quedado sola con dos hijos sí ánimos ninguno lo tiene es que no me lo creo que no no me lo creo simplemente a dos chicos y cual vengo compraba unos diarios para hablar con papa porque está en el cielo y lo está o Muse escribiendo papá

Voz 1 24:05 que no no no me hago lo decía todo

Voz 0313 24:10 Luis Miguel López buenas tardes buenas tardes lo perrillo secretario general de UGT Madrid va tarde llevamos

Voz 11 24:18 sí la verdad que se en el tema de de los accidentes

Voz 0313 24:20 concreto y estamos mejor o peor que hace no sé tres cuatro cinco años

Voz 11 24:25 estamos peor ya peor tengo que corregir esos más de seiscientos accidentes al año seiscientos dos al año

Voz 0313 24:31 más de seiscientos muertos serán muertes al año

Voz 11 24:33 si el propio excedente sin contar los que pueden Bonino contabilizan

Voz 0313 24:38 heridos graves incrementar los autónomos que no sé cuál

Voz 11 24:41 estabilizan los que en un accidente de uno en uno se contabilizan lo comparemos estará hablando a lo mejor del doble de muertes en en trabajando pero hay algo importante que se nos escapa prestamos mucha atención cuando alguien esta es una obra porque ha caído en altura porque no tenía puesto en las mes pero resulta que las muertes que se están tanto sobre todo más son de traumática es decir infartos derrames cerebrales por qué se produce esto pues nosotros entendemos que por el estrés que tiene unos trabajadores por la reforma laboral porque te van a despedir porque hacer un ERE con la sobrecarga de trabajo porque te contratan por cuatro horas si haces ocho en fin todo estas cosas aunque parezca mentira esto que está subiendo

Voz 0313 25:20 ayer Luis Miguel no sé si tuvo oportunidad escuchar ruinoso lo recomiendo entrevistamos a un médico médico de salud laboral que lleva veinticinco años analizando a fondo el fenómeno del del estrés unos decía precisamente esto que nos está matando que nos están matando el estrés por el por las condiciones de trabajo por las prisas del día a día y que ese tipo de estrés negativo es cinco veces más pernicioso que el alcohol y el tabaco juntos si lo lo y parte del todo porque me entero una barbaridad no una una barbaridad hay algún sector iba a decir mejor peor que otro que de él

Voz 11 25:54 a ver en España como sabe prevalece el sector servicios luego la mayoría de los accidentes mortales la mitad el cincuenta por ciento son del sector servicios lo que pasa es que lo vaya tenemos en sector de la construcción o de Industria que es un veinte por ciento aproximadamente cada uno que pasa también en construcción que cuando se reactiva también la actividad de qué días de pisos de viviendas pues menos accidentes laborales por qué porque hay mucha subcontratación dentro de también eso nosotros lo que exigimos es que igual que tiene la empresa contratante que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos las empresas subcontratadas también cumplan con la ley detrás petición de riesgos porque si no no sirve de nada que contra y luego también que ocurre en la reforma laboral que los contratos un tercio de los contactos duran menos de una semana ya esas personas no se transforma las informan prevención son los graves problemas que tenemos y por eso está subiendo la la siniestralidad en España

Voz 0313 26:44 en España en el mirada en el conjunto de de la Unión Europea y los países de nuestro entorno están experimentando procesos parecidos mejores peores a la hora de compararnos como salimos rindió

Voz 11 26:55 pues desgraciadamente también en en Europa está ocurriendo algo parecido a ocurrido con nosotros venimos era precisamente que hemos tenido un congreso internacional en Copenhague ya había gente de todas de todo el mundo ya financian pones hablar con incluso con los países nórdicos que no lo tienen tan mal como nosotros peor Italia Francia incluso manía Inglaterra tienen un índice de siniestralidad bastante alto porque bajan las condiciones laborales en todas partes de ese es un tema la verdad es que yo creo que el tema de la

Voz 1362 27:24 salud laboral es uno de los grandes desconocidos porque claro hablamos de salud laboral no caemos en que pasamos no solamente un tercio como como diría la recomendación de la OMS pasamos más de dos tercios algunos en en en el trabajo y salud laboral no es solamente la salud en el puesto de trabajo el tema del estrés yo creo que es un poco el gran desconocido de de qué tanto por ciento tiene que ver el estrés en en los accidentes cardiovasculares o los infartos suelos episodios que estamos viendo en nuestras en nuestras empresas yo estoy harta de ver el Samur entrando en según qué oficinas

Voz 11 27:55 sí lo también los accidentes que hiciera que no era bastante porque da más en mujeres y no quiero caer en el tópico de que conducen peor que no es así sino que tienen varios trabajos muy precarios tienen que está desplazándose de un sitio a otro vehículo y al final están sufriendo más accidentes in itinere que no es hombre claro por eso que no caigamos en el topicazo este que no es así

Voz 1 28:13 o sea que

Voz 11 28:15 y eso que está moviendo oí también los circulación que ocurre normalmente en Itínere pero vamos que que la sobre todas las patologías no traumáticas nos está sorprendiendo a todos

Voz 1913 28:25 seguramente seguramente el riesgo cero

Voz 0827 28:27 imposible con millones de personas hombres y mujeres trabajando pues hombre llegar a cero accidentes cada año a lo mejor es algo imposible pero digamos que es lo que sería entre comillas nos normal en donde estamos

Voz 11 28:40 yo para empezar nosotros con los estudios que hacemos constantemente de es que vemos que prácticamente más del setenta por ciento de los laborales se podrían evitar me refiero a los laborales que considera más clásicos que son caídas en altura

Voz 10 28:54 que eso pues no complique una ley de prevención de laborales

Voz 11 28:57 es que no me parece normal que alguien no tenga un arnés una línea de vida no cuesta cuarenta euros y pueda fallecer entonces eso serían totalmente evitables los demás también seguramente con coordinación en ciertas obras como ha pasado recientemente eso Biskek

Voz 0313 29:11 que ahí bueno

Voz 11 29:13 mucha suerte porque eso puede haber sido una atrás

Voz 0313 29:16 es horrible pero todo el año

Voz 11 29:18 imitación de viviendas que se va a ser aquí en Madrid pues no entendemos que tiene que tener dictámenes técnicos correspondientes Icon todo cumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales

Voz 0313 29:26 hay inspectores no Luis Miguel talleres Ponte que controle que vigila

Voz 11 29:30 hay pedir más tenemos un ratio de un experto cada quince mil empresas de estamos pidiendo que sea como la mitad todo eso también influye tenemos que tener más inspectores y subinspectores eso está clarísimo que tiene que ser así luego también lo que estamos viviendo como ha dicho algún compañero compañera que está ahí con nosotros queremos sacar este debate a la sociedad son seiscientos muertos así que eso sepa queremos que haya fiscal de Siniestralidad Laboral concretas que se ocupen de eso porque lo también hay empresas que han incumplido vuelven a contratar otra vez incluso con la Administración fallecimiento en su empresa por incumplir la Ley de Prevención de regalo

Voz 0313 30:03 perdón perdón Luis Milla no no tenemos una fiscalía especial para esto no porque tenemos de Medio Ambiente la tiramos de accidentes de tráfico de la ola de violencia de género de Anticorrupción queremos antidrogas

Voz 11 30:15 pero no lo hay y hablamos ya de seiscientos muertos así fijos que tienen que son más de mil ya yo ya sea uno no puede salir a trabajar y no volver a su casa y luego lo que se estaba haciendo de las personas que han perdido a sus familiares incluso un hasta valedor de alta eso al final va al sistema público de salud lo pagamos todos encima los familiares no reciben lo que tienen que recibir saca todo esto luego es es es estamos aquí el sistema está viciado en esa perito o enfermedades profesionales que no se declara en fin toda esta final lo paga el sistema público de salud

Voz 0313 30:46 que incluso algunas de estas de

Voz 11 30:49 que no son declaradas antes laborales alguien que ha sufrido un infarto en en trabajos no se elaborar y al final pues

Voz 0313 30:55 ya ves como una muerte natural y no es así bueno lo que decía antes que nada va vaya tarde llevamos Luis Miguel López Rey muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh

Voz 1 31:04 gracias a vosotros un abrazo muy grande

Voz 0313 31:06 qué panorama sí porque además es que es verdad lo de

Voz 1362 31:09 el estrés es que lo estamos viendo estamos viendo que nos está consumiendo insisto no sé qué forma ahí de medirlo pero pero es así

Voz 0827 31:16 que seguramente familia te lo dice todo el mundo seguramente tendríamos que hacer un punto de autocrítica es una comunicación porque un fenómeno así que se cobra seiscientas vidas cada año por lo menos segundos decía este sindicalista hombre es un fenómeno considerable nos hemos acostumbrado a que la violencia contra las mujeres tenga sus días señalados tenga sus banderas en donde recordemos la magnitud del fenómeno basta con todo tipo de enfermedades de cánceres pero sin embargo los accidentes laborales yo tengo la sensación de que nos pasa como con los accidentes de tráfico hace unos años no ven cada

Voz 1362 31:46 cada lunes llegaba el balance ya está

Voz 0827 31:49 muerto diez han muerto quince y nos quedamos tan tranquilos pero es que al cabo del año son muchísimas muertes muchas familias destrozadas y estos son los que mueren que los que quedaran viviendo con una vida ya totalmente anulada hipotecada es una relación tranquila

Voz 0313 32:03 Sonia Ballesteros un abrazo gracias como siempre compañero

la Ventana con Carles Francino

Voz 9 36:52 pero divertido me he portado bien un rato hasta que la vida de mi padre

Voz 4 37:03 como una especie de himno reivindicativo esto verdad que serviría para todas las edades lo de lo de pasarlo bien

Voz 1362 37:09 no tiene de hijos

Voz 4 37:11 así de de padres hay enfocando nuestra polémica ya

Voz 0827 37:22 bueno ya sabemos que la Navidad es una época en la que queda desprotegido en nuestro flanco más sensible una circunstancia aprovechada para que nos vendan todo tipo de productos hurgando en la herida la juguetera Famosa ahora no quiere llamar la atención este año sobre algo evidente la importancia de jugar con los más pequeños pero como los adultos tenemos ya acoso ahora ha decidido apelar en diferido con anunció muy provocador en el que son los niños quienes van a buscar al trabajo a la puerta de su empresa a sus padres con un eslogan que remata el mensaje porcinos entendido tus papás te necesitan juega con ellos cuando la campaña está muy bien ese basa además en un esto odio en el que el sesenta y cinco por ciento de los padres y madres reconoce que juega poco con sus hijos aunque la mayoría tres de cada cuatro sabe perfectamente de la importancia del juego es cierto que las largas jornadas laborales los no menos prolongados horarios académicos las actividades extraescolares los deberes colegiales hacen muy difícil encontrar un hueco ISIS se encuentra al final del día quizás el cansancio de unos y otros no nos deje opción pero quizás ese sea el error considerar el juego como una opción Hinault como una necesidad tan básica para los más pequeños como comer dormir lavarse o estudiar

Voz 4 38:43 Alberto Soler buenas tardes

Voz 0313 38:45 hola muy buenas tardes Alberto psicólogo autor del videoblog píldoras de psicología en qué quedamos entonces lo planteaba Isaías necesidad hubo opción lo de jugar con los niños

Voz 12 38:56 bien el análisis que hace que creo que es muy acertado no por una parte las estrategias un poco lacrimógenas no que que no está ICO gas utilizan para vendernos unos nuevos productos pero por otro lado la realidad es que el juego que es algo esencial para los niños es decir no es algo de lo que de lo que ellos puedan prescindir pero sí que es verdad que estamos en un contexto en el cual Si los niños carecen de algo muchas veces es tiempo y los padres Tadic carecemos de ese tiempo es decir que es una realidad que tenemos aquí

Voz 0313 39:27 el juego es imprescindible para los niños no deben y no pueden renunciar a ello y los padres que les aporta que nos aporta

Voz 10 39:35 los ánimos no ponen es porque sí

Voz 12 39:38 hasta bien entrada prácticamente en la edad adulta es la vía principal por la que los niños aprenden aprenden a relacionarse aprenden a conocer su propio cuerpo sus límites cómo funciona el mundo las relaciones sociales y es su vía de aprendizaje para los adultos es una forma excelente de poder conectar con nuestros hijos intentar buscar ese ese hueco dentro de que de la rutina dentro del del día a día es que es difícil pero en el cual no tengamos que estar viendo detrás de los niños diciéndoles que tienes que hacer esto tienes que hacerlo otro lávate los oyentes los deberes que aunque sea por un ratito día nos pongamos a sus órdenes porque claro el el juego quién de ser ellos que divisa

Voz 0313 40:19 no no eso es muy importante yo soy yo

Voz 1362 40:21 a una madre ausente lo he sido durante toda la infancia de mis hijas y todavía hoy me recuerdan mamá nunca nos llevó al parque es verdad que que tienen ese ese prurito que ya no quieren y ahora ya no quieren ir efectivamente ahora no quieren venir conmigo a ninguna parte Parken ni al cine ni de ni vamos a decir que has estado habitación era hablaba aunque no ha pero es verdad es verdad pero hablamos al final de lo de lo de siempre porque este vamos por programa Un poco hablando de lo mismo si hablando de la falta de tiempo de que el bien más preciado y el menos abundante en esta vida de locos en la que vivimos es es el tiempo de hecho yo quería preguntarte también que también para los adultos porque bueno yo hablo hablo por experiencia estado hace poco en un dando una vuelta por un sitio donde atienden adultos estresados

Voz 13 41:09 preguntamos a no DOT no te esconda

Voz 1362 41:13 Arman Dallas ahí es como estrategia tú lo sabes lo que se venden ahora sí sí sí ahora dos uno de los de los regalos estrella bueno de los pasatiempos no no que te lo den conmoción sino que te lo dan como obligación tú vas a un sitio dices estoy muy estresado te vas a un sitio de psicoterapia o incluso de yoga de de terapias contra el estrés y una de las de las estrategias es que juegues jueza colorear mandarlas que es una especie de dibujos hay armónicos indios en distintos colores teniendo mucho cuidadito sea aplicando te al juego a lo que hemos hecho lo de de niños esos a jugar no no caduca que podemos llegar

Voz 26 41:51 la paradoja de niño no puedo jugar contigo que tengo que

Voz 0313 41:54 estoy jugando bien

Voz 26 41:56 que el juego es una conexión con el aquí en la hora no debería Alberto

Voz 12 42:02 si no te sexual que es que la y las consultas que psicología demostrada día es decir muchas veces no es culpa encaran los padres porque no juegan con sus hijos pero tenemos que ampliar un poco el el foco un poquito cuál es el contexto y lo que está comentando antes Isaías los problemas de conciliación las largas jornadas laborales las actividades extraescolares la sometemos a nuestros hijos para que sean los primeros en Togo es decir hay una frase que me gusta mucho veremos lo Nuri pues ya es muy fácil ahora mucho más fácil para para un niño eh quién tiene aquí vuelque que juega al balón es decir los días estamos presionando para el éxito de la excelencia esa misma presión luego nos vuelve a nosotros pesar por las jornadas laborales por los tiempos y necesitamos podemos bajar un poquito que sí

Voz 0313 42:48 a ver si estamos

Voz 0827 42:51 todo todo esto está muy bien pero digamos que seguimos buscando excusas quiero decir con todo ese tiempo y todo es estrés y todos estos trabajos que tenemos que nos lleva muchas horas no mandamos al niño a la niña a dormir sin bañarlo Nilo mandamos sin cenar lo mandamos al colegio sin haberse cambiado el pijama es decir sabemos que hay una serie de cosas imprescindibles que tenemos que hacer

Voz 26 43:14 con nuestros hijos y que son irrenunciables

Voz 0827 43:16 sin embargo al juego renunciamos a saqueos todos lo tenemos que esto no lo tenemos que mirar

Voz 12 43:24 no dejó siempre se ha visto como como el postrero las comidas no en el momento en que tú hayas hecho todas las obligaciones que al final que queda algo de tiempo que al final si acaso ya podrá jugar no es tomarse el helado cuando te haya sacado las lentejas préstamos así es que es una parte esencial imprescindible del desarrollo se ha visto de hecho en en experimentos que se han hecho en primates me entradas que si consigue siempre vamos a los a los niños a las crías de situaciones de juego con iguales por mucho contacto que tengan con sus padres de esas crías al final no se desarrollan ya de la misma manera que se han desarrollado las otras que sigan podido jugar son más agresivas tienen problemas de muchos problemas de interacción se muestran más ansiosas es una parte esencial de la vida los niños en los campos de concentración jugaba jugaran a saquear Canales jugar al jugaban a unas hijos me parece una barbaridad yo no ha sido tan trágica no se les privaba del juego porque ellas no renunciaban al juego es la forma que ellos tienen de poder entender lo que está pasando en el mundo juegan en situaciones de guerra cuelgan los campos de concentración juegan los animales juegan en todas las culturas del mundo es tan importante como decíamos como comer como te den cobijo y los recortes la Convención de los Derechos del niño de las pymes subidas no pueden esconder que el alimento con cobijo no es tal casi un plato caliente y una cama misiles hora tiempo ya ya es tiempo de juego no lo para el nuevo vial

Voz 1362 44:50 es interesantísimo hay que cambiar de la prioridad claro porque además estelares es están alcanzado perversiones si es que hay hay adolescentes ludópatas Juana a las casas de apuestas no sólo si eso sería digamos poner un poco el techo de hecho la perversión del juego

Voz 0827 45:08 la industria juguetera mientras intenta convencer de que jugamos más con los niños cada vez se inventan más juego sobre eso citados tecnológicos solitarios o que puedas jugar con un amigo en Singapur porque resulta que no lo no lo encuentras no no tienes ni el hermano ni el padre ni la madre con quién jugar al lado de casa no

Voz 1362 45:24 sí pero hablamos como si estuvieran en los otros pero somos nosotros sí sí sí sí somos nosotros eso

Voz 12 45:30 esto es lo que ocurre y eso es muy importante cuenta también en esta aspecto sobre todo es que los juguetes no son imprescindibles para que el tiempo lo que se necesita es tener unas condiciones que faciliten ese juego todos los juguetes suelen ir muy bien pueden ser muy bonitos podemos imprescindibles para el cuerpo para el juego lo que hace falta son condiciones como por ejemplo el tiempo la tolerancia al desorden en casa el aire libre

Voz 10 45:56 la compañía eso sí que es imprescindible para

Voz 12 45:58 bueno pero los juguetes no lo son

Voz 1 46:01 minuto mueve Alberto

Voz 0313 46:02 Soler muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad eh

Voz 12 46:06 muchísimas gracias a vosotros adiós buenas tardes

Voz 1362 46:08 estoy riendo porque tengo conocidas y amigas y es verdad que hay hay madres y padres pero yo creo que hay más madres que vean recogiendo según el niño va va ordenando a la casa no bueno acordé monos niño deja ya de joder con la

Voz 0313 46:24 con la te el otro día vio un partido de fútbol en un aeropuerto de una madre con su hijo con una pelota de papel que es que la gente casi aplaudía pero vamos con una pelota papel

Voz 13 46:34 tengo que matar gente casi aplaudir y tienen que es diferente si no nuestra compañera sólo juguetes que todo el rato estamos hablando

Voz 0827 46:41 pero es que haya buscarte la pelota para poder jugar cuando caro que nota ya se mueva no en sí mismo por cierto que me dice aquí una amiga a través de Twitter Pepa Bau dieciséis es la fuente los niños tienen que jugar con niños no con adultos bueno creo imbatible

Voz 0313 46:55 compatible no es decir tenemos que sacar tiempo para

Voz 0827 46:57 que los niños pero hombre yo tengo derecho a jugar con mis hijos o con mi hijo Él tiene derecho a jugar con su padre y con su madre y creo que también es un derecho

Voz 31 47:09 los expertos en libertad saben que quieren los expertos en llegará antes también hilo mismo los expertos en viajar a su manera que línea directa que como son los cuatro expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio a por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 12 48:36 pues mios siento contando poco en primera persona pero a lo largo del día de hoy fueron joder en un caso insólito que en toda España se ha ordenado la entrega del teléfono de un periodista cortó sus contratos con todos sus datos Un periodista añadió Mallorca la periodista de la agencia Europa Press aquí en Mallorca todo eso está ligado con el famoso ya sucursales el magnate que pasó un año en prisión hay que puso una una querella secreta y no puedo desvelar datos porque no se conocen sobre revelación de secreto no sé si es un caso totalmente desproporcionado que ningún que ninguna hipótesis justificaría tomarme sesiones de esta de este calibre porque tendríamos no hay no hay eso que esto en marcha no es la investigación de un asesinato es la investigación simplemente de esos que términos policiales Judea llamaríamos una exaltación que nosotros llamamos una o quince simplemente

Voz 0313 49:27 con la puesta en escena que ha sido que agentes de la Policía han ido ya han pedido a estas personas sus teléfonos móviles

Voz 12 49:33 efectivamente a nuestro a un rato el Mallorca San Francisco Mestre ha sido convocado esa mañana a los juzgados sino una persona que trabaja habitualmente allí con toda la familiaridad pues lo mismo

Voz 1 49:43 lo que los periodistas de la escénicos muy buenos

Voz 12 49:46 ven pasa aquí no está en una auténtica encerrona pues si la obligado a entregar el el el teléfono móvil en Europa Press han llevado según dice la agencia ordenadores a la periodista ha intentado contar

Voz 0313 50:00 estar con su abogado no se ha podido esto