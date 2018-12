La Ventana (11/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias

Voz 2 00:08 pero esa media está en Bruselas en el marco de una minigira exprés en busca de respaldo después de que ayer recordemos tuviera que aplazar la votación sobre el acuerdo del Brexit Griselda Pastor con quién se va a reunir Ivonne que se va a encontrar en principio buenas tardes

Voz 0738 00:22 hola muy buenas tardes pues tres Andilla acompañada de una delegación considerarle acaba de llegar a la sede del Consejo Europeo es su primera cita aquí en Bruselas donde la espera el presidente de esta institución Donald Tusk después sobre las siete y pico se reunirá con Juncker el mensaje a priori es coincidente no hay nada que se pueda renegociar en el texto oficial pero sí se puede intentar buscar alguna interpretación que la pueda ayudarnos sabemos si este será el final de la reunión no si van a intentar Pacer alguna otra propuesta es la previa a la reunión de jefes de Gobierno vienen el jueves tendrán que volver a hablar del Brexit será francamente ese el día en el que podríamos confirmar que es lo que hay sobre la mesa

Voz 2 01:04 Griselda más noticias a esta hora Ester Bazán el Gobierno no va

Voz 1454 01:06 a adelantar las generales por el resultado de las andaluzas y ha pedido a ciudadanos que no se acerca a la ultraderecha ha sido en respuesta a la de la vicepresidenta en el Senado donde también ha dado otra negativa cuando se le ha preguntado si el Gobierno tiene ahora encima de la mesa el ciento cincuenta y cinco la Fiscalía a primera hora de la tarde ha abierto una investigación sobre la supuesta pasividad de los Mossos en los incidentes de este fin de semana en algunas carreteras el sindicato periodistas de Baleares condena la entrada y registro en dos medios de comunicación de Mallorca a raíz de la publicación de una información periodística sobre una macro causa relacionada con la Policía Local de Palma esa información de Peter charla Collado

Voz 3 01:41 desde el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares

Voz 1733 01:44 han calificado de ataque aberrante a la libertad de expresión y al secreto profesional que protege la Constitución y es que agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press también en la sede del periódico Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Okur SAC con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística varios agentes una secretaria judicial han entregado en la redacción en la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso bursátil que entregase cualquier documentación sobre la macro causa de la Policía Local los agentes han requisado varios teléfonos móviles ordenadores y documentos con el objetivo de determinar el origen de una filtración

Voz 1454 03:06 Ciudadanos evita asumir responsabilidades por las supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos su portavoz Ignacio Aguado ha responsabilizado al PSOE de esa localidad con el que gobierna en coalición los socialistas y el resto de partidos de la oposición exigen respeto habilidades a la formación naranja escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos a los portavoces de PSOE Podemos sin PP Ángel Gabilondo Clara Serra Enrique Ossorio

Voz 6 03:28 también asumimos el coste que tiene gobernar un allanamiento en coalición tienes que asumir también que la Concejalía en este caso el Partido Socialista se han hecho mal las cosas te afecta como alcalde

Voz 7 03:37 si alguien ha hecho algo mal aunque sean de personas del Partido Socialista pues que cumpla con la responsabilidad que compete

Voz 0720 03:46 de que ciudadanos que llegó a supuestamente a regenerar la política pues acabado copiando las peores prácticas las más viejas las más corruptas del Partido Popular me parece lamentable a mí no me extraña que esto suceda en ciudadanos pero me parece penoso el discurso que han tenido aquí de regeneración y luego donde han gobernado pues que haya sucedido

Voz 1454 04:06 la Comunidad de Madrid va a regular y endurecer las condiciones para los marco eventos de Navidad fin de año y Reyes el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que recoge entre otras cosas que los ayuntamientos que acoger esas fiestas tengan que remitir un informe vinculante en materia de seguridad el presidente Ángel Garrido

Voz 0177 04:21 partido ahora será obligatorio un informe vinculante por parte el Ayuntamiento que determine que ese tipo de macrofiestas se pueden celebrar con absoluta seguridad en estos recintos lo que queremos es bajo setenta y pide subsidariedad que aquí de administración que está más cercana a los locales que están tu propios en su propio municipio sean quién emita un informe vinculante para que se celebren con la medidas cuida que merecen todos los ciudadanos

Voz 1454 04:42 los nacimientos cayeron casi un ocho por ciento en Madrid durante el primer semestre del año según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística son dos mil trescientos menos

Voz 1915 04:50 en el mismo periodo de dos mil diecisiete también descendieron las defunciones un uno y medio por ciento tenemos catorce grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0230 05:07 en ese

Voz 21 08:33 vamos quinientos años haciendo el mejor Tour Jijona la cuna del turrón

Voz 22 08:44 usamos

Voz 0230 08:45 que va

Voz 0801 08:47 sí

Voz 23 08:49 hemos estado explicó si la inteligencia es tan difícil de definir quién no pone a nadie de acuerdo nosotros preguntamos a los oyentes quién es la persona más inteligente que conocen porque

Voz 1104 09:01 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos

Voz 8 09:03 lo que quieras en el cual del programar el seis ocho uno cero uno seis siete tres y en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro Serra

Voz 12 09:15 no lo contamos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 24 09:19 el Faro con Mara Torres yo os digo que va a ser un par de nivel Cadena SER

Voz 19 09:30 Nuestra patria una marca rojos azules

Voz 25 09:52 no

Voz 26 10:10 ciertamente es un lenguaje

Voz 12 10:11 hay que parece que esté llamando

Voz 26 10:14 su reacción era yogures

Voz 1104 10:19 el parecido poco equipo cuando hacia la presión descoordinada es San de rara pero estamos todos y todas no María García hasta yo lo veo hola Pilar de Francisco también estoy Urriaga con el desafío estamos Roberto y un servidor lista secundarios también Sony Martínez también pues no hola estará atacando a Podemos ya podemos arrancar Goya

Voz 0230 10:44 veces con las noticias del día se nos pasan noticias verdaderamente importantes ayer por ejemplo se nos pasó esta noticia de las dos monjas que han robado medio millón de dólares para jugárselo en casinos en Las Vegas en viajes y nos parece bien porque si moja no tienes apego a las cosas materiales y dar un palo de medio millón de dólares

Voz 4 11:07 ya en las máquinas la hermana Margaret creo perdí la hermana Aldana Chan bueno más cosas de aquí vamos con cosas que venga

Voz 0230 11:20 la portavoz del Gobierno catalán El día desmentido todo todo como concepto desmentido todo mediante un sortilegio la vía eslovena no existe sólo la vía catalana que es pacífica al Gobierno catalán nunca discutido que la policía catalana Gabino mal su trabajo si el Gobierno de España quiere reunirse en Barcelona en Consejo de Ministros que se reúna y nunca se ha dicho que eso sea una provocación tantas cosas ha desmentido que casi le cambia el nombre a su president le ha llamado presidente que en realidad le llama president Torra Torra

Voz 1104 11:53 si siguen por Torra Farràs

Voz 0230 11:58 el president Torra que en realidad cuando animó a los catalanes a seguir a los eslovenos con todas las consecuencias se refería sólo las consecuencias buenas no a las consecuencias malas hoy ha sido un intento de rebajar la tensión después de los últimos días de mirarse todos con cara de pocos amigos el chaval están volando aeropuerto ayer hubo casi tomate en una librería de Barcelona porque unos individuos de centro hecho en que intentaron impedir la presentación de un libro estaba Pablo Iglesias Pablo Iglesias queda uno de los autores del libro junto con el periodista Enric Giuliana y Pablo Iglesias es el personaje de Marina

Voz 4 12:37 García Marina

Voz 0911 12:40 está es que es muy de Instagram herramienta favorita son los Stories contenido que dura sólo veinticuatro horas ayer mismo estuvo todo el día hay Instagram meando subió un total de dieciocho fábricas en el AVE Pablo Iglesias comiendo bocadillo Pablo Iglesias aprendiendo lenguajes signos como

Voz 4 12:57 ya

Voz 0230 13:00 y cerrando el día Pablo Iglesias en una librería de Barcelona luego veremos qué pasó en esa librería

Voz 28 13:05 vale la votación de ayer en Facebook

Voz 1104 13:13 venga de momento

Voz 12 13:14 twiterías debía no las tutorías con Ted y que denuncia una publicidad engañosa menudo engaño la galleta chiquilina comido dos cajas y no puedo ni levantarme el amigos servidas el embarazo que modifica el cuerpo y sobre esto tuteo todo jingels engordó veinte kilos en el embarazo de mi hijo pues ya va siendo hora de perderlos Paco

Voz 1104 13:38 vamos ahora con Javier

Voz 12 13:41 Tale y su reflexión sobre el cine me encanta cuando en las pelis haya un personaje agonizando y otro le dice aguanta como si en vez de morirse estuviese cargando seguimos con el que tuitera un diálogo que disfruta muchísimo ya verás hirviendo actor es usted estéril y me amigos Obélix no dejó de Rute sabe la naturaleza llega bueno tutorías con twis musical de Piru eres tú el músico que no sabe solfeo

Voz 29 14:14 usted profundo eh

Voz 30 14:16 en

Voz 1104 14:19 oh

Voz 31 14:21 desde ahí

Voz 27 14:33 vale

Voz 31 14:47 sí

Voz 4 15:09 bueno sí hombre sí sí sí

Voz 27 15:15 guitarra veinte años

Voz 32 15:16 no

Voz 4 15:24 la gente cantando en el coche ahora sí estaremos entre las rutinas con las que según del planeta diariamente y de los que no sirve para pues esta contando la Cadena Ser una historia de las que se ven en la tele en una

Voz 0230 15:43 serie piensas madre mía estos americanos que fantasía tienen

Voz 4 15:46 política delito poder dinero luego

Voz 0230 15:49 la gente se apuntan el Flix escuchamos la SER les cuenta hoy que fueron los jefes policiales más cercanos al ex ministro Fernández Díaz quienes autorizaron el supuesto uso de fondos reservados para quitar la Bárcenas sin ninguna orden judicial por medio los documentos que podían comprometer al Partido Popular fíjate que bueno el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó fondos reservados para intentar destruir pruebas que comprometían al Partido Popular en la comisión de delitos hay que escucharlo con banda sonora

Voz 34 16:23 la serles cuenta hoy que fueron los jefes policiales más cercanos al ex ministro Fernández Díaz quienes autorizaron el supuesto uso de fondos reservados para ponerla a Bárcenas

Voz 35 16:35 y que el promedio momentos que podían comprometer al Partido Popular

Voz 0230 16:43 una historia fantástica esto es buenísimo fondos reservados para organizar una operación lógicamente ilegal

Voz 4 16:52 para robar a Bárcenas a Luis Bárcenas documentos que comprometían al Partido Popular que a la sazón gobernaba dicho de otra manera es cosa mayor mayor

Voz 0230 17:03 escuchamos el relato de nuestro compañero Miguel Ángel Campos lo que resulta sobrecogedor sobrecogedor además del relato en sí es que nos hemos acostumbrado a que esto pase desapercibido esto forma parte del paisaje vamos a poner fragmentos de este relato vamos a hacer un ejercicio como el que pedía

Voz 4 17:21 en Hora en el juego

Voz 0230 17:24 no acabe la frase cuando acabe cada frase cada fragmento de la noticia X

Voz 4 17:28 todo lo normal es que los oyentes también pueden hacerlo desde luego

Voz 1104 17:38 Ignacio mucho en el podcast

Voz 0230 17:41 Bono como nunca lo acabamos de siempre

Voz 1104 17:45 no

Voz 0230 17:48 hay que escuchar la frase hay debate hay que escuchar la frase prestar atención porque vamos a a hablar de delitos cometidos es de un Gobierno

Voz 4 17:57 no cuidado con esto ya al acabar la frase decimos lo normal vamos allá

Voz 1552 18:04 las fuentes consultadas por la SER afirman que en las decenas de documentos encontrados sobre la autorización de gastos para destruir pruebas que perjudicar al PP

Voz 0230 18:15 todas las democracias del Ministerio del Interior gasta dinero en destruir pruebas que perjudiquen el PP es un concepto que se tiene destruir pruebas por eso los ministros los presidentes las vicepresidentas del Gobierno también dicen siempre apoyamos que la Justicia investigue caiga quien caiga mientras tanto destruye pruebas vamos a escuchar otro fragmento quién firmaba la autorización de estos gas

Voz 1552 18:40 figuran las rúbricas del ex director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino así como las de varios de sus colaboradores más directos en la policía patriótica

Voz 1104 18:51 todos

Voz 0230 18:51 los países democráticos y organiza una policía patriótica

Voz 4 18:55 lo que no es la que se ve que no lo son

Voz 0230 18:59 no es otra se dedica a destruir pruebas que perjudiquen al PP en todos los países por ejemplo la policía patriótica de Uruguay destruye pruebas que perjudica al PP también pero no solo destruyen no son sólo así como llama a Abidal

Voz 4 19:17 no no constituye Arturo Vidal construyen también construye

Voz 0230 19:25 pero también construyen y construyen esta policía patriótica construye pruebas que perjudiquen a los

Voz 1552 19:30 más el grupo encargado de distintas operaciones discutidas en Cataluña o de derribar adversarios políticos como podemos cuando Fernández Díaz era ministro del Interior

Voz 4 19:40 lo que todas las democracias no hay dinero para derribar a Podemos en todas las democracias en Noruega

Voz 0230 19:49 pues hay una partida que pone derribara Podem

Voz 4 19:52 no no mucho

Voz 0230 19:55 pues la Policía muchos policías lo ponen en su DNI

Voz 4 20:00 el el Documento Nacional de Identidad Juan

Voz 36 20:03 los figura como profesión la de Administración Pública y en el de Doña Sofía un sencillo sus labor

Voz 4 20:09 en el templo

Voz 0230 20:13 esto es lo normal de verdad en el DNI de estos policías figura gestión de pruebas es un oficio sesión de pruebas se fabrican

Voz 4 20:20 no se destruye vamos a las rutinas hay una acción

Voz 0230 20:26 esta rutina poselectoral diaria andaluza el candidato del Partido Popular Juan Manuel Moreno Bonilla va repitiendo cada día el mismo mensaje

Voz 8 20:35 eso resultó son claro son niños

Voz 7 20:38 vida

Voz 0230 20:39 claro son híbridos el de Ciudadanos Juan Marín se hace el remolón

Voz 37 20:43 el señor moreno me imagino que habrá hablado con con el mismo porque conmigo todavía no

Voz 0230 20:49 Susana Díaz transmite mensajes de supervivencia son mensajes que vais vais a comprobar que parecen proceder de un ensayo ante el espejo ensaya es la frase a ver cuál te queda mejor fórmula uno porque este partido no lo va a poner de rodillas

Voz 8 21:02 Ariel Fórmula dos al PSOE en Andalucía no lo va a poner de rodillas a nadie

Voz 0230 21:06 luego pues eliges en cambio el candidato de Vox Francisco Serrano está silencioso se da que una paradoja los de Vox que son de natural ruidosos están callados ahora en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos hacen como que Vox no existe no están y quién recuerda cada día que existe boxes Susana Díaz

Voz 38 21:25 hoy si el PP y Ciudadanos cree que ellos sólo pueden aprobar un presupuesto es evidente que no cualquier votación requerirían el Parlamento de Andalucía el apoyo de Vox

Voz 0230 21:35 seguro que sabéis que anoche en una librería en Barcelona un grupo de encapuchados intentó hecha encapuchadas interrumpió el acto de presentación de un libro un libro de conversaciones entre Pablo Iglesias y el periodista Enric Juliana a Iglesias le gritaron entre otras cosas Rapa maricón al señor facha si los dos cosa así podrían parecer contradictorios pero yo creo que en el mismo al señor facha se le escucha decir eres un maricón con un punto de tristeza como si lo supiera mal en el inicio son dos segundos Le grito lo grita dos veces en el inicio lo grita con cierto pasmo pero en dos segundos se viene abajo es como al final había como una melancolía

Voz 1220 22:17 de eso sí

Voz 0230 22:19 como parece que les da pena que se pierda un hombre para la vamos a escuchar a Pablo Iglesias esta mañana con Josep Cuní en Catalunya

Voz 39 22:27 la gente que que el proyecto político de Aznar está generando es que en dos mil dieciocho en Barcelona un grupo de tipos encapuchados puedan insultar a alguien llamándole maricón o diciendo Viva Franco creo que eso eso es peligroso para para nuestra democracia

Voz 0230 22:44 hace unos días también en Barcelona estaba dando un mitin Manuel Weitz el candidato a la alcaldía de Ciudadanos y unas personas trataron de impedirlo con gritos y abucheos valles decía con los silbatos de fondo lo esa oir no nos hacen miedo

Voz 40 22:58 Iker trata de impedir el debate pero a mí nosotros

Voz 0230 23:06 no los hacen miedo un poco gran Isaías esto lógicamente cada protesta cuando lo impiden expresarse pero tal vez podríamos hacer una cosa cuando suceda esto con Pablo Iglesias telefonear a Manuel Valls y cuando le pase a Manuel Vance telefoneó a Pablo Iglesias el partido contrario esto es a los partidos contrarios a otros eh cuando pasa en la tienda de los padres de Albert Rivera telefonear los al otro partido al Partido Popular o al Partido Socialista cuando pasan las sedes del Partido Socialista telefonear vamos al otro a Ada Colau yo qué sé a otros no pero llamar a los contrarios como dice esta no

Voz 1220 23:44 Nadia porque esto porque hay que recordar que la democracia

Voz 0230 23:46 insiste en defender la libertad de expresión del otro del otro es un truco esto porque si todos defendemos la del otro Alcer todo fue otro se garantiza la de todos usted es como la ley de gravedad de los planetas

Voz 4 23:59 estas no se caen ninguno porque todos tienen gravedad

Voz 0230 24:04 aguantan los unos a los otros un truco que tienen los planetas para no

Voz 19 24:17 bien

Voz 0230 24:26 capítulo de fiestas y alegrías el ministro de Fomento José Luis

Voz 29 24:30 hola

Voz 19 24:39 he tenido un momento desconcertante hoy

Voz 0230 24:42 diciendo aquello que decía José Mota en sus chistes hace muchos años y hay que ir se va a pedir Pana esta era una broma lo ponemos en antecedentes a millennials que hacía José Mota parodiando una serie de televisión Los vigilantes de la playa

Voz 1 24:58 suponía que había un socorrista escéptico

Voz 4 25:02 que decía si hay que ir se va pero ir

Voz 1220 25:06 pues algo parecido respecto del Consell

Voz 0230 25:08 jo de ministros que quiere celebrar Pedro Sánchez en Barcelona ha hecho hoy el ministro José Luis

Voz 19 25:22 cada día la misma bueno para rato

Voz 0230 25:24 dicha al Consejo de Ministros que se anuncia para el veintiuno de diciembre en Barcelona dicho esto hay que valorar si las cosas

Voz 42 25:31 o bien consiguen un resultado positivo si no lo consiguiente tampoco acabo de entender en ninguna

Voz 1104 25:37 llamamiento

Voz 0230 25:39 la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que si sin ninguna duda en una expresión imposible porque duda ya estaba la de diablos es como cuando se usa la expresión que no te quepa la menor duda lo primero donde tiene que caber es una expresión que sugiere tapar bien todos los esfínteres la nariz los oídos para que no quepa ni la menor duda somos el Gobierno

Voz 0385 26:00 también de Cataluña Barcelona es una gran ciudad España estaremos allí para sacar adelante como en Sevilla problemas de orden del día que teníamos previsto alguna cuestión que estará relativa también a Cataluña pero esto es así no se va a modificar de ninguna la abuela

Voz 0230 26:18 de ninguna de las maneras la mejor frase de del diputado del PNV Aitor Esteban que dice a mí que me cuenta

Voz 2 26:24 pues el Gobierno sabrá qué es lo que tiene que ver si es que tiene que ir o no a ser un ministros a Barcelona yo no tengo nada que decir con respecto a esos

Voz 0230 26:34 en este sentido el PNV probablemente recoge el sentir de una gran mayoría de españoles

Voz 1104 26:40 como es toda la tensión

Voz 0230 26:41 a mí la distensión va por horas a veces hay quién se precipita apoyar algo en un momento de tensión luego ya estás en distensión y te quedas un poco fuera de juego la presidenta andaluza Susana Díaz ya estaba felicitando al Gobierno por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 38 26:54 quiero mandar todo mi apoyo al Gobierno de España que en el día de hoy está anunciando que no va a permanecer impasible incluso que no descartan la aplicación del ciento cincuenta

Voz 0230 27:05 caché ya la han descartado horas te a este asunto fuera de juego a cada cual pasa el rato como quiere noticias para pasar el rato cosas de muertos que ya llevamos unos días con ellas el sorteo de una cesta de Navidad fúnebre la cuenta Mary

Voz 1915 27:19 pues sí es es el titular que encontramos en el Faro de Vigo sorteo de una cesta fúnebre de Navidad la Empresa Funeraria Ourense ha tenido la idea de cambiar la tradicional cesta de mimbre por un cajón de pino y ahora cada vez que pasas por su establecimiento pues pues ver un ataúd cargado de botellas una televisión una termómetros

Voz 1104 27:35 a lo de dentro usted una cafetera

Voz 1915 27:38 tienes jamón bueno para conseguir el contenido de esta de esta fúnebre cesta de Navidad los interesados pueden comprar la rifa por diez euros y la cesta está valorada en mil novecientos noventa

Voz 1104 27:48 a dos hombres no haber perdido termino eh

Voz 1915 27:59 esta noticia ha dado a conocer porque el periodista Paco Sarria ha publicado la imagen en Twitter pero ya ha salido el dueño en declaraciones al Faro de Vigo para decir que nadie se ha sentido ofendido por este ataúd ahí puesto y que por cierto no se vende el ataúd vale no va Intrum no va incluido en el en el precio que era una manera original de presentar los productos que el ganador se le entregaran todas las cosas debidamente empaquetar

Voz 4 28:21 las

Voz 2 28:29 Especialistas secundarios bueno hoy de que me quiero dirigir a la gente antes que viven en Madrid y en especial a los que estáis en esta mesa que soy hay unos cuantos que viven en Madrid seis de menos algo

Voz 43 28:40 hoy martes no echas de menos a los argentino

Voz 2 28:43 Nos queda quedan todavía le queda todavía esta mañana dos que iban con la con el gesto de la victoria el sonreído miles y miles de argentinos que venir Libertadores claro porque los que lo

Voz 0801 28:59 digo bueno pues amigos para muchos madrileños la estancia de tantos argentinos de golpe pues se ha dejado ha dejado huella un estas personas es Javier Martín Javier buenas

Voz 44 29:08 hola muy buenas tardes qué tal bienvenido La Ventana en tú eras ciudadano de Madrid verdad que madrileño de almendra

Voz 45 29:17 menos dentro de hueso del hueso

Voz 44 29:20 vendrá mira pero además de los pocos madrileños que tiene siete apellido madrileño El niño fue decirlo sonó ahora Martínez Morcillo Castelli garra día Pérez

Voz 1104 29:36 ahí están los tienes lo mismo

Voz 0801 29:42 bueno nos contabas antes fue la antena Javi que echas mucho de menos a los argentinos

Voz 1104 29:46 el como Pilar mira muchísimas me siento una vacío

Voz 44 29:49 dentro que un ciervo disecado del dicho esto ha sido un poquito

Voz 27 29:53 que le ha

Voz 44 29:59 ver si linda serie que practicado sin argentino como Kimi cambio por ejemplo en el futuro quería viste quiero ser sirio estipula Torrente conmigo y criticó que te hace la vida imposible si me aprendía todo paso conmigo cosa que no te gana que tira la gente mira como quiere mira con otros ojos y loco

Voz 27 30:24 con

Voz 44 30:26 Ketama pega me pagaba más sueldo más aumentó el sueldo mil nuevas luego no existe como la mina

Voz 27 30:34 la mina

Voz 44 30:37 ha cambiado el maravilloso coro Paco

Voz 27 30:40 que vaya Tour oye Arbeyal

Voz 44 30:46 hay una que no de verdad me ha cambiado la vida hasta la personalizar de sentirme más

Voz 0801 30:52 es el tema que interesa lo siguiente es porque lo llamado para que te hiciéramos un favor verdad

Voz 44 30:55 así no es verdad yo ahora me me me argentino total

Voz 1220 31:00 sí voy a seguir así ya toda la vida me instalar en la guerra

Voz 44 31:03 el argentino ha sido una pena porque los argentinos siempre tiene una entonces a ver si puede abrir teléfonos vosotras que tenéis que la gente propongo que te proponga mensajes de voz me parece bien si lo que queráis gente que siempre es lo mismo no se nombre apodo puedes no hortaliza un animal no por ejemplo Palomero Iturriaga eso sería no

Voz 0801 31:37 tenemos ya tenemos mensajero contestadas de parece bien que vamos a escuchar críticas comentando sirve al bueno venga a ver

Voz 4 31:45 por si te parece bien este Javier Javier Martínez

Voz 46 31:49 hombre Maika repetitivo hecho giras Javier Martín raro

Voz 1104 31:54 es Palate no

Voz 46 31:58 con cabrón

Voz 44 32:00 no soy calvo

Voz 1104 32:03 a ver si quedamos Martín

Voz 44 32:05 caliente caliente

Voz 46 32:08 Javier

Voz 44 32:11 Brown celebrando

Voz 46 32:13 hay que agotar ajustamos Javier caliente vamos bien vamos

Voz 22 32:21 el plan El Flaco el cabrón Martínez

Voz 44 32:24 correcto

Voz 27 32:33 a la cárcel

Voz 1104 32:41 bueno pues Francino nos te fuiste

Voz 4 32:48 de

Voz 2 37:54 aquí seguimos siendo todo por la radio turno para nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco

Voz 54 38:00 no

Voz 0230 38:05 muy

Voz 1104 38:07 pero no fue muy buenas noticias además era una vida la Navidad esta bajada el metro y un punto venía con muy jersey navideña me han dado allí a moda bueno

Voz 1915 38:25 pues preciosos paz y amor en todos los canales incluido el de Alberto Chicote

Voz 1104 38:30 nada que ver el cocinero de la tele que conocemos bien

Voz 1915 38:35 más doscientos trece mil seguidores haga no tiene ahí su es su gente Ia fuese es que es un ser de luz osea es otra persona Él es un duende concita Ador te enseña sólo hacer el bien a cómo organizar tu nevera todo cosas positivas por ejemplo el queso curado pues siempre guardarlo en la nevera escuchan

Voz 33 38:55 conserva refrigerado también tiende a ascender

Voz 12 39:00 los

Voz 33 39:02 hay una que será con una tapa yo personalmente prefiero guardarlo siempre frío y sacarlos con el tiempo necesario y antelación para consumir

Voz 19 39:14 bueno

Voz 1104 39:15 ha añadido yo también porque en Youtube

Voz 1915 39:18 Simón es más conocido como Dj como remezcla este truco truco pero bueno poco a poco se va haciendo un nombre como cocinero en Youtube poquito a poco eh que hay mucha gente que empezó antes bueno de Concerto el pollo Gay hetero empezó él en una ristra de cocineros de Youtube poquito a poco estoy pero sí es muy rica receta mención especial también esta semana a la youtuber esa TV blogs que ya tiene treinta mil seguidores es una youtuber ha sido cruelmente insultada esta semana por compra ha hecho algo horrendo comprar material escolar siendo mayor de treinta

Voz 1104 39:51 años horrible osea puede una persona adulta comprar boli cuatro no puede la gente se ofende

Voz 1915 39:59 la insulta por Internet que ha hecho esta youtuber pues agravado otro Ovidio reconociendo se me ha pasado el arroz no puedo comprar cuadernos de patrulla canina y ha ido por su casa recolectando bolis lápices de Ikea ya que no puede comprar ya ha cambiado en los cuadernos de Di Bush pues por los sobres de la factura luz muy útil también para siempre

Voz 55 40:18 no te vas a limitar a bolis negros y azules por qué porque es como vienen los bolis de publicidad también es posible poder usar cosas que te dan en bodas bautizos y comuniones yo por algún motivo alguien me dio este boli en una comunión aprovechar también es coger lápices de Ikea otra acción son los sobres de la factura de la luz aquí no desaprovecha las campañas electorales porque ahí nos llegan sobres para aburrir osea todo eso yo ahora que sé que a partir de los treinta no puedo comprar material escolar bien guarda editó para hacer libretas hasta luego

Voz 1104 40:51 claro es que la gente se ofenden no desmotive a quién se le ocurre comprar material escolar mayor de treinta claro

Voz 1915 40:57 además reciclar papeletas electorales a hacer libretas está muy bien esta iniciativa quién dijo que el voto es un voto útil calla bocas esta iniciativa

Voz 1104 41:06 estáis

Voz 1915 41:08 más canales Living postureo es un canal de comedia que saca a la luz una afición secreta de los hombres de bien

Voz 0230 41:14 no vestirse de mujer en la intimidad

Voz 1915 41:16 que tu familia no te descubre uno de ellos han creado un dispositivo que te avisa cada vez que alguien está cerca es el web

Voz 0230 41:24 alerta dotado de una avanzada tecnología el dispositivo Wife Alert se activará siempre que tu mujer se aproxime a la casa

Voz 24 41:31 me encanta vestirme con la ropa de mi mujer pero no quiero dejar de ser un hombre de familia formal por supuesto no quiero que el partido porque este realmente no soy yo tu mujer Spain a ver Rivera Pablo Casado Santi Abascal pues esto lo usan los mejores porque es que se mujer no es malo sino te envía con Wife Aller puedo ser un hombre de derechas con ideas conservadoras y aún así no renunciar a ciertas casetas

Voz 1104 41:56 también es capaz de detectar se llaman Kanter lo dicho mal para quién quiera comprarlo

Voz 1915 42:01 esta Navidad celo pues para irse de los Reyes Magos es la nueva tendencia lo punto si todos los infló rancias lo usan está atestado otro canal experto animal más de ochocientos mil suscriptores Amigos de los Animales este canal no sábado los verdaderos mandamientos que le entregó Dios a Moisés los que de verdad hacen que el ser humano garantice su supervivencia es los diez tips para llevarse bien con tu gato

Voz 56 42:28 a uno el castigo y apuesta por el refuerzo dos no lo mires fijamente tres jugaba con cuatro no les a rincones ni se espera a que se acerque a Freddy para animarlo cinco no les molestes cuando duermes seis no lo interrumpa cuando haya a su caja de arena siete Nole tira es de la cola ocho no lo cojas por la piel del cuello nueve respeta su rutina y sus horarios pieza aprende su lenguaje Éstos son los pequeños detalles que hacen que muchos tutores creen que sus felinos les atacan sin razón o que no entiendan porque sus gatos los odian tanto hasta la próxima expertos

Voz 1915 43:02 para que no Tata que no lo mire a los ojos no les molesten mientras duermen no te pongas que también te vale si tiene reglas doble

Voz 1104 43:11 a muchos no les tienes el rabo también esto te vale también para todo lo que pagan es decir mundial ya no sé porque es horario infantil

Voz 1915 43:23 bueno y por último ya han salido los diez vídeos más vistos de Youtube de este dos mil dieciocho bueno aparte de colgados de claro no entro ahí porque es que sino

Voz 1104 43:33 te va fuera es monotema

Voz 1915 43:36 está por ejemplo la despedida temporal del rubio la canción Come Meldonium los vídeos de OT se ha colado un monólogo el de Iron Play un youtuber que tiene más de once millones de suscriptores en el que habla de cómo se comporta la gente en los cajeros automáticos así

Voz 0485 43:53 luego están los misteriosos los que no sabes que está haciendo pero llevan ahí media o gente que empieza a ella teclear pi pi pi pi no para de escucharse pitido venga saliva recibos justificante mete la tarjeta la saca billetes pieza pero que está haciendo por el amor de Dios pero después de veinticinco minutos estúpidas pero te está haciendo ha hackeado el cajero y está viendo Netflix sea puesto una seria eh

Voz 1104 44:19 bueno hay que entenderle el pobre en media hora

Voz 1915 44:23 ya pues cualquier cosas influyen muchas experiencias extremas pero bueno pues felicidades ahora un play por colarse en esta ley

Voz 1104 44:30 sí bueno

Voz 1104 44:38 bueno venga cuando habláis todos que no pase que no venga vamos a saludar a nuestros dos concursantes de hoy es un clásico Alberto ya está en la séptima semana Alberto qué tal

Voz 1220 44:56 hoy Alberto te avisa que tiene un contrincante duro simplemente te voy a dar un dato ex jugador o era jugador de baloncesto

Voz 1104 45:03 para que te lado es bueno no no es de Bilbao no no de Madrid se el gran gran jugador exjugador estudiantes Paco García hola hola buenas tardes el colegio estamos todos los artistas él dice Hinojosa mira el honor de los vale

Voz 1220 45:25 haces Tristan está en tu mano Paco así estamos vamos a ver si que tú puedes estudiar ese padrino o madrina Paco elige yo Toni Toni muy bien pues con Toni y a ver todo con quién te quedas pues me quedo con Carla ahí estábamos larga trayectoria junto venga Paco empezamos contigo dale

Voz 1104 45:47 que intervenga mucho hoy es once

Voz 1220 45:49 once del doce once de diciembre vamos a empezar con algo fácil Paco multiplica me once por doce

Voz 57 45:57 ciento veintiuno no

Voz 1220 46:00 hoy madre empezamos mal ciento treinta años vino a ciento treinta y un lado te has que sigamos con algo más difícil de recuerdo que tiene esa tonic cuando todo se lo sabe sigamos con algo más difícil ordinal

Voz 58 46:15 de ciento treinta y uno

Voz 57 46:17 ordinal

Voz 1104 46:21 os dirá de si eso es inmoral o caro es de veintiuno treinta y uno de ciento treinta años quién es Toso

Voz 1220 46:32 estos estudios se pega un test si ciento treinta y uno centésimo trigésimo

Voz 1104 46:41 pero has hecho a casi

Voz 1220 46:46 Paco la verdad es que te ha tocado te ha tocado temas serio Sara ya esto es algo bastante más difícil o igual no

Voz 58 46:53 el día que día comenzara

Voz 1220 46:57 el siglo a ciento XXXI

Voz 0230 46:59 te pasas con

Voz 1220 47:01 desde el Estudiantes te va a ver trece mil cien trece mil cien no trece mil uno a ver esto es una regla para cualquiera cuando empiezan los siglos tienes que multiplicar el número de siglo por cien inquietarle noventa y nueve siglo XX les su más Le multiplicas por cien te sale dos Michael le quitas noventa y nueve en mil novecientos uno vale lo mismo

Voz 1104 47:28 si quiere vale venga pregunta dejémonos de número

Voz 1220 47:32 los Paco el venga tú no no te vengas abajo como si hubiese fallado los tres primeros tiros dejémonos de números y vayamos con letras cuál es la vocal que más se usa en el castellano y si no te voy a dar pistas cuál es la vocal que más se usan el castellano no pueden ser dos sólo pueden ser dos y no no es quizás la que has pensado primero por porque siendo dos

Voz 1104 47:59 correcto la ahí luego la cuál es tu estás muy fácil ante una idea es lógico no parece como que la como que está más presente la y al final los vocales

Voz 1220 48:16 Ansón sonante te preguntaba por la vocal que más se usa cuál es esta es la consonantes que menos seus

Voz 1104 48:24 esta será la W correcto y luego laca W K vale pregunta a vivir hoy hoy sería el cumpleaños de Carlitos Gardel de Carlos Amigo bueno savia está que sí

Voz 1220 48:42 no hay dudas sobre su año de nacimiento y también donde pintó sobre dónde nació Se barajan dos opciones vale dos opciones de países uno es un país sudamericano que no es Argentina y otras un país europeo te voy a dejar que Bigas un país sudamericano y un europeo me vale con que acierte es uno de los dos vale pues hubo joe que está calentando eh

Voz 1104 49:08 se está calentando está sintiendo el señor es cómo murió este mito del

Voz 1220 49:15 las jerga exactamente no sabe cómo murió cómo murió este mito del tango Carlitos Gardel tres opciones en un accidente de coche en un choque de aviones o en Paris bailando el útil votando la patria del coche o en un choque de aviones en el aeropuerto de Medellín oye sepas que tienes dobles sí que de momento vale a ver pregunta doble venga vale doble doble vida Finlandia ha sido elegida como el país más feliz del mundo

Voz 1104 49:51 a eh

Voz 1220 49:54 qué Sabra reía poco a poco vamos sabiendo las claves de su felicidad ahora el último secreto desvelado ha sido este ballet tres opciones las saunas mixtas beber en calzoncillos beber alcohol en calzoncillos pero es una felicidad sí sí seguro bañarse en ríos helados que bueno está ya lo sabíamos

Voz 57 50:18 la más rara ya en la segunda barrera salvas mixtas clara

Voz 0230 50:26 no

Voz 1104 50:26 a ver si lo raro en algo de beber que se llama os lo voy a decir se llama en este acto se llama cansar eh vale pero claro el punto de vista eso merece una explicación a pie es verdad jurídica

Voz 1220 50:44 en un país lo es es independiente desde mil novecientos dieciocho añitos cumple el día catorce cien años como República pero de que se independizó ahí por mil novecientos dieciocho los dos OCI tres opciones del Reino sueco que lo tienen pegado de la Rusia bolchevique se detenía además yo quiero

Voz 1104 51:06 por qué dice Down Jons depende del P

Voz 57 51:13 siempre nos queda la Rusia

Voz 1104 51:15 dos de las Rusias y por último pregunta era muy elaborado

Voz 1220 51:20 esta va a ser complicado pero bueno tú eres Juan Paco se abre el telón y salen todos los personajes de Barrio Sésamo borrachos

Voz 1104 51:28 al menos siete pies que no estaba borracho mixta

Voz 1220 51:37 van andando y encuentran un puente todos los borrachos dice Epi como soy el único que está en condiciones voy a cruzar primero el puente hice un hay peligro pasáis los demás empieza a cruzar el puente ya parece una mano gigante de repente que le tira del puente eso está Netflix se como se llama la película te recuerdo que Epi Epi va primero iba sin beber osea que está de una determinada forma y luego apareció una mano una mano enorme así de la nada ir agarra y es una peli de una

Voz 1104 52:14 diga

Voz 4 52:16 yo no tengo es buenísima estás por ahí

Voz 1220 52:19 cómo te has dormido bien no iba primero vale como va no ha debido sobrio vaso ya no vale pues ya tenemos el pisó abrió primero no es sobrio oprime no vale odio ya parecía una una mano que recoge Le tira como sea más Episodio I

Voz 1104 52:39 a ver si bueno esto ha sido seis de diez tú vamos a ver vamos a ver todo vale venga hablemos doble venga a ver si te has enterado de los dos

Voz 1220 53:07 es que inician los siglos Alberto

Voz 1104 53:09 cuando comenzara el siglo cuarenta y tres

Voz 59 53:13 vale pues a cuarenta y tres por ciento se cuatro mil trescientos menos noventa y nueve doscientos uno

Voz 1220 53:19 correcto antes hemos preguntado a tu adversario al gran Paco cuál es la vocal en cuál es la vocal más usada ahora yo te pregunto cuál es la menos usada

Voz 29 53:34 sería por Ramos sabes

Voz 0230 53:36 el francés

Voz 1104 53:39 la sí

Voz 1220 53:42 les hemos preguntado a tu adversario pues la consonantes menos usada pero cuál es la más usada ojo

Voz 57 53:53 no dudó entre dos

Voz 1220 53:56 Tales

Voz 57 53:56 entre la fe y la ese vas

Voz 2 54:00 no sé si no digo que vocales se dinero de otros hospitales eh

Voz 1104 54:05 la correcto la ese luego la LR y luego la pregunta

Voz 1220 54:12 hoy se cumplen ya seis años del fallecimiento de Luis es Luis dije por qué he dicho pedazo Volker y chepa de pedazo de actor español en qué película de José Luis Cuerda suelta aquella famosa frase de supongo que me respetara más no no

Voz 57 54:32 me pillas un poco joven

Voz 1104 54:37 las eh

Voz 2 54:39 no es Amanece que no es poco

Voz 1220 54:42 pues a ver si en uno uno en unos días estrena algo así como la secuela no es si es bueno no sé si si si no la secuela más

Voz 1104 54:50 podemos decir cómo se vaya mal esta esperada

Voz 1220 54:52 se cuerda tiempo después pasaron veinte años o anochece es que no es poco

Voz 57 54:58 no he visto el cartel de Berto

Voz 1104 55:02 tiempo después tiempo después con lo vamos a lo noto madre madre en León

Voz 1220 55:10 el mundo en el mundo en el mundo en el mundo punto es vale avale guerra en la familia de Alessandro Lequio por una herencia de tres opciones quinientos millones de euros mil millones de euros dos mil millones de euros normal que se Pelé

Voz 57 55:27 venga la más alta dormí millones

Voz 1220 55:28 dos mil millones si se si es que se ha muerto don Alessandro Thor Lone ya que es familia de Lequio ya dejaba al parecer una pequeña colección de esculturas que dice que en cantidad y calidad se parecen las del Vaticano saque jugada no hace nueve años se lanzó un juego para dispositivos que Lope Eto'o en dos mil doce tuvo mil millones de descargas

Voz 57 55:50 y en el dos mil dieciséis una peli de juego estamos hablando del año

Voz 31 56:00 el domingo leí una entre

Voz 1220 56:02 es también referente a Nacho Vidal en la

Voz 31 56:04 que dijo haber del qué que

Voz 1220 56:07 que lo referente intelectual en este es el del Barça no Nacho Ana Arturo en la que dijo que si no fuese actor porno que haría tres opciones trabajaría con adolescentes trabajaría con toxicómanos trabajaría con políticos a cabo a veces se dedican a lo mismo vamos con toxicómano vamos a decidir bien Berto tío tengan que ultima última antes de la pregunta cuidábamos hace cuarenta y seis años aterrizó en la Luna la última expedición tripulada que ha pisado nuestro satélite

Voz 57 56:41 qué número de Apolo fue el diecisiete

Voz 1104 56:45 te la sabes todo lo sabes todo de verdad bueno última Se abre el telón pregunta Se abre el telón y aparecen tres

Voz 57 56:55 es burros como se llama la película

Voz 2 57:00 es Burt tres burros a sus silencio silencio

Voz 57 57:06 burro

Voz 1104 57:09 ya

Voz 1220 57:11 tribus que es que es que queda dicho tú