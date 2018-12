La Ventana (11/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Partido Popular y Ciudadanos han iniciado ya sus negociaciones después de las elecciones en Andalucía la primera reunión se está celebrando en el Parlamento es dar un par de horas ir a ver qué sale Ana Fernández adelante

Voz 0134 00:18 casi dos horas dura ya estaba primera reunión oficial de PP y Ciudadanos para llegar a un acuerdo sobre el gobierno de Andalucía un acuerdo para el que Ciudadanos ya no establece como línea roja que Marín ostente la presidencia de la Junta y que incluiría también un acuerdo sobre la composición de la Mesa del Parlamento a la reunión asisten además de los candidatos a la Presidencia de la Junta de ambas formaciones Juan Manuel Moreno Juan Marín miembros de las direcciones nacionales de ambos partidos como Javier Maroto y Teodoro García Egea por parte del PP o José Manuel Villegas de Ciudadanos la reunión está teniendo lugar desde las cuatro y diez en una sala donde habitualmente se reúne la Mesa de la Cámara cuando finalice comparecerán en el salón de usos múltiples

Voz 0313 00:57 quién más reuniones Ester Bazán pues en

Voz 1454 00:59 las la primera ministra británica está reunida con el presidente del Consejo Europeo y en una hora y cuarto más o menos se va a haber con el presidente de la Comisión no hay nada que se pueda renegociar en el texto oficial es el punto de partida aunque sí se puede buscar dicen la interpretación que pueda ayudarla recordamos que la votación del Brexit en el Parlamento británico estaba prevista para esta noche pero fue aplazada ayer el jueves y el viernes hay en Bruselas cumbre de jefes de Estado y de agobio

Voz 1454 01:24 confirma a la Audiencia Nacional la existencia de la Operación Kitchen en un escrito que ya ha presentado a la Audiencia Nacional señala que el dispositivo duró dos años Ana Terradillos buenas

Voz 0808 01:32 tardes buenas tardes si en un escrito que la policía ha presentado ante la Audiencia Nacional el ministerio reconoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y también agentes de la Comisaría General de Información además de colaboradores añade este escrito que recibían dinero de forma periódica a cambio el de información en este documento Interior confirma además que ese dinero de colaboradores se pagó con fondos reservados Ike el dispositivo como dices

Voz 0327 01:58 duró dos años en concreto del año dos mil trece

Voz 1454 02:01 al dos mil quince El Ártico es registrado los Zin años más cálidos desde hace más de un siglo lo que incluye la segunda temperatura más alta del aire y la segunda menor capa de hielo según ha informado la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de EEUU el texto señala que las temperaturas del aire en el Artico continúan calentándose al doble de ritmo del planeta y se han superado todos los récords previos desde mil novecientos vamos con los deportes José Antonio Duro

Voz 1621 02:25 la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar lo que les adelantábamos hace una hora el bar llegará esta temporada desde los cuartos de final a la Copa del Rey también estará en los play offs de ascenso a Primera ha confirmado que la próxima campaña será implantado en la segunda división del fútbol español hoy juegan equipos españoles pero en Champions sexta jornada desde las ocho y media vamos a contar en Carrusel deportivo el Brujas Atlético de Madrid a las nueve con intención de confirmar el primer puesto Jiménez es seria duda en los de Simeone también a la misma hora a las nueve el Barça Tottenham sin nada en juego para el conjunto azulgrana

a seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1454 03:02 el sindicato de maquinistas de metro considera insuficiente el refuerzo aprobado hoy por la Comunidad y que contempla la contratación de cien maquinistas en mayo del año que viene aseguran que la mermaba plantillas en sumará en enero la jubilación de cincuenta y cuatro conductores con lo que no se resolverán los problemas de aglomeraciones en la red Juan Ortiz en su portavoz

Voz 4 03:19 una solución que enciman han soluciones una media solución y a ella y a largo plazo el problema lo tenemos ahora en mi a vemos que van a poner encima en en mayo del año que viene por lo cual vamos a seguir con los mismos son más problemas seguimos en la no colaboración con la empresa

Voz 1454 03:37 la Comunidad de Madrid la escasez de maquinistas unida a la falta de trenes y la poca vigilancia del amianto en la red son las principales razones detrás de los paros que está manteniendo la plantilla esta semana todos los días hasta el próximo viernes de cinco y media de la madrugada nueve de la mañana en las líneas seis y diez la semana que viene en las líneas uno dos tres y cinco ya por la tarde recuerden que mañana se activa el escenario dos de nuevo protocolo anticontaminación no podrán entrar a Madrid ni circular por la M treinta los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir los de gasolina matriculados antes del año dos mil los diésel anteriores al dos mil seis y las motos anteriores a dos mil tres tampoco se podrá aparcar en las zonas reguladas salvo los vehículos secó cero emisiones la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés

Voz 0795 04:19 siempre hay un refuerzo sobre todo en las en las líneas centrales supongo que estamos pendientes el visto bueno de alguna manera del Consorcio Regional de Transportes pero ese sería la prohibición de forma de mantener la situación la demanda en la empresa municipal detrás

Voz 1454 04:35 yo hoy ha comenzado la campaña de donación de sangre previa a la Navidad el objetivo es alcanzar los doce mil donantes en una época en la que bajan las reservas hoy mismo los niveles de los grupos B negativo cero negativo están en alerta amarilla hoy se está celebrando una maratón de donación en el hospital de La Princesa mañana tendrá lugar en el Severo Ochoa y el jueves y el viernes en el Infanta Sofía tenemos doce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que no tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de las seis

Voz 1 05:06 varias cadenas

Voz 2 09:37 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:42 son las seis y diez las cinco en Canarias hoy nuestro paseo diario por la historia hace un ratito Iturriaga ha hecho un poco de spoiler ha hecho un poco de de de prólogo no estamos a topar con uno de los grandes nombres de la música de todos los tiempos su talento su música son indiscutibles pero hay amigo su origen no o eso dicen ahí tenemos el lío

Voz 19 10:04 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:21 si hay algún uruguayo fanático de Carlos Gardel al otro lado que se tape las orejas con las manos y diga eso de no te escucho no te escucho en la en la en la en la anhela es que verán el once de diciembre de mil ochocientos noventa nació el Rey del tango y no vamos a decir que nació en Uruguay nació en Toulouse en Francia y así lo certifica su partida de nacimiento chal Romualdo Garde hijo de madre soltera que el mejor cantante de tangos de todos los tiempos sea francés suena raro pero es lo que hay y da igual porque casi nadie es de donde nace sino de donde pace

Voz 21 10:55 yo sigo no

Voz 22 10:58 dentro y rociando sino ver a les Sandro vemos tienes del después los otros a ras

Voz 1626 11:18 Carlos Gardel llegó como migrante a Buenos Aires en brazos de su madre cuando sólo tenía dos años y pico osea que creció como argentino mamó el tango en Buenos Aires pero como además de contar muy bien era un ante el decía que era argentino francés uruguayo según le viniera bien sería muy largo de relatar su juego mal hablar con las tres nacionalidades en parte porque prefirió jugar a la confusión para evitar ser reclutado si venían mal dadas y en parte porque decía ser de un sitio u otro según el público al que se quisiera Camila de no haber muerto tan joven fijo que habría acabado siendo también chileno y colombiano en Argentina nadie duda de su origen francés porque además de conocer su partida de nacimiento oficial hay muchísimas fotos del cantante visitando a sus familiares en el sur de Francia pero es que encima Carlos Gardel dejó un testamento en donde quedó reflejado su nombre real el francés el de su madre y su nacimiento en Toulouse

Voz 23 12:13 no sé yo tengo yo la elegí

Voz 24 12:22 hola Madrid

Voz 25 12:25 no

Voz 1626 12:30 los uruguayos Gardel listas insisten en que no que todo eso son infundios calumnia Fuji erial de los argentinos ya los argentinos les da igual donde sea Carlos Bardem Toulouse Tokio o La Almunia de Doña Godina con tal de que no se uruguayo al resto del mundo nos trae al pairo donde haya nacido Carlos Gardel más ahora que ya es patrimonio de la humanidad en la categoría de memoria documental la Unesco guarda las setecientas setenta canciones que grabó pero tiene guasa que este organismo aceptara inscribir a Gardel a petición de Uruguay pero lo hizo como cantante argentino nacido en Francia

Voz 26 13:06 al partido mucho

Voz 2 13:09 Oliu generada es lo que hay como decía no

Voz 0313 13:12 Gardel universal sin más

Voz 2 13:14 dejamos una corrida nunca tiempo derrota

Voz 27 13:22 es de un comité de bienvenida déjate barba

Voz 2 13:25 éxito Branco y cacao monarquía

Voz 27 13:27 qué cachondo parece

Voz 28 13:31 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los Borrás

Voz 2 13:35 que penetran desde el Atlántico a es que me encanta mirar a los aspersores Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1704 13:58 buenas tardes bienvenida a La Ventana cómo estás bien porque la gente que hace tiempo que tenemos Movistar estamos de enhorabuena con lo de la fusión con explico oye a explicar qué tengo que de momento no tienes que hacer nada porque no tú ya tienes Netflix también

Voz 1220 14:11 no ha pegadas aventando que tú también eh

Voz 25 14:18 mira Frantino yo te conozco espera directrices espera directrices que las bases repiten reciba tuya y si alguien lo puede hacer por ti mejor dice sí a todo y a todo dice sí a todo color que no que fin no te va a cambiar la vida pero es interesante bueno esto plantea un nuevo panorama televisivo porque sí

Voz 0313 14:41 mira yo no mira con lo de ahora más Netflix

Voz 25 14:44 que decirlo Bang es verdad enloquecer es lo que sólo más todavía si bueno pero la tranquilidad de saber que lo tienes ahí eso sí eso sí decir bueno si tengo una noche de insomnio puedo pasarla en vela viendo más series todavía pero tú espera

Voz 0313 15:00 sí van a ser muy concretas muy certeras

Voz 25 15:02 aquí todo el mundo que se relaje porque no va a pasar nada quiero decir vamos a seguir viendo la tele

Voz 1454 15:08 eh sin problemas muy bien me quedo bastante

Voz 1220 15:10 hablar en La Ventana de la tele del humor el humor como casi todo el mundo sabe es algo parecido a los vaqueros que que pega con todo hay que ser muy torpe para que algo con Bakero con tejanos te quede mal pero es que además si eso sí encanta Francina me sabido decirlos vaquero pero además tejanos pero yo he llamado siempre es verdad en Cataluña

Voz 0313 15:33 pues eh pero además el humor es multiusos porque sirve bueno para lo que sirve para entretener para distraernos para divertirnos para hacernos reír pero a través del humor también te puede informar incluso puede reflexionar hacerte preguntas buscar respuestas a los grandes desafíos Yeste es el gran mérito enorme logro de nuestro invitado de esta tarde que nos acompaña La Ventana un ejemplo muy concreto y iba estantes residente además a ver qué relación pueden tener Vox Rosalía y los patinetes eléctricos que son tres patas de moda si yo esos tres patas de la más candente actualidad SAS tres Vox Rosalía patinetes eléctricos

Voz 29 16:14 tengo una pregunta que a mí en la que más me está invadiendo últimos días porque todo lo nuevos e fenómenos que lo PETA se los acusamos de que son puro marketing no van a llegar a nada salvo los que nos dan miedo porque de repente Bosch podríamos decir Unió vamos a ver llevamos meses bueno yo no pero mucha gente lleva meses diciendo que Rosalía es un producto coño es un fenómeno mundial de verdad metiéndose con ella desacreditado la llega Box hizo callar la boca nadie le acusa de apropiación cultural fascista lo lo mismo a lo mejor plantearnos que Vox boxes sólo marketing y relajar los su poco ya pero vamos a ver porque lo vimos una cosa de moda con el patinete eléctrico y vale para lo mismo para detectar idiotas

Voz 1220 16:59 a a Roberto Enríquez buenas tardes a muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 17:05 está ahí feliz gran reflexión gran con mucha conexión gran vínculo establecido dentro de las tres sea que bien qué es

Voz 1220 17:14 usted usted no está muy claro es la semana pasada desiertos

Voz 0313 17:18 por cierto perdona Mariola todas unas un tú crees que Vox es sólo una moda o te quiere consolar con eso

Voz 3 17:23 quiero pensar que es eso sobre todo para que no me fuerza a la parálisis y al miedo si es una moda Ponte Vox Pop

Voz 1220 17:29 yo yo no no vamos a mitad de Torrado de otra forma no

Voz 0313 17:35 abre un pequeñito paréntesis sólo para decir algo que me viene recibiendo desde hace días yo creo que unos estamos en general equivocando con con Vox diciendo algunas cosas bastante inconvenientes ya a veces tontas como pasó con Podemos es decir la gente que vota a Vox no es que sea toda la gente franquista anti feminista facha no les votan a pesar de eso es un voto de gente cabreada de protesta de tal no es un voto de protesta como como como Podemos no fue en su momento no de la noche a la mañana Lubos cinco millones de españoles que se volvieran comunistas etarras pero voto protesta sí

Voz 3 18:12 sin duda pero hay una forma de protestar que es que más no lo bonzo siguiendo la empresa que es que para el otro la sensación que tengo es que la protesta no está siendo quemando Salou

Voz 0313 18:21 no no quemadas de enfrente no no les quemando al sistema

Voz 3 18:24 claro que mandó el sistema pero el sistema también protege

Voz 0313 18:26 sí sí sí el sistema este bueno bueno

Voz 25 18:29 pero bueno este corte que hemos sacado sí que es verdad que dice refleja mucho lo que tú llevas haciendo en el leitmotiv hemos de recordar que además Bop está seguro

Voz 1220 18:37 director de Cos subdirector directos lo que que

Voz 3 18:46 ahora mil noventa yo estoy aquí disfrutando presencias están comiendo el marrón de preparar el programa de hoy

Voz 25 18:51 mientras André buena fuente están su camerino vamos

Voz 3 18:53 ahora mismo está ensayando como enseñó picando piedra un respeto a los seguidores de Bremen

Voz 0313 18:57 me parece que que

Voz 3 19:00 que además me ha hecho también que te diera

Voz 1220 19:02 pero al era muy bonito matado a mí lo del coso director me hace gracia porque vamos a ir

Voz 25 19:07 ese tema I que te llamaban para qué

Voz 1220 19:09 Francino tenga claro qué es lo que hice yo que que

Voz 3 19:12 me ha traído aquí básicamente el demandado a mí aquí

Voz 1220 19:15 a que le hacemos a manos Francino a veces pela propuesto algunas sí pero no pero no puedo con los sí hemos no pues casi puedes ajustamos las cámaras aquí pero no quiero es que un día

Voz 1 19:28 el hemos la la grabación del programa

Voz 1220 19:32 como si lo he grabado es falso directo vale vale vale tu tenemos el compromiso

Voz 3 19:40 eh que también aprovechan los años que te quedan de lustre

Voz 1220 19:43 claro está en Tele Juan que no estás tan bueno como para que te llevan sí

Voz 0313 19:48 no sé si con esa razón lo has convencido yo creo que lo que importa no pero lleva tiempo diciendo la verdad

Voz 25 19:57 oye yo decía bueno boba además de todo francés es que le conozco mucho ya sabes eran eh

Voz 0313 20:04 bueno eso eso no se pierde nunca es un intelectual

Voz 25 20:07 es un intelectual dice soy me da miedo porque bueno es verdad

Voz 3 20:10 gente va a cambiar de canal no es un intelectual

Voz 25 20:12 sabe usar todo su bagaje cultural para hacer humor para destilar el humor para darnos estas píldoras como la que hemos puesto

Voz 0313 20:19 sabe hacer o no tengo más remedio es decir no es la única

Voz 3 20:22 Juanma en la que se me ocurre hacerlo sabes decir piensa que yo con Andreu llevo ya seis años Andreu toda la gente que esas alrededor con muchísimo talento desde Berto Jorge Ponce cuando estaba la sexta con nosotros Broncano cuando estuvo un montón de cómicos magníficos que pasan por allí entonces claro yo allí deben de tengo que buscar mi lugar lugar frente a cómicos a enormes no es hacer la comedia de medios porque no tengo esa capacidad con lo cual al final lo que hago es de la necesidad virtud

Voz 0313 20:49 consigue que comentaba hace un momentito consigues con las gafas el humor que creamos que no y que apreciamos realidades que igual no habíamos no habíamos caído no es una mirada distinta

Voz 3 21:00 mucho a este aprendizaje tanto a Andreu como al resto de cómicos que me enseñan las herramientas del humor para ponerlas al servicio de lo que yo quiero

Voz 0313 21:07 cuánta mira esto que decía Mariola yo reía en medio de lo de intelecto ante todo es una persona que piensa que trata de buscar después se básicamente no intelectuales eso a mediados de octubre en este país vivió una especie de debate nacional a propósito de Operación Triunfo con la al la palabra maricón es cómo están los bueno esto sí les parecía homófoba alguna de las chavalas que concursada esto que en fin que provocó muchos chistes y un gran debate en ese momento tiene también la posibilidad de una mirada profunda además la diste diciendo esto

Voz 29 21:40 yo creo que la causa es buena Andreu será muy bien luchar contra la homofobia desde cualquier sitio pero a lo mejor sólo a lo mejor el problema está en que estamos eligiendo mal nuestros símbolos de nuestros referentes los signos los representantes estamos recurriendo una muchacha millennials dentro de un talent show para luchar contra la homofobia han Tamudo usando a Mecano

Voz 3 22:05 como un referente de la integridad de la obra

Voz 29 22:08 explica estamos eligiendo regular que a lo mejor esto explica esto explica por qué tenemos los lideres que tenemos yo creo que es un síntoma claramente elegimos bien las causas pero elegimos mal los militantes incluso elegimos mal a los enemigos estamos dirigiendo las causas sí pero estamos defendiendo la libertad de expresión a través de un rapero botaratas estamos defendiendo el feminismo a través de concursante de Gran Hermano la lucha contra la homofobia ha dado a través de cantante de karaoke estamos

Voz 1220 22:40 viendo la integridad creativa le echa de Mecano

Voz 29 22:43 el debate intelectual con tuiteros o la pluralidad democrática con Falange que algunos hombres eleva es que a estos demasiados influencia influencer muy pocas referente

Voz 2 22:56 aquel dolor yo me sumo al aplauso porque

Voz 0313 22:58 en conclusión finales definitiva muchas

Voz 3 23:01 se cuesta de parir reflexionar del tú di que lo improvisa no

Voz 1220 23:06 mentira él no contar la verdad

Voz 3 23:09 estoy yo desde que terminó una sección semanal hasta que llega la otra yo lo día el clic de pensar en de qué voy a hablar a veces eh Le preguntando es de qué quieres que te cuente el a veces me da una sugerencia yo pienso sobre eso y otras veces lluvia ahí picando piedra buscando tal de voy como si fuera normal que que es difícil como que no me estoy fijando en cosas pero estoy pillado a ver dónde saco la conexión de algo que me importa contar entonces puede ser una semana o al final si lo piensan de agosto toda la vida de al dedo todavía vida empezaba tontería

Voz 0313 23:41 Roberto pero esta esta frase de demasiados influencer sí pocos referentes es un resumen de nuestro tiempo es esta frase te digo una frase absolutamente certera

Voz 3 23:50 la añadía al final de guión pues ETS dietas

Voz 0313 23:53 el Wi Fi hacer pis y a la vuelta a hacer pis poca mi nos dirán si John aparecen si aparecen grandes ideas ambición no sí

Voz 1220 24:03 no tenía vamos a hablar de si estamos porque no me ha pasado en toda

Voz 3 24:09 pues se había cerrado el guión me fui a hacer

Voz 1220 24:12 qué voy a hacer

Voz 25 24:15 el Bob tiene un libro fantástico quiero hablar de eso

Voz 1220 24:18 las agendas ajenos la entrega de tus días claro

Voz 3 24:21 una parte si yo creo que estos diarios dice

Voz 25 24:23 hay mucho de él porque me parece que cuenta él hace escapa de escribir esto esto Buenafuente deja una frase maravillosa que es Bop escribe cómo piensa y piensa muy bien y es cierto porque el libro refleja un poco ese pensamiento yo creo que todas esas máximas del libro están destilada en tu sentido del humor y AMISOM me hace mucha esa me me me sorprende mucho para bien

Voz 3 24:44 sí pero al final yo creo que es el material con el que yo trabajo es mirar la realidad hacer una a un barrido de las cosas de una criba y me quedo con lo que con las herramientas que tengo intelectuales Yacla o de que era un intelectual con las herramientas intelectuales tengo las uso para filtrar las cosas me interesa el humor que al final me parece el mecanismo más amable para hacerlo porque además es que creo que el drama está sobre explotado y el humor parece mucho más dirigente mucho más divertido y tiene muchas más posibilidades llegan a hoy

Voz 0313 25:19 los que critican a los que se ríen vos tú qué opinas

Voz 3 25:21 yo creo que ganamos los que nos reímos quisieron oye menos

Voz 1220 25:25 ganamos el número quince perdemos en ruido

Voz 3 25:27 perdemos somos vamos en número uno pues yo creo que ahí está la gente que se ofende que me parece muy bien en ofender selló también por muchas cosas pero no pido nada es muy Bette me digo vaya vaya por Dios pues ya te tacha de mi lista punto pero creo que somos muchos los que nos reímos de las cosas e incluso nos reímos con culpa que eso se olvida es que a veces nos podemos reír ofendidos sea que alguien no le guste algo los a que se ofendió puede estarme ríen de que padezca algo mal me parece mal por mí me parece mal que yo me ría de

Voz 0313 25:55 esto pero qué ha pasado para que se vea más a los que se indigna

Voz 3 25:57 lugar de a los que nos reímos pues porque

Voz 0313 26:00 como pasa con todo es decir tú vas a un restaurante la comida me parece un asco no escribes una negativa en cambio con la mala noticia

Voz 3 26:08 exacto yo creo que siempre proporciona

Voz 0313 26:11 no les hacemos demasiado caso entonces no a los que se quejan para el que les hacemos demasiado caso probablemente lo vende más el palo y lo negativos que probablemente porque a mí me importa mucho más si alguien se a Bin por ejemplo con el trabajo que hago a

Voz 3 26:25 me me dolería que se ofendía a alguien que yo no quisiera que se hacen gala dio porque yo sí creo en la ofensa eh pero la ofensa a quién yo quiero ofender yo sí ofrenda la gente la que quiero bingo si de repente alguien a quien yo no quería ofende que sí está claro me equivocado y tengo que pedir disculpas eh

Voz 0313 26:40 oye para los oyentes interesados en en esta segunda parte en Días ajenos de tus diarios que hay más aquí de de Roberto que van a descubrir que vamos ya no hay separación de es que lo que

Voz 3 26:50 pero como un juego de nombre artístico de Bob Pop y luego Roberto Enríquez Por otro lado yo pues escribe una novela firmado o Roberto Enríquez y luego todo en Tele y prensa Bob Pop ahora mismo soy lo mismo soy una persona todo el rato todo el tiempo decir es como Beret escritor Boyer podría uno para Boyero

Voz 1220 27:08 no me gusta sí que se ponen muy actual a veces también me defino déjame

Voz 0313 27:17 en sólo un segundito un segundito que que que la sonrisa la atempera un poquitín vale le pongan poquitito más serio como aquí lo de hacer spoiler no tiene problema porque lo podemos contar este libro donde efectivamente destila mucho de boca de Roberto que es todo uno de su personalidad tiene un final sorprendente

Voz 30 27:36 llamativo Isi e impactante diría yo porque joder Roberto explica algo que yo yo no sabía yo

Voz 0313 27:43 yo me he enterado a través del libro me imagino que muchos oyentes tampoco saben que es que tiene un problema de salud que tiene una enfermedad que además el dirá cuál es pero también explicará y lo explica muy bien en el contexto en que decidió hacerlo público

Voz 1 27:59 dejé de escribir todos estos días porque me dio miedo pensar en contaros tantas cosas

Voz 31 28:03 de mi enfermedad o porque el brazo derecho apenas me responde por pudor y por dolor dejé de escribir aquí incluso me planteé es no publicar esta segunda parte de mis diarios hoy después de que esta mañana me llamara una comercial de las aseguradora de mi banco para venderme un seguro por invalidez a causa de una enfermedad degenerativa y supe que lo sabía que la empresa privada que gestiona el hospital público donde me traten la esclerosis múltiple habría pasado agnóstico y mis datos colgué el teléfono y lloré de rabia cuando me preguntó si padecía alguna enfermedad crónica y yo les dije la verdad esclerosis múltiple nos sorprendió ni se hizo ningún silencio sino que me respondió muy rápido igual que mi hija pobrecita coge el teléfono lloré de rabia hay escribía esto pensé que si la gran banca española lo sabe qué más da que lo sepáis vosotros

Voz 17 29:01 luego no sé muy bien por dónde

Voz 1220 29:04 alerta lleva muy bien yo entiendo que es un asunto Javier

Voz 0313 29:08 a mí me genera un poco de pudor sobre todo porque

Voz 3 29:12 yo siempre he huido de estos famosos que de repente usan su enfermedad incluso aunque sólo sea como ejemplo ya es una gran mentira porque tú no eres ejemplo de nada decir yo te tengo esclerosis múltiple pero cuanto hace que la tienes hace que la tengo el diagnóstico que hace veinticinco años veinticinco años digamos que la parte degenerativa más fuerte es el último año y medio eh pero yo no me puedo elegir en el ejemplo de nada porque yo soy un privilegiado yo tengo la suerte de que tengo un trabajo de todo no tenido miedo de compota de contar que tenga la enfermedad no tengo problemas por ir a mi trabajo y me ayuda en todo lo que pueden me puedo permitir pagarme esta acción me puedo permitir un montón de cosas que no tenemos en cuenta cuando hablamos de enfermedad soplamos de investigación o cuando la gente hice lucha contra una enfermedad en mira por favor no perdona todo con el uno lucha contra una enfermedad turco contra lo que de verdad esas luchando contra seguir teniendo ganas de de levantarte por la mañana pero no tiene que ver con la enfermedad pero tiene que ver también mucho eh una cosa de la que apenas hablamos es de la clase de la clase social socio económico no es lo mismo que Terelu Campos con perdón saga hablando de su enfermedad cuando tiene un colchón financiero tiene un colchón profesional que cualquier otra persona a la que da igual que tengas enfermedad porque no tiene ningún soporte ninguna

Voz 1220 30:29 la valía y de ayuda ningún asidero ningún colchón

Voz 3 30:31 no no es lo mismo caminar sobre huevos duros que es Bergós crudos Iggy caminó sobre huevos duros se te rompe la cascada pero sigue habiendo una superficie que te sostiene pero caminar sobre huevos crudos que es como camina mucha gente enferma que no tiene una pensión ni tiene una ayuda es caerse pringar sede de Gemma ahí declara ahí de le

Voz 0313 30:50 a hablar

Voz 3 30:51 Cara a cara con la comercio al del banco nunca pero me sentí tan mal en eso

Voz 0313 30:55 es que yo cuando lo leído fines no no daba crédito yo luego por otra parte la filtración de datos quiero de sabes que más a menudo

Voz 3 31:04 que que abrieron el aludido eso claro de aquí

Voz 0313 31:06 un análisis porque por un lado yo puedo pensar

Voz 3 31:09 lo mejor es un paranoico pensando esto pero parecía todo demasiado casual por otro lado la sensación yo y todos herramientas que hecho la el último año y medio ha sido un hospital que por desgracia como muchos en Catalunya ha sido privatizado y entonces hay una entrada hay un tejemaneje de datos saber a la medicina no se privatiza simplemente porque sea un gran negocio la propia medicina lo que ese privatiza porque es un gran negocio el uso de datos y porque la gran banca está detrás y porque Bender eso el seguro y tu miedo también lo venden encuentros privatizan hospital entonces yo ahí me sentí por un lado hija a lo mejor estoy siendo muy paranoico pero volado Adige da igual porque así es como y además medio al final del libro sin yo quererlo y eso me pareció fue

Voz 1220 31:51 está muy bien contada también la que me ayudó a publicar

Voz 3 31:53 claro porque yo de todo libro voy contando porque hay una parte importante yo cuento lo de mi esclerosis en el libro que de repente la enfermedad se convierte hace que la escritura se convierta en algo físico de repente yo tengo dificultad para escribir a mano que yo siempre escrito a mano y me di cuenta de que yo nunca había reflexionado sobre la escritura como un gesto físico sino como algo puramente intelectual y me di cuenta de cómo te marcan un montón de cosas que no tenidas en cuenta cuando no te pasa nada

Voz 0313 32:18 hace chistes sobre eso sí siempre que puede

Voz 3 32:21 seis y ocho de hecho yo

Voz 1220 32:24 ahora mismo maricón un poco

Voz 3 32:28 ah yo mismo estoy en un perfil buenísimo menos valía el maricón tal yo creo que si algún partido político me quiere como para apretarle aquí estoy yo con un delito de la paleta p'alante no no es que luego volví sí pero yo estoy muy bien con la Andreu

Voz 1220 32:46 pero si pagan bien cualquier parecía que vengan mal dadas te quiero decir los mítines las cosas

Voz 0313 32:52 partidos sin pagar Hacienda mira no cualquiera no

Voz 1220 32:54 cualquiera pero sí un poco se decía que te estábamos vendiendo pero no a cualquier tampoco cualquiera

Voz 1704 32:59 nosotros queremos que sigas haciendo humor en ese programa que Llorens ha encontrado hoy de Ali y es un programa bien montado la radio

Voz 3 33:08 gusta la radio me encanta de Chago radio en esta casa todos los domingos Burela Vivir Madrid con Puri Beltrán a un coche

Voz 1704 33:14 cultos literario que él es un intelectual que es lo que yo hago María oye maricón intelectual retirado de intelectual intelectuales cual no me insulta a Pablo Iglesias no me

Voz 17 33:36 a ser sacada de contexto mi hermana me podré él no nadie la baja cada metro puro

Voz 1220 33:43 Días ajenos Roberto Enríquez muchas gracias

Voz 1704 33:46 los amigos queremos grandísima cuya te mucho más algo que ya no te preocupes

Voz 1 39:33 tenemos aquí lamentar una pareja de hecho Íñigo Sastre José Antonio Páramo que hacéis por aquí pues dos estamos estamos estamos y ahí venga comparamos con información formación porque si lo tuyo es la información lo nuestro es por Marte con los cursos de Big Data peras

Voz 0313 39:46 si lo tuyo son las redes sociales los nuestros formar

Voz 31 39:49 como community manager si lo tuyo son las webs lo nuestro es formarse como esta es la propuesta de conecte empleo de Fundación Telefónica que utiliza la inteligencia artificial para formar y conectar a los jóvenes y no tan jóvenes con las procesiones del futuro

Voz 3 40:01 en la web puedes ver desde un mapa de empleo que localiza las

Voz 1 40:04 profesiones más demandadas hasta un orientador virtual que te vas

Voz 31 40:07 cuando como dice Fundación Telefónica si lo tuyo es el futuro lo nuestro es conectar con él

Voz 43 40:26 destacando Alito hasta

Voz 0313 41:11 eh vamos a desarrollar en los próximos minutos el concepto cambio a partir de una mirada muy muy particular a partir del antes y el después de una operación urbanística que siempre es muy muy diferentes miren vayamos a una información del diario El País del año dos mil cinco la información que firmaba Rafael Fraguas sobre la reforma de la M treinta lo que hoy se conoce como Madrid Río año dos mil cinco insisto en plena macro obra manifestación vecinal en el Parque Tierno Galván contra el proyecto más de cinco mil familias de la zona en contra se quejaban de que de las futuras chimeneas que pus harían los humos de los túneles entre los niños un concurso de dibujos contra la contaminación el ganador un chaval con un dibujo un brío ahumado que si titulada dónde jugaré yo coño o ya lo sabemos hoy los niños en Madrid Río patinan van en bici y juegan en todos los parques que hay unos cuantos que además acuden actividades en el espacio del Matadero el coste de la obra discutible muy discutible pero la realidad se ha transformado de esta manera que les acabo de contar el resultado y nivel de Asterix facción es evidentemente pues otra cosa estamos ahora en pleno momento de medir resultados de otro proyecto urbanístico muy importante en la capital

Voz 2 42:20 el Madrid Central iremos a otros eh porque hay vida también fuera de de la capital mejor antes o ahora para eso habrá que dejar pasar un poquito de tiempo pero hay un primer termómetro

Voz 0313 42:32 es el sonido Carlos de Ita buenas tardes buenas tardes y Carlos escritas como científico como cirujano de precisión que reproduce las mismas condiciones en el antes y el después en el día en la hora en el contexto y obtiene resultados y los datos sumó importantes así que adelante con los datos bueno yo más que buscar datos

Voz 0327 42:48 Nos buscaba sensaciones que buscar medir decibelios buscaba echa una mirada de la textura del paisaje urbano para mí el ruido una ciudad es como una mancha aceite que lo tapa todo un telón de fondo sucio que me deja ver nada pero cuando ruido cuando ese telón de fondo un poco pues emergen los sonidos de la vida las voces los pájaros las campanas lo niño has de todo no los patinetes y es lo que dice me fui a grabar con una bici recorrió Madrid un martes antes del martes veintisiete desde antes el cierre de Madrid bueno la recesión y el martes cuadro posterior para grabar en diez puntos escucharemos algunos el mismo sitio

Voz 5 43:25 el equipo de grabación del micrófono venir todo igual todo homologable digamos

Voz 0327 43:29 Nos para ver qué pasaba entonces después el ruido sigue evidentemente Madrid sigues no Madrid porque claro quienes todo ruido pero pero sutilmente insisto sutilmente Si tú te pones a escuchar te das cuenta que emergen otros sonidos por ejemplo en la plaza de Lavapiés saberlo es decir cuarto estos son montó Jesús combinadas la primera parte es antes el Madrid el ruido la segunda parte que siempre Rafa con autobús un coche lo que sea lo que viene después es van más allá del ruido el día una semana después veremos como Lavapiés estrabismo sonidos pero cuando el tráfico se

Voz 0313 44:00 aleja un poco suena menos el runrún de fondo

Voz 0327 44:03 pues oímos voces Olmos pájaros gorriones oímos las palomas arrollando oímos un niño que sabemos la diferencia la voz de la de la del adulto porque este telón de fondo se ha diluido

Voz 17 44:17 de fondo y aquí es el después vemos que el fondo se limpia Paloma Carrillo una paloma son los mismos ingredientes pero otra forma

Voz 0327 44:52 pero a diferencia nota mucha diferencia que esto quiero decir yo grabé cinco minutos en cada tramo está acogido no al azar sino dentro sociedad minutos dos momentos no pero no está manipulado estos así esto se percibe así lo así un micrófono tú lo percibes igualmente en la calle segundos era otro sitio en La Latina en la esquina con la el pase la aquella esquina con la plaza de la Cebada a un sitio muy ruidoso donde sí

Voz 0313 45:17 habiendo mucho tráfico antes y después pero cuando

Voz 0327 45:19 antes cuando paraba el tráfico oíamos el runrún de fondo de la ciudad y ahora cuando para el tráfico que hace mucho ruido pero cuando para durante esa segunda mientras que un semáforo valiente hace Pita delante de los coches esos esos Grillo tal la calle respira la que ayer expira dentro no durante una segunda

Voz 2 45:54 hay Grillo

Voz 17 46:00 el telón de fondo es los coches que está adelante suenan igual pero los cientos miles de coches circulando a media distancia la calle sigue siendo igual de ruidos no sé

Voz 0327 46:18 paraíso sigue siendo Madrid pero hay diferencias no la Plaza de la Villa a las seis en punto a la Plaza de la Villa ya estaba templada como se dice ya estaba cerrada al tráfico es una calle Plaza de piedra rodeada por tres muros de piedra abierta la calle Mayor aquí pasa lo mismo no es que haya menos tráfico en la calle Mayor es que en el entorno de tráfico yo la primera vez no hay nada la segunda vez escuche una campana a las seis de la tarde que no sé si es San Ginés Palacio Real dando la hora y un patinete que vosotros casi me atropella

Voz 17 46:47 antes y ahí está sonando la campana que gestiona secuelas pero fíjate en esta zona que ya estaba el tráfico restringido desde hace tiempo se nota el descenso habló de un telón de fondo la pelota muchísimo notan muchos extensión venga cuarto en el último partido último es una calle comercial lo que yo Fuencarral

Voz 0327 47:21 esquina Hernán Cortés que es una calle hasta aquí es peatonal es decir en un tramo hay tráfico en el otro o no siempre peatones pero donde hay peatones calles comerciales hay bullicio y músicas en la primera parte escuchamos alguna música enmarañada cuando sonido del tráfico en la segunda parte la mismas voces pero podemos distinguir hasta tres canciones diferentes de una tienda hay dos músicos callejeros

Voz 17 47:58 ya quilla en la calle acústicamente entregada a las voces y la música un violín de más nexos en China cantante hay diferencias hay diferencias si porque no se decía antes que debajo de los tienen estaba la playa guardias el botón de sesenta y ocho yo creo que de que más allá del ruido esta la vida

Voz 0313 48:26 bueno pues el precisamente casualmente al Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de estos primeros días de la puesta en marcha de de Madrid Central Sara selva buenas tardes

Voz 25 48:34 qué tal buenas tardes desde el Consistorio a ver bueno pues

Voz 44 48:36 es el PP de la Comunidad de Madrid eh que sigue siendo críticos sigue habiendo mensajes apocalípticos y negativos que Madrid Central a pesar del balance que hace el Ayuntamiento el PP de la Comunidad de Madrid ha sido el principal crítico al su te Manuela Carmena módulo

Voz 25 48:47 ha sido un poco su postura con esa idea adelante sueldos

Voz 44 48:49 pues ha pasado estas declaraciones antes de la entrada en vigor de Madrid Central

Voz 45 48:53 están poniendo en peligro cuestiones tan importantes como el suministro el abastecimiento la vida en el barrio no hay nada más triste y más penoso que un barrio sin comercio

Voz 44 49:04 ha pasado de eso a esto que ha dicho hoy mismo el vicepresidente un par de semanas después

Voz 29 49:08 ante la pregunta Madrid Central podría

Voz 1626 49:10 Yaser podría ser pero así no

Voz 44 49:13 ha sido día de balance como decías después de los primeros diez días con Madrid Central para el Ayuntamiento datos positivos que incluso mejoran sus previsiones según el equipo de Carmena ha mejorado la circulación se ha reducido el tráfico un treinta por ciento en la Gran Vía por ejemplo ha crecido el número de viajeros en los autobuses de la EMT diez mil más

Voz 25 49:29 ya no se ha producido un efecto frontera en el perímetro

Voz 44 49:32 lo pero también han hecho balance de la plataforma afectados los críticos y los resultados son completamente distintos vamos a escuchar al concejal del distrito Centro Jorge García Castaño del Ayuntamiento y al portavoz de esa plataforma Vicente Pizcueta

Voz 5 49:43 es mejorado la afluencia peatonal un mayor uso del espacio por los peatones y mano por los coches

Voz 30 49:48 podremos especular lo que queramos pero el domingo pasado de ser uno de los cinco mejores domingos de la

Voz 3 49:54 en el distrito Centro

Voz 0313 49:56 fue un auténtico desierto un deseo

Voz 44 49:58 para la plataforma de los críticos en cualquier caso desde el Ayuntamiento aunque dicen que aún es pronto para hacer una evaluación completa

Voz 1220 50:04 es muy pronto aseguran que la tendencia es buena

Voz 44 50:06 lo que parece que los madrileños están dejando el coche en casa y usando más el transporte público