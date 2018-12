La Ventana (11/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0514 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 ha terminado ya la primera reunión la primera reunión formal entre Partido Popular y Ciudadanos tras las elecciones del pasado dos de diciembre en Andalucía ambos partidos insisten en su voluntad de cambio ya a partir de mañana poner en marcha lo que llaman grupos de trabajo para lograr un acuerdo programático en el Parlamento andaluz Ana Fernández buenas tardes

Voz 0134 00:25 qué tal buenas tardes hoy no han hablado de sillones sino de un primer acuerdo programático para el que un grupo de trabajo empezar a trabajar mañana pero ambos candidatos han coincidido en destacar que hay una clarísima voluntad de acuerdo para poner fin a treinta y seis años de gobierno socialista Juan Marín candidato de Ciudadanos

Voz 2 00:41 he vivido una clara voluntad de acuerdo y en ese sentido sabemos ambas partes que va a ser una negociación com

Voz 1280 00:50 cada eh difícil

Voz 0134 00:53 el lunes que vienes si hay avances en el programa se volverán a reunir Marine Moreno quién ha dejado claro que este acuerdo no incluye a Vox aunque contarán con sus votos

Voz 3 01:01 lo que estamos tratando en el día de hoy lo que vamos a tratar la próxima semana es un acuerdo PP Ciudadanos y por tanto se circunscribe al Partido Popular de Andalucía y el ciudadano en Andalucía

Voz 4 01:13 a partir de aquí Vox

Voz 3 01:15 no soy yo portavoz evidentemente esta formación política ha expresado su plena voluntad a apoyar cualquier cambio en Andalucía

Voz 5 01:23 la reunión de hoy la primera formal ha durado casi dos horas de momento sin discrepancias Susana que más contar

Voz 1454 01:29 Nos a esta hora Ester deja cruce de misivas entre el Gobierno y la Generalitat esta tarde el consejero de interior ha enviado una carta al ministro Marlaska en la que niega las acusaciones de pasividad a los Mossos en los incidentes el pasado fin de semana es información de Joan Bofill

Voz 0313 01:41 Mikel Book asegura en su carta que la actuación de la poesía

Voz 0931 01:43 decía catalana respecto a los cortes en las autopistas fue la adecuada dice el conseller que los Mossos siguieron los protocolos establecidos reveló en todo momento para evitar alteraciones del orden público recuerda book que la Ley de Seguridad Ciudadana la llamada ley mordaza prevé que la disolución de manifestaciones constituirá el último recurso de la actuación policial defiende además que la libertad de movimiento estuvo garantizada en todo momento Ike la mediación fue

Voz 1454 02:07 en el PSOE quiere retrasar a febrero los trabajos de la comisión del Senado sobre la tesis de Sánchez Nieves Goicoechea cuéntanos buenas tardes

Voz 1468 02:15 sí buenas tardes si el PSOE del Senado quiere retrasar el inicio de los trabajos de esta comisión porque hoy presidente va

Voz 5 02:21 comparecer aquí en el Senado el día dieciocho para hablar

Voz 1468 02:23 de diferentes asuntos y entienden que no tiene sentido activar ya la comisión de la tesis y que sería mejor hacerlo a partir del próximo periodo de sesiones es decir en febrero en el PSOE no saben qué hará el PP pero posiblemente puede que lo acepté porque tampoco a él en este momento le interesa con la ofensiva que hay sobre Ignacio Cosidó portavoz del Partido Popular en el Senado sobre otra comisión la de financiación de partidos políticos que está también aquí en el Senado el PSOE dice que por qué el PP no llama a declarar al líder de Vox Santiago Abascal después de que este partido Maroto pusiera en duda también la financiación del partido porque ahora dicen no lo llaman a declarar aquí al Senado

Voz 1454 03:00 este viernes ahí huelga de los interventores de Renfe y el Ministerio de Fomento acaba de fijar los servicios mínimos cuáles son Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 03:06 buenas tardes los servicios mínimos cubren el setenta y ocho por ciento casi cuatro de cada cinco trenes de AVE y Larga Distancia dos tercios de los de media distancia se puede ver la lista completa en la sección de avisos de la página web de Renfe en Cercanías de Madrid circularán cuatro de cada cinco trenes en hora punta y dos de cada tres el resto del día en Sevilla Valencia y Murcia tres de cada cuatro trenes en hora punta y uno de cada dos en las horas valle la huelga de interventores ha sido convocada por Comisiones Obreras que reclama un aumento de la plantilla de este colectivo de interventores dicen que cada vez más trenes están circulando así

Voz 6 03:40 en el deporte José Antonio Duro comienza a esta hora la jornada Champions están ya en juego los partidos del grupo de Galatasaray cero Oporto cero también el Schalke cero lo con motiv cero para los españoles la jornada de hoy es la sexta última de la fase de grupos comienzan a las nueve el Barça Tottenham y el Brujas Atlético de Madrid en el coso de los rojiblancos con la duda de Jiménez y con la intención de confirmar el prime

Voz 0313 03:58 he puesto además lo confirma la Federación habrá

Voz 6 04:01 por en la Copa del Rey en lo que resta de competición de este año en los play offs de ascenso a Primera ya la próxima campaña también en Segunda División

Voz 11 06:45 qué música para viajar verdad bueno los viajes en carretera seguro que en este puente muchos oyentes que nos están escuchando ahora posiblemente desde el coche

Voz 0313 06:54 ya ya han realizado algunos tienen tiene algunos inconvenientes no muy conocidos por otra parte los atascos de lo que tarda en llegar hasta tu destino en regresar del cansancio pero también muchas cosas positivas si los paisajes de la conversación con con los compañeros de disfrutar del camino y disfrutar de esas paradas que recuerdo deben ser obligatorias para descansar para comer seguro que cada uno tiene su bar preferido pero es que resulta que hoy ha publicado una lista con los cincuenta mejores restaurantes España de carretera donde se come bien y barato los hay en todos los territorios de norte a sur ibamos a visitar unos cuantos hasta ahora cabeza de lista al restaurante asador área ciento tres situado en la A dos en Almadrones provincia de Guadalajara saludamos a su director Ramón Rebollo buenas tardes buenas tardes qué tal Ramón felicidades lo primero está bien eso no

Voz 17 07:44 pues muchísimas gracias y que está bien si además que veía reconocimiento yo creo que es importante a tantos años de trabajo sí que está bien sí

Voz 0313 07:51 dice dice el tópico la frase hecha que si hay camiones comer bien y barato en un sitio los camioneros son su clientela fija mayoritaria oigo hoy evolucionando con el tiempo eso Ramón

Voz 17 08:01 bueno los y los camioneros son nuestra clientela fija ir de toda la vida Mi padre era camionero no aquí conoció a mi madre en esta antigua ventas de Almadrones Si que luego se llamó ciento tres bueno pues lo que a nosotros nos inculcó desde pequeñitos ese es tratar al camionero no oí y cuidar al camionero bueno es uno de nuestros principales clientes además pues bueno pues el el cliente fijo de siempre que tenemos muchos clientes porque viajan a su lugar de vacaciones gana a su pueblos y demás pues esas gentes también esos clientes de toda la vida no te iba a preguntar

Voz 0313 08:37 o por la historia de su restaurante Ramón Perelló ha contado una parte qué historia tan bonita además no

Voz 17 08:43 bueno pues si nosotros y ya es daría ciento tres antiguamente era la venta de Almadrones porque era una venta isla gestionaba nuestra bisabuela de celestina en mil ochocientos ochenta y nueve bueno pues de que ha ido pasando de de padres a hijos hasta ahora que ya nosotros somos tres hermanos que enfrentamos ahora el negocio pero ya hay un sobrino también de mi sobrino Antonio que también está ya en el negocio y en el trabajo del día a día

Voz 0313 09:12 en el paso de generación a generación no hubo nunca ninguna duda sobre haya Jay a ver estos que llegan ahora sí vamos a continuar con el negocio o no

Voz 17 09:20 bueno lo hemos mamado todos desde pequeños y hay y eso es bueno el estar jugando entre las latas de judías verdes o ahí entre eso nos ha nos ha hecho creer esto no es nuestra vida desde luego

Voz 0313 09:34 Ramón ya que estamos que Platt de qué platos se siente usted más orgulloso

Voz 17 09:40 bueno pues yo muy orgulloso me puedo sentir depende de lo que hemos hecho toda la vida que se en el lechazo asado al horno no es lechazo de Castilla y valor no pues es un nada bendición de Dios podamos que se es riquísimo

Voz 0313 09:53 estoy de acuerdo

Voz 17 09:55 eso es con esas patatas panadera no que es que acompañan pues es algo muy ricos tenemos también la echada bien o muy rica para tomar como dulce pues pues los Almadrones no que es un producto que hacía mi madre ya hace muchos años y que ahora lo comercializados en cajas también ahí tiene una salida estupenda su dulce con crema pastelera optaba por los dos lados y muy bueno muy bueno de probar Ramón Rebollo

Voz 0313 10:20 hasta ahora ante asador área ciento tres muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana yo un abrazo e felicidades

Voz 17 10:26 gracias a vosotros yo espero por aquí cuando queráis

Voz 0313 10:29 será pronto incorporamos a la conversación al responsable de casa Consuelo que está a la Nacional seiscientos treinta y cuatro en Luarca en Asturias Álvaro García buenas tardes

Voz 18 10:38 muy buenas qué tal felicidades también igual

Voz 0313 10:40 compañero de hace un momentito eh cuánto cuánto tiempo cuánto tiempo llevan ustedes Álvaro

Voz 18 10:46 a ver a Kaká la fundó mi madre y mi padre en el año XXXV si nosotros yo me incorporé con mi mujer y yo sesenta y cinco ella dejó los bártulos porque son murió la mujer nueve muy joven bueno yo Éramos cuatro hermanos yo con mi mujer más otros dos hermanos en casa por navegando situando el restaurante en el lugar que que está hoy vamos a ir ahora pues hace un par de años ha incorporado mi hijo y es el que prácticamente dirige la nave

Voz 0313 11:24 que otro ejemplo de negocio familiar de relevo generacional Álvaro y usted sabe cuál ha sido el secreto de de este éxito

Voz 18 11:31 bueno entonces del éxito yo siempre lo digo trabajar trabajar trabajar y hacerlo cada día lo mejor posible

Voz 17 11:39 sí

Voz 18 11:40 bueno adaptarte a los cambios que nosotros les damos con enero Saura prácticamente paran poco también queremos aquí luego vinieron los un viajante lo los equipos con los cantantes lo política uno en la practicamente a nivel nacional e internacional la verdad es que somos bastante apreciados queridos sí la verdad es que nosotros no vamos al máximo para que la gente que antes

Voz 0313 12:08 pero sí ha cambiado el negocio en estos años verdad Álvaro

Voz 18 12:11 bueno hay que ir adaptando a los tiempos y hay que pensar que mi madre no había las técnicas ahora hay mujeres pues tampoco hoy ahora hay muchos más artículos muchísimas cosas para hacer las cosas sí pero bueno oiga el restaurante sigue que es lo importante Si hay que adaptarse a los tiempos cuidar a la gente lo que quiere y ya contenta bien

Voz 0313 12:30 claro no comentaba Ramón hace un momentito así como platos estrella ya la escuchado lechazo la perdiz estaba echada cuáles son sus puntos fuertes Álvaro en la cocina

Voz 18 12:38 bueno bueno nosotros trabajamos una carta bastante amplia está de moda mucho el salpicón de marisco que la gente que que soy el mejor las esquinas con marisco que hace no obstante no mucho que las incorporamos el la el pote de Asturias hay que probar la fabada hay hay grandes pescados del rodaballo lenguado proceden las almejas

Voz 0313 13:05 Nos llega muy buenas tardes

Voz 18 13:07 incorporamos afroamericano el co de vamos que tenemos una variedad es esperar esférica de mercantil buena o muy buena una pregunta para terminar

Voz 0313 13:20 claro estos últimos ocho diez años que han sido apurados para casi todo el mundo lo han notado mucho poco o han no han lo han sobre llevado más o menos bien

Voz 18 13:28 bueno la crisis es muy gorda yo pasé muchas quise porque tuve cincuenta y tres años al frente el negocio Emery Mi madre y bueno como esta ninguna pero no solamente la crisis es muchas cosas a nosotros no nos ha cogido por la la gente mayor muy vieja ya tenemos ahora incorporar a la joven la joven no sale como sale antes de sandías yo que sea una serie de resultados del tabaco con eso puede fumar la policía hay pero bueno yo creo que trabajando muy tanto bien de comer a la gente pensándolo bien

Voz 0313 14:04 para nosotros

Voz 18 14:06 se lo de más de medio día pues podemos tener algún día flojo pero seguimos manteniendo el tipo como uno de los mejores restaurantes de carretera de España

Voz 0313 14:14 muy bien pues felicidades por eso Álvaro García de casa consuelo un abrazo

Voz 18 14:18 muchas gracias por la entrevista eh

Voz 0313 14:21 un abrazo grande bueno alguien pueda pensar Icon zona hay que esté que estamos comentando de los bares los restaurantes de carretera es fundamentalmente un negocio de hombres de hecho hemos llamado a varios de los locales de la lista que aparecen en esta lista de los cincuenta mejores si es verdad nada buena parte están están liderados por hombres pero pero atención las mujeres también pisan fuerte en esta parte del negocio cada vez más en nuestra compañera Laura Piñero ha podido hablar con dos de tras ellas Conchi

Voz 1280 14:47 directora del restaurante hotel área de Boceguillas situado en la autovía A uno kilómetro ciento quince Segovia lleva veinte años en el negocio

Voz 19 14:57 pues eso no debe un aire de agua en los baños siempre hay flores frescas naturales estoy muy orgullosa porque hay clientes que se han conocido allí

Voz 1280 15:08 este lugar era su ilusión y a base de ilusión han conseguido convertirse en el único área de servicio de España premiado en la Guía Michelin

Voz 20 15:16 por su calidad y precio tenemos

Voz 19 15:19 siempre verduras naturales tenemos las carnes pues los corderito que menos de los pueblecitos de la zona lo pasamos en auténticos hornos de barro platos de cuchara en los que han tenido toda la vida que se han comido en carretera de toda la vida que las estás perdiendo

Voz 1280 15:34 cuenta que no está del todo cómoda cuando definen su local como restaurante de carretera

Voz 19 15:39 somos restaurantes uno se cuidan más otro lo cuidan menos me en mi restaurante se puede comer la misma calidad que se pueda comer en un restaurante de fama de cualquier ciudad

Voz 1280 15:50 además siente que ha desarrollado su profesión en un mundo de hombres

Voz 19 15:54 sobre todos los empleados que les mande una mujer no lo asimilan muy bien ir bueno luego también pues cliente están acostumbrados a ver al clásico maître que les saluda tal eh a ver que es una mujer al principio a me quieren con locura

Voz 1280 16:09 cerca de Santander en Cantabria en la calle Camas Real Ohio ciento sesenta y seis está el restaurante regentado por Eva y su marido desde hace veinte años

Voz 21 16:18 estábamos mi marido yo trabajamos en un grupo hostelero muy iguana Un poco por me por intentar mejorar la calidad de vida que no sé si la hemos conseguido

Voz 1280 16:27 se llama en el doy Tomillo por un motivo muy concreto

Voz 21 16:30 porque son dos especies que a mí me encantan

Voz 1280 16:34 dice que son un bar de carretera ella sí se siente cómoda con el término con platos de calidad muy alta

Voz 21 16:40 por Riyad dos texturas siempre ha estado bueno a mi me gusta mucho a cambiar porque me motiva mucho

Voz 1280 16:48 sobre si este negocio es sonó un mundo de hombres asegura que hace tiempo que se hizo un hueco

Voz 21 16:53 me costó que me enseña hacen la acción siempre era dar prioridad a los hombres yo sentía que tenía que estar muchísimo más viva pero una vez que yo me hice indispensable fue muy fácil

Voz 1280 17:04 Eva y Conchi no se conocen están lejos geográficamente pero les une algo que les está premiando con clientes fijos amor por su trabajo por las personas estén o no de paso por su restaurante

Voz 22 17:18 eh eh eh eh eh eh

Voz 1 17:34 K qué tipo de frenada lo que

Voz 0313 18:20 son muy interesantes los testimonios como recogía

Voz 23 18:23 lo de Nieva de Conchi de Álvaro de de Ramón

Voz 0313 18:26 por qué no hay un punto en común en todos ellos que son negocios que vienen de tradición larga mucho tiempo de muchos años atrás y que han sabido adaptarse a los a los cambios a las transformaciones que han vivido por lo que nos contaban con bastante normalidad el relevo generacional y que hoy son Bono un escaparate fantástico porque además lo de restaurantes bares de carretera hace muchos años podía parecer un campeonato como de segunda hoy están en la élite también ayuda otra reforma importante que ha habido en el mapa viario de nuestra riqueza porque muchos de ellos se han tenido que situar donde estaban en un lugar muy visible la carretera nacional de antes en un lugar donde necesitan el reclamo de algún letrero porque vas por la autovía te tienes que desviaron incluso yo al menos organizo Mi camino por ejemplo hoy al norte para parar en Boceguillas menea pues nos pasó otro día yendo hacer La Ventana a Burgos que viajamos con Álex Grijelmo un burgalés de pro no éxito parar en Tudanca banca que está aún pendiente ya está exacto yo lo compre morcilla que está un pelín más adelante vamos sí que es un asador también enorme de de rancio abolengo descomunal abolengo por cierto para cerrar si les interesa nuestra compañera Elisa Muñoz publicó hace tiempo el libro llamado bares indispensables donde un montón de músicos recomendaban su bar de carretera favorito ya había auténticos hallazgos interesantísimos son las seis y veinte en Canarias

Voz 11 22:57 cuando escuchábamos a la alcaldesa que se prestaba atención ya se podía escuchar el canto de los pájaros pues de momento lo que se está escuchando es el caos monumental

Voz 1 23:08 no podemos

Voz 11 23:09 felicitar al Ayuntamiento sino todo lo contrario lo tendrán lugar

Voz 10 23:18 les arrolló

Voz 9 23:20 par

Voz 11 23:23 ante la pregunta Madrid Central podría ser podría ser pero así no

Voz 1 23:31 hay más jóvenes

Voz 9 23:35 más escandalosa que hoy

Voz 11 23:37 hay más atascos de también pedirá entre sí

Voz 9 23:40 la pérdida de puestos de trabajo

Voz 11 23:42 pérdida de La Ventana de Madrid la calidad está respirando

Voz 1 23:49 a casa

Voz 30 23:57 Pedro Rollán me he quedado corto

Voz 9 23:59 pero ahora voy a que pero dígame ya aquello que estoy deseando tenerlo para los montajes hombre de que estamos ante el fin del mundo que mañana esto se acaba no no no no no estamos Santa infiltren mundo pero hay unas Pajaros son en efecto especial no lo dije yo lo dijo la señora Carmena que siempre estábamos atención se escuchaba en Gran Vía

Voz 5 24:18 el sonido majestuoso de los pájaros

Voz 9 24:20 yo ya te digo yo que esos Lezo Dan Brown afectos yo le puedo asegurar

Voz 5 24:23 en este sentido son diez días desde que Madrid desde Madrid Central ya está operativo hábito dos episodios de contaminación se va a aplicar el episodio de contaminación número dos las dos estaciones

Voz 0827 24:36 medidores de calidad del aire que

Voz 5 24:38 en este caso como digo son las que se encuentran ubicadas en Plaza del Carmen Guillén Plaza de España han incrementado los niveles de contaminación un sesenta y tres por ciento Ésta no es una opinión es un dato que está colgado en la página web de calidad de laicos cuál del Ayuntamiento

Voz 9 24:52 cuando señor Rollán un sesenta y tres por ciento

Voz 5 24:55 el con respecto de estos últimos diez días declaró

Voz 9 24:57 bueno hay una diferencia y ahora no llueve hace quince días hacía menos frío ahora te más frío todos los episodios meteorológicos llevan a que suban los índices de contaminación el dato es un poco trampa

Voz 5 25:09 no no no no es un dato en absoluto tramposo hay que tener en cuenta yo me baso en las declaraciones que hizo la señora Sabanés y la señora Carmena

Voz 9 25:17 en el que se en el que Madrid Central era la

Voz 5 25:19 solución a todos los males poco más o menos íbamos a ver yendo por la calle Gran Vía las

Voz 9 25:25 las corría pero las ardillas se lo dijeron claramente que lo dijeron a medio y largo plazo

Voz 5 25:30 desde luego lo que hemos comprobado es que en diez días se han producido dos escenarios de contaminación pero si es que esto ya era previsible si es que al inicio de legislatura se comprometieron a construir doce aparcamientos disuasorios eso estaba muy bien claro estaba muy bien si se hubieran hecho porque los aparcamientos disuasorios ni están ni se les espera como hemos puesto el carro delante de los bueyes me refiero al Ayuntamiento de Madrid lejos de alcanzar el objetivo que es muy loable mejorar la calidad del aire que todos respiramos Si hasta ahí todos estamos de acuerdo el problema es que no se han hecho los deberes con la suficiente antelación y esto no ha hecho más que empezar a martes Paulo el Círculo perimetral de esas cuatrocientas setenta y dos hectáreas lo que se está comprobando cómo se está reduciendo la velocidad de los vehículos que están circulando en el día a día en el perímetro pero bueno sí admitió la admite

Voz 9 26:23 en gente porque yo otra parte del deba lamentablemente me encanta

Voz 5 26:25 estaría me encantaría no tener la razón pero el problema es que cada día Madrid es una ciudad más atascada yo no tengo la culpa la señora Carmena posiblemente sea la responsable directa de esta situación

Voz 0867 26:37 Clara Serra portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes estaré ahora voy dejar intervenir pero antes quiero saludar a a Sara selva mi compañera sana selvas ahora qué tal muy buenas tarde siete al buenas tardes de porque tenemos varias cuestiones que aclarar la primera sobre el escenario dos dirigido a los oyentes información prácticamente servicio público quién puede circular y que no puede circular mañana

Voz 0125 26:57 no pueden circular los vehículos sin etiqueta ambientales es decir los más antiguos y contaminantes los coches y también las motos no pueden hacerlo ni por la almendra central ni por la M treinta el ayuntamiento calcula que esto supone un trece por ciento de los desplazamientos en el interior de la M treinta y una reducción de emisiones lleno dos de un seis por ciento si pueden por lo tanto los vehículos con etiqueta B C cero hoy hoy algunas excepciones como servicios de emergencia personas con movilidad reducida o distribución urbana de mercancías es una de las principales novedades del protocolo ya no tienen cuentas en las matrículas son para eso impares ahora se basan en estos distintivos ambientales aunque llevar las pegatinas en el coche no es obligatorio hasta abril otras restricciones está prohibido aparcar en la zona ser para todos excepto para los residentes en su barrio plazas para los vehículos cero o eco que sí que pueden

Voz 0867 27:40 vamos con las alternativas porque claro si mañana uno no tiene la pegatina no tiene de catalogación medioambiental su vehículo y tiene que quedarse el coche en el garaje pues tendrá que usar el transporte público había acusarlo en cualquier caso pero se va a reforzar el transporte público se que Metro en principio va a mantener todo igual

Voz 0125 27:57 si el Consorcio Regional de Transportes ha decidido no reforzar el metro ni el Cercanías porque no lo considera necesario dicen que en un episodio similar del año pasado cuando aún se aplicaba el antiguo protocolo registraron un aumento de viajeros que no llegaba al uno por ciento si que refuerzos de los autobuses de la EMT cincuenta y cinco líneas hicieron buses Inter

Voz 0867 28:13 urbanos gracias Sara saludos buenas tardes hasta luego Clara Serra se puede aplicar el protocolo el escenario dos se le puede decir a la gente dijo usted el coche en casa la contaminación os mata lo mejor usar el transporte público al metro que no haya refuerzo

Voz 20 28:29 pues un ayuntamiento responsable puede y debe incentivar a que la gente deje el coche ya que la gente utilice más el transporte público como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid y una administración irresponsable y que está haciendo constantes demostraciones de deslealtad institucional como es la Comunidad de Madrid pues no refuerza el metro no lo refuerzan del Black Friday refuerza en la entrada en vigor de Madrid Central en los refuerza en en en general no porque sabemos que hay un desabastecimiento que hay menos trenes que además ahora tenemos a los maquinistas en huelga porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid está queriendo cargar sobre los hombros de los maquinistas de metro bueno pues el desastre de sugestión así que creo que es un problema enorme yo quería contestar el señor Rollán que solamente un Gobierno irresponsable que lleva décadas sin hacer nada con el problema de la contaminación porque no ha tenido consciencia de que esto es un problema fundamental de las grandes ciudades en el siglo XXI puede decir que Madrid Central iba a ser la solución a todos los males el Ayuntamiento de Madrid no ha dicho tal cosa al Ayuntamiento Adrià ha puesto en marcha una cosa que se llama Plan a que es un plan más amplio que Madrid Central dentro de de del cual Madrid Central es una de las de las medidas a tomar muy importante porque es una gran zona de bajas emisiones pero hay otras cosas y por supuesto hay un protocolo anticontaminación que entrará en marcha cada vez que haga falta por cierto cuando hay determinadas condiciones meteorológicas si no llueve entrará en marcha ahora cuando

Voz 9 29:53 haga falta Ángel simplemente por por parte atasco una una cuestión que se aclare aunque lo pero no así si hágalo incierta tengo ningún problema pero aclaró M primero por qué no se refuerza el metro de Madrid que es lo último que hemos conocido mañana con nuestro enviado o no a Llamas

Voz 5 30:11 es son sable que contrató trescientos sesenta maquinistas que al inicio de legislatura desplazaba dos coma dos millones de pasajeros en el día a día que ahora está desplazando a dos coma cinco dos coma seis millones todavía tenemos una capacidad estructural de hasta trescientas cuatrocientas mil personas cada día

Voz 9 30:27 pero estas en huelga diciéndome piensa pues mire Siria las cincuenta más que el año pasado

Voz 5 30:34 lo que es importante pero ya han sido setenta y uno setenta un maquinistas de mil setecientos sesenta y dos un dato importante setenta y uno de mil setecientos sesenta y dos los que han votado a favor de la huelga hoy el Síndic exacto de maquinistas está totalmente distanciado de la masa trabajadora porque evidentemente setenta y uno sobre mil setecientos sesenta y dos representan menos del cuatro por ciento porque los trabajadores de Metro

Voz 9 31:02 los servicios mínimos del ochenta por ciento pero consejero te pregunto por favor lo más importante son los servicios miles de verdad que lo más importante de la prestación formular alguna pregunta si no importa si si yo mañana tanto aquí no va a haber refuerzos en el metro de Madrid es la pregunta que se están haciendo muchos madrileños que estar aplaudieron su coche en casa pero hay capacidad suficiente y mañana

Voz 5 31:21 vamos a tener la oportunidad de comprobarlo pero

Voz 20 31:23 en el Parque de Nara del año ante sus reproches

Voz 5 31:26 en un incremento tan sólo del uno por ciento

Voz 20 31:28 Nos están escuchando madrileños y madrileñas yo creo que no sé si tú cogerá el metro pero todos los que cogemos el metro creo que sabemos que es el metro estos días y que lleva siendo el metro los últimos meses es decir vas a al andén no llegan los trenes llegan trenes totalmente llenos hay aglomeraciones llegamos tarde al trabajo llegamos tarde donde tenemos que esto esta huelga de diez días es un síntoma más del desastre del Partido Popular del metro espera lo hemos dicho muchas veces desde que el Partido Popular bueno la Comunidad de Madrid asuma asume las competencias del metro en el año dos mil once todo ha ido a peor primero descapitalización de una empresa pública cada vez valen menos las acciones de metro dos una deuda que va a llegar a los mil millones que es que empezamos esta legislatura con casi setecientos millones íbamos a acabar la legislatura con casi mil millones

Voz 4 32:16 falta de trenes

Voz 20 32:19 te trenes también por la nefasta gestión que habéis tenido con el amianto habéis estado negando el problema de que había en el metro y habéis tenido que retirar los a última hora hace falta de maquinistas que tal vientos cincuenta sí

Voz 0867 32:28 hay operativa esto quiere decir que mañana no habla aglomeraciones en el me creo que

Voz 5 32:32 pero en cuanto a haber aglomeraciones en un aura apunta pero donde estamos viviendo en en Madrid en o estamos viviendo vamos en cualquier hora punta por eso se llama hora punta es donde hay una mayor concentración y una mayor demanda pero creo que también hay una cuestión que es importante el Ayuntamiento habla mucho del transporte pero pone muy poco dinero la Comunidad de Madrid pone este año más de cinco mil cien millones de euros para el sostenimiento del transporte público para el sostenimiento de la EMT pone ciento quince millones de euros y el Ayuntamiento de Madrid que tanto critica metro no pone ni un cena

Voz 20 33:08 el Ayuntamiento de Madrid prófugos no participar en la gestión de metro para asaltarla del desastre de vuestra te vuestra gestión

Voz 5 33:15 mira de yo he estado en el Consorcio Regional de Transportes como sabes todo han sido zancadillas excusas excusas una cuestión muy importante como puede ser que la Comunidad de Madrid sin tener una sola acción de EMT pone en más de cien millones de euros y que sin embargo la primera exigencia para sentarnos a hablar es que el Ayuntamiento de Madrid lo que quieren son naciones lo que

Voz 9 33:36 el madrileño es decir no no no lo gestionar una empresa en la que vosotros a mí lleva a la ruina como carrera pero sí que puede seguir Azagra de verás cómo puede ser que en lo que llevamos

Voz 5 33:46 de año que creo que esto es un dato también importante porque si tan nefasto si tan nefasto fuera el servicio de metro lo que no entiendo es que en el acumulado hasta el mes de noviembre Metro tiene veintiséis millones más que viajeros y sin embargo la EMT en el mismo periodo ha perdido diez millones de viajeros qué pasa que los madrileños son tontos

Voz 0867 34:06 pero ese dato no coincide con el que da el Ayuntamiento de Madrid

Voz 5 34:09 no pues ese dato es así porqué

Voz 0867 34:11 de letras Moreno que ir a publicidad pero uno contrasta datos del INE no coinciden uno ve los datos de contaminación que el Ayuntamiento

Voz 0514 34:20 comunidad de Madrid no coincide uno B

Voz 0867 34:23 otra serie de aspectos que se están debatiendo estos días sobre la mesa sobre Madrid Central y sobre cuestiones de movilidad tampoco coinciden las versiones yo no sé quién miente aquí pero desde luego bueno van para aprender lo que las dos administraciones remar juntas salvo que una parte de las administraciones el pues no se estén muy contentas de que los índices se disparan en que todos nos muramos aquí por la contaminación a siete de la tarde treinta y cuatro minutos

Voz 11 34:52 en la sociales en La Ventana La Ventana

Voz 0867 36:53 a siete minutos tenso y agitado debate sobre Madrid Central sobre el escenario dos del protocolo anticontaminación que entra mañana en vigor y Clara Serra tenía turno de palabra

Voz 20 37:02 bueno no quería decir terminando con el tema de metro que cada vez que el Gobierno abre la boca sobre el tema de metro nos cuenta mentiras primero habían dicho que iban a reforzar el metro en el Black Friday que nunca pasó después dijeron que en la puesta en marcha de Madrid Central pues iban a seguir los los servicios tal y como eran Un día cualquiera es mentira hemos sabido hace poco que uno de cada cinco trenes se quedaron en cocheras sin salir el día que se puso en marcha el para y después nos dijeron que iban a a comprar trenes sesenta trenes salido esa noticia o resulta que luego nos enteramos de que los trenes pueden tardar dos años en llegar

Voz 9 37:35 sí con la guitarra la última semana

Voz 20 37:37 eso sí la ULE las no la última la última noticias que van a contratar a cien maquinistas suelta y resulta que vamos a tener que esperar los hasta después de verano se vosotros

Voz 9 37:45 está haciendo anuncios realidades que van a llegar al próximo día una cosa maravillosa hemos podido

Voz 5 37:52 dado trescientos sesenta maquinistas empezarán la formación los nuevos cien en febrero se incorporarán en el mes de junio

Voz 9 37:57 se hooligan otros cincuenta Además pero vamos

Voz 5 38:00 pero vamos incrementando no solamente cubriendo la tasa de reposición sino que sepan incrementando el número de el número de efectivos y repito y lo que no alcanzo a comprender es metro de Madrid en el acumulado del año tendremos oportunidad deben ir de treinta y uno de diciembre cuando estén los datos del Ente regional de Transporte que es un organismo absolutamente neutral por mucho que lo critique podemos comprobar cuál ha sido la evolución de Metro de Madrid cuál ha sido la evolución de la EMT la gente huye de la vía pública de los atascos y yo lo lamento me gustaría que tuviéramos una circulación mucho mejor pero no al At

Voz 0867 38:39 el quedó minuto Clara Serra bueno creo que

Voz 20 38:42 es falso creo que de hecho la puesta en marcha de Madrid Central ha demostrado uno que ha descendido el tráfico de coches que bueno no se ha producido el efecto frontera ese del que habla

Voz 5 38:50 en el que se habla pero sobre todo que habían incremente el tras

Voz 20 38:53 porte público de hecho hoy sabemos a diez días de la puesta en marcha de Madrid Central que temen no tenemos diez mil viajeros en la M temas al día y que además ganamos tiempo porque la velocidad de las líneas de la EMT ha aumentado entonces yo querría saber cuál es el el saldo que hace el señor Rollán después de haber anunciado el apocalipsis las siete plagas no sé el efecto dos mil que iba a pasar con Madrid Central el caos el desabastecimiento no se niños sin escolarizar qué ha pasado con todo eso después de que diez días después el tema

Voz 9 39:21 ah claro oral iluminados bien pero no se puede dejar porque sacaba el problema aseguró Dunga veinte segundos más de setenta asociaciones en

Voz 5 39:31 contra los repartidores el problema es que yo creo que vosotros os habéis convertido en una casta en una élite el relojero los repartidor en las pasan canutas para

Voz 9 39:39 hacer los suministros en el día a día los hosteleros

Voz 5 39:41 están cansados de tener que recoger el tele

Voz 0867 39:44 bueno renunciar a reservas aquí lo vamos a estar a nosotros tiene claras también muy bien gracias por venir a nosotros y hasta la próxima un saludo venga hasta mañana a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte años

Voz 36 40:03 mi amor pero

Voz 11 40:54 lo que queda del día con Isaías Lafuente grave contrastes verdad yo estoy cada día

Voz 0827 41:01 lo observamos desde la ventana un mundo complejo y hoy nos hemos encontrado desde la miseria una oferta de trabajo a un euro Laura hasta ese matrimonio británico que busca un fotógrafo al que le pagaría noventa mil euros al año para que vayan fotografiando su vida y en medio hemos observado también una

Voz 5 41:18 la realidad dura pero insomnes

Voz 0827 41:20 decida cada año se producen en España casi medio millón de accidentes laborales Sonia Ballesteros nos ha permitido conocer a Goyo tiene cincuenta y cuatro años era transportista hasta que hace cuatro años tuvo un accidente en su puesto de trabajo

Voz 38 41:34 me atropelló a un compañero del arranque con la máquina estábamos cerrando los James arrancó para darse cuenta yo pasaba por detrás yo mire estaba la máquina parada el arrancó y me atropello y me comió con la máquina por debajo

Voz 11 41:48 que me reventó las piernas arrastró por todos

Voz 38 41:52 llevo la tierna con auto injertos en la pierna derecha otro injertos con clavos tornillos

Voz 0827 41:57 ese accidente le dejó a Goyo una cojera permanente y una incapacidad laboral también permanente para realizar su trabajo habitual tuvo que cambiar de vida pero bueno él sobrevivió ahora las muertes llegaron a seiscientas el año pasado en nuestro país hoy hemos hablado en La Ventana con Luis Miguel López Rey ello que secretario general de UGT en Madrid dice que la mayoría de ellas se producen en el sector servicios

Voz 39 42:20 en España como Isabel prevalece el sector servicios luego la mayoría de los accidentes mortales la mitad el cincuenta por ciento son del sector servicios lo que pasa es que lo vaya tenemos en sector de la construcción o de Industria que es un veinte por ciento aproximadamente cada uno qué pasa también en construcción que cuando se reactiva también la actividad de de pisos de viviendas pues menos accidentes laborales por qué porque hay mucha subcontratación y luego también que ocurre en la reforma laboral que los contratos un tercio de los contactos duran menos de una semana ya esas personas no se transforma las informan prevención esos son los graves problemas que tenemos y por eso está subiendo la la siniestralidad en España

Voz 0827 42:56 los accidentes en la construcción son los más aparatosos los que saltan a los medios de comunicación pero después se produce una realidad invisible

Voz 39 43:04 pero hay algo importante que se nos escapa todo prestamos mucha atención cuando alguien está es una obra porque ha caído en altura para tenía puesto en las mes pero resulta que las muertes que se están dando sobre todo más son por cuarto ahora no traumática es decir infartos derrames cerebrales por qué se produce esto pues nosotros entendemos que por el estrés que tiene unos trabajadores por la reforma laboral porque te van a despedir porque van a hacer un ERE con la sobrecarga de trabajo porque te contratan por cuatro horas y aces ocho en fin todo estas cosas aunque parezca mentira está subiendo

Voz 0827 43:34 son muchos los accidentes son muchas las muertes si es terrible pero lo más terrible es que muchos de estos accidentes además se podrían evitar

Voz 39 43:41 más del setenta por ciento de los accidentes laborales se podrían evitar me refiero a no laborales que considere más clásicos que son caídas en altura que implique una ley de prevención laborales es que no me parece normal que alguien no tenga un arnés una línea de vida nadie cuesta cuarenta euros y pueda fallecer entonces eso serían totalmente evitables

Voz 0827 44:01 en fin escuchando estas cosas nos podemos sentir privilegiados

Voz 40 44:04 no

Voz 1 44:05 Beto

Voz 0827 44:10 porque el trabajo precario está en el origen de muchos de esos accidentes laborales bueno hoy hemos conocido un caso que es el colmo de la precariedad laboral de la miseria también de quién ofrece este tipo de trabajos el protagonista Alberto Ramos

Voz 41 44:23 sí yo ahora mismo estoy cuando termine el año pasado yo ahora mismo estoy siga que Ponferrada acercándonos oposición eso estoy en cuanto a parte de eso no no hago otra cosa estoy en desempleo según la situación Ponferrada mentalidad que está bastante mal por provincias León

Voz 0313 44:39 pero bueno esta oferta

Voz 41 44:41 si no no es normal ni Ponferrada ninguna

Voz 0827 44:44 y en esa situación de paro como la que está él pues es cuando le llegó esta oferta de

Voz 41 44:49 yo tengo una conocida que sabe que estoy buscando bueno trabajo dar clases particulares y ella me me dice que tiene una conocida que está buscando precisamente para para sus hijos me pregunta si quiere que le pase y currículum que ya tenía y que que me con contacto entonces de pasó mi contacto igual al día las doce que fue el sábado por la tarde pues un gobierno de que con esta oferta bueno lo que ya se conoce quizás yo muy bien

Voz 0827 45:16 llegó la oferta una oferta sangrante como nos decía tres euros la hora por dar clase a tres niños de diferentes niveles de inglés

Voz 41 45:23 a euro indio aparte son humillado porque cuando uno considera que la actividad bueno que la altivez intelectual que el trabajo de una persona va ni un euro la hora eh yo me pregunto si esa señora en si llevan a los hijos al dentista se ofrecerán Cientista un euro la hora por niño uno tres por niño o quién Mijares a cualquier otro lado es decir para mí la educación está a un nivel lamentable

Voz 0827 45:53 ella misma trabajaría por ese precio bueno una historia tremenda ahora eso sí con un par de aspectos de los que podemos extraer

Voz 0313 46:00 lecciones primero que no hace falta buscar excusas en los políticos son los empresarios son la gente que nos manda no no a veces se puede ser miserables sin ayuda de nadie aunque es verdad es verdad que este aire que se respira en nueve otro mercado laboral Lee dijo lo acaba contaminando todo lo segundo que yo veo con tantas tantas historias como ésta o parecidas se de precariedad de falta de oportunidades de desigualdad injusticia alguien se pregunta aún alguien no entiende por qué mucha gente está cabreada desencantada ahí lo saca por dónde puede incluido un voto de protesta

Voz 5 46:31 ya alguien todavía no lo entiende que se lo haga mirar pues

Voz 0827 46:33 se lo tendría que hacer mirar por lo demás lo del había eslovena que siga alimentando el debate político

Voz 42 46:42 todo aquí

Voz 0827 46:50 vuelve la intensidad ha subido tanto que el Gobierno catalán se ha tenido que lanzar a matizar lo que dijo ayer el presidente Torra bueno quizás sean pasado un poquito en eso de la matización

Voz 34 47:02 la portavoz del Gobierno catalán ha desmentido todo todo como concepto desmentido todo mediante un sorteo

Voz 0230 47:07 Sergio Hernández se proteja horroriza te labios novena no existe sólo la vía catalana que es pacífica al Gobierno catalán nunca discutido que la policía catalana Gabino mal su trabajo si el Gobierno de España quiere reunirse en Barcelona en Consejo de Ministros que se reúna y nunca se ha dicho que eso sea una provocación tantas cosas ha desmentido que casi le cambia el nombre a su president le ha llamado president porra porra Torra

Voz 4 47:31 Torra

Voz 0827 47:35 el president Torra Torra que en realidad cuando animo

Voz 0230 47:38 a los catalanes a seguir a los eslovenos con todas las consecuencias se refería sólo las consecuencias buenas no a las consecuencias malas

Voz 0827 47:46 sobre consecuencias ayer escuchamos en La Ventana a la primera ministra británica Theresa May retrasar la votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico ante una derrota anunciada la situación es muy compleja esta mañana en Hoy por hoy Ignacio Molina que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid investigador también del Instituto Elcano dice que hay tiempo todavía pero no ve muchas salidas ni en el Parlamento británico como se vio ayer ni en la respuesta de la Unión

Voz 0514 48:12 es muy difícil que las posibles flexibilidad es que ofrezca la Unión Europea que van a ser puramente retóricas es decir el regalo no va a cambiar el lo que les podemos es cambiar el envoltorio igual no sí sí Theresa May es capaz de llevar en el regalo con un nuevo envoltorio y que sólo aprueben después de Navidad pues tendríamos eso pero yo soy soy pesimista

Voz 9 48:32 con el nativa que es bueno pero vamos a repetir

Voz 0514 48:34 a esto incluso que tres a mí dimite que haya elecciones o que sepan tu segundo referéndum yo francamente creo que ya no da tiempo