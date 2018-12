La Ventana (12/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 3 00:08 intensa actividad en el Congreso poco después de las tres

Voz 1454 00:10 la tarde ha terminado el pleno en el que el presidente del Gobierno ha hablado de Cataluña hay del Brexit ahora en la Cámara Baja ha comenzado ya a la sesión de control pero Adrián Prado el contenido ha sido muy similar en el mano a mano entre Pedro Sánchez y Pablo Casado Adrián buenas tardes

Voz 0019 00:23 hola buenas tardes Esther sí de hecho el líder del PP ha arrancado su intervención con este duro reproche al presidente

Voz 4 00:28 el Gobierno voy a tomar unas palabras de su vicepresidente señor Pablo Iglesias para decir que elecciones de terrorismo compartido partido manchados de cal viva

Voz 0019 00:36 ninguna Icomos y las seis horas anteriores de pleno no se hubieran producido de nuevo encima de la mesa al debate sobre Cataluña

Voz 4 00:42 mi preocupación es extrema usted establecerá una negociación bilateral bilateral de la independencia y la autodeterminación que señor Tardà ha perdido viene insultar a la oposición que a usted no le insultaba ha dicho que es indigno que no conteste y que usted debería dimitir si no lo hace ahora mismo no plantee un discurso a Mena Amador para el conjunto de las autonomías también para el conjunto de españoles por ahí por donde va desgraciadamente se situará más en la ultraderecha que en el centro derecha que necesita su partido mucho

Voz 1454 01:15 el Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe este mes el decreto de subida de las pensiones es noticia que les hemos adelantado en el informativo Hora catorce que vamos a recordar con Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:23 buenas tardes fuentes del Gobierno han confirmado a la Cadena Ser que se trabaje en la preparación del decreto que esta alternativa que permite la subida de las pensiones ya desde enero es ahora mismo la opción más probable se piensa para su aprobación en la reunión del Consejo de Ministros de la última semana del mes está previsto incluir la subida general de las pensiones de la Seguridad Social en un uno con seis por ciento como se había anunciado de las pensiones mínimas en un tres y algún otro asunto como los cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos pactadas con este colectivo hace unas semanas el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dicho subdirectora general a la Cadena SER tiene todo a punto para aplicar la subida de las pensiones en cuanto se apruebe

Voz 1454 02:03 el presidente de la Conferencia de Rectores pide cambios para que la igualdad de oportunidades sea una realidad algo que impiden su opinión el actual sistema de becas por ejemplo Roberto Fernández ha denunciado además los recortes de personal en que trabaja en la Universidad ya advertía además de lo que puede pasar

Voz 5 02:18 con menos dinero hemos mantenido el tipo porque la inercia de épocas anteriores y el sobres

Voz 0313 02:24 Puerto de la comunidad universitaria

Voz 5 02:27 en la etapa más complicada nos ha permitido mantener nuestras posiciones a nivel internacional pero créanme lo digo sin aspavientos pero con firmeza que todo tiene un límite Ike corremos el riesgo de que el barco separe en mitad del océano

Voz 6 02:45 por falta de energía más de

Voz 1454 03:08 el Ayuntamiento de Madrid es activa para mañana el protocolo anticontaminación hoy con el nivel dos que prohíbe la entrada a la capital a los vehículos más contaminantes se han producido problemas y los accesos la Policía Municipal ha dejado pasar algunos vehículos que no cumplían con la normativa para aligerar el tráfico aunque el Ayuntamiento lo niega la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés

Voz 0313 03:26 el controles en determinadas zonas ya hay

Voz 8 03:28 sí y hay controles aleatorios en las entradas y también para la velocidad y lógicamente ya lo explica

Voz 0976 03:34 ayer los incumplimientos Rey que viene en caso de protocolo no suponen sanción

Voz 1454 03:41 problemas también en el metro la Comunidad de Madrid no ha reforzado el servicio y se han producido más aglomeraciones de lo habitual la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo

Voz 9 03:48 permite de dirección de propio Metro ha hecho un trabajo extraordinario y hoy se manifiesta en que la demanda de viajeros como digo con el protocolo dos te anticontaminación eh ha podido absorber una demanda que llega al uno por ciento

Voz 1454 04:03 más asuntos los pisos turísticos de Madrid no tendrá la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas para publicitarse Supremo anulado tras dos exigencias de la ley de la Comunidad Alberto Pozas

Voz 0055 04:13 hace dos años la justicia madrileña ya tumbó uno de los puntos más polémicos de este decreto la obligación de alquilar un piso turístico como mínimo durante cinco días y ahora el Supremo anula otros dos artículos por un lado dicen los jueces los planos del apartamento turístico deben estar firmados por un técnico pero no visados necesariamente por un colegio profesional también afirman que las empresas que gestionan estos apartamentos se deben inscribir en el registro de empresas turísticas de la Comunidad de Madrid pero su número de registro no tiene que aparecer por ejemplo en sus folletos publicitarios Se trata de un decreto puesto en marcha por el Gobierno regional en dos mil catorce que entre otras cosas estableció un máximo de dos camas por habitación cada piso turístico tenga como mínimo cocina baño

Voz 3 04:50 acción Isadora decreto que quedará obsoleto en breves la comunidad ultima una nueva norma para regular

Voz 0313 04:55 estos apartamentos hemos ocho grados en el centro de Madrid

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:36 hola buenas tardes seguro que esta semana ya han empezado a recibir ya habéis empezado a recibir sobretodo a través del móvil las primeras felicitaciones de Navidad hay de buenos deseos para el año próximo yo quiero compartir una que me ha llegado hoy mismo y que creo que podrían aprenderse de memoria recitar como si fueran los diez mandamientos podrían aprenderse los Lass que nos han metido en un berenjenal de aúpa pienso en el lío de Cataluña claro sobre todo en un día como hoy pero no sólo eh creo sinceramente que sirve para todo recuerdo Se trata de una felicitación navideña dice así que el año dos mil diecinueve nos traiga dos puntos políticos capaces de dialogar aquí y en todo el mundo que entiendan que dialogar no consiste sólo en hablar sino básicamente en escuchar que pactar supone ceder pero ceder no significa perder sino ganar un acuerdo que no olviden nunca que su tarea más importante es ayudar al progreso de los ciudadanos y que el auténtico progreso sólo se consigue con la paz social empujando todos en la misma dirección no sé ustedes pero yo estoy Pequeño tratado de sentido común lo difundirá urbi et orbe sé que alguien estará pensando vale vale muy bien muy pero son sólo buenas palabras palabras huecas pero no o no sólo eh yo creo que en esta modesta felicitación de Navidad o carta a los Reyes si lo prefieren se condensa el ADN de lo que en verdad debería ser la política que podría resumirse además en un concepto los políticos están para solucionar problemas no para crearlos dicho lo cual ustedes creen que no serán caso eh que alguien tendrá un ataque de responsabilidad y aparcar la calculadora de voto iré intereses propios porno seguramente no pero por pedir por soñar

Voz 11 07:18 por pedir que no quede bienvenidos a La Ventana en Jamón de valor

Voz 12 07:28 sí mi saga con Barbie

Voz 13 07:46 eh

Voz 12 07:48 en La Palma que van a vale

Voz 13 07:59 no

Voz 12 08:01 bien son temas sirva a todo

Voz 13 08:12 sí

Voz 12 08:15 el hemos vi ya me peina la eh

Voz 14 08:33 luz

Voz 12 08:44 intenta que tengo este tanto es la ama a nadie y Billy Talent y esteta he visto que sirva destacado hasta más vi ya en él lo que también con una

Voz 0313 09:50 Jon Sistiaga buenas tardes amigo buenas tardes qué buen ríe para abrir la tarde para abrir la ventana ha recibido alguna de Navidad hallado todavía no he mandado yo una así si así especial con un mensaje como esta

Voz 6 10:03 no bueno es especial pero vamos eh

Voz 0313 10:06 pero es que eso poco antes nos cuenta Roberto

Voz 0827 10:12 hola buenas tardes oye vamos a saludar al autor de esta feliz

Voz 0313 10:14 situación no es el Lluís Bassat al que pillamos en Washington al que hemos invitado a asomarse a la ventana Lluís Bassat buenas tardes buenos días vamos

Voz 11 10:25 sí sí

Voz 0313 10:26 hola Lluís cómo estás oye que que os ha movido a ti a tu mujer a Carmen que es la fundación que lleva puesto nombre a difundir esta felicitación exactamente qué es lo que os ha movido Cataluña España andaluz tras el Brexit Annan Salvini que es que ha sido

Voz 11 10:43 tiendo a pensar que era una oportunidad para decirle un amigo amigos lo que pensamos visto situación actual que estamos viviendo lluvias sobre todo en Cataluña uno no que son muy yo estoy quién en Washington y pensábamos que era una manera de la gente que además en los buenos deseos que todos nos deseamos mutuamente decir paz felicidad Sahagún Auxerre tras que también te que deberíamos desear los que estas cosas pasen idearios poner de nuestra parte algo para que esto pase no porque ya está bien no se llevamos tantos años de líquidos que no se ponen de acuerdo de usted hablan que que juran que la culpa es de otro bueno que que en los enunciados de alguna manera

Voz 0313 11:33 os habéis perdido estando en Washington bonito vamos a perdido nada pero sabéis perdido el pleno del Congreso de hoy el pleno del Parlament donde ha habido lo financiadas si si ha habido andanadas de de aúpa siguiendo en esa en estas dos vías que nunca se comunican que como tú dices estamos tan acostumbrados durante los últimos años oye Luis cuántos ha hablado por última vez con algún político o alguna político en en en activo

Voz 11 11:57 cómo se hace un tiempo antes llevo casi quince días fuera de España yo si pues yo ser poco antes de de que aquí abre con Collboni

Voz 0313 12:09 sí sí sí sí sí socialistas el día D

Voz 11 12:13 el Barcelona candidato socialista bueno fueron muy claro avión incluya gracias al izquierdo tuvo una bonita con el de hecho comimos juntos

Voz 0313 12:24 todo todo todo todo lo había eslovena y los Mossos d'Esquadra no puede interinos lo habéis perdido todo

Voz 11 12:29 esto es todo lo ido entonces todo ido leyendo Villa a día yo tengo la suerte de que a las ocho de la tarde mías de aquí al seis de julio o al al hotel ya me descargo La Vanguardia

Voz 0313 12:42 el día sí sí me he ido enterando esto

Voz 11 12:44 yo es que muchos conciudadanos Piers porque yo leyendo a las dos de la madrugada hora española y la verdad es que no puede ser no puede ser un momento en que no varía es pasa de castaño oscuro yo soy un respetuoso con todo el mundo la gente saber ya once que optó por el diálogo que es no quiere que nadie tenga toda la razón que que todo mundo tiene algo de razón a hombres por favor que se está llevando el timón algunos extremos como de Guaje bélico no yo no viví la guerra española poco pero las consecuencias espero que nunca nunca nadie en España vuelva a vivir algo como lo que soy yo ellos treinta y seis

Voz 0313 13:36 es lo que deseamos todos Lluís Bassat muchísimas gracias por atendernos desde Washington amigo y un abrazo grande

Voz 11 13:41 un abrazo hasta siempre

Voz 25 16:30 sí cada paso de héroes paño Antonio Fraguas el Rey de la RAE

Voz 26 16:49 vamos a José Luis Borges ni de Prosper

Voz 0313 16:59 esta tarde a partir de las siete en el Ateneo de Madrid se va a rendir un homenaje a Jorge es va a presentar muy importantes el libro que escribió hace cuarenta años sobre la Constitución ahora que se celebra el aniversario Iker que es una magnífica idea que han tenido los responsables de de la editorial Espasa Toño Fraguas buenas tardes amigos hola buenas hasta bienvenida La ventana cómo están muchas gracias encabezado me encanta verte sonreír encantado lo primero quería preguntarles con estás porque hoy es un día especial el veintidós de febrero será cumplir un año de tu padre bueno no sé cómo han sido estos meses este tiempo

Voz 0217 17:32 mira estamos viene general en mi familia tenemos la suerte tuvimos desde el momento en que me llame para de de todo ese apoyo que recibimos pues ese apoyo ha perdurado había permanecido y hemos estado muy ocupados también para mí no para mal cuando se muere alguien así a nosotros se nos mueren casi varias personas a la vez un padre también se muere una persona importante también un ídolo llorar muy fan de mi de G más allá de ser fan

Voz 0313 17:59 entonces esta gente da mucho trabajo mucho trabajo porque dejan dejan mucho más que lo que dejamos de los mortales no y entonces todo eso hay que

Voz 0217 18:07 ordenarlo ya hay que intentar ordenar de una manera que sea accesible que no se pierde que también perduren entonces esa ocupación es estar atareados toda la familia todo el tiempo tenemos un grupo de Whatsapp sólo para esto sólo para para esto pues también ayudas

Voz 0313 18:23 pero llevar un poco el el duelo no que también claro hay un duelo hemos estado hemos estado todos revisando el libro ahora con motivo de la reedición y cada uno tiene su billete ha preferido ahora describiríamos alguna para los oyentes que no lo conozcan aún pero hay un montón vigentes que es que no han perdido ni un ápice de si cualidad de su de su utilidad

Voz 0217 18:45 la la conste como la llamaba cómo como llamamos nosotros salió por en fascículos y la editó él era una autoedición nuestro que se dice ahora que están de moda no dos tonos lo pues eso la auto editó El con y sin Amazon Amazon con la ayuda de Alfonso Azpiri en los los colores y evidentemente alguna claro hay temas que siguen vigentes porque es que ha hay un un problema pero si algo le pasa a nuestra Constitución es que sigue estando de actualidad porque en otras cosas nunca terminó de cumplirse nunca nadie ha tomado realmente en serio ningún partido político de verdad ninguno anhelos que hasta ahora estaban en el Gobierno tanto tiempo de verdad se han tomado en serio lo de cumplir marcarse como objetivo no cumplir a rajatabla que no se cumplió a rajatabla pero por lo menos tener presentes esos ideales y claro miles de España arrastra esos problemas que esta Constitución

Voz 27 19:36 ha contribuido a atemperar ya bueno ha

Voz 0217 19:39 mantener un poco atados pero a problemas que persisten

Voz 0313 19:42 algo algo intuía ya tu padre porque en este libro en el título preliminar que dice recordemos en España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político bien ellos comentan coño ya empezamos no dice nada de vino eres adicto señor alcalde no sea que empezado ya fuertes

Voz 0217 20:04 si no bueno tiene es verdad que tiene tiene defectos también el libro porque pasan cuarenta años y hemos cambiado mucho también como sociedad hemos cambiado mucho entonces por ejemplo hay una cierta predisposición a sacar de diputados a hombres y de mujeres dedicados a las mujeres es verdad que también hay algún mensaje feminista eh pero tiene estas cosas de pareja

Voz 0313 20:22 en el Vicente y conchas muy buena esa sigue teniendo absoluto

Voz 0217 20:26 bueno en los náufragos todos los personajes yo creo seguramente es la única manera si hay alguna posibilidad de que un ciudadano se liga la Constitución entera de principio a fin sí yo creo que la única posibilidad es en esta versión lo digo con toda la humildad porque es la única eres un poco entretenida amena que te puedes reír incluso de cada artículo incluso entender mejor algo los artículos que déjeme que recuerde sólo uno más

Voz 0313 20:48 es el artículo XXXII apartado dos la ley regulará las formas de matrimonio la edad y capacidad para contraer los derechos y deberes de los cónyuges las causas de separación solución y sus efectos la viñeta es una pareja que se va a casar iban diciéndose foca Calvo vaca burra Marie Collins y los niños que arrastran que que sostienen la cola del vestido de la novia uno de los estudios o trabajos de corta el rollo cebo

Voz 0217 21:10 esto también ya están todas las maneras de hablar de mi padre allí bueno hay unas toda una zona que tiene cuarenta años y luego escribió mucho publicó mucho hizo muchísimos otros la historia de aquí la historia foránea pero aquí está ya todo un poco submundo universo está ahí

Voz 0827 21:25 a mi me parece que ese artículo del matrimonio habría que marcarlo y habría que explicarlo muy bien porque yo creo que si a los constitucionalistas del setenta y ocho les dices que en ese matrimonio iba caber el matrimonio homosexual claro les da un síncope cupo no yo creo que es uno de los de los artículos que nos marca muy bien la modernidad de ese texto que ahora El Mundo dice no esto el régimen del setenta y ocho bueno es un régimen en el que ha cabido casi todo y desde luego muchos que hablan de reformar la Constitución lo que tendrían que hacer es no de formarla más porque yo creo que en los cuarenta años más bien lo que se ha hecho es de formar una Constitución que es muy maleable y en donde cabe todo iba en donde por supuesto en una Constitución que debe ser reformada y que debe ser actualizado pero que han caído cosas extraviado

Voz 0217 22:08 dijiste que nosotros a todos los lunes decidimos mantener viva la cuenta de Twitter de Forges todos los lunes decimos que día ponemos una viñeta nueva no nueva inédita sino que a lo mejor era del diario Informaciones Diario dieciséis los lunes que es un día más un plomizo pues un lunes el lunes pasado pusimos una de dos mil tres que era la conste dibujada así como señora con la urna con un personaje pequeñito que lo que le dice oye sabes que te quieren hacer un lifting

Voz 0313 22:36 en dos mil tres seguíamos hablando ya de Libia

Voz 0217 22:39 lo cual osea que bueno son cosas recurrentes

Voz 0313 22:42 recordemos por cierto a los oyentes que la primera viñeta de Forges se publicó en el diario Pueblo el trece de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro la noticia pues mira nos conecta también un poquito con la actualidad hoy estamos con el Madrid Central las obras la Gran Vía todo esto bueno pues esa noticia era el bacheado de la calle Méndez Álvaro de Madrid

Voz 0216 23:00 si había una campaña en aquella época de bastante miseria que asfáltica pues había

Voz 6 23:05 tapar los baches con unos héroes que había

Voz 0216 23:08 daba el cemento y no los obreros iban como en el dibujo que son señor que hubo una boina un chico y una faja pantalón de pana y zapatillas de estas lo que llamáis vosotros os Pardiñas y entonces bueno con una pala se dedicaban a tapar baches que paseaba que Madrid había de verdad que esto es curiosísimo hubo cerca de cien mil baches que no se arreglaban nunca no entonces Arias Navarro que era el alcalde de Madrid dijo vamos a organiza una gran campaña de ahí en el dibujo Hermida Jesús Hermida afortunadamente me conoció dijo este tío puede valer el hecho es que así fue me publicó hoy a partir de ahí pues todo

Voz 6 23:48 el mosso te queda el cuerpo escuchando la voz de

Voz 0313 23:51 pues la verdad es que forma parte del mucho trabajo etc sí sí pero pero no me da

Voz 0217 23:56 la sinceramente no me daba una pena me da si me da melancolía me da que no te gusta pero también me gusta me gusta que esté presente me gusta que que que bueno que siga vigente y estamos haciendo todo lo posible que sea así hemos hecho esta reedición de la Constitución pero hemos hemos ha sido también la constituye la protagonista de un sorteo de Lotería ahora el día ocho ha sido un sorteo en el Congreso y también a la conste que tenemos en marcha una exposición helvética nacional el año que viene porque claro los cuarenta años se celebran desde el seis de diciembre pasado todo hasta el año

Voz 0313 24:29 mira que han ponéis de comisario de la exposición no veamos bueno oye veo decías antes antes

Voz 28 24:35 entrada aquí al programa que os había dado te había dado a ti personalmente mucho trabajo todo eso que nos estás contando la herencia e incluso otras herencias que pasan por ahí artísticas quiero que habéis tenido que tapar como alguna sino una vía de agua no bueno me da mucho trabajo

Voz 0217 24:48 ella mis hermanas que van a ver tan hermanada viene mi madre muchísimo trabajo pero sí ha habido cosas curiosas por ejemplo hacer hace no mucho nos descolgamos con qué con qué nos a más de casualidad nos enteramos de que hay una subasta de una de una casa de subastas con tres sedes en España ojo de un un presunto óleo de Forges presunto en salir a dos mil euros de dos mil once mil euros sobre esto cómo es posible además malísimo el óleo que oye que que a lo mejor pero somos evidentemente era era falso previamente se había había contactado con nosotros algún tipo de Marchante tal cual intentando Aute Tica autentificar una pero bueno siempre hay personajes raros yo creo que debe pasar más al hilo de estas de estas pérdidas no de gente conocida bueno pues siempre hay aprovechados y tal bueno no hizo falta mandar a la policía porque retiraron la subasta pero pero sí ha habido cosas de estas

Voz 6 25:40 hoy en este año de de rebuscar en los legajos en los archivos de tu padre apareció

Voz 0217 25:49 sorprendente Project no igual no puedes contar todo pero bueno proyectos en los que él estaba bien nietas el tiempo no no falla porque tenía ideas constantemente ideas algunas peregrinas otras geniales ya algunas peregrinas y geniales a la vez que es posible mira

Voz 11 26:06 todo en el archivo los documentos de de mi padre lo ha catalogado y los ha digitalizado

Voz 0217 26:14 cuñado fíjate quedando que después de de los cuñados cuñados sin cuñado con eso

Voz 0313 26:20 ahora mismo están tus hermanos Daniel Daniel

Voz 0217 26:22 generoso que es documentalista ex archivero profesional bueno él

Voz 0827 26:26 acaso es generoso es generoso hacia no

Voz 0217 26:29 ah ajá sí bueno con la ayuda de mi hermana entonces

Voz 27 26:32 prácticamente la obra estaba muy controlada hasta

Voz 0217 26:35 teníamos la mitad indexar Hay accesible quiero decir que sabíamos que decía cada chiste y la otra mitad está digitalizada pero sin indexar faltaba algo porque vaya pero mi padre había dejado firmado un acuerdo nacional para ceder toda la obra que culmina así la digitalización buena proceso que estamos la donación la donación del archivo sus pan surgido muchísimas cosas curiosas han surgido personajes que nunca llegaron a luz han surgido formas de dibujar distintas de Forges con firmas distintas hace poco encontramos unos dibujos firmados por un tal Flanagan claro pero sabíamos que era sin duda algo de él porque esos nombres eran muy forjaron Sullivan Morgan constantemente no pero una especie de alter ego forjando allí un intento no muchas pero dices mientras que sea van si no no es Banksy claro

Voz 0313 27:26 pero cuando el asunto quedó encantado estoy hablando de la conste de lo que hay de lo es que venga

Voz 3 32:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 43 32:46 qué

Voz 37 33:02 no

Voz 0313 33:44 yo aquí seguíamos en La Ventana con Roberto Connie sellos como todas las tardes hoy tomamos café con Jon Sistiaga tenemos de invitado especial al dueño Fraguas porque esta tarde a las siete en el Ateneo de Madrid se rinde homenaje a a Jorge si se presenta una reedición de libro que escribió hace cuarenta años para entender la Constitución a través de las de las viñetas pero cómo estás Sistiaga lleva una racha que no les quiero ni contar con lo de los pecados capitales después del aval

Voz 29 34:07 en la pereza la envidia y la gula esta semana toca la lujuria musiquita así un poquito eh que se cree clima que has encontrado en el pecado de la lujuria que no supiera dice me ha explicado yo lo que digo que no es pecado pero te momento consta como tal en la lista o sea que

Voz 0976 34:29 sí bueno había que reorientar no no hizo

Voz 29 34:32 ya que no es pecado Lol acaban

Voz 0976 34:34 entonces intentamos hablar de sexualidad de ese de ese soledades alternativas no de oro el sexo en la discapacidad no si si vemos gente personas con discapacidad física o discapacidad intelectual e estas personas tienen deseo tienen sexo pueden tenerlo o no pueden tenerlo es una pregunta que casi todo el mundo se ha hecho no descubrimos sexualidad es alternativas no

Voz 23 35:00 ya conocemos los los heterosexuales

Voz 0976 35:03 los homosexuales los bisexuales si están ahora que quieren incluirse como categoría propia los a sexuales no las personas que no tienen ningún tipo de atracción sexual por nadie no

Voz 0313 35:16 de curación ameba Sellés sellaban entre ellos mismos una persona de estas has encontrado

Voz 1270 35:20 pero en Levante ahí lo primero es que como opciones no no está la sexualidad osea dañino te educa para saber que hay gente que puede sentir atracción sexual hacia otras personas que era heterosexual lo descartó muy pronto porque me di cuenta de que veía a mis amigas y yo no funcionó igual los a a mí no me atrae hay más cosas Consuegra en entonces me plantee la homosexualidad lo primero y es verdad que claro era un tabú también muy grande y entonces también está como esa cosa de no lo soy pero tampoco tienes claro y lo está rechazando por miedo a serlo o porque de verdad lo lo eres y luego también tuve como Paco o incluso mi identidad de género y luego ya

Voz 0827 35:53 este año descubrirá palabras sexual buscarlos

Voz 1270 35:56 Google Illán encontré un montón de experiencias que era

Voz 44 36:00 la evidencia por eso también en partes no

Voz 45 36:03 desarollo visibilizar el tema porque hay mucha gente que a lo mejor con cincuenta años una mujer que toda su vida se ha sentido hace Swan pero no era conocido hasta

Voz 0313 36:11 Rafael y María contaban aquí su experiencia pero desde luego este tema es muy desconocido el de la

Voz 6 36:16 la sexualidad si se han empezado a organizarlo porque porque no son pocos a todas las preguntas que se te ocurren cosas ocurren las hice no sé hasta hasta esa pregunta doliente o hiriente no killer será porque igual lo aprobado o lo que sea no es que lo hace falta no no necesita no no no tienen ningún tipo de deseo por nada ni ni por nadie no de un sexo o Odelot y eso tiene una raíz física psicológica es como un bueno ellos intenta definir qué es una cuestión de de de de comportamiento y de ir de idea ADN no naces de esa manera no puedo excitación por por nadie no quieren reconocerse como como tal hay diferentes casos entre los que yo he estado y he visto pues hay gente que sí ha tenido relación sexual por probar y Eric por bueno certificarse asimismo que no que no es lo que le gusta otros mantenido unos se van otros no cabe la pregunta de bueno cuál es la fantasía sexual de una sexual también no bueno pues ellos defienden que lo hacen simplemente por por una cuestión de de de de estímulo de de una cuestión de desestresarme desestresantes bueno muy muy muy curioso abordamos más casos e intentamos Abrera habla abrimos el abanico un poco desde la lujuria que como digo no es pecado yo lo sacaría de ahí no pero hablamos pues desde la transexualidad la sexualidad y luego como digo me parece muy muy muy interesante para encontrar el enfoque pues me costó un poco no qué era el sexo en la en la discapacidad no tanto intelectual como como el Sica no eh el cerebro es nuestro principal órgano sexual ahí es donde reside el deseo otra cosa es que puedas tener excitación no pero el deseo existe como Icomos se cómo se satisface si deseo no

Voz 0313 37:58 porque los afectados lo cuentan con absoluta claridad

Voz 46 38:01 venga nada pero yo sí de Edward o pareja

Voz 47 38:06 no no no no tenemos sexualidad aunque tenemos en soledad si yo era la persona ahí esa persona no me quiero a mí

Voz 23 38:16 yo yo quiero

Voz 0313 38:19 sí

Voz 23 38:21 son

Voz 47 38:22 lo que tenemos derecho a J este solidaridad con quién

Voz 6 38:31 bueno una valiente nueva no en la película campeón ese digamos que visibilizar este mundo de una manera extraordinaria y maravillosa no está otra parte de de del sexo en la en la discapacidad intelectual es muy tabú hablamos con pases también es decir hay padres que no el título de

Voz 0313 38:50 no está bien traído sí sí tampoco hay un montón

Voz 6 38:53 aún así montón hay padres que deciden esterilizar a su se a sus hijos para que puedan Tennessee para que puedan para que puedan mantener relaciones sexuales no diciéndolo diciéndose lo o no dará o no diciendo será eh entre los propios padres incluso los más progresistas pues tienen tienen también sus bueno sus razonamientos el suspense sobre esos contras

Voz 0827 39:13 en el conventos no te has metido porque me parece interesante no sobre lujuria también la renuncia al sexo como se vive eso me parece que es

Voz 6 39:22 no en el comento no pero tengo algo mucho mejor tengo tengo tengo una transexual y que que es creyente católico apostólico y románico no como como como dice él ya en la en la que sería una donación nació mujer nació buen cuerpo equivocado digamos no se le ocurrió escribir al Papa el Papa les respondió él me escuche los audios de impresiona bastante cuando te ponen un Vasari está escuchando a al Papa Francisco no pero él quería seguir siendo miembro de la comen sin va a seguir siendo miembro de la Iglesia la iglesia les echaba por por por su por su cambio no por su evolución no por eso no entra dentro el convento

Voz 0313 40:04 muy interés Isaías Pérez pero lo que sí

Voz 6 40:07 es algo más interesante en el sexo en la discapacidad física cuando no puedes cuando no es cuando no te atreves cuando siente ese rechazo cuando te sientes invisible porque entras en una silla con unas sillas ruedan a un bar hirientes que hay invasión rededor qué haces entonces el tabú aquí no solo si tiene sólo tienes sexo y cómo lo tienes aquí está ahí está en el límite y ellos tampoco lo resuelven es que hay gente que se dedica a hacer acompañamiento sexual

Voz 0313 40:35 está acordando de Carne trémula una película de Bardem

Voz 6 40:38 eso es eso es intratable está totalmente esa ésta con esta gente que que están muy preparados que lo hace muy bien están en el límite de lo que podría alguien de decir hoy a Marques prostitución no porque estás digamos alquilando los servicios de de Un

Voz 0313 40:52 arte estrictamente lúdica en el capítulo de la lujuria alguna parte

Voz 6 40:55 bueno para eso tenemos a a nuestro divulgador científico Pere Estupinyá que es el que nos habla del cerebro como órgano sexual el que pone los pelos

Voz 0313 41:03 os propongo un ejercicio que tiene bueno sí sí tiene una cierta relación con con el sexo con la lujuria con lo que quiera motín ya sabéis que existe lo del cine donde de toda la vida el señor que existen la mini son muy interesantes los club de lectura vamos a hacer algo para pero con con la música con una canción en concreta pero que concreto que podríamos encuadrar en una categoría especial nueva que yo diría que se podría como antes tú lo de programa no

Voz 46 41:28 vino aquí al encuentro

Voz 48 41:38 todo bien y que te voy a hacer

Voz 2 41:53 bueno venga bien

Voz 0313 42:03 vamos a ver esta canción fue compuesta en mil novecientos cuarenta y cuatro se titula baby Chica hace frío ahí fuera ganó un Oscar Irán versionado desde Ray Charles Michael Bublé pasando por Tom Jones Rod Stewart o Dolly Parton que es lo que estamos escuchando no vale pues la Radio Televisión Pública de Canadá ha decidido retirar de su programación también algunas severas alguna emisora norteamericana en en Cleveland creo que es en San Francisco también la retiran porque algunos oyentes han quejado al interpretar que el diálogo entre el hombre y la mujer puede sonar puede sugerir el relato de una de una violación en Primera

Voz 2 42:43 el seis

Voz 0313 42:50 a la canción La chica dice tengo que irme y el chico le responde hace frío ahí fuera y además no hay taxis la cosa va avanzando en fin que se ha montado un debate entre los partidarios de prohibir la canción los que piensan que es una chorrada que por esta regla de tres la mitad de las canciones que suena en la radio no pasarían el filtro Guirós que interpretan que la negativa del personaje femenino podría estar parece estar más motivada por el por el qué dirán que por otra cosa no sé vosotros pero yo confieso que empieza está un poquito exhausto de este movimiento revisionista de de de canciones de películas de libros de obras de teatro es mi opinión eh pero creo sinceramente que se nos está yendo un poquito

Voz 2 43:33 aquí

Voz 0313 43:51 esta canción además no son villancico pero es una canción navideña de un montón de años que hace un montón de años no se lo está interpretada como una relación no consentida no aparte de no no está interpretada

Voz 1177 44:05 bueno lo que pasa es que claro la la interpretación depende del criterio no quién no digo tu interpretación cuenta con el sumario que que este caso no es que sobre cualquier cosa pues de Julio Iglesias podría ser en vez de una canción dedicada a una mujer a dedicada al termo no tengo dentro de mí conservo el calor claramente depende de cómo te levantas cada día pues puedes interpretarlo que escuches lo que lea sólo que veas de una determinada manera o de otra no hay que andarse con poquitito de cuidarlo que

Voz 0976 44:33 ello este este este revisionismo a mí me da mucho miedo yo sigo sigo diciendo el amplificación que en las redes sociales hacen de todas estas cosas al final hace que que los retrae a la hora de habla sea los propios medios como les llega como llegan esa radio televisión pública canadiense retirar esto porque han tenido un montón sí sí sí sí sí sí de mensajes no las naves de las

Voz 6 44:55 cuentas de Twitter Instagram

Voz 0976 44:57 entonces se genera la sensación de que detrás en esas cuentas pues hay un montón de gente no y que y que es un clamor en las redes amplifican cualquier queja hay amplifican también el revisionismo que esto los va a llevar a llevarlo

Voz 0313 45:09 pero a lo mejor de la locura no de alguien que se levanta por lo que yo le dije a ver cómo la lío hoy y algo más peligroso que yo creo que nos amenaza directamente que se llama puritanismo sí

Voz 2 45:20 sí

Voz 25 47:34 paso de héroes paño Antonio Fraguas

Voz 26 47:53 Jorge Luis Borges harina

Voz 0313 47:59 estamos compartiendo estaba a primera hora de la Ventana con Toño Fry pues porque recuerdo que esta tarde a las siete en el Ateneo de Madrid se rindo homenaje a Forges y a propósito de esta polémica que dejábamos atrás con lo de la canción antes decía Toño que claro que se nota el paso del tiempo en este libro de viñetas porque en alguna escena pues el finde hay cosas que hoy seguramente serían consideradas publican políticamente incorrectas no por ejemplo en uno de los artículos son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos la ley reconocerá el Estado facilitará el ex Recife el derecho de sufragio los españoles que se encuentren fuera del territorio de España la viñeta que lo ilustra es un señor con los pelillos aquellos que salen de la calma o llamando por teléfono diciendo oiga quisiera saber si una ley electoral pone algo de diputadas con sesenta arrobas porque detrás tiene a su mujer el dibujando una Concha Concha for senadora preguntan dice no sesenta arrobas para Canal viciada me lo ponía que se ponga al jefe que le voy a casa no hoy alguien bueno era imposible enfadarse con pero alguien alguien alguien que no

Voz 0217 49:01 claro que sí lo que pasa es que es que sí es verdad que en otras es ella la que la que ponen fin la que meter en cintura al marido y luego sí que sí que es verdad que mi padre como todo el mundo lo largo de su trayectoria y aprendió como claro que es un deber que tenemos todos los hombres de aprender conocer nuestros nuestros tics machistas y algo más que a veces ir despidiéndonos de ellos supongo que no quienes moriremos sin habernos desprendido de toda la energía machista que llevamos encima pero a él esto y seguramente mucho antes que hay mucha gente in mucho antes que otros que todavía no aprenden cómo y hay ejemplos por todas partes y también pasa por ejemplo el mundo taurino Mi padre tiene una tauromaquia inicial donde tienen fotos del toreando novillos y luego acabo siendo no acabo siendo ya hace muchos años gracias entre otras cosas a mi madre que le que le sufro estábamos los animales acabó siendo un militante animalista convencido no sea que bueno es muy interesante

Voz 0313 49:55 muchos hay muchos ese muchos hay bastantes cazadores lo digo porque conozco alguno que un día sin saber exactamente por qué en lugar de encarar con la escopeta lo cambian por la máquina de fotos pero sin que deseo fruto del contexto o no pero que en un día cambian de llegada no yo eso está bien hace un par de años coincidimos con Isaías en un premio de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 0217 50:16 los dos explicamos

Voz 0313 50:18 netamente eso que nosotros hace treinta años cuarenta No éramos exactamente como ahora

Voz 0827 50:22 no

Voz 0313 50:23 y que se trata de con el tiempo en fin que el tiempo el paso del tiempo tiene

Voz 0217 50:26 ese plan también mi padre contra seguro

Voz 0313 50:29 los en los pros está poder ver las cosas con un poquito más

Voz 0827 50:32 respetábamos a una generación que nos hemos ido quitando del machismo

Voz 0313 50:35 ha nacido en un mundo

Voz 0827 50:38 bastante casposo en ese sentido y hemos tenido que ir aprendiendo efectivamente tu padre todavía era mayor pero hemos tenido que ir aprendiendo mucho

Voz 0313 50:45 esas cosas firmados nos va a tocar a todos a los más jóvenes a los todavía más How to no estuvo mal ayer Enrique Cerezo verdad que mira que es un tipo Madrid gracioso y divertido en otras cosas de tal ayer le preguntan por si se habían gastado toda la pasta del Athletic en el en renovar a Griezmann y dice yo detenido yo no hablo y menos con mujeres y ahí quedó la cosa el Athletic es me quedo ahí los compañeros no dijeron nada hay dar quedara la cosa si nadie una cosa

Voz 0827 51:11 el ex presidente de un club de fútbol lo tenemos a un presidente de Gobierno que le metió el bolígrafo en el escote de una compañera de juego fue reelegido fue reelegido

Voz 0313 51:21 no me acordaba de oye yo tengo una duda de de esta reedición libro de la Constitución y tiene que ver directamente con Isaías que es el Rey de las palabras que nuestro examinador principal aquí al final cuando se despide la conste con un pañuelo y un amago de lágrima y el Sol estaba poniéndose en el horizonte dice adiós chatos estar en este libro siempre que me necesitéis muchos besos de vuestra ellos protege con J está es querido bueno

Voz 0217 51:44 esto es una no es la única falta ortografía hay falta mucha muchas tildes muchísimas porque además a esta generación era muy eran muy dada a esto de que las mayúsculas los acentúan que es una cosa que es falsa y eso lo sabe bien Isaías y hay otra las faltas a toda la FIA de ninguna garrafal quizá esta esta si es que los padres ha pasado toda la vida preguntándole a mi madre Pilar esto con geo con J no da vida porque era bueno pues eso no tenemos que pensar que que que Forges estudió hasta los catorce años y a los catorce años empezó a trabajar de meritorio intervienen española ya no no recibió una formación más que autodidacta leyendo mucho una persona