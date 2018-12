La Ventana (12/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 3 00:07 acaba de terminar en el Congreso la sesión de control al Gobierno y además el mano a mano entre Sánchez y Casado sobre Cataluña la sesión no deja otro enfrentamiento dialéctico notable entre el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos

Voz 1915 00:20 Esther Bazán buenas tardes buenas tardes enfrentamiento por algo que no es la primera vez que hace Rivera cambiar la pregunta establecida de antemano algo que ha molestado parece el presidente del Gobierno en la Cámara Baja sigue Adrián Prado como ha sido cuéntanos buenas tardes

Voz 0019 00:31 hola buenas tardes pues si el líder de Ciudadanos ha cambiado la pregunta sobre la marcha en la que estaba prevista era si el presidente considera que la actual situación política responde a las necesidades de la sociedad española pero al final la pregunta ha dirigido por los presupuestos provocando el siguiente rifi rafe entre ambos señor Rivera hace

Voz 0040 00:47 un filibusterismo parlamentario constante cada vez que tiene ocasión la tanto de la del respeto a la legalidad respete la legalidad que nos hemos dado en este congreso ver a Sánchez que no le estoy preguntando yo una cosa muy complicada es usted el presidente de gobierno y no se sabe lo presupuesto del Estado la senda de cómo lo va a hacer en Alepo la tesis tranquilo

Voz 1 01:10 aún así Sánchez la ha contestado asegurando que el Gobierno aquí

Voz 0019 01:12 o con los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad y con los objetivos de déficit público

Voz 1454 01:18 a partir de esta obra la primera ministra británica se reúne con su gabinete justo antes de que se vote la moción que cuestiona hay puede acabar con su liderazgo en el partido lo hará también con los diputados rebeldes a esta hora May podría contar con más votos de los que necesita para salvar la moción holgadamente y salir airosa de nuevo pero el voto es secreto y puede pasar cualquier cosa un juzgado de Diego está investigando la muerte de un bebé tras un parto en casa sin asistencia médica Radio Galicia no apesta

Voz 0028 01:42 el juzgado investiga las posibles responsabilidades penales de los padres por decidir un parto en casa el de su segundo hijo después de haberlo hecho de la misma manera con el primero sin problemas en esta ocasión ocurrió lo peor el bebé estaba en posición podal Ica venía de nalgas y hubo problemas cuando los padres llamaron a los servicios de urgencias la situación era grave trataron de reanimarlo pero había fallecido cuando llegó al hospital según informa el Servicio Galego de Saúde la madre había renunciado al seguimiento ginecológico en el último mes de embarazo y estaba asesorada por una persona que no es sanitaria

Voz 1454 02:13 Penélope Cruz y Antonio Banderas siguen cosechando nominaciones a premios internacionales por sus papeles televisivos tras los semi los Globos de Oro aspiran ahora a los galardones del Sindicato de Actores de Estados Unidos el actriz española por su papel de Donatella Versace en categoría de mejor actor se encuadra el actor malagueño por interpretar a Picasso en la feria genios

Voz 1645 02:32 pues con los deportes José Antonio Duro últimas partidos de los equipos españoles en la fase de grupos de la Champions se juegan este miércoles el Real Madrid CSKA de Moscú en dos horas en el Bernabeu siete menos cinco con el conjunto blanco ya como líder tampoco se juega nada del Valencia que ya es tercero recibe a las nueve de la noche al Manchester United en Mestalla los partidos los contamos con Dani Garrido en Carrusel Deportivo desde las seis y media de esta tarde además baloncesto

Voz 1454 02:53 la Eurocup comienza esta hora Unics Kazan Unicaja cinco y tres minutos cuatro tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 termina sin acuerdo la reunión entre la Federación de Municipios la Comunidad y la Red Española de inmigración que trataba de buscar una solución para los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región algunas localidades como Pozuelo Tres Cantos Somosierra se han negado a coger allí los menos Daniel Méndez de la Red Española de inmigración

Voz 4 03:19 se ha propuesto la puesta en marcha inmediata de un convenio tres bandas entre la comunidad Federación de Municipios y un eje del sector para dar una respuesta integral a las necesidades de estos menores no acompañados de tal manera que no solamente sean acogidos en centros sino que además puedan tener un desarrollo social

Voz 1915 03:39 hoy precisamente la justicia ha desestimado la petición de Pozuelo para cerrar un centro de ese municipio en el que se ha acogido a un grupo de menores la alcaldesa Susana Pérez que Islam

Voz 5 03:47 que a que lógicamente no vamos a clausurar la actividad porque así nos lo dice el juez pero también es verdad que la medida insisto es provisional nosotros continuamos con el procedimiento porque seguimos manteniendo y así lo mantienen los técnicos de este Ayuntamiento que el uso de esa vivienda no es el que permite nuestra normativa para meter un centro de menores por lo tanto en la red

Voz 1915 04:05 si podemos al nuevo decreto que prepara la Comunidad de Madrid para ampliar la financiación a la concertada se lo venimos contando el Gobierno regional prepara un decreto porque porque permitirá financiar también el bachillerato y la FP en los centros privados Juan José Moreno PSOE Beatriz Galiana Podemos

Voz 0887 04:18 el decreto copia mucha legislación nacional aunque en las interpreta para permitir más conciertos mientras no se construyen los centros públicos que demandan las familias incluso en etapas postobligatoria para escolarizar a estudiantes que han a la pública no han sido metido recordemos que hay dos mil seiscientas solicitudes en Bachillerato y casi quince mil en FP en institutos públicos sin atender

Voz 6 04:39 llevamos toda la legislatura existe exigiendo que se construyan las plazas públicas necesarias para que las familias ir los sus hijos también puedan ir a los centros vocación pública ir a Cabrera Madrid lo único que hace sistemáticamente apostar por la educación concertada maltratando a la educación pública

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:07 los servicios informativos

Voz 7 05:16 nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros in nadie te lo cubrió llama Limia directa porque ahora tiene ser poco seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 9 05:31 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 10 05:34 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando en la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 05:42 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 05:54 desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie

Voz 12 06:00 así que preocupa tesoros de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en y NG punto es

Voz 0465 06:12 arranca la carrera por hacerse con el logo de Nintendo suites y Mario cartucho Deluxe por trescientos veintinueve euros en Carrefour corre es limitadas

Voz 1203 06:24 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales te recomendaría Moss proteger Bogart así

Voz 13 06:29 por fuma toda tu casa con rumien un par de velan ni a una presencia

Voz 14 06:34 tras han estado grieta por suerte solo

Voz 1203 06:36 los expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 14 06:45 era el día de Navidad el sesenta y dos cayó a un metro de nieve y el frío se colaba por mis ventanas casi sesenta años más tarde aún tengo las mismas en la Fundación Natur si queremos que las casas sigan contando historias con el Fondo Solidario de rehabilitación energética entre todos ayudamos a las familias vulnerables a restaurarla si hacerlas energéticamente más eficientes si quieres conocer más detalles del Fondo Solidario de rehabilitación energética entra en fundación Naturhouse punto org Fundación Naturhouse

Voz 15 07:16 Navidad en Visión Lab gafas graduadas para todos con unas gafas graduadas y te llevas tres si compras un ay te llevas tres partío para quien tu quieras sólo en visionar consulta condiciones

Voz 16 07:27 Álvaro de Canadá todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros cambia

Voz 17 07:41 Carlyle repara

Voz 18 07:43 cariño te has estado de comprar el cupón de la ONCE si Charlie ya tiene el gran capo once en que termina el que Cher mina pues en una colar Breton dicha con el culto resbala

Voz 19 07:56 Jon Bon y uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE

Voz 20 08:07 muchos premios música sobre partido sí que le ha pasado Ana ha cogido el bolso acaban entrar a robar en su casa que como así nos amenaza he llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa que fuera corriendo para ya le habían entrado a robar

Voz 7 08:23 se protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece will be nuestra venta privadas de El Corte Inglés

Voz 21 08:40 el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tiene un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deportes

Voz 7 08:51 además lleva un quince por ciento regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovecha nuestra venta privada papel arte consulta condiciones entonces centra

Voz 22 09:03 vi tanta te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para que más llamar al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto esta consulta condiciones en tu clínica vivant más cercana vivan K odontología Medicina Estética

Voz 23 09:25 los que has preguntado Kirsten pasa por la cabeza a tu bebé mientras Cuellar escucha en Podium podcast Dale al play de Fisher Price Ana Uslé e Imma Marín que hablarán sobre la importancia del juego iré como contribuye a potenciar el desarrollo de los bebés no te pierdas el podio

Voz 24 09:41 dale al play de Fisher Price la banda sonora ideal para ti tu papel

Voz 1 09:45 Fisher Price que los niños sean niños

Voz 25 09:52 Adrián una marca no veo rojos y azules sobre españoles del flanco Balbino pues enmascarada así que más matarle la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 26 10:18 gracias

Voz 1 10:30 el al PSOE de Andalucía no lo va a poner de rodillas a nadie su sube sube sube

Voz 3 10:42 hemos pasado de presiones coordinada desbarajuste total esto va va mejorando día a día por categorías tory Martínez buenas tardes Especialistas secundarios Sheila Blanco José Antonio Páramo Marina García daría Laura Piñero estarán también Marta del Vado en Estados Unidos

Voz 1 11:01 Mata

Voz 3 11:02 está o no a Marta

Voz 1 11:04 era de quiero es que te cantemos la sintonía hoy también sino por favor eh espero toda la semana

Voz 0230 11:14 por partes seguro que hablaremos seguro que cantaremos la sintonía seguro que hablaremos de las sesiones parlamentarias de hoy en las Cortes y en el Parlamento catalán pero antes deberíamos hacer una sección diaria titulada gente a la que nadie hace caso la protesta de los apicultores los criadores de abejas fabricantes de miel protestan en Extremadura en Aragón en Castilla y León por qué consumimos miel que proviene de China se quejan de que esa miles más barata porque no es miel y piden que se tiquete la procedencia ojo con los chinos son conflictos que circula por debajo el radar luego hundían los los encontramos los lloros

Voz 28 11:53 qué pasa que pan pan Chago lo hará todos los colosos ovejas alguien sabe algo de Benja llama a alguien que sepa algo dejó lo una mejor

Voz 0230 12:04 los apicultores son un sector pequeño nadie les hace caso mientras tanto la política española está en Match Point para quién recuerde la película de Woody Allen el destino de los protagonistas depende de un rebote de la pelota en la red un anillo la barandilla del puente y cae de un lado se salvará de otro se perderá

Voz 1 12:24 ahora es el momento de

Voz 18 12:26 sí

Voz 1 12:29 la impresión es que te puede pasar cualquier cosa

Voz 0230 12:35 con Pedro Sánchez que apruebe los presupuestos que intervenga la autonomía catalana que se apoyen los independentistas de nuevo que cambie de rumbo y apoyen ciudadanos que sus propios diputados le abandonen le dejen una gasolinera es como Match point pero de tenis loco como una bola loca todavía hay bolas locas aquellos que votaba vendrán a nuestra compañera Marina García ha elegido un personaje una diputada una diputada no no especialmente eh famosa una diputada de base si eso prácticamente una diputada apicultor a su red social Instagram cómo ha retratado esta diputada la sesión de esta mañana

Voz 1454 13:12 pues eso efectivamente esta mañana en la previa de la sesión de control del Congreso la diputada de Unidas podemos tres Arévalo ha subido un vídeo a sus Stories en el que se pueden ver varias cosas por un lado a su lado su compañero Juan Antonio Delgado también diputado sonríe preparado a la cámara y al vídeo y cuando piensa que ya se ha hecho el barrido con con la cámara y con el móvil la diputada retira la sonrisa pero sorpresa el ahí está

Voz 1 13:35 han plano etiqueta

Voz 1454 13:38 de feliz miércoles en sintonía con el lenguaje de la red social Un final con me Moll y que pretende ser fe

Voz 1915 13:43 el feliz miércoles pero tiene una cara así como de

Voz 1454 13:46 constancia de qué hago aquí al fondo el ambiente del Congreso y algunas pantallas encendidas y ningún diputado jugando a la vista

Voz 0230 13:53 enhorabuena frase de día para Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid no habla de dinero porque este mala educación y menos con mujeres

Voz 1 14:00 he veta Enrique Cerezo que el no tiene dinero para verlo

Voz 24 14:12 ya te digo una cosa yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación en lo siento

Voz 1 14:18 venga vamos al tema es

Voz 27 14:30 venga vamos a coro

Voz 0779 14:31 no

Voz 1610 14:35 el para teoría si somos sinceros vamos a estar de acuerdo con este tuit que es que deben ir día con él

Voz 0779 14:40 disculpe caballero esconde siempre un aparte imbécil dentro del alma

Voz 29 14:45 vamos con algo tan bonito

Voz 1610 14:48 Pedro nos cuenta que que está haciendo algo pero yo os adelanto que está un pelín tenso eh

Voz 0779 14:52 cogiendo a un niño por la calle y zarandeado lo mientras le grito y tú qué vas a pagar mi pensión

Voz 1610 14:59 sabéis cuándo y es un rotulito sí extraño en el coche pues no siempre lo que parecernos lo cuenta muy

Voz 0779 15:04 te chirría la correa de distribución pero es un CD de Shakira ha

Voz 1610 15:10 luego hay personas que tiene el anhelos e ilusiones bastante curiosos como Zara

Voz 0779 15:14 quiero ser un bebé otra vez para que la gente me aplauda cuando cómodo

Voz 1610 15:19 ya acabó las tutorías con un cirujano que es bastante cabroncete el Twitter

Voz 0779 15:23 vamos a empezar listo para anestesiar o que él comenzamos la amputación de pene que no no no me encanta la cara que ponen

Voz 1915 15:35 qué

Voz 30 15:44 ah no eh ya fue eh voz con le

Voz 3 16:16 meses

Voz 0230 16:22 yo cosas nuevas que se podrían hacer en los parlamentos para rebajar la tensión política poner música no sería mala idea alguien pinchando música también hablará en susurros sois los los youtubers susurrador es que no los pongo os tongo un fragmento vamos si os parece imaginar eso en la tribuna de las Cortes

Voz 18 16:48 la bienvenida

Voz 1 16:51 sería chulos ciento cincuenta y cinco

Voz 0230 17:04 ha habido suena distinto si si puede ser un lenguaje agresivo igual pero distinto eso es todo más dulce ha habido unas cuantas intervenciones parlamentarias están ya esta mañana que han llamado la concordia no con no con susurro que es algo a practicar pero oye un poco de concordia sí que ha habido por ejemplo esta de Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco sobre catalán

Voz 18 17:24 ni una parte ni la otra pude seguir negándose y ocultando a la población la realidad

Voz 0230 17:29 cuál es la realidad que este es un problema

Voz 18 17:32 la complejo sin mayorías que es un problema complejo sin mayorías que solo puede arreglarse a través de la negociación política con generosidad y visión de futuro y rechazó el dogmatismo

Voz 0230 17:46 esta posición del Partido Nacionalista Vasco que lo ve como un poco desde fuera no todo es como sentido común

Voz 31 17:53 el buen rollo en susurros

Voz 0230 17:56 no se habla pero hay innovaciones parlamentarias peculiares Inés Arrimadas de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña está comenzando a expresarse mediante iconos símbolos artilugios es un poco ahora rufianes canta acordáis de que se llevó una impresora no eso eso

Voz 1610 18:12 dos es su cumbre con las esposas

Voz 0230 18:14 la impresora pero la impresora como la debió pasar por la hoy Inés Arrimadas le ha dicho el presidente catalán lo que necesitamos los catalanes es ya sacado una cartulina con un número escrito ciento cincuenta y entonces vamos a escuchar ese momento como no hace alusión al cartel que saca se escuchan unos aplausos pero no tienen lógica por qué están aplaudiendo

Voz 9 18:36 el cartel y cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público lo que tiene que hacer el Gobierno de España es proteger no

Voz 18 18:45 ante ustedes por qué

Voz 0230 18:49 claro esa pausa que hemos oido era para sacar el cartel hicieran fotos en otro presión cuando se llevó la tribuna Inés Arrimadas ha llevó una bandera de España sí que era una situación curiosa porque detrás hay otra en el Parlamento de Cataluña hay una bandera de España cómodos como es lógico pero ya se llevó una diciendo esta bandera que podría haber hecho eso pero es una estrategia para salir en fotografías en Instagram en los diarios digitales por eso en el futuro el Parlamento se llamara el fomento

Voz 18 19:16 la montaña

Voz 0230 19:17 parió un ratón estoy de Pablo Casado que se quejaba esta mañana de que Pedro Sánchez así lo ha reconocido antes de que Pedro Sánchez no ha presentado propuesta alguna sobre Cataluña después de la rotura de los ratones ha hablado de ovejas y lobos

Voz 18 19:31 estamos de haberle vienen decía que la libertad de los lobos acaba suponiendo la muerte de las ovejas

Voz 0230 19:37 ahí estaba Pablo Casado citando gente no a veces nota lamentó pues haces citas y así ya está citado Antonio Machado ha hecho una cita de Antonio Machado para la que pedimos especial atención a Machado podría también saber

Voz 32 19:51 que el mal político es el que intenta que el viento sople donde La Bella y el que tiene éxito se que tiene que poner la vela dónde sopla el viento

Voz 0230 20:00 bueno vamos a escuchar esta cita por partes

Voz 18 20:02 si usted L a Machado podría también saber

Voz 32 20:05 que el mal político es el que intenta en que tiene que hacer el político que el viento sople donde la vela y el que tiene éxito hay que tiene que poner la vela por dónde sopla el viento

Voz 0230 20:15 bueno en consecuencia dice Casado ahora por dónde va el viento

Voz 1915 20:19 tú

Voz 18 20:21 Thalía en el resto de España que pide que usted actúe que pide que se aplique de una vez por todas el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0230 20:29 entonces Pablo Casado sostiene en toda España hay un viento huracanado que en principio los huracanes no son algo positivo pero bueno es igual es un viento muy fuerte a favor de aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco y como hay un viento muy fuerte lo correctos poner la vela en esa dirección porque según Antonio Machado el buen político es el que pone la vela hacia dónde sopla el viento

Voz 1 20:51 aquí hay humo

Voz 0230 20:52 pequeño problema es que Antonio Machado no dijo eso sino todo lo contrario la cita claro citas parecida pero Pablo Casado no la interpretado bien vengan desde ver máster en Antonio Machado

Voz 1610 21:06 la Universidad de Wikipedia

Voz 0230 21:09 defiende lo contrario que dice Pablo Casado nos con ciento cincuenta y cinco que lógicamente Machado carecía de criterio sino sobre el político La Bella y el viento Antonio Machado creó un personaje que no suena todos Juan de Mairena y en esa cita Juan de Mairena criticaba esa actitud política de poner la vela por dónde sopla el viento como un defecto como oportunismo entonces aquí vamos a las fuentes hacemos periodismo

Voz 1610 21:34 Juan de Mairena la cita de Juan de Mairena

Voz 0230 21:37 tanto el Antonio Machado es la siguiente claro es que en el campo de la acción política el más superficial ya aparente solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela claro es que en el campo de la acción política el más superficial ya aparente solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire jamás quién pretende que sople el aire donde pone la vela esto es lo que vamos a escuchar ahora lo que he interpretado Pablo Casado de esas palabras de Juan de Mairena de Antonio Machado

Voz 18 22:29 a usted le a Machado podría también saber

Voz 32 22:32 que el mal político es el que intenta que el viento sople donde pone la vela y el que tiene éxitos hay que tiene que poner la vela por dónde sopla el viento

Voz 0230 22:40 criticaba vine Debón

Voz 1 22:43 claro esto nos parecía raro

Voz 0677 22:46 pues lo hemos consultado con el profesor Jacobo cortinas que es profesor de la Universidad de Sevilla es poeta ensayista pertenece a la Real Academia Sevillana de Buenas de las Buenas Letras y es una persona muy bien también vi nos transmite esa misma impresión Pablo Casado citado Antonio Machado interpretando lo del revés

Voz 18 23:03 que no venden embutidos tules

Voz 0230 23:07 una cita de Juan de Mairena de Antonio Machado que dice yo nos aconseja haré nunca en la política mismo sino en último término el desdeñó de la política mala que hace entre Paradores sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes tú no debe subir a la tribuna del Congreso para recomendar al presidente del Gobierno que coloque a su cuñado claro no puede subir hice como decía Machado si usted tuviera leído Antonio Machado sabría que el buen político coloca a los parientes bueno a veces puede pasar que oigas algo por casualidad

Voz 1 23:56 traigo de este artefacto Si me pongo encima que me mato

Voz 0230 24:01 te subes a la tribuna de las Cortes y dice señor presidente huido en la radio que los nietos regalan a sus abuelas artefactos que corren que se matan a qué espera para tomar medidas una cita mal entendida puede ser

Voz 6 24:14 pic

Voz 0230 24:17 bueno de todas maneras hay una cita muy muy muy conocida de Juan de Mairena que puede ser muy oportuna para la política española ahora la cita dice si se tratase de construir una casa de nada Nos aprovecharía que supiéramos tirarnos correctamente los ladrillos a la cabeza acaso tampoco si se tratara de gobernar un pueblo no serviría de mucho una retórica con espolones

Voz 34 24:39 la bandera pabellón voleibol igual empleo de la línea

Voz 1915 24:43 al

Voz 34 24:45 lo el kilometraje al papel esta mañana

Voz 0230 24:47 como tantas mañana retórica de espolones fue espolones tuvo tuvo pero también ciertas apelaciones al diálogo eso también lo decíamos a la mano tendida vamos a destacar momentos de mano tendida que son extraños en los días de retórica de espolones por ejemplo mano tendida ver Rivera por España por España hablan

Voz 0040 25:02 bueno me caen los anillos a Sánchez como usted que no llaman cuenta con nadie aunque usted no llamen los grupos de la Cámara aunque éste no quiera diálogo nosotros por España somos también responsables para apoyar no usted sino el presidente que ocupa en estos momentos la presida el Gobierno en La Moncloa

Voz 0230 25:18 Joan Tardà de Esquerra Republicana le dice a Pedro Sánchez todavía estamos a tiempo Carles Campuzano del partido de president Quim Torra del partido de Puigdemont se dirige a Ciudadanos ya Partido Popular

Voz 18 25:30 señor casado señor Rivera no nos traten como enemigos somos sus adversarios políticos pero no somos sus enemigos políticos

Voz 0230 25:40 fíjate esta frase tendría más mérito si lo dijera en el Parlamento catalán donde son mayoría miramos eso es lo que tendría más mérito pero bueno pasito a pasito Javier Rivera le plantea un reto a Pedro Sánchez

Voz 0040 25:52 le voy a gritar ni voy a decir cosas grandilocuentes pero les digo una cosa señor Sánchez guste pasar a la historia por haber gobernado primero como el presidente que menos gobernó España y segundo como el presidente que fue capaz de aliarse con los que quieren liquidar España

Voz 0230 26:07 esto último ya se lo había dicho pero del que va a durar menos ostras Leopoldo Calvo Sotelo gobernó desde febrero del ochenta y uno hasta octubre del ochenta y dos diciembre si contamos el periodo en funciones un año y ocho meses Pedro Sánchez lo tiene complicado e puede pasar cualquier cosa la impresión al escuchar las sesiones parlamentarias es que la mayoría que dio apoyo a Sánchez ha interiorizado los resultados de Andalucía como el aviso de que bien una mayoría española digamos una mayoría que va a tocar el timbre que sacamos recreo esa es la impresión Pablo Iglesias todo el rato hace llamadas a la sensatez y hasta tiene un poco de añoranza del marianismo

Voz 1 26:43 pero ojalá el Partido Popular sonar un poco más a Ana Pastor

Voz 18 26:48 es un poquito menos a José María Aznar si la izquierda si la izquierda añora a Mariano Rajoy y el marianismo

Voz 0230 26:55 es que la cosa está realmente muy mala bueno todos tenemos encontramos a veces con dificultades para gestionar la realidad fíjate sé que esta se casó con un fantasma inside divorciarse lo cuenta Nerea

Voz 1 27:06 además hablamos de Amanda

Voz 35 27:09 de dos mil diecisiete contrajo matrimonio con Jack ya que es un pirata fantasma proveniente de Haití de trescientos años el pasado mes de febrero estuvo en un programa de televisión contando su historia

Voz 0545 27:20 estado a Evans a la mujer de cuarenta y seis años cuenta que yo llevaba en muy bien años teniendo tienes espirituales y que esto no les sorprendía pero que ya apreció tres veces y se animó a conversar más en profundidad con él

Voz 35 27:33 versaron durante seis meses y desarrollaron sentimientos uno por el otro hasta que planearon pues formalizar la relación cuenta en la entrevista que se tuvieron que casarse en un barco en alta mar porque no es legal casarse en con un espíritu

Voz 1 27:44 en unido que Ike partido

Voz 35 27:49 hace un par es su mejor pareja sexual porque lo importante es la química que sientas con la otra persona cuyo claro el amor pues no es para siempre ni siquiera con un fantasma presuntamente Jack contrajo una grave sepsis que lo llevó al hospital lo mantuvo en cama por seis meses un periodo en el que no se ha comunicado con ella así que ella ha tomado la decisión de

Voz 1280 28:10 por fiarse ha dicho que lo explicara

Voz 35 28:12 a su debido tiempo ya ha dejado escrito un mensaje para todos yo voy a dar su mismo consejo vale os lo traslado vamos cuidado al incursionar en la espiritualidad no es algo fácil

Voz 1 28:25 no lo veo yo hay que hacer gags es verdad

Voz 7 28:31 los expertos en libertad saben que moto quieran los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesita son las mejores coberturas al mejor precio contra Thawra tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos dos

Voz 0779 28:44 este bronce consulta condiciones en directo punto com

Voz 0465 28:58 arranca la carrera por hacerse con el nuevo Pat de Nintendo sweet it Mario cartucho Deluxe por trescientos veintinueve euros en Media Mark corregir es limitadas

Voz 8 29:09 en general óptica tenemos un plan para cada mirada

Voz 0779 29:13 sí que es descuento para Navidad que esté

Voz 7 29:16 claro que tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentitud esta Navidad estreno gafas Itu vine como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 22 29:30 vivan tan te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para que más llamando al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto es consulta condiciones en tu clínica Vivancos más cercana vivan odontología Medicina Estética

Voz 20 29:51 oye que le ha pasado Ana acogido el bolso ha salido corriendo Jaca donde tras rogar en su casa que como así no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para ya que le habían entrado a robar

Voz 7 30:03 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece vuelve nuestra venta privada de El Corte Inglés

Voz 21 30:20 hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tienes un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deportes

Voz 7 30:31 además lleva de un quince por ciento de regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovechan extra venta privada papel arte consulta condiciones ciento centra

Voz 36 30:46 te sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki La Ventana

Voz 31 31:01 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 37 31:07 te quedas sin móvil al desde el camino no congela es el júbilo no quieras con descaro Alves ahora ni nunca no te sales calma nos reserva está el mundo sólo un rincón tranquilo es caer los párpados pesados con juicios labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre sin tío pero pese a todo no puedes evitarlo y congela Ana te salvas ahora llena este calma hay reservas del mundo sólo un rincón tranquilo dejas caer los párpados pesados como ITS casi labios y que duerme el sueño ITE piensa sin sangre y sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces te quedas conmigo lotes Alves Mario Benedetti enloqueció

Voz 0230 32:17 los setenta y cuatro

Voz 31 32:20 cada Ynestrillas el placer de escuchar

Voz 10 32:51 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo usar Estado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 40 33:09 no

Voz 31 33:11 ha fichado Marcelo un una vez pajes

Voz 1 33:15 la Cadena SER

Voz 10 33:20 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 41 33:23 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 33:35 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 8 33:43 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 29 33:49 con Carles Francino

Voz 26 33:54 sí

Voz 29 33:59 se tener el Córdoba

Voz 3 34:02 es posible fenomenal José Antonio Páramo buenas tardes hombre voy con el coro sabéis es el momento que te cancelan tu vuelos ha explicado

Voz 1 34:10 hoy cuando reclama siete llevaría

Voz 3 34:13 com para online no te hacen caso cuando llegas al hotel en una escapadita

Voz 1 34:17 pues que no es la suya es una cosa muy rara

Voz 3 34:20 las raro bueno pues es que te sientes el poder de contar con un abogado es el Sarmiento le llevan a Gauguin y es que con legalizadas tú y los tuyos tenis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar y por sólo diez euros al mes o esos voy a dar el teléfono para que ya mil novecientos diez

Voz 1 34:39 seis seis tres apunta novecientos seis seis forma

Voz 1610 34:50 mira lo nace con la senda de Páramo marcado por Páramo más anuncios y abrimos nuestra Ventana del espacio comercial ya sabéis siempre tan llevamos semanas de consumismo compulsivo porque llegan las Navidades para echarnos una mano en esta titánica tarea se presenta aquí el señor Vicente gerente que es gerente gerentes de apellido de las las cosas el apellido y gerente o que he visto de gente que es gerente de la empresa Vicente gerente

Voz 0779 35:17 sí sí bueno la empresa lleva como Luis Coca Cola lo llevan claro que son de gente creo que lo hemos visto carente bueno

Voz 1610 35:24 una cosa que es de gran ayuda para estas fechas navideñas

Voz 0779 35:27 de compras no si como bien has dicho Harlan armada

Voz 1610 35:30 en estos días iba

Voz 0779 35:33 comprar es una tarea titánica muchas compras diferentes mucha gente estrés frío asco puro siguiendo las fiestas ya vomitando bueno nosotros venimos a ayudar a los españoles y españolas con los drones humanos drones pone su mano suena bien mal son son como drones como drones va donde tú quieres y cuando tú quieres pero inhumano con piernas brazos corazón pulmones valoradas todo lo

Voz 1610 35:58 por qué iban a hacer la compra esto eso eso

Voz 0779 36:01 para la compra de la traerán ya pero no

Voz 1610 36:04 son los drones drones pueden volar los humanos no

Voz 0779 36:07 no no puede haber pero si lo que insinúa si es que un dron artificiales superior porque puede volar te tapa la boca ahora mismo puede volar OK pero acaso puede andar un dron puede coger el metro un taxi autobús puede ir en bici acaso un dron puede dejarte por tu mejor amigo no pues entonces

Voz 1610 36:24 problemas en el paraíso no bueno pero esto que les estás vendiendo es el chaval de los recados de toda la vida de los mandados eh

Voz 0779 36:32 no Araceli llamados drones ya ya pero yo

Voz 1610 36:35 existen empresas con repartidores actual canales drones

Voz 0779 36:37 clones humanos Siglo XXI enero

Voz 1610 36:40 lo vale drones humanos si es que son capaces de hacerte cualquier tipo de compra y vas a flipado mira tengo la lista

Voz 0779 36:48 los drones humanos pueden comprar Party ropa electrónica juguetes carne pescado legumbres zapatos dulces libros material de oficina muebles ropa del hogar menaje licores bolsos lotería cuadros lámparas bicicletas motos conservas vinilos cedés cortinas herramientas de bricolaje coches material de construcción billetes de avión de barco de tren El fruta vino pilas hortalizas cartuchos de impresora pijamas artículos de limpieza lácteos bollería pastelería joyas relojes maletas y tabaco lo que hay que es está el perfume en color que perfume color no pues perfume no

Voz 1610 37:26 hemos pensado pues bastantes pero no lo creo

Voz 0779 37:29 en cualquier caso cambiar de tema temas los drones humanos funcionan con energía metabólica generada por las reacciones químicas que se producen después de un bocadillo del diría que puede usarlos para otras tareas James enviarlos a ver una película y que luego te la cuente la pareja seguir a tu pareja o ajustar las cuentas a tu mejor amigo por haber sido con tu pareja seguimos desgranando y bueno creo que drones sumados son más más máquinas que humano prácticamente más les vale si quieren cobrar déjeme añadir también de añadir que los drones humanos están ahora de oferta y de los tienes en dos genes los macho y hembra y en cuatro colores blanco sueco marrón Pakistán negros senegalés o amarillo Tokio toma visite llevas uno hoy de regalo a otro haría lo que bueno

Voz 1610 38:13 si alguien quiere hacerse con estos maravillosos drones humanos que llamen a este número de teléfono

Voz 0779 38:17 ha dicho que es deprimente sintético y déjeme añadir diez primeras llamadas una funda para guardar Tudor rumano que hostias añado al primero que llame las llaves este Cuco apartamento en Barcelona

Voz 1610 38:32 la mía gracias Vicente gerente de Vicente asociados a votarlo

Voz 27 38:58 poquito menos

Voz 3 39:02 universo Trump universo Trump con Marta de Álvaro desde desde Estados Unidos

Voz 1915 39:07 tenemos una vacante en la Casa Blanca no sé si lo sabéis que cada si Hoff está

Voz 0779 39:13 el general John que y se va

Voz 1915 39:15 a final de año por sus discrepancias con Donald Trump que está buscando urgentemente a alguien que le sustituya como jefe de Gabinete le ofreció el puesto al actual jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence pero éste lo ha rechazado un puesto que en cualquier otra administración sería de lo más cotizado ve la de Donald Trump digamos que es complicado status complicado y es que claro es un cargo en el que hay que lidiar con Donald Trump directamente mientras manejar los demás asuntos del Gobierno de la justicia hoy por ejemplo vamos a conocer la condena a Michael Cohen el que fuera su principal abogado durante una de a cada se enfrenta a unos cinco años de cárcel acusado de mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin durante la campaña electoral de cometer fraude fiscal y otros delitos financieros uno de ellos relacionado con el pago a dos mujeres para que no revelaran sus relaciones sexuales con el entonces candidato Donald Trump el presidente primero dijo que no había pagado a nadie para comprar su silencio luego que no sabía lo que su abogado había pagado y ahora que según la investigación está claro que Cohen actuó por órdenes de trampa ahora dice que se trata de una simple transacción en privada una jeta de verdad o sea el caso es que una de las personas más cercanas a Trump va a ir a la cárcel por delitos cometidos trabajando bajo sus órdenes y claro esto ha provocado que los rumores de impeachment se hayan disparado en los últimos días por la cantidad de presuntos delitos que se están investigando alrededor del presidente que cada vez le implican más el congresista Adam Schiff que en enero va a dirigir el Comité de Inteligencia del Senado decía el otro día

Voz 42 40:50 eso veo ondeando vamos

Voz 0779 40:52 no pienso yo

Voz 0230 40:55 hay hay una posibilidad

Voz 1915 40:57 muy real de que cuando Donald Trump deje la presidencia el Departamento de Justicia pueda acusarlo de diferentes cargos puede que se tenga que enfrentar a una condena que implique cárcel ahora mismo resumo rápidos el investiga por su posible coordinación con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton durante la campaña se investigan las cuentas de sus negocios privados y la de su entorno familiar se investiga un posible conflicto de interés sea usado su cargo ante otros gobiernos para beneficiar a sus empresas se investigan pagos ilegales a mujeres que se investigan diferentes casos de obstrucción a la justicia

Voz 1 41:33 un analista de esta semana que tal

Voz 1915 41:35 con tantos frentes abiertos el presidente que a nivel opinión públicas contra contraproducente porque la gente se pierde y al final esto va a beneficiar a Donald Trump situándolo como la víctima no la víctima de los Medios David tema de los demócratas de la justicia todo el mundo está contra Trump

Voz 0230 41:48 vale vale perdona perdona Marta pero es que perdona eh pero es que claro mucho delito pero es que ayer nos hemos entrado aquí a cosa que que pasa desapercibido porque hay mucho follón pero que el Gobierno es sospechoso de haber pagado dinero para destruir pruebas esto lo tiene Donald Trump o no

Voz 1915 42:03 esto está dentro de una de las causas de las que está investigando Robert Müller una Robert Robert sino otros fiscales federales como por ejemplo el que está investigando a Michael Cohen que está compareciendo en estos momentos ante el juez

Voz 1610 42:20 fin ayer vivimos

Voz 1915 42:22 de todo es que Donald Trump lo tiene todo ya te digo todo ayer vivimos un espectáculo bastante bochornoso en el en el Despacho Oval vamos a escucharlo

Voz 0779 42:31 bueno pues caso igual o qué

Voz 1915 42:37 es Donald Trump discutiendo ante la prensa con los líderes demócratas en el Congreso y en el Senado sobre los presupuestos y el muro hacía más de un año que Trump no se reunía con ellos ayer lo recibió para pedirles que incluyan en los presupuestos del año que viene cinco mil millones de dólares para construir el muro algo a lo que los demócratas se

Voz 0779 42:57 no hay

Voz 1915 43:00 ya el presidente termino amenazando con cerrar el Gobierno la semana que

Voz 3 43:04 porque ellos ellos no sabían que había cámaras de televisión

Voz 1915 43:07 serás coló así director en principio iba a ser una reunión a puerta cerrada y estuvo veinte minutos discutiendo enfrente de las cámaras sobre esto no transparente al final llegó a amenazar con el cierre de gobierno ya sabéis que esto implica que las agencias federales dejan de funcionar por falta de financiación se suspende el trabajo de los funcionarios se paraliza la administración por falta de fondos hasta que se aprueben unos nuevos presupuestos Trump insiste en que los presupuestos tienen que incluir esta financiación para construir el muro porque es un asunto de seguridad nacional lo último lo dicho esta mañana en un tuit relacionando el atentado de ayer en Estrasburgo con la necesidad de asegurar la frontera con México y evitar la entrada de terroristas de terroristas de gente con enfermedades contagiosas estos literal y lo repitió ayer dos veces todo esto es tan kafkiano en la CAM el cantante los medios estadounidenses emplean mucho tiempo y espacio para intentar entender descifrar explicarlos absurdos de Donald Trump también para desmontar sus mentiras este es otro ejemplo de ayer vamos a escucharlo

Voz 0779 44:08 muy el tipo Duddy claro muy en Chaves

Voz 1915 44:16 Duran piel necesita al muro porque la gente es tras Estados Unidos incluidos terrorista dice que han detenido diez terroristas en un periodo breve de tiempo

Voz 9 44:24 el coche claros cuando dijo esto

Voz 1915 44:26 los periodistas empezaron a pedir explicaciones a la Casa Blanca qué es esto de los diez terroristas no la Casa Blanca les remitió al departamento dejó un gran Security

Voz 1 44:35 no ha podido explicar claro el el de

Voz 1915 44:38 de seguridad nacional que no ha podido explicar a qué se refiere el presidente con esto de los diez terroristas se limitada a una estadística en la que decían que previenen la entrada de diez potenciales terroristas al día pero por los puertos oficiales de entrada incluso negando las las vistas en sus países de origen esto es lo más parecido que el departamento de Juan gran Security ha encontrado para explicar a qué se refería presidente por otro lado el departamento Estado publicó un informe hace tiempo en el que decía que no tienen información creíble de que ningún miembro de ningún grupo terrorista haya entrado ni una sola vez a Estados Unidos por su frontera con México pero esto de inventarse cosas sin presentar datos de cambiar de versión sin justificarse incluso que contradecir lo que dice su propia administración esto Trump lo lo gorda hace unos días lo hizo con un estudio sobre cambio climático en el que participaron trece agencias federales alertaban del impacto potencialmente catastrófico que puede tener el cambio climático en Estados Unidos sino se actúa y esto es lo que dijo Donald Trump sobre el tema

Voz 43 45:37 a ver si somos de a Poveda

Voz 1915 45:43 yo he leído del informe que está bien pero que no se logre este tema me parece además maravilloso porque en cantidad de ocasiones nos hemos preguntado dónde está la oposición demócrata y ahora creo que ya podemos decir claramente que es está apropiándose de la lucha contra el cambio climático aprovechando además que este presidente le está dando la espalda

Voz 44 46:06 sí

Voz 1915 46:09 con esta semana un grupo de activistas se presentó en el Congreso para exigir a sus representantes demócratas medidas concretas para reducir los gases contaminantes lo novedoso es que la protesta se hacía en la oficina de Nancy Pelosi la líder demócrata en la Cámara participaba otra representante demócrata la recién elegida Alexandria Octavio Cortés

Voz 45 46:30 tal

Voz 1915 46:35 Casio que junto a Bernie Sanders está lanzando un plan llamado green new deal un nuevo acuerdo verde juega con el nombre del New Deal de Roosevelt no en el que empleo una inyección de inversión pública para salir de la Gran Depresión este plan tiene la misma esencia la inversión pública pero para poner en marcha una transformación económica la voz tal industrial pero hinchando energías renovables o casi cortes dice que este es el movimiento por los derechos civiles de esta generación Ésta es la la escala la dimensión que ya le está dando este acuerdo ha conseguido ya el respaldo de más de treinta congresistas y esto está demostrando antes de que incluso tomen posesión en el nuevo Congreso el próximo a través de enero que los nuevos congresistas van a llevar al Partido Demócrata demócrata en la Cámara más a la izquierda que van a forzar a los líderes tradicionales y centristas como Nancy Pelosi a poner el cambio climático entre sus prioridades de cara a las elecciones de dos mil veinte y lo interesante de este tema es que una mayoría de estadounidenses independientemente del partido al que votan reconocen en las encuestas que el cambio climático les afecta directamente así que es una estrategia muy interesante y sería del Partido Demócrata y no es descabellado pensar que la lucha por reducir los gases contaminantes y crear una economía verde va a estar en el centro de la campaña electoral en en dos mil veinte a pesar de Donald Trump cuando yo nazis ya estaba en la calle a respirar un poco un poquito de música por favor

Voz 46 47:56 empieza a dibujar con música que nuestra Laura Piñero

Voz 1280 48:13 os acordáis de la banda de música popular de Barcelona las Miguel seguro que sí porque es un grupo de fantásticas artista por el que paso Silvia Pérez Alba Carmona a la que estamos escuchando fue quién la sustituyó cuando ella decidió hacer camino en solitario y ahora la historia se repite Alba Carmona después de siete años con ellas publica su primer disco propio que lleva su nombre Alba Carmona incluye todas las músicas países que ha ido conociendo a lo largo de sus veinte años de carrera hay flamenco cómo no pero también o ritmos latinos además esta mañana Carlas nos ha regalado un acústico

Voz 1915 48:50 la terraza eso es está ya en la web de

Voz 1280 48:53 la Ventana esta noche actúa en el Café Berlín de Madrid por si se quiere pasar la semana próxima en Barcelona ya a partir de enero en muchas más ciudades Alba Carmona

Voz 47 49:05 está

Voz 30 49:16 ya todo volvemos

Voz 48 49:33 a la ya hacía

Voz 3 49:37 Boris me Alba Carmona buenísima en las ligas suena fantástico

Voz 31 49:42 tú

Voz 1610 49:51 vamos a salir un poquito no al espacio exterior hacía tiempo que no abrimos nuestra consulta esto terrestre dedicado pues a los alienígenas que viven y trabajan en nuestro planeta tenemos que que eso no es que abren porque nunca sabes cuando te va sale únete debajo de la cama vamos a abrir teléfonos para que nos cuenten sus cuitas alienígena que tenemos este no sea el teléfono hola amigo o amiga bueno no se hola

Voz 1915 50:12 hola qué tal cual es

Voz 49 50:14 un hombre ahora cuál es tu nombre cómo te llamas como te llamas pero es que nada hay que saber pronunciarlo de verdad no

Voz 1610 50:22 bueno hemos tenido todo tipo de nombres en esta sección Prueba

Voz 49 50:24 nada pues que es un nombre imposible para los terrícolas que ya lo he probado es que no sabes pronunciar por curiosidad solo ha podido haber me llamo Najwa Nimri

Voz 1610 50:38 no no no sabemos dónde te llamas

Voz 49 50:42 del planeta pero ahora está más mirando de cambiar el nombre del planeta porque no queremos que se no se asocie

Voz 1610 50:50 la norma no planeta de qué tendencia política es la mayoritaria digamos

Voz 49 50:55 sí ya hará más por el sexto Rally Raid nazi es una nuestra el nuestro no España

Voz 1610 51:01 el otro español no terráqueo es otro tipo de nazismo bueno bueno bueno bueno por qué no llevabas

Voz 49 51:10 es que no entiendo muy bien la movida esta de que viene ahora es la Navidad vida Ana mira cómo era el rollo

Voz 50 51:21 tirado a celebrar el nacimiento de acción

Voz 1610 51:29 sí señor sí sí sí muy resumido muy resumido muy resumido sería

Voz 49 51:33 eso sí regalo entre vosotros nosotros sí va a celebrar el nacimiento de un tío señora se me voy a volver a Mi planeta que aquí

Voz 1610 51:47 a comprarlo pues adiós Nam te llame se tenemos a otro alienígena en sintonía de La Ventana hola buenas tardes amigos o la qué tal

Voz 51 51:58 de dónde llamas tú lo llamaba el planeta menos oriolano tú estuviesen naciendo pero éstas en este camino el planeta caminos se Camino Soria es un bonito nombre pronto

Voz 49 52:09 es que de a ver si tú trazar una línea desde nuestro planeta falso esa línea pasa por Soria no ya de Mi planeta Sole camino

Voz 51 52:18 yo sabía que bueno solemos Simón tiene que ser adicta a esta línea eh

Voz 49 52:21 bueno está ya sería Camino Soria Segovia

Voz 1610 52:27 y qué tal estás solo tiene otras adaptado estas Agustín

Voz 49 52:30 pues bien además ya tengo trabajo asoma osea que molde como decíais en España

Voz 1610 52:36 por desmonte no trabaja si se puede decir

Voz 49 52:40 soy profesor de pádel para tratar a estrés muy bien muy bien muy adaptado lo único en lo que no consiga me en eso defenderme no será venderme como vosotros no me sale ahí en unos no conocen de nada nada centró en Twitter pero es que no no no yo he visto lo de la pista facha lo de no es que no no tweet calificando extraterrestre pero

Voz 51 53:06 es un poco si PNV desde eso aquí se va a hacer la vida imposible sino tienes capacidad defender

Voz 49 53:14 se lo sé lo sé pero ahora estoy ahí yendo a un terapeuta enseña venderme

Voz 1610 53:19 pues nada suerte me sale gracias y un abrazo a todos los marcianos

Voz 49 53:24 muy bien bueno Sarkía no sólo paraliza cerdos y hasta que no Adele del planeta no son marciano y bien paso a Federico Jiménez

Voz 1610 53:37 eso sí que respeto bueno pues lo de terapeuta está funcionando Cotino pero seguiremos haciendo este hombre si muy

Voz 0230 53:46 avión

Voz 25 53:47 no puedo para

Voz 3 53:55 hay voces cruzadas Conseil a la Ventana había elige la también no