La Ventana (12/12/2018 - Tramo de 18:00 a 18:30)

cuenta atrás para la votación que debe resolver el liderazgo de Theresa May al frente de su partido los favorables a la continuidad de la primera ministra británica podrían tener apoyo suficiente aunque como la votación secreta pues puede ocurrir cualquier cosa Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:21 buenas tardes todo apunta Carlos aquí la primera ministra británica tendría votos suficientes como dices para ganar a los negacionistas de su liderazgo incluso las casas de apuestas le dan la victoria ella

Voz 1626 00:31 ha anunciado que luchará con sus argumentos para

Voz 1460 00:34 mantenerse al frente de los conservadores book

Voz 1460 00:39 tontería ese voto con todo lo que tengo he sido miembro del Parlamento conservador durante más de cuarenta años le han servido como activista consejero parlamentaria opositora ministra ya ahora como primera ministra

Voz 1 00:52 según la prensa británica Meis habría

Voz 1460 00:54 comprometido a no presentarse a la reelección para liderar las listas de los conservadores en las próximas elecciones para calmar a los críticos tories

Voz 0313 01:02 bueno pues a ver qué pasa finalmente con esta votación llamas con

Voz 1915 01:04 vamos a esta hora Ester Bazán se ha convocado una concentración en Palma en señal de repulsa por la decisión judicial de intervenir el material de trabajo de dos periodistas que habían publicado una información relacionada con una macro causa de presunta corrupción en la policía

Voz 1462 01:15 cuál nos lo va a contar Chus Navarro el acto será mañana a las ocho de la tarde en la plaza de corto una concentración conjunta que convoca el Sindicato y la Asociación de Periodistas de Baleares en defensa del derecho al secreto profesional y contra la incautación ayer recordemos de los teléfonos de dos redactores en el marco del caso Okur saca además esta tarde los trabajadores te Diario de Mallorca se han concentrado a las puertas del periódico para condenar la intervención del material de estos dos profesionales los periodistas han exhibido sus móviles como símbolo de repulsa por lo que consideran un ataque al ejercicio libre de la profesión

Voz 1915 01:52 Europa descarta los cambios normativos que reclama el Gobierno español respecto a la homeopatía nos lo cuenta Laura Marcos

Voz 1600 01:57 sí lo hace de forma muy contundente respondiendo a una pregunta del eurodiputado socialista José Blanco el comisario europeo de Salud deja claro que en ningún otro Estado ha solicitado quitarle la etiqueta de medicamento a los productos homeopáticos y por tanto Bruselas ni se plantea revisar la legislación la Comisión recuerda que la homeopatía si debe dejar visible en una etiqueta que no tiene indicaciones terapéuticas pero en la práctica esto es un mazazo para el Gobierno español que había decidido dar la batalla en Europa contra esta pseudo ciencias España intentaba disipar la confusión que genera el término medicamento asociado a estos productos sin aval científico pero de momento Bruselas le frena a los pies

vamos con el deporte José Antonio Duro últimos partidos de los equipos españoles en la fase de grupos de la Champions en menos de una hora comienza en el Bernabéu el choque del Real Madrid juega con Courtois en portería son titulares atrás Marcelo Vallejo Javi Sánchez y Valverde Llorente Isco y Asensio en el centro del campo arriba Benzema Vinicius el partido desde las siete menos cinco ante CSKA de Moscú también juega el Valencia no se juega nada en Mestalla ante el United a las nueve

Voz 1915 03:05 tramitó de Madrid desactiva para mañana el protocolo anticontaminación hoy con el nivel dos que prohíbe la entrada a la capital a los vehículos más contaminantes se han producido problemas en los accesos también en el metro según los datos a los que ha tenido acceso la SER Metro ha puesto cincuenta y seis tres menos dinero apunta que el año pasado pero en metro lo niegan dicen de hecho que con más trenes no se logra más eficiencia en el servicio Borja Carabante su consejero delegado

Voz 4 03:27 pues no siempre con más trenes hemos sido una mayor capacidad son lo que parecen parece a priori pero en todo caso así lo hemos hecho también les que hoy hay en el circulo ambas trenes que circulaban en el mes de noviembre por tanto hemos sido capaces de mejorar la capacidad

Voz 0324 03:41 Podemos pide que los médicos extracomunitarios

Voz 1915 03:44 que hagan el MIR en Madrid puedan seguir trabajando en la Comunidad cuando terminen su especialidad la formación ha registrado una proposición de ley en la Asamblea que aseguran podría solucionar la falta de médicos en urgencias y centros de salud Mónica García es portavoz de Sanidad de Podemos

Voz 0418 03:57 en un momento en el que en algunas áreas de algunas especialidades hay déficit como estamos viendo en algunas áreas por ejemplo la atención primaria que están llevando incluso a plantearse el cierre de nuestros centros de atención primaria creemos que es imprescindible recuperar todo ese talento y todo ese conocimiento en el cual hemos invertido en una serie de profesionales sanitarios en los que hemos confiado para formar les y que luego no pueden trabajar en nuestro sistema

ya hasta el mes de noviembre se han quemado en Madrid cerca de tres mil quinientos contenedores según los datos recogidos por el Ayuntamiento actos vandálicos que se originan sobre todo en los contenedores de papel y cartón el gobierno municipal ha iniciado doscientas sesenta actuaciones el PSOE ha pedido un plan de choque que permita a la Policía Municipal una labor de prevención y sanción porque las cifras dicen son preocupantes en cuanto al tiempo hoy cielos nublados en buena parte de la comunidad han bajado las temperaturas que a partir de mañana empeora aún más el tiempo la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en la sierra por fuertes vientos de hasta ochenta kilómetros por hora llegan además las lluvias ahora mismo tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 16 08:23 con Carles Francino estuve las cenas de Navidad Roberto lo podemos comentar con Boyero ahora cuando venga sobre todo para muchas líneas votarías a favor o en contra a favor de las finas siempre a favor siempre a favor no jodió tú tienes problemas con la estoy al no no no no claro caso de tener la agenda tú pero ese dato cada o Íñigo verdad veintitrés siempre has dicho no que lo crítico

Voz 0313 08:43 se puede ver en la página web sí comprobarlo pues es muy interesante la verdad bueno luego lo hablamos va a Berkeley tenemos menos tiempo La Ventana cerramos antes de lo habitual porque hay fútbol tenemos carrusel de Champions pero de momento todavía disponemos de tiempo para nuestro paseo diario por la Historia esa tarde viajamos al París de principios del siglo XX para hablar de algunos problemas que en fin hoy todavía arrastramos la delincuencia la inseguridad la desigualdad también el afán de protagonismo

Voz 17 09:10 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:28 el doce de diciembre del año mil novecientos apareció en el periódico francés Le Matin un artículo sobre una plaga de jóvenes delincuentes que día sí día también dejaba en París un rastro de violentas peleas atracos y asesinatos en ese artículo se utilizaba por primera vez la definición tribus de apaches para referirse a pandillas que operaban por los bajos fondos que se fueron haciendo dueños de París porque provocaban miedo y fascinación a partes iguales lo de apaches se le ocurrió al periodista así a lo tonto porque asoció a los nativos americanos con los salvajes jóvenes parisinos ya las tribus con las bandas nunca imaginó que estaba dando por inaugurada una moda

Voz 19 10:09 Silva París Londres oiga si me apuras tai chi París además podrás iba ya saltaba ingirió

Voz 1626 10:24 a los pandilleros les encanta desde siempre sentirse foco de atención bastó que la prensa les pusiera ese nombre tan atractivo de apaches para que ese grupo de delincuentes se viniera arriba verán los apaches eran jóvenes surgidos de la miseria y el hambre de los suburbios de París violentos chulos y libró aunque éstas que acabaron tomando también el centro de la ciudad ese centro medio escondido entre bulevar ese avenidas a espaldas de la ópera y los teatros ese centro que por una cara enseñaba lujosas boutiques y exquisitos restaurantes mientras a su espalda triunfaban antros prostíbulos desde París de los callejones oscuros se fueron adueñando las bandas de delincuentes sin que los gendarmes pudieran hacer carrera de ellos cuando empezaron a creerse importantes gracias a los asaltos las peleas y las bravuconadas que recogían los periódicos comenzaron a alimentar la atracción fatal que provocaban en ellos mismos no hay marcando tendencia ahora los llamarían influencer pero era a unos tipos horribles asesinos ladrones los humanos es que somos inescrutables

Voz 20 11:27 Campano el grupo hoy con luces de ahí

Voz 19 11:37 sí sí marche al buen tuntún

Voz 1626 11:41 las gamas más fenólicos acabaron fascinada por aquellos Malloch test los artistas los bohemios los escritores encandilado por esa vida al margen de la ley por la jerga por la estética Patxi porque crear moda gorra negra camiseta de rayas bajo la chaqueta pañuelo al cuello fajín rojo unos dandi de los arrabales si hasta acabaron poniendo de moda la danza Patxi pero toda tonto una llega a su fin Illa de los apaches acabó cuando la mayoría fue reclutada para la Gran Guerra de mil novecientos catorce sus chulería acabaron sepultadas en el barro de las trincheras

Voz 19 12:13 mira a París está bordando volvimos a tanto procuras Tamar

Voz 0313 12:20 desde luego no es una historia con con final feliz ni muchísimo menos pero a veces bueno a grandes males aunque sea por casualidad grandes remedios se casó un poco bestia ya lo sé pero es lo que hay

Voz 0324 12:33 cada miércoles tenemos una cita con un señor que amagaron sino una historia de amor por muy bonita que no voy

Voz 2 12:41 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 0324 12:50 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra es buf tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 2 13:04 Carlos Boyero

Voz 0313 13:17 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal tal oye lo primero estoque comentábamos que nos ha dejado Íñigo Sastre con los datos sobre las cenas de Navidad ya sean familiares con colegas del trabajo con amigo estás tú eres partidario de tractor depende depende claro

Voz 0324 13:35 no voy a ninguna la obligatoria todas son por por placer o no Icomos Ceinos sólo la mayoría de los días del año la inmensa mayoría pues está muy bien eso deje de de estar con con gentes ya te pues eso que qué quieres que te que te quiere en no pasar un rato muy muy agradable otra cosa si son forzadas jazz de la me imagino que deben de ser lo que toma rayos

Voz 0313 14:09 oye que esta mañana se han anunciado ya las nominaciones a los Goya que se van a entregar en Sevilla por cierto el próximo dos de febrero tenemos a el Reino con trece candidaturas si campeones con once que son las favoritas pero los rivales por el primer película son también de fieles muy interesantes yo creo que lo deberíamos comentar un poquito no son el Reino campeones

Voz 1208 14:31 Carmen y Lola todos lo saben y entre dos aguas las has visto todas yo lo he visto cobras menos entre dos aguas ya que la cuesta no no no no la he visto todavía no no no me ha dado tiempo pero no y el Reina tampoco lo ha visto y no visto Moreno todavía queda esa estrella mío pues no

Voz 0324 14:46 pero aquí sí gran cartel de Doris o es

Voz 1208 14:50 Madrid creo que está en por lo menos en una sala O2 creo por la última vez que consulte la cartelera en el en el en el

Voz 0324 14:57 es pues deberíais de de darle sí

Voz 1208 15:00 no amantes del antes del dos de febrero seguro vamos

Voz 0324 15:03 a mí me te diría que me gustan me gustan todas bueno hay una que regula que es precisamente la de Isaki Lacuesta entre eso tenemos grano no si no obstante no conecto yo con el con el mundo este Sener en esta película dirán que es muy interesante lo lo que hace pero también parece que está alargada Mishima que tiene un problema yo la vi en San Sebastián y es que no no me entero de lo que habla no sé si es un andaluz Joan igual si la veo con subtítulos en castellano y me entero lo que dicen pues hubiera tendría más interés pero vamos esta le a los críticos les les encanta entre dos aguas a mi me parece que campeones tiene un un riesgo enorme que Le que Fesser lo ha hecho lo ha hecho muy bien ya conectado además con pues con mogollón de gente no porque es una película muy fresca y entrañable no el Reino que no ha sido el el éxito que es esperaban una película sobre la corrupción no de pues de de ayer ideó y tal una película admirablemente dirigida no y con con una hola qué te provoca vértigo la Cámara de de sólo oyen de vez en cuando como cuenta toda la historia me me me parece que es que está muy bien Carmen y Lola fue ha sido uno de los descubrimientos más notable me encanta la la historia de esas dos adolescentes gitanas que es lo que se enamoran y todos lo saben creo que es el el mundo de este director apasionante que SAS dar Hadi pues aquí en un pueblo de me gustó mucho y creo que que está contada la angustia el dolor ante el el secuestro de una cría de la desconfianza entre la gente la culpabilidad las historias del pasado creo que estamos

Voz 1208 17:16 bien lo que me da un nivel grande eh yo me falta ver bueno el Reino no lo hizo tampoco me falta entre dos aguas pero vamos por lo que cuentas tú y lo que hemos visto un nivel cojo de uranio para luego aunque no para que quede todo muy repartido para que haya una de estas que no lo sé

Voz 0324 17:36 teniendo en cuenta que estamos en el ano ya pasaban febrero la época piadosa lo decía por lo de repartir y que todos se sientan bien pero yo tendría mayoría problema con géneros además si estoy viendo mejores actores trece se dice que

Voz 21 17:56 aquí no sabríamos tienen tienen

Voz 0324 17:58 esa calidad tiene un un nivel a mejor actor quienes compiten

Voz 1208 18:03 Toni de la Torre Javier Bardem José Coronado Javier Gutiérrez y no no no no es a mí me suena alguno de esos que no estará

Voz 0324 18:10 y bueno está muy bien todos y Antonio de la Torre a mí me me encanta en el Reino su voz cortas que Antonio de la Torre ésta con Javier Gutiérrez están en todas las películas que lo lo celebro que tengan tanto trabajo porque tienen mucho talento los dos han a mi me gusta mucho por ejemplo Bardem que hay en todos lo saben haciendo el papeles sí completamente contenido un tío tan tan humano tan tan vulnerable tan débil porque en él siempre hay como una una fortaleza Hay una turbiedad Si y sin embargo aquí es es alguien simplemente pobre desarmado no completamente frágil que como muy natural muy muy espontáneo esta es que ya te digo que

Voz 1208 19:08 ha coronado no he visto tu hijo yo tampoco no le he visto tampoco pero

Voz 0324 19:13 eso que va muy bien que ganen todo será muy bien está

Voz 1208 19:16 muy bien si ya iremos hablando de las pelis de los Goya vamos con vamos con estrenarse esta semana va

Voz 22 19:23 ah bueno

Voz 23 19:34 así que quieres al bailarín calorazo

Voz 0313 19:37 este viernes estrena Julie de Icíar Bollaín basada en una historia real ha conseguido cinco candidaturas a los Goya por cierto cuenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta primer bailarín negro en interpretar alguno de los papeles más famosos del ballet en compañías como el Royal Ballet de de Londres que te aparecido esta película

Voz 24 19:55 a mí no me deja muy fríos

Voz 25 20:00 sí aunque parece que es que hay mucha pasión y que ocurre muchas cosas en ellas y luego tengo tengo un problema y es que Mi ni Sense

Voz 24 20:10 debilidad para el para el vale

Voz 0324 20:13 es es es nulas a mí me han ocurrido cosas tan me pueden matar si cuento estas como quedarme dormido en el en el Bolshoi en ya en Moscú que que es como el templo o no de la danza y tal pues con vi vi un par de ellas además El lago de los cisnes y Cascanueces Si y de repente de eso que que se Fear mira que es difícil con la música y el pero que no no estoy dotado para para apreciar la el valor oí es la película está rodada es muy muy estética sospecho que la la que ahora la coreografía de de los bailes es es formidable una fotografía como muy pero la la historia desde que abarca desde la niñez con flash back que que a mi se me iré interpretado por tres personajes entre entre otros el el personaje real no centrada sobre todo en la relación tortuosa que que tiene con un padre autoritario que pues qué quiere que alijo triunfe como sea hay que se larga de allí que eh ya te digo que no conectó tenía ni con el ni con el tema Ny

Voz 0313 21:37 me gustó Cisne negro

Voz 0324 21:39 esa cuál era la de Aronofsky Varela de la bailarina y no no con Nathalie Porma qué es ese actor que para mí insoportable que es que las mujeres lo encuentran irresistible que es sean bien sea en casa no me pareció una película muy retorcía Anza si no no me enteré de nada y tuvo mucho éxito pero ya digo que el problema es mío alguien que se duerme en el Bolshoi pues es Messi porque fuiste pues

Voz 1208 22:12 lo que sí pero no no estoy yo dotado para llevamos con el gran éxito de taquilla del momento fenómeno no sólo en España sino en todo el mundo

Voz 6 22:24 este es jazz para sí

Voz 26 22:28 es Lavelli del otoño sin duda este Guardian Rapsodia sobre Freddie Mercury sobre Queen lleva seis semanas después del estreno sigue siendo de las películas más taquilleras la han visto en España dos millones de personas es una auténtica barbaridad ancho son la versión un gran concierto yo también escribo canciones versión doblada la opinión de Boyero

Voz 0324 22:57 pues eh lamentos tardan negativo y nombre Quinn que para mucha gente es lo más que marca el rock no nunca me ha gustado como la danza vamos no Queen no no jamás me ha gustado yo soy muy maniático para eso hay grupos que son como mitológicos y que que a mí son música no me dice nada es como a los Cure los Smiths e los últimos años Coldplay Lenny Kravitz que no es que no iba a ese lado ese tan operístico tan reclama teórico este Freddie Mercury tan presuntamente magnético el está bien no dicen que no lo sé es que tengo como tantas tenía incluido al al actor o sea yo entiendo que Freddie Mercury era excesivo en todo y la película cuenta pues las complicaciones que tuvo o no porque un señor homosexual pero con con una novia a la que amaba más que nada en el mundo hasta que bueno el tío se se lanza

Voz 27 24:09 aquí llevan

Voz 0324 24:11 una vida bastante oscura en que aquí tratan de de contarlo con con ciertas elipsis no

Voz 26 24:18 y muere de sida con cuarenta y cinco años no

Voz 27 24:23 y lo celebro

Voz 0324 24:25 te quiero decir sí a tanta tanta gente ha ido a ver la película y la adoran perseguirá por lo que cuenta

Voz 1208 24:31 en un montón de seguidores sí

Voz 0324 24:32 se les ve que les toca mucho el el corazón pero a miel en la película está rodada me recuerdan mucho a la a la al lenguaje de este de la de la publicidad no oí ya el vídeo clip si al videoclip y a ratos tiene como atmósfera de telefilme ya me pongo particularmente nervioso en toda la parte final que ese y el concierto cuando él Freddie Mercury vuelve a reunirse con fui no hay el el concierto en de Bob Geldof sí sí sí en Wembley no y que tuvo un éxito apoteósico no son como veinte minutos cantando el tal todos emocionados no ya no ya al novio de Freddie Mercury todos llorando sino la exnovia la y el marido de la exnovia la madre el padre y la hermana y Diego pues eso que lloren todos de emoción con con ese señor tan contorsionista yo excesivo

Voz 1 25:58 José cerramos la ventana antes de hora lo hacemos con la música de The Queen hoy cerramos la ventana elegida La Ventana en general

Voz 0313 26:05 que viene de Carrusel deportivo con la Champions así que esta mañana Carlos Boyero hasta la próxima semana

Voz 1 26:10 adiós adiós

