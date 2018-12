La Ventana (13/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 a cuatro las tres en Canarias ha comenzado la cumbre de Bruselas con May en la capital comunitaria desde medio día allí tenía varias reuniones suspendidas por la votación de la moción en la que anoche salió airosa a la entrada los mensajes de los líderes europeos han sido todos muy similares en la línea ya conocida de que el texto no admite cambios corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:23 buenas tardes el texto no puede negociarse no puede abrirse es un mensaje unívoco el que llega al empezar la cumbre

Voz 2 00:31 esos escrito por supuesto porque yo creo que les importan reedita

Voz 0419 00:35 por cualquier ambigüedad no podemos reabrir un acuerdo jurídico no podemos renegociar lo que hemos negociado durante meses podemos tener un debate político pero no reabrir esperemos claro a ver qué

Voz 1913 00:45 dice lo denunció las declarar

Voz 0419 00:48 a Emmanuel Macron el último al llegar a esta cumbre que se ha iniciado con un minuto de silencio por los ataques en el mercadillo de Estrasburgo

Voz 1454 00:57 los jesuitas de Cataluña anuncian que van a investigar posibles casos de abusos en sus colegios en las últimas décadas los jesuitas orden a la que por cierto pertenece el Papa han emitido un comunicado en ese sentido que nos cuenta desde Radio Barcelona Adrià tarde

Voz 1197 01:08 la Compañía de Jesús en Catalunya recuerda que llevan ya una década aplicando protocolos de formación y prevención para evitar estos abusos en sus centros educativos pero reconocen que literalmente es una asignatura pendiente la investigación de su pasado por ello anuncian una investigación más sistemática de los posibles casos de abusos sobre menores y conductas impropias que desde los años sesenta hayan podido suceder en las escuelas de esta congregación en este mismo texto los máximos responsables de los jesuitas en Catalunya admiten que la gestión de estos casos ha podido ser deficiente o incompleta piden perdón a las víctimas y a sus familias y lamentan no haber estado a la altura aún así subrayan que ahora mismo sus escuelas son espacios seguros en los que se toman todas las medidas neceser

Voz 1454 01:46 el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso que es de Ciudadanos ha remitido una carta al resto de grupos en la que informa que la ministra no encuentra un día para comparecer según su relato de las seis fechas que ha ofrecido sólo podría un día en el que el pleno terminará tarde la comisión previsiblemente no podría convocarse es una información de Óscar García en la carta

Voz 1645 02:05 la que ha tenido acceso la Cadena SER el presidente de la comisión Francisco de la Torre de Ciudadanos recuerda que hace algunas semanas la ministra tampoco se presentó en la comisión para informar sobre la ejecución de las cuentas públicas y les cuenta a los portavoces que se han puesto en contacto con el equipo de

Voz 0313 02:18 los Montero para ofrecerles ahora seis fe

Voz 1645 02:21 esas esta responde diciendo que sólo puede el día veinte de diciembre día en el que se prevé que el pleno del Congreso dure once horas dada la acumulación de puntos de la Torre cree que no sería racional convocar la comisión a las diez de la noche así que continúa la comparecencia se celebrará ya en enero si hay sesiones sino en febrero la comparecencia de la ministra de Hacienda sacó

Voz 0313 02:40 todo por unanimidad incluido el PSOE ACM

Voz 1454 02:43 es una cosa más que acabamos de conocer la policía francesa mantiene acordonado el barrio de Estrasburgo en una operación de registro

Voz 0313 02:49 el lugar donde se pierde la pista del presunto

Voz 1454 02:51 autor del tiroteo del martes en el mercado navideño no es la primera operación similar desde que ocurrieron los hechos si desapareciera este hombre de veintinueve años al que todavía se busca cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:06 la policía ha detenido en el distrito de Carabanchel la capital a un hombre que ocultó en casa al cadáver de su madre durante un año y había seguido cobrando su pensión llegó a fabricar un ataúd Case

Voz 0313 03:15 lo para meter al el cuerpo Alfonso Ojea o fábricas

Voz 0089 03:17 en un ataúd casero que había incluso precintado pero que no ha impedido la localización del cadáver ante el fuerte olor que desprendía el domicilio su hijo de treinta y dos años en efecto ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Carabanchel como presunto responsable de ese delito de estafa en todo caso parece que este individuo tiene muy alterado su perfil psiquiátrico por lo que se va a analizar su estado mental han sido los vecinos del inmueble los que llamaban a los servicios de emergencia municipal por ese fuerte olor por la constatación de que su vecina de noventa y dos años

Voz 0313 03:47 no había sido vista desde hacía muchos meses

en cuanto al tiempo día de lluvias en la mayor parte de la comunidad nieve a partir de los mil cien metros en la sierra donde se ha activado el nivel amarillo por rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora hasta ahora tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:24 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes hoy que es elige nuevo director o directora ya veremos e de la Real Academia Española de la Lengua pues yo no sé por qué pero llevo todo el día con refranes con frases hechas y con dichos rondando por la cabeza y hay uno hay uno muy certero que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver a mí me parece muy oportuno muchísimo la otra noche después de que Isaías Lafuente presentara su libro esclavos por la patria que por cierto aprovecho para volver a recomendar cuando salimos de la Librería Méndez Nos fuimos unos cuantos a la Plaza Mayor para celebrarlo serían yo que sé Roberto sobre las nueve de la noche no a nueve de la noche un par de horas más tarde cuando salimos del restaurante de casa María los soportales de esa plaza Mayor de Madrid tan hermosa y tan cargada de luces navideñas los soportales se habían convertido en un dormidera para decenas de personas con cartones mantas y cualquier otro recurso que les protegiera del frío yo utilizo la palabra dormidera con toda la intención porque ya sé que el diccionario de la RAE los reserva sólo para el lugar donde duerme el ganado o donde se recogen las aves silvestres y estoy hablando de personas bueno pues precisamente por eso porque entre nosotros sobre todo en ciudades grandes como Madrid sobreviven personas a las que no tratamos como tales y que por norma Nos parecen invisibles básicamente porque no los queremos ver bueno pues resulta que anoche centenares de voluntarios se desplegaron por Madrid para al menos elaborar un censo de la gente que duerme en la calle eso ya se hace también en otras ciudades Bilbao Zaragoza Barcelona pero vuelva comienzo ya significado del refrán de verdad les vemos o aportamos voluntariamente la vista no estaría mal pararse un momento a pensarlo a pensarlo ya ser honestos con la respuesta bienvenidos a La Ventana

Voz 9 08:08 le queda en

Voz 0313 10:06 el Rato Mike buenas tardes compañeros qué tal buenas tardes saben entre nosotros sí sobre si aportamos muchas veces son pocas veces la mirada cuando vemos a alguien tirado la puerta de un cajero o como el otro día te acuerdas joder joder y luego levantas sigues andando

Voz 10 10:28 es que llevamos practicado dos alternativas si una tercera no has planteado si de piso separamos y a veces no apartar la mirada los vemos lo que pasa es que ya los hemos normalizado los vemos como móvil es decir como la farola o como el banco muchas veces cuando los veo pienso mucho en ellos al lado en un cajero automático que en invierno se convierte en el refugio de tres o cuatro personas sin techo y me planteo no tanto la noche porque lanchas final duerme les cite a Curro casi estás caliente me planteo cuando a las siete de la afición empieza un día empieza un larguísimo día que tienes que vivir en la ciudad sin dinero eso es terrible

Voz 11 11:08 pero lo malo es que no hay tantos cajeros como pues como gente hay por las noches Doris soportales

Voz 1603 11:15 digamos que bueno es mejor estar en los soportales en otro sitio no cero es es un fenómeno además que todas las urbes en todas las ciudades los encuentras no hemos sabido dar respuesta hablo de sociedades civilizadas sí

Voz 11 11:30 estamos hablando de de países

Voz 1603 11:32 el del tercer mundo que está en una situación mucho más compleja todavía en todas nuestras enormes ciudades al lado de esos escaparates luminosos llenos de de regalos y de dulces por por Navidad nos encontramos estos micro dramas a los que no somos capaces de edad de dar respuesta

Voz 1913 11:50 Sonia Ballesteros buenas tardes hola buenas tardes qué tal funciona este recuento de de anoche en la ciudad de Madrid pues mira lo que pasó ayer por la noche yo creo que no fue un recuento de personas es el término que utiliza el Ayuntamiento de Madrid para referirnos a lo que ha pasado esta madrugada en esta ciudad lo que ha pasado es que cientos de voluntarios salieron a la calle para contarlos pero también para hablar y escuchar a los que duermen en parques y soportales

Voz 1 12:14 acosado compartir con los demás no tiene con quién estás

Voz 7 12:21 hombre porque hay que echar una mano yo soy voluntaria de Cruz Roja desde hace unos años bueno pues voy a hacer algo

Voz 1 12:32 no pasaron móvil

Voz 1603 12:37 así pues la salida a las nueve de la noche en el paseo

Voz 1913 12:39 la chopera eran cerca de setecientos voluntarios que se repartieron ciento veintiséis equipos de cuatro o seis personas con un coordinador un trabajador social con experiencia que iba al frente del grupo recorrieron los veintiún distritos de la capital para hacer ya decía él no sólo el recuento sino un estudio sociológico en el que participan tres profesores de tres universidades distintas Se trata de conocer una realidad difícil de imaginar

Voz 0313 13:05 bueno uno en la que dignifica morir

Voz 12 13:07 promedio treinta años ante lo que tiene techo no vale eh de escudarse con el estereotipo que dice no están porque quieren porque hay plazo nadie digerir la cayó en treinta años que llevo

Voz 0313 13:21 el decidido nadie es Pedro

Voz 1913 13:23 Cabrera de la Universidad de Comillas que junto a Il de Sánchez de la UNED Manuel Muñoz de la Complutense coordinan este estudio anoche también estaban sobre el terreno en la Plaza Mayor convertida por la protección de los soportales en un inmenso dormido

Voz 1454 13:36 lo el aire libre con suelo de cemento estamos

Voz 13 13:38 Plaza Mayor en este momento son las nueve y media de la noche ya la gente sin hogar de Madrid siempre de Madrid se impresa preparar para dormir para mostrar la noche aquí entonces lo que hacen

Voz 7 13:50 eh

Voz 13 13:52 casitas lo podemos llamar así con una con cartón con papel bueno alguno ya están durmiendo y otro se dedican un poco a relaciones sociales entre ellos

Voz 1913 14:05 es Luisa ella trabaja en Cáritas si después de hablar con nosotros se acercaba Antonio que se debe lo con buen conversador y que nos contó que vive en la calle desde hace cuatro años por qué se quedó sin trabajo sin vivienda y a partir de ahí fue sumando pérdidas nos dice que lo que quiere es recuperar lo que tenía

Voz 1 14:21 que yo vaya tenía como se suele decir también tengo mis cosas que tengo mi currículo el bajo la empresa de trabajo temporal y se ha apuntado al paro efectivo para ante porque mi proyecto no es este un proyecto exalcalde ante mi casita en mi trabajo bueno perdón a que hay es que tu cuando vas a una empresa sabe dame tu dirección estoy nombre

Voz 1913 14:50 eso no puedes cuadrar los lo de vivir en la Plaza Mayor y buscar un trabajo Antonio está divorciado yo les preguntaba si tiene hijos contestó que dos añadía esto

Voz 1 14:58 cada dos semanas puedo ya Bélgica porque están con el tan tampoco que una está mucho tampoco quiero que sepan un poquito donde estoy me entiendes y que no me vean con la Mola pues suelo porque de ellos también en cine aunque hay algunas mentirijillas letra de la manga como digo es nada pero bueno a cuántos eso genera seis porque son cuarenta

Voz 1913 15:19 los voluntarios continúan recorrido y unos metros más adelante un poquito más allá el recibimiento es bien diferente

Voz 7 15:26 o Ricardo Carmel ya el Congo Kirchhof de pupa vale pues para eso ya hay profesionales trabajamos de lunes a viernes que sólo que toleramos llaman los insultos no podemos

Voz 1913 15:45 Incluso Pablo del Samur Social es el que indica los voluntarios cómo reaccionar ante respuestas como esta algo que no es extraño que forma parte de esta realidad y todavía en la Plaza Mayor encontramos a otro Antonio que iba acompañado de su hija

Voz 0313 15:57 esa

Voz 1 16:01 Duque

Voz 1913 16:05 Antonio estaba sentado sobre una colchoneta en nos cuenta que no tiene acceso a los medicamentos medicamentos que necesita porque está empadronado en Sevilla mientras su vecino tapado hasta la cabeza con un edredón y usando de almohada una maleta seguía roncando a pesar de los ladridos de ese de las luces navideñas y aunque aún en la calle hay nos hemos encontrado a muchos más hombres que mujeres ellas también estaban ahí

Voz 0159 16:29 a una señora que vive en la calle desde hace treinta años eh ya tiene como cuarenta y siete años que bueno que le gusta dormir en la calle eso ha sido lo que más me ha llamado la atención realmente ella durante el día va un albergue tiene la comida está tienen se puede pasear pero luego le gusta dormir en la calle Sol hay además en la calle Arenal dice que se encuentra a gusto porque hay policía hay cámaras de seguridad y hablamos también

Voz 1913 16:59 con María llegó de Perú hace dieciséis años dice que lleva cuatro meses en la calle y que se maquilla sea híper fuma en unos grandes almacenes por eso añadía se creen que tengo dinero la noche ya si va cavando contamos cuarenta y seis personas durmiendo en las calles que hemos recorrido sólo cinco han querido responder al cuestionario recogemos historias que nos hablan de lo que han perdido sobre todo a veces de una forma de ver y entender la vida que les hace diferentes la calle también encontramos personajes que no sorprenden

Voz 7 17:29 sé que es judío que había leído dieciocho a veces las bicis en este aviesa de la zona que le encanta escribir nos ha contado que es un judío errante

Voz 14 17:46 dime te fuiste E M F AD vemos aquí no es uno me da pie funky aquí

Voz 2 18:17 sí

Voz 14 18:20 su de Sánchez

Voz 0313 18:22 pues buenas tardes es profesora de Sociología de la UNED y estaba anoche en este en este recuento ya lo comentaba antes antes Sonia y Jo si ocurre muchas preguntas después de escuchar este este reportaje a mí me ha llamado muchísimo la atención Antonio que no se me daba la impresión de que trataba de restarle gravedad a su situación no dice más un traspiés y dice llevo cuatro años dice Jo traspiés de cuatro años de mucho otras bien no

Voz 15 18:50 bueno son son casos que que es decir que cada persona lleva un itinerario de vida detrás

Voz 0313 18:55 muy compleja muy difícil dijo también

Voz 15 18:58 estrategias de supervivencia no detrás de otras personas hay también mucho sentimiento de minusvalorar acción también haberse sentido abandonados por sus familias pues el resto de la sociedad y en definitiva pues puede ser digamos una una justificación a una vía para ver esperanza de cara al futuro no que por supuesto hay que trabajarlo no buenas personas está en la calle

Voz 0313 19:17 le existe un existe un un retrato robot un perfil para para que conozcamos exactamente quiénes quiénes son las personas que que duermen en la calle Edad Media trayectoria origen existe un retrato robot de un poco transversal esto

Voz 15 19:30 bueno no no hay un retrato robot hay diversos perfiles no de de personas sin hogar en España existen solamente acecha de las encuestas sobre personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística una el dos mil cinco a través de los dos mil doce y bueno las palabras que se entere de que no es mayor es un estereotipo que se rompe claramente cuando uno entra en estas estadísticas o los datos de los recuentos no estamos hablando de cuarenta y cuatro años la media está que no son personas mayores y luego pues hay una tipología

Voz 0376 20:00 la criada no de personas mayores que

Voz 15 20:02 esas fueron desapareciendo de la red porque bueno pues centraron en bueno pues en las residencias de personas mayores no con los años con el tiempo bueno con los años ochenta noventa aparece lo que los especialistas es bueno pues hemos tildado poco como de nuevas personas sin hogar mujeres no es que haya una de ese fenómeno hay muchos más varones pero desde luego hay más mujeres y un fenómeno también relativamente reciente no es también la incorporación de gente muy muy joven no estamos usando de chavales y chavalas de dieciocho ocho a veintiún años no te empezó por su proceder por el azar de la vida de una hace no puedo que forma parte de de de esta realidad no tan tan compleja no

Voz 0313 20:40 hemos años hay una mayor incorporación de de personas inmigrantes por ejemplo

Voz 15 20:45 bueno este es un tema que se inicia la problemática de la o de los inmigrantes en las pasaba alrededor del año dos mil dos mil uno no es más que nada a resultas de la gran llegada no de población inmigrante de nuestro país que acogió muy

Voz 16 21:01 no

Voz 15 21:01 pues sí que ha habido dispositivos en España que estaban bueno así siguen estando no absolutamente y hay llenos no de personas colmados de personas de otra de otra procedencia iría aunque sigue siendo muy porcentualmente mínima la diferencia pero si hay recursos por ejemplo Madrid donde esta noche de atrás mayoritariamente estaríamos hablando de población extranjera

Voz 1603 21:24 es tremendo porque lo que estabas contando Giles que empieza a haber también cada vez más mujeres porque pierden el tejido social el entorno en el cual Se se apoyaban yo recuerdo un reportaje muy parecido al que hecho Sonia que traté hacer para para la televisión donde trabajaba hace muchos años y claro dar la cara es peor todavía muchos de ellos me decían no no es que mi hermana está en no puedo salir yo te lo cuento pero no me puedes grabar porque mi hermana está en Vigo no lo sabe no lo sabe es decir hay gente que sí que tiene familia pero es verdad que ha habido ese traspiés ese revés de fortuna están convencidos de que es el de puede dar la vuelta en algún momento y por eso necesitan algún tipo de ayuda para volver a encauzar su vida no

Voz 15 22:11 sí claro a mí me gustaría no sé en este en este debate no tan interesante con tanta sensibilidad no que habéis planteado no te no hablemos de nosotros yo creo que

Voz 0313 22:21 muy bien muy bien

Voz 15 22:23 junto somos todos personas no que bueno pues hemos podido tener una serie de sucesos muy estresantes es el caso de de las personas en situación de calle lo cual no significa que su vida vaya a continuar de calle de vida no por eso hay que trabajarlo no pero bueno es en definitiva por supuesto necesitan un apoyo en el estadio en el que puedan encontrarse también en función de la fase en la que se encuentre no pero por supuesto lo que en un país como nuestro desarrollado en ningún hacia Madrid Izar ha trabajado mucho no está trabajando en ese sentido son medidas preventivas la prevención es fundamental para evitar que una mujer como me estabais comentando no puedan entrar en un proceso que esos procesos multidimensional es multicausal es más de un único factor que interviene en estos procesos sin duda son procesos nadie de la noche a la mañana acaba en un banco durmiendo en la plaza Mayor de Madrid o acabas un albergue para personas sin hogar son procesos y hay que apoyarles y desde luego con una atención profesionalizada hay procesos de vuelta atrás de autonomista Acción de sus vidas pero sobre todo querría recalcar ese esa diferencia entre el ellos y el nosotros personas no seres humanos

Voz 0313 23:29 el de Sánchez Morales muchísimas gracias por este ratito en la ventana de un abrazo muy grande

Voz 15 23:33 es un abrazo muy grande y muchas gracias por este programa eh es una manera sensibilización social muchas gracias mire

Voz 1913 23:38 premio

Voz 17 23:41 eh

Voz 0313 24:15 vivir en la calle sería una vivir en un campo de refugiados sería otra sería otra de las de las imágenes de de nuestro tiempo no irá podemos abordar a través de muchas vías ayer hablábamos aquí una ventana con el publicista Lluís Bassat por esa felicitación de Navidad que es un pequeño compendio de sentido común dedicado a los a los políticos es de una forma muy kurda cosa de felicitar las fiestas y desear un próspero Año Nuevo hoy tenemos otro ejemplo fantástico lo que les voy a escribir así a primera vista parece Bono parecer ha el portal de Belén no de toda la vida pero uno si uno se fija de que no que que no es eso es una imagen real que no recuerda poseso el drama de de los refugiados y los que están en los campos no es una instantánea captada de noche el campamento temporal de Tavano en la frontera entre Macedonia y Serbia es una de

Voz 0231 25:00 es un par de años dos años y medio

Voz 0313 25:02 ahí se pone una mujer unos refugiada abraza a su hijo pequeñito están abrigado con una manta no y descansaron en el interior de una de una precaria tienda de campaña en mitad de la de la oscuridad sus miradas adonde se dirigen a ninguna parte al vacío no irá felicitación remata así la imagen que es potente por sí misma pero encima añade todos tienen derecho a ser felices con el deseo de un próspero dos mil diecinueve estas la felicitación de Navidad de la Agencia EFE lo hemos invitado a su presidente asomarse a la ventana Fernando García buenas tardes

Voz 15 25:33 hola amigo buenos el compañero como está

Voz 0313 25:36 felicidades de verdad por la iniciativa por la idea

Voz 15 25:39 pues mira te lo agradezco porque estuvimos dando vueltas con la responsable de comunicación de la gente y a ver qué hacíamos cosas excitar yo creo que al final GPS digamos agitar un poco dar visibilidad lo que vosotros estamos hablando ahora buscar un tema que

Voz 19 25:59 pues la actual y que asentaron poco a las personas que nos queda es que sirviera para tenerlo presente en estas fiestas a una riesgo es mucho dos de agua filias ustedes lo que puede pensarse dos pero yo yo creo que es importante utilizar cualquier instrumento más una agencia que tiene capital público y por tanto yo creo que estamos obligados a hacer cosas cosas como ésta tuvimos el inconveniente de que es una foto de hace dos años

Voz 15 26:25 pero sabes que las cosas no han cambiado

Voz 0313 26:27 exacto es en eso quería insistir Fernando en eso quería insistir

Voz 15 26:32 que el problema es que sigue siendo actual los refugiados siguen estando ahí también los inmigrantes que podíamos haber utilizado de hecho lo miramos márgenes de

Voz 20 26:43 el antes y al final optamos por esta que como turismo

Voz 15 26:45 días evoca o puerta de Belén con una mujer y un niño no hay hombre en esa foto pero yo creo que como mínimo y eso se trata

Voz 1603 26:55 yo creo hola Fernando enhorabuena también por esta esta maravillosa pues pues contenta de poder de volver a centrar la mirada en cosas que habitualmente preferimos que esta es una oportunidad única en la en la radio estaba pensando en la simbología tan tan potente que es la del portal de de Belén que al fin y al cabo no deja ser la de una familia de refugiados encontrando un mínimo de calor un mínimo de calor cuando huyen de una situación Terry

Voz 1454 27:26 le y en el fondo eso es exactamente lo

Voz 1603 27:29 que transmite la la fotografía que que habéis escogido este este año ha recibido ya alguna felicitación más

Voz 0313 27:36 han recibido más críticas como diciendo cómo se esto

Voz 11 27:39 corre Fernando a cómo se te ocurre en vez de poner un acto hoy no viene aquí

Voz 15 27:44 la licitación tiene una visión dulcificado

Voz 11 27:47 me quedo como este las sensibilidades

Voz 15 27:49 sí que necesito decir que el fotógrafo Jordi Bukowski

Voz 0313 27:52 sí que varios

Voz 15 27:55 es por fotos vinculadas con refugiados

Voz 0313 27:57 hombre es embajadora de verdad es hoy

Voz 15 28:00 trabaja con nosotros a través de yo creo que es importante porque es uno de los muchísimos fotógrafos que trabajan para ese y que hacen esta labor que yo creo que es tan importante denunciar

Voz 20 28:11 estas cosas ya me toca ahora

Voz 15 28:13 Byblos encabezando ellas es posible darle visibilidad

Voz 0827 28:17 esa respuesta de me quedo con significa que ha recibido la otra

Voz 11 28:21 no pero sí que alguna llamada en otro sentido sí que ha recibido porque no va a ser preventivo

Voz 15 28:28 ellas lo que hacemos es como te ponen en el plato la comida que no te gusta

Voz 0827 28:32 ayer

Voz 15 28:32 las con la que te gusta me parece estupendo

Voz 0313 28:36 Fernando una cosita sólo la profesora que acabamos entrevistar a profesora de Sociología que participan en este estudio de de la gente que duerme en la calle no ha reñido muy amablemente diciendo que no hablemos de ellos y nosotros en el tema de la información sobre refugiados sobre inmigrantes Bono sigue habiendo palabras términos que seguramente con los que seguramente no acertamos o precisamente la Red Acoge ha lanzado una campaña que pretende evitar estereotipos alarmismo justificación todo eso no cuando decimos asalto a la valla ciudad desbordada invasión en no sé que tú en tu cargo joder tendrás como todos no tu tu trabajo y tus ganas de ir midiendo pasito a pasito cómo se mejora esto no

Voz 15 29:16 yo creo que lo tenemos que hacer todos y obviamente es una obligación de hacer eso de la misma forma que tenemos obligación yo aquí lo hacemos que éste a los temas de género voy a utilizar para meter la cuña publicitaria hemos puesto en marcha una web que se llama efectista precisamente para para sensibilizar sobre género y en este caso concreto de lo que dices fíjate yo creo que lo tenemos que hacer en cada conversación que yo siempre toda la vida he hablado dos iba acto e intento ultimamente utilizar la palabra ir

Voz 0313 29:48 migrantes precisamente porque

Voz 15 29:51 con la perspectiva del ellos Joel nosotros yo creo que eso lo tenemos que hacer en cada información de la agencia pero también en el uso diario que hagamos con amigos con los grupos de Whatsapp o cualquier otro medio

Voz 1603 30:03 sí pero con las fotos sí también con las palabras bueno aquí tenemos una una autoridad pero lo lo que distribuye la Agencia EFE que llega a todas partes del mundo lo que hacemos nosotros aquí en la ante los micrófonos hablar de personas ilegales las personas nunca son ilegales pueden no tener papeles pueden haber llegado sin documentación pero es muy importante que acertemos a la hora de de utilizar el lenguaje para

Voz 15 30:27 el estigma aquí nos equivocamos querida sí

Voz 11 30:31 como tú dices delante de Isaías

Voz 15 30:33 no la verdad que lo dice es que hay que hacer cuando nos equivoquemos resquicio claro esas cosas que estoy poniendo protocolos la Agencia para como rectificarlo si pedimos disculpas que lo hacemos habitualmente equivocarnos yo creo que de que no hay que desconfiar es de quien cree que no se equivoca nunca porque también se equivoca pero no reconoce yo creo que hay que hacer es si un día utilizamos te acuerdas cuando decíamos los sin papeles

Voz 0313 31:02 yo creo que si con estas palabras

Voz 15 31:03 es lo que hay que hacer es rectificar pero quienes estamos en los medios de comunicación y especialmente los públicos tenemos doble exigencia

Voz 0313 31:12 exacto para cambiar estereotipos muy bien Fernando Varea despejando el presidente detrás me cuesta pero bueno

Voz 11 31:19 Fernando García presidente del señor presidente compañero comprar un abrazo por cierto

Voz 0313 31:27 por cierto que sepan los oyentes de La Ventana que este domingo El País Semanal ahora que estábamos con la felicitación de la agencia Efe publica un reportaje extraordinario extraordinario ese es decir la verdad que se titula así crucé África para salvar mi vida de Tomás Barbour hoy Samuel Sánchez el el fotógrafo que hace bueno no hace otra cosa que contar historias concretas nombres apellidos todo eso con los titulares que son estremecedores sea ya viví más de dos años en el bosque es el comienzo de una historia camine seiscientos treinta kilómetros por el desierto esas otra viví siete meses pidiendo la calle en Casablanca etcétera etcétera etcétera Es un trabajo hercúleo se suicidara Tomás Narbona Tomás

Voz 1603 32:05 viajó a al CETI en de Ceuta con junto a Samuel Sánchez y tuvieron la oportunidad de hablar con muchas de esas personas que ahora que está todo el debate en toda Europa qué hacemos con los migrantes en grandes da igual esas personas que las vemos a bulto la el porcentaje y tal bueno pues yo invito a quien se quiere acercar al País Semanal este fin de semana

Voz 0313 32:28 historias así a mirarles a los ojos

Voz 1603 32:30 es de esas hemos seleccionado ocho con la con la fuerza de la de la fotografía de de Samuel que nos cuentan pues como alguien se enamoró de una de una chica cristiana y entonces no podía seguir en su en su país ya lo hemos acompañado además de las fotos de una pequeña infografía que te muestran los miles de kilómetros que han tenido que recorrer para llegar hasta hasta España Isona historias de amor algunas de terror otras sencillamente de que es que yo yo es que estoy enfermo sé que

Voz 1454 32:58 me puedo curar en en Europa muchos de ellos

Voz 1603 33:01 no quieren estar en no quieren quedarse en España les están esperando familias o su marido Samos hemos hablado también con una con una mujer Rebecca que viene de Camerún que cruzó embarazada con seis meses con nuestra protagonista de portadas ciudad a la que salvó la vida a un guardia civil ya lo cuenta esos son pequeñas historias que mirado aquellos que lo fuera sí que no éramos

Voz 0313 33:26 de la portada fascinante oye sólo tiene bien

Voz 1603 33:28 ya ya ya sólo tiene veinte años y así nos ayuda a entender que efectivamente no es ellos o nosotros cualquiera de nosotros y nuestro país centrar en guerra sino es que siguieran por razones de raza o de religión estaríamos cruzando la frontera también sabemos sabemos

Voz 16 34:00 la Ventana en la redes sociales con Álvaro a La Ventana La Ventana

Voz 0313 39:13 a ver qué faltan veintiún minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias si tenemos noticia de última hora relacionada con el mundo del deporte en fin tampoco es para echarse a tal pero eso es sorteo de los octavos de final de Copa al Rey a ver que hay gente interesada Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 39:27 hola qué tal cómo estás flan haber unas tardes como vemos en algún algún duelo sí apasionante último emparejamiento apasionante apasionante bueno es más bonito Athletic de Bilbao Sevilla y un poco más ya que al Madrid le ha tocado en Leganés al Barça una tocado el Levante en la ida en Valencia vamos a repasar todos los domingos de Liga justo el sorteo ahora se va a jugar esto el día nueve de enero el segundo miércoles de el año dos mil diecinueve Real Madrid Leganés Getafe Valladolid Betis Real Sociedad Levante Barça Athletic de Bilbao Sevilla Sporting de Gijón Valencia vieron Atlético de Madrid ir Villarreal Espanyol son los emparejamientos de la Copa del Rey octavos de final Ida y vuelta la ida la segunda semana de enero la vuelta a la receta ya aprovecho para contarte que también ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina con un partidazo Madrid femenino Barça tomamos un partidazo también se juega otro encuentro histórico Athletic de Bilbao Atlético de Madrid en Lezama incompleta en la eliminatoria de la Copa de la Reina de cuartos Real Sociedad Rayo y Levante Sevilla

Voz 11 40:27 oye Leganés Real Madrid para los de Leganés es un partidazo e hicieron de Atlético de Madrid para ser un gran partido tiene aquí en Madrid

Voz 32 40:38 venga venga con esa navidad el periodista pero hay que mirar las subvenciones yo creo que esto Semper pareja vientos pueden dar muchas alegrías afición

Voz 0313 40:46 Antón que queda sólo un segunda el Sporting no queda otro

Voz 0231 40:49 sólo el Sporting que como es de segunda tenía que jugar la ida si en casa ha tocado Valencia Sporting pero han invertido el orden para que juegue en la ida como equipo de Segunda

Voz 0419 40:58 con la vuelta en Mestalla

Voz 0231 41:00 hemos vuelto a ver Antón Meana un abrazo compañero un abrazo muchas hasta luego

Voz 11 41:04 se ha puesto carita cuando he dicho lo de los partidos de la Copa del Rey por estamos Pepa es porque no porque no es una rareza hay que incorporarlo al disco

Voz 0313 41:12 soy a las crónicas del fútbol porque alguien

Voz 11 41:14 me ha alegrado la normalidad por que el boom del fútbol femenino estamos trabajando el reportaje también muy completo que va a ver la luz

Voz 1603 41:24 es un fenómeno que también cruza fronteras estado unos días en en México y en el lobby de un hotel y tal retransmitían no partido claro también de la Liga Femenina mejicana porque empieza a crear en el entorno la el mismo calor la mili el mismo interés ir la misma la misma afición

Voz 11 41:44 no pero a ver si lo tiene claro también la Federación de España

Voz 1826 41:47 lo que un día hablando con Paloma del Río no es que hablando con Paloma del Río cuando ya era la responsable de la red de las retransmisiones de Teledeporte le he preguntado si por qué no hay más fútbol femenino dice pues habría que preguntárselo a la Federación porque yo cada semana les llamó para ver si podemos retransmitir uno dos partidos

Voz 0827 42:02 Italia incluso ese toque de género yo quitaría del Rey y la Reina es decir la Copa porque ellos juegan el la Copa del Rey y la Copa de la Reina no son personajes idénticos eh no son persona que digo

Voz 11 42:16 o no pero sí que sí que sí que sí que es un matiz que sí la Copa

Voz 0827 42:23 juegan de la Reina ellos juegan lo de once totalmente de acuerdo muy bien

Voz 18 42:40 no en medio no no no

Voz 0313 43:27 estoy viendo aquí en las páginas de El País Semanal del próximo domingo la imagen de esa mujer que hace un ratito comentaba Moncho Domínguez Rebeca una camerunesa que cruzó el desierto embarazada de seis meses y claro estoy viendo la fotografía de ella con su niño en brazos Stringer llegó al mundo se ahí hay ocasiones en las que el embarazo supera tal cantidad dificultades que parece más bien un milagro un fenómeno de la naturaleza no bueno hoy enfocaba nuestra polémica algo que por desgracia ha ocurrido en el Tercer Mundo sino en el Primer Mundo en nuestro nuestro país en Vigo concretamente un bebé que venía de nalgas cuyos padres decidieron que el parto se hicieran casa que puede estar muy bien eh que esas cosas naturales si tienen control vital si tienen control y las escrito pero al final no sé lo que ha ocurrido que niño como muriendo allí centramos nuestra polémica

Voz 9 44:20 la polémica

Voz 11 44:24 pues si la muerte de un bebé en Vigo otras con Picasso

Voz 0827 44:26 el parto que los padres habían decidido que fuese en casa ha reabierto la polémica en torno a esta práctica que no es inusual el Consejo General de Enfermería ha emitido hoy una nota en la que recuerda que llevan años advirtiendo sobre los riesgos que entrañan estos partos caseros al margen de la red sanitaria mientras la Asociación Galega de matronas por ejemplo ha pedido prudencia hasta que se conozcan los pormenores de este caso concreto los pormenores de la investigación ya ha pedido también respeto hacia las decisiones tomadas por los padres del bebé fallecido dará luz en casa desde luego no es algo ilegal en nuestro país parece tan evidente que nuestra especie pro creó con eficacia mucho antes de que existieran hospitales como que habiendo estos hospitales tener un hijo allí pues entrañaría menos riesgos que hacerlo en casa sobre todo cuando se producen complicaciones como en este caso la cuestión pues está en saber si quienes optan por parir en casa lo hacen con toda la información con todas las garantías porque el respeto a los deseos de los progenitores debería ser compatible también con la protección de quién viene al mundo

Voz 0313 45:35 buenas tardes

Voz 0376 45:36 hola buenas tardes les vocal matrona del Consejo

Voz 0313 45:38 General de Enfermería no sé qué ha podido ocurrir en este caso concreto yo creo que os está todavía investigando pero como reflexión general qué es lo más recomendable ya sé que hace tres cuatro años este mismo debate lo tuvimos en estos micrófonos con el tema de las dos las dicen no es que no nos conocen bueno que que es lo que hay que hacer Gloria vamos a ver

Voz 0376 45:59 lo que hay que hacer es asegurar por todos los medios que llueve y la madres salgan sanos en el trance de la maternidad

Voz 15 46:06 claro eso es lo que hay que hacer ante todo Springsteen

Voz 0376 46:09 que primar por encima de todo sirve Sabine

Voz 0313 46:11 vertido como parece de que de que el bebé venía de nalgas que ese es un parto muy complicado ya de por si os tras pregunto Él lo de lo de quedarse en casa es un poco temerario no digo

Voz 0376 46:24 es bastante temerario es bastante temerario o un parto de nalgas ahora mismo en España en algunos hospitales algún protocolo qué hay de la Asociación Española de Ginecología Obstetricia recomienda y no solamente que que se que se debe hacer en un hospital sino que en algunos casos en la mayoría de los casos tienen que hacer de una intervención cesárea porque el parto tiene un riesgo muy alto tener problemas tanto sobre todo para el feto de tal manera que incluso ya se ha descartado en algunos protocolos el parto vaginal que tendría que ser hecho por supuesto en ese caso por unos Tetra por un médico especialista pero a día de hoy los protocolos casi han cambiado en muchos que que yo sepa en algunos hospitales de tal forma que ya no se hacen partos vaginales innecesarias para evitar estos riesgos con lo cual hacer un parto o permitir un parto el cine cine está sin esta atención es muy muy muy especializada conlleva en un domicilio conlleva un riesgo altísimo ya lo hemos visto con este caso

Voz 1603 47:27 Gloria de los pocos datos que conocemos de esta pareja sabemos que la anterior de niño que habían tenido la actual el anterior hijo lo habían tenido también en casa y lo que resulta extraños que al parecer durante el último trimestre del embarazo que es donde posiblemente hay que tener más

Voz 0313 47:43 esto no había pasado

Voz 1603 47:46 en ningún tipo de revisión sí hubo obstétrica con su con su ginecólogo eso eso es habitual alguien que de una manera consciente asume los riesgos de tener un hijo en casa se supone que debe tener un plus de de información como cómo cómo afronta otros cuando alguien les dicen yo lo voy a tener en casa ni siquiera hace falta que vaya al médico porque tengo una matrona la que llamo por no entrar en el territorio de las Doblas que yo creo que estamos hablando de otra cosa diferente sí

Voz 0376 48:15 a ver yo por mi forma de pensar es si te recomiendo que las madres de una luz en los hospitales porque porque aunque el parto en principio es normal aunque a la evolución del embarazo haya sido normal y todo se desarrolle de forma normal es verdad que en algún momento muy concreto y muy puntual puede eh ocurrir y una un factor de riesgo muy muy el grande que obligue a que se intervenga de manera inmediata hay una mujer en un domicilio pues necesita un tiempo para ser trasladada a un hospital y ese tiempo en muy precioso para salvar a lo mejor la vida del niño por lo tanto yo en ideología es mi forma de pensar es que las madres tengan a sus hijos en el hospital es verdad que no España no está regulado y hay matronas que hacen repartos a domicilio en estos casos bueno pues es absolutamente imprescindible que el parto sea normal se prevea absolutamente normal el embarazo haya sido normal haya sido valorado en algo en en en unas visitas mínimas por un tocó luego donde se haya hecho una ecografía de determinadas pruebas que valoren que garanticen que se embarazo es normal y por lo tanto previsiblemente el parto vaya a hacer normal y por lo tanto lo pueda tender una una matrona en el domicilio desde luego eso es absolutamente imprescindible y una matrona que asume eso tiene que saber que a cuál en en ante cualquier riesgo inmediatamente tiene que llevar a la mujer el hospital is sobre todo bueno no no actuar fuera de su competencia ya segura de todo primar la salud niño de la madre y no primar su propio interés au propios honorarios o

Voz 0313 50:02 no lo sé es que lo que está diciendo Glorio bueno es que son tío común todo yo no sé habrá es puro sentido común

Voz 1603 50:10 esa pasa una cosa Francia te hablamos de las falsas noticias de las noticias falsas y tal bueno a creado una corriente tanto del parto llamado natural su saque es estupenda y además en muchos hospitales ya están poniendo para qué

Voz 11 50:24 bueno para que el parto los partos normales que

Voz 1603 50:27 yo no creo que esté menos medicalizados a mí eso me parece fantástico pero hay todo una especie de literatura sobre qué bonito el par de los los médicos te machacan una especie de de criminalización de la cesárea porque es verdad que ha habido a lo mejor más de las que debiera olvidado también hay una razón de seguridad del del bebé de la madre el hacerlo y luego tú nunca te enteras de esos supuestos partos maravillosos que han acabado con problemas porque la gente rápidamente en Facebook lo bonito que fue un parto en la bañera y sólo rodeado de una de amigos tal nadie comparte un una experiencia tan dolorosa como el Rifle como cuando tienes que pasar cuando en cuestión de minutos y un parto yo lo sé por experiencia Se puede complicar en cuestión de minutos puede dar al traste un embarazo normal un bebé que estaba creciendo sano en el vientre de su madre entonces contra eso también hay que luchar contra esta especie de pensamiento mágico vigílico yo soy yo soy una mujer sana mi embarazo va fenomenal lo van a ir mal

Voz 0313 51:33 esto además conecta con la ciencia y con todo eso

Voz 0827 51:35 a lo mejor digo una tontería pero a lo mejor los partos en casa se tendrían que hacer con prescripción médica es decir usted puede parir en casa pero para atender estas garantías de las que no

Voz 11 51:44 hablaban no se fía

Voz 1603 51:48 garantiza que no pero un médico

Voz 0827 51:50 te puede garantizar que que el embarazo está siendo normal que viene sin riesgo que el niño viene bien

Voz 11 51:55 colocado pero eso no te exime para una última complicación que sí está monitorizado a la madre iconos subsanar esa no era la última complicación Si estás con una comadrona digamos que está

Voz 0827 52:07 acreditada inopinado señora que dice que yo he traído a muchos niños al mundo es decir quiero decir que esta regulación pero sobre todo porque es que el bien a proteger es la vida de la madre pero también el origen de la vida del menor que viene del año que viene no entonces yo creo que algún tipo de de regulación debería abrir pero lo que sí

Voz 1603 52:25 eso es que esta mujer dejó de ir dejó de hacer los controles algo que a mí me resulta insólito

Voz 1454 52:31 sobre el los controles en el último trimestre del año

Voz 1603 52:33 Carazo para saber por qué esos controles te permiten sabes en tipo de sufrimiento fetal es decir es que es muy sencillo

Voz 0313 52:40 es decir que nada especialmente ni complicado

Voz 1603 52:43 invasivo mío

Voz 0313 52:45 terribles en fin historia terrible gloria Wall gracias por estos minutitos en La Ventana eh

Voz 15 52:51 nada vosotros venga un abrazo muy grande a vosotros hasta luego ellos no

Voz 17 53:11 sí echo de guiar mi dentro eh

Voz 0313 53:22 vamos a quedarnos en la en la en la ciencia ciencia con una con una buena noticia para cerrar esta primera hora de la Ventana un científico español ha creado

Voz 34 53:29 el dispositivo un cover como digo un gran no

Voz 0313 53:32 sensor que atención facilita

Voz 34 53:35 el diagnóstico precoz del cáncer

Voz 11 53:38 Javier Gregori buenas tardes hola buenas tardes parece ciencia ficción pues no es lo recuerden la película

Voz 0313 53:44 en el resto

Voz 11 53:46 alucinante hubiera solución ante Richard Fleischer pues esto es una cosa que empezaba con la Guerra Fría

Voz 0313 53:51 hablaba con cuerpos militar fin gracias marino por dentro