La Ventana (13/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

hemos estado hablando hace unos minutos de Emigración e inmigración aquí en La Ventana a través de las imágenes vamos a hacerlo ahora con datos las cifras de fallecidos en dos mil dieciocho entre los que intentan alcanzar las costas españolas se ha triplicado con respecto al año anterior Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 00:24 es uno de cada tres muertos en esas rutas hacia Europa fallece en las costas españolas en dos mil dieciocho dos mil ciento sesenta personas han muerto intentando llegar a Europa de ella seiscientas ochenta y siete tratando de arribar a España desciende en el contexto europeos en número de muertes pero en España se triplica Andalucía Acoge exige un cambio de políticas Elena tachuelas

Voz 3 00:43 urge un cambio de enfoque de la política migratoria que tenga en cuenta las causas reales de la movilidad humana y priorice la vida de las personas así como su potencial inclusión en la sociedad receptora

Voz 1620 00:54 en dos mil dieciocho han llegado a España más de cincuenta y cinco mil personas por vía marítima el doble que el año pasado cifra récord desde que hay registros

Voz 1454 01:04 a vocal matrona del Consejo General de Enfermería con la que hemos hablado aquí en La Ventana del caso de la muerte en Vigo de un bebé que venía de nalgas por un parto en casas sin asistencia médica Gloria Vega Nos ha explicado que el riesgo para un caso así es altísimo y de hecho los protocolos han cambiado la mayoría de los hospitales para evitar riesgos y se opta por una cesárea

Voz 4 01:21 es bastante temerario es bastante temerario o un parto de nalgas ahora mismo en España en algunos hospitales algún protocolo qué hay de la Asociación Española de Ginecología Obstetricia recomienda y no solamente que que se que se debe hacer en un hospital sino que en algunos casos en la mayoría de los casos tienen que hacer un de una intervención cesárea

Voz 1454 01:41 diario de Mallorca a Europa Press van a iniciar acciones legales de forma conjunta ante lo que consideran un ataque letal a la vida en democracia después de que se ordenara requisar material de trabajo a dos de sus periodistas que investigan un caso de presunta corrupción en Palma en formación desde nuestra emisora en Mallorca de Chus

Voz 5 01:55 narró la querella presentada considera que sea

Voz 1462 01:58 producida una conculcación del secreto profesional del periodista disparatada insólita señala que el auto del juez Flors constituye un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia en la querella presentada cuarenta y ocho horas después de la incautación se acusa al juez Glory de los presuntos delitos de prevaricación judicial contra la inviolabilidad de domicilio contra el ejercicio

Voz 1454 02:21 el derecho al secreto profesional

Voz 1462 02:24 el periodista además los querellantes piden al juez y a la Policía Judicial la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales incautados

Voz 1454 02:33 deporte recordamos los emparejamientos de Copa del Rey Antón Meana buenas tardes

Voz 6 02:36 qué tal buenas tardes aquí en Las Rozas Real Madrid Leganés Getafe Valladolid Betis Real Sociedad Levante Barça Athletic Sevilla Sporting Valencia Girona Atlético de Madrid y Villarreal Espanyol de Barcelona

Voz 1454 02:57 vecinos y colectivos sociales inician esta tarde una concentración en la calle Lavapiés para evitar el desahucio previsto para mañana de una mujer de sesenta y cinco años y sus dos hijas parte del bloque en el que viven fue adquirido por una empresa de inversión que ha echado ya a otros cuatro vecinos Naciones Unidas herido su paralización y el Ayuntamiento de Madrid reclama la comunidad una solución habitacional para esta mujer la portavoz municipal Rita

Voz 1821 03:18 este y además en el caso particular de esta familia hay dos pronunciamientos del Tribunal de Derechos Humanos europeo en los que se pide la paralización de esta desahucio mientras no exija exista perdón alternativa habitacional esperamos que desde el juzgado se paralice esta petición de desalojo porque la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de encontrar una alternativa habitacional y por lo tanto esperamos

Voz 8 03:41 que se haga caso a las

Voz 1821 03:43 se peticiones lo exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 1454 03:46 la Asamblea ha empezado a tramitar este jueves la Ley de Farmacia la norma abre la puerta a que los farmacéuticos puedan realizar visitas a domicilio a personas mayores con dependencia PSOE y Podemos la rechazan porque dicen colisionan frontalmente con la labor asistencial de la atención primaria Mónica García es la portavoz de Sanidad de Podemos

Voz 1907 04:02 es curioso que mientras los profesionales del Sistema Nacional de Salud dotados para ejercer estas funciones no pueden realizar las porque ustedes han recortado los recursos ustedes sacan una ley que dota a otros profesionales desde el ámbito privado a que hagan lo mismo que no están ustedes dejando hacer

Voz 1454 04:19 en Torrelodones el observatorio madrileño contra la LGTB y fobia va a llevar a la Fiscalía de odio las pintadas homófobas y machistas contra la alcaldesa Elena Biurrun que ha vuelto a aparecer en la localidad es la séptima vez en dos años que se producen este tipo de actos en la misma zona del municipio Rubén López ex portavoz de Arco Poli

Voz 9 04:34 la Fiscalía vuelve a dictaminar que esto no es un delito

Voz 10 04:37 a nosotros es clarísimo son delitos de odiosos sin discurso que hace mucho daño al colectivo LGTB que recibe un mensaje muy negativo pues si no dudaremos en enviarlo al Defensor del Pueblo ante la falta de amparo que tenemos en nuestros derechos fundamentales nosotros

Voz 1620 04:53 la alcaldesa también tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 30 09:59 le reciba rojos y azules que Greenspan

Voz 31 10:02 el de Alcoy expositiva el vino pues es el más caro lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles el Partido Popular la I love tu problema

Voz 23 10:13 el problema es

Voz 32 10:19 dime dime

Voz 29 10:36 usted lo voy a Machado podría también saber

Voz 18 10:38 que el mal político es el que intenta que el viento sople donde pone la vela y el que tiene éxito se que tiene que poner la vela por dónde sopla el viento

Voz 29 10:46 muy España tarde

Voz 0313 10:53 esta buena venga pasemos lista Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today con el fichaje de Aróstegui como si como refuerzo luego lo explicamos Lucía Taboada

Voz 0268 11:05 hola Susana Ruiz hola Marina García

Voz 23 11:08 de la Torre

Voz 0313 11:10 venga ya aquí mañana vamos a Orihuela la guitarra dónde está que no lo veo ahora mismo voy a buscar la casa

Voz 29 11:16 venga va a vete ya vete ya vete ya ese previsor que hombres y raro es que no estoy en Santander

Voz 0230 11:32 la Fiscalía pide que se investiguen con más rigor los casos de atropello de patinete

Voz 32 11:40 en el inicio

Voz 0230 11:43 lo de los automóviles de de los coches la gente debía estar un poco igual que estamos ahora con los patinetes eléctricos de pasaba un bólido a veinte por hora pero también la gente también se debía decir esto habría que regularlo el otro día casi me atropella un quince por hora era todo nuevo no sabían qué hacer con estos cacharros en las discusiones sobre sobre patinetes bicicletas en espacios urbanos siempre existe esa tendencia a la pelea grupal veces a veces pasa un patinete una bicicleta por la acera toca el timbre para que se aparte los peatones porque esto a veces pasa no

Voz 0268 12:20 me Mengual increíble inclinen hay peatones que sugieran desafían Ling inglés

Voz 23 12:28 sí

Voz 0230 12:28 espero Tecla inclina parta que tú hablan en Clean que es el idioma de estudio en un momento dado no se sabe cómo se pasa a la discusión grupal y el comportamiento individual de ciclista o patinador o motorista en otros casos se atribuye al colectivo es que vosotros los Crick y ciclista a veces se da el caso de que el que grita vosotros los Ringling ciclistas en otro momento de día va en bicicleta pero en ese momento al peatón se siente agredido en su condición de miembro de grupo peatones idea al otro otro como para de del grupo de los que inclinó ciclistas vosotros los peatones vosotros vosotros todos nosotros palés los conflictos grupales son lo peor sobre burradas

Voz 30 13:31 no

Voz 0230 13:33 cuidado porque hoy vamos a cumplir una tradición los más veteranos de todo por la radio podrán recordar que todas las Navidades Francino

Voz 23 13:40 qué pasa tiene que cumplir con la promesa

Voz 0230 13:43 esa del Rin ring tradición que consiste lo próximo jueves hombre en aportar no no vamos a aportar su Rin Ribadeo Pal villancicos Ray entre otros y la primera ministra británica Theresa May ha sobrevivido a sus compañeros de partido la llaman la Pedro Sánchez de Gran Bretaña o a Pedro Sánchez le llaman el tres somete de España no está claro la primera ministra británico ha superado un voto de censura de los diputados de su partido hay un mensaje de elogio hoy que ha tenido una gran repercusión es el mensaje de Elogio de la líder de los conservadores europeos se inicia si tiene cojones de acero que en inglés se dice así supo esté pero no escrito Still bonus en ese mensaje ese mensaje de apoyo ha sido escrito en ingreso así

Voz 34 14:37 me di cojones

Voz 0230 14:41 pues escribiendo la alusión a los genitales en español porque por qué cojones no Steele

Voz 29 14:49 hoy el gran Isaías

Voz 35 14:59 esto no tendremos que enviar a granito aquellas porque el uso de la expresión en español tiene un significado tiene un valor

Voz 0230 15:07 en realidad debería ser un caso para

Voz 29 15:11 vaya vaya

Voz 0230 15:20 ETA el Zalla otra tradición que tenemos que cumplir hoy el Sweet Caroline de invierno dos días para el invierno formal vamos a cumplir con la costumbre de todos los inviernos de corear la canción

Voz 34 15:30 Diamond

Voz 0230 15:35 esto es para los los más veteranos lo recuerdan los bueno Marina ni había nacido cuando comenzó esta tradición muchas cosas muchas tradiciones pero es que es diciembre

Voz 18 15:51 pero

Voz 23 15:52 de momento a coro

Voz 29 15:56 sí

Voz 1610 15:57 pues sí tienes razón Toni estamos en diciembre y empezamos con Morenatti Where is y las compras navideñas

Voz 0677 16:02 dicen las estadísticas que los españoles nos vamos a gastar de media seiscientos euros en regalos estas Navidades no sé quién va a cumplir con mi

Voz 1610 16:10 pero desde aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo vamos ahora con filosofía de barra Condon chalecos camarero ni ha servido vacía porque es la idea de café no vuelva a abrir hasta Taberna Can

Voz 29 16:24 ah bueno

Voz 1610 16:26 la misión acuerdo trece también tuvo buenos momentos tuiteo sobre ellos Houston estamos bien para que luego no digáis que sólo llamamos cuando queremos que poco que poquito sirve nuestra vida inventado en redes sociales para el mundo real el Twitter de Javier

Voz 0677 16:45 tiene experiencia en este puesto nada pero en Twitter soy irónico sarcástico en revolucionario y no siga contratado en serio no

Voz 1610 16:54 yo personalmente también pienso ir al cine cómo va

Voz 0677 16:58 me gusta hay en cada escena de sexo gritar o yo yo yo yo

Voz 15 17:03 tanta gente

Voz 18 17:06 ah sí

Voz 29 17:10 pues yo voy a hacerlo eh

Voz 23 17:13 noticias del Mundo te digo

Voz 30 17:16 hoy con diré hoy Quique hombre

Voz 0444 17:18 veces vamos el Gobierno recuerda los independentistas catalanes que haciendo huelga de hambre también están boicoteando productos catalanes la verdad es que tienen razón a partir de ahora solamente butifarra calçots fuet pero seguiremos con la huelga de hambre han respondido los independentistas brindando con cava el Gobierno asegura que seguirá acercando presos hasta que se den con la frente

Voz 1620 17:40 el respondiendo a las críticas del PP Pedro Sánchez insiste el ombligo con ombligo ha declarado sí si nos gusta juntos todos seguimos cachete con cachete Ito ha insistido

Voz 0444 17:55 Torre propone seguir la vía Tarantino

Voz 35 17:57 por el president de la Generalitat no ha querido especificar a qué se refiere exactamente Tarantino subdirector de éxito y el independentismo persigue lo mismo Arena el éxito se ha limitado a decir de su entorno confirma que al president lleva días revisando toda la filmografía de Tarantino tomando notas

Voz 1620 18:18 última hora Arman cuéntanos Nerea Greenpeace recuerda que si cagas con suficiente fuerza para que te salpique el agua en el culo

Voz 29 18:26 Porras

Voz 0444 18:29 bueno algunos titulares es algo Rosa de cine al tiempo vamos como un activista perseguido por el régimen

Voz 1620 18:36 el comentario estás más gordo es el regalo que ha elegido tu tía para estas Navidades

Voz 0444 18:41 dos trabajadores de globo tendrán que pagar un alquiler para dormir dentro de su mochila de globo

Voz 1620 18:47 el hermano feo de George Clooney será la imagen de Dolce Gusto

Voz 0444 18:51 tele aparece la Virgen y le exige que no crea en apariciones chorradas

Voz 1620 18:56 se comió un imán con forma de piña porque era lo único que había en la nevera

Voz 8 19:01 no

Voz 29 19:05 perdona bajaran

Voz 18 19:10 acabas ha sacado no me estás tomando el pelo

Voz 23 19:16 puede ser que todo tiene que tener

Voz 2 19:21 que ruda

Voz 0268 19:24 como ha dicho

Voz 29 19:27 eso te lo digo todo digo nosotros lo digo me emociona desde el primer momento tú

Voz 2 19:33 a mí no me iba a estar detenido esta tarde le sale un toro retos eh no sé de qué coño estás hablando eh

Voz 18 19:52 pues yo creo no quiero ir a huir lo que me voy a sacar la disgusto

Voz 29 20:28 la segunda voz sale el pop cosas

Voz 0230 20:37 el Mondo para salir un poco del rollo stent sí mismo que llevamos dando vueltas a la misma ruleta que lo sepáis en China han detenido a dos canadienses

Voz 18 20:44 sí cada loco con su tema que no estoy loco

Voz 0230 20:48 sí es una noticia poco llamativa lo admito pero tiene vida tiene el mismo valor que esta no es una información que necesitemos ahora pero estos dos canadienses han sido detenidos en China como represalia a la detención de la directora general de Wawel en Canada es fría de los años setenta y ochenta cuando Rusia y Estados Unidos detenían a espías en un país en otro como represalia ya no nos acordamos pero de repente en Praga detenían a siete americanos y decíamos que lo he descubierto que ellos decían pero si eran agregados culturales y los rusos decía precursor al stock ya estaba leyendo ahora la guerra es tecnológica los canadienses detienen a a China los chinos de tienen no dos canadienses nosotros no nos enteramos de nada que es la diferencia por lo menos durante la Guerra Fría sabíamos Un poco de qué iba el tema se hacían películas ahora no tenemos ni idea más cosas internacionales

Voz 29 22:04 Donald Trump demostrando que es un absoluto Crack tras la condena a su abogado por actos en su defensa ha dicho tras que él no dio instrucciones a su abogado de incumplir la ley que la abogados abogado

Voz 0230 22:17 y que para esos abogado y que él se sabrá la ley se supone que lo dijo resuelve M esto sí se metió pues ya es cosa suya

Voz 37 22:24 nada bien de haber una vuelta hay que entrar luego el chip somos toda la tarde pendientes de la reunión el

Voz 0230 22:34 Europa lleva años flojos cuando nos dolor de Grecia es mal de España inflamación de Polonia crujir de Hungría ahora tenemos Brecht es como esos enfermos que van al médico cuando le preguntan qué tiene responde mire le cuento lo que no tengo acabo antes es tal brecha y luego está el Brexit sin acuerdo que es peor esta tarde Consejo Europeo haberlo lo puedo hacer esta tarde Jean Claude bien el Consejo europeos encontrarán también todos con alguien que alguien que está un poco de bajón bueno más que de bajón está en situación de debilidad el presidente español

Voz 29 23:18 sí lo está bien no está bien la perspectiva del Gobierno español

Voz 0230 23:23 cómo decirlo uno de los números más comprados del sorteo de la Lotería de esta navidad no sé si hubiese es el de la fecha de la moción de censura si treinta y uno de mayo tres uno cinco uno ocho

Voz 38 23:35 gobierno socialista

Voz 0230 23:37 el Gobierno paritario estará la voz de Pedro Sánchez en aquella fecha fue un momento de optimismo luego llegó el Gobierno bonito

Voz 29 23:45 bueno pasado este momento de motivación

Voz 0230 23:49 hoy ahora mismo el Gobierno aspira a poder reunirse en Barcelona sin que pase nada el Gobierno catalán anuncia que espera Pedro Sánchez

Voz 18 24:03 el objetivo del Gobierno de España es reunir

Voz 0230 24:05 es el veintiuno de diciembre en Barcelona sin que pase nada es un programa político de ambición limitada que se vende como la epopeya de Ulises bueno Francino

Voz 23 24:14 qué pasa

Voz 2 24:15 qué pasó

Voz 29 24:27 es insuperable bueno va una burra Hacia Belén no hacia

Voz 0230 24:34 Darse un Belén con esto del Consejo de Ministros recordáis castigó ministro que propuso no ir a Barcelona ese ministros y que está de bajón desde que dijo eso está muy muy muy desaparecido muy de bajón el ministro José Luis

Voz 39 24:59 no

Voz 29 25:00 esta vez ponen al juego no intento encontrar pistas en su Instagram Marina García

Voz 0444 25:07 Ábalos visitó anoche el Real Observatorio de Madrid para la presentación de la España en mapas subió una foto que retrataba lo siguiente un grupo bastante variopinto desde trajeados a estilo casual todos agarraban amigablemente algunos en posición de primer plano otros en figuración la perspectiva de la foto tapan ochenta por ciento al ministro del que podemos ver la frente los ojos en ritmos el resto de la cara lo que todos comparten es que ninguno de esos quince que aparecen en la foto mira a cámara por lo menos a la cámara del teléfono del ministro posan hacia algún lugar desconocido para el observador a lo lejos

Voz 0230 25:38 ante la foto poética en realidad el papel difícil es el de la vicepresidenta Carmen Calvo a la que si oye gritar detrás de Ábalos en la canción Carmen cago

Voz 40 25:48 Carmen Calvo esta voz que hace

Voz 29 25:51 estas Carmen Calvo Carmen Calvo

Voz 0230 25:53 puso el grito en el cielo cuando hablo lo Ábalos habló de no ir a Barcelona si os fijáis lo difícil no es cantar a Ábalos no lo difícil es el larguísimo grito que da Carmen Calvo a ver si sois capaces de aguantar de el grito sin respirar

Voz 32 26:21 difíciles

Voz 29 26:22 bueno entre la burra la posibilidad de que en Barcelona se Monteverde

Voz 0230 26:25 ven y que todos los políticos dicen que se sienten atrapados Pedro Sánchez se queda sin margen de maniobra porque sus dirigentes regionales consideran que el independentismo radioactivo en los independentistas dicen cómo vamos a dar pasos si nuestros líderes estará en la cárcel están atrapados tienen una semana para buscar un Tamariz a todo esto en Andalucía siguen negociando el Gobierno pero de una manera bastante graciosa Partido Popular y Ciudadanos fingen que Vox no existe Vox dice que no quiere estar debajo de la mesa de negociación hay como una negociación ya hay un baúl en la habitación dentro desde dentro del baúl sale una voz

Voz 0268 27:03 estoy todos pregunto

Voz 0230 27:06 pero qué es esa voz que Vox Unirea aquí

Voz 0268 27:08 estoy preguntas tres veces por voz dicen Cataluña tiene Nobel del embutido

Voz 0230 27:15 cosas de las que no te puedes fiar hablábamos de tecnología de China sabéis el robo ruso de tecnología avanzada que del que se ha hablado mucho bueno pues era un señor os lo cuenta claro está

Voz 0444 27:27 es una noticia que podemos encontrar en el mundo la historia comienza cuando el canal de noticias veinticuatro horas de Rusia cubre una feria de tecnología aquí en el reportaje hablan del último grito de tecnología Boris un robo en el caso así Strand a aseguran que sabe mucho de matemáticas que quería aprender a dibujar y que ya había aprendido a bailar no la hacía ni tan mal pero muchos se dieron cuenta de que algo no cuadraba lo primero en lo que se fijaron es que el supuesto robot no tenía sensores en su exterior ya hacía muchos movimientos involuntarias algo impropio de un robot luego las redes empezaron a sacar un frente el reportaje en el que salía el supuesto robot donde se le podía ver el cuello por lo tanto se un cuello humano Iyad finalmente una cuenta de twitter de una agencia de noticias publicó una imagen en el que se veía al hombre vestido de robot con el casco en la mano el traje del robot Boris en realidad resultó ser un disfraz fabricado por la compañía so robots cuesta más de tres mil cuatrocientos euros cuenta con un micrófono para distorsionar la voz y una Tablet que funciona como pantalla en el casco creando así una ilusión de qué es un robot auténtico todo esto por cierto los organizadores que son proyector ya es la feria de tecnología donde se presenta Boris dice que bueno que es que ellos no asegurar en ningún momento que se trataba de un robo

Voz 29 28:37 claro

Voz 37 28:39 la verdad es que me ya lo sé

Voz 23 28:44 venga señor portavoz de los millennials obsceno pues mira tenemos hoy te quiero efeméride de Internet de hace un año que hubo una una pelea entre EE UU todo lo de Internet en general

Voz 0230 29:01 sí en general porque cuando ganó

Voz 23 29:03 tras el empezó movimiento que se llamaba Hewitt no sea entonces todo todos los liberales os no todos los republicano de eran los republicanos no se empezaron a protestar en contra la victoria de Trump

Voz 29 29:18 claro claro eso es lo que quería

Voz 23 29:21 sí tedioso el cincuenta por ciento a que tuvo la idea hace coger el Museo de la imagen movimiento Nueva York poner una cámara en directo todo el que quisiera expresar su opinión la sobre la política podía se allí a expresarla entonces pasaron una una porque sólo duró una semana

Voz 0230 29:42 muy lío tanto la sucesión

Voz 23 29:44 de acontecimiento fue así el primer día fue bien se presenta ante lo ponen Twitter todo el mundo va él grita idea está claro ya empiezan a hacerse con Internet Chan siempre está ahí para tocar los huevos forzaron es más grande de Internet ya buenas ya hay una una parte de Chema Paul que es política al incorrecto que se habla de política Esnal y claro ahí está toda la All right de América así que el segundo día ya fue sale Booth fue arrestado por desorden público al tercer día y por la noche un señor cogió un altavoz lo puso al lado del del streaming con se mantiene al micrófono y puso la canción esta de Sadie Savile ahí es como un himno que tener a la ley y la AMIA Liberta al final lo que dice que es que lleven ellos pueden expresar su opinión sin miedo a que sean criticados por tener esa opinión al cuarto día él mientras gritaba llegó un contrario a su opinion como él gritaba viva Tram viva Trump el tío el empezó a gritar

Voz 0230 30:54 Darling oído hasta que lo se lo llevaron arrestado

Voz 23 30:56 de nuevo el quinto día ya como estaba liando tanto fue arrestado de nuevo otra vez a él voz pusieron vallas cambiaron la Cámara de sitio o sea no estaba porque se estaba poniendo formando la calle cortado el tráfico y al sexto día ya empezaron a llegar todo clase de personajes Ángela a la a las que la gente ya los bautizada llegó el Jesús él Tarzán en un montón de personajes si lo quiere publicar ese extenso entonces qué paso hizo movimiento Se acabó esto aquí voy a coger Se acabó el streaming voy a coger una bandera lo voy a poner encima de un sitio que no se vea esa bandera para permanecer ahí con el Hewitt no los cuatro años de la candidatura de Trump qué pasó que la gente es increíblemente lista cuando se junta

Voz 29 31:45 cuando se junta

Voz 23 31:47 en la imagen para que os hagáis una idea de la imagen era una bandera en el cielo ir de vez en cuando dos aviones entonces la gente empezó a buscar cómo podemos saber dónde está esta bandera los tíos cogieron todos los vuelos de Estados Unidos vieron donde se cruzaban esos dos vuelos entonces por la posición del sol y a qué hora Icomos ondeaba al viento supieron en qué ciudad estaba posterior no fue hasta que se hizo de noche es un grupo de astrónomos empezaron a hacer con cacos los trigo no métrico Historias triangular la zona de dónde podía estar según la posición de las estrellas hasta que salió una foto en Twitter de elevó con otra chica que lograron localizarlo en una ciudad dieron con la bandera la bajaron y pusieron una gorra de Trump increíble cuando cuando esto me parece increíble pero que no se queda ahí Cy L buf volvió a quitar la bandera en la cambio de sitio y les da dieron porque ella no no no salía va tanto pero lo volvieron a poner en otro sitio hasta tres veces le localizaron la bandera sólo con un cielo la última vez ya la pusieron en un museo en el tejado de un museo que la gente se organizó con Pla en plan cómo podemos quitar la bandera de ahí empezaron a apaga a hacer conjunta para hacer un dron con un lanzallamas para quemarla todo bien y empezaron a analizar todas las rutas de todos los seguridad para en qué momento podrían colarse en el tejado querían falsificaron un un certificado de prensa para ver si podían colarse como gol bueno una locura al final resultó que dos individuos por la noche asaltaron el edificio como se colaron en el tejado ya fue cuando la policía dijo mira haya quédate quieto la yo no tengo nada déjalo ya porque se está liando unos niveles que no es posible así que al final Morón deja la moraleja es que aquí no ideología era tocar los huevos y lo bonito es que bueno tocar los huevos la humanidad no hay nadie que nos gane

Voz 29 33:51 no

Voz 0313 39:02 el notan veintiún minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Especialistas secundarios

Voz 2 39:10 no

Voz 1610 39:16 con todo esto esto es una nuestro exactamente qué es lo hago por tiene una nueva sección porque la Cadena Ser se pone el traje de servicio público Nos comprometemos a trasladar esos mensajes que no te atreves a decir por qué se cobardía o por falta de valor a quien tú quieras yo lo hago por tenemos un mensaje de Luis para su esposa vamos a empezar con con Luis

Voz 0230 39:38 los llamados esposa ya tratado darle el mensaje

Voz 1610 39:41 pues no se atreve a decirle María de la inyección Garcés mire llamó de la Cadena SER de parte de su marido Lluís Antúnez García que tiene un mensaje para usted no va a volver a casa eso es dice que pone Bin a diecisiete años de matrimonio porque he encontrado una nueva chispa en su vida en el budismo que ese va al Tíbet para buscar una solución espiritual al sufrimiento humano tiene que alejarse para tener una visión política del conjunto elegante

Voz 48 40:12 es muy largo el mensaje es que llego tarde a zumba básicamente la idea principal era le

Voz 1610 40:20 algo que te bueno pues ha tomado bien María no tenemos otro mensaje en este caso es de Teodoro vamos a marcar el teléfono me saques para Teodoro se Teodoro de ley mire de llamó de parte de la Cadena SER de parte de un agente anónimo de la Policía Nacional que usted conoce bien ya sabe ya sabe eh eh dice que la policía está investigando que le están haciendo un seguimiento y que le han pinchado el teléfono que no haga llamadas comprometedoras sigue el mensaje que haga usted las maletas y se dirija donde ya sabe usted eh que él irá a buscar a la hora de siempre para sacarlo del país lo entiende de un policía anónimo que usted conoce bien

Voz 49 41:07 está para no no no no no ahora mismo no

Voz 1610 41:11 a cuántos policías conoce usted una Pedro pues debe ser Pedro que supongo es claro yo creo que eso no pero

Voz 48 41:18 me llama directamente si es un amigo y además le acabo de decir que de teléfono pincho

Voz 29 41:23 vale vale

Voz 1610 41:26 en la Cadena Ser yo los mensajes que tú no te atreves a enviar tenemos otro teléfono de Federico mira otro mensaje Federico eh hola sí señor Federico García Loca mire le llamo de la Cadena Ser tenemos un mensaje de parte de su madre Dolores Dolores de loca dice que es usted adoptado

Voz 48 41:48 mira eh

Voz 18 41:52 nosotros no sólo Sicav

Voz 1610 42:03 dejamos este hombre que tiene tiene un asunto ahí que sigas llorando palos con el último mensaje que la Cadena SER traslada a otro ciudadano o marcamos Monseñor Guillermo el mismo verano me dijo Tengo un mensaje de parte de Don Jorge Mario Bergoglio

Voz 48 42:24 la sorpresa que quiere Santo Padre

Voz 1610 42:27 pues decirle que usted tenía razón que se acabe el cuento de que Dios no existe en el que no es más que una mera proyección de sus miedos

Voz 48 42:35 dice Jorge pedí la pasta

Voz 1610 42:39 la pasta dice que le envió un giro con los veinte euros que apostar

Voz 48 42:44 gracias oye el Ademar no

Voz 1610 42:46 él no no me lo con nosotros grada Dios Padre bueno pues parece estar amigos la Cadena SER para decir lo que nos atraviesa decir porque nosotros lo hacemos Portillo

Voz 2 42:55 Ortiz

Voz 30 43:10 donde sí sí

Voz 0313 43:14 Albelda Sunny maletas de Susana Ruiz a todo por la radio a ver vamos con el audio venga

Voz 50 43:21 la Harley

Voz 37 43:24 una moto no parece una moto pero iba a ver a ver

Voz 0444 43:30 es el mismo animal bueno habrá el mismo olvido pero la misma especie el CIE en distintas localizaciones buena o mala época quizás

Voz 37 43:36 mucho y no no pero no

Voz 5 43:41 vale José A

Voz 29 43:45 lo tuvo esto

Voz 5 43:51 orangutanes que tienen un gran repertorio de localizaciones bueno puedo asegurar orangután a las cero horas habla del pasado a sus hijos que desde del pasado reciente tampoco un estudio de la Universidad de Santandreu realizado en las selvas de Sumatra ha descubierto esta capacidad por primera vez en mamíferos no humanos las madres son capaces de comunicar a sus crías información sobre sucesos pasados el experimento se hizo de la siguiente manera mientras había siete hembras de orangután que descansaban en los árboles en compañía de sus crías los científicos hicieron que un tiro de mentira que en realidad era uno de ellos con una piel de tigre encima del Romero de Ara por debajo considera como el robo ruso pero en el científico tigre tigre iba por debajo el tigre con la presencia del supuesto depredador generaron una situación de miedo y estrés en las hembras pensaban que su reacción sería la que suele ser en estos casos que es gritar y hacer ruido para tratar de alejar al tigre pero no contra pronóstico no armaron jaleo lo que hicieron fue quedarse mudas defecar orinar donde la tensión entonces estaban cosas encontrar el Inter sí

Voz 0444 44:53 los recogieron a sus crías ya a

Voz 5 44:56 extender por la rama sigilosamente en silencio para alejarse del peligro

Voz 0230 45:00 cuando el Tigres se retira de la escena entonces sí

Voz 5 45:02 que las hembras contaron a sufría lo que había ocurrido que habían estado en peligro los científicos saben que les contaban esto porque las vocalización es que utilizaron son las que suelen emitir en situaciones de tensión o conflicto vale la escena completa revela que claramente perciben la presencia del tigre como una amenaza nuevo califa no hacen ruido hasta que sí marcha pero luego le cuentan a los niños que eso ha sido un peligro para expresarle pocas creo que esas un peligro esto es un hecho que no se había observado nunca en la comunicación natural ni en animales salvajes que no se comunican sobre algo no presente en el momento de establecer la comunicación aunque haya pasado dos minutos siempre hablan del presente pasado común

Voz 0230 45:44 para habernos matado en váter

Voz 5 45:47 ha matado a un orangután

Voz 48 45:50 yo

Voz 37 45:55 esto es un macho macho pero lo machote muy machote

Voz 5 46:00 en eh

Voz 51 46:03 mira un peto lo abrieron Tigre el entonces

Voz 29 46:12 por qué estamos aquí arriba dos horas de la digestión te lo haber verdura estas bien de orangutanes

Voz 0268 46:44 pues estas semanas han hablar de Google noticia por tres motivos en primer lugar porque ha sufrido otra fuga de datos

Voz 18 46:52 decía darle una muerte más rápida

Voz 0268 46:54 en esta una serie que de pronto se cayó por el hueco de la excelsa está prevista su desaparición para el mes de agosto de dos mil diecinueve pero Google Plus terminará finalmente en abril así que si eres una de los pocos supervivientes de Google Plus ella te hablas con coco llamado Wilson como Tom Hanks en un náufrago que sepas que puedes ir de datos el segundo lugar Google es noticia esta semana porque su CEO Sunde Pichai ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para explicar cómo opera la compañía una de las preguntas que se le hizo fue porque cuando se buscan Google la palabra idiota Ingles idiota aparece una foto del presidente Donald Trump

Voz 52 47:29 sí hubo eliminatoria

Voz 0230 47:32 no

Voz 52 47:35 hay

Voz 0230 47:36 esteta

Voz 0268 47:37 el feos que si muchas personas publican imágenes de Trump ellos han la palabra idiota al lado los resultados de la búsqueda lo reflejan así

Voz 29 47:45 a Álvaro no suponía el viento y casado por dónde sopla a Google por dónde pone la gente

Voz 0268 47:55 eso es bueno y en tercer lugar Google ha sido noticia estos días ha sacado su clásica lista de términos más buscados del dos mil dieciocho

Voz 0230 48:02 es meter en que hemos perdido el tiempo

Voz 0268 48:04 con Google este año

Voz 53 48:11 que le pesa Iñaki

Voz 0313 48:14 a veces son pocos si a raíz de la película que es un hombre que se hace pues no sé no le gusta

Voz 29 48:19 no no

Voz 0313 48:22 dos con Boyero en eso eh pues mira yo quiero lo contó ayer también sí sí que no que va no no puedo no pero bueno vamos a que

Voz 29 48:29 no yo me lo mainstream te pena

Voz 0268 48:34 eso es Queen Freddie Mercury ha sido una de las búsquedas del año ida Queen también hemos buscado

Voz 29 48:42 te gusta

Voz 0268 48:46 esta es la cola en el puesto número cinco del año anterior un Asia este año el personaje más buscado del año en Google ha sido sin embargo a ver

Voz 16 48:56 Rosalía respondía saltó a limpiar

Voz 0268 48:59 a Rosa lío me he apartado ahorita esta recopilación es el de preguntas que es lo más buscado de España ha sido que es el caso por esto

Voz 1454 49:06 los goles ya la el dañados beber

Voz 0268 49:11 buscado pero en España no sé si en España en España páginas

Voz 29 49:23 en el apartado

Voz 0268 49:24 como aparece en primer lugar un clásico que nunca muere porque no importa el año que sea seguimos sin saber hacer la declaración de la renta así que cómo hacer la declaración de la renta ha sido lo más buscado o mi favorita como acertó cuando que sale todos los años en la lista todos los años la verdad porque Google Plus morirá pero las torrijas nunca muere

Voz 0230 49:41 no

Voz 0313 50:15 esto huele ya a clase de música con Iñaki de la Torre como casi todos los jueves casi todo el jueves efectivamente bueno pues hoy tengo versiones cambiadas de género

Voz 16 50:24 se trata hechas por otra gente que no son los originales pero con la gracia de que les han cambiado del género por ejemplo esto es el banco que cantaba Katie Perry pero al no

Voz 29 50:33 el rockabilly

Voz 16 50:44 hay un grupo alemán que sean malos béisbol puesto alguna vez como se hizo gracia los que voy a traer

Voz 0230 50:49 sí

Voz 16 50:49 el reto son los alemanes que hace inversiones todo de música mainstream y sobre todo a actual aunque también algunas cosas de los ochenta y noventa y las convierten en como en rollo Elvis Presley no entonces me he buscado otras cuantas en las que pasa eso he descubierto hace poquito un grupo que se llama en Estados Unidos

Voz 0677 51:04 se llama Alex Street Ike

Voz 16 51:07 de son medianamente famosos allí por sus propias canciones pero empezaron haciendo versiones entonces han hecho una versión os voy a decir la canción porque es tan bonito el arreglo caber seguirá la vais a reconocer pero este bonito empieza como este rollo de ritmo latino la canción originalmente era como techno pop de los ochenta ya veréis cómo es la arraigo lo conocéis a pillo

Voz 32 51:36 hala acusó a otro

Voz 30 51:51 no he leído de ir

Voz 16 52:01 la cantante es una maravillosa ético adultera porque lo que nadie mejor que si efectivamente yo creo que este es el caso de buena canción mal conducida a los setenta y aquí así es una cantante ya digo australiana pero dado afincado en Estados Unidos con un teclista un trompetista clases toca la guitarra con trabajo y la contrabajista y un batería estresante con mi ya sabéis pues de han pasado del pop del tecno pop de los ochenta a este rollo que empieza haciendo latino y luego pasa al pop directamente Haro vamos a pasarnos del funk de lo que era una canción muy funk de los Jackson Five

Voz 18 52:35 aún rollo mucho más Rickman Blues y sobre todo mucho más despacio

Voz 54 52:50 sí sí la eh

Voz 16 53:10 para que no haya reconocido es el I Want You Back que hizo famosos a los Jackson Five a finales de los sesenta y siete sino también sigue siendo el grupo para que lo buscáis porque tiene también Cáceres propias fantásticas que se llama Lake Street Dai Ichi ahora vamos a hacer un cambio que sea de lo que originalmente era era un tema de pop de pop rock

Voz 55 53:29 todo que intenta

Voz 18 53:31 Bono

Voz 55 53:33 eh

Voz 16 53:35 áfrica bueno pues alguna vez he traído un canal de Youtube que empezó siendo un chaval que le hacía gracia hacer versiones con su piano llamaba cantantes llamaba instrumentista hasta que lo hicieran versiones porque lo sabe cantar il eso es ha convertido una bestia ya que va de gira y todo por ahí que suma post mortem Jim Box y en ese canal han hecho una versión de este África pero lo han convertido en un rollo mucho más soul

Voz 2 54:01 se sí

Voz 56 54:28 ya te digo que tampoco eso

Voz 16 54:29 la cantante que tiene este hombre en cartera pero bueno es un contrabajista que cantara viene rollo eh tiene bastante Silva tiene una era natural que no la fuerza pero la voz bonita es lo que le pasa pero las rockeras bastante peculiar ya hablamos hace una cosa bonita que es pasar del jazz al jazz porque como el jazz como tantos otros géneros tiene un montón de palos resulta que el jazz fue evolucionando al principio y bueno al principio no al muchas etapas prueba ya la etapa más famosa del jazz casi es la del swing porque era la del jazz de bailar y aunque en haciéndose rollo en los sesenta es

Voz 2 55:05 eres

Voz 16 55:08 típico bajo andante llaman ellos bueno pues resulta que el el jazz luego evolucionó a una cosa que llama el Cool cool jazz era por ejemplo el de Miles Davis aunque el de de muchos otros claro de Charly Parquer pero a lo que voy es que digamos que son renos más enrevesados entonces Saleta Franklin hace su versión dice pues voy a darle jazz pero de este otro rollo es un ritmo mucho menos recto más difícil de llevar

Voz 54 55:35 luego ese Louis

Voz 16 55:51 estás maravillosa y luego vamos a pasarnos del mambo que conocemos todos muchísimo

Voz 0677 55:56 que era una especie de pastiche Tex Mex

Voz 57 56:01 aquí los suenan Fabri detectar nuestra sintonía no será Lord Xavi Afellay de los cincuenta sino recuerdo mal aquí lo hecho al revés porque esta es la versión bueno pues eso es realmente eso realmente era un mal ambos que era de Pérez Prado que era un tipo famosísimo de los seleccionadores de lo que luego han llamado salsa pero bueno

Voz 16 56:31 mambo sobretodo tocaba el Illa origen

Voz 57 56:33 era ésta

Voz 29 56:54 y finalmente

Voz 16 56:55 es cambiar de géneros hay una cosa fantástica que has convertido una canción de pop el soul pero cantada por una cantante de jazz

Voz 32 57:13 Ella Fitzgerald

Voz 16 57:15 el grafitero al cantando del Hey Jude de los Beatles

