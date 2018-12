La Ventana (13/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Cannes

Voz 0465 00:02 Arias

Voz 0313 00:07 los movimientos políticos y económicos de las últimas horas en el ámbito internacional no afectan al menos de momento la bolsa española

Voz 0138 00:13 ni el Brexit ni la anunciada decisión del Banco Central Europeo de finalizar el programa de compra de deuda Eladio Meizoso buena

Voz 0545 00:18 las tardes hola buenas tardes el Ibex treinta y cinco ha subido

Voz 0527 00:21 que un cero coma ocho por ciento se sitúan los ocho mil novecientos veintiséis puntos mientras que en Europa Frankfurt Londres prácticamente no se movida en porcentaje en todo el día Milán sube el cero con cinco por ciento París baja el cero con tres por cien según los analistas el peso de los bancos en el selectivo español mayor que en otras bolsas europeas suben también hoy contribuye a esta evolución diferencial entre España y el resto de Europa en el Ibex destacó hoy día que sube un diez por ciento después de haber subido ayer un once por cien a la espera del acuerdo para su refinanciación en el lado contrario Sacyr en el Mercado Continuo baja un quince por qué una corte de arbitraje la condena a pagar más de doscientos millones de euros a la Autoridad del Canal de Panamá

Voz 0138 01:04 una quinta persona ha sido detenida esta tarde por la Policía francesa relacionada con el presunto autor de los disparos en el mercadillo navideño de Estrasburgo a primera hora de la tarde se había desplegado un amplio dispositivo en la zona en la que se perdió la pista de este hombre hace cuarenta y ocho horas sean realizó

Voz 0313 01:18 dado varios registros aunque no han trascendido los eh

Voz 0138 01:20 calles ha concluido en Suecia a la ronda de conversaciones entre los bandos de la guerra en Yemen se buscaba acercar a las partes después de dos años y medio sin negociaciones informa desde Beirut Oriol Andres

Voz 2 01:30 es lo anunciaba con visible satisfacción al Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres Iván Fritz Griezmann o no por las delegaciones del Gobierno yemení y las fuerzas rebeldes cutis han acordado una tregua en los combates en la ciudad portuaria de deuda hasta ahora bajo control Jutta y por su puerto entra el ochenta por ciento de la ayuda humanitaria en el país unos suministros en riesgo desde que en verano la coalición liderada por Arabia Saudí lanzará una ofensiva sobre la ciudad el acuerdo supone pues un respiro para un país donde más de tres cuartas partes de sus habitantes pasan hambre según la ONU era el acuerdo más codiciado de unas conversaciones que dura una semana hay que no han abordado los temas más espinosos como poner fin a la guerra o la transición política del país quedan para una próxima ronda de negociaciones para las cuales la ONU ya requerido la implicación de actores clave como los saudíes

Voz 0138 02:15 una borrasca de nombre afloraba dejar vientos huracanados en el Mediterráneo en las próximas horas con rachas que pueden llegar a los noventa kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros en todo el área mediterránea según la Agencia Estatal de Meteorología la situación se va a complicar el viernes con rachas superiores a los cien kilómetros por hora vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 3 02:34 todo esto es muy buena sorteado los octavos de final de Copa del Rey el Real Madrid Leganés Levante Barça Girona Atlético de Madrid Athletic Club Sevilla Sporting Valencia Betis Real Sociedad Villarreal Espanyol Getafe Valladolid además esta noche última jornada de grupos de Europa League a las siete menos cinco Sevilla Krasnodar Villarreal Sparta que ya no ven del Betis los españoles dependen de sí mismos para pasar a la siguiente ronda como primero de grupo y en la Euroliga baloncesto también esta noche a las ocho coma aquello Baskonia ya las nueve clásico Real Madrid par

Voz 0138 03:00 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0465 03:07 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al

Voz 0138 03:09 la empresa Uralita de Getafe a indemnizar con ciento veintitrés mil euros a la familia de un trabajador que murió por su exposición al amianto Alfonso Ojea los familiares de este trabajador fallecido van a recibir una indemnización de ciento veintitrés mil euros a pesar de que el abogado de Uralita solicitaba una reducción del cincuenta por ciento de esa cifra argumentando que el empleado había sido fumador los magistrados de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia señalan en su sentencia que el trabajador estuvo sometido a una larga exposición al amianto antes de que en mil novecientos setenta y siete la empresa introdujera medidas para evitarlo el fallo también recuerda que Uralita ha intentado quitarse el problema de encima aduciendo que entonces no existía una normativa que obligará a unas medidas específicas de salud laboral frente a los riesgos de inhalación del denominado polvo de amianto los lo Tales de apuestas crecen un cuarenta por ciento en la ciudad de Madrid según los últimos datos ahora hay cuatrocientos cincuenta locales más que en dos mil trece sólo en la capital el PSOE ha llevado este junto hoy a la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible el gobierno municipal recuerda que la mayor parte de las competencias corresponden a la Comunidad aunque utilizará la nueva Ordenanza de Publicidad Exterior para limitar la publicidad más agresiva de estas salas de juego José Manuel Calvo es el delegado desarrollo urbano sostenible

Voz 5 04:17 pantallas luminosas que pudieran generar

Voz 6 04:20 efectos digamos crear molestias en el espacio público ahí sigue podemos intervenir en esta ordenanza esta ordenanza lo permiten Nos da más instrumentos es un problema transversal que va más

Voz 0313 04:31 allá de las competencias lentamente Madrid y desde luego

Voz 6 04:34 también todo tiene que tomar medidas o tiene que instar a otras administraciones a que las tome

Voz 0313 04:38 el Ayuntamiento pondrá en marcha el año que viene una red

Voz 0138 04:41 cargadores para coches eléctricos veinte puntos que se sumarán a los veinticuatro que hay ahora en cuanto al tiempo la Comunidad ha activado el nivel cero de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas y fuerte

Voz 0465 04:50 es vientos en la sierra hasta las nueve de la noche se prevén nevadas por encima de los mil cien metros a esta hora tenemos ocho grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

cadena SER

servicios informativos

Voz 0313 09:46 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias del año que estamos a punto de cerrar este dos mil dieciocho podrá pasar a la historia por muchos motivos y uno de ellos igual no es más importante pero que no está mal no está mal para nuestra memoria colectiva habrá sido el enconado debate sobre qué hacer con los restos de Franco a día de hoy no está dicho aún la última palabra así que vamos a mirar hacia atrás para recordar uno de los muchos episodios que confirman que recuerdan la la mala fama la mala imagen que tenía en casi todo el mundo un régimen como el de Franco

Voz 22 10:19 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 7 10:22 un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 23 10:28 no

Voz 0527 10:36 hace unos meses les contábamos desde este mismo foro de acontecidos como la Conferencia de San Francisco que fue el embrión de la Organización de Naciones Unidas le dio con la puerta en las narices a Franco cuando pidió entrar a formar parte de ese club de países amiguetes pues qué tal que hoy le tocó al dictador fascista poner la otra mejilla para recibir otro guantazo el trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis la ONU acordó la retirada de todos sus embajadores acreditados en Madrid hubo treinta y cuatro votos a favor seis en contra trece abstenciones y uno que no fue porque debía de estar malo Franco era un apestado por haberse puesto del lado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial

Voz 5 11:16 a dudan que es poderoso

Voz 24 11:19 además en hombres ya más Pina general tiene un defecto necesita un hombre que lo puedan guían general es muy potente vuela como toros mentalidad estuviera viuda general pero tiene un defecto necesito un hombre que lo pueda pilotar

Voz 0527 11:42 la recién estrenada ONU que tenía poco más de un año de andadura Se supone sólo se supone que reunía en su selecto club a los países dispuestos a impulsar un nuevo mundo bajo el signo de la democracia insisto se supone porque admitieron a unos cuantos dictadores que tenían de demócratas lo que yo de carmelita descalzo desde que Franco dio un golpe de Estado como Dios manda llevaba llamando a la puerta de la Sociedad de Naciones para que aceptaran a España como país miembro no colaba porque en aquel mil novecientos cuarenta y seis acababa prácticamente determinar la Segunda Guerra Mundial y todo lo que oliera a fascismo ya nazismo no era bien recibida DiFranco Up estaba a Hitler el veto de España a estar presente en los organismos internacionales y la retirada de embajadores lo argumentaron diciendo que el régimen de Franco era de naturaleza fascista que se estableció gracias a los nazis y que encima cuando los aliados le dijeron que si estuviera quieto con la División Azul mi caso por estos tipos mucho más le dijeron que te den

Voz 24 12:41 genera Aledo es suyo bueno pues eh

Voz 0527 12:54 pero el bloqueo España duró lo que duró porque los embajadores que se fueron estuvieron de vuelta tres años después el castigo se levantó cuando Estados Unidos vio en el rabioso anticomunismo de Franco una baza importante en la Guerra Fría se organizó una campaña a favor de la entrada de España en la ONU se consiguió enseguida llegaron luego las ayudas del Plan Marshall las bases americanas y todas esas cositas el apestado de Europa pasó a ser el centinela de Occidente

Voz 0465 13:27 eso se llama un cambio en toda regla

Voz 0313 13:31 es lo que tiene la política y eso que comúnmente se conoce como pragmatismo que consiste básicamente en pasarse por el forro lo que anteayer parecían principios irrenunciables la definición de dignidad o de decencia ya casi que la dejemos para otro día

Voz 25 13:45 a la radio Clinton una mitad de partido

Voz 5 13:50 para observar con

Voz 25 13:52 estar con Elvira Lindo

Voz 26 13:54 más que la homilía y siete me soñar nada me con otra Naomi

Voz 0465 14:16 yo lo sé porque me lo han dicho unos cuantos oyentes ya que uno de los atractivos cuando empieza Radio lindo es saber cada semana con qué canción arranca porque tienes

Voz 5 14:24 divos tiene sus razones tienen sus cosas Bono

Voz 0465 14:27 oy oy oy vuelve quién estuvo más tiempo en esta portada que es el portugués Antonio zambulle como se pronuncie no que tienen nuevo disco todavía idea de uno de los temas es esta maravilla que Chamosa estamos satisfechas

Voz 26 14:42 la calle

Voz 0465 14:47 yo lo intento con el portugués Elvira buenas tardes con el catalán yo creo que debería sí sí sí sí sí sí sí no no me no me curo yo no me quieres buenos días

Voz 0545 15:02 me quieres ya no me llamas pero además es tan bonito

Voz 0465 15:05 esta es la última canción la que más es

Voz 0545 15:07 a la hora de él y que ha pasado al número uno de las listas en Portugal porque es una preciosidad para mí Él es el dios de la música en portugués

Voz 0465 15:15 oye pero este hombre que tiene tiene cuarenta y pocos años mucho esto podría llegara al estatus de un de un tengo

Voz 0545 15:23 sí lo penoso eso sí

Voz 0465 15:26 sí lo podría llegar a este sí yo creo que

Voz 0545 15:28 yo que yo creo que sí R conocidísima oye ahora reconocido en Portugal esta canción tiene unos arreglos que me parecen un poco como de canción italiana de los años sesenta

Voz 0465 16:12 bueno yo lo siento pero vamos a cambiar por qué Elvira Lindo como saben los trae todas las semanas

Voz 27 16:17 Nuestra personajes muy diversos muy distintos muy diferentes

Voz 0465 16:21 en los cuenta historias nos acerca a estilos de vida a tendencias no siempre urbanos por cierto e iguale gente que cree que de fuera de las grandes ciudades vida hoy tenemos un ejemplo fantástico que lo confirma y que viene también de la mano de una canción

Voz 28 16:38 Mina Haro

Voz 20 16:45 no puedo olvidarlo

Voz 0465 16:47 planta catorce yo escribió en su día lo record de Víctor Manuel y que ahora están escuchando es la cantante asturiana que sea una Marissa Mayer Rosso y eso nos conduce a un libro titulado Los niños del humo de

Voz 0313 16:58 la periodista Aitana Castaño y el dibujante Alfonso

Voz 0465 17:01 Zapico que hay detrás es perímetros vida pues hay

Voz 0545 17:04 detrás historias que merecen la pena ser contadas hay que decir que Aitana es una periodista de este tipo de periodistas con los hacen mucha falta de de la información local que no la no la podemos perder está tan dejada de la mano de Dios porque bueno porque tantos medios han cerrado en esos lugares pero Aitana a mí siempre me hace muchas horas esta sigo muchos los crónicas es una periodista activa simpática curiosa apática que se que que nació en esa cosa de nací en las cuencas que tiene ese acento especial ese olor especial porque dicen que los niños de la cuenca olía a humo y entonces ella misma se dio cuenta de que había un montón de historias de un mundo que está de alguna manera por cerrarse que es el el de los mineros pero que tiene una historia cultural impopular tan rica que merece la pena ser contada yo pensaba fíjate en el hombre tranquilo de John Ford

Voz 5 18:01 lo decía aquí me tenemos una película

Voz 0545 18:03 eh no de de de toda esa gente que me recuerda los personajes este libro Los niños de uno me recuerdan a este tipo de personajes hombres rudos mujeres fuertes gente que habla sin pelos en la lengua muy combativos muy de izquierdas que fue una zona izquierda

Voz 0465 18:21 muy reprimidos y todo eso por eso

Voz 0545 18:24 de todo eso la niña Aitana Castaño que es casi la primera generación que ya no vive de las cuencas ha ido tomando nota de este pequeño y lo ha querido contar

Voz 0313 18:33 Aitana Castaño buenas tardes hola buenas tan hola qué tal estás juegue pues encantado de tenerte en La Ventana de verdad

Voz 11 18:39 encantada de estar de que dejéis entrar oculten el humo que el título viene de esos de comentaba Elvira aquí hay tan la cuéntanos cómo se te ocurrió el título pues sí

Voz 20 18:47 que además tiene una historia muy graciosa el eh yo hace años en ese periodismo local que dice Elvira llegue a un pueblo que se llama Mieres que bueno uno de los pueblos más importantes de las cuencas mineras asturianas y había una exposición de fotos del tren de del Vasco mallorquina el tren del vasco era un tren que llevaba el tren el carbón desde las cuencas mineras la San Esteban de Pravia al mar después eh como los barcos ya iban hacia los Altos Hornos de Vizcaya entonces en ese tren además de de ir vagones de carbón iban vagones de viajeros iban normalmente los ingenieros que vivían en Oviedo y trabajaban en las cuencas pero también a veces iban los niños que estudiaban el bachillerato en Oviedo entonces una vez uno de esos niños era el que organizaba la exposición de fotos cogió por las solapas y me dijo los guardias de las cuencas cuando llegábamos a Oviedo nun teníamos que decir que éramos de las cuencas ya lo sabía todo el mundo porque la ropa no olía a humo a mí me pareció una una imagen que nos explicaba un poco a todos los que vivimos nacimos o tuvimos algo que ver con las cuencas de del de sobretodo en la segunda mitad del siglo XX ya no tanto de ahora porque antes Carles decías que este es el año en el que se revolvió a Franco y este año dos mil dieciocho el treinta y uno de diciembre es el año en que se van a cerrar todas las minas que quedan en Asturias al menos las minas que no son rentables

Voz 0313 20:03 si en el mundo en el que vivimos casi ninguna renta

Voz 0545 20:06 creo que hay que separan entre lo que era la dureza de la vida que no es defendible y tal vez la nostalgia de una cultura popular como cómo dividen las dos cosas en tu cabeza Aitana

Voz 20 20:17 es que antes al principio lo decías Elvira in lo y es la la explicación que siempre damos Alfonso yo eh Alfonso yo somos los dos de las cuencas de la cuenca el Nalón él es de un pueblín que sea amablemente que es puramente minero yo soy de Langreo que también es muy minero aunque también hay algo de siderurgia había algo de siderurgia nada el caso es que nosotros efectivamente somos la primera general son de esas cuencas en las que que no tenemos No somos una generación tenemos un trabajo vinculado como generación al carbón cosa que sí tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos ya me haya una cosa que me fascina de las cuencas que me gusta mucho además yo vivo en las cuencas hizo una amiga mía periodista que se llama Azahara había corta del diario El Comercio de aquí es que yo vivo en las cuentas como una especie de Milito ansiedad porque aguanto ahí como en el Fuerte Apache porque era un universo muy particular en a en la segunda mitad del siglo XX cuando de repente empezaba llegar mogollón de andaluces extremeños gallegos y portugueses muchos catalanes muchos vascos que venían a trabajar a las minas entonces eso hizo un universo particular que nos hizo de repente tener como un nacionalismo de nacionalismos sabes es el nacionalismo no excluyente el único nacionalismo no gente que que tenemos entonces eh claro era de repente nosotros somos esa primera generación que no tenemos un trabajo vinculado al carbón pero también somos la última que lo podemos contar porque lo vivimos en los años ochenta vivimos las manifestaciones las huelgas vimos empezamos a vivir en la adolece ciencia los cierres de los pozos que acabaron siendo traumáticos también

Voz 0545 21:44 por ejemplo cuentas pequeñas historias como la mujer que recibía una llamada por la noche ya sabía ya ya sabía que persona decía

Voz 0313 21:52 Marisa se llamaba si es que el eh

Voz 20 21:55 eh mira eso yo una historia muy particular es el primer relato que que abre el libro que se llama teléfonos y además mira os va a hacer gracia porque si relató lo escribí Madrid yo estudié Madrid Periodismo sí sí estaba estudiando me acuerdo perfectamente del Banco de de la biblioteca en la que estaba estudiando y estaba leyendo un artículo de Manuel Rivas que salía en El País Semanal que había hecho Manolo Rivas precisamente en estas cuencas asturianas había venido a hacer el cierre de las primeras minas decía empezaba el artículo diciendo en casa de los mineros no debería no debería haber teléfono y a mí me me me hizo gracia porque yo nunca me había planteado nunca me he planteado eso y efectivamente yo mi padre no trabaja no trabajo en la mina pero yo tengo tíos que trabajaron la Mile Mis abuelos y efectivamente que te sonará el teléfono a ciertas horas cuando sobretodo a la persona que que tienes en casa estaba en la mina

Voz 0313 22:46 me dejas lo es ese relato para que los oyentes se hagan una idea más precisa fíjate teléfonos se titula Marisa no tenía que levantar el auricular para saber lo que iban a decir al otro lado del hilo telefónico eran las cuatro menos diez de la madrugada Jaime estaba en el pozo pero lo levantó Marisa hoy en mira que soy Serafín bien Betao buscar ahora mi mujer donetes sólo haya que mira Marisa oye dime algo Marisa colgó el teléfono sin decir nada arropó a Jacobo que dormía en la cuna y comenzó a llorar al poco sonó el timbre eran las vecinas ellas tampoco dijeron nada que maravilla de verdad Aitana que que carácter conformado esta forma de vida

Voz 0545 23:27 en la gira que tú crees que les hacía de una manera particular

Voz 20 23:30 yo creo que sí porque al final cuando convives todos dos días con con una dureza de del trabajo tan fuerte pues te hace tener unas ganas de vivir muy grandes entonces eh es verdad que si piensas lo primero que puedes pensar cuando piénsese en las cuencas es en el de accidentes o en enfermedades relacionadas con la mina sí o en las ha de ese trabajo pero es Navidad yo creo que precisamente por eso somos en Asturias Nos gusta decir fue ligeros sabes que son como fiesteros entonces Nos gusta mucho vivir o Nos gusta en aquella época les gustaba mucho vivir y entonces creo que forja un carácter eh el hecho de saber que todos los días te tienes que meter en cuatrocientos metros bajo tierra en unas condiciones que no son las mejores porque yo bajé muchas veces a la mina de visita sube veinte minutos ya me parecía que me me ganaba ya la jubilación de los mineros sólo por esos veinte minutos entonces yo creo que sí que forja un carácter y después hay una cosa que a mí me ha me gusta mucho lo que pasa que también descubrí cuando salí fuera que es el humor negro no sé si es derivado del carbón precisar pero es el humor negro que que cuando sabes que me pasaba a mí cuando salía fuera me daba la impresión la gente le parecía que yo era brusca pero en realidad era graciosa

Voz 0465 24:43 que sean activos si es verdad que al final

Voz 20 24:46 sí sí que forja yo creo que sí que forjó un carácter sobretodo a también lo mencionaba Elvira eh esa ese sentimiento de colectividad al final una de las lecciones que Alfonso yo en este libro que queremos saldar en una mínima parte esa deuda de todo lo que las cuencas Nos ofrecida vamos nosotros porque además eran tierras era una tierra con mucha gente con había treinta mil mineros ahora no hay ni mil había treinta mil menos había mucha mucha movimiento cultural mucha vida Había clubs de cine de lectura de de hecho Langreo Se le nombró la milla cultural de Europa en los años setenta

Voz 0465 25:19 no te entonces claro había mucha había mucho movimiento

Voz 0545 25:22 Ali había oído había vida había mucha vida clave

Voz 20 25:24 claro entonces esa eso es lo que nosotros también queríamos de saldar esa pequeña deuda de lo que ellos nos ofrecieron porque nosotros sabemos todo lo que se hacía y todo lo que por lo que se mucho por la cultura

Voz 0545 25:36 ya me imagino una comida contundente tu madre tiene una casa de comidas gases así de fieras un restaurante no sé si una casa de comidas si no

Voz 20 25:44 miras contundentes sí sí para viajar a la mina

Voz 0545 25:47 para bajar a la mina por ejemplo que llevaba en la tartera un minero

Voz 20 25:50 mira normalmente se llevaba se solía llevar bocadillos hay un hay un detalle que que a lo mejor vira es interesante no se pueden bajar bocadillos envueltos en papel Albal por ejemplo hay que baja porque el papel Albal puede crear chispas obstruyen la mina sabéis que bueno lo más peligroso de la mina es el grisú que es un gas que que no huele a ir además no hay manera os a lo largo el grisú lo llama la muerte silenciosa el del canario no el del canario justa muy bien el apunte se ponía canarios cuando el canario se les mandaba a los mineros salían pero después pues ya dejaron de usar canarios

Voz 0545 26:23 se usaban aparatos entonces la historias tú

Voz 20 26:25 el el grisú la primera bocanada de aire te te te duerme y la segunda te mata entonces el el grisú es hay hay que tener en cuenta el el papel Albal eh no se puede bajar a la mina porque crea puede porque puede generar chispas y el grisú en contacto con con el oxígeno o con algún tipo de fuego pues explota entonces se bajaban bocadillos pero imaginamos usamos bocadillos contundente

Voz 0545 26:47 sí había algunas canciones típicas de la mina me imagino si miramos

Voz 20 26:52 antes escuchábamos a Marisa Vallehermoso con esa canción tan sí

Voz 0545 26:54 pero pero tú te tienes que saber alguna yo estoy

Voz 20 26:57 seguro que me cantarla me dicen la verdad y bueno vamos a ver yo parto de la base de que estoy un poco nerviosa porque no todos los días alguien habla una persona como yo habla con Carles Francino Ipar de la base que puede ser que empiece mal vale os prometo que después mejoró vale

Voz 0313 27:13 cómo es la canción a ver la canción dice

Voz 20 27:16 por un lado la niño o me muero

Voz 29 27:19 yo que ella del mayor Pi algo

Voz 20 27:22 es el más va a ser un del grupo tu del rima

Voz 30 27:30 mi vecina de Carbó

Voz 20 27:33 Carbonero carbono

Voz 31 27:35 era tarde a cargo me dicen

Voz 20 27:40 en la nota a cambio eh

Voz 0313 27:47 es una cosa Aitana no no no me lo estoy inventando Elvira no me dejará mentir y Roberto tampoco está aquí el director artístico del Teatro Real de Madrid vamos a hablar de Turandot no no no acaba de asomarse al estudio al oir que cantaba Ali está buscando nuevas verdad acaba de asumir con esto que acaba de asomarse al control ahí fuera para ver arrancar mal nada ha sido momento periodismo como tiene alto y prestigioso

Voz 0545 28:15 me imagino que las presentaciones del libra llena Asturias tendrán un alto nivel entonces halal

Voz 20 28:21 sí la verdad es que sí porque además mira de momento no hicimos ninguna fuera de de lo que es Asturias no tenemos una Madrid El día ocho de febrero también vamos a presentar en La Coruña el veinticinco de enero pero por el momento estamos aquí claro es muy gracioso porque yo de las presentaciones podrían salir perfectamente otro libro salen te van contando historias o OT o te recuerdan o te dicen ahí esa historia me recordó me recuerda a la a la historia de mi padre de mi abuelo hay historias el libro está formado por treinta y siete relatos de los cuales diez son relatos reales que están basados en hechos que ocurrieron de verdad como el accidente de Nicolás a que fue en agosto del noventa y cinco que murieron catorce mineros o algún bueno alguna fosa común que existen las cuentas las cuencas

Voz 0313 28:58 has dicho has dicho accidente Nicolás a verdad mira escucha habrá años el pueblo que está al pie de la carretera que sube al pozo Nicolás Sosa es el primero que se entera de lo que pase en la mina Él que ve subir y bajar a hombres como hormigas a cualquier hora desde hace décadas es el que se estremece cuando suenan las sirenas a la boca de un valle que es bosque y montaña pero que suena igual que una gran máquina como un mecano suena jaulas que suben y bajan a cualquier hora desde hace décadas a ruedas de vagonetas que chocando entre sí espantan si estás cerca a camiones a vozarrón es que gritan alguna faltó

Voz 7 29:33 ni

Voz 32 29:36 eh con Sky retumba

Voz 0465 29:40 el vocabulario fantástico también lo de la falta usada verdad si tenemos una al final del libro hay una hay un glosario de términos que a mi me gusta llamarla bisutería porque la Alhambra histeria yo digo para que veas la luz porque soy así

Voz 20 29:52 poco de le digo que soy peliculero pero tengo una

Voz 0465 29:55 mira que dice que soy sensible a la narrativa cargamentos blasfemia que eso está muy bien que cada momento es la FECAC esta vez

Voz 20 30:00 en esta Ventana Nos gustan que sí claro porque porque tiene

Voz 0465 30:02 cualquier el habla era así como muy ruda o porque sí bueno sí cuando yo digo brusco significa rudo oí sí sí sí hay tenemos una tendencia en las cuencas a a soltar caga

Voz 0313 30:14 cuentos e además eh vamos sin tener ningún

Voz 0465 30:19 reparó en que sean del altísimo de la madre del Altísimo esa eso sí se habla se habla además tenemos esa fama en incluso dentro de Asturias de ser gente que hablamos mal

Voz 0545 30:29 ya hablábamos antes de la información local de de que tenemos que volver para entender el mundo tenemos que volver a la información local qué papel tienen ahora por ejemplo en un informativo asturiano qué papel tiene la información de las cuencas

Voz 20 30:42 bueno las la información de las cuencas eh yo estuve muchos años era la que la responsable de la corresponsalía de cuentas entonces es muy gracioso porque es muy completo haces de todo economía de repente te viene algún ministro a a no sea contacta alguna excusa de que van a cerrar minas o porque no haces mucha política porque además en en las cuencas para que os hagáis una idea tenemos once Concejos de los cuales cinco seis gobierna Izquierda Unida que es como el reducto de Astérix aquí eh eh y otros y los otros los gobierna el PSOE es gente muy de izquierdas haces mucha política haces mucha economía haces cultura ir deportes incluso entonces tiene un peso importante porque además en las cuencas hay mucha o Le gusta mucho a la gente leer los periódicos informarse entonces sí sí yo creo que sí que tiene un peso importante pero Bono que voy a decir yo que fui muchos años las responsable

Voz 0313 31:33 corresponsal de cuencas puede Ana Castaño ha sido un placer de verdad a ver si nos vemos cara a cara cuando vengáis a Madrid a presentar el libro sí

Voz 20 31:41 venga cuando queráis yo de verdad que es un placer para mí muchísimas gracias al vira a ti también a todos los que estáis ahí la Roberto a todos y Nadal cerrar la ventana que os centran demasiado

Voz 0313 31:49 a los niños los brillos de humo con historias como ésta

Voz 1657 31:55 a Fernando le gustaba trabajar en la mina casi tanto como le gustaba al Sporting con la selección española de fútbol aunque sobretodo le gustaba al Barça le gustaban las motos y la Fórmula uno la conciencia política y la lucha minera le gustaban las fiestas de Praga el grupo Tequila gustaba su novia restañar los voladores en la descarga de Cangas a buen seguro que su peña al esprín resonar a como ninguna el próximo día del Carmen aunque sólo sea para acallar el silencio del dolor porque Fernando era un guaje y anoche murió

Voz 7 32:28 Elvira Lindo placer como siempre

Voz 0545 32:30 pues un placer bueno dice que que traerá la semana que viene me voy a pensar

Voz 0313 32:34 va a ser difícil superarlo

Voz 7 32:50 un motero aparca en la puerta hallaron

la Ventana con Carles Francino

Voz 1153 37:58 Sevilla celebra el Año Murillo con una serie de actividades culturales que giran entorno a la figura del mítico pintor que nació hace ahora cuatrocientos años del seis de diciembre al tres de marzo de dos mil diecinueve Se podrá disfrutar en Sevilla de más de seiscientas obras enmarcadas en la exposición Aplicación Murillo materialismo Sanitas populismo que muestran cómo los temas apuntados en la obra de Murillo tienen

Voz 7 38:19 Agencia en el arte contemporáneo

Voz 1153 38:21 las obras se podrán contemplar en cinco espacios de la ciudad el Espacio Santa Clara la sala de exposiciones Athina ya el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla el Hospital de la Caridad ir al hospital de los venerables de Sevilla además se celebrarán actividades en otros espacios como el patio y la sala working de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla o el centro factoría cultura descubre los modos de hacer de Murillo en obras de artistas contemporáneos como Paula Rego Darsi la do Amaral Ángeles Santos Julio Romero de Torres más información en Murillo y Sevilla a punto o RG

Voz 23 39:00 desde el otoño hasta el verano la primavera Juan Angel Vela del Campo

Voz 7 39:17 la nota con la los

Voz 48 39:30 su quinta bombo

Voz 0465 39:56 Juan Ángel Vela del Campo buenas tardes amigo

Voz 0313 39:57 buenas tardes cómo estás hombre estupendamente listo como cantaba como cantaba la periodista asturiana como como habéis entrado todos al controlo que sabes qué es lo que pasa vamos de búsqueda de Islamabad de la música de repente una canción romperá directamente a la voz la voz humana muy hermosa vamos a hacer una cosa en la Ventana de los clásicos de entrada ponernos más clásicos que nunca porque no es un dogma que nadie duerma Before yo creo que les suena incluso a quienes jamás se han acercado a la ópera no pero vamos aproximarnos desde otra vía que es la vía argumental en esta época de hegemonía de las series de televisión a ver qué les parece esta historia una princesa china extremadamente cruel muy caprichosa exige a sus pretendientes responder a tres acertijos una cierta desde capita que no está mal este es el punto de arranque pero es que luego aparece un príncipe que quiere vencer esa crueldad con el amor que además el reencuentro con su padre aparece también una una esclava bondadoso al que acaba dando su vida por la causa proclamo hay tortura amenazas soldados incluso fantasma desde el Cono esto Juego de Tronos no no pero podría serlo esta historia es una ópera se llama Turandot

Voz 49 41:07 sí

Voz 50 41:20 eh

Voz 51 41:24 a mí sí

Voz 0313 41:41 que se puede ver a uno en el Teatro Real de Madrid hasta el próximo treinta de diciembre y a su director artístico Joan Matabosch Iván buenas tardes bona tarda buenas tardes le quiero preguntar de entrada entrada lo más importante Éstas son bueno obra para iniciarse en la Opera

Voz 5 41:55 ahí sería una recomendable absolutamente ideal la ópera sin duda es una ópera sobre el popular yo no soy de los que cree que necesariamente una ópera muy popular es la adecuada para iniciarse en la ópera me parece que en este caso es que es popular y además es que es una obra fantástica y además en este caso está muy bien hecha con lo montaje te fascinante

Voz 0313 42:15 sí son agradece que si lo hace los ha quedado corto nada Bob Wilson no se queda o no no ha escatimado en nada a mí fíjate hay dos elementos que además a los oyentes les resultará muy muy familiares no han podido verlo aún uno la inspiración en el en las sombras chinescas en el en el en el teatro oriental hindú yo veo en en el montaje cine de Kurosawa yo en ese en ese rojo intenso de la princesa en ese despliegue de de soldados ya armaduras de Cortázar yo veo cine de Kurosawa también hay es muy posible yo creo que que

Voz 5 42:45 bueno que está bien visto el lenguaje evidentemente ese lenguaje característico de de Bob Wilson desde hace tantos años lo que pasa que es una obra ideal a la estética de Bob Wilson porque es una pieza que se acerca intenta hacer con esa pieza una sintonía con el mundo del simbolismo que era la vanguardia de su época y eso es lo que hace que realmente sea una obra que es el que funciona realmente muy bien con la estética de Boris

Voz 0313 43:07 anoche los aplausos eran muy caluroso se fin doy fe porque estaba sea la noche los aplausos eran realmente entusiastas

Voz 5 43:14 sí yo creo que esto está pasando en todas las funciones incluso diría que de los dos de los dos Casto bueno además

Voz 1155 43:20 de Turandot esa estructura de cuento ese cuento con enigmas con algo a resolver que hace muy bien porque luego además hay una cuestión que a veces no la contemplamos en primer lugar pero que sí es muy importante aparte las voces y detener el himno de la ópera Norma lo conocemos todos pero la riqueza que tiene la orquestación de esta obra es verdaderamente apabullante en el terreno

Voz 5 43:45 digo Wilson te saca los pies

Voz 1155 43:47 Bages en ese primer plano para que estén dialogando con ese acompañamiento orquestal detrás es que realmente te te fascina te mete por completo lo que la Historia y la ópera eso es un lenguaje propio jefe tiene que enganchar de alguna manera esta vez y con la música lo que es la estructura teatral

Voz 53 44:25 tú

Voz 0313 44:34 bueno y Juan Ángel Vela del Campo se lo saben todo al dedillo pero a me gustaría contar a los a los oyentes de La Ventana algún detalle de esta de esta ópera de su autor porque tiene a los dos pero tiene entera de Historia Puccini al que no lo sepa un fumador compulsivo fumaba común Carretero murió en mil novecientos veinticuatro con Bruselas a causa de unas complicaciones durante estaba tratando de un cáncer de garganta bueno murió allí dejó inconclusa Turandot dejó inconclusa y hubo que terminar la sea tiene una

Voz 55 45:04 esto en sí mismo una a la tiene porque la dejó la dejen concluso como dices a última hora

Voz 5 45:11 era una OPA en la que además la había abrazado en código

Voz 1155 45:13 estético muy diferente de sus obras anteriores

Voz 5 45:16 porque Puccini es muy conocido un poco de este realismo sentimental que estuvo cultivando durante casi

Voz 0313 45:22 las hubo su su su su época astur

Voz 5 45:24 no em etcétera son obras que no tiene mucho que ver con el código llamaba el verismo queda un intentó de en fin de de reproducir a escala operística el Canarias cambian poco porque él a la que en el momento en el que él compone Turandot realmente la estética del realismo y más aún el realismo sentimental es una estética también te trasnochadas una exterior aquellas que ya está muy muy en el pasado Puccini quiere acercarse a los que dan las vanguardias de su época pues quedan pues el simbolismo del del surrealismo del modernismo entonces él intenta hacer una obra ante un código estético muy diferente de su anterior ir el resultado con lo comentaba Juan Ángel pues es una obra que está basada en una leyenda oriental no está basada en una historia oral no está basado en una leyenda oriental en la que los personajes realmente están como de clamando sus monólogos casi directamente hacia el público la hay muy poca interacción entre ellos realmente no hay nunca la la ficción de que hay un dúo en el que dos personajes hablando como si fuese a través de algo realista no no lo hay en tu dos y luego además están por ejemplo el tío de más Cadaqués pero otra otra y otra énfasis en esta en este código anti realista de la obra de los el tío de máscaras pimpón es evidentemente una herencia directa de el los los personajes de comida del arte veneciano apetecía no de lo gótico de Miguel equinos eso es un poco lo que hay detrás de esos tres personajes y luego también como comentaba Juan Ángel hay una orquestación es que no tienen realmente una cuestación mucho más evolucionada de lo que Puccini fue en sus obras anteriores las acusación de Turandot es impresionantes orquestación que tiene muchísimo que ver también en este caso con las vanguardias de su época quien con el mundo de Stravinski tiene que ver con lo hemos de Prokofiev hay unas sonoridades realmente muy muy diferentes de lo que es el Pirineo anterior que además en este caso Nicola Luis Ortí en el dato real se ha encargado de justamente subrayar este aspecto en su lectura de la obra

Voz 0313 47:12 la radio igual hay alguna dificultad suplementaria para para entender todo lo que está diciendo Joan Matabosch pero es verdad que está describiendo un espectáculo que marcado porra por la magnificencia ese ese ese despliegue de de de recursos de decenas de personas sobre el escenario de un coro aquí más o menos se aprecia mira

Voz 56 47:29 eh

Voz 0465 47:32 esto en el momento se Turandot rosó del montaje del fondo por descontado momentos épicos

Voz 5 48:01 quizás donde el codo también muy característica en dando Puccini Turandot la utilización hace del codo en sus óperas que es absolutamente episódica el codo no justamente ningún papel crucial en la estructura dramática de las hordas nunca lo juegan en algunos casos duramente es puramente ornamental y en otros casos es más son unos fundamental también a pesar de que puede ser muy difícil de Paul os puedo Manon Lescaut no juegan ningún papel dramático pero eso es realmente muy difícil para decantar un codo tú antes completamente un cambio radical en co en tu Doubt el codo es protagonista protagonista de la obra es una obra en la que la más la más el pueblo de alguna hasta allí a la manera de un codo de tragedia griega es es el epicentro es centro de la obra

Voz 7 48:53 y luego ampliando pequeño detalle a los que decía Joan que ya hablado

Voz 1155 48:58 sabéis quién orquestación que estaba ahí también son dos décadas antes Saviola extremado un opera simbolista peleas Emelec Sande de la que está hasta cierto punto pues también se mira no en un enfoque diferente a ese especie neorrealismo o verismo que tenemos en la en las corrientes que codo que Sylvie había asumido como como suyas no

Voz 0313 49:19 pero déjame déjame contra una cosa más que son los oyentes lo dejamos

Voz 57 49:23 no no no no Puccini en en en Turandot incluyó una parte de de su vida o de sus remordimientos aquí ocurren acosa a principios de siglo en mil novecientos nueve Doria Manfredi era una

Voz 0313 49:36 la chica una sirvienta que tenía veintitrés añitos trabajaba como empleada en su casa se suicidó qué había ocurrido que la esposa de del compositor Elvira aseguraba haberlo sorprendido pillado los dos en la cama ahí la acusó de ser una una prostituta entonces bueno la chica jovencita no resistió la presión y se quitó la vida y cuando lo hicieron autopsia reveló que que la Virgen entonces bueno o hay un follón tuvo que pagar Puccini dinero para comprar el silencio de esa familia de tal bueno esos un poco dice el eh que el personaje de de Liu está un poco inspirado en él

Voz 5 50:13 toda esta historia sobre todo lo que está inspirado es el hecho de que se decidiera decidiera Puccini muy al final que el el el personaje de suicidarse al inicio el personaje de Liu uno o no no moría el personaje de Elio pero fue todo este episodio David que Puccini lo vivió como un auténtico drama interior de Dior y que oralmente estuvo altamente martirizado poder por el poder contra la desgracia de de de este personaje próximo que se suicidó pues estuvo intentando y de hecho de hecho sí

Voz 0313 50:39 si se ven lo comentaba el otro día

Voz 5 50:41 no sé si se ven un poco las las comentarios que hace Timur después de la del del suicidio de personas de Liu realmente parece que sea una especie de petición de disculpas al mundo de Puccini por lo que ha sucedido con toda Manfredi hoy