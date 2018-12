La Ventana (13/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:06 continúa esta ahora en Bruselas la cumbre en la que se vuelve a hablar del Brexit y que se va a prolongar hasta mañana los equipos negociadores reconocen la dificultad de hacer concesiones ante las dudas se quién controla el otro lado osea el británico corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:20 buenas tardes exactamente el debate sobre el Brexit no ha comenzado aún en la sala pero fuera de ella los expertos explican que no pueden cambiar nada porque no hay garantías de que vaya aceptarse por esto consideran tan importante lo que pueda decirles Mail y especialmente semi presenta un calendario hoy un programa con fechas claras para el voto en pues bien estén una agenda que también desconocen a nivel europeo donde fuera de micro ya abiertamente los diplomáticos tienen enormes dudas para clarificar quien manda en privado aceptan además que los

Voz 0159 00:53 ciento diecisiete votos contra

Voz 0419 00:56 la primera ministra británica en su propio partido son para el pacto un problema de calado

Voz 2 01:02 qué otras riquezas contamos hasta ahora Ester Bazán el líder de Ciudadanos y elevó se han enzarzado en las redes sociales después de que Alves Rivera haya dicho esto

Voz 1855 01:09 en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular hay nadie más en esa mesa en Isla a ver si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni nada empaña los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo a su partido

Voz 2 01:25 está claro son populistas a partir de ahí que ha pasado Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 01:30 hola buenas tardes Esther pues que el líder de Vox ha utilizado las redes sociales para responder a Rivera le acusa de despreciar a los cuatrocientos mil andaluces que votaron a su partido y de querer ser una vez más la muleta naranja del PSOE dice Santiago Abascal que si Ciudadanos lo que pretendes conseguir el visto bueno socialista para continuar el socialismo con otras siglas no levantar las alfombras

Voz 3 01:48 que no cuenten con nosotros en su cuenta oficial

Voz 0019 01:51 twitter Vox asegura que el partido de Rivera será el único culpable de frustrar la alternativa verdadera la corrupción socialista y al comunismo chavista en Andalucía

Voz 2 02:00 satisfacción en el Ayuntamiento de Madrid después de que la justicia europea haya anulado los límites demasiado elevados que fijó Bruselas para las emisiones diésel el Tribunal General de la Unión un tribunal de primera instancia ha dado hoy la razón a los ayuntamientos de París Bruselas y Madrid que recurrieron la normativa del Ejecutivo comunitario Rita Maestre es la portavoz creemos que es positivo

Voz 1821 02:18 en un plazo de doce meses en los que va a seguir vigente esta normativa de la Comisión Europea pero creemos que marca un muy buen rumbo por la forma los ayuntamientos tenemos capacidad administrativa y política para intervenir en la regulación de nuestras ciudades y segundo por el fondo porque efectivamente creemos que era pernicioso la reducción de esos niveles y que iba a la contra de una dinámica general que precisamente se marca desde la Unión Europea que es la de ir reduciendo paulatinamente las los límites de las emisiones posibles en nuestras ciudades y en Europa no

íbamos con los deportes con fútbol en directo a Toni López buenas tardes y buenas en marzo a la última nada de grupos de Europa y los españoles dependen de sí mismo para pasar como primeros de grupo el único clasificados el Betis que juega a las nueve en Luxemburgo contra el ahora mismo minuto siete del Sevilla uno Krasnodar cero acá marcar Benger del Villarreal cero Spartak cero Además en el sorteo de Copa del Rey Real Madrid Leganés Levante Barça Girona de Madrid Athletic Club Sevilla Sporting Valencia Betis Real Sociedad Villarreal Espanyol y Getafe y sorteo de octavos en la jornada doce de la Euroliga de baloncesto a las ocho el Baskonia visita al mar al Maccabi ya las nueve clásico en el Bicing Center entre Real Madrid Barça Lassa

Voz 15 06:32 el postureo ser de la

Voz 16 06:44 la Ventana con Carles Francino Pollini todo pelis en el no no no oyen lazo venir nada fácil en los meses no

Voz 18 07:11 mismo

Voz 1 07:14 acá

Voz 0313 07:17 vamos a hablarles de la de la Navidad en los próximos minutos está ahí a la vuelta de la esquina algo muy concreto de la de la Navidad que son los excesos en la comida por mucho que intentemos ajustarnos a las cantidades que necesitamos de verdad qué tal siempre determinados cocinando más mucho más de lo necesario no y el resultado menudo pues es el despertó

Voz 0019 07:35 dicho de de alimentos miren un dato o dos datos

Voz 0313 07:37 Europa genera el catorce por ciento del desperdicio mundial de alimentos y España España es el séptimo país europeo que más comida desperdicia cerca de ocho millones de toneladas que es una auténtica barbaridad bueno pues la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc ya hace tiempo que se concienciado con este problema trata de en fin

Voz 19 07:57 el eh evitar que el que el que el

Voz 0313 08:00 la tragedia sea tan grande con una campaña que lleva por título una Navidad sin desperdicios hemos invitado a su responsable asomarse a la ventana David Esteller buenas tardes hola

Voz 20 08:09 hola buenas tardes David cómo va eso

Voz 0313 08:11 a ver a ver por dónde por dónde empezamos que que que es lo mejor que es lo fundamental para intentar evitar al menos en parte el desperdicio de alimentos en estas fechas que que es muy cuantioso

Voz 21 08:22 bueno en estas fechas en cualquier época del año pasa hay que tener verdad estaba acordado momentito es verdad que que tradicionalmente somos somos de celebraciones en las celebraciones somos de celebrarlo comiendo su somos un país que celebra comiendo muchos casos pues lo primero como comentabas a prevenir a atender las raciones saber aquí hay que comensales vamos a tener en Kansas y son de de mucho comer menos comer no te conocemos la familia ya sabemos quién es más Dragon Hill quiénes de menos vida y entonces pues un poco de ajustarnos a qué es lo que nos va a hacer falta para preparar los menús y que en exceso

Voz 0313 08:57 ahora en las fiestas es es más interesante o más positivo hacer la compra casi a diario o hueso que no recomiendan para aprovecharlo de los precios que no suban mucho hay que hacer acopio y luego haber cómo lo distribuidos

Voz 21 09:11 bueno esto es esto es un poquito cada cual decide lo que lo que quiere o lo que le interesa si si lo quieres es un producto fresco pésimo del día pues e ir a última hora pero igual me encuentras lo que buscas si misivas con tiempo y congelan pues igual tienes tiempo de de encontrar lo que necesitas con más calma con más tiempo de tenerlo ahí almacenado James togado

Voz 20 09:36 David tapiz diseñado un un un cara

Voz 0313 09:39 Dario con ideas para evitar el derroche de alimentos que va día por día desde el veintiséis al XXXI cuéntanos cada día que deberíamos hacer haber

Voz 21 09:47 dicen bueno hemos diseñado un calendario de Adviento porque es

Voz 22 09:50 la manera más lúdica quizá de de

Voz 21 09:53 por lo que sea de hacer lo que pasa que no tiene nada no tiene por qué seguir este calendario esto es como cuando tenemos un calendario de esos de

Voz 22 09:59 de chocolatinas que abrimos el que nos parece que tiene la chocolatina más grande ahí hay niños que lo lo abre todo el primer día no se trata de esa aquí

Voz 21 10:07 correcto correcto Se trata de una manera lúdica explicar consciente de lo que se debería hacer es primero saber qué es lo que necesitamos lo habíamos escuchado momentito cocinar con cabeza luego si no sobra que siempre nos sobra porque siempre siempre preparamos demás pues darle una segunda vida a ese excedente que hemos tenido que lo podemos aprovechar pues para otros platos de moral para alegrar algunos no sólo apoyo bueno pues lo típico en Cataluña es lo que sea pues con el pollo de de de del día anterior no hay muchísimos platos tradicionales que no nos sobra suficiente para hacernos canolas pues igual sí que tenemos para alegrar una onza de unos macarrones para alegrarme ensalada es decir intentar que ese producto hemos comprado ese dinero que hemos invertido no vaya a parar a la basura desperdiciando ese producto

Voz 0313 10:55 ya llevamos dos ya de los alimentos tienen segunda vida mejor en el congelador que la basura que más

Voz 21 11:02 pues a ver si vamos a restaurantes de cotillón es una celebrarlo fuera si pues que no nos dé vergüenza decir oye lo que me ha sobrado me lo llevo

Voz 22 11:10 de hecho es algo que lo hemos pagado

Voz 21 11:13 la Corte darle una darle una oportunidad en hasta para acabar no sé el el producto

Voz 0313 11:19 hoy hace ya siete años que ante este problema y las cifras tan brutales que acabamos de comentar decidisteis trabajar en este proyecto cuáles han sido los resultados porque ya siete años David días un tiempo razonable y suficiente para ver cómo van las cosas

Voz 21 11:33 bueno pues con las empresas que están porque es un proyecto empresarial que ahora mismo estamos dando de una una una visión al público porque son son fechas muy de consumidores pero esto es un problema empresarial en las las más de cuatrocientos cincuenta empresas que están ahora mismo adheridas a la iniciativa pues podemos decir que en cuestionarios auto colaborativos que hemos hecho con ellos pues que han reducido un treinta por ciento en la cantidad de producto que que se despreciaba ID no mire este producto pues lo que iba para entidades beneficiarias tipo bancos de alimentos de Cruz Roja o parecido pues se ha incrementado en casi casi un trece por ciento lo cual consideramos que son cifras pues muy buenas muy válidas para un proyecto que lleva ya siete años

Voz 0313 12:16 bueno pues esta asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc dentro de la campaña ha dado este año un paso más ya convocado el primer concurso nacional entre las mejores escuelas de cocina para una Navidad sin desperdicio todas las recetas van a ser juzgadas por los tres chef del restaurante disfrutar de Barcelona uno de los restaurantes en los que tenemos en España con estrellas Michelin los cocineros encargados de hacerlo van a ser Mateu Casañas Duarte a Trump y Oriol Castro al que hemos invitado a momentito La Ventana Uriel buenas

Voz 23 12:46 tardes bona tarda hola bona tarda buenas tardes en todo el mundo no

Voz 24 12:50 hombre muy bien muy contenta se pero te pillamos liado seguramente no es un poco complicada ateo no

Voz 25 12:55 bueno no no cabemos una reunión Pérez Bergman Te doy aún y ha salido el restaurante llamamos arrancar pase decidan anoche de imagínate

Voz 0313 13:03 en qué va a consistir esta prueba a ver qué qué tipo de plato o platos habrá que elaborar

Voz 25 13:08 bueno en principio tendrán que ser pensar en los desperdicios que puede tener un plato en estas navidades hay elaborar creatividad creativamente como pueden aprovechar estos desperdicios no que la idea es importante es muy bonita porque se podrá aprovechar todo el mundo no se al final cuando estamos en casa comemos siempre sobran cosas y al ingenio para crear otros platos no están los pasan en los restaurantes también cuando estamos cocinando tenemos desperdicios no porque se pueden aprovechar para hacer platos muy buenos diferentes no pero esto es una filosofía que toda la vida se ha hecho en las casas no ir pensando puedas podemos hacer una escudella una cuando ya no este caldo que sobra poquito de caldo de carne podemos hacer un arroz o podemos hacer unas croquetas no a finales estas de imaginaciones que todos podemos hacer en casa no

Voz 0313 13:53 pero todos los todos los ingredientes tendrán que sería digamos aprovechados o no o los que concursan podrán también poner cosas de primera mano digamos

Voz 23 14:00 bueno podrían poner alguna cosa de primera mano pero la la la lo lo más importante

Voz 25 14:04 que sean aprovechar estas comidas que no sobran no de de estas fiestas no

Voz 0313 14:09 el restaurante como el vuestro disfrutar que es un restaurante en fin con gran afluencia con cinco estrellas Michelin con gente que tanto se que se desperdicia mucho poco les entiendo que aprovecha es cosas se pero habrá una parte que no podréis por lo que sea no

Voz 25 14:24 ya no se desperdicie porque las mermas que puedes tener dos aprovechas para también para que me lo personal no por ejemplo a todo lo podemos aprovechar si hacemos una un ejemplo ya tenemos un caldo de pichón hoy por ejemplo están ardiendo una salsa de pichón hacemos un repaso para mojar aquel caldo y podemos reprochar la carne el hacer una farsa no o podemos aprovechar y hacer un repaso para hacer un arroz para para para personal para al día siguiente no siempre podemos aprovechar todo no yo creo que no tenemos que tirar nada hoy en día con con el hambre en el mundo sin ser muy conscientes de de aprovechar todo no existan están participando

Voz 0313 15:00 por igual sabe David esto no lo sé

Voz 23 15:03 técnicamente lo no podía explicar mejor el cuarto

Voz 0313 15:06 las escuelas hay David

Voz 22 15:08 pues ahora tenemos casi casi una decena ya a esta mañana estábamos la jungla debe ser superado ya en estos momentos

Voz 0313 15:16 de recetas hasta cuándo pueden presentarse cuando se sabrá el ganador o ganadora

Voz 22 15:19 el ganador el ganado Saura el día diecinueve de enero íbamos a presentar sus platos en el punto de encuentro que hacemos contra el desperdicio alimentario que es el veintiséis de septiembre de este año que viene

Voz 0313 15:30 mio cuales David

Voz 22 15:32 unos premios dar visibilidad al cocinero con subrayaba

Voz 21 15:35 la idea de darle pues eso da para que esté para el lo que ha inventado que ha creado

Voz 22 15:41 las obras que era un libro de receta

Voz 0313 15:43 después

Voz 22 15:45 bueno veremos si hay muchas son bueno es el jurado Nos mira si son aprovechables y a partir de ahí veremos si podemos hacer algo más

Voz 0313 15:52 tú esperas alguna alguna sorpresa grande o pequeña mediana de esta de este de este concurso que te que que alguien te sorprenda con algo

Voz 23 16:01 yo creo que sí yo creo que cada vez nos podemos sorprender yo a veces me solvente a mí mismo interés porqué

Voz 25 16:08 qué hace unas semanas estaba estaba yendo para casa no iré yo éramos cuatro comer no de poco a poco lleva llegando casi siempre fuimos sumando gente no y al final fue unos catorce a comer no

Voz 0313 16:20 ante cuatro catorce

Voz 25 16:22 pues yo Esther una paella no hacer un arroz más con en en Pallero con pues no yo creo que esto te abre la mente de cómo podemos ser de ingeniosos no ya con los aprovechamientos son los desperdicios que veces Nos queda poquito lo podemos aprovechar y hacer algo genial imagen Bono o o cuando usamos un pollo lo poco pollo que en el sobre no con aquel jugué pues podemos hacer un arroz de pollo al día siguiente pero estoy es bonito para que la gente pues a veces pierda el miedo no descoordinada

Voz 0313 16:52 en unas fiestas como estas Uriel tú dónde vas a hacer las comidas tradicionales en el restaurante en casa

Voz 25 16:57 yo gracias a Dios este año poder hacerlo en casa no la gente de disfrutar de compartir creemos que tienen que ir a casa es cerramos por fiestas para que puedan también están en familia porque no es un momento muy importante poder estar con los más queridos no por Navidad San Esteban no o fin de año no intentamos cerrar es un sacrificio para una empresa muy muy grande no cerrar por estas fechas porque todo el mundo quiere ir al restaurante de veces pero creemos que es importante que estén en sus casas para poder compartir

Voz 0313 17:24 cuál va a ser tu menú en tu casa cuál va a ser haber cuéntanos

Voz 25 17:27 todo esto me en va a mi madre siempre hace escudella Hey canalones y algún pollo relleno o hacer

Voz 22 17:35 porque esto es sagrado no me deja no ha mirado a mí no me lo bueno ya habrá de ahí habrá obra seguro así que reutilizar si es que se sí

Voz 25 17:47 pero pero está prohibido las pone túnel sopa tú no entre por favor déjeme acerado no me deja no se veía

Voz 22 17:54 no sé si al final trabajamos todos

Voz 25 17:57 yo soy la mama siempre quiere cuidar eso es lo bonito de las familias

Voz 0313 18:00 tu vocación de cocinero te viene de familia Unión o no

Voz 25 18:03 pues mi abuela y mi madre cocinaba muy bien Ivonne después fue una profesora de de cuando hacía primero que me dijo tú sabes lo que quieres hacer el año que viene había suspendido dos asignaturas hay yendo para casa empecé a reflexionar deja puedo mejor me puedo dedicar a otra cosa no hay se me despertó pues que mi madre cocinaba muy bien y a partir de aquí empecé a reflexionar y desde la cocina no al final es una pasión que la tienes dentro te sale y cada vez es la quieres más no puede vivir sin la bocina no

Voz 0313 18:30 David Esteller cocina también o no

Voz 22 18:33 bueno yo hago mis pinitos comparar no me puedo comparar con mis compañeros

Voz 24 18:38 pero pinitos por ejemplo un caso concreto pinitos con que ya Verba

Voz 22 18:43 bueno pues mi madre es de toda la vida ha sido cuestionada Híjar especialista en quitarle la carcasa pues sí descartó carné como si fueran Chaco incapaces siempre hemos hecho pollo relleno en estas épocas una tradición con compras de piñones bueno es un plato que siempre lo hacemos se casi casi

Voz 21 19:03 los monos de Navidad vienen vienen obligados

Voz 22 19:06 para otros daños mis padres lo durante otro año con dos en mi casa pero bueno vamos vamos alternando pero sí pero los pocos son los mismos uno de pollo relleno puede escucharlo muy bien

Voz 0313 19:17 David Esteller responsable de la campaña una Navidad sin desperdicios y Oriol Castro uno de los cocineros y propietarios de restaurante disfrutar de Barcelona muchísimas gracias a los dos ya que estamos feliz Navidad abonada

Voz 1 19:29 gracias a vosotros

Voz 26 19:40 qué tanto

Voz 0159 23:06 en el número once de la calle como sabemos un edificio vestido con pancartas con mensajes de protesta como pro indie visos nos quita los pisos Lavapiés para su gente no nos vamos o nos vamos a orgullosa once se queda en el tiempo que llevo yo aquí he visto llegar a algún vecino preparado con pancartas enrollada con un casco azul con el que quieren simbolizar el derecho a la vivienda me han dicho que van a organizar una cena en la calle y que después se van a quedar a pasar la noche aquí dicen también que los que no puedan podrán venir hacia las cinco de la madrugada para unir su voz a la protesta así Javier es cómo van a luchar por parar este desahucio en esta noche de incertidumbres

Voz 0867 23:45 en la lucha de Pepi que no es sólo la lucha de Pepis su causa se ha convertido en emblema pero cada día muchas familias viven con esa pesadilla la de que llamen a la puerta de su casa para echarles una reivindicación de los barrios también para que sigan siendo barrios de los vecinos sino el parque temático

Voz 30 24:03 de un fondo de inversión tiempo muertos pero estaban observando hip mal educado e incorrecto unes Sami bando vuelven las capillas los gesto serio y el puño en alto aquí no bailamos sus fallos los crucifijos seamos así es como lo hacemos pesado en las de programa

Voz 0867 24:18 en septiembre del año dos mil once una persona a la que tenemos especial cariño en La Ventana de Madrid hecho yen sumó su voz en directo cantando contra los recortes en Educación que planteaba en aquel entonces el Gobierno de Esperanza Aguirre y su consejera estrella entonces de Educación Lucía Figar mal

Voz 30 24:34 Nos debemos serlo tráfico vamos con ideas de cambio nos quieren convencer de que está controlado eran años de

Voz 0867 24:40 mucha presión política seguro que se acuerdan de las camisetas verdes de las protestas en defensa de la educación de directores de centros que fueron apartados de profesores señalados todo en mitad de un plan dirigido básicamente a favorecer los intereses de la privado de la enseñanza concertada bajo la excusa de la libertad de los padres para elegir su

Voz 1 25:00 la huelga es absurda irracional y política

Voz 9 25:05 el lo que les digo esto es un ensayo general de lo que van a hacer la oposición en los sindicatos cuando ganemos las elecciones qué le vamos a hacer alzas son nuestras espaldas

Voz 30 25:13 allí el alcalde de Valladolid y los políticos no saben Lingua no el tardes hemos compartido en este programa con nuestro invitado José Luis Pazos qué tal cómo estás

Voz 3 25:22 buenas tardes ha sido presidente de

Voz 0867 25:25 la FAPA Giner de los Ríos también de Ceapa Lucho en la calle en los despachos y ahora se ha retirado de la primera línea ha tenido que eso sí un poquito de tiempo en estos meses de hipotético descanso no para para escribir un libro que tenemos aquí delante titulado No nos que hallarán que es un libro que recopila la historia de esta lucha la historia de esta de en la educación pública en Madrid durante cuarenta años un libro que ha escrito junto a Isabel Blanco y a José Antonio López no Belloso

Voz 3 25:54 escrito la introducción desde luego han participado en los textos porque son parte de la memoria de esta organización el libro se centra obviamente en los últimos tres lustros lo que pasa es que arrancamos con los antecedentes de la organización en un momento en el que se funda para que cualquier lector que no conozca la FAPA sepa exactamente qué es cuando empezó por qué con qué objetivos y bueno evidentemente libros se a parte que yo he vivido no porque la viviera yo sino porque es la que puedo contar no puedo contar aquello que no voy personalidad

Voz 0867 26:27 que no sonara te voy a preguntar algunas de esas etapas son fases históricas de la FAPA pero escuchábamos antes a Esperanza Aguirre esta etapa de la Marea Verde la etapa final de Esperanza Aguirre en la amenaza constante sobre la enseñanza pública que fuera peor que viviste al frente de la FAPAE sentirnos de tanta presión que os dieron ganas de tirar la toalla un libro en el libro habléis de de una lucha dura y cruel

Voz 3 26:52 bueno el libro ve la luz en el año dos mil dieciocho porque cumple se cumplen diez años del ataque que Esperanza Aguirre hizo precisamente contra la FAPA Giner de los Ríos que es el fondo del libro lo que contamos es el el ataque descarnado e injusto que la del Gobierno de Esperanza Aguirre ella una parte del Partido Popular porque yo sí quiero dejar claro que entendemos las organizaciones entendemos que no todos los los partidos son completamente homogéneos y todas las personas actúan igual pero sí una parte que ahora parece volver de el del equipo Aguirre Eden modelo Aguirre en él dos mil ocho atacó sin cuartel a la organización por qué lo hizo precisamente porque llevaba cobrando las dos mil tres se encontraba ante sus políticas siempre una organización no la única por supuesto pero una organización de padres y madres que estaba más que que fuera de sindicatos que decía que por ahí no que íbamos por mal camino claro dijo bueno pues tengo que acabar con ellos porque sino esta gente me va a dar muchos quebraderos de cabeza como evidentemente le dimos cuando llegó el dos mil once pensaba que ya había acabado con nosotros en el libro se cuenta que hizo durante esos tres años se encontró con que no niña pensaba que iba a poner los padres las madres enfrente de los docentes y se encontró con esta marea verde que constituimos que fue precisamente la unidad de acción de docentes y familias que desbarató buena parte de sus planes aunque no le guste ella perdió la batalla se lo dijimos en su día en un acto además que que aparece reflejado en el libro se lo dijimos no sabíamos el tiempo que le quedaba así seis meses un año y medio pero que ya se marcharía y las familias seguiríamos peleando por la educación pública

Voz 0867 28:31 pues se marchó porque en dos mil once dos mil doce No en septiembre de dos mil doce

Voz 3 28:37 por las razones que no merece la pena hora comentar ella sabrá ya dijo una serie de cosas pero lo que está claro es que su política estaba muy tocada Hay había entrado en una espiral el Gobierno que a mucha gente parece que siga olvidado vinculada con muchos procesos judiciales algunos muy sonados que siguen recorrido con personas que tuvieron que marcharse como por ejemplo Lucía Figar que también guardó la relación guarda relación al menos con algún proceso judicial que está en marcha o parado o no ya veremos eso es lo de menos pero la cuestión es que la política educativa de Madrid del Gobierno de Aguirre fue muy contestada y aunque ella diga una huelga política hombre nosotros hacíamos política educativa lo conocíamos era política partidista ayer nevera ya le hubiera gustado a ella que la FAPA hubiera hecho política de la ideología que ya propugnaba porque entonces no hubiera dado todo lo hubiéramos querido como hizo con otros pero nosotros hacemos bueno una a huelgas apoya vamos huelgas de los docentes salíamos a la calle de forma conjuntamente luchando precisamente claro contra una política absolutamente desafortunada nefasta como el tiempo ha demostrado contra la escuela pública no ella dice que no pero entonces solamente por las instrucciones que aprobó en dos mil once perdimos cinco mil trescientos docentes eso que al fueron unos tres mil seiscientos en Primaria en Infantil y Primaria en mil setecientos en Secundaria Formación Profesional se puede traducir en cifras en el libro decimos son eso es perder ciento cincuenta y nueve mil horas semanales de enseñanza dedicados a la enseñanza

Voz 0867 30:13 fueron tiempos complicados y luego volveremos a hablar de Lucía Figar pero repasando la historia de de la FAPA que nacen en el setenta y siete relata el episodio que que ha aparecido con uno de los más emocionantes del libro no al mismo tiempo también muy muy curioso es el mar pero en el que se están redactando los estatutos de la FAPA y hay una persona que es el abogado que trabajaba en esos estatutos precisamente que salva su vida por los pelos en la matan de de Atocha qué pasó exactamente

Voz 3 30:40 bueno pues que ser veinticuatro de enero en una cafetería Julio Rodríguez que es la persona que estaba el abogado que estaba ayudando a los compañeros y compañeras de la Federación entonces a poner en marcha precisamente otro apartado documental los estatutos pues estaba con ellos y hay quién convivió con él yo he tenido el placer de conocerle y uno nuestros últimos actos estando en la organización bueno pues la persona una persona convivió con él decía que él pensaba que se cruzó con los que hicieron cometer un atentado cuando él volvió hacia los despachos no después de haber estado con nuestros compañeros y compañeras es posible que si hubiera estado en esa cafetería pues hubiera tenido un un desarrolló su vida distinto no bueno esa es una buena prueba de que la organización estuvo desde el primer momento ligada a la historia de este país como pedazo otra manera no ha tenido tiene y tendrá siempre una gran importancia de hecho hoy el presidente actual Camilo compañero Camilo está en una hasta de una reunión de la el Consejo Escolar de Madrid y ahora hasta una reunión a la Plataforma Regional por la Escuela Pública decir al pie del cañón porque esta organización nunca se ha parado yo lo decía hace año y medio por eso tenido también tiempo de escribir el libro un libro que además Él ha sido uno de los que me han animado a que lo hiciera porque decía hay que contarlo esto no puede quedar en el olvido y es verdad no podemos contribuir a que la sociedad olvide todo lo que ha pasado porque entonces bueno pues luego tenemos determinados sucesos aparecen determinadas corrientes fuerzas políticas etcétera que vine como si fueran nuevas como si ellos no hubieran roto un plato en la vida sus ideas no hubieran sido demoledoras para la sociedad y la sociedad no compra porque no recuerda qué es lo que pasó cuando ellos aplicaron esa forma de actuar no

Voz 0867 32:26 esa forma de actuar que no fue casual quiero decir es cierto que Esperanza Aguirre es el máximo exponente de lo que luego se intentó hacer de cosas que luego se hicieron pero el proyecto el proyecto por el que se favoreció sobre todo a la enseñanza concertada en el que cambia realmente el modelo educativo parte ya de Gallardón uno de los gobiernos del propio Alberto Ruiz-Gallardón

Voz 3 32:48 si el pone en marcha por ejemplo aunque no aunque luego no nadie lo recuerde pone en marcha por ejemplo Checan infantil una cosa que que nace con el Ignacio también la cesión de los terrenos no tampoco es de Aguirre esto es verdad

Voz 0867 33:01 no que había un un consejero que tenía un mapa en el despacho no con círculos rojos donde el cava las escenas que se hizo novia centros concertados que además coincidían con gobiernos con ayuntamientos en los que gobernaba Izquierda Unida o el PSOE

Voz 3 33:15 sí claro y él decía estas son son territorios en los que no podemos hacer que entre la concertada y esto esto tiene que cambiar no resultaba curioso yo tengo que reconocer que al principio que en yo no venía de los movimientos sociales ni tenía deben tener un pasado de lucha con muchas personas en seguida sacan a relucir para mi foto un descubrimiento ver como al frente de la educación madrileña tenemos a personas que consideraban a los demás enemigos a batir yo en que ese ese lenguaje que siempre me ha producido unas una sensación muy difícil de de de describir lo veía con una facilidad pasmosa ahí de hecho Bono no uno descubro nada no me falta nada más que escuchar ayer por ejemplo lo que pasaba en la comparecencia del presidente del Gobierno respecto al tema del Brexit además así Cataluña y más el tema de la por ellos parece que que está como muy muy encima de la mesa con cualquier cosa no o estás conmigo o estás contra mí a mí ese tema nunca me ha gustado no a la Federación nunca le ha gustado esto de hecho la organización tiene la credibilidad que tiene precisamente por eso porque le ha dado la razón a quién la tenía la quitado que no la tenía siete de la tarde y treinta y cuatro puntos La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 37 37:24 el municipio matriz impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros sacarle partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informa TN cero doce en la web Comunidad punto madrid foto-voltaica Madrid punto com

Voz 0867 37:41 como me atrevo a siete de la tarde treinta y siete minutos estamos con José Luis Pazos hablando de los cayeran en libro que recoge la historia de la FAPA Giner de los Ríos sino me resisto a preguntarle

Voz 0827 37:50 por por el presente no contábamos ayer mismo

Voz 0867 37:52 el Gobierno va a dejarlo todo listo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que en un futuro a saber quién puede impulsar los conciertos con la privada en el Bachillerato no es que haya fecha pero digamos que se está diseñando ya el sistema o el esquema que va a permitir hacerlo próximamente hubo algún punto de inflexión entre Cifuentes Garrido y los gobiernos anteriores hubo un cambio real hubo era una pose

Voz 3 38:11 bueno sobre lo que pase con lo que hoy con lo que acabas de comentar en el en el presente la posición obviamente le toca plantear la Federación estoy seguro de que podremos hablar y hablaremos con ellos me habláis con ellos habitualmente ellos la fijarán a mí me suena a lo de siempre me suena lo que combatimos en su día con los cheques de formación profesional y con muchas de las cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa yo sí noté y la Federación así lo entendió un cambio cuando entró Rafael Van diría que Cifuentes en el Gobierno hubo un cambio de formas no de políticas pero sí de formas las formas en democracia son muy importantes no es una cuestión menor por pero ahora parece ser no voy a aventurar me porque ella no me corresponde a mí evaluarlo pero parece ser que volvemos al modelo ya las formas ya las políticas más nocivas que Aguirre planteo porque yo creo que las personas que están al frente forman parte de ese grupo no en fin supongo que muchas de las cosas que ahora se vayan a desarrollar quién se lea el libro podrá entender porqué hemos llegado hasta aquí y por qué se siguen planteando las políticas que se plantean no si quieren leerlo pues encantados de la vida de que lo lean al menos de que no se olvide todo lo que pasó Easy decir que tendremos un acto por supuesto organizado conjuntamente con la Federación como lo puso otra manera el diecinueve de enero

Voz 0827 39:35 hay que es la fecha en la que se cumplen diez años del la prima

Voz 3 39:38 era emisión de un programa de radio que tenemos nosotros al FAPA el a nuestra organización todavía hablo como si estuviera dentro aunque ya hago tiempo que esto fuera el diecinueve de enero allí el que haya leído el libro que venga

Voz 0867 39:49 hablar con los que hallarán José Luis Pazos gracias gracias a vosotros estar aproximando hasta la opinión

Voz 39 40:05 vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quién gobierna con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde está

Voz 0827 42:52 serias bueno hemos conocido a gente muy interesante esta tarde en La Ventana hemos conocido por ejemplo un científico español que ha creado un dispositivo un sensor que facilita el diagnóstico precoz del cáncer porque es capaz de detectar los indicadores antes de que el tumor ya pueda haberse

Voz 42 43:07 en un mil béticos y es profesor de investigación del CSIC

Voz 0827 43:15 trabaja en el Instituto de micro electrónicas de aquí de Madrid hasta a él lo que han descubierto le parece una noticia muy excitantes

Voz 43 43:22 es es que suena muy excitante es hemos llegado juntos que hemos desarrollado en los dispositivos que son muy pequeños y nano escala que son capaces de detectar proteínas a concentraciones que son aproximadamente entre diez mil veces y millón de sin techo por eso las que se pueden detectar por análisis clínicos actualmente

Voz 0827 43:46 esto nos permitiría anticipar muchísimo el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer en sus primeros pasos antes de que dé la cara años después

Voz 43 43:54 el tumor puede estar en nuestro puerto diez quince años y mostrar un síntoma realmente bueno empezamos a tener síntomas el tumores ya sin mi tamaño que puede ser un centímetro y las probabilidades de metástasis que es lo que realmente Mata son muy altas nuestro sueño nuestro objetivo es que pudimos detectar el tumor pues ni al principio póster estudia el primer año que se creen al tumor que sean fácilmente curables

Voz 0827 44:22 y en el mismo país en el que se investigan cosas así hay ciudadanos que duermen en la calle de ahí voluntarios que cada cierto tiempo salen para saber cuántos son quiénes son qué es lo que les pasa en su vida Sonia Ballesteros ha estado esta noche con alguno de ellos eran ciertas

Voz 1913 44:40 setecientos voluntarios que se repartieron ciento veintiséis equipos de cuatro a seis personas con un coordinador un trabajador social con experiencia iba al frente de un grupo recorrieron los veintiún distritos de la capital para hacer ya decía no sólo el recuento sino un estudio sociológico

Voz 0313 44:58 el que participa en tres profesores de tres

Voz 1913 45:00 ciudades distintas Se trata de conocer una realidad difícil de imaginar para conocer hoy

Voz 0827 45:05 hablar con ellos que es otro de los objetivos de este acercamiento a hablar con una persona como Antonio que hablaba de que su situación no la conocen casi ni sus hijos calado

Voz 1855 45:15 dos semanas puedo poner algo que sepan un poquito donde estoy me entiendes y que no me vean con la mora pues suelo porque de ello también tiene aunque hay algunas mentirijillas detrás de la manga como digo es no pero bueno hay cuentos a seguir porque son cuarenta y siete

Voz 0827 45:34 es una realidad muy dura maquillada de mentirijillas una de las coordinadoras es Il de Sánchez Morales es profesora de Sociología de la UNED nos hablaba de cuál es el perfil de esta gente que tiene que vivir en la calle

Voz 8 45:46 el hay RCI The no de de personas sin hogar labrar que esta me enteré que no es mayor al zarandeo cuarenta y cuatro años la media luego pues hay una tipología muy variada no de personas mayores que muchas fueran desapareciendo de la red mujeres no es que haya una feminización de ese fenómeno

Voz 45 46:05 muchos más varones pero desde luego hay más mujeres

Voz 8 46:08 no me lo también relativamente reciente no es también la incorporación de gentes muy muy joven no está hablando de chavales y chavalas de dieciocho a veintiuno años no empecé por su proceder pero por el azar de la vida Doceño nace no puede forma parte de esa realidad no

Voz 0827 46:23 es una situación además nos decía la profesora que no sale de la noche a la mañana que a veces tarda años en el agravarse por eso la prevención aquí como en la enfermedad también es muy importante

Voz 8 46:35 prevención es fundamental para evitar que una mujer como de comentando no puedan reanudar los eso que son procesos multidimensional esquí multi y maligno único factor que interviene en estos procesos y sin duda son procesos nadie desde la noche a la mañana sábado Paco durmiendo en la plaza Mayor de Madrid o acabarán albergue para personas que son procesos y hay que apoyarles y desde luego con una atención profesionalizada hay procesos de vuelta tras

Voz 44 47:03 ah

Voz 0827 47:06 reacciones tremendas aquí en la puerta de casa hay situaciones tremendas fuera también hoy hemos hablado de una felicitación navideña muy especial una fotografía captada de noche un campamento de refugiados entre la frontera de Macedonia de Serbia donde una refugiada abraza a su hija a su hijo pequeño bueno abrigados tan sólo por una manta por una tienda de campaña es la imagen que ha escogido la Agencia Efe para felicitar la Navidad como eslogan Todos tienen derecho a ser felices oye hablábamos con su presidente Fernando marea

Voz 45 47:37 pretendíamos agitar un poco dar visibilidad

Voz 1 47:41 lo ahora

Voz 45 47:44 fuera actual y que agitaron poco a las personas en las piedras y que sirviera para tenerlo presente en estas fiestas aun a riesgo usados de agua filias ustedes lo que puede pensarse dos pero yo yo creo que es importante utilizar cualquier instrumento más una agencia que tiene capital público y estoy yo creo que estamos obligados hacer cosas cosas como ésta

Voz 0827 48:07 desde luego es una imagen que agita que no deja indiferente a nadie por lo demás ayer cerrábamos La Ventana precipitadamente porque había fútbol sin saber si Theresa May iba a seguir durmiendo en su residencia presidencial como primera ministra si ella sigue