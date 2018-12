La Ventana (14/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1454 00:06 el presidente del Gobierno ha comparecido al término de la cumbre de Bruselas sobre el Brexit el euro con un acuerdo por cierto para la reforma de la eurozona en su exposición Pedro Sánchez ha hablado de ambos asuntos pero en el turno de preguntas sobre todo se ha hablado de Cataluña de la posible reunión con el presidente Torra aprovechando la Reunión en Barcelona del consejo de ministros del próximo viernes ha reiterado el presidente su petición de tiempo sosiego diálogo sentido común sentido de Estado moderación y altura de miras corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:34 hola muy buenas tardes exactamente si como respuesta a una pregunta sobre el famoso ibuprofeno que invocó el ministro de Exteriores Josep Borrell Pedro Sánchez ha hablado también de You Cuén Torra al que le exige oler recuerda al menos que en política no pueden romperse las

Voz 3 00:48 Pontes pesquero les guste porque además lo he dicho en otras ocasiones y me parece que es importante volver a repetir mi reiterarlo en política lo que no se puede hacer es perder las formas creyendo Bronzetti con la sociedad catalana que iba a ver un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que terminara el año

Voz 0738 01:05 volvemos que la cumbre declaraciones de Pedro Sánchez que además a la oposición le dije

Voz 3 01:10 lo único que tuve la oposiciones que tenga el mismo sitio estado criterio cuando estaba en la oposición

Voz 1454 01:14 Apolo en nuestro caso España todo esto porque está convencido que las soluciones como tú has dicho para necesitar tiempo pero con calma van a llegar y son posibles nuevo fallo en los sistemas de Facebook ha reconocido un problema que podría haber afectado a las fotos no publicadas y a casi siete millones de personas María Manjavacas

Voz 1452 01:32 el incidente según ha reconocido la propia empresa puede haberse producido con unas mil quinientas aplicaciones y el acceso a estas fotos sin la autorización necesaria esa producido durante doce días de septiembre del trece al veinticinco el problema ya está resuelto pero lo cierto es que no es el primero es el último de una serie de fallos en la privacidad de los datos del usuario de Facebook incluyendo el escándalo de Cambridge analítica y una violación de datos de casi treinta millones de cuentas en octubre en Estados Unidos la repercusión en la Bolsa ha sido inmediata hayan caído más de un uno coma tres por ciento las acciones de Facebook

Voz 1454 02:04 la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación sobre el comisario Salamanca considerado socio de Villarejo la Sala ha estimado hoy el recurso de la Fiscalía Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:13 el archivo que ordenó el juez Diego de Egea no se ajustaba a derecho ordenó el cierre de su causa por falta de pruebas sin haberlas practicado por ello la Sala presidida por Alfonso Guevara revoca su decisión da la razón a la Fiscalía vuelve a imputar al comisario Salamanca Manuel García Castellón el juez que se hará cargo del caso desde el uno de enero por renuncia de Diego de Egea tendrá que seguir investigando a Salamanca a su mujer e hijo

Voz 2 02:38 la organización criminal cohecho blanqueo

Voz 1552 02:41 a ir delito contra los ciudadanos extranjeros supuestamente junto a Villarejo facilitaba la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Barajas a cambio de regalos y mordida

Voz 1454 02:51 el deporte Toni López otros partidos nuevos C

Voz 4 02:53 el Leganés en Primera Málaga Cádiz en segunda Buducnost canaria en la Euroliga de baloncesto cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid los máximos

Voz 1454 03:05 con sables de metro niegan responsabilidades políticas por la gestión del amianto en la red durante la comisión de investigación en la Asamblea el vicepresidente Pedro Rollán ha reconocido que en mayo de dos mil diecisiete cuando era consejero de Transportes nadie le informó de que había un trabajador enfermo por este materia

Voz 5 03:18 durante mi periodo durante mi etapa como presidente de Metro de Madrid a mí no se medio traslado en ningún momento en el consejo de administración ni en ningún otro tipo de Reunión conversación mantenida con respecto a la situación de la que estamos hablando en nuestros momentos mientras sus

Voz 6 03:35 desde es que consejero de Transportes en ningún momento reciben ninguna notificación de que hay presencia el amianto en M hacías

Voz 1454 03:46 los sindicatos se han manifestado a las puertas de la Asamblea por la gestión del amianto hoy también por la situación laboral de la plantilla a Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 7 03:53 yo creo que está quedando claramente demostrado que aunque se conocía por parte de la dirección de Metro desde el año dos mil tres que ya existía amianto el metro de Madrid pues hasta finales del dos mil diecisiete El no se ha tomado ninguna medida al respecto

Voz 1454 04:09 durante esta semana el sindicato de maquinistas ha secundado paros en las líneas seis y diez la semana que viene de lunes a viernes se repetirán pero esta vez en las líneas uno dos tres y cinco de cinco de la tarde a diez de la noche y el Supremo válida el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló por no disponer de un informe de impacto de género pero el alto tribunal recuerda que esa exigencia no estaba contemplada en la normativa de la Comunidad en el momento de su aprobación Alberto Pozas

Voz 1552 04:34 el Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte aprobaron dos mil quince fue anulado tras el recurso de un empresario pero ahora dice el tribunal el Supremo que era completamente legal en un primer momento fue tumbado porque no tenía informe de impacto de género el Supremo recuerda que no era una exigencia contenida en la normativa madrileña en ese momento los jueces del Supremo dicen que en este caso concreto el informe no era exigible pero que en términos generales el principio de igualdad el trato dicen textualmente es inspirador de la nueva concepción del

Voz 8 04:59 eh

Voz 1552 05:02 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenas

Voz 1454 05:05 a punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:11 vicios informativos daños facilísimo porque ahora hasta el dieciséis de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un tres por dos en toda la marca Lego imagínate pagas si te llevas tres eso sí sólo hasta el día seis de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 9 05:39 Big Bang te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para que der tema llamando al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto es consulta condiciones en tu clínica vivant más cercana vivan odontología Medicina Estética

Voz 1203 06:00 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para PP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede

Voz 1552 06:17 por debido a distintos factores más información en BP

Voz 1203 06:19 más lejos punto com

Voz 10 06:21 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí

Voz 2 06:28 eso es lo que os secuela por el jardín la alarma salta tanto

Voz 11 06:30 este que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 12 06:34 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1203 06:47 Navidad embistió gafas graduadas para todos compra unas gafas graduadas y te llevas tres si si compras un ay te llevas tres partío para quien tú quieras consulta condiciones

Voz 13 06:58 en el Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad

Voz 1804 07:02 del trece al treinta y uno de diciembre por compras superiores a veinte euros en Hipercor y en el supermercado el corteinglés tienes un veinticinco por ciento de descuento en I Robot rumba ademas financiación hasta entonces tecnología para regalar en El Corte Inglés

Voz 2 07:21 afortunadamente usos

Voz 14 07:28 eh

Voz 15 07:31 vamos quinientos años haciendo el mejor tu Jijona la cuna del turrón

Voz 16 07:40 y Nick explica esta semana en Sucedió una noche dentro de unos días vuelve a las pantallas la niñera más famosos del cine infantil

Voz 2 07:50 Mary Poppins prácticamente perfecta todo

Voz 8 07:53 nosotros les contaremos todo sobre ese personaje recordaremos también a Joan Fontaine la protagonista de Rebecca en el quinto aniversario de su muerte

Voz 2 08:01 que me encontraba pero no podía porque el camino está gafada

Voz 8 08:08 sucedió una noche con un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER comenzamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo y también en los podcast de Cadena Ser punto com el TCM punto claro

Voz 1804 08:20 sí

Voz 17 08:29 desde Orihuela con Carredas

Voz 18 08:32 Francino

Voz 1552 08:33 son las cinco y ocho minutos de la tarde las cuatro y ocho en Canarias enseguida nos metemos en la Unidad de Vigilancia lingüística pero antes una reflexión o un recordatorio hay dos maneras de vivir la vida de vivir la Navidad con ilusión o sin ella Laura Piñero buenas tardes

Voz 2 08:49 hola qué tal cuánto tiempo hace que algunos no le dedican tiempo a elegir un buen regalo por los atascos las colas la incertidumbre de acertar si nos lo planteamos al revés la verdad que yo siempre era libros pero no al azar yo prefiero regalar viaje porque son regalos que que se van a durar siempre

Voz 19 09:06 conocemos desde hace veinte años me regaló un álbum de fotos con una imagen de cada año amistad nunca olvidaré

Voz 20 09:12 cómo se emocionó mi hermano cuando encontré después de mucho buscar una bola de Navidad de cristal con nieve dentro que era justo la misma que teníamos en casa cuando éramos niños hiciera una que se había roto

Voz 2 09:27 tal vez la emoción de la búsqueda o la cara de felicidad que conseguimos cuando acertamos supere esos inconvenientes la ilusión no se compra se regala

Voz 21 09:40 es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corteinglés

Voz 22 09:46 a nadie ni nada fácil complicado he tenemos que usted me habla muy mal llegados

Voz 2 09:57 son las nueve de la mañana invitando los como siempre

Voz 18 10:00 dormir dormir A vivir que son

Voz 23 10:02 dos días tengamos en cuenta las series sentencias que ha emitido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para aplicarlas en nuestra legislación que no disponemos moscas a cañonazos y que no disponemos moscas a cañonazos

Voz 24 10:14 los los manifestantes portaban campar Ramón campar K

Voz 23 10:19 estaban pancartas piensen que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela una abuela sobrevuela constantemente el patio dejó si la marquesina de la puerta Price entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales la congelación de los concejales y personal de confianza

Voz 25 10:42 Tales son aquí en Cantabria los puntos conflictivos los puntos puntos puntos conflictivos

Voz 24 10:47 hemos cometer errores reciban los errores

Voz 26 10:50 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación

Voz 23 10:56 las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 2 11:00 de de vigilancia

Voz 1804 11:06 la Unidad de Vigilancia lingüística informe número quinientos sesenta y nueve

Voz 0827 11:11 hoy desde Orihuela y comencemos con siempre Francino qué les pedimos a los políticos que hagan examen de conciencia a que reconozcan los errores esto no es concretamente reconocer un error pero buen es decir oye cambio de opinión sobre algunas cosas le pasó era Pablo Iglesias por el Congreso de los Diputados lo que pasa es que para hablar sobre lo que pensaba de Venezuela entonces ya hora utilizó un verbo que algunos vigilantes nos han dicho a lo mejor no era el verbo correcto

Voz 2 11:37 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado

Voz 0827 11:40 yo no comparto alguna de las cosas que dije en el pasado y claro compartir con esta acepción extender las mismas ideas que otra persona salvo que Pablo Iglesias considera que él es él y otra persona saber lo normal es que hubiera dicho otra cosa no no mantengo las mismas ideas hoy cambiado de opinión sobre lo que pasa en Venezuela etc etc pero es verdad tienen razón nuestros vigilantes en que el verbo compartir no sería el más preciso otra consulta que nos dejó ayer el equipo de todo por la radio Toni Martínez

Voz 2 12:08 en un mensaje de elogio hoy que ha tenido una gran repercusión es el mensaje de Elogio de la líder de los conservadores europeos inicia si tiene cojones de acero que en inglés se dice así

Voz 27 12:20 el grupo Estatuto

Voz 2 12:23 buenos pero no ha escrito Still bonus en ese mensaje ese mensaje de apoyo ha sido escrito en inglés así

Voz 27 12:33 cojones

Voz 2 12:36 escribiendo la alusión a los genitales en español por qué por qué cojones el gran Isaías

Voz 0827 12:49 cuál sería la respuesta pues mira yo te diría porque le ha salido de ahí a la que ha escrito la respuesta a la respuestas sinceramente buen porque el español también se va extendiendo y a lo mejor hay gente que los tacos los dice mejor en otro idioma y en este caso en español pero no tengo otra respuesta más que esa pero la curiosidad desde luego es grande bueno se han producido dicen es también en Andalucía en estos días con la irrupción de Vox ya lo sabemos ir ave que vuela a la cazuela el equipo de todo por la radio también nos envió esta extraña con solución del secretario general del partido de Francia

Voz 2 13:22 José rara por cierto el secretario general que es Francisco Serrano se estrena en la UVI porque dice ahora vamos a enterarse España

Voz 28 13:29 nosotros somos los que hemos llegado aquí para decir primero que existimos y ahora vamos a enterarse el resto de España y ahora vamos a enterarse el resto de España no ya vosotros que lo sabéis

Voz 0827 13:43 la verdad es que la construcción Herrera de narices podríamos decir no de entre va enterarse el resto de España o vamos a hacer que se entere el resto de España pues quedó este Knicks de vamos a enterarse el resto de España bueno tras las elecciones en Andalucía también ha habido manifestaciones Nos hemos si a un poco con las manifestaciones antifascistas que se han producido en Andalucía por esta manera en las que los contamos y que escucho Carmen Espinosa

Voz 23 14:08 en varios lugares de Andalucía como Sevilla o Cádiz se han realizado diferente manifestaciones contra el antinazismo contra el antinazismo

Voz 0827 14:16 ese han realizado manifestaciones contra el anti fascismo que sería manifestaciones que convocase Vox al Gobierno en todo caso pero no fue el caso también no sorprendió en la campaña antes de las elecciones

Voz 29 14:28 es un verbo que utilizó Susana Díaz un nuevo verbo el verbo pintor recrear

Voz 2 14:35 vamos a la gratuidad también de tres a seis años

Voz 30 14:38 padre tienen que pagarlo libro que son más caro lo pintó regrese a lo pintó regrese a ir no pueden pasar a otro niño

Voz 0827 14:46 los Pinto requerirían no digo que no se diga así en Andalucía eh pero el verbo que está en el diccionario él mismo pinta Rajoy claro o pinta rajar que lo descubierto una también pinta rajar también pero Pin torre que te hagan yo no sé qué ha dicho ese de momento no está a lo mejor algún día llega el pasado treinta de noviembre que es que llevamos un par de semanas sin hacer la la Unidad de Vigilancia murió el ex presidente de EEUU George Bush el padre las biografías de los muertos siempre se agrandan es lo que tiene morirse y en el caso de Bush pues no iba a ser menos según contamos en la Cadena SER atención combatió en la Segunda Guerra Mundial pero cuando tenía sólo uno o dos años

Voz 2 15:27 por los datos que dimos esto lo escucharon Elisa Suárez Juan Carlos Orozco Luis Rodri

Voz 0827 15:31 sigue Fernando Martínez de él ha destacado su trama

Voz 2 15:34 jo para poner fin a la Guerra Fría Daniel Lara

Voz 1552 15:36 nacido el doce de julio de mil novecientos cuarenta y dos nacido el doce de julio de mil novecientos cuarenta y dos George HW Bush combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los personajes clave durante la segunda mitad del siglo XX me temo que va a ser que no

Voz 0827 15:47 sí esos son los datos más que otros y nació el doce de julio del cuarenta y dos yp peleó en la Segunda Guerra Mundial tuvo que hacerlo con menos de tres años el pobre chiquillo no bueno senos y bailaron los números por qué no nació en el cuarenta y dos sino que el XXI

Voz 29 16:01 cero cuatro fue el típico baile de cifras

Voz 0827 16:04 así peleó muy joven a la Segunda Guerra Mundial con dieciocho años fue el piloto más joven de de la armada bueno no es infrecuente que tropezamos en la radio con los números hay tu por ejemplo les suele pasar Le pasó también en el último desafío multiplica

Voz 25 16:18 dame once por doce

Voz 0827 16:21 hoy empezamos mal

Voz 25 16:23 antaño y no ciento treinta y uno del

Voz 0827 16:26 se por doce ciento XXXI bueno corrigieron los oyentes en directo pero también Teresa Colomer Josep-Lluis cadena Llanos habían enviado un correo a la Unidad de Vigilancia cuando se produjo esta corrección

Voz 25 16:39 Aznar este deparó vendido tiene otro motivo para impugnar estaba colapsada que has dicho que once por doce ciento treinta y uno son ciento treinta y dos niños en los coches haciendo calculo mineral

Voz 2 16:58 números no explicados por dos nunca acabaré

Voz 0827 17:01 a las nueve niños de España aprender estas cosas e Iker once por doce son ciento treinta y dos y no ciento XXXI aunque lo diga La Ventana pero bueno no solamente no bailan las cifras a veces también las letras

Voz 31 17:15 a bailar

Voz 0827 17:17 dos bailando por ejemplo convertimos a los bolcheviques vuelque bytes que se vive en lo que es esto también lo escucho Teresa Colomer

Voz 32 17:25 de qué se independizó allí por mil novecientos dieciocho dos tres opciones del Reino sueco que lo tienen pegados de la Rusia vuelque Beach de la Rusia bolchevique se detenía quiero

Voz 0827 17:43 Paul que Bill de Vilches bueno Wall que evite esa multa dedique lo que Gran Bretaña esa Gran Bretaña más o menos esto es lo escuchó Mario Suárez

Voz 29 17:52 Muhammad Bujari ha publicado en su cuenta de Twitter que no está muerto todo un rumor Bujari pasó cinco meses en Gran Bretaña cinco meses en Gran Bretaña extraño en España el año pasado recibieron regresan corrigió a tiempo también

Voz 0827 18:04 sí pero es difícil en las dos arrestado juntas también le pasa algo semejante a José Luis Álvaro A

Voz 2 18:09 Ábalos Ábalos

Voz 0827 18:12 José Luis Ábalos ya llegada a ser pues secretario general de su partido como el Govern de Cataluña

Voz 33 18:18 ya está en otras cosas

Voz 0827 18:21 eh menos PDL estrés por decirlo del estrés por decirlo es gobernar también es que un poco vulgar no he sí sí sí también tenemos hay una saturación de ERC y de Essex pedestre eh eh el que anda a pie

Voz 29 18:36 o el que algo llano algo vulgar algo inculto

Voz 0827 18:40 es lo que nos dice el diccionario que sería Pedro eh pedestre perdón no pedestre como dice José Luis a vale tarde buena cambiamos si cambiamos la historia moderna lo hemos visto con los vuelque que vistes e también le damos una vueltecita veces a la mitología griega

Voz 13 18:56 eso no se puede aguantar y los ruidos momento dice que le cortan los cataplines a creo que a uranio creo que esa uranio

Voz 0827 19:04 no le cortan los cataplines a uranio eh que sería un dios radiactivo porque el que conocimos hasta ahora es Uranga también se corrigió en directo pero bueno como muestra de hoy el poeta aquí pues el poeta Benjamín Prado también entra en la Unidad de Vigilancia bueno el Atlético de Madrid jugó esta semana contra el Brujas yen aquella ciudad que es una ciudad desde luego maravillosa supongo que la conociera a muchos de ustedes pero suceden a veces cosas extrañas tal y como contamos en Carrusel deportivo como escucharon dos vigilantes David Andrés y Chris Escudero

Voz 34 19:46 nos presentamos es una de las ciudades más bonitas de Europa Brujas donde en cada rincón sirve ya de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad el festival de que está a punto de llegar

Voz 0827 19:59 se Viver de forma contundente el festival de la naviera oye debía hacer mucho calor eh sabemos que no quiso decir eso de compañeros porque el periodo estival efectivamente es el verano lo que no sabemos es qué quiso decir cuando dijo que brujas vivía eso el periodo estival bueno suponemos eso que a lo mejor tuvo acaloramiento también tenemos estas temperaturas un poco extrañas en el K2 que nos envía Alfonso Martínez

Voz 23 20:24 yo Pesic lo intentará con el K2 en invierno el montañero vasco intentará escalar el K2 de ocho mil seiscientos once metros en invierno con temperaturas inferiores a treinta grados con temperaturas inferiores a treinta grados

Voz 29 20:37 bueno pues tampoco estaba Delon corto no lleva dos

Voz 0827 20:40 la duras inferiores a treinta grados era el periodo estival del K2 suponemos no suponemos que lo que se quería decir era con temperaturas

Voz 1552 20:50 de treinta bajo cero grados bajo cero eh

Voz 0827 20:52 bueno junto este estío navideño tenemos también esta nueva forma de violencia recargada si recarga artísticamente podríamos decir no que es la famosa kale barroca escucho

Voz 1715 21:05 Julián Lozano el líder del PP está empeñado en convertir a Pedro Sánchez en cómplice de todo lo que pase en Cataluña cómplice de un golpe esto lo escuchamos en su día cómplice también decía hoy de la kale barrocas de la kale borroka como la llamado Pablo

Voz 0827 21:18 la kale barroca e es la que vino después de otras es la política por ejemplo bien Luis Alarcón te hace bueno si hace pero te hace también una pregunta que le lleva rondando hace unos días cuantas veces te conoces tú con la gente bueno lo dice por esto que te escucho en La Ventana en conversación con Dani Rovira

Voz 2 21:35 diría subir una década no

Voz 25 21:38 Carlos XXXVIII encantado

Voz 35 21:40 oye y hace unos años la P

Voz 1552 21:43 cada vez que nos que nos conocimos tu yo la primera vez que nos que nos conocimos tuyo

Voz 0827 21:47 en nombrarán Bilbao te acuerdas la plena

Voz 29 21:49 era eh que nosotros la primera y única eso es la no sé si ya es la primera vez que la primera luego es la segunda ya la segunda ya

Voz 0827 21:56 es otra cosa es la segunda vez que te encuentras por ejemplo etcétera no pero es la primera vez es la vez que te conoces normalmente salvo que estés despistado bueno

Voz 33 22:06 es así no sí sí sí

Voz 8 22:08 sí

Voz 22 22:15 por qué

Voz 29 22:18 es gente más maja pasa por la ventana paso también Pablo Alborán hace unos días cantó después no es debió pasarle una factura por qué alguien en la radio le llamó Pablo Alvarado

Voz 1060 22:33 Dida Altagracia de momento quiero poner la música de Gluck pero tengo también dos personas estupendas en una o Pablo Cervantes con el que echa otra música para componer una una especie de melodía hay también eh Pablo Alborán trasladarán

Voz 0827 22:48 que me gustaría mucho Pablo Alvarado y pico verá José Luis Garci suponemos que el albaranes sería tendría los huye cuánto valdría una canción de Pablo Alborán para José Luis Garci o cuánto galería como dijeron en el larguero y escucharon Roberto Delgado Paco Valladares no podían creer lo que estaban escuchando

Voz 2 23:07 haciendo una escala en Londres de cuatro horas y otras escala en Palma de Mallorca de cinco horas es decir vale cuanto es Sevilla Ballerini Valeria veinticinco horas de ida más treinta horas de vuelta duele en mil trescientos euros duele duele duele Valerie alertó

Voz 0827 23:21 es ni más ni menos eh bueno cuánto valdría que también es raro pero hoy es eso lo que hay que que decir qué le vamos a hacer bueno y ahora vamos a hablar de piratas de piratas y de poesía porque a veces nos equivocamos o con los piratas o con la poesía George Fournier y Mario Suárez nos envían este momento en el que Mara Torres modificó esa poesía que Nos aprendimos siendo niños por lo menos algunos hace mucho tiempo la canción del pirata de Espronceda

Voz 2 23:54 no nos hicieron aprender en el colegio ese poema de Espronceda con diez cañones va viento Adela no oferta

Voz 29 24:01 por otro lado Borbalán no sería van

Voz 0827 24:04 en todo caso no serían muchos cañones en el barco bueno también cambio Luis Suárez el famoso dicho su malestar entre Pinto Valdemoro la cosa acabas y esto no es lo envió Pepe Rubio

Voz 1397 24:17 pues que le decía insuficiente para andar por casa en cuanto sale de casa le cuesta ya mucho tiene que espabilar por poner un poquito de pasta ese traducir ese los si no nos iba a comprar uno dos ser de alto nivel sino pues seguiremos siempre hay entre Pinto y Baldomero

Voz 0827 24:40 es maravilloso maravilloso este es para enmarcar entre Pinto Baldomero una nueva forma de decirlo pero bueno estamos aquí hablando de poesía ahí estamos aquí en la Tierra de Miguel Hernández y es que ya hemos comprobado que todo el mundo se equivoca se equivoca el vigilante bueno se equivocó en su día hasta el propio Miguel Hernández

Voz 36 25:02 bueno

Voz 0827 25:13 idea vetan la garganta escribió Miguel Hernández y después decanto en todas las versiones de este poema y el verbo aventar pues como acertar sería bien también me abierta y no me aumentan la Gargano pero bueno Jessi se equivoca Miguel Hernández como nos vamos a equivocar nosotros que somos mortales Francino bueno siempre nos gusta volver aquí a esta tierra a Alicante a la Comunidad Valenciana es una tierra tranquila a pesar de que hay algunas zonas peligrosas e ya lo documentados en su día peligrosas de de de pone hubo de narices podría

Voz 0137 25:45 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más caras

Voz 2 25:49 tiradas por los rabo por lo rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 25:54 en el ámbito rural de la Comunidad cuidado dónde se compran ustedes la casa pero la policía aquí en Valencia es muy eficaz tiene prontos a los autores de los rabos

Voz 2 26:04 osea de tiene pronto a los sospechosos

Voz 25 26:07 de momento se han detenido a ocho sospechosos profesor

Voz 0827 26:12 no son las únicas rarezas que tiene esta tierra de la Comunidad Valenciana por ejemplo aquí en Alicante tienen el famoso impuesto de matrimonio mostró su

Voz 13 26:21 el secretario general de UGT Cándido Méndez ha reclamado hoy en Alicante una reconsideración del sistema tributario español ya tildado de error trágico que algunas comunidades como la valenciana al ya hayan anunciado que no van a recaudar el impuesto de matrícula

Voz 0827 26:32 el impuesto de matriz extra de sabemos que para algunos el matrimonio una carga pero no creíamos que aquí lo saben han puesto un impuesto encima por cazarlo espero bueno a pesar del impuesto que la gente se casa se casa en Alicante se casa en Orihuela tiene niños y después van al pediatra aunque les cueste no ir al pediatra sino pronunciarlo

Voz 38 26:53 Alicante acoge hasta el próximo sábado el sábado perdón la decimoctava edición del Congreso Nacional de pil pil Pediatría Extra hospitalaria por cierto que este congreso de pediatría de pediatría de las de PP lo diré de la Sociedad Española de pedí de Teddy Teddy Altria extrahospitalarias porque me acosté

Voz 0827 27:10 no espero que salgan sanos los niños porque no tendríais que llamar al pediatra luego lo tenéis claro Alicante es una provincia en donde pasan otras cosas se celebran previas comerciales muy importantes además ferias que apuestan por la modernidad que apuestan por la diversidad sexual como esta famosa feria de la más rico en hería

Voz 23 27:31 de la economía cita destacada hoy en IFA en la Institución Ferial

Voz 0137 27:34 cantina más de doscientas cincuenta firmas expositoras muestran las tendencias del calzado y la más rico pela más rico mar minería para la temporada primavera verano dos mil diecisiete en futura boda

Voz 0827 27:45 después a Operación Triunfo dices digo más rico hería o Morricone que las dos cosas eh bueno no tienen es verdad no aquí no habéis llegado todavía a los avances que tienen en la vecina Valencia allí tienen huso horario propio

Voz 25 28:00 cadena SER servicios informativos son las cuatro las tres en Valencia la presión Valencia

Voz 0827 28:08 no tenéis huso horario propio podíamos decir que menos mal porque con lo que a veces os cuesta concretar

Voz 13 28:14 en otros asuntos el conseller de Justicia y Bienestar Social Jorge Cabré ha asumido las críticas y quejas tramitadas desde la Sindicatura de Greuges más de cinco mil en toda más de diez mil más de cinco mil más de diez mil

Voz 25 28:24 disculpen más de mil en toda la Comunitat

Voz 0827 28:27 de pueblos exagerados dice que están en Andalucía pero bueno si se equivocan aquí oye piden disculpas ya está Francino

Voz 39 28:34 hacienda no lo era folla fallar no olvida joya Fayad

Voz 0827 28:39 oye son disculpas eh son gente comedida en general pero hay circunstancias que a veces son difíciles de controlar Francino

Voz 40 28:48 de rifi rafe que suele tener los partidos de fútbol han lo que llamamos juegos

Voz 39 28:51 eh perdón por la expresión

Voz 40 28:54 muy fuerte mi parte dos mil disculpas a los oyentes pero realmente fue una entrada bastante dura el jugador azulgrana

Voz 0827 29:01 debió ser dura estrellas tres dura todo el hombre tan tranquilo os os día también a veces saldar la hora os equivocada

Voz 41 29:09 a tres minutos para cumplir al tiempo reglamentario recuerdo que dijo el colegiado cinco más por lo tanto no marchamos al no veinticinco algo menos de cinco es decir a cuarenta cuarenta cincuenta Aldo de cinco es decir a conecte cuarenta cincuenta yo lo digo veinticinco de partido

Voz 29 29:26 te has enterado no no no

Voz 0827 29:28 esto me llegó y hace dos o tres años yo sigo todavía trabajando en el coste que acabamos de escuchar bueno Luis catorce de diciembre hace ya que se entregaron los Ondas Orihuela no sé si ustedes escucharon la gala pero Orihuela fue protagonista en Orihuela Miguel Hernández e Iñaki Gabilondo Josep Cuddy en un momento memorable de radio

Voz 26 29:52 para hacer una noticia de Al Qaeda en Orihuela su pueblo y el mío sea muerto como del rayo Ramón vuelva perra dominio yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa César cola compañero del alma tan temprano ha declarado por Miguel Hernández visiblemente triste y ha añadido alimentando lluvias caracolas IOR mi dolor si instrumento deshabitadas amapolas daré mi corazón por alimento

Voz 2 30:24 todo parece indicar que un manotazo Vela un hachazo invisible y homicida un empujón brutal

Voz 26 30:32 derribado y allí en el lugar del suceso se encuentra ahora mismo nuestra compañera Sonia Reyes lo hoy extensión más grande que diría yo lo miré Sven

Voz 0827 30:41 ahora esos que grandes Ortega se puede dar la elegía de Biel Hernández estos de informativo pues con el gran Ortega con los otros dos grandes Gabilondo ni claro que se pueda

Voz 25 30:53 de hacerlo

Voz 0827 30:56 bueno íbamos acabando ya sabemos que el Brexit está complicando en los últimos días ha salvado una moción de confianza pero tuvo que aplazar una votación en el Parlamento ante lo que se anunciaba como una clara derrota en fin el Brexit que es uno de esos neologismos que vamos acuñando que se va colando en nuestra manera de hablar en los que ha profundizado esta semana Ignacio Barrón

Voz 4 31:16 si hay algo que no gusta a los periodistas es ponerle nombre a los acontecimientos es casi un arte en plena era digital es importantísimo que la noticia se realice para eso no hay nada como un buen nombre

Voz 2 31:27 en nombre has pensado Paloma Urban Fashion palos

Voz 8 31:30 aún más Bang fashion Brexit es un anglicismo que nace de las palabras Exit salida Great Britain Gran Bretaña pero como no tenemos memoria hemos olvidado que este juego de palabras nació años antes en dos mil doce cuando en los economistas William Butler Ibrahim Gambari acuñaron la expresión Brexit referida la posibilidad salida de Grecia de la eurozona ahí han nacido otros como flexible en Francia con éxito en países va pero si hay un acontecimiento que ha pasado a la historia ha sido el Watergate el caso que llevó a Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos dejó su impronta en el lenguaje aunque Gates significa Berja a partir de entonces ha utilizado como sufijo cada vez que ha surgido un nuevo escándalo como anfitrión el que volvéis o Angle narra

Voz 2 32:19 la profunda también se ha quedado como la figura quedaron chivatazo en honor al denunciante que destapó la trama

Voz 8 32:28 el tradiciones también son el origen de nuevo sobrenombres la web Wikileaks saltó a la fama después de que Julian Assange publicasen documentos secretos de Estados Unidos con lo que se empezó añadir el sufijo Leaks a este tipo de chivatazos ya que en inglés significa filtraciones algo parecido ha ocurrido con la palabra

Voz 2 32:44 papers papeles en inglés con los casos

Voz 8 32:46 la evasión de impuestos como los Panama papers o parada expedido

Voz 2 32:52 es sería miedo caerme pues ir montando me mi propio Vent anexa y me marcho a disfrutar del fin de semana

Voz 0827 32:59 éxito anexo exigen que está muy bien bueno pues hasta aquí en la Unidad de Vigilancia yo iré en Orihuela lo hemos pasado de miedo recordamos la dirección de correo que es uno de V arroba Cadena Ser punto com voces que ya sepan es que me he equivocado así que cómo me he equivocado mucho pues no volverá a ocurrir au sí seguramente sí fue el fin de semana

Voz 2 33:27 la idea la de impacto en las redes sociales lo Ventana La Ventana

Voz 21 33:40 la de ser presenta el placer de escuchar

Voz 0277 33:45 el gato sonrió al ver a Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también

Voz 2 33:53 tenía un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el de Vic

Voz 0277 34:00 mínimo de que empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamiento

Voz 0827 34:10 riendo

Voz 0277 34:10 más y más vaya parece que eleva gusta no pensó Alicia continuo me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 25 34:23 con te

Voz 2 34:24 Stone Jaca el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 21 34:33 cada ser el placer de escuchar

Voz 43 34:37 no

Voz 44 34:39 en

Voz 0277 34:41 los viernes no My Lol Burque

Voz 2 34:44 entre todos estáis de España no entiendo tú primero con la Pepa Bueno Juan Carlos Francino noche informativo de la Barceló continuamente esté criticando a la derecha de este país tiento el Peñón

Voz 0277 35:03 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 8 35:06 ni la radio me ha me ha interesado siempre como

Voz 2 35:08 muy parecido a mi religión no comparara Jesucristo con Gabilondo a ver barba entona Tino se cae la cara de vergüenza

Voz 0277 35:17 oh

Voz 45 35:20 después de El Larguero signos también en

Voz 2 35:23 cadena SER punto com My Lol Nasser

Voz 1804 35:29 en mil seiscientos dieciocho lo Jesute y misionero español Pedro Páez Jaramillo se convierte en el primer europeo que llega las fuentes del Nilo Azul de Iwo Jima su aventura se Venture tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti is síguenos en Ser aventureros punto es tiene redes

Voz 25 35:57 Sofía ya

Voz 0827 36:06 de verdad

Voz 2 36:07 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu smartphone

Voz 1594 36:17 que quieras de la SER cuando tú quieras carga T nuestra aplicación

Voz 1203 36:23 cuenta con la SER pase lo que pase si en el Corte Inglés seguros fuera pues expertos en sucesos paranormales te recomendaría hemos proteger blogger así

Voz 46 36:38 el fuma toda tu casa con rumien un par de velan ni

Voz 1594 36:41 una presencia tras esta grieta

Voz 47 36:44 los suerte de somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 10 36:54 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar ahí

Voz 2 37:00 eso es secuela el jardín la alarma salta entre

Voz 11 37:03 este que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 12 37:07 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 48 37:20 hasta este domingo treinta por ciento de descuento en cupones las mejores marcas Lol luego Harry Potter Nancy Pay Blade Barbie y Fisher Price Nenuco muchas más sólo hasta este domingo treinta por ciento de descuento estarás más información entiendo

Voz 0827 37:40 en Carrefour interfirió hindús tienes un treinta por ciento de descuento en toda la ropa calzado pijamas y Ruco interior de hombre mujer infantiles donde sólo hasta el dieciséis de diciembre descuento un cupón con compras Carrefour todos parecemos trabajar

Voz 0137 37:56 pasa de tener fans a clientes de la tienda familiar Ali Comerç familiar que de crear tu perfil a crear tu startup sin conecta empleo el programa de formación digital de Fundación Telefónica usamos inteligencia artificial para prepararte en las profesiones más demandadas hoy si lo tuyo es el futuro no nuestros con conectar con él

Voz 49 38:16 berberechos ardillas mejillones cunda bajas anchoas hasta el diecisiete de diciembre en Hipercor y supermercado El Corte Inglés todas las conservas de pescado tienen un cincuenta por ciento de regalos

Voz 2 38:27 de todas las marcas y variedades por compras superiores a diez euros todo un cincuenta por ciento de regalo para futuras compras en este departamento muy de Navidad muy de Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 1203 38:38 en general óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para

Voz 2 38:43 Navidad yo este año me he portado muy bien

Voz 8 38:45 claro tienes un descuento de cincuenta

Voz 2 38:48 pero sin tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno gafas Itu vive como miras General Óptica que unirá esto

Voz 17 39:00 la venta cuarenta años de radio Orihuela

Voz 1552 39:04 faltan veintiún minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias hace un momentito Isaías Nos decía que el pasado de miedo en la Unidad de Vigilancia lingüística tiene toda la razón pero los viernes para miedo miedo en La Ventana esto

Voz 2 39:21 uu

Voz 22 39:22 tú

Voz 0827 39:29 a quién Mona León Siminiani ogros vas a regalar hoy digo lo de regalar entre

Voz 1552 39:41 entre comillas eh vamos con un caso real de los que te gustan a ti

Voz 1594 39:44 y además levantino de Castellón vamos con Joaquín Ferrándiz Ventura más conocido como Ximo Ferrándiz a lo mejor hay gente a la que les suena nacido en mil novecientos sesenta y tres Ximo violó y asesinó a cinco mujeres entre julio de mil novecientos noventa y cinco y septiembre de mil novecientos noventa y seis pero esto es algo que se supo después porque en principio hoy como ocurre con tantos asesinos en serie chivo era un chico ejemplar agente de seguros educado formal y trabajador en agosto de mil novecientos ochenta y nueve es acusado de violación por Maria José de dieciocho años si es condenado entonces a catorce años de cárcel de los cuales cumplió cinco durante todo este tiempo estos cinco años su familia y todo su entorno defiende fervientemente su inocencia incluso los psicólogos que atienden en Creed en prisión alaban su conducta y hablan en sus informes de una reinserción completa en la sociedad durante toda esta condena su madre incluso había llamado una y otra vez a su víctima a María José para pedirle que dejara de mentir que su hijo no sería capaz de hacer daño ninguna mujer su puesta en libertad tal cual se vivió en mil novecientos noventa y cinco por tanto podía realmente parecer un acto de justicia para alguien que había cumplido con una condena injusta

Voz 8 40:59 me atropellaron era en ese tío Joaquín

Voz 51 41:03 se me acercó corriendo y me preguntó si estaba herida yo tenía la pierna destrozada me levantó del suelo y me metió en su coche para llevarme al hospital hablaba educadamente no decía tacos al poco rato se metía por un camino de naranjos Le dije que por ahí no se iba al hospital Iggy quimera dando por un atajo fue ahí cuando empezaron los problemas

Voz 8 41:31 Joaquín eslora recoge tus cosas así acompaña creía que este día no iba a llegar nunca eso que has tenido suerte con los de la condición que sepas que Villa del se ellos sí que su culpa tuvo como tú has pensado ya cómo vas a recuperar el tiempo perdido amigo estos cinco años ya no se recupera son casi mil novecientos días metido quieren pero la verdad es que tu hicieron una gran putada ha venido toda tu familia recoger lo tienes ahí fuera central habrán puerta principal corto mucha suerte Joaquín gracias Javier

Voz 52 42:12 paró el coche y me dijo que me callara sacó una navaja yo tenía el tobillo colgando me veían hasta los tendones pero me dijo que daba igual que me iba a violar igual

Voz 2 42:25 mirad por allí viene Joaquín hijo mío ven aquí mamá por fin se ha hecho justicia ya está mamá ya paso Joaquín mírame a los ojos que quieres Mamá quiero que sepas que tu familia tus amigos todo el barrio todo el mundo sabe la verdad que aquella mujer era una mentirosa que tú

Voz 8 42:41 eres inocente eso ya lo sé Nos vamos

Voz 18 42:48 bueno que tienes pensado hacer ahora que eres libre no lo sé supongo que ahora mismo cuidar de mamá y buscar un trabajo

Voz 2 42:54 hijo no tengas prisa busca Thiago que te guste de verdad que luego siempre dejarlo

Voz 18 42:58 trabajos a medias tiene razón mamá no es bueno dejar las cosas a medias luego todo se acaba pagando

Voz 52 43:05 me quitó la ropa a todos los brazos al cabezal de las ciento treinta chillar pero sirviera la boca tapada con un kleenex entonces hoy un zumbido miré para Bibi que estaba intentando estaba intentando meter u calculado el entonces es insultar ya la vez creí que me llevaba todo pero de repente abrió la puerta del coche y me dijo que me lo que se me ocurrió ir a la policía me mataría

Voz 1552 43:45 Ussía desde su óptica no matarla fue el único error que cometió en este primer ataque no corrido el cocinaron además claro

Voz 1594 43:51 efectivamente y es un error que no volvería a cometer Ximo estafada Dios sobre esos cinco años que le han sido arrebatados según su punto de vista ir aparece avivar las ansias del asesino que lleva dentro durante dos meses no ocurre nada Ximo vuelve a vivir con su madre y todo parece volver a la normalidad pero el dos de julio de mil novecientos noventa y cinco la desaparición de Sonia Rubio conmociona a Castellón Sonia tiene veintitrés años es una profesora de inglés que acaba de volver del extranjero en este momento está en Benicàssim

Voz 18 44:26 hola tía existo me has dado tú eres amiga de la novia de Tony Izquierdo no el caso es que no es una tu cara Jasmin que te acuerdas de mí eso es bueno señal oye vuelvo ya para el barrio quieres que te acerques no no hace falta prefiere ir dando un paseo hasta el autobús da el aire pero que aire quieres que te ves si hace un calor de la leche sube Ana que tengo aire acondicionado en el coche que bueno como quieras quédate aquí sola esperando el bus mientras con una mano cenaré tu casa común roja sí me puerto más se lo dices a Toni y yo me lo explica

Voz 2 45:17 oye creo que te acabas de pasar la salida de monte Molino

Voz 18 45:20 en qué estaría pensando ahora cuando puedo y no puedo mejoren algún Cruz que paso de que me paré la policía

Voz 1594 45:27 pero Ximo deja pasar varias oportunidades de dar la vuelta

Voz 18 45:30 oye mira prefiero que me dejes aquí aquí pero si estamos en medio de la nada si me da igual de por favor estás oye oye que pares

Voz 2 45:45 te pasa

Voz 18 45:54 pero tú te crees que vas

Voz 1594 45:56 vuelve a repetirse como la noche con María José Simó agarra Sonia con fuerza le ata las manos a la espalda vuelve a poner el coche en marcha cuando el coche se detiene están en mitad de la nada y envueltos en la oscuridad más absoluta

Voz 2 46:15 lo vamos

Voz 52 46:24 Ricky

Voz 25 46:29 de arriba abajo

Voz 2 46:31 Copa Interior intentó taparse

Voz 1594 46:34 ha sido con su ritual le arranca las bragas las mete en la boca de Sonia la tapa con cinta aislante para que no las exculpa el aún no lo sabe pero aquello

Voz 2 46:44 se convertía en su sello de autor de las nubes que te

Voz 1594 46:51 iría piqueta el cuello con las dos manos no tiene ningún interés en llegar a Sonia el sexo le aburría mata es mucho más excitante

Voz 2 47:03 lo estranguló

Voz 1594 47:05 antes de irse además le pone un cubo de basura que encuentra en la cabeza a Sony la encuentran cinco meses después la escena del crimen es apabullante el cadáver está en avanzado estado de putrefacción y la Guardia Civil no encuentra apenas evidencias del asesino pero hay una que resultará definitiva para la resolución del caso la cinta con la que las no tapó la boca a su víctima como hemos escuchado esta cinta mide dieciocho milímetros o es una medida que no es estándar y que no se fabrican España apenas unos meses después y en el plazo de pocos días aparecerán tres cuerpos más los de tres jóvenes prostitutas que trabajaban en la zona

Voz 0827 47:41 las tres

Voz 1594 47:42 es fueran amordazada Si estranguladas como Sonia sin embargo no conectan sus asesinatos con los de Sonia porque el perfil de las víctimas no tiene nada que ver hay chicas que son prostitutas chicas que no lo son Se produce una detención la de un camionero llamado Claudio algo que era cliente de las víctimas al que una chica había acusado de violación Claudio Alba entra en prisión pero poco después aparece un quinto cadáver inspector

Voz 1 48:08 por aquí les sugiero que se tape la nariz olores insoportables ya sabemos cuánto tiempo lleva muerto es imposible determinarlo con exactitud pero creo que de cinco a ocho meses sabemos quiénes no te identificar la va a ser un Calvario cuerpo está destrozado pero sí que hemos podido sacar algo en claro por favor dime que no es una prostituta no lo es o al menos por su ropa no lo parece pero pero qué pero el modus operandi coincide con el de las muertes de Sonia Rubio y las tres prostitutas de Arri

Voz 54 48:41 los dos levantan la vista del cadáver en aquellos instantes las evidencias hablan por sí solas habían metido en la cárcel al hombre equivocado

Voz 1 48:50 B este hematoma en la cabeza parece que le han golpeado con un objeto contundente no le taparon la cabeza como vinos en anteriores víctimas pero también fue atada y amordazada con su ropa interior está muerto asfixiada así como las cuatro anteriores son demasiadas coincidencias inspector el mismo modus operandi la firma del asesino coincide en fin productos Yanquis ahora resulta que también les invitamos con los asesinos en serie que venga de psiquiatra forense vamos a necesitar ayuda con esto inspector me parece que la prensa ya se enteraba ya ver que no pase vamos vosotros venga inspector estamos ante un crimen aislado o podía ser una nueva víctima del depredador de mujer

Voz 55 49:32 les estamos investigando y recogiendo pruebas no les puedo decir más al respecto Se trata de otra prostituto el cadáver se encuentra en un avanzado estado de descomposición

Voz 19 49:41 que el niño que podrá Izquierda se quién puede estar detrás te amenaza como para hacer algo así de Castellón no descartamos ninguna posibilidad y Castellón evidentemente está en nuestro perímetro de Bush que es porque apagadas no tengo ganas de ver eso es muy desagradable tú tampoco debería que luego tienes pesadillas tienes no vas a comer no no tengo echar armón roto sales después con tus amigos no estoy aburrido de tanto a discoteca creo que voy a estar un tiempo sin salir vendrá bien desconectó buenas noches Noma así que efectivamente tenían tenían al asesino equivocado muy poquitas pistas muy poca idea de quién podía ser el verdadero no UU

Voz 1594 50:22 la verdad es que estas una investigación muy difícil porque realmente tiene muy poco a lo que acogerse además del modus operandi que es lo único que tienen pero claro sin otros indicios como encontrar al autor material de los hechos además hay algo más ximo es un tipo muy inteligente sabe que el están buscando y que ya tienen sospechoso en la cárcel así que qué hace pues durante los meses que Claudio Alba al está en la cárcel Ximo deja de matar esto es es denota mucha inteligencia porque es algo muy insólito un asesino en serie en una sesión en serio a los instintos depredadores son supuestamente incontrolables Illes superan sin embargo Ximo

Voz 1 50:57 puede controlar icono un tipo de este perfil de estas características cómo consiguen finalmente llegar hasta él

Voz 1594 51:02 pues para mí de un modo que es casi de película primero la Guardia Civil pide ayuda psicólogo forense Vicente Garrido una eminencia que ya ha dado varias claves además en esta investigación Garrido Se la cuenta de que en este caso los cadáveres han aparecido muy cerca entre sí es decir que el asesino no es alguien que tienda a moverse mucho así que lo que sugiere es trazar un círculo de cáncer

Voz 0827 51:22 eso que es un círculo de Kanter consiste en trazó