La Ventana (14/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0788 05:07 en ese

Voz 5 05:09 servicios informativos

Voz 17 08:40 en La Ventana desde Orihuela con Carles Francino

Voz 0313 08:46 sólo seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias abrimos esta tercera hora de La Ventana desde Orihuela es nuestra cita de cada viernes con la música en directo música en directo sí pero ya les advierto que estando donde estamos acompañándonos Benjamín Prado pues hoy Benjamín buenas además las taras hoy los vamos a dar una buena ración pero buena buena de Miguel Hernández y si tuvieras un aperitivo pequeñito por ahí para abrir boca pues Giotto lo agradecería muchísimo de Hamen venga

Voz 15 09:13 como la higuera joven de los barrancos eras cuando yo pasaba son habas en la sierra como la ibérica Higuera joven resplandeciente y ciega como la higuera eres como la higuera vieja paso y me saludan silencio y hojas secas como la higuera eres que el Rayo envejecida

Voz 0313 09:38 esto sólo para empezar y como además Iñaki de la Torre se ha traído la guitarra antes ya estaba acompañando a Fran Perea pues la verdad esto promete pero vamos a presentar a nuestros protagonistas musicales de hoy en La Ventana con música

Voz 19 10:09 caminos por Madrid en tu compañía

Voz 0313 10:12 eh

Voz 19 10:13 mi mano

Voz 3 10:17 a ver a ver quién tiene una explicación

Voz 0313 10:19 hemos invitado a Jorge Drexler estuvo hace muy poquito con con nosotros en La Ventana pero está sonando porque él es el responsable o culpable saben según se mire según se diga de que nuestros dos invitados estoy aquí para presentarnos su primer proyecto juntos se conocieron en un concierto de de Drexler ya a partir de ahí empezó una historia como como pareja artística cuya premisa inicial seguramente fuera disfrutar de la trama sin importar el de esa nace lo que pasa en el desenlace está francamente bien y esta tarde lo vamos a comprobar en directo en Orihuela La Shica

Voz 20 11:21 mira ha hecho nunca

Voz 21 11:58 eh

Voz 20 12:13 no perdona sí yo

Voz 0313 13:36 es grande la chica hay De Guzman en en directo con el primer trabajo conjunto que harán los contra negros que efectivamente tiene su origen en un concierto de de Jorge Drexler porque la vida Benjamín Iñaki está llena de casualidades como ésta nueve personas que coinciden que de repente encuentran algo en en con sólo alimentas más honra en su caso además ahora nos lo contarán hay hay dos puntos de coincidencia de la música de un concierto y un espacio en territorio que es el de rinde Madrid el sabor hasta

Voz 8 14:02 ha recordado todo esto el carguero de los cascos para escuchar un poquito lo contado bien no fue un concierto de treinta móvil desde Drexler deberé muy bien bueno pero pero

Voz 0313 14:12 en ciertos el coincidimos con muchísima gente y luego no podremos hacer proyectos junto que chispa surgió gotas

Voz 3 14:18 no me esperen de yo me prende yo lo dije un día voy a hacer algo con ese mucho

Voz 0313 14:23 a mí hoy en el pleno lo pone hoy el tema pasa igual si uno di os da paso igual no nos contaban media vida en en menos de media hora en el AVE de camino a Alicante

Voz 8 14:33 oye después de hacer un proyecto conjunto que siempre es un trabajo bueno pues complejo complicado porque cada uno

Voz 0313 14:38 en sus cosas y sus ligues en la cabeza con qué conclusión os quedáis qué diríais el uno del otro después de haber hecho esto juntos quién quiere empezar va a mí me encanta me encanta L

Voz 3 14:50 me sorprende osada llevamos ya más de un año trabajando todavía no le cogió rollo saben siempre sale por un sitio que yo no me espero tiene más salía con campo de fútbol

Voz 22 15:01 daré no me cogido del brazo a mí tampoco una vida

Voz 8 15:06 pero el esto qué hacéis como se llama eh no flamenco copla bueno o no eso es imposible cómo se lleva me lo imagino que cuando se colabora en algo tan original con tanta mezcla se debe también tener algo que ver con el encuentro entre vosotros y me hacía mucha gracia porque es un trabajo muy inclasificable claro pero no nombran a un cero coma lo has dicho tengo que tengo flamenco más dedico la ganar la fusión tratado

Voz 0788 15:31 la verdad es que decía antes decía el Sunday que les sorprende cada vez es es una de las propiedades de la música de Els antes estábamos comentando el camerino yo decía has hecho el disco que te ha dado la gana me hice claro yo siempre hago lo que me da la gana hice y fundamentalmente porque me gusta mezclar a lo loco entonces lo de que no se pasado además creo que es al final el principio de siempre de una buena idea para ti no si tú tienes muy claro a lo mejor no

Voz 3 15:54 no yo lo que de verdad necesito que sea restante Sara que algo que me obsesione que tiene que ser un proyecto que consiga tenerme obsesionada un año si ya lo he hecho pues ya no

Voz 8 16:05 claro que esa misma cara a cada tu bebé Mi niña con la que había estado espero que tiene dos meses tres tres tres meses

Voz 0313 16:15 venga a todas partes no la lleva te lo cierto de ahí voz pues ser que Renault pero bueno imaginemos que reconoce la voz no dice claramente que bien oye sabes que da la impresión escuchando el disco aparte de otras cosas que ahora comentaremos que lo he pasado pipa que lo había pasado muy bien porque uno cuando hace cosas conjuntas a veces discute a veces discrepa porque no ve exactamente lo mismo y hay que acomodarlas las posiciones pero da la sensación que debe disfrutado mucho muchísimo

Voz 22 16:45 eh tampoco que para hacer un trabajo que a uno le guste tenga que pasar la habían hay mucha gente que dice que solo sino Se no te tal pero hay veces que una pasado pero que el trabajo está bueno también eh no es que sea un requisito pero sin sin hasta hacemos bien aún no es sí

Voz 3 17:03 porque no somos de discute tampoco somos somos bien generoso tú no te gusta que supone no lo hacemos ya está

Voz 0313 17:10 tengo nada somos adultos el otro fue juntitos y arriba la mano

Voz 20 17:27 ah

Voz 24 17:34 que de eso te estoy creen que han perdido mucho frío Berlanga ahora Jada siendo tan cansada

Voz 25 17:46 la Ventana la multas total que ir

Voz 3 17:50 de ahí les tantos doce

Voz 26 17:52 aún no tengo recuerdo

Voz 0313 18:06 esta es la primera vez que el cine animado con la composición Db3 en solitario la verdad que es como una espinita no una asignatura pero bueno hay que encontrar el momento de las cosas no digo a Laura

Voz 3 18:15 tocaba supongo que sí ya por como por edad no tocaba por edad tuya no le puede sea muchacho escribe las letras que a mí me gusta no tiene una que enfrentarse pero vamos que cosa mi respeto a los escritores que cosa más

Voz 0313 18:27 aquí tienes uno

Voz 3 18:30 si decide escribir esta canción

Voz 8 18:32 de Violeta Parra así pero eso te lo digo como un Opazo hombre claro por eso es que parece escrito

Voz 3 18:39 te lo que quiera que yo te invito

Voz 0788 18:42 oye en la calle de mi interés por saber es cómo ha tenido que aprender no hacer letras pero a entender el flamenco Didi Guzmán porque claro esto tiene no tiene muchísimo tiene muchísimo pop estamos basándonos de frenada por decir que esto tiene mezclar flamenco porque tiene de los que menos de las cifras de la chica pero hay algo por ejemplo estás palmas que estamos oyendo son medida flamenca entre

Voz 8 19:01 pero claro no sé si Guttmann ha tenido

Voz 0788 19:03 que regatear todo lo que sabía decir ahora toca Prendes ritmo nuevo

Voz 22 19:07 bueno espero que no me no recibir amenazas de muerte por estar palmas pero bueno el toque flamenco realmente lo ponen sale sales y caso hubo más electrónico y eso no

Voz 5 19:26 tampoco hace tanto que gran como cualquier pájara

Voz 23 19:40 el ruido la noche

Voz 0313 20:06 muchas gracias por porque está ocurriendo algo que nos pasa a menudo cuando nos visitan escritores escritoras a La Ventana que cuando grabamos un fragmento de ellos se les pone la cara rara no y ahora a día ahí a Elsa estaban como Albert Perrín cerditos ahí de de de de escucharse

Voz 3 20:22 no es que da una chica que no veas como a mí me dan

Voz 0313 20:26 al hilo de escribir lo has disfrutado lo ha sufrido como decía Di a veces es sufre pero para bien yo sufrí

Voz 3 20:32 como una perra que de hora quede ha hecho hasta ahora contra reloj de libreta tengo que den cierta con cosa que no valen hoy Dios mío de mira pues a lo mejor por si guarda ya

Voz 1 20:46 hombre yo creo que yo creo que los versos tachados son muy importantes en el mano una una gracias a una parte muy importante lo que no quita quita iba rompiendo hasta que están pero no

Voz 22 20:54 para para para esas fue un proceso extenuante agotador agotado lo que cada palabra la la masticado y masticado oí no bueno intenta hacerlo lo mejor posible no para todos

Voz 3 21:08 darle Benjamín también lo intenta chantajear a lo que he visto

Voz 8 21:12 la dos mucho lo que has dicho por qué porque es verdad que el a los discos se dice que esas remasterizado y unas letras perra que ser remasterizado una me gusta mucho el término es la que se masticando investigando investigando queda el bocadito que tú querías y desde el que vale no si en un mes y medio está dedicando muy bueno dejar Tera te has atrevido con una canción de amor y una canción la canción de amor de una canción de amor que por cierto invoca la noche como un elemento curativo como un elemento sanador claro de haberlo sabido antes

Voz 28 21:52 que hubiera sabido que no iba a ver que perdurará no veía luchando contra la marea de esta manera la Comuna fuera y ahorrado mucho empeño APM cantan prevista Tanto cerró la puerta pena colma en defensa persona cara cinturón negro acudía el capricho sólo Changu Alvia su papel disciplina militar la Papa vivir sin envolver Merlo son volverme pena esto

Voz 0313 23:06 tienes que más me gusta el disco esos una opinión muy muy personal y que alguien introduzca en una canción de amor el el el término karateca yo creo que da idea de que el proceso de creación ha sido realmente compleja y muy muy trabajoso verdad que que pinta el karate en el amor es una es una arma defensiva

Voz 3 23:24 Silvia ataque yo he estado muy a la defensiva soy emocionalmente toda mi vida siempre Estado salvo sea nunca he estado en peligro

Voz 5 23:31 de sufrir digamos no

Voz 3 23:34 la primera vez que yo corro cierto riesgo con con con una pareja no

Voz 0788 23:41 la soledad más sonrisas el bebé tan bonito voz

Voz 3 23:44 el padre de en

Voz 0788 23:47 a mí me gusta menos perdóname no lo dejes al margen

Voz 3 23:49 está guapísimo perdóname yo estoy en contra de mi marido

Voz 0788 23:52 favor joyas quería decir decía Francino qué que es un disco entre otras cosas ha atrevido in me gusta porque se atreve a meter cosas que se están haciendo ya en Hispanoamérica lo sabrá mejor que nadie por ejemplo en Colombia en Argentina en Mexico in sonido de lo más moderno de lo más puntero es el que está avanzando realmente en el pop y que todavía no ha llegado a España y este disco ya empieza a oler esas cosa no sé si es que tú te has pasado ahora mucho tiempo oyendo música de tu tierra yo que vive España pero pero es tiene este sonido este modo utilizarlos los teclados y tal las melodías

Voz 22 24:25 sí siempre estamos ahí a la pesca de de cosas nuevas cosas viejas también Lamy la cumbia electrónica Félix así me encanta pero bueno son sí son son son cosas que uno viene aprendiendo toda la vida hay cosas nuevas y siempre son mezclando y siempre está aprendiendo a cargo de lo que pasa ahora de de cosas que no conocidas antiguo así un poco uno es lo que es lo que hombre no escucha uno las cosas te van saliendo quiere eso no oí siempre hay una curiosidad para todo pero bueno es hacíamos un poco de cumbia electrónica hay cosas así como recibían se hace quince y que no tampoco para mí es una cosas pues centros están copiando a batir en el responder bueno tampoco yo

Voz 8 25:21 de todas formas de todas formas que nadie se engañe porque hay muchos oyentes que siguen desde hace tiempo lo que lo que hace lo que ha hecho la chica dirán si no es ha vuelto románticas bueno romántica luego pasé no romántica y en algún momentito ratificó que en este tema

Voz 0313 25:35 también está esto

Voz 29 25:39 o no

Voz 20 25:49 sí

Voz 30 26:01 T

Voz 0313 26:14 ayer en una conversación con los compañeros de radioorihuela es decir esto es titular de esto sería los brincos en la ruta al bacalao zonas un poquito esto pega total pero muy cañero

Voz 8 26:26 va a ser una chica yeyé

Voz 3 26:29 la red de flamenca me metía dentro

Voz 0313 26:31 en el proceso que antes os preguntaba de de elaboración esto que es algo realmente especial eh

Voz 8 26:37 muy contracorriente muy tal hubo discusión no o lo visteis claro desde el principio lo vio claro que es un clásico muy clásico esto es un visionario me lo propuse yo te te vean a lo primero dije que establece pero luego le dio una vuelta más a la cabeza digo

Voz 3 26:56 pero es que golazo porque esta esta época musical no

Voz 26 27:01 nada que te toquetearme claro dijo pues ya está

Voz 10 27:14 te digo yo y lo digo yo también que que aquí

Voz 0788 27:18 en realidad parece que es un matrimonio dos Guttmann y la chica pero yo me he querido meter en ese matrimonio musical que me apetecía mucho porque dice que le gusta mucho mezclar música sí cosas yo creo que recordemos primero porque esto claro es una asociación no solamente de Goodman y la chica sino también de los Brincos como decía Francino os acordáis de la canción original no la me la dejé en Madrid grabada de ahí suena veréis ah bueno ahí parecía como que no podía hacerse más que una versión y que no podía añadirse un un piso más al sándwich pues si yo me he dado cuenta que se puedan Hidum piso más así que voy a a ver si ellos me invitan tocando esa canción añadir otra canción que también dejen Madrid guarda Haditha que es una canción de los cincuenta que parece que no tiene nada que ver y que era

Voz 8 28:08 es una escucha

Voz 31 28:09 sí

Voz 32 28:17 no

Voz 0788 28:24 mal está que no tiene nada que ver una música con la otra pero la verdad es que tiene mucho que lo vamos a demostrar ahora porque siempre ya digo como otra de las piezas de este de este sandwich entonces yo no voy a pedir a Guzmán que has asentaba al teclado para que no esté viviendo que empiece a tocar esta versión de flamenco Illa chica va a cantar IN alguno huecos que quedan allí en medio de la canción Yo voy a conseguir meter está otra parte la canción ya vamos a hacer mixto venga venga venga que si Benjamín tiembla astutos hablando cuando diga Guzmán veréis es esto es es una primicia

Voz 20 29:00 sí que soy yo soy yo te preocupa

Voz 33 29:38 la va como el eh ha dado Kosovo no

Voz 5 29:58 no

Voz 20 30:09 tengo para todo

Voz 0788 30:16 el guión

Voz 20 30:25 sólo a mi lado en contra

Voz 33 30:41 el como nadie lo mal dos Torpedo Romo Cabré viendo cómo todo esto sí que no

Voz 0313 31:12 eh aún no había cabía otra lo pasa muy bien

Voz 8 37:43 como todo el panorama el feminismo hoy el discurso de ahora los movimientos en contra todo todo

Voz 0313 37:50 paisaje general como leves

Voz 8 37:52 así que creo que por fin se está despertando

Voz 3 37:55 yo no el tanto los hombres como las

Voz 8 37:58 el propias que que esto es algo que yo

Voz 3 38:01 hace diez años y era incapaz de decir ciertas cosas pensaba cosas que ahora me doy cuenta de que me confundía no entonces creo que es un buen momento que yo creo que se está yo quizá yo me fijo en la parte más más bonita porque lo que me interesa ven no pero yo veo mucho hombre mucha mujer despertando juntos trabajando juntos y mejorando juntos vamos despacito pero vamos

Voz 8 38:25 eso es lo que yo yo lo que veo porque

Voz 0788 38:28 se mete también porque me parece una canción de estas que decía yo antes que la así que ha decidido hacer lo que les de la gana en el mejor sentido porque duda esto le yo eso lo pongo alguien que no haya seguido la chica le quita el acento andaluz pongo a cantar con acento digamos que castellano y creen que es un grupo de pop de los celos mejores que estén sonando ahora mismo que no es algo que esperemos de la chica pero por la podía por el ritmo por la orquestación por todo es un pedazo de tema de pop que podía haber está en cualquier disco de Kylie Minogue de los noventa modelo yo yo digo que paga hoy chino pero que es el shuttle violeta

Voz 0313 38:59 Párraga eliminó que no no es menor pero es que

Voz 0788 39:02 pero se puede trabajo muy específicos que es muy difícil hacer que en España no se hace con mucha habilidad piensan

Voz 3 39:08 gracias a di di no sus

Voz 22 39:10 respecto a lo de quería agregar los de la oposición a los movimientos feministas y todo lo que está ocurriendo no sé si está enterado que en Argentina nadie una una situación con las actrices que se destapó nunca sobre las pues es un camino que sea no tiene vuelta atrás pero absurdo ya está definitivamente es algo que que va para adelante de porque bueno porque es que tiene que ser así

Voz 3 39:34 hombre es que estamos dándonos cuenta de la cantidad de barbaridades que habíamos normalizado no que veíamos cómo cosas corrientes normal pasan en todas las casas en toda la familia bueno pues claro si son cosas bueno luego ya sobrepasan no sea yo creo que está son son buenas todas las a todas las campañas de sensibilización al hombre y lo que quiera pero creo que es importante que las mujeres aprendamos a detectar cuándo empieza a ser una situación de maltrato

Voz 0313 40:19 este es el aire que describió a Iñaki de la Torre y tienes toda la razón de tienes toda la razón cuando decía que que el SAS cañera hay quince años que que lo demuestra está revisando alguna entrevista esta mañana comenta contigo y una de dijo algo así como que el arte Esther yo si no sería una asesina en serie sí decidió hace tiraban de tiro a seguir

Voz 3 40:38 mala de los nervios si no fuera artista está diciendo cosas muy mala

Voz 0313 40:42 pesa artista de todo de música de baile teatro el año pasado ofrecieron un papel avisó de vampiros y que hay qué tal la experiencia

Voz 3 40:53 pero es muy divertido muy divertido mamá trabaja con actores de verdad corrector eso cómo fue una compañía así estable que lleva veinte años Málaga hay muy enriquecedor el trabajo subterráneo teatro son uno de vinos

Voz 8 41:09 pero no te hablaba hablabas Carlos de que el aprovechando los piropos cruzados queremos lanzado de que el salto de Violeta Parra a Kylie Minogue no no es menor pero sobre todo no es imposible no creo que lo demuestra este tipo de trabajos que nada es imposible que todo se puede mezclar que todo se puede adjuntar y que toda intersecciones posibles y uno sabe por dónde ir ayer por ejemplo estuvo ya en La Ventana poniendo canciones

Voz 0788 41:31 que originan es verdad por ejemplo pop bueno islas acabaron haciendo jazz o temas de jazz que están hechos por ejemplo el da Fitzgerald gran diva del jazz cantando Hey Jude de los Beatles entonces lo que decimos siempre si la canción es buena en las estructuras buena el esqueleto es bueno luego que en la maneje ya puede hacer con esos maravillas o destrozar las que hay canciones muy malas

Voz 8 41:51 la producción y buenísimas polaca porque la idea es que todo puede volver a ser moderno treinta años

Voz 0788 41:56 pues sí esas en las manos de correctas no sé si por ejemplo los los sintetizadores que utiliza Guzmán muchos son realmente sonidos buscados de los ochenta hay muy digamos buscados quiero decir está hecho con premeditación y están muy si ellos no están ahora muy metidos en eso gracioso porque hay los instrumentos por ejemplo van cambiando de prestigio los sintetizadores está que se usan ahora son muy indie o sea el prestigio del indie porque están dentro de ese tipo de música o de la música electrónica más prestigiosa pero sí en los ochenta era lo de la hoy qué horror como raya esto es la música comercial mira mira qué cosa tan tierna tan suave hombres

Voz 47 42:39 ah sí

Voz 48 42:48 poco Wood

Voz 28 43:14 ah

Voz 3 43:38 mucho me equivoco o está canción está dedicada a nadie pero nada quién te crees haber pues venga pues mira que ante detenerla Lola es estuve embarazo perdiese desde entonces esa canción era para BD esto me saltan las lágrimas cuando hablo no pensé quitarle la canción

Voz 49 44:09 en un momento en que ETA yo porque mira lo que me pasa no pero yo creo que también es obvio que no llegan también tienen derecho a que se celebre porque fue una experiencia mismo

Voz 3 44:23 Colita también

Voz 0313 45:04 hablamos de confirmar por si alguien tenía dudas que la radios lo más parecido a la vida real la radio es emoción la radio sentimiento la radio su nueva caja de sorpresas y esa emoción puede surgir de la música puede surgir también de la poesía puede surgir de la memoria ya les hemos dicho hace un ratito que vamos a combinar música y poesía con su disco y con el recuerdo de Miguel Hernández crees pareces escuchamos su voz la suya la de verdad la original es una grabación con uso han ido regular in pero que tiene un valor incalculable esta grabación la hizo Alejo Carpentier en en unos estudios sobre el Siglo de las Luces en fondos RIC que ya han desaparecido hace hace mucho tiempo y fue durante el viaje de regreso de de Miguel Hernández de Rusia la Fundación que lleva su nombre tiene una copia de esta grabación

Voz 39 46:14 a vivir

Voz 33 46:24 le quería no

Voz 51 46:39 esta canción

Voz 0313 46:41 con su soldado y ahí está José Mercé

Voz 8 46:44 sólo uno de los de los muchos músicos

Voz 0313 46:46 es muy distintos además que se han acercado a la figura la obra de Miguel Hernández como saben vamos a repasar algunos con la ayuda de Laura Piñero

Voz 52 46:54 la cebolla es escarcha cerrada por es cuestión de dos días sin él mismo noches

Voz 1280 46:59 cuentan que una de las ilusiones de Miguel Hernández antes de que le robara la vida era escribir unas letras para que las cantaron flamenco Enrique Morente fue oficialmente el primer cantaor en hacerlo

Voz 3 47:18 pero de desplazarte han sido muchos los que se han acercado a sus versos

Voz 1280 47:23 Camarón Miguel Poveda o Carmen Linares que le dedicó un disco entero llamado verso a verso junto a otros músicos como Silvia Pérez Cruz

Voz 0380 47:39 claro cuando llegué esos versos también tienen una métrica que que encaja con con estilo del flamenco es que es una conjunción perfecta porque el flamenco también es muy visceral y muy verdad yo me he sentido muy bien haciendo poemas de Miguel Hernández en estilo de de flamenco

Voz 53 48:01 a artistas de todos los géneros se han sentido atraídos por el poeta Manolo Escobar el grupo Hart

Voz 8 48:15 pueblo de grupos de rock como Reincidentes o estrés

Voz 5 48:18 morir

Voz 1 48:22 en y por supuesto Le han resucitado los cantautores Luis Pastor Paco Ibáñez

Voz 5 48:37 Zigic

Voz 13 48:38 todos huida fue un ejercicio de de poesía

Voz 1280 48:41 además muchos de ellos hicieron un homenaje conjunto en un álbum llamado El Canto que no cesa fuera de España y han cantado Silvio Rodríguez Víctor

Voz 54 48:51 ahora con el cuello perseguido por el tubo para el cuello

Voz 55 48:58 esta arremete

Voz 0788 49:00 ah sí

Voz 55 49:05 ya lo que debe

Voz 0788 49:07 yo no yo

Voz 56 49:17 no Pla

Voz 1280 49:32 decía Pablo Neruda que había que recordar a Miguel Hernández a plena luz porque desapareció en la oscuridad seguramente cantar sus versos es una de las mejores formas de hacerlo

Voz 58 49:43 es que suba a los montes y vaciar aquí Ray que huele eso Fidel tanta bestia ahora

Voz 8 49:48 siempre aquí estoy para dirigir mientras el alma

Voz 58 49:51 suena y aquí estoy para morir cuanto la ahora Messier que disimula

Voz 8 49:55 también pero de resucitar las los poemas e de Miguel eh yo quiero hablar también de una resurrección pues venga eh porque he elegido ese poema de Miguel antes que no de los más conocidos cuando la higuera joven de los barrancos eras yo cuando yo pasaba sonaba en la tierra etcétera me caen muy bien las higueras a Miguel Hernández también le calla le que hayan muy bien sabes que las negras e la Higueras uno de los primeros árboles que se cultivó en dos

Voz 0313 50:23 el All I todo tenían ideas de verdad es que encontraron

Voz 8 50:25 con restos de ellos fosilizados del año nueve mil cuatrocientos antes de Cristo en un poblado neolítico del valle del Jordán tampoco lo sabía fíjate son originarias de Asia occidental lo llevaron a llevar a los españoles en mil quinientos veinte a América tú sabes que cinco hijos poseen el mismo calcio que un vaso de leche no pues la verdad es que tiene muchas cosas que no me pregunten más aparte de ser un árbol dedica consagrado a Dionisio hoy al que será atribuye por cierto a la higuera ya sus frutos en les atribuye una una en poder eh erótico de manera que bueno está está bien hay que comer higos obre vas bueno tú sabes qué a Miguel Hernández que tenían su casita preciosa que ha visitado esta mañana yo digo maravilla otras veces esa higuera donde se sentaba es vivir muchos de de sus poemas Chas que tiene más de veinte poemas dedicados a la a la que será la higuera de su patio en agosto diario en árbol desnudo como la higuera joven el alma de la huerta en una oda a la higuera incluso en la famosa Elegía a Ramón Si Gea hay un verso que dice volverás a mi huerto ya Miguel bueno esta representativa del que hace unos años el periódico la verdad donde el colaboró o al al principio de Suu de su carrera llegó a regalará a sus lectores trocitos de la de la llegará porque ligueras el pueden quitar quejes y demás no sabes qué ha pasado pues que la Universidad Miguel Hernández con el profesor Juan Martínez tome a la cabeza satíricas sabe saque a clonar la higuera de Miguel Hernández anda anda una idea preciosa pues porque aparte de que ellos son los que cuidan el terreno para evitar que ese con pacte cuando la gente lo pisada demasiado cerca de la Higuera han sembrado en fin vegetales que la que la nutren y demás esa higuera es lo único vivo contemporáneo defendiera porque tiene casi cien años realmente no bueno tienen trescientos ejemplares clonados ya hay una puesta en Elche sabes cuál es la idea que tienen

Voz 3 52:19 es preciosa cada plaza de España

Voz 8 52:22 el Instituto o cada colegio que tenga el nombre de Miguel Hernández le van a regalar un clon de veguería de Miguel Hernández y ahí fallan va a crecer es una idea verdaderamente maravillosa

Voz 0313 52:31 Juan Antonio

Voz 8 52:38 en honor todos esos poemas que les guió por ejemplo es en el que llama a su Orihuela ya su Figuera dice que donde crecen mínimas botas de morados vinos rumores de almidón de camisa aquí en el sur Fragoso tiene el viento la corriente encendida la cigarra su justo monumento aquí vuelve a empezar aquí la vida Miguel Hernández y sus Higueras clonadas ahora

Voz 0313 53:01 bien pues vamos a terminar igual que arrancamos esta tercera hora de La Ventana a caballo entre os sobre la poesía y la música con muchísima emoción y muy felices de verdad por haberse liberado esta tarde aquí en Orihuela con amigos y con amigas estos cuarenta años de la radio muchísimas gracias por usted es como digo siempre el mejor combustible que tenemos para funcionar que Ramos esta tercera hora de La Ventana con la Shica incide mar en directo muchísimas gracias Francina Vila

Voz 3 53:36 ha vencido el veintidós de diciembre vamos

Voz 8 53:38 señor Annan el calle KC Berlín de Madrid alas

Voz 3 53:41 nueve que perdió

Voz 8 53:43 de la próxima semana se llama ahí estamos Arias pega

Voz 28 53:56 una mañana de invierno en mi cama con la pedacito de sol íbamos por toda mi almohada Kamal al de pago del nipón la cumbia la medina Mela lanzaba solventes la radio en mi vecina dándome son con dediqué vetó al de Cort Félix queman y estaba a punto de tutear cuando llamaron a la puerta un mensajero flamante Persson amén pero Ramos Liga globo brillante y una tarjeta señor mensajero me explica que el cambio son dos

Voz 59 54:52 con el Orihuela campe que muy la letra

Voz 28 55:20 con una histérica en El Saler bajaba de tres las se Hall hereda una bolsa de plástico repite de un toro de me apreté un par de calmante por de pago pensar me Loto parece me cambié de camiseta hay como otro de la frenar la decadencia sí que pasaba a toda velocidad Messi el centro de queda cosas con mucha Rich no pegó saltó cargo lo normal sino fíjate Ramón ninguna se lúdica ahora tiene que elegir entre abrió una moda con uñas postiza de porcelana foto petaca de tranquilo China y Duchy al único Mago de sonreír pero tenía la cara paralizada como pudo enseño los labios que salchicha me contó una Parro para anestesiar se para que no tuvieran tal dineral o ir al choque provecho regresaba horas buen par de tetas si lo que usted necesita quizá opte subasta no pudo Flu doctora pero sea veía en la tele tal otra de rodilla Elche gritaba gritaba con en San Esteban ya los sólo son

Voz 35 57:35 punto

Voz 36 57:39 sigue La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 5 59:28 cuenta con la SER