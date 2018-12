La Ventana (14/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 en las siete las seis en Canarias malestar en ciudadanos después de conocer que el PP había mantenido contactos con Vox como les avanzamos anoche en paralelo a las negociaciones iniciadas esta semana con su partido en formación de Óscar García buenas tardes

Voz 1645 00:17 buenas tardes fuentes de Ciudadanos constatan a la Cadena Ser que ha sentado bastante mal en las filas naranjas que el PP se haya reunido con Vox entienden que aunque haya sido una primera toma de contacto no deja de ser un encuentro en paralelo y además no cumple con lo pactado Juan Marín en Televisión Española

Voz 1763 00:31 el señor Moreno Bonilla y yo llegamos al acuerdo de que mientras que tuviéramos centrado en esta mesa negociando no se negociaría nada en paralelo con ninguna otra formación política espero que el Partido Popular esté cumpliendo porque nosotros lo estamos haciendo

Voz 1645 00:45 las fuentes consultadas aseguran que desconocían ese encuentro y por eso el entorno de Juan Marín exige al PP explicaciones aunque de momento se quedan ahí porque los negociadores naranjas no dan por rotas las conversaciones de hecho hoy mismo los equipos de PP y Ciudadanos han seguido con ellas de cara a la segunda reunión del lunes

Voz 1454 01:02 dimite el jefe de la Ertzaintza después de que la sentencia del caso Caracas cuestionara la actuación de la Policía Autónoma Vasca en aquel operativo en el que el estaba al frente el joven Iñigo Caravaca seguidor del Athletic de Bilbao falleció en dos mil doce por el impacto de una pelota de goma Radio Bilbao Eva Domaica

Voz 0599 01:16 eso sí según ha informado el Departamento vasco de Seguridad el detonante de la decisión de Jorge Aldekoa ha sido la sentencia judicial del caso Caracas que si bien sólo condenaba a uno de los seis agentes encausados cuestionaba se diariamente la actuación de la policía vasca por su descontrol descoordinación entre mandos o el incremento desmesurado de efectivos en la zona por no hablar de la deficiente investigación posterior te lo ocurrido eso escrito de renuncia Aldecoa califica de injusta e inaceptable la muerte de Caracas y dice que la sentencia interpela claramente a la organización de la Ertzaintza confía en que su decisión sirva para transmitir a la ciudadanía los valores de esta policía

Voz 1454 01:50 Pablo Iglesias avisa al Gobierno de que incumple el pacto sobre presupuestos el decreto sobre el alquiler aprobado hoy en Consejo de Ministros el líder de Podemos ha recordado que el acuerdo contemplaba controlar y bajar los precios del alquiler de la vivienda algo que no se contempla ahora avanza que si el Gobierno incumple su voto será desfavorable a la convalidación en el Congreso de la cumbre de Bruselas el presidente Macron también ha recordado que el acuerdo del

Voz 2 02:10 Brexit no se puede renegociar pero sí pueden proporcionar

Voz 1454 02:13 aclaraciones hay un acuerdo ha dicho Macron en la rueda de prensa al término de la reunión el único y mejor acuerdo posible no podemos renegociar lo en cambio podemos clarificar tranquilizar ha explicado vamos con el deporte Toni López buena hasta

Voz 2 02:25 de escritores dar muy buenos de Liga Santander hoy empieza la jornada dieciséis con el Celta Leganés en Balaídos a las nueve de la noche y el Athletic Club ha anunciado la renovación de Mikel Balenziaga y Óscar de Marcos hasta dos mil veintiuno sin cláusula de rescisión como ya área hace unas semanas con Iker Muniaín más empieza la jornada dieciocho de Liga Un dos tres con el derbi andaluz Málaga Cádiz de amor metidos en la lucha por el ascenso a Primera en la Euroliga de baloncesto cierra la jornada doce el Herbalife Gran Canaria Buducnost desde las ocho hora insular

Voz 1454 02:52 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 3 03:09 Montserrat donde los cincuenta y cuatro niños de la Escolanía les están ofreciendo un concierto muy bonito de de apoyo moral de un apoyo espiritual al presidente Torres en su segundo día de huelga de hombre en al menos hay cerca el sumiller de la Abadía con un poco de cava que se fabrica aquí mismo en la Abadía

Voz 4 03:31 está

Voz 3 03:31 jo qué pinta cada tiene ese caballos míos de mi vida se ser está sirviendo al adorable porque cómo se fabrica aquí digo esto se considera que no rompe la la huelga de hambre no

Voz 1 03:42 ahí vemos

Voz 3 03:44 esos unas ostras unas ostras Staffan bando ahora mismo el honorable como marido perfectamente con el cava se considera que esto tampoco romperá huelga de hambre Pepín a veces alcanza ya la independencia ahí sacaban estos sacrificios que no se están destrozando la salud

Voz 9 05:00 en La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 6 05:06 Risto

Voz 1826 05:11 sí a través de esa ventana miramos ahora es viernes a partir de este momento les ofrecemos una decena de propuestas para el fin de semana Emma Valle Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 05:20 buenas tardes Roberto Vigo por aquí tendremos mucho teatro

Voz 1826 05:22 los cine arte planes para niños conciertos preparados imagino no venga perdón empezamos con que

Voz 0564 05:29 en Sevilla y con teatro

Voz 1826 05:38 Ike obra recomendamos hoy es el estrena absenta

Voz 0564 05:40 dos hermanas escrita dirigida por el francés Pascal Robert verte en el Teatro Central de Sevilla la obra la protagonizan Bárbara Lennie e Irene Escolar y ese especial por varios motivos el primero la obra ha sido escrita a la vez para dos parejas de actrices una misma historia dos versiones hice estrenan paralelamente las dos la española y la francesa más es un duelo dramático un texto de una intensidad brutal una historia dura sobre el amor odio sus personajes no tienen nombre de ficción son bárbara e Irene no hay escenas las actrices han trabajado intensamente para preparar unos personajes que dicen las han llevado al límite hemos hablado con Bárbara Lennie

Voz 11 06:16 ha sido un antecedente maravilloso han sido pocos detalles porque Pastal siempre en poco pero donde básicamente hemos disfrutado y hemos sido muy felices es que uno los más acostumbrado a tener delante suyo un texto de este le él Jackson por volumen saben por la complejidad de la escritura cómo memorizar eso de un trabajo que bueno que para las dos nació obsesivo y después una vez que lo aprendes tienes que hacerlo tuyo privatizarlos y sostener todo eso que exige una nivel de energía ir implicación que es muy claro

Voz 1826 06:51 más peculiaridades porque he leído por ahí que ella Bárbara Lennie fue la que escogió Irene Escolar para que fuera suerte

Voz 0564 06:58 sí nos ha contado que lo tuvo claro desde el principio para Irene Escolar preparar hermanas ha sido todo un reto

Voz 12 07:04 duramente la experiencia más dura y a nivel emocional y físico nivel intelectual también que lo he tenido que enfrentar veo un poquito de todo lo que el nivel de de de riesgo que implica no ella algo que eso es muy estimulante que te hace vibrar mucho y te así como del cártel esto a muerte váter escribe Pascal bloqueado todo eso requiere un gran esfuerzo y y estamos muy felices pero también muy cansadas Si bueno con ganas de a la gente también

Voz 1826 07:39 bueno pues ya les queda nada a las ocho tiene la primera función en Sevilla para cuando en Madrid

Voz 0564 07:44 a partir del diez de enero aterrizan en el Pavón Teatro Kamikaze

Voz 13 07:51 cómo estamos

Voz 1826 07:55 música esto es de vértigo de la película

Voz 0564 07:58 de aniversario cumple sesenta años y este fin de semana para celebrarlo se proyecta en varios cines con una orquesta sinfónica en directo que va a interpretar la banda sonora original de la API compuesta por Bernard Herrmann este clásico de Hitchcock protagonizado por James Stewart y Kim Novak Se considera una de las mejores películas de la historia Ramón la marca de responsable de la productora carril solución organizadores de las proyecciones

Voz 14 08:21 la película evidentemente tiene todos los elementos de misterio que hicieron a Hitchcock tan importante en el mundo del cine y tan conocido pero estaban más allá es decir hay todo el aspecto psicológico de obsesión del carácter de James Stewart por esta persona que quién no existe y que además se muere y entonces él tiene esta obsesión por recrear esta figura amada todo este tema psicológico rompe con que lo Kerala Convención de Hollywood en aquel momento

Voz 15 08:54 en pantalla grande en cines donde puede verse

Voz 0564 08:56 esta noche los Palafox de Zaragoza mañana tenemos doble función en los Capitol de Madrid y el domingo otras dos en los Cines Aribau de Barcelona habrá sesenta músicos interpretando en directo una banda sonora que es parte protagonista de la película

Voz 14 09:09 le va como anillo al dedo es decir hay un porcentaje muy importante de la película que es la música que nos explica muchísimas cosas que sin esta música no entenderíamos todos los pasajes en los que hay muy poco diálogo o casi no hay diálogo en la música allí tiene una función narrativa impresionante pero es que además como música se interpreta por sí misma en las mejores salas de conciertos en la película es decir es tal la calidad musical de la composición que por sí sola ya se interpreta en salas de concierto

Voz 0564 09:47 la siguiente propuesta a dónde nos lleva al Caixaforum de Palma de Mallorca donde acaba de inaugurarse la exposición la competición en la antigua Grecia los griegos tenían un concepto particular de la competición el espíritu competitivo lo cultivaba desde niños de abarcaba a todos los gremios filósofos atletas guerreros políticos la muestra incluye una selección de piezas de la colección espectacular del British Museum imaginemos lo que ha sido el traslado de todas las piezas en barco hasta Mallorca nosotros hemos hablado con María González de Castejón coordinadora de la muestra

Voz 16 10:16 ha sido muy complicado si sí si cada vez el traslado y el montaje tenemos obras que pensar mucho mucho mucho hay algunas que son muy grande tomar mármoles estatuas de mármol son una belleza también tenemos servía tu menos tenemos un discóbolo luego tenemos lo que es la joya de la exposición que es la primera vez que Freire precios que es el Mausoleo que ser un parte del friso les Mausoleo de aplicar Naxos que pesa muchísimo y eso

Voz 0647 10:40 es una vieja sí

Voz 17 10:42 aquí

Voz 18 10:45 sí es no va quién no nada de sí

Voz 19 10:55 ahora vamos con danza el teatro Victoria

Voz 0564 10:58 hasta Cruz de Tenerife acoge mañana y el domingo el espectáculo ahora que no somos demasiado viejos todavía del coreógrafo y bailarín Jesús Rubio es un solo mitad danza mitad lectura eres un artista convencido de que la danza habla un idioma universal de que es un vehículo fantástico para llegar a todo tipo de público el origen del espectáculo se remonta a hace dos años

Voz 20 11:20 causa de la crisis son yo estaba en crisis de trabajo escribía en una muy pequeña no entraba mucha luz

Voz 14 11:28 uu mientras una obra muy autobiográfica

Voz 12 11:31 el momento que creo que es

Voz 21 11:33 se muy sobre lo que le está pasando a mí pero

Voz 20 11:36 muy sobre eso que lo está pasando a mucha gente alguna forma éramos bueno somos viéramos en ese momento una generación que habíamos estudiado muchísimo en lo habíamos preparado mucho habíamos hecho muchas cosas y de repente estábamos un poco paralizados

Voz 1826 11:57 con nosotros que tampoco somos demasiado viejos todavía tenemos mucho fin de semana por delante así que vamos a aprovecharlo para invertir esto es una inversión en cultura en ocio en qué otras propuestas

Voz 0564 12:08 en cortometrajes por ejemplo en Barcelona hace celebra mañana al día mes Kurt el día más corto el veintiuno de diciembre es el día más corto del año hay muchos países se unen a la iniciativa

Voz 19 12:18 celebrar alrededor de esa fecha una fiesta dedica

Voz 0564 12:20 Ada al cortometraje La el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el CCCB proyecta mañana a partir de las seis de la tarde durante seis horas ininterrumpidas de manera gratuita una programación excelente de cortos destinados a todo tipo de público también se proyectará en videoclips que son en la actualidad el formato más popular del corto a Pablo Menéndez director del día mes Hurt le hemos preguntado si el corto es o ya no la cenicienta del cine

Voz 20 12:45 bueno hay muchos tópicos si también se dice el hermano pequeño la verdad es que no realmente pues podríamos decir que el cortometraje realmente es la madre o el padre de cine no porque el cine nació puertos para las primeras películas sean cortas tenemos que cambiar un poco el chip inicialmente sí que es verdad si se tiene en la cabeza que el corto es un poco el campo de pruebas y de experimentación de alguien que quiere hacer un largometraje parte sí que es así también pero hay mucha gente que vivimos del cortó todo el año hay una industria muy grande y sobre todo muchísimos premios Si bueno y una visibilidad sobre todo en festivales gigante no

Voz 1826 13:23 vamos a lo largo vamos a quedarnos en el cine porque los viernes día de estreno llega a la gran pantalla Julie es la película de Icíar Bollaín inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos

Voz 0564 13:33 Nuestro así que te quieres ser bailarín Carlo

Voz 23 13:36 tan ayer si siquiera

Voz 0867 13:38 si quieres

Voz 19 13:41 tú quieres ser pueblito Movele me están a la peli

Voz 0564 13:51 la tiene cinco nominaciones para los premios Goya le hemos preguntado a la directora Icíar Bollaín porque quiso contar esta historia

Voz 24 13:58 la historia de Carlos Acosta va en paralelo con la isla de Cuba hay muchas familias como la de Carlos que quiere que está muy presente en la película es un descendiente de esclavos como el Madrid que termina bailando el primer Romeo blanco en el Royal vale está que además hay un viaje un poco en el tiempo y en y en la historia es una historia de superación también no se tenía muchos elementos muy bonitos y luego tenía

Voz 2 14:20 en Cuba además de un régimen y una revolución

Voz 24 14:22 muy muchas cosas muy cuestionables que hay ahí un talento imágenes en música cine teatro en en pintura y en este caso en vale

Voz 19 14:32 una de las nominaciones a los Goya es para el propio Carlos Acosta si el bailarín se ha ganado una nominación actor revelación interpretando se asimismo en la edad adulta

Voz 24 14:40 en realidad la mayor parte de la película es es infancia que ocupa casi la mitad de la película y luego su juventud cuando empieza a salir fuera cuando baila en en Londres cuando su uso carrera profesional pero hay un presente en el que él está recordando su vida coreografiado la interpretar propio Carlos bueno esto es una cosa de guión que se le ocurrió a Paul Laverty cuando tuviésemos sacarlos quedó un poco así porque dijo a ver si voy a mi propia película porque él no es actor pero la verdad que lo hace muy bien su nombre con mucho carisma su nombre muy atractivo está muy en forma seguí bailando ahí está en la película haciendo Carlos Acosta director coreógrafo

Voz 1826 15:19 el fin de semana es también un buen momento para empezar un libro para encomendarse a la lectura La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los que saben los que más saben son los libreros

Voz 0564 15:31 qué no recomienda Paco Goyanes el librero de la Álamo una librería veterana lleva más de tres décadas en Zaragoza a él le hemos pedido al título

Voz 25 15:38 te gustaría recomendar una novela pero ante asombroso calle este oeste de Philippe Sands Philippe Sands es un reputado jurista británico que ha participado en los juicios de la Superior de Justicia de La Haya en el el Consejo Superior de Justicia de Unión Europea de gasóleos sobrinas de su familia que viene telón no población polaca que a lo largo del siglo XX cambió al menos diez o doce veces de menores Bassas una ciudad polaca fuese alemana fuerza justa y sobre esos orígenes familiares llega también un los fueros es que desarrolló el concepto quienes comprar humanidad el concepto de genocidio les digo que es auténtico como seco un siglo XX y duro además pero que es muy pertinente para restaurar faltan compuse de estáis

Voz 1826 16:19 calle este oeste de Philippe Sands editorial Anagrama que apuntaba

Voz 25 16:25 bueno a mí no me

Voz 26 16:36 a mí así como el que no quiere la cosa ya es una tontería pasito a paso

Voz 15 16:47 pero es que estamos ya en el momento en el gran momento llega el turno del plan paramentos

Voz 0564 16:52 que esta semana nuestro plan familiar nos lleva al Teatro Reina Victoria de Madrid donde los sábados al mediodía puede verse en una

Voz 1 16:59 todo en una versión muy especial está interpretado por niños en todos los papeles Lan creado desde una asociación culto

Voz 0564 17:05 al de Paracuellos de Jarama en Madrid que nació para fomentar las artes escénicas en los niños Sonsoles Rodríguez es la directora

Voz 12 17:12 es una versión muy especial que está basada la película con licencia y eso quiere decir que las canciones que vais a escuchar toda la historia es la historia como la que realmente conocéis pero lo más importante de todo es que está hecho por niños nos hemos encargado de mantener las canciones en inglés que le da un toque muy muy especial pero todos los diálogos sean han adaptado a la española una verdadera locura pero lo pasamos genial los niños son únicos son capaces de aprender lo que los adultos no somos capaces de aprender

Voz 27 17:52 estamos ya en nuestra agenda de conciertos

Voz 1826 17:54 para el fin de semana el que suena es CNET

Voz 28 17:57 eh Ahmed Shah

Voz 29 18:01 eso es

Voz 19 18:03 con qué estará el domingo en el teatro Juan Bravo de Segovia

Voz 30 18:09 ver

Voz 29 18:18 dígame que yo sea te quite la ropa

Voz 19 18:24 domingo por la noche podemos estar confiaré también podemos estar

Voz 0564 18:28 Casal en el Bicing Center de Madrid

Voz 19 18:39 tenemos tiempo para I más pues hay terminamos

Voz 0564 18:41 con Pablo López que estará mañana en el Palau Sant Jordi en Barcelona

Voz 30 18:59 yo sigo sigo Cuba solo

Voz 32 19:09 sí

Voz 30 19:12 eh eh además

Voz 0867 22:17 si se cumplen quince días de la aplicación de Madrid Central y cerramos la semana en la que por primera vez se ha aplicado el escenario dos del nuevo protocolo anticontaminación días en los que algunos han hecho cola también para conseguir su etiqueta medioambiental en Correos y donde se ha puesto de manifiesto las lagunas que tenemos en la calle ante todos estos cambios

Voz 15 22:37 sí se puede se puede entrar pero me parece una tontería como un piano que nos parecen pues nos parecen que están muy bien porque hay que cuidar el medioambiente entrada hago espero que no me iban a multar por un permiso por ahí

Voz 0867 22:53 la de hoy la SER les ha contado que el sistema de pegatinas de la DGT inunda de que el agujero hasta ahora nos habían dicho que no tienen derecho a estar pegatina esta catalogación los vehículos gasolina anteriores al año dos mil o diésel anteriores al año dos mil seis pero no siempre es así hay motores homologados anteriores a sus años pero a los que les han dado la pegatina

Voz 9 23:14 Antonio Lucas director de Ci Fall hace

Voz 0867 23:16 al muy buenas tardes hola buenos toros Antonio la primera duda que tenemos es cómo es posible no que la DGT no fijará la asignación de las categorías teniendo en cuenta el motor Hinault el año de matriculación

Voz 25 23:28 si hace diez cuando de lo que se busca es una reducción de las contaminaciones que adaptarla a la regulación en algunas ciudades como bares por lo tanto lo que hay que tener en cuenta son las emisiones según el tipo de motor da la casualidad además que cuando se pone una fecha concreto bueno pues hay fabricantes que previamente a esa fecha ya iban adaptando de forma regular los motores para cumplir con esta normativa que entrará en vigor en que por lo tanto el hecho de poner una fecha no las emisiones de los motores puede suponer un perjuicio para los usuarios

Voz 0867 24:00 dice la DGT que el tema se resuelve se puede resolver con cierta facilidad pero lo cierto es que el usuario el conductor o el dueño de un vehículo no tiene un documento oficial en el que aparezca al menos de manera directa no y transparente la categoría medioambiental de su vehículo es decir no pone ni Euro cuatro mil euros cinco la ficha técnica de de su coche

Voz 25 24:19 bueno son la primera demanda que hacemos desde el RACE y es que el usuario no sea el principal perjudicado ni por su tiempo en y por su dinero en poner una solución algo que la propia Dirección General de Tráfico ir los colectivos que conocen los motores los fabricantes de los vehículos pues tendrían que hacerlo de forma regular ya muchos conductores saben que no hace falta llevar en el vehículo pues ni la ni el carné de conducir ni seguro porque todo está informatizado por lo tanto un usuario no se le debería de existir que fuera a un concesionario que fuera a pedir un certificado que fuera a la DGT cuando todo esto se puede hacer de una forma mucho más rápida además esta información está la ficha técnica el vehículos a todos los usuarios en la ficha técnica del vehículo pueden comprobar no sólo de la marca y modelo motorización del coche sino el propio modelo de motor que le permitiría saber si sea justo o no a la normativa que permite utilizar el vehículo de las zonas reguladas

Voz 0867 25:10 con esa información del motor es cierto nos vamos a un taller que entiendo que nos puede certificar no siempre que sea de la propia

Voz 1136 25:17 Nos puede certificar que ese modelo

Voz 0867 25:19 la está homologado como tal es decir que cumple determinadas características medioambientales nosotros directamente en la ficha técnica no lo podemos ver vemos el código de motor

Voz 25 25:28 claro lo que pasa es que la dirección genético sí que puede para el mismo motor se vende en diciembre y que se vende en enero la DGT sí que debería de conocer informe debería habilitar algún sistema algunas certificación que la gente se pudiera descargar vía online para que cuando nosotros vayamos a Correos realmente pues vamos a hacer podamos solicitar y que no se puede utilizar en restricciones cuando asistan a las ciudades por lo tanto lo que es importante es que la Dirección General de Tráfico junto con los fabricantes pudieran agilizar este sistema porque el motor sí que lo permite Osama sí que este pues a ver si por tipo de motor ese motor ya estaba dentro de la normativa Euro que permite exige la norma frente a que nosotros tengamos que demostrar y que tengamos que ir algún fabricante para que nos diga realmente lo que el motor lo que el código del motor lo que la certificación de la ficha técnica sí que nos permite

Voz 0867 26:19 no es un trámite es un engorro y además puede tener un coste en la pegatina no es obligatoria recordemos hasta abril es verdad que que el caso de Madrid es un tanto especial por la aplicación de las zonas restringidas y por los protocolos pero no parece muy normal no que se produzca una avalancha que en estos últimos meses no hayan distribuido correctamente las pegatinas tengamos que ver estas con las que estamos viendo en Correos Le pregunto Un coche ahora mismo a día de hoy sale del concesionario con la pegatina puesta o también hay que reclamar la DGT

Voz 25 26:46 bueno aquí la casuística ha sido muy diferente porque hubo una primera hornada de pegatinas que envió la DGT Iker luego se habilitaron tres sistemas a los concesionarios algunos concesionarios también los gestores admite esta atisbos también correos no que es ahora mismo de todo mundo pues acude para solicitar esa pegatina yo creo que deberíamos haber tenido ese periodo adaptación antes de que en en Vigo los protocolos de activación de los diferentes fases que ponen en marcha grandes como Madrid para para para poder regular precisamente todo este sistema pensamos que es una buena idea que hasta abril se permite que la gente vaya teniendo este esta acceso pero también es importante los concesionarios me consta que muchos ya concluyó el vehículo que adquiría hace poco ya te lo te lo daban no dentro del equipamiento del vehículo pues te daban los dos triángulos tan ya venía la documentación la pegatina

Voz 0867 27:36 Eva que un coche no sale sin matrícula la carretera no

Voz 25 27:38 eso es lo que realmente cuando tuve ya adquiere un vehículo con toda esa documentación que tiene el vehículo pues ya se incorpora a los cuál lo cual nos parece que es un detalle por parte de fabricantes que venda el coche de facilitarnos el acceso sobre todo la mayoría en la rapidez más urgentes se produce sobre todo en vehículos eléctricos híbridos que sí que permiten el acceso a zonas donde el resto de vehículos no a los celos ve también por una cuestión aparcamiento uso de carriles especiales etc

Voz 0867 28:05 el otro día una última cuestión el otro día Se se aplicaron en Madrid las restricciones del escenario dos del nuevo protocolo Ivo problemas problemas con los controles manuales de la Policía Municipal evidentemente al tomar nota al controlar los coches uno a uno pues producen atascos el distintivo no sé si si ustedes creen que debería tener algún sistema que permitirá la lectura desde algún no se moderó automático que que permitirá sancionar o controlar sin necesidad de para los vehículos no sé un dispositivo similar al que existe con el pago en una autopista absoluta

Voz 25 28:37 ambas lo comentábamos antes la tecnología y el control de matrículas hoy en día permite saber toda la vida a un vehículo con un detector de matrículas hecho muchos en muchas ciudades para pagar el acceso zafia a través de de la de la propia matrícula a que hoy en día cualquier coche de policía o cualquier coche de las Fuerzas y Cuerpos subida del Estado solo con saber la matrícula automáticamente la aparece la vida la historia de San matricula la propiedad del conductor sí tiene su dosis de Alec TV pasada etcétera no por lo tanto sería mucho más sencillo el que a través de sistemas eléctricos de medición de detección de matriculas de lectura de matrículas al matricular al final permitieran unirse colaba hace Atos de la DGT Isabel si ese vehículo que pueda acceder o no según Lars las restricciones también es responsabilidad del conductor saber el punto de vista del vehículo sí pueda acceder no pero estoy completamente de acuerdo si hay que hoy en día no hace falta llenar el coche de pegatinas de las siete UVI porque al final el que hueco que tenemos para ver qué lo que está haciendo en todo lo que la hoy en día la tecnología que está para eso para hacerle la vida un poquito más fácil también debería está al servicio de este tipo de situaciones

Voz 1136 29:47 Antonio Lucas del RACE muchas gracias por estar con nosotros aquí La Ventana en Madrid un saludo a su placer muchas gracias

Voz 9 29:54 no

Voz 0867 29:58 precisamente hemos conocido los datos de las multas impuestas el pasado miércoles el día que se activó el escenario dos cinco mil setecientas sanciones por aparcar en zonas SER de manera indebida por superar los setenta kilómetros por hora otras setecientas sesenta y una y mil cuatrocientas sesenta por incumplimientos del protocolo anticontaminación seiscientas de ellas por circular con vehículos sin catalogación medioambiental por cierto esta mañana en la plaza de Callao los grupos ecologistas han realizado una performance en contra del biocombustible de Palma un biodiésel que procede de la naturaleza pero que suponen un alto coste para las especies animales

Voz 1539 30:32 actualmente si nosotros seguimos con ese consumo voraz e insostenible de aceite de palma muchas especies están perdiendo como es el orangután de Borneo y de Sumatra pero no sólo eso sino que hay refugiados ambientales poblaciones que están perdiendo sus recursos naturales y sus derechos al territorio for mono cultivos intensivos como la palma

Voz 42 33:40 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías Iván ya nuestro medio ambiente por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda siete de la tarde

Voz 0867 34:00 treinta y tres minutos y se queda de momento en su casa después de cinco intensos e intentos fallidos y con dos mandatos de Naciones Unidas para paralizar su desahucio y una petición del Defensor del Pueblo ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han encontrado una solución habitacional para ella la comunidad llegó la vía de urgencia y tiene una lista de espera el Ayuntamiento dice que la competencia es de la Comunidad ella celebro el respaldo pero sigue con la maleta preparada para marcharse en cualquier momento porque el desahucios ha suspendido por la presión social para evitar incidentes

Voz 44 34:38 es un es un drama lo que lo que tenemos por dentro es un ir él no saber no no no tener ya te lo que va a pasar pues es muy yo las yo estoy pasando durante todo el año que estoy con el con con estos hechos pues estoy mal

Voz 0867 34:53 la Comunidad de Madrid da el visto bueno sanitario en la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos en un permiso no vinculante que debía remitirse al Gobierno en el plazo de un mes el informe es positivo así que el siguiente paso ya es que el próximo lunes se pronuncie sobre si paraliza o no los trabajos de exhumación el alto Tribunal el Tribunal Supremo la comisión sobre la presencia de amianto en el metro de Madrid que se ha celebrado en la Asamblea ha finalizado con un desfile de consejeros con Rollán con Rosalía Gonzalo también con el consejero delegado de Metro de Madrid como a Carabante que han defendido esta mañana la gestión ya dada a cabo por la compañía y la Comunidad de Madrid eso sí en la cadena de información algo fallo porque no se comunicó el problema desde el principio a Pedro Rollán que entonces era consejero de Transportes presidente de Metro durante ni

Voz 45 35:38 etapa como presidente de Metro de Madrid a mí no se medio traslado en ningún momento en el consejo de administración ni en ningún otro tipo de reunión

Voz 1136 35:46 personación mantenida con respecto

Voz 46 35:49 a la situación de la que estamos hablando en estos momentos

Voz 0867 35:52 la Ventana de Madrid Javier Casal de treinta y seis y afortunadamente amaina el viento la sierra aunque las fuertes ráfagas de la pasada madrugada han destrozado una parte del famoso Belén de San Lorenzo de El Escorial Belén viviente que exhibe inaugurar mañana sábado alcaldesa Blanca Juárez qué tal muy buenas tardes

Voz 1136 36:07 hola buenas tardes buenos pero que llegan a tiempo no que el Belén se va a poder inaugurar igualmente

Voz 14 36:11 sí sí mañana va a estar todo preparado ahí siguen trabajando voluntarios y trabajadores del Ayuntamiento para que esté todo listo

Voz 1136 36:19 tras una curación hemos visto fotos de la plaza

Voz 0867 36:21 y con algunas de las casas de ese Belén tumbadas por el viento han sido tan graves los daños

Voz 14 36:27 no sobre todo muy aparatosos no era como claro el Belén pues es muy espectacular pues claro ver eso volcado no caído pues era era impresionante sobre todo ha sido una estructura que estaba preparada que hacía de un desfiladero por el cual los Reyes Magos iban a acertar hacia nuestro O'Belén particular y bueno pues ha sido ese desfiladero que como estaba hecho de un material muy pesado pues no con los vientos que ha habido que han sido según nos dijeron los bomberos de más de noventa kilómetros por hora pues no aguantaron parte de ellos eh se han caído y otros los hemos quitado nosotros pues porque quede mejor y por seguridad también

Voz 0867 37:03 ah pero se va a inaugurar pero para lucir perfectamente crecido han tenido que renunciar a ninguno de digamos de los atractivos de del famoso Belén de San Lorenzo

Voz 14 37:12 no no no exija teniendo partes que están que no han sufrido daños por el viento y que es tan como se había previsto sólo es este desfiladero que va a ser pues más bajito más pequeño

Voz 0867 37:23 eh alcaldesa haber la tradición de de San Lorenzo la conocemos hemos sido muchas veces saber ese Belén aproveche la ocasión a los oyentes de La Ventana de Madrid y la magnitud de ese Belén y el entorno no que que que está instalado en un entorno que lo hace todavía más monumental

Voz 14 37:38 pues sí exactamente yo creo que es no sólo porque es un belén que en el que se puede estar dentro del Belén que no se ve desde fuera sino que su visita de verdad que es estás dentro que está al lado de los habitantes de ese belén que se acerca uno al portal que que puede ver de cerca a los Reyes Magos a todos los animales que hay allí sino que además está dentro de nuestro Casco Histórico que ya sólo de por sí merece esa visita IS visitarlo por dentro no entonces bueno pues tiene esas dos encantos unidos

Voz 0867 38:06 ah pues alcaldesa le deseamos mucha suerte que no haya ningún contratiempo más estuvimos hace unos días que yo estaba bueno lleno de

Voz 1136 38:12 gente así que el existe está ahí está garantizado que vaya todo bien este fin de semana un saludo muchísimas gracias

Voz 14 38:18 esperamos a que a todos gracias

Voz 6 38:23 estoy que me pierdo pero ella

Voz 0867 38:44 no vamos a marchar hoy con la música de Tan Tan go que están participando en la fiesta de los cuarenta Classic concierto de Nacho Campillo Tam Tam Go que se celebra en la carpa de las estrellas del recinto ferial de Alcalá de Henares el concierto arranca a las ocho en punto de la tarde hasta las doce Entrada libre entradas que se pueden descargar en TEA con su música nos marchamos mañana no estamos de vuelta porque mañana básicamente es fin de semana así que la actualidad de Madrid la contrae Isabel Salvador y Puri Beltrán en A Vivir Madrid nosotros mismos veremos el lunes desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del fin de semana hay recuerden que el domingo Griezmann atraviesa la Comunidad sigue despertando el acceso

Voz 47 39:54 un

Voz 7 40:04 en la Cadena SER La ventana

Voz 1826 40:09 ya avisó antes Íñigo Sastre que antes de que iniciamos la ruta de los viajes con Paco Nadal el volvía con los suyos e Iñigo pues vuelvo con los míos por qué

Voz 49 41:08 la

Voz 1 41:09 la nave dos vidas

Voz 6 41:12 Paco Nadal

Voz 2 41:20 qué alegría Paco Nadal qué tal buenas tardes muy buenas tardes y alegría porque aquí en los estudios de la calle Héroe yo vengo que tú lo necesite aunque sea de vez en cuando oye hemos abierto esta tarde en La Ventana desde Orihuela en Alicante en la Comunidad Valenciana

Voz 1826 41:34 estaba pensando a pesar de ese estas fechas o precisamente para demostrar que estas fechas también son muy propicias para Valencia para acercarnos a la Comunidad Valenciana que siempre tenemos relacionada tenemos cierta tendencia a relacionar con Turismo desoyó de playa de verano estaba pensando está es muy buena fecha para aprovechar la oferta amplia variada y también que tiene que ver con el estupendo clima que hay por aquellas tierras para acercarnos por pues

Voz 1679 42:01 pero creo porque como bien dices en la Comunidad Valenciana puede estar muy asociada ese turismo de sol y playa pero tiene muchísimas cosas que ver y además de a mí por cercanía soy casi de Orihuela de lado me me viene

Voz 2 42:14 toreo que quiero mucho conozco muy mira oye pues si quién es practicamente de allí también bueno estuvo viviendo es muy Irán conocedor de esa tierra es nuestro amigo Xavi dorado al que te traigo como cómplice

Voz 1136 42:26 hola hola es un placer comprobar que Paco existe realmente

Voz 2 42:30 sí sí sí esto de verdad entonces vengo por aquí

Voz 1826 42:36 estos sin que suene a un pulso entre Chevy Paco Paco y Cherie pero sí que podrías hacer un mano a mano entre

Voz 1136 42:41 lo valenciano de ocurrencias

Voz 1826 42:44 puertas propuestas para acercarnos Emma a Valencia

Voz 1679 42:47 pues mira yo me quedo Si quieres que empiece con un sitio me quedo por el sur de la provincia de Alicante porque a veces basta con unos pocos kilómetros de los lugares transitados para descubrir pequeñas joyas ocultas eso pasa allí

Voz 13 43:00 LA haya editor

Voz 1679 43:04 bueno pues te vas de Denia hacia el interior hacia y en apenas media hora de viaje treinta minutos en coche sientes que has atravesado el túnel del tiempo un estrecho con costo de acceso a los tres Valle de la comarca que se conoce como la Marina Alta

Voz 0564 43:19 era Alcalá llevo

Voz 1679 43:21 hoy el último reducto morisco de Alicante un paisaje de otro tiempo hay huertas y azar ves al niñas Aldea Blanca de callejuelas frescas palmerales campanario vamos la cara más costumbrista de la provincia de Alicante que no tiene que ver con esa consta que todos conocemos bueno con otro tipo de construcciones el primer valle que aparece pueden te pego es la aval de gallinero con todo el encanto del Valle morisco y esa esencia cultural y paisajística heredada de aquel mestizaje sólo basta ver los nombres de los pueblos a mí me encanta Seaman

Voz 0564 43:54 además Benis iba bien Italia

Voz 1679 43:57 vamos más morisco imposible no como el paisaje luego viene el aval de Alcalá es donde están los despoblados moriscos más interesantes el más tu más visitable es el de la subida parece que hubieran ido a moriscos y no en mil seiscientos nueve inmolado está casi intacto y luego la Vall que es el más pequeñitos otras de Valle que si quieres hacerlo senderismo descenso de barrancos estalle el Barranco del Infierno garganta muy visitada o las cuevas del Rull que están acondicionadas para la visita turística pues todo eso está a media hora de las playas

Voz 1826 44:27 la primera propuesta de Paco Nadal hoy ya que estamos por ahí por las que yo me había apuntado aquí alguna de las dudas ya que estamos por ahí por las playas en la costa hay una isla y una isla incluso habitada verdad la que se ve desde Yves de Santa

Voz 1679 44:39 la única isla habitada de la comunidad autónoma es Tabarca que podía ser una ínsula Barataria o un refugio de piratas porque para dos

Voz 50 44:47 da se va de de Santa Pola de Denia

Voz 1679 44:50 a ver en verano y un trasiego de turistas tremendo es uno de los destinos turísticos pero ya que estamos hablando de cosas que hace pero en invierno yo he estado allí en un invierno es una desidia porque entonces quedan abiertos algunos bares muy poquito restaurante de alguna hotel pero te puedes tomar un calamar de proteger a la plancha un caldero Tabarca en lugares donde solamente ya hay parroquianos ajenos al bullicio de la costa de enfrente el verano todo esto a solo once millas está la edito no Tabarca en invierno es una delicia una tarde de otoño invierno con sol fabuloso

Voz 2 45:22 bueno pues ya digo no es un reto pero supera esto Javier Gómez

Voz 1136 45:26 no va a ser fácil hombre ya que estábamos en Alicante yo me hubiera pasado también posiciona que es el momento

Voz 2 45:30 ahora bueno bueno

Voz 1136 45:35 bueno pues voy a dar un salto ya que hemos estado en Alicante si os parece a Castellón

Voz 1826 45:39 muy bien para mí Castellón la provincia de Castellón

Voz 1136 45:41 ha sido el el gran descubrimiento me han gustado en muchos rincones pero especialmente lo reconozco aquí

Voz 1679 45:46 la grandes desconocida grandes con lo que es la

Voz 1136 45:48 inicio de Castellón y muy especialmente el Maestrat en valenciano el Maestrazgo si hablamos de una comarca que realmente se comparte con con Aragón con la provincia de Teruel que también tiene parte del Maestrazgo pero nosotros nos vamos a quedar en la parte de Castellón en el Maestrat que es una mezcla de turismo verde y monumental para mí imprescindibles Morella por un lado y Ares del Maestrat Por otro lado Morella es la ciudad medieval por excelencia amurallada coronada por los restos de una fortaleza que se antoja inexpugnable con ecos de los templarios inviernos muy duros cuidado que la nieve también le gusta mucho Morella te la puedes encontrar que incluye hasta un museo que recuerda la presencia de dinosaurios que vivieron en la zona hace sesenta millones

Voz 0867 46:32 de años allí hay que visitar la basílica de Santa

Voz 1136 46:34 a la mayor joya del gótico y no perderse la escalera que parece enroscada una columna para subir al coro que tiene la Iglesia con filigranas que están talladas en la madera es una preciosidad para mí es la escalera de las escaleras o el órgano de Turull que es del siglo XVIII posiblemente el mejor órgano de toda la Comunitat Valenciana con trescientos tubos que tiene este órgano hay otras poblaciones muy recomendables en la comarca como Ares del Maestrat con pinturas rupestres en la cueva Remigio y unos paisajes espectaculares ya que estamos allí os gusta las trufas

Voz 2 47:08 por supuesto las trufas te voy a hacer una apuesta también para regar rastro soy muy

Voz 1136 47:16 los no abonados al diamante negro en Vistabella del Maestrat un buen lugar para conocer y disfrutar de esta joyita por sus condiciones climáticas allí se pueden visitar plantaciones truferas con un experto y con su perro adiestrado y así conocemos cómo se recolectan y un menú degustación va a ser mejor final para esta experiencia truferas

Voz 1826 47:34 tengo otra propuesta es de enoturismo vamos a conocer una zona muy interesante es un recorrido por los sentidos por la que es conocida la llamada Toscana valenciana que nos va a acercar nuestra compañera de Radio Valencia Inma Pardo

Voz 19 47:45 hola compañero Fontanar Celsa Florin si la Font de la Figuera a una hora de Valencia y al suroeste de su provincia nos encontramos con esta llamada Toscana valenciana por el parecido con los bellos parajes florentinos perderse unos días por estas tierras supone conectar con la vida sentí raíces paladear un buen vino desde el Cerro de les acuse es dominando el terreno se inicia un recorrido en torno a los íberos Un paisaje en el que se puede apreciar toda una variada paleta de ocres y verdes en función de la época en la que nos encontremos el viajero puede dedicar unos días a visitar algunas de las trece bodegas que bajo la denominación de Terres de Safor IMS ofrecen unos caldos de excelente calidad la mayoría tiene visitas guiadas se puede ver por ejemplo cómo se elabora el vino les al Kus es seller del Roure o el famoso la vida de Antonio Herráez por citar algunos buenos caldos que acompañan platos tradicionales de esta zona platos eso sí contundentes con ese sabor de los productos de la tierra y el aderezo ahumado de la leña hay que dejarse tentar por una buena Hoya del pastor o la gacha amiga

Voz 1 48:50 a merced en opio

Voz 19 48:52 la Toscana valenciana es naturaleza en estado puro para rebajar la comida a lo mejor si se prefiere son unas rutas también de ciclo enoturismo que ofrecen kilómetros de paisajes plagados de viñedos almendros y olivos todo esto en bici un camino que debe hacerse con pequeñas paradas para respirar y para llenarse de esos aromas que varíe han según la época del año pero no todo es vino cita obligada es el poblado Ibero de les al Kus ex aunque para ver su escultura de bronce más famosa el guerrero Shen Se debe visitar el Museo de Prehistoria de Valencia también está el Bosquet que recibe su nombre debido al pequeño bosque de Carrasco que todavía subsisten junto a la presa que está entre Shen y Ontinyent así que buenos caldos una red de pequeños hoteles rurales con encanto tradición e historia en suma os aseguro que nada que envidiar a los italianos

Voz 13 49:43 ocho pues

Voz 1826 49:44 nada que envidiarle Sigma Pardo desde Radio Valencia muchas gracias patrimonio e historia cultura hemos estado aquí el interior también en la costa enoturismo y ahora la ruta de los castillos Radio Alicante Carlos Ocaña casi nada es imposible en esta vida pero os aseguro compra