Hora 25 Linares Lunes (24/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:19 qué tal muy buenas saludos de Tomás Ballesteros vamos con la información deportiva el Linares ayer ganaba por dos goles a cero en casa al

Voz 0107 00:27 Club Deportivo Rincón y de esta manera suma tres puntos más ya tiene seis a la espera de otros tres que presumiblemente otorgará al el Juez Único de la competición por la incomparecencia reciente del River Melilla todavía a estas alturas nadie sea pronunciado al respecto el Comité de Competición que debería a resolverlo como ha pasado en otros muchísimos casos de esa manera con victoria para el conjunto azulino así que bueno lo importante es que el equipo ayer ganaba con los goles de Javi Bolo de Chendo y con buena imagen de muchos de sus futbolistas e todo a pesar de las numerosas bajas que tenía el conjunto de Juan Arsenal Iván Bazán Rodri Juanfran tampoco llegó Miguelito al partido los tocados como Pablo Ortiz que sí empezó el partido de titular o que en este caso fue reservado para disputar algunos minutos finales del encuentro de ese partido habla el míster Juan Arsenal que no

Voz 2 01:22 tenido en el control absoluto del partido la línea que el equipo viene jugando los últimos partidos y otra vez la falta de definición no partido mucho ante no pienso que hemos sometido al rival que hemos jugado prácticamente ochenta y cinco minutos en campo contrario donde hemos robado infinidad de de balones que os han generado ocasiones de gol pero repito o quizá haber sentenciado mucho antes para que el rival en los cinco últimos minutos no hubiese crecido ya a la desesperada pienso que partido muy completo por otra parte y solo pues en el partido mucho antes

Voz 0107 01:57 contentos en el Linares por la victoria hasta aquí el tiempo del deporte ahora más información con Sonia Padilla

Voz 3 02:03 hora veinticinco digno de Iscomar Cano Soria Padilla

Voz 1463 02:08 hola buenas noches tiempo para otras noticias y resumen de lo más destacado de la jornada el alcalde de Linares Juan Fernández acompañará a la plataforma todos a una por Linares a su viaje a Sevilla el próximo cinco de octubre las firmas que miembros y voluntarios de la plataforma llevan recogiendo desde el catorce de septiembre serán llevadas al Palacio de San Telmo para solicitar que la presidenta de la Junta Susana Díaz visite Linares a la expedición se suma el máximo edil que califica esta acción de unitaria innecesaria para el futuro de Linares Fernández insiste en que esta es la forma de actuar ante los obstáculos con los que se encuentra el Ayuntamiento

Voz 5 02:45 yo lo digo con toda sinceridad con toda naturalidad al que yo solo no puedo que un alcalde por mucho que quiera no puede hoy porque hay todo un aparato ahí enfrente que que que es que obstaculiza y que y que sea ropa y que se cierran en coraza que sea murallas de tal manera que que justifican de de de de forma baladí muchas veces con argumentos que que que que que son penoso determinada acción determinado incumplimiento

Voz 1463 03:15 más de política el Partido Popular pide explicaciones a la presidenta de la Junta Susana Díaz por las irregularidades presuntas en la gestión de la Junta en la empresa Santana Motor recogidas en un atestado de la Policía Nacional concretamente

Voz 5 03:29 tú deberán aunque de capital ese anticorrupción

Voz 1463 03:31 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF dice este atestado que entre otras presuntas irregularidades en una financiación irregular de la Empresa a través de ayudas por un importe de treinta y seis millones de euros a fondo perdido con carácter de ayudas del Estado concedidas por la Junta lo que está terminantemente prohibido por la normativa de la Unión Europea seguimos en el Partido Popular porque el concejal José Luis Roldán pide la dimisión del consejero de Empleo tras sus declaraciones sobre Linares lo que pide el edil popular es que se cumpla con lo firmado en el Plan Linares Futuro y en los acuerdos alcanzados en el Parlamento andaluz en diciembre de dos mil diecisiete

Voz 6 04:09 habla de victimismo el Linares hay que tener poca vergüenza y falta de sensibilidad para decir esto de victimismo nada no tiene ni idea este señor de lo que el Linares de cómo son sus mujeres y hombres somos realistas no victimistas realista somos el municipio con la mayor tasa de paro de España una de las poblaciones más pobres tenemos el porcentaje de emigración más alto de toda la provincia de Jaén le parece al consejero de Empleo socialista suficientes motivos reto para que estemos alarmados o no o esperamos a que Linares se quede con veinte mil habitantes o esperamos a morir de hambre

Voz 1463 04:52 detenido en la calorina un hombre de nacionalidad estadounidense como presunto autor de sustracción de menores la Guardia Civil arrestada ayer a este hombre después de que la madre denunciara el viernes la sustracción de dos de sus tres hijos que tienen en común en la Comandancia de La Carolina donde ella es natural según fuentes de la Benemérita mediaba denuncia por violencia de género y orden de alojamiento al parecer el padre pudo haber contactado con uno de sus hijos y aprovechando la cita se dio a la fuga con ellos tras un amplio dispositivo de las fuerzas de seguridad fueron localizados ayer en un hotel de Madrid en compañía del padre los menores de dieciséis nueve años fueron entregados a sus familiares de otro lado satisfacción en la asociación de vecinos de Las Américas por las obras para reparar las cubiertas de su sede a los fondos seduce han permitido esta intervención la cual podría estar lista para el próximo puente del Pilar días que se viven intensamente por los vecinos por la celebración de sus fiestas populares la sede vecinal que no otra cosa que un antiguo barracón reutilizado llevaba mucho tiempo sufriendo goteras Elena García es la presidenta del colectivo

Voz 7 05:52 pues es una reivindicación que tanto nosotros como Junta Directiva como todas las anteriores han reclamado

Voz 8 06:00 final por la inseguridad que representa el calado de agua y que nosotros usamos muchísimo estos barracones entonces er la las Recino reclamaban ya un arreglo de de toda la patera pero ya de una forma definitiva no algo témporas cada invierno se se echaba su pintura sus cosas para que no se versos del minadas siempre calando Se son cosas que no son determinantes para para un largo plazo hace pues eso era la reclamación desde hace mucho tiempo

Voz 1463 06:37 en concreto la obra realizada en la asociación de vecinos de Las Américas cuenta con un presupuesto de treinta mil euros Iberia completar una serie de actuaciones previstas en otras fuentes vecinales con problemas similares en la que ya se actúa es el caso de la barriada de de Santa Ana y otras en las que se trabajará en breve como la de la Malena estos fondos Eduso si también contemplan obras civiles en espacios públicos pasando practicamente por toda la ciudad Juan Fernández alcalde de Linares

Voz 9 07:03 al final aquí saca ha podido cambiar a fondo en las cubierta y así respondiendo a una necesidad de un grupo de personas que trabajan por su comunidad por su barriada al turista mente y que cuando menos estamos obligado a que lo hagan en condiciones que el consistorio les proporcione uno equipamiento digno y sobre todo pues que nos preocupemos porque la actividad que realiza encomiable la puedan desarrollar con normalidad todas las actividades que los concedido que que tienen que dentro de la sociedad

Voz 10 07:36 no

Voz 1463 07:36 más del ámbito asociativo la Asociación de Alzheimer Conde García inicia curso incrementando el número de talleres de memoria ICO la adaptación de una sala para que los cuidadores puedan acudir en horario de mañana en esta asociación no sólo tratan a los enfermos sino también a sus cuidadores ese es el motivo por el que cree necesaria una sala habilitada para que las personas con falta de disponibilidad de horario de tarde tenga la posibilidad de ser atendidos allí lo que se hace es ofrecer atención psicológica e informar de hasta dónde puede llegar la enfermedad por otro lado la gran demanda que existe en torno a los talleres de memoria ha provocado que se hagan tres en lugar de dos como se venía haciendo hasta ahora Ángela García presidenta del Colectivo

Voz 11 08:12 sí que está avanzada pero no está terminada porque le falta la parte de acondicionamiento pues que más presupuesto tiene no es sí que cabe pintadas sí que tiene mobiliario pero me pegó a acondicionar la eco pues por uno con aparato para el calor hay que comprar una pantalla necesita una serie de de equipo técnico que es lo que más presupuesto necesita y eso es lo que estamos en este momento pero que lo creemos fundamental porque la la formación imprescindible sobre todo de la enfermedad cuando no los cuidadores aún no están muy familiarizados con con la consecuencia que tiene un diagnóstico de este tipo

Voz 1463 09:01 y para terminar el Ayuntamiento de dinares refuerzo y endurece la campaña de concienciación ciudadana sobre el comportamiento de los propietarios de animales de compañía en la vía pública en el sentido de no proceder a retirar los excrementos de los mismos cuando los sacan a la había o espacios públicos se incrementa la vigilancia desde hoy mismo en parques y plazas públicas ir recuerdan que la multa puede ir desde los setenta y cinco a los quinientos euros hasta que en la actualidad más cercana siguen informados en la Cadena Ser

Voz 12 09:42 muy bien