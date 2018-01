Los Toros (15/01/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 1293 00:17 Manuel Molés del Rubén hola muy buenas noches bienvenidos a los toros en la radio ya saben que están en España primer Reglero con la Cadena SER si están en Colombia Caracol en Colombia se en doble u en Méjico Si jugador Platinum Mi Radio Quito por tanto lo pueden escuchar en el mismo día a la misma hora aquí a después al los sistemas que ustedes conocen cada día más modernos estamos viendo lo de Méjico estamos viendo con ahí al frente de la técnica ya de buenas noches sonido Carmen Peinado gozar bienvenida buenas noches buenas noches manda ya está claro que si no hay toro no hay gente no lo dejé la

Voz 1395 00:53 la plaza de toros de México también tiene un cachito de allí parece que hay una boda han sentado junto a unos cuantos ahí pero estaba la plaza absolutamente vacía es que si no hay toro no hay emoción hay público bueno y menos en un sitio menos de Manizales no que si la verdad de Ernesto Gutiérrez aunque no tenga trapío gente va igual no eso es un tema muy especial que lo comentaremos luego eh a pido

Voz 1293 01:13 mira si muy importante sobre todo la la corrida ganadora de la feria

Voz 1395 01:18 para mí Santa Bárbara que se considera que puede recortar años sesenta pero encastada limpia de pitones paraba importante y luego está lo de Ernesto Gutiérrez que esa ganadería preferida entre comillas de de la gente de de Manizales porque esas Galerie ya te allí no es un toro muy muy muy chico es un toro bueno me con muy muy poquita cara pero que sin embargo ese bloque allí que les parece bien yo yo tardado muchísimo a entenderlo no

Voz 2 01:43 eh y lo voy seguro que Juan

Voz 1395 01:46 José Padilla que estás escuchando lo conoce también a Juan buenas noches

Voz 2 01:49 sí

Voz 1293 01:50 maestro en Nochebuena los buenas noches estaba contando lo de lo de Colombia buena noche malo buena noche maestro buena noches

Voz 1395 01:57 es que alegría Spike no que lo de Ponce ha sido triunfador en las dos ferias de de de Colombia Malí

Voz 3 02:05 Manizales Cali Manizales y señoras se sí

Voz 1395 02:08 vamos a usuarios insaciables lo que se ha llevado dos premios enteros cálices Manizales ya triunfo con el toro bien presentado que fuera de Cali estuviera triunfado con el Mini toro de Gutiérrez en Manizales esos comentaba una gradería allí a la gente respeta la gente quiere que la gente celebra suele éxitos pero es el toro el Mini toro más chico que yo he visto en mi vida no sale nobles se otros salen de gol con carboncillo no pero yo los primeros años en Manizales no entendía nada nada de nada y ahora tampoco entiendo pero eso es ganadero de Manizales la gente si se divierte con sus toros y es el único ganadero que le permiten esas miniaturas bobinas no sin pitones y pero Ponce arrasó arrasó en Cali se llevó el trofeo de la feria el Señor de los Cristales que es uno de los toros que embistieron en el fiasco de los toros de César Rincón no primero de de esa tarde muy serio además se fue un buen toro y luego hizo de todo y puso a la gente en pie con los toros ya en Manizales algunos con casita hay picante y sus plata añitos con cuernos a los que toreó hasta llevarlos pues también a los trofeos de todo humanizar les incluida la catedral la del diario La Patria ha hecho Rice ha llevado prácticamente todo lo de Ponce es increíble el próximo domingo tendremos aquí hilo de los toros de esta ganadería de Ernesto Gutiérrez es algo que a mí me costó mucho trabajo entender resulta que la gente que va la gente lo quiere porque es de allí pero la verdad es que que cuando lo ves después y lo ves desde lejos y lo ves con la frialdad de otro país hace ver eso pues no no entiende si bueno seguida sólo que he visto yo un niño sin caballos luego tienen cuando sale con genios

Voz 1293 03:48 yo hubo arrea niños picantes pero pero el trapío de verdad que está al lejos de todo eso he visto ya

Voz 1395 03:55 hemos visto buenas noches bienvenida con de siempre venidos bienvenida gracias ya hemos visto que Padilla ya tiene primeros primeros festivales porque ya es la primera feria Juan va a ser Castellón donde él la tierra la primera todas no

Voz 3 04:12 ahí estamos si Dios quiere estaremos de nuevo en Castellón ilusiona muchísimo saber que en un arranque maravillosa de temporada y lógicamente donde todos los toreros apetece estar en esa feria tan importante

Voz 1293 04:23 esa feria de este año viene subiendo la veremos tempranito como es cómo

Voz 1395 04:28 tiene que ver con la fiesta religiosa igual que el Sevilla no va a estar muy pronto yo creo que los primeros días del mes de de marzo casi casi a veces se mete hasta en el final de febrero o primeros días de de marzo con carteles ya no están rematado expresiva en un montón de figuras y las ganaderías pero sí

Voz 4 04:45 sí es anunciado el regreso de Vitorino que además eh están haciendo una gran publicidad en todas las entradas de la ciudad de Castellón y como decía hermanado Juan José Padilla ya está anunciado en dos festivales uno en Vera en Almería a favor de Manos Unidas de de la ONG y otro a finales de febrero en la Campana verdad

Voz 1293 05:04 sí sí sí

Voz 3 05:05 a seis acapara la verdad porque con la colaboración pero la campana festival donde vive donde reside el banderillero tanto Emilio Fernández padre cómo decirlo

Voz 1293 05:17 si se celebra el menor

Voz 3 05:20 precio de Emilio Fernández dijo que bueno queda desgraciadamente por un percance vamos a hacer un festival en beneficio de homenaje a mira que que que ha sido a los dos

Voz 1395 05:28 buenos toreros buenas personas del padre y el hijo de Juan

Voz 3 05:31 sobre todo eso de grandes Trayectoria y siempre él y que Emilia Fernández toda una trayectoria y Emilio Fernández no puede como últimamente está atado con Ponce con Juli con grandes ciudad Altaria siempre

Voz 1395 05:44 bueno pues vamos a el primer invitado porque ha sido el triunfador de una feria muy desigual en la presentación de ganado el capitán Capitán Trueno porque don Carlos Barbero que yo siempre he dicho que que Sugar diese llama Santa Bárbara y aquí nos acordamos Santa Bárbara cuando truena no

Voz 1293 06:01 vez el de esa opción

Voz 1395 06:03 de gran aviador India lo mismo tiene una galería posiblemente de las más encastada en América con Carlos Barbero Carlos buenas noches

Voz 1293 06:12 es

Voz 5 06:14 bueno buenas noches Manolo

Voz 1395 06:16 que ya enhorabuena no porque yo creo que ese ese toro o no ese ese primer toro que que toreó Juan Bautista yo no sé si hay premios para para las ganaderías porque hay premios para los toreros lo poquitas para la ganadería

Voz 4 06:29 sí sí

Voz 1395 06:32 tanto enhorabuena porque porque fue un modelo de de casta de alegría de embestida Padilla era como aquellos toros de los años sesenta sabes no exagerados de de censura pero con con finos de pitones quieren con motor y con Pío Nono pero el trapío que es cuando se movían mucho más que los dejó la cual señala que ya tenían trapío no me imagino que ganadero que feliz no por por el triunfo oí incluso por como lo toreó Juan Bautista la pena es que no no lo va todo si si lo mata yo no sé si hubiera cortado

Voz 1293 07:07 qué hubiera lo menos dos orejas no

Voz 5 07:10 sí sí que cuento que ahora la penetración de dieron que exhibe donde el toro Juan Bautista una cosa yo sigo compró no había sido complicado curado en años a Ponce quisque realmente extraordinaria todo el mundo lo recuerda así tan es así que el toro que le dieron ruedo más se acuerda de la Baena de de que que de ese toro

Voz 1395 07:39 bueno la gente se acuerda mientras otra cosas porque la emoción estuvo ahí pues en el toro por cierto el toro de donde procedía Carlos

Voz 5 07:48 ese es el toro tienen encaste juampedro o pues hoy porque es que cuando se diseñen la importación hubo Pimentel con arroces viene de Ventorrillo los ellos porque en esa época cuando el principio Carrillo

Voz 1395 08:06 estaba eso no te da vida claro

Voz 1293 08:08 bueno no ese desde ese momento

Voz 5 08:12 que fue pero los toros El Monti fue la son voluntarios que lo dieron a Paco Medina yo lo tuve la oportunidad porque alguien de la casa de ahí es donde él y comprarle después de los toros que hay podría

Voz 1395 08:27 Alsa convertido Carlos una ganadería posiblemente de las más encantadas más fiables no y más parecidos a lo español que va a estar hasta bueno ha estado triunfando en Manizales va a estar en Medellín y en Bogotá por tanto pleno y bueno el trabajo serio y bien hecho ahí en silencio con la familia con el hijo al final tiene tiene premio

Voz 1293 08:49 no

Voz 5 08:50 sí creo que que la ganadería tiene una regularidad insistimos años pues el tanto en Bogotá las tres últimas temporadas de dando habló

Voz 6 09:01 entró en la leyenda un todos todos

Voz 5 09:03 nosotros lo que otros de soltera indultar uno uno la el año pasado yo creo tanto en Medellín en Manizales creo que va a ganar en buen momento hicieron quedar todos los colegas me áridos insisto que el arma que tenemos hoy en día es importantísimo color tres Suria

Voz 6 09:22 embriones y simulación salió que

Voz 5 09:25 es inglés sobre todo

Voz 1395 09:28 que se agradece viven viéndolo en un país como tales con tanta afición no co como es Colombia que tengo a a Juan Bautista que fue el autor de de la de la gran faena que lamentablemente es el pinchó Juan Bautista Juan buenas noches

Voz 7 09:43 hola buenas noches enhorabuena porque

Voz 1395 09:46 lo de lo de Arles no pero disfrutaron disfrutaste fue fantástico si lo mata a la puerta grande con toda seguridad no pero todo el mundo sigue hablando como como la faena imborrable de la de la Feria de Manizales

Voz 1293 10:02 fue muy bonito no

Voz 6 10:05 pero netos muy emocionante fueron unas sensaciones de verdad preciosa fue llegar

Voz 8 10:11 una plan

Voz 6 10:11 es que no conocía había fallado nunca una afición con no nunca veía torear algunas afición colombiana que lleva muchos varios años sin estar presente la temporada colombiana allí y de repente al primer toda la tarde encontrarme desde su salida con eso te decía emocione y sensación de fantástica la ahí pues se vivido en unos quince minutos maravilloso hombre los que Sonia como los toreros

Voz 1395 10:38 pues ganadero Carlos también la fortuna de encontrar junto a un toro bravo como ese encontrarse un torero que toreará como Juan Bautista no

Voz 1293 10:47 eh

Voz 5 10:47 qué hablo aquí también como siempre hemos dicho todos que el toro tiene que también tiene suerte aquí en que corresponda ahí

Voz 9 10:55 claro como así pues había hollado

Voz 1395 10:59 no no estará usted viéndolo de Méjico no hay nadie en la plaza Maestro qué barbaridad a pasa algo pasa ahí raro

Voz 11 11:06 Padilla se que el que no hay nadie en Madrid Manolo no hay nadie en México con lo grande que la verdad no muchísimo ya

Voz 1395 11:15 sí sí sí hay algo tienen que hacer ahí no puede ser eso Juan no no puede ser una si atacan

Voz 3 11:20 decorarán con millones de personas es decir de torero y hacer el paseíllo en esa monumental el tramo tampoco tan poca gente muy bien hay que ser extremadamente ahora que ya cotiza que los estás viendo no lo de México

Voz 7 11:32 no no lo era la plaza

Voz 1293 11:35 más grande del mundo con con el menos público del mundo

Voz 4 11:38 la pena una pena pena ha yo no se lo puede contar

Voz 1293 11:41 con con los dedos de la mano no sea tremendo no feliz entoces de lo de podía ser feliz igual me imagino honor

Voz 6 11:49 por la tarde y hombre me dio pena porque claro que tanto la esfera como como el toro pues no merecía un final a eh merecía mejor final quiero decir eso pinchazo pues lo tengo todavía atravesado pero ojo pero cuando lo vivido con el toro quiero dar las gracias ahí certificar ganadero a Carlos todo porque hubo pero hubo varios sería que fue de un nivel importante

Voz 1395 12:16 todo corrida más importante de la feria por cierto que Carlos como explica haríamos a la gente porque la gente luego visto lo nota ganaderías hay que era José Bravo para coger sitio no

Voz 1293 12:32 te el que hubiera gustado

Voz 1395 12:34 dentro la casa

Voz 5 12:37 pues la verdad que siempre hemos querido de tendencia es el toro bravo obtenerlo y cada día puede buscar ir más arriba cada día que los toros llamas bravos que lo en suscita sobre todo el campo colombiano pero no

Voz 7 12:53 el euskera es quién Dios ha jugado a mí hasta ahora hay tres que va bueno mira se sabe punto de encuentro que bien no además menudo ella últimamente

Voz 4 13:03 canción de Iván Fandiño en Colombia presidenciales

Voz 1293 13:06 sí sí cotidianamente con la corrida de Santa Bárbara la el año pasado por estas fechas sí señor y además

Voz 1395 13:11 como bien ha hecho un homenaje ya presentado en esto

Voz 1293 13:13 el libro no darles

Voz 1395 13:16 sí bueno lo podrá hacer perfectamente también en Medellín porque el Madrid también tienen muchísimo carteles de ido trataron con con mucha normalidad no Carlos enhorabuena por la ganadería enhorabuena porque hace falta donde Aitor hoy afición ir donde no hay toro o no hay afición me gustaría que vendió las espigas tengo que mucha gente yo tardé mucho en entender lo sí lo es lo de Gutiérrez en el Manizales no ahora lo entiendo pues había un toro con más emoción pero las Tapie o la presentación es muy chica no lógicamente la gente cuando ve imagen dice eso es una becerrada eso eh es es algo que de lo llevan en el alma a la gente de de Manizales y Carlos y que su ganadería no y que al final te tienes que acostumbrar agua aguantar eso sí claro pero es así no Carlos

Voz 5 14:01 sí yo le decía a Miguel que somos muy amigos pero yo creo que como les ya que Lecuona un microchip lo soltaba y comenzarán embestir como locos

Voz 1293 14:10 sí sí sí sí no no no

Voz 1395 14:14 no paran embestir pero son son son miniaturas pero bueno la cosa así Capitán Trueno un abrazo muy fuerte

Voz 12 14:21 bueno mi hermano Louis

Voz 5 14:23 el entrevista Juan aquí no estaremos viendo dentro de qué estudias

Voz 1293 14:27 bueno a ver si la maleza como se llamaba Juan el toro como se llamaba coordinador por corredor corredor eso sí corredor era el toro del Calvo albero en las que se ha llevado no me acuerdo

Voz 7 14:44 no no me acordaba el nombre pero gente que dan la cara del toro la tengo grabada

Voz 1293 14:50 la respuesta del público también que estuvo fenomenal la gente me pidieron que tocara el el el el pasodoble de Cali gentes

Voz 1395 14:58 su fenomenal

Voz 11 15:00 qué te digo una cosa Juan Padilla sí

Voz 1293 15:06 un día conocido Senel en Vitoria

Voz 1395 15:08 Juan Bautista en el que venía de esas vacaciones que se pegó una vez en su vista dijo este es muy buen torero coño el viejo váter acertó una vez más

Voz 3 15:20 no se equivocan no se equivocaba al maestro nunca y además está feliz ahora estaremos Ramón están eso agradece en el texto nombrado momento enhorabuena juega porque tanto hacia

Voz 6 15:29 de hecho no se danzas

Voz 1395 15:32 me hacía otra pluma mata lo lo bonito

Voz 1293 15:34 lo bonito logra lo serio regala Días de

Voz 1395 15:37 todo eso y fantástico no Juana tenemos que hablar de lo de lo de tu tierra de Arles porque fíjate estamos empezando el mes de enero

Voz 1293 15:47 a mediados tiene ya unos carteles cerrados toda la zona para eso

Voz 1395 15:53 variedad mucha variedad no Juana escrito Castaño que hubiera un poco de todo no

Voz 6 15:57 sí sí pero bueno es lo que pide también pues yo creo que nuestro público no hay

Voz 8 16:02 hay para todos los gustos

Voz 6 16:05 eh tú sean aquí pues en La Camarga es conociera de muchísima afición pero pero cosa dinero público para la corrida de rejones hay corría DACA marquesa por supuesto ahí

Voz 12 16:16 hay toreros

Voz 6 16:17 locales siga de ganadería locales también el también pues figura toreros más artista Toledo otro tipo de torero

Voz 7 16:24 yo ahora días coristas también no

Voz 6 16:28 la Rita gracias a en sí sí lo que pues desde que empezamos es aventuras ella pues dos años de lo que nos fijamos intentar contentar a un máximo de de público de de ellas resultados

Voz 1395 16:46 lógicamente va a haber presidente de Fandi que hacía años que no iba por ahí va a estar Miguel Ángel Perera que también hacía tiempo que no estaba para estar ocultando su propia corrida una había que a muchas que no nos gusta mucho y todo el mundo recuerda vas tonito la te Baltasar Ibán que además tiene mucho cartel en tu plaza

Voz 7 17:06 Juan si es este año echando

Voz 6 17:09 casado ha hecho una corrida fue una competencia con miuras hecho otros toro fantástico

Voz 1293 17:15 con coquetería que va mucho

Voz 6 17:17 qué viene ahora pues con una corrida completa

Voz 4 17:20 además la la manta Manolo Emilio

Voz 1293 17:23 Justo que fue una de las revelaciones verán

Voz 4 17:26 en francés no yo se lo está pensando

Voz 1293 17:28 ahora Juan no es lo que les ha pisado tu tocayo Juan en este caso Padilla Padilla no porque juegan otros no te pasa te vas

Voz 1395 17:40 despedir sin pasar por las

Voz 1293 17:42 alguna cosa

Voz 3 17:45 en esta feria no estamos lo cárteles no Pedro técnicamente es este saber lo que pasa es que tiene una plaza plaza de Mi bueno la que me ha ayudado mucho en uno grande momento constituyen junto al tiempo ganadería pues Mota

Voz 1293 18:01 de Miura pues Pablo Romero matado hago

Voz 13 18:05 lo ha disfrutado mucho mucho

Voz 3 18:08 ha disfrutado muchísimo me parece esta estaremos de una forma u otra en Arlés enhorabuena lo tiene ahora en el tejado jugamos es no

Voz 9 18:17 claro

Voz 6 18:20 eh Juanjo once aquí es ley en toda Francia quiere dijo no

Voz 8 18:25 lo sentimos mucho

Voz 6 18:26 eso porque pues no juegan lo sabe muy muy difícil campo de los carteles

Voz 1293 18:31 cortito pero pero bueno yo estoy

Voz 6 18:34 seguro a este la temporada despedida de Padilla pero luego quién sabe a lo mejor alguno de ellos especial en algún momento

Voz 1293 18:43 qué bonito que claro está tan especial no es no entender reaparecido verdad

Voz 1395 18:49 eh en Francia tiene tienen eso no que buscan siempre corridas especiales con argumentos especiales que tengan sentido y que la gente entiende como la gente entiende los argumentos entonces la gente acude a la plaza

Voz 4 18:58 hay un detalle Manolo muy rápido esa novillada que se va consolidando en Arles en la plaza que gestiona Juan Bautista cien por cien francesa Simon seis ganaderías distintas te verás que interés novilleros francés

Voz 1293 19:10 ese gradería ya juegan en Francia e sí

Voz 7 19:13 ya te das lo que las seis ganaderías son de la comarca otorgarle

Voz 1293 19:16 sí sí que es hombre

Voz 7 19:19 se acabó es eso sólo los los tres nacionales también

Voz 4 19:24 es con la cantera ahí adornadas con con la tauromaquia de su país

Voz 1395 19:29 lo hizo al padre y lo van a hacer los hijos padres sembró una semilla muy muy buena muy seria y la huidos devolvió la la importancia Arlés porque antiguamente la plaza importante de esa zona era Arlés lo Nimes luego he Simón subió Nimes pero el padre de ya le devolvió a la categoría Arlés a los hijos de de de del del gran rejoneador Juan Bautista ahí eso es fan otra vez poniendo Arlés en el puesto que estaba no un momento que antiguamente Juan Padilla era

Voz 14 19:59 y no era

Voz 1293 20:01 en la en Arlés será la fuerte en esa zona de Bayona era la fuerte del otro lado se alternan las dos más fuertes no

Voz 1395 20:08 más emblemáticas pero bueno el trabajo hay que hacerlo doble trabajo porque además tiene que preparar a seguir empresario y al mismo tiempo hay que ser no podía fallar dice no le puede fallar el al empresario que eso

Voz 1293 20:20 Juan enhorabuena que sí te eh

Voz 6 20:23 no te creas que es muy difícil buenas emitiera lo hacemos con toda la ilusión cariño máximo y luego se estando en la actividad fíjate con todos mis amigos a mis compañero que que merecen estar aquí pues se afianzó son pocas corridas no poder estar aquí conmigo pero pero queremos que que muchos este año triunfo triunfen Si bien los años

Voz 7 20:47 venga pues también enhorabuena por esa gran faenaba

Voz 1395 20:50 al toro más importante de la feria ya hablamos ya de una corrida de toros muy presentar el capital la alcalde Carlos Barbero con la que te vas a encontrar también en la Feria de Medellín fue sin duda lo más torero y lo más importante de la feria

Voz 1395 22:04 los grandes triunfadores en Medellín Juan muy bienvenida han sido han sido tres ha sido Juan Bautista ha sido Ponce que arrasa con todo igual era Juan les da igual el gran

Voz 1293 22:17 de qué chico que no es bueno

Voz 1395 22:20 lo que se queda se ha quedado con la hechura de de de un chavalín

Voz 1293 22:26 tremendamente de y en el garaje la alternativa no le viene ancho les puede venir se quedó cayó de

Voz 1395 22:34 de maravilla una corrían muy muy muy

Voz 1293 22:37 complicada grande las

Voz 1395 22:39 la gente piense que no nos todo eso Gutiérrez grande con una tía la tía pais padres ahora nombrar latía Juan que quiso ahí estuvo el

Voz 1293 22:50 pero no escollo el toro que medio se dejó estuvo tremendo Román Altman formó un gazpacho allí hablando al Premio de los jóvenes no

Voz 4 22:57 sí de Tauro joven de Manizales como es

Voz 1293 23:00 la cosa es que no se qué falla por la mundo sin que por ahí Román dónde estás

Voz 17 23:06 que hay en la capital estás eh si así aquí vete verla solo

Voz 1293 23:14 no digo que vais a ver la parte la parte española que es muy bonito a la parte en el centro los ayuntamiento de sigo

Voz 17 23:18 a ver que te por ahí pero aquí porque mañana mañana otros Bolivia osea que baña

Voz 1395 23:23 naves está ahí una ISNA Iglesias de la época de los españoles también vete con cuidado pero que que somos bonito eso que que que enhorabuena no porque vaya a la que ha formado en la plaza de toros de de Manizales

Voz 17 23:37 bueno pues si la la que contento con el triunfo hoy por todo o por la experiencia de haber degustado en Colombia de Manizales que uno mismo nervioso

Voz 18 23:47 sí os comprendo

Voz 1395 23:50 además estuvo los termales el otoño también

Voz 1293 23:53 que quedan todavía estaban dentro la cometido he Padilla

Voz 7 23:57 no me voy ya no tiene otro

Voz 1293 24:00 no es nada si si es milagroso nosotros es milagroso no Padilla de saber dijo

Voz 1395 24:07 Toro él salió mala toda ese toro no no sabemos si es full padre Román o que acabó funcionando se fue Payá no sobrepasó dos veces

Voz 1293 24:18 puso allí a la gente la sorprendió

Voz 1395 24:20 para la cosa el toro medio medio respondió después y la faena fue

Voz 1293 24:24 ah no no no bajo la guardia no las dos orejas y por la puerta grande no irán da un premio al premio de la gente joven auguró joven o sea que que la gente estaba todo correcto rápidamente sido visto muy rápidamente con el público y entró rápidamente dieron el público y estuvo muy muy sincera enhorabuena Román tras muy sincero

Voz 17 24:45 maestro buenas noches qué tal

Voz 1293 24:47 enhorabuena enhorabuena me alegro mucho todo fue tu presentación Colombia

Voz 17 24:52 muchísimas gracias nuestros todos los Opel no

Voz 1293 24:55 yo no lo he pensado bonitas a plaza llena eh

Voz 3 24:57 esa plaza llena ahí exagerada tiene una sensación positiva verdad muy

Voz 1293 25:02 pero es bonito ojalá no romano es hacer una pausa para para Colombia justo mira piensa lo que dice Román estás escuchando en España escuchando en Ecuador están escuchando en Méjico también en eh

Voz 1395 25:29 Colombia a través de de Caracol sea

Voz 1293 25:32 qué le dirías a la gente de de Manizales

Voz 9 25:35 pues que escucha las grandes toreros

Voz 1395 25:44 toreros van al ahora detenido

Voz 1293 25:47 estás estás enganchado con

Voz 1395 25:49 con con Colombia ICOM Manizales este

Voz 7 25:51 a mí no

Voz 1293 25:54 dado como es que el él de verdad mira él es como es hoy estuvo tan fresco tan sincero tan de verdad tan tan p'alante que la gente dijo yo a este tío ni

Voz 1395 26:05 pasito atrás no fue una comunión porque la cosa es muy jodida muy muy complicada que sea grande en la actualidad grande como si no pasara nada de toro medios respondió o pero el tío p'alante p'alante p'alante ya te digo yo al final fue Padilla como si la cosa espadazo dos orejas ya si ellos esas cosas que no el pacto no no no no impacto pero la sinceridad no la sinceridad no no era fácil el y Román trazó un serio eh pero pero tuvo mucho baile

Voz 17 26:37 yo creo que el todo tuvo retuvo visto cosas buenas pero que pues sabido administrarlo muy bien en esa fue la clave yo creo una faena

Voz 1293 26:45 bueno cómo llegar así eh

Voz 17 26:48 no es que no hay que bajar el que de la jugadoras

Voz 1395 26:50 no no no no no lo Bages que cuesta mucho subir la cuesta eh eh

Voz 1293 26:54 totalmente bueno todo eso has en en Bogotá

Voz 1395 26:57 Hay tienes para España o te quedas por ahí

Voz 17 27:00 no no me quiero todas las semanas y lo campo por aquí

Voz 1293 27:03 ah porque tienes que tal como superen Bogotá

Voz 17 27:05 Azorín vota el domingo la verdad es que es real

Voz 1293 27:08 ya a las de la capital y estás en la claro confinado verlo como haría de quién de quién es acogida

Voz 17 27:14 de Mondoñedo de Mondoñedo

Voz 1293 27:16 bueno pues oye nunca sabes don Juan Padilla porque he dicho soy yo me hicieron suyo nada más Padilla a verdad que si eh eh poder ball y tampoco los dos Diz

Voz 4 27:36 pues no yo creo que que pensando la temporada española Román de pensar en el día de San José para su Valencia no

Voz 1395 27:42 sí hombre yo ha ganado no iba a intentar que estar en Castellón imagino también en Valencia cuando te he visto la lista ahí de de Valencia de que esto no lo hay un montón de te ganaderías de toreros ya previstos que me imagino que que Valencia que se quiere decir una cosa que Román es valenciano claro porque eso es valencianos la madre o al padre Román

Voz 17 28:06 bueno valenciano por parte de padre por parte del vamos bien había sido todo dando esa

Voz 1395 28:12 pues ya está clarísimo que tenga suerte el domingo atrae llamamos si sale a hombros

Voz 17 28:18 vale ojalá seguro que si un abrazo muy fuerte

Voz 1395 28:22 sí un abrazo muy fuerte enhorabuena robado El Cigala tiene una cosa muy buena parida o la frescura no la cualidad no es fácil para eh

Voz 3 28:34 mantuvo una actitud muy buena conexión muy buena muy eso puedes echar abismo conoces a tremendo lógicamente para el esto es nuevo una experiencia nueva la de América hay que abrirse a puerta en América en momento necesidad de muchísimo coraje el pasado jueves mató a los males el cordial es el tiempo

Voz 1395 28:52 bien e ir en Madrid comentó otro joven

Voz 3 28:55 por el de de forma pero que tiene una cosa buena que se pone mucho mérito

Voz 1395 29:01 se pone tiene tiene tiene valor de verdad y luego tiene esa aparente inocencia que tiene pero que que sinceridad no oí bueno ojalá que te

Voz 1293 29:10 la suerte que que los toros respeten no Juan eh

Voz 19 29:14 de todas más importante trayectoria con el con el me voy

Voz 1293 29:20 con la plaza que te gusta tiene

Voz 19 29:21 mucho el libio

Voz 1293 29:25 Gijón vamos ya hay quedado ahí con el vídeo Carlos Zúñiga

Voz 7 29:31 buenas noches Carlos qué tal buenas noches que que bueno

Voz 1395 29:35 noticias para para Gijón Ojo

Voz 1293 29:39 donde ha a dónde dónde

Voz 1395 29:43 muchas cosas acusa a veces cuentan ganado plazas llevan ellos llevaban tres ahora

Voz 1293 29:48 hombre llevaba una bolsa de que quiere esa queda ahí

Voz 1395 29:51 ha salido un lío tras pabellón pero

Voz 4 29:54 otra estamos Zamora amor a hombre y alguna más Alcázar de San Juan me parece manda

Voz 1395 29:58 sí sí eso la mantenemos

Voz 4 30:02 porque que si Carlos

Voz 8 30:04 pues bueno por el momento culmen decir con con la reina de de lo que está empresa que Gijón y bueno con intentar colocar Zamora queremos que que se coloque dentro de del programa a hablar de una plaza de segunda

Voz 7 30:20 fíjate que llevamos bueno pues estaba

Voz 8 30:23 no tiene bastante bien funcionan otra cosas habitualmente

Voz 1395 30:26 tres son los puentes tanto en una plaza como otra Gijón el vídeo además tienen una soledad tremenda esa plaza que tiene sabor a Padilla tiene un sabor de de de Plaza desplazar devorar

Voz 3 30:36 Loriga no mucha categoría que ir

Voz 1395 30:38 las noticias es que casi con toda seguridad a las plazas de Gijón y la y la de Zamora si va a torear Morante de la Puebla

Voz 8 30:48 bueno pues si yo creo que las negociaciones van por buen camino decir

Voz 1293 30:53 bueno eso es muy bien

Voz 8 30:55 el entorno de de desde el mismo maestro que lo anunciado logra que se que hemos tenido esta semana una reunión con sobrado Manolo Lozano concierto muy leal la reunión mucho ni muy sugerente conversación por antigua muchas bueno de otra manera la verdad que que como actualmente se lleva la negociación es igual pues la Cairo muy bien la idea y en principio estará presente el otro son conocidos

Voz 1395 31:22 entonces Manolo Lozano es el verso suelto de los Lozano sea siempre fue pues va a su aire

Voz 1293 31:28 con Balañá al viejo se entendía ahí eso pero luego qué pronombre que fe y ahora de repente se digamos que que que es la última cosa original ha sido llevara al toro de La Puebla iba a estar iba iban

Voz 1395 31:40 yo he sido yo supongo que eso va a ser también un aliciente hombre para el toleró cuando lo haces porque le apetecería desde León Bram para Gijón y para Zamora es un aliciente añadido Carlos porque era un torero que que parecía casi imposible para ese tipo de plazas

Voz 8 31:54 bueno y en casi todos los años a toreado en ambas plazas no el primer otro estoy cogemos lo que nosotros los de Zamora torneo allí con Perera Talavante estuvo muy bien muy a gusto con una corrida muy buena desde el Puerto de San Lorenzo disueltas se yo pasé yo con nosotros creo recordar sí son siete veces por lo mismo por lo menos no creo que simplemente anunciara Morante tiene una categoría Barbara Hay de eso se trata en nuestras plazas y es lo que queremos no que aquellos reúna si algo diferente a los abonos venda

Voz 17 32:28 algo diferente no esté escuchando Padilla claro

Voz 1293 32:31 amigo de de Morante Juan fue la familia de forma podramos de de Padilla en la época dura durísima

Voz 3 32:42 Vañó hoy vivimos una etapa muy bonita con Carlos hijo de de viajamos muchísimo por Alcampo Carlos hacer la

Voz 1293 32:50 Juan pues hay una experiencia maravillosa a Carlos como todos yo te conmovedor te te decía yo ese muchacho que dejó van a esto es el empresario pero aquí siempre saber mucho de toros no está todavía entre todos lo que dice ese sabe de toros Perviy el viejo te te quería Carlos eh

Voz 8 33:10 sí yo a él mucho la verdad es que bueno pues para mí fue en vida

Voz 1293 33:13 el primer año de treinta treinta Cuarte de treinta Toros

Voz 1395 33:16 que fue este veintiocho veintiocho embistieron bien

Voz 1293 33:19 joe que es triunfo

Voz 8 33:22 la suerte la verdad bien bueno la suerte

Voz 1293 33:24 el que no trabaja no

Voz 8 33:26 pues yo sí que lo que decía Juan nube en aquella época año creo recordar

Voz 7 33:31 me maniobra estoy otro momento

Voz 8 33:33 sí hubo muchos momentos muy bonitos y obtenían a la llevó a la boca está pasando por un momento y su vida que la verdad que necesitaba sacar la cabeza hay pero de verdad los que en aquella época vulgarmente decíamos serio desde el bocado qué porque apretaba otros Joseba senador de mala manera se dice

Voz 1293 33:53 no me lo pregunto yo jugaba no lo hizo estuvo se despedirá de de Gijón no pero yo

Voz 7 34:02 jo eso lo ganado todos los los haya recordara tocó pelo ha habido años incluso de cuatro orejas y me viene a la mucho una cogió el coche me cortó cuatro orejas

Voz 1395 34:11 Mayalde se recuperó en vuestra casa eh le estaba eso semi abandonado ya que fueron libio donde empezamos a verla y a partir de ahí Juan empezó a funcionar la función

Voz 4 34:22 no es en Madrid no Villa desde Madrid

Voz 1395 34:25 yo totalmente vez cambio Clemente que tenemos a José Bello que también va a entrar en el tema es acuerda perfectible sumamente José Luis buenas noches

Voz 1056 34:34 hola buenas noches y bienvenido suenan sin dormir

Voz 1395 34:36 el después por estar contigo esa noche

Voz 9 34:40 no consigo llevármelo América jugar Juan

Voz 1395 34:44 incluso se hubo

Voz 9 34:47 no pues yo se lo perdonó

Voz 1293 34:50 es lo cual no pasa nada ya que ya vendrá cuando quiera a Bea hay que dejarlo ahí hubiera hubiera disfrutado con esa corrida de capitán Barbero sale de Carlos volver otro es verdad lo hubiera gustado o no tengo que si conoces Bibi ofrecer viven o no

Voz 1056 35:06 empresario hoy es verdad que que que Carlo

Voz 1395 35:09 su llegada fue el que devolvió otra vez a

Voz 10 35:12 la al circuito a lo de

Voz 1293 35:15 la de Mayalde no

Voz 1056 35:18 bueno tiene muy buen ojo clínico hoy tiene mucha afición sustancias currante yo está muy al día de lo que pasa en el campo es lo que hay

Voz 6 35:26 en cada casa

Voz 1056 35:27 y lógicamente todo esa combinación hace que que sea buen conocedor del campo buen bebedor pero también muy buen empresario porque te abre como ha puesto todas sus plazas

Voz 1293 35:37 bueno hay que yo creo creo que además algún día habrá que hablar del tema de Burgos Carlos eh yo creo que ahí ha sido una a una vendetta extraña si no muy clara en su día laborable no te parece

Voz 8 35:49 sí sí ya sabes que yo he tirado algún alguna perrita

Voz 1293 35:53 por eso digo

Voz 8 35:54 un hallazgo e intento ser prudente dentro pero bueno además mejor el tiempo estadística razones y bueno pues una bueno otra vienen muy aquí nadie somos imprescindibles por necesario sí

Voz 17 36:06 y desde luego bueno lo que nosotros personas

Voz 8 36:09 es muy devuelto la afición el Usón que ya faltaba y bueno pues otros vendrán que bueno estarán no bueno

Voz 1293 36:17 yo yo supongo que a parte de de nada menos que a un toro en la categoría de cómo

Voz 1395 36:25 de Puebla del Río que va a hacer el paseíllo en esas plazas

Voz 1293 36:27 ya hay más gente

Voz 17 36:30 sí lo estamos en conversaciones con

Voz 8 36:33 cómo es todo eso también con con el Juli por supuesto y bueno pues si Dios quiere otra figuras del toreo que extremen todas de todos sin duda harán que lo ambos abono concedan fortísimos fortísimos a la vida de esta empresa reflotar samurái consolidar aún más Gijón que que como siempre y tú bien sabes ir a de diez al quince de agosto en Zamora tenemos año un poquito de inconveniente desde el Mundial que tiene tocas esa esa etcétera pero en principio el veintinueve de junio en San Pedro que el viernes ya descanso del Mundial y el día uno de julio domingo así que poquito a poco vamos entendiendo esté me voy año no

Voz 1293 37:13 sí deberíamos las pelotas José Luis que se equivoca Gijón Si vienes no hombre

Voz 9 37:23 qué haría si a presentar una

Voz 1293 37:25 la feria el Estado debe pero no no has ido a comer a al sitio donde iba a ser

Voz 1056 37:31 bueno eso fue algo fui a comer a un sitio modernísimo que Carlo lo conoce que me tienen que explicar

Voz 1293 37:37 que no pues eso no yo no no no verá que Padilla

Voz 12 37:42 el Gustavo de planetas del planeta

Voz 1293 37:45 en la al planeta que es donde va la gente normal allí donde está el capote

Voz 1395 37:50 el maestro Antoñete en una de las sillas del sentado

Voz 1293 37:53 tuvo José Luis ahí

Voz 1056 37:54 bueno pues era un honor y un gustazo

Voz 1395 37:56 todo cuenta no es ya que hemos hablado con ellos sabemos más cosas de de otras ferias como está lo de Castellón y de Valencia porque Castellón bueno también sabe cosas Padilla en Castellón parece que va muy fuerte poco poco bueno pues Padilla está

Voz 9 38:13 dicho está a verlos

Voz 1395 38:15 a ver qué sabes de Tegueste de Castellón nuevo de Valencia absorbe

Voz 1293 38:18 sí

Voz 1056 38:19 bueno pues desde Castellón que está Manzanares estará Padillas para Judi ellos para Talavante bueno la verdad es que que tratar a Juan Bautista la verdad es que el elenco de matadores

Voz 1395 38:31 como estuvo ese Juan Bautista estuvo

Voz 1293 38:34 por otro pero como estuvo con un toro bravo fíjate qué

Voz 1395 38:37 estaba con con Serranito con más amigos allí era el tipo de toro que salía en los años sesenta cincuenta pocas esas un toro con con quinientos giró justitos pero como como pero como más cara a cara con una moción y con y con unos y con un analice el toro de los que de los que daban emoción de triunfo inscrito

Voz 1293 38:56 adiós en el toreo de de todas y ahí fue una maravilla fue una maravilla ver ese tipo otros nuevos

Voz 1395 39:04 está luego otro no lo de Gutiérrez José Luis que que la gente aquí lógicamente no lo va a entender porque hemos chico y sin cara ninguna no pero único

Voz 1293 39:11 es la ganadería de de allí es entretiene

Voz 1395 39:14 porque porque se mueven después mucho de si triunfan las figuras bueno yo es complicado de de de combina

Voz 1293 39:21 por una cosa con la otra pero es así no bueno

Voz 1056 39:24 sí eso es evidente que visto desde aquí no encaja con nuestra fiesta

Voz 9 39:27 cómo pasé que pasa que era porque respetar lo que pasé cuatro años José Luis

Voz 1293 39:32 no tenía nada que ver pues me puedo me ponía más burro que la mal

Voz 1395 39:34 la ironía es que no entendía nada decía haber estar solo puede ser ahora la lo que tengo claro es que eso de que había allí que la quieren ellos que que que sí que es muy poco presentable que que se pero que se mueve que tiene a veces hasta no sé pero que es forma parte de de de de algo de ellos es de ellos Illán la plaza o José Luis

Voz 1056 39:53 bueno entonces desde aquí hay que valorarlo en su justa medida en su sitio como es como para aceptar bueno a nosotros S

Voz 12 40:02 ese ese modelo de fiesta pues pues

Voz 1056 40:04 simplemente no encaja en nuestro puesto robo este lejos pero de cualquier forma supongo que sea al mismo toro para todos los que va no eso también es muy importante

Voz 1395 40:12 bueno hay mucha desigualdad y la las de este año la triunfadora de Carlo se dio una buena corrida de verdad que presentó el obvias de la Dios Román muy seria fiesta son muy pequeñitos como el poquita cara se mueve el encontramos pues no se mueven de ahí la gente la quiere

Voz 1056 40:33 pues a la activista los éxitos allí

Voz 9 40:37 el resto Bride también es verdad que yo no sé si con eso

Voz 1293 40:44 está claro está claro eh

Voz 1395 40:46 en Castellón muy avanzado José Luis

Voz 1056 40:49 parece que a que la los cimientos fundamentales de la feria están están hechos

Voz 7 40:56 está en el aire la vuelta Victorino

Voz 1056 40:59 por uno de los platos fuertes y flota en el aire pues la posibilidad de que el igual de cuatro sean cinco las corridas

Voz 1293 41:05 qué bien no ojalá fuese así no

Voz 1056 41:08 sobre todo en si hubiese ambiente para las cinco eso fundamentamos una corrida además con la plaza vacía pues normalmente no sería a lo mejor no pero sí hay ambiente a mi me encantaría que volviese a a su dimensión habitual de los últimos años no hubo reducción pero supongo que la reducción sirve para volver a crecer

Voz 8 41:28 ojalá que sea así ojalá que sea así

Voz 1395 41:30 luego vendrá Valencia viene muy pronto la feria de Castellón a principios del mes de marzo lógicamente estaremos con Mestre Bello que ganas las tengo todo guardadas en el kiosco pero tengo ganas de ir yo él

Voz 1293 41:43 Martes a a comprarla en personalmente tengo Tower no me mate simuladas tengo todo guardadas allí

Voz 1056 41:48 pero ya sabes si te falta alguna anda más que tienes que llamar

Voz 1293 41:51 el gusto de que tenga o no de aplausos no no no no no no además no tengo mono de aplausos

Voz 1395 41:58 si de algo que me gusta mucho

Voz 1293 42:01 yo la he mandado a casa se entendió como vaya toda la gente que manda ahorrar se

Voz 9 42:09 el herido porque no hay una cosa eh a los mejores consejos que me han dado en tu vida

Voz 1395 42:16 me dije que no de los mejores

Voz 9 42:19 Ida la paella en Valencia porque

Voz 1395 42:21 ah bueno en otros sitios mentira yo tiene razón un abrazo

Voz 1 42:26 ahora

Voz 1395 43:27 bueno pues lo vemos con José en Manizales

Voz 1293 43:32 sabes dónde está Alejandro Esplá no en Edimburgo Juan preparando ya su nueva su nueva etapa no no no no estabas

Voz 1395 43:41 en Valencia cuando cuando reventó

Voz 1293 43:44 la novillada matinal no una matinal

Voz 1395 43:46 estuvo sensacional color corrió Simón Casas

Voz 10 43:49 el sapo a andar a poder darle Juan

Voz 3 43:53 fíjate eh sí sí era muy distinto

Voz 1293 43:57 pero bueno esa está es decir vaya preparando

Voz 1395 44:00 su nueva vida Alejandro Esplá Alejandro buenas noches

Voz 1293 44:03 hola muy buenas noches que yo era hablar

Voz 1395 44:06 me grande porque siempre en el recuerdo de un brindis de una grandiosa faena aquella matinal olvidable

Voz 1293 44:12 bueno yo creo que ha sido feliz te ha sido consecuente y ahora empieza un nuevo tiempo pero pero aquello fue tan tan hermoso porque no cuajó de todo Alejandro

Voz 20 44:23 bueno me Manolo yo creo que la vida pues ahí estafa así pues yo tenía dos años

Voz 21 44:28 sí tenía que cerrar un círculo no ha llegado moment

Voz 20 44:31 no en el que que una persona que les gusta estar sentado esperando es bueno y espera viendo que pueda haber un resultado que debería que que esto no iba no iba a ningún lado cuatro años intentando confirmar en Madrid y que no tener esa oportunidad porque Génova para aprender el tema

Voz 6 44:50 bueno pues

Voz 17 44:51 Annan otra cosa que cualidades y aptitudes pues gracias

Voz 20 44:55 a la educación quemar al maestro la jefa

Voz 1395 44:58 yo tengo muchas pero digo yo que fue un vamos una experiencia que ha sido importante en tu vida no que no haya rematado

Voz 1293 45:05 para mí pero por eso digo que para mí el toro

Voz 20 45:08 importantísimo inhibirá Hay in lo he vivido y lo he sentido y realmente

Voz 6 45:14 ha sido ha sido mi pasión acción y bajo

Voz 20 45:16 no sea una decisión muy muy dura ha sido un paso adelante que he tenido que dar sabiendo lo que dejó detrás y lo que pero no se llegaba un momento en el que llegó un momento en que uno se tiene que plantear que que tiene que hacer comedia y visto lo visto pues no no veía creo que el camino pues se fuese a pesar de lo que disfruto yo delante del toro y a pesar de lo que me gusta

Voz 1395 45:39 estás en Edimburgo gorda pensando en que preparando que

Voz 20 45:44 bueno pues me he venido llevo tres meses aquí en Edimburgo porque ahora empiezo una nueva etapa y entonces empiezo un máster que es todo en inglés tenía que recuperarme inglés un poquito y entonces pues me heridos tres meses aquí a resumido

Voz 1293 45:57 el inglés acabará funcionando muy seguro que acabará funcionando después fui yo yo todas formas TDT deberes es siempre algo no aquella faena

Voz 20 46:07 no yo creo que hable de verdad que con toda amistad tenemos suficiente yo creo que

Voz 1293 46:13 es bonito eh mira al anunciar

Voz 20 46:15 ya me he dado cuenta pues desde el respeto y sobre todo el reconocimiento que tengo del público yo dentro del toro pues a lo mejor no llegado donde yo quería no pero siempre me han tratado muy bien siempre me ha respetado y una vez anuncié que me iba pues la respuesta de los aficionados el ánimo que me han dado pues para mí han sido gratificante de verdad porque consideró que dentro del mundo del toro podía haber hecho las cosas de otra manera y a lo mejor haber toreado más creo que el mundo del toro tiene una ética tiene un camino y no te puede salir de ahí exhibieran las cosas bien él hizo no yo creo que hay que ser elegante hasta para eso no

Voz 1293 46:52 sí pero hasta para verla cosa bien y hay que es elegante inteligente y muy bueno

Voz 1395 46:57 Antonio para hacer lo que hiciste aquel día imagínate

Voz 4 46:59 lo que que bueno le ha tocado en la faena entre comillas de vivir con un genio del toreo como ha sido su padre puede ser que el inicio de la carrera de Alejandro Esplá

Voz 1293 47:10 pudo estar eclipsada pues esa campaña

Voz 4 47:12 pedido a esta Pedro

Voz 1395 47:15 o bien porque se sentirá tener verdad Juan el haber sido torero te que ser muy importante el haber triunfado en una plaza que después por lo que sea siempre no se rematan las cosas Juan no pero pero fíjate con qué respeto con que habla de la fiesta y ahora empieza una nueva vida

Voz 20 47:30 tendrá seguro esto esto no esto no quita que no me viajó la plaza de toros porque gran aficionado voy a seguir siempre toda la vida

Voz 1293 47:38 bueno pues llevaban a ver

Voz 20 47:40 bueno Stoner un abrazo que de todas maneras a más un abrazo Juan a X mejores experiencias también pues torear con él en Sudamérica no está muy nada que le tengo un gran cariño y he hecho muchos amigos en el mundo y eso dos mira que seguiré dentro del mundo del toro que tampoco me borré intermedio eh

Voz 9 47:59 ahí estamos El abrazo de Juan abrazo Mirandés

Voz 1 48:04 el mundo

Voz 1395 48:14 bueno pues me avisó me avisó que Román que iba en el mismo avión de él tal

Voz 1293 48:22 a Peter Janssen y que sí sí sí iban

Voz 1395 48:25 pero ruedos ahí además rodeado de gente que iban en Primera se que se aparecía apareció en la plaza por poco me cabra a mi amigo David Jaramillo que es un excelente prevista de seis toros seis también le puedo hacer daño al al ganadero que estaba a Juan Bernardo Caicedo empezaba muy pegadito a él bueno vamos a costa la cosa es porque he Jaramillo la vida hacer además denunciarle porque él tiene en lesión y dolor no pero si nos va a contar cómo están las cosas David buenas noches

Voz 22 48:56 ahí fue el teléfono

Voz 1293 49:00 que si si David me y ahora sí

Voz 12 49:03 ahora estas pues estoy en Madrid me siento

Voz 1293 49:06 pero tú estás en

Voz 12 49:08 estoy en Medellín por aquí porque es un segundo y mañana voy para Bogotá

Voz 1395 49:13 bueno primero dos cosas y cómo estás tú físicamente porque te cayó la prenda encima eh

Voz 12 49:18 sí sí sí como pudo por ahí en un tuit que al final va a ser verdad que vuelan pero el problema es que no saben aterrizar

Voz 23 49:26 Si bueno me di en la cabeza y

Voz 12 49:29 al día siguiente lo que me oye al cuello y me comí en nuestra América enorme dijo que que probablemente el latigazo haya sido lo que lo que me está causando heridas problemas que tengo tengo que revisar me mañana a ver si si finalmente lo que tenemos en el que cervical haremos todo esto me lo has puesto la denuncia por supuesto ladrón siempre lo primero que hizo el día siguiente se puso el denuncio oí ya hasta radicó en la Fiscalía de fui revisó también en Medicina Legal entonces ya todos los papeles están en regla

Voz 1395 49:59 parece ser que Peter Jensen llegó con con papeles falsos sobre no sé si esta es conocido no incluso

Voz 1293 50:08 ha apoyado oí de apurar

Voz 1395 50:11 manera también protegido por un concejal

Voz 1293 50:13 según político o varios políticos en este caso de de Manizales no que sabemos que sabemos