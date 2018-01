Los Toros (15/01/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 5 00:56 no podía faltar una figura del toreo a caballo y en este caso tiene que ser Diego Ventura Diego buenas noches hola buenas

Voz 6 01:01 noches Manolo bueno otro año más

Voz 7 01:04 a di peleando duro y este

Voz 5 01:07 mil dieciocho que debe ser un año y tiene que ser un año importante que dejan pasar

Voz 8 01:13 hombre la verdad es que

Voz 6 01:14 que no es fácil no en mantener ahí todos los a estar ahí la verdad es que caballo está super artes este dos mil diecisiete hace un año muy especial un genio muy bonito y y como es lógico pues quiero mejorar Louis quiero que el ocho pues sea el año de esos año que que vayan a marcar Herrera no hay y que sea bonito para todo yo creo además que

Voz 5 01:39 que lo de caballo es lo más duro del mundo que además debe ser más caro porque con una muleta con un de etapa mucha mejor que con todo esto pero al final de la satisfacción es tremenda no porque llegas al toro a través de tu de otro animal que es el caballo si son dos dos misterios a la vez con los que tienes que conjugar

Voz 6 01:59 totalmente pero bueno yo creo que las dos cosas son muy duras no porque imagínate no el llegar a figura como autocartera lotería

Voz 5 02:08 tú eres muy bueno por eso lo digo

Voz 6 02:11 que veo las dificultades que hay yo veo que hombre que es una cosa es torear en el campo una Becerra un ovillo y otra cosa es la plaza ahí que la plaza de primer altos tipos de toro que sale Ion B muy difícil no ser figuraron

Voz 5 02:26 pero Alvarito Domecq pegaba dos molinetes no pero sí tuvo éxito sitúa del caballo irle pegar ese cinco seis naturales y eso cuidado cuidado porque no sé pero yo he pero yo te yo cuando tiene impreso no a pie toreas muy muy muy bien

Voz 6 02:43 sí me gusta mucho soy muy aficionado oí a parte pues bueno y el pero mucho Ovidio toreros antiguo sí la verdad que que es un fanático de del toreo Piet no he tenido muchísima afición y eso hace que bueno que en casa hay mucha Becerra hizo esté muy en contacto con con el toreo

Voz 5 03:03 trescientos sesenta y cinco días tiene el año cuantos montados a caballo

Voz 9 03:08 pues mira la verdad que yo creo que de los trescientos

Voz 6 03:11 discípulo lo está no

Voz 5 03:15 y dio cuando cuando se va a acabar si es que sacaba el toro al caballo que que se que no se enfrente el Real Madrid con el Barcelona y que y que no haya un cartel Pablo y Diego no tiene arremetió ya eso

Voz 6 03:28 mira me me alegra que me haga esta pregunta porque

Voz 5 03:32 pues sí la verdad que miraban Manolo

Voz 6 03:34 de verdad eh llegan tu tu vida que lo has pasado tan mal ha hecho falta tanto ese dinero de esa corrida cuando llega un punto en tu carrera que no necesita de ese dinero y que no necesita de muchas cosas pues la verdad que te da un poco igual todo no y lo y sobre todo que eh que llegas a ese punto de decir bueno eh tengo vivida tengo mi carrera tengo toreo donde me contratan pero sí es verdad que que para uno como torero puede de falta siempre al

Voz 5 04:04 aquí para al aficionado Diego hola decidirán ahora mismo ahora mismo la gente cuando fuera eso Juanjo mal el Madrid con el Barcelona árabe pero ahora mismo ver a Pablo ya ya Diego o sea la madre

Voz 7 04:15 es de pararlo el punto al alto de de Diego

Voz 6 04:20 ahí respetamos se multiplica por mil totalmente totalmente y además fíjate que que que nadie que ninguno no nos vamos a quitar nada o sea aquí hay una cosa muy clara que que Pablo ha sido una persona que ha marca un antes y un después en el toreo ha sido genio del toreo a caballo eso nadie lo va a poder quitar sea son son cosa que que nadie se lo ha ganado la plaza y eso nadie lo va a poder quitar no muy lo único que tanto por parte de él como parecería lo único que podemos hacer ahora mismo sin grandes el fiesta toreando con lo único que podemos hacer es que si el rejoneo ya que no vayamos a los dos y puede llegar a estar en la máxima así va a estar en el mejor momento para toreros jóvenes como su hijo toreros jóvenes como los que vienen por detrás pues yo creo que deberíamos tenemos la moral que dejar el rejoneo en la mejor situación posible para esos toreros jóvenes que de esta manera yo creo que lo que estamos haciendo es al contrario no estamos dando pasos atrás creo que el rejoneo hombre está claro que hay un nivel muy bueno pero sí es verdad que la gente echa en falta esa rivalidad de eso creo que a la larga puede malo para las fiestas

Voz 5 05:33 va a ser muy positivo pero tiene que dar el primer paso cómo se llega a ese primer paso quién

Voz 6 05:39 pues mira Manolo es el primer paso yo creo que hay solamente un pas el único paso que el que merece entrar en las plazas de su apoderado y el que podamos entrar en todos los sitios yo creo que los empresarios están locos contratando al

Voz 5 05:54 pues pero no ser capaces de descolgar el teléfono uno y el otro otro y arreglarlo entre entre además entre caballeros rejoneadores es que tiene toda la toda la vida tiene arreglo coches

Voz 6 06:05 sí sí yo yo estoy dispuesto a arreglar en lo que tenga que Carla no porque además hay una cosa muy curiosa que es que yo he podido hacer lo cual es si ha cometido algún error ha hecho algo mal y en yo siempre he pediré disculpas porque eso persona le pedí disculpas lo que sí es verdad que bajo mi punto de vista que es lo que si algún día hay que aclararlo pues lo aclararía con él yo creo que el mal mucho más mal pero me ha hecho de a mi que yo a él nous cosas mucho peores he que me han dolido mucho más tan esto para mí como para mi familia cosa que él ha hecho que nadie sabe lo que yo creo que el que debería de teléfonos pidió una disculpa no pidió una disculpa sino un hablarlo creo que sí

Voz 5 06:54 ya es el primer paso no yo creo que que que la historia es como es pero que ahora mismo cualquiera de los otros debía darlo no porque al final sería positivo para para la para la fiesta no me imagino

Voz 10 07:06 que estas estos días con la familia ya tiene dos niños no dos

Voz 6 07:09 ya tenemos dos lo dos artistas que tenemos ahí la verdad con cuatro años es todo un un bicho la verdad que no para todo el día y el otro bueno es pequeño

Voz 8 07:18 de ahí ahí va él me ve como se llama Jaime Mayor cierto el el artista se llama Diego

Voz 5 07:26 me dije Tiago Diego y Jaime no Diego tiene cuánto tiempo cuatro años cuatro años cuatro años monta caballos

Voz 6 07:34 se monta monta un poquito y bueno ahí anda pero la verdad es que ahora mismo lo que él apasiona pues son los coches los tractores a que campo oí en lo que lo que más lejos gustaba que lo que

Voz 5 07:46 yo creo que es porque te has veces indulta un toro indultado este un otros Espartales en Murcia estas recordó

Voz 6 07:51 sí sí la verdad que casi lo fue de las de más importantes de mi vida

Voz 11 07:56 sí de la que

Voz 6 07:59 lío disfrutar y ser el hombre más feliz de poder un toro fue sería la verdad que es un toro extraordinario y si fue densa cosa que que van saliendo y que por mucho que lo hayas entrenado te sale esa inspiración te sale esa magia que que te tiene que salir

Voz 5 08:17 feliz año feliz año que sea un buen año para el toreo a caballo pues definitiva hace un esfuerzo tremendo todos los rejoneadores no es lo mismo una muleta y un capote que un camello facer prepararlo todos los días y es una vida muy tremendamente sacrificada y a veces no suele dar valor que que tiene enhorabuena hay buen año

Voz 8 08:36 muchas de ellas graves que hay alguno nuevo importante y ahí sí cosita bueno cosita que creo que van a ajustar ahí un caballo que da un nombre para dieciocho

Voz 6 08:48 importantes ahí un caballo que sea muy importante yo de nazarí que que yo creo que

Voz 8 08:52 ha costado mucho por importante que seamos me felices un abrazo dijo un abrazo muy fuerte abrazo pero quizá a todo

Voz 5 09:08 bueno pues ya has visto que están preparando todo las obras de de Madrid porque va a ser complicadísimo no

Voz 12 09:13 sí en ABC lo cuenta hoy en mi aldea

Voz 5 09:15 ahora me aldea bueno volver él una fase final de enero licitación del proyecto de obra del coso de Las Ventas final de febrero previsto para entonces la publicación del concurso tres de marzo y abril que montarán los andamios para el arreglo de las cubiertas cuatro entre ferias desde que acaba la Feria de San Isidro hasta que empieza la Feria de Otoño cerrarán las cubiertas pero habrá

Voz 12 09:40 todos los todos los días normales eso sí claro con toros

Voz 5 09:44 también ver más eh tras la Feria de Otoño cuando termina temporada continuarán con las que arreglos de las cubiertas en las cubiertas Cubiertas idas esta historia que está prevista es que ya obra en las ferias de San Isidro del dos mil diecinueve

Voz 13 09:59 y hasta la a de otoño significa

Voz 12 10:01 tras la obra de graderío sea largo fuertemente largo me lo fiáis son claros sí sí sí

Voz 14 10:06 el hombre una una obra

Voz 12 10:08 m a Juan Antonio Hernández a Juan Antonio

Voz 5 10:11 buenas noches

Voz 10 10:12 no lo cómo estás un placer saludarte desde esta

Voz 12 10:15 hemos vista

Voz 10 10:18 estamos en familia la verdad familia está que yo creo que una de las flores detrás de la temporada con un frío que para México es mucho frío estamos a diez grados a esta hora pues la verdad es que se se resiente pero bueno alegres por lo que ha hecho José Garrido que ya saben ustedes que a través ligeramente hay que decirlo directamente de este parentesco que ha tenido ahora haciendo yerno del maestro Espinosa hormiguita y que acaba de ser padre el pasado dieciséis de diciembre

Voz 5 10:49 ya para niños mexicano

Voz 15 10:51 el seis de diciembre de un niño o de un niño con la hija de de de Fermín Armiñán

Voz 16 10:57 bueno pues todo el niño como la puesto todavía andaba todavía no es el Bautismo

Voz 10 11:01 eso pero no no no pero nombre tendrá Garrido

Voz 5 11:04 de Carmen María José el nombre pues ya veremos

Voz 15 11:07 allá ya lo investigar al investigar lo haga me cota bienvenida que

Voz 5 11:12 es la la hermana de la

Voz 17 11:14 la mujer de Capea hijo sé que es pero Mel Capea hijo está casado con la hermana mayor y tener familia Garrido con la hermana menor en en las dos hijas de de Fermín amiguita verdad Juan Antonio

Voz 10 11:28 así es con con esta anécdota te te va a quedar claro todos de los últimos días lamentablemente del maestro Miguel Espinosa servilleta que que ustedes saben acaba de fallecer estaba el escuela taurina que él dirigía en en su ganadería ellos tienen una ganadería que fundó el maestro Fermín desde un principio Armilla hermanos y luego le cambió de nombre a San Fermín cuando cuando tras la muerte del maestro del maestro Fermín de Saltillo y entonces los alumnos de la escuela viendo las vacas y algunos sementales les preguntan a al maestro Miguel Olga maestro no intentó dado otra era refrescar algo de sangre española voltear el dicen les parece poco con Capello de ya estaba toda la torería española para él pues ya metida en casa

Voz 5 12:19 bueno pues que que que la tarda una casa de toreros

Voz 10 12:24 todos lados sí sí bueno como decimos en México con un refrán el niño ha traído torta bajo el brazo porque mira una oreja ya para José Garrido

Voz 6 12:33 que lleva todo el todo el invierno toreando

Voz 10 12:35 la provincia mexicana en el campo no ha parado ni bueno pues tú sabes mejor que yo Manolo que su toreo está hecho para el embestida del toro mexicano no digo que para el español no pero ese ese sentimiento y ese temple que tiene de esto torear con los vuelos muy largo se le va a dar mucho aquí ya lo vimos ahora yo creo que el segundo huele a puerta grande

Voz 12 12:56 pues bien con el toro verdad Juan Antonio lo que hemos Rivilla

Voz 10 12:58 el muy bien este muy muy bien muy bien Gonzalo la verdad es que ha estado muy bien entendiendo lo bien dándole su tiempo porque lamentable esta esta ganadería es una ganaderías que fue que fue en la época de los años ochenta Time tapa ahí hizo con esta ganadería de Arroyo Zarco pero bueno los tiempos han cambiado y requieren un poquito más de picante que no tiene esta ganadería José Garrido lo lo ha sabido entender bien les ha dado su consentimiento y su tiempo para que los toros no cerrasen al final

Voz 5 13:31 Juan Antonio un abrazo muy fuerte abriga te que la gente la vídeo con frío hoy suerte con el final de la corrida un abrazo muy grandes

Voz 16 13:38 gracias a un palco un abrazo Manolo hasta pronto gracias Juan Antonio

Voz 5 13:54 para nos daremos un paseíto por por Colombia a ver sí que nos cuentan la último qué ha sucedido pero tenemos aquí un montón de cosas que habrá que explicar también

Voz 14 14:02 una de las noticias de la semana ha mandado ha sido la retirada de Alberto Aguilar que bueno lleva arrastrando una durísima lesión

Voz 5 14:09 retirada final de temporada eso es lo que incluyó estaba allí en Cali ese día ídolo en Mondoñedo ya había estado francamente bien con el toro en un remate no recuerdo bien si da un pase de pecho que él le valió justamente en en en eh

Voz 12 14:25 al túnel gemelo más en enero pero le le metió el pitón oí una pila ahí fue tremendo

Voz 5 14:30 no yo creo que que lo ha acusado siempre pero no se ha notado porque tenía mucha raza ahí el billete para adelante pero lógicamente eso es un problema para ejercer la profesión como está ejerciendo ha dicho que la temporada será completa y la última

Voz 12 14:49 eso es ese desde luego es un torero muy honrado que que me decía un final feliz no

Voz 5 14:55 dale pasó hoy del Yelmo buenas noches

Voz 12 14:57 cómo va la cosa por Colombia

Voz 6 14:59 me acabo de bajar del avión porque está lloviendo en Colombia Manuel Gonzalo y entonces cuando me llevaron a la primera vez estaban en vuelo y no pude contestar pero ya estoy aquí

Voz 5 15:11 ah sí frutas mejor

Voz 6 15:13 se a un torero histórico mira lo que pasó en la plaza la gente salió toreando por las calles la gente se abrazaba lloraban en el tendido de verdad de verdad tienes que hizo Ponce con los tres toros fue de una lucidez de imaginación de improvisación mira todo los lo las ni son es que Tune dedicas al torero Manuel estando tú de Manizales se quedan cortas y lo digo también por mí Antesa torería inmensa de esto de de este valenciano que parece que se está jugando la corrida el próximo domingo

Voz 5 15:48 pues fíjate cómo estuvo en en en Cali con una goleada mucho más era un toro al que fue el triunfador y favorece esa devotos los premios de Cali

Voz 12 15:55 qué les parece la te daremos mucha gente

Voz 5 15:58 lógicamente en España hay tres que entenderlo que cuando ven un Tour tan menudo como el saludo de Gutiérrez es coño pues eso es un becerro no eso es una historia muy particular yo no entendía los primeros tres cuatro años bueno me más cabreado que hoy más no no dijo a nadie no

Voz 13 16:13 ahora al final la gente la gente de la tierra luego claras de balsas quiere serias pero eso es su su ganadería Iggy es un fenómeno que hay que hay que entenderlo y que hay que aceptarlo te guste o no te guste sea es verdad que somos que es muy chico atrapado es muy escaso pero Nole quites a la gente de Manizales la la ganadería suya que suya es la ira quieren así a lo demás las mejoría si bien presentadas como explicamos esto eh compañero

Voz 6 16:39 eh ha intentado tanto Don Ernesto aquí en tú conociste y recuerdo que la pintora Caballero conversar largo con él ellos ellos intentaron sacar más cara Gamal Manuel pero cuando sacaron enmascara no la calidad dijeron dejémoslo así ahí están intentando Manuel no será fácil en un encaste que es curiosísimo que en España don Fermín Bohórquez el Capea se llevan las manos a la cabeza murió Santa Coloma pues sí porque en el fondo el origen es la casta Vistahermosa

Voz 5 17:10 pues sí ya hemos tenido toda la información de la feria dentro de poco estaremos pendientes todos los domingos de de lo que pase en Colombia porque viene en ferias importantes en Medellín es importante la capital es fundamental la voz de nuestro compañero será la que nos cuente lo que lo que sucede allí un abrazo muy fuerte If Erice desde creo que hemos hecho un trabajo fantástico en en Manizales todo el combo taurinos de Caracol y lógicamente un abrazo muy fuerte y gracias Guillermo

Voz 6 17:39 el justo se ha visto a Enrique Ponce toreando de rodillas como un penitente dando tres cuatro naturales de

Voz 5 17:47 yo no sé si este es el Ponce real un hermano joven que tiene Pozzi yo estoy convencido que este es la mano con treinta años menos que te lo de Ponce es pagan a parte no

Voz 6 18:01 pues yo bueno momento grité silencio que está toreando el Spirit

Voz 5 18:05 bueno no es un personaje el domingo tendremos aquí la la de tiempo para contar cosas bueno Manolo pues si antes ha recordado

Voz 12 18:13 vamos a la memoria de Pilar Población no de

Voz 14 18:16 de esa ganadería ese hierro legendario de de los Pérez Tabernero tenemos que recordar también a Julio Robles no se ha conmemorado esta esta semana sumó su fallecimiento y el Ayuntamiento de Salamanca junto a la Federación de Peñas bueno pues ha organizado el décimo séptimo aniversario y bueno pues estuvieron toreros como El Viti El Niño a la capea y otros muchos afición

Voz 12 18:39 todos recordando al Maestro de Ávila

Voz 14 18:42 que que que bueno fue considerado un salmantino más un torero de de la Tierra y ha presentado esta semana se ha anunciado ya la Feria de Valdemorillo la que abre la temporada

Voz 12 18:52 sí no sí bueno hay hay

Voz 14 18:55 la novillada el día cuatro de febrero en la que torea Toñete de Téllez hay otro novillero que que en este momento no recuerdo luego el viernes nueve de salida a la novia de Pablo Mayoral con Rafaelillo Uceda Leal Miguel de Pablo el sábado diez es una corrida mixta eh con Leonardo Hernández e como rejoneador Juan Mora Is su sobrino Alejandro Mora que debutará con picadores eh ante toros de bueno pues eh de rejones que todavía no han designado del Pilar y el domingo once Se cierra la Feria de San Blas con Manuel Escribano Miguel Abellán ir alternativa de Juan Miguel de una corrida de toros de Monte la Ermita

Voz 5 19:35 siempre la plaza cubierta desde hace tiempo porque antes pasábamos un frío tremendo pero bueno pues que que vaya bien hoy hay toreros respetables en el cartel

Voz 14 19:43 el novillero que he faltado a Alejandro A

Voz 12 19:46 del a apoderaba Palomo Linares estima ilusión de Molina como te olvidas de hombre es verdad

Voz 14 19:54 sarkozystas bueno Manolo pues también un poco explicar y bueno pues que

Voz 12 20:00 en los próximos meses la Fundación toro de lidia con Victorino Martín al frente va a emprender nueva

Voz 14 20:06 las eh acciones jurídicas si también comerciales para extender la tauromaquia he para acercar las sociedades es el principal objetivo que ha destacado Victorino Martín en su en nada más coger ese ese mando de

Voz 12 20:20 de la Fundación toro hay que seguir el tema

Voz 5 20:22 lo haremos en la próxima semana a mí yo creo no para que se recupere compañero pues le cayó encima el pájaro es ella serán se íbamos a ver también qué qué pasa porque se ha escapado de la justicia franceses cabal justicia española globo lo de lo devuelven eh la policía lo devuelve a a España vamos a ver si sirve para algo no porque también tendrá que tener un escarmiento pues ignoro si es para todo esto lo va a hacer en cualquiera que sigue si además cobras y cobran hizo hoy vive conviven como Dios habrá que paras Louis habrá que hacer es ponerlo como ejemplo no no puede ser que que les salga gratis no puede ser

Voz 14 20:59 ahora desde luego desde luego ni es que además mandado no solamente se interrumpe un espectáculo no solamente se hace daño a todas las personas que acuden a a ese espectáculo y más en este caso que hubo violencia sino que también a la reiterada falta de respeto a todos los que nos encontramos en un espectáculo

Voz 12 21:17 lo libre ilegal en años que no estará haciendo que que no es ninguna broma bueno entonces los primeros Ajalvir quién lo segundo es Valdemorillo Valdemorillo

Voz 5 21:28 hay que recordar también los aficionados que este año porque es el calendario escolar de religioso tanto de Castellón que empezar muy muy pronto los primeros días de mes de de marzo no sé cómo van a poner lo de la Feria de Sevilla pero también como estándar religioso eh Semana Santa es muy anticipado a a al año anterior que si no sé pero lo mejor luego siempre dejan una semana o dos de promedios la para luego acercarse más a hacia el buen tiempo de cerca las cercanías de mayo no

Voz 14 21:59 claro pues además hermanados eh ya se empieza a hablar de ese cartel que abrirá la temporada en Sevilla de de el Domingo de Resurrección precisamente en nuestro compañero Zabala de la Serna comentaba esta semana que

Voz 12 22:12 las que venido de vacaciones yo sé que Rusia la las bazas a las siguientes y abre la abriendo cartel o Ferrera El Juli en en el año de sus veinte años de alternativa junto con Roca Rey que que es un seguro en el cartel Manzanares parece que que bueno

Voz 5 22:32 como en principio va a ser un gran cartel precisamente

Voz 12 22:34 la semana Manolo se ha anunciado un acuerdo poco misterioso un poco extraño y que queda queda en anulase Sevilla nebulosas de las artes

Voz 5 22:42 es decir ese para que apretar más para las mandar más para saber eh fíjate en un principio no suena no será fácil porque además tampoco hay una explicación habrá que esperar o sea que que que que es lo que más pueden ver su momento vamos a ver vamos a ver salir son claro que que supone no ese matrimonio eh digamos que empresarial que supone llamado fíjate lo que buscan es bien para la aficionado bendita sea Si solamente bien personal

Voz 12 23:14 de momento el comunicado Manolo fíjate cómo es lo voy a hacer porque es muy escueto no

Voz 14 23:18 antiguo es el de potenciar todos los vectores de de

Voz 12 23:21 desarrollo de la tauromaquia priorizando el fomento de la calidad y la protección de los próximos domingo M3 un Un

Voz 5 23:29 esto claro de lo que son vectores claro

Voz 12 23:32 lo mano a mí de momento me queda mucha inseguridad esta alianza tan fuerte entre dos empresas tan tan poderosas dentro del sector por una cosa Manolo principalmente porque echo de menos la competencia a la hora de organización

Voz 5 23:44 a mí lo que me gustaría es que de alguna forma dijéramos como hacen en Francia no quiere que mandara también en gran parte de los carteles fuera el siguiente no que el siguiente dijera mire usted me apetece mucho este año pero me encanta que a lo mejor es más barato que otras lo que él piensa piensan ellos no Ike lo que Pe lo que quisiera es el que pasa por taquilla se hicieran no hicieran poquito más caso tiempo tiempo tampoco vamos a ser los que los mal pensados pero que cuando expliquen el tema diremos si nos gusta o no nos gusta hemos pasa de Caracol ha sido muy bonito en Cali pero sí a fantástico en Manizales hemos arrasado en audiencia y ha sido tremendo lo que hemos visto y una feria tremendamente recomendable sobre todo la gente no

Voz 12 24:24 pues hacia de de Andrés de los Ríos no sí que falleció edición populares

Voz 5 24:31 triste ir allí la historias tristes los personal el que ojalá que ayer dio a las puertas lo que vamos a poner música mordaz que su grupo colombiano sé cómo te atreves a volver que te digo una cosa llevo veinticinco años siendo yo me atrevo vamos

