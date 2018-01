Los Toros (22/01/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel Molés

Voz 2 00:17 desde el ruedo de la SER

Voz 3 00:20 saber sobre todo nota no

Voz 1395 00:25 muy buenas noches bienvenidos a los toros en sí

Voz 3 00:28 a él es la Cadena Ser en España en Caracol

Voz 1395 00:31 en Colombia en la Dobleu en Méjico en Platinum y Radio Quito en Ecuador por tanto programa multinacional estamos en cuatro países en directo que afortunadamente con muchísimos oyentes que es lo bueno tenemos también muchísimos temas y hay muchos muchos personajes en el equipo está Yeray en versión estilizada la verdad es que has un cambio tremendo es lo que el estoy aconsejando llevo Gonzalo Bienvenida que lo va a hacer dentro de muy poquitos aquí la verdad que la gente sea poner todo el mundo a plan aquí el que no hace falta cambiar del beso esa Juan José Padilla maestro Brighton perfecto maestro buenas noches

Voz 4 01:08 bueno a los que tengo a Gonzalo que se me va

Voz 1395 01:10 se lo voy a decir es que te u el nieto de Antonio Bienvenida se se va a esquiar maestro

Voz 2 01:17 la nieve

Voz 4 01:18 a ahí en este tiempo está bien está bien no no puedo coger el capote que te da maestro buenas noches buena noche Gonzalo encantado de saludarte y a todo lo oyes

Voz 1395 01:30 pues Yeray estar frente a la técnica María José Ruiz Carmen Peinado una coordinación en la producción del programa estamos ya todos preparados en ustedes también lógicamente tenemos en un momentito al primero de nuestros invitados eh sí tenemos tenemos ya no falla nunca además está recién llegado de de América a triunfador de Cali triunfador de Manizales Si bueno si al día siguiente de repente me lo encuentro en en Salamanca ha sido no en Salamanca si no presentando no como en el norte presentando el libro

Voz 0103 02:02 en si en en Bilbao un homenaje en Bilbao de de un homenaje a Iván Fandiño Iván Fandiño

Voz 1395 02:08 pero Totó seguido no es un fenómeno Don Enrique Ponce buenas noches

Voz 0581 02:12 buenas noches Manolo no paga Dios mío pero como puedo

Voz 1395 02:14 no sé cómo puede ser que que este es en todos los

Voz 4 02:17 sitios y en todos los sitios donde más bien

Voz 5 02:19 no no es que necesite

Voz 1395 02:23 eso es verdad eso también lo decía el Guerra hay que estar donde hay que estar

Voz 0581 02:28 por eso se ha juntado todo todo esto porque bueno pero que se quería estar por todo lo que supone también para mí induciendo pues una iniciativa no de todos yo creo que es algo que que nos compete pues la afición me sobre todo a personas afición del norte de agente dedica ya ganaba ah pues oye decir su paisano Iván Fandiño pues que no tenga un una escultura monumento al Barça en la plaza toro de Bilbao no me parece de justicia y que lo que tiene

Voz 2 03:01 ese es hay haya decía que esa iniciativa no

Voz 1395 03:05 que estás primero en Cali Manizales triunfos en los sitios te vas directamente a Bilbao porque entiendo

Voz 0103 03:13 es que tenías que estar con con todo lo que lamentablemente hemos leído no aquí y bueno la verdad es que sí

Voz 1395 03:19 hay que hablar un poco de de lo que hemos visto en en en en Colombia no de Colombia ha sido realmente espectacular no porque estás llevó los trofeos de de las dos primeras ferias de forma rotunda no el de él de Cali con un toro con un solo toro o de de rigor que fue el que lo único que embistió toro más serio e formó un lío gordo y se llevó no solamente dos orejas y el trofeo de la feria señor de los pues tales pero así como como el que nada y eso que ha habido triunfos importantes no nos una feria mala Bolivar casteller roja Rey salieron a hombros en la corrida última de de la feria pero él esa faena tuvo tuvo profundidad es de las que me imagino que te hace muy feliz a estas alturas no Enrique

Voz 0581 04:03 pues ese es el estoy feliz no contento no por por como en Colombia no es que además quiero tanto que cuando posa ha marcado no un mi trayectoria como otros no esos triunfos en Cali Manizales en Bogotá Medellín pues siempre han sido bueno pues digamos una constancia no en ni en toda que llamó a Colombia llegar a Cali Manizales caso de las dos ferias que tienen un trofeo digamos

Voz 2 04:43 histórico y lo demás incluirse otros que están no te lo llevarnos la catedral de habría quedado maestro hongos no ya muy importante no es lo siguiente que es el de la patria también llevó sea te y además los dos

Voz 1395 04:58 sales al señor dos cristales que es el fuerte de de Cali no

Voz 0581 05:05 en la verdad pues además fíjate en dos bandos

Voz 2 05:09 sí punto que si bien

Voz 0581 05:12 pero ferias que que bueno pues que por las fechas que coinciden con con la Navidad Reyes con pues siempre muy cuando vivía allí les todo manteníamos teníamos costumbre de estar con con con el abuelo en esa fecha no en Navidad entonces a mi muy familiares no ya al final tampoco soy tanto no pero siempre emprenden me me encantó y siempre se que son ferias que que que que hay que apoyar y mantener no Cortés son el pulmón yo diría de de

Voz 2 05:49 de la afición de Colombia Cali fue lo más importante y Manizales que estar manteniendo mejor no sólo hay que saber cómo van hija serio es impresionante afición

Voz 0581 06:00 on

Voz 2 06:01 ya sea yo tengo tuvo lo de lo de los jóvenes jóvenes a los dos mil quinientos jóvenes tuvieran

Voz 1395 06:09 eh todos vestidos de blanco y además con con manifestándose como buenos aficionados y tirando de del futuro de de la plaza no de Manizales es

Voz 2 06:19 encontraría trabajo sensacional

Voz 1395 06:21 el empresario

Voz 0581 06:23 sí se vino y que digamos el antitaurino no

Voz 7 06:28 no no no han ido cabida no ha crecido

Voz 0581 06:31 ya pero no yo creo que hay además fíjate cuando fuimos al hospital no usado en el festival que se hace para para los niños el el Hospitalito no lo mismo con ellos digo la verdad que que es una tragedia no innovar es todo aquello pero pero a la vez son una enseñanza de vida no muy muy buen vez a los niños pequeños se diecisiete años que saludan a los toreros y les admiran pues como a lo mejor aquí y no a lo que la lista de ambos son poco o quiero decir que

Voz 2 07:13 no saben que los toreros mantenerse eso e igual que en Pamplona los tres mantiene nalgas e haya ya sea misericordia los chavalines que están enfermos micrófono mitos saben que gracias a los toreros afortunadamente tienen un futuro mejor bueno yo creo que sí

Voz 0581 07:27 años ya con con esa o sea que subsidio son los pobres es algo que no que no se muchas ciudades no yemalí establece vemos en mi en la calle es una es una ciudad realmente aficionada

Voz 0423 07:44 bueno a todos los días

Voz 1395 07:47 de Bono llueva lo de Cali es una feria que caía todo menos pero que te hay que recuperar porque fue una feria muy importante que ese día había mucho público el día desde el triunfo tuyo a hombros Manizales también de la catedral y te llevas el lo de la patria lo de Manizales yo tarden entenderlo lo del toro lo del toro de la ganadería titular que me chico no pero luego visto el mundo funcional pues el toro también hay que andar espabilado porque tiene poquito trapío pero no es fácil andar él eh

Voz 0581 08:16 claro pero es que son así mira yo que yo entiendo al aficionado que

Voz 1395 08:22 yo tarde en entenderlo tarde pero al final

Voz 0581 08:24 claro que lo quiero decir que significa es hincha veros sin conocer mejor dicho en el lugar de oye a la afición que es usted se tiene que entender el lugar a donde iba bien Manizales pues ahí el tengo debilidad injusticias también tiene que ver con el toro de Bilbao de Madrid de Pamplona de Valencia Sevilla o de Zaragoza

Voz 2 08:46 pues no sobre todo porque se se sea Sevilla Pamplona equivale a tres mil trescientos metros

Voz 0581 08:52 pero bueno no el todos los lo nombre pero quiero decir que que que que uno tiene que saber dónde va ir todo lo que se lidia y ahí el toro que tal pero que con ese toro pero vamos que se todo te corrige que reparte

Voz 2 09:04 yo yo yo

Voz 8 09:05 todo porque sea más chico J autores con cuatro sesenta cuatro ochenta ó quinientos kilos

Voz 2 09:10 pues sí cogí te mata yo no yo te digo que hay que quitar importancia a lo que las tiene

Voz 1395 09:16 yo yo tardé mucho tiempo en entenderlo después ya se cría trescientos treinta metros de altura y cierto para ir son muy chicos poquita cara pero son los que la gente quiere yo no lo entendía

Voz 2 09:30 así pero la gente lo tiene y además cuidado

Voz 1395 09:32 eh cómo te descuide es que te calienta no

Voz 2 09:35 además yo nunca este raro no

Voz 4 09:37 la mezcla de Murube con Santa Coloma

Voz 1395 09:40 es más Murube yo creo pero tiene ese fondo a Santa Coloma interesantes yo tardé mucho tiempo entenderlo el pues lo entendí y bueno y además la la gente no sólo toques ahora las demás ganaderías y el empresario que tú conoces bien Juan Carlos le dice a todo el mundo el aquí la gente lo quiere el de fuera un poquito más alta cada año este esto es como él veces no es fácil a veces no sencillo andar con él esa visto no se ha visto que que que hay que hay que entenderlo hay que ser capaz no digo una cosa que hizo

Voz 0581 10:09 por Nico Ortí esos todo los conmigo esto son realmente es son mucho más certero cuando te coge un toro cuando se cuando daba a mí y tú lo sabes que que en que esta ganadería de allí ha pegado cornadas grandes

Voz 2 10:24 sí sí sí yo yo yo yo yo yo la importancia que tiene pero sobretodo

Voz 0581 10:30 lo que hay que comprender es ese lugar en la plaza El que más hicieron bien en todo el equipo no se puede tolerar el todas las madre no me entiendes entonces pues es el de hay que ser que hay enfrente

Voz 7 10:44 cierto que te parece que te parece

Voz 1395 10:47 José Enrique que que hay que contratar en Sevilla y Madrid y al mismo tiempo

Voz 2 10:53 igual no cómo cómo cómo conseguimos que se que se han puesto de acuerdo los dos empresarios

Voz 1395 10:58 en Sevilla hay Madrid para que cada torero se contrate se contrate en los dos sitios a la vez

Voz 0581 11:04 lo pues el matan dos pájaros de un tiro no que no

Voz 2 11:06 en Arteixo

Voz 0581 11:09 cuando tú tienes la embarcación poco Esther

Voz 1395 11:12 por eso eh

Voz 0581 11:13 la que no creo que el problema no se no

Voz 2 11:18 pues esa esa hecho que se ponen de acuerdo y yo estaba de todas formas hay un acuerdo hay una cosa que siempre recordaré hijo Enrique y es que el año que muchos toreros lo quisieron una Sevilla fuera yo la cornada

Voz 1395 11:28 de Valencia

Voz 2 11:30 sin estar recuperado del todo el que fue a Sevilla fue el que fue ese año a Madrid fue amor

Voz 1293 11:36 sí sí sí sí que hay deje yo ojo este Ojo con este

Voz 1395 11:40 que la verdad que que fue fue algo que que marca tu carácter al que a tu padre fue el año de la la de Valencia

Voz 0581 11:46 sí sí sí sí apareció sería eh

Voz 2 11:49 pues que que mucha gente poco tiempo

Voz 0581 11:51 si no estaba totalmente recuperado la verdad tengo

Voz 1395 11:54 el juez Juan José Padilla ahí Juan

Voz 4 11:56 sí que que lo de Ponce

Voz 1395 11:59 que a veces parece claro que es muy sencillo no

Voz 9 12:02 pero no no no no no no no tenemos hubo una admiración respeto y Sharapova no

Voz 4 12:07 Nuestro que tira les hombre lo largo que es una buena el otro

Voz 1395 12:09 qué es lo que tiene valor cabeza quedó seguir todo para que ETA no

Voz 4 12:14 el maestro tiene una afición y una ambición desmedida Hay vamos con todo respeto parece que está empezando ahora mismo porque tiene una ambición y una ilusión tremenda

Voz 1395 12:22 está más delgado que hace cuatro cinco años

Voz 2 12:26 pues lo lo que mantienen la verdad

Voz 0581 12:28 el tesón ejemplo es como postre

Voz 2 12:31 a eso bueno y este año por segunda fase bonito muy bonito

Voz 0581 12:37 yo espero que tenga la despedida que me es que la gente pues me reciba y les despida con con cariño cada tarde no iría porque se lo merece y bueno pues yo creo que coincidiremos en algunas tarde junto

Voz 4 12:52 la gracia macho pero pero aquí está mi propio muy corto porque yo llegados hasta los veinticinco yo te lleva ya diez años más que yo ya he dicho hasta aquí he llegado sea claro está más delgado

Voz 1395 13:04 es el más ambicioso que nunca ahí

Voz 4 13:07 Sol admitir que va a salir y a mí eso de la afición hoy

Voz 10 13:09 hay además sobre todo a donde le llamen maestro está Hinault pone nunca ningún tipo de de atisbó oí tiene

Voz 4 13:17 sí sí debe estar en toda la feria en todas las plazas por qué crees verás Enrique me metí la pata dice mucho del maestro un ejemplo

Voz 1395 13:25 Enrique metió la pata de Pamplona o no

Voz 2 13:32 pero bueno

Voz 0581 13:33 de ahí que tampoco donde tampoco origen pero ya no volvió además ha pasado ya tienen poco para reaparecer

Voz 7 13:43 bueno pues lo no ha pasado por eso el corbatín rojo

Voz 2 13:52 que siempre lo lleva negro con un vestidito blanco

Voz 1395 13:55 sí digo joder blanco y rojo Pamplona

Voz 2 13:58 el y en silencio

Voz 4 14:00 a decirlo no me lo negó

Voz 1293 14:03 se lo conté yo creo que aprendes

Voz 0581 14:07 a lo mejor no les aseguro que no que era que podemos si no no te digo que no

Voz 1395 14:14 pues esto y en crescendo hasta cuándo porque ahora Madrid requiere no no no tenemos ninguna plaza a la contra

Voz 2 14:23 claro siempre que esté bien no lógicamente a Quito bien aquí no regalan nada pero lo que sí es cierto

Voz 0581 14:30 estoy a gusto con ilusión

Voz 2 14:34 bueno pues estoy estoy consiguiendo

Voz 0581 14:37 sí pues pues ese toreo que que siempre lleva dentro no y que que que bueno pues la he tenido etapas no pero en estos momentos pues esa madurez y ese póstumo que te al tiempo pues hace que que que puedas Lara

Voz 6 14:57 va a sentir como no sentías

Voz 0581 15:00 mejor treinta años no que todo tiene su osea yo no

Voz 1395 15:03 disfrutando muchas cosas importancia a todo lo que

Voz 0581 15:05 es lo que tiene en su momento pues yo estuve ahí oye siempre estaba ahí pero ahora pues creo que estoy viviendo

Voz 11 15:18 bueno pues en la que estoy todo

Voz 0581 15:20 dando bueno pues con erigido con una espiritualidad con entendimiento porque

Voz 2 15:25 pues que me ha ido bien yo lo que no veo

Voz 1395 15:28 que no es el final nunca ahora mismo novios

Voz 0581 15:31 ahora a Manolo pero veo en esto momento dormido pienso no sea nadie en una temporada por delante muy muy bonita con con ilusión y sobre todo bueno pues ahora voy a Bogotá que me hace muchísima ilusión volver a orden de siete años tengo que estuvo un par de ellos que falte antes de cerrarse más o menos pues pues por ahí no yo calculo que son primos

Voz 1395 15:58 cuando prácticamente todos fantástico me estaba clarísimo el único obstáculo es lo de José Tomás no ha podido torear en Valladolid ni un día en México esa historia tendrá que terminar algún día no

Voz 2 16:13 ah bueno pero bueno circunstancias

Voz 0581 16:15 son cosas

Voz 2 16:17 qué pasa ni tampoco pero tan grave pasado tan grave

Voz 1293 16:21 no lo ven tan grave fue la digamos que la ruptura

Voz 5 16:27 no yo no yo no tengo nada contra él

Voz 0581 16:32 no sé no sé si lo tendrá contra mire que se negó a moche en Valladolid es verdad

Voz 2 16:37 me acuerdo voy como hucha el escuchamos

Voz 0581 16:41 comenzó como estas cosas me decía yo digo nada fecha donde

Voz 12 16:47 el hecho de ir afirmó

Voz 0581 16:51 yo quisiera que cabeceó fuerte pero pero vamos que te lo importante es que cada uno pues llegó a su camino donde nos encontramos con los encontraremos ni tampoco que esto sea así dio yo tampoco sea que cada uno

Voz 1395 17:12 por su lado camino y su historia

Voz 0581 17:16 falta de alguna manera cosa coso lo disfrutemos mucho clásico temporadas de su cosa pues como cuando uno quiera no es en todo caso

Voz 1395 17:26 bueno pues este año lo vamos a disfrutar Juan yo creo que todavía nos queda maestro para rato eh

Voz 4 17:34 como lo estamos escuchando nuevas lo que no ha dicho

Voz 1395 17:38 peso pesa menos que hace dos o tres años

Voz 2 17:42 más ajeno si está más fino depende desbordado de la lo me mal por cierto

Voz 0581 17:52 eh

Voz 2 17:54 esperamos vamos fuertes y estoy el sí pero

Voz 1395 17:58 cuál es la dieta ahora

Voz 1293 18:00 no hay dieta nadie no

Voz 0581 18:03 yo me mantengo me como San eh eso sí pero como en casa la verdad que en eso mi mujer Si se preocupaba de comer sano como motor amigos

Voz 2 18:12 no quiero que es muy importante la verdad sea pero no tengo claro

Voz 0581 18:17 ETA exclusiva Mi como lo que va PTS como pero sí trató de de llevan una una dieta sana no con con con alimentos ecológicos con

Voz 2 18:30 en una tampoco es malo e la cómo vamos

Voz 0581 18:37 deseando eh que cuando hay que comerse que cómodos

Voz 12 18:40 claro estamos cien por eso me mucho menor fueron no por nada sino simplemente posando es importante no eso eh

Voz 1395 18:50 pues enhorabuena por tantas cosas Cali por Manizales por Méjico por todo lo que venga de que sobre todo por la ilusión y la felicidad cómo está viviendo este tramo que ojalá que sí

Voz 12 19:00 a lo largo de una importante no votó en la vida no

Voz 0581 19:04 tener cuarteles la ilusión y yo creo que eso es es fundamental no para para todo en la vida un beso lo habitual en muchas gracias igualmente un abrazo a todos lo sabía todo

Voz 7 19:15 el brazo proveedor abrazos gracias

Voz 13 19:18 en Mesón Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 0103 19:45 qué personaje no pues sí la verdad aquí incombustible Manolo parece muy sencillo no parece muy fan

Voz 1395 19:51 si la difícil facilidad maestro Juan José no es fácil

Voz 4 19:56 ha demostrado nuestro siempre ha demostrado

Voz 10 19:58 es una facilidad en todo dentro de la Place fuera

Voz 4 20:02 lo difícil que es es una conversación en su forma de de

Voz 10 20:05 de entender y de expresar la verdad da gusto da gusto escucharlo y da gusto verlo no ahí estaba como dicen una ambición tremenda eso no

Voz 1395 20:14 te va a doler un poquito mira el próximo miércoles veinticuatro por la mañana antitaurina Carmena alcaldesa de Madrid va a rematar su jugada prevista como dije hace muchos meses desde el momento en que tomó posesión del cargo hubo hace poco un pacto indigno extraño para que los toreros entraran pero sin puyas ni a espadas pacto con un tres apoderado que sonaba disparate torear y olvidar la suerte suprema es una estupidez Un cuento chino da igual Carmena no ha movido un ápice su postura y desde que se asentó en su sillón tenía claro que si iba a cargar el Batán la Feria de San Isidro no porque no puede parece que el miércoles veinticuatro es el día señalado quiere rematar entonces ese día la faena estaba escrito yo lo diséñenos además tomar posesión yo me equivoqué avisé lo que iba a pasar pues era tiene tan contenta

Voz 14 21:09 Toro en el correo juega con consigue

Voz 1293 21:14 y cómo son las cosas

Voz 0103 21:16 una pena Manolo parece que efectivamente el miércoles mandan a a varios técnicos de Ayuntamiento para quitarle las llaves a todas las personas que entrenan en El Batán hay incluso una familia que vive en El Batán la familia el Ménez es eso es muy bueno pues pues es una pena que se pierde ese patrimonio no solamente taurinos y no histórico de Madrid

Voz 4 21:39 es que como acepción una decepción porque digo que que en principio parece parece que da el caramelo

Voz 7 21:50 pero lo que iba a aportar

Voz 4 21:53 te digo pero parece que va a aportar algo a algo

Voz 7 21:56 al te has ido

Voz 1395 21:58 tal vez doscientas siempre siempre siempre sale mal y entonces cómo se lo digo a él me tú vas a excepción tú vas a entrenar pero el carretón no he conocido mucha razón

Voz 4 22:09 ya son que parecía que venía

Voz 1395 22:12 atención pero mi mienten para después rematar la jugada sí que hasta ahora ahora es decir decepcionante mejorado cierran ahí la familia hay una cosa que que ha sido toda la vida de para el mundo del toro pues fíjate el patán lo tenía otro fundamento más que se Gonzalo bueno pues entonces respeto vamos a continuar es vamos encontrar porque tenemos a Guillermo Rodríguez en Bogotá sabes que hoy está Juanlu de Mondoñedo con Francesc Escribano y Román si son Guillermo buenas noches

Voz 11 22:41 bueno la noche de querido Manuel luces artificiales seis veinte de la tarde fue el Sony llegó a la Luna estar cuajando al sexto y último toro de la corrida el valenciano Román por ambos pitones eso pues el derecho o no según juez desde la plaza maravilla de torero al paro romanos

Voz 2 23:05 ha caído de pie en fin igual no perdió la suya

Voz 11 23:07 quinto puede fallar con la espada Nadal una vuelta porque sencillamente no lo consiguió

Voz 15 23:12 deja a ante Renan Chess palmas y palmas

Voz 11 23:16 muy decepcionante en términos generales bien presentada eso sí la corrida de Mondoñedo en Bogotá vuelvo en un momento era preguntar ya quién tiene usted que aquí se los tengo

Voz 1395 23:28 vuelvo no momentito y me cuenta ya al final de acuerdo vale vale vale vale pues estaremos pendientes si usted pide paso cuando quiera mientras tanto voy hablando con Vitorino

Voz 16 23:36 sí sí bueno

Voz 1395 23:39 de momento pues con cortar orejas es Román sí bueno parece que

Voz 0103 23:43 está cuajando a este sexto de Mondoñedo

Voz 1395 23:45 lo de Manizales cayó frente darle el premio de los jóvenes memoria muy complicada hay un toro un toro que se dejó pero que tenía mucho que torear de país fama si los tratos como es no pase como se fue

Voz 1293 23:55 aún no ha perdido Juan qué hago

Voz 4 23:59 esto estuvo muy bien el sábado en el momento en el que está no me extraña sí sí sí sí te haces mucho valor mucha seguridad hasta lo ve claro lo ves lo ve muy claro lo han puesto con las ganaderías más difíciles no Manolo miedo es hondo sexto

Voz 1395 24:12 Aído sé si se ha entrado con la con las Dorita no que tengo Victorino Martín júnior Vitorino buenas noches

Voz 2 24:20 se doblete hacemos este año para empezar abrimos

Voz 1395 24:23 hemos el diecisiete de febrero con Curro Díaz Daniel Luque y Emilio de Justo son tradicionales ya también la gradería y abrimos las ventas con el Domingo de Ramos veía XXV con El Cid que creo que son más abonado de la Casa Pepe Moral el funcionario bien Fortes que también va a repetir con con Victorinos doble responsabilidad además en las dos las dos caras Taurinas de Madrid en Vistalegre y en las ventas de Vitorino

Voz 12 24:53 pues sí la verdad es que no foto nunca a Madrid hay que como entonces no que hay que dar la cara y además fotos carteles que me gusta mucho es muy remozado son dos carteles muy diferentes pero con su historia muy interesante los seis yo creo que son dos apuestas fuertes pero bueno yo creo que la fiesta necesita en estos momentos pues tenemos nosotros los primeros

Voz 1395 25:20 no te vayas que tengo una cosa muy buena

Voz 3 25:23 dejemos ya verás Donizetti

Voz 16 25:32 la verdad es que si no Gonzalo y Juan

Voz 1395 25:35 el carteles de Curro Díaz Daniel Luque y Emilio de Justo los tres Perazo Se lo han ganado y de lo de las ventas Juan El Cid sean mataba más victorias que nadie un año mató el catorce corridas

Voz 4 25:51 más sobre cómo hacerla quemaba Ford catorce corridas

Voz 1395 25:55 fue la forma al entrar en las ferias para matar eso y algo más

Voz 0103 25:59 pero eso reivindicaba Pepe Moral que ahora que este año le habría gustado matar toda la camada ahí de momento se había quedado fuera de vista no lo decía el otro día en Fitur unos ojos cuantos también les gustaría Pepe Moral Fortes que cambiaron el nombre que tiene su mérito son

Voz 1395 26:14 son dos carteles e Juan muy de Madrid tú que has matado tanto el Victory

Voz 4 26:18 no obstante los miuras y que estás a salir a la palestra no que Vitorino ganadería tan emblemática siempre ha dado la oportunidad de de lanzar a muchos

Voz 10 26:30 pero y yo pues yo permítanme que me diga hay que anuncia como como uno de ellos opción

Voz 7 26:37 la oportunidad de cuantas ha matado Vitorino yo creo que evite sesenta y nueve que no tiene del número más torero

Voz 16 26:53 muy al toro

Voz 4 26:54 que no Factoría Estefan el toro que mejor alterarse de Víctor pues mira uno uno entre yo cómo lo puso difícil sin embargo se ganó el indulto fue muro alto el has verdad San Sebastián te acuerdas Vitorino

Voz 9 27:05 sí sí me acuerdo mucho ese toro Monde Marsalis adaptar de ese toro salió en razonado

Voz 10 27:12 vistiendo encastado y me lo puso difícil y porque él todo lo de Vitorino te lo pone difícil el esa embestida tan tan de espaciosa

Voz 4 27:20 ahí tan tan ralentizada cuando en vista de eso

Voz 10 27:23 forma no entonces no es fácil se todos los se ganó ese indulto hizo disfrutar faena fue larga mientras disfruta de mitad hacia adelante amenizó disfruta

Voz 4 27:32 el mucho no lo olvidará jamás el toro que máster

Voz 1395 27:35 la cabeza directo y no

Voz 4 27:37 pues mira uno de Marsans además que al principio de la muleta me tiraron tres mil toalla de saliendo de los primeros muletazos tres mil todavía hay esa mirada pueblo tobillo le tiré la muleta la espada a ver si llego arbolado pero los tobillos y como dice el maestro bien no

Voz 10 27:58 eso eso

Voz 4 28:00 es que decía el maestro hubiera vaya luego alimaña las alimañas viva la verdad quédate una alimaña unas medias no se es eso eso es que se quedaron ahí

Voz 1395 28:17 capea cuando todos de Madrid el árbitro

Voz 4 28:20 por abajo en una entrevista reportero

Voz 1395 28:22 ya en el hotel media sí he llevado todo el pico de pelotazos por la parte de pues espinilla no ella sí sí ahí bajo no tremendo no la camada de cuanto es Victorino este año

Voz 12 28:36 Pedro dieciséis corridas estabilidad

Voz 2 28:38 ah bien no hemos vuelto a números bueno e voluble si Sanidad prácticamente repartidas sí

Voz 12 28:47 igualmente está todo hecho los años dos veces al Madrid en Francia empecé seguramente las demás Nine iremos Sevilla es un poco prácticamente no

Voz 2 29:03 Castellón volvemos al Castellón Oliver a diario a la carreta

Voz 12 29:07 Olivenza no

Voz 2 29:09 no cabe duda es que

Voz 12 29:12 el empresario llevarme pero la verdad es que como tal

Voz 1395 29:15 sí dímelo Castellón se ha convertido Juan todos los años durante mucho tiempo eso sí sí pero pero fíjate y dijo que luego Maté mucho daño pero ahora hay una ilusión tremenda por volver a ver la corrida Victorino ha venido bien el parón Vitorino ha venido bien fíjate

Voz 12 29:32 bueno estuvimos miembro veinte años corrida completa no diríamos desde donde entonces luego fuimos a desafío ganaderos que a mí la verdad a fondo pues bueno

Voz 7 29:42 bueno voy en mi tierra jodió

Voz 16 29:48 en Castellón buena afición eh la gente

Voz 12 29:52 pero entonces hemos vivido también muy importante es la verdad que se nos quiere decir no exaspera al ser no perpetra vamos encantados

Voz 1395 29:59 de Vitorino padre e hijo Montoro para las calles en en mi pueblo y no me pusieron una una placa en el pueblo de milagro de alquería perdido con el toro de Victorino fue brutal no y además de los demás no tenían eso sí a todos los pueblos

Voz 16 30:18 sí aquí tenemos si bien evitó así no sé no sé qué bueno

Voz 2 30:23 ese día tiene se ha separado de los museos otros sí

Voz 12 30:26 si las corridas de principio de temporada ya están separadas porque bueno ya sabe que nosotros

Voz 2 30:32 me maté Marisa de Madrid y precisa de Vistalegre sí claro favorito más alta la de Madrid no eso es decir

Voz 0103 30:41 así que quizá el Juli mataba algunas de las corridas de de la camada

Voz 12 30:46 no sé eso ya que preguntárselo a su apoderado yo bueno yo la verdad

Voz 2 30:49 estuvo a punto

Voz 12 30:52 sí eso lo debería también lo bueno

Voz 7 30:55 ser padre yo estaba entramado no han dejado

Voz 1395 31:00 perfecto los dos en en ese cartel de Vistalegre con Curro días después José María justo pero el año pasado yo he visto Juan como nunca Daniel Luque

Voz 4 31:10 como una seguridad y una serenidad y una cada ante tremendo que también está en un gran momento

Voz 10 31:16 y hay Si ese tiempo de toros le viene fenomenal

Voz 1293 31:19 oreja Bogotá Román acaba de cortar cuya al hablaremos con eso pero bueno

Voz 12 31:25 pues sí yo creo que los tres están en un gran momento Luque además viene pidiendo guerra hay justo

Voz 2 31:34 a cuajó

Voz 9 31:37 hombre

Voz 12 31:38 los aciertos quitaba dos empresas

Voz 10 31:42 el disgusto Emilio ocho entiende la verdad Victorino desde hace tiempo

Voz 12 31:47 bueno el año las me pasa

Voz 4 31:50 son muchos años tu casa la frecuenta y además el año pasado fíjate

Voz 10 31:54 formado en distintas ferias importantes de Francia y de España

Voz 5 31:58 el año anterior mató dos Corriere coros el toda la temporada una eh

Voz 12 32:03 ella Ortez que no fue nuestra tiran de Marsans Ikerne saludos corridas les dieron los franceses se tenía la al mejor torero de esto

Voz 1395 32:12 qué bien no han Chava conocían de casos que en España hay que sin embargo funcionó pues en Francia no bueno pues eso va a ser la temporada de Victorino no pidas ninguna corrida Padilla para despedirte pues tanto has cumplido todas compensarse

Voz 7 32:27 por eso el hombre de déjalo

Voz 1395 32:31 oye cuántas ha matado ya a cuantos victorinos has dicho cuarenta sesenta y nueve

Voz 2 32:38 L

Voz 12 32:39 el rastro de los sesenta

Voz 2 32:41 vez de de toda la Historia él

Voz 12 32:44 todo tinto de él es ahora yo creo que la superado ese Herrera e lata si Juan José

Voz 1395 32:54 los cuatro son la de Ferreras plaga bongos eh

Voz 16 32:57 sí lo es

Voz 1395 32:59 sí es bueno entre los cuatro matado ciento cincuenta y dos casos

Voz 2 33:05 además casi doscientos ha matado donaron

Voz 1395 33:08 cómo estáis vivos y sanos y bueno un abrazo

Voz 2 33:13 este ganadero y enhorabuena muchas gracias buenas noches bueno pues

Voz 1395 33:17 Guillermo Guillermo oreja al final

Voz 2 33:19 al Bara

Voz 1293 33:21 para Román

Voz 0103 33:23 no Horton el momento que lo iba a comentar además nos decía Guillermo que había dado una vuelta al ruedo no de de Mondoñedo podamos con Nacho Lloret

Voz 1395 33:31 mientras tanto hoy

Voz 0103 33:32 iremos hasta parte del lado del apoderamiento de Román precisamente parte del equipo mientras Nacho yo Nacho bueno no sé

Voz 1395 33:39 es

Voz 1293 33:41 has Lloret no ha demostrado vida al Valle vale

Voz 1395 33:45 no sabemos si es verdad que se parte del apoderamiento de en el valenciano la verdad es que que anda con una frescura eh

Voz 0103 33:54 dice lo representa muy bien la temporada Guillermo al fin

Voz 1395 33:56 mojó también como pasó en Manizales el valenciano no

Voz 11 34:02 pues acaba de cortar una oreja la única de tarde con una corrida de te Mondoñedo que tú sabes que es emblemática es la primera ganadería del país

Voz 1395 34:11 Love no fácil no lo más destacado

Voz 11 34:14 este extraordinarios Él es el hombre de la cara feliz

Voz 2 34:17 sí muchacho no habían antes

Voz 11 34:19 nada estado finísimo como estuve unos también Escribano pero lamentablemente falló con la espada pero hubiera podido cortar la oreja así una hacha el de maravillosa porque podemos volviera a los Santamaría queríamos Manuel hombre tengo un cordón de seguridad a los a seis kilómetros y eso fue molesta mucho te quiero contar que no han Vicente un interesante ha cortado tres orejas al mismo Bogotá El mucha coca la corrida de Juan Bernardo Caicedo

Voz 2 34:48 eso de voy a ser aquí muy rápidamente

Voz 11 34:50 depara al programa Los Toros en vivo y en directo

Voz 2 34:54 vengo Román para que no siga

Voz 11 34:56 ustedes Sandro Rolo la Santamaría así en comida estaban normal menos Galicia no romana con el programa lo mejor dejarles así que que saludo a Manuel Pablo qué tal

Voz 1395 35:08 roban otra más no

Voz 11 35:11 bueno no sé si las dos hablamos

Voz 2 35:16 sí bueno bueno bueno pero que cuando

Voz 1395 35:19 no no

Voz 11 35:20 sí contento contento fue el alguna pena que sabía aportarán de porque primero el visado bueno bueno Gento

Voz 7 35:26 momento vamos de una luna iremos de dos en dos venga un abrazo fuerte tío bueno malo un abrazo fenómenos

Voz 11 35:34 a mi Enrique sólo se sí señor ahí Juan de Castilla con los toros de Juan Bernardo Caicedo hermano en abrazo hermosa luego

Voz 4 35:43 la verdad es que te lo has cogido del brazo la CNN

Voz 1395 35:51 mucho mérito eh nada eso Nacho Lloret que es el gerente de Las Ventas Lancho buenas noches

Voz 12 35:56 te cargas Nacho para no para no para

Voz 2 35:58 mano eh

Voz 6 36:00 muy bien han tenido pues la verdad es que su aventura colombiana ha sido realmente productiva porque yo creo con triunfo con el que tuvo Manizales casi casi una puerta grande Oikos

Voz 1395 36:14 si no te lo puedes imaginar lo parecidas eh porque además fue pocos los poco complicada estuvo El tío de la mala gente esas metió en el bolsillo simpáticos mirando al para la gente sonriendo pasándose muy cerca y luego con las para un cañón aquí le cortó la oreja y ahora es la única oreja de aquella tarde en Manizales fuera suya y la único trofeo de hoy en la capital ha sido también de de tu torero Nacho no no no nos puede dejar eh

Voz 6 36:45 no no que va que va que va me sobre todo lo que supone eso para para la temporada en España no tenerte en una exposición de sonar que todo lo que pasó la temporada pasada pues se está consolidando este en América Hay se viene encima una temporada que puedo saber

Voz 12 37:03 pues para ahora digo yo que

Voz 1395 37:08 eh Padilla lo que tiene lo que tiene es una frescura muy especial no inconexas y hubo una conexión con la gente tremenda

Voz 10 37:15 es que tienes que ha tocado ya ya saborea un poco las mieles con esas corridas duras de la feria grande así que ya ha salido a hombros Madrid con una corrida de agosto ha salido en Bilbao gol triunfador una corrida de Miura y eso eso de tocar un poquito también a saborear las mieles ella llegaba

Voz 4 37:35 allí con esa corrida también duras pero ha no le ha importado por

Voz 2 37:39 la ilusión por la la

Voz 4 37:41 de la Jana de de abrirse camino está claro que me está dando una recompensa regresaba a dado el cambio

Voz 1395 37:47 el esperado Nacho claro claro da gusto verlo

Voz 6 37:50 sí porque el año pasado el que tuvo oportunidad de verlo como Iker en nuestro país y también con una gran faena a un toro de Cuadri y en Valencia no

Voz 2 38:03 Julio verdad y luego

Voz 6 38:06 otra faena que también bien demostró la evolución que había peligro creen que la temporada pasada fue la que le falto de mar llegue

Voz 15 38:14 en Zaragoza

Voz 2 38:16 con una mano

Voz 7 38:18 heridas de rematar de todo el tío reía con todo eso es bueno

Voz 6 38:26 sí a la cara en las plazas frotándose estamos hablando de Madrid

Voz 2 38:30 Valencia Zaragoza y emocional ajena o si está fenomenal que no no es que no le preocupa se sé

Voz 4 38:38 me preocupa que no pone ningún pueden decir no pues yo que no quiero hoy con esta corrida no quiere con la tranquilidad

Voz 1395 38:43 ya en mano sufre aparentemente no sufre la plaza que efectivamente que van a ver si lo ves solo

Voz 16 38:48 lo dado que bueno

Voz 1395 38:52 esto ha sido y en Fitur de la temporada y aquí están los primeros festejos ya algo más

Voz 15 39:01 me hecho bueno

Voz 6 39:03 a lo que ya es un buen punto de partida no empezar de nuevo con la corrida

Voz 2 39:10 Victorinos porque

Voz 6 39:11 el éxito del año pasado yo creo que además este en un cartel interesantísimo de Madrid con victorinos pues yo creo que es algo que forma parte de la historia reciente de la plaza

Voz 12 39:25 luego Pepe Moral hemos sido más dotados

Voz 7 39:27 los diez puertas más grandes más eh Padilla si lo si los mato a todos dos puestos sí sí sí tenía diez

Voz 4 39:36 fíjate grandes más jóvenes

Voz 7 39:38 Tzipi o que no la había cogido en la espalda

Voz 10 39:41 y la espada el City hoy las faenas tan importante que has realizado en Madrid en las ventas muchísimas plazas importantes se fueron

Voz 4 39:50 eso triunfo importante hasta que que cogió ya le cogió la regularidad la espada a veces a veces presentado en Fitur la la

Voz 1395 39:59 la temporada al lo consigue money

Voz 0103 40:03 sí bueno es verdad que no les Rafael Garrido no está ves también se presentó el cartel domingo resurrección Manolo que es una corrida el torero para David Mora Daniel Luque y al valor en todo nosotros pues se además no parece escandaloso me parece interesante es tal el Madrid para la mencionada de marihuana fuerte

Voz 1395 40:23 a mí me parece a mucha gente que iba a comparecer porque David Mora estuvo tremendo en en Cali

Voz 7 40:31 es de verdad es lo que está hecho un año redondo ha cambiado también da pueda podrá hoy

Voz 16 40:42 yo te diré con cartas de San Isidro eh

Voz 4 40:44 a mí me parece me parece que no pueden pasar más cosas lo que le pueda aparentar

Voz 2 40:50 claro ya el torero Salvador Domecq

Voz 4 40:52 está los tres en un gran momento

Voz 1293 40:54 ahora que les oí que eso no me que siga eh como pinta la temporada de Nacho

Voz 6 41:02 bueno pues yo creo que con este principio como que ellos un carteles donde pueden pasar muchas cosas no ahí y a partir de ahí nuevo

Voz 8 41:12 afirmara no ya con peligro de primera novillada

Voz 6 41:15 de las cuatro que el mes de abril

Voz 12 41:18 es muy injusto porque el año pasado también vino de acusado sensaciones augurar sensacional sensacionales

Voz 6 41:24 es de justicia o volver a repetir luego lo que que es algo que no suele el año pasado no que fue primera novillada corrida editorial empujaba que que vuelvan a repetirse los resultados de público y incluso

Voz 12 41:38 pero es que el tango es muy interesante

Voz 6 41:40 los empezando ya

Voz 8 41:43 a preparar a Valencia

Voz 2 41:45 en Valencia por supuesto y también

Voz 6 41:47 pero que no tenemos que presentar el día el día siete de marzo oí practicamente lo tenemos ahí no sé que ahora mismo son ya ordenó parar el mucho trabajo mucha capacidad para para ir combinando con todos los toreros la ganaderías Si capataz dos porque me interesa porque son dos de las principales ferias de la temporada

Voz 1395 42:13 luego hay una una entente cordial entre Simón y Valencia entran en el lote tuve suerte en Valencia o el Sevilla o Madrid

Voz 4 42:23 yo voy con Madrid se que tras densidad Amer

Voz 1395 42:27 qué supone eso Nacho

Voz 6 42:31 bueno pues supone digamos

Voz 12 42:33 por qué

Voz 6 42:36 a unir fuerzas para el planteamiento de la temporada que también semana cosas a nivel de promoción pues tenemos iniciativas cara al apoyo de novilleros y bueno yo creo que partiendo de una com

Voz 12 42:51 son

Voz 6 42:52 común de la temporada pues yo creo que se puedan desarrollar muchas otras cosas no han salido por ejemplo que ha sido contratado para

Voz 2 43:01 los plazos vamos

Voz 6 43:04 estos días José María Aznar de todos los sitios

Voz 2 43:07 para ella este Juan y a mí me encantaría ella Amalio M

Voz 1395 43:13 no hay una cosa que está atravesando los hombres fuertes de Madrid y Sevilla está claro para está en San Isidro te gusta o o o más tarde escapar de casa todos los días una pausa pensando

Voz 17 43:30 pero está en mal momento piensa vuelvo leíste Sevilla queremos compartir con todos los oyentes del programa Los Toros la restauración de un con dijo hotelero en un edificio de más de cien años de antigüedad en el casco histórico de la ciudad y a cincuenta metros de la Real Maestranza hotel gastronómico Puerta del Príncipe donde podrás disfrutar de nuestro restaurante Salones habitaciones personalizadas magnífica terraza con vistas el Guadalquivir y a la Giralda y como no podía faltar nuestra decoración y ambiente taurino mantendremos informados viva nuestra Fiesta Nacional

Voz 4 44:09 ese Juan entonces cada ahí sí enganchado la despedida será parecido

Voz 18 44:16 a mí me gustaría deja de Madrid despedirme

Voz 10 44:19 sí yo tengo muchas gracias

Voz 4 44:21 no está en el Madrid yo creo que estando San Isidro y me parece que que cumpliría les tengo mucho respeto a la afición tengo habla como conocido

Voz 1395 44:32 no siempre la espina Nacho

Voz 4 44:34 estas aportar andina de mi gran desgracia

Voz 1395 44:39 basados en la que se puso pesado porque metemos la espina de la Puerta Príncipe guasa ahí va a salir la gente déjate de historias con el corto una oreja o bien dijo su padre que no iba a su padre cuánto tiempo sin verte montón o venga usted venga usted por la puerta grande que le pasó percances no había vuelto el padre

Voz 0103 44:57 a Olivenza que lo pasó fatal el joven pues

Voz 1395 45:00 el padre de de del torero por ahí es que va a salir por la puerta grande

Voz 6 45:08 yo creo que el problema bueno

Voz 4 45:11 pero es cuando se pone o intenta emotiva el año

Voz 10 45:17 el cómico Mis armas no comí como identidad intente de de demostrarle la respeto a conseguir siempre la el reconocimiento yo creo que Madrid

Voz 1 45:29 escapada hacer con los torero no lanzarlo de una forma hay recuerdo una tarde con toros de Samuel

Voz 16 45:35 sí sí en la en la época anterior eso fue bajaron ahí ahí en Madrid

Voz 4 45:42 todo bonita se esos toros de Samuel Don Samuel Flores Hay fiesta fiestas reencuentro con Madrid ese respeto y además como toro ese toro con la mano izquierda como embistió sobre todo oro yo eso ya para mi fue una Puerta Grande lo que pasa que bueno ya veremos ya veremos eso es Lazio buena no alumbrar Nuri Sahin Avda

Voz 7 46:00 la Matador un abrazo muy grande lo hace por ciento

Voz 1395 46:06 tenemos que ir a hasta Valencia que está José Luis ven yo que no que además bueno fíjate ha estado en Castellón hasta en Valencia está casado todos los sitios

Voz 1293 46:15 Mestre sobreviven yo Voronin por aquí por la noche

Voz 1395 46:19 pues hombre a Lorca lo he visto la foto y más eh

Voz 12 46:24 y una gente muy activa con los planes contra la militancia para activar el motor todos sus todos los diseños te cuando tengan encabezaba

Voz 1395 46:39 sí señor sí además ya han conseguido que la te el Ayuntamiento que nada sea una realidad y que al final se burlaban a poner en marcha Castellón y Valencia estaba puntos hay dos carteles

Voz 1293 46:50 sus Ferias nuestras ferias

Voz 12 46:53 estado Ferias no si por eso hay que estamos a la espera no hay noticia muy concretas parece ser que tanto una como otra están un poquito a la espera de julio fundamentalmente no

Voz 1395 47:07 sabía ha dicho Nacho de ahí que estaban ahí como punto de empezar no de eso

Voz 0103 47:12 no no no se de ese dicen tantas cosas en las redes sociales pero incluso se ha hablado de la presente de José Tomás en Castellón

Voz 1395 47:20 no yo ya he hablado con el empresario de cada uno de ellos sea el hijo de de Chopera me dice negativo negativo pues no sé que diga José Luis otra otra cosa eh

Voz 12 47:32 no no lo dice el empresario que decidió no estaba ahí no alguna posibilidad yo creo que es bueno que tiene un deseo también lo es que la gente está ansiosa de de de cosas nuevas importantes de la presión que José Tomás no cabe duda hace ha reforzado la feria con un lo que opera ya mi esta mañana también Toño Matilla

Voz 2 48:02 que no aunque como yo era más Cuco no Matilla nunca sabe así ya sabes yo tengo cuentas

Voz 7 48:11 dice además sube a los Chopera JT no va a ver a cuidado cuando voy a escuchar las cosas

Voz 1395 48:18 le he preguntado por si había bueno cosa negativo negativo no

Voz 0581 48:23 sí pero no sé si se dijese Egoi

Voz 7 48:27 ah pues mira ahí sí tocarlo lotería mañana podemos saber a todo

Voz 2 48:35 sí a lo mejor eso que está un poquito

Voz 12 48:37 diente el tema de la presencia de jugar no estoy bien si son cuatro o cinco horas kilos si no sé muy bien qué era muy ajustado pero

Voz 1395 48:50 que que nada está tasativamente perdido

Voz 1293 48:55 pues ya ves esta semana tiene que ser eh que se eh

Voz 2 49:00 mañana sale no me dije bueno más se va a ser largo duro

Voz 1395 49:05 esa parte se hace muy largo

Voz 2 49:08 tú partidario de la fe espera me me aconseja te da ronda porque hay un abrazo me por el de José Luis abrazos

Voz 9 49:19 el abrazo hasta luego

Voz 1395 49:22 es

Voz 1 49:24 Cayetano Rivera Cayetano lo son Padilla no Juan Sebastián Castella Sebastián buenas noches enhorabuena de verdad José María Manzanares traía muy buenas noches Enrique

Voz 1395 49:40 Enrique buenas noches

Voz 1 49:42 Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena a todos es la del Torío Arlen para los que la cabina ser todos los costes de las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés saludarme buenas noches tiempo de toros en la Cadena caña todo México en la cadena Platinum y Radio Quito Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 1293 50:13 Alberto Aguilar buenas noches o la noche un bueno como te vas cómo te encuentras bien bueno vamos a atacar

Voz 1395 50:21 el último año pues de aquel día de Cali estábamos allí presentes no la cornada en el gemelo en una tarde de triunfo era hay la tarde de felicidad y de repente como es este este mundo Alberto eh

Voz 5 50:36 años tengo la vida no para mal no se la no es así hay que la como viene importante su dotado este año y que por favor por lo cerró la pena no

Voz 2 50:56 sea el palo pero pero

Voz 5 50:58 pero bueno disfrutarlo y está torero

Voz 15 51:02 como como si fuera el primero

Voz 1395 51:04 Nos es desear que sea un año bonito lo más bonito posible paladino y hay un nuevo matador de toros que que seguro que que quiere quiero decir otro en persona Juan José Padilla Juan

Voz 10 51:15 sí por supuesto con la que bueno

Voz 4 51:18 esta esta decisión se toma desde

Voz 10 51:20 eh como como todo creo que la tomamos nota desde la conciencia de nada

Voz 16 51:25 desde esa capacidad

Voz 10 51:28 el convencimiento no que hace uno lo acertado y como tú ha dicho disfrutar y sobre todo eso puede demostrar que en tus años que que que has estado vecino te de torero oí ir pasando por esas ferias tan importante este sobre todo sea para para eso pues para reivindicar alto data esta trayectoria y honradamente lo ha hecho durante toda tu trayectoria que te despido con con esa motivación y además lo hace yo he leído que lo hace por por una causa además que te impide no seguir tu trayectoria o tú o tu carrera no que eso creo que Maduro no unas Banesto que de ser maduro porque porque eso es duro decir tengo que coger el vestido de torear porque no puedo seguir por hay circunstancias física que no me pueden creo que que que no te dejan permitir no te permiten seguir avanzando no

Voz 5 52:20 se metieron a final de temporada me que hacer a la aprobación para fijarme porque por celos

Voz 6 52:31 yo

Voz 5 52:36 pues que igual no manda información pues qué pasa es desigual se va cayendo hacia abajo no lo que ha pasado al principio con el pie pero eso se puede corregir esto también se puede corregir pero voy a decir que por aire y no sé cómo se puede afrontar eso antes de de dar un paso en falso prefiero

Voz 10 52:59 sí sí

Voz 9 53:02 yo no estoy en mi profesión con saña

Voz 1395 53:07 estamos pendientes de la temporada Alberto Aguilar muy especial especialmente

Voz 0103 53:12 ver si quieres al respecto

Voz 1395 53:14 es muy pendientes mucha suerte que un abrazo muy fuerte torero un abrazo muy fuerte de Alberto

Voz 2 53:19 muchas gracias mucho ánimo

Voz 9 53:21 no Alberto volver a disfrutar muchos perdona Alberto

Voz 1395 53:27 tiene mucho mérito José María Mazón es sabido estáis pensando lo de Algeciras y además te dirige a Garrido

Voz 1293 53:38 a Galdós Galdós también no José María buenas noches buenas noches

Voz 1395 53:43 tú dónde vives en Méjico en Colombia en el Madrid estás en todas partes y yo el mío

Voz 2 53:48 porque una semana en Colombia

Voz 19 53:51 en el en México y en FITUR más tantos sitios pero bueno ahí bueno hay bueno y ahora hay que le queda Garrido Miguel

Voz 7 53:57 la Galdós como Manolo Sanlúcar también eh

Voz 20 54:04 el belga De Vito E no has saludarte igualmente

Voz 15 54:14 sí dime por qué varían bueno ahora

Voz 8 54:17 lo que le queda a bueno tener un festival de cuatro en el Galdós también fue nuevo un compromiso una en México y después ya empecé la temporada española

Voz 1395 54:28 las plazas van a ser cerrada Algeciras