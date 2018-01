Los Toros (22/01/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 0279 00:00 straw admitió que el tiempo un abrazo muy fuerte estaremos pendientes del teléfono tuyo qué cosa más con Andrés Moreno ex matador de toros ganadero en Camprodon Girona mil trescientos metros de altura no llega

Voz 2 00:13 más de lo que ETA además no como le

Voz 3 00:25 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena Ser el gallinero en Carrusel Deportivo bienvenido

Voz 4 00:31 el tiempo dedicado al baloncesto en estado puro con las hermanas sólo usó muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket que el número uno del mundo árabe más Rafa Nadal es el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos un pelín de suerte supongo que es morirme bastante con Cristiano cumplió Griezmann brilló y Messi deslumbra de ese lesión va va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre abrimos qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad que me han dado dando el deporte de los profesionales de la Cadena SER nunca obtendrán la información mediante engaño disfraz o enmascaramiento

Voz 5 01:16 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 6 01:32 tú

Voz 7 01:33 naturales de buen gusto

Voz 2 01:36 Dizzy Adela

Voz 8 01:36 ahora

Voz 2 01:40 en la noticia adelante eh de me llevé Serranito ha acordado India y qué tal se volvía loco que devolver

Voz 0279 02:18 sabedor presente Ángel Calamardo buenas noches Ángels buenas noches qué noche más más complicada más variada verano Andrés Moreno ex matador de toros ganadería de Camprodon Girona mil trescientos metros de altura contó con dos narices macho

Voz 0171 02:33 con todo en contra con todo el mundo y en contra de todo

Voz 1293 02:37 durante ya ha trasladado que es muy feliz

Voz 0171 02:39 me quedo con sus palabras que es tremendamente feliz lo que doce toreros quitó vaqueros y de todo un poco no

Voz 1293 02:45 puede no podría tener que vender en casa en la calle

Voz 1 02:48 entre afición deméritos el mundo

Voz 1293 02:50 te has viene no tiene personajes tan fuera de lo normal sea gente que ama al mundo del toro dices bueno hay unas que se conoce dices bueno algunos te hacen negocio con el toro otros que viven por el toro mostró se critican pero estos espacios esto es fácil

Voz 0171 03:08 es un hombre eso es romanticismo puro no sí sí sí sí

Voz 1293 03:11 imaginen quién le canta a este hombre pues está solo allí en el medio de

Voz 0279 03:19 ya no quiere que vaya dice que las victorias todas ahí hay que ir hay que ir a Camprodon Gerona en Gerona quiénes de Camprodon Gerona es un cantante famoso quienes no se les mira árabes donde quiénes de Camprodon importante un oyente de lo lo va a decir te Camprodon Gerona un el recuerdo esa nueva Juan Antonio Hernández Méjico buenas noches compañero

Voz 0660 03:44 no lo cómo estás con mucho gusto te saludo desde la Plaza México donde ha mejorado muchísimo letrada Jone Brooks test

Voz 1293 03:51 si no sí malamente Diego muchísimo no Locke

Voz 0660 03:54 si nosotros quisiéramos pero a unos quince mil espectadores aproximadamente que mejoró mucho la la la la entrada Manolo

Voz 1293 04:05 pasado el toro

Voz 0279 04:06 se cayó eso sí sí sí sí sí

Voz 0660 04:09 sí fíjate que esta ganadería que estás viendo en este momento que es la ganadería de la joya tiene una historia muy importante que surge en mil novecientos noventa y seis

Voz 0279 04:18 es que se abre la frontera mexicana otra

Voz 0660 04:20 Torres para importación que estaba cerrada bueno pues en ese año alguien que estuvo caminando mucho esa idea de hacer algo por la fiesta en México que sentía adormilada que puede Enrique Martín Arranz topa con un ganadero de nombre José Antonio Gonzales Don José Antonio González Dorantes e importan dos aviones con más de doscientas cabezas de ganado para crear esta ganadería de la joya te estoy hablando Basile veintiún años donde hacen esta gesta no es un todo como puedes ser de encaste Domecq que viene practicamente todo de la ganadería de Joselito y Martín Arranz que es muy del el todo de los años noventa practicamente tú lo puedes decir mejor que yo que nada tiene que ver con el con el Domecq de de de la actualidad no un que hay que cuidar muchísimo con los caballos que tienen muy poquita fuerza porque tienen mucha calidad en el galope en la continuidad de las embestidas bueno pues todo eso eso es ajeno para la para la afición mexicana mejor si exactamente incluirán fíjate que en la semana en la semana tuvo oportunidad de convivir mucho con José Antonio Campuzano y Roca Rey comentaba mucho eso que son ganaderías que hay que cuidar mucho con los caballos porque la puya mexicana no sé si los apreciado las transmisiones es mucho más grande muy muy violenta más que la española iraquí este tipo de toro no la no la soporta hay que cuidarlos muchísimo con con con la puya mexicana sin no note no tienen el fondo que que se requiere porque te repito ese toro es el que se traen España por ahí de los noventa que no tenía el mismo fondo que que los que tienen en la actualidad no si compartes conmigo después de que has visto el desarrollo del juego de estos toros

Voz 1 06:07 sí la única diferencia sería que en España estarían tirando Morillas aquí la gente aguanta se genera una Padilla cuanta cuánta cuánta gente pueda haber Juan Antonio hoy

Voz 0660 06:16 yo calculo Gonzalo se ahí estaremos

Voz 0279 06:18 veinte mil trece mil y quince mil espectador

Voz 0660 06:21 por eso aproximado géneros amenaza te escucha o Manolo la semana pasada sí que estoy totalmente de acuerdo contigo muy preocupante estas ausencias de público

Voz 0279 06:31 bueno pero pero la oferta también cuando dos

Voz 0660 06:34 si no lo emociones la gente no tiene la obligación de ir estar de acuerdo él es que la verdad no no son para la México ahí hay que poner mucha atención Se trata las plazas más importantes del mundo la el toreo sí

Voz 0279 06:47 sí creo que creo que si nos una buena oferta

Voz 0660 06:49 era pues el público es el que manda ahí es el que tiene la razón

Voz 1 06:52 vamos a ver qué pasa con el resto porque todavía queda quedan tres toros osea dos toros

Voz 0660 06:57 entonces si no exactamente con la espada tenemos que que tiene esa espinita clavada a la plaza ves

Voz 0279 07:05 es un poquito más de vida lo sabremos han no lo va a contar Juan Antonio Hernández su compañero en Méjico un abrazo muy fuerte Juan Antonio igual Manolo y ahí hay unos quince mil espeta

Voz 1293 07:14 pobres y lo que faltase moción emoción emoción emoción estás viendo

Voz 0279 07:19 ah no que pocas cositas Los Ángeles que pena que pena no espérate apenas visitas a una pena

Voz 0171 07:26 cuando ya se oyen nació en Camprodon

Voz 0279 07:29 ya estoy mira Isaac Albéniz Camprodon

Voz 0171 07:32 por ella se he pianista

Voz 0279 07:34 zarzuela ópera compositor Albéniz como tras acordado porque el mi cabeza bailaban alguien pues al mandarlo que mejor por ejemplo hace una clara y lo ha leído en algún sitio más a la cabeza yo le busqué no me decía nada digo yo el mil ochocientos eso sí señor Saenz mayoría fui orinan mil trescientos metros de duro Juan ánimos

Voz 1938 08:04 sonido por Estados Unidos por ahí

Voz 0279 08:09 si no yo había leído algo Camprodon Girona en una persona que había nacido en no sabe que él pensaba que España

Voz 0171 08:20 de quién había hacia el campo cantante

Voz 1 08:23 voy Ángel es que se quedan cosas solamente te quería preguntar por lo que sólo ha hablado este fin de semana en Villaseca sí parece muy interesante no esa convocatoria de del alcalde un poco para elaborar un plan para mejorar la organización de las novilladas verdad

Voz 0171 08:39 es muy interesante porque el alcalde sus hijos a o lo conoce perfectamente se ha apuntado a la base lavarse ocultar las novilladas Illán yo todos todos los municipios donde se celebran novilladas a lo largo de la temporada y bueno pues van a estar muy pendiente preocupados iba a hacer todo lo posible para que haya facilidades para organizar la novillada el que el alcalde seriamente el alcalde de La Sagra donde serán cantidad han obviado entrar

Voz 1293 09:04 ese alcalde alcalde se merece un día un homenaje en si no lo conoces no veas siga afición tiene esa ese hombre como si lo dice escribir ambición y luego que el pueblo más limpio del mundo

Voz 0279 09:16 el mal más limpio del mundo razón eran de toros eh pero eso sería lo taurino ir ya está

Voz 1293 09:26 Brin hoy las plazas de enorme bueno ir dos un desastre pueblo no

Voz 0279 09:30 lo que mantiene puedes puedes comer sopas en la calle sí sí

Voz 0171 09:34 aunque es un buen gestor y además no Taurino muchísimo

Voz 1293 09:37 eso sí por eso digo que que para que la gente sepa no quiere decir no estoy dando muchos toros sí

Voz 0279 09:42 no diga plazas muy grande no te digo no que quería era lo más limpio que luego no abandona no no abandonó y que luego mantiene lo lleva ella

Voz 1293 09:52 ciento veinte años de de alcalde que no sólo ciento veinte años pero vamos que si lo mantiene

Voz 0171 09:59 a Juan eres claro lo que puede llegar a buen gestor tiene que durar toda la vida

Voz 1 10:06 me vais a los alcaldes lleva tres o cuatro veces como legislatura locura

Voz 1293 10:13 te has eso sí sí limpio tres o cuatro que la gente está contenta algo tiene el alcalde agota el alcalde el cinco de febrero se presenta el libro de de Fandiño que adscrito Néstor en el Teatro Bellas Artes va a ser un libro Juan muy muy muy sincero muy muy del corazón como no puede ser otra cosa verdades

Voz 9 10:34 sí

Voz 1 10:35 yo me imagino ya lo siento no desde desde esa trayectoria ahí de de esa unión de de apoderado torero y amigo ahí eso esto tiene que salir el corazón tiene que lógicamente eh qué qué representado que plasmar todo lo que ha vivido aquí será muy interesante abrir ese libro I no fue

Voz 0279 10:59 es lo que le ha salido el corazón no fuera podrá va luso Juan amigo suyo él que estaba totalmente tanto y se encontró a Fandiño

Voz 1293 11:10 eh que que tuvo que la caza en las capeas de de Guadalajara no yo hace poco y ha cambiado una barbaridad plazas se parece a la plaza que conocido Rafa de carros me llevó mi padre me llevaba a cazar en esa zona de León cuando tenía ya pero no se hubo en diez años lo así no ebay recuerdo cómo era y cómo eran esas capeas eran eran durísimas lo pasa que había muchas capeas en en el no Jara o sea que en el fondo era bueno para la fiesta de los toros pero era muy duro Ángel era muy duro sobre los carros puestos yo no sé si lo que dice lo que dice dice el zamorano Andrés Vázquez Vázquez de la verdad que que el aunque siempre acogida al carro y de las mujeres con los agujas del pelo o no de de pinchaba han no cogieran el carro no pero pero ahí ahí ha sido una una amistad enorme y han vivido la vida juntos toda la vida juntos y lógicamente bueno eh

Voz 1938 12:11 todo todo conoció al torero y le exigió al torero y el toro responde

Voz 1293 12:17 esto ha vendido lo de Guadalajara no estará en el mundo del toro

Voz 1 12:22 son una especie de despedida no de ley en el legado que deja Néstor déjame entregado porque

Voz 1293 12:27 deja a la mujer y la hija no exija lo que sí Cayetana Cayetana viven en uno de los pisos que en estos Lezo comprando con el vino que va ganando Fandiño y directo más que elevó apareció que tenía guardado ha ido comprando de pisos en Guadalajara en duple es mejor que eso pues ahí sacada a vivir la mujer que vivir cerca de donde vivía su marido oí bueno de momento aunque van a unas veces a su país sigue vivo no el recuerdo de Iván Fandiño va a ser en va a ser muy emocionante iba a ser muy muy doloroso muy triste pero hay que estar cinco de febrero en ese libro que he escrito Néstor en el teatro Bellas Artes titula mañana seré libre mañana será libre ese es el era una de las frases de mañana ser libre bueno

Voz 0171 13:23 hace en la historia bonita de relacionado con las manos

Voz 1293 13:27 qué ha pasado

Voz 0171 13:29 vamos de bonito el lunes veintiocho de agosto te decía después del fallecimiento de amasó una llamada agua digital de Albacete en digital de objetos opresivo funciona muy bien era José Guerrero Romero más conocido como romería

Voz 10 13:43 sesenta y nueve años que nació en Sevilla actualmente vive en Tenerife este hombre

Voz 0171 13:47 dos ser torero pero nunca tuvo una alternativa porque su hermana Lola que una llamada bailaora de flamenco lo engañó con dándolo de canguro cuanto ella vivía en Ceuta para apartarlo de la ruedos

Voz 0279 13:57 este hombre es la novena tiene en su poder

Voz 0171 13:59 tenía en su poder cuidarla ha entregado el capote con el que Dámaso González tomó la alternativa en Alicante y el hijo te digo

Voz 0279 14:06 por eso yo la vi ese día tal Juan le pegó veo más de medio lo vi

Voz 1293 14:11 sí sí sí sí este hombre homérico

Voz 0171 14:14 pues ha entregado el capote a la familia de Dámaso a través de inicio de digital y bueno fue muy emocionante como el hijo de la peluche hijo pues recibió ese capote con el que tomó la alternativa

Voz 1 14:25 lo que quedaría el capote digo no no estaba en muy buen estado de la marca

Voz 0279 14:30 con la muleta donde pasó

Voz 10 14:32 para y lo ha tenido el gesto de la familia que considera que es donde debe estar

Voz 1 14:37 a mí me da una rabia Ángel cuando voy por ahí me dice no pues estén vestido de todo abuelo pero no tengo muy bien conservado porque las polillas porque no

Voz 0279 14:47 el vestido de mi abuelo que lo cuide de lo lindo

Voz 1 14:53 que luego la gente no da importancia es que vamos me hierve la sangre que país Arena

Voz 1293 14:59 ha deteriorado sí sí bueno ruedo la verdad es que sido estoy perfecto es una pena no yo no sé si si si ser pesimista optimista no los tengo motivos para ser en si tengo motivos para ser el piso pero

Voz 1938 15:15 hombre yo diría yo diría que yo diría que optimista no tengo motivos y no tengo motivos de ahí la afición también hay mucha mucha afición oí

Voz 1293 15:23 a mí me Jaime veces Juan tú me dices que que va a salir por la Puerta Grande de Madrid ojalá que sí pero porque puede ser pero que me digas que eres optimista por lo de Barcelona es tener que tiene que salir el sol por la noche

Voz 1 15:36 el y la luna a mediodía de toda optimista nos vamos a quedar con la toalla que bueno por terminada con una tinta simpática o Manolo

Voz 1293 15:49 bueno pues no no termine es que falta agua lado

Voz 1 15:52 está todavía tenemos a gusto pero bueno pues Javier Fernández que es el patinador más torero ahí ha ganado su sexto campeonato europeo yo que es amigo de de enero pésimo pésimo ahí estaba estado en Moscú estaban juntos allí en Rusia para celebrarlo hay para apoyarle si si si a mi amigo Gonzalo también perdóname y si me permitís brevemente si falsa llamado ser optimista

Voz 1938 16:17 no quiero dejarme Rubido Verín saco roto la recuperación de un torero que está haciendo un gran esfuerzo que se llama David de Miranda señor que ha ingresado en un centro de Toledo de la recuperación y está haciendo un gran esfuerzo y de torero esta temporal

Voz 1 16:32 nada que se en silencio está ahí

Voz 1938 16:36 como como un poco tapado pero yo reconozco oí claro ellas el esfuerzo que está haciendo es para desde aquí de hecho micrófono mandarle mucho fue muy clara

Voz 1 16:47 mucho ánimo que que

Voz 1293 16:50 ese sacrificios esfuerzo tiene recompensa pues Juan con tu permiso

Voz 0279 16:56 que lo han recordado te parece bien que hablemos un domingo te cuando hay de Miranda

Voz 1938 17:00 pero hay que yo creo que ya no yo todo lo bueno que tuviera pero sí lo vamos a vamos a intentar hacer David cero merece lleva agoten sufriendo ama el doctor Trujillo ha yo sé en poco destruyó lo han enviado está ingresado en un hospital de Toledo parapléjico

Voz 0171 17:21 Nos está

Voz 9 17:21 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1938 17:24 dando por una recuperación dura pues eh pero en silencio pero además con una ilusión tremenda por volver a vestir

Voz 1293 17:30 a Ángel vas haces la gestión no me gusta

Voz 0279 17:34 María Ángeles director general

Voz 1293 17:36 la radio en en Castilla La Mancha o sea que vi habita habita no vive habita en Toledo iba a hacer la gestión pero efectivamente el próximo domingo Javier tengamos ahí delante Miranda hay que darle fuerza

Voz 1938 17:48 la Juanma que da Le Figaro que yo claro que sí claro que sí tiene mucho ánimo y además tenía bueno tenía una intervención muy dura el doctor Trujillo lo ha sido examinado y lo lo ha enviado para para que esta recuperación sea lo más rápida posible y estará muy motivado por vestirse de todos

Voz 1 18:07 pero qué mérito del torero en de ahí Devin anda Iker trallazo de humanidad ella

Voz 0279 18:13 el maestro Juan José Padilla Padilla que no conoce que no sólo ha perdido algo

Voz 0171 18:19 sí hemos logrado con gente que este acuerdo esa noche Davide Mírame no

Voz 0279 18:23 eso pero él lo tiene todo lo tiene el corazón va aguantaba

Voz 1293 18:28 sí es el problema es conocerlo

Voz 1938 18:31 que estas cosa para mí lo maestro gran dios órgano porque son Panero sabe a San acordada de Mi yo bueno pues una persona que creo que que estamos en la familia taurina para eso para acordarnos de los duros momento aquí cuando se sale por la Puerta Grande de Madrid de Bilbao Pamplona eso está muy bien pero cuando uno K en el hule con estas circunstancias tan dura es cuando hace falta que está

Voz 1293 18:55 ya pues la cuestión es decir pues no podemos hablar con David de Miranda seguro que que les va a interesar escucharlo y que y que todos todos vamos a poner a su lado y vamos a intentar en lo que podamos no todo lo que podamos apoyar esa recuperación que que yo me apunto al optimismo de Juan no antes de echarse optimista porque él ha hecho cosas que es casi casi no lograron ningún ser humano sea

Voz 1938 19:22 en el día porque lo importante que con con este apoyo se acortan los plazos es que la la la moral a la pelota normal Oscar con claro lo mal

Voz 1293 19:32 es caer en ese pozo de la tristeza de pensar que no tiene

Voz 1938 19:36 el olvido eh que está solo y que no se sienta amparado y yo creo que el ánimo de todos no el ánimo de toda la familia taurina y de los medios ahí de los amigos hoy de la afición eso hace que un torero se motive primero piensas

Voz 1293 19:50 qué hizo cuando salió de cuidado que lo tenía complicado porque fue a Alicante uno se lo pero además lo que parecía voy a Oviedo y el tema de los juegos más complicados de lo que parecía que

Voz 1938 20:05 eh yo ya me de que habíamos quedado que oro bueno de dar a mano de García Perla I el otorgarse por que el milagro no le dije tú que estamos

Voz 1293 20:15 a la radio o trabajo en la radio ahí me agarro

Voz 1938 20:20 donde se dos dos

Voz 0279 20:23 esa perla hizo fuerza y la radio lodo esta no para mira dónde está ya lo creo pues también vamos a mandarle un abrazo

Voz 1 20:32 Octavio García El Payo que vio una fuerte cornada y no voy si hoy le han operado y al parecer pues se había complicado a cosa tenía un hematoma interno oí una un desgarro importante y bueno pues pues le mandamos un abrazo avisado Juan Antonio Hernández desde

Voz 0279 20:50 en esta semana hay vuelve tranquilo y no no cuenta yo no cantaré Don

Voz 1293 20:55 vas pero si te pones mal plan no va lo cuento

Voz 0279 21:00 un abrazo muy fuerte Ángel un abrazo a todos buenas noches maestro gracias y buena nueva eso es ahora lo sincero a vosotros contrario a a usted no se enseña

Voz 1938 21:11 la tantas con un honor el domingo más un honor para mí compartir con vosotros a radio pues eh

Voz 1293 21:18 hemos elegido Mi verdad su verdad sea Akira

Voz 2 21:23 mañana seguirá

Voz 0279 21:25 ya están escuchando no va a ser el final del programa

Voz 2 21:30 buenas noches

Voz 0279 21:31 con Salomon buenas noches Manolo y maestro muchas gracias buenas noches maestro Gonzalo siempre el buenas noches gracias para todos un abrazo al María José buenas noches

Voz 11 21:43 trae estilizada eran independientes grandes te dejamos con la radio saqueada nunca había esta bien

Voz 12 21:56 eso no es que

Voz 13 22:32 mí mi verdad

Voz 2 22:35 tienen a a que se llama Borís

Voz 12 22:58 este piedra verdad eh eh hora hiriendo a también

Voz 13 24:02 a mi verdad