Los Toros (29/01/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel

Voz 2 00:17 Molés desde del ruedo de las

Voz 3 00:20 saludos muy buenas noches está Yeray al frente de la T

Voz 1395 00:22 génica para José Ruiz la coordinación Key Gonzalo Bienvenida aquí a mi lado Andrés buenas noches buenas noches bueno pues Gozalo tenemos Álvaro Núñez del Cuvillo y además ha sido noticia es Ana Álvaro buenas noches

Voz 1293 00:38 buenas noches Manolo bueno la gente me pregunta a ver qué pasa

Voz 1395 00:42 no va a seguir es la ganadería yo creo que más o menos entiendo de qué va la cosa no en esa gradería tiene mucho que ver esto el padre y tuya que tiene mucho que ver con todo lo que has hecho trabajado sudado sufrido y disfrutado con la ganadería pero se basa a montar una gran quería nueva de alguna forma muy cercana a lo a lo lo lo tuyo no con placas de de tu padre de Curro que es su hermano tu hermano Talavante que eso mismo tuyo no sea es digamos que recrear otra vez hace una gradería muy similar a la que a la que has llevado durante mucho tiempo no

Voz 4 01:22 son que la ganadería no es mía que yo tío trabajando con mi padre treinta años practicamente Si la verdad ellas de mi padre ir yo tengo seis hermanos no entonces pero por circunstancia me he podido adelantar un poco lo tiempo bueno hay una situación que va ocurrir pusieron como ocurre ahora con cuarenta y pico año que con sesenta

Voz 1395 01:51 ahora las currado patada Familia e ha trabajado para para todos

Voz 4 01:56 bueno la verdad que el hombre que ha muy que el tiempo he trabajar con él de todo lo que he podido aprender muy bueno tampoco poco la ganadería yo seguir con él verdad entonces no estuviera toro no pero mi padre hombre con con humor idea también no pueden me dijo que no se puede estar y que la claves para que tiene no solamente un sitio

Voz 5 02:18 y para empezar de nuevo no que esto es muy duro pero hasta que alguien me mandaron la verdad no

Voz 1395 02:24 los mimbres los tienes no los tienes porque si va a funcionar con cosas que conoce perfectamente cómo se va a llamar la nueva ganadería de Alvar Núñez de Cuvillo

Voz 5 02:32 la uña tampoco no no sepan no cómo lo hacemos

Voz 4 02:40 pues la verdad que muy sencillo no una hay una pregunta no una una sobre una convicción muy sencillo todos no menos menos comenzarla ganadería no eso no es nada sencillo complejo violento difícil

Voz 6 02:53 sí

Voz 4 02:54 sí hay que estar no muy bien muy no muy bien de la cabeza como para el meterse en esto un empollón de este tipo no bebo no a mi vida munición así es la vida está llena de gente que complicarse la vida

Voz 1395 03:07 no pero lo sufrido las disfrutado mira como tú dices no voy muchas tardes de muchas alegrías y otros de mucha preocupación no pero lo que está claro es que a partir de ahora lo que forma es es una gradería nueva es verdad que con raíces muy similares a lo lo que has tenido y por tanto con el conocimiento de de todo lo que va a manejar pero empieza de nuevo yo no sé cuánto tiempo hay que esperar a que ya se Lidia nombre desde Álvaro Núñez y el nuevo no durante noventa y cuatro y cinco cuatro y cinco años y K y qué hacemos sentí en cuatro cinco años

Voz 4 03:42 bueno en el mundo ha seguido igual como tú comprenderás no no no lo que pasa que bueno pues mira Manolo ya a también de otras cosa pequeña de la ganadería de las pacas de lo que charro de ver los versos que los jóvenes puede erales de portero porque muchas veces la allá existía olvida todo eso no dedican a tener torno a venderlo a lidiar

Voz 6 04:05 y en esa vorágine que que que

Voz 4 04:08 donde el plano comercial tiene un papel básico y aquí voy a volver a las cosas pequeñas disfrutar de las cosas pequeñas de quitar del camino muy bueno que lo que me apasiona no

Voz 1395 04:19 hombre siempre siempre es bonito crear algo nuevo no y además conociendo como conoce eso eso Juan saga esa gradería no te va a dar tiempo matar toros de la ganadería porque he terminado este año pero es verdad puedan atentar no

Voz 2 04:34 el Spence ha sido claro que sí

Voz 1395 04:37 con la de tu apoderado Lagarde ya que más más cosas acusado de ellos yo te lo a votar porque les tocas eh ahí ahí no me acuerdo

Voz 2 04:49 siempre siempre tendrá la oportunidad de fuimos junto a recuerdo que se conjunto parecida

Voz 1395 04:57 Álvaro sabes que me he llevado

Voz 2 05:00 daré todo los momentos

Voz 1395 05:04 Álvaro sí que me llevó a llevó Padilla a tu Kinca un día estaba yo yendo por una carretera más extensa que la mal con el ojo izquierdo tapado yo sé

Voz 1293 05:14 he hecho lo pasaste irregular arranque arranquen las manivela podía mal no

Voz 1395 05:24 ahora quiero unos oye me parece pues Padilla en un poquito hasta ahí no he

Voz 7 05:30 ya no es

Voz 5 05:34 bueno yo no sé

Voz 1185 05:38 en el diario El día que que que

Voz 4 05:41 parece que tras el once cualquiera aguanta eh

Voz 1395 05:45 claro acostumbras

Voz 4 05:46 la mención a ese sufrimiento a ese luchar en su casa tranquilamente haya terminado que que difíciles es que es difícil no

Voz 1395 05:55 te veo Juanes a estás ahí no Juan luce dice el día que terminó la temporada seguirán siendo Alcampo no

Voz 2 06:03 hombre por supuesto seguiré disfrutando de esta ruta el toro que tan cercana a toda la ganadería hay toda darles esa oportunidad que me dan los ganaderos de puerta siempre no como decía antes hay en su casa de Álvaro siempre he tenido la oportunidad de de disfrutar muchísimo uno de estos tentaderos de esos toros que que siempre me había preparado cuando necesitaba para hacer aparecer hay desatención que siempre han tenido siempre estaré vinculado cercano a lo que es como como siempre Álvaro sabe que me entrenara that mantendrá también tu disposición para para lo que necesite

Voz 1395 06:36 lo ver si Álvaro te iba por

Voz 0103 06:38 darse va a sentar la gane bien Portugal verdad

Voz 4 06:41 no no he empezado porque la finca en Cádiz son escasas y caras no así para hacer una Adrián

Voz 1185 06:48 es una finca para pagar macho empezado por lo fácil que buscarnos en Portugal que muchas más fijan en venta

Voz 4 06:54 pero la idea mía tenerlos aquí en Cádiz no yo creo que yo soy un convencido de que el sitio hace mucho a la crianza del toro espero que el Cádiz no porque donde bueno pero además yo soy gaditano los otros son muchas generaciones de mí me caen bien conquistan vinculado al toro en general que en consecutiva que son dedicado al programa siempre en Cádiz no y Emilia que a los encabezando la verdad lo macho quiero tener por supuesto y lo que pasa que compra en Cádiz una finca era una odisea todos es imposible

Voz 1395 07:28 estaremos muy pendientes de de de esta nueva aventura que se va a salir bien lógicamente estaremos llamando y cómo va eso ya empieza ya llevan crujido va escoltando porque lo tuve pasión pasión en los momentos de felicidad en el momento de que no ha ido bien en su fui yo como nadie disfrutó como nadie no porque lo siente y lo vive que es una barbaridad

Voz 5 07:51 claro lo muchísimas gracias espetos sí

Voz 1395 07:55 yo delante que seguro que va a crear otra ganadería importantísima de entre los Núñez una familia muy plural y con mucha capacidad de no un abrazo eh fuerte Álvaro muchísimas gracias un abrazo no tienen mucho mérito por ciento Juan así de otros sitios en la Flecha en Valladolid

Voz 8 08:14 esta es el festival que además es contra la esclerosis múltiple no en Arroyo de la Encomienda se llama ahí ahí hemos jugado Antonio teníamos Frontón así Rondón pues plaza cubierta estupendo sí sí sí sí

Voz 2 08:29 el cuadro también en ver al día cuatro empezamos

Voz 1395 08:32 otra vez te hacen ver al día cuatro no el día veinticinco el día veinticinco es en la victoria es un montón contra la esclerosis

Voz 9 08:43 siempre Ventura calle Padilla

Voz 1395 08:46 Fandi López Simón

Voz 9 08:48 Cayetano Hinault con lo que no la conozco Rocío

Voz 8 08:51 yo Romero en Vistalegre y dentro de poco debuta con picadores indica es verdad es verdad sería raro que un bienvenido no sepa

Voz 1395 08:58 qué pasa con la mujer encastado más bienvenida Dios mío revuelo tengo que ir hasta Bogotá a ver cómo están las cosas a ver si a cero ante estaremos pues tenemos que hablar de de Valencia José Luis buenas noches qué tal pues valenciano

Voz 1056 09:17 o no pues muy bien no hemos tenido el tiempo revuelto pero ya parece que haya vuelto a la calma tiempo revuelto no

Voz 1395 09:24 si antes de de Valencia viene de viene Castellón este año no casi siempre pero vamos este año más y fíjate hay una cosa te moda tú sabes si están coincidimos hay tres las hay posible una cuarta que puede ser la de Vitorino y a lo mejor no no una de Victorino tres seguras una de Vitorino cuatro voy posiblemente haga falta una quinta para colocarlo todo a la gente cómo lo ves yo te doy datos miedo el dato mira el el la plenitud

Voz 1056 09:59 este fue uno cinco corridas de toros pues

Voz 1395 10:02 es cierto que pueden ser lo tienen fijo y Padilla esos cuando estoy ahí estás Juan que estoy aquí bueno pues tienen Ponce Manzanares Talavante Padilla Juli Roca Rey Castella Fandi Bautista son tres corridas ida la de Victorino la que puede entrar alguno suelto pero es que para una quinta quedan Cayetano pedir a Ginés Marín López Simón eh

Voz 2 10:29 borra Cayetano ha apuntado el me bueno pues se

Voz 1395 10:32 eh borro Cayetano entonces queda Perera Ginés Marín y López Simón toreros locales alguno tendrá que pasar Torino

Voz 1056 10:42 también Victorinos vitoriano en Castellón no es una mala opción sobre todo los que quieren dar el salto final

Voz 1395 10:48 hay el ambiente

Voz 1056 10:50 de otro nombre no se escuchó a Román también trabajo Bazooka que se baraja voz no meter en casa

Voz 1395 10:58 no te he escuchado perdóname que estaban

Voz 1056 11:00 que que no sé no sé si se si lo has dicho o se me no lo es raro dentro Román no manera otro de los nombres que podía estar en casa

Voz 1395 11:08 como como como ya ya hay un montón de ellos pero seguramente remar a lo mejor entrando de Victorino especialmente

Voz 1056 11:15 estamos en un momento se planteó la posibilidad de que José Mari pues es

Voz 1395 11:21 puf entonces va a ser el moco pero aguanta momentito que tengo Guillermo Rodríguez en Bogotá que que debe estar es decir quitar poca Rey Guillermo buenas noches

Voz 10 11:32 buenas noches cuando él ya no es la de fabulosa el maestro Enrique Ponce que no tiene límites que no tiene techo

Voz 1395 11:42 Ponce ha hecho un gesto generoso con

Voz 10 11:44 J séptimo después de cortar una oreja estoy con la Cadena Ser estoy los toros lo viejos te ponen es puro Molés maestro gracias gracias por todo lo que ha hecho gracias por estar torería

Voz 1395 11:57 gracias Enrique buenas noches que has cortado una oreja en el primero y pasa a regalar el sobrero

Voz 0697 12:04 sí porque es muy malo

Voz 5 12:07 no tenía se quedó querencia

Voz 0697 12:09 tablas ni un muletazo tuvo la verdad que la gente me lo ha pedido una manera pareciendo como como el otro día en Méjico no porque sea toda la plaza pidiéndolo por pues la verdad tengo que hacerlo

Voz 5 12:21 cómo está el ambiente impresionante impresionante lleno no no si bien

Voz 10 12:28 está lleno y la gente está encantada ahí deseando deseando que valore el toro

Voz 5 12:33 porque porque lo merece de verdad

Voz 1395 12:36 qué tal se dio con mucha fuerza ahí

Voz 5 12:39 él lo que es complicada sobre todo ese parece

Voz 10 12:49 esa diciendo ahora es esto se ve el toro primero que te lo dejan y los los aproveché no

Voz 0697 12:56 pero en todo caso que pude pegarle a gusto no y lo que está cara ahí ahí de pude de puede torear bien ir despacito oí de cochino no obstante si otro mío fue muy malo y bueno ahí va un poco irregular

Voz 1395 13:09 voy a hombros tres no válido tanto en Manizales no ha venido tanto en en en Bogotá en Bogotá con lo visto eh

Voz 5 13:21 ni nadie no me y tampoco creo que sea Mendes

Voz 1395 13:23 según uno como mucho no no estaba bebido

Voz 5 13:26 todo lo que ha dejado esta fase ambición de ser el derrocado

Voz 1293 13:33 qué tal me abrazo a Ponce que está tan tranquilo estamos esperándolo séptimo toro grande deseando que

Voz 2 13:41 que pueda abrir la puerta grande maestro que disfrutes mucho de tratar a Bogotá

Voz 10 13:45 Javier

Voz 1293 13:47 pues pues suerte bueno pues esto es bueno

Voz 10 13:51 aquí tenemos los manual el otro protagonista que ya saldrá por la puerta grande de la plaza de Santamaría querido Andrés estoy con la Cadena Ser

Voz 1056 14:02 el programa Los Toros que dijo con Manuel Molés

Voz 10 14:06 después de este éxito muchísimas gracias seguiría por la honradez por lo que ha pasado por esta migración ya está usted con uno el programa Los Toros

Voz 1395 14:18 a Diego Torres Andrés buenas noches

Voz 5 14:21 sí

Voz 11 14:22 pues contento el frío ha funcionado mejor de Europa y bueno pues comprendamos el público al igual

Voz 10 14:34 mucha gente mucho mi entre no cuando la plaza es una locura

Voz 12 14:44 estos Juan de Castilla estuvo bien hablar no solo

Voz 1293 14:46 Plaza usted

Voz 10 14:49 de hablar con Andrés hacerle alguna pregunta

Voz 1293 14:51 eh haga me resultan primero Ponce una oreja iba a regalar el sobrero

Voz 10 14:56 Harris gala el séptimo toro muy complicado el segundo Juan de Castilla pudo cortar una oreja del primero un buen toro de Juan Bernardo pero falló con la espada el toro demoró en caer Roca Rey ha estado inmenso con su segundo toro cortó las dos orejas sin dilación una faena Dios es que usted ya no conoce incesante entregarla con un buen toro de Juan Bernardo Caicedo ya cortado las dos orejas y saldrán por la puerta grande tendrá el se hubo

Voz 1395 15:23 de quién es el pelo de regalo de maestro Ponce

Voz 5 15:26 la gradería Juan Bernardo Caicedo un abrazo

Voz 1395 15:30 no me fuerte Guillermo muchas gracias

Voz 5 15:33 mareando mucho más alta ahora

Voz 1395 15:37 la eh

Voz 13 15:38 qué bien no Juan

Voz 2 15:40 está está el maestro Ponce me imagino con una

Voz 8 15:43 está como estaba como un niño empezando por esa lució no ha visto que Rocard grande claro hace una Alessio regalo

Voz 1395 15:52 no

Voz 8 15:53 pero no me queda claro si es una cosa ahí está bien

Voz 0103 15:56 el Manolo quebrando en México otra corrida de toros que estamos siguiendo con Juan Pablo Sánchez Saldívar Ginés Marín con toros de Fernando de la Mora como tenemos a nuestro compañero Juan Antonio Hernández en Mérida una corrida muy fuerte donde en Mérida en México una corrida muy fuerte de una ganadería que además a Miguel Bosé Niña Guapa

Voz 1395 16:18 a mi mi mi mi papá hacer José Luis la casa que tiene el el jovencito de Valencia e es una cosa tremenda que han cortado dos orejas y Roca Rey dice yo me voy a llevar una suelo y es capaz de matar pero es que no se aburre y además con que tras

Voz 1185 16:38 el él lo que él no quería pero pero la ironía

Voz 1395 16:44 la cosa muy curioso no se acelera el corazón y la palabra e dentro de una plaza de toros que hay un ambiente ahí enorme tal fiesta como si estuviera en la barra de un bar El acoso tremendo

Voz 1056 16:56 la muestra de la seguridad de la factoría de bueno ese pulso de maestro que tiene no el otro es la exhibición de una ambición absoluta y total

Voz 1395 17:06 si tengo que hacer una pausa yo ahora me cuenta si si quedamos más o menos de acuerdo con con los carteles de Castellón o qué va a pasar pero

Voz 5 17:14 sí

Voz 14 17:15 este Sevilla

Voz 3 17:17 rito un año más nos hemos puesto románticos y por San Valentín sorteos para los días dieciséis y diecisiete de febrero dos noches en media pensión en el Hotel Barceló Punta Umbría Mar el sorteo se realizará el próximo catorce de febrero de dos mil dieciocho para participar sólo tienes que hacer clic en me gusta en nuestra página oficial de Facebook Mesón Serranito y compartir públicamente el pos del sorteo en tu muro suerte

Voz 1395 17:45 hay que decir que hay un homenaje a Fandiño en recuerdo si se va a celebrar estos días

Voz 0103 17:51 bueno eso fue a y bueno perdón eso es el el libro sábado próximamente

Voz 1395 17:57 no hay hay que recordar que me

Voz 0103 17:59 que ayer en La Macarena en la plaza de Medellín se reunió un homenaje porque la afición de Medellín fue la que más quiso de Colombia

Voz 1395 18:07 encontró tuvo más oportunidades

Voz 0103 18:09 sí bueno pues también en en Bilbao Se está preparando un monumento para para poner en la en la explanada de la plaza de toros a Iván Fandiño y el cinco de febrero

Voz 2 18:19 no es cuando se presenta este estela

Voz 1395 18:22 lo que que ha escrito Néstor García a su a poder son muy pendientes a Pepín Liria Pepín buenas noches hola buenas noches otras veces

Voz 5 18:30 la lío yo estamos ahí

Voz 7 18:33 pues sí selectivamente escuchan ahora lo del tema de el homenaje Fandiño creo que mover todo esto surge el año pasado sobre esas fechas en Pamplona que me calienta un poco bueno he fría como llega la fecha de conmemorar los veinticinco años de alternativa

Voz 4 18:50 bueno me tiene el día te digo una cosa vamos

Voz 1395 18:53 un yo este tienen motor calientes rápido eh

Voz 1056 18:59 yo creo que no lo haré

Voz 2 19:01 no yo creo que lo aguanta aguanta pero lo

Voz 1395 19:04 sujeta ahí no pero pero

Voz 2 19:07 hay ahí estaba Juan no te extraña no no no no duda al PP no le duró mucho de tu decisión juntos desde la ilusión fue pues yo estaría encantado cuanta cuantas de motor creo que somos parece que soy de los toros como motores más eh

Voz 1395 19:29 la verdad que hemos altísimo cumplir el mismo número de de de temporadas no si XXV nosotros hasta ahora todos están en veinticinco d5 sí sí sí sí sí que supone esto José Luis hoy en día

Voz 1056 19:45 es una demostración más de su carácter no y además está muy legítima por los argumentos dado con esa su actuación en Pamplona para que si alguien tiene dudas de cuál es la intención

Voz 1395 19:56 podría podían podían dar un poco sigo echando estamos fácil no

Voz 1056 20:01 yo yo que todos lea de lealtad su estilo no personalidad

Voz 1395 20:05 si aquellas tardes en Sevilla su soledad hasta el aquellas tardes

Voz 8 20:07 Sevilla es con el Tato y con corridas durísimas no

Voz 1395 20:10 pues va a ser es bonito pero espero Pamplona pamplonés un compromiso tremendo pero no sé yo sé que te que te guste que busque al fin

Voz 5 20:18 bueno pero ha sido una de las plazas más

Voz 7 20:21 más importante para mi ha sido un referente creo que tienen una media empujada sobre todo porque Paco ha sido el que más y me empujaba que ya que lo iba a tener Mora que tolera en vez de una que tras cinco cuatro Pamplona es yo creo que en este gesto el homenaje grande haciendo realmente el esfuerzo en un sitio muy importante no y Pamplona pues no sé porque como también a Cortefiel todo el año pasado hoy era tan reciente lo vivido sobre esto pues bueno la la despedida de de Fandiño en su tierra a mí me me llevó mucho sobre todo igual que me sucedió el año anterior en el día de Víctor Barrio me llenó muchos de satisfacción ver el que lo toreros sólo concursando con la miradas sabíamos lo que estábamos pensando todo sabíamos la de valores que que recogía en en en esa despedida hacia todos los que han hecho más grande la profesión y que han hecho más grande que el que yo sea torero pues bueno pues me sentía con esa obligación y bueno voy a intentar por lo menos estar a la altura

Voz 1395 21:33 y esperar estarás en Murcia ahí Estarás en un número aproximado de cuántas corridas

Voz 7 21:38 bueno yo no quiero es que es que el que vaya más allá de la

Voz 1185 21:41 cinco pero pero bueno Ángel

Voz 7 21:44 que ya ha empezado a tener contacto con algún que otro empresario han llegado más de de esa pero yo no yo no quiero yo quiero ser muy responsable con con la decisión que tomaba yo la que tome sobre todo en el dos mil ocho que fue la de de irme en el mejor momento de mi carrera he sido consecuente te ahora he sido muy respetuoso con la profesión quiero seguir siéndolo no quiero yo no quiero que nada que de alguna forma emborronó de lo que fue una trayectoria creo que que habla por sí sola de quince años pero bueno sí quiero

Voz 12 22:17 conmemora estos veinticinco años

Voz 7 22:20 no ese pequeño homenaje y estando en en alguna de las plazas más significativas de las que yo he tenido la suerte de participara a lo cual

Voz 1395 22:29 bienvenido había muchísima suerte de PP Liria lógicamente la la gente de Murcia estará esperando no

Voz 8 22:36 el diez de marzo la temporada permanecían

Voz 2 22:41 en veinticinco años es buen momento para volver a deseo una temporada maravillosa que disfruta mucho cada vez que se visten traje de torear y de hecho nuestros comienza ya la preparación de la temporada lógicamente

Voz 16 22:54 el vuelo captado el el ruido global de la Cadena SER porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferidos como a Monterrey Iliana

Voz 14 23:04 te gustan los toros habló dando mucha gran fan Montoro gusta Tamara pues a mi me encanta Manolo Molés que es el que me enseña los todo por todos los domingos

Voz 16 23:10 los desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER que dirige Manuel Molés Sálvame buena noche es tiempo de toros en radio en la Cadena Ser en España en todo México la cadena Patino Quito Ecuador en Cannes

Voz 14 23:26 Kohl en toda cola los toros en la Lasheras pasión global por la tauromaquia

Voz 1395 23:33 bueno puede ser ya que que vuelve a José Luis

Voz 13 23:37 en un pacto y además De5 seguro eh

Voz 1056 23:41 bueno siempre que se preparaba para una a una así como ya que bueno que sí y cortara para diez Murcia murciana en hombre claro antes pone también que es una próxima Murcia donde el juez

Voz 1395 23:58 siempre me ganó por un aplauso tienes un día antes que yo

Voz 1056 24:04 habrá que esperar a verme para los carteles de la Magdalena

Voz 1395 24:08 sí pero bueno pero hemos quedado más o menos que pueden ser cinco corridas toros no eh bueno las las cosechas los

Voz 1056 24:15 los de la Feria fechas cuatro y cinco sábado

Voz 1395 24:17 Domingo que es el domingo es la Magdalena elevó pie jueves viernes sábado y domingo siguientes eh

Voz 1056 24:24 las fechas clásica cosa cuatro cueste no directamente

Voz 1395 24:30 pero tú estabas domingo pero claro a ver cómo colocas todo esto no porque si son cinco copias doctores sí sin era el hurto Ming lunes día de no lunes no Ponce Manzanares Talavante Padilla Julia Roca Rey Castella Fandi Bautista son seguros Román ya entrada da Vitorino seguramente hay que colocar a Perera Ginés Marín López Simón toreros locales no

Voz 1056 24:55 está son derivar que una tierra

Voz 13 25:00 tú estás en una de ellas no sé cuál es pero estás

Voz 1395 25:03 yo espero estar o no estar a está dicho Porta podrá o sea yo lo esta esto no caballo ya la llama he llamado a Villa ya que este señor eso

Voz 2 25:15 a dar misa muy últimos años han sido maravilloso la que he podido disfrutar mucho a safety

Voz 1395 25:20 vamos a ver porque si hay una última hora de Manolo aguanta aguanta que indulto en la Santamaría Guillermo buenas noches de nuevo

Voz 10 25:27 buenas noches van a él al indultar al sexto toro en las corridas renombre abrió Leño un igual el colombiano Juan de Castilla que sí con eso me vi casi un gran toro importantísimo un joven torero lo que lo ha hecho si no estén plenamente para el programa a los que ha vencido en vivo y en directo al ganadero para que las hemos emoción te algo

Voz 1056 26:04 era Carlos

Voz 10 26:06 en el programa Los perros de la serie Manolo Molés hay una alegría inmensa dejó sino con el hijo que estás más tranquilo en muchas

Voz 17 26:18 el emocionados al tema aquí sencillo bueno Juan de Castilla estado extraordinario extraordinario de principio sin bravo en el caballo extraordinario por ambos pitones felices

Voz 10 26:29 tenemos Felipe usted Esencia Es tarde todo esto estoy con el programa los tiros estoy con Manuel Molés a mí se nadie me da lo mismo porque esto no podía terminar mejor

Voz 1395 26:39 qué bien no previo la libertad es un rejón

Voz 10 26:41 los cimientos del ganadero y feliz con este cartel y feliz la afición bogotano es que hoy respondió Ike ahí toros sí hay afición seguimos defendiendo y este es un premio no solamente la bravura sino a la libertad no porque esto aquí la locura infarto

Voz 1395 26:59 bueno pues estaremos pendientes Imaz y tengo claro

Voz 10 27:02 noticia con muchísimo agosto de los frescos y me hermano

Voz 1395 27:05 no que que que que fenomenal no porque además estamos viviendo con una emoción lo que está pasando Santamaría de Bogotá cambio estamos viéndolo de Méjico y estamos hay medio dormidos pero bueno no lo que expertas mucho la alegría de lo que pasa allí sí con nuestro compañero con Guillermo un abrazo muy fuerte Guillermo y está bien pero está bien para lo que quieras bueno a todo esto y Juan qué bonito lo que está pasando allí verdad sí

Voz 2 27:28 es bueno será que si se escuchaba ya cuando hablaba el maestro Ponce se acusaba de fondo los goles de de la plaza de Bogotá se escuchaba la rotundidad de de la afición entregada dejó cojo ante Castilla

Voz 1395 27:40 no es un amigo tuyo Juan eh Javier Castaño Javier buenas noches

Voz 15 27:44 hola buenas noches qué bonito está lo que está pasando

Voz 1395 27:47 Figo Atlético la Méjico perdonen la Santamaría de Bogotá

Voz 18 27:52 sí que es bonito con cosas cosas así no

Voz 1395 27:55 sí hombre y además un sitio del que estaba la complicada la cosa políticamente no entonces la plaza la plaza llena los triunfos la emoción a un toro indultado Ponce qué quiere salir a hombros Roca Rey que ya tiene la puerta grande abierta que bien no que que bonito sin embargo que que que que todo lo más bajo lo de lo de México no te difiere es una pena que diferencia faena

Voz 0103 28:19 Ginés Marín ya estamos aquí otra vez Javier

Voz 1395 28:22 en esta que apretarse eso sí

Voz 18 28:24 sí sí muy centrado en los entrenamientos Iborra por confiando también en labores del apoderado que podamos

Voz 1293 28:32 a podrán nuevo di di que no fue todo

Voz 18 28:39 poder desde hace mucho tiempo y bueno pues sabemos presidido he bastante bueno pues este año cual bajó la cosa X enseguida Hay bueno la verdad que estoy muy muy personal con Eliseo pues

Voz 1395 28:53 claro claro eso que diría Juan echará él tiene educación taurina no

Voz 2 29:01 en mente tengo que hacer

Voz 1395 29:03 sí sí sí son gente ánimo que lo han mamado de verdad y la verdad es que que no bueno pues y cuando empezamos

Voz 18 29:16 pues por el momento no se todavía estoy como loco porque porque

Voz 1056 29:24 la primera para poder empezar la temporada que cuando me vuelvo a repetir que emite muy ilusionante no aunque no

Voz 18 29:31 muchos contratos todavía es muy pronto oí por las campanas a cómo piensa sino como tal

Voz 5 29:37 no no si yo creo que jugamos

Voz 1395 29:41 que todavía son muchas cosas que decir Juan una cosa bienvenida le deben cosas en el mundo del toro desde luego reapareció este

Voz 8 29:48 pero ese libro de Javier Lorenzo a cero pero además cuenta de salud en cuatro meses no que estuvo hecho un tío no ya lo creo que siguiendo al Sevilla radiación en todo el espero avisa Sadena honra

Voz 1395 30:00 lo demás se esa deben ser en Madrid deben en muchas tardes no ha triunfado Eli su cuadrilla triunfaron en muchos sitios desde luego y Javier Castaño es un tipo muy muy muy fiable de un tipo muy muy honesto yo torero que hay que respetar Juan porque porque hay motivos sobrados se curso no a pulso

Voz 0103 30:18 sí yo jo con Damián eh bueno hermano chico

Voz 1395 30:20 no me encantó sí pero si tienes suerte si todo funciona bien Javier que vaya muy bien esta nueva etapa que te lo haría pues porque has hecho méritos suficientes pongo como para que este se muchas más feria ha sido ya al final vas a conseguir lo que quieres es con toda seguridad hola hola

Voz 18 30:41 el maestro para todo el equipo y hubo una

Voz 1395 30:43 un abrazo un abrazo mucha suerte un abrazo para la mujer Nos un abrazo por el éxito

Voz 2 30:50 a a

Voz 1395 30:53 muy bien un abrazo tengo poco leía a David no de Miranda ha sido además te has de saber cómo está

Voz 19 30:59 claro Nos lo recordó el maestro Juan José Padilla en el último programa la orden París es impresionante

Voz 2 31:05 Juan como lo cómo cómo está grasa eh bueno no está trabajando mucho ilusionado con su recuperación oí está en manos de profesionales puede lógicamente está ilusionado con

Voz 1395 31:18 tienes primero tenemos al teléfono

Voz 2 31:21 ah bueno jugarán puedan noche de ahí hola

Voz 1395 31:23 buenas noches maestro lo que pasa es que desde la semana pasada estaba cómo estamos

Voz 18 31:30 bueno bien aquí recuperando poco a poco yo llevo un mes ingresado en la clínica en una clínica de rehabilitación oí y bueno la verdad que ilusionado con la rehabilitación estás entonces yendo un poco lenta pero pero bueno como digo pues pues evolucionando poco a poco

Voz 1395 31:47 hay que tener paciencia no Juan porque no es fácil

Voz 2 31:51 qué paciencia Hay en nuestro caso lo que sí dime Juan su sino que la recuperación progresiva suave y tener siempre pues a esa capacidad de saber que que va que va haciendo hayan voy progresando lentamente pero la evolución va a evolutiva quiero es decir que va evolutiva puede hay de grandes profesionales pero por recordarlo Manolo

Voz 0103 32:18 el percance fue en la corrida de toros en Zamora toreaba precisamente Juan José Padilla que fue quién nos lo contó eh bueno pues fue donde se produjo el percance una gravísima lesión cervical de la que se le operó en Salamanca y bueno pues eh unos cuantos meses después ha tenido que ser ingresado para continuar esa rehabilitación

Voz 1395 32:41 la rehabilitación exactamente de qué es torero

Voz 5 32:45 sí

Voz 18 32:46 pues bueno eran todo todo iba bien la la fractura está consolidada seis y medio

Voz 5 32:54 quitarme collarín y bueno me vieron que tenía

Voz 18 32:58 una lesión medular en la que la cual de M provoca fuerte calambre pues el cuerpo oí se quedan dormidos y bueno en Huelva de la clínica donde me estaban siguiendo en en el proponían que que me tenían que operar y novia otra salida ahí Illa cuando Nos pusimos en manos de de otro ahí bueno puede decidimos venir aquí a al centro de rehabilitación de colgado ahí bueno iniciamos la la rehabilitación que hasta ahora pueden esto haciendo evolutiva hay digo no contento con con ella un poco la luz no

Voz 1395 33:36 sí Padilla dice que va bien sabe más que los autores que al final lo lo vas a conseguir estaremos muy pendientes si compromiso permiso de Juanes tomaremos de cuando en cuando ven un abrazo muy torero

Voz 15 33:49 muchas gracias maestro saluda obra

Voz 2 33:51 cuatro darle ánimo gracias

Voz 1395 33:54 cómo llevan mandar una estampita delito hombre claro y ha mandado ya van alguna vez en el patio del mejor

Voz 2 34:09 roza de todos casas les Calasparra sí claro que este año pasado toreado sí muchísimo una corrida muy fuerte normalmente degenera en una corrida muy fuerte de Pereda fuera Gorriz

Voz 8 34:27 ha ocurrido este año va a verdad una de Adolfo y unas cuantas veces Pedro en el ciclo de novilladas

Voz 1395 34:33 además lo hacen y luego la gente va

Voz 13 34:36 la idea de verdad a ver si localizamos a Pedro Pérez que es esta vez sí eh Pedro buenas noches

Voz 15 34:45 muy buenas noches bueno vaya feria que vas a hacer no bueno yo creo que vamos poquito a poco cogiendo el pulso a esa plaza ya esa ficción cada año subimos un peldaño no

Voz 1395 34:58 a unos cuantos años si eso se ha convertido en la Pamplona de los novilleros eh

Voz 15 35:05 la verdad es que si no crece no lo paso no lo paso mal no lo paso mal pero bueno yo creo que que la ficción tiene una idiosincrasia una personalidad muy muy definida ahí dentro de ese eh corte torista de esa variedad de encastes siempre buscamos que que la novillada por lo menos vayan vayan el tipo que realmente tenga

Voz 1293 35:27 esta mayor posibilidad de embestir no nos engañemos donde hay toro hay afición

Voz 1395 35:32 no está claro que hay espectáculo no estaño fíjate esa llevan Miura Adolfo que va a ser el único sitio bueno en espera además de todo eso las otras tres ganadería son

Voz 15 35:45 son Katy habrá Pereda Valdellán Prieto de la casa

Voz 1395 35:51 son son cuatro seis no se hizo seis Villada no sé la fecha para ir cuál es del tres al ocho de septiembre tres al ocho de septiembre toca ahí a Juan bueno te has ido ya lo está

Voz 2 36:04 sí pero yo no lo conozco y además si era bueno

Voz 5 36:08 no lo que pasa estuviese no vacilón

Voz 15 36:12 la gran suerte de que de que el maestro Padilla padre nace la Feria de novillero y que una figura del toreo con esa trayectoria con esa capacidad con esa demostración de cualidades virtudes de actitudes que que que tienen esta este este trastos toreros no eso es una una seña de identidad para para una feria y un y un ejemplo a seguir por parte de todos novillero que pasan por ella

Voz 1395 36:42 es que momento que tenemos sobre el yo que requerir que había colgado ya José Luis tenemos voy de ir a por qué el arroz que conozco vemos desde Calasparra y aparte de eso porque tienen una feria muy importante fíjate que que seis ganaderías que se lidiarán en en en esa plaza

Voz 1056 37:00 un público muy implicado buena Feria que su fundamental cuando digamos que la ciudad hago el pueblo los aficionados lo tiene algo propio algo a su gusto como ha dicho muy bien Pedro todo tiene una fuerza muy especial no insultar superar crimen ya verás

Voz 1395 37:19 Calasparra Murcia que que te echas son Pedro del tres al ocho de septiembre oye ocho septiembre que es cierto que que al triunfador de las novilladas era el su peso en

Voz 15 37:32 pues sí a dar parte de la Espiga de Oro que se lleva todo fue muy cotizado por parte de todos los no hubiera además actúa con una predisposición tremenda mi y la verdad que que se enfrenta a no veía en alguna ocasión muy muy Kuerten no con la cara bueno con la connotación que tiene cada uno

Voz 1395 37:55 sería bueno pues este año te veremos a ver si vamos no lo queremos

Voz 1056 38:00 bueno

Voz 1395 38:03 Cuenta conmigo Manolo para toreando el año que despedida estará toreando por ahí pero igual igual conseguimos pues se puede se pasa

Voz 2 38:11 yo lo que sí es aforado Pedro por Pedro o la oportunidad el año pasado estar allí

Voz 15 38:17 nada muchísimas gracias a todos ustedes siempre a vuestra disposición

Voz 1395 38:22 el todo lo va haciendo fenomenal y además lleva tiempo ya allí de empresario no él miércoles Juan XXXI me voy Olivenza presento la feria

Voz 1056 38:32 adelantando la muy bien no puedo

Voz 1395 38:35 te apostado muy Mestre como es el otro no lo bueno

Voz 8 38:43 ese día se dije en mi vida sí sí es es controlada no

Voz 1056 38:48 en el centro obra es algo muy cómodo gracias a sentarse

Voz 1395 38:52 a ver si no me si no me oyen los empresarios digo una buena noticia ahí empezó todo

Voz 5 39:00 gracias y ahí ser

Voz 1395 39:04 muy erosiona facilita eh pero sí una gran noticia y una gran sorpresa además no está los puesto estos fáciles de de entrar e está todo el mundo ahí peleando por eso no pero yo no puedo decir más no pues ahí puedo leer el día treinta y uno es la presentación del día dos de febrero en Lorca

Voz 13 39:31 bueno voy hago collera con con con y Tomás Campuzano con el portugués Mendes Icon El Soro entero

Voz 1395 39:46 entonces

Voz 2 39:47 por tantísimo de los ochenta matar esa corridas yo solo

Voz 1395 39:54 no pero va a ser divertido con eso dado el portugués habla muy bien eh te portugués esto es el ídolo de Padilla en el par de poder

Voz 2 40:04 era mi referente faltan tan poderoso siempre tan tan puro Tomás no fue mal

Voz 1395 40:11 sí verdad

Voz 2 40:13 hemos Campuzano no no no

Voz 8 40:16 es un espectáculo en Valencia fue

Voz 5 40:20 un atraco con mucho más lo que eh

Voz 1056 40:25 no porque recorrió prácticamente todas las ferias del mundo no con mucho éxito en algún o alguna ayuda resistido pero

Voz 5 40:35 Mestre un abrazo muy fuerte un abrazo son los que van la portada

Voz 18 40:40 pues va a los toros

Voz 5 40:43 Victorino impresionantes Luque segunda

Voz 1395 40:47 parte evitó la primera no

Voz 5 40:49 sí sí me encanta cómo lo haces un abrazo joya un abrazo gracias a fuerte

Voz 3 40:55 en este Sevilla Serranito un año más nos hemos puesto románticos y por San Valentín sorteos para los días dieciséis y diecisiete de febrero dos noches en media pensión en el Hotel Barceló Punta Umbría amar el sorteo se realizará el próximo catorce de febrero de dos mil dieciocho para participar sólo tienes que hacer clic en me gusta en nuestra página oficial de Facebook Mesón Serranito y compartir públicamente el post del sorteo en tu muro suerte

Voz 1395 41:26 esta noche acatará al Serranito las cuadrillas que también se lo merecen totalmente oye una cosa que no estamos muy atentos lo de Méjico está pasando

Voz 19 41:34 bueno Manolo la tocado ahora un toro a Ginés Marín a matarlo hippy Marie Le ha tocado un toro con

Voz 0103 41:42 cierta aspereza y sin terminar de de embestir descafeinada de momento la corrida de Fernando de la Mora ha habido momentos interesantes de Juan Pablo Sánchez y el torero bueno que hable con su buen gusto y bueno pues vamos a ver también está sonando Arturo Saldívar Hay ha llegado al ecuador sin mucha historia

Voz 2 42:01 comentó que poquita gente no muy poca gente sí poca de gente las Méjico nuestra corridas última Igor

Voz 1395 42:10 con lo grande que es México debido

Voz 2 42:12 empezó bien y me empezó la temporada la primera parte de la temporada empezar respondía a la gente pero

Voz 8 42:18 pero entonces desaparecen esos miles y miles de personas como el cartel con dos toros interesante más o menos conocido y una novedad como española lo digo

Voz 1395 42:28 que estén todos la mitad que estén allí no tenemos que hablar con con Javier Bocanegra porque el puerto de Zaragoza sabéis que estar en esa reunión de los los las entender si los elementos del mundo del toro ir eh bueno oigan no se han conjurado para no presentarse porqué se ha disparado tanto Zaragoza como el puerto iraquí no no es rentables sino que es de pérdidas

Voz 0103 42:54 efectivamente de momento ha habido una reunión sectorial encabezada por Simón Casas como presidente de la patronal de los empresarios con Victorino Martín como presidente de la Fundación toro herida Carlos Núñez como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia Juan Diego en representación de los matadores David Prados representando a la unión de picadores y banderilleros de momento sea denunciado esas condiciones de tanto de Zaragoza como de El Puerto de Santamaría seguro que Javier Bocanegra fue hablan

Voz 1293 43:25 es por eso está Javier Javier es buenas noches nada bueno que todos

Voz 1395 43:29 no está complicado lo de Zaragoza campeón dinero muy por encima de lo que es posible llevaban dos años digamos que agotando las cuentas el tercero cuando han ganado algo y lógicamente el han puesto no digamos como un aumento que suponen otra vez decir a a a las perdido no ir qué pasa en en en el puerto porque también me han puesto la cruz eh

Voz 1185 43:55 no es que el Puerto Santa María lo he llevado una forma

Voz 1395 43:58 está pasando algo importante no porque

Voz 1185 44:01 de recordar que la empresa que estaba Juan Carlos Beca Belmonte ellos tenían un cinco por ciento del neto y al cabo es el método lo pensaban taquilla pues eso se ha cambiado un canon fijo de seis mil trescientos noventa y soy euro que va a salir

Voz 4 44:19 la propuesta es decir que

Voz 1185 44:21 el pliego de condiciones ese será el mínimo para mejorar hasta cincuenta y cinco punto pues habrá que mejorar esa cuantía con lo cual subirá si quiere puntuar algo para presentar en alguno más evidentemente también que esa propuesta viendo con lo mínimo que hay que recordar que la empresa anterior tuvo que tenía que pagar Gili que empezó pagando veintiocho mil euros de IBI después subió a cuarenta y ocho mil actualmente con el nuevo pliego se pagarían cincuenta mil setecientos euros T

Voz 1395 44:53 en sí habrá que pagar de principio

Voz 1185 44:56 de año aunque la plaza se la den en el mes de julio o el de junio

Voz 5 45:01 Julio de mayo cuando la concedan

Voz 1185 45:05 a todo esto hay que sumarle también pues que la Escuela Taurina todos los gastos van también a a la empresa es decir que tienen que clase práctica pero capotes que es que evidentemente hay que comenzar la cosa pero esto tiene un coste de cuarenta años de cerca de cuarenta mil euros no

Voz 1395 45:22 Javier no se de que esto es casi ponerle un peto la fiesta es decir lo pongo tan tan complicado tan difícil que que que no viene nadie

Voz 4 45:31 claro es que en todo ácido

Voz 1395 45:33 a ver si un sistema nuevo OPA para rodar Toro

Voz 1185 45:36 claro que aquí se habla muchas muchísimas cosas aquí ellos han saca una nota de prensa ha sacado también la empresa en el que dice que bueno que todo un estudio económico según el Ayuntamiento de te un nutrido económico que han hecho pero es una perspectiva visual

Voz 1395 45:53 sí sí y yo mismo

Voz 1185 45:55 eso desconocen el verdadero a fondo que tiene la plaza de toros de El Puerto de Santamaría

Voz 1395 46:00 el pronóstico claro en el hecho

Voz 1185 46:02 yo como económico ponen que son once mil seiscientos y hay personas cuando eso cuando eso se

Voz 4 46:08 a favor once mil diecinueve y actualmente

Voz 1185 46:11 nadie mil novecientos noventa y siete qué porque la legislación del año catorce decían que los localidades que medían cuarenta centímetros el teniente poner en cincuenta centímetros es decir también se perdido no a todo esto bueno pues hay que unirlo también el impuesto actividad económica que tiene que pagar con un empresario que son once mil ochocientas sesenta y tres también el agua y la electricidad que es un montante

Voz 5 46:36 que ellos calculan en el estudio económico

Voz 1185 46:39 de unos siete mil ochocientos pero que puede ponen trece mil de fue en este estudio económico pone que el total de de todos los años que se ha llevado la empresa anterior según estudio nocturna se ha llevado cuatro años pero ellos lo hacen por cinco que es el total porque lo hacen a tanteo y ahí hay unos juegos florales que este año se van a perder de El Puerto de Santa María

Voz 1395 47:02 es un desastre es claro porque muy algo

Voz 1185 47:06 claro porque esto no se cuales facturan cerca de seiscientos mil euros de ellos solito porque han estado aquí bueno Melendi Vanesa Martín India Martínez visual previstos todo esto genera una serie de dinero que ellos

Voz 1293 47:17 como esta momento aguantan aguantan momentos vamos a México

Voz 1395 47:20 tenemos contigo pero antes vamos vamos saludamos por primera vez y no será la última Juan Antonio de Labra compañero además de narrador en Méjico sea me entero de los mejores periodistas que vamos a ver cómo van la costa porque he visto aquí de España Juan Antonio la cosa está como regular no

Voz 12 47:53 buenas noches un saludo obra no

Voz 5 47:55 en Méjico para informar que suele

Voz 12 47:57 hay saludar una ovación del el tercio luego de haber hecho una zona estructurada contemple con calidad dan toro que tuvo voluntad de embestir horas pero que al final el todo

Voz 1056 48:08 lo ha matado de un esto

Voz 12 48:10 ya saben si poquito desprendido quizá esa más Cullen la colocación del acero y pidió que me hubiera cortado una oreja ante esta escasa petición uno de público yo ya he venido tampoco número a los tendidos de la México porque es una tarde fría con amenaza de lluvia ni el el cartel también Arturo Saldívar igual Pablo Sanchis que al Estado y por encima de las condiciones de los dos toros primeros

Voz 1395 48:37 hasta el momento Juan Antonio de la temporada de de la Monumental que quieren ha sido digamos que los dos tres triunfadores quién lo ha sido

Voz 12 48:46 pues comentarte que lo han sido sin lugar a dudas por parte de México Sergio Flores

Voz 5 48:51 en esta corrida con cuatro

Voz 12 48:54 lo con Julián López El Juli los toros de Teófilo Gómez que ha sido uno de los grandes triunfadores once por supuesto en aquella corrida tres de siempre cortó las orejas a un toro de esa etapa de la que ya hablara por supuesto al cortar orejas pues en otros festejos Ostos toreros mexicanos el cartel de hoy

Voz 1185 49:14 sí

Voz 12 49:15 en general ha habido triunfos significativos experto en aquella corrida velar el doce de diciembre también de que José Tomás José Mari Manzanares el propio Sergio Flores y Joselito Adame presupuesto también de love tratar es decir que a grandes rasgos yo así a bote pronto podría decir que han sido los triunfos

Voz 0697 49:36 bueno si te manda un abrazo

Voz 1395 49:38 equipo Gozalo bienvenidos de mando un abrazo y el maestro Juan José Padilla que lógicamente forma parte del equipo también te un abrazo Juan Antonio

Voz 12 49:46 no pues igualmente por José ojalá que con un abrazo mira despedirse a esa plaza de hace giros triunfos importantes a lo largo de su carrera sería muy emotivo muy bonito que pudiera concretarse el proyecto

Voz 1056 49:59 pues ojalá que sí sabe que la desea

Voz 1395 50:01 un abrazo muy fuerte Juan Antonio está siempre

Voz 12 50:04 igualmente saludos bueno

Voz 1395 50:06 de Juan Antonio del habrá que saben hoy en en la plaza de toros Monumental boca que Temosa tenemos que estar muy complicado Juan lo de desde el puerto eh tú de Ayala lado muchos número mucho no

Voz 8 50:20 pero eso no me parece es por otro lado de la tela que tiene que les falta no sé qué que falta la luz aparecen trabas Manolo aparece

Voz 0103 50:28 al final el el no facilitar propaganda a los políticos

Voz 8 50:31 sí sí sí sí

Voz 1185 50:32 claro pero es que además además una cosa curiosa que Samoa ya a finales de enero ir desde que en medios de desde esta concesión cabido por parte de Juan Carlos Beca Belmonte desde Tomás Pedro las precisar que por cierto Juan Carlos Beca Belmonte dijo el trece de agosto eso igual que ya no aguanta más y que era imposible de estar en esto al segundo años Esprode el el PSOE en el poder apoyado por levantemos es que desde el primer día en la presentación de los carteles señor concejal de la plaza de toros de estar diciendo que ya estaba programando un nuevo pliego con Rice

Voz 1395 51:07 es decir que desde el momento estaba

Voz 1185 51:09 a finales de enero según toman años trabajando el señor concejal como una mesa además de un consejo consultivo municipal donde hay sectores taurinos hosteleros asociaciones de vecinos diferentes grupos políticos y a fecha de hoy bueno pues se aprobó el otro día en en el pleno municipal cuanto sí que llevaba dos años redactando el pliego de condiciones lo podía haber sacado el propio tenía el el uno o el dos de enero no hay que decir que ahí la Asamblea taurina de la que más gente aglutina y bueno pues se ha desmarcado y quieren que sea o un proyecto en el que se revoque este pliego por el

Voz 5 51:46 dicho que esto es una subasta vaya

Voz 1185 51:48 llega ni más ni menos una subasta pública es tremendo no porque yo creo que además se han perdido Musicale que este año no van a estar que era muy importante porque me metían muchísima gente en la plaza de toros de Santana haría lo bueno para la ciudad y al final bueno pues no sabemos lo va a correr peligro los toros no ellos han destacado el Partido Socialista ha sacado un una nota de prensa diciendo que es el mejor

Voz 5 52:13 pero para el puertos ya que decir bueno al ella lo decía alguien

Voz 1395 52:18 te matamos un abrazo muy fuerte Javier que están llamando desde no

Voz 5 52:23 está ya terminado y al final

Voz 1395 52:26 eh Guillermo final también sale a hombros cortó pero al final comentaba que salían a hombros sale a por Roca Rey te Ibarra

Voz 0103 52:38 la Rey Juan de Castilla que en indultado

Voz 1395 52:40 Ponce Enrique Ponce y no quería quedarse a piden es muchísimo más no bueno pues apaga hasta Sevilla tenemos ese pide Paco García Paco buenas noches

Voz 0697 52:50 hola qué tal buenas noches qué lío tenemos con el puerto madre mía aquí estamos escuchando a mi hija negra la verdad es que como dice Juan José Padilla muchos números

Voz 1395 53:00 más claro eso que a comer a un hijo aquellos momentos vamos a Colombia Guillermo al final todos a hombros no

Voz 10 53:08 pues no sacara recortaron abre llega el maestro Enrique Ponce al séptimo de regalo una faena ambulante esas aquí jugamos como no faltaba Juan de Castilla el chico colombiano que grandes buscando coronando Guadalajara muchísimo con a los toros de las sedes directos joven

Voz 1395 53:27 feliz feliz puede ir el toro

Voz 21 53:30 desde salieran bien ir a mí bueno a la que cumplir con mi sirva para algo salir por la puerta grande con Ponce se es una alegría muy grande y hay que buscarla en cada momento

Voz 10 53:46 el terreno Juan Sergio una tarde felicísima para el torneo frío