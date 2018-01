Los Toros (29/01/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1293 00:00 tenemos un país taurino llegará si llegara también eh no vamos a saludar a un toreo que que viene con ganas de apretar Esaú Fernández es u buenas noches

Voz 1 00:14 pero bueno semana los a día a día te he visto más más alto y Mai Mai Mai más hecho más cuajado

Voz 2 00:21 sí hombre yo creo que es el tiempo pasa no y uno madura di yo creo que la cosa pasan por algo

Voz 3 00:28 si vienen bien digo yo que ahora sí

Voz 1293 00:31 eso de qué va la película he has pasado una etapa en la que has peleado ha habido suerte unos días más o menos pero ahora hay que enfocarse al camino de cara al futuro no sexistas ya en los carteles de Sevilla me imagino que estáis peleando por ello o sea conseguido cómo están las cosas aún

Voz 2 00:50 pues ahora mismo todavía no nos gana en todavía no como con la negociación en oí a ahora mismo no la verdad que que pero no de Pedro pero el año pasado con aquella el toro de Miura no que debutaba el toro a portagayola el como tú más suerte ver toros en parte la mano al otro toro del Puerto Noray lo pinche pero bueno es una circunstancia muy muy si Dios quiere año un año

Voz 1 01:20 que ya me toca estás preparado no

Voz 4 01:23 yo creo que sí yo creo que cada uno llaman preparado que nunca la verdad llenando apoderado no es aún si estreno podrá ver hace unos días el otro día vino conmigo al campo lo de Miura estuvimos hablando un rato de aquel hombre como con uno en luces Raúl Montero Raúl Mon

Voz 1293 01:41 dinero

Voz 1 01:42 sí sí señor no no fue conozco

Voz 1293 01:44 pero fue el empresario de algunos pueblos

Voz 5 01:47 seguro que estaría llamando a la puerta de la Maestranza

Voz 4 01:49 uno pueblo como Cenicienta hablar pero que esto usted a saber entre ellos entre ellos

Voz 1293 02:00 un día fue Antoñete diciendo no a no sé si inaplazables portátil allá desde obra cuando fue él era portátil si si de repente es a seguirle pero le ya sólo a la al carro que yo me voy maestro soy un churros churros

Voz 5 02:23 en el medio se decidió si se fue entre sí sí o sí

Voz 1 02:27 a darlo todo aquello le pareció demasiado tropas

Voz 1293 02:30 por pero bueno pero la verdad que mirar al final hay que decir una cosa de ese tipo de plazas que te sale el toro el toro muy muy serio que aguantan porque hace nada hace afición da emoción no sólo Si bueno pero solamente lleva esa plazo llevó una más

Voz 4 02:48 co yo te lleva mal la verdad a otro lo vale

Voz 2 02:52 sí sí lleva otra toman normal

Voz 1 02:56 bueno para tener que matar de todo eso no pasa nada

Voz 1293 02:59 ahí están en Sevilla es importantísimo punto no sevillano joven y es fundamental estar en la feria

Voz 2 03:07 sí sí y Manolo ahora mismo mi carrera por lo la en tarde las dos últimas tardes en Madrid han sido vuelta ruedo

Voz 4 03:15 sí fundamental en esas dos plazas la verdad

Voz 1293 03:19 de ahí que toca el pelo eh

Voz 4 03:20 sí sí sí ya ya ya me toca no

Voz 2 03:23 el juicio Brian maestro Padilla no voy tanto cariño Le tengo personal no

Voz 0171 03:28 sí es un ejemplo de de

Voz 2 03:31 eh como persona para mí porque lo conozco de desde bien pequeño no hay sabe o es un ejemplo lo que ha sido su carrera no hay ahí él bien sabe lo que yo estoy pasando no

Voz 5 03:44 no pero tengo la afición muy ilusionada hoy seguramente te llegará hasta llegar a tu momento porque

Voz 1 03:51 esta manera en la todavía no hombre o tienen una no bien yo lo conocí cuando era un chavalín yo también me campo por un poco bueno Pedro mucho aborto gracioso cosas eh

Voz 4 04:06 sí sabían bien bien que que me regalando aficionado

Voz 1 04:11 no yo yo no te la regala ganaste me puesto no se cuánta lo hicimos una apuesta decidida a ver a ver

Voz 2 04:17 sí el maestro Shaw como siempre me veía bebían a Esaú Si le pega once naturales de rodilla te regalo la muleta indio

Voz 4 04:28 a mí me pegó otro cuatro vor treta pero le pegué once natural no faltó uno no haga con ella les digo me ha hecho tentadero me regala la goleta

Voz 1293 04:43 dice bien claro que no es cosa me gustan recuerda que cuente las cosas de Padilla no para las cosas nuevas pero no nos cuenta nunca afortunadamente no se han asumido que no lo es la gente

Voz 1 04:56 sin embargo lo cuenta ahí me da gusto todo es comer

Voz 2 05:00 pues como gran neo yo le tengo mucho cariño como persona en acción sobretodo no

Voz 1 05:07 como eso no te digo una cosa como esa mujer tan maravillosa que se llama María Toledo

Voz 4 05:13 hombre darme

Voz 1293 05:15 me permito que esta es una tarde regular pelotas que esté bien pero con esa mujer

Voz 6 05:22 no no no no no no la hemos vale vale canta el poco

Voz 1 05:30 es una persona señoras una persona hay una gran persona verdad que D

Voz 2 05:34 es un fenómeno me quiere mucho de la verdad que todo bueno uno aunque a pesar de ese año pero ya me pilla en un momento que Choi de hoy yo creo que lo tengo todo para que sea la verdad que me falta ahora pone el otro día hablando con don Pablo Lozano me dijo lo mismo me hablando por teléfono con don Palomeque es aún lo tiene esto te falta la mitad que que ya que ya te terminar de Maite pongan figuran

Voz 7 06:01 que el padre lo tiene claro

Voz 8 06:04 el teatro una una ritmo

Voz 1293 06:11 verlo pues yo creo que que que fíjate que Pablo tenía toda la razón del mundo que cuando una mujer así estás tan feliz eso no se puede perder hay que ser feliz en la otra parte que es la fundamental vuestra profesión eso hay que hay que conseguirlo con un poco suerte porque también esto hace falta Juan hace falta que te

Voz 5 06:31 menos que nos acompañan por eh usted prepara is it lógicamente pone toda su ilusión pero lo hace falta también en esa plaza como mencionaba ante Saúl Sevilla Madrid fundamental para él para abrirse en nuestras por otra posible feria pero ese camino pronto las preguntas que me

Voz 1293 06:49 no le preguntó cómo consiguió una guapa Padilla consiguió una mujer tan guapa regalando de pequeña bollitos de pan

Voz 8 07:00 sí pero

Voz 1293 07:02 estos Olga la valija en esto

Voz 1 07:05 duraría toda aprender yo de ahí que va a

Voz 1293 07:10 la bicicleta la moto nosotros lo que llevaba llevaba al pan repartía para por las casas y yo esto especial eso era verdad pero lo mejor de la de la panadería no soy Estepa para la para la niña ya ha fíjate cómo ha trabajado siempre sí

Voz 2 07:25 a mí me costó Manolo pero yo creo que soy un poco así un poderoso Dear Argentina por pudo pudo la pudo la ilusión y la y la constancia la verdad

Voz 1293 07:36 que le des muchas alegrías a ellas y a los aficionados

Voz 4 07:40 pues muchas gracias Manolo un abrazo maestro un abrazo

Voz 5 07:44 suerte torero vamos a saludar

Voz 1293 07:47 eh a un torero que que en España no nos dan chance Isaí la vida en Méjico ahí está funcionando es Paco la marea pongo ahora maestros acuerda de es verdad si eh mucho de novillero en en Sevilla y eso Sevilla pues de Miguel ante esta de inmigrantes todos los inviernos Payá y además ha hecho echó su cartel y torea Hay funciona ese está endureciendo Zdenek digo

Voz 5 08:15 el casi angustioso nadie sí sí sí sí sí está viviendo allí

Voz 0103 08:19 prácticamente toda la temporada española hasta instalado en México

Voz 1293 08:23 ahora creo que va a venir a pasar unos días a España Paco Lama de Góngora Paco buenas noches

Voz 7 08:28 hola buenas noches Manolo maestro buenas noches aquí buenas tardes

Voz 5 08:32 noche buenas tardes

Voz 1293 08:35 te veo que vuelves a a España unos días au

Voz 9 08:39 José sigues ahí pues no no no

Voz 7 08:42 yo sigo aquí aquí prácticamente dos hoy me voy a quedar aquí creo que un par de meses más porque cuando agosto de azotan saliendo más corridas y me voy a tener que quedar Hawn que mi ilusión es poder volver a a Sevilla Hay pues torear en mi tierra no es la Maestranza

Voz 1293 09:00 el día cuatro toreas no

Voz 7 09:02 el día cuatro vamos a la gran así éramos el domingo pasado fue muy bien gracias a Dios llegaba el próximo domingo vamos a otro con una corrida de San Marcos

Voz 1293 09:15 me han contado que estabas hace un ratito en una plaza de no son de Villa

Voz 1 09:19 si algo Villa Hidalgo esperando hay estrenos

Voz 1293 09:22 no eh

Voz 7 09:23 sí estaba esta mañana hemos ido a sentar ahora hemos venido a los toros a Pablo Hermoso ya había aquí guagua ahora como usted

Voz 1293 09:34 todo noten tal ver torear torear ya hablar para España pues no está mal la no está mal

Voz 6 09:42 por completo

Voz 1293 09:45 tendrás que mandarle recuerdos a alguien que te está escuchando que es amigo tuyo sí sobre todo porque el maestro Juan José Padilla Juan lo tienes sí

Voz 5 09:53 no les deseo mucha suerte y decirle que auto de una feria yo he toreado mucho en Aula de la feria que significa mucho por por Jalisco ahí esa plaza se llena tres veces al día Manolo tú lo sabe tres veces al día

Voz 7 10:08 bueno maestro la la verdad es que estos del él un festival tan hace como un mes me fue muy bien terciarios y me dijeron que hay un ambientazo no quiere decir que daban otra corrida más así que hay que salir a la boca

Voz 9 10:22 pues a sí

Voz 4 10:27 de tal

Voz 7 10:30 enhorabuena por su trayectoria sale mucha suerte para el año a año no veo por ahí coincidimos en alguna plaza

Voz 5 10:39 días que la casilla verdad que sí mucha gracia que tenga mucha suerte Paco hoy que sigas toreando Manolo ahora que sí

Voz 7 10:47 Manolo o no voy a para yo esté

Voz 1 10:49 me gusta

Voz 7 10:51 además la oreja en la mano algún día

Voz 1293 10:54 te llamaran de donde es tuviste te sube estén Marshall tendrá que llamarte para que vuelva a Sevilla tú Sevilla

Voz 0103 11:02 pues Manolo ahora que que el ama un abrazo

Voz 7 11:05 es decir cuatrocientos citaba Hermoso de Mendoza

Voz 0103 11:07 pues solamente destacar que que tanto Pablo Hermoso como su hijo Guillermo están firmando una gran temporada mexicana

Voz 1293 11:14 como río Guillermo otro día activamente en San Miguel

Voz 0103 11:16 Allende cortó cuatro orejas junto a Saldívar y Luis David Adame que que no tuvieron suerte bueno pues Pablo Hermoso sigue en esa contienda dominicana triunfando cada tarde no

Voz 5 11:29 Hermoso Juan es una espetaba hable imparable siempre lleva gente lleva mucha gente no muchas fuerzas y en México tiene tiene mucho cartel es músico tiene mucho cartel en todo México toda la República y la monumental y un torero que tiene mucho tirón que tiene mucho tirón

Voz 1293 11:46 pues le mandamos un abrazo para Juan Antonio Lama eh Góngora que bueno pues está buscando la vida por Méjico y yo personalmente le están dando le están dando sitio un abrazo muy fuerte toreo

Voz 5 12:01 ya sabes que yo bueno tiene tiene alguna buena feria es una feria de tres cuatro corridas

Voz 1 12:08 no Ángel Calamardo Ángels buenas noches

Voz 0171 12:12 qué tal buenas noches hacemos una no

Voz 1293 12:15 pues ahí vamos que contigo todos ratito

Voz 10 12:17 cuando el otro captó Cayetano Rivera Cayetano que no lo son Padilla no fueran baches

Voz 5 12:23 dice Juan Sebastian buenas noches

Voz 10 12:26 es la ciencia enhorabuena con José María Manzanares haría muy buenas noches Enrique Enrique buenas noches bueno Miguel Ángel Perera Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena Muchas gracias

Voz 11 12:42 entonces las estrellas del Torío hablan para los de la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 5 12:50 pues como Manuel Molés saludos muy buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España todo México en la cadena Patino un poquito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER Pasión por la tauromaquia

Voz 1293 13:08 pues hemos contado lo muchas cosas de esta noche Ángel di me imagino que que algunas y esperanzadores que tras más tristes no carteles e interesante en Castellón y por otra parte ya ha dormido de Cuvillo empieza con la nueva ganadería el la Feria de de de Castellón dio en marcha y bueno y lo de lo de Jerez de la Frontera complicadísimo no la alegría si te esté al mismo tiempo eh

Voz 0171 13:37 si el comportamiento taurino está noche además se reflejar el programa perfectamente muy dispar no hay muchos puntos negros si hay Tassara voz ha estado del puerto sin embargo lidiar anuncia esa corrida de toros que va a ser el diez de marzo en la preparan con todo lujo de detalles comunidad el milagro que probablemente desde también Manzanares

Voz 4 13:56 y Caetano probablemente José Ángel perdón

Voz 0103 14:01 José Vázquez de la corrida de toros

Voz 0171 14:03 el Ademar muy cercano y muy próximo a Maximino que confía mucho en él además una de las vías

Voz 1 14:08 el año pasado lo vimos allí

Voz 0171 14:11 sí bueno y estar Olivenza que presentase el miércoles que será una gran feria hay que la plata hace bailar en los cinco se festejos durante tres días digo que hay mucho lunares muchos puntos flacos sin embargo hay esperanza por otro lado no se reúne la Mesa de la Tauromaquia la Fundación del toro de lidia tampoco se observa que que logren nada ya veremos a ver qué pasa en Zaragoza así no va a ningún empresario a Zaragoza es que efectivamente están en contra de que porque el pliego es muy malo pero

Voz 4 14:37 bueno yo he visto mucha gente a última hora y lo es el mal lugar

Voz 1293 14:42 estos las cuentas Si desde luego que sí son como como me cuentan con el nuevo con nuevo creo que han subido el dinero sale lo comido por lo servido

Voz 1 14:54 el cinco es el el no no no no es no es nada bueno mira bueno es malo que alguien gane demasiado pero no es malo que quién trabaja

Voz 1293 15:04 a ver si lo hace bien mejor gane algo no da la sensación de que no vaya a ser también a veces el enemigo viene por otro sitio si es antitaurino te puedo decir oiga Dios vivo pero te supo claro ahí decías

Voz 0103 15:20 con ese pliego de emergencias fíjate

Voz 1293 15:22 ejemplo de Puerto no ahí también está ese peligro Ángel de que no no si no no te pro Ivo pero te subo que me sube la luz me suben y no sé qué me sube lo otro sea tres tienen doble filo de navaja eh

Voz 0171 15:38 hay son pliegos Lyon y nos que hacen que no salgan los números y que luego ganadero tenga para los toreros en su dinero en fin todo el mundo pero está también Vitoria donde los empresarios han sido incapaz

Voz 4 15:50 claro claro al frente

Voz 0171 15:52 lo vamos a sacar esto adelante que tampoco que no nos cobran nada no hay ningún canon vamos a aunque sea una corrida de toros pero lo importante es que no cerrase Vitoria tienen

Voz 1 16:00 como esa

Voz 1293 16:03 en esa me dices a salvar la junta bueno ida juntarnos unos cuantos poquita cosa de puede perder tengo que tenemos que saludar a lo tememos ya en Mérida en Mérida se han pues está ahí

Voz 1 16:17 en buena medida la la la de México benéfico para Antonio Hernández Mérida

Voz 1293 16:23 me ha sonado eso sí es Mérida no lo conozco cuéntame cómo es Juan Antonio

Voz 7 16:28 tienes que conocer la Manolo últimamente saludarte bueno estoy en el corazón de la península de Yucatán

Voz 1293 16:33 anda que es una de las zonas más taurina

Voz 7 16:36 no por mucho en una prisión descomunal lo que es la península desde Cancún pasando por méritos cercando por Campeche todo esta zona escribía naturalmente es más no solamente para México sino para el mundo una zona naturalmente denominada unos nada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco una zona hicimos pero muy taurina el corazón de esta región es la plaza Mérida acción noción Mérida en América una sudada que en algún momento incluso su riqueza era sal que te pensó el estado de Yucatán en independizarse a principios del siglo pasado bueno pues aquí hay dos plazas de toros una cubierta para doce mil espectadores mil a Mérida abierta buenos estar iniciando una corrida Manolo

Voz 1293 17:25 hay que saber en fotografías

Voz 7 17:27 la corrida me de Madrid no es verdad una tía Manolo pero sin problema pasaba en Madrid la corrida de San Miguel de Niña Guapa que esta protagonizó el cartel por Uriel Moreno yo estoy momentos cortado una oreja cada uno de

Voz 6 17:41 pues eso me hubiera gustado Escribano transporte sin duda no

Voz 7 17:44 que está toreando a su segundo y que sufrió una descomunal volteretas toreando por Mulet al primero un toro que eso que peso cientos noventa estilos

Voz 6 17:52 en Colorado aunque con ello

Voz 7 17:55 lo despachó con una buena estocada y salió al tercio Leo Valadez la tuvo más complicada me queda un toro ahora mismo está protagonizando el tercio de banderillas Manuel Escribano es obra decirte se ha dado un agarrón con el Fassa en el tercio de banderillas de aquí que hay un entradón a pesar de que todavía diez minutos antes de la cita para empezar el festejo se cañones el cielo cayó un diluvio es tremendo se retrasó la Corea quince minutos y a pesar de ello hay un entradón Manolo cuando el toro sale a las plazas

Voz 1293 18:24 claro eso es lo que ha vivido sino hay toros no hay emoción sí señor un abrazo muy fuerte compañero allí antes de despedirnos lógicamente con arte

Voz 4 18:32 no sé si decir de la medicinal Manuel

Voz 0171 18:37 han trabajando los médicos en un reglamento único en materia sanitaria

Voz 4 18:40 sí para golf a Jesús Cuesta

Voz 0171 18:43 el doctor Crespo se han ido a Madrid están entrevistando con los máximos responsables el otro día con la una diputada de de Albacete Carmen Navarro que atendió perfectamente y a llevar ese reglamento para que haya una bases unos mínimos en toda España al margen no que cada comunidad autónoma pueda hacer lo que quiera pues están trabajando también en silencio no Pascual González cosa para que haya un reglamento

Voz 4 19:04 que estén debidamente atendidos y protegidos en cada plaza hay que en algunas ocasiones no se queden desatendidos y con tan pocos medios vamos a poner en bonos a Pita

Voz 0103 19:14 sí bueno Manolo simplemente que eh pues contar que en Venezuela Colombo se encerró con seis toros en la plaza de San Cristóbal cortó tres orejas aunque el aspecto ganadero fue bajo eh hoy estado en la localidad de Ajalvir pasando frío tampoco tanto como el que esperaba sea Lidia de una novillada sin picadores como habilidad aunque con la lógica informalidad los novilleros de la Escuela Taurina en Madrid de la escuela de Lillo que han sido Alejandro Rodríguez y Brigitte han salido a hombros el toreo

Voz 12 19:44 veo más clásico del toreo más puro lo afirmado Álvaro burdel que ha cortado

Voz 5 19:48 pareja hice Croacia hacía frío no no del todo no tanto como es verdad

Voz 1 19:52 Ángel eh que tenemos esta semana cuando

Voz 0171 19:57 la madre en principio no pero los tajos resaltan en en cualquier momento hombre hay estamos ansiosos de no

Voz 4 20:02 SER Olivenza lo de Illescas ya prácticamente se sabe diez de marzo vente vente conmigo treinta y uno pues hechos a verse allí voy encantado

Voz 1293 20:11 eso es querencia iba solo

Voz 0171 20:14 ya de Calasparra ya me encargo que también para que Juan José tampoco hay que despedirse de todos los sitios

Voz 1 20:18 a la que vaya

Voz 13 20:20 como prueba tenía un loco para arribar saliente espectadores el año pasado y seis de la tarde bien

Voz 1 20:28 pues no no vamos ha espetaba el XXXI nos vemos en Olivenza el dos de los dos Lorca

Voz 4 20:35 Lorca ahí podemos calor oficio no ahí estaremos yendo

Voz 1293 20:38 el problema por cierto Juan no te olvides el veinticinco febrero Juan tienes que estar en la Flecha en Valladolid festival benéfico esclerosis múltiple Juan si la realidad se Ventura por delante veinticinco

Voz 1 20:58 ahora mira también Cadí Padilla

Voz 1293 21:01 el Fandi ya cuatro si López Simón Cayetano y Rocío Romero eso no lo hubiera o sí sí

Voz 1 21:07 salió a hombros en la Maestranza el verano pasado

Voz 0103 21:10 en las nocturnas verdad torea debuta con picadores en febrero en en la plaza de Vistalegre Manolo también en febrero se va a celebrar Valdemorillo para rectificar los carteles pedimos a final porque hubo una corrosión el Ayuntamiento echó para atrás en la concesión de la plaza y finalmente se va a celebrar el domingo cuatro de febrero en una novillada de monte esto para Toñete Téllez y Gardel el sábado diez de febrero vuelve Paulita el torero que ha conquistado Valdemorillo El Capea será la alternativa del sevillano Miguel Ángel León con una corrida de Monte la Ermita el domingo once de febrero de dará habrá lugar a otra alternativa que es la de Juan Miguel con Alberto Lamelas de padrino y Miguel de Pablo como testigo ante una

Voz 5 21:52 la vida de Guadalmina lo mejor es que no hace frío y efectivamente está cubierta es tanta paradita Hay disfrutaremos

Voz 1293 21:58 bueno pues se juegan yo creo que la la mejor noticia esta noche es es una tuya ganada a pulso no no voy a contar los carteles de Olivenza lo contaremos en en el mismo a Olivenza sabemos control aficionados iba a ser algo muy bonito pero si se si hay que decir dónde empezó todo

Voz 5 22:18 lógicamente estás allí la verdad que más alegría

Voz 1293 22:23 no se cumplen cuatro años seis ya con este

Voz 9 22:26 soy diestro iguales mejorada temporada mensajes siete temporadas siempre tuvimos ahí

Voz 1293 22:35 es mentira sí sí sí lo vimos todo entero no hoy pero pero tiene tiene tiene tienen tener muchos puntos de emoción favorito para todos no se asoma te digo David de María llegó con el con el New York Times dice maestro enterado de que dices que estás en la primera página The New York Times hicieron jodas no sabes cómo ha costado eso se lo toqué

Voz 1 23:11 eso vistiéndose para

Voz 6 23:12 en el día el global Carrero algo que sí hombre

Voz 5 23:18 la habitación paso por por la habitación pues joven maestro

Voz 12 23:20 Ponce pasó todo lo doctor

Voz 1 23:23 el modo de Idi me dijo Dios quiera

Voz 1293 23:25 que que podamos hacer veinticinco corridas ido allí ya palabras me voy con lo con otro sabor y con otra cosa ya llevo un porrón eh pues vamos por siete temporadas pasadas las quinientas gracias a Dios he habido momentos de bueno momento se de de triunfo y alegría algún percance pues siempre tiene que llegar y una cosa que que que no hemos contado muchas veces Ángel en ese tiempo ha habido eh yo no quiso quince veinte ó veinticinco operaciones de las que como mucho ha enterado de una o dos cuando digo operaciones de Padilla operaciones de dormir lo de abril ahí lo que no pueden operación de verdad no de horas de quirófano de horas de amor a la fiesta

Voz 5 24:09 bueno pues así es así pero este adiós y gracias a grandes doctores y a ti por el ejemplo dos tuyo la voz tocado yo no sé lo grande que es sabía Roger un apoyo fundamental me remito a los hombres de las cuadrillas son tan importantes no el equipo buenas noches

