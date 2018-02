Los Toros (12/02/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel Molés

Voz 2 00:17 es del modelo de láser saliera

Voz 3 00:21 saludos muy buenas noches bienvenidos a los toros en la radio hoy está al frente de la técnica Borja González la producción y coordinación es como siempre me lo José Luis y Carmen Peinado y aquí a mi lado codo con codo está Gonzalo Bienvenida Gozalo buenas noches buenas noches Manolo

Voz 1395 00:37 en otro momento tendremos a Juan José Padilla lo tenemos lo tenemos ya Juan José Padilla está en Ecuador porque mañana torea en Amato eh a una ciudad la eh bueno que con mucha afición hay una que era una feria importante que lógicamente no falla aunque esté en otra parte del mundo no eh maestro José Padilla buenas noches

Voz 4 01:00 buenas noches qué tal Mato como es a Mato

Voz 5 01:03 bueno una ciudad maravillosa preciosas está celebrando la Feria de las flores que lógicamente los carnavales de la Feria de la fiesta los carnavales igual las corridas dos corridas de toros en esta fiesta una una una ciudad grande en una ciudad maravillosa donde además se congregan afición de Quito porque me quiten no es hacer ahora en corrida de toros y la afición de Río Bamba que está muy cercana también empató a que la plaza hoy

Voz 1395 01:29 OPAs aunque está la despedida de Amato a lo mejor no a finales final de de de Quito Ecuador perdón porque es muy posible muy posible que todavía se recupere quito porque políticamente cambiado muchísimo menor

Voz 6 01:46 desde el presidente hasta hasta la gente que la rodea no

Voz 5 01:50 aquí en el único que bueno soy no no pero no tampoco unos pronóstico que no sabemos pero que probablemente sino esta misma temporada puede salir la próxima seguramente tecno de nuevo la Feria de Quito se pueden celebrarse no

Voz 1395 02:04 despedida de aquí con el gol

Voz 6 02:06 viene además

Voz 1395 02:09 el embajador que tiene ahora Ecuador en España eh es que ya no lo conoces cuando lo ves es ganadero muy muy aficionado osea que que ve pinta mucho mejor Iñaki te volver Gonzalo no conocen ya Quito no

Voz 7 02:23 no he estado en la categoría no

Voz 5 02:39 hasta la mitad de la corrida de esta celebrando y también en esta feria pues la red

Voz 6 02:44 es mucho

Voz 5 02:46 está efectivamente que a Ecuador Ecuador en este país en un país como toda Latinoamérica ferviente y

Voz 6 02:55 país con muchísimo entrega pasión

Voz 5 02:58 a nuestra cultura entorno viven con una con una filosofía desde por la mañana el toro y vi de todo durante toda la feria con muchísima

Voz 6 03:08 muchísimo entregue pues que tengo pues mañana pero a lo mejor a lo mejor

Voz 1395 03:11 a día de de esa ese magnífico país no una cosa que me lo antes de empezar con los ponen los protagonistas hoy ha habido un accidente de carretera en la que se ha visto involucrado gente del toro

Voz 7 03:22 efectivamente Manolo el novillero Jorge Molina

Voz 0103 03:24 arte es su cuadrilla como matador de toros José Manuel más actual banderillero que han sufrido un accidente de tráfico oyendo a Ciudad Rodrigo donde toreaba esta tarde una becerrada y bueno es el novillero estaba hospitalizado con una fractura de cadera una luxación de hombro gracias a Dios parece que no ha sido grave y ha sido un milagro el coche ha quedado absolutamente destrozado pero todos los que iban en el vehículo de esta parte pues pues parece que que no ha sido tan grave lo que lo que ha pasado

Voz 1395 03:53 bueno hay que decir que es la última corrida de de la capital México pero la temporada no estaba prevista lo que pasa es que quedaba un contrato pendiente en este caso con el rejoneador español

Voz 7 04:04 con Andy Cartagena y por tanto con

Voz 1395 04:07 muy poco público se está celebrando esta última corrida en la plaza de toros Monumental de México vamos a ver si el público sale contento en esta tarde en la que alterna

Voz 7 04:17 el rejoneador español con dos toreros de la tierra claro Arturo Saldívar heridas Arturo Macías

Voz 1395 04:23 que estamos creando conexión con Bogotá porque debe estar terminando dentro momentito con Guillermo Rodríguez porque hoy actuaban están actuando en Bogotá la capital Castella que ha cortado una oreja en el primero suyo Garrido que sustituye en este caso a ver qué Tano estaba anunciado y que no ha podido ir aquí en este caso sin embargo ser arrestado lesionado se ha quedado en un humano mano entre Castella Garrido

Voz 7 04:55 efectivamente entrometidos tenemos comunicación

Voz 1395 04:57 puede haber estaría casi terminando el festejo no mientras tanto podemos acercarnos hasta Sevilla donde está Paco García Paco muy buenas noches

Voz 0697 05:06 hola Manolo qué buenas buena noche alegría de verte además

Voz 1395 05:08 con carteles en la mano no eh

Voz 0697 05:11 Ana mañana ya los vamos a conocer oficialmente porque mañana a la una de la tarde estamos citado en el Salón de Carteles de la Real Maestranza para que Ramón Valencia el empresario de la plaza de toros de Sevilla pues de oficialidad estos carteles que bueno ya desde hace algún tiempo están en los mentideros en los mentideros taurinos están en la web taurina prácticamente pues conocen a todos lo aficionado un abono de esta temporada donde hombres y tenemos en cuenta que la base la conforman José María Manzanares con cuatro tarde el domingo resurrección todos en la Feria de Abril y una Maef San Miguel tres tardes vienen Antonio Ferrera el Roca Rey Alejandro Talavante pues yo creo que estamos ante un abono de lo más atractivo porque además a dos tardes viene Pepe Moral mejor escribano Sebastián Castella El Juli Enrique Ponce Juan José Padilla Morante de la Puebla en el abono aunque las dos tardes Morante que recuerda de San Miguel efectivamente bueno pues estamos ante una gran yo creo que sobre el papel de una feria muy atractiva

Voz 1395 06:12 entonces aunque sea de forma rapidito podemos recordar las las combinaciones venga lo sabe todo el mundo al río Antonio Ferrera Manzanares y Roca Rey buen cartel

Voz 0697 06:23 el tres el domingo de Resurrección el comienzo del ciclo continuado de feria habrá una corrida de toros el ocho de abril con toros de La Rambla para Curro Díaz Pepe Moral y Román ya el día once de abril miércoles comienza el ciclo continuada Feria Toros de Torrestrella para una terna sevillana Javier Jiménez Lama de Góngora Pablo Aguado el día doce Toros de La Palmosilla para muy Bolívar Joselito Adame Rafael Serna el viernes trece viernes de feria toros de Hermanos García Jiménez para Perera Talabani Roca Rey el sábado catorce abril que ese día bueno pues comienzan las ferias efectiva en cuanto a la feria de las casetas de los remedio la corrida Victorino Martín para Antonio Ferrera Manuel Escribano Daniel Luque que vuelve después de su ausencia del pasado año pero el domingo King fe la corrida de rejones toros de que como Diego Ventura dijo el año pasado lo recordarás que venía a la ganadería de que él no era vas a corrida en la única

Voz 6 07:26 mira te digo una cosa zarandeados

Voz 0697 07:28 es que sobrepasaba obra figura

Voz 1395 07:31 pues esta es figura el toreo a caballo te puedes discutir si el primero es Pablo Hermoso de Mendoza para mí lo es posiblemente el el el otro grande es Diego Ventura dice no mato uno Puebla fue realmente muy muy muy mansa muy mala no si no la mato más bueno lo que no puede no quieres caldo tres tazas pues en Castellón en Valencia y Sevilla coño tú imagínate que te esto pasa con una figura del toreo da pie seamos le pone la la la la la que quiere con toda seguridad no habría mejor Sevilla pero es que en las tres D han puesto las tres me parece un disparate pero bueno de momento no quiere

Voz 0697 08:10 no esa esa terna errejones la conformarían Sergio Galán Andrés Romero hilera Vicenç y entramos ya la semana de farolillos rellenó el lunes día dieciséis abril corrida de Cuvillo para Castella Manzanares y Talavante El martes diecisiete Toros de Jandilla para Ferrera El Juli Roca Rey el miércoles dieciocho la corrida de El Pilar para Juan Bautista López Simón José Garrido en el jueves día diecinueve Toros de Garcigrande para Ponce El Juli Talavante el viernes veinte de la corrida de Juan Pedro II a tarde Ponce Manzanares hijo y me Marín y el final de feria el sábado veintiuno de abril toro de Fuente Ymbro para Juan José Padilla El Fandi el domingo en tiró el cierre clásico con los toros de Miura para Rafaelillo Manuel Escribano Pepe Moral Si hay que abrir un capítulo de ausencia

Voz 6 09:00 buena parte de ahí hay algunas sana

Voz 0697 09:03 Diego Ventura yo creo que el aficionado echa de menos la presencia de Paco Ureña

Voz 1395 09:08 a saber más y además estuvo sensacional el mismo día de de de Toro cobra diez mosca estuvo muy bien Escribano con la mano izquierda con la mano derecha un alférez más pues hicieron en la feria fue la de la de Ureña no por todos por eso soy yo supongo que que que les colocaron un donde no les gustaría demasiado el problema no lo que sí me duele mucho nueve Javier Castaño porque el año de la Unión el cáncer aparece en enero es capaz de aparecer en abril pelado me dio recuperado estar dignísimo con la cuerda de Miura no le pasado no fue extraño tampoco está la feria no Rodrigo Ventura lo hemos comentado que tiene más mala suerte para que recuerden que es un triunfador entre las cosas de Madrid Juan del Álamo Juan de Álamo es el patito feo en este asunto siempre no

Voz 6 10:02 sí de la Lazio es que el año pasado estuviera

Voz 0697 10:05 también en Sevilla por ejemplo Cayetano que cortó una oreja a él y a su hermano Francisco Rivera Ordóñez de la afición sevillana estar en esta feria David Mora recuerdo que digo la verdad pero pero no por ello menos son las ausencias más destacadas

Voz 1395 10:22 hay hay un tema que que que este discusión de los aficionados no y sobre todo yo lo veo una Twitter y lo veo de eso que hay hacia el aficionado aficionado dice echo de menos a muchos toreros en las obras repeticiones de algunos otros te dicen lo lo contrario vamos va sino son muy aficionados van a las figuras innovan al otros carteles no hay peleando ahí la verdad que quiere ver variedad y el aficionado al brillo y al nombre de los toreros que que bueno pues cuanto más figuras mejor no

Voz 0697 10:53 hoy empieza el problema o El gran handicap que tiene Sevilla no que Sevilla perdió mucho abonado intentamos por abonado aficionado o no de los que tú estás comentando que más variedad de torero el abono de Sevilla muy cortito yo no sé si fuera rondando los dos mil abonado y Sevilla la llena en eso día el gran público y el gran público lo que quiere ver mejor nombre

Voz 1395 11:14 ahí hay un me por lo tanto hay un comportamiento no entre entre lo que desea el gran público y lo que desea el aquí el gran público aficionado no y eso es algo que que bueno pues que está ahí no son pulso Paco

Voz 6 11:27 que un abrazo muy fuerte ya a y Manolo ganas de verte eh señoras de Verdi

Voz 0697 11:32 ya está bien hombre estamos ahí

Voz 1395 11:35 pero bueno vamos a ir fíjate va a Bogotá porque ha cortado dos orejas Sebastian Castella Garrido vamos a ver cómo cómo anda Icomos estar Ramsés de de la cogida no Guillermo a nuestro compañero corresponsal está ya preparado Guillermo buenas noches

Voz 8 11:51 muy buenas noches no el paro lado el toro del partido número

Voz 6 11:56 sí chico relance ese dijo

Voz 8 11:59 no me toros Alberto Ruiz está en este momento está siendo intervenido hay dos faenas que marcan la tarde una de Garrido donde ha abordado el toreo lamentablemente el toro se partió la mano al final y entonces todo bajo pero la faena una fan importantísima de Sebastián Castella en el sexto toro de la corrida Mi querido mano él lamentablemente no es posible porque mientras esté toreando Garrido él no me va a tender pero José María Garzón si José María enhorabuena por tu torreznos que ha comenzado ahora lancheros al toro ha sido una fan importantísimo No somos uno uno más Excmo

Voz 9 12:39 sí yo creo que si no me voy yo eso no por el hecho llega soy idea una faena una faena que se partió la mano pero no lo sé

Voz 8 12:53 bueno a hablar muy rápido con fueran a mí con el que el matador de toros además como son la faena resentido para la Cadena SER de España son las seis de la tarde diez minutos dos series en España la faena no Laso Arenas el primer primera faena fue increíble está aún menor en entendido toro a la perfección y además de pegó es para las felices ese triunfo gordos que ha tenido sobre hacíamos en Bogotá que te era muy importante para él Media entrada mi querido Manuel toros de Ernesto Gutiérrez mucho más sentí pavos de lo que sale en Manizales

Voz 11 13:32 pero no sólo llega armados con un gran toro

Voz 8 13:34 el perro de Garrido del que les seguiremos cantando todas las virtudes el próximo sábados de Medellín once terminan la temporada americana domingo Juli Bolívar con los oros de cierres de Mondoñedo será la primera vez que el cutis

Voz 0697 13:52 ir de Juan Bernardo Caicedo dos

Voz 8 13:54 dos y dos Mi querido don Manuel muy buenas noches para usted

Voz 1395 13:58 buenas noches Guillermo sabemos lo que ha pasado en Bogotá y queda todavía el cierre de de la feria que por tanto estaremos pendientes y y esperemos veinte antes de eso y otras muchas novedades vamos a buscar al siguiente protagonista lo tenemos ya Nacho Lloret el nombre de la empresa tendremos un momentito que le quedaba todavía por rematar la faena última no

Voz 0103 14:17 sí está vamos acaba de parar al al sexto toro la tarde José Garrido y bueno pues todavía tiene la oportunidad de resarcirse y conseguidas a puerta grande con Sebastián Castella ahí esta tarde Manolo estado en Valdemorillo

Voz 1395 14:29 de ella se señala que he salida de una corrida

Voz 0103 14:32 de Guadalmina y desigual de presentación y de irregular juego Alberto la amenaza

Voz 7 14:36 ha encontrado con el peor lote para una que mata de dos

Voz 0103 14:40 se hizo con ciertas garantías bueno pues

Voz 7 14:43 esa brecha con con un lote imposible sin posibilidades Miguel de Paulo ha sorprendido a la afición ha cuajado una gran faena al tercer toro de la tarde y luego en el quinto corta una oreja está compensado un poco todo porque mató mal al primero hijo a Miguel tomó la alternativa el triunfo y salió a hombros tras cortar una oreja a cada toro

Voz 0103 15:01 su lote en una tarde que seguro

Voz 7 15:03 tardará no solamente por la efeméride de de la alternativa sino también

Voz 1395 15:08 por este triunfo bueno pues tenemos ya nuevo protagonista Nacho Lloret Nacho buenas noches gerente Pedro buenas noches gerente de la plaza de toros de La da da yo veo gente en general de todas las plazas de de Simón Casas no notaria que a veces hasta de momento que se vean muestra una foto en el puerto Santa María al final habéis hablado con con la no sé si es alcalde o con la gente responsables de alcaldías de la plaza de toros y habéis acudido la empresa de Madrid he también a los Chopera

Voz 7 15:41 la cúpula de lo de anoche no

Voz 1395 15:44 sea ya ha valido la pena el contacto

Voz 11 15:47 bueno fue en Sevilla el viernes pasado

Voz 6 15:50 vale la pena en el sentido sentado

Voz 1395 15:53 los ahí en una silla que me recordaba en una Navidad antigua no como poca vamos a ayudar

Voz 12 15:58 hace de la masa

Voz 6 16:00 bueno pues esta etapa arreglar tampoco porque él yo digo bueno pero yo creo que tiene sabor qué sabor tiene si Iker sirvió como las

Voz 11 16:10 Nuestras únicas emblemático pero el toreo

Voz 1395 16:13 es con seguido que se pongan digamos que en situaciones normales

Voz 11 16:19 bueno a ver el pliego en lo que es la opinión sobre el pliego no ha cambiado llegó el tendremos que es algo inviable para pactar como el puerto y más con los precedentes que

Voz 10 16:30 que ha habido o no que

Voz 11 16:32 las exigencias que plantea el pliego pues no son acordes a la realidad de una plaza como como tal cual está ahora mismo

Voz 6 16:39 por último no sé qué saldados todos eh

Voz 11 16:41 sí sí pero sin embargo no me parece que no nos aprendes pero sí que es verdad que tener por parte del Ayuntamiento una predisposición al diálogo y a partir de este momento pues a tener en cuenta la opinión de los profesionales y a la patronal de los empresarios como José yo creo que un paso muy muy importante no yo creo que bueno Reunión pues para tener en cuenta cara al futuro sobre todo se reconocieron que había vídeos esa falta de diálogo y esa falta de de entrar en la realidad de lo que es la gestión de la plaza de toros indique había llevo contenía algunos errores que deberían ser aclarados hecho mañana mismo se les va dirigir en un escrito para sacar en una serie de puntos sobre el primero hay cosas en el Pirineo que insistimos que están fuera de la realidad y que evidentemente no van a cambiar por lo tanto aunque sí es verdad que es muy de agradecer la actitud del Ayuntamiento y por supuesto quizás deberíamos de retirar pues algún calificativo que se hizo en su momento que han riesgos antitaurinos evidentemente el Ayuntamiento el puerto no los lo demostró en el argumento el otro día pero sin embargo sí que hay sí que hay que mantener que Priego en los el mejor para el futuro una plaza

Voz 6 18:01 puede haber modificación de Priego

Voz 11 18:05 hombre pues de aclaraciones en cosas que realmente nos preocupaban puntos que podríamos entrar a que eran preocupantes desde eh pero hay otras cosas que no se pueden cambiar las exigencias del que no se pueden cambiar nunca va a ser un buen empleo entendemos que nunca va a ser el pliego que debería ser

Voz 1395 18:23 y lo de Zaragoza que que lo habéis peleado los últimos años así la sensación al menos visto desde fuera ha sido muy muy positiva y dónde está el problema para para decir no no seguimos porque porque en porque no es rentable a pesar de que de que hay un número importante de espectáculos plaza llena por la tarde por la mañana ahí sí al final bueno dónde está el problema ellos secreto de de que no no nos nos apetecible la la plaza de de Zaragoza tal y como está

Voz 11 18:55 pues mira nosotros conocemos bien

Voz 6 18:59 aunque otra cosa es después de

Voz 1395 19:03 mientras la compañía

Voz 11 19:05 ya te digo que este año se ha ganado dinero es algo que no hay porque ocultar todo cuando se pierde se hizo que también ganaron dinero tres de lo que es digno no son gran dinero porque porque vienes con el lastre de la Feria de San Jorge en abril que son absolutamente todo pero luego hay unos festejos en el Pilar también lo son pero será un dinero que es bastante digno pues te puedo decir que con el mismo presupuesto y con los mismos me refiero al presupuesto de gastos un torero sí todos los gastos generales que ocurren en cualquier feria el mismo ingreso de público en las mismas taquillas teniendo presente que es una feria que no tuvo a figuras como Manzanares como jure como moral bueno en el sentido estuvo aliviada de de de el coste no pues ofertar nada sino aceptar absolutamente nada es decir yendo a cero con lo que pide el pliego ahora mismo el beneficio sería cero ganaría nada en el momento que se oferte ese atienda las peticiones de la del pliego que la Diputación si incurren en pérdidas entonces pues

Voz 12 20:21 aquí vamos a ir a perder a sabiendas que ibas a perder yo creo que no tiene sentido no

Voz 11 20:28 hay que es una pena porque una plaza que está en un momento muy saludable pues

Voz 6 20:36 incurra una pena que tenga el peligro de volver a lo largo de mucho tiempo esos responsabilidades

Voz 11 20:43 de todo el sector el hacer lo que se ha hecho no el decir aquí estamos todos y cada uno es libre de acudir o no a un concurso por supuesto aquí nadie impone a nadie no acudí pero pero gran parte del sector los toreros los banderilleros otra combinación los ganaderos empresarios han dicho que que es un pliego que no es bueno para el futuro de una plaza fundamental

Voz 6 21:10 como de momento que hacemos una pausa para

Voz 1395 21:12 América estamos lógicamente al le dentro un rato en Cadena SER en Méjico la Dobleu en Colombia en Caracol ya en Ecuador en Platinum ir poquito

Voz 1 21:21 pero este Sevilla

Voz 1395 21:52 que eh Padilla estás ahí no

Voz 4 21:58 que tengas que hacer todo empresario de Zaragoza deberá

Voz 1395 22:03 pero yo me entero veremos que esas opciones pero pero fíjate que también hay problemas no hay una cosa no soy Nacho que que llamó mucho la atención no sé la respuesta de Luisma Lozano lo de Valencia con con visto un tono muy alto de de de enfado como un tono casi de ruptura

Voz 10 22:26 bueno

Voz 11 22:26 que yo creo que que sí que está enfadada pero vamos yo

Voz 1395 22:32 a veces me luego en cada momento a ponían dificultades como para que no claro

Voz 11 22:36 a ver a Luisma sabe perfectamente que de la empresa sí que he querido contratarlo Juli sabe porque sabe cuándo y sabe cómo he otra cosa es que bueno que luego la situación pues se pusiera y al final llegó a encontrar yo tengo un gran aprecio por supuesto todo el el respeto y la admiración a un figurón del toreo como el Juli por delante ojalá que estas cosas no sucedieran pero pero yo en situación tengo que decir y contar lo que he vivido no y por lo tanto Juliá perfectamente podía haber torear en Valencia yo creo que se eligieron ofertas suficientemente dignas como para que hubiese querido torear él respetable sin embargo se quiso una sola opción conmigo no su contratación por lo tanto la empresa entendió que que la feria pues quedaba más equilibradas y se habrían ciertos carteles y ciertas fechas no

Voz 12 23:42 teniendo

Voz 11 23:43 el seguramente la mejor fecha eran personas por fecha de de la feria de cómo era el día dieciocho millones a partir de ahí bueno puedo comprender que en cierto momento pues se caliente y diga cosas pero vamos no me las tomo personalmente mal porque conozco la relación era el precio que el me tiene a mí también y empantanado pues la pelillos a la mar

Voz 6 24:07 me llegan una noticias desde

Voz 1395 24:09 has tenido una persona que además sabe casi todo lo que pasa que jurista fuera de de San Isidro me extraña

Voz 11 24:18 que se pasan el siete de marzo de teniendo que tengo se puede contratar a cualquier torero hasta el siete de marzo por la mañana

Voz 1395 24:29 me dicen que bastantes carteles hechos son la parte fuerte que ahí hay carteles hechos sea

Voz 11 24:36 hombre eso tiene que empezar a trabajar evidentemente tampoco queda tanto tiempo hoy hay que empezar a pensar componiendo carteles no es una feria de un mes así por lo tanto no se puede dormir

Voz 6 24:50 estoy adentro pero vamos no aquí no

Voz 11 24:52 otros dentro y fuera yo te puedo garantizar que el Juli tiene una oferta muy seria de la empresa de Madrid para todas las ventas en San Isidro y creo que no oferta de gran categoría a partir de ahí pues

Voz 6 25:06 que la acepte un ser humano también el asaltarla o no

Voz 1395 25:09 bueno otra cosa

Voz 14 25:14 el ruido global de la Cadena SER porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferido como carrera

Voz 15 25:22 te gustan los toros habló dando mucho la gran Fanon te gusta Manolo Molés a mí me

Voz 7 25:26 Manolo Molés que eso que me enseñan los como

Voz 14 25:28 los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER que dirige Manuel Molés Salvador buenas noches tiempo de toros en Radio Olé en la Cadena Ser en España y en todo México en la cadena Patino y Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda la cola los toros en pasión global por la

Voz 1395 25:51 continuamos con todo el equipo Padilla sigue estando ahí y ir preguntas para Nacho Lloret Nacho aparte de todo esto es una cosa que lo de lo de Diego Ventura es que es verdad que la corrida fue una una porquería ese día es verdad que el digo que no mataba ninguna más pero coño que las tres plazas que hay que va a torear que sino quieres sino que escalado tres tazas de Fermín las de Fermín las de Fermín yo no sé si esto pasa con una figura la pie seguro que que que que el quitan en alguna alguna de ellas no es decir bueno porque porque es habitual lo por no sé qué pero se va a tragar las tres iba a faltar en tres ferias importantes hombre no está Pablo Hermoso de Mendoza que viene más tarde siempre de América pues este es el sería larga la figura de momento no

Voz 11 26:44 yo te puedo hablar de Valencia que es lo que me incumbe el Castellón y ellos Sevilla

Voz 1395 26:49 pero importaba más la

Voz 6 26:51 es que no esté Ventura

Voz 11 26:53 a ver es que echan la vista atrás en Valencia es un clásico de todos los años es que no nos falta unión añadió además con premios incluso recuerdo que hasta hace poco en la Feria de Julio le dieron el premio el toro más bravo de la feria que lo hizo no irá bueno el año pasado por ejemplo si toreo aventura en las Fallas no toreo Andy Cartagena que ha cortado tres orejas no se levantó tanto revuelo siendo pudiendo ser igual

Voz 1395 27:23 no me lo que llama la atención que sea las tres seguidas no que en las tres si no quieres caldo toma ya

Voz 1056 27:29 ha reclamado como te digo no fueron el motivo y mucho menos por motivos

Voz 11 27:37 ese diga lo que sí te digo es que bueno pues en este caso el creo que el cargador del Valencia es un cartel muy rematado con Cartagena además de ahí el año pasado pues no toreo bebiendo seguramente haber sido contratado con su triunfo del año anterior Galán que además viene de hacer un año estupendo sobre todo en Madrid y también el viernes lucido históricamente en Valencia no mucho tiempo sí es verdad que las corridas de rejones siendo una sola corrida por feria y en toda la temporada se ha sido injusto tienen tienen justo con unos o con otros

Voz 10 28:09 que hay muchos rejoneador altísimo

Voz 11 28:12 él por su puesto pues hay que

Voz 6 28:15 también en Alicante unos pasos no tenemos si Julio con el brazo que no me pongo estaba Manuel

Voz 11 28:23 Manzanares Si no podemos dar cabida tanto rejoneador que hay ahora mismo

Voz 1395 28:28 que no está Ureña en Sevilla Nacho

Voz 6 28:32 porque fíjate eso sí

Voz 11 28:35 yo no le apoderamiento de Ureña no entró directamente no se deberían de poner la empresa para poder a dos

Voz 1395 28:42 algo raro que vamos a ver debe estar no que tiene que tiene motivos

Voz 0103 28:48 ahora para estar ahí no son cosa pero come ves Nacho te quería preguntar sobre esa unión entre la empresa de Simón Casas Si la de Ramón valenciano esa unión que que bueno pues que ha sido muy poquito cada y bueno me gustaría que nos contara son poco en qué consiste Ike que ve de positivo en en esta Unión a la que se tacha de anti competitiva

Voz 11 29:17 bueno pues creo que no tienen porque tachar nada no pueden despachar perfectamente porque no no veo que haya ninguna conductas anticompetitivas ni siquiera Aviocar que una unión un acuerdo de colaboración muy distinto una unión aquí no hay ningún he de la fusión de empresas mi contratos mercantiles ni nada por el estilo va traducir por ejemplo que a alguno dieron la Escuela de Madrid en Sevilla y que vamos pues todo está colaborando en algunas cuestiones pero vamos el que quiera ver más allá sobre todo se pactos con los pues no claro

Voz 1395 30:01 no porque si se queda es verdad se va a quedar solas

Voz 11 30:03 porque prueba de ello por ejemplo es que la gran ausencia de Valencia es el Juli pues estaba contratado en Sevilla así que no no veo mayores problemas

Voz 1395 30:15 a Ureña fue por porque no le gustaba el cartel lo que fuera

Voz 6 30:18 sí

Voz 11 30:20 el mundo decimos no en este caso ya te digo yo no yo estoy muy contento porque sí que de Román del cuando se que tengo que ver en acontecimientos pero

Voz 1395 30:32 con el romano otras romana es un bicho interesante además de la cabeza está funcionando puede puede ser un torero que que de alegrías te está escuchando des de Ecuador en la ató Juan José Padilla Juan

Voz 5 30:48 sí bueno no lo sabía

Voz 1395 30:50 de la plaza les importante Madrid y yo espero que lo Zaragoza porque me da mucho miedo Nacho que volvamos otra vez a a lo que pasó en Zaragoza no hubo comentó que era una de las mejores plazas importantes ojalá quién

Voz 11 31:07 la OMS sobre todo en este año que habrá que hacer un gran feria con

Voz 1056 31:12 sí

Voz 11 31:13 un acontecimiento histórico como padres lo que sería la del torero pues que más queridos ha los en últimos años allí cómo es la vida no evidentemente pues es absurdo que estemos metidos en este fregado con con la plaza cuando los deberíamos de estar es trabajando para montar la mejor

Voz 6 31:35 pues como te gustaría Juan que fue las de Zaragoza como te gustaría ver

Voz 5 31:40 pues yo yo quería resaltar por encima pues principalmente la gestión que llevan realizando no también lógicamente era ese

Voz 17 31:48 esa esa valoración no se fuera viene de muy claro

Voz 6 31:52 pero otra vez a creo yo

Voz 5 31:55 yo como he dicho me sentido siempre muy querido en esa plaza donde parecía que todo iba a acabar acababa mi carrera y sin embargo pues estuvo un impulso después de ese percance la que podido torear muchas corridas disfrutar mucho de profesión y luego volver de nuevo año siguiente ahí sí bueno poder ahora doctor Val Carreres hay de disfrutar de de haber salido tratar de seguida sea el triunfador el Zaragoza ahí creo que que el sitio lógicamente es decir a irme

Voz 12 32:25 esta plaza como dice Nacho es lo que se haga un

Voz 5 32:28 bueno hubo una tarde emotiva es bonita

Voz 12 32:30 lo que a todas la ficción a toda la toda la todo Aragón que se entregado conmigo no Zaragoza no Aragón practican

Voz 6 32:39 Nacho darle otra vuelta al tema eh

Voz 1395 32:41 si no hubo vuelve a la época horrible

Voz 12 32:45 sí pero yo creo que se tienen que

Voz 11 32:48 por otra revuelta no lo había visto muy bueno especialmente los otros nosotros tenemos yo creo que ser fieles dentro de más de la disciplina de ver que todos los sector porque ya te digo que es otro día volaron importantísima con la Fundación con los toreros los ganaderos con con los subalternos con las cuadrillas

Voz 10 33:09 qué pues que alcanzó

Voz 11 33:11 Clemente después no a la hora de afrontar problemas comunes y que no se tiene que quedar ahí mucho menos me acosté muchas en muchos aspectos que hay que poner de acuerdo de una vez aquí hizo sobre todo pues sé no no llegamos no quedarnos callados no y pasivos ante ante situaciones que pueden llegar a que una plaza como Zaragoza vuelva al Estado que ya estuvo y que hubo mucho levantarlo

Voz 1395 33:37 año no pero hay una cosa importante tú eres un hombre joven Nacho y además que sabes de qué va esto hay una cosa importantísima es no solamente no cerrar plazas y no volver a abrir plaza San Ferrando que que bueno que a lo mejor en un principio no son rentables pero pero es menos rentable todavía que que que nos quedemos con con muchas menos plazas no discos buscar soluciones para para que no se cerrarán plazas que durante mucho tiempo han prometido que las figuras del toreo torear no en noventa ochenta cien corridas de toros y ahora los techos son mucho más bajos

Voz 11 34:12 sí pero para eso hace falta unión Manolo al fuera

Voz 6 34:15 tan bueno me parece ser un problema de unos y de otros

Voz 11 34:17 lo que se hicieron Plaza es un problema de todos y entonces esa unión yo creo que es fundamental para que no sucedan

Voz 6 34:24 porque esa victoria el para qué

Voz 11 34:27 para que estemos todos alerta dispongamos tú soluciones conjuntas no que no favorezcan en nadie ni que perjudiquen a todos eso es fundamental

Voz 1395 34:36 pues mira yo confío que gente el función la cabeza Hay que soy gente joven podáis poner remedio a cosas que van deteriorando no el espectáculo de momento gracias y unos contando todo lo que va pasando de actualidad estaremos en contacto contigo Nacho cuando empieza Madrid empieza ya El día el veinticinco de marzo de cinco de marzo de Victorino no

Voz 7 35:00 domingo de Ramos

Voz 6 35:01 el derrame vemos que el próximo

Voz 11 35:04 sábado sea todo un éxito en Vistalegre y ser un gran preludio de lo que puede ser en la inauguración de la temporada

Voz 1395 35:10 sabéis lo que está pensando Padilla con Madrid sabéis Juan cuál es ese sueño se completó sueños siempre que cuál es

Voz 5 35:20 ojalá ojalá ya sabes que para mí Madrid tiene un respeto grandísimo oí esa plaza para mí no me que querría no me querría dicen cruza de esa puerta grande

Voz 1395 35:31 era el año pasado Nacho el año pasado que cogió el padre padre no iba ya desde a la plazas desde que pasó lo de Zaragoza y un hermano se dejó otra cosa no si el día antes dos días antes dijo el padre venga usted mañana la plaza que salgo por la puerta el príncipe todos lo dijo a todos lo que estábamos cerca de él ha hecho

Voz 6 35:54 salió por la puerta remachó Madrid no hay que luchar por los sueños se cumplen y si se me ha gustado sí que luchar por ella

Voz 1395 36:05 me ha gustado eso hay que luchar por los años que se cumplen

Voz 6 36:09 un abrazo un abrazo a todos bueno está sabes a quién tengo Juan si no va a un hermano estudio Juan Serrano Finito de Córdoba Betis eh

Voz 12 36:21 no le salva saludarle con padre tu padre no saludarte compadre igualmente buenas noches

Voz 1395 36:28 yo tengo a otro compadre de de Valencia llama Mestre este bello Mestre bonita quedaremos como Finito José Luis

Voz 1056 36:41 con Finito hay que hacer cosas buena siempre porque el torero no si sale muy poquitos en la histórica

Voz 6 36:47 pero sí si la la última la última vez que ha estado en en activo dejó tardes muy buenas no

Voz 1395 36:54 ahora vuelve

Voz 6 36:55 sí además vuelve con gente nueva Gozalo

Voz 7 36:58 se va a poder a Antonio Sanz a través de la empresa Campo Bravo verdad maestro sí

Voz 1395 37:05 aquí lo importante es cómo está el ánimo y cómo está el hombre

Voz 6 37:08 Juan

Voz 10 37:10 la noche el hombre estaba bien como siempre no para mí es una forma de vida Hay como tal pues necesito sentirme como tal expresarme a partir de ahí lo único que que pidió el respeto lo oí a estas alturas de profesión expresar lo que tantas veces hemos hecho de incentivo no vaya a ser duras

Voz 1395 37:37 toreros como Finito en ese sabor esa torería que tiene la magia el toreo no que en Afganistán tampoco sí sesenta muletazos no que que que tiene gusto Service aquí yo espero que no se pierda el el buen gusto de este tipo de torero José Luis eh que dices sí son complementarios con los demás son fundamentales también va para para anotar yo siempre recuerdo que que bueno pues ahí hubo un torero como Juan Mora con catorce en Madrid cortó dos orejas en un primer toro de de de San Isidro que no se habían cortado desde hacía un montón de años no primer toro cortar dos dos orejas aquí bueno porque lo tiene tan complicado a veces José Luis

Voz 12 38:20 el señor este sistema

Voz 1395 38:24 sistema excepto

Voz 1056 38:26 por lo que para lo que es evidente es que es como jugar hacerles son imprescindibles en tanto en cuanto que son referentes no

Voz 6 38:34 sobre todo para aficionado por la aficionados

Voz 1056 38:36 el chico jóvenes también también de que el correo muy meticuloso alguno pegando Pastor chavalillos no pegar golpe

Voz 1395 38:46 sí sí

Voz 1056 38:50 oiga usted que el toreo es otra cosa mire esto es así se puede hacer así de bonito al FIS espectacular así de sentido un así de fácil bueno pues hay hay torero no que que no lo sea ochenta y de una guerra pues que que me cada toreo tienen una edad edad hay correo no

Voz 1395 39:12 que tiene a Finito Juan que no tengáis la mayoría

Voz 5 39:16 los padres tienen mucha sensibilidad tiene mucha pureza en el toreo oí la verdad es que es muy grande es muy grande dentro y fuera de la plaza no porque porque luego cuando fuera de la plaza tiene un diálogo comer puede entablar una conversación te hablan torero te habla con mucha claridad eso pues después en el museo yo apoyaré también diciendo que también para la juventud para nosotros

Voz 11 39:38 para los propio torero que bueno me parece no territorial

Voz 5 39:41 que el maestro con nosotros disfrutamos mucho de su sabor de su torería y es un manantial de sabiduría

Voz 1395 39:50 cómo está París cómo estás Padilla que fenómeno Juan

Voz 5 39:55 cómo te gustaría que fuera la temporada

Voz 6 39:56 como cuántas como como

Voz 10 39:59 no no no importa tampoco el número de corridas no la de López ha hecho lo del apoderamiento con con Antonio es porque un trabajador una persona todo el mundo lo conoce como cómo funciona eh tiene tiene la ilusión por mi parte Wally y bueno estoy queremos ir más allá no sólo por todo lo que ha visto allá el propio apoderamiento producido propio número de corridas puestos de Córdoba momento delicado no hubiera veinte hablando y a partir de ahí pues tratar de fomentarlo alguna manera la provincia ahí tratar eso de transmitirle no inculcarle a la gente joven que son nuestro futuro lo que es

Voz 6 40:51 los valores de nuestra profesión del toreo no pues ojalá que no sea solamente Córdoba

Voz 1056 40:57 yo veo Juan que sigue Manuel que esté a la dimensión de torero y las obligaciones pero a punto de referencia tiene que ir mucho más allá

Voz 6 41:09 sí yo creo que sí yo creo que sí si además se veía te invita a hace

Voz 1395 41:14 de momento hace un momento hablábamos con Nacho Lloret el que hay que salvar es un montón de plazas es que lamentablemente se está cerrando además te daban casi la mitad de espectáculos que que estamos viendo a otra mitad esa que se ha ido cerrando que siempre la vía iba a un torero que tuviera carteles que llevará gente una figura con con gusto por delante y el del pueblo de la tierra por detrás no toros como como Juan Serrano para para que la gente con esa severidad para la gente joven es una alegría el veredicto ya está torería que tiene y lo hemos visto en el último año no lo hemos visto los últimos años lo que pasa es que por lo que sea el lugar de multiplicar Leal le han restado no pero juegan vamos por eso no te importaría que vaya por delante cualquier tarde no

Voz 10 42:01 ojalá ojalá precisamente es nombrado una persona que acabo de entrevistar la Nacho Ares un respeto enorme y siempre ha tenido feeling el día de la la conversación cuanto bueno cuando se terminó el apoderamiento de Simón Casas hacia mí no se encuentra el despacho no recuerdo perfectamente el mantuvo si mal no recuerdo toda la foto la conversación de pie

Voz 5 42:32 ah bueno

Voz 10 42:33 con con la intención y la idea de que bueno adaptar un documento donde de forma amistosa así iba a dejar aquello igual pero en tres años en los que fumo Simón el detalle no es la grandeza decirlo así de Kun cuando está momentos tan bajos en el año dos mil once los recuerdo venía pasando pues con tan sólo cinco Correa datos de despidió a poder darme fueron tres años donde bueno fuimos experimentando oí pudiendo cosas bonitas mutuamente y desgraciadamente el el año donde el mejor inicio el a mi progresión como matador de toros van para veintiocho temporadas el mejor inicio de temporada sin duda pero bueno he vivido obligado desde mayo oí decir que qué planteamiento temporada día con la sorpresa de que no supo decirme lo único se refieren es que esto se dejase de forma amistosa sobre parece todo perfecto nueve a día de hoy bueno imagino que no no por ninguna parte pero yo no he vuelto ninguna plaza de señor Simón Casas el gran amistad pues yo creo que esa palabra la utilizo para otras cosas

Voz 12 43:49 o todo para para él hasta para esto

Voz 6 43:53 todo este tiempo bueno pues la verdad es que te que te lo mereces aquí

Voz 1395 43:59 y ojalá ojalá que que las cosas tienden que te veamos en este este año salgas con ilusión este es el lo que llevamos dentro

Voz 17 44:08 estar Juan un abrazo muy fuerte

Voz 1395 44:12 bueno claro pero somos partidarios estudio verdad

Voz 12 44:15 parecía los paz

Voz 1395 44:20 es también no de este tipo

Voz 12 44:22 Duran pato cojo recibimos dentro es hola

Voz 1395 44:30 un abrazo muy fuerte y tenemos que dar una pausa porque no están esperando aficionados en América que tienen que hacer un descansito

Voz 1 44:39 este Sevilla en mesones

Voz 1395 45:08 si te digo una cosa y José Luis estás ahí verdad y también está esa ciudad que dice que es preciosa está alguna vez José Blanco

Voz 1056 45:18 no sí pero en Anbar tono más

Voz 6 45:21 pero no viajo no sé si lo único que reúne fue aquí tú que está más lejos cada vez que también pero vamos a que te gustaba lo dicho por la mañana primavera a mediodía

Voz 1395 45:33 eh

Voz 6 45:34 verano por la tarde otoño por la noche más a Dios Colón

Voz 1395 45:41 me te yo creo que oye si hay alguien que el sistema lo ha maltratado se llama jugando al menos para mí yo creo que estamos de acuerdo uno de los triunfadores importantes de la feria de de Madrid Juan José Luis no está en ninguna de las tres primeras ferias ni ninguna sea si el sistema he es bueno para unos y malo para otros para este es el peor de de todo lo que espero es que no eso venga abajo porque ha pasado momentos también muy difíciles pero de momento José Luis y Juan no pues desgraciadamente no está en ninguna de las tres primeras fiestas

Voz 12 46:19 ha ganado no lo tienen

Voz 1056 46:23 ha sido forzado y constante

Voz 12 46:27 yo estoy convencido que no vas desfallecer no porque eso está por el sí

Voz 1056 46:31 a todos somos en la impronta de cada cual y él es un luchador

Voz 1395 46:36 bravo bravo tiene que ser Juan buenas noches

Voz 6 46:38 sí

Voz 1395 46:40 que que que yo veo los carteles de Castellón y dio joder vale es verdad que son poquitos carteles en Valencia estoy ahí cabía pero Sevilla había de sobra que es uno de los triunfadores de de Madrid que que al final de de nueve tardes portando una oreja ocho nueve tardes le corta la oreja al primer toro actualidad no fácil

Voz 7 47:02 de Alcurrucén le pide con fuerza según el segundo

Voz 1395 47:05 ya pero no salgan como tantas veces eso es el segundo que no era fácil de corta otra oreja por derecho Padilla sale a hombros vamos con dos orejas y media largas eh

Voz 6 47:18 no está en ninguna enumeración de momento me imagino que que tiene que tienes fuerza de voluntad aguantar no Juan

Voz 18 47:26 pues bueno sí yo creo que lo bueno ahora mismo como torero pues llevo ya ya años y que cuando la ilusión sino perdido ya pues ahora menos no porque como torero lo estoy disfrutando más que nunca creciendo mucho en el campo bueno un festival

Voz 7 47:48 a que me encontré muy a gusto muy bueno

Voz 18 47:51 o de cubriendo sobre todo y mucho mucha profundidad de mi toreo no estoy en el nada motivado con con crecimiento que estoy dottore no oí que bueno pues aparte de esto pues el tema los despacho igual yo creo que que este año más que ningún otro ponen merecido estar en esa feria

Voz 6 48:15 ha sido así

Voz 18 48:16 es algo a lo que está acostumbrado porque prácticamente la temporada siempre han empezado en Madrid con Madrid tirados siempre para ante el K

Voz 6 48:24 el jodido empezaría pero pero

Voz 18 48:26 que sí que he jodido no porque porque hombre yo vivía más que nunca las ferias se hacen muchas antes de Madrid o a principios

Voz 10 48:37 San Isidro y entonces pues

Voz 18 48:39 jurídica bastante en la temporada no

Voz 7 48:42 les te gustaría están en Madrid Juan

Voz 1395 48:45 cuatro bueno no no

Voz 7 48:48 en alguna medida tendrá no

Voz 18 48:50 bueno es verdad que eso no me lo planteo no yo no que si lo que sí me decepciona que bueno día que que vuelva a pisar pues vuelva como como el mejor que como se vieron y me vuelvo a encontrar tan a gusto como como esa tarde del pasado

Voz 1395 49:12 Juan estaremos pendientes de la temporada allí pero vale estar más sitios sigues con Rui Bento

Voz 6 49:18 no no no creo que Mariano Jiménez bueno bueno bueno bueno gente trabajadores

Voz 1395 49:24 yo creo que da pistas lo has dicho muy bien que son aquí sí mucha suerte pero que que sepas que te echamos de menos por justicia debiera estar en más y me dice María José y Carmen que cómo está el niño pequeño yo no sabía que incierto que aquello pero como puede

Voz 19 49:45 la primera palabra papal sea que fíjate

Voz 6 49:48 cómo cómo lo has puesto Juan julio julio julio Juan

Voz 7 49:55 oye qué pasa con tu sobrino que me han dicho que debutó en Ciudad Rodrigo

Voz 18 49:59 bueno pues vienen estonio la verdad que que bueno tiene buenas maneras está muy verde todavía porque han pasado apenas y eh

Voz 6 50:08 muy poco iban estoy Moscú se quejara para muy bueno sí Jaramillo un abrazo muy fuerte Juan que tengo que ir me médico gracias a vosotros gracias

Voz 1395 50:32 bueno pues continuamos continuamos pero antes se saludamos a Mestre José o que se va a descansar ya está preparado ya el número de mayo de mañana no

Voz 1056 50:43 estamos charlando con recogiendo lo que ha sido Bogotá lo que hasta los de lleguemos a un ejemplo palpable de lo que era un toro manso

Voz 1395 50:56 sí me he estado no está huyendo del torero de verdad además pone cosas con ese paso cansino

Voz 7 51:03 no Morris cortó una oreja Arturo Macías es lo único destacado hasta el momento jodido con mérito también vendrá lo de Valdemorillo no Mestre sí

Voz 1056 51:13 daría más por los dedicados

Voz 7 51:15 o lo han perdido

Voz 1395 51:18 a veces eh no

Voz 12 51:20 sí claro hay que presumir antes

Voz 1395 51:23 sí además Gozalo no tiene muchas virtudes muy poquitos defectos pero los efectos que tiene

Voz 7 51:30 para unos son defectos y para otros no

Voz 1395 51:32 pero no lo puedo contar aquí en público pues ya lo contaré otro día Juan tú ya sabes como son pero que tengo que ir me más rápidamente porque tengo tengo a Ángel Calamardo Ángel buenas noches

Voz 6 51:45 qué tal buenas noches esta noche no no me lo pido

Voz 1395 51:48 no tengo que irme también ha hasta no se sabe se localizado Colombo todavía no

Voz 7 51:54 esta tengamos en Mérida en Venezuela

Voz 1395 51:56 sí que sí que queremos hablar también con Alberto García del el hombre que lleva Vista Alegre

Voz 7 52:03 si una cosa Manolo concebido para contarle a a Padilla que está el pabellón está muy alto Ana Mato

Voz 1395 52:09 por qué El Fandi ha cortado una oreja a su primero ya indulto

Voz 7 52:11 dado su segundo toro y dos orejas y rabo simbólicos

Voz 1395 52:14 a El Fandi también si vaya también

Voz 7 52:17 en una mañana me parece que no

Voz 6 52:19 Juanma ya la cosa cartel

Voz 10 52:22 el cartel Bautista

Voz 7 52:24 Álvaro Samper como si fuera luego Juan Francisco Hinojosa que le ha brindado su primer toro a Juan José Padilla ha escuchado palmas David Mora ha cortado una oreja en el toro que hacerlo el festejo pero máximo triunfador hasta el momento David Fandila El Fandi de la feria Mato

Voz 1395 52:41 pero queda ahora Padilla del Juan Bautista no

Voz 6 52:48 yo lo de de de la Tierra

Voz 1395 52:50 no sea que pasa mañana bueno pues

Voz 6 52:53 eh Ángel está ya de Vistalegre no hombre está al lado de Toledo

Voz 1395 53:01 no hay sí sí sí a sé que fecha es el próximo sábado el día diecisiete El diecisiete si se va rapidísimo diecisiete es la corrida Victorino y el dieciocho novillada

Voz 6 53:18 claro Novillas Se me hizo Belloch no ha faltado a me me faltaba preguntas de por qué viene mañana

Voz 1395 53:31 Vista

Voz 1056 53:32 bueno pues unos es hacer la actualidad de América y ganadería Simon y una mayor encuentro hubo una entrevista larga un reportaje como Ginés Marín consigue todas las alegrías últimamente desde de encontrarnos contó con jóvenes y prometedores creo que está muy bien el número

Voz 6 53:54 me quedó muy bien todas las ganaderías has hecho son cien ver no ha quedado

Voz 1395 53:58 fenomenal porque además es hoy con una facilidad tremenda ahí sin embargo tiene tiene el sabor la hondura de de de lo que es una una entrevista

Voz 6 54:10 un abrazo muy fuerte me esto bueno pues son esa esa esa España que me envía hasta la foto de era

Voz 1056 54:15 de ahí Nájera de la nota máxima SS como decían los antiguos superior superior