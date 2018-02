Los Toros (12/02/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1 00:00 cuando vamos a llegar a veces pues te deseamos toda

Voz 1293 00:03 la mayor suerte de mundo y cuando veamos un cartel por ahí Juan vamos a verlo eh vamos a verla porque porque da gusto da gusto que parezca un un nuevo Vázquez y no lo Vázquez

Voz 2 00:15 bonita eh

Voz 1293 00:16 más Alicia mucha suerte es un abrazo padre Joseba pues un día abrazo para todo Gonzalo menos una segunda eh

Voz 3 00:29 el programa de que esta demanda no como le

Voz 3 01:47 que sea para muestra de que por ella avanza

Voz 1293 01:57 seguimos en la segunda hora seguimos en contacto con Amato Ecuador con Juan José Padilla bueno ocho de nuevo Juan estamos con Ángel Calamardo que me imagino que estás en Toledo angel y mucho frío en La Mancha eh

Voz 9 02:12 yo estoy mejorando el tiempo los puntos

Voz 1293 02:14 son mejorar un poquito me dicen que vuelve dice que que vuelve otra vez sí sí sí sí a a bienvenida aquí quizás dándole eso sí os digo una cosa y vamos a hablar con uno de los chavales se que han triunfado en Valdemorillo han dado por lo menos yo triunfador en las dos orejas Chava Miguel Ángel León ponnos eh Juan podía seguro que lo conoce porque conoce a pero Calamardo yo no le hemos visto torear pues bueno pues ni éste es un chico de Sevilla

Voz 2 02:46 que ha toreado en Madrid en varias ocasiones de como novillero destacó en una de ellas cortó una oreja tomó el sábado la alternativa en Valdemorillo dio una muy buena impresión estuvo fenomenal

Voz 1293 02:57 quería torero pues mira es un torero poderoso

Voz 2 03:00 que tuvo una prueba de fuego directamente en el primer toro de la tarde osea fue un toro exigente de los que piden el carné sólo acaba de otorgar

Voz 10 03:09 el el señor seguir así que me me gusto la impresión que me dio Miguel Ángel León Miguel

Voz 11 03:19 no que que que ahí correcta ahí y la verdad es que hoy mismo contento y feliz

Voz 1293 03:25 de dónde eres deje

Voz 1 03:27 Aena ja resguardos cuando yo voy con el agua

Voz 1293 03:33 pues al premio aportados rejas sí ha sido triunfador de la Feria de Valdemorillo aquí es que lo que destacan Él que es el poder es es puedo

Voz 2 03:42 el oso tiene garra así yo le vi valor yo en las veces que le he visto lo he visto un torero valiente es bueno

Voz 1293 03:50 ojalá que esto sirva a Miguel Ángel no principio de temporada cortar dos orejas premio de Valdemorillo hay un poquito

Voz 11 03:57 sí que es el vídeo no si Dios lo quiera no esperemos nos parece ser que si no me bueno estudia el teléfono o deje de sonar sí bueno y fije están hablando ya bastante cosa me en estos momentos hoy Martín del Olmo

Voz 1293 04:15 mira anoche que

Voz 11 04:17 que que esté tranquilo que mañana hablamos que tienen cabida que tienen que hablar algunas cosas conmigo y bueno

Voz 1293 04:23 es buena señal lo que tiene que hacer es poner los contratos ahí adelante no

Voz 11 04:29 me llama para darme contrato no meterme otra cosa

Voz 1293 04:32 era de novilladas fíjate Ángel en la feria de de la tierra de Albacete buena la de I más ellos ahí no ha del arroz eh Carlos Parra buena también no hay en hermosos pero acaba de tomar la alternativa

Voz 12 04:50 dado claro dice que ella ya lo que tenemos que subir el escalafón hay que hacer un hueco en las ferias

Voz 13 04:56 para mí no Sonia no quiero tener a mano Villa ya corriendo

Voz 1 04:59 borro también y corridas de toros pero nada

Voz 1293 05:05 también hermosas en Calasparra Estaba Juana ya ha pasado

Voz 1 05:09 sí para ella es consolidar de quién Juan una buena corrida de Pereda abordajes

Voz 14 05:19 el fácil una rivalidad Olmos ha corrido una hermosa bonito no no bonita no

Voz 1293 05:32 a Miguel Ángel todas formas ahora está dispuesto a matar bonitas y las otras también tan negra

Voz 1 05:37 es un jugador hombre fijado bonita mejor Manolo

Voz 12 05:40 ya lo vamos oye el tono de alternativa era un dije precioso de de

Voz 11 05:46 sí le tengo que agradecer desde aquí no he por este programa tan maravilloso que atraigan maestro mi padrino Paulita que el maestro Capea que me dieron el entorno del arte nativa Hay

Voz 1293 05:59 mira qué bonito donde ETA ya sea hace muy poco e se ha ido perdiendo eso Ángel eh

Voz 10 06:05 sí sí sí sí es pues suele detalle precioso novillo fue

Voz 2 06:09 os a ese toro perdón fue fue precioso pero ya te digo exigente

Voz 15 06:14 eh

Voz 11 06:15 que ahí está la prueba de que porque estaban con la duda de Halle el el uno de febrero porque porque decían que que bajaba de la corrida y es cierto que que le ocurre a todos los feria

Voz 1293 06:25 sino que estaba cuajado y estaba gorda pero sí

Voz 11 06:27 verdad que que bajaba un poco en cuanto a la conformación de pitones que era bonito pero yo creo que se demuestra la prueba que cuando el toro se mueve como se movió ese toro ese divirtió y nadie protestó el toro Ia que además fue el toro de más emoción de la corrida fue un toro bravo oí para nosotros torero pues

Voz 1293 06:46 en el Monte la Ermita para que quede pues bienvenido al mundo de los matadores de toros y ojalá que tengamos se te muchas noches Miguel Ángel León y triunfador de la Feria de Valdemorillo

Voz 1 06:59 gracias un abrazo muy fuerte si lo abrazo genera Daniel Luque

Voz 1293 07:06 pasean Luque que también ha mejorado muchísimo sí señor a Gerena otra vez en marcha buena tierra vamos a ir a México porque tenemos a dos compañeros Juan Antonio de Labra está en Abdulá ante la grano Juan lo conoce perfectamente

Voz 1 07:19 sí hombre sí es donde una sí sí

Voz 12 07:25 una corrida muy una cornada muy allí torea Ureña ahí Toni a Ureña

Voz 1293 07:29 a ver si podemos hablar con él íbamos a ir a también en México a Guadalajara donde está Juan Antonio Hernández cuando la verdad está en cuanto a Guadalajara Juli Adame yo dice maravillosa y a mí siempre decía maestros maestro Chenel Guadalajara ya no hay dos toros más serios de demencia

Voz 2 07:46 ni una plaza importante en Madrid flota

Voz 1 07:49 Clemente no Madrid Madrid revela así de Marica porque

Voz 15 07:52 en Bogotá yo creo que eso es la plaza

Voz 1 07:55 más series de baile del toro pase Dios puede podemos podemos destacar a jugar como lo que me rigor de corrida sí sí de vieron es seria y con trapío y presentadas mucha mucha vamos con cara hizo en Saviola

Voz 1293 08:10 hemos a a conectar con México en las dos plazas Gonzalo tiene dice si decir también que se presentó el otro día el libro de Néstor García en el Teatro de Madrid mañana se libre lleno hasta hasta arriba emocionante de verdad emocionado El la verdad que que es está vendiendo ahora mismo las dos librerías más importantes en una número uno y en otra de número dos

Voz 13 08:35 bueno lo ha lanzado el libro la feria dato es ha lanzado también Luis

Voz 1293 08:39 no

Voz 13 08:40 sí sólo nosotros del euro aquí ha estado eso a su esposa

Voz 16 08:44 eh que también se ha habido también

Voz 1 08:48 pues sabe toro Sabrido también un puesto de venta de habido lanzamiento

Voz 1293 08:52 pues es una barbaridad porque además es muy emotivo cuando estamos vamos a ir hasta Guadalajara donde está Juan Antonio Hernández Guadalajara si lo dice Padilla Juan Antonio Antonio abra perdón Antonio Hernández Guadalajara ya está encantando dicen que es una plaza que no debe perderse es un aficionado Juan Antonio

Voz 15 09:29 totalmente al acuerdo contigo no lo puede corroborar por supuesto el el maestro Padilla este es su segunda Sierra aquí ha sido siempre su búnker su centro de concentración de hecho temporada mexicana esa luego con muchísimo gusto desde su segunda así

Voz 13 09:43 Amy creo soy ahí hay que yo vea

Voz 1 09:48 sí claro claro de que se come esto Padilla

Voz 13 09:56 la Argentina dudarán de Barry y plano de Barry nosotros mi vayan por los hermanos Barris mes de su hermano

Voz 15 10:06 a unos códigos Juan José Padilla

Voz 1293 10:10 hoy tiene a Ajuria humano

Voz 15 10:14 así es mano a mano en un principio Manolo anunciados con un encierro de la ganadería de Julián Hamdan pero en el reconocimiento echaron para estas tres

Voz 1293 10:23 si Julián

Voz 15 10:25 esto sí que par descanses que se quedó con gran parte de la ganadería dicha Pink echaron tres para atrás que fueron sustituidos por tres de Villa Carmela lamentablemente un once distrito rol primero de Lope Joselito Adame en sustitución salió uno de marrón que le cortó dos orejas por una faena

Voz 1293 10:43 debe ser un marrano está realizando

Voz 15 10:45 otras que lame Juli lamentablemente su socio de Villa Carmela le queda uno de Julián Hamdan seleccionados parados poco ha podido hacer un entradón activada la Jara es una plaza que le caben cerca de diez mil espectadores pero elegisteis listo como entrenador Manolo así en Guadalajara

Voz 1293 11:04 qué barbaridad pues es así esto la tarde me han dicho que este momento

Voz 15 11:08 no son esas han sido en Calzada me para darme nada podido hacer Juli queda uno voz todos parados de cerillas Carmela le queda uno de Julián Hamdan ya José

Voz 1293 11:18 porque como toda

Voz 15 11:20 dos vuelo con un toro de la ILE queda otro de Sundance también

Voz 14 11:24 abrazo Juan Antonio Hernández nos vamos ahora a Auckland del Alacrana

Voz 1293 11:45 Antonio buenas noches es España

Voz 9 11:49 qué tal Manolo iba a saltar a la tilda el tercer toro de la corrida de carnaval para pasar ahora mismo a parece estar el sector bodeguero de nombre Rull de la ganadería de la concesión el último como somos muy alegre muy bonito muy sobrero estas plazas que tiene granos viento y donde ayer estuvo muy bien y cortó una oreja

Voz 17 12:10 yo yo sí le sí que también en el que se podría

Voz 9 12:15 sí también Sergio Flores se está llegando a la verónica intentando someterla bendecidas de todo el presentado como suelen echar los miles aplazar el alirón ayer como decíamos corrida en dramas admirar el día de mañana tendrá torear aquí Enrique Ponce

Voz 18 12:38 no

Voz 9 12:39 el día siguiente el Marc Carnaval de entradas y Cartagena desde luego acartonados ambos consejeros mexicana

Voz 15 12:45 Nos esa pasta se hizo famosa al menos pan

Voz 1293 12:47 sí en España por la cogida de José Tomás no pero es una de las Ferias digamos que que nivel nivela podríamos decir

Voz 9 12:57 por supuesto que si es el texto años empresa caso a Correos hay una afición entendida afición que va mucho haber toros a Guadalajara que ciento ochenta y cinco kilómetros hacia el rumor de las costas del sur de Jalisco cero aquí hay tradición taurina continuada con importancia prácticamente desde mil novecientos cuarenta o poco antes lo cierto es que esta ciudad Manolo era muy pequeñito mide a penas de dos metros de diámetro redondel foro de cinco mil localidades smoking Timanfaya acoge no siempre representa muy bien los toros es que últimamente celebrar por todo lo que me decían tratando de conformar cárceles diferentes como este no hemos visto torear juntos nunca pasó Heredia por ejemplo coger no era así que nos pareció una combinación muy atractiva a ver si bien eso me tiene

Voz 1293 13:50 con Paco Ureña que la verdad es que ahora mismo España en Francia para lo tiene mucho cartel para este abra desde hablante la grana en Méjico gracias Juan Antonio un abrazo vamos a cambiar la música porque estamos ya de nuevo en Bogotá

Voz 12 14:13 a otra vez ya termino ya

Voz 19 14:17 así es mi querido Manuel salió por la puerta grande Sebastián Castella ha cortado tres orejas han tenido tres actuaciones importantes evidentemente la corrida que ha estado marcada por una lesión de número de es que nada más dar una Farewell de Rory la corrida debieron lidiar tres IB3 los dos toreros es el español

Voz 1293 14:42 ya al final orejas Castella Garrido ha podido costar algo no

Voz 19 14:47 si no cortó nada tenía un buen ambiente con el con el el toro que lidió en segundo lugar con una cadencia con un ritmo presiones a la faena pero falló con la espada escrito sabes que cuando eso pasa pues ocurren las cosas que era una sido en A Coruña

Voz 17 15:04 mira dime maneras no ya para el domingo no

Voz 19 15:07 así es que era una para el mercado no

Voz 17 15:11 mano a mano de de El Juli is there

Voz 19 15:15 lo mismo con toros de Mondoñedo Juan Bernardo Caicedo Ernesto Gutiérrez Aragón ahí

Voz 1293 15:22 patillas ha quedado con las ganas de estar en Bogotá

Voz 1293 16:05 nos ha contado Juan José Padilla que libro dedicado por Néstor García su torero mañana se libre Fandiño lógicamente se porque la esposa desde allí muy grande El toreo contigo el año pasado sino recuerdo mal ahí

Voz 13 16:22 si esto va va va a preguntas de Obama fueron el día el día cinco de junio el día once desgraciadamente pues perdió la vida Iván Fandiño

Voz 1293 16:34 me gustaría él cada uno me dijeron unas palabras de que como pensáis que era Fandiño no como era fatal

Voz 13 16:41 que Fandiño o para un torero que que ha demostrado tener esa capacidad de convencimiento de que podía ser figura del toreo cuando la cosa nada fácil el sacrificio hoy

Voz 16 16:57 sí

Voz 13 16:58 yo creo que esa perseverancia le dio la razón a la razón el lo consiguió para que con la perseverancia el refuerzo conseguidos por lo menos consiguió estar en una posición que

Voz 1 17:09 que no lo tenía nada fácil para él

Voz 9 17:13 visto desde fuera ahí abriendo no trataba muy poco yo creo que es lo con las ideas muy clara y con un sentido de independencia brutal que ahora se está conociendo todo ir pensaba que puede multiplicar por forma junto con independientes con lo que eso con lo que eso lleva consigo

Voz 1293 17:31 quisiera llamado rebelde con causa no desde luego un luchador Manolo

Voz 2 17:35 es que precisamente el año pasado en estas fechas le brinda un toro al padre de Víctor Barrio en Valdemorillo permíteme que reproduzca exactamente textualmente las palabras que dijo Iván Fandiño padre de torero grande este brindis es una mierda porque seguramente no calme nada pero lo que sí te puedo decir es que tu hijo ha dignificado esta procesión gracias a él nos podemos sentir muy orgullosos si defendidos en cualquier parte del mundo él está en la gloria donde la mayoría de los mortales sueñan con estar en jamás podrán

Voz 12 18:05 para mí esas llevando Fandiño Manolo

Voz 1293 18:07 oye yo creo Ángel que que Fandiño ha sido un luchador a pecho descubierto no no no es que se ha sido un antisistema no pero ha sido a alguien que no se ha aprovechado del sistema sino que que ha que ha nadado a contracorriente Hay con olas muy grandes a veces Ángeles

Voz 9 18:29 si cada uno en pocas un carrera de una forma bien distinta no y todas son todas son legítimas tampoco hay cerca o con con una pasión que llegue hay una entrega total a lo descubre a su amigo a Néstor cuando me da el te encuentras con él esto también tiene mérito porque indica una personalidad tremenda y ese aire de independencia que llevó siempre por dentro pues

Voz 1 18:55 Juan L

Voz 1293 18:56 pasaron factura el día de los seis toros de cara adheridas durísimas no siempre siempre puesto en esa ponía Antoñete no justamente en ese rincón allí donde estaba con unos cigarros estaba él allí mirando mirando la mirada aparentemente perdida no pero pero mirando horizonte mirando al infinito si yo creo que que los que le conocisteis digamos que que les conociste es bueno con cómo era de verdad no yo creo que que era un nombre

Voz 18 19:27 sobre un nombre

Voz 1293 19:29 es una pieza no voy a era duro consigo mismo también duro exigente consigo mismo yo creo que que que agradecido con los amigos sin embargo le parecía podría parecer casco maldad Juan pero claro cuando sabía quiénes eran sus amigos eh

Voz 13 19:47 demostrado no está más que demostrado en su trayectoria hay realidad en su forma de vivir y su filosofía de vida no está demostrado que ha sido fiel a sí mismo en su persona para persona gran lo vea hoy y luego pues eso puede saber reconocer que cuando pues cuando en esa línea se le ha de alguna forma castigado por Paul quizá esa corría que hemos hablado ante el amor siempre su camino en volver de nuevo a coger el Sandero y acoger a otra sin nacido para eso consciente de la que tenía que seguir constantemente consiguiendo no como había conseguí

Voz 1293 20:29 pido

Voz 13 20:30 el estar en esa posición a mí admirable y las veces que que ha remontado y la veces que que tenía que afrontar la cada temporada han montado

Voz 1293 20:41 está siendo un éxito Juan de venta el libro mañana es libre

Voz 13 20:49 me gustaría felicitarlo porque si aquel libro tiene tiene mucha verdad vivo tiene tiene

Voz 1293 20:55 sentido no me algún sentido

Voz 13 20:57 irá verdad que tiene muchísimo muchísimo hemos hecho una pasión y luego pues pues habla un hermano hablamos podrá o un padre habla ahora que el libro es merece la pena

Voz 1 21:08 lo y tenerlo porque a que mañana esto

Voz 2 21:14 bueno caja Manolo permíteme que cambian porque ha ocurrido algo insólito indultado Andy Cartagena un toro en La México Montoro de Reyes Huerta

Voz 1293 21:23 es bueno pues establece rejones sí ha embestido mucho ha tenido como hemos visto eso va a ser muy dura aventura en a pero que no me las creo no sé a es otra activista pero que Murcia especialistas en la que también es porque mitos muchos toros sí hombre porque hay gente muy buena

Voz 2 21:50 y luego Manolo una buena noticia que ha ocurrido esta semana y es que la Corte Constitucional de Colombia ha tumbado la consulta antitaurina de Bogotá una buena noticia eh y luego también pues contar que moneditas Aranda ha vuelto con Carlos Zúñiga después de mucho tiempo bueno para una una noticia que ha sorprendido mucho verdad Ángel

Voz 1293 22:09 a mi padre nunca porque efectivamente

Voz 2 22:13 sí bueno Manolo tengo también otras noticias como por ejemplo que el Julia ha recogido de manos del Rey de España la Medalla de Oro a las Bellas Artes del dos mil diecisiete en Málaga

Voz 1293 22:22 día algo conseguí es complicado eh Faces otro tipo de Burgos orgánico pueda mero

Voz 17 22:30 es que Alberto Mejía le tocó emoción si me candidato empresario de Burgos in town es muy competitivo

Voz 1293 22:38 pues está este mismo programa compitiendo con los datos

Voz 17 22:40 las papeletas Chopera no recuerdo ni nada raro el pliego de Alberto García lo que ha presentado es extraordinario para aficionado importantes en la localidad eh porque va a programar entonces taurinos trasladó la temporada yo yo hoy por hoy está ligado toda la plaza de Burgos recibido una medida

Voz 1293 22:58 esa ahí yo yo no que se pase en corto sino que que acierte con la medida de de cada plaza pero bienvenido sea si es gente nueva eh

Voz 17 23:07 a Juan de cartelería cuenta con una voz

Voz 1293 23:12 qué cartel dj's cargue el diez de marzo es

Voz 17 23:14 a la vuelta de Pepín Liria con Juli Manzanares con los toros de Vázquez

Voz 1293 23:18 si va a la entrada como nunca

Voz 17 23:21 también pues no puede llenar el que puede poner sobre billetes de cantaron

Voz 1293 23:24 liviano y no no se va de aquí dice con la voz caliente Juan

Voz 21 23:27 en el que viene

Voz 1293 23:31 no no no paras dio que estamos casi en el tiempo final pero eh es una cosa más y Manolo una ampliación

Voz 2 23:39 de el accidente que hemos contado el chico de Jorge Molina que que bueno pues ha tenido un accidente yendo a torear a Ciudad Rodrigo solamente decir que José Manuel Mas tiene una brecha en la cabeza el torero tiene una luxación en el brazo y al parecer una vértebra partida el están examinando todavía ni desgraciadamente hay que lamentar la muy

Voz 1293 23:57 te de una chica que iba en el coche

Voz 2 23:59 tocado frontalmente esa carretera de Perales del Puerto en en casa

Voz 1293 24:04 sabes qué pena no me lo ha confirmado José Manuel Mas

Voz 2 24:08 con quién he podido hablar a lo largo de este programa

Voz 1293 24:10 pero de algo en dónde estás Juan ahí de la corrida de hoy

Voz 1 24:15 sí sabe todo pensado David David Fandila El Fandi lo sabíamos más

Voz 11 24:23 el quinto porque

Voz 13 24:26 a Hinojosa tuvo que pasar de enfermería por una rotura del metacarpiano hípico corrieron turno Hinojosa ha cortado David Mora en el sector

Voz 1293 24:37 sea mañana el cartel

Voz 1 24:40 Juan Juan José Padilla Juan

Voz 1293 24:43 dista Samper aquí zanja Álvaro

Voz 1 24:45 ver cuéntame lo que está pasando en México

Voz 2 24:48 eh pues ya te digo sea se ha desatado en la plaza con con ese indulto el toro se llama copo de nieve de la ley de Reyes Huerta y bueno pues sí Andy Cartagena ha cerrado así su temporada mexicana en la que ha actuado casi veinticinco tardes eso cerca de veinticinco tardes que bueno pues con este indulto que en en la Plaza México Il también Manolo contar que esta semana se ha conocido el cartel de una corrida que se va a celebrar en Arnedo con Diego Urdiales que tampoco están en estas secretarías que hablábamos al principio Cayetano y Tomás Campos un toreo muy interesante y una corrida de Algarra que se celebrará por San José

Voz 1293 25:24 Cayetano que no ha ido a corrida de Bogotá está esperando ser padre de un momento a otro no y entonces quería quedarse aquí

Voz 2 25:32 eso parece eso parece ir luego también es decir mandando tenía que apuntado que José Tomás apoyado económicamente un año más a la Escuela Taurina de Cataluña que todavía quedan unos cuantos chavales cuántos son creo que dieciocho alumnos y por lo que he podido investigar porque les quitaron la foto a Padilla son capaces

Voz 1293 25:50 qué tal muchas gracias a José Tomás y se lo llevan pues ir que se llevan todo un tanto por ciento José ahí no bueno pues vamos al cuarto Notro otro el campo no estamos a ocho mil ocho mil ochocientos si pienso de ocho ochocientos estamos Juan suerte mañana

Voz 14 26:12 ahora la ubicación un abrazo Juan fuerte abrazo para todo Ángel era un abrazo mirando hacia un abrazo fuerte esta obra no alguna cosa más

Voz 2 26:27 pues mandado poco más ya esperando el próximo fin de semana que hay toros en Vistalegre una corrida de Victorino Martín con Curro Díaz y Daniel Luque señor Emilio de Justo dio el domingo una novillada en domingo ya contamos cómo va la feria de Invierno se lo contábamos bueno

Voz 1293 26:42 pues ya para la despedida yo tengo que además

Voz 22 26:44 me cae bien por muchas razones no que hoy es la música sea la de Juan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat no hizo Mediterráneo porque veo que todo lo que hablado esta semana ejemplar cuando habla y genial cuando canta no maestro

Voz 1293 27:00 vamos a mí me he rezado a cuantos recuerdos para mucha gente no ese tiempo ese momento y esa canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat