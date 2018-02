Los Toros (19/02/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel Molés

Voz 2 00:18 es del modelo de la SER

Voz 1293 00:20 yo saber sobre todo no

Voz 3 00:24 co hormonas

Voz 1293 00:26 era a ver hola saludos y muy buenas noches gracias por estar aquí estamos el equipo está al frente de la técnica María José Ruiz Carmen Peinado aquí a mi derecha tengo a comprar bienvenida Gonzalo buenas noches buenas noches Manolo ya mi Izquierda tengo aún grande a un grande maestro Juan José Padilla Juan buenas noches gracias

Voz 4 00:49 muchas gracias pero esta es tu casa está sonidos estás tú radios

Voz 1293 00:52 que de alguna forma también tu amiga no

Voz 4 00:56 la recuperación ardió también ha tenido mucho que me me ayudó muchísimo no siempre he dicho que que había sido para mí lo importante en esa

Voz 1293 01:05 en esa nueva eh

Voz 4 01:07 de su nuevo poder resurgir en el mundo del toro porque estaba aislado en mi casa de pasa según un me Meji algo muy duro tu llamada de tu invitación Ny el recogimiento de la Cadena SER Hydro aficionado que están detrás de la sonda me han ayudado muchísimo

Voz 1293 01:20 el último que tuvimos aquí sentado era maestro Antoñete no había que quitar esas comidas amarillas a quedará este problema con él no no no yo no yo no guardo su petición no no vive nadie decía porque yo soy el maestro ir al capote porque no lo quita porque encerrado porque la vez la fiesta cabe triunfo y tragedia maestro

Voz 4 01:41 maestro para eso sí una bronca que estuvo en el palco me acuerdo que una corbata amarilla que llevaba toda la tarde

Voz 1293 01:50 no venía uno a saludarle con un jersey amarillo Gozalo buenas noches qué tal se acercaba a mano y a la madre murió nombró en Belén ante no para ya no está al frente de la técnica poquito más holgado pero todavía queda por un poquito autovía en paseíto el peso José Ruiz Carmen Peinado en la coordinación aquí a Gonzalo Bienvenida Gonzalo o una cosa urgente pues tenemos muchas cosas bueno bueno

Voz 5 02:14 en esta tarde estado en en Vistalegre y ha sido una novedad muy interesante que lo comenta

Voz 1293 02:18 después de de ir a a Colombia Bogotá al aplazar la capital Guillermo Rodríguez Guillermo en qué punto estamos de la última de feria

Voz 6 02:28 junto al fichero nacional Rafael Torres que poco no

Voz 7 02:36 se Santamaría

Voz 6 02:39 tres cuartos de entrada estarle enfermería una herida por asta de todo

Voz 4 02:44 da Apala

Voz 6 02:47 el muslo izquierdo los médicos taurinos yo intervine en la propia plaza ha cortado las dos orejas simbólicas un oreja de su primero ha estado enorme estupendo grandiosos Luis Bolívar es otro Alvin Bolívar y que no conocíamos el que no sea

Voz 8 03:03 ha dado mucho que exigía en un mano a mano

Voz 6 03:06 con toros los de Mondo Emilio Gutiérrez se hasta un gran toro que lidió perfectamente Oliver iban gran toro un gran toro he querido más no hay de Don Juan Bernardo Caicedo esto es Baumettes maravilloso y estoy todo que pinta pinta este jabonero de

Voz 9 03:23 cuatrocientos sesenta y seis kilos más adelante

Voz 8 03:26 dicen que tú quieras vamos a seguirlo contando

Voz 9 03:29 porque la comida no termina volveremos a Caracas

Voz 1293 03:31 Paul con nuestro compañero Guillermo Rodríguez pero hay una buena y una mala noticia Juan la acogida de su hombre no lo es

Voz 4 03:40 da la sensación de de ha sido una sorpresa de de no sabíamos la corta las dos orejas pero pero bueno según no hay gravedad no parece no tener gravedad

Voz 1293 03:53 aquellos que tengan

Voz 4 03:55 me información lo antes posible salto

Voz 1293 03:57 de Juan Bernardo Caicedo no hay faltan toros lógicamente paraba por iba allí es verdad que Bolívar está mejor que nunca sí habló incluso equipo

Voz 5 04:07 hoy en Sevilla con el que coordinadamente no aparece en las urnas

Voz 1293 04:09 cada vez se cree en él y se lo ve claro

Voz 7 04:15 si no le viene ancho nada pues

Voz 1293 04:18 momento que que que lo paso mal eh si también es verdad que que

Voz 4 04:22 el apartado incluso llegó un momento en que se quitó un momento en que sí

Voz 1293 04:25 a todos nuestros estaba un poco por allí peleando por los puestos pero la verdad que que abraza un torero para echarle muy recuperado y bueno va a estar en basar las tardes en Madrid iba a decir pues va a estar en Madrid en de todas formas déjame que salude al primer invitado Victorino buenas noches

Voz 7 04:43 es

Voz 1293 04:45 buenas noches cepillo medios dormían de día porque te fiestas a las cinco las seis de la mañana no

Voz 1834 04:49 sí temprano a las entraran en la noticia

Voz 1293 04:52 es triste para todos nosotros ese hambre y esperemos que se recupere Andrés Vázquez no has sido hospitalizado como sabes en oficial de de Zamora bueno pues esperemos que no que no sea nada nada importantísimo grandes Vacie que entre otras cosas es el primero que mató seis toros solo

Voz 5 05:11 David teniendo en Madrid Victorinos en el Madrid

Voz 1293 05:13 además el mundo recuerda uno de los toros baratero os acordáis

Voz 7 05:17 hombre estoy nuestra primera vuelta tras doce primera corrida al toro de Victorino Madrid te saluda Padilla Torino buena noche hola Juan José buenas noches

Voz 1293 05:29 bueno un baño de de apuesta rápidas e iniciar Vistalegre iniciar Madrid vuelve a Castellón como diría el maestro Chanel no lo que haya que hacer pronto y de la mano

Voz 10 05:42 pues sí sí la verdad es que es una empieza la temporada fuerte rápida y bueno pero creo que son momentos agrega son momentos en los que

Voz 1293 05:51 eh que ir

Voz 10 05:53 los sitios que ellos

Voz 1293 05:56 sí es más de eso que de esconderse no llama es más bonito dar la cara hay y lo que tenga que ser será la puesta apuesta Apala apostar fuerte te quedarse satisfecho fundamentalmente de que de lo de ayer en Madrid

Voz 10 06:10 bueno yo creo que hubo o la corrida en líneas generales sacó raza a correr y hubo de todo fue una pérdida varía y me quedo con eso que fue una correcta encastada que nadie sabe

Voz 1293 06:22 en interesante lo de Emilio de Justo muy interesante que los detalles de torería en este caso de Curro Díaz Curro Díaz

Voz 4 06:31 esa es decir es innegable Juan sí sí esos tiene una clase unos chispazos hay y torería y eso es lo mejor cuando la feroz no redonda

Voz 1293 06:39 todo pero siempre siempre siempre y algo de ahí

Voz 4 06:41 el cura en aquí un transmite esa esa clase de toreros que que gusta no para mucha gente es una sorpresa positiva lo de Emilio de Justo no

Voz 1293 06:50 qué poner

Voz 4 06:50 pero además Francia la escalada siglo

Voz 1293 06:54 el rescatado y sobre todo hay que decir que no es casualidad no

Voz 4 06:56 este torero se lo ha ganado lo ha dicho siempre sí ha ganado basado en además entrenamiento un sacrificio un esfuerzo y luego matando a corridas duras en Francia en ese sur de Francia que dan siempre esa esa esa oportunidad de amo y esa cobertura a los que triunfan lo repiten español está dando ahora reconocimiento esta semana cuando hable

Voz 5 07:16 en la previa me decía que a finales de los noventa empecé a ir a casa de Vitorino fijaban en toreros como Juan José Padilla José Luis Moreno El Tato toreros que iban a atentar a esa el triunfo de que en el caso de Emilio de Justo de dos tesón de

Voz 1293 07:29 de qué

Voz 10 07:31 yo creo que las ganas de ser torero no yo creo que hay un refrán que dice que hace más que quiere que el que puede Villoro que Emilio pues ha sido un uno de esos ejemplos hasta o como decía también Antoñete el para el banquillo o pudre un nutre y yo creo que Emilio Botín lo mucho

Voz 1293 07:50 no es bueno una noticia no podemos daría anuncios han sido también vamos a lanzar cosas en medio justo va a matar de Vitorino está anunciado ahí siempre dárselo a otros dos rematado el cartel

Voz 7 08:02 sí

Voz 1293 08:06 bueno eso sí

Voz 8 08:08 por pongo uno Emilio de Justo aseguró otro

Voz 10 08:12 no yo no sé de nadie más no sabían Emilio paradero

Voz 4 08:15 llevaba tengo pasar ahora hay cosas adelantadas ya en vuelvas yo yo yo una pero no sé pero pero bueno ya es verdad Victorina o no no lo sé la verdad que no lo sé pero que sí

Voz 1293 08:34 va a la suya con otra verdad

Voz 8 08:40 sí respeto en la época primera una con la época segunda

Voz 1293 08:46 yo vi yo tampoco hay que jordano maestra a ver Juan motiva Teresa Madrid también cruzó en gran momento y me alegro mucho

Voz 8 08:59 es una cosa ahí me parece que todos los que damos

Voz 1293 09:02 Juan Chori puñetero caso ni puñetero caso a unas tres Jiménez ferias no existe y mira cómo estuvo tres a Madrid e injusto sí Vitorino eh no tocado feria primeros ninguno

Voz 10 09:15 que la verdad es que de toda la vida se decía que trufado de Madrid Angus y no porque

Voz 7 09:21 así que luego se lo reconocí que tenía

Voz 10 09:24 inciten a la feria de en este caso nacional

Voz 1293 09:27 te doy una más eh Román venga tres Miura y dos más eh a dos eh eh te lo juro porque compró Ponce es dar una alternativa más con Castella de destino

Voz 4 09:44 era era la alcanza el récord a Colombo no alternativa Hunter Xàtiva

Voz 1293 09:48 Colombo no dicen con la de Garcigrande ya lo digo más que me quedo aquí todo puede ser bueno mañana quiero te levantas

Voz 1834 09:57 mientras que a las seis a las seis

Voz 1293 10:01 esta desilusionada o no yo creo que que estaban en buen momento ahí vuelve hay cosas muy bonitas no vuelve a ferias importantes vuelve a Castellón después de mucho tiempo va a estar en en todas las plazas importantes abre temporada en el Madrid también no yo creo que que que el nombre del padre ha recuperado muchas cosas buenas

Voz 10 10:21 hombre si intentas seguir su estela lo que sí que pedimos fue os ha primero que me que es el que les ve lo que hay que ser valiente y segundo que merece la pena comprometerse por la fiesta que se ha comprometido

Voz 1293 10:34 eso está bien eso está claro y lo firmamos todo el mundo yo creo que el mundo José buenas noches Mestre buenas noches bueno pues se añade lo que quieras con Vitorino yo ya tengo que quieren los carteles que hemos no

Voz 1834 10:49 a mi me parece que luego eh

Voz 1056 10:52 Juan mantiene una más con Fuente Ymbro según confesó que tiene tres no juega es confirmó Bacon

Voz 1293 11:05 la otra vez la falta una tercera no no

Voz 1056 11:09 pero un arte grande dos

Voz 1293 11:11 pues no la tengo ahí tengo pues no lo arregla de Ponce Castella Hay

Voz 7 11:18 en Colomo Colombo no va a ser una

Voz 8 11:21 de las dos

Voz 7 11:23 dos tardes

Voz 1056 11:24 sí pero lo digo con Garcigrande pues te perdono estoy hablando aunque esté confundiendo con Victoriano estoy hablo

Voz 1293 11:30 Victoriano del Río bueno pues ya empiezan y ya empieza a moverse todo ahí ahí es posiblemente hay una alternativa que se presenta pronto de la Feria de San Isidro siete de de un amigo tuyo Ángel Sánchez posiblemente toma la alternativa pero ya no seguimos más con eso he Vitorino tienes a Mercè y lo hecho en algún reportaje precioso la pregunta

Voz 1056 11:50 existe Suttles ahora a Victorino si eso es una pregunta preguntado prácticamente toda la puesta el deseo que tiene poco Jean acabó acabó papel en Valencia por un auditorio jovencísimo muy curioso e interesado por todo lo que supone el toro yo una explicación yo un tercio explicaciones de un nivel científico altísimo que puso el toreo

Voz 7 12:17 bueno pues si había dormir tranquilo pero después se Vitorino estorninos la próxima entonces es la den dos toros que conviven dos toros en Olivenza Guiness

Voz 1834 12:32 a continuación vamos a Castellón exigiría a diez después de Castellón Castellón Madrid Domingo de Ramos Domingo de Ramos ya ya seguir no conseguía Sevilla habrá luego

Voz 7 12:45 es que no Utiel Utiel

Voz 1834 12:49 aunque que respirar un poco

Voz 1056 12:50 el hombre está está veces que se apueste establezca ha puesto también por las plazas que necesitan de recuperación

Voz 1293 12:58 a mí me parece Belloso abrir más el más enamorado de Il más dolido que Juan de que se ha perdido el plazo de segunda de tercera categoría no en esas plazas donde donde iban los conocidos hijo y uno del pueblo y unos pues yo matador por delante con con nombre y con con respeto aquí hemos perdido la casi la mitad de de de las posibilidades no yo vi los toreros lógicamente pero claro toro oí yo ya sabes cómo terminaba en ochenta noventa cien y el día quince con números dos tiempos importantísimo que vaya Vitorino a a Otegi y que que haya muchos hoteles

Voz 10 13:38 lo que sí abres

Voz 1056 13:43 la plaza de Madrid practicamente de una manera objetiva hay continuara su capacidad taquillera

Voz 1293 13:51 sí respondiendo a la gente pero forma parte de la historia de la Historia de pata p'alante de de los ganaderos esto sea desde el padre del hijo no

Voz 1056 13:59 me bueno ya algo muy importante no que ha asegurado en la segunda generación que no siempre es toda una generación del éxito después de un de un nivel tan alto como digo lo relajó la peligrosa la primera el primer escalón no no ha dilapidado sino que ha potenciado la ganadería con lo más alto

Voz 1293 14:20 que el buen momento que los dos eran uno y lo he visto lógicamente más actual y más eh en el tiempo

Voz 8 14:27 algo Victorino hijo no pero bueno

Voz 1293 14:29 al lío Manolo como él las entradas es muy muy muy muy similares

Voz 5 14:33 ahora como presidente de la Fundación Toro de lidia que que ese es otro aspecto verdad otra otra obligación Vitorino

Voz 10 14:38 pues sí yo creo que es algo que necesitamos es algo que que se necesitaba hace tiempo y bueno pues la vida ha venido así me lo propusieron me pareció bien y estamos creo que el mundo del toro necesita ese organismo que les represente frente a terceros que que que trabaje por la y para la fiesta que vamos a hacer lo mejor posible tengo gente muy buena

Voz 7 15:06 he tenido estás estás en la Cámara ya no no no

Voz 1293 15:09 el tema para apagar la luz el abrazo mi padre arriba Juan tenía que sonreír señora ven señor que debe tener orgullo lo que te sale uno que no y ha seguido la línea Soler no lo quiero ni nieta como lo dedicó a Ibra otro abre camino Alberto García

Voz 7 15:33 primero te ha contratado a Victorino este año Alberto buenas noches hola buenas noches bueno pues ha empezado antes que no

Voz 1293 15:40 sí casi casi casi empezar la temporada

Voz 7 15:42 no eh sí bueno hemos empezado mal

Voz 11 15:45 la con un plato fuerte una plaza que tienen mucha historia que no estaba pasando por su mejor momento pero bueno la verdad que muy contento

Voz 1834 15:53 me bares son un equipo celebrando

Voz 11 15:56 es que haya terminado todo lo que

Voz 1293 15:58 Juan todo lo que sea recuperación de una de una plaza que eso es una plaza así como plaza que después también varía eh eventos no si no es por el esfuerzo de

Voz 8 16:08 a esto hay que lo hubiera estás pero son Alberto

Voz 4 16:11 buena buena noche gracias a Molero

Voz 1293 16:14 sí sí que José Luis Vistalegre con lo que fue Vistalegre titular es cosa de la historia Lilia algo me veo lancha jugada no abuelo toda los seis toros mató allí yo recuerdo como acuerdo Rafael de Paula recuerda falla famosa Rafael de Paula no

Voz 1056 16:31 sí El Viti aquel año en que no lo sé

Voz 1293 16:34 se entendía como en Madrid poco más

Voz 1056 16:36 es una plaza un poquito de de respuesta a los a los contestatarios

Voz 1293 16:42 eso nosotros hemos tiempo porque en poquito antes era una plaza temporada sea una plaza aquí

Voz 7 16:47 sí claro pero ahora Torres no estaba

Voz 1056 16:49 donde no ya en esa época también no hacía por prácticamente todos los cortito pero que llegaba a San Isidro y capacidad para tocar las narices a las ventas

Voz 1293 16:58 sí sí sí ahora que tiene gracia porque cuando cuentan que Domingo Dominguín el padre de de de ellos hay momento que que ponen el Metro a la puerta de la plaza y la gente sea domingo a si cabe todo el mundo a ver los toros a Vistalegre dice no ahora cuando la vida a ventas sin embargo Alberto enhorabuena por el el echado ya resultado bien por lo menos se ha cubierto todo y algo más

Voz 11 17:23 sí bueno mira es el tercer año es la tercera feria

Voz 4 17:27 sí sí organizamos cuando nadie apostaba

Voz 11 17:29 allá al toros allí y bueno pues mañana además queremos hacer públicos los números que va a ser una política que vamos allá

Voz 8 17:36 que en la corrida de toros

Voz 11 17:39 eso es así pero que son seis mil cien todo y algo ahora mismo más Rosendo en ciento y pico lo cual esa entrada muchas plazas de segunda de España subiera lleno de no hay billetes y a la novillada literalmente a sonar doce no es siempre aséptico datos que que podrían ser mejorables pero que bueno que en el tercer año que llevamos aquí al frente organizando esta feria pues oye pues es es parafrasea sesenta

Voz 1293 18:03 eso lo bonito que por lo menos lo mantenga todos los años abierta y Xfera en los de Burgos de repente bueno fíjate que era dos de una empresa importantísima fortísima que al final Burgos va a ser también para ti

Voz 11 18:17 bueno ya no sean propuestos la adjudicación han dado en las puntuaciones que ahora tenemos que presentar la documentación que que lo haremos mañana y pasado insisto todo para explicar que vamos a dar ese salto de nivel con una feria que que vamos a poner toda la carne Barhum revulsivo y que sea un referente compran después

Voz 4 18:37 Ayestaran Burgos bueno me encantaría porque ahora verdad que llevo unos años llevo muchos años diciendo lo pero esto último saliendo pero yo yo voy a poner

Voz 1293 18:46 eh tú también el año sale aún

Voz 4 18:50 la verdad es que sí y las peñas como como te quiero decir que me quiere

Voz 7 18:53 sí que despedirse me gustaría despedirme de Burgo como no

Voz 1293 18:56 entre las eso ya depende ya de del empresario

Voz 11 18:59 son eso eso está claro

Voz 1293 19:02 esta si bien no voy a Juan ha sido de de de Burgos para arriba todo el norte todo no

Voz 4 19:09 en Francia la de Pamplona la apertura para todas esas ferias de no

Voz 1293 19:14 esto los en Bilbao

Voz 4 19:16 a Santander para Logroño Logroño San Sebastián indultó un toro de Victorino precisamente

Voz 1293 19:23 Vitoria no en Vitoria también muchísimo Alberto Mendoza bueno hay mucho trabajo porque vas cuántas plazas ahora a partir de

Voz 11 19:29 no ha ahora mismo llevamos ciento ocho plazas bien

Voz 1834 19:33 sí bueno la verdad es que vamos a salir

Voz 11 19:35 a eso estamos a la expectativa pero bueno la verdad que ella cuando ya ha pasado plazas como por ejemplo Burgos haya que centrar su un poco más en ella es Si no abarcar tanto que el año pasado llevamos y este año no queremos llegar a un tal medieval

Voz 1293 19:52 pues estaremos muy pendientes si Alberto enhorabuena por lo de Vistalegre que se abra muchas veces Vistalegre un abrazo muy fuerte buenas noches

Voz 8 19:59 Juan abrazo a todos buenas noches

Voz 12 20:02 desde Sevilla queremos compartir con todos los oyentes del programa los toros y la restauración de un complejo hotelero en un edificio de más de cien años de antigüedad en el casco histórico de la ciudad y a cincuenta metros de la Real Maestranza hotel gastronómico Puerta del Príncipe donde podrás disfrutar de nuestro restaurante Salones habitaciones personalizadas magnífica terraza con vistas el Guadalquivir y a la Giralda y como no podía faltar nuestra decoración y ambiente taurino mantendremos informados viva nuestra fiesta nacional bueno ponerse el continuamos continuamos con todos los amigos con ustedes fundamental

Voz 1293 20:42 su hijo sois ven yo aquí esta semana hemos tenido la noticia del fallecimiento de de Arévalo el del veterano del Padre Mariana añitos tenía no un artista

Voz 4 20:52 el maestro de verdad años

Voz 1293 20:54 para ir que tengamos José Luis a a en Valencia Arévalo a Paco Paco buenas noches buenas noches Manolo Bueno quedó entonces buenas noches sólo quedó no todos lo hemos enviado muchísimo de José Luis

Voz 7 21:10 si la admiración y la admiración por un hay algo que tengo

Voz 1056 21:14 total dos veces Toledo no dos veces al año

Voz 1293 21:17 vista por torero oí por por por por actor no con la por las dos cosas a la vez no voy

Voz 1834 21:24 pero sobre todo el a de los años cuando hace un mes así de presentar una terraza con nosotros dice levantaba hiper bajo la mano el siempre era pensar en torero cómo será que que estando ya mal decía pero bueno a ver cuándo me recuerda a mí

Voz 7 21:46 Hoto siempre pensante de siempre El Torero torero cómico porque tenía esa esa vis cómica también

Voz 1293 21:55 o o porque no no no pudo ser

Voz 1834 22:00 no haber hecho ser torero serio y Canito Gavito que que no se que no me Jorgen

Voz 4 22:09 que si tres años M

Voz 1834 22:11 sí in a mi padre de tono con Alfonso Ordóñez croquetas no

Voz 7 22:15 es el saliente fíjate

Voz 1834 22:17 la de rodillas la último de lo último diez sesenta

Voz 1293 22:27 José Luis que Arte tenía ese hombre vestido de de de de de de lo que se vistiera no debe tanto de Cantinflas como él solo Charlotte y yo lo de andar ahora grato pero otras veces artista Juan sí era era era artista hiciera otra cosa otra vez

Voz 4 22:43 esa personalidad que se querida capaz de de ese de ese descenso al desarrollarse personaje hicimos tras esa capacidad con lo que les gusta hoy con los que era definitiva eso pues el toreo lo que llevaba dentro hay personas ha llevado

Voz 1834 22:56 ya hay que decir que que

Voz 1293 22:59 malo Paco también también hizo sus pinitos en esto eh

Voz 1834 23:04 cuando en cuatro antes sólo cuenta que te lo cuente si Etoo a cuatro años estalló con el bombero pero bueno

Voz 11 23:09 me lo dejé me dediqué a

Voz 1834 23:11 a la otra faceta cómica que me fue bastante bien pero yo lo que tengo que decir Manolo es que quiero agradecer a toda la familia taurina al maestro Padilla que me que me ha es quizás el muy bonitas a suero no amor a David Mora a Paco Camino que me llamo Artesa crear nuevas partidas también me ha llamado El Soro ese es aportar fantásticamente Enrique Ponce que de me llamó desde América vitoriano Valencia nuestro hablando media hora de mi padre democracia Ares la familia Spears y toda la familia

Voz 1293 23:44 pues Cervero se han hecho en en el bombero cuánto cuánto

Voz 1834 23:49 los bomberos y en el chill hoy en enero

Voz 1293 23:52 entonces claro hasta que no día quién fue la la cabeza la mala cabeza José Luis que prohibió a parte sería empezaron a apuñalando eh

Voz 4 24:05 esta unidad muchísimo donde además

Voz 1293 24:08 hasta aquí casi todo pasa por ahí éxito

Voz 8 24:10 tras calificar de Córdoba cuando yo pasé con el toro

Voz 4 24:13 esto Paco

Voz 8 24:16 sí sí al quebrar

Voz 1834 24:18 todo lo veremos en las Fallas Paco midió gire yo sabía mucho de verdad a toda la afición taurina en España

Voz 8 24:27 de América al que han llamado de todos los sitios

Voz 1834 24:30 se me pone la carne de gallina todo el cariño y la admiración como Alfredo Mi padre es lo que más orgulloso pero el que se va a sentir cuando lo estoy bien

Voz 8 24:39 no estar un abrazo muy fuerte Paco muchas gracias pero no

Voz 7 24:42 me hago todo es mañana sale

Voz 10 24:47 mañana faltaría más no

Voz 7 24:49 no estamos pie del cañón los de valencianos es mejor porque es la comparece

Voz 1293 24:55 el lunes aquí lo tenemos

Voz 1834 24:57 por lo demás

Voz 1056 24:59 tras también eh

Voz 1293 25:01 ilegalizar la tecla ahí no es que no no no no no no yo no he se ve bonito y que no que bueno que que viene de qué vienes Yeray Cayetano Rivera Cayetano que no lo son Padilla no a Sebastian buenas noches bueno bueno de verdad gracias José María Manzanares haría muy buenas noches Enrique Enrique buenas noches bueno Miguel Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena Muchas gracias

Voz 13 25:39 entonces las estrellas del Torío hablan para los que la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias o con Manuel Molés saludarme buenas noches tiempo de toros erraron en la Cadena Ser en España la Dobleu todo México en la cadena Pajín un Radio Quito Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 1293 26:04 bueno pues te Info hoy cornada de Juli en la plaza de toros de Bogotá tenemos a Guillermo con el médico y supongo que han terminado en la operación adelante Guillermo cuando quieras

Voz 9 26:17 para llevado al Juli a una clínica acreditado el country aquí en Bogotá doctor Mario Gómez

Voz 1834 26:23 qué

Voz 9 26:23 un abrazo cariñoso a todos los médicos de mi plaza de Santamaría usted son los Angeles

Voz 11 26:28 guardianes que tiene en julio

Voz 9 26:31 Guillermo gracias inicialmente por el el hoy hoy por la división en realidad el Bulli tiene una cornada que no reviste gravedad localizada en la cara interna posterior del mundo Izquierdo yo he dicho que no reviste gravedad pero que requiere un ABAO quirúrgico dependiendo del criterio médico pues definir si hay que reparar algún tejido la una lección de Perdidos blandos afortunadamente sin compromiso vascular ni unas sola

Voz 1056 27:01 proyectos bueno creo mano hay que queda en luché para no entonces en este momento está toreando de capa

Voz 9 27:08 con HB siempre que ha regalado se Simón toros de Mondoñedo de nombres Fuego Negro ya les contaré

Voz 1834 27:16 se la última corrida de la temporada

Voz 9 27:18 quería llamarlo el volveremos a esa plaza

Voz 1293 27:21 toros Santamaría de Bogotá aplazar más madrileña de todas ese punto madrileño sí sí lo tiene pero igual que igual que Lima es la plaza más sevillana sevillanos eh pero la más sabor madrileño es la Santa María de de Bogotá eh ten qué arte Curro Díaz como ya amigo del pijama claro ya no usar pijama me parece a mí

Voz 7 27:50 cortó la compré la llamada a ver

Voz 1293 27:52 Curro si no no no era eh

Voz 7 27:54 el nombre dice me preguntaba Juan si el pijama lo decimos gastando siguieron

Voz 1834 27:59 de otro color y eso no lo puedo Ro

Voz 1293 28:06 disfrutaste cosas bonitas no

Voz 14 28:08 si un día complicado porque empezar pronto la temporada en Madrid

Voz 1834 28:16 sí bueno es una cosa bueno

Voz 1056 28:19 mucha responsabilidad a las cosas

Voz 1293 28:24 además fíjate Juan un artista primera temporada en Madrid y de Vitorino

Voz 4 28:30 a las son las apuestas también interesante toreros jugando no tiene una madurez como como ocurre Roy tiene pues está más centrado que nunca claro está más madurez que nunca hay está más una temporada que realizó el año pasado oí cómo se encuentra el pues lógicamente que como dice el estamos a principio de temporada pero sí es ilusionante también verse acordaban esos carteles

Voz 1293 28:51 yo creo que se le ha reconocido todo todos los últimos años a Gozalo desde luego hombre Madrid el reconocérselo porque ha habido sigue aficionados que que que es que si fiaban en Eli y le gusta pero en general

Voz 5 29:08 no hay y ha habido temporadas muy duras en las que hay a llegar a Toral muy poquito

Voz 1293 29:13 una fuerte

Voz 4 29:16 tras esta jornada que le ha costado muchísimo poder esa estabilidad Hay mantener ese ritmo durante el toro teniendo como Antiqua el volver de nuevo a poder pisar bien ya el poder estar estable no está para jugar un partido de fútbol completa una

Voz 1293 29:31 esta cumbre

Voz 5 29:34 el último llegó al Domingo de Ramos abrió la puerta grande pero esta estas su tercera temporada después de esa puerta grande en la que Madrid espera hay todavía

Voz 1293 29:44 vamos le respeta y tiene muchísimo Credito fantasmas a Madrid cuántas

Voz 15 29:48 ahora mismo no tenemos

Voz 16 29:50 hecho nada en Madrid no me imagino que me han apoyado

Voz 7 29:53 sí hombre era un cartel fuerte quién te a poder ahora José de de aceite no mojitos vendrá mojitos en temporada larga temporada bonita

Voz 16 30:08 no hombre quiero empezar pronto pasado o pronto Jack así si Dios quiere pues me encantaría llegar Jaén pues me encuentro bien al miro era mucho ahora que me apetece mucho atrás

Voz 1293 30:22 pero sé mucho torear no estás feliz de todo

Voz 15 30:27 sí sí sí la verdad que que

Voz 16 30:29 de mi vida muy muy bonito es fruto de que fríe fuera de la plaza ahí creo que también y eso también repercute

Voz 7 30:39 gente muy me imagino que todas las bazas

Voz 1293 30:41 importantes pero hay alguna deuda pendiente alguna

Voz 16 30:48 bueno ya ya hasta dentro de una aquí se veía a abstener misión es débil y bueno creo que que bueno pues vendrá a Madrid que también lo que sí tengo mucha ilusión de que que que sean muchas tardes bonitas este año hablar mucho con vosotros porque era una señal iba a tengo la oportunidad de hablar con con Juanjo

Voz 1834 31:18 este darle lo mejor para una temporada tan especial

Voz 7 31:22 J

Voz 16 31:23 año que viene veces alegro de Powell que que te ha pasado que es bueno no para que era un ejemplo para todos nosotros no era una clase de fuera y dentro de de la plaza una hija la que precisamos mucho este año no será

Voz 7 31:44 un abrazo muy fuerte Curro un fuerte abrazo Segur igualmente

Voz 17 31:50 tenemos una piloto

Voz 7 32:01 este es un país donde entre las cosas de poco

Voz 1293 32:03 ya están casi siempre los políticos

Voz 7 32:06 la Rioja Tierra la afición izquierda de toreros es tan decepcionante como ya nos tienen acostumbrados muchos de los políticos aprueban los toros en La Rioja como si fuera nuestra conciencia nuestro guía lo aprueban con los votos del Partido Popular bueno vale perfecto pero para no mojarse jugar sin tener valor y personalidad para manifestarse qué hacen los socialistas que hacen los de Podemos que hacen los ciudadanos no votan en contra no ninguno ni Podemos

Voz 1293 32:33 a favor tampoco lo hacen Partido Socialista

Voz 7 32:36 Ciudadanos se abstienen

Voz 1293 32:38 a favor ni en contra o sea una vela a Dios

Voz 7 32:41 diablo por si acaso ninguno ha sido consciente y consecuente podemos tenía que haber votado que no porque lo hace en otras comunidades a quién se atreve incluso hay ciudadanos tenían que haber votado que sí normalmente lo hacen en otras ciudades y en otras provincias en otras comunidades pero no siempre está claro sobre todo lo los del PSOE pero de La Rioja es el claro ejemplo de que no te puedes fiar de nadie y nunca sabes quiénes con Dios y quién está con el diablo los de La Rioja interés partidos diciendo que haya toros porque lo dice el PP pero nosotros tenemos ni si ni no sino todo lo contrario es muy poco serio

Voz 1 33:23 es indignante que además no se lo merecen los votantes este país

Voz 17 33:33 eh

Voz 1293 33:39 es que el árbitro no sé qué hacerse Victorinos lo de Cuvillo parece sólo de Cuvillo lo que no puede ser es que de repente no sepas por dónde van el PP POTA siempre que sí vale perfecto no pero ya que Ciudadanos de repente se abstenga que el PSOE de repente en Baleares diga que se ponga con con con con los de que no hay toros no Iker ganó mala claro le pasa una es el adiós hay muchos aficionados en los que se atreven a decir que si tampoco otra decir que no porque allí hay mucha afición en La Rioja se hasta ciudadanos bueno ciudadanos dice ah yo me quedo aquí parado pero hasta Podemos no dice que no es bueno ya como como ala pívot de que si pues nosotros tenemos ahí me parece una falta de de claridad ideal Group tremenda eh sí sobre todo la cobardía

Voz 5 34:31 la ardilla tremenda sí sí sí pero bueno

Voz 1293 34:34 esas son cosas que que que ahí están no el que no está acabado la Callas Emilio de Justo que ya consta trabajo tú lo cantaron hace tiempo mucho tiempo cantaste Emilio el brío ya venía marcándose

Voz 4 34:48 sacrificios esfuerzo que otro otro que salva Francia pues pues esto por supuesto no

Voz 1293 34:53 no sé pero las es que es bien aquí descubre a toreros que que que bueno que me lo han ahí

Voz 4 34:58 la cobertura en corridas duras que tienen esa capacidad de esfuerzo de sacrificio y ahí como vuelvo a repetir tienen su recompensa

Voz 1293 35:05 Emilio buenas noches hola muy bien

Voz 7 35:07 la noche ya enhorabuena de verdad muchísimas gracias saluda a Juan José Padilla saludos a Million enhorabuena

Voz 5 35:15 qué tal cómo va

Voz 18 35:17 muy buenas noches muy placer de saludarles

Voz 1293 35:20 eso es una cosa muy muy bonita muy clara no que ahora debe conoce ya en la gente es la aficionado en España como te te conocieron en su momento en en Francia que ser emigrante para poderse sea alguien importa ante en tu país no tiene ese tipo de cosas yo creo que que que hay que agradecérselo mucho a Francia Francia muy pendiente de todos los que no han roto pero que pueden romper cosa que no sea hacia aquí lamentablemente en España aquí al carro todavía pero lo que puede romper no son caseros no sé que es el puntito que no se sabe si como porque son

Voz 4 35:56 corridas muy duras muy serias y sí sí sí si no se saben qué puntos tan dolorosa para sacar adelante

Voz 8 36:01 a lo mejor me va es son mejores aficionados

Voz 5 36:04 a raíz de la gente vuelve

Voz 4 36:06 pues vamos repetimos repetido Jochen incluye hemos repetido no han dado mucha cobertura en Francia no

Voz 1293 36:12 yo digo que Millo que menos mal que es Francia ahí

Voz 18 36:17 para siempre a Santiago Vigo gracias a Dios Francia han sido la que la que hemos rescatado como torero no cuando realmente aquí en España pues estaba prácticamente en el olvido y teniendo sin muy difícil y bueno gracias a Francia sobre todos los triunfos no que he tenido la temporada pasada corridas duras no curiosas dura bueno la verdad es que me ha dado corridas duras

Voz 7 36:37 sí pero en otra dejar sentado

Voz 9 36:40 pero sí es cierto que que no triunfo hayan tenido mucha repercusión y poquito a poco pues mira me me han ido abriendo las puertas también de España no

Voz 1293 36:47 ahora has dicho ahora ya saben en España eh lo que ya sabían en Francia no han visto como cuando entendida con seguridad con firmeza ya sabes qué

Voz 18 36:58 bueno pues ojalá no la verdad es que sí

Voz 1293 37:01 pues espero que sea eso hay alguna más

Voz 18 37:05 no veo feliz de poder estar en ella sobre todo bueno calle con la corrida de Victorino en Vistalegre creo que es un paso adelante también traté de estarlo más de verdad posible ahí creo que bueno que poco a poco mano lo toco parte

Voz 1293 37:19 como recompensa no volviéramos todos pero lo que ha peleado tanto como has peleado tú ya te oí ha ganado la partida no tengo que he mirado que es nada si nada menos que el matador de toros que te en Tote apoyó desde un principio yo creo que ahora mismo la felicidad es que que hay posibilidades que te a abrir oportunidades vas a estar en ferias importantes y ahora empiezo Emilio en una época en la que él tiene que demostrar que todo esto era verdad iba a tener que que el momento que apretar es

Voz 4 37:57 generador lo importante de momento está montado enervado no está en el tren está montado ahora que busque clase la primera es que se vaya primera no hay que hubo en el que busque sobre todo eso que tiene la Duvall Natalie al paso de Francia España está abierto que tiene cobertura yo creo que va a tener otro gran toda la feria de España por esto va a tener porque en un principio no para de va a tener eco eso es importante y eso qué o pese a que tengan capacidad tiene que tenga la suerte también en los sitios puede entrar que que puedan

Voz 1293 38:25 la francesa triunfo en España allí lo fueron los que le pusieron allí ahora se lo van a decir es lo dijimos nosotros para que es fíjate

Voz 5 38:33 no mató ocho corridas de toros fíjate seis en Francia dos en España una en Cáceres si gana

Voz 1293 38:39 claro iba y la otra en Illescas una corrida Victorino

Voz 5 38:42 Martín en la que cerró la temporada muy verdad

Voz 1293 38:44 no pero porque la verdad es que ojalá que este año sean he XXX en Francia hay veinte en España e Elio

Voz 18 38:54 bueno ojalá que bonita y lo más importantes eso no saber que que que ha llegado un momento muy importante muy bonitos Mi vida en el cual me cogió preparado inmaduro ya son once años este año cumple once años alternativa

Voz 1293 39:06 pasó el tiempo no es cierto que

Voz 18 39:09 es importante que no estoy todavía por los aficionados y ojalá pues este año sea chal que pueda bueno pues poquito a poco consagrando

Voz 1293 39:17 no fíjate es curioso porque ahora todo el mundo pensamos que si tardas cinco seis siete años en funcionaria ya no existen no oiga cuando acuérdate de Paco Ojeda eh Ortega Cano de Espartaco con células nueve años para casos

Voz 5 39:34 en recientes Ureña por ejemplo la paciencia Escribano

Voz 1293 39:37 sí sí sí sí toreros que que han estado durante mucho tiempo dices es que lo que decía Antoñete el juego se pudre se acorte y si no se puede se se corte y ahora ahora es más difícil de quitar lo de milagro el puesto

Voz 4 39:51 ahora se va cuando va saboreando es también le ahí ya es difícil de apartarlo de circuito Emilio no

Voz 5 40:00 bueno sí

Voz 1293 40:01 que siga todo bien mucha gracia que me haga majos te lo mereces renovar el agua

Voz 4 40:07 aldea Emilio

Voz 8 40:08 muchas gracias

Voz 4 40:11 ya sabes ahora ahora ahora más que nunca bajar la guardia ahora más que nunca ahora más que nunca que es muy bonito estar en el Circuit circuito de feria en la que tanto ha soñado durante tantos días hay tanto trabajo sacrificio y suerte

Voz 8 40:23 esto lo ha hecho nada no oye decir que tío Juan

Voz 4 40:26 te pasa un poco la la la de Pamplona fue Francia no el arranque de todo claro yo anduve después de me alternativa algunos años en pueblos en distrito pueblo imaginándote se una en Teruel en Teruel de Pablo Romero Romero de entonces ha dejado los oro

Voz 1293 40:43 pero es que se me me Romero

Voz 4 40:45 claro en Teruel y una en Tarragona del Conde de la Corte de mataba también alguna en Orthez en Francia es también en fin haría algunas corridas de esa pero hasta que no llegue a Pamplona ahí sí fui lanzado contra oreja no me di cuenta que que será el momento de de de no no bajarme nunca

Voz 1293 41:02 y así fue en vano vamos a ir porque te tenemos al a al empresario de Castellón uno de los empresarios de Castellón el hijo de de del maestro José Alberto Ramírez

Voz 7 41:14 Alberto buenas noches compañero bueno

Voz 1834 41:16 la noche que no lo no está

Voz 1293 41:19 no está la cosa a la casa por la ventana habéis hecho en unos anuncios fantásticos por todos los sitios severas corridas de toros de La Magdalena y hay un ambientazo tremendo que a mí me cuenta la gente de de Castellón que como nunca eh está viviendo

Voz 10 41:34 sí la tenemos mucha ilusión hoy así se está viviendo también en Haití con el aficionado pues no es verdad una una campaña muy muy ambiciosa para que tú

Voz 1834 41:45 el mundo y que capte la la puerta de

Voz 10 41:50 de la feria de estos carteles no para que para que ya no tengan excusa no para ir a la plaza

Voz 1293 41:55 hay una novillada otro de marzo hay una de rejones el día cinco con luego hay una clase práctica el día siete para escuelas taurinas el día ocho Los Toros de García Jiménez para Padilla Juan Bautista Perera el día nueve de Domingo Hernández para Juli Manzanares Talavante el día diez victorinos para Fandi Castella ahí Barea el día once Juan Pedro Ponce Manzanares y Roca Rey son carteles posiblemente más fuertes de de los últimos años pero lo más curioso de todo esto Alberto es que la idea ahora está mirando hacia la posibilidad de volver a tener la semana completa toda la semana de de Domingo domingo en toda la semana de toros no salir la la UE

Voz 1834 42:38 perdona

Voz 10 42:40 si esas esas es en fin la la intención de no recuperar otra vez la toda la semana como Si estamos instaba antes de la de la crisis económica

Voz 1293 42:49 la pocas de Diego Puerta injustamente que allí de el hombre que que llevó Huesca tanto tiempo

Voz 8 42:58 bueno tu festejo nosotros eso eh todos ellos Justo Ojeda Ojeda Augusto Huesca treinta años

Voz 1293 43:04 sí pero el compuerta acogió puerta el que fuera no es que me contaron los días que faltaban por el medio no queda antes era domingo y lunes te acuerdas y después empezaba jueves viernes sábado domingo y la idea es volver a eso

Voz 1834 43:20 si eso sí que estamos sólo un festejo no no no

Voz 8 43:23 bueno por la clase práctica ya sólo nos queda

Voz 1834 43:26 el martes no libre

Voz 1293 43:30 quedamos española

Voz 1834 43:32 la consolidar la feria nuestros esto dos últimos años y yo creo que ya está consolidada entonces vamos a ser un poquito más ambiciosos vamos

Voz 1293 43:40 qué fuerte

Voz 11 43:41 está bien bien mañana Jens la apertura de taquillas de toda sueltas la verdad es que

Voz 1293 43:46 muy bien jugando aún según se puede hacer una pose porque quería preguntarte algo sobre el Abono Joven

Voz 19 43:51 dime Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 7 44:18 Serranito fue novillero buen día fuimos a toreras

Voz 1293 44:22 noche en una ganadería que se ha hecho Mesonero me has llevado a Manizales es el pasado en grande

Voz 4 44:30 pero desde luego Manolo no ha llevado Marcide eh

Voz 1293 44:33 ahora hago yo aquí llevamos los otro de Alberto el hijo de maestro fue mi primer título Pepe Luis fue el yo estaba en el colegio y a mí mi ídolo no fue matador de toros no matador de toros aquí

Voz 7 44:53 de cuando en cuando Alberto el campo no

Voz 8 44:58 no no no yo siempre digo

Voz 1834 45:00 hemos de que si sino de ahí retirarme no no he cogido los trastos me para cambiar los de estantería

Voz 1293 45:06 pero fuiste feliz

Voz 1834 45:08 sí sí sí es visto como Nobel esta es una experiencia y la irrebatible

Voz 1293 45:13 pero son muy inteligentes además pues esto es un hombre preparado no el intérprete que estés hasta aquí he llegado porque porque sabías que de aquí en adelante ya no había nada más para subir o porque ya había estado todo qué fue

Voz 11 45:27 bueno eso nunca se sabrá no lo que yo sí que tenía en los que cuando cumplía no tuviera ilusión m a entrenar ese Diane make me quitaba y así fue

Voz 1293 45:38 que levantarse volvía que habrías esto la noche anterior Dios mio si ese día te diste cuenta que que no pero bueno disfrutaste disfrutaste

Voz 7 45:49 voy abono joven Cuéntame

Voz 11 45:52 bueno aún pues por noventa euros ves toda la feria

Voz 1293 45:55 bueno ir sentados donde

Voz 11 45:58 presentado localidad tanto de sol como de de sombra la zona de arriba de chiqueros habilitó para

Voz 7 46:04 ah el abono joven sitio noventa euros de la feria toda la zona que hay que recordar que son

Voz 1293 46:10 entre corridas de toros y rejones sí

Voz 7 46:13 sí novilladas de Taylor uno dos

Voz 8 46:16 este es cuatro seis siete ocho seis te fuiste siete José creció además la novillada

Voz 5 46:24 de rejones están invitados todos los niños menores de dieciséis años de Castellón

Voz 4 46:28 nosotros Mao fallan va bien eso eh con muy bien eso son clientes aquel Mallorca acepte que pobre chaval era aficionado a la puerta de me pidiendo malogrados meter ahí no podía posible no les dejaban entrar

Voz 1293 46:44 puedes pinta bien Castellón no ahora lo que que acompaña el tiempo no Alberto un abrazo muy fuerte

Voz 8 46:49 un abrazo muy fuerte Alberto a saludarle pero tengo muchas ganas de verte aquí quien yo también pasarlo viene con tu si la Familia con tu padre abrazo total vamos a ir hasta Bogotá porque

Voz 1293 47:00 sí ha terminado ya la la coordinado es el el toro Eduardo Gallo Bolívar de Bolívar en Guillermo Rodríguez

Voz 8 47:08 Nos va a contar el final Guillermo cuando quieras ese Luis Luis es Luis

Voz 1293 47:14 el relato a la caña a veces lo hombre completa el hombre completo

Voz 6 47:23 en la Cadena SER Arenas el fallo

Voz 9 47:28 es tal el torero del Valle de ha cortado las dos orejas y por respeto a su colega en julio el que está en la clínica ha decidido salir porque juguemos bien enhorabuena Torrigo lo saluda lo Manolo Molés y todo el equipo y será las felicitaciones y la enhorabuena y muchas gracias gracias a una interesante hemos regalado todo porque desafortunadamente el sexto a la opción en muy casi bueno regalos ha sido un regalo no toree Mondoñedo que ha planteado dificultades pero luego se ha dejado te dijo cuando te dejo te dejo con el Luis

Voz 1293 48:02 no lo sé enhorabuena porque te he visto muy bien toda la temporada pero quien te quiere saludar es un amigo tuyo que seguramente con la voz de vas a conocer

Voz 4 48:10 sí que me alegro enormemente Luis hoy Padilla me alegra enormemente de tu de tu temporada alta realizando que te encuentras

Voz 1293 48:18 está fuerte estás seguro

Voz 9 48:21 verdad que van a dar ejemplo hasta aquí piso esta profesión mañana tarde y noche y esto es ejemplo para los que

Voz 14 48:31 de la manera que debe Si nada ha agradecido

Voz 9 48:35 nosotros porque forma grandeza la pieza dice lo que es el toreo no

Voz 8 48:39 muy bien pues más bonito no puedo reivindica hoy torero en Bogotá en tu tierra

Voz 1293 48:44 hay además no sale a no sale a hombros no quieres ahí ambos porque sabe que su compañero afortunadamente no parece grave es que en el caso de El Juli pero lógicamente han tenido que ir a hasta el hospital tendrán que por lo menos limpiar el como ha dicho limpiar la la la herida hacemos una una nueva pausa volvemos rapidísimamente

Voz 13 49:03 saltar el ruedo global de la Cadena SER porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferido como a Manu Carreño

Voz 20 49:11 estamos toros habló dando muta gran fan Antonio gusta Manolo Morán

Voz 4 49:14 a mí me encanta Manolo Molés que me señaló

Voz 13 49:17 todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER dirige Manuel Molés saludarme buena noche es tiempo de toros en Radio Olé en la Cadena Ser en España la Dobleu en todo México la cadena Platinum Virrey agitó en Ecuador en Caracol en todo esto en la SER pasión global por la mató

Voz 1293 49:40 bueno Venezuela tiene un tener un rey también el rey el rey se se llama nada más y nada menos que Enrique Colombo Enrique buenas noches

Voz 1834 49:52 maestro buenas noches se bien no

Voz 1293 49:54 triunfando en todas aquellas plazas que es posible que algún día algún día va a conseguir el sueño y sabes ellos Juan su sueño suele dar en la capital que no debe estar en hará falta un retoque arreglarlo un poquito

Voz 4 50:07 eh

Voz 8 50:07 pero pero ahí

Voz 4 50:10 escapar de verdad la de las de Venezuela recuerdo la de la de Valencia por ejemplo el mundo enorme veinte cuatro personas y la de Maracay pues también ha triunfado en verdad

Voz 8 50:22 eh enhorabuena me alegro mucho Colombo me alegro mucho a ver si no vemos bueno yo ya han darle retirado pero a ver si en esa plaza en Caracas en Valencia compartir cartel

Voz 11 50:37 de ahí está

Voz 8 50:38 lo que sí les queda sabes al cartel de tu alternativa la confirmación telón la confirmarla

Voz 1834 50:44 de Bonn Jérémy sábado instruir en casa

Voz 8 50:48 vaya mi y la corrida

Voz 1834 50:51 eh sí es verdad que pues mucha ilusión grandísima

Voz 11 50:54 no es verdad que que ahora esta nueva etapa de mi carrera es algo pues muy ilusionante y bueno se que no no va estar fácil no porque siempre cuando cuando

Voz 1056 51:06 no empezamos pues

Voz 11 51:08 no es nada fácil pero pero estoy dispuesto a ganarme ese lugar en el escalafón y estar en los carteles importantes yo sé que tengo capacidad para eso

Voz 1293 51:17 qué has notado con el cambio de novillero a matador de toros

Voz 11 51:21 bueno yo creo que los compañeros no yo creo que no son esos Gómez Cabañero como novilleros si no que

Voz 1293 51:28 está a una buena respuesta a la muerte torear con con gente hay derecha Hay gente que del tiene oficio y ha bajado

Voz 4 51:40 esta carretera ya luego el toro resolverá más o menos pero sabe que lleva que va delante ese si resuelve seguro hace hombre Estepa vale por supuesto hambre

Voz 1293 51:51 sí muy válido

Voz 4 51:55 banderilla en quites anda sobrado ahora que yo lo he seguido mucho toda una cosa es litoral Moncayo junto un día de mucha lluvia que fue su segunda corrida que lo recordaran no

Voz 1834 52:05 mi segunda su segunda corridas pues tuvimos no

Voz 4 52:08 otra está

Voz 1293 52:10 con mucha casta Hay mucha raza no y sobre todo qué bonito no que que Venezuela tenga un tórrido que pueda funciona pero claro que hay que pasar en la en las Ferias españolas y que si tener un poquito de suerte pues va a estar dando porque lo conozco bastante bien