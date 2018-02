Los Toros (19/02/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 0360 00:00 no no no estoy Padillas hoy vaya a lo bueno es que yo voy yo te voy también a Rocío Romero que bonito nombre Romero en algún tiempo

Voz 1 00:10 poquito antigüedad

Voz 0360 00:12 hace muy fuerte te veremos la verdad

Voz 1 00:17 minutos sólo eh

Voz 2 00:20 pues porque además no como

Voz 3 00:24 eh

Voz 8 01:38 que sea

Voz 3 01:38 a la puerta que por ella habrá más eh le la venta

Voz 0360 02:12 tengo a todo el equipo despierto Yeray afronte la técnica María José Ruiz empeñado en la producción Ángel Calamardo está ahí preparado

Voz 9 02:22 aquí lógicamente bueno hay que decir que

Voz 0360 02:25 hemos venido a esa a la que se Altair que buen debut no es el maestro Padilla da ilusión alegría

Voz 1208 02:32 nada nada mucha alegría esta cómo se adaptaban estábamos en Anboto centrada en una semana en ambas en Ecuador esta semana hasta los estudios y esto hace hace algunos meses hablaba con el maestro apoderado Manolo Lozano y le encantaban a escucharme que le mando un saludo porque no sigue toda la oposición

Voz 0360 02:49 hay muy buen taurino me decía Manolo

Voz 1208 02:52 decía Estoy deseando saber de qué punto El Mundo han trabajado bingos

Voz 0360 02:55 sí

Voz 1 02:56 hay una gusta eh no no es verdad que bajen no falla nunca eh el maestro habla decidió pero nunca te incluso desde Lisboa otra cosa de Venezuela otro día detectados Pontevedra son escaleras

Voz 0360 03:10 ahora es lío sólo la noche de Olivenza Badajoz con dos mil personas o no dormir en un poquito entrar por teléfono no eran sí te persona un exceso y se vino a hasta Badajoz que un rato volvió la gente espero pero hice dice no dos horas más tarde pero no se perdió el programa de portero es verdad mencionando Adolfo Suárez quien desean independientemente de todo hay que hacer una cosa la radio yo a mí me duele ser humano lo que puede salvar

Voz 10 03:45 me ayudó me me hizo me hizo un

Voz 1208 03:48 dio una una inyección de moral de vengo arriba trabajo banderillero porque escuchar a la gente a escuchar a ello que ese ánimo la que medio medio a las me llevaron para seguir seguir mi profesión mía

Voz 0360 04:04 bueno pues a Rafael de la Viña matador de toros si ella se ha cambiado de de oficio va a ser a partir de ahora Ángel Juan Villoro dio a los enterados haciendo si puede ser pues puede ser bueno de de verdad arroja un buen tío Rafael buenas noches

Voz 11 04:28 Rafael sí

Voz 0360 04:30 buenas noches hombre buenas noches tal como estaba estaba salvado ya no era del gusto a la radio ya estás ahí dormiditas cuando empezamos ya a ponernos ante para ellos

Voz 12 04:46 tenemos fecha el diecisiete de marzo cuando un pueblo con quién vamos bueno pues con chavales que la escuela con Antonio Mora Antonio Palacio que es la que de Albacete de la escuela es bueno con empezábamos

Voz 0360 05:01 es una cosa que te habla

Voz 13 05:05 el maestro Juan José Padilla se puede se puede ser feliz y se puede es lo iba a decir que si feliz siendo

Voz 1208 05:12 ente pues la verdad que la fe

Voz 12 05:14 el maestro tal y como está

Voz 1208 05:17 mucho que toma esta decisión la vida es ilusión y si te visto ilusión

Voz 0360 05:21 se lo lleva te lleva a vestirse de nuevo de luto

Voz 1208 05:24 te para para disfrutar de nuestra profesión y de alimentarnos de lo que nos dé lo cambiamos de lo que nos gusta pues bendito sea día voy p'alante la verdad

Voz 12 05:32 así es así Juanjo ya ya me conoces tanto tú como Manolo que yo he vivido todo a ver toreo y hombre

Voz 1208 05:41 me ha aportado mucho al torero eh tanto de matador en tu época muchísimo porque para mí el recuerdo aquella época de campo andaba haciendo tentadero en Medina Hay tenían tú

Voz 1 05:54 pero sobre todo París lo

Voz 0360 05:56 sí sí además recogió en su coche que sí es verdad es verdad maestro ir Ángels en el Hotel Avenida Plaza de Padilla no me voy a quedar con todo el mal lado eh Padilla es que es que está

Voz 1 06:14 con todo el mundo en varios sitios ya ha pasado varias cosas pero con todo el mundo yo he encontrado a nadie que no sea el su vida con con Padilla que parecía hecho

Voz 1208 06:25 no pero muy afortunadas y un hombre con muchísima suerte en Navidad que por qué

Voz 1 06:30 has hecho mucho favores también es un nombre

Voz 1208 06:33 por suerte se busca que he tenido suerte de disfruta de grande figura ir dando amigo oí eso me alegro muchísimo de de bueno de haberlo vivido y una de esa un momento en esa etapa co con Rafael Martos Raphael que la viva ahora intensamente de banderillero y que pueda disfrutar mucho en esta etapa

Voz 0360 06:52 bueno pues es va a ser bonito verlo de de lo estás investido torero eh Ángel torero y ahora vuelvo hacer buen banderillero sin lugar a dudas de si es buenos pero usted su pues entonces lo tiene muy claro Ángel es vecina hemos pues lo vemos en Córdoba venga déjame contarla Fabra

Voz 0103 07:13 pido Ángel que voy a estar en Villaseca en las jornadas donde estaba invitado el maestro Juan José Padilla

Voz 1208 07:19 ha sido él la gracia al alcalde de perdona al alcalde por la invitación que por los compromisos que tengo cerca de de Olivenza no me van a permitir en el año que viene si Dios quiere cumpliré con ello

Voz 0103 07:28 efectivamente se van a desarrollar unas conferencias unas jornadas taurinas entre el veintiséis de febrero y dos de marzo Se va a rendir homenaje a Joe Moura Jandilla Urdiales Ángel Teruel que saben que voy a estar presente ahí estará el presidente de la plaza de toros de Madrid José María Gómez

Voz 0360 07:46 si bien ya más que días para más voy a estar el día

Voz 0103 07:49 el uno de marzo con Ángel Teruel con el maestro

Voz 0360 07:51 por dar un abrazo a todos los aquel entre el día que lo celebro contigo había Santa Clara hombre sí

Voz 0103 07:56 el veinte horas Rafa me fuerte

Voz 0360 07:59 faena otra fecha la villa que vuelve a vestirse el chispeante en que se va a disputar como como torero de plata que debo tener el padre de Adrián del chavalín

Voz 1 08:08 de Valencia a debo tener ahí además

Voz 0360 08:11 que se cree que es un dinero muy importante no

Voz 9 08:15 así que quiero entregar

Voz 0360 08:17 así lo entregaron pese festival y lo entregaron y bueno pues para

Voz 1208 08:24 eso sí fíjate esa problema

Voz 0360 08:26 de cáncer hay una ayuda no salió tan bien que el padre de Adrián quiere que se haga todos los años ese dinero ya en principio no es fácil que admitiera se dieron gran acuerdo de toros parecía una cosa extraña no pero cuando vieron que además fue una cantidad importante Iker gesto fue tremendamente Nobre bueno pues el padre de Adrián llevó al acuerdo de que todos los años montaría un festival

Voz 1 08:54 para los niños con cáncer que solamente

Voz 0360 08:57 durante son muchísimos no es una barbaridad pues el artista la dejamos ahí porque porque es así de Podemos al con el el momento porque de que todos los años en Valencia allí a un festival para el cáncer infantil así debe ser

Voz 0103 09:11 creo que causaron más de treinta mil euros

Voz 0360 09:14 sí sabe el número exacto

Voz 0103 09:16 hombre para una fundación de investigación tanto fue importante

Voz 1208 09:19 eh

Voz 0360 09:21 sí dice treinta Vigo mil euros no se quedaban limpios de todo que los gastos hombre ahí y eso pues para una fundación que que tiene que ver con el tema de

Voz 1 09:31 del cáncer infantil en primer paso pues se paso importante en la isla el mundo del toro Juan siempre ha sido así sensibilidad siempre han tenido apoyado siempre apostó no y ya puesto siempre su granito de arena donde ha habido un problema un problema a la gente del toro siempre a Ana ha sido muy bueno si es que tanto con algún compañero de oficio como algo de Francia de una una entendida en el recuerdo Linneo fue para la Fundación el doctor Luis Madero

Voz 0103 09:57 el jefe de cinco Hematología Infantil el Hospital Niño Jesús de aquí de Madrid

Voz 0360 10:02 negación en la empresa han dado el visto bueno pues tanto todo va a funcionar eh

Voz 1 10:07 en México tenemos hoy están tranquilos mágico no hay toros en Guadalajara

Voz 0103 10:13 esta está viendo estos días que que es una plaza de las más importantes

Voz 1 10:16 no es una seria además sería eh Senel decía siempre lo conoce ya el toro más serio coles ideal de Guadalajara el maestro ya no es

Voz 1208 10:26 antes de de Bogotá Hay Guadalajara Bogotá sea de América hay Bogotá de toro toro en Toronto

Voz 1 10:35 Pío y en peso hoy seriedad estabilidad fino y entonces si él siempre decía vida

Voz 0360 10:40 pero he a está Eduardo buenas noches la noche para deleite Adrián que eso hemos despertado a estas horas ya pero que fue muy muy hermoso lo que sucedió y quieres que siga siendo así Eduardo que el festival se celebra todos los años tienes las bendiciones de de de todas los de los políticos Si irónicamente esos treinta treinta y pico mil euros que que son un mínimo busca cada año para otros chicos se puede venir muy bien y aún Adrianses Álvaro

Voz 1208 11:09 la gente

Voz 12 11:11 una Flowers lo que pues eso no lo que se les ha dado no queremos que no lo mejor Adriano de seguir en esta lucha y que podamos hacer el el camino más fácil no pues para todos indicó pues que está luchando por desgracia porque esta es esta enfermedad no voy a poder recaudar lo máximo posible para todos

Voz 0360 11:33 dije así no no olvidamos nunca tan pena a Adrián no la Diputación en la empresa de acuerdo ya no en todo y sin problemas

Voz 14 11:41 sí en principio tanto la imputación gran empresa pero este caso con ocho señores que estaban de acuerdo pues Palomo se lo ha dicho que va lógicamente

Voz 1 11:56 perdona los toreros los toros desde luego no faltarán y fallarán a esa conoces a alguien que quiera torear el próximo año cuando se Padilla segunda cole pues sí hombre porque no yo caso escaso de todo Manolo no puedo decir una estamos hablando de unos niños que necesita ya tienes contra el cáncer si esos son casos extremos ya tienes el primero muchas

Voz 0360 12:17 la FIA eh pero Bardo

Voz 1 12:20 estás tu casa para lo que quieras eh muchachos sabe que no tiene siempre Eduardo

Voz 12 12:24 no sé si tiene el toreo contigo

Voz 1 12:27 por lo que tu hijo demostró en tanto

Voz 1208 12:29 momento

Voz 1 12:30 que no hizo darnos otro emocionar no abrazo muy fuerte abrazo como Miles

Voz 0360 12:35 euros es bueno para para otros chavales no que que puedan labrarse para salvarse

Voz 1208 12:43 el hospital da miedo hay

Voz 0360 12:46 los tratamientos tan duros las ferias festivales en vez del fue antes de que empiece la temporada claro eso de ser siempre Evo

Voz 1 12:59 bueno es que espacios cuando no hay no digo al principio al final no tengo muchas cosas que preguntarle

Voz 0360 13:04 se ha a Padilla de esta noche tenemos ahí en violaciones dos minutos para contar las noticias y luego el resto me me lo me lo quedo con

Voz 15 13:13 bueno celebra hoy un le en Motril

Voz 1 13:15 Andrés Vázquez ojala que se venga arriba sí seguro que sí

Voz 15 13:18 Plaza tiene su familia su que están vale

Voz 0103 13:20 dando de poner un marcapasos por qué bajó mucho el ritmo cardiaco pero parece ser que

Voz 1 13:25 es un poquito ha mejorado mucho arriba

Voz 0103 13:28 pues será celebrado mandando un festival en Motril y en el que ha toreado Diego Ventura un novillo de su propia ganadería me ha cortado dos orejas y un rabo que Borja no de casa Prudencio que su yerros Hi5 novillos de las Azores de Azores los hermanos a de el Hierro de Azores el cordobesa corta una oreja ya ha resultado herido en una mano y parece que puede tener una lesión de en el tendón el Fandi ha cortado los máximos trofeos Cayetano una oreja López Simón dos orejas y el novillero Antonio Ganivet otras dos orejas en Bogotá mano solamente para recordar lo que ha dicho Guillermo el Julia indulta un toro al que el otro lado las dos orejas simbólicas de Juan Bernardo Caicedo y en el que ha resultado herido y Luis Bolivar ha cortado tres orejas también Manolo recordar que Andy Cartagena resultó herido eh grana Iggy bueno ha sido operado en Barcelona de de bueno pues de una rotura de de el cúbito del brazo y bueno pues vamos a ver cómo cómo mejora porque quiere estar presente en Castellón

Voz 1 14:30 inicia la temporada España muy bien pues hacemos una pausa la última junto él

Voz 3 14:37 naturaleza buen gusto la Ciudad de las Artes

Voz 17 14:42 a él la noticia

Voz 3 14:49 no quisiera de empero de Trini es cuando yo sé que

Voz 0360 15:11 que no te gusta para nada que hablemos de del último año no pero pero la primera es una éxito que tienes mucho cartel muchos recuerdos de Fandiño

Voz 1208 15:23 mucho mucho porque la última tarde que torean junto fue en Río Bamba a que pasamos un momento maravilloso ahí estuvimos antes de la corrida hay en el curso en el patio cuadrilla cambiando impresiones muy muy agradables de la temporada luego tuvimos la suerte de salir a hombros lodo disfrutamos mucho después de esa salida a hombros viajamos juntos a España

Voz 1 15:48 de marzo vuelves a Olivenza

Voz 13 15:51 donde empezó todo donde empezase diríais sí sí ahí

Voz 1208 15:54 sí bueno liderato objetivo para mí me marqué eso fue importante Manolo porque después del percance que lleva altibajos de las operaciones y tal yo empezaba ayer una rehabilitación y una preparación pero no tenía no tenía fecha sea yo no tenía horizonte yo pensaba lo mejor en Jerez o pesaba rápidamente cuando fue en casa de Toño oí me puse delante del toro yo le dije lo ante posible año me dice Olivenza de Olivenza y cuando me marqué el cuatro de marzo en Olivenza fue un no parar una una preparación buscaba Mora de la XXIV sacábamos momento

Voz 0360 16:29 todo lo diga que la va a ser en Castellón en una tierra mi tierra no que no tienes cartel Valencia va a ser el día once son plazas importantes Levante siempre ha sido así otros que si todo norte Francia lleva el Levante

Voz 1208 16:44 bueno fíjate yo me he llevado premio Porcelanosa año de triunfa o muchísimos años cola de Vitorino ha llegado Mata la de Miura también la incluso luego estos últimos años pozo con todas las en las bueno que que siempre en en en esta nueva etapa puede matado a siempre triunfa

Voz 13 16:59 Sevilla tiene dos partes si conseguí esté un sueño

Voz 0360 17:02 qué

Voz 13 17:03 que no sé si lo sabía lo sabía porque tu padre le obliga a este ir a los toros porque dice hoy salgo por la puerta de Príncipe que dijo que no que no que saliese por la puerta pero pero hay dos Sevilla el veintiuno de abril que es la feria la Sevilla despedida Miguel

Voz 11 17:21 bueno casi casi está todo hecho no pero queda algo por hacer en Sevilla

Voz 1208 17:27 sí es no bajar el listón no no yo estoy yo creo que ahí no yo estoy ilusionado hay en estas dos corridas Sevilla eh me ilusionaba estar mucho en San Miguel a prácticamente no había estado nunca en San Miguel había estado doce de Octubre además con este cartel tan maravilloso como digamos Antonio digo con Roca Rey creo que viene no creo cartel Azor rematada con una maravilla para mí estaré en plazas como Bilbao

Voz 1 18:00 tales plazas como antes antes va a estar en en tu casa bueno emitía en Pamplona y Pamplona que te apetece una dos toda toda la feria no yo que que que que va a pasar en Pamplona porque va ser motín no el motín de Pamplona

Voz 1208 18:15 yo en esto caso que pasa que les dejo la negociación

Voz 1 18:18 me envía podrá o yo pongo la ilusión conectar en esa plaza ahí sí te digo es necesario lo sea lógico no claro

Voz 1208 18:25 razonable no yo tampoco quiero apretar por pues por tener otro puesto más y quizás a lo mejor poder quitaron compañero llevan etarras siempre contó

Voz 1 18:33 mi respeto lo que alcalde porque es bueno

Voz 1208 18:39 y eso lo que me gustaría me pues estar en Pamplona y con una corrida en la que me sienta a gusto oí pueda pueda es decir adiós a todos

Voz 1 18:50 tiene una plaza especial te gustaría Matas esto solo

Voz 1208 18:54 sí yo creo que habría que hacer algo en la temporada probablemente no habrá una plaza en la que la que fuera marca ahí yo tengo no te pregunto dónde ya no tengo si tengo dándole vueltas a la cabeza para final de temporada hacer algo especial allí si no se os va a Mediaset para hacer algo que pueda que pueda tener Francia fue importante para allí

Voz 13 19:17 sería el principios imagino que habrá golpes siempre

Voz 1208 19:22 ya ha pasado por todas la ciudad durante muchos años seguido curiosamente el año pasado no no me no me vi no me no di mucho porque por Francia en plaza de primera y este año se han preocupa mucho en llamarme de de Mont de Marsan de Dax de Béziers

Voz 1 19:37 es el de es peligrosa estuviste mucho cartelón de si donde flotador durante muchos años de toda la feria en Bilbao Santander Gijón el norte tiene va por tu norte cante con toros de Victorino esa categoría de esa plaza de Bilbao cuánto me ha dado durante tantos

Voz 1208 19:55 año y como me atendieron cuando pedí matar los seis toros de Miura tipo negativo ninguno

Voz 1 20:02 y eso para mí ha sido maravilloso el cariño que he recibido hoy eh bueno de todo el tema no es que te dijeran que no que era contra usted

Voz 0360 20:10 los es que el matar seis toros

Voz 1 20:14 el pero de verdad que ha sido eso sí a durante mucho tengo mucho tiempo mucho Santander ha sido tu plaza Gijón de hasta Edinho ellos no

Voz 1208 20:20 yo no lo si me porque

Voz 1 20:24 incluso ahora mismo Gijón estos años atrás fíjate también Hadid Ximo San Sebastián Logroño Vitoria

Voz 1208 20:32 llorar que me hace mucha llorar

Voz 1 20:36 emociones y mantengo la emoción el otro día por ejemplo cuando este torero ya sentía esa emoción de saber que esa plaza ya por ejemplo no la voy a piso y eso para un torero pues que sabe todavía con buena facultad en puede duele mucho no iba a llegar a Turquía a Zaragoza donde empieza todo

Voz 1208 20:53 lo de ser determinado muchas cosas no entonces dolor donde la gloria como nos despedimos hay que fue además pues yo pienso esprín primero pienso que estar rodeada de todo Mis amigos compañeros familiares y eso sería muy serio para mí es un orgullo tener a mi gente cercana a los doctores cercano y doscientos de este morir no se podía ver a este viví pudo haber acabado todo donde garantizase vivir sin embargo esa nueva etapa para mí ha sido

Voz 13 21:21 la que en parte la que me han hecho realmente sentir la la base del toreo tienes que además que ha sido dos épocas totalmente diferentes la que yo

Voz 1 21:31 on no poesía bastante con Montoro el calentón como de eso y de repente que en el otro lado también va a funcionar navegaba Duran Duran pues mira mata más de quinientas corrida Aragonés en esta en esta etapa de de de mi vida

Voz 1208 21:46 por eso a Zaragoza le debo muchísimo después de ese de esa de ese percance que siempre dije el sufrimiento aparte de la gloria Se da ha demostrado durante estos años que que hay mucha más Gloria que sufrimiento no sé cómo será la despedida pero que sea sobre la marcha pero va a ser era tremendo el final de lo que puedan a hombros cómo se va a ser tremendo no

Voz 1 22:07 Erika después si Manolete

Voz 1208 22:09 era el año fue es hasta final de año bueno me apetece ya en temporada pensar que que tuviera la oportunidad de estar en alguna de la de la feria de o bien de prosigue sino bien las próximas de de de otoño no habría empezarán

Voz 1 22:23 como pues alguna noche sobre todo yo me quedo ha sido tú me sueco mágico ha salido cuatro veces lo que a un toro en Colombia y en Perú también porque no Lima también salido dos

Voz 1208 22:36 ha sido triunfador

Voz 1 22:39 el deber de hacer una campaña bonita por esa plaza de toros no tiene rápidamente una cosa dos mil dieciocho

Voz 11 22:48 qué hacemos volver espectador apoderado familia ganadero el futuro

Voz 1208 22:59 no yo sinceramente cuando acabe mi temporada es analiza en un poco muy voy a hacer voy a voy a esperar a ver que que que las sensaciones mías por dónde tiran aunque ya lógicamente tengo cosas que no están fraguada pero tengo cosas en la mente pero pero lo que sí te digo que no voy a estar parado no voy a estar quieto cerca de en el mundo del toro estaré soy agradecido sería sería rencoroso sino aportará un granito de arena a mi profesión te gustaría hay alguien sí porque no hasta donde me llamen a estaré ayudar a alguien pues tener algún llevan en mi casa preparándolo y pues lo hizo contigo efectivamente dice el conmigo eso es eso para mí marcó muchísimo oí eso yo sé que le llena mucho a los chavales y tener un tener un chaval que tenga el compromiso que quiere ser torero paralizaría ilusionante empujarlo

Voz 1 23:57 a partir de ese momento está prohibido hablar de retirada te queda mucho antes mucho miedo pero todavía le queda muchísimo si es verdad que pasar tenía una cosa

Voz 0360 24:07 esta persona debe ser muy duro no se fueron puesto nunca el traje de luces no que ser

Voz 13 24:12 Anestad pero que bonitas sí señor sí señor sí señor convencido de que

Voz 1 24:17 ha de nacer de nuevo elige las heridas

Voz 1208 24:20 los fracasos no lo fracaso fracaso adolorida uno los fracasos

Voz 1 24:25 que es muy sana más el triunfo

Voz 1208 24:31 bueno han unido preferido el triunfo y la felicidad pero pero bueno uno yo pienso que uno vive de de la ilusión Ny el convencimiento las etapas que cómoda ante bien decía Alberto Ramírez ya no tengo ilusión por entrenar me voy yo me voy del toreo ilusionado en el Senado pero convencido que cumplir una etapa bonita de mi de mi carrera mantengo una llama viva de convencido de que de que podría seguir algunos años más pero sin embargo me voy porque pienso que es el momento de de Neto veinticinco año gracias a él hacia todos cuánto me habéis apoyado por compre tantos sueños

Voz 0360 25:11 esta es tu casa estás tu radios Éstas son tus amigos esta es tu Sony con estas noches compartidas con tanta gente ha sido la terapia de todos no yo creo que a todos nos ha venido muy bien y afortunadamente estamos

Voz 1 25:25 Nos tenemos que

Voz 0360 25:26 es que sea Serranito esa noche no lo ha pedido él dice quién va cantada que él él quién le va a cantar a apariencia no

Voz 1 25:36 vale porque mucha gente porque tenemos un montón de de de de cosas tuyas no pero yo creo que que bueno también es también había soñado con ser torero sí señor y luego luego es bodeguero y trabajador y buena persona bueno mencionan bueno aquí canta no no pasó mi miedo ya cuál es la noche haciendo esa fondistas el campo no

Voz 16 26:01 no pero eh

Voz 11 26:04 queda mucho queda mucho

Voz 1 26:06 tras mucha alegría que da mucho se queda mucho que disfrutar queda mucho que hacer

Voz 0360 26:11 te digo una cosa

Voz 11 26:12 hay mucho futuro hablemos en además además el futuro todavía está por dejar que fluya que va algo duro gracias Juan