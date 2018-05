Los Toros (26/02/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel

Voz 2 00:17 Molés desde el de las eh

Voz 3 00:19 nosotros salimos muy buenas noches con todo el equipo está clima Valido al frente de la técnica María José Ruiz Carmen Peinado una producción y la condición del programa allí lógicamente está a mi lado Gonçalo bien dirá Gonzalo buenas noches buenas noches Manolo bueno pues tenemos una jornada además interesante y además saludamos todos los oyentes que nos escucha

Voz 1395 00:38 a través de de varias emisoras os en España lógicamente en Radio la Cadena Ser los oyentes de Méjico a través de la Dobleu los oyentes de Ecuador Platinum muy por Radio Quito y los oyentes de Caracol lógicamente en Colombia bueno pues tiene de todo esto es decirles que hay cosas muy interesantes sobre todo solar a Padilla que viene de Arroyo de la Encomienda que está pegadito a Valladolid no te además un festival importante la pero es que ha habido es una lesión de Rocío Romero bonos hablará de ella matar porque hay una foto e espectacular no en la que Juan lleva brazos a a la torero que esperemos que afortunadamente no había sido muy grave el tema Juan buenas noches

Voz 2 01:23 bueno no Manolo enhorabuena porque ha sido un éxito

Voz 1395 01:25 porque habéis puesto el cartel de no hay localidades no

Voz 4 01:28 sí además días antes con los que hay que agradecer a a la organización a toda la todo Valladolid la pedanía de Valladolid que este pueblecito State

Voz 2 01:36 ya se sabe la fecha

Voz 1395 01:39 bien yo lo yo lo conozco porque llevamos allí había un frontón íbamos a tener yo jugar factores sí

Voz 2 01:45 no plaza preciosa además cubierta has visto nivel la llena pues la verdad es que sobre todo para la causa no para la esclerosis múltiple así

Voz 4 01:52 todo una maravilla verla llene día

Voz 2 01:55 su tarde de la afición Padilla

Voz 1395 01:57 mal pero he Gozalo el cartel de fuertes

Voz 0103 02:00 sí desde luego han toreado Diego Ventura El Fandi Cayetano López Simón irrupción al menos resultado anexionada

Voz 4 02:14 sí yo si él no yo había metido un poco por dentro no la había hecho alguna enero uno momento puede revisar unas veces de ella pues la verdad que están muy Inglaterra una voltereta se hayan la caída ha sido cuando se ha roto una rotura de peroné parece que tiene

Voz 1395 02:35 eso sí si además no podía

Voz 4 02:37 a pidiendo a la muchacha llevo pero intentamos pero es que cuando la llevábamos el tenía nacional dislocado de la rodilla hacia abajo oí sale muy bien es verdad que era escalofriante cuando la llegábamos a la enfermería iba sufriendo mucho mucho

Voz 0103 02:52 los novillos eran de El Juli ver friso el por el de Diego Ventura que creo que era de su propio hierro verdad maestro

Voz 2 02:59 sí parece que el hierro de Portugal mi piedra diferente efectivamente algo parece ser que era algo de de de Castro de la hermana Laura

Voz 1395 03:10 el fin bueno pues vamos a hacer más cosas porque estábamos preocupados y a Juan por el cual la salud de Andrés Vázquez no pero aquí sí confesado el maestro en un hospital de de Zamora de pronto pues oye cuando llegamos a la emisora voy a ver como como está como está me coge el teléfono digo aprovechó y ahí les grabo mi vamos a escucharle

Voz 5 03:36 todo el mundo no son cómodas

Voz 6 03:47 maestro buenas noches esto Soto cada muy buen con muy muy buen torero periodista

Voz 2 03:54 venga a todo el mundo o de verdad

Voz 6 03:57 a que lo he pasado muy mal es lo que ha pasado

Voz 2 03:59 que se va al otro barrio me dice no no nada siempre no

Voz 6 04:02 este que es eso cómo decírtelo porque es muy difícil de de de músculos y viene y no sé como se dice

Voz 2 04:18 caso pero tras las cornadas también no las cornadas que tienes si todo eso se complicó un poquito no

Voz 6 04:24 muy pocos no mucho es mucho mas no la verdad yo he estado yo he pensado que sabe que me diga

Voz 2 04:32 no lo que

Voz 6 04:35 perdona muy muy muy muy común como si dijéramos especial he hecho desordenada de metal me cuido mucho e ir cuando han querido un arreón por ahí sí he ceder la selección ha sido la y y todo eso han tenido son dos soluciones para para llevarme por delante para para llevarme para adelante

Voz 1395 05:09 ha han dicho que dentro de poquito puede volver a casa

Voz 6 05:12 ahora mismo tengo ahora mismo me ha estado dando la

Voz 7 05:16 claro y tomando

Voz 6 05:19 hacen llamando la atención la tensión le pregunta algo no los amigos bien que como Juan Diego al exsecretario mío

Voz 2 05:30 particular fíjate que te que te echan ahí o que te quedes ahí

Voz 6 05:34 yo antes que nada que dice mira

Voz 0581 05:38 lleva ocho o diez seis de hace

Voz 6 05:44 muy mucho que estamos muy bien que creo que no pueden andar de bromas y que hay que vigilar esto

Voz 1395 05:52 sea ya ya no éramos más entonces

Voz 6 05:55 eso cuando cuando me lo diga que aquí ha sido declarado toreras

Voz 8 06:00 bueno lo importante es que que es tálamo gano que va eh

Voz 1395 06:04 que lo más importante es que de esta hemos salido que pasa volver a casa

Voz 8 06:08 dentro de poquito dos días y que podemos

Voz 9 06:10 que me ha llamado pero si te llama muchas veces pero no estaba

Voz 6 06:14 a estas con las que el demonio no han pero porque te he dicho yo que sé porque lo he hecho caso pero lo pasó mal no lo días noches enteras sin dormir

Voz 2 06:32 pensaba yo tampoco pensaba eh

Voz 6 06:35 yo como pues estos hijos pues lo es cuando empecé a meterme caña a los los médicos noche mañana día noche mañana ideas a Andy p'alante y han conseguido llegar hasta aquí ahora ya estoy ya estoy

Voz 2 06:55 sí

Voz 6 06:57 a los médicos a Zamora que me han tratado muy bien Irak a vosotras todo

Voz 2 07:05 Juan tiene una cosa cuanta cuantas cornadas y les

Voz 6 07:08 dieciocho

Voz 2 07:10 sí

Voz 6 07:11 pues mira son cuatro novillero cuatro novillero

Voz 8 07:18 entonces ganamos como la puerta grande hombre bien esta eh que ver qué mejor que que hay más triunfos que que Dolores

Voz 6 07:26 sí hombre lo que pasa es que ha yo creo que que que se han equivocado algunas veces con una casualidad no pero salir en hombros cuesta mucho trabajo no se puede unas digo Car

Voz 2 07:41 hombre es que un abrazo muy fuerte de parte de todas las víctimas ha quedado muy claro

Voz 6 07:45 de un día llamarte comer juntos un día vengador de toros

Voz 2 07:51 yo les lleva un sitio bueno ya veremos si

Voz 6 07:53 eso he hecho ya ves como una foto prepararte un automóvil es algo muy bonito

Voz 1395 07:59 mira el están escuchando escuchando aficionados de los gente de España de de Méjico de Ecuador de Colombia porque es lo estamos dando para cuatro países mucha gente preocupada como estaba dígale usted a los aficionados que están escuchando cómo se encuentra ahí

Voz 2 08:16 cómo está matando a la vamos a ganar

Voz 6 08:18 el mexicano no tienen mexicanos

Voz 2 08:20 bueno está escuchando a todo el mundo salas no

Voz 6 08:23 pues yo creo que sobre todo y hacerlo con una con una cosa muy simpática de de Méjico que no conozco Méjico cuando yo quería ir a Méjico pagado por lleva mucho dinero voy a ir cuando no estaba bien a la teoría realizó yo te quería Méjico ETA no compadre ahora sí ahora no y países a la a la baja peluda

Voz 2 08:52 yo creo no creo que que ha recuperado la salud y ha recuperado el buen humor y eso es fantástico ustedes un abrazo muy muy muy fuerte por el nombre de muchísima gente

Voz 6 09:02 que yo les doy un abrazo a toda la afición española que que España no tiene que tirar para delante con la fiesta de los toros que sabemos mucho de todos y eso la liturgias que tiene España para que volvamos a ser los grandes del de España

Voz 2 09:22 qué nos va a dar tiempo porque no se no que va

Voz 6 09:25 muchas España malo

Voz 7 09:28 que no

Voz 6 09:30 pues no es malo va pues puede

Voz 1395 09:35 ahí tenemos que ir a como un Kofi Annan

Voz 6 09:39 porque porque estoy emocionado porque se han portado muy bien todo el mundo comentó

Voz 1395 09:44 se lo merece vamos un abrazo muy fuerte

Voz 2 09:47 un abrazo

Voz 5 09:54 eh

Voz 1293 10:00 parilla se ha venido arriba eh

Voz 2 10:03 sí sí el modesto la que tiene tiene buen ánimo

Voz 1395 10:08 bueno sí algo sabes lo eh hombre qué pedazo torero

Voz 0103 10:10 no no hay que alegría escucharle tan felicitarle

Voz 1395 10:13 emocionado con todo lo tengo muchísimo muchísimo muchas

Voz 0103 10:15 días de victoria que salude a maestro Enrique Ponce atemporal

Voz 1395 10:18 la número veintiocho veintinueve maestro qué más da

Voz 2 10:22 Enrique buenas noches buenas noches buenas los veintiocho veintinueve da igual no voy a empezar la XXIX

Voz 1395 10:29 aquí está empezando con más ilusión yo creo que con tanta ilusión como como antes yo solamente el evitar un poquito ya por las diecinueve por la vendedora acuerdo no a partir a partir de ahí que ha pasado

Voz 0581 10:45 sí que está más feliz vida hay cada vez más claro

Voz 1395 10:48 más estoy bien me encuentro a gusto

Voz 0581 10:52 bueno pues es lo que al final lo que yo creo que es lo que soy y lo que quiero ser y lo que lo que siento no fui y me encuentro muy bien me preocupo también por por mejorar la más Si disfruta no sentir no hizo sentir el toreo no

Voz 1395 11:10 yo estoy seguro de una cosa es que si no es soñar con metas nuevas no no estaría aquí para hacer lo mismo de hace seis años no se día claro pero estaría

Voz 2 11:21 claro eso es que el toreo no es solo

Voz 0581 11:24 no es que no no es poner que hay que pegar pases no sea la lo lo bonito el toreo es es esa parte espiritual no que no siempre a lo mejor lo logras alcanzar

Voz 0697 11:38 pero esa parte bonita no decir quinientos

Voz 0581 11:40 de de de de sentir esa fusión no entre el toro y el torero es sentir el lo que el toreo de de disfrutarlo en llevaron el alma no son cosas que muy difícil explica no pero lo que eso es lo que a mí me digo eh realmente era un vivo y sobre todo mucho más que la ilusión lo que más

Voz 1395 12:03 pero pero pero pero pero todo eso se ha ido multiplicando los últimos años se Enrique tu porque doy la la gente lo ha anotado oí los triunfos el legado de una forma muy especial Madrid con lo que costaba Madrid Enrique con la con los duro que ha sido el hablarle el Kosovo a la afición de Madrid en los últimos años no ha habido una comunión tremenda y un cambio absoluto eh

Voz 0581 12:28 sí en general no yo pero un alto tema general también

Voz 0171 12:32 pero eso no es pues lo que hablo

Voz 0581 12:34 vamos no es porque no solamente es poner al triunfar no es sino sentir lo que haces eso en definitiva es lo que transmite a la gente no debería cuando tú eres capaz de de transmitir la emoción que tú sientes al tendido pues es donde realmente un conecta no iban va más allá no de de lo normal no Perón bueno mi madre y yo el resto de España no son

Voz 1395 13:00 y a todo el mundo lo viviendo lo de lo de Colombia este año has hizo una una bestialidad lo de lo de Ponce en Colombia al inicio de Francia ya es es tremendo no y bueno ahí que puedes no

Voz 1293 13:14 se Padilla Juan si eh lo de Ponce qué es

Voz 4 13:19 sí la verdad es que es admirable Pilar hable mal

Voz 10 13:23 la carrera leer muchísimo

Voz 4 13:26 la nueva norma este año no va más

Voz 10 13:28 en más de una vez por ahí

Voz 4 13:31 a mí me hace mucha ilusión edad que siempre momento de Morón efectivamente bueno no el miércoles de momento el miércoles a la Campano festival ahí bueno hubiera

Voz 2 13:41 eso sí bueno pero sí

Voz 4 13:44 estival úteros de los festivales hay que me gusta verte siempre fuera de la que disfrutó mucho y aprendo mucho siempre por esa sensibilidad y esa capacidad de ahorro nunca aburrirse y buscar siempre la parte positiva a los toros que que verano alimentando nosotros crecer mucho más juego toreros

Voz 1293 14:04 en la próxima tuviera Juan cuando es

Voz 4 14:07 yo pienso en Olivenza he venido vamos yo ese día el día tres luego a Massa en Castellón Valencia y Castellón Morón con el maestro hiló ya Mohamed

Voz 11 14:18 ah

Voz 4 14:18 a Valencia también esquema esto va y se me pasa

Voz 1395 14:21 era por el domingo cuatro en la que si Olivenza no que que número de festejos son buenos este año Enrique VIII sobre la marcha según tenga ahí según te apetezca

Voz 0581 14:35 marcha sobre la marcha si no

Voz 2 14:37 luego nos complace temporada lo conoce muy bien

Voz 0697 14:40 definiendo la no sea jugamos que sabe sus

Voz 0581 14:44 sí a todos aquellos diez años pasando decían bueno eso eso fue impresionante eso fue salud no se podrá repetir nunca en la vida muy difícil hoy en día muy que muy difícil

Voz 1395 14:55 pero decía que a llegar a los cinco mil toro de una estocada

Voz 8 14:59 tenemos que hecho

Voz 0581 15:03 cada pero pero torear cien corridas de toros Navalón España eh sólo en España si se hubiera complicado la verdad que con cada hoy

Voz 1395 15:11 Antonio lo tiene año seguido pues más que decía es que es fría

Voz 0581 15:16 no se puede permitir el convenio un resfriado y es verdad

Voz 1395 15:20 eso eso es imposible repetir ese tipo de cosas eh porque eran pasando de cien yo no sé cuántas los picos como eran pero era pasar de cien y luego hubo otras muchas que rondaban las cien

Voz 0581 15:32 se y bueno temporadas eran de cien ciento diez ciento veinte el año que más fueron

Voz 1395 15:39 estamos estamos en cuanto ciento catorce ciento

Voz 0581 15:41 ocho estaremos hemos cuanto

Voz 0697 15:43 ahora estoy en las corridas total do dos mil cuatrocientas oponer

Voz 1293 15:49 dos mil cuatrocientas son ocho mil pues no son cuatro mil ochocientos toro no sí pero pole mano a mano

Voz 9 15:57 me pone cinco misiles pongo cinco mil empata con Pedro Román ahí que Pedro Romero dicen que mató a cinco metros

Voz 1395 16:02 estocada que no aquí no está bonito

Voz 9 16:05 Juanes estaba Nahla

Voz 2 16:08 pero pero no

Voz 9 16:11 que llevo la cuenta esa no es una cosa que cinco mil toros una estocada más tú la mayoría sería la ganárselo creéis que hay ahí

Voz 4 16:24 espectáculos especial

Voz 9 16:27 porque estos días en Las Rozas el sábado día tres

Voz 1395 16:29 en la que va a haber un festival y además en va a torear con un amigo suyo que que al que conoció siendo usted muy pequeño e al que si le brindó un toro de muy de muy jovencito viví como en eso lo tiene muy claro eh va a estar con él el último día que que se vista aunque sea de corto no

Voz 0581 16:49 pues hija de un festival que ya llevamos tiempo no con queriendo la FEHR roce Larrosa usted el día tres de marzo

Voz 0697 16:56 en mi caso es bonito

Voz 2 16:59 es muy bonito cartel bonito no

Voz 0581 17:01 menaje que muy merecido no amor remito poquito no que ha sido pues aparte de una gran persona como dice un torero pues el Levante muy importante de los años ochenta no el cual pues pues estuvo presente pues en todas las ferias de España no se a vivir bueno y justo a pues hace Girón Curro Girón pues no soy el pueblo venezolano más importante de la historia no dio pie que bueno pues oye pues yo creo que es muy bonito no se homenajea pues a a gente del toro no con con personajes agencia enviar esta gente no con esa historia no y con es muy bonito pues pues eso puedo darles cariño no hay en estos momentos pues la verdad que yo Morenito de Maracay lo eso eso no se está absolutamente y además por muchas razones no bueno yo colaboro en en este festival por supuesto por asustar

Voz 2 17:56 el cariño pero también el muy Bono

Voz 0581 17:58 todos no quién que son torero venezolano pues también se les recuerdo a España y eso pues como merece y sobre todo también por porque es bueno Venezuela también

Voz 2 18:10 necesita de ese cariño no yo creo que en ese sentido vamos a navegar todos en el mismo sentido

Voz 0103 18:17 vamos a recordar si te parece el cartel exacto todavía Morenito de Maracay Enrique Ponce Javier Conde El Fandi Cayetano López Simón y el novillero Daniel Barbero

Voz 1395 18:27 ese va a ser el cartel el próximo sábado día tres en Las Rozas la plaza me cómoda y además bastión cartel bonito me quedo con el Enrique un abrazo muy fuerte maestro igualmente

Voz 4 18:38 el otro muchísima suerte y un abrazo no veremos demoró

Voz 2 18:42 vengo campanazo no vemos en en en la Campana no país

Voz 12 18:45 eh eh Mateja hermano mano a Padilla como Morenito

Voz 9 18:48 lo segundo del segundo tercio eh

Voz 1395 18:54 Don José Dossena lo buenas noches

Voz 2 18:56 buenas noches Manolo son de España un fuerte abrazo muy grande pero sí

Voz 1395 19:02 el fuera no no tenemos emisor allí pero la escuchan en Colombia en Ecuador en Perú y también en España pero es que escuche además su amigo y es que además yo supongo que yo supongo que habrán toreado juntos Padilla no sí sí

Voz 4 19:19 entonces Mérida en Valencia tener la suerte de maestro

Voz 2 19:23 a él

Voz 4 19:24 bueno claro Pamplona ella no yo sí lo vivo en Pamplona no hay ir siempre no me ilusiona cantarlo algún día poder estar con él

Voz 1395 19:34 el algo Hong como dice que bueno

Voz 2 19:36 es que bueno muy jovencito pero lo hizo

Voz 13 19:41 aquí no es que

Voz 2 19:44 bueno eso ahora imagínate de Puerta Grande eterna

Voz 1395 19:49 preparado para el día tres eh para sábado

Voz 0581 19:52 sí porque llevan ilusionado yo estoy muy ilusionado como que tuviera dieciocho años por primera vez en España

Voz 1395 19:57 si iba a poner banderillas también

Voz 13 20:00 si Dios quiere lo tengo soñada

Voz 4 20:03 tengo señora no una cosa

Voz 13 20:05 sí porque desde que se está haciendo esto cada vez iba a una tengo una maraña de torero importante metido en la cabeza todos ustedes si la oportunidad pues tantos años

Voz 2 20:17 no es un adiós

Voz 13 20:20 muy bonito a toda la afición del mundo España precisó

Voz 1395 20:24 a las en medio mundo y ahora hay que hacer una pausa para los oyentes de América estaremos allí estaremos sábado en en esa Rozas en Las Rozas El día tres sábado en Las Rozas gran cartel homenaje a un gran torero el quiebro no es si además eh eh como persona es para para poner el monumento gestione lo monitor manera pero además carteles importantísimo

Voz 1395 21:25 bueno pues la sevillano vamos no es Sevilla esta siempre que al Sevilla está Paco García Paco buenas noches

Voz 0697 21:31 estaba Manolo buenas noches y lógicamente está en

Voz 1395 21:34 su Sevilla o camino de Sevilla porque ha toreado también esta tarde en la fecha no Paco

Voz 9 21:40 el e mail no no te Diego Ventura Diego Ventura ha aclarado va camino Diego buenas noches es dónde andas

Voz 4 21:48 buenas noches Manolo aquí

Voz 15 21:50 aquí me dan una horita para llegar a Sevilla

Voz 1395 21:53 es por dónde andas Juan

Voz 2 21:57 pues yo casi calcando lo da nosotros vamos pasado amarilla ya es

Voz 1395 22:04 importante siempre atado

Voz 9 22:07 detrás

Voz 1395 22:09 vaya vaya vaya faena dijo el tema de de la ganadería por qué que fue una porquería el año pasado yo tengo un respeto a este yo todo el mundo no pero fue un desastre y un disgusto tremendo que nos llevamos todos cuando lo normal es que es que cambios como a los de a pie no cree que las cosas eh Éste es una figura puede haber dos figuras grandes que sean Eli Pablo Hermoso de Mendoza volvemos nuestra hiel a uno de a pie con esa categoría no se lo hacen hombre y además pues si no quieres caldo de Castellón Valencia y Sevilla no lo veo justo si nos justo Diego bueno

Voz 15 22:44 la verdad que no no yo creo que bueno son muchos años de carreras

Voz 1293 22:49 he mucho tiempo va cuántas puertas grandes en Sevilla cuando al principio te fijas del PRI muy bueno

Voz 15 22:56 es verdad que son cosas que uno como aficionado y como torero pues no lo comprenden son cosas que te sientes mal así te preguntan muchas veces que la fiesta hasta dónde puede llegar en este plan

Voz 1395 23:11 totalmente de acuerdo está verdad que

Voz 15 23:13 uno lucha constantemente muchas horas al día a caballo para para que todo pueda salir ir cuando te queda fuera de feria como Castellón Valencia o Sevilla pues te duele mucho a mi me parece que

Voz 1395 23:26 yo siempre digo lo mismo no y lo he comentado estos días a una figura un equivalente de figura de a pie no sólo hacía no tiene nombre

Voz 15 23:35 sí y también Manolo saben lo que pasa es que lo único que hemos pedido es que un toro se mueva mal sea lo que estamos

Voz 2 23:41 pensando en el aficionado no si no salió bien

Voz 1395 23:44 en la tarde esa por culpa de los toros pero no podía salir por la puerta del Príncipe coño puedes por lo menos un año me lo que me los cambia ya porque luego no entendió yo tampoco y en Castellón en mi tierra también va en Valencia también va eh bueno ahí te molesta a menos supongo no porque tú que el disgusto tuyo fue que en Sevilla y ese día no pudiste hacer lo que hace es tantas veces salir por la puerta principal porque aquella corrida fue una porquería luego todos los respetos al ganadero que ha salido muy bien no me aquí y eso lo que quiere cambiar me imagino

Voz 15 24:14 dejemos hemos las cosas claras no yo no no es un berrinche

Voz 1395 24:19 ahí se cortó pero vamos a recuperar en un momento bueno pues eh Juan soy que está el hombre va va torear vamos a recuperar la sopa va a torear seis toros

Voz 9 24:32 nos ha pedido apellido para torear en San Isidro

Voz 1293 24:38 en que no es partido no Paco Paco sí sí

Voz 0697 24:41 además ha yo estaba Diego ya estaba revisando su comparecencia ante los medios la comunicación e se sólo para presentar los a las ventas necesario de lógicamente casi todas la rueda de prensa giro entornos

Voz 4 24:58 sólo hubo ausencia hacerte llana lógicos aquí la él

Voz 0697 25:03 en Palencia bueno en cierto modo pues el dijeron unas rabietas de es para contentar a sus muchos seguidores pero en cierto modo Diego Ventura va a contraprogramar a la empresa el Sevilla está el festejo de rejones aquí en la Maestranza Exeo redondos de la Feria de Abril el día quince de abril

Voz 4 25:22 con Sergio Galán Andrés J

Voz 0697 25:24 pero hilera Vicent pues el va en solitario soy Toro que distintos en café en la localidad a fecha partieran muy cerquita de la capital con una plaza de toros que hay unas cuatro mil quinientos localidades siempre es atractivo una cierta el reactivado por Obama

Voz 2 25:40 es una posta muy breve parada América sí sí

Voz 1395 25:43 dimos con con y con el toreo

Voz 1395 26:24 bueno debo por tanto he ahí ese festejo al cielo cosa muy clara no es decir a sé no les gustará pero es a la respuesta que tiene que dar no pero si me quedo fuera de de de mi feria con motivos que entiendo que debía que tengan solución pues eh ni a ellos hace gracia esto pero tampoco te hacia el otro

Voz 2 26:45 a mí me gusta

Voz 15 26:46 quería dejar muy claro que eso hay mucha persona que el están intentando dar la vuelta a todo no si no no se trata de un berrinche de pasado sino fue desde hace tres años venimos queriendo cambiar la corrida se han dicho por parte de la empresa que fue un berrinche la alcachofa no hay ninguna alcachofas hay un micrófono hizo durante años los despacho que es donde hay que hablar de estas cosas Mi apoderado Pablo Lozano ha pedido durante tres años seguido el cambio de ganaderías por culpa de que no últimamente pues no me estaban ayudando

Voz 2 27:18 sí

Voz 1395 27:21 pero fíjate es lo contrario Paco de lo que de lo que pasa normalmente a pie sea quiere una ganadería que mejor culo que esté más fuerte para poder bueno triunfar después de tres años pues uno tiene que

Voz 0697 27:33 romper fue por lo lo micrófono que mi amiga además Manolo los que más me sorprendió de la comparecencia de Diego Ventura podrá lo Pablo Lozano es que bueno contaron los pormenores de cómo ha sido como han sido los contactos con la empresa de Sevilla muy cuál es nuestra sorpresa que es la empresa siempre tuvo claro que la corrida de rejones de Fermín Bohórquez

Voz 1395 27:58 pero si no sale bien antes cambiar como siempre a Iker Casillas

Voz 0697 28:02 Pablo Lozano dijo bueno pues una de rejones o o Diego por delante en una corrida mixta que no sería la primera vez que toreaba vacías

Voz 1395 28:11 pasara nada hombre

Voz 0697 28:13 el lunes es el tema

Voz 1395 28:16 saludamos a la que no que ojalá historia Álvaro Domecq y Díez esto ya lo esperaba por delante y no pasaba nada

Voz 0103 28:24 sabes que el ha dicho la empresa que eso es lo que en Sevilla no es una plaza de corridas mixtas cuando Diego Ventura ha toreado una corrida mixta en el año en el que no fueron las figuras claro O'Neill hacía falta la empresa llena claro yo lo entiendo

Voz 1395 28:36 que ya me has dicho una cosa llevo dicho a lo mejor no les gusta la yo lo que he hecho pero tampoco me gusta a luego otro no kilo de Madrid tú de Madrid Diego Diego

Voz 0103 28:44 esa vuelta cortar Manolo se ha vuelto porque estamos contactando con el menudo esta

Voz 1395 28:48 estás escuchando Paco porque dice que lo de Madrid es lo que quieres dos soluciones o Nova es una au seis toros

Voz 12 28:55 sólo él o un mano a mano con Pablo Hermoso de Mendoza

Voz 4 29:00 además yo creo que son los que están viviendo

Voz 0697 29:02 que la fiesta no que la cifra era concreto y en concreto los dos rejones no es que las dos ya tenemos alto pero hasta el momento

Voz 0581 29:11 sí que la celebrada el momento Canal Oporto

Voz 0697 29:13 a las plazas lo quieren ver en cualquier plaza de toros

Voz 1395 29:18 si Manolete Arruza en los tres el otro ojo es es asuma está clarísimo eh qué torero yo creo que no hay ni que explicarlo todo el mundo estaríamos encantados que hubiera habido ese cambio en Sevilla y que hubiera de esa esa novedad en el Madrid pero en Madrid me cuentan que Pablo parece ser que va a humano mano con Lea Vicens la de Capea y hay otra de Wall que te otra de no sé quién no sea yo no sé qué no sé si falla la verdad que no

Voz 15 29:44 nosotros ya lo he dicho no fue únicamente estaría el hacer un mano a mano con Hermoso au sino esa opción el matar seis toros creo que él lo que todo el mundo pide creo que es lo que después de tantos años de lucha antes preparación el tener una cuadra como la de ahora eso no se consigue un día para otro Irak no siempre basta aquí a lo mejor a un año pueda lo peor

Voz 1 30:09 no

Voz 15 30:10 yo todavía al mismo nivel y entonces el momento de hacerlo ahora yo lo único que estoy viviendo es por el bien de los aficionados por el bien del público que pues que se haga algo especial para ellos no porque creo que se lo merece

Voz 1395 30:23 yo no sé lo que pasará a Paco pero a mi me parece que las dos cosas tiene razón lo de Sevilla ahí lo de lo de Madrid porque estamos buscando salir un poco de de sota caballo rey no ir a encontrar Paco algo que tenga más atractivo para el público y que no sea la rutina de siempre no

Voz 0697 30:40 hombre yo creo que sobre todo uno que avala Diego Ventura es que lo que ha hecho lo que ha planteado ha planteado pensando el pues el espectáculo

Voz 1395 30:49 esta él también el orgullo que para raro

Voz 15 30:52 darme de pensando en el momento no de que no siempre se va a tener esta cuadran y no siempre voy a tener nada que tengo aquí no siempre voy a tener la ilusión y las ganas que tengo en estos momentos ni ni encontrarme como bien

Voz 0697 31:03 bueno ahora mismo me fui a él lo decía el otro día el año pasado es que nadie piense que acaso digo basura por todos todo barniz al primero o al primero sus toros pero no salió contento la plaza lo ha reconocido entonces compasiva hacia ese mal sabor de boca con el que se fue Diego Ventura con lo que ha querido vitales que lamentablemente no

Voz 1395 31:27 yo coincidiremos todos Paco un abrazo muy fuerte estamos en contacto

Voz 2 31:30 pues de momento comentarte si quema

Voz 0697 31:33 Ana se abre el plazo para la renovación de abonos hinojos a Bono la renovación conozca el día trece de marzo

Voz 0581 31:39 el nuevo abono hasta que me marzo

Voz 0697 31:42 en el año pasado lo que sábanas extraños y de Qualcomm aprecia sobre el precio de la entrada

Voz 1395 31:50 Paco vosotros porque no vemos

Voz 0103 31:53 no lo era comentar con con Diego Ventura un detalle simpático que ocurrió ayer en Cantillana y es que en el festival se lidió el sobrero fue gracioso porque creo que lo lo toreó El Cid os Cid el fan lo picó perdón El Cid El Fandi lo banderilleó Diego Ventura Salvador Cortés Inma Neelie vestido de calle vamos que bajó entre todos cortarán por supuesto las dos orejas y rabo que ETA haya verdad maestro

Voz 15 32:22 pues sí la verdad es que son muy bonitos fue algo especial

Voz 0581 32:25 es que bueno él

Voz 15 32:27 un novillo saliera extraordinario y que luego surgiera todo Tim previsto como fue la la reaparición de Manila el maestro estuvo sensacional y bueno me sacaron a mí que bueno dentro de mi modestia de que no tengo la experiencia ni nada eso pero salió muy bonito

Voz 1293 32:44 de si en pie de Pretoria como eh Juan de Pie de piedra dolor de cabeza verlo eh bueno yo siempre ahí te avisa en la foto

Voz 1395 32:53 más templada quitó

Voz 4 32:56 no puede ser respira y de toreo puro y esa cadencia hay y Diego lo lleva dentro

Voz 2 33:04 de ahí la verdad que pues lo ha hecho lo hace con sentimiento

Voz 1395 33:09 eh yo creo que las cosas tiene razón no lo entiendo perfectamente hay un momento en que cuando no se encuentra esa madurez tiene esa seguridad tiene que apostar por algo un poquito más allá mucho más allá de lo que es habitual no y eso no puede ser un pecado eso te que ser todo lo contrario has algo que agradece la ficha ganado aquí lo raro es que te castiguen por por cometer el pecado entre comillas que es lo que es aficionado quiere que vaya mejorando todo y que haya pues más emoción espectáculo y más edad hay más competencia hay más rivalidad en definitiva en espectáculo no por tanto vamos a ver si se recuperan poquito la la normalidad Roura cosa dura la cordura la cordura también y enhorabuena por esa esa valentía de tirar p'alante no

Voz 15 33:59 nada gracias de verdad Manolo por todo hoy por lo que estáis contando por pues tengo que agradecer a todos los aficionados con mensajes de cariño y sobre todo a vosotros a la prensa que estáis todo a favor todo fue diciendo la verdad es que hay que decir si demostrando de hombre de de que la fiesta tenemos que tirar entre todos p'alante de ella Hay Naher el daño no lo contrario de de ayuda a ver cosas interesantes para que el público asista ahí que no decaiga la fiesta realmente un abrazo muy fuerte

Voz 1395 34:29 no lo muchas gracias fruto bueno yo creo que que además Gonzalo lo estábamos comentando nuevamente si algo sea el gol tiene de malo la la fiesta ese momento esa monotonía la repetición siempre es lo mismo que bueno cuando alguien se sale de la rutina hice sale por ahí iba bienvenido sea no es que hay que agradecer y luego claro porque además

Voz 8 34:51 que el que el que se sale por arriba se compromete

Voz 1395 34:54 hicieron ahí vamos a ver venga cuando lo haga no puede estar regular tiene que estar muy muy bien yo lo yo lo entiendo juegan a Diego Ventura a los demás pero pero cuando uno quiere más

Voz 18 35:10 hay que escucharlo pero en fin estas cosas

Voz 8 35:13 así y él dice que además hay una cosa curiosa Juan que dice es que yo pido esto porque es que

Voz 1395 35:19 entiendo que tengo la cuadra que no he tenido nunca el momento que no pierde nunca de ilusión

Voz 18 35:25 y eso es algo muy muy personal e es algo muy personal pero bueno

Voz 1395 35:31 vamos a continuar no vamos a ir hasta dónde va ir donde empezó todo donde empezó todo donde empezó todo lo de Padilla Olivenza en Olivenza para eh estado Olivenza pues sí señor pues ahí además se portó bien cotilla contigo cómo fue que que eh tú dijiste a

Voz 2 35:50 la que se apoderó que quería reparación

Voz 1395 35:52 te venza no

Voz 4 35:54 bueno yo yo principio pensar en mayo pues no sabía tampoco estaba trabajando

Voz 1395 36:00 pero un día te probase te aprobase con nuestro la casa

Voz 4 36:02 te planteo cuando se planteo en casa de Toño ya sentamos Becerra próximo día Shame doctor éxito hoy estoy sino joe y la verdad que me echó doctor largo doctoró fuerte Si bueno y ahí fue cuando digo vamos vamos

Voz 1395 36:19 no pero el mérito fue de cotilla porque hay que viene este para torear si debajo

Voz 2 36:25 ha roto la verdad que entonces se Cotillo bueno es llevarla de buenas noches pero bueno eso te comento que dijo la podrá

Voz 1395 36:32 lo que que Padilla queríamos ver entonces ahí hacía nada hacía no estamos hablando de de menores de de madre

Voz 2 36:40 decir cinco meses mira la verdad pero el

Voz 1293 36:44 qué pensaste poder

Voz 13 36:46 bueno pues todo durante los últimos treinta años que llevamos casi no hubiera hecho tratar siempre de ofrecer lo que lo que está en la mente de todos no es la expresión aquel año aún no se conoce la verdad que es la precaución tremenda hay algo pues muy bonito muy emotivo nunca va a salir a hombros algo que todo correr funcionamiento del estado entre los que me encuentro en la foto que pelo aquí es quedar ahí ahí

Voz 1395 37:23 empezó todo no ahí esta Juan Bueno ésta es la vuelta la vuelta al principio irá despedida de Olivenza no

Voz 4 37:33 claro yo yo quiero agradecer profundamente también que me haya hayan contado conmigo para Olivenza porque una de las plazas que a mí me apetecía despedirte por el cariño que recibí ese día no de cómo viene comenzados en el fue hubo una corrida de de de a medios de comunicación de aficionado de compañero de toda la sociedad de todo el mundo no todo el mundo quería saber si ve como como reaparecía en qué momento podía reaparece en estado en que me encontraba ahí y la respuesta fue muy buena yo quisiera pueda según cómodo también devolver ese cariño de que cayó momento en esta corrida tan especial de despedida

Voz 1395 38:13 recordamos Gonzalo Bienvenida de los carteles de la Feria de Olivenza dos mil dieciocho claro arranca el día

Voz 0103 38:18 nos el viernes con una novillada del friso para seis novilleros el día tres por la mañana será la despedida de Juan José Padilla ante los toros de Joselito con José Garrido y Luis de dame por la tarde la corrida de Garcigrande con El Juli Miguel Ángel Perera y Talavante el domingo por la mañana la corrida de Victoriano del Río con Enrique Ponce Antonio Ferrera Roca Rey el domingo cuatro por la tarde Zalduendo Victorino

Voz 1395 38:43 Martini Garcigrande para el mano a mano Juli Ginés Marín Olivenza no es un milagro y empresario empieza el trabajo bien hecho y es verdad que ha colaborado mucha gente y que los políticos os os habéis metido también en en el canasto y han ayudado pero los grandes milagros de los últimos tiempos treinta años dices que empezó hace treinta años

Voz 13 39:04 esa era la la XXVIII Feria

Voz 1395 39:08 mentira año

Voz 13 39:10 que veamos lo que lo que queríamos convertir la plaza lo digo muchas veces que me nuestros mejores sueños era muy vagina o lo que es la competitividad

Voz 1395 39:22 vamos cuánto tardo cuánto tardó en romper la feria para allá con la fuerza que tiene ahora porque ahora mismo son gente de Madrid gente de todas partes que apuren allí bueno pero hasta que no está cerquita pero a todo el mundo hice pasan los dos días por lo menos los dos días finales no allí Juan co cómo rompió hola

Voz 0581 39:39 la de la feria rompió ya

Voz 13 39:41 con con la fuerza que actualmente tiene el año mil novecientos noventa y nueve cuando Espartaco después a cuatro años para puede reaparecer allí mientras buenos días rinconcito

Voz 2 39:53 con la atención de todos los medios

Voz 13 39:56 la culpa la verdad es que acá que yo paso definitivo para la feria ella feria el día antes por primera vez Juli pueda siguiente de perdón el sábado fue Espartaco conservo la todos estos en lo que que la ha convertido en la ilusión de mucha gente el fruto del trabajo encima aquí estamos muy contentos

Voz 1395 40:27 tienes a Ginés Marín toreando Nuevo Progreso no

Voz 13 40:29 y ahora mismo me apetece realmente el primer

Voz 1293 40:33 aquí qué tal leído no sabe él no tengo el primero todavía no acababa Juan me imagino que que

Voz 1395 40:42 ese último día en Olivenza

Voz 1293 40:44 si algo habrá parado el empresario no

Voz 4 40:47 hombre yo yo luego vuelvo a repetir que agolpa selló con muchísima ilusión ganas de devolver el cariño a a la afición a la empresa agradecimiento a la empresa y a los compañero por supuesto era yo creo estoy convencido que será una feria bonita para todos supuestos o sea hay muchas gracias

Voz 2 41:07 así lo merece eso creído Serna de reposo

Voz 1395 41:14 José muchísima suerte y que sean dos días de de plaza llena Hay que se vio al ambiente no porque la gente no lo pasa bien en la plaza lo pasa bien a la ciudad toda la ciudad está entregada a la gente que acude al milagroso

Voz 1293 41:26 ha hecho un abrazo fuerte José mucha suerte igualmente poco al fin Orozco

Voz 1395 41:31 bueno pues vamos a ver porque el día es muy poquito el día diez de marzo el diez de marzo es en Illescas no si la corrida del milagro la pérdida del milagro sí sí sí sí la feria de milagro

Voz 1293 41:43 y el milagro de Maximino claro Maximino buenas noches a ese vino Ana estacionados milagro Jan Beni María José Maximino

Voz 1395 41:57 buenas noches Manolo medidas que somos dormido no no no

Voz 0581 42:01 no no sólo no estoy un poquito más tarde

Voz 9 42:05 sí está dándole vueltas a alguna cosa

Voz 19 42:10 Bono se estaba pero vuelta era cosa pues siempre pensando un poco de ahora lo que toca pensar a ver de qué manera de que forma no era un poco inmueble a todas las ideas que ya se ha puesto de qué manera la transmiten curiosamente salía un las redes sociales preciosa buenísima que tienen mucho que ver con esto y decía que que la feria el milagro incluida una cobertura de

Voz 0581 42:37 el riesgo ante ante la ahí de las

Voz 2 42:41 Julian el juego y el frío está Clarés

Voz 9 42:44 recuerdo la clave torear

Voz 1395 42:47 Bin Lidia vuelve Pepín Liria ni la vuelve Bin

Voz 4 42:51 ese niño no te lo he visto compañeros después de veinticinco años cumpliendo los Veinticinco años

Voz 9 42:56 sí era el pin torean El Juli es la primera después de revivir recupera recuperado Maximino

Voz 0697 43:04 pero

Voz 19 43:04 no sé si no recuperados tanto Andy Cartagena un Julián López de julio anuncia unos la corrida de toros en la corrida de rejones pues los impuestos para

Voz 2 43:16 arrestaron ya está uno El diez y otro

Voz 0103 43:18 a cierre del cartel Manzanares aguántame segundo que vamos a América saludar a Colombia

Voz 1395 43:23 sí

Voz 1395 43:50 los secretos sostiene Ángel Calamardo Ángel buenas noches buenas noches bueno pues un año más la feria milagro no

Voz 0171 43:59 sí sobre todo es convertir en Illescas en el centro taurino ese día con un gran cartel y sobre todo trabajo porque además cuando las cosas hacen bien también por parte del Ayuntamiento por parte de las propiedades este la propiedad de la plaza de leyes con el alcalde José Manuel Tofiño al frente sacan el pliego concurre Maximino lealtad a para diez años porque eso es lo que él desea no poder trabajar durante un tiempo ir creciendo ir a más ir haciendo muchas más cosas y ahí está la corrida de toros de una región

Voz 2 44:29 yo trabajo y respeto

Voz 0171 44:31 de la autoridad del lugar hacia hacia un empresario al menos que lo dejen trabajar

Voz 2 44:37 oye tú lo que sucede es está lleno de Cuenca Cuenca

Voz 1395 44:39 cuántos años son como bien no

Voz 2 44:42 cuántos son en Cuenca Cerdán pues son veinticinco me quedan cuatro cumplido uno G

Voz 9 44:47 hola Juan hay matrimonios que no dura

Voz 4 44:55 que sí pero yo la verdad es que también corroboró de Ángel que lo he visto lo he vivido

Voz 2 44:59 sí sí recuerdo Maximino

Voz 4 45:03 corrían viruela y teníamos esa esa está o no

Voz 2 45:06 puso en todo lo alto hay crisis

Voz 4 45:09 Davis fue una lástima que que bueno la que yo voy a hacer lo era un hombre luchador trabajando oí y eso fue defendiendo siempre

Voz 4 45:22 capacidad en Cuenca Manuel

Voz 2 45:24 si es por ciento de la población está abonada el día es una plaza esos son datos datos Gestha no

Voz 1395 45:30 igual igual igual igual tiene el récord de paro en proporción cual viene desde luego sí pues básicamente tiene el récord de eso bueno recordamos que arte

Voz 0103 45:39 es que es un el fuerte Pepín la reaparición de Pepín Liria El Juli Manzanares y dolo son los toros son de José Vázquez

Voz 1395 45:48 otra vez el año pasado en la rampa de

Voz 0103 45:50 Pepe Luis Vázquez más antiguo de España no es lo que es el día

Voz 2 45:53 no me parece mal luego al día siguiente

Voz 0103 45:56 sí de rejones en la que actuarán Andy Cartagena Diego Ventura y Lea Vicens

Voz 1395 46:01 bueno Cubero todo eso muy cerquita de Madrid además con la plaza cubierta osea que ahí no hay frión calor eso está perfectamente eh ahí estaremos un abrazo máximo Maximino

Voz 2 46:13 muchas gracias a un abrazado todo algo a darte un abrazo igualmente

Voz 4 46:18 eh bueno pues

Voz 1395 46:21 un cartel que además funciona no hilado y la gente de Madrid acude y el año pasado sí

Voz 9 46:25 el año pasado se la plaza es el día el día diez de viejos sábado diez sábado

Voz 0581 46:31 bueno parece veinticinco kilómetros de Madrid

Voz 2 46:33 en el primer pueblo no pasando eso el escuchando la de Toledo ya

Voz 0171 46:38 empieza la la provincia de Madrid a partir de

Voz 1395 46:41 sí señor nos vemos la segunda parte Ángel que tenemos entre nosotros de acuerdo bueno pues vamos a ver vamos a hacer una pausa dentro un momentito para para para para Colombia pero antes comentarles que tengo Manuel Martínez Erice Juan Manuel tocayo buenas noches

Voz 2 46:58 qué tal buenas noches donde estamos

Voz 1395 47:01 a de este momento vamos

Voz 19 47:03 en mi casa Marie en casa capital

Voz 1395 47:06 lo Madrid Las Rozas señaló que digo yo que me gusta mucho lo que lleva

Voz 2 47:14 son general profesional no

Voz 19 47:16 el imagino imagino imagínate a mí yo tengo yo solo sé que para acordar todos los que me gustaba mucho si no se sabe estas tiro verdad estoy encantado encantadísima no te voy a decir que descubre ahora porque lo conozco hace muchos años pero sí que es verdad que en las las pocas suele pero seamos juntos nuestra vaya sorprendido repito pero la verdad que bueno que sí sí me ilusionó música además no porque le he visto muy nivel en todos los sentidos altísimo en España porque ha sido ofreciendo el que como te digo tú te fuiste yo creo que la posibilidad de Manizales ese día ese día tres puntos verdad que que la verdad que aquel toro yo creo que lo toreó de maravilla a mí me han dicho aficionados seis colombianos se impuso por un empresario que ha sido puede curioso que las faenas lo sé quiénes no sin que parece lo más importante de la temporada en Colombia lástima que

Voz 2 48:02 el Juan segurísimo con las paga

Voz 19 48:04 en ese horror pincho sino lo suyo

Voz 2 48:07 yo creo que Mena fue para recordarla allí

Voz 1395 48:09 sí la hay ir Il también lo lo que ha ido progresando del torero Juan Bautista eso es una barbaridad los últimos años Juan ahora mismo un pedazo de profesional que Le Palais muchísima ganaderías y le vale le valen todas las plazas

Voz 0171 48:25 sí además es que es una faceta

Voz 19 48:27 que el que se que él Le gusta mucho no es un terreno tremendamente versátil ir gusta eso fomentarlo no es eso es que no me gustan mucho pues yo que sé pues ahora mismo que es lógicamente no te puedes imaginar en Francia pues estreñimiento

Voz 0171 48:40 de todos lados YSL sale del el

Voz 19 48:43 el gol de acomodarse a decirme Oye pues vamos a a a que ya las teóricamente más cómodas como del mundo del toro él no es el mérito no llevan vamos a meter ganadería estancia de Osasuna aquí una de allá le gusta le gusta poco su enredos y bueno yo creo que es muy

Voz 1395 48:56 pero también no es seguridad

Voz 19 48:59 es una visión siempre también aparece como torero pues comercial y bueno que cree que cada alicientes a los aficionados en y bueno es un poco bueno entró ya tiene también esa veteranía pusieron las ideas muy claras lo ya te repito que no soy yo creo que he encontrado una vez más ha vuelto a tener suerte ninguno en contra

Voz 2 49:13 en un momento extraordinario

Voz 1395 49:16 a modo para la aficionados da gusto verlo con cualquier tipo de de ganaderías y eres capaz no en San Isidro ya tenéis más o menos me fío me fío de lo que de lo que

Voz 19 49:26 como yo no te lo puedo decir que siempre el que más frías unas no iban pero bueno siempre salió de desaparecer de mucha así

Voz 0171 49:34 Nos molesta que los que los pelos a podrán

Voz 19 49:36 lo lo lo diéramos pero bueno fíjate de lo que es de lo que has leído

Voz 9 49:40 pero bueno me suyo es lo que vamos que vamos a tres tardes

Voz 1395 49:44 tres tardes muy bien no tengo que despedirme de de los oyentes en este caso de Ecuador un abrazo muy fuerte

Voz 2 49:52 enhorabuena Manuel un abrazo Manuel gracias luego bueno pues

Voz 1395 49:56 es luego hablaremos con hay que decir si de vamos a la Bolsa pero antes es decir que las tres tardes son la primera Juan Bautista conocí te y Morenito de Aranda seguramente con la quinta a la segunda Padilla no la segunda no Juan Padilla para descartar que haga más bonito van

Voz 2 50:11 sí parilla Roca Rey fines Marín de Juan Bautista

Voz 1395 50:14 Paco Ureña López Simón también eh y la otra va es en la en la de nacional que será Bautista Bolivar Alamo Galdós a dame Colombo o sea un francés un colombiano un español y un peruano un mexicano y un venezolano

Voz 3 50:33 que aquí en riveras Cayetano que no lo son Padilla no fueran baches Juan

Voz 1395 50:39 a Sebastian buenas noches

Voz 3 50:41 a su enhorabuena de verdad gracias Jose María Manzanares te traía muy buenas noches Enrique Enrique buenas noches buenas noches Manolo Miguel Ángel Perera Miguel Ángel buenas noches buenas noches a la buena