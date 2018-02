Los Toros (26/02/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:03 además no como

Voz 1 00:05 le

Voz 4 00:13 sigue la Cadena en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo pilló en Facebook

Voz 3 00:25 Agencia donde debería haber reflexión reposada luces largas

Voz 2 00:30 el camino queda más que la política a velar ceder escuchar respetar la ley y cambiar rápido como nos hemos consentido llegar

Voz 3 00:40 hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 5 00:44 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para hoy con Pepa Bueno buenos días Pepa y Toni Garrido jóvenes ya Sport síguenos también en Hoy por Hoy punto es son sol ha vuelto a salir esta mañana y volverá a hacerlo cada días por complicada que se nos ponga la Cadena Ser

Voz 6 01:03 corren nuevos tiempos

Voz 0103 01:05 vamos a escucharnos

Voz 7 01:17 que sí

Voz 1 01:18 de

Voz 7 01:21 que llevaba Massa

Voz 1 01:25 habrá más coma eh eh la venta nacional

Voz 8 01:50 añada usted ha valido al frente de la técnica bueno que se Ruiz Carmen Peinado vi con San lo bienvenida

Voz 9 01:59 el maestro Juan José Padilla ahí se acaba de reincorporar con nosotros Ángel Calamardo de nuevo para dialogar Ángel buenas noches nuevo sí bueno vamos a analizar

Voz 1395 02:10 los carteles se queda en un adelanto importante pues en ese caso mundo toro te no no serán completos todos porque van a ver cada cambios que dice la empresa cuando le hemos preguntado si esto tenía que ver ya con con los carteles finales de diciembre pues de Madrid decirte que estos avances e veces complican mucho las cosas no más contado con el detalle porque va hay cosas que van a cambiar Ikeda además mucho tiempo porque hasta el día siete nuestra presentan los carteles eso quiere decir que bueno que yo sé que hay una base sí sí es la que va a ser que luego pues eh al mismo por ejemplo las elecciones con furia no han terminado ahora porque si tú ves esto si esto es así es así te juego y no cabe porque porque el lamentablemente de las galerías casi siempre son las mismas para los mismos las mismas para nosotros mismos no sea las

Voz 0103 03:14 es para las más comercial las figuras y las otras eso que parece es que él de Astún es

Voz 1395 03:19 no no no no no es posible sortear como el fútbol pero sin me gustaría variedad como ha sido toda la vida cuando lo cuando nos ha sorteado de los toreros decían yo también mató Ordóñez de a no sé quién y cojo al chaval que toma la alternativa que está de moda ser viento sí bueno yo a veces les haría bien y otras veces afirmar Cortés y el ex primer diálogo se recuperó sólo incoado opinado con Miguel Márquez pues se dio la cara salió pero pero había esa competencia y no tenía porqué matarla de palos Romero en aquel momento pero la CIA porque si a apretando oí bueno pues aquí se va a ver conmigo no

Voz 0103 03:57 con esta noche ha sido protagonista de este programa Andrés Vázquez a lo que decía que si no le dejaban entrar en los carteles de las figuras al final las figuras tendrían que comer de su plato que era los Vitorino

Voz 1395 04:08 bueno pues vamos con con todos los carteles con todas la lo que penséis no porque eh bueno yo yo lo que echo de menos para para dejarlo claro es verdad que no me ha parecido nuestra carteles ponemos sitio Urdiales lamentablemente de poco Zamora lamentablemente tampoco un otro Mora que que es menos llamativo pero que él me parece un buen procesal que sugería demora

Voz 10 04:31 qui Ivano y lógicamente no está el Juli

Voz 1395 04:35 bueno en el negocio tendrán que negociar y no efecto había Octavia al menos que yo sepa que se haya cerrado no

Voz 10 04:42 son eh tuya eh cuales eh

Voz 0171 04:46 de Ángel bueno efectivamente no son Carter no son carteles oficiales ni mucho menos pero sobre lo que se conoce como dices puede ser Calama habrá mucho acierto

Voz 1395 04:56 el al menos tuvo que han sido que sí

Voz 0171 04:58 qué tal la base a partir de ahí se construirá todo lo demás no en San Isidro tienen que tener un sitio todos así ha sido siempre pero quién engancha al abonado es verdad es la figura iba poco las figuras o no van el abono se resiente de falta Julia López espurios una ausencia que debe de arreglarse aunque yo casi estoy por afirmar esta noche quiero está complicadísimo si casi en este momento está por si es verdad

Voz 9 05:25 lo que sí es cierto hay muchas cosas es lo que dice mundotoro Juan me estás escuchando verdad

Voz 1395 05:33 sí está pasando por un sitio donde no hay seguramente bueno hay una cosa que lógicamente a Julito es una de las corridas que dan por cerradas porque el está cerrada la las dos de Cuvillo está cerrada hasta las dos de Victoriano del Río la de Garcigrande Yesa me temo qué va a ser muy difícil de cambiar la porque tiene sentido es la corrida en la que va a Ponce es la que va a Ponce junto pues bueno lo que es la

Voz 0103 06:01 Castella con Castilla La confirmación

Voz 1395 06:04 Castella que lleva la empresa Ponce qué piensa única que viene y convoque que desde el equipo de de de de Ponce y que le va a dar la alternativa ese cartel ese cartel Juan es un cartel muy lógico pero es lo que así lo que sí veo yo que que seguro para para acertar a setenta por ciento ochenta por ciento de los carteles pero como negocian con el Juli si están las dos de Cuvillo las dos de veteranos del río las dos Alcurrucén la isla es la que más le gusta que es Garcigrande de momento cerradas de momento cerradas te diré que haber alguna apertura por ahí

Voz 0171 06:39 hasta el siete de marzo todo es posible que parece es que cuando se van a presentar los carteles no no pero yo decía antes Manuel que faltaba Julián López El Juli falta Morante falta betún

Voz 1395 06:48 normalmente Nova iré bala entró muy mal durante y después si las poco

Voz 0171 06:55 vida pero nadie para mi madre sí

Voz 1395 06:57 qué hacer lo mismo que el Sevilla va ir en en otoño se Juan lo sabe mejor que nadie no pero yo creo que Sevilla ha afirmado para otoño y creo que lo de Madrid aunque no creo

Voz 0103 07:08 vaya Madrid yo creo que que va por delante

Voz 1395 07:11 cosas sueltas antes y después de Madrid hay a lo mejor tal vez lo Huarte para otoño no fan

Voz 11 07:18 bueno yo que no sé lo que soy se lo que estamos viendo ahora mismo que ha salido sólido que sale desaparece de ahí me llena de orgullo

Voz 9 07:27 pues sí hombre parezcan en Vitier pocos se Marin Carter muy bonito

Voz 0103 07:32 al día siguiente entonces en Valladolid venía con hablado con Manzanares y Talavante el día trece de mayo

Voz 9 07:38 y estos días se ha dicho también que en

Voz 0103 07:40 el Gavà torear cerca de Madrid en en la localidad de Guadalajara Brihuega

Voz 1395 07:44 nos ha dicho que va a torear en San Isidro seguro que no es lo que dijo Manolo Lozano que parecía que no no sea que no ahora lo que sí digo es que la cuál es la solución si fuera cierto que las de Cuvillo están ocupadas de Alcurrucén están ocupadas todas deben las de Garcigrande está ocupada

Voz 9 08:05 ir al curro

Voz 0103 08:10 no es la beneficencia con Ferrera Perera y Ginés Marín

Voz 1395 08:13 que todo se puede arreglar o no

Voz 0171 08:16 sí sí lo del julio algo muy roto en estos momentos muy roto

Voz 9 08:19 pero fíjate que es que si no estás pandas que hasta el día siete es posible

Voz 1395 08:23 no lo lo lo Land Rover así por por por seguro que el día siete cuando a los carteles oficiales

Voz 10 08:31 Si bueno eh Juan

Voz 1395 08:33 vos vas a una que es la ley es un cartel fuerte muy fuerte no con Roca Rey con Gil Marín Jandilla no

Voz 11 08:40 bueno yo en principio parece ser según he leído también hay tengo que ella se parece que tengo pocas adivinen Villa que a mí me encanta así es

Voz 1395 08:50 cuando no la mataba al otro la suerte

Voz 11 08:53 cantado siempre en Sevilla en Bilbao en las plazas de Valencia muchos años lleva una ganadería que puede verdad que mi cuesta mucho el concepto de mi encastada Icon para Madrid es importante y luego además pues cuando torero están en un gran momento que son doctores importantísimo muy joven hijo

Voz 9 09:15 pues con fuerza me voy a quitar ese Madrid iban a apretar en si triunfa

Voz 11 09:21 ahora en Madrid Puertas Grandes de Madrid apretaron también me ese mucho me gusta mucho este cartel desde luego definitivo

Voz 1395 09:29 me gusta la guerra no

Voz 11 09:32 claro me gustaría ir dando verdad también reduce de ver

Voz 9 09:36 luego ya sí los carteles sean estos son muy parecidos cada cual tendrá se quedará fuera o algún torero no siempre es lo de Urdiales sí que no lo ponemos

Voz 12 09:47 Madrid muy querido por la afición y que debería estar de

Voz 1395 09:50 Madrid que por aquel momento pueden pegar un zambombazo no hice los que tengan así menos nombre hebreo de Julieta aparte la claro no

Voz 9 09:59 y también meto ahí yo yo lo tengo mucha mucho respeto Juan José Eugenio de Mora fíjate Brey bien

Voz 1395 10:09 Emilio ilusión eso torero que yo la respeto mucho no que que yo creo que que que tiene su importancia no y luego hay un cartel que se me imagino que está cerrado el cartel que han hecho de ir de los seis países sí taurinos no

Voz 0171 10:26 la corrida internacional si había internacionales

Voz 1395 10:28 la Bautista por tanto francés Bolívar por tanto colombiano de Álamo por tanto español

Voz 9 10:36 Galdós por tanto peruano

Voz 1395 10:38 la vida dame Mexicano ICO Lombo venezolano

Voz 9 10:42 parece un chiste malo sí bueno excelente

Voz 1395 10:45 es decir desde tres cero uno español número

Voz 0103 10:48 yo estos de fuera no por lo que pasó no bueno seis toros de El Pilar parece ser que va a ser

Voz 1395 10:53 dónde está dónde está lo que a me gusta ya que pasara a lo de siempre y las corridas duras para los mismos las corridas más comerciales comerciales para algo más que más envisten para los mismos no es bueno que sorteo sería algo fantástico pues en la vida

Voz 0103 11:12 en tan fantástico como imposible lo posible pero pero sí da nombre desde luego es enriquecer y a ver qué pasa

Voz 1395 11:18 en el fútbol los demás donde está el misterio sé que es complicado sé que es complicado oí

Voz 9 11:24 pues es muy personal así Ángel Ivitra giro

Voz 0171 11:27 se ve que sobre Castella Ureña o Román pesa también mucho la feria y eso está muy bien porque son tres toreros importantes y principales pero yo insisto que por arriba probablemente haya que haya que Fórum que forzar un poquito más a Quito hito Carlos los carteles porque al final el abono el abono tira de los de lo bueno

Voz 9 11:46 eso está claro sí pero no siempre quiere decir con eso que que falta que

Voz 0171 11:52 porque hace falta que se realicen con El Juli que con Antic esa aventura por ejemplo

Voz 9 11:57 en otra aventura también es

Voz 1395 11:58 es es una aventura una aventura no porque a mí no me parece mal que pide lo que pide Ventura que es desde ya lo oiga me oiga poco o me pone con seis de seis toros que es lo que voy a dar espectáculo estoy preparado con caballos suficientes como para matar seis toros que pasa a pie Juan y cuando lo hace es porque podéis hacerlo inspirada sino me pone con el mejor que sea mármol Andorra indoor en mano a mano o sea a mí las dos ofertas hilo de Sevilla me parece muy lógico cuando uno se encuentra fuerte de verdad está fuerte parecido no es ese Melo dice Melo Se lo que ahora es cuando cuando quiero no sí si ese no me no me no me hace feliz otra vez lo mismo de siempre no tengo no sé cuántas puertas al príncipe no sé cuántas puertas

Voz 10 12:47 de de de Madrid

Voz 1395 12:50 por tanto quiero que algo más sobre todo hicieron la cual como como dice que la tiene mejor que nunca por tanto bueno pues aparte Rajoy le doy todo todas lanzó

Voz 0103 12:59 con respecto a lo que decía ahora Angel Manolo lo como

Voz 1395 13:01 varios de jazz muchas gracias por por pedirme algo complicado y Iker al raza

Voz 0103 13:05 claro claro algo distinto y diferente no ahí de quería decir Manolo que con lo que decía ahora Ángel efectivamente romana ha pedido la de Miura que esos se sale un poco del guión Ureña ha pedido estar en la de Victorino con esas iban hoy Emilio de Justo parece ser que en la esta y otras dos eh eh claro tanto Román como Ureña efectivamente parece ser que en la corrida de Adolfo la torear El Cid Pepe Moral y la alternativa de Ángel Sánchez el novillero que que nos deslumbró la temporada pasada bueno

Voz 0171 13:36 es la beneficencia me gusta mucho el cartel también el cartel justo de toreros triunfadores

Voz 9 13:41 en evidencia es el carrera no sé si eso ocurre eso sí

Voz 10 13:48 quería ya en seis de

Voz 1395 13:51 de junio el seis de junio si hay bueno y hay que hay que dan no queda no quedan demasiados puestos libres no yo te digo que me parece fantástico lo lo que han hecho de esta de este número altísimo de de corridas seguro que el noventa por ciento ochenta y pico por ciento va a ser así no pero nada volar pedístico ha sido no has sobre los fáciles son los ahora que la empresa va encantar era cambiar alguna cosa sí sobre todo en el tema hacer llegar a un acuerdo

Voz 0103 14:21 en las redes sociales tildaban a Feria de low cost de bajo coste hombre tampoco tablado consiguió así pero pero sí es una feria que que que le falta remate

Voz 1395 14:30 nada menos que lo que les gusta es que lo que le gustaría al aficionado es que que hubiera toros para todos

Voz 10 14:37 que que estos carteles se abriera

Voz 1395 14:41 hay lo que les gusta es que hubiera emoción Se la gente lo que busca que es pues eso emoción is y si quisiéramos se que no quiero ayudar

Voz 13 14:49 otra vez lo mismo lo mismo también un menú

Voz 1395 14:52 que el año pasado no pues pero

Voz 13 14:54 pero de momento la cosa si te Bazán la paz

Voz 1395 14:57 soy venimos pues queda todavía quince minutos para acabar de comentan

Voz 14 15:03 naturales de buen gusto ciudad Adelardo

Voz 1 15:11 es la noticia empero para de

Voz 9 15:49 pues vamos ya de aquí hasta el final

Voz 1395 15:52 y si lo único Ángel es que no todos juegan con el mismo balón

Voz 0171 15:59 sí pero eso no siempre pasa no maya

Voz 1395 16:03 nativo de todo eso no lo del fútbol que tiene con sus cosas también tendrá cosas malas no pero tiene cosas buenas y es que es todos contra todos y que ahora mismo Malone que asusta vamos con mucha noticia porque falleció Venancio Marcos que es el autor de de de bueno de de ese de esa escultura no que tenéis el Puente Triana Juan que se ve la luz eh Altozano

Voz 9 16:27 plazo señor en Cabra estáis el día treinta

Voz 1395 16:29 hay uno con Lea Vicens con Finito finito por delante Juan

Voz 11 16:34 sí señora digo hay Fandi

Voz 1395 16:37 con la que poner banderillas a las fuerzas de seguridad Morante Manzanares Talavante has dicho tuvo el trece de mayo eso es si Alberto García se ha quedado con Burgos toda la emoción

Voz 9 16:49 Fuente Ymbro David contra Goliat adquirió Bourousis sí si Joaquín el del Betis eso que armoniza si sí está o estuvo enorme

Voz 1395 16:59 Juan hombre adecuado

Voz 11 17:02 la verdad que que tiene más sensibilidad por el toreo y bueno habrá que como él dice frustración porque que quiere quería Abel tomando nota

Voz 9 17:12 ese pero bueno se diera

Voz 11 17:15 pues es un poco los tentadero Guillermo

Voz 9 17:17 yo Hermoso con el padre están triunfando te lo digo no para no para dar salida a hombros a veces lo recogió Doña Doña Elena íbamos ahí

Voz 1395 17:25 yo era una cosa que me cabrea mucho lo venceremos de Madrid ha anulado el premio de la feria al mejor toro Juan porque es colegio veterinario lo ha quitado sea que son también si son antitaurinos ozono

Voz 9 17:36 parece que me mejor mejor que se dediquen a cuidado

Voz 1395 17:39 perritos eh

Voz 9 17:40 sí porque ya se lidian todo el Madrid no puedo pues nada pues nada pues ahora pues me tener

Voz 1395 17:45 eso sí quitan porque los que están por encima de ellos entiende que el negocio está en cuidar perritos gatitos en cuidar eso que está muy bien e Iker los toros no sea cosa que que cómo mueren vayan a sentir que que que que se veterinario que he visto cómo muere un toro no puede curar mi gatito eh o sea vamos a ver porque la cosa puede ser muy fea

Voz 0103 18:05 el por abajo a los veterinarios como comentábamos antes tanto en el campo

Voz 1395 18:10 para ir a descanso como son eso va pero hay que hacerlo y hay que hacerlo como Dios manda ahí un premio cojones hay que darlo

Voz 9 18:16 me echaron sean Tauste

Voz 3 18:20 al corral

Voz 0103 18:21 sí no no aprobado no bueno pues con mucha ilusión contar que el maestro José Luis Palomar cumple cuarenta años de alternativa el próximo domingo cuatro de marzo la tomó en Castellón por eso en su ciudad en Soria le están preparando un homenaje un galardón a los que lo taurino el próximo nueve de marzo de dos mil dieciocho en el Palacio de la Audiencia también contar Manolo mandar un abrazo desde aquí al torero Thomas

Voz 9 18:49 hay que ir al francés pero y y sufrió al mito de la coca va en la herida no has visto

Voz 11 18:55 sí sí sí no con la vida eh

Voz 0103 18:57 el año pasado resultó herido y murió en Francia bueno pues tiene un coágulo que obstruye la vena femoral que fue la que resultó lesionada va perder toda la temporada en el banquillo intentando recuperarse Pedro

Voz 1395 19:11 Zaragoza que se presenta Carlos Zúñiga hijo y otros dos rayitas ya nació edita también las empresas y además hay una razón eh que que que habrá que comentar la Juan en el caso de los horita un nombre y un trabajador hay chavales que que han estado trabajando para Madrid Iker Iker Iker las plazas de primera eh no te permiten entrar nunca solamente el pliego de de Zaragoza permite que es los que apuesten por la plaza pueden ser empresarios de primera y de segunda por tanto sería de segunda toda tu puñetera vida podría pasar nunca primer alto IS IS es lógico momento en que uno puede intentarlo quirúrgicamente pues eso eso es fue fundamental Ángel Costas

Voz 0171 20:00 sí pero he encontrado Zúñiga hijo para aparecer como un recurso en Zaragoza del de su padre de Carlos Zúñiga imparte que paralizan Noor días lo que es el proceso de adjudicación de la de la plaza ha surgido ahí

Voz 11 20:13 algún inconveniente Fito

Voz 0171 20:15 el que se arregla con Enrique Ponce que ha tenido problema su tía dijo ayer es que iba a dejar el testamento que viene voy a torear esos Plaza Enrique Ponce y parece ser que ahora incluso podría arreglarse para Aguas Calientes pero si miramos para atrás en los últimos años es que no ha pisado una plaza de Bayer ha vetado

Voz 9 20:34 cómo funciona al final todo se arregla al final todos

Voz 0171 20:38 el erigió Constantino González recuerda que fue muy buen precio

Voz 9 20:42 lo que más yo pienso yo categoría a esa plaza

Voz 0171 20:46 después a la Asociación del toro de Albacete el premio Constantino González que así se denomina porque lo has dado a Victorino Martín en un acto al otro día en el gusto

Voz 11 20:56 muy muy ameno no muy entrañable

Voz 9 20:59 y esta semana nos vamos en Villaseca no más gente explicaban paga la próxima cuanto es porque he visto un puñado ya la próxima eh

Voz 11 21:08 yo empiezo en Olivenza en tres el lo ocho a Castelló el el diez Moreau el once valentía y hay un festival día el miércoles la campaña a mi me gustaría aprovechar también parada la gracia la familia al me eché a Renedo Etxea de habría de Santander porque son el viernes y la verdad que era una familia cariñosa y acogedora que nos hace sentir maravillosamente su casa y bueno fue una velada muy bonita de mucha categoría

Voz 9 21:40 claro claro eh porque además es la gente que que vive el mundo del toro cuida a la gente de del mundo editor y tres veintitrés años con

Voz 0103 21:51 la la décimo tercera edición lo tenía que apuntado se Ginés Marín a Lorenzo por dicho todo esto el ídolo de la cara

Voz 1395 21:58 esta estadía sí sí sí además llevaba

Voz 11 22:01 me eso me encantó la foto con con José Mari Manzanares bonita bonita es maravilloso con José María además ha repetido casi la misma foto de del año pasado no si realmente faltaba tenían que cumple un año en el mismo sitio Don Juan ya en Sevilla entrando en Sevilla Manolo cuando en Sevilla

Voz 9 22:25 Sevilla ya

Voz 11 22:26 ahora estamos a a tres cuarto de hora de la mañana

Voz 9 22:30 tratamiento no

Voz 11 22:31 pues sí cuestiona empezó otra vez contra el último entrenamiento y preparación cara esa sexto día ya tenemos ya algunos previsto oí una preparación intensa que sea un buen año Juan no

Voz 9 22:45 esperemos que pues sí acelerar ahora es bonito Mou Javi está bien planteado buena parte Dios lo previas eso sí de verdad que Dios esas cosas es tremenda

Voz 1395 22:56 ante Bustos de Vargas Llosa

Voz 9 22:58 sí lo que tiene razón esta vez también eh se lleve yo ya

Voz 1395 23:02 de Mis hijos a los toros de pequeños ninguno me ha salido cruel se ha salido normalito

Voz 0103 23:08 pero la verdad es que tiene el festival de de uno

Voz 11 23:15 sí pues pasaba que tengo ahora no sí si es el estómago

Voz 0171 23:19 voy a zona que efectiva del cuadro Lemgo que Le quiere rendir homenaje a Dámaso González ha pensando pues la hacer algo una idea novedosa que participen las figuras pues que lo importante es que no deja de todo el mundo no deja de acordarse de Dámaso de recordarlo

Voz 9 23:33 qué buen tío los Torres lo tiene presente lo café yo no

Voz 0171 23:35 a los amigos o gente de su familia está muy presente nadie muere mientras que no se le olvida él está olvidando Ana

Voz 0103 23:43 la Gozalo pues precisamente Dámaso fue Un un auténtico ídolo y sobre todo un ejemplo de solidaridad y hay que decir que el festival de la Flecha el que hemos hablado de esta noche ha sido a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple eh entonces hay que decir que los toreros han han actuado por esta causa no esta mañana en Aracena en Huelva sea lidiado Un festival de Soto de la Fuente de Gabriel Rojas en el que Lea Vicens cortó una oreja Pepe Luis Vázquez escuchó una ovación Finito de Córdoba cortó dos orejas por cierto finita

Voz 9 24:16 no aparece los carteles de Madrid

Voz 0103 24:18 el avance de mundotoro Garrido saludó una ovación Joaquín Galdós a corta una oreja recién llegado de Perú sustituyendo al cordobés Manolo Vázquez el el BCE

Voz 1395 24:29 una no dos

Voz 0103 24:31 donde las dos has dicho cortó una

Voz 9 24:33 yo me he equivocado que no no no no es el hombre pone

Voz 0103 24:36 altos agua bueno clara a sustituir al cordobés cortando una oreja Imanol nuevo Vázquez ha escuchado una una ovación también pueden mérito es Un buen toreo muy buen torero que ya te digo que llegaba justo de de Perú donde ha toreado humanos humano con Castella en en en una plaza que se llama así a hay bueno pues tengo aquí una cita del discurso en el Infanta Elena cuando recogió el premio ABC esta semana y lo voy a leer textualmente dice amar la Tauromaquia es amar en una de sus muchas y riquísima facetas a esta España donde todas donde todos cabemos en una enriquecedora convivencia basada en el respeto mutuo y bueno en esta entrega de premios ella recibió el premio como represión contando a Kirchner a toda la afición aquel Almagro si es dentro porque imaginar claro pues pues imagínate la infanta Elena representaba toda la afición que era la premiada

Voz 1395 25:38 la gama buena la rama de aficionados es

Voz 3 25:41 la remar el a de la abuela del padre

Voz 9 25:45 ahí se caso de esa rama de verdad de esos hijos de aficionados de los nietos del Rey emérito esperemos que si no hay una rama que si Dios derrama que no piensa eso

Voz 0103 25:54 hay en esta entrega de premios estuvieron bueno pues importantes personalidades como el ministro del Interior José Ignacio Zoido Cospedal y otros miembros del Gobierno in de en la parte taurina pues estuvo el maestro Curro Romero Pablo Lozano Ortega Cano Roberto Domínguez Curro Vázquez Litri toreros actuales con humor ante Roca Rey Román o Posada de Maravillas

Voz 9 26:16 qué alegría no Juani Ángel escuchar Andrés Vázquez no que os de momento también ha pasado sabes que es como se viene arriba a los toreros cómo os venís arriba Juan Guerra convocó un pinchazo arriba en todo lo alto el mínimo resquicio para estar ahí

Voz 1395 26:35 Ebay arriba ya estamos muerta ese vamos a tolerar las

Voz 9 26:40 vemos en Madrid y hablamos de todo lo bueno de todo

Voz 1395 26:44 es un carácter diferente Juan

Voz 11 26:48 a tiene ese hombre con lo fuerte que he sabido de situar esa ilusión me pongo el vestido toreaba otra vez que hace falta sí

Voz 9 26:58 le hacemos un homenaje de despedida nada a dos amigos un sueño lo que se llama Manolete ya algún amigo estamos Joaquín Sabina con ellos les pedimos un abrazo fan se quizá de casa abrazo ganancia llegó Ángel gracias gracias

Voz 8 27:15 idea que bueno no sé

Voz 9 27:18 es un orgullo y demás

Voz 8 27:21 no voy siempre

Voz 9 27:22 tienes ahí bienvenida es decir el Marina levantado

Voz 2 27:27 de corte y confección Sabinosa aceite de ricino a Gasol zapatos toponimia género dentro la caló

Voz 8 27:45 nombre de Noema Valido María José Ruiz para empeñado que Gonzalo Bienvenida estos compañeros de la SER

Voz 2 27:53 los dos fuera con angina para Landis caldo de gallina para los únicos tras

Voz 16 28:08 yo de él

Voz 2 28:11 carajillo para el extra verles dos barreras para él retales y que aclare las año triunfal señoritos cierran a las Molina tras había pasado ya nació la seña cine muy desarma de los cristales a la hora de la fama para los CRA venta el otro te habla

Voz 17 29:23 merced León