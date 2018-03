Los Toros (12/03/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel Molés

Voz 6 00:30 ya mía todos un pellizco en el corazón grito contra la canallada inhumano ha cometido con Gabriel culminando su vida su futuro sonrisa su derecho a quejarse no puede ser no puede repetirse no puede quedar sin castigo necesario quitarle la vida a un niño que hay que ser lo más deleznable de un ser humano si Matas son inocentes temerse lo peor hay que ser muy mala persona muy cobarde quitarle la sonrisa de niño perdón el mío

Voz 7 01:17 buenas noches comenzamos el programa habitual con

Voz 1395 01:20 al frente a la técnica es buenas noches María José Ruiz Buenas noches y Esther Morales mandamos un beso muy fuerte Gonzalo Bienvenida buenas noches qué tal buenas noches mandamos un beso al compañera de Radio Olé y la verdad es que con con ese dolor no que digo creo que tiene toda toda España esto la gente que que ha vivido estos últimos días no de pescaíto frito ha sido algo que yo creo que es como Si bueno como familia de todos no

Voz 0103 01:48 desde luego han sido doce días de espera rezando y esperando un Un final que que no han llegado

Voz 1395 01:54 bueno pues tenemos una noche cargada de personajes cargados de de noticias porque estaba al día al feo de Castellón en marcha no terminó la educación ha sido alzaría posiblemente de los últimos años se que más público ha acudido hábito también alegrías y ha habido también decepciones pero miras generales han pasado cosas importantes sí ha comenzado también la la Feria de Valencia y con con algunas cosas atractivas no como casos de de de Padilla que al final ha conseguido una oreja en el tercer toro porque tiene que matar es el segundo no el si el segundo de en este caso

Voz 0103 02:29 así el sexto de la tarde Esther según

Voz 1395 02:31 mundo de de Román hay lógicamente a partir de ahí también de Castellón mi otra tierra que hoy ha tenido alegría habrá pasado casi llena practicamente llega en la que ha habido dos toreros que han salido por la puerta grande es agotador oreja pero Ponce ha cortado tres orejas y le han pedido con fuerza el rabo y la réplica ha sido tremenda también de de Andrés Roca Rey que ha acabado votando tras Thais orejas y saliendo por la puerta grande sea vamos a gran parte de los personajes Gonzalo Juan José Padilla maestro buenas noches

Voz 8 03:08 buenas noches camino camino de Puerta cayó las pero en la mente Valencia no pues es que ha sido pues ha sido muy emotivo bueno quería Manolo también sumarme a la triste noticia el pequeño que ahora viene mandar mis pues apoyo y condolencia a la familia ha sido sí

Voz 1395 03:28 no lo digo que totalmente de acuerdo porque os español me imagino que también entre las muchas alegrías que ha habido en este en este fin de semana hay algo que duele

Voz 4 03:37 mucho y sabe lo que es un niño

Voz 1056 03:41 pero es terrible no sido la noticia negra lo que no tenía que producirse si debe volver a producirse no no tiene explicación es todo or sobre el dolor incomprensión sobre incomprensión

Voz 1395 03:55 hola me contáis lo de lo de Valencia porque han sido cosas interesantes Gonzalo pero antes vamos a hablar con Andrés Roca Rey que hoy conjunto con otro chaval con Ponce los avales que están ahí prácticamente empezando a formar un lío tremendo Andrés buenas noches

Voz 4 04:10 hola buenas noches tiene un abrazo muy fuerte y enhorabuena

Voz 1395 04:12 es verdad que dio dos chavales tan jóvenes no Ponce y Roca Rey

Voz 4 04:16 la clave es formar e gracias y la verdad que

Voz 9 04:19 eh qué bonito cárdeno de los aquí en Castellón y bueno pues contento por el triunfo

Voz 4 04:26 Andrés esta es tu segunda

Voz 1395 04:28 la tercera temporada que segunda tercera

Voz 9 04:31 si es

Voz 4 04:32 la tercera para empezar la bueno

Voz 0742 04:35 no sé dónde estaba dejando la tercera no

Voz 1395 04:38 a Ponce está empezando la

Voz 4 04:40 la XXIX está Háblame de de de Ponce

Voz 1395 04:49 la sanción que tienes porque imagínate en que va pasando el tiempo cuando tengas veintinueve temporadas y no sé si va a seguir toreando no creo que sensación de ver a un torero con veintinueve temporadas de matador de toros toda una vida porque bueno qué años tenía a José Luis Enrique cuando cuando lo de monte Picallo

Voz 1056 05:10 nueve nueve nueve o Andrés también es un aspecto en sí también es verdad no hay fotos de Enrique con Curro Vázquez y hay fotos de de Andrés con Ponce también

Voz 1395 05:23 por eso la hemos visto una foto de de pequeñito pero me imagino que que es un espejo no donde se ve uno muy limpio Andrés no

Voz 9 05:34 pues sí la verdad es que sí yo creo que no puedo decir nada que que la gente no se de el maestro no claro que que no que diría pues está está más claro que el agua no

Voz 1056 05:48 puedo decir es que

Voz 9 05:51 me ha impactado muchísimo no como como todas las con él pero perderían no impactado mucho hicimos no el el arrimarse el la verdad con la que con la que ha estado pues ha sido de lo admira

Voz 1395 06:05 me imagino que ha sido prácticamente una tarde soñada no tener tres orejas la fuerza y sobre todo una cosa muy importante oye plaza estaba practicamente llena la feria ha sido una feria que ha mejorado muchísimo este año para castigar al menos en el tema de público sí yo supongo que que el ambiente debía ser fantástico bueno Ponce tres orejas convertido un rabo una oreja para Manzanares esa réplica tremenda de del triunfo tuyo de tres sets tres orejas no

Voz 9 06:33 sí la verdad que como decía antes nunca tarde bonita no tardó de que quiero que la gente también ha disfrutado igual que nosotros sí bueno pues para para recordar parte tenía ganas de poder venir al Castellón que el año pasado no pudo por una cogida pero gracias a Dios pues este año ha podido feria pues

Voz 1056 06:57 hacer con triunfo cuál es el objetivo de la temporada

Voz 1395 06:59 tres tres cómo te has planteado la temporada unos una más por supuesto nunca será una temporada más para un torero que que bueno que está rodeando y que quiere comandaron al alguna forma de la temporada no

Voz 9 07:14 esperamos que que todas las temporadas son importantes no y obviamente pues tiene distinto a meta distinto distintas formas de tomarla mira que va cogiendo una experiencia distinta al año anterior no hizo bueno la verdad que es una temporada importante para mí importante para para hacer cosas nuevas no

Voz 10 07:43 pero aunque que que voy

Voz 9 07:46 esto sería poco a poco van espacio más más mejor y bueno pues obviamente siempre yendo a la plaza con con ganas de jugar de la vida que es

Voz 4 08:00 a lo que la gente va a ver a José Luis

Voz 1395 08:03 es curioso a jugarte la vida yo era una frase hecha pero sin embargo y cuando ves ese tipo toreros dicen es realmente

Voz 1056 08:12 no es un tópico eh no es una realidad palpable no y además es evidente que lo que le da grandes estar toreó yo lo que lo que sitúa estar todos los que son capaces de generar tanta emoción como que desbordan incluso los cánones si actúa asistimos en alguno momento cuando tanteo con esa fuerza y esa verdad Ayesa pasión de adelantar el toro practicamente sobra todo lo demás no

Voz 1395 08:35 hay una plaza además en la que engancha desde un principio el Valencia aquel día del viento José Luis

Voz 11 08:40 a veces niño prácticamente no vale y caballos lo vimos cuando damos

Voz 4 08:46 no la vimos ahí ya dejaste los palos no

Voz 1056 08:50 que se van humano aquella tarde creo recordar que fue con Talavante no

Voz 9 09:00 sí fue un amante

Voz 1056 09:03 fue de un impacto impresionante y prueba de ello que todavía en esta tierra bueno supongo yo entiendo que la mayoría de pasa pero cierra ahora mismo es uno de los

Voz 12 09:13 amigos máximos yo va a ser vale la pena hacer

Voz 1056 09:18 se teme de calidad para Roca

Voz 4 09:21 pues al apoderado el para él

Voz 1395 09:24 ha sido la mejor entrada de los últimos años eh entrada de hoy la feria ha sido ha caído más gente que otras veces hombre a su vivero la la afluencia de gente pero ha sido el día de prácticamente lleno yo no sé he leído un papel yo no sé qué hacen doce mil espetado Óscar en en en en Castellón

Voz 1056 09:42 José Luis sí sí entorno sino en mil ochocientos no pero es que a las cosas cuando se hacen bien carteles tenían interés pero aparte ha habido una promoción absoluta y tremenda por toda la provincia de todos los sitios no ha habido respuesta

Voz 0742 09:58 pues como cabía esperar son junto con el Inter

Voz 1056 10:01 por eso los carteles no cabe duda si Juanjo

Voz 1395 10:03 Padilla va camino de de de su tierra su casa Juan hasta definió oye me en Valencia Castellón heló el otro día tampoco ha habido demasiado aunque la gente estuvo tremendamente cariñosa

Voz 4 10:16 eh

Voz 8 10:16 sí señor sí señor verdad que son tres tarde las que llevó Olivenza yo iba ha sido recibido con mucho interés y con un respeto tremendo bien no sacado saludar a Don que al tercio y la verdad es que ha sido muy emotivo en esos momento pues recordar muchísimas tardes y muchísimo momento bonito

Voz 10 10:37 sí

Voz 8 10:38 pero también duro porque ha vivido muchos años en estos años por lógicamente ha habido de todo pero pero la sensación de saber que bueno

Voz 4 10:43 ya has has cortaba la la oreja al último si el toro

Voz 1395 10:48 que que ha cogido

Voz 4 10:51 ha podido torear Román ha podido Santo no no nos Caldera corta la oreja El eso es cuando

Voz 8 11:00 cuando me acerqué a él me comentó que llevaba efectivamente no es nada pero en el pecho

Voz 4 11:10 yo venía bastante al que nadie tiene ahora hemos con su apoderado que ahí tiene para bastante tiempo justito para para Madrid

Voz 1056 11:20 se es una vez más la redacción de de de romanas de las que hacen época compañero recordaba haciendo unas declaraciones dice hay creo que tengo una Haditha

Voz 4 11:29 sino que yo no sé yo no sé si antes no estoy sea Andrés tiene amistad con Román y lo conoces de cerca antes si es que es un tipo aparentemente escoltado parece que estaré muy despistado y no se entera de nada pero pero tiene una frescura Ino Inocencia entre

Voz 1395 11:47 comillas no era realmente espeta

Voz 4 11:49 pues bueno queda que le da un toque personal verdad Andrés

Voz 9 11:54 hoy no se hace tanto

Voz 13 11:57 aparente inocencia e aparece yo creo que que ver

Voz 8 12:02 dad de campos faltó cuando con cinco

Voz 1056 12:05 ha sido pues tiene tiene mucha verdad yo creo que eso en fin

Voz 9 12:08 Dante no es una persona habla

Voz 14 12:11 es rápido que torea verdad

Voz 4 12:12 entonces falta de Atala muy muy muy rápido y muy seguido hablando no llegó la faena no la va pensando y lo va por debajo pero

Voz 1395 12:26 América sobre todo en Manizales estuvo tremendo de bien no sea la verdad que ir hoy la temporada pasada con corridas duras no Andrés te vas cuándo toreas en Valencia Andrés

Voz 4 12:37 en Valencia el día el Bier el viernes

Voz 1395 12:41 de aquí al viernes que hay

Voz 9 12:43 pues de aquí al viernes me voy a quedar por esta zona

Voz 4 12:48 qué bien por por la finca

Voz 9 12:50 es un amigo mío voy preparando no pero bueno bueno Villa

Voz 4 12:56 en la finca que es de naranjos juego de tórtolas cinta

Voz 9 13:01 no se tiene tiene muchas cosas claro

Voz 0103 13:04 Manolo era en la semana pasada estuvo jugando al golf el torneo de de toreros contra ganaderos quién ganó Andrés

Voz 9 13:12 pues ganaron lo lo ganó eso

Voz 4 13:15 al menos tiempo

Voz 11 13:17 alguna alguna vez tendría que ganar digo no hombre además tiene mal

Voz 1395 13:21 tiempo pues hoy es decir

Voz 4 13:23 eso es lo que está con la espada

Voz 0103 13:26 pero creo que Roca Rey no salida nada más eh

Voz 4 13:28 no lo sé no no no no no lo he visto nunca pero seguro que que funciona Andrés enhorabuena de que vaya Andrés

Voz 8 13:39 me gustaría lo darles labor es también temporada André me alegro muchísimo Louis que ella

Voz 4 13:48 muchas gracias Andrés en un abrazo a abrazo noches donde lo tienes Andrés

Voz 10 13:55 mi hermano sí pues los doce Medina ahí trabajando y no

Voz 4 14:01 sí no no no no lo van a hacer debutar aquí en España no a Fernando

Voz 9 14:06 pues no yo creo que no tenía planes de hacerlo él no pero ojalá que que en algún momento pues tenga la oportunidad que David

Voz 4 14:18 qué te ha dicho Campuzano cuando terminó

Voz 9 14:21 pues nada tuvimos cinco cuáles son toda la cuadrilla pero bueno

Voz 4 14:29 contento congregando a la llama

Voz 9 14:34 que no parece bien

Voz 1395 14:34 en en Valencia estos días si suerte en una plaza que que aseguró haber mucha gente deseando que tuvo una tarde realmente espectacular no un abrazo

Voz 4 14:45 vuelta Andrés muchas gracias buenas noches buena noche es bueno y José Luis

Voz 1395 14:52 ha empezado ha empezado Valencia ha terminado Castellón las sensaciones en Valencia como son

Voz 4 14:59 pues

Voz 1056 15:00 buenas noches Castellón y Valencia practicamente eso se podía entender como una feria continuada

Voz 4 15:07 sí sí el cuarenta

Voz 1056 15:09 cincuenta kilómetros de autopista carteles unos estupendos Si bueno todo hace pensar que se va a dar también como esa o Castellón en ese aspecto no si luego te has dicho que está el apoderados de

Voz 12 15:22 de Roma en el rosario como merecería amasar día no

Voz 1056 15:28 las expectativas son muy buenas y hoy han pasa cosas soy tarea conejos

Voz 4 15:34 perdona que creo que que es buen momento

Voz 0103 15:36 para para decir el parte médico de Armani que nuestros oyentes se pongan una idea del alcance esa cornada no

Voz 4 15:42 a un mes casi si te vamos según

Voz 0103 15:44 el el doctor Cristóbal Zaragoza y tiene una cornada de veinte centímetros que sección a casi completo el músculo pectoral mayor y por lo tanto bueno en en unas declaraciones ha dicho que elevan a recomendar que no toree la otra era otro compromiso que tiene en Bahrein

Voz 1395 15:59 hasta que lo sabe es apoderado Nacho Lloret gerente de las plazas de de Simón Casas y Rafael García Garrido Nacho buenas noches

Voz 0742 16:08 qué tal buenas noches estamos aquí echándole cuenta sea así

Voz 1395 16:11 cuando reaparece y en este caso tu torero Román la verdad que que con ese personaje nunca se sabe no

Voz 9 16:21 sí pero no de siempre elegible no

Voz 0742 16:25 pero pero bueno lo cierto es que tiene músculo totalmente seccionado

Voz 1395 16:29 el músculo a sí sí

Voz 0742 16:32 la enfermería de quitarnos estaba quitando común que

Voz 8 16:36 como aquel dedica la ropa estaba en mi

Voz 0742 16:39 es importante tener día pues son navajazos enorme

Voz 4 16:45 es que acaso el músculo de

Voz 1395 16:47 el pecho

Voz 0742 16:48 bueno desde la axila hacia el techo sí he dicho todo eso estaba totalmente pues como un navajazo Javier teme que le caiga al músculo y la carne verdad daba mucha impresión verlo así bueno sobre todo cuando apenas había notado que tenía sobre todo con

Voz 10 17:08 me matan

Voz 0742 17:10 por lo menos de tanta extensión en cuanto a a la superficie de carne que tenía afectada no Scolari y bueno pues el puesto pues tiene seccionado y evidentemente eso tiene que Tica triturar bien porque porque en caso de no hacerse pues sí que pueden tener consecuencias más graves no no yo creo que hay que tener paciencia Hay realmente queda queda mucho año por delante que hay que aprovechar porque se presenta pues clave para él

Voz 1395 17:37 él tenía otra en la feria no José Luis

Voz 9 17:40 si el día de San José Ferrer

Voz 1056 17:42 era hay Ginés Marín pero ahí

Voz 1395 17:44 es difícil que llegue no

Voz 1056 17:48 hombre pues es complicado sí

Voz 0742 17:50 el ciertamente como os os decía no

Voz 9 17:52 de masas no escondemos nada al médico lo he dicho de las cámaras de televisión que que el combinan Un una recuperación larga porque porque es primordial que que se recupera bien critica Price vine para no tener secuelas el esas para

Voz 4 18:10 la va a hacer más corta de lo que hizo con toda seguridad eso eso está claro no por cierto

Voz 1395 18:16 Nacho que él las ventas tenía la primera corrida él en

Voz 8 18:23 en Madrid el que es el mejor

Voz 4 18:26 a diez días de los primeros días de bueno

Voz 0742 18:29 todo vaya de ahí ir ahí llega Madrid empieza bien

Voz 4 18:31 si te fijas si con eso y Sevilla tiene de por medio claro no tiene necesidad que tiene el ocho de abril no pues ahí

Voz 0742 18:37 Sevilla esos sobrinos esas aumente pero el CAI también debería llegar así

Voz 4 18:41 claro sin más complicaciones es bueno cancha

Voz 0742 18:43 que no pierde en fijarse como como fechas de referencia para Europa

Voz 4 18:47 el doctor Padilla llega o no llega

Voz 8 18:50 bueno juventud juventud fuerza ilusión tiene sobre sobre Hay está en buenas manos buen equipo y seguramente los plazos como los casa cortadas llegará perfectamente seguro

Voz 1395 19:00 con toda con toda seguridad te va a hacer una una paradita muy muy previsto hacemos

Voz 15 19:06 de Sevilla queremos compartir con todos los oyentes del programa Los Toros la restauración de un complejo hotelero en un edificio de más de cien años de antigüedad en el casco histórico de la ciudad y a cincuenta metros de la Real Maestranza hotel gastronómico Puerta del Príncipe donde pobres disfrutar de nuestro restaurante Salones habitaciones personalizadas magnífica terraza con vistas al Guadalquivir y a la Giralda y como no podía faltar nuestra decoración y ambiente taurino nos mantendremos informados viva nuestra

Voz 0103 19:51 bueno si hay una novillada el día uno y la corrida de toros del del dos de Mayo que es en la que torea iban Vicente Gonzalo Caballero y Javier Cortés

Voz 4 20:00 es esa esa corrida lo armonizado la empresa Nacho o en este caso los los políticos de la Comunidad

Voz 1056 20:09 no no no la corrida de la empresa contra

Voz 0742 20:12 a la empresa es eso lemas la organiza con vídeos de precisamente pues de de que fuese el resto de Madrid si el año pasado se hizo un poco más llamativo con Urdiales si utilizamos la mano y sendos hijos en los puso como

Voz 1056 20:28 no

Voz 0742 20:29 muy poco reproche por parte de la comunidad que que falta buena presencia madrileño desde este año pues se consensuó un poco con el centro de de ir a buscar a toreros en Madrid que pues nada más de la escuela de la Escuela de Madrid

Voz 4 20:43 cosa curiosa este año

Voz 1395 20:45 José Luis hasta ahí y ahí

Voz 4 20:48 dieciocho festejos

Voz 1395 20:50 de corridas que no son del encaste Domecq yo creo que hace muchísimo tiempo Gozalo que no sucedía eso Madrid mucha varía

Voz 0103 20:57 la encastes no es más que nunca

Voz 1395 20:59 sí sí

Voz 1056 21:01 sí sería muy muy muy dieciocho festejos tienen muy necesario que que embistió ese no y que justificadas en todos los deseos que tenemos todos de que eso sea así que haya posibilidades de continuar dándole variedad

Voz 1395 21:15 sí sería importante por ser recuperaremos un montón de de ganaderías Nacho eh

Voz 0742 21:23 hombre yo creo que la feria del sentido tiene mucho sentido porque evidentemente está los carteles de figura en los carteles rematados que no pueden faltar hacía como saber Isidro pero pero sí que es verdad que esos carteles se medios que siempre ha existido en Madrid pues tiene el atractivo del Toro que es esencial no hay una variedad ganadera de encastes pues que yo creo que está muy pensada para satisfacer al publicado por supuesto

Voz 1395 21:53 a ti y a Juan

Voz 10 21:55 Madrid Andilla en el Toralín

Voz 4 21:58 el día de Jandilla pesimista sobre ella

Voz 1056 22:03 sí sí hombre que Jandilla últimas temporadas aspa habitual a tener un nivel por encima de lo que ha mostrado hoy no eso es evidente y los carteles que estabais comentando a este hombre a la variedad de encastes me parece fantástico pero tiene otra lectura con ellos pero que son imprescindibles ese tipos de carteles hoy en día para intentar sacar toreros nuevos

Voz 4 22:28 porque hay mucha gente que está pidiendo justamente eso no vamos a Garmendia junto a grandes figuras haya renovación eso es algo que según figura figura figura

Voz 1056 22:36 qué hacemos de dónde sacamos ahora no hay otra plaza capaz de lanzar toreros que no sea la de madre

Voz 4 22:42 eso está claro cuándo

Voz 1395 22:43 eso sí eso eso lo sabe no lo sabe Juan no ha parado a los que hombre toros que están empezando o que están sacando cabeza no hay que lógicamente quieran puedan funcionar no Madrid es el golpe si una cosa que te da te da permiso para poder entrar en las ferias hasta estar tremendamente claro no y esa sería el de la feria Nacho eh

Voz 9 23:09 hombre claro y tiene que ser abierto que pueda que no en cuanto a toreros y ganaderías de la plaza que te permite pues existir y sacar la cabeza así que me pasa

Voz 0742 23:24 la nada al todo no por supuesto yo creo además este año cuando se toque internacional que lo hemos querido dar aprovechando que es un año de Mundial de fútbol pues buscar el reivindicar la tauromaquia como un acontecimiento mundial dí cero por supuesto siendo la feria más importante del mundo pues el hecho de que haya toreros tanto a caballo como tiene ocho nacionalidades distintas y que se ponga en escena pues con esa corrida las seis naciones y con la presencia de otro toreros también en el resto de la feria pues cosas hay mucho a la feria en todos los sentidos y creo que eso es muy interesante

Voz 4 23:59 Nafría Julio entró al al final José Luis y Diego Ventura tiene humano mano la feria hay seis toros para él solo dos mano en otoños dos mano a mano en el fuego

Voz 1395 24:08 seis toros en otoño y lo de Gonzalo Caballero es bueno pues te su su repercusión lógicamente me imagino que en la libertad de expresión que todos somos partidarios no hay Nacho ninguna repasar

Voz 4 24:21 bueno de hecho

Voz 1395 24:23 yo no me había enterado que que la que la feria de la compra

Voz 0742 24:26 hemos preguntado tú me has preguntado antes por la feria de la comunidad

Voz 1395 24:29 sí por eso me da a mí la respuesta hasta casi ahí yo no no no no había hablar contigo eso

Voz 0742 24:34 yo le tengo aprecio personal Gonzalo

Voz 4 24:38 yo creo que para todos eh

Voz 0742 24:41 pero me parece que que esos cojones que reivindicó se deben de demostrar por ejemplo como el sol romano y el ruego no tiene sentido parece que que

Voz 9 24:53 eh

Voz 1395 24:55 sí hemos perdido la la comunicación pues hacemos una pausa ahí seguimos

Voz 4 25:48 eso se acordó

Voz 9 25:50 si no estaba contando un poco de lo que sí

Voz 1395 25:53 es que la la pregunta casi de sobraba no porque yo lo que no sabía era que que el cada comunidad estaba hecho por la empresa de demandas

Voz 0742 26:02 esa misma pregunta clínicamente se trata de que la empresa le ofrece dos corridas porque la corrida al dos de mayo lo hizo la empresa es la primera vez que Gonzalo podía torear dos corridas en Madrid en su carrera yo creo que lo tiene todo eso evidentemente porque el año pasado pues tiene la actuación buena Hay desacelerado emprendido por la mejor estocada reconoce

Voz 9 26:23 es

Voz 0742 26:24 el Premio a la Solidaridad que es una iniciativa nuestra ahí evidentemente hemos tenido la cordial lo que Mayer una corrida de Joselito que yo creo que es una ganadería de garantías y luego pues no creas que se le ofrecen para ver y el maldita no se ofrece por ejemplo la corrida de Miura no que pero si si se lo ofrece por ejemplo el cartel de la quinta con el fin de Juan Bautista que viene Puertas Grandes de Madrid y los dos se les ofrece la corrida noble al Iván que tampoco es una corrida muy creo que para decir que no cuando es una segunda corrida

Voz 4 26:55 a mí me encanta eso sí o la corrida de regalo

Voz 0742 26:58 Olga una corrida triunfadora el año pasado

Voz 9 27:01 bueno y en lo lo considera como como algo

Voz 0742 27:04 o casi insultante porque lo que quiere torear una corrida más cómoda de así así lo hace saber si en ese momento pues dice bueno pues más adelante veremos intenta que creo que eso es lo que decía que si si realmente hubiese tenido el no tener contado a ese discurso no intenta presionar por otros medios para poder tener un hueco en la feria pues más a lo que él está buscando

Voz 9 27:29 ahí sin embargo pues que nosotros consideramos que

Voz 0742 27:31 es un sitio pues era de siendo una segunda corrida pues era más que más que sobrado el lo estaba ofreciendo no así que yo creo que eso es una salida de tono que no que no venía a cuento

Voz 9 27:46 que que bueno es que suele

Voz 0742 27:49 por qué cometió oí que ojalá que que el día dos de mayo en el ruedo que tuvimos creí

Voz 4 27:56 vamos a Luis ahí pues estos arreglan

Voz 1056 27:59 tiene devolverán eh que yo creo que hay que relativizar mucho con ese estoy emanó porque tampoco es la primera vez que pasan cosas y luego

Voz 1395 28:06 el lo toreó el calentón

Voz 1056 28:09 tal entones pues después el río ese día tienen que cortar las orejas preocupar pues el propio Nacho

Voz 8 28:16 todos los ante el son el disgusto pues ojalá abrazado a ver cómo lo ves

Voz 1395 28:23 cómo lo ve pero hay que estar por encima el Madrid Padilla Juan

Voz 4 28:27 sí como es el tema

Voz 8 28:29 bueno yo no hubieran dicho cada uno tiene su son

Voz 9 28:33 Olmos nuestro concepto de entender

Voz 8 28:35 carrera yo respeto respeto mucho en la decisión de Gonzalo pero entendiendo ya escuchando la lógicamente la proposición también de implantará empresa me parece lo que estás contando había muy aceptable dada la la proposición de la de la empresa vamos estoy con con Nacho y con la empresa

Voz 1395 28:56 echamos de menos alguno no echamos de menos Urdiales que no se un acuerdo echamos de menos a a Miguel Abellán ya sé que hay muchos más no

Voz 4 29:03 hay quienes hace menos Juan Mora que yo sé que debe ser

Voz 0103 29:07 muy complicado contratarle pero como aficionado a Hamilton

Voz 4 29:10 ahora yo no sé si quiere si quiero torear no ojalá ojalá

Voz 1395 29:13 yo no sé a ver

Voz 4 29:15 en este caso Nacho lo sabrás si se ha hecho algún contacto no

Voz 9 29:22 bueno me siempre

Voz 0742 29:23 la cabeza por su evidentemente que sería meter toda la afición pero pero es verdad que tampoco está en una temporada activa que sí que está a punto de algún festival saldrá en Valdemorillo pero no en una temporada llegamos al uso pero bueno yo creo que al final la feria pues practicamente reúne a a todos no Urdiales se Sisley cero Selim fue un ofrecimiento también para todos los corrida sino corrida si sino recuerdo mal Eva con Curro Díaz graves porque me gustaba mucho para Madrid

Voz 4 30:00 a sí y luego la corrida de Victorino

Voz 0742 30:03 la poner los carteles más aceptables pero eso es muy de respetar un terreno calificado no todo lo bien sino lo que pues bueno pues otra vez será no no no significa

Voz 9 30:13 qué

Voz 0742 30:14 que haya ningún seis la relación con Urdiales por parte de la empresa ni muchísimo menos de hecho el año pasado torero

Voz 0697 30:22 sí

Voz 0742 30:22 sólo tres tardes y ojalá que en un futuro vuelve a torear en las mismas y muchas más no pero yo creo que por otro lado la feria tiene como decíais antes no mucha variedad de torero la presencia de todas las figuras

Voz 4 30:35 sobre todo ahí

Voz 9 30:37 ya aquí muchos toreros que

Voz 8 30:40 que pueden ser una sorpresa por ejemplo pues en casa

Voz 0742 30:44 el caso de Javier Cortés que el año pasa estuvo enorme en los desafíos se creía que ese tipo de torero torero pues me sorprende

Voz 1395 30:50 eso oro creía Chenel hace un montón de tiempo lo vio e en Vistalegre y hace un montón de años dijo esté con la mano izquierda tiene algo de ciento diez él pero no torea dices igual algún día algún día si tiene suerte Agoncillo se darán cuenta no lo dijo que Juan Bautista cuando reapareció lo acertó también no

Voz 0103 31:10 eso seguiremos hablando un abrazo muy fuerte es una cosa último Manolo con respecto a Valencia para preguntarle a Nacho Se sabe algo de Luis David Adame volverán

Voz 4 31:19 vuelve pues está confirmado que vuelve a a

Voz 1395 31:23 a Valencia

Voz 0742 31:24 no tenemos noticia para aparece cuando te parece

Voz 0103 31:27 esta ha anunciado hoy ir a la pregunta

Voz 4 31:29 yo esta noche con con él no

Voz 1395 31:32 Juan María José y ha dicho que que evidentemente reaparece en Valencia y que por tanto a seguir temporada así es no Nacho

Voz 0742 31:41 sí sí digo que lo tenemos noticias todo lo contrario

Voz 4 31:44 no las noticias que tenemos son digamos

Voz 0742 31:46 estará el miércoles en Valencia donde él

Voz 1395 31:49 confirmó que sí que va a estar en Valencia José Luis

Voz 1056 31:52 sí bueno hacía buena Fira no vienés

Voz 1395 31:55 a ver si algún día si me invitan algún día voy

Voz 1056 31:58 yo estaba que invitado sino este castigaría como me castiga

Voz 4 32:01 mérito bueno tiene que venir hombre comer buñuelos y una buena paella

Voz 1395 32:07 no de los buñuelos

Voz 4 32:10 pues he ido sé si te que me lleva este comer buñuelos no tuve suerte no sé por qué

Voz 1056 32:14 bueno para un mal día

Voz 4 32:16 que también sea verdad somos como una saluda por dame dame fechas ella un abrazo pero bueno pues por dónde andas Juan camino de casa porque no

Voz 8 32:36 Messi Manzanera hemos pasado Manzanares hace un poquito

Voz 4 32:38 Manzanares Manzanares es el torero no

Voz 14 32:41 en la Ciudad Real Ciudad Real ayer cuando cuando estoy de Castellona

Voz 8 32:48 el hecho de que Valencia de Valencia hay bueno de ciento y pico

Voz 0742 32:53 ah sí

Voz 4 32:56 no eh si son viajes de los antiguos escribió

Voz 1395 33:00 bonito pero vamos a continuar

Voz 4 33:01 porque tenemos a pepinillos amigo Pepín Liria Juan hoy compañero de tantas tardes juntos señor Ángel Calamardo Angelito buenas noches buenas noches bueno es tremendo no angel estuvo tío

Voz 9 33:15 sí porque vimos al mejor Pepín Liria desplegó por todo lo que es posible desplegar en el toreo una boca de Marine II que toreó con la hermanos trabajo despacio con gusto y desplegando todo su repertorio

Voz 0742 33:30 es verdad que todo fue muy bueno

Voz 9 33:32 pero él no cuajó perfectamente tanto con el capote como con la muleta oí con el ICO nos concedió que dio la vuelta al ruedo todos los perpetúa

Voz 0742 33:42 sin Tura el toro

Voz 9 33:45 yo pero lo remontar buenos hicieron que salió en hombros con con Julián López El Juli que tuvo dos toros aunque falló a espadas Manzanares fue imposibles ninguno de esos dos toros le permitió ni pegar un muletazo Soros imposible por malos

Voz 1395 34:02 tuvo orgías a la gente Pepín la primera etapa ya eran dos visto pero tú

Voz 4 34:07 lo conocía la primera etapa

Voz 0103 34:10 no yo recuerdo esa esa tarde en Sevilla su despedida que parecía que es siente

Voz 7 34:15 el chupete todavía no no no tanta cada diez

Voz 0103 34:19 señoras y bueno pues yo tenía considerado a Pepín pues pues un guerrero hizo mucha ilusión estoy es casi ver esa vuelta sí

Voz 4 34:27 llama la atención más pues me llamó la atención

Voz 0103 34:30 tú y su carisma Manolo me parece un torero que el público le quiere no sólo por lo que hacen en el ruedo sino por su expresión en gente joven

Voz 4 34:39 maestro buenas noches enhorabuena tío enhorabuena gran estás feliz no eh

Voz 9 34:44 muy feliz que han sido unos día bastante duro con la preparación muy con sentido mucho miedo pero al final está mereció la pena por todo lo vivido ayer tarde no

Voz 4 34:56 adiós ya he dicho ahí lo que ahí lo tienes

Voz 9 34:59 enhorabuena de agradecía igual

Voz 8 35:03 ha sido más yo como está preparado para la tarde

Voz 9 35:06 yo siempre siempre he pensado que era poco toda esa sana en la que apareció

Voz 4 35:12 sí antes yo he sido muy bonito

Voz 9 35:14 no lo vivido ayer tarde de pues pues disfrutes mal es verdad que tuve la suerte de tocar a un toro extraordinario pero bueno se llevaba con que contener la posibilidad de poder cuajar lo como cómo como lo hice y ahí tuve esa suerte no Ander disfruté mucho con el capote y con la muleta después que bueno eran muchos los temores que tenía con respecto a la actuación de

Voz 1395 35:37 deja se fue el toro de que que hay porqué vuelves Infanta esta semana ser en principio

Voz 4 35:44 Pepín

Voz 9 35:45 bueno he vuelto porque se puede ser conmemoración de los veinticinco años que nativa pero sobre todo intentan de alguna forma rendir un pequeño homenaje a los toreros que con perdido el subsidio han hecho más grande ni progreso ni a la final me han hecho Mi madre no yo el alguna forma demostrar que los movemos por muchas más cosas que siempre número que un siempre motivos económico en cualquier que que no era el caso mostrarle a la gente que el torero mejor ni peor que nadie pero es muy distinto después de todo lo vivido en el último año era una manera de homenajear a a la figura de yo la verdad es que un momento que pensé que no lo iba a llevar un poco mejor pero es verdad que me emocione mucho cuando llegué a la plaza ahí recordé no

Voz 1395 36:34 hola te están llamando esa llamando gente del teléfono y de compañero Gonzalo Bienvenida que dicen cuánto tantas corridas más hacer para para para tomar nota de pero ya sabes

Voz 9 36:49 buen número cinco se todavía no sabemos si tenemos ya contacto con Ángel mi podrás bueno Angelo en marcha se ha hablado pero estamos esperando a ver qué sucedía con con Ivica porque el número Manolo yo lo tengo muy claro lo quiero que pase de cincos cinco soy corrí

Voz 4 37:07 a cinco seis bueno es sí

Voz 9 37:10 es un número poco yo estoy cuenta uno pronto

Voz 1395 37:12 hay mucha gente que está en Pamplona no

Voz 0103 37:15 en la zona de Pepín

Voz 9 37:17 yo tengo uno alguno para Nadal un poco más de eso queda todo esto y que estuvieron poco esa mentira que tiene que tener una vuelta este tipo pues yo la verdad es que el año pasado muy caliente en Pamplona porque fue estaba muy muy presente a la tragedia de Iván Fandiño y bueno y dije que no me no me importaría

Voz 4 37:35 estar en Pamplona pero bueno entonces

Voz 9 37:38 no sé cuál es lo Padilla ahora eh

Voz 4 37:42 Pepín Pepín hay ya tiene tiene un bando tienen muy va a ser una pelea buena esa

Voz 10 37:49 el bonito pero bueno ahí

Voz 9 37:51 yo tengo muy claro que quiero estar en en cinco se tarde del tipo de de lo de ayer eco

Voz 1056 37:57 vamos con la figura del toreo con mi compañía

Voz 9 37:59 pero con lo que que admira que de alguna forma también tengo una relación muy

Voz 4 38:03 muy bien muy especial vi no quiero competir con nadie

Voz 9 38:06 yo conmigo mismo porque allí era una una demostración a mí mismo no de que era capaz de mi todavía buenos ser él se Liria esa entidad que tanto me han volcado pero siempre también buscando el torear un toro yo creo que tuve la suerte y la oportunidad de poder demostrar

Voz 1395 38:22 es una alegría alegría encontrar unos eh Ángel con con toreros de esa capacidad no que vuelven pero que vuelven de verdad dices Javier a darse un paseo no esté todas las pocas Homo muchas no es un paseo eh

Voz 9 38:37 vuelve que la cabeza sitio

Voz 17 38:40 sabes que quieren que sea Alpine coces corrida de toros

Voz 9 38:42 lo hace en serio como pues es lo

Voz 1056 38:45 ella una corrida por otra parte muy bien presentada una corrida que en una plaza de Ceuta muy bien presentada pero por lo que hablar nada yo aunque no tenga nada cerrado todavía pues anote el Murcia en Alicante a no te Pamplona no tengo nada

Voz 4 39:04 esta es amado todos dicen que hacemos ahí te quedas en casa es maestra que ya va siendo hora también a base sea entre la belga Pepín

Voz 1395 39:16 qué te queremos esta miramos muchísimo maestro un abrazo

Voz 4 39:18 a quién soy yo un abrazo muy fuerte Padilla clamaba viajando te manda un abrazo

Voz 8 39:22 de un abrazo el fuerte disfrutan mucho agregó que no

Voz 1395 39:28 hay yo yo digo una cosa y Ángel

Voz 4 39:31 si uno tiene derecho a tener un ídolo que le guste más

Voz 1395 39:35 no si no tenemos derecho siempre está bien eso Juan

Voz 4 39:41 sí pues pues un torero no

Voz 8 39:44 el exteniente motivo no claro

Voz 4 39:48 yo no tengo por Paco Ureña no sé qué coño estás haciendo

Voz 1395 39:53 en en en en en en México y en lugar de estar aquí

Voz 4 39:56 Paco buenas noches maestro buenas noches qué has hecho

Voz 18 40:02 está muy bien primera citado de citado delirios del lío entrenando preparándome he toreado y sobre todo

Voz 10 40:13 pues disfrutando de de poder prepararme aislado al margen de de todo aquí no

Voz 1395 40:19 estaremos un año muy bonito eh en un año bonito una pena lo de lo de Sevilla yo no sé de dónde dónde se complica y cómo se rompe porque vamos a ver ese hombre si me dicen que lo que me y me han contado no ofrecen la de Victorino Isla de origen también otra de las fuertes de Vitorino y no sería la libra no

Voz 18 40:42 no edad que a ver si sabes

Voz 4 40:46 simplemente soy ella no ha hecho ninguna declaración sobre algo nada hay

Voz 1395 40:52 pero esa información no de no que no

Voz 4 40:54 a ver si con la verdad se va todo todas partes internamente

Voz 10 40:58 a mí me me he pedido nada económico tenía la dinero ni he pedido nada es más ofensivo algo que por una parte era lógico pero por otra con el currículum mío pues tampoco era muy lógico ni he pedido carteles configura nieve dio cosas que no pudiesen ser la empresa o las empresas que encerrar a la feria no no oportuno pues mira ver esto en ese verdadero perjudicado el aficionado porque yo me muero Puértolas en Sevilla me apetece pero al final es una pena que el aficionado lo tengamos que echar de los sitios como lo estamos echando porque si quieren ver a ciertos toreros no se les quiere dar pues bueno y más cuando sinceramente no ha habido ninguna complicación ni ningún despropósito por mi parte y esta es la única verdad que hay declaraciones que de hecho a día de hoy pieza si el por qué pues los intríngulis de todo pues eso ya deberían de hablar pues la empresa y que haya llevado a mi contratación que Simón Casas

Voz 1395 42:17 a Madrid vienes a gusto no

Voz 10 42:20 a Madrid sí voy voy gusto he y creo que voy dando un paso adelante porque

Voz 18 42:28 no me escondo barato

Voz 10 42:31 la corrida Victorino pueblo tanto para quien pueda pensar que que querido dejar de matar corriera Vitorino pues he ahí está muy buen muy a Guti el día de mi vida

Voz 1395 42:45 una pequeña pausa que tengo una una cuña yo

Voz 19 42:49 Podemos

Voz 20 42:52 en Mesón Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 1395 43:19 el sábado en Valencia Paco es la primera de

Voz 4 43:23 no temporada no sí sí sí

Voz 11 43:25 se a Valencia guardarlo

Voz 10 43:29 con el maestro Ponce el maestro Talavante Hay

Voz 9 43:31 la corrida de malo eh

Voz 0103 43:34 no no era era la corrida de Garcigrande

Voz 1395 43:37 sí sí si si bien no bien

Voz 10 43:40 sí hombre la verdad que que está bien creo que que bueno pues salvo que es normal que centrarse en ese cartel en esa corrida hay bueno pues yo solo espero que bueno pues sí al mismo día dieciocho y hay más gente que el año pasado será que yo ha aportado algo y eso será intereses

Voz 1395 44:04 pero no está claro que estás buscando la pureza y los consiste muchas veces ha buscado también que bueno me lo está asimismo no y que el toreo que que tú haces es el toreo que que se de sentimiento oí de entrega Hay por tanto bueno pues buscando esa esa pureza no esa es tu forma de sexo tu forma de pensar

Voz 18 44:24 Manolo mira tú me conoces tenemos tendió

Voz 10 44:28 muchas conversaciones habrá gente que le gusta a Paco Ureña habrá gente que no pero yo soy la misma persona que habla contigo la misma persona que se pone delante de un toro soy el mismo no tengo ningún problema por lo tanto pues habrá días que estaremos acertado días que estoy menos pero sí que es verdad que al toro y a mi profesión la respeto por encima de todo está por encima de una vida entonces pues yo entiendo así mi profesión entiendo así Mi concepto intensas lluvias toreo bueno pues no es el tiempo que aguantaremos mi corazón aguantara eso porque no lo sé pero mientras pueda pues estaré ahí cuando no

Voz 1395 45:13 a al aficionado ya me me gusta cómo cómo eres no

Voz 4 45:17 pero Juan Si ahí tienes a

Voz 8 45:21 Paco Paco enhorabuena saludable mucho ya sabes que te se una

Voz 10 45:26 es decir vicio Valencia que conoce

Voz 8 45:29 diría que bueno dónde has pegado ha pegado fuerte en un golpe fuerte siempre que que este año y en esta feria puede digo Farid

Voz 1395 45:37 es lo que más te llama la atención de Paco Ureña

Voz 8 45:41 Padilla bueno en su concepto del toreo Paco Loco mucha pureza con mucha mucha

Voz 21 45:48 la verdad es que tiene tiene mucha verdad su toreo oí y a mí me gusta su forma de concebir el toreo

Voz 8 45:57 es puro que llevan a que que estamos viendo muchísimo traerse el toro a la cadera jugando hasta el final

Voz 0697 46:05 eh

Voz 8 46:05 eso es verdad que no Fassi hacer ese lado mucho toro que que se puede hacerse

Voz 1395 46:11 el años a despedir a Paco de de Juan José

Voz 10 46:15 pues sí la verdad que que me alegro mucho que que bueno pues que no deje la herencia que no ha o no era de su trayectoria que es una trayectoria brutal brutal todo lo que ha conseguido que lo ha conseguido a base de sé muy sincero con su toreo aquí a hacerle cosa los todo lo que que no todo el mundo se lo haces y sobre todo que que este año lo que que lo disfrute tanto como como el primer día que que se viste de torero que yo creo que que eso es lo más grande que se va a llevar en la producción disfruta de todos los momentos que

Voz 9 46:52 qué le está dando y y sobre todo este año que hasta morir

Voz 4 46:54 sólo Paco en Palencia por tantos días recorre

Voz 1395 46:57 vamos diecisiete diecisiete que es esa

Voz 0103 46:59 dado que viene carteles torea con Enrique Ponce y Alejandro Talavante la corrida de Garcigrande

Voz 1395 47:05 de Garcigrande

Voz 4 47:07 te sabes que me pregunta una paisana tuya cuántos vestidos cuántos vestido está

Voz 18 47:14 pues me he hecho yo

Voz 4 47:18 sí ahora quiere saber los colores no tanto no me da igual porque hemos un auténtico

Voz 1395 47:31 no en vano en Valencia estrenara sí sí ya le da porque últimamente clarito no sé si yo no sé qué colores son volvió no el distingos es deuda pero son así Clarín dos pan cuál es tu color favorito

Voz 8 47:46 pues me gusta es también lo uno con Toro Rosso claro me gusta mucho no sí bueno ahora ahora metiendo los vestido con tono más juro es que

Voz 22 47:58 pero es verdad eh en la madurez ellos traidor siempre

Voz 8 48:01 efectivamente efectivamente yo no no había tenido nunca azul marino tabaco esos colorea así lo estoy teniendo en esta en esta etapa

Voz 4 48:10 siempre desde los dos a palo

Voz 8 48:12 la de de de Valencia me gusta muchísimo

Voz 0103 48:14 el blanco es verdad señor lo Arana

Voz 8 48:17 es una también me gustan mucho

Voz 1395 48:20 bueno ya veremos además pues es David conocer Monge

Voz 13 48:25 no veremos a Paco Ureña

Voz 1395 48:28 ese día Paco un abrazo muy fuerte y suerte en una temporada que sigue siendo como eres no porque por lo menos nunca tendrás que arrepentir te te algo que has hecho tu paso quedarse sobre el paso que sientes muy

Voz 4 48:40 ah pues sí enhorabuena para muchas gracias un abrazo Paco había cuatro suerte

Voz 7 48:51 Cayetano Rivera Cayetano tiene razón Padilla no

Voz 1395 48:56 si vas tiene Sebastian buenas noches

Voz 7 48:58 a la ciencia enhorabuena de verdad gracias a José María Manzanares haría muy buenas noches

Voz 1 49:04 lo que Enrique

Voz 4 49:07 sí que buenas noches bueno ese Manolo Millares

Voz 7 49:09 G el perito Miguel Ángel buenas noches buenas noticias a la buena actuación del Torío Harlem para los que la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés saludos muy buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España todo México en la cadena Patino y Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia toros en la SER Pasión por la tauromaquia

Voz 1395 50:27 bueno pues buenas noches de nuevo normalmente los periodistas nos ocupamos del presente y de los resultados pero quién es la fiesta siguen pensando poco en la afición en el futuro de este espectáculo hemos vivido y sufrido en Castellón una feria amable para mi entrañable porque es mi tierra donde desde pequeño pero en Castellón sucede lo mismo que en otras plazas de segunda e incluso de Primera sucede que lo que importa es si hay orejas o hay pitos si hay divertimento o aburrimiento pero estamos matando el corazón del espectáculo que es el toro y la lidia ya no se ve picar ya no saben Tercio de quites ya la lidia se concreta con unos lances con el capote dos muletazos la espada y eso es una simpleza al lado de lo que es la lidia de un toro de verdad vengo de Castellón ya empieza a Valencia y me temo que seguiremos igual ahora se promueve una nueva fórmula llamada Tauromaquia integradas fantástico además suena bien pero lo que hay que integrar en el espectáculo es un espectáculo sin recortes me explico a Tauromaquia buena es la de la emoción del toro y la de la lidia completa la del toreo con el capote las de tercio de varas que quitando cuatro plazas es una pantomima una verbena de un atentado la estética y la torería Tauromaquia integrada es colocar el toro al caballo caballo ligero dominado Iker arquero hagan la suerte que le coloquen el toro cada vez más largo para que en lugar de un puyazo Carnicero feo tapar la salida y crear un espectáculo taurino vaya al caballo tres o cuatro veces y cada vez de más largo y ahí está la emoción ahí hasta la verdad ahí Se pica pero no se abusa ahí se torea ahí no hay pobre toro ahí como mucho hay que valorar que quién está en riesgo es el picador pero allí además de belleza y emoción puede haber tres quites uno para cada torero cuánto tiempo hace que no lo vemos que aquel día el Madrid con Ponce Joselito Rivera mirando lo vemos en Francia en muchas plazas una alegría que belleza francés unos ahí no tienen motivos más que para la emoción recuperemos la emoción la casta del toro la variedad de encastes los tres tercios completos la originalidad la apertura de carteles la competencia entre los toreros en todo esto está la emoción en esa forma de picar de hoy en día que hemos visto en Castel León y veremos casi a diario no vamos a ninguna parte como no sea acabar con ese tercio montar una chirigota la fiesta está inventada pregunten en Francia y a veces pocas a disfrutamos el algunas plazas de España esta fiesta o es emoción o no es nada en mi tierra en mi Castellón ya se ha borrado el tercio de varas el Tercio de quites y por tanto la emoción que todo eso produce cuando se hace con torería se hace con riesgo y además con mérito al sagrado menuda la fiesta son tres tercios muy bien diseñados se lo dejamos en uno donde están los dos platos que faltan Si buscar una solución y evolución de la fiesta para que perviva cría en el toro bravo devuelva nos la emoción de los tres tercios la reducción de la espectáculo es cambiar una excelente menú por una hamburguesa la solución es tan clara que el que no lo vea es que no quiere verlo jueves ciego Taurina mente hablando de un apunte final esto no es un espectáculo únicamente para divertirse para eso ya hay otros este es un espectáculo para emocionarse con el toro por el toro que da categoría a lo que sucede en el ruedo reflexionen les apetece que esta fiesta no se muera