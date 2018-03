Los Toros (12/03/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1 00:00 tan enorme que no hay ningún problema gracias Paco

Voz 1395 00:02 pues hay hay gente hay gente juegan que te

Voz 1 00:05 el arte de verdad que Paco Angulo ello Paco tiene hay también gran

Voz 1176 00:12 que lo que ETA además no como eh

Voz 3 00:20 tú

Voz 1176 01:27 que se abra la puerta a que por ella va pasa habrá más coma le la venta nacional

Voz 8 01:48 vamos con con cara

Voz 1395 01:50 los niños de la técnica

Voz 8 01:53 de José Ruiz Carmen pecadora tenemos en Valencia

Voz 1395 01:55 el maestro Juan José Padilla ya debe estar ya es con toda seguridad

Voz 1 02:00 sí sí está a la altura del Juan pasado el de Peña Santa Cruz de vuelva

Voz 1395 02:05 ha ido dando un juego más bien parecidos a él le dará lo que esperamos el valor del periodismo que vamos a un amigo de Eduardo Moreno también pero no no pero muy muy aficiones muy muy aficionado no digo una cosa es que vamos a saludar a Antonio que cuando Xavier está muy bien y ojalá que que que que coja al carril que tú conoces muy bien eh Juan José Barea Varea si eh yo Jonathan Varea castigó no ha vuelto el capote ese hablar bien la mano izquierda otra vez no sé vamos a ver cómo están las cosas Jonathan bar lleva buenas noches no noche primero enhorabuena no era buena porque porque eso está ahí lo tienes sí y ojalá que que vamos a poner en el mercado no yo no no sé no sé por qué ahora tienes que cero Mendo no porqué para que la gente lo entienda un poquito Jonathan por qué esa esa subida si si esa días caídas porque

Voz 9 03:16 bueno yo creo que cuando uno está iniciando pues tiene que asimilar muchas cosas no y bueno pues a veces cuesta asimilar no soy un día en que cada ese para levantarse y bueno pues yo creo que me encuentro en un momento bueno ahora mismo hicieron que se pudo observar un poquito es ese ese concepto mio

Voz 1395 03:42 pues aquel depurado ahora que todo el momento bueno que que es lo que ha mejorado que es lo que ha sentado qué es lo que has conseguido que es lo que tiene claro qué es lo que has quitado el medio

Voz 9 03:52 bueno pues poquito bueno aclarar las ideas en encontraron feliz conmigo mismo y sobre todo pues disfrutando de la procesión no mucho

Voz 1395 04:03 lo que está claro que algo tienes vales no tienes a Pedro

Voz 9 04:08 era el momento de momento no

Voz 1395 04:11 o sea que de momento está estás libre porque suena el teléfono

Voz 9 04:15 sí estamos cojones a no eso a alguien con ganas de luchar y bueno pues conseguí conmigo pero que

Voz 1395 04:24 te gustaría un empresario un buen taurino eh alguien que esté que estuviera a gusto no marginal

Voz 9 04:31 sí yo me acabo alguien que que te aporte cosas positivas no hay que traer a sentirte bien y sobre todo los Juegos avanzado evolucionado no

Voz 1395 04:41 Juan eh tú sabes lo que es el mundo de puesto no oí los momentos de álgidos momentos de decaimiento momentos de dificultad momentos de alegría este tener algo tiene claro lo sabemos todos y con el capote cuando está gorda con las vamos a ver lamento luego hay un día que a lo mejor Obama no pero bueno aquí hay que recortar muchas cosas aquí había otro dejan dura han tardado ocho nueve años porque acá no experta Espartaco montón de ellos no oí Ojeda o sea que te lo que pasa es que ahora va todo muy rápido e con Juan va todo muy rápido lo que hace

Voz 10 05:23 qué hacer Juan Bueno él desde luego sí tienen su entrenamiento su preparación de fundamental que cuando llegue la oportunidad de

Voz 1 05:31 siempre vio no que le como la he cogido claro

Voz 10 05:33 yo siempre llegan fundamental tener ese convencimiento de esa fe en sí mismo y esa perseverancia para aguantar en los momentos duros soy y y lógicamente la carrera de todos los toros no son igual en algún una escueta algunos años más pero con esa fe desde luego y con esa constancia y sobre todo con esa con la que con la traería que tiene Varea tiene mucha torería en torero

Voz 1 05:57 con mucha mucho alguien tener muchas cosas

Voz 1395 06:00 cuando estaba raro esperarlo

Voz 1 06:02 aquí yo creo que que yo supongo ocurra hay ánimo

Voz 1395 06:06 que ahora está mal más endurecido a saber que tiene que pelear y esperar y que ahora es de momento con cuentagotas pero estás bien da lo mismo que la escalera tenga menos escalones eh

Voz 11 06:21 yo creo que no soluciona lo que dice el Maef o provecho también enhorabuena maestro agradeciendo sí bueno sí yo creo que ese texto se dice no estar preparado porque las ocasiones tardaba más o menos pero hoy tiene en cuanto lleguen pues pues a fuego charlando

Voz 1395 06:39 pues estaremos muy pendientes de Jonathan Varea lo que sabe torear no es fácil que tiene su personalidad que te haya tenido tuvo altibajos no pero que que en el fondo siempre dicen que el que tiene la moneda de cambio no esperemos que

Voz 1 06:55 sí así Varea estaremos pendientes abrazo fuerte ya no tan seguro que muchas gracias por todas las bonanzas muy grande

Voz 0103 07:02 la Borja Collado hombre yo ya sabes que la cantera Domino Manolo

Voz 1395 07:06 cuando cuéntame algo del porque esa ha salido a hombros en Bali

Voz 0103 07:09 hacia ha sido el primer triunfador de las fallas en la novillada sin picadores hizo fue una novillada de Nazario Ibáñez al que le cortó dos orejas y alternó con un francés que se llama José Antonio Valencia que Valencia era de Arles y Arturo Gil yo que es de México

Voz 1395 07:25 él triunfador Naza yo no lo son los cascos de moto

Voz 1 07:30 ha sido también la es de España e de si esa ayuda de las ayudas ayuda efectiva

Voz 1395 07:40 intereses vuelan bueno pues en Borja Borja Collazo Borja buenas noches

Voz 1 07:46 y enhorabuena pero

Voz 1395 07:48 pero salida a hombros de de la Feria de

Voz 1 07:51 de la tierra eh

Voz 12 07:53 para mí es muy contento satisfecho de del dueño el triunfo cosechado en mi tierra

Voz 1395 08:04 yo soy de un pueblecito

Voz 12 08:05 de Valencia bueno pobrecito la casilla Torrent

Voz 1395 08:10 sí puedo decir es un pueblo grande sobre yo quería perdido no encontraron al niño Borja tiene a Pedro

Voz 1 08:23 bueno la verdad que no cuela

Voz 1395 08:25 si estás en la escuela no pero pero bien no

Voz 12 08:29 sí la verdad que sí que él bien con la escuela de muchas hoy fuerza muchísimo como mueve

Voz 1 08:38 el profesor tengo quiénes hombre pues tenemos a Juan José copete competir y Don Juan Carlos Vera evitemos hablar

Voz 1395 08:47 sí señor Carlos Vera se hombre dijo de Enrique Vera en Valencia

Voz 1 08:53 Juan fue fue testigo de confirmación en Madrid es verdad que lo fue el padrino

Voz 1395 09:01 yo le vi en Valencia de novillero torear más bien que la que además no soy yo yo te lo muy bueno pues ahí está no Borja que no hay que parar eh

Voz 12 09:11 no se acaba el empezar a mí no me sí bueno lo quiero darle la enhorabuena al maestro Juan José Padilla Valencia

Voz 1395 09:20 si bien claro si no bueno que años tienes Borja

Voz 1 09:23 es dieciséis años dieciséis no

Voz 1395 09:26 sí yo la familia no había ningún un agente del toro no

Voz 12 09:30 no la verdad que nadie me entiende

Voz 1 09:34 porque bueno tal también Familia viene de Cuenca de un pueblecito muy pequeños como se llama Valeria Valeria la la abuela fue el pueblo el pueblo pueblo Valeria que bonito vale

Voz 12 09:46 de ahí me viene la afición pero antecedente Taoro

Voz 1395 09:52 en el digamos las iba a es siempre hay un lo que es esto espejo no que te gustaba especialmente uno o dos au otra es no pasa nada con quería pues de manos avalan a molestar ese torero que de alguna forma el poquito tu guía ahí tu ilusión llegar ahí no

Voz 12 10:10 aunque no haya tenido la oportunidad de de verle nunca personalmente no porque ya no aquí uno que me gusta mucho siempre que mi debilidad según lo que lo que he visto en mi eso no me han contado el maestro José Cubero Yiyo sí la verdad que me gusta mucho y siempre intenta empaparme nada de lecturas sobre

Voz 1395 10:29 iraquí pues esa espejo eh eh no eso no está está muy bien eh dieciséis añitos tiene Juan pues sí

Voz 10 10:39 está en una estupenda para que aquel Centre pues entonces su ilusión de esta carrera tan bonita en esta profesión tan bonita

Voz 1395 10:49 que vaya todo muy bien y cuando tengamos otro golpe fuerte nos ya más vale

Voz 1 10:53 muchísimas gracias seguro que agrediera a un abrazo solvente y Asturias

Voz 12 10:59 sí por supuesto que has abusando primero de Bachiller

Voz 1395 11:02 pero pero eso es lo lidia bien un abrazo a y es verdad si queríamos a vosotros ya con ella no sé de donde fue que lo que sí es verdad resaltó acogida entrando a matar llevamos Olivenza Castellón Valencia no

Voz 10 11:24 Valencia así la cuarta es la cuarta ser a Morón la suspendida ayer que toreaba ayer en Morón ese sustento

Voz 1 11:34 el veinticuatro por el maestro Ponce y Finito

Voz 1395 11:37 a ver lo de Pozuelo de Ponce es tremendo Juan ayer en Castellón ha cortado tres orejas

Voz 1 11:45 sí bueno algo bueno la racha no tengo una carrera no

Voz 1395 11:53 que Ponce es él pues pues su hijo

Voz 1 11:55 yo yo ahora Ponce es que no tenemos ninguno de que tantos años tantos años

Voz 1395 12:01 eso no no más no natural madura ahí pero no estropearse no se estropea

Voz 1 12:06 hombre y además innovado innovando muchas cosas de capa con China y con una ilusión es que me a Juan muy lejos de Pamplona

Voz 1395 12:14 no yo que que que yo creo que se había retirado sin decir nada pues puesto que la corbata puesto rojo Isabel vestido de blanco y digo bueno yo entonces aceptó porque cuando estaba con dieciocho a una vez ahí tuvo una duda no quiso

Voz 10 12:31 jodido por pero lo que hizo y que lo que admiro mucho del maestro es que se enfada el día

Voz 1 12:39 que no cortó una oreja autor no te puedes imaginar si si en ese elemento el presidente quiere con todo el mundo sí sí sí sí sí eso es una algún a ver María además de cómo estás llamar buenas noches ya está recuperada estaban en Liga has ido Brito o qué

Voz 13 13:00 son los los porrazos que que bueno que a veces les duelen pero pero vieron un par de ella es malo ido ya tengo ya

Voz 1395 13:10 que para los porrazos Padilla tiene unos cuantos Peter alguno

Voz 10 13:17 pero pero la verdad que a ti te feo eh te di te dio fuerte que fue una voltereta yo hubiera novillada una voltereta tremendamente fuerte

Voz 13 13:28 bueno la verdad es que es el ovillo era como yo digo y si no es así pues fuera era pinchar no entonces Naomi caso lo tiene

Voz 0103 13:42 María del Mar y eres de Olivenza no te coge conocíamos mucho pero también es del sur no o o qué vinculación tienes con con Andalucía

Voz 13 13:50 bueno digo yo vivo en Huelva ahora pero pero soy dos le llevó dos años viviendo viviendo aquí en Huelva

Voz 0103 13:58 sin embargo eh leí que llevabas tres o cuatro temporadas de novillero con picadores pero muy pocos contratos no en estos años

Voz 13 14:06 sí es la novia de Olivenza pues fue la tercera novillada con cava

Voz 1395 14:11 pues hay que torear más y además hay que torear más es porque además Padilla no te he visto yo tampoco otra he visto tú tampoco lo he visto bueno ese día en Olivenza habían sido ya vio iba a ir la verdad es que dio una imagen muy

Voz 0103 14:25 pues de muchísima voluntad verdad maestro resolvió las dificultades de la actitud verdad

Voz 1395 14:31 vamos a ver era así si no hay mujeres muchas es una época en la que puede funcionar Quino y ojalá tenga suerte la próxima donde es María mal

Voz 13 14:44 por el momento no está notando cosas que están haciendo cosas pero bueno aún me vi de pronto

Voz 1395 14:51 estaremos pendientes de comer eh recupera te vaya muy bien un abrazo muy grande

Voz 13 14:55 muchísimas gracias con erótico

Voz 12 14:58 de ahí

Voz 1176 15:00 programar la radio PM10 de la alegría cuando suenan los clarines ya en sintonía programaba autor que como cada domingo lo divino y lo presenta a Manolo Molés tu amigo son chicos de Linares Paolo Smolarek pueden traerle Lardero

Voz 8 15:34 vamos ya con los quince minutos

Voz 1395 15:36 tales extremos la Javier Bocanegra nuestro compañero en el Puerto de Santamaría jugaba en yo

Voz 1 15:43 de Javier buenas noches hola buenas noches enhorabuena Juan Gracia fue el cómo arreglamos lo del puerto Javier eso digo ya dos de arreglar modelo el pues nada bien buena pregunta

Voz 1395 15:56 quedado desierto el concurso para la reacción del político no

Voz 1 16:02 como como pero no alguna reacción de los políticos Saviola

Voz 1395 16:05 no

Voz 14 16:06 bueno ha habido la reacción de que sean sentó

Voz 15 16:08 lo han dicho que van a a

Voz 14 16:11 hacer un nuevo pliego algo que es contraproducente porque con la ley en la mano Fisas nuevo pliego tiene todo que empezar de nuevo

Voz 1 16:20 CIU contra producente porque entonces

Voz 14 16:22 es empezaría de nuevo el proceso habría que ir a pleno aprobar ese pliego de condiciones eso daría pues que hasta

Voz 12 16:29 al mes de mayo o junio no pueda Belmonte

Voz 14 16:33 empresario de la plaza del puerto Santamaría que condiciones

Voz 1395 16:37 es que Gonzalo es una pena porque las plazas emblemáticas el voto el definitivo en la historia del toreo no por supuesto que una plaza

Voz 0103 16:46 la emblemática y además en la que se debería despedir Juan José Padilla donde se le adora no

Voz 1395 16:51 bueno ya que será una de las plazas un cartel tremendo claro Juan

Voz 1 16:55 en fin triste triste porque la plaza de El Puerto Santa María Plaza tienen que espabila eh que vuele por supuesto

Voz 10 17:03 a espabilar porque tiene una feria de de mayo ahora principio último

Voz 14 17:07 no es la fragancia perdón a ella hay que olvidarse de ella este esta temporada porque es que no haga tiempo llevaba tiempo material para ello es decir no no no no no a tiempo

Voz 10 17:18 en lo que son los plazos lo que lo que hay una cosa

Voz 14 17:20 el que el concejal se reunió con el Consejo Consultivo ese todo que ahora ser muy de moda que son tantos los Consejo Consultivo donde ahí están a las peñas contestada Azam le ha de ahí la escuela bueno eso es un poco complicado hizo que ha dicho en ese consejo consultivo el el señor concedan que lo económico no lo voy a tocar Si usted no va a tocar cómico pues entonces es la misma porque si esto se trata de dinero se trata de de de cerca de doscientos mil euros anuales en una plaza que no olvidemos que estamos en la provincia de Cádiz donde hay una población como un treinta y cinco por ciento de paro decir que un estudio económico hecho antes del pliego de condiciones decía que como mucho tendría que ser de treinta mil euros no del setenta mil como se ha puesto cuidado que hay un IBI que hay que pagar un impuesto sobre el bien inmueble no de la plaza de toros pues mil euros a Palma de todo esto muchas cosas

Voz 1395 18:21 la tener un poquito de esperanza no estará de Javier Bocanegra porque de momento lo del puerto lo que está es oscuro oscuro oscuro de todos jala que dentro de poco las cosas mejor un abrazo fuerte Javier estamos pendiente abajo tenemos a Juan Antonio Hernández que está en Guadalajara en Guadalajara México sí sí a mí me decía de él que esa es la plaza más sería Juan

Voz 1 18:45 el toro grande y lo corroboró yo no los compañero Juan Antonio

Voz 13 18:51 sí bueno amigo Juan José Padilla salvo desde Guadalajara

Voz 1 18:58 sí señor el recuerdo no

Voz 13 19:01 puede que espero pueda despedirte como te mereces Angela Nuevo Progreso omitió Juan José

Voz 12 19:07 esa es la idea esa de de estar ahí con vosotros

Voz 10 19:09 gracias Juan Antonio pues hay que te esperaremos H

Voz 13 19:12 esperaremos y bueno además de ser una plaza muy serias que ya hemos corroborado misterio querido Juan José tú sabes que es muy difícil para la afición pero afortunadamente la actual temporada el público se ha metido a los tendidos si la presencia de Hermoso de Mendoza no donde excepción una buena entrada sin llegar al lleno pero sí más de tres cuartos de entrada lamentablemente El Centauro Navarro no ha tenido suerte en su lote de la ganadería de El es solamente su se quedan aún dos toros para Jerónimo y Leo Valadez que también han perdido confesos con la espada en los primero de su lote que es dos corresponden a la ganadería de marrón así las cosas para Pablo Hermoso que lance mano que continuará todavía estaremos

Voz 1 19:58 estábamos Yucatán

Voz 1395 20:02 señor Juan Antonio un abrazo muy fuerte el tiempo cada esperamos cuente Gonzalo Caballero casi casi Gonzalo Bienvenida fue

Voz 0103 20:13 tengo un montón de cosas que contarte pero tras cuanto muy rápido como sabes el año pasado Rocío Gandarias recuperaron los Premios Mayte Commodore

Voz 1395 20:22 estamos ahí todo efectivamente y esta semana

Voz 0103 20:24 se han entregado los los galardones fue Íñigo Méndez de Vigo el ministro la acción cultura deporte y bueno pues entregó a Ponce a Ginés Marín a Pepe Luis Vázquez por su naturalidad Álvaro Domecq en representación de Torrestrella area Vicenç a Colombo ya Pablo Aguado luego también Manolo recordar que se han cumplido bueno el ocho de marzo de mil novecientos cincuenta y tres el maestro Antonio Chenel Antoñete tomó la alternativa en Castellón de manos de Julio Aparicio con P3

Voz 1395 20:57 el día estaba yo en Castellón y fui a ver el hotel suizo donde se vistió aquí donde se han Julio Aparicio que fue el padrino de alternativa además

Voz 0103 21:08 creo que el maestro fue de un salmón y plata según he leído en una en una en una página no y luego también ahora en los hablaba Juan Antonio de Pablo Hermoso de Mendoza pues hay que contar que su hijo Guillermo ya tiene una fecha en España para para torear no sé si será su debut bueno ya el año pasado toreó en en en Estella pero pero bueno pues ya tiene una una fecha para esta temporada y lo hará junto a Sergio Galán idea Vicenç con toros de Niño de la Capea en Ledesma en Salamanca y bueno pues pues esto es una una

Voz 1395 21:38 no tengo datos me está dando un amigo Felipe datos Roca Rey triunfador de la Feria de Castellón sí he diez mil ciento sesenta aficionados es el día de hoy hoy está muy bien muy bien en aforo

Voz 16 21:53 y bueno pues eh

Voz 1395 21:55 verdad es que además están contentos porque París ha resucitado el muchísimo movimiento grande a favor de del torero de la tierra por tanto fenomenal sí

Voz 0103 22:07 sí también Manolo contarte que se ha organizado una corrida homenaje a Iván Fandiño en Aire Sur la Adur en el lugar donde se produjo la gravísima cornada y toros de Joselito en la misma fecha en la que ocurrió el diecisiete de junio y bueno pues va a estar protagonizada por Manuel Escribano Juande la dan

Voz 1395 22:25 un hito más Escrivá nuestro que va ser nuevo en ese en ese cartel evidentemente que bueno pues

Voz 1 22:30 cuál me imagino está llegando no estarás ya cerquita bueno estamos pues ahora mismo por bajando dos y Despeñaperros concretamente Santa Elena parecía lo que era antiguamente Despeñaperros que ya desde luego esto ha cambiado muchísimo

Voz 1395 22:45 Despeñaperros es ahora ahora pasa un ratito no dar entonces después de de esa cualidad que me has dicho

Voz 10 22:55 todo el domingo al festival que se ha suspendido también por el mal tiempo en la Campana donde se a homenajeará al banderillero

Voz 1395 23:03 Emilio Fernández exclusivamente Emilio Fernández el día dieciocho

Voz 10 23:07 pues el día veinticuatro esa corrida de ninguno

Voz 1 23:11 y el pub seguidamente Emilio para disparos fecha hijo hijo que le ha retirado pensar

Voz 1395 23:15 lo digo yo no hice la organizarse festiva pero el padre vive no

Voz 1 23:20 sí sí por un tipo estupendo no hombre tuvo muchos años con con Jesulín por ejemplo sí sí señor

Voz 1395 23:27 banderillero ante el serbio

Voz 1 23:30 sí sí sí sí bueno

Voz 1395 23:33 luego está prácticamente todas las Ferias tendrá vendrá Madrid Madrid Madrid

Voz 10 23:42 sí pensando en Sevilla y Madrid lógicamente Madrid

Voz 1 23:47 el otro día estaba bueno

Voz 10 23:51 estaba sentado ahí Hay y miraba de vez en cuando por donde entraba entre con Sebastián Castella por cierto Diego Sebastián te bonito sería salir por aquí y luego asombrado hombre te dije que esa Liikanen otros éramos juntos a corría en moto

Voz 1395 24:05 claro digamos juntos fue bonito bueno queda mucha temporada por delante antes que Salgado todo

Voz 1 24:11 claro que todo bien y que lo disfrutes no que ha despedido de casa

Voz 1395 24:15 yo era despedido de Valencia hay bueno mira la desgracia también de la acogida de Román sirvió para que ese toro por lo menos era para para marcharse con los aborde dejó damos una oreja

Voz 0103 24:27 está Gonzalo Bueno Manolo pues repasar un poquito de los festejos de hoy ya hemos hablado mucho del de Castellón en el que salida una buena corrida de Juan Pedro Domecq Enrique Ponce ha cortado tres orejas algo como antes has mencionado José Mari Manzanares ha cortado una oreja al quinto de la tarde

Voz 1395 24:41 no debo cortarlo han operado petición

Voz 0103 24:44 o al volante aquí perdón José Mar ha cortado una oreja le pidió la segunda Roca Rey cortó tres orejas y salió a hombros en Valencia será lidiado una corrida de toros de Jandilla en la que Padilla cortó una oreja como hemos dicho el Fandi silenciado Román una oreja con una cornada ya está en Illescas una corrida de rejones de Benítez Cubero de Pallarés en la que Diego Ventura y Sergio Galán han cortado tres orejas cada uno idea Vicenç ha cortado

Voz 1395 25:11 buena aficionado más árido se bueno

Voz 0103 25:16 esta me ha tocado también te lo digo Manuel Molinos quería una cosa

Voz 1395 25:19 la que al final y lamentablemente que ponerse muy serio que nos ponemos

Voz 17 25:24 estos Juan un abrazo muy fuerte porque lo decía la madre no a nuestro hijo Gabriel le encantaba la música y la letra de esta canción de roza Len girasoles se llama la canción alegré la cantaba Gabriel la cantaba niño ir alegre como sonrisa a que ya no podrá ser

Voz 3 25:52 les parece gravísimo eran

Voz 1490 25:55 necesario respirar para mira del Reino

