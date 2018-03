Los Toros (19/03/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 entonces

Voz 2 00:13 los Toros

Voz 3 00:16 Manuel Molés desde

Voz 2 00:19 saludos muy buenas noches

Voz 1395 00:21 unidos a un equipo que está ya trabajando Yeray enfrente la técnica María José Ruiz por cierto hoy es el día de los Peppers de los José es de la Josefina es de las pepas de María José que lógicamente también esto a Gonzalo todavía no que de Yeray tampoco Yeray ahí es nombre no no tiene porque tiene nada no lo que sí tiene en Chiclana es a visados os voy a contar por cierto que Juan José Padilla Felicidades Juan eh por José

Voz 3 00:53 Manolo buenas noches también a todos

Voz 1395 00:56 ha montado un chiringuito que se llama trasteo ver en Chiclana no

Voz 3 01:00 dice que se te si no se no nadie pero tiempo tu coreanos os hablando viven al otro y hacer el a conocerlo nave montar su negocio cada uno la pena porque hay habrá que disfruta bueno pues sí terminó tener a la feria de de Valencia

Voz 1395 01:21 han disipado triunfador Juan Ponce dos tardes a hombros no es fácil es algo casi milagroso he Gozalo algo que que marca bueno que que no sabemos la razón de Valle

Voz 1781 01:32 desde luego una época que sigue haciendo historia

Voz 3 01:35 bueno pues yo le de la Cadena SER

Voz 1395 01:40 Tito en Méjico en la doble u en Ecuador en Platinum en Radio Quito y en Colombia a través de Caracol Radio vamos con el primer personaje que tiene que ser lógicamente Enrique Ponce Enrique buenas noches enhorabuena buenas noches Manolo muchas gracias bueno pues van todas seguidas no la felicidad del otro día de hoy dos tardes en tu Valencia dos salidas a hombros la plaza llena los dos días más flexibilidad

Voz 0581 02:09 bueno la verdad es que estoy muy contento no fue bueno pues el otro día en Castellón aquí en Valencia pues con son dos tardes y hoy no venía bueno a mí me ha sustituido a Cayetano

Voz 1395 02:25 Nuestro pensaste no

Voz 0581 02:28 no mucho eh no tardó mucho bueno me lo pidieron nota ven hubo insistencia no por parte de la empresa por por eso instruir a Cayetano

Voz 3 02:39 Savolta llegar a plazos bueno yo me sé tío

Voz 0581 02:41 sí puedo tomar algo en ese sentido bueno pues ha responsabilizado no tampoco con la feria de mi tierra con con como herencia ahí y sentía también que que bueno pues que la afición quería haberme no es bueno después de la gran tarde no del día anterior ayer

Voz 4 02:59 pues es el mono

Voz 1395 03:02 hoy me dice que ha sido un pasito más oye

Voz 0581 03:05 casi todos así hoy o encantados de parecido más ayer fue una tarde recibes al motín la completa no una de esas tardes

Voz 1395 03:15 uno sueña no completo color gusto

Voz 0581 03:16 los pero pero la faena al toro segundo mío de hoy piensas que es la verdad ha comenzado

Voz 1395 03:26 no tenemos imágenes no la gente pregunta cuál que lo de Ponce que que va más que no tiene techo cuál es de verdad cuál es una afición Enrique

Voz 0581 03:37 no lo ganó están afición están

Voz 1395 03:40 ahora está en un centro

Voz 0581 03:42 el ERE preconizado el arte comprometer que contigo mismo hizo de todo pues en esa necesidad de crear no que que pienso que tengo que creo como Hoy Corazón culo pues pues que es soñado o no lo que es el toreo sentido y sensibilidad una apaño es una Kuerten interior espiritual no que que bueno porque siento de una manera muy especial no y que Ike Ike

Voz 5 04:18 bueno nosotros no tengo una explicación la verdad es que lo es es lo que siento es lo que soy

Voz 6 04:24 sí yo me veo que que

Voz 0581 04:27 que bueno que en esa búsqueda no que persigo me de torear como como yo pues imaginaron como yo sueño pues pues la estoy alcanzando el yo hoy en muchos momentos la la la

Voz 1395 04:41 la has conseguido hace seis siete años Enrique casi parecía que era el final de la historia una historia importante pero de repente no sé qué es lo que ha pasado no hay un año estaba comentando con bienvenida ido comentado otras veces con con Padilla el año de la Corona en Valencia la reacción que tuviste no a la muy seria de mucho te fuiste a pie hasta la enfermería y luego ese año el haya fue que las muchas figuras no quisieron ir a Sevilla fuiste recién recién curada o medir una o no y aquel año vino también a Madrid y además la gente estuvo muy muy contigo no en en una campaña en unas campañas tan tan tan claras como las que ha hecho esa rebelión de ese año Marca un fondo de carácter que que no parecía en un principio pero que que sigue Har minando temporadas y temporadas ahí hay algo que todavía está muy muy latente

Voz 0581 05:35 bueno yo creo que a partir de aquella cosa importante ese ese fue un año muy importante a partir de ahí yo creo que todos los años pero hacen pues pues se han sido en portada muy es muy completas bueno empezar a sentir pues eso no que estamos hablando no

Voz 6 05:56 hay un voy cada vez pues ir a más no quiso

Voz 1056 06:02 todo pues eso no no informarte no con

Voz 0581 06:05 con lo con lo que uno va consiguiendo no sólo

Voz 6 06:08 el viviendo día a día no sé

Voz 0581 06:12 continuando esa búsqueda no en ese y en eso tan bonito no que es el toreo

Voz 3 06:18 te lo más conseguido además importaba poco

Voz 0581 06:21 en ese de torear con esa parte no que no se ve ni que que sólo se sienten X que es el alma no que brota ahí que sale de Pi y esas cosas no que que bueno es definitiva lo que es vivir el toreo no realmente pues eso máxima expresión y como uno pues pues hay que decirlo

Voz 1395 06:44 cosa rara vez decirlo la cosa Enrique y es que hay que ponga tenga dudas a Enrique matado de todo de todo eh cuando se sabía que había matado victorinos cuántos cincuenta allí matarlo de la televisión plus hace muchísimo tiempo ha matado de de de Cuadri Avatar Santa Coloma ha matado de de todas las ganaderías yo creo que que de las importantes yo creo que no has vuelto la cara a ninguno

Voz 1056 07:07 eh

Voz 1395 07:08 prácticamente ninguno

Voz 0581 07:10 a unos años en los que mucha gente no lo mal

Voz 3 07:13 muy bien

Voz 0581 07:14 y bueno antes había mar agradecía así que las que estaban en el circuito digo no estaban ahí con hoy no mataba pues pues un poco de todo no incluye pues ahí parado coctelera empatado pero Jean figura eh pero no hubiera matado ganaderías buenos brutal de la rama de Atanasio muchas también Santa Coloma cuando Iriome ahora la verdad que es más complicado porque bueno todo este tipo de ganadería sí que es verdad que que bueno pues que él no están tanto en que la feria Si bueno hay digamos

Voz 1395 07:49 eh porque la variedad daba daba importancia también claro habla hacía era como que escribe novelas son distintos argumentos eran diferentes cadáver Juan

Voz 0581 07:57 no forma fíjate que que ver por ejemplo esto hay que os dan una pues son una lanzaron no da mejor dicho en favor a pues a a ese encaste Domecq no quiere decir que hoy en día pues predomina eh la ferias pero no tiene que ver por ejemplo la corrida de Garcigrande con la corrida de Juan Pedro con la es que pueden hacer mañana editorial no el río no siento ningún Castel o Núñez del Cuvillo son ganaderías que que cada ganadero L ha dado su su propia personalidad y ya seleccionado una manera dentro de que es mismo encaste pero

Voz 1395 08:32 sí pero habrá abstención aficionados que les guste que la del matador vaya con varios encastes yo a tiros porque te he visto con todos los encastes ya se aquí goza extremas David dentro de de encaste mismo Jaime ganaderías diferentes pues es verdad cada uno de ellos de una forma Hay inaugura diferencia no pero yo como te he visto matar de todo gente todo es de todo he de Cuadri de de de todos no tanto no eh nunca la coloca al que mata manda mucho sí sí ahora el como todos Mata eso está matado de todo de todo este todo no sea bueno siempre

Voz 0581 09:08 dos ahora todo aquello

Voz 1395 09:11 bueno seis victorinos sólo eh que no Juan

Voz 0581 09:14 Clemencia te preguntaba que más admira

Voz 1395 09:16 de Enrique Gil lo que más te admira por maestro lo extraño no

Voz 7 09:21 bueno si es que me asombra muchísimo maestro enhorabuena ante todo por este Ferdinand tan importante subraya

Voz 3 09:30 me alegro enormemente como Podemos

Voz 7 09:32 como usted sabe pero yo admiro muchísimo la pasión que el maestro le pone a todo no

Voz 3 09:37 pasión la pasión que le pone la piel

Voz 7 09:39 yo la palabra pasión para mí estar hecho creo que muy arreglada porque pone pasión en los entrenamiento en su preparación en todo el maestro de pasión vive con pasión todo de la profesión desde luego la lleva la lleva apasionadamente y lo transmite de esa forma los había mantenido un con

Voz 1395 09:57 en el libro de de los festivales de asalta cuentas Enrique mano a mano con sí

Voz 0581 10:03 entre editores

Voz 3 10:06 se toma ahora es claro

Voz 0581 10:08 y con el maestro Antoñete lateral es decir

Voz 1395 10:10 sí con José Tomás mano bueno humano mano

Voz 3 10:13 once José estaba ahí gente que has prometido

Voz 1395 10:15 a la mujer y a los niños y las niñas

Voz 0581 10:19 qué tiene prometido

Voz 3 10:22 es que les sigue prometiendo cosas que antes era así

Voz 0581 10:25 bueno les prometo que mi amor y ellos lo enfermo pero bueno tienen que entender también pues fíjate por ejemplo hoy no oí teníamos planeado herido la ofrenda en bueno pues pues no no podía ser otro aparente seguiremos mañana no iremos a la ofrenda mañana pero en mañana daremos un paseíto por Palencia a las niñas de fallera

Voz 1395 10:53 me gusta que viva también la no tener idea me imagino que no tiene idea ni te preocupa es el punto final no para nada

Voz 0581 11:02 no no lo pienso o no no no no no yo vivo el presente bueno lo tuvo presente la donde tampoco pasado ya pasó vivo el día a día no y el futuro pues no se os estar ahí cuando llegue pues

Voz 1395 11:19 ahora pero tengo una tasa que nunca te preguntamos quiénes han sido los maestros en que te has fijado volviste cosas de ellos todo el mundo la hecho y lo hacemos periodismo y lo siento yo te lo contaba ahí las figuras sólo lo han hecho siempre pero el espejo quién ha sido los maestros que esas fijado y que absolutista algo de ellos

Voz 0581 11:37 está fijado mucho generación pues anterior a la mía no en esa generación de los años ochenta digamos y luego bueno camino anterior pero pero para mí exacto pensar exageración no en más de lo que luego di yo he visto muchos vídeos no de todo lo veo vídeos incluso de toreros antiguo no

Voz 3 12:01 integraban la atención que de aquí

Voz 0581 12:03 dos de Belmonte de de los toreros no de deja época no y puede pues Domingo Ortega de de Hermano Lobo a Pepín Martín Vázquez sea yo veo vídeo desde entonces y me fijo en esa torería no tan tan bonita que tenían pero siempre lo he dicho que me marca becas suben una fuente no para mí es que es su forma de torear aquí pues como como yo siento el toreo no eso es Euromediterráneo que que te Manzanares no estoy totalmente no sea y todavía lo tengo presente a día no no hay día que parece que no recuerde aparte de que lo quería mucho

Voz 4 12:48 ah pues bueno pues como

Voz 0581 12:51 dominio o no si yo sé que también era parte de él no y él a mí me quería como como un hijo no lo Tudela

Voz 1395 13:00 el piloto puesto que no existe como un hijo a Manzanares hijo que empezó contigo

Voz 8 13:04 por supuesto hombre José Mari yo lo adoro no

Voz 1395 13:07 encadenó una cosa un poco de la familia

Voz 8 13:09 no fui yo pues

Voz 0581 13:12 con con con el maestro Manzanares pues he vivido momentos muy bonitos no de hablar de todos los de sentí el metro admitió mucho todo asumo su su tauromaquia también además coincidía como para sentir el toreo no es bueno en esa fuente bebí mucho pero la que aparte de este martes a el cual ha sido como digo pues en fuente más directa pero luego yo me fijo en muchos actores como se fijó en él me gusta verle me gusta estudiar los me gusta ver sobretodo en esos pero que hablo o no de de lo que es la torería no ni lo que es y pues el entrenador del toro El icono se otro torero también que me transmitía mucho en ese sentido ahora maestro Julio Robles también lo cual adoraba digo también dejó

Voz 1395 14:02 habla como si hubiera pasado hace poco

Voz 0581 14:06 pues escoge

Voz 1395 14:07 sí sí de Costa no son este son espejos buenos y es muy bonito Juan vestido de blanco y oro está para tiempo de blanco yo era al final a poner una música de tu nuevo disco y con no es bueno yo se lo conocía por lo menos valorado María José Háblame bajito lo conoces no

Voz 0581 14:30 hace hombre no me lo puedo materia prima ella misma siempre lo hago aunque voy con ellos no muy larga tuyo la pues la próxima Sevilla

Voz 3 14:42 a Sevilla no

Voz 0581 14:45 solitos ante sí bueno ya Sevilla Hay bueno imagínate con que e ilusión la llegar con qué motivación y años bueno tengo muchas ganas de triunfar en Sevilla

Voz 1395 14:59 la voz de la es padre así seguiremos de la temporada

Voz 8 15:02 el señor

Voz 0581 15:05 tengo muchas ganas de volver a encontrarme con la afición de Madrid Si bueno pues para mí ha supuesto siempre en piso

Voz 3 15:16 el Madrid abrió todos los lazos este es conocer en otra cosa muchas cosas que has

Voz 9 15:22 gozo que tanto me consta incidente

Voz 3 15:27 a ella la llama que no tengo dolor ganamos judíos se lo pone muy difícil en todo bueno lo muy difícil edito muerto gracias señora venenos os escucharemos completo Enrique un abrazo muy fuerte ya en hora buena porque

Voz 1395 15:45 sí ha sido muy bonito ver Valencia otra vez la plaza llena la gente feliz dándole categoría la feria Hay todo estoy muy entregada más que nunca no entiendo que es algo muy muy de ellos hizo lo que presumen afortunadamente yo también presumo de ser valenciano como estamos empatados par de Valencia

Voz 2 16:09 un abrazo muy fuerte

Voz 9 16:13 yo sí lo acordado esto

Voz 1395 16:18 hablaremos con él bueno pues la verdad tremendo Juan lo de ser torero eh

Voz 7 16:24 sí de verdad que en maestro admirable de su trayectoria la regularidad la afición bueno ficción ha dicho que no yo yo creo que

Voz 8 16:32 que qué

Voz 7 16:33 qué afición también porque realmente no puede qué mérito puede estar un torero además como tanto tiempo Gonzalo

Voz 1395 16:40 soy de torear con Ponce hoy en Valencia según la tarde ya rayando la gente con él y salir a hombros a su lado como ha sido como Alberto López Simón que ha otra vez de la Alberto López Simón que que queremos que disfrutamos que va a ser feliz

Voz 8 16:55 Alberto enhorabuena por grande vaya pájaro que tenía al lado de

Voz 1395 17:04 como entidad no no pero también este disco

Voz 1867 17:06 como mucho como ser humano es un gran tipo eh

Voz 1395 17:09 como ser humano si fueran tipo pero fíjate que que ya no sé cuantos años ya son pero son veinte temporadas que da la sensación vestido de blanco y oro que coronaba tratarla

Voz 1867 17:22 visto hoy dio juegas que que el nivel de maestros que que es que está mostrando oí

Voz 0581 17:29 me parece que no pasan los años empezamos

Voz 1867 17:31 bares de lo que somos es decir desde cuando tomó la alternativa advierte tú no habían ni nacido

Voz 3 17:37 es verdad

Voz 2 17:40 pero efecto

Voz 1395 17:44 eh yo que te conozco un poco tu corazón tu cabeza de todo lo demás funciona muy bien porque al lado de un paje Racó como este y has venido arriba es lo que siempre has hecho cuando llega el momento buenos te veo feliz contento te veo bien te veo te veo cómo cómo es el Alberto López Simón que no sé

Voz 1867 18:04 enganchó tantos ahí sabe visto pues bueno hicimos aparte no de lo que de los diez de la noche a la gente de mi

Voz 3 18:12 pues con una mínima hombros embarazo todo todo todo

Voz 1867 18:14 dos viajes largos que se arrepienta lanzó el primer paso y bueno pues hoy hoy ha sido el primero ahí ojalá que soy y que que la gente vea pues evolucionen Mi hijo sobre todo la que vuelvo a reencontrarme con conmigo mismo

Voz 3 18:35 si obtienen una cosa importante Alberto está feliz Ivan Basso está feliz es uno al que cuando lo tienen que cuando los Cabrejas cuando lo cabrea Asia no no es lo mismo pero cuando está feliz y eso es saludable e la la la intensidad la intensidad de su dentro

Voz 7 18:54 a los entrenamientos de esta temporada yo creo que ha sido fundamental una buena lo cierto

Voz 2 19:00 muchas gracias entre Tamayo y demás yo

Voz 1395 19:02 que se pone el traje de luces el esfuerzo oí por eso que está contento

Voz 1781 19:07 LB otro Raydi y sobre todo esto

Voz 3 19:10 descubra que enganchó tanto al principio al público pues mucha temporada por delante el abierto mucho que disfrutar porque no estás imágenes que hoy has disfrutado vestido de torero no

Voz 1867 19:21 sí siempre un poco eso de que siempre quiere más Si exige cada vez que que el margen de mejora que tiene pero bueno he incluso en ese camino tienes que disfrutar sólo bueno poquito a poco pues eso me vuelvo a sentir a gusto con él

Voz 10 19:39 es cierto puesto

Voz 1867 19:41 durante el toro y una plaza llena de gente

Voz 0581 19:44 sí es es un síntoma para

Voz 1867 19:47 la pueda seguir evolucionando oí hice decirte que no acabamos tu vida Hay que luego se traducen lo él no profesional

Voz 1395 19:55 es muy importante ha vuelto Alberto López Simón a hombros hoy en Valencia con el maestro Ponce el Sevilla iba a estar en Madrid iba a ser una temporada en la que está feliz para buena suerte ella

Voz 8 20:09 muchas gracias Manolo

Voz 11 20:12 queremos compartir con todos los oyentes del programa de los toros y la restauración de un complejo hotelero en un edificio de más de cien años de antigüedad en el casco histórico de la ciudad y a cincuenta metros de la Real Maestranza hotel gastronómico Puerta del Príncipe donde podrás disfrutar de nuestro restaurante Salones habitaciones personalizadas magnífica terraza con vistas al Guadalquivir y a la gira tal y como no podía faltar nuestra decoración y ambiente taurino mantendremos informados viva nuestra Fiesta Nacional

Voz 1395 20:46 vamos a hablar hace poco vamos conel con Rafael García Garrido que es director general de viajes ICO empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y además muy muy muy aficionado a a Rafael buenas noches

Voz 4 21:00 qué tal buenas es bueno pues ésta se esta semana

Voz 1395 21:03 no me imagino no

Voz 4 21:04 pues no estoy madre si es que

Voz 1395 21:07 el tener dos cosas a la vez es muy complicado es bueno pero estaba al tanto de todo no sale a la venta con Simón es además estos años con este plante fuera anterior y y bueno empresario cincuenta y uno por ciento no está y Simón yo creo que que la experiencia me da la sensación de que aúna viendo dificultades sobre todo las obras y todo ha pasado a Madrid esas experiencias de la que no te arrepiente en la que estáis insistiendo no

Voz 3 21:36 eh

Voz 4 21:37 sí claro yo siempre tengo que hacer una experiencia muy buena estamos muy muy contentos muy satisfechos y además que ha sido un año que pese dificultar el proceso muy muy fácil trabajar con con Simón desde el principio y con con su equipo con Nacho al final somos una sola empresa plaza un oí la verdad que estamos muy muy contentos y con mucha ilusión y muchas ganas de que este año por si podemos monoplaza va como poco como la anterior no puede ser mejor pues pues mejor todavía con solución

Voz 1395 22:06 estamos porque están guiño somos aficionados que nadie los chavales son Revel son tremendos no Simón que tenía lógicamente la la programación pero sí me gustaría un poco el el papel que que hace Rafael en verlo puesto en inglés lo lo leo Ballmer nubes opone Words casi persa dice que es muy bonito porque es es el está está dicho de tres situaciones es el peor de los casos el caso normal y el mejor de los casos no era así Rafael

Voz 4 22:42 el uvas es ver dónde estamos en El Torreón en el normal buenas mejor nosotros estamos ahora no es el normal

Voz 3 22:52 mejor camino del mejor no

Voz 4 22:54 Cameron lo mejor es con la ilusión de llegar mejor

Voz 1395 22:57 hasta bien eso el tema de de las obras de de Las Ventas lógicamente ha perjudicado un poco Restoy proyectos o por lo menos ha realizado un poquito más allá pero como están las cosas en ese en ese ese apartado de de las obras que se error

Voz 4 23:13 por lo que ya sino porque ya hemos hablado con la Comunidad y además está consta como sabéis todo aprobado por el Consejo de Gobierno y ellos están sacando digamos el concurso de adjudicación para quién va a realizar la obra y la idea es que se empiece den comienzo después de la de la Feria de San Isidro por supo

Voz 0581 23:31 pues sin interrumpir en ningún

Voz 4 23:34 ahora sólo temporada taurina con lo cual pues se ralentizará un poquito más pero yo creo que al final una vez asumido el el varapalo inicial yo creo que esto es muy muy muy bueno para los para la fiesta en general problema es el motor de la fiesta ahí ya sabes muy contentos de que sea Ghali que cuanto antes termine mientras tengamos un aplazamiento a lo mejor pues mejor Paco sobre todo

Voz 1395 23:57 que tiene muchas ideas no ha podido hacer

Voz 3 24:01 tanto en la franja alguna sin

Voz 4 24:03 si en alguna sino porque hay otras que puede hacer Trevor yo creo que sí se han hecho se han hecho cosas interesantes desde que hemos llegado con he creo que bueno llevamos dos años presentando a la Feria de San Isidro pues de una manera pues como que no

Voz 1056 24:18 como como como tú sabes perfectamente

Voz 4 24:20 sí bueno hemos hemos comenzando ya pues más del veinticinco por ciento treinta por ciento de las entradas de la plaza se venden por Internet ningún cosa que no nos agrada muchísimo no este año a partir de mañana

Voz 1395 24:33 pues sí la taquilla virtual no está puesta para abonos ya mañana empezamos

Voz 4 24:38 sacar abono ya de forma virtual que además con una dificultad añadida que que no éramos capaces de resolver ya resuelto que el año pasado ya se enteró por Internet pero no se podían mereciendo Segovía vecinos se podía hacer la quiniela que lo compras por internet y mañana sí la verdad que desde mañana a las nueve de la mañana cualquier aficionado pese a que quiera comprar un nuevo abono de lo que está libre han actualmente pues puede elegir cosas como esa quiniela es decir los festejos que quiera una bueno nosotros ojalá los elijan todo porque creemos que este interés pero también tenemos que son mucho si preferimos que es abonen a un el diciéndome no

Voz 3 25:12 ahora lo contaremos bien porque

Voz 1395 25:15 no ha enterado porque como sacar a través de de la taquilla virtual

Voz 3 25:20 no sé cómo tenemos que hacer una hombre eso

Voz 1395 25:23 qué país te gusta que te gusta más estarán todos dónde quieres ir

Voz 3 25:26 a Méjico a Colombia donde quieres ir

Voz 4 25:30 a él al yo sí

Voz 3 25:33 hay otra para México es México

Voz 12 25:37 cuando el vuelo global de la Cadena SER porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferido como a Manu Carreño

Voz 13 25:47 no usamos toros habló dando mucha gran Fanon toros no está Manolo Molés a mí me

Voz 2 25:50 Manolo Molés que señaló estuvo un poco

Voz 12 25:53 los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER que dirige Manuel Molés Sálvame buenas noches tiempo de toros en radio en la Cadena Ser en España en todo México en la cadena Patino y Radio Quito Ecuador en Caracol en toda los toros en la SER pasión global por la mató

Voz 1395 26:16 hablamos con algunos empresarios de de Las Ventas Rafael García Garrido estamos dando que mañana Rafael de la taquilla virtual tú sabes eso sí

Voz 1781 26:26 Lass guión sabe eso no es millennials esto Unión venta

Voz 1395 26:32 el punto com cómo cómo mejorar la dinastías Padilla eh bienvenida allá sabes de todos señor hay que registrarse es muy sencillo a partir de mañana lo tienes ya todo todo solucionado o no

Voz 1781 26:45 a él también forma parte el equipo de apoderamiento de Román que ha sido noticia estos días

Voz 1395 26:51 es verdad y además es un personaje interesante peculiar Román no dentro de poco a perdió Valencia no

Voz 4 27:01 desgraciadamente algunas más m que hay pero pero bueno yo creo que estuvo como lo quiere todo el mundo hacia nadie y yo creo que este año cuál tiene una dimensión de torero importante no

Voz 3 27:13 qué es lo que va a encontrar el aficionado este año que que ha mejorado en la plaza Rafa

Voz 1395 27:16 a él

Voz 4 27:18 respecto a nada al respeto

Voz 3 27:20 va a todo no porque me imagino que que hay muchas cosas que

Voz 1395 27:24 que en qué terminal

Voz 4 27:26 bueno la verdad y la verdad que como decías tú antes no todo un montón de los proyectos que tengan están parados no con el tema por tema de las obras pero respecto a lo que está en marcha pues como te decía mostró muchísimo hincapié en que en que terminemos con las largas colas en las taquillas aunque eso sí de verdad que estamos súper súper sorprendidos contentos que por ejemplo la corría el domingo que viene el editorial

Voz 1395 27:51 sí ya casi el treinta por ciento lo que esto

Voz 4 27:53 ha vendido estabilidad cosa que que es un paso adelante importantes

Voz 1395 27:58 con esa cúpula tan bonita que donde entrenó chavales

Voz 4 28:02 ahora es que esos monitores una carpa transparente que que bueno pues la Mostra

Voz 5 28:07 yo he puesto desde el mes de octubre hasta la quitamos precisamente mañana Collantes

Voz 4 28:13 de ahí la verdad que los fenomenal para hacer alguna que ocupaba algún que otro evento privado para hacer la gala de San Isidro la el otro día hizo todo para que consiste en la que los chavales de la escuela durante todo el invierno han podido entrenar sin ningún problema sin fríos lluvia y la verdad que que es muy bonito no entrenar con la carpa transparente viéndose la plaza yo creo que ahí ya te ayuda a soñar no mucho más a ellos

Voz 1395 28:37 antes de meterte en todo esto es muy aficionado pues yo te veía con los niños quién era torero

Voz 4 28:43 y bueno pues mi toreo siempre ha sido Alejandro Talavante es una verdad mira

Voz 1395 28:48 la punta o bien ojalá que esté bien ojalá que estuvo muy bien en Castellón novela han pasado un poquito de puntillas en Valencia pero en cualquier momento puede estar muy bien

Voz 4 28:58 de siempre se puede esperar yo creo que de todo pero pero pero también no

Voz 1395 29:03 sí además está en el momento bueno no porque no Juan es un torero joven pero al mismo tiempo ha hecho eh yo creo que explotado ya

Voz 7 29:10 en verano de Sandro Cordero con una de

Voz 1395 29:13 tiene personalidad tiene realmente una gran dimensión

Voz 7 29:15 no hay unas además un torero que sorprenden cualquier momento están

Voz 4 29:24 sí la mano lo normal lo que hay que todo esto porque en Valencia maestro Padilla

Voz 1395 29:29 me Padilla piropos porque queda feo echara Rafael en el que no lo conozca él no sabe quiénes Padilla a parilla tiene usted mucha cosa positiva Si una gusta más gustará no no de todo pero el problema el ser humano que es Padilla Hay Gonzalo desde hace tiempo que el ser humano unido al torero tiene unos valores

Voz 14 29:58 muy muy muy muy particulares no muy muy particulares

Voz 1395 30:01 y además eso santo pues sí que mandaremos algún regalos enhorabuena enhorabuena torero eh Juan José Giner es me me media fiesta tu ya no es completo las obras más mal

Voz 3 30:20 más Tato hoy más padre porque el día del padre ahora bien arreglado bien arreglada es bueno hasta el día del padre que él bueno está en casa

Voz 1395 30:34 dijo que las obras han sido un obstáculo no para para todo no

Voz 4 30:39 sí claro hay que tenía que

Voz 1781 30:42 supongo que tenías no porque yo supongo que que querían mucho más espectáculos en lo taurino por supuesto que si él con lo que se paga decano no lo que sea para de que es la otra

Voz 1395 30:51 al izado en nombre de claro

Voz 1781 30:53 cientos de dieciocho no

Voz 4 30:56 en la cuenta de resultados de estar nosotros presentamos al al

Voz 3 30:59 los la misma al concurso lo teníamos seis

Voz 4 31:01 esto no el el hacer muchas más cosas pero yo os digo una vez asumido porque fue un poco duro asumir

Voz 0581 31:07 lo de golpe pero una vez asumido el puesto

Voz 4 31:10 ilusión gente la mano de la Comunidad de Madrid cuanto antes a todo para para poder concursar hacer esa parte que puedo hacer de de de lo que vinimos hacerlo con cuando cuando el concurso

Voz 3 31:21 se puede negociar el canon

Voz 4 31:24 pues la verdad que bueno estamos pensando en eso yo entendemos que al final para la Comunidad de Madrid que opción sería Hay bueno pues llegaba el momento si es que cabe pues pues lo tenemos que hablar venido hemos hablado Ny pensamos

Voz 1395 31:39 yo creo que queda tiempo todavía eh digo una cosa la sensación de de negocio del toro aunque lo conocían es un mundo yo creo que diferente a todos no más para alguien que está en una cuestión como tema de natalidad ha crecido una barbaridad ahora a los periódicos solamente yo corteinglés Juan desaparecido ha pasado algo hoy porque ha multiplicado no el el negocio

Voz 4 32:03 bueno la verdad que el otro día en la gala del origen a nosotros mucha gente cuando los últimos en esto nos decía que estábamos locos Si y la verdad que que estamos en el mundo del toro lo normal mejor que nunca también no sé si era yo

Voz 1395 32:16 agradezco una cosa por encima todo no sea estoy hasta las narices de ver empresa importantes desde todos Bornia no sé cuánto que quitan todo lo taurino para porque si no les va peor el negocio en el caso de notaria entre todos lo consiguió todo lo contrario por tanto si hay algo que agradecer de corazón de aficionado es eso eh que la ves puesto como bandera y esa bandera no hacía daño a nada y sin embargo pues posiblemente muchos del Borne del otro han comprado extranjeros yp y no han hablado del animal y todo eso pero se se ha demostrado que no tiene ningún pruebas una cosa con normalidad no pasa

Voz 3 32:51 absolutamente metralla Rafael

Voz 4 32:53 sí te diré que muchísimos aficionados cuando encuentro gente en la plaza de tal pues te ven y te incendio antes compraba en menos gente esta ideas de que estáis con Protón Autralia no

Voz 1056 33:03 si esto ocurre también aquí

Voz 4 33:06 es verdad que haya sido connota la vueltas

Voz 3 33:11 así que tienes biografías no eh

Voz 1395 33:14 no no porque da la vuelta al ruedo

Voz 3 33:16 cuenta Natalia diga pero está muy bien traído

Voz 4 33:19 en el fondo te voy a través de vuelta al par mucha vida en el mundo el toro la la vuelta con oreja al más

Voz 3 33:27 no está estás todavía soñando con ese soñado que me martirizado la verdad es que sí sí ha puesto en la verdad es que no le bastó de Sevilla haya pasado el mío me encantaría pero sí una buena tarde no pasa nada no pasa pasada notas demoniza AIS acabó bueno no

Voz 7 33:47 hombre nada que me iría contento aunque con que bueno que las cosas salieran bien el público y la afición no entendieran entregue mi voluntad Hay que estuviera a gusto con los toros pero pero sueño de todo

Voz 3 33:58 que nosotros si en Madrid te vistes

Voz 1395 34:02 dando dando no sabe qué hacer con el Rafael no para con eso pero el año pasado de todo el que está anunciado pero déjame contarlo que el año pasado la Historia coño su padre no no fui a los toros nunca más después de lo que pasó en en el día de la cogida zaragozano no ha vuelto no olvidar tu hijo padre mañana va a a la Maestranza que salgo por la puerta Príncipe tomaba algo más de la cabeza español salió por la puerta Finzi Rafael de siguiente que nunca sabemos lo que puede pasar

Voz 4 34:40 en alguna visión desde desde Madrid

Voz 3 34:43 muy bonita hay una barrera a su padre no eso lo digo Rafael preparan el pase de Callejón pero yo David agradecida

Voz 1395 34:56 para él el expediente de la eutanasia tiene alguna ventaja en los toros de que entre los tres la ventaja Natalia o no

Voz 4 35:04 sí claro en sábanas en el exacta en cuanto a todos

Voz 0581 35:07 yo de de la concentración en el descuento por comprar

Voz 4 35:10 bueno Talia lógicamente

Voz 1395 35:13 vale pero

Voz 3 35:14 yo sabía eso fíjate en todos los viajes

Voz 1395 35:17 si no si tú eres abonado de la cantera hacen ahí en el descuento bueno

Voz 4 35:22 bueno un diez por ciento hasta más

Voz 3 35:24 está bien

Voz 4 35:26 Gené así que es un buen muy buen descuentos

Voz 1395 35:30 define como ese monjas es yo reconozco tengo en muchas cosas como esa afecto no tener nunca estamos en todo lo que hacemos ninguno pero define me lo porque un hombre de negocios vuelta digamos tan puntual de el trabajo que lo tienes todo todo perfectamente organizado un Sony somos de otra manera no

Voz 4 35:53 ha sido un pero como el tiene muy especial es una buena persona

Voz 3 35:57 somos muy muy muy especial pero

Voz 4 36:00 muy especial yo lo digo en el Guaje pero la palabra no es nombre como como una pasión tremenda desde mi punto de vista muchas veces esa pasión que tiene por la Tauromaquia la defensa aquella pues a veces comete toma de decisiones en contra de su propio negocio no y a favor de que a favor de la fiestas súper apasionado súper inteligente yo la verdad es que aparte de una grandísima persona les encantadísima de trabajar con él y cada día pues pues aprendí un montón de cosas que sumó su personaje bohemio hizo aspecto no puede dar un aspecto pues eso bohemio es una persona la de diez lo digo totalmente es la verdad por delante

Voz 1395 36:45 es que hasta son funcionara durante mucho tiempo yo soy buena serán me gusta también que un hombre de negocios a ver si de alguien del mundo del toro no a ver si si es un año bueno podremos dar una vuelta de de emoción a la casta del toro tercero de varas esa competencia un puntito de de la emoción siempre es granjero que todo no también en el tema de las vacaciones y en toda la emoción es fundamental no

Voz 4 37:09 es un comentario ojalá ojalá la verdad que yo creo que la feria de San Isidro pues tú decías antes lo dado podrá gustar más o menos a menos pero yo creo que hay un montón de cosas interesantes que cada día pues en este caso Simón que saca de la manga una cosa nueva la cultura pues ya ser arraigada común como una marca ahora la corrida de las de donaciones que es una cosa muy bonita que va a empezar estalle por primera vez que que está esperemos que siempre continúe intentando es bueno pues un poco satélite del disgusto de Madrid no sea realmente es una fiesta una feria muy muy interesante

Voz 1867 37:45 sí que esperemos que tiene suerte para qué

Voz 4 37:48 que la contento no

Voz 1395 37:50 pues estaremos pendientes de todo Rafael García Garrido han conocido en poquito más es el cincuenta y uno por ciento de de la empresa por tanto nombre importante que no ha tenido ningún rubor acercarse al mundo del toro sino todo lo contrario yo creo que va a salir bien me mira pues con que podía hablar ahora se llama también Garrido o tienda no no es de tu familia eso Santo además osea que tenemos Rafael tengo que felicitarle José Garrido buenas noches Matador

Voz 15 38:15 José

Voz 3 38:18 hay un coche José Garrido

Voz 15 38:22 no

Voz 3 38:22 de de no se entera pues vamos a intentar darlo porque además fue triunfadores también en Valencia

Voz 1781 38:28 no nosotros los que queríamos fue uno de los dos Garrido dos de moda en el toreo

Voz 3 38:32 no tienen no son familia de nada no no

Voz 4 38:34 posibles

Voz 3 38:35 dar un abrazo fuerte Rafael suerte otro a partir de mañana Rafael de mañana por tanto ya se pueden sacar

Voz 1781 38:42 estábamos unos eh yo sistema ese en la taquilla virtual en la sesión ventas punto com

Voz 3 38:49 somos los que mejor suena la pero me lo ha dado bueno pues a José pasar noches qué tal Manolo Bueno a Rafael García Garrido que es el otro Garrido ha salido a la venta no tenía que ver uno con otro no no no bueno pues si es que esa familia tuya de me voy de de de de

Voz 1395 39:09 esconder con el barco

Voz 3 39:12 que viene bien en Valencia eh bien bien bien vale la cosa bien en

Voz 1395 39:17 defiendo no

Voz 0581 39:18 bueno poco a poco no pasó pase de temporada ir puntuando en plaza de primera pues importante no

Voz 1395 39:26 pero bonito que cazar vienen todo cómo están las cosas así Invitro también se ha sufrido una una la sustitución

Voz 1781 39:32 Paco Ureña que al final

Voz 1395 39:34 también en la plaza grande en la pequeña no pinta nada pero será el viernes grande también en la pequeña la cosa funciona de maravilla te marchas a Méjico os término habían México

Voz 3 39:43 no

Voz 0581 39:44 pues queremos Payá ahora otra vez en abril

Voz 3 39:47 para tienes de tendrán un descuento los aviones tremendo no

Voz 0581 39:50 pues eso es lo que era

Voz 3 39:53 bueno hubo en la prosa

Voz 16 39:55 voy a Ecuador a Río Bamba también está bien a ese país hay que defender los perros José

Voz 0581 40:01 pues a mí me encanta América hay toda esta feria pues tienen un encanto especial Ali irá a gusto y la verdad

Voz 1395 40:08 te felicidades por tu santo por tenemos también a a Juan José Padilla que también está de por les

Voz 3 40:15 el PP ha puso por por la Valencia que ya está hombre enhorabuena realmente a un abrazo me se pues tendremos tiempo para va camino de no sé donde no de casa

Voz 0581 40:27 década vino da caso de hoy de Fitero para para casa

Voz 3 40:31 mira ahí tienes a Méjico no he al dragado médico no es mío una carretera me iba a un abrazo y enhorabuena porque sabes que haciendo mucho ya hace falta savia nueva junto

Voz 1395 40:48 veterano merezca claro eso me gusta clarísimo hay un abrazo

Voz 0581 40:52 porque es un abrazo fuerte a todo gracias a lado

Voz 3 40:55 para otro José que me hace mucha ilusión y además también se llama José lo tenemos veremos eh pues pese a que a que te apetece mucho escuchar a José Luis Lozano hombre siempre se mira eh Juan gran oficial

Voz 7 41:07 no por supuesto que sí siempre siempre se aprende mucho

Voz 3 41:10 es de las mejores sí creo que sí por supuesto para mí es mejor y yo yo como Taurino que tengo

Voz 1395 41:19 el efecto especial

Voz 3 41:21 en todo no pasa es que te veo poco José Luis Lozano buenas noches maestro buenas noches

Voz 1395 41:29 sí

Voz 3 41:31 dos de Castellón y en Valencia no te visto pero bien

Voz 0581 41:37 no

Voz 3 41:39 pero luego se complicó dirán

Voz 1395 41:43 da tienes ahí una caseta toca Caixa moderno con una piscina enorme una televisión que te que mide más que este que este que este estudio se ahí se pone himno tiene fichado todo el mundo todo lo que pasa bueno pues salieron tres tres por lo menos bueno se tuvo todo lo bueno

Voz 1867 42:01 eso pues la corrida para estar contento

Voz 3 42:04 si no principio temporada

Voz 1867 42:06 siempre estoy orgulloso o no pero está bien

Voz 1395 42:12 la ganadería lleva un tiempo que está funcionando y que tenían que matar la más las figuras también no porque una que que que triunfaba otras figuras con ella

Voz 1867 42:21 pues no lo sabemos cual es fama donde entre muertos no pero pero en fin en eso no cada uno elige que sólo los toreros o sea hay que respetarlo porque eso nunca rechazó oye de suerte unos zorros Juan otras veces no la tiene mucho los obreros es obvio sí pero arregla errores como Madrid

Voz 1395 42:50 que haya pasado algo que sucedió en una repasado los triunfos que que hubo con con el

Voz 1781 42:56 con la gradería de casa hombre claro es la puerta grande Ginés Marín y la puerta de Juan del Álamo dos Puertas Grandes en en San Isidro

Voz 3 43:03 estás más metido en el toro o sigues a todos los toreros

Voz 1867 43:08 hay que seguir todos los toreros seguir seguir por la FIRS para favorecer que como yo estoy dice el paro

Voz 3 43:16 sí sí

Voz 1867 43:17 como si no vamos bien no

Voz 3 43:21 es curioso saber por ejemplo si te lo digo por segundo pienso porque tengo que despedir a unos

Voz 1395 43:32 amigos de de de cuatro artera

Voz 8 43:36 son estén Serranito

Voz 17 43:37 tras disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 3 44:02 no lo sé José Luis me estaba claro lo que quiero gente tener que estar pendiente de todo

Voz 1867 44:06 no estaba yo digo siempre lo profesional y en el graderío buenas pero para Madrid y para ello vamos mal

Voz 3 44:18 pues sí es para Madrid y para Bilbao es bueno para todos los sitios no lo lo malo es que bueno solamente pasé claro porque yo he tenido he perdido te has visto

Voz 1395 44:39 han visto los carteles de Sevilla y lo hilos de Madrid no es verdad que hay una diferencia que imagino que te la mal castellano Sevilla es un un en general no una afición muy torista tiene que salir de figuras marismas torista no tiene un tono distinto los carteles Madrid el toro le importa mucho Sevilla le importa mucho lujo de los toreros no

Voz 1867 44:59 eh Sevilla hay que acercar mucho los carteles

Voz 3 45:01 exacto

Voz 1867 45:04 mira que estuvo muchos años tenía que cerrar carteles y la verdad es que lo alternaba íntimo

Voz 0581 45:10 Tanto alternando

Voz 1867 45:11 porque no tiene otro camino más haría esto como tú bien dices miran muy ahí toro ponerlos en normalmente Madrid es toreros que no son súper figuras cinco Se figura porque la figura para Madrid

Voz 1395 45:27 sí bueno

Voz 1867 45:30 es cuatro cerrajería exterior sino sensato además cuál es verdad pero tienes que tener siempre diez dos que ha sido no

Voz 1395 45:40 de jóvenes y veteranos que tienen gusto exacto

Voz 1867 45:43 este que gustar en nadie de figura

Voz 3 45:47 sí sí sí sí que Madrid maridos quiere maderos quiere

Voz 1395 45:50 entonces yo otra en aplausos y decía justamente eso no porque la gente no sabe qué diferentes son o no en este año el sartenes de Madrid se parecen más a los de lo Lozano que otros años iros de Sevilla se parecen a los de dos Canorea no hay otra solución es así

Voz 1867 46:12 y luego mucho tiene mucho cartel en Madrid hace Madrid

Voz 3 46:15 sí sí sí ganaderías que quedan

Voz 1867 46:18 les sitúe el Madrid tiene que ser muy bien que en llevas porque hay mucha afición fijan mi cuenta averías cuenta mucho Jerte antes que a lo mejor en otros productos fíjate no

Voz 3 46:33 sí señor

Voz 1867 46:35 muchos toreros que no son sople figuras

Voz 1395 46:39 pero sabe lo que tenemos gustos

Voz 3 46:42 estos

Voz 1867 46:42 y además que tienes que tirar toda te larga tú tienes que tener siempre la observación de Madrid este vertido arrieros como cartel que pueda disponer con ellos para abajo

Voz 3 46:54 estoy en otoño ya

Voz 1867 46:58 la gran feria superfluo estaba

Voz 3 47:01 si el caso el caso de Ponce José Luis qué pasa el tiempo hoy vestido de blanco yo te blanco lloro parece tan apretando

Voz 1867 47:10 fíjate que no precisas les torrijas

Voz 1395 47:15 está pesando higos la época de José cuando empezó a esta igual si impresionante lo lo tiene más claro que entonces Malmö perdón

Voz 3 47:25 claro pero como se pero pero qué mérito no no veinte aquí

Voz 1867 47:34 por si queda de temporada con el mismo cuerpo de extorsión

Voz 1395 47:39 sí sí sí la

Voz 1867 47:42 la misma ambición

Voz 1395 47:44 queríamos felicitarte el santo a Juan José Padilla que también desató Juan

Voz 3 47:49 pues sí puede estuvo por supuesto no hay tal que Sebastian no pues nada

Voz 16 47:59 si te he visto usted he visto por televisión es visto por televisión yo no sé si alguien enhorabuena por su corrida por esa presentación de la corrida fue fantástica ahí su comportamiento

Voz 18 48:10 como los toros hay que

Voz 1867 48:13 empujarle a mí me encantó

Voz 7 48:15 canto muy bien hecha la corrida muy bien presenta Iron comportamiento en Madrid el año pasado Juan aligera madre mía señor eso mucho toreros que que bueno que siempre han tenido tenido suerte con los Bonet ganadería hay bueno ya me he entendido esta embestida también recuerdo que ella también

Voz 1395 48:36 es que no no se hubiese un talento son pusieron Taurino irrepetible no es un lujo tener un lujo tenerlo ha sido tenemos tiempo para molestar lo nota la noche porque da gusto hablar como enojoso

Voz 3 48:47 pues eh

Voz 1395 48:48 no enhorabuena ganadero y enhorabuena por ser humano un abrazo muy fuerte

Voz 2 48:53 un abrazo y Luis

Voz 12 48:58 Cayetano Rivera y Cayetano

Voz 2 49:00 son no Achero

Voz 3 49:03 Sebastián Castella Sebastián buenas noches

Voz 2 49:05 ah bueno enhorabuena de verdad gracias Jose María Elisa te traía muy buenas noches Enrique Ponce Enrique buenas noches bueno hace Manolo Miguel Ángel Perifé Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena

Voz 12 49:21 todas las estrellas del Torío hablan por aquí en los que la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés salón me buenas noches

Voz 1395 49:33 es tiempo de toros en la Cadena Ser en España

Voz 12 49:35 a todo México en la cadena Patino Radio Quito Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 3 49:47 bueno pues vamos a Valencia con quién hablar con él Mestre José Luis pero tal vez Mestre varonil

Voz 1056 49:56 bueno dame pone la noche no nos parado

Voz 3 49:59 lo primero que nada eh

Voz 1056 50:01 ya decir el santo San Jorge eso no se Santo celebrada el provocaron

Voz 8 50:11 bueno feria no de ahí no

Voz 1056 50:13 además hay Tomás hubo días han pasado cosas no pasado cosas malas sí tensas por las mañanas nuevos corrales tan descompuesto mucho las corridas y mira

Voz 1395 50:22 es igual todo no sí

Voz 1056 50:25 pero fue muy desigual porque rechazaba bueno un montón de Toro una recuperaron porque toros fallón al final

Voz 4 50:34 pues no mucho

Voz 1056 50:36 el feo pero sabremos aporte una aporto yo yo yo tengo la duda de si tienen mala leche la cosa está por ahí

Voz 3 50:45 hombre yo fíjate yo prefiero al que no se que no sabe entre uno y otro

Voz 1395 50:50 casi que el que te maldice porque fíjate

Voz 1781 50:53 sonoro que ahora d'Aro el maestro Padilla habla de la presentación de la corrida de Alcurrucén diez Toros pasando por la mañana sólo aprueban Doncic

Voz 3 51:01 con cinco que que estuvieran perfectamente presentado

Voz 1781 51:03 es para Valencia inmuebles igual luego lo cual los hábitos y los mismo ayudó a formar el Lothar los toros

Voz 1395 51:08 ya

Voz 1781 51:09 una cosa increíble increíble nuestro tremendo esfuerzo los ganaderos

Voz 3 51:15 la porque la feria

Voz 1056 51:17 cabeza esa desde ese galimatías y decir descalzaperros porque estaba fea perros a la hora de empezar en Chipre al hay seis toros parejos iguales no de una plaza de primera o mire usted

Voz 3 51:30 mucho trabajo mucho lío tremendo

Voz 1056 51:33 es es señores han hecho o qué debían hacer no pero y después aparecen toros con seiscientos otro han ubicado trofeo bueno volvimos la corrida es ese aspecto ha sido muy muy muy desiguales prácticamente todos

Voz 4 51:48 es más si él lo primero ha corrido dos cierres existe un nivel importante

Voz 1056 51:55 parece como José Mujica ha sufrido fue en ese nivel al final lo sensiblemente mucho más bajo porque se está cometiendo otra tropelía ya están Lothar es si después lo de la concesión de trofeo run es dramático uno legal de otro tema pero bueno hoy Koldo respetos a a López Simón enganchado al está creciendo y estado bueno pues al final resulta una y otra vale prácticamente lo mismo

Voz 3 52:31 porque está más tranquilo y parece que da nombre iba sacando de eso

Voz 1395 52:34 no pero pero la faena de Ponce de hoy yo creo que puede salir incluso el otro día fui a dar una dimensión momento ahí un momento que dice bueno y dije tío dónde va a llegar chico y vestido de blanco y oro ya que parece un niño marchó una cosa

Voz 1056 52:52 sí pero no se al color solas me allí la noche de las medidas no

Voz 3 52:56 también queremos ver a Koke

Voz 1056 52:58 igual que Ausàs pero sí Gerda Taro al otro

Voz 3 53:02 no te tengo Álvaro Lorenzo no lo vi sentía no lo puede ver pero me lo voy a contar José Luis Álvaro buenas noches

Voz 8 53:09 hola buenas noches Manolo qué tal estás

Voz 3 53:12 te da este contento no puede ver ese día estaba de viaje que te qué tal qué tal estudios estuviste

Voz 10 53:18 bueno pues yo mis sensaciones son bueno sobre todo con el primer toro me encontré muy bien porque la pena que lo pinchó cero pero pero bueno mi sensación es con el fueron fueron muy bueno

Voz 4 53:29 o sea que estuvo a gusto con el toro oí vivir igual

Voz 10 53:31 eh la pena no haberlo pinchado de Si yo hubiera matado a la primera