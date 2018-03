Los Toros (19/03/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1395 00:00 la cosa esta Ángel Calamardo esperamos también en que José Belloch mañana sale aplausos compra lo hombre

Voz 1538 00:05 cómo no voy a compra bueno

Voz 1 00:08 más de lo que además no como le

Voz 2 00:20 silla las cadenas cadenas

Voz 3 00:32 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada luces largas muy camino queda más que la política hablar CD de escuchar

Voz 4 00:43 respetar la ley y cambiar Ramos Congo Nos hemos conseguido

Voz 2 00:47 pero llegar hasta aquí qué irresponsabilidad

Voz 1395 00:52 viernes

Voz 2 01:11 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1 01:25 que se abra la puerta para que por ella va pasa

Voz 1293 01:33 Media hora de infanto si José Padilla voz tan pésimos Rafael García Garrido José Garrido José Luis Lozano que gusta hablar de Roma

Voz 1395 01:48 José Luis ven yo hablaron Lorenzo que estaba a favor de un montón de de gente mayor me acuerdo creemos que ahora con con Paco García con Ángel Calamardo Paco buenas noches

Voz 0697 02:00 hola Manolo qué tal buenas noches pensando digo llegó antes que nada felicidades a los P E a las pese a María o que está por ahí así que oye no ahí

Voz 1395 02:11 por segundo nombre a Padilla que estás escuchando el Rayo legal oye citaban Paco Tous porque este país voy Pepe El Toro nombres no huele huele a feria abrieron las taquillas está te preguntaba otro día y me dijiste están esperando porque hacía mal tiempo y no sé qué

Voz 0697 02:35 aquel bueno alargó el plazo para sacar Novoa Bono hasta el día de ayer sábado

Voz 0171 02:39 sí aunque de momento la empresa no

Voz 0697 02:42 dado a conocer el número de abonados no creo que que lo haga a mí me da que los que se perdieron cuando la ausencia del municipio

Voz 1395 02:50 que vuelvan a que vuelvan

Voz 0697 02:51 así que está de más a menos de la cifra de del pasado año muy bueno me comentan que si iba bien la venta a través de la página web de la plaza de la empresa pared de la plaza de toros de Sevilla que se activó la pasada semana en pasado lunes mañana se cumple por lo tanto una semana ves a venta online el día veintidós que si no me equivoco es el jueves que viene pues se pone las entradas sueltas en taquilla la venta eh bueno hay sí son clásica las colas que se forman en las taquillas de la plaza de toros de la Real Maestranza o los aficionado dispuesto a comprar entradas para las corridas mala interesa no donde van a aparecer la figura que ahí bueno yo creo que la entrada garantizada para los carteles en los que aparecen bueno pues lo que están en mente de todos modos lo Juli José María Manzanares Antonio Ferrera se cartel modernas oración sin dudas con Ferrera Manzanares Roca Rey que siendo la bueno pues llevan Las Palmas

Voz 1395 03:48 lo que lo estaba diciendo Paco con con José Lozano que Sevilla tiene un sello que es de figuras a la gente le gusta que sea así en cambio Madrid va más el toro incluido que se abra el abanico no pero yo creo que el Sevilla se ha hecho en cartel que lo hubiera hecho eh

Voz 0913 04:05 ustedes han regresado yo creo que sí y que la empresa de Madrid ahora eso el cartel que que hubiera

Voz 1395 04:11 dicho es lo Lozano en sus el sueco eso porque son gustos diferentes no oí

Voz 0913 04:18 claro que sí

Voz 0697 04:20 si hay una plaza ahora edita en España en de la Real Maestranza de Sevilla inicia una plazo de importancia tremendas toro el no de la venta con remozado y comentarlo

Voz 6 04:30 que luego tiene tu cosa no no quites lo que te quites ni

Voz 1395 04:34 era de de de Sevilla porque es una tradición ideológicamente y bueno pues ahí lo que le importa es un Miura a una tradición fundador Dal ahí eso está ahí no Paco pues estaremos pendientes el próximo domingo te toca comandar al programa ello entrar desde el próximo el próximo domingo no el otro día alguno coña es no pues es domingo no el diario el domingo por su lesión eso es programar dos mil cinco el domingo tener más cesión cuál es la primera

Voz 0697 05:05 pues mira las bueno aquí tenemos procesiona por los barrios de la ciudad el Viernes de Dolores y el sábado de Pasión

Voz 1395 05:11 dice que cuál es la profesión preferida de Padilla que no sabes

Voz 0697 05:15 la de Pavía uno de Hereu lo comentó el otro día

Voz 6 05:18 y ese vino cual Juan Martes Santo desarreglos manto de santo San Mateo

Voz 0171 05:23 sólo el silencio el juez de Madrid

Voz 1538 05:25 ya

Voz 6 05:26 el Sevilla no juego en Jerez también eh

Voz 0697 05:30 en Jerez en Jerez queráis aquí también tenemos un silencio que sale lo madrugada

Voz 1395 05:35 nada por eso con la sensación de de lo mismo no bueno pues estaremos muy pendientes de luego Ángel Calamardo Ángel director cómo estamos

Voz 0171 05:45 hoy en noche Manuel me he enterado que has estado

Voz 1395 05:48 en en Valencia en los últimos cinco años escalas no

Voz 6 05:54 a ese muchacho la hoy promete no el muchacho de Valencia que promete ahí sí ya hicieron Valdecilla no es de ellos

Voz 0171 06:06 escollo no de Chiva Jasen si ahí

Voz 1395 06:08 pero sé ella

Voz 0171 06:14 es de ellos si todo esto pasó por si ya suma yo no logro

Voz 1395 06:18 pues eso iba a Ponce Babia sí que hay tanta gravosas fiel decía toreo eh

Voz 0171 06:24 alguien una una gran tarde bonito su primera podían ese hombros puedo aportar algo muy la cita en toda la tarde en el segundo espada

Voz 1395 06:34 vaya acompañada así que fíjate

Voz 0171 06:37 algo que te acuerdas

Voz 1395 06:40 Ángel de los triunfos que él que tuvo en Albacete con Miguel Ángel Perera que el televisor y que a partir de ese de ese día pues tuvo dos años matando a todos los toros en la primera la primera la racha cuando Irene rachas más padre tiene rachas máximas eh

Voz 0171 07:00 el Albacete a cuarenta y tres inicia feria y ahí empezó otra vez lanzamiento la carrera de

Voz 1395 07:07 dos años bestiales frases el sí

Voz 0171 07:10 toreros muy considerado muy Emule Albacete

Voz 1395 07:12 yo también que tiene futuro

Voz 0171 07:15 viéseis perdón de Ponce crees que tienes futuro no si yo creo decidió dice que mañana vuelve a poner que no que es Ponce si no en Valencia la verdad es que el público está encantado con ellos rehizo su estado fenomenal pero el público como ahí se habla de Enrique Ponce y Ángel portería Malena Alterio tienen algo bueno

Voz 1395 07:38 a dar mucho en hacer y en hacerle caso de verdad eh siendo valenciano no no he Juan no no le han regalado nada en los primeros años yo estaba toreando

Voz 6 07:49 durante cien con ellos durante quince años ciento y pico si costaba trabajo y costaba trabajo que costaba trabajo también es que en él ha habido una evolución espectacular no hay mucho público también ayer no tres llenos entonces

Voz 0171 08:02 sí ha habido porque yo no lo mejor tener más mejor película cuyo buen tiempo que no es habitual y lo jugamos bien sabes en la postre o Valencia hay hacía una buena temperatura porque a veces allí hace mucho ambiente

Voz 1395 08:16 yo hasta luego

Voz 0171 08:18 sobran los otros son buenos presidentes el veterinario pero yo porque han montado dio tremendo como se enfrentó entre la corrupción de los llevarlo con los valencianos el equipo gubernativo de la plaza de toros andan a la deriva Sor tienen buenos colegios buenos periodistas

Voz 1395 08:36 bueno pues si estás comentando

Voz 7 08:39 la acción de mañana que completamente justa verdad

Voz 0171 08:41 sí yo creo que si los de Colombo mañana por su trabajo

Voz 1395 08:44 de novillero a favor

Voz 0171 08:46 a la gente comentaba en la calle y no nos importa que cola

Voz 1395 08:50 clave

Voz 0171 08:53 contaban con con con ganas de Ponce

Voz 1395 08:55 fíjate que que Valencià le costó trabajo entrar con Ponce Juan eh no no de lo que hoy sí suponía que yo creo recordar una corrida que se quedó en solitario

Voz 1538 09:05 pero algún quedó alguna algún cambio de de Cort de Toro y se quedó se quedó mató la corrida en solitario a partir de ahí debía

Voz 0171 09:15 sé si ha sido hilo

Voz 1538 09:17 no solo

Voz 1395 09:20 Roberto Domínguez Gregory alguien que sí de aquel era como se llamaba o que fue empresario o osario aquella a pesar de Madrid coño el Berrocal Berrocal Berrocal sí sí sí sí sí

Voz 1538 09:37 la Ainhoa Bilbao luego vino el triunfo de Bilbao

Voz 1395 09:40 ya en ese año sí sí sí ese año fue el Madrid estuvo he con Rincón ir Funny Face hoy negativo si Carlos

Voz 6 09:50 no no soy ganó frita

Voz 1395 09:53 on favorita matando a un por sí matando una de cuatro fue fue cortó cortó una oreja no no costó nada pero estuvo tremendo tanto Rincón como como Ponce no tiene este año costó no en otoño ya había también en Bilbao y a partir de ahí a mi arrancó con fuerza

Voz 6 10:13 Juan qué queremos Ángel Ángel dónde vas el

Voz 0171 10:19 pues mira salgo ganando en un festival homenaje a Dámaso para el trece de mayo me parece justa están está estará Enrique Ponce como no podía ser de otra manera natural obstaculizan transitoria instalar llevan ya estará Rubén Pinar Ureña donde no

Voz 1395 10:34 dónde mira en Albacete

Voz 0171 10:36 qué tal Rubén Pinar yo quiero ir teme entrar se está viendo en estos momentos lírico un toro mal lo tendrán que hacer un vantado o la amistad que unía al niño Capella con Dámaso González creo que Dry dijo de la capea esa miopía y creo que en este festival Ellas mucho no sé es el torero el pelota no

Voz 1395 10:55 vamos a ver de mayo con homenaje a la mano

Voz 0171 10:58 a un abrazo muy fuerte y hacer un abrazo pero aparecer

Voz 6 11:01 hemos que ir hasta hasta Méjico hasta

Voz 1395 11:04 mi vida está Juan Antonio Hernández su amigo está toreando Pablo Hermoso de Mendoza atroces no Pablo a Pablo Hermoso es ahí elijo tener monta Guillermo está montado se lo fan toreando una barbarie ya está triunfando en en el México bueno como es habitual ya durante muchísimos años no he pues vámonos a México Juan Antonio buenas noches

Voz 0913 11:30 qué tal Manolo es un placer saludarte desde Lérida cayó un entradón en la última corrida de la temporada de esta temporada invernal y bueno pues Juan José Padilla donde estas plaza estamos en se nota

Voz 0171 11:45 un calor te acordarás incluido Juan

Voz 0913 11:47 no nunca los que humedad ahí

Voz 1395 11:50 aquella tarde llovía te acuerdas con un poco de acuerdo

Voz 0913 11:55 pues bueno cuando puede corroborar la segunda plaza justo junto a las ferias del continente americano una seria Pablo Hermoso está toreando al lado de su hijo Con a pie Arturo Macías y Fabien Barba un encierro de los chinos Pablo ha estado muy bien en su segundo en el primero lamentablemente con el rejón de muerte ha perdido trofeos su segundo ha cortado uno ya dos escisión de segundo es su segunda oreja que no se concedió quiero ponerte rápidamente aprovechando donde ella arrancando ni un minuto en su español ayer Formoso Mi querido Manolo de lo dejó el dile por favor a Guillermo

Voz 1395 12:29 tengo al hijo entonces Guillermo buenas noches Manolo Molés

Voz 0913 12:33 muy buenas noches Manolo tal no vaya vaya vaya

Voz 1395 12:36 vaya temporada estará haciendo el padre y el hijo de ésta es que permite elijo mojar la oreja el respeto Guillermo Pierre no te has encontrado gusto no

Voz 0913 12:46 sea que si una de llegamos nosotros una temporada muy triunfal

Voz 0171 12:50 sí la verdad es que en la fe

Voz 0913 12:52 una muy buena aceptación es la mayoría no

Voz 1395 12:55 ahí te ha avenida muy bien no estar ahí con el padre que es capitán general con mando en plaza de torear muy bien y competir y venirse arriba eh de somos supone que va a mí con madurez en España y que vas a hacer campaña en española también hoy mismo

Voz 0913 13:12 pues China en principio al volver de aquí al acabar aquí son unos quedan unas cuantas unas cuantas corridas aquí campaña campaña español allá no

Voz 1395 13:22 cuántas veces torear porque lleváis desde el mes de no sé qué sino se en qué me eso

Voz 0913 13:29 que vayan saliendo lo contra contratarme no pero pero la verdad es que aún no sabemos el número de aquí me has hizo en los son los que lo ocupan de eso no

Voz 1395 13:40 pero entre el padre y tú cuántas es una barbaridad

Voz 0913 13:44 pues aquí mi padre lleva alrededor de unas treinta y cinco en México hilo yo ya aquí Mérida voy a torear la la que creo

Voz 1395 13:52 o sea la mitad del pague el doble eso de

Voz 6 13:55 el el caballo mejor que está saliendo para los padres nos conocemos todos el caballo que están mejor cuáles lo estudios

Voz 0913 14:04 bueno es siguen estando las figuras no Berlín hace partimos o no pero la verdad que de la voz de las promesas los jóvenes hay muchos que están apuntando muy alto espero que lleguen a España Hay que superar también allí que no se como Padilla

Voz 6 14:21 Juan es Guillermo hijo de si de Pablo Guillermo

Voz 0913 14:25 enhorabuena esta misma gracias

Voz 1395 14:28 te quiero mucho de hay que privilegio verdad de compartir cartel con tu padre disfrutar mucho de la temporada mexicana enhorabuena me alegro mucho AZ

Voz 0913 14:38 la aquí conmigo

Voz 1395 14:39 Brown no es tanto calor como dice Juan Antonio como dice Padilla mucho mucho mucho es demasiado calor

Voz 0913 14:48 seis de la Portable

Voz 1395 14:51 bueno pues eso es lo a gusto que se está en Estella no es bonito está montando a caballo y triunfar allí eso no

Voz 6 14:58 no me de parte ya se ha hecho una mala ya está

Voz 1395 15:03 ya tiene el heredero sí señor

Voz 9 15:08 de nada

Voz 1395 15:17 bueno pues vamos a continuar y tenemos a estamos bien no sé que voy a una parte de mucho calor y plaza importante y sería Juan sí muy importante plazas y muy seria además una plaza como hecho ser el me decía Guadalajara no pasa toro toros muy serio Guadalajara Mérida mucha mucha seriedad entorno seguro sí sí ahí una de San José si hay aquí con Juan que que está feliz

Voz 6 15:48 hace por lo de Ponce

Voz 1395 15:51 es Carlos con Carlos es un grandísimo aficionado además muy bien es peruano no como les gusta de moda no olvidemos también en el triunfo de Roca Rey Moro Caravaggio ha sido tremendo como que con qué fuerza

Voz 7 16:06 Valencia ha sido vanos punto com que fuerza

Voz 1395 16:09 he sido icono economato una faena sólo dos orejas por la portavoz de pueblos todos no varían pimiento y yo no sé por qué te que está más contento Carlos conocí por lo de paisano sí pero de el valenciano y profesor Carlos buenas noches

Voz 8 16:27 buenas noches Manolo buenas noches

Voz 1395 16:30 lo de lo de Ponce es el milagro de Panero especies porque produce más tiempo y cada día está más más joven no y lo de hilo de Roca Rey oiga la gente tiembla la gente llenan las plazas como que

Voz 8 16:46 que son también dos alegrías muy gordas no sólo dos toreros que están mejor en contra de un ronquido súper que es que no tienen ninguna capacidad nadie ninguna capacidad críticas es el mejor para mí es el mejor torero que ha vivido ya me contarán de otros de los que yo he visto Dordoña es para acá pero que disputó fue era pequeño pero tengo muy buena memoria y me han me han tocado todos son fenómenos como como fue Ojeda humor me Ordóñez los premios más grande que había visto lo vi mucho encendí más cero Ponce es otra cosa no es una cosa increíble cada vez lo hacen mejor es un Clayton consigo mismo

Voz 1395 17:39 te voy a mandar la lista de festejos Deportes para España buen día ya bueno su hijo fue matador de toros también el pasa es que ahora se dedica a la moto por la montaña sí sí se Juan el hijo pequeño que él conozco le conozco se lo demás no creo ahora es campeón con otros se tira la montaña de arena te a hacer puñetas es bueno muy bueno pero bueno

Voz 8 18:08 tan horrendos la oferta no para el Dakar de nuevo

Voz 6 18:12 que me da mucha alegría saludarte siempre me alegro de que tengas dos felicidad es la del torero que siempre te ha gustado que está es que como empezando el Ponce ir el toro de la tierra

Voz 1395 18:24 está restando también saca lo tienes casi casi toda la felicidad no falta seguramente que te vengas por aquí

Voz 8 18:32 vernos un ratito y tengo que ir tengo que ir porque tengo que ver amigo Padilla al año

Voz 1395 18:38 bueno pues mira es lo que el número de todo eso es lo que te esperamos aquí vale que un abrazo fuerte parte gracias a este Padilla se acuerda de todo cine Andy sí un abrazo tengo tengo que tengo con Juanjo sevillista Juan de Juan que qué le ha ganado Zapato de Plata de Arnedo para todo el plató

Voz 7 19:03 pero Dario edad de Madrid en la Escuela de Madrid hemos hablado con el que actúa en la oportunidad de vida alegre

Voz 1395 19:08 ilusión por Juan José Además también sea o Joseba como tú Juan José si toca toca yo pero que adquiría de esa edad que de ese muchacho llevarse un trofeo como es el Zapato de Plata como si fuera del bronce

Voz 1538 19:21 igual nada me da una alegría no sin caballos no por eso es hombre es de Manzaneque pueblo de de Toledo

Voz 1395 19:32 no me hasta que Juan José Bellido buenas noches como Juan José quite Juanjo se Padilla en en París y Taibe sí yo tengo montado el zapato de tanta vida no

Voz 6 19:48 mejor novillero eh sí es verdad que si un muy contento triunfo de hoy tanto el paro no que el par de zapatos cogiendo el rezo

Voz 0913 20:02 da montado Olive cero librito un olivo de

Voz 6 20:07 bueno bueno bueno pero eso eso

Voz 1395 20:09 poner que es bueno no y además muchas novedades que hay sobre todo el mes de septiembre si hacen caso si no no no

Voz 7 20:18 desde luego Manolo en el circuito dos sin caballos sevillista ya es conocido debe ser revista toreó mucho destacando en muchísimos sitios importantes y lógicamente este triunfo pues viene a confirmar toda esa trayectoria de novilleros sin picadores que está que está cuajando no

Voz 1395 20:32 de dónde eres Juan José

Voz 0913 20:34 Manzaneque un pueblo de Toledo de manzana

Voz 1395 20:36 que yo no no no creo que nunca ahí juegan no se Focus

Voz 6 20:44 en la plaza el pueblo no

Voz 7 20:48 importante es de la escuela de Madrid El expediente belga en la carpa que habla

Voz 1395 20:53 hemos ante Jan si no tienes tu profesor en el Madrid vamos eh

Voz 10 20:58 pues ahí están los maestros Miguel Rodríguez Rafael de Julia hay el maestro Fundi

Voz 1395 21:03 qué buen profesional fue Miguel Rodríguez Juan da bueno sí señor yo me acuerdo que pasaba así así que no es buen porque era muy modesto como persona hay muy humilde bueno

Voz 1538 21:13 la perdí la voz pero dejó añade

Voz 1395 21:15 de veinticinco treinta y cuarenta correo de toro poderoso y entró comisiones que tenía mi padre llevaba muy bien esto no de Madrid todos los días y como ser humano era casi mejor que el toreo me alegro mucho que haya recordado Juan porque una persona estupenda imagino que visita que seguirá profesional es muy muy bueno pero estuvo en en una escuela de aquí de la que también estuvo desde profesor no bueno puedes dar un abrazo de Nepal D y Juan José sí sí

Voz 6 21:49 en en que a ver

Voz 1395 21:52 yo te pongo una unos cromos no te pongo un cromo

Voz 1538 21:57 vida otras Antoñete Ordóñez otros de Padilla otro de

Voz 6 22:00 once otro de Roca Rey en qué te estás

Voz 10 22:05 pues la verdad a mi me gustan me gusta mucho vamos miro mucho sobre todo los toros antiguo Jo Antonio Bienvenida adivinó mucho también he mirado mucho vio de poco camino estoy por el corte de verduras de la naturalidad ahí con Augusto hoy

Voz 1395 22:20 pues el canal caminos bueno no fácil verdad Juan pero va va bien pero ese camino no cambio por esa nota a poner ninguna montan opinó

Voz 7 22:35 torea muy encajado tiene un corte clásico oí es de los toreros que como aficionado te gusta ver que que nazcan así sino que que que empiecen así

Voz 1395 22:42 cada palabra Di María sí hombre palabra una parece fuera torero y enhorabuena y gracias te veamos tres

Voz 7 22:50 cosa que bueno que llevamos aquí hablando con el maestro y no hemos hablado de que ha cortado un rabo hoy en el Festival de La Habana eh a beneficio y en homenaje a Emilio Fernández Calvo es el toro por Lolita Domenech ha salido toros de Bohórquez Juan Pedro Domecq El Torero en la Palma que que me imagino habrá sido el del maestro La Palmosilla Miura que Rafaelillo no es libro de mira ni el al resto sí Virgen María

Voz 1538 23:18 ah y además Montoro un toro cinqueño vieja María Luisa María es de un francés a que te sí que alivia hoy también

Voz 1395 23:26 en una corrida de toros Silvia Pocero pusieron sobre los jefes de esta ganadería eso

Voz 7 23:33 claro claro pues Virgen María Delirio también hoy en Fitero y han salido los tesoreros El Cid El Fandi Garrido a hombros así a preguntarme por Virgen María ya te cuento lo que pasa en Fitero en Valencia ya lo hemos comentado que Ponce y López Simón ha salido a hombros con dos orejas cada uno en la corrida de Juan Pedro Domecq y Parladé y también ha habido una corrida de toros en Les ven en Francia no sé si he dicho muy bien hechos

Voz 1395 23:58 a más de un poquito en el acento

Voz 7 24:01 en la corrida de toros ha sido de Fernando Peña ha habido un un sobrero que que al parecer pues han dado mucho juego Curro Díaz ha sido silenciado Daniel Luque ha cortado tres orejas ir Tomás Dujo a corta una oreja esos son los festejos de hoy y bueno pues simplemente añadir que el Zapato de Plata con hemos hablado con con el Juanjo sevillista pues ha sido el ganador toreaba también Jesús Cuesta y Manuel Dios le guarde

Voz 1395 24:29 el pueblo que Juan

Voz 1293 24:32 lo del pueblo sí señor

Voz 1395 24:35 no la claro el claro muchacho ahí van que tienes ahora que pasemos día veinticuatro el próximo sábado toreó una corrida que se suspendió el Morón el día no se da otra vez Pedro se vuelve a si si sabía aplazado claro por el tiempo que se había aplazado se celebrará el día veinticuatro en Morón de la Frontera si partir compadre Finito de Córdoba El Fandi ir ese fino ese finos más ese fino Takuma

Voz 1538 25:02 dejarme busca consiguió inversiones si suerte

Voz 1395 25:05 el meten Eva ayer estoy viendo

Voz 1538 25:08 no perdón perdón va a decirle que soy un nuevo te decía que llevó el invierno de preparación de ilusión y está puesto en Madrid este año bueno pues tiene tiene muchísima ilusión con su nuevo apoderamiento en fin qué tal hombre emotiva ayer estuve viendo viendo viéndote en Arnedo

Voz 7 25:24 dónde me encantó Diego Urdiales Tomás Campos y bueno mientras Days una tarde de toros extraordinaria eh fue una tarde muy bonita sí sí yo pincho

Voz 1538 25:32 segundo toro hubiera acompañado pro también querrán que primero pero se puso sí porque se puso un poco andarín nosotros somos como somos como para su cuadro se puso muy molesto el toro oí ve me vino andarín y no no lo uno lo pasa animal pero es tú poco hombre de Tomás Campos que me gustó mucho su actitud oí ese valor que tuvo cumbre toreando muy además con la mano izquierda del oro ideó una clase tremenda

Voz 1395 25:59 la también estuvo fenomenal fíjate lo que lo que dice Carlos Romero no sí eso sí el chaval tenemos en Francia y entregado muchísimo que tienen muy buenas maneras no pues esto

