Los Toros (11/06/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 en es

Voz 2 00:16 los Toros dirige Manuel Molés

Voz 3 00:21 es del ruedo de las ERC lo ustedes saludos buenas noches

Voz 1395 00:24 sí aunque parezca mentira Se acabó Isidro

Voz 3 00:26 no sacamos San Isidro y además

Voz 1395 00:29 el salto más largo que nunca hemos tenido treinta y cuatro tardes de toros casi casi es lo que es la Liga de fútbol Soria de fútbol necesita siete ocho meses para resolverla toda la hemos resuelto en un mes y un poquito más día forzosamente pasó a cosas importantes tampoco es que todo sea Glory ya sí ha habido cosas que a lo mejor han premiado hoy quedarían eh es un poquito más abajo estaría mejor pero han pasado cosas importantes y antes que nada permítanme que salude a los compañeros de del equipo Pablo González frente la técnica Pablo buenas noches María José Ruiz Carmen Peinado buenas noches con lo bienvenida Gonzalo u de las noches buenas noches mañana maestro Juan José Padilla maestro buenas noches buenas noches Manolo estás en el módulo puerta a portagayola sí señor la próxima cuándo es Juan

Voz 5 01:17 el día veintitrés en la feria de él

Voz 1395 01:20 con Leo León con este tipo Silvia León o bastantes veces de que quién es el Leonora me eso pues este año Padilla Matías a pesar de todo el Rey de todo pero si siempre ha sido

Voz 1208 01:36 digo llevado a mí me dijo Si de la vida en el padre

Voz 1395 01:42 el personaje muy muy curioso no tendrá una plaza que que que tiene asiento individuales pero no caben los pies una pierna pero vamos descubierta es cubierta ir hacia el recios es una cosa preciosa una afición encantadora hay pero es que siempre han celebrado la corrida monstruo cuatro torero hay Ponce iba siempre y además fue uno de acogida pero pero ahí pero en general como tantas otros sitios no es bueno pues Juan te habrás llegado todo Leko de la Fed han sido seguro y lo de Diego Ventura ha sido sido un zambombazo tremendo y lógicamente vamos a hacer caso de todo lo que ha pasado lo haremos con la alcaldesa de Santander quería vuelve a tener esplendor y además con carteles francamente buenos porque casi siempre decían bueno sostiene final de de de semana pero este año han subido el el nivel y eso es muy muy positivo porque la fiesta es Madrid Si aquí Valencia Bilbao a ir de los sitios no Santander Gijón y León la salud la fiesta no está en que esté uno sano y los de más de medio medio pensionistas no sea hay por tanto bueno pues fantástico que que las cosas funcionen bien en en plazas como como ésta lo más importante ha sido lo digo aventuró lo vamos a comentar rapidísimamente durantes déjenme que les dé y de cómo han quedado los premios de la feria premios que han votado los profesionales de de la prensa por un lado han votado también la gente de del Centro de Asuntos Taurinos y representantes de la empresa resultados el siguiente triunfador de la feria Alejandro Talavante mejor faena El Juli mejor novillero Francisco de Manuel mejor rejoneador Diego Ventura no podía ser de otra manera torero la revelación Octavio Chacón se premia el esfuerzo eh la plaza de toros de Madrid y eso es muy muy positivo sólo en Madrid puede haber pasado por el infierno el purgatorio antes de mejor estocada me Aldridge tener mucho italianos Juan Luis Bolívar Se la jugó se la jugó de verdad si total Luiz se fueran sacadas de entrega no de eso fue pues morir para matar exacto mejor picador Agustín Navarro es verdad que había un par de ellos más que Agustín Navarro estuvo nivel muy muy alto mejor brega Ángel Otero Gonzalo mejor banderillero Fernando Sánchez me alegro mucho porque es un tercero pero sí que vendría muy bien cuando se hizo el mejor banderillero Juan entra los titulares los que llegan también en este caso el que pone solamente banderillas pero como las pone pedazo de Utah efectivamente perfecto

Voz 1208 04:29 J el tercio desde de la vistosidad de de

Voz 1395 04:37 por favor toro arrojando había para para para votar varios pero más allá de chapa rito de Adolfo Martín islam mejor ganadería con seis toros para triunfar ha sido Núñez del Cuvillo pues tanto está muy ajustados a la realidad ha sido sido importante ir lo más importante de todo porque además la gente muchas veces no tener memoria hay y cree que éste es el único rabo concedido en la época post franquista y bueno si ha concedido otro de Palomo pero sí al de hiel de Diego pero luego les contaremos que la historia no termina ahí mucha gente izada yo te encuentras contra un rabo gracias a a una persona que tiene el llevar a los notas perfectamente sea más Rey Buitrago tengo todos los datos de pues de las once de las once once rabos que se han concedido esta plaza de toros de Las Ventas de Madrid a toreros importantes mucho de familia tuya quieren que ver y luego lo comentaremos pero de momento hay una muy muy importante parece que la reacción de de tío ya que ha tenido la broma pesada de de ponerle Sevilla Castellón y en Valencia con la cara ya que no vetó que no la vetó simplemente lo que pedía es que a la vista de lo mal que salió el año anterior con una ganadería que normalmente sí ha lidiado en Sevilla que no te pongan de momento es que necesitas toros con más emoción para desarrollar tu progresión en el momento clave de tu carrera no la respuesta de Diego Ventura fue pues si no quieres caldo tres tazas Sevilla Castellón el Valencia le pusieron lo mismo que no quería el plazo que no quería ir no lo quería porque porque quería o otro tipo de toro para demostrar que podía estar a nivel más alto y todo eso ha hecho que que que solamente Madrid armando lío que lo armó un lío gordo le pueda dar la vuelta a esto it demostrar que ahora mismo hay que decirlo muy claro fíjate está por delante de todos yo tengo un respeto y hasta una devoción si me apuras porque le he visto grandes cosas a Pablo Hermoso de Mendoza una cosa no quita la otra y la verdad es la verdad es lo que funciona no hay para lo que ha hecho el Madrid es como si hubiera ganado la Champions en este momento de de del mundo del toreo a caballo no llores acabó ni una zancadilla más el golpe yo creo que ha sido monumental dieciséis puertas grandes no solamente de El rabo y la historia sin grandes aquí ha dejado muy claro no haber dejado muy claro que ahora mismo mes el el torero que que puede marcar un tiempo nuevo en el mundo el rejoneo buenas noches buenas noches enhorabuena de corazón porque las cosas son como son aquí las cosas hay que meterlas con con Clarita en este momento de capitán general porque ahora mismo yo creo que es lo que buscaba son lo que no pudiste hacer en Sevilla no puedo te dejaron hacer en otras plazas necesitabas una ganadería que fueran más fuerte y una plaza con más gracia porque estabas con han sido de que era el momento de reventar

Voz 6 07:43 sí así el acuerdo al que ayer fue algo increíble algo que que yo creo que un poco bueno a veces sueña pero que sabes que que es muy difícil que uno en todas las cosas que tengo la suerte de los toros de que tenga la suerte de que el público esté metido la corrida desde el principio de la suerte de que haya un presidente sin miedo voy con valor suficiente para que la verdad de la persona que había ido Bobby conocerlo porque eso no está al alcance de cualquier era anotar hay que ser valiente para salir

Voz 1 08:22 ir la que a ver

Voz 6 08:24 Morera pro pues fue la clave no de de de la tarde porque hay solterón nervio ante esos entonces salida que traía ya fue todo a a disfrutar no fueron reactivación entre todo lo diferente que la verdad que sí

Voz 1395 08:38 la verdad es que en la plaza a plaza llena nuevas demás lo vivió oí vibró con con con la tarde yo creo que que que además no tenías o tenías muy claro no que que que buscabas esto que buscabas a dar el golpe en Madrid o no que lo que buscabas a tener una una temporada fuerte desde un principio no estar en Castellón como en Valencia allí en Sevilla por tu Sevilla no y luego Madrid pero ha tocado hacerlo todo así y lo ha hecho en el aplazaba

Voz 1056 09:08 hay más dura pero más hermosa cuando cuando se entrega

Voz 6 09:10 totalmente totalmente la plaza que camine hacia yo me me ha dado todo y momentos difíciles de mi carrera pues llegaba Madrid ignoraba todo no

Voz 7 09:21 lo único que que pido y lo único que deseo se el

Voz 6 09:26 que no haya a contracorriente siempre constante contra mí que que merecen ser feliz que que creo que que mi momento que estoy feliz que que vivo en un momento no Maduro oí en ese momento de felicidad plena que lucha constantemente otro día montar ocho nueve horas diarias sacrificar me como ninguno para para que haya momentos como el de ayer si el poder estar en todas las ferias no yo creo que que lo único que pido no el poder estar en esa feria que creo que me he ganado sí que desde niño soñaba con poder estar a día de hoy desgraciadamente no imputado no

Voz 1 10:03 sólo quiero yo creo que estamos de acuerdo

Voz 1395 10:05 no estamos de acuerdo Gonzalo que ahora mismo capitán general fíjate que yo adoro a a a Hermoso de Mendoza pero ahora mismo las cosas son como son que está en el momento de de verdad es él es él Juan y entonces tiene que tener las puertas abiertas el capitán generarle en esto es claro que el hago eso ha sido

Voz 1208 10:26 es una lucha constante enhorabuena Diego me alegro muchísimo

Voz 8 10:29 igual que Victoria bueno

Voz 1208 10:32 la historia ya la tenía marcada con las quince de Puerta Grande en Madrid

Voz 5 10:37 con y con doce en Sevilla I

Voz 1395 10:40 y con tu trayectoria no pero hay que dar un golpe en la mesa jugaban había que dar un golpe en la mesa idea pero que que estoy aquí en este

Voz 1208 10:48 desde luego ha marcado la marca una historia y esto es un punto y aparte

Voz 5 10:52 desde desde dicho momento no voy yo creo que que

Voz 9 10:55 eh ha sido he sido

Voz 1208 10:58 sí

Voz 3 10:58 un un golpe en la mesa en Jordania

Voz 1208 11:01 un un un acto histórico oí desde luego tiene que sentir super orgulloso de de refuerzo tuyo y de tu equipo a equipo de trabajo le tú tú de tu gente que que de también luchan con tu caballo que también llaman a tu caballo cuidan a tu caballo yo sé que tú eres el primero de la cabeza pero tiene un equipo de trabajadores de de gente que que hace todo el mundo porque porque llegue esa tarde

Voz 1395 11:25 pues mira una cosa Juan Diego y compañeros que mucha gente dice jugáis y ahora han indultado un toro en Madrid ahí hay gente que esto muy complicado muy raro no les acordando la Palomo no estoy es que no no desplazar las ventas no no termina en Palomo Plaza de las Ventas empiezan a treinta y uno eh abuelas ventilando creo que fue no estaba muy malos acceso Si la XXXI volvieron a hacer el primer paseíllo otra vez no yo no sé si lo sí sí lo sabes Diego pero es el número trece que ha salido por la puerta grande de Madrid sí cortando un rabo

Voz 6 12:08 sí sí lo sabía lo sabía dar bueno después

Voz 1395 12:10 Vega no para que la gente recuerde e mil novecientos treinta y cuatro salieron dos Juan Belmonte Marcial Lalanda mil novecientos treinta y cinco salieron cinco forzado estarán de contando un rabo cortando un rabo cada uno Manuel no lo Bienvenida familia Juan Belmonte otra vez Alfredo Corrochano Curro Caro y Lorenzo Garza mexicano salieron el año mil novecientos treinta y seis salió otro bienvenida Manolo Bienvenida por la puerta grande cortando también un rabo más rabos en el año mil puestos treinta y nueve tres cortaron rabo salieron por la puerta grande con las orejas y el rabo Vicente Barrera Domingo Ortega y Pepe Bienvenida bueno a partir de ahí a terminó todo entramos una época nueva la polémica tremenda con el toro de Palomo Linares mil novecientos treinta y dos dos mil dieciocho El rabo cortado Diego Ventura por tanto en hay gente que dice es que en Madrid no se puede costar un rabo cortado este es el rabo número trece El a esto

Voz 0082 13:14 a veces deja las cosas en su sitio me desde luego desde luego lo que sí que cabe destacar es que es es el primer rabo de un rejoneador

Voz 1395 13:24 buena dos entrena la historia por ser el primer rabo

Voz 0082 13:27 no porque yo supongo

Voz 1395 13:29 la época de De Belmonte porque no no rejoneador Belmonte rejoneo cuando no torear diez no pues yo creo que que empieza un tiempo nuevo eh que a partir de ahora no se puede no se puede cerrar una puerta porque si no era una puerta hombre como portero

Voz 6 13:52 cosa que no tiene sentido no yo creo que que es lo bonito de la fiesta eh del no a todo junto no ir a Pablo y a mí a

Voz 1056 14:00 su yo o a a a Gala

Voz 6 14:02 hay Andy hable malvado todos los los pero que también es bueno pero creo que que ese momento no se desde que ya va a través de tener que está luchando a contracorriente

Voz 1056 14:12 la gravilla lo único que tío

Voz 6 14:15 es lo que que que se me del sitio que creo que me llena la plaza

Voz 1395 14:18 tiempo de reflexión yo creo que es tiempo de reflexión y que se debe hacer y lo tiene que hacer aquellos que no no hay cacería banderías Nani ni a partes de unos y otros ahora mismo en este momento y tal y como están las cosas Diego Ventura es capitán general con mando en plaza aparta ahí cabe todo el mundo pero ni una puerta cerrada porque y no es justo hice triunfa para que te abran las puertas y cuando ese triunfo de esa manera no te pueden cerrar ninguna puerta estaremos pendientes de que así sea

Voz 6 14:50 digo lo por tu palabra allí ir hacia por la llamada del día anterior que medite muy buen base

Voz 0082 14:57 un abrazo muy fuerte

Voz 6 14:59 a lo tengo que contar

Voz 0082 15:01 una última hora muy triste es que el torero mexicano de Aguascalientes Mario Aguilar ha fallecido a los veintitrés el Robben y bueno fue un torero que destacó de novillero en Méjico no conoces ya destacó en las ventas de novillero no confirma noticia Juan Antonio Hernández parece que todo parece indicar que habría sido un suicidio esto sí que no tienen

Voz 1395 15:22 eh jo paso también en Colombia con el otro torero éxtasis éxtasis sí que son malas noticias no así que son malas noticias se acaba de confirmar la noticia íbamos alegrar un poquito y además Juan Ponte contento lo que vuelve a Santander faltaría más eh bueno ahí tienes Peña si tu gente vendido vigente por ello pues tenemos tenemos a a la alcaldesa de de Santander no tenemos todavía si la tenemos a Gema igual que la alcaldesa Santa Gemma buenas noches calesa

Voz 1 16:01 hola buenos días buenas noches

Voz 1395 16:03 buenos días buenos días Onorato que además saldrá por él es verdad Gemma

Voz 3 16:12 pero la las las ruedas carteles de la fe

Voz 1395 16:14 día de Santander vuelve la espera dos yo creo que hemos subido un unos puntos más que años anterior pues eh

Voz 10 16:22 bueno pues intentamos que todos los años pues nos superamos porque la afición santanderina se lo merece no solamente las hasta y no sabes que en la Feria de Santiago somos anfitriones de mucha gente que viene de otros lugares parece que ahora los toros pues está cuestionados por eso la afición y la buena afición pues le están obligando a moverse de Plaza Plaza allá donde haya buenos carteles y por eso nosotros no somos auto exigido Abe en el poder ser anfitriones de tardes de buen arte de buenos toreros y ganaderías y ese es el objetivo que tiene el Ayuntamiento de Santander el consejo de la plaza

Voz 1395 17:01 organiza la feria es pues esa es muy buena noticia porque además la plaza alcaldesa este de del Ayuntamiento no

Voz 10 17:08 si la plaza es de titularidad municipal tenemos un edificio maravilloso que ya es más de centenar ya tiene más de cien años en donde debemos conservar ese edificio donde de verdad debemos de darle contenido genera muchos puestos de trabajo lo largo de todo el año entonces los puestos de trabajo fijos que tiene y en Semana Grande en la feria taurina son más de cien los puestos de trabajo temporales además de otros indirectos por eso arquitectura conservar el patrimonio y también por dar alternativas dentro del respeto a todos los santanderinos y todos los visitantes que tendremos Semana Grande pues seguimos apostando por ella

Voz 1395 17:48 Jorge que compañero y director de aplausos para noche José Luis

Voz 1 17:53 buenas noches gusto escuchar esos politonos

Voz 1395 17:55 en político o una política hablar así no eh

Voz 1056 17:59 hombre yo creo además que es necesario en estos momentos más que nunca la complicidad hay la comprensión de la administración

Voz 1 18:07 la clase política fundamental como verdad

Voz 1395 18:09 porque lo que está claro alcaldesa es que a la gente de Santander disfruta de la feria pero Santander se beneficia también de paso de de la feria que estoque le cuesta trabajo con reconocer a mucha gente es es verdad no es un toma y daca alcaldesa yo creo

Voz 10 18:24 a a los a los números que nadie puede negar que nosotros queremos infracción económico de la feria que es más de siete millones de euros lo que repercute en la ciudad

Voz 1 18:33 cuando nadie se nos escapa que son

Voz 10 18:36 hicimos los hoteles que celebran tertulias taurinas que son muchísimas las peñas que después de la tarde en dos de faena su torero pues hacer una cena incluso con el propio torero tenemos más de veintitantas Peñas en la ciudad que generan xima actividad lúdica además de de de de ir a la plaza todas las tardes restaurantes que hacen un menú especial que incluso si adecuar a la hora de apertura del restaurante de conciertan el el menú es ahora para que la crisis media pueda gastar en el coso de Cuatro Caminos tenemos una serie de casetas de peñas de la ciudad que están en el entorno de la plaza de Méjico que se viese tampoco esta feria taurina no tendría nada

Voz 1 19:20 os quiero mucho a la economía

Voz 10 19:23 en la ciudad entorno a la Feria Taurina y ante los números pues no podemos manipular los datos más de siete millones de euros las placas de la plaza casi llena esas veintitantas peñas taurinas que son aficionados y que vive en el arte

Voz 1 19:39 Normaa partes de la Semana Grande formar parte de la

Voz 10 19:41 cultura de la ciudad forma parte de lo que es España de lo que es arte de lo que son puestos de trabajo de lo que es pues esa tradición a la que no nos podemos nada

Voz 2 19:53 Victorino a dos

Voz 3 20:14 ya no vais a las ventas

Voz 1395 20:15 hasta el próximo domingo porque pensamos que ya fuera ha quedado colgada esa esa cuña José así sería normal que hablarán todos no

Voz 1 20:25 pero lamentablemente

Voz 1395 20:27 sensatez no se esa esa claridad no porque lo que dice es que es bueno para la ciudad que que deja beneficios que da trabajo y que en definitiva pues es un respetado lo lúdico que que no perjudica sino que beneficia a la ciudad

Voz 1056 20:42 no habla de números y también hay sentimiento no

Voz 1 20:45 pero en fin no

Voz 1056 20:47 no cabe duda pero el evidentemente es ese posicionamiento de respeto a las constan denuncias no porque tampoco lo hemos oído decir hubo una descalificación absoluta de ningún género en todo caso de los taurinos parece que es lo lógico y lo que corresponde a una primera

Voz 1395 21:08 pues va a tener que aguantar alcaldesa a que vuelve otra vez a a Santander Padilla Juan yo encantado incluso incluso alcaldesa como tiene me tenemos entendido sentido de partidarios suyos

Voz 1208 21:23 sí tengo tengo entendido seguidores ahí todos los años se entregan el premio al torero más querido de de de la afición y a la a la a la cara

Voz 1395 21:32 de esa por lo bien que hablado se crea

Voz 1208 21:35 de ánimo ya está hecho

Voz 10 21:37 no podía no estar este año en la Feria de San por supuesto que no podía como no podía no estar otros sitios pero yo entiendo también al consejo de administración que todos no caben pero Padilla que es un asiduo a Santander que es una persona queridísimo a él y toda su familia y que valoramos el el arte la valentía que tiene pues este año no podía no estar en ver estuvimos fosas hace poco juntos en la entrega de trofeos desde el Palacio del Mar donde siempre se le espera donde siempre además premia donde ya bueno pues pues

Voz 1395 22:11 lo sabe todo eh

Voz 10 22:13 me dijeron clamor popular no se debía de estar y además es de justicia estará y estaremos viendo ley aplaudiendo ley disfrutando con ponerle una maravillosa

Voz 1395 22:22 o esa que da gusto escuchar además que que bueno no porque además va a ser una feria estupenda tengo un problema con lo con José Luis Bello es como como mi hermano pero la Feria de Valencia con la con la con la de Santander pero es que años más larga la de Santander que la de que la de Valencia José Luis

Voz 1 22:41 hombre suele ser la tenemos muy muy muy reducido aunque este año vamos a tener tres fines de semana

Voz 1395 22:50 como si la mano

Voz 1056 22:53 por último si los tres últimos

Voz 1 22:54 en manos de mes de julio

Voz 1056 22:57 habrá una serie de de festejos taurinos novilladas sin caballos con caballos y corridas de toros

Voz 1395 23:03 a mí me ha mandado tres tres carteles de de corridas de toros no pero supongo que si además de eso hay más cosas es muchísimo mejor

Voz 1 23:11 el viento mano España pero

Voz 10 23:14 José Luis tiene que estar en Santander

Voz 1 23:17 sí es que me por patrio el amor patrio tirado muchos sabes ya ve pero sí tiene tiempo de sobra no esté en Valencia es que también tiene que estar a ver sólo por su

Voz 1395 23:32 yo la alcaldesa un abrazo muy fuerte y ojalá que hubiera muerto a mucha gente

Voz 1 23:38 es no tan normal como como como la alcaldesa acordarnos la oportunidad de defender los toros de verdad con todo el respeto del mundo

Voz 10 23:46 aquí sí hay toros aquí si queremos ser anfitriones de los entendidos y de los aficionados a los toros la feria Santiago les espera

Voz 3 23:54 muchísimas gracias Gemma gualda da gusto escuchar por ejemplo pues sus palabras sí señor

Voz 1395 24:03 bueno en ahí Jose Luis ahí nuevo Ministerio de Deportes de cultura con Maxi muerta no lo hacemos pegar un susto al principio luego parece que está

Voz 0082 24:13 ahí eh y bueno pues no veremos si soy el ha dicho que es el ministro de todas las culturas que esos sensibilidad puede

Voz 3 24:22 si os gusta persona no no va a regir tú su

Voz 1395 24:26 actuación Lafuente yo me gustaría trabajar a un sitio que no no no estoy de acuerdo con lo que se produce allí en una fábrica en la que no me gustan los servicios que preparan o el pan que hacen una panadería donde pero no sé ahora porque soy ministro de las dos partes pues si hay que hacerlo no lo que haga será será será con poquita gana José Luis eh no hay muchos

Voz 1 24:49 no no no no yo desde todos formados máxime es tipo inteligente

Voz 1395 24:52 sí hombre claro sí hombre

Voz 1 24:55 es joven

Voz 1395 24:58 sí torpe no vaya a periodistas

Voz 8 25:00 no no no yo no veo a saber no quitarnos nada por lo menos no

Voz 1056 25:09 hoy Arriaga o cierta bandera blanca no reconocimiento

Voz 1395 25:12 el otro día con los del fútbol no corrieron el eso nunca y ahora ha dicho que en el fútbol que va a empezar a hacer deporte con el toro y le sienta como una patada en salva sea la parte no este pero como soy el padre de todo pues a parte tiene hombre yo confiar mucho en Carmen Calvo que es una persona clásica fantástica muy válida hay muy muy mal la vida es muy muy sensata muy muy prudente muy muy

Voz 1 25:40 Barcelona y además les su jefa no más de Sorín jerárquicamente

Voz 1395 25:44 sí está dispuesto a adaptarse a

Voz 4 25:47 a la realidad política

Voz 1395 25:50 está bien por tanto espero tenerlo domingo pronto aquí para que podamos hablar con él esa cuña

Voz 1056 25:57 no

Voz 3 25:57 ah sí suena billetes de moda en tres ocasiones

Voz 1395 26:59 bueno pues ahora hablaremos con el ganadero premiado Adolfo Martín hecha aparatito sido primero como mejor toro de la feria pero en ese en esa y en ese apartado y José Luis ahí la verdad que este año ha sido esplendoroso porque casi nunca no y ahí no hay que olvidar Vianés de alguna siquiera licenciado de Alcurrucén deshizo de Fuente Ymbro la chapa rito de Adolfo que ha sido premiado Cuba segundo del puerto un boom entre todos resto tan malo pero ahí estaba seis toro sexto de Cuvillo para para triunfar estamos hablando de

Voz 0082 27:36 han dado el premio a la mejor ganaba yo te digo no que

Voz 1395 27:38 que son números muy muy altos aparte de todo lo demás José Luis eh

Voz 1056 27:44 hoy en ese aspecto ha sido una feria una buena feria o no de todo el mundo deseamos más pero que estemos hablando de toros pero no de toros bueno sino de toro

Voz 1 27:54 exactamente importantes buenas noches

Voz 1056 27:57 además muy distinto no soy hombre de

Voz 1 28:00 la misma que tanto se reivindica digamos

Voz 1056 28:03 la diversidad de encastes ahí ahí tenemos Atanasio tenemos lo de Saltillo tenemos de Domecq con con personalidades muy distintas de que es decir que en ese aspecto

Voz 1395 28:15 que a lo mejor puede sobrar algo pero no yo no conozco a Madrid con treinta y seis orejas y uno rabo con cortadas es una una cosa tremenda no pero bueno o mejor que el público lo pase bien después hay que matizar a cada cosa y cada día sí pero ha sido una una feria que ha tenido tenido interés y que en muchos momentos ha sido fíjate dentro de todo ha habido también injusticias no a la de justicia más grande cosió a deportes que se ha llevado la justicia más más dolor cosa ahí a partir de ahí

Voz 1 28:48 el Chacón a Chacón mermaron al cuerpo

Voz 1395 28:51 no requirió que si Chacón está ha servido ahora después de no sean diecisiete años más otros debe de bar de matador de toros para para manifestarse porque mucha gente no sabía quién era sea por la pero sí sí Juan decía que ha ido

Voz 1208 29:09 no nos machaca que hasta hasta machacón hasta mañana

Voz 1395 29:11 como ha estado machacona pero fíjate qué ya han andado por la rodada por Francia con las corridas duras sin embargo Madrid ha sacado para arriba pero dicho oiga dura este iba hacía temer siempre es el Madrid siempre hay toreros que impulsan José Luis que están ahí en esas segunda tercera cuarta fila ocultos los festejos de poco relieve o poco conocimiento periodístico embargo bueno ese es es un torero que que ha renacido en Madrid catorce años de alternativa

Voz 1 29:44 Madrid tiene esa cualidad no la capacidad de de rescatar torero por eso ya ha que hispánico personal pero es una opinión que se reduzca la feria hasta el punto de que si se redujese muchos vivo de toreros a ese avión entraría esta claro con lo cual acabamos perdiendo una

Voz 1056 30:02 los de de Rajoy de ahí no digo de rejuvenecer artísticamente si vamos porque él es un chiquillo en este caso no pero dígame artísticamente afrontó de lo joven prácticamente desconocido no es bueno si han habido más expanda

Voz 1 30:18 mi hija tiene también es Xavier Concha ves a chavales de mirarse ha mostrado esta cumbre es creíble por Pepe Moral ha acabado

Voz 1395 30:27 si no torear en Madrid donde Dios

Voz 1 30:29 eso qué es esa esa es la otra

Voz 1395 30:32 aparecerían coño si cómo están las cosas con las plazas de tercera muchas cerradas eso desaparecerían no mañana sale más

Voz 1056 30:39 mañana sábado efectivamente recogiendo la máxima actualidad el personaje del Diego Ventura adaptado formidable

Voz 1395 30:48 la verdad es que sí la verdad que que que hay que reconocer las cosas como son ha hecho un esfuerzo muy grande independientemente de que te guste más te guste menos el rejoneo el torero sea el el el la tensión que tuvo la tarde la entrega absoluta que tuvo la tarde entrega para para acabar consiguiendo la meta esa ambición eso forma parte de esta profesión no bueno pues la verdad que los premios están ahí son justos pero podían preverse otras muchas cosas y castigarse José Luis un abrazo muy fuerte hay muchas gracias

Voz 1056 31:22 es una buena noche de saludos

Voz 1395 31:24 encontrar un sitio de de arroz bueno el Madrid ya no me escucha que que que vaya a Valencia como el arroz pues vamos a seguir vamos a seguir porque tengo

Voz 4 31:37 Adolfo Martín Adolfo buenas noches buenas noches enhorabuena de verdad

Voz 8 31:44 sí de la podía hacer encastados

Voz 3 31:50 no sea Chapare citó el aparatito de donde ha desaparecido este

Voz 8 31:57 bueno es una clásica mía esas chapa ritos Safar Rytas pero este todo es nieto si vamos

Voz 15 32:06 de un malagueño que es muy caro

Voz 8 32:09 es hijo de un hijo hace malagueño tenía motivos para hacerlo

Voz 16 32:14 tenemos una perdona una doble enhorabuena ganadero

Voz 1395 32:22 Padilla en en año le pregunto en Añover de Tajo fue el indulto

Voz 16 32:29 de la todos Robleño pero bueno recordarla que la toreando

Voz 1208 32:36 Dávila Miura Illa por ello esa corrida yo le corte también un rabo otro toro

Voz 5 32:42 también de que había estado por cierto ya está en Madrid pero había ese toro tenía

Voz 1208 32:50 tenía creo también la misma regata de de de vas ritos no sé si ustedes acordara de esa corrida

Voz 8 32:55 me acuerdo me acuerdo pero vamos a ver el Juanjo no

Voz 1395 33:00 sí Padilla sí sí sí sí

Voz 8 33:02 esa corrida recuérdate ningún día

Voz 1 33:05 eh yo admiro muchísimo si llovía muchísimo sí

Voz 8 33:09 si no estar Correa fue ese toro fue pues te digo que todo fue coser y lo vamos a llover en cuatro o cinco años seguidos corridas la primera fue fue la vuestra por cierto ya tenía hecho

Voz 1056 33:24 la economía doblaron Pablo

Voz 8 33:27 con Dante fueron todo lo tuyo puede ayudar a ningún decidiría con muchísima agua sí mucha laborales aquelarre pollito

Voz 5 33:42 a ella ya es que me merecía mi familiar El nombre demasiado familia bueno

Voz 1395 33:47 antes que que que él detrás bajo el trabajo tiene mérito de Madrid ha sido yo supongo que además es más Adolf lo vive todo lo vive lo sufre sí y lo pasa muy mal lo pasa muy mal si estas alegrías estas alegrías Adolfo Sola que también permiten seguir día ahí dale que te pego voy buscando y buscando buscando y mejorando

Voz 4 34:14 todo esto es vitamina para para TIM

Voz 8 34:17 este es que es muy difícil muy difícil muy difícil no es la de los los toros más completo que he visto nunca hizo mucho le puso fin por lo que ha puesto de acuerdo conmigo

Voz 1395 34:30 que da gusto verlo cuando es el trabajo haciendo la vida un haciendo el avión en una categoría hay una calidad tremenda no

Voz 4 34:39 no pues ahora ahora seguirá temprana pero cómo sienta Marie de verdad

Voz 8 34:47 hombre a mí me fuera no que venimos mejor la preocupación y con la tensión de Madrid esa

Voz 17 35:00 sí sí

Voz 8 35:02 pues no no lo sueños no pero por lo menos echar una corrida pues que que me guste y que que que bueno sé que que cumpla las expectativas no

Voz 1395 35:13 cuántas claro

Voz 8 35:15 lleva años que no eso con una corrida

Voz 1395 35:18 Justo cuando se quedan a Adolfo bueno jugamos todos nos queda una

Voz 8 35:25 que se mata este este viernes el ministro

Voz 3 35:28 mis es en Francia a ver si laxa llevábamos quince días

Voz 1395 35:32 desde Francia sí sí sí

Voz 8 35:35 vamos a agua tapón feudo y teníamos una corrida te vas a ir a Huesca no sabíamos carteles

Voz 1395 35:46 buen sitio

Voz 8 35:47 nos han pedido a todos los once de la Mancha si no lo hizo nunca que hoy les he dicho que no pero lo que es eh

Voz 0811 36:01 el Ariño porque es muy buena

Voz 8 36:04 que estaba forma zona y luego tengo perdió una corrida que ha dicho Zaragoza y te vamos a una acogía sí

Voz 1395 36:15 pues estamos bien pero de momento alegría el subidón que que te pega todo esto que vale la pena trabajar iba en la pena además te lo mereces

Voz 8 36:25 este año se cumplen los veinte años que me gusten tal veinte años veinte años debuté el año como el padre que el año

Voz 3 36:35 sí señor

Voz 15 36:38 es verdad que hay

Voz 8 36:41 como aficionado fue mi plaza como ganadero conocido junto con Vitorino en mi plaza con nuestro y ahora con como ganadero

Voz 3 36:51 pues otros veinte años que no sigamos hablando enhorabuena de verdad Rodolfo

Voz 8 36:57 la tercera porque está muy se puede decir que bueno

Voz 3 37:00 lo mira chapa rito y lo hemos visto días saldrá

Voz 1395 37:03 murciano y la regla o no que además tienes ahí el trabajo por fin siempre Adolf aquí lo malo es que se tumba bajo la higuera no trabaje no lo piensa no no sufre que no funciona

Voz 8 37:18 un abrazo muchas gracias fútbol dentro de la semana

Voz 1395 37:23 no se verdad emocional porque cosas que tú conoces Cali no hombre claro Cali Colombia no se conoce el Bogotá también conoce casi todo doce bueno Plaza la Manizales no pues de momento buenas noticias para para Cali porque uno de los es más cabales dentro del turismo colombiano se va a hacer cargo de la plaza de toros de Cali posiblemente también de la plaza de toros de Bogotá con lo cual supone que que la máquina la máquina del tren taurino en en en Colombia es Granero que viste la corrida que salvó la Feria de Cali que se fue precipitada para abajo con la corrida malísima de César Rincón fue en la que el último yo te acuerdas sí por supuesto pues es es Juan Bernardo Caicedo lo que además está en Madrid es donde hay que tiene que estar

Voz 1 38:15 Juan Bernardo buenas noches Manolo muy buenas noches

Voz 6 38:19 aquí importantísima indie y complacido estar contigo

Voz 1395 38:23 sobre todo tiene una cosa que no escrita hasta el mal sabor de boca de la Feria de Cali fuimos tan contentos pues Manizales después de de que pedazo de corrida

Voz 6 38:33 sí hombre tuvo tuvo muy muy muy importante mucha suerte también la la mataron y los toreros le puso el mucho cariño incidió

Voz 1395 38:42 cuál es el encaste de la ganadería tu vida Honorato

Voz 6 38:45 en casa de Torrealta y que también hay unas pastas que Le compré al doctor Luis Fernando Castro otros

Voz 1 38:53 Torrestrella

Voz 6 38:56 es más de cien vacas que le compra Jerónimo Pimentel procedencia Juan Pedro Gandía

Voz 1395 39:05 y la plaza de toros de de Khalid tiene que volver a intentar ser lo que lo que ha sido muy importante aquí él el empujón de este año me comentabas que serían seis espectáculos con cuatro corridas de toros no son menos

Voz 6 39:19 sí estamos trabajando para con unos carteles muy importantes ya hemos hablado con once con Juan Ruiz Manuel Lozano Juli con Pablo Hermoso tenemos muy concretado a probable Roca Rey sí esperamos contar con otros parte de creernos importantes confesional algunos carteles como nunca

Voz 1 39:45 o nunca no como hace mucho tiempo no hace mucho tiempo contar con las primerísima series de Colombia

Voz 1395 39:54 por nombrar igual que cono que hacía tiempo que no nombraba un hombre de una de las grandes

Voz 6 40:00 claro achicó o no yo pienso que las diferencias que existiera uno de que existen entre los directivos de Cali con ese día yo y la gente que me acompaña no estamos que

Voz 1 40:14 no estaba pensando en yo algo mejor a nosotros no menos guerras civiles es mejor comprar

Voz 1395 40:19 también tomó muy bien

Voz 6 40:21 la afición John tratar de rescatar devolverla a la playa presentar corrida quien presentadas y esperando que en un juego muy importante de unos carteles buenos muy llamativos y asimismo mantener unos precios que para Colombia son los precios más bajos de todas las plazas son promedio de treinta dólares por boleto pero que es muy feliz promedio boletas era imitadores es boletas casi de diez doce dólares

Voz 1 40:50 hasta un poquito más arriba lo bonito es que un día podamos ver a Juan verdad

Voz 1395 40:55 con esa copa de champán otra vez repleta como como estaba no se ha hace tiempo no llena de aficionados porque es la gente se pegaba por un por un abono no y ahora lamentablemente pasó todo lo contrario no ahora hay que subirla cuesta os otra vez

Voz 6 41:10 voy a trabajar muchísimo para eso hice ahora contar con hechos con figuras del toreo bueno lo configura de toreo si eso está claro y dice ha demostrado el Madrid demostrado en todas las plazas donde hay figuras anunciase llenan las plazas los otros carteles que ya son más complicados más difíciles pero sí queremos que que al igual él es City al que me ha tenido que se merece también necesito que los acompañen que las figuras acudan a Scully y con unos carteles importantes vamos a rescatar el antiguo festival nocturno que era tampoco

Voz 1395 41:44 veremos qué bonito

Voz 6 41:47 el nocturno digo Bureau

Voz 1395 41:49 pésimo duro se te está escuchando a Juan José Padilla que es miembro de de este equipo Juan donde te vas a despedir de definitivamente donde

Voz 4 42:04 cuando la despedida

Voz 1208 42:05 me gustaría me gustaría que fuerza la última feria de la temporada dos mil dieciocho que como sabe y Scully ahí ya se cierra el ciclo de la temporada dos mil dieciocho ya para el diecinueve no me gustaría vestirme de torero ya me gustaría cumplir yo no yo no te no

Voz 1395 42:25 la corte la coleta eh

Voz 4 42:29 han de buzo sería eh

Voz 1208 42:33 ha estado todo llega entonces es puede puede haber sorpresas es igual puede haber sorpresa

Voz 1395 42:38 antes pues si sí hombre antes no

Voz 1208 42:40 antes no obstante seguro que no además estoy disfrutando muchísimo de de de la decisión tomada disfrutando de todas las plazas por dónde estoy denuncia en hoy por dónde me visto de torero sí es cierto que queda un poco de nostalgia cuando me quito el vestido de torear las porque es obvio después de veinticinco pues sabes que no vas a volver pero pero estoy convencido de que que ha sido

Voz 18 43:03 por cierto oí que estoy disfrutando una etapa de vida es maravilloso

Voz 1395 43:06 hay dos llevasen en España toda la feria se Isidro

Voz 19 43:10 no desde el día

Voz 6 43:12 la llevo más o menos catorce días muy muy muy importante hemos visto muchas cosas buenas y otras regular y otras no tan buenas no pero siempre se disfruta yo todas las corridas las disfruto de todas las corridas trato de aprender algo y para mí es un placer poder estar en San Isidro

Voz 1395 43:32 bueno pues te vuelves para para Colombia imagino dentro de poquito Juan Bernardo

Voz 6 43:36 el diseño del diario en estos estoy estaremos ya dieciséis a diecisiete estaremos firmando el contrato de hecho la adjudicación y estaremos sacando abonos muy próximo Manolo muy próximo para que la gente tenga oportunidad de hacer un pago diferido y así misma anunciar unas tres o cuatro figuras del toreo más importantes para terminar de contratar tipos siempre he otros toreros colombianos y españoles de algunos May

Voz 1 44:06 no es que nuestra compañera pues aquí en él

Voz 1395 44:09 eco para todos esos países para Colombia para Méjico para Ecuador y para España de lo que pase en Cali que por cierto acompañan a empresarios mexicanos no

Voz 6 44:20 sí señor el agente promotor el ingeniero Alejandro Martínez Riquelme una persona muy seria el día dieciocho junto comido sufriendo el contrato por tres años prorrogable por otros tres si Dios nos da estaremos cinco años al frente de la plaza de toros de Cali para lo cual necesitamos del concurso tuyo y de todos la es del todo que saquemos adelante

Voz 1 44:46 no podemos dejar terminar todo lo contrario

Voz 6 44:49 vamos a poner en el City al que siempre ha tenido manos

Voz 1395 44:52 después llega hijo

Voz 6 44:54 no es difícil gays no me acompaña a mí personalmente pero él no es parte contractual yo había presentado una propuesta con él la cual como se lo manifesté al es telefónicamente la retire porque las posibilidades no hay no las tenemos con nosotros y por eso sucede unas una propuesta con la gente de promotores ando México

Voz 1395 45:16 bueno pues todos son trabajos bueno positivos para una Colombia que ojalá recupere la importancia taurina que tenido un segundito un abrazo muy fuerte la verdad

Voz 1 45:26 dos y a trabajar abrazo por favor un abrazo para titulado todo

Voz 6 45:30 ya para el maestro Juan José para toda la gente que te acompaña

Voz 1395 45:34 pero te abrazo yo le cortó la coleta en Córdoba

Voz 6 45:38 dato

Voz 1395 45:54 bueno pues vamos a hablar con alguien que que además como José Luis independientemente de todo Álvaro Cuvillo Álvaro buenas noches

Voz 1 46:05 buenas noches no llegan yo no era buena enhorabuena

Voz 1395 46:08 porque sí que dicho Álvaro Cuvillo ha queda claro Núñez pongo también Álvaro es para mí y acabó Álvaro Núñez de Cuvillo Álvaro que que enhorabuena porque eh que vistan que vamos para triunfal de dos corridas a Videla vías seis toros de lujo y el resto se podían dar con ellos yo creo que es de los años que que tú tras abajo más en Madrid

Voz 8 46:38 pues sí la verdad que sí la hay

Voz 1056 46:42 he estado trabajando mucho tiempo y yo creo que la la sima en Madrid siete años dos corrida y dotar de

Voz 8 46:51 quizá de las más divertido de de abono no

Voz 1395 46:55 es bueno que suelo maravillas hombre en ella es ha salido a hombros Talavante no haya sabido prácticamente los triunfos importantes de de de las figuras no sobre todo en un tono fíjate que se montan si López Simón también ha salido a hombros no pero en un tono las corridas que Madrid aceptado bien sea que no ha habido en ningún momento protestas ni nada no digamos que en un principio aficionado y eso duro no no es una a De Gea que eso pero os lo han aceptado efectivamente no lo has visto por la tele has quedado no venir a Madrid

Voz 1056 47:33 lo he visto la tele en yo estoy siguiendo hoy durante toda la camada voy a verlas prevista sobre todo las que la televisión no la disfruté mucho de Utah toman la primera el abismo

Voz 1395 47:46 sí hubo cuatro tuvo cuatro toros ahí sí sí

Voz 15 47:52 sí sí sí sí sí

Voz 1056 47:53 Caixa me pareció incluso si te digo va me pareció todavía la tarde Talavante es la primera

Voz 8 47:59 más memorable que la que la puerta

Voz 1056 48:02 incluso un toro perfecto le cortó la oreja pero la primera tarde de Talavante me pareció me pareció especial la verdad me pareció es lógico

Voz 1395 48:11 si sale premio de triunfador de la feria entonces que además tiene tiene un punto más que en tu casa es lo con lo conoce perfectamente esta mano izquierda tiene algo especial y además tiene una cosa muy curiosa Juan que hay días que no está está día tampoco tampoco es que tal sí al a al Vari de ahí está el bodeguero pero cuando está tiene algo especial Juan si me motiva

Voz 1056 48:39 la agencia emotivo mucho con los toro de Cuvillo no hiciera una serie que él se siente ilusionado nueva conducción va con con con se le ponen mucho

Voz 1 48:51 bueno he tenido muy buenas tardes lo

Voz 1395 48:55 si te digo una cosa y ahora está haciendo una nueva no

Voz 1056 49:01 sí sí sí sí no viviendo más vídeo que he visto en mi vida hay de todo y bueno los toreros también cuando paran

Voz 1395 49:10 sí es pues reflexionan mucho sobre

Voz 1056 49:13 sobre el toreo y funciona no

Voz 1395 49:15 sé que estás en plan en plan culto te voy a hacer una pregunta hombre dime lo que te gustó o no te gustó o lo que te llamó la atención si bueno las manos lo vas a decir te voy a nombrar ante seis toros si tú me dices que te gustó y que te damos la atención licenciado

Voz 20 49:39 la verdad

Voz 1056 49:40 la la la la la verdad que tenía no entonces Siero muy profundo el toro emplazado en un mes no el emplazado sería el de fines del año pasado este es en razón

Voz 1395 49:52 el en Rafah aguando el segundo

Voz 18 49:56 Cayetano Rivera es Cayetano que no son

Voz 1395 50:01 Juan Sebastian Castella

Voz 18 50:03 las noches enhorabuena de verdad gracias a José María Manzanares te traía muy buenas noches Enrique

Voz 1395 50:12 de ahí que buenas noches buena parte Manolo

Voz 18 50:14 Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches a la buena todo tres las seis Trillo el Torío Harlem para los que la Cadena SER todos los costes de las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés saludarme buena noche

Voz 1395 50:30 es tiempo de toros en la Cadena Ser en España

Voz 18 50:33 bueno todo México en la cadena Patino Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER Pasión por la tauromaquia

Voz 1395 50:45 hemos puesto licenciado una palabra muy particular que es en rajado enraizado como a me gusta eso existo

Voz 1056 50:53 pero regular todos los hombre y el toro de Fuente Ymbro lo que les sale espectacular no viste un poco así con todo pero no con la verdad no hay llenando mucho la plaza sensación el toro en la plaza era no

Voz 1395 51:09 dejaré el premiado para el último lugar pero Cuba Cuba dos del Puerto hay me mucho yo a esa gente

Voz 1056 51:17 muchísima clase colocaba la cara muy bien el toro siempre Atanasio entrase formación quizá dentro de la acción

Voz 1395 51:26 bueno que dicen a veces Juan está Paco quizá lo porque tío es un fenómeno o un búho bus rodeado de de de cinco

Voz 1 51:38 horroroso no lo vi un poco pandilla que en Juanpe

Voz 15 51:44 en su toro

Voz 1056 51:46 en rosado pero uno es el clásico utilice hacer un toro de Juan Pedro muy bueno

Voz 1 51:50 lo cual no tiene

Voz 1056 51:53 no fue más embarazado y en Cibrao que lo que suele salir

Voz 1395 51:58 que detalla bueno se cree que tiene razón

Voz 1056 52:02 no no no

Voz 1395 52:03 exactamente Juan no no es el el gran toro deben Pedro tan bueno para otros lo que no sería una artista no no no cómo está el toro o mostró

Voz 0082 52:15 está bien desencaste

Voz 1395 52:18 está por encima de lo más alto de me caracteriza Juan Pedro por la gasolina temerosos a nobleza como expresión de otros juventud ese punto partidito de Adolfo

Voz 8 52:31 a mí lo que más me gusta más vale

Voz 1056 52:35 la acción vestir más toda presión especial Saltillo bueno esto parece un toro sensacional sensacional y me gusta muchísimo hay Adolfo quiso otro mi está todo con mucha que hay mucha clase aunque no tiene la fiereza de lo de Victorino

Voz 1 52:53 sí más clasismo es

Voz 1395 52:55 pues ahí sería la diferencia es verdad que Vitorino normalmente no la que más se mantenga ahí arriba lo tiene muchísimo más motor y el toro tiene mi vida no pero ahí lo de Rodolfo no parece que sea más bajito y además ha a ha cuando sale bien a la calidad haya ya a la clase no siendo siendo lo mismo fíjate que que como marcan como marca lo ganadero es la personalidad con el material tal muy similar del uno ilustra el mismo material casi no como al final el Weisz dando la personalidad de cada década de cada uno

Voz 1056 53:30 sí claro la bravura un carácter Higini la seleccionada que carácter de ganaderos influía imposible los no incluye sobre todo lo ganado en los que son más obsesivo así fiambre lo comportamiento no

Voz 1395 53:46 siempre que ha dado la lista de grandes toros hecho licenciado de eso el cesado chapa rito cubo de tal seis de Cuvillo para triunfar

Voz 1056 53:56 pues sí se definición no porque me perfectos lo tuvieron mucho toros con posibilidades mucho no muchos Toro que que cuando han caído de hecho han caído de los toreros que han caído parado ante de corrupción incluso gotita podólogo algún doctor mimbres muy Benito no

Voz 7 54:17 pero cuando tienen

Voz 1056 54:20 un denominador común es que tienen una me embroque muy definido no son toros que que el torero tiene la sensación de que el toro se coloca muy bien para embestir si si después se tire un Fon Vito bueno que cuando te metes por ello suele salir para adelante y triunfo

Voz 1395 54:38 si salen algunos tiene mucho

Voz 1056 54:40 clase por ejemplo el último de Talavante del que parece

Voz 1 54:44 tu muchísima clase