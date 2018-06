Los Toros (11/06/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1 00:00 tengo lo que no prohibiese que ya de lo bueno ahora es recuperarse lo antes posible si volver sí sí evidentemente elevadores con más fuerza que valga

Voz 1395 00:11 un abrazo muy fuerte Manuel Si que te veamos prontito yo esperaba que que estuviera hacen en tu Santander del alma no

Voz 2 00:20 Adolfo Suárez sabía con la que tampoco este año no va no para

Voz 1395 00:25 ese día se alzó pueda todo para sacarlo a hombros tuvo tremendo lo de además de ser como él entiende como como nadie se desencaste que no es fácil no basado en mayo con Padilla que tampoco fácil pero me venciendo ponen el perfectamente

Voz 2 00:43 un abrazo muy fuerte mira la risa de Obama

Voz 3 00:47 no no sólo no era buena

Voz 4 00:51 de la verdad se encuentra bastante mejor dentro de de esta circunstancia ahí está en todo momento que tenemos que pasar los torero pero bueno en la mano como siempre digo de estos grandes doctores de la cirugía taurina que están avanzar en la evolución oí los plazas agotan muchísimo la voluntad tuya fundamental para muy fuerte Manuel a un plaza muy

Voz 1395 01:12 ante a todo el torero

Voz 5 01:15 sí

Voz 6 01:22 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en público roza la guion bajo en Facebook

Voz 7 01:33 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy Nino queda más que la política hablar CD escuchar

Voz 8 01:44 respetar la ley y cambiar Ramos como

Voz 7 01:47 Nos hemos consentido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 9 01:53 las a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para hoy con Pepa Bueno buenos días Copa Toni Garrido y síguenos también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la Cadena Ser

Voz 6 02:11 las redes sociales

Voz 2 02:26 qué ahora bien estamos ya la última media hora del programa y sobre todo hay que dar las gracias porque

Voz 10 03:07 durante haber ha sido cinco y cinco diez quince eh

Voz 1395 03:16 ante no más pues por cuanto programas hemos hecho a diario diarios

Voz 11 03:21 pues veinte enero las cinco semana veinticuatro

Voz 1395 03:23 veinticuatro han sido mucha gente mucha audiencia a la que lo ha seguido por los sistemas modernos también a partes en Madrid se puede escuchar en todo el mundo sacada cambiado todo esto ya no paredes de las las redes pasa por por encima de las paredes por encima de todo lo sabrá lo sabrá Ángel Calamardo de Ángel bueno ahora ha cambiado sí porque antes decía si estoy en raciones

Voz 10 03:49 de los de alrededor no ahora

Voz 1395 03:52 las posibilidades de escuchar la radio son infinitas no nada en ya lo que escuchar directamente la radio

Voz 10 03:59 de tu ciudad es lo de menos no

Voz 0171 04:03 ahora en la radio a la carta antes había una determinada hora en determinado momento al programa punto pudiera escuchar un programa que tener suerte siempre lograba tres pero ahora no ahora pueden escucharlo en cualquier momento cuando quieras digiere el mañana por qué no te apetece estar muchas pues a nueve de la mañana cuando vas en tu coche yo conozco muchos aficionados y empresarios taurinos con lo hacen así en cualquier momento escucha en el programa de la de la noche anterior las facilidades son enormes pues desde en Albacete Toledo puede estar escuchando perfectamente el programa cuyos de todos los días tres y veinte a cuatro de la tarde y bata a través de la aplicación

Voz 1395 04:41 todos pero ha cambiado totalmente Tiempos modernos ten tenemos que tenemos muchas cosas que contar no

Voz 11 04:48 sí bueno Manolo es que en Madrid hoy la Corrida de la Prensa como hemos dicho ha sido de Victorino Martín asistido el Rey Felipe VI importante la Sagra de hace sólo eh desde luego sólo pero a la barrera en la barrera de hablar del al lado de Victoria Prego la la presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid iconos a celebrar una corrida Intel gracias

Voz 1395 05:09 porque no venía eh Ángel Oliver

Voz 11 05:11 Ángel Oliver Ángel Oliver también estaba el maestro Roberto Domínguez y bueno pues será celebrados ha lidiado una corrida Victorino Martín interesante pero en la que no ha roto a embestir ningún toro es de verdad que ha tenido ha sido encastada Manuel Escribano ha sido sentenciado Paco Ureña que ha vuelto a torear después de que al hacer eso en el campo ha saludado una ovación resultados silenciado tras la faena al quinto importante ha sido su labor en en segundo que podría haber cortado una oreja y Emilio justo no ha dado una gran para mí una gran imagen eh faena al al exigente tercero también con el reservón sexto y ha sido aplaudido en su primer turno y ovacionado en el segundo hijo Heene esa celebrado el Día de la Comunidad de Murcia con una corrida de toros de Guadalmina y Albarreal en la que Enrique Ponce ha cortado tres orejas El Fandi cuatro orejas y un rabo o si David Fernández que tomó la alternativa dos orejas también con al Manolo que esta semana se han presentado en sociedad dos libros en Madrid y uno ha sido el la recopilación de crónicas de nuestro compañero Zabala de la Serna crítico El mundo se llama crónicas volcánicas el otro libro al que asistió asistía al presentación fue el de la plaza de toros Monumental de Sevilla en el que se defienden la dignidad del proyecto de Joselito el Gallo de que se modificase luego el boicot que que la llevó a a su destrucción han escrito los arquitectos Fidel y Julio Carrasco en colaboración osea junto con Carmen del Castillo

Voz 1395 06:45 la Historia angel que que conoce conoce perfectamente no sea ya te has que quién era partidario de una cosa que me partidarios de otra Juan Belmonte era más partidario de bastantes Joselito era partidario de las monumentales porque entendía que la la Maestranza dos muy bonita el patio posterior de la casa antes es por tanto hay liceísta no coto privado y además muy pocas localidades y también pues digamos que la presencia dominante de los dueños de la plaza no si la idea más popular de Joselito El Gallo de levantar esa plaza que al final se hace pillaron hay hay bueno y la razón histórica cada uno tenía una idea fíjate que Juan y si José se llevaban fenomenalmente bien tribales pero esas imágenes que hay viajando en los tres juntos salían separadas separados y luego cuando se veía que iba a al norte Ángel o donde fuera se juntaban en el vagón porque eran muy amigos no pero sin embargo eso pensaban Tinto no iría ya José la puñeta al venderse derribó la plaza de de la Maestranza que estaban haciendo para de Sevilla una monumental y la Monumental perdón Ivano con buen cuando muere José entra en estado de luz Torreal de Juan estar unos años sin sin torear no y es un un hombre que aparece por allí un hombre que que monta espectáculos cómicos que le propone cuarenta corridas a un precio triplicado de lo que ganaba hasta entonces y las torea James Carter ya comprado con ese dinero etcétera que él defendió a a los maestra antes Él es el que pide es que este hombre que que me ha contratado que se llamaba Pagés este hombre que sea tres generaciones los empresarios de Sevilla termina el año veinticuatro

Voz 10 08:40 la historia viene de ahí

Voz 1395 08:42 esa esa esa la Historia Guillermo está enterado esa es la historia de de Pagès y de de Sevilla

Voz 1168 08:52 Fabio es una maravilla lo que estás contando yo no lo no lo sabía cuál es pero en los intrincados yo he pasado por allí de la tristeza ver ahí sé escribir de lo que sea

Voz 1395 09:03 es una medida portar una medida portada queda de eso no

Voz 1168 09:06 así pues era era era así

Voz 1395 09:08 qué Ángel el que el verán más popular y estaba más con el de idea de de que hacía falta que que fuera la plaza de toros para todos la gente y la otra después sea más elitista y ahí les ha pues apoyo como y tenía derecho a exigirles lo que exigió no es que yo he defendido no sé cuántos pues este que este hombre que me ha contratado cuarenta corridas a dinero muy fuerte no era un hombre quedaba espectáculos condecorada es después bien supongo que a cogería más categoría Pagés pues tres generaciones de Page Panamá van a estar en la Maestranza termina el año veinticuatro pero yo creo que es cuando termina la la historia que de aquella película que se montaron allí no te queda menos bueno trae buenas noticias desde Colombia hemos hablado con el empresario

Voz 12 09:59 Juan Bernardo Caicedo no voy

Voz 1168 10:02 pero debido a unas muy buenas noticias ayer la única diferencia que hay es que la plaza que pedir que de cinco corridas de toros la novia el festival en el que cuatro corridas novilladas festival pero yo creo que se pondrán de acuerdo el empresario Mexicano es el dueño de la ganadería la estancia más no él

Voz 1395 10:24 ha sido y es padre

Voz 1168 10:26 es el torero mexicano Alejandro Martí advertí que por cierto ya es un hombre cuarentón

Voz 10 10:33 bueno pues

Voz 1395 10:35 lo bueno es que que se recupere Khalid vuelve bueno por fin a Cali Iván buscar hay ganaderías importantes al mismo tiempo también se va a hacer cargo yo creo que también no que de la plaza capitalina eh

Voz 1 10:51 ahí tenemos eh

Voz 1168 10:53 porque como diría el Cholo Simeone Partido a partido

Voz 1395 10:57 bueno del

Voz 1168 10:59 en Prato Nevoso pero seguramente si Manuel no no te preocupes yo lo que estamos en tiempos de buenas noticias que acabo ir con mucho agrado que como ministro de Cultura una cosa es el tertuliano Otero el ministro entiende que es el ministro de todas las culturas

Voz 1395 11:14 Cali luego vamos a recuperar Bogotá

Voz 1168 11:17 la va a tener su temporada y una noticia muy buena es que la Corte Constitucional el próximo miércoles se pronunciará para brindar la fiesta con un pronunciamiento que no deja dudas de que ningún juez de acuerdo un tribunal lo cualquiera pueda prohibir las corridas de toros y eso no salimos un poco en este país

Voz 1395 11:36 muchísimas gracias porque son Ángel buenas noticias que no que no es fácil en este mundo no

Voz 13 11:42 Argel son muy buena Hardy

Voz 1395 11:45 y en esos países

Voz 1168 11:47 Juanito que que el maestro Padilla se espera fíjate lo que te dijo el treinta y uno de diciembre

Voz 1395 11:52 la villa bastara Padilla va a estar el día a día lo sabe

Voz 4 11:58 Mañero todos son diré

Voz 1395 12:00 en diciembre es que es que es obviamente si es bueno

Voz 0171 12:06 vale Podemos en ellas no pero también nuestros hermanos mayores

Voz 4 12:10 sería sería el colofón de verdad sería el colofón a la trayectoria en mi despedida de la temporada

Voz 1395 12:18 es lo bueno lo bueno tiene despedirse del XXXI en Cali es que no hay más días del año ya ha cambiado cualquiera es esa noche no no no no nos dejan dormir anoche ya verás ya no te queda mucho

Voz 4 12:36 había celebrado ese momento hemos celebrado entre compañero momentos bonitos no españoles ahí no hemos unido celebrado el fin de año todo junto hoy ha sido muy bonito bueno pues

Voz 1395 12:49 ese tenemos que parar a hay buen Tito y luego vamos a meter una cosa muy curiosa

Voz 10 12:55 y lo que es de repente en los programas de

Voz 1395 13:00 de que hemos hecho durante San Isidro jamás hablando con José Antonio Chopera que llamamos a Ruiz Palomares no tienen idea que está ahí y es como si se hubieran encontrado dos antiguos amigos de la guerra que han estado en la tierra cuántos cuántos minutos tiene estamos a seis minutos no bueno pues la vamos a recordar con permiso de Ángel te día estamos ahí en Toledo

Voz 0171 13:26 el Toledo el dieciocho Lunes El dieciocho

Voz 1395 13:29 son lunes hay que decir que Ángel va a hacer drama la mano

Voz 0171 13:33 cuatro programas el programa de ferias de nuestra tierra la relación Iván pues ahora desde junio hasta pasado septiembre con motivo de todas las Ferias de Castilla La Mancha pues además culo otra Cuenca votar Albacete Ciudad Real cuaja

Voz 1395 13:46 tendrán el sello de la casa con toda con toda seguridad un abrazo muy fuerte hermano un abrazo gracias bueno pues ese Juan

Voz 12 13:58 la próxima más de esos que se aquí no lo donde es siempre el veintitrés en León

Voz 10 14:05 en León sí

Voz 1395 14:08 ahora entramos ya dentro de la estamos ya en Burgos claro Brugos y sí que más pues aquí estamos terminando el año o principios de mes o principios del mes de julio idea esa esa ahí hay temas emocionales e esta semana

Voz 12 14:29 la no voy a Arévalo perdona voy Arévalo también soy Arévalo cochinillo corridas Arévalo final de junio

Voz 1395 14:37 también hay o

Voz 12 14:40 con son las corridas anda que no

Voz 1395 14:42 a la que ya estaba Farr treinta y uno de diciembre que lo dijo muchas gracias a una fuerza verdad acerca de un abrazo muy grande Juan José Padilla que ahora sí vamos a hacer una pausa Hay luego el representamos de esos minutos de la fecha de dos taurinos que no saben se nos han visto decía mucho tiempo que de repente les destino al que ya inmensa hacemos una pausa

Voz 2 15:08 ella Mundo ya

Voz 1395 15:20 bueno pues estamos ya a punto de dar pero estaba pensando que van a ver dos corridas de toros después de de la feria efectivamente conocemos el cartel del diecisiete

Voz 11 15:29 a que es esta cerrado que es con Galdós Álvaro Lorenzo y fuertes una corrida

Voz 1395 15:33 Carmelo Álvaro Lorenzo que salió a antes de la feria por la puerta grande eso es importes me gusta

Voz 11 15:40 muy además la corrida a pie de de Fermín

Voz 1395 15:43 es que apetece mucho que lo nubes no era anda que no matado Murube la ver todas las figuras no pues a pesar de que el mueve tenía un pasito más que lo que los demás siempre decían eso bueno claro malo tendría ningún pasito y luego

Voz 11 15:58 veinticuatro hay ello otra corrida de toros que lo único que se sabe

Voz 1395 16:02 dicen que va a ser normal que no es de las que te comen la cabeza pues esta denuncia Octavio Chacón si la afición tiene mucho

Voz 11 16:09 la ganas de volver a haberlo Iván de momento no se sabe hoy no yo por lo menos ese no nos ha anunciado ni la ganadería Ny no

Voz 1395 16:19 a la la empresario mejoró estaba ganaderías de mi de del de mitad para arriba de esas que gustan bueno pues vamos a ver que valga la pena vamos a ver es que hemos hecho tantos programas que Fepemta un día estábamos hablando hablando con un clásico Antonio Chopera y de repente apareció el apoderado de Ponce y hacía cuanto tiempo no se veía ni sabe Juan buenas tardes Manolo buenas tardes bueno me imagino que como mucho jaleo porque hoy hoy tienes a tu torero de toda la vida a al que te llevó el abuelo el abuelo Leandro eh el año doce años pero fíjate cuál es el secreto la fidelidad la honradez la dedicación no pido ni ningún disgusto por parte de vuestra nunca Ivano no desde

Voz 14 17:17 el tiempo lo que lo allana todos los Manolo el tiempo y aquí pues sobre el tiempo ahí estamos ahí entre los doce años que llegó en el ochenta y cuatro a la casa

Voz 0171 17:28 fíjate por dónde vamos ir ahora será como un hijo no

Voz 14 17:32 no puede que diría yo que les dedicado más tiempo a que a mi hijos pues es es verdad que hacía sí o no

Voz 1395 17:43 cuando me contabas antes que a los de hoy los números son espectaculares no

Voz 10 17:48 oye es que son a ver

Voz 1395 17:51 dos mil trescientas ochenta salidas la corrida de hoy

Voz 14 17:56 me hoy

Voz 1395 18:00 novecientos cuatro

Voz 14 18:02 cuánto todos los días

Voz 1395 18:05 bueno yo creo que que nunca así nunca lo menos en los tiempos hemos conocido la llegada ahí yo aquí p'alante es imposible ya no

Voz 14 18:12 imposible con cincuenta e y sesenta insta a hacer nativa

Voz 1395 18:17 y una cosa que que mucha gente conoce y otros no mató lo que tenía que matar pero mató también de todo

Voz 14 18:25 no se lo ha matado de todos

Voz 1395 18:28 eso es la la de la de mil nuestra entrevistamos mató a cuarenta y nueve Victorinos y la gente se enteró cuando mató el cincuenta en Bilbao y luego yo creo que Santa Coloma al la de que que ganadería sé que mucha gente le puede sorprender ha matado yo creo que todos

Voz 14 18:45 no no vamos a Mata o Dolores Aguirre ha matado a Motta ha matado porque te voy a decir ha matado poco pues yo te diría casi Tolo encaste Atanasio en su tiempo pues lo matamos todo o no o Salamanca Sepúlveda vamos que el Sierro es que es que no dio Toro que que que a la mejor ahora es Palomo torista torista pero sólo mata o nosotros

Voz 1395 19:11 corriente mente unas seis de Vitorino mató a sí hombre

Voz 14 19:16 pero ese es el ese año se mataron el se hablan de Sevilla eh se mató la de Madrid es que en Madrid se le cortó una oreja a un victorino se mató la de Bilbao y seis toro de Valencia en público

Voz 10 19:34 bueno la verdad es que

Voz 1395 19:36 se ha roto todos los récords pero un día como como hoy ya ya casi nos digáis nada no miráis os dos sonreía e pues pues si no puedo decir tú a él y que tengo que decirle

Voz 14 19:48 es que yo me creo que viendo me a mí yo viéndolo a él disfrutamos los dos no porque eh yo ya le dije bueno te voy a decir cinco se siente año odie de dije que no no te quedes que ya debíamos de himnos tuyo

Voz 1 20:08 yo

Voz 14 20:09 eh y me dijo irme dijo Manolo dice Icon que memoria desde Bertín

Voz 1395 20:15 digo hombre como que

Voz 14 20:18 te gustan los te gusta la casa te gusta dice no con eso me entretengo pero no me divierto

Voz 1395 20:26 vaya un momento fíjate Juan cuando cuando llevabas dieciocho diecinueve años de matar a todos los voy veinte momento que medió dudó un poquito no pero después ha escogido lo que yo yo creo que no sé dónde están los límites ya eh

Voz 14 20:38 no no mira esa afición que tiene de verdad no ha dejado todos desarticulado

Voz 1395 20:45 te va a gustar hablar con una persona que que que afortunadamente a la la tengo en en los programas de San Isidro y además te tienes que no sé si os lleváis bien o mal pero aseguró que que más os lleváis José Antonio Chopera José Antonio buenas Álvaro buenas tardes estoy hablando con con un personaje histórico no fíjate hoy cumple dos dos mil trescientos sesenta corridas Ponce cuatro mil novecientos cuatro toros cuando termine la corrida de hoy ya estamos hablando como Juan Ruiz Palomares que me gusta más que que me dijera qué papel tuvo en en en esa en esa que totaliza mantiene no

Voz 15 21:25 Juanes total hoy es eso es que que son inseparables no

Voz 1395 21:30 sí sí sí

Voz 15 21:32 igual si era muy duro o no no era era muy humano era es duro porque tenía que defender los intereses de esos toreros como era lógico aparece era apoderado y torero era padre y un hijo pero no no era muy humano lo que pasa es que siempre era muy consciente vía eh había flojea o algo por cualquier cosa es es lo reconocí sea venía bien

Voz 1395 21:57 para ver esas cosas Juan y te da gusto hablar con José Antonio no

Voz 14 22:02 hombre José Antonio es el lo lo lo mejor que me puede pasar mío y Paolo

Voz 16 22:08 lo que sí sí sí sí te lo digo de verdad porque es idiomas es verdad el que yo he vivido o el que se vivió viví

Voz 14 22:17 con con con con esta persona tan querida pues lo mismo José Antonio que Manolo Chopera que todo eso pues era era era era otro mundo era otro mundo a lo que hoy eh bueno pues hay muchas cosas en días no cero José Antonio me oye se dijo a sí mismos Encina no no no a mí ha sido la sorpresa más grande que me ha podido dar porque de verdad sentirte para mí es Un vamos es una gozada e ir te mando de la obra con más fuertes del mundo

Voz 1395 22:50 igualmente juegan igual Juan un abrazo muy muy grande

Voz 14 22:55 muy fuerte pues muchas gracias por todo un abrazo José Antonio de Manolo igualmente Juan un abrazo me ha ido un abrazo para toda tu familia por gente joven y que Dios te bendiga y aquí estoy

Voz 17 23:14 el domingo

Voz 1395 23:22 qué cosas más grande que se nos presenta nace clásicos además no y son gente que ha estado muchos años ahí negociando el engaño

Voz 11 23:32 día de pulsos que echaban

Voz 1395 23:34 no pero bueno es arreglaba

Voz 11 23:37 pues cada uno su camino que te queda pues nada que la Casa de Misericordia de Pamplona ha presentado esta semana los carteles de la Feria del Toro dos mil dieciocho hay una novillada del pincha de la tierra para Alfonso cabal Toñete y Francisco de Manuel reconociendo a los triunfos de Madrid y en rejones el viernes seis de julio en la corrida de El Capea para Hermoso de Mendoza Leonardo Hernández y Roberto Armendáriz hiló bueno pues a partir del siete de julio del siete al catorce todas las corridas de toros sea incluido a Emilio de Justo por ejemplo una de las novedades en la de escolar a Octavio Chacón se ha contado con él después de de éxito con la de Cebada Gago en Pamplona y López Simón hace doblete Ginés Marín

Voz 1395 24:18 perdón no pese montones una tarde de de Pamplona por supuesto hace pide pero si Roca Rey los animalistas eh que reivindican el incendio de los corales que queremos hacer daño era tienen formada una muy gorda porque además dicen oye somos

Voz 10 24:31 hemos de la F LA

Voz 1395 24:35 no sea Frente de Liberación Animal y tenemos el número diecinueve en saque por tanto dando eso ibamos a

Voz 18 24:42 la nota

Voz 1395 24:44 ser bueno no sé si esto se puede parar no se puede parar pero la verdad es que la amenaza es muy seria y muy grave no fue así también destacan Manolo

Voz 11 24:52 Carter es por supuesto la despedida de Juan José Padilla y la reaparición de Pepín

Voz 1395 24:56 Siria que me voy con él cuando volvió en Illescas

Voz 11 24:59 he de reconocer este programa que quería volverá

Voz 1395 25:01 a su pamplonica haberse arreglar uno de los presidentes porque ahí sobra la mitad en San ni idea de lo que serán sin categoría para Madrid con cada uno con ideas distintas ya han pasado cosas horribles no estaría sabes que por quemado al corral por manso de las Ramblas acuerdo no hombre es la oportunidad de Caravaggio les diera las banderillas que hay que revisar mucho el palco la verdad que es un desastre

Voz 10 25:26 sí han hecho cosas muy muy negativas no ahí

Voz 1395 25:31 entonces quisimos que el mandaron gente voy a coger nada más que dos hoy no de Alfonso Ybarra que fue justamente hablando de ese toro que se va a patadas por manso que eso no pasa la vida no dice opaco

Voz 12 25:43 no hay un día que no me acuerde de decir

Voz 11 25:47 el gran Alfonso y bueno

Voz 10 25:50 Fran Pérez no que que dice

Voz 1395 25:52 estuvo con nosotros basada bien Lorca se acaba San Isidro sigue la petición de oreja para Fortes en la primera no hay ahí Twist que son una maravilla que demuestra en el ingenio de la gente bueno pues en qué haremos mañana mañana mano yo me voy a un festival en El Escorial eso es vicio

Voz 11 26:12 pues si no es el Lidia a una una novedad de Pablo Mayoral Un festival que organiza el Ayuntamiento y bueno pues pues vamos para allá

Voz 1395 26:21 bueno queda queda todavía mucha temporada y además hoy ha sido la música si tú mismo la presidenta Si bueno es

Voz 11 26:29 es una canción que se llama a los que de la pegatina

Voz 2 26:32 el repítelo porque no es que a los que está dirigida me dijo a los que eso es y entonces bueno pues pues entre otros sí se la dedica a los que se juegan la vida no que al final son los que dan contenido a a todos estos días de toros si estos días tan intensos político venezolana no creo que no

Voz 1395 26:54 muchas gracias por estar ahí un día más hemos contado tantas cosas durante todos los días de toros que hoy hemos querido repasó y luego ya volveremos el domingo la normalidad pero que son los programas habituales nombre todo el equipo muchísimas

Voz 2 27:08 muy buenas noches a los que

Voz 19 27:11 llena este verano el menor

Voz 20 27:25 alardeando a la gota que nunca tacada nunca ataca ahora para contado queda haría acto Dolado para saber qué plantada

Voz 19 28:04 mi día del padre

Voz 22 28:24 Tanto Limia a ella

Voz 19 29:04 en pavimentar

Voz 21 29:10 el día a día